كيفية عمل مخطط دائري في Excel في دقائق!

يجد الناس سهولة أكبر في فهم البيانات المعقدة عند عرضها في الرسوم البيانية أو المخططات. تعد المخططات الدائرية من بين أكثر أشكال التمثيل شيوعًا على مر السنين.

من المحتمل أن تراها في المدونات والصحف والتلفزيون والعروض التقديمية في العمل. يعد برنامج Microsoft Excel أحد أقدم البرامج وأكثرها استخدامًا على نطاق واسع أدوات تصور البيانات لعمل المخططات الدائرية.

ما هو المخطط الدائري؟

مخطط دائري يصور البيانات أو الإحصائيات في شكل مرئي. تمثل شرائح أو شرائح الفطيرة نسبة من الكل. يتوافق حجم كل شريحة من الفطيرة مع الكمية النسبية أو النسبة المئوية لفئة معينة ضمن مجموعة البيانات.

يوفر ذلك طريقة واضحة وموجزة لنقل التوزيع والعلاقات بين المكونات المختلفة لمجموعة البيانات تلك.

لإنشاء مخطط دائري، تحتاج إلى ما لا يقل عن قيمتين مختلفتين على الأقل تصل نسبتهما إلى 100% من البيانات.

ومع ذلك، تصبح المخططات الدائرية أقل فاعلية عند استخدام تصور البيانات إذا كانت مجموعة البيانات معقدة للغاية أو تحتوي على الكثير من المتغيرات.

تُعد هذه المخططات أمثلة شائعة للمخططات الدائرية لأنها تلخص البيانات الشاملة في شكل مرئي بسيط ولا تتطلب شرحًا يذكر.

على سبيل المثال، غالبًا ما تُستخدم لتمثيل الفئات المختلفة لمجموعة بيانات - على سبيل المثال، التوزيع السكاني الذي تم جمعه من خلال إحصاء سكاني أو عدد الأشخاص الذين استجابوا لاستبيان.

لنأخذ المثال الأول.

لنفترض أنك جمعت معلومات عن الكفاءة اللغوية للسكان أو توزيع الفئات العمرية لهؤلاء السكان في منطقة جغرافية معينة. ستكون المخططات الدائرية، في هذه الحالة، الطريقة الأكثر فعالية لتمثيل كل منها بصرياً.

مخطط دائري دائري لإتقان لغة السكان

رسم بياني دائري لتوزيع الفئات العمرية للسكان

في المثال الثاني، قم باستطلاع تجربة عملائك على مقياس ليكرت. باستخدام ألوان مميزة، استخدم مخطط دائري لحساب التقييمات وتمثيل الفئات المختلفة.

مخطط دائري لاستبيان رضا العملاء

المخططات الدائرية في إدارة المشاريع

المخططات الدائرية مفيدة لإنشاء مخططات إدارة المشاريع عرض معلومات المشروع الهامة. تعرض المخططات تفاصيل من يقوم بأي مهمة في الفريق والوقت المستغرق لإكمال كل مرحلة في دورة المشروع. مديرو المشاريع مشاركة المعلومات وتفسيرها باستخدام المخططات الدائرية والرسوم البيانية المرئية الأخرى. وهذا يساعد مديري المشاريع على اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء المشروع.

تحصل على العديد من برنامج إدارة المشاريع الخيارات و بدائل Excel على الإنترنت، وكل منها بارع بنفس القدر في تحويل البيانات إلى مرئيات مذهلة. ومع ذلك، سنلقي نظرة على عملية إنشاء مخطط دائري أساسي في Excel.

3 خطوات سهلة لإنشاء مخطط دائري في Excel

في معظم تطبيقات جداول البيانات، تحتاج إلى مدخلين لإنشاء مخطط دائري بسيط - فئتان أو أكثر من مجموعة البيانات والرقم المرتبط بكل منها.

اتبع الخطوات الثلاث لإنشاء مخطط دائري.

الخطوة 1: أدخل البيانات

افتح ورقة عمل فارغة في Excel وأدخل فئات البيانات والأرقام أو النسب المئوية لكل منها. ستصبح كل فئة في النهاية شريحة من الفطيرة.

خذ هذه البسيطة سيناريو إدارة المشروع :: مجموعة بيانات تمثل النسبة المئوية لإنجاز المهام عبر المشروع.

يمكن أن تبدو مجموعة البيانات على النحو التالي:

تذكّر أنه لا يمكن أن يكون لديك نسب مئوية أو أرقام متداخلة؛ إذا كان لا بد من تقديم نسب مئوية، فيجب أن يصل مجموعها إلى مائة. أيضًا، جدول بيانات واحد فقط في كل مرة.

الخطوة 2: حدد البيانات

قم بتمييز الجدول الذي تريد تضمينه في المخطط الدائري. نظرًا لأن Excel يستخدم سلسلة بيانات واحدة فقط، يجب أن تكون جميع القيم التي تريد تمثيلها كشرائح في عمود أو صف في جدول البيانات الخاص بك.

ستتوافق كل قيمة في هذه السلسلة مع شريحة في المخطط الدائري.

هناك حل أنيق لإنشاء عناوين المخططات في Excel. إذا قمت بتضمين تسميات الأعمدة في اختيارك، ستظهر التسمية تلقائيًا كعنوان للمخطط. تذكر أنه لا يمكنك تحرير عنوان المخطط بمجرد إنشاء المخطط.

الخطوة 3: إدراج مخطط دائري

بمجرد تحديد الجدول، انقر فوق علامة التبويب "إدراج" على شريط الأدوات، ثم انقر فوق رمز المخطط الدائري.

اختر نمط مخطط دائري مناسب ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد. تعمل الدائري الدائري بنفس الطريقة.

إليك نصيحة احترافية: نحن نفسر النسب بشكل أكثر دقة إذا كانت مسطحة أكثر من كونها ثلاثية الأبعاد. ولكن إذا كنت ترغب في التأكيد على شريحة معينة، ربما شريحة أكثر أهمية من الأخرى، فاستخدم الفطيرة ثلاثية الأبعاد.

من أجل هذا المثال، دعنا نختار الخيار الدائري ثلاثي الأبعاد.

يجب أن يبدو المخطط الدائري الآن بهذا الشكل:

كيفية تحرير أو تعديل مخطط دائري في Excel

بعد تعلم كيفية إنشاء مخطط دائري أساسي في Excel، دعنا نتعلم كيفية تخصيص عناصر المخطط.

الرسوم البيانية والمخططات في Excel قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك اختيار ألوان وتدرجات لونية مختلفة للشرائح، وتغيير الأبعاد، وإنشاء وسيلة إيضاح، وغير ذلك الكثير.

تغيير نمط ولون الشرائح الدائرية

انقر على أيقونة فرشاة الرسم بجانب المخطط الدائري لتخصيص مظهره. اختر من بين مجموعة من خيارات الأنماط والألوان لإنشاء مخطط دائري يعجبك.

تغيير عنوان المخطط

لتخصيص عنوان المخطط، لا تحدد تسميات الأعمدة أثناء إدراج المخطط الدائري. كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه، حدد الصفوف التي تحتوي على قيم البيانات بدون التسميات.

سيظهر المخطط، في هذه الحالة، بعنوان مخطط افتراضي قابل للتحرير.

انقر الآن على "عنوان المخطط" في الجزء العلوي من المخطط الدائري لتحريره.

إضافة تسميات البيانات إلى المخطط الدائري

بعد تحرير عنوان المخطط، دعنا نتعلم كيفية إضافة وتنسيق تسميات البيانات لكل شريحة من شرائح المخطط الدائري. مرر المؤشر فوق المخطط الدائري وانقر بزر الماوس الأيمن. حدد الخيار "إضافة تسميات بيانات" من القائمة التي تظهر.

الآن حدد "إضافة تسميات بيانات" من القائمة المنسدلة.

بمجرد تحديدها، ستظهر تسميات البيانات المقابلة لكل جزء من المخطط الدائري. في هذا المثال، ستكون هذه هي النسب المئوية للإكمال.

إضافة وسائل شرح البيانات إلى المخطط الدائري

أضف وسائل شرح البيانات إلى المخطط الدائري. تتشابه الخطوات نسبيًا مع إضافة تسميات البيانات.

انقر بزر الماوس الأيمن على المخطط الدائري، ثم حدد 'إضافة تسميات البيانات' حدد "إضافة وسائل شرح البيانات" من القائمة المنسدلة.

ستظهر وسائل الشرح بعد ذلك على هذا النحو:

تغيير حجم المخطط الدائري

تغيير حجم المخططات الدائرية أمر بسيط. لضبط أبعاد المخطط، انقر على أحد الزوايا واسحبه لتغيير حجمه؛ اجعله كبيرًا أو صغيرًا حسب متطلباتك.

تدوير المخطط الدائري

لتدوير المخطط الدائري في Excel، انقر بزر الماوس الأيمن على المخطط الدائري وحدد الخيار 'تنسيق سلسلة البيانات'

بمجرد تحديده، انتقل إلى 'خيارات السلسلة' وعدّل زاوية الشريحة الأولى. تلاعب بهذا الأمر حتى تجد أفضل زاوية.

تنسيق وسيلة إيضاح المخطط الدائري

تساعد وسيلة الإيضاح القراء على تحديد أهمية كل شريحة من الشرائح الدائرية وتظهر بشكل افتراضي عند إنشاء مخطط دائري في Excel.

لإزالة وسيلة الإيضاح، انقر بزر الماوس الأيمن فوقه وحدد الخيار "حذف". لتعديل مظهر وسيلة الإيضاح، انقر بزر الماوس الأيمن واختر 'تنسيق وسيلة الإيضاح' يتيح لك ذلك تغيير موضع وسيلة الإيضاح وتنسيق الخط حسب تفضيلاتك.

## 3 قيود إنشاء المخططات الدائرية في Excel

تسمح لك معظم تطبيقات جداول البيانات بإنشاء مخططات دائرية ودونات من الجداول. بينما يعد إنشاء المخططات الدائرية وتحريرها في Excel مهارة ممتازة، كن على دراية ببعض التحديات التي تنفرد بها هذه الأداة.

هناك ثلاثة قيود تحد من العمل مع المخططات الدائرية في Excel.

قيد سلسلة بيانات واحدة

تحتوي المخططات الدائرية في Excel على سلسلة بيانات واحدة في معظم الحالات. وهذا يحد من ملاءمتها لتمثيل مجموعات البيانات المعقدة التي تتضمن سلاسل بيانات متعددة.

في الحالات التي تحتاج فيها إلى تمثيل مرئي لمجموعات بيانات متنوعة، فإن أنواع المخططات البديلة مثل المخططات الشريطية ستوفر المزيد من التنوع.

استخدم Excel لإنشاء مخططات شريطية، لكن العملية أكثر تعقيدًا.

تحديات التخصيص

خيارات التخصيص للمخططات الدائرية في Excel محدودة إلى حد ما مقارنةً بأنواع المخططات الأخرى. فغالبًا ما يكون ضبط العناصر مثل ألوان الشرائح الفردية أو وضع الملصقات الدقيقة أمرًا معقدًا، بل ومستحيلًا.

لا يوفر Excel الكثير من المرونة في التخصيص. لكن الخبر السار هو أنك ستجد أدوات للمخططات الدائرية في العديد من التطبيقات والبرامج الأخرى.

صعوبات إدارة تسمية البيانات

تعد إدارة تسميات البيانات في المخططات الدائرية داخل Excel أمرًا صعبًا، خاصةً عند التعامل مع التصورات المزدحمة.

يؤدي الوضع التلقائي للتسميات في Excel إلى حدوث تداخل أو مشاكل في القراءة، مما يتطلب أحيانًا إجراء تعديلات يدوية إضافية لتقديم التسميات بوضوح.

قم بإنشاء مخططات بيانية دائرية بدون عناء باستخدام ClickUp

لا شك في أن Excel هو تطبيق جداول بيانات ممتاز، إلا أن له بعض القيود الفريدة.

ClickUp هو أداة قادرة على إنشاء المخططات الدائرية (وغيرها من تنسيقات تصور البيانات الأخرى). إن قابلية التكيف وخيارات التخصيص المتاحة في ClickUp تجعل منه بديلاً متعدد الاستخدامات.

كيفية عمل المخططات الدائرية في ClickUp لوحات معلومات ClickUp نظرة عامة على المستوى الأعلى لجميع الأنشطة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

تتألف لوحات المعلومات هذه من بطاقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، والتي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للوحة المعلومات الخاصة بك. استخدم هذه البطاقات المخصصة لإنشاء مخطط دائري لبياناتك بسرعة.

استخدم التنقل لأسفل في لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتغيير المهام أو تحديثها داخل المخطط لإجراء تعديلات سلسة

تسمح لك ميزة التنقل لأسفل بتخصيص البطاقات في لوحة المعلومات لرؤية المزيد من التفاصيل. قم بإجراء تغييرات على أي عمود، أو شريحة، أو مقطع، أو نقطة بيانات على مخططك داخل لوحة معلومات ClickUp باستخدام ميزة التنقل لأسفل في المخططات الدائرية.

لنأخذ مثالاً على مجموعة بيانات تقسم عبء العمل حسب الحالة.

نموذج مخطط دائري في ClickUp

ستجد العلامات، وعدد المهام الفرعية، وقوائم التدقيق، ومؤشرات الحظر أو الانتظار بجانب كل مهمة.

اعرض المكلفين بالمهمة وتاريخ استحقاقها وحالتها في الأعمدة الموجودة على اليمين. يسمح لك ClickUp بالتعمق في كل عنصر والعثور على معلومات محددة.

ميزة أخرى رائعة أخرى في ClickUp هي قدرته على تنظيم البيانات التي تم التقاطها بواسطة حقول التاريخ المخصصة بسهولة في نطاق زمني معين لتصور الاتجاهات في مخطط دائري.

تجاوز Excel باستخدام أداة أكثر قدرة

على عكس Excel؛ يمكنك تجاوز إنشاء المخططات والرسوم البيانية للعروض التقديمية في رحلة إدارة مشروعك مع ClickUp.

تتجاوز إدارة المشروع مجرد إعداد التقارير وتصور البيانات. في حين أن تشغيل برنامج Excel وجداول البيانات الأخرى مهارة ممتازة، فإن إدارة دورة حياة المشروع تعتمد على اختيار الأدوات المناسبة لتكملة ذلك.

وبفضل لوحات المعلومات والأتمتة وأدوات التعاون وغير ذلك الكثير، يُعد ClickUp أداة قوية أداة قوية لإدارة المشاريع في ترسانتك.

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