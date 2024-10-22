حلول الموارد البشرية الأكثر ذكاءً: أفضل 10 بدائل ديل لعام 2025

يشبه توظيف المواهب العالمية التنقل في متاهة معقدة بالنسبة للشركات. فأنت تقوم بالتوفيق بين قوانين العمل المتنوعة في مختلف البلدان، والامتثال الضريبي في مختلف مستويات الدخل، وضمان حصول الموظفين على رواتبهم بعملاتهم المحلية. إنها زوبعة من الأجزاء المتحركة التي تتطلب الانتباه. 🌪️

وهنا يأتي دور شركة ديل (Deel) كصاحب عمل عالمي مسجّل (EOR)، حيث تساعد الشركات في تبسيط إعدادات فرق العمل الدولية. ومع ذلك، فإن Deel له نصيبه من العيوب، مثل التأخير في كشوف المرتبات وأخطاء النظام، مما يدفع المستخدمين إلى البحث عن بدائل.

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 10 بدائل لـ Deel، مع تسليط الضوء على أفضل ميزاتها وقيودها وتكاليفها لمساعدتك في العثور على البديل المثالي. دعنا نتعمق! 🔨

ما هو ديل؟

تقدم Deel أدوات للشركات للتعامل مع توظيف الموظفين ودفع أجورهم من جميع أنحاء العالم. وهو يساعد الشركات إدارة العاملين عن بُعد والمتعاقدين والعاملين لحسابهم الخاص، خاصةً عند التوظيف من بلدان ليس لديهم وجود قانوني فيها. 👩‍⚖️

عبر ديل بصفتها صاحب عمل مسجل (EOR)، فإن ديل يضمن سلاسة الانضمام ويساعد في الحفاظ على علاقات جيدة بين أصحاب العمل والموظفين. يمكنك التوظيف في أكثر من 150 دولة بسهولة.

يعتني Deel بالامتثال العالمي وكشوف المرتبات ومهام الموارد البشرية على مستوى العالم، مما يسمح لك بالتركيز على توسيع نطاق عملك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى كل شيء من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

بالنسبة للشركات، أو المتعاقدين المستقلين، أو الموظفين، يساعدك Deel في:

اتباع قوانين التوظيف الدولية، بما في ذلك النماذج الضريبية والعقود المترجمة

إدارة جداول الدفع والجداول الزمنية

التعامل مع طرق الدفع المختلفة بأكثر من 100 عملة

ضمان توفير المعدات للموظفين بشكل متوافق مع القانون

إنشاء الفواتير تلقائياً

توزيع الأموال باستخدام التحويلات المصرفية المحلية وPayPal وPayoneer وSwIFT وWise، إلخ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ديل؟

إذا كنت تبحث في السوق عن منصة مثل Deel أو تفكر في التبديل من منصتك الحالية برنامج الموارد البشرية هذه هي العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

واجهة المستخدم: اختر منصة ذات تصميم بسيط وسهل الاستخدام. يجب أن تمكّن موظفيك من استخدامها بكفاءة, تعزيز إنتاجيتهم الميزات والوظائف: ابحث عن بديل يتوافق مع احتياجات مؤسستك مثل معالجة كشوف المرتبات إدارة المتعاقدين والمهام الإدارية وخدمات الهجرة

اختر منصة ذات تصميم بسيط وسهل الاستخدام. يجب أن تمكّن موظفيك من استخدامها بكفاءة, تعزيز إنتاجيتهم دعم العملاء: دعم العملاء المتجاوب أمر بالغ الأهمية، خاصةً بالنسبة لمنصة إدارة الموارد البشرية أو إدارة المتعاقدين. يجب أن يكون فريق الدعم استباقيًا وسريعًا في حل المشكلات عبر وظائف الموارد البشرية

دعم العملاء المتجاوب أمر بالغ الأهمية، خاصةً بالنسبة لمنصة إدارة الموارد البشرية أو إدارة المتعاقدين. يجب أن يكون فريق الدعم استباقيًا وسريعًا في حل المشكلات عبر وظائف الموارد البشرية التكلفة والتسعير: تأكد من أن التكاليف تناسب ميزانيتك. من المفيد فهم هيكل الدفع - تعمل معظم المنصات على نموذج اشتراك، حيث تتراوح الأسعار من 29 دولارًا إلى أكثر من 500 دولار

تأكد من أن التكاليف تناسب ميزانيتك. من المفيد فهم هيكل الدفع - تعمل معظم المنصات على نموذج اشتراك، حيث تتراوح الأسعار من 29 دولارًا إلى أكثر من 500 دولار القابلية للتوسع والانتشار العالمي: ضع في اعتبارك ما إذا كانت قابلية المنصة للتوسع تتماشى مع خططك للنمو. إذا كنت تهدف إلى التوسع العالمي، فتأكد من أن البديل يستوعب العمليات في بلدان متعددة ويدعم عملات ولغات مختلفة

## أفضل 10 بدائل ديل لتبسيط الموارد البشرية العالمية

هل تجد واجهة Deel معقدة، أو أن أسعاره لا تناسب ميزانيتك؟ لقد قمنا بتجميع أفضل بدائل Deel التي لا تقدم ميزات مماثلة فحسب، بل تقدم مزايا فريدة من نوعها.

هل أنت مستعد للاستكشاف؟ دعنا نتحقق من نقاط القوة والضعف وتفاصيل الأسعار! 🧐

1. عن بُعد

عبر: عن بعد Remote هي منصة توظيف تعمل على تبسيط عملية التوظيف الدولي وإدارة المتعاقدين وكشوف الرواتب. وهي رائعة للشركات متوسطة الحجم والشركات الكبيرة التعامل مع الموظفين عن بُعد في جميع أنحاء العالم 🌎

ما الذي يميز Remote عن غيره؟ حسنًا، نظام كشوف المرتبات متعدد البلدان ينافس قدرات ديل ولكن مع انتشار أوسع، حيث يغطي حوالي 180 دولة!

وتتميز المنصة بشكل أكبر من خلال تقديم استشارات مع خبراء الموارد البشرية والخبراء القانونيين الداخليين - وهو ما يغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى إرشادات بشأن التعامل مع تعقيدات العمل عن بُعد في مختلف البلدان.

تُعد خطة المتعاقدين في Remote ميزة أخرى، فهي متاحة في أكثر من 150 دولة. فهي تعمل على تبسيط عملية التأهيل، وتبسيط الموافقات على الدفع، والتعامل مع الفواتير المتكررة، مما يقلل من المهام المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، يُنشئ النظام عقوداً محلية، يتم فحصها قانونياً لضمان الامتثال لقوانين الضرائب والتوظيف المحلية، مما يخفف عبء الامتثال على الشركات.

أفضل ميزات #### Remote

إدارة كشوف المرتبات

مزايا خاصة بكل بلد

الامتثال العالمي

تقارير الموظفين المخصصة

حراسة IP عن بُعد

القيود عن بُعد

يمكن أن يكون تقديم الجداول الزمنية أكثر سهولة في الاستخدام

قد يكون الموعد النهائي المحدد لدفع الفواتير قصيرًا جدًا بالنسبة لبعض المستخدمين

التسعير عن بُعد

نظام معلومات الموارد البشرية: مجاناً

مجاناً إدارة المقاولين: 29 دولاراً شهرياً لكل مقاول

29 دولاراً شهرياً لكل مقاول صاحب عمل السجل: بدءاً من 599 دولاراً شهرياً

بدءاً من 599 دولاراً شهرياً كشوف المرتبات العالمية: 50 دولاراً شهرياً لكل موظف

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات عن بُعد

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

2. بلو ماربل للرخام الأزرق

عبر جدول رواتب بلو ماربل Blue Marble Payble Payroll هو حل عالمي لكشوف الرواتب يعمل في أكثر من 145 دولة، ويقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المحاسبة والموارد البشرية والضرائب والتمويل. 💰

WebGlobe، وهي منصتها القائمة على الحوسبة السحابية، تمنح الشركات التحكم في كشوف الرواتب الدولية. فهو يوفر وصولاً في الوقت الفعلي إلى بيانات كشوف المرتبات في جميع أنحاء العالم، وتقارير شهرية مخصصة، وأدوات لضمان الامتثال لقوانين الضرائب والعمل المحلية. ويقلل البرنامج من مخاطر الغرامات أو العقوبات من خلال ضمان الامتثال لكشوف المرتبات باستخدام موارد مخصصة والتكنولوجيا المتطورة.

توفر Blue Marbleإعداد تقارير موحدة عن تكاليف الرواتب في العديد من البلدان. الوصول إلى شبكة من الاستشاريين العالميين الموثوق بهم الذين يساعدون في مهام مثل التعامل مع تسجيل الشركة وتوظيف المواهب, أداء الموظفين وعمليات نظام معلومات الموارد البشرية العالمي (HRIS).

أفضل ميزات نظام الرخام الأزرق لكشوف المرتبات

امتثال مضمون لكشوف الرواتب العالمية

خدمات إدارة الخزانة وتحويل العملات

تجميع تقارير الرواتب العالمية

تقويم لكشوف الرواتب متعددة الجنسيات

منصة قائمة على السحابة

قيود كشوف المرتبات في بلو ماربل بلو ماربل

التنقل بين جداول الرواتب الأجنبية ليس مبسطًا تمامًا

قد يستغرق الإعداد وقتاً أطول لبعض البلدان

تسعير Blue Marble Payble Payroll

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات كشوف مرتبات بلو ماربل الأزرق الرخامية

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

3. تموج

عبر تموج Rippling هي منصة شاملة تغطي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية، مع خدمات الرواتب والتوظيف العالمية التي تغطي العديد من البلدان. وهي تتفوق في التعامل مع الامتثال والضرائب والعقود لعملائها. 📝

بينما تدير شركة Rippling كشوف الرواتب في أكثر من 50 دولة بقليل (مقارنةً بـ 100 دولة في Deel)، فإن ميزتها تكمن في إدارة المزايا. تتفوق في مركزية جميع المزايا-التأمين الصحي، وخطط 401 (ك)، وغير ذلك-في نظام موحد.

يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى أكثر من 4000 خطة من أفضل شركات التأمين، مما يسهل المقارنة والحصول على عروض الأسعار والتسجيل. للحصول على إرشادات إضافية، يمكن للمستخدمين دمج الوسيط المفضل لديهم.

أفضل ميزات Rippling

أذونات آلية قائمة على الأدوار ومرنة

خدمات EOR المتوازنة

تتبع الإحالات

نفقات الموظفين

مراقبة المخزون

قيود التموجات

وظيفة البحث في البرنامج ليست متقدمة بالقدر نفسه من التقدم

قد تحتاج خدمة العملاء إلى تحسين على عكس بدائل Deel الأخرى في هذه القائمة

تسعير #### ريبلينج

متاح عند الاتصال

ريبلينج التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2,000+ تقييم)

4.8/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. BambooHR

عبر BambooHR BambooHR يبسط جميع مهام الموارد البشرية في منصة واحدة سهلة الاستخدام. ويغطي كشوف المرتبات, إدارة الوقت والمزايا، وعمليات التوظيف، والتوظيف، والإلحاق بالوظيفة تقييمات الأداء وإعداد التقارير

هل تحتاج إلى العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإلحاقها بسلاسة؟ BambooHR يدعمك من خلال نظام قوي لتتبع المتقدمين وأدوات استباقية للتأهيل. وهذا يضمن تجربة رائعة للمرشحين وبداية أفضل للموظفين الجدد.

وباعتباره أداة شاملة لإدارة البيانات، فإنه يوفر تقارير فورية وسير عمل آلي وتحليلات مفصلة. إنه موردك المفضل لإدارة المعلومات بكفاءة والحفاظ على سير الأمور.

يزودك BambooHR أيضاً بما يلي أدوات لجمع الملاحظات وتعزيز رضا الموظفين، و تعزيز النمو المهني داخل فريقك 🌱

BambooHR أفضل الميزات

إعداد تقارير البيانات عبر دورة حياة الموظف

سهولة الإعداد لإدارة الموظفين

أكثر من 125 تكامل مثل Slack و Checkr

تتبع مقدم الطلب لتلبية احتياجات إدارة الموارد البشرية بسهولة

تطبيق الهاتف المحمول

قيود BambooHR

يمكن أن تستخدم الإعلانات المزيد من خيارات التخصيص

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في تطبيق الهاتف المحمول

BambooHR التسعير

متاح عند الطلب

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

5. جوستو

عبر جوستو على الرغم من أن Gusto لا يعمل كبرنامج EOR مثل Deel، إلا أنه يبرز كبرنامج موارد بشرية سهل الاستخدام ويحظى بإشادة كبيرة. استخدمه للتعامل مع جميع جوانب فريقك - التوظيف، والمدفوعات، والإدارة في منصة موحدة. وهو يتميز بالعديد من الأدوات الآلية التي تعمل على تبسيط كشوف المرتبات، مما يوفر الوقت والجهد والمخاطر المحتملة على المؤسسات. ⚠️

يقوم Gusto بمزامنة وحساب ساعات عمل فريقك وإجازات العمل والعطلات مباشرةً في كشوف المرتبات الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في الحفاظ على الامتثال من خلال توفير التنبيهات ودمج حلول البرامج المختلفة.

بالإضافة إلى كشوف الرواتب، يقدم البرنامج ميزات الموارد البشرية المناسبة لجميع أحجام الشركات. وتشمل هذه الميزات تتبع الوقت الأصلي، وإدارة المزايا، وإدارة المواهب والأداء. كما أن له مزايا إضافية مثل تحديد الإعفاءات الضريبية المخفية لمنح الشركات ميزة مالية.

غوستو أفضل الميزات

خيارات الخدمة الذاتية للموظفين

نظام تنبيه للامتثال

إدارة التأمين الصحي

تتبع الوقت للفرق الداخلية أو البعيدة

إنشاء عمليات الرواتب وتقارير الإجازات وإدارة الامتثال للموظفين بدوام جزئي أو بدوام كامل

ضرائب الرواتب وبرامج المحاسبة لاحتياجات الإدارة المالية

قيود غوستو

يواجه بعض المستخدمين صعوبات عند تسجيل الدخول إلى التطبيق

قد يكون إدخال عمليات ومعلومات كشوف المرتبات التاريخية أمرًا صعبًا

تسعير #### غوستو

بسيط: 40 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 80 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قسط: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Gusto التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

6. يوم العمل لإدارة رأس المال البشري

عن طريق: يوم العمل لإدارة رأس المال البشري يعمل برنامج Workday لإدارة رأس المال البشري (HCM) على أتمتة التعويضات وكشوف المرتبات والجدولة وتتبع الوقت والمزايا ويجمع بيانات المهارات الذكية. يدمج البرنامج سحابة مهارات يوم العمل، ويستخدم التعلم الآلي لمواءمة المواهب مع الفرص المناسبة. وهذا يمكّن المؤسسات من تعزيز المرونة في القوى العاملة لديها على نطاق أوسع. 🏇

لا يقتصر البرنامج على إدارة البيانات فقط - بل يتعلق بخلق قوة عاملة سعيدة. فهو يسهل الاستماع إلى ملاحظات الموظفين وصياغة التجارب التي تلقى صدى لديهم. تسلط التحليلات المعززة داخل المنصة الضوء على الرؤى المستقاة من مجموعات البيانات الشاملة، وتعرض الاتجاهات والقوى الكامنة وراءها.

أدوات التعويضات والمزايا مرنة، مما يسمح لك بإنشاء خطط تلبي احتياجات مختلف أنواع العاملين.

أفضل ميزات Workday HCM

أتمتة مبسطة

التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة للفرق الداخلية والبعيدة

معالجة كشوف المرتبات

تحليل الاتجاهات

قيود Workday HCM

ستستفيد التقارير من خيارات التخصيص لميزات إدارة الموارد البشرية الخاصة بها

قد يستغرق تحميل مجموعات البيانات الكبيرة بعض الوقت مقارنةً ببدائل ديل الأخرى

تسعير Workday HCM

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات Workday HCM

G2: 4/5 (1,000+ تقييم)

4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

7. حكيم

عبر حكيم Wise، المعروفة سابقًا باسم TransferWise، هي منصة على الإنترنت مصممة لإدارة الأموال عبر الحدود. وهي بمثابة حساب يمكنك من خلاله إرسال الأموال دوليًا وتلقي المدفوعات بعملات مختلفة. 💲

عندما تقوم بتحويل الأموال إلى الخارج، فإنك تبدأ المعاملة عن طريق دفع عملتك المحلية في حساب Wise المحلي. بعد ذلك، يقوم حساب Wise المقابل في بلد المستلم بإرسال الأموال بعملته المحلية.

وتوفر المنصة خيارات مختلفة لحسابات الأعمال التجارية التي تلبي احتياجات المتداولين الفرديين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات. وبالإضافة إلى ذلك، تتكامل حسابات Wise التجارية بسلاسة مع برنامج المحاسبة عبر الإنترنت Xero لأولئك الذين يهدفون إلى تبسيط المهام الإدارية.

Wise أفضل الميزات

حل يركز على كشوف المرتبات

يدعم العديد من العملات

تحويلات دولية بسيطة

لا توجد رسوم خفية

تحويل سريع للأموال

قيود #### وايز

قد يكون من الصعب تصفح الواجهة

تحويل الأموال ليس دائماً في الوقت المناسب

تسعير Wise

مجاناً

تقييمات ومراجعات وايز

G2: 4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. شامل

عبر شامل تعمل منصة Omnipresent الرقمية على تبسيط الامتثال وكشوف الرواتب والمزايا الإلزامية لفرق العمل عن بُعد في أكثر من 160 دولة! 🌐

تعمل المنصة على تبسيط عملية تعيين الموظفين عن بُعد في جميع أنحاء العالم، وتتيح لهم الوصول إلى المزايا المحلية مثل الرعاية الصحية والمساهمات الاجتماعية أثناء العمل ضمن فريق عالمي. وتغطي خدماتها تأهيل الموظفين الجدد، وإلغاء التعيين، ودعم الموارد البشرية، و إدارة الرواتب للفرق العالمية

يقع في صميم عروضهم OmniPlatform، وهو حل موارد بشرية مصمم لإعداد وإدارة المواهب الدولية. إنه حل عالمي برنامج إدارة الموظفين يقوم بجمع المعلومات الضرورية وتخزين المستندات المهمة والموافقة على النفقات وإدارة الإجازات.

أفضل الميزات #### Omnipresent

دعم الموارد البشرية

الامتثال التنظيمي

إدارة كشوف المرتبات

سهولة التأهيل وإلغاء التأهيل

مستكشف التوظيف العالمي

القيود الشاملة

لا يوجد خيار لعرض المدفوعات المجدولة (مثل المكافآت) خارج الراتب القياسي

قد يكون التواصل أبطأ في بعض البلدان

تسعير Omnipresent

القسط: بدءًا من 499 دولارًا شهريًا لكل موظف

بدءًا من 499 دولارًا شهريًا لكل موظف النطاق: بدءاً من 399 دولاراً شهرياً لكل موظف

بدءاً من 399 دولاراً شهرياً لكل موظف حل مخصص: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أومنيبوسنتر #### تقييمات ومراجعات أومنيبوسنتر

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Trustpilot: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. جست ووركس

عبر جست وركس تخفف Justworks عبء العمل على المديرين وفريق الموارد البشرية. تقدم المنصة خدمات كشوف المرتبات وميزات التشغيل الآلي، وتغطي مزايا الموظفين والرواتب والإجازات والجوانب ذات الصلة. تضمن Justworks مدفوعات سريعة ودقيقة لجميع أنواع الموظفين، بما في ذلك الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي والعملاء والبائعين والموردين. 🚚

يمكنك وضع سياسات للموظفين بما يتماشى مع لوائح شركتك ومعايير الامتثال الخاصة بشركتك فيما يتعلق بالإجازات والإجازات والعطلات والعطلات. بالإضافة إلى ذلك، يحصل موظفوك على لوحات تحكم مخصصة حيث يمكنهم الوصول إلى ملفهم الشخصي ومقاييس أدائهم، وكذلك عرض تفاصيل مدفوعاتهم، وطلب الإجازات، والتسجيل في برامج الشركة.

أفضل ميزات برنامج Justworks

انضمام سريع

الأتمتة

لوحات تحكم لكل موظف

تقارير سلسة

دعم الموارد البشرية

قيود جستووركس

قد تحتاج ميزة إعداد التقارير المخصصة لكشوف المرتبات إلى بعض التحسينات

سيكون من المفيد إضافة المزيد من عمليات التكامل والشركاء

تسعير Justworks

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل موظف

59 دولارًا شهريًا لكل موظف الإضافة: 99 دولارًا شهريًا لكل موظف

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Justworks

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

10. بابايا جلوبال

عبر بابايا العالمية تقدم Papaya Global أدوات تحليلية شاملة، تزود الشركات برؤى قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة في عمليات الرواتب والموارد البشرية.

تدمج المنصة أدوات أتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الدقة وتقليل المخاطر في إجراءات الرواتب والامتثال. في إطار حل واحد سهل الاستخدام، يمكن للمؤسسات تنفيذ مهام كشوف المرتبات بسلاسة، ومعالجة المدفوعات، وإنشاء التقارير، والإشراف على إجراءات التأهيل والتوظيف. 💼

تركز شركة Papaya Global على خدمات الامتثال المصممة خصيصًا لبلد كل عامل. ويقدم فريق خبرائها المتمركز حول العالم إرشادات ومساعدة قانونية في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Papaya Global

تنبيهات للامتثال

أذونات المستخدم القابلة للتخصيص وسير العمل وسلاسل الموافقة

المدفوعات الآلية بالعملة المحلية

تسهيل مدفوعات الضرائب من طرف ثالث

دعم كشوف المرتبات في أكثر من 160 دولة

قيود بابايا العالمية

يمكن تحسين تصفح الموقع الإلكتروني وتحسينه

يمكن أن تكون وثائق الفواتير أكثر تفصيلاً

تسعير بابايا جلوبال

كشوف المرتبات كاملة الخدمات: تبدأ من 12 دولاراً شهرياً لكل موظف

تبدأ من 12 دولاراً شهرياً لكل موظف ترخيص منصة كشوف المرتبات: يبدأ من 3 دولارات شهرياً لكل موظف

يبدأ من 3 دولارات شهرياً لكل موظف ترخيص منصة البيانات والرؤى: يبدأ من 150 دولارًا شهريًا لكل موقع

يبدأ من 150 دولارًا شهريًا لكل موقع المدفوعات كخدمة: تبدأ بسعر 3 دولارات شهرياً لكل موظف

تبدأ بسعر 3 دولارات شهرياً لكل موظف صاحب العمل المسجل: يبدأ بسعر 650 دولارًا شهريًا لكل موظف

يبدأ بسعر 650 دولارًا شهريًا لكل موظف إدارة المقاولين: تبدأ من 2 دولار/شهرًا لكل موظف

تبدأ من 2 دولار/شهرًا لكل موظف خدمات الخبرة العالمية: تبدأ من 190 دولار/شهرياً لكل موظف

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات بابايا العالمية

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

أدوات الموارد البشرية الأخرى

في حين أن Deel وبدائله تساعد عادةً في إعداد كشوف المرتبات والامتثال في بلدان متعددة، إلا أنها قد لا تدعم جميع وظائف الموارد البشرية.

أنت بحاجة إلى منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp للحصول على دعم شامل في مجالات مثل تخطيط موارد الموارد البشرية، وإدارة الوثائق، وإعداد الموظفين، وتتبع الأداء. دعنا نكتشف كيف تعمل هذه المنصة على تبسيط عمليات الموارد البشرية لديك لجعل الحياة العملية أسهل! ✌

انقر فوق

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

تبسيط مهامك دون عناء مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية والعمليات مع انقر فوق فرق الموارد البشرية إحداث ثورة في طريقة تعاملك مع التوظيف والتأهيل وتعزيز نمو الموظفين. انغمس في تجربة سلسة أثناء تتبعك لأداء الموظفين وتعزيز مشاركتهم من خلال طرق عرض مخصصة وقابلة للتكيف. 📖

خصص طرق العرض الخاصة بك باستخدام الحقول المخصصة تسمح لك بتتبع تفاصيل الموظفين والوثائق. أنشئ مهام سير العمل مع حالات مخصصة للحصول على نظرة عامة واضحة لكل مرحلة - التوظيف، والإعداد، والتطوير. ضمان تسلسل منظم لجميع المراحل من خلال تحديد تبعيات المهام.

استخدام أتمتة المهام لتقليل العمل اليدوي وتوفير الوقت باستخدام قوالب مصممة مسبقًا لتبسيط عمليات الموارد البشرية مثل تأهيل الموظفين و تنمية المواهب .

عزز الدقة وسهِّل عمليات الدفع الخاصة بك باستخدام نموذج تقرير كشوف المرتبات ClickUp . تعمل هذه الأداة على تبسيط عملية جمع وتخزين تفاصيل الموظفين المهمة مثل الاسم، ورقم الهوية، والدور، ومعلومات الاتصال، وأرصدة PTO، واستقطاعات الضرائب. ✅

استفد من قالب تقرير كشوف المرتبات ClickUp Payroll Report Template لإنشاء سجلات الأجور بدقة متزايدة دون عناء

تخصيص هذا قالب الموارد البشرية المجاني لتتماشى مع فترة الدفع المفضلة لديك - كل أسبوع أو كل أسبوعين أو شهريًا أو سنويًا. استخدم ميزة تتبع الوقت المدمجة لتسجيل مدد المهام خلال ساعات العمل. يتم دمج هذه البيانات بسلاسة في تقرير الرواتب الخاص بك، مما يسرّع عملية الدفع.

للحصول على مستودع مركزي لبيانات كشوف المرتبات، يمكنك الاستفادة من قالب تقرير ملخص كشوف المرتبات ClickUp . يتيح لك قالب المستند هذا تتبع المدفوعات السنوية حتى تاريخه بسهولة، ومراقبة أرصدة الرواتب المتاحة في جدول الرواتب الشهرية، وتضمين ملاحظات لحالات محددة أو مخاوف الدفع السابقة. 💸

استخدم نموذج تقرير ملخص كشوف المرتبات ClickUp لتوثيق جميع معلومات كشوف مرتبات الموظفين في مركز مركزي

يتيح لك ClickUp أيضًا التخطيط للمقابلات والاجتماعات والمقابلات الفردية من خلال تقويم مرن متزامن مع Google و Outlook و Zoom. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعزيز التواصل عبر القيادة والإدارة والفرق باستخدام تعليقات المهام، والإشارات، و عرض الدردشة .

ClickUp أفضل الميزات

1,000+ 1,000 قالب مصمم مسبقًا

أتمتة المهام المتكررة

تحديد الأهداف الاحترافية مع أهداف ClickUp مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات الموارد البشرية

15+ قابل للتخصيص طرق عرض ClickUp مثل القائمة، لوحة كانبان، مخطط جانت، إلخ.

يتكامل مع أكثر من 1000 أداة

ClickUp Dashboards لمراقبة أداء الموظفين

تتبع المهام بسهولة

متعمقة رؤى وتقارير الفريق قيود ClickUp

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

قد يبدو التنوع الكبير في الميزات مربكاً في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## اعثر على بديل ديل المثالي الخاص بك واجعل فرق الموارد البشرية أكثر قوة باستخدام ClickUp

قد تبدو المطابقة مع Deel صعبة، لكن قائمتنا لأفضل 10 بدائل لـ Deel ترقى إلى مستوى المهمة. بعد أن تحدد خيارك المفضل، لم لا جرّب ClickUp ? كحل شامل، فهو يعمل على تبسيط عمليات الموارد البشرية و إدارة المهام ويجعل التوظيف والإعداد ومشاركة الموظفين أسهل من أي وقت مضى! 💖