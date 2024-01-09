أفضل 10 كتب عن التركيز لتحسين تركيزك في عام 2025

أخبرني إن كان هذا يبدو من شيمك:

_تبدأ يومك بقائمة كبيرة من المهام، على أمل أن تنجزها كلها. ولكن بحلول الليل، تدرك أنك بالكاد تخدش السطح

_ تذهب إلى الفراش، وتستيقظ في اليوم التالي، وتستمر الدورة

لقد مررنا جميعًا بهذه الأيام. إنها صعبة خاصة عندما تعمل عن بُعد!

يبدو أن الملهيات تظهر في كل مكان، الآن أكثر من أي وقت مضى. سواء كان ذلك فيضان رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، أو الانغماس في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى الانغماس في ماراثون البرامج التلفزيونية.

والشيء المؤسف هو أنه كلما قل تركيزك على المهمة التي بين يديك، كلما تأثرت إنتاجيتك. تزدهر الإنتاجية على التركيز العميق، لذلك من الضروري أن يكون لديك أدوات لشحذ تركيزك.

لقد بحثنا في العديد من الكتب حول تعزيز التركيز، وقمنا بتنسيق قائمة بأفضل عشرة كتب. يمكنك الوثوق بأن هؤلاء المؤلفين خبراء في مساعدتك على تعزيز مهارات التركيز لديك.

هل أنت مستعد للغوص والتعلم من الخبراء؟ 📚

## أفضل 10 كتب عن التركيز للمساعدة في تحسين تركيزك

بصراحة، أتمنى لو أنني وجدت هذا الكتاب في وقت أبكر.

يتحدث غولمان عن الأشكال الثلاثة للتركيز (التركيز الداخلي، والتركيز الآخر، والتركيز الخارجي) ويشرح كيف يمكن لتطبيق كل منها أن يحولك من محب للمماطلة إلى محقق للأهداف.

إن نصائحه لتعزيز الانتباه في عالم صاخب، وأن تصبح أكثر وعياً بذاتك، وزيادة ذكائك العاطفي سترفع من مستوى تركيزك بشكل جدي، مما يساعدك على التفوق في جميع مجالات الحياة.

لديه الإحصائيات والأبحاث القوية وبعض دراسات الحالة الرائعة من مجالات مختلفة لدعم نقاطه. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأخذ الوقت الكافي لتحليل ما يميز المتوسطين في الإنجاز عن المتفوقين.

ولا تفوّت أفكار جولمان حول العادات الذكية في الكتاب. فهو يتحدث عن التأمل الذهني، والاستعداد المركز، والمشاعر الإيجابية. يمكن أن تساعدك نصائح التنمية الشخصية هذه على بناء عادات صحية، وتعلم مهارات جديدة، والحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء على مدى فترات مستدامة.

اتبع هذه الأفكار، وسترى تأثيراً كبيراً على تركيزك وتركيزك.

_ ليست ثرثرة الناس من حولنا هي أقوى ما يشتت انتباهنا، بل ثرثرة عقولنا نحن أنفسنا. يتطلب التركيز التام إسكات هذه الأصوات الداخلية. ابدأ بطرح السبعات تباعًا من 100، وإذا حافظت على تركيزك على المهمة، فإن منطقة الثرثرة ستسكت

دانيال جولمان

هل الأشياء التي تقضي 80% من وقتك في إنجازها تستحق الجهد الذي تبذله؟

اكتشف ذلك في هذا الكتاب عن النجاح المركز. عندما يتعلق الأمر بتحديد أهدافك وأولوياتك، فهذا النص هو كتابك المقدس.

يشير ريتشارد كوخ إلى مبدأ 80/20، وهو مرتبط بمبدأ باريتو في الاقتصاد (الذي ينص على أن 80% من الناتج يأتي من 20% من المدخلات).

وهو يدعم هذا المفهوم الاقتصادي القديم ويحدد طريقة عملية لتحديد الأولويات وزيادة الإنتاجية.

يكشف هذا الكتاب عن الحقيقة البسيطة المدهشة وهي أن 80% من وقتك ربما يضيع على الأرجح في مهام غير مهمة. ولكن عندما تركّز على نسبة الـ20% المهمة، فإنك تطلق العنان لإمكانية تحقيق نجاح هائل وحياة مركزة وسعادة.

في النهاية، ستتعلم في هذا الكتاب كيفية تحديد المهام الحيوية لحياتك الشخصية، والعمل بذكاء، وإدارة وقتك، وتغيير طريقة تفكيرك، وترتيب أولويات المهام بكفاءة.

الطريق إلى ابتكار شيء عظيم هو ابتكار شيء بسيط.

ريتشارد كوخ

هل سبق لك أن أنهيت مهمة أسرع مما توقعت؟

يوضح مايكل سبب حدوث ذلك وكيفية تثبيت هذه الثقافة في كل جانب من جوانب حياتك الخاصة. ويذكر في الكتاب الأسرار التي أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها تنجز المزيد من المهام بوقت وجهد أقل.

ويقول إن السر في أن تكون منتجًا هو الالتزام بالمهام الصحيحة، حتى عندما تظهر المشتتات الرقمية، بدلاً من التلاعب بالعديد من الأشياء في وقت واحد.

ويوضح نظاماً من ثلاث خطوات لتعزيز ضبط النفس:

توقف: توقف مؤقتًا لمعرفة ما تعمل عليه. يمكنك القيام بذلك في ثلاث خطوات: التشكيل، والتقييم، والتجديد

توقف مؤقتًا لمعرفة ما تعمل عليه. يمكنك القيام بذلك في ثلاث خطوات: التشكيل، والتقييم، والتجديد الاستبعاد: قم بإزالة المهام التي لا تمثل أهمية كبيرة لإنتاجيتك وقم بأي من هذه الأمور الثلاثة: الإلغاء أو الأتمتة أو التفويض

قم بإزالة المهام التي لا تمثل أهمية كبيرة لإنتاجيتك وقم بأي من هذه الأمور الثلاثة: الإلغاء أو الأتمتة أو التفويض التنفيذ: هذا هو عندما تقوم بتنفيذ مهامك الأساسية مع استعادة التركيز وإيجاد طرق لإنجازها بضغط أقل وفي وقت أقل. يمكنك تحقيق ذلك بثلاث طرق: التوحيد والتخصيص والتعيين والتفعيل

التشتت هو عدو الإنتاجية، وتنفيذ الاستراتيجيات الواردة في هذا الكتاب يعدك بتحسين تركيزك وإنتاجيتك.

الإنتاجية لا تتعلق بإنجاز المزيد من الأشياء؛ بل تتعلق بإنجاز الأشياء الصحيحة

مايكل حياة

هل تمنيت يومًا الحصول على دليل عملي لزيادة تركيزك؟ هذا الكتاب هو الحل.

خصص كريس سنة كاملة للبحث والتجريب قبل كتابة مشروع الإنتاجية. لقد وثّق بعناية ما نجح معه بشكل أفضل، من السلوكيات إلى البيئات، لتحسين إنتاجيته.

في الكتاب، يشاركنا كريس بيلي بعض النصائح المفيدة للإنتاجية، مثل الاستخدام الذكي للكافيين، وقضاء وقت أقل في المهام المهمة، والعمل بشكل أكثر عقلانية من خلال إبطاء وتيرة العمل، والتخلي عن الأشياء غير المهمة، وتقبل النقص. كما يقترح أيضًا قاعدة مفيدة مدتها 20 ثانية للتعامل مع المشتتات.

يمزج نهج بيلي بين العلم والاختبارات الواقعية ونصائح الخبراء لمساعدتك على التعامل مع وقتك وانتباهك وطاقتك بشكل أفضل.

لا يختلف الانشغال عن الكسل عندما لا يقودك إلى إنجاز أي شيء

كريس بيلي

هل سبق لك أن عانيت في ترتيب مهامك الأكثر أهمية؟

كتاب إنجاز المهام لديفيد هو الحل! فهو يشاركك تقنيات مجربة وحقيقية لمساعدتك في ترتيب أولوياتك.

يتعمق الكتاب في ثلاثة جوانب رئيسية: إتقان فن إنجاز المهام، وتحقيق إنتاجية خالية من الإجهاد، وتسخير قوة المبادئ الرئيسية.

مع مرور الوقت، أصبح كتاب إنجاز الأمور يُعرف باسم نظام الإنتاجية GTD حتى أنه اكتسب لقب "الكتاب المقدس للإنتاجية."

يساعدك نظام GTD على تتبع مهامك الحالية والتخطيط لما هو قادم. هل تريد البدء في استخدام GTD؟ يمكنك استخدام قالب ClickUp لإنجاز المهام :

ديفيد ألين

ما الذي يعنيه وضع الأولويات بالنسبة لك؟

وفقًا للدكتور ستيفن كوفي

_"وضع الأشياء الأولى أولاً يعني التنظيم والتنفيذ حول أهم أولوياتك. إنه يعني أن تعيش وتحركك المبادئ التي تقدرها أكثر من غيرها، وليس الأجندات والقوى المحيطة بك."

ويوضح كوفي ما قدمه دوايت أيزنهاور، الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1954 خلال خطاب ألقاه في عام 1954.

قال دوايت: "لديّ نوعان من المشاكل، المشاكل العاجلة والمهمة"

قم بفرز قوائم المهام الضخمة بسهولة باستخدام قالب مصفوفة أيزنهاور بواسطة ClickUp

يأخذ كتاب ستيفن هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال معادلة إدارة الوقت التي تصنف المهام إلى فئتين: عاجلة ومهمة. يسلط الضوء على أن المهام المهمة ليست دائمًا عاجلة، والمهام العاجلة ليست دائمًا مهمة.

يستكشف الكتاب أيضًا ثلاثة أجيال مختلفة من إدارة الوقت :: قوائم المهام، والمنظمون الشخصيون مع المواعيد النهائية، وتوضيح القيمة.

يؤكد ستيفن على أهمية إعطاء الأولوية للأهداف الأساسية طويلة الأجل على المهام العاجلة الأقل أهمية.

هل انغمست يومًا ما في مهمة ما لدرجة أنك تفقد الإحساس بالوقت، ويصبح كل شيء من حولك ضبابيًا؟

هذا هو العمل العميق!

يصف نيوبورت في كتابه العمل العميق بأنه

"نشاط احترافي يتم أداؤه بتركيز خالٍ من التشتت يدفع قدراتك الإدراكية إلى أقصى حدودها. هذه الجهود تخلق قيمة جديدة وتحسّن مهاراتك ويصعب تكرارها."

وهو يقدم دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة للتغلب على التشتت وإعادة توجيه تركيزك على مهمة واحدة. يفصل الجزء الأول من كتاب العمل العميق مفهوم العمل العميق (التركيز الشديد التركيز) ويقارنه بالعمل السطحي (التركيز السطحي والسطحي).

وفي النصف الثاني من الكتاب، يتعمق في أربعة إجراءات رئيسية لتحقيق العمل العميق وضبط النفس والانضباط الذهني:

العمل بعمق

تقبّل الملل

الإقلاع عن وسائل التواصل الاجتماعي

استنزاف المياه الضحلة (التخلص من المهام الضحلة)

كما يستكشف أيضاً الأساليب الفلسفية لتطبيق العمل العميق في حياتك المهنية.

"العمل العميق" هو دليل عملي لضبط النفس والحياة المركزة. سيساعدك على التغلب على المشتتات، وتعزيز تركيزك، وتوجيه طاقتك إلى ما يهم حقًا.

هل تشعر بالإرهاق والإرهاق؟ جريج لديه الإجابات لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

فهو يعلم في كتابه فن التركيز على ما هو مهم والتخلي عن المهام الأقل أهمية. ويوضح كيف أن الجوهرية ليست مجرد خدعة لإدارة الوقت بل هي نهج منضبط لتحديد الأساسيات والاستغناء عن الباقي.

كما يسلط الضوء على كيف أن كونك أكثر انتقائية بشأن ما هو ضروري يساعدك على استعادة السيطرة على اختياراتك حتى تتمكن من تركيز وقتك وطاقتك وجهدك على ما يهم حقًا، مما يحدث تأثيرًا أكبر على أهدافك وأنشطتك المهمة.

_الأساسية لا تتعلق بكيفية إنجاز المزيد من الأشياء؛ بل تتعلق بكيفية إنجاز الأشياء الصحيحة. كما أنها لا تعني القيام بالقليل من أجل القليل أيضًا. بل يتعلق الأمر باستثمار وقتك وطاقتك بأكبر قدر ممكن من الحكمة للعمل بأعلى مستوى من المساهمة من خلال القيام بما هو ضروري فقط

جريج ماكيون

يتحدث جريج عن أن الجوهرية هي عقلية وأسلوب حياة.

ستساعدك قراءة الجوهرية على فهم أهمية التركيز على ما يهم حقًا واتخاذ قرارات واعية. ستكتشف الخطوات البسيطة لاستكشاف وتقييم وتقليص الفائض واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هل تساءلت يومًا أي جزء من دماغك يقوم بكل التفكير؟

يشرح دانيال كانيمان في كتابه كيف تعمل عقولنا. ويلقي الضوء على نظامي الدماغ اللذين يقودان التفكير البشري. الأول سريع وتلقائي وعاطفي ولا شعوري، بينما الثاني أبطأ وأكثر تعمّدًا ومنطقية.

ويكشف كانيمان متى تعتمد على مشاعرك الغريزية أو تخمينها من خلال استكشاف عمليات التفكير البشري. كما يشاركنا نصائح حول الاستفادة من مزايا التفكير الأبطأ.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم رؤى حول اتخاذ قرارات أكثر وعياً، مما يساعدك على تعزيز تركيزك على ما يهم حقًا.

يمكنك القيام بعدة أشياء في وقت واحد، ولكن فقط إذا كانت سهلة وغير متطلبة

دانيال كانيمان

عاداتك تشكل إمكانات عقلك؛ وإذا لم تكن منتبهًا لها، فلن تصل إلى ذروة قدراتك.

في كتابه، يفصّل ديفيد روك كيفية عمل الدماغ ويقدم نصائح عملية لتعزيز الحياة المركزة. ويناقش كيف يمكن للعادات الجيدة أن تساعدك على التحكم في التوتر وتعزيز الإبداع.

وفيما يلي عشر نصائح يشاركها للحفاظ على دماغك في أفضل حالاته:

حافظ على قوة عقلك

تخلص من المشتتات للحفاظ على تركيزك

حافظ على المستوى الصحيح من اليقظة الذهنية

خذ فترات راحة للحظات "آها"

تدرب على اليقظة الذهنية لتعزيز ذاكرتك وبنية دماغك

استخدم الفكاهة للحد من عدم اليقين والسيطرة على الأمور

التخلي عن التوقعات من أجل دماغ أكثر سعادة وعادات جيدة

افهم كيف تزدهر أدمغتنا في التفاعلات الاجتماعية والإنصاف

تعلّم كيف يقدّر الدماغ الزيادة في الأهمية أو المكانة

افهم لماذا لا تفي التغذية الراجعة بالغرض دائمًا إنها الوصول إلى شيء نملكه بالفعل. اليقظة الذهنية ليست صعبة. الصعب هو أن نتذكر أن نكون يقظين

ديفيد روك

## ابدأ التركيز مع كليك أب

لا جدوى من قراءة كتاب إذا لم تضع ما تعلمته موضع التنفيذ. إحدى الطرق الذكية للتأكد من متابعتك هي استخدام برنامج مثل ClickUp لتبسيط مهامك وتعزيز تركيزك.

يمكن أن يساعدك ClickUp في تفعيل الكثير من التكتيكات الموضحة في هذه الكتب وإدخالها في روتينك.

ClickUp هو برنامج شامل أداة لإدارة المشاريع تتيح لك التعامل مع سير عملك في تطبيق واحد.

اطلع على ميزات ClickUp هذه التي يمكن أن تعزز تركيزك في العمل والحياة:

سير عمل ClickUp

استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب

حدود ClickUp تبديل السياق عن طريق جمع كل مهامك في مكان واحد.

لا مزيد من التنقل بين التطبيقات لإدارة عملك - كل شيء هنا. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp مع العديد من التطبيقات الأخرى لتحسين إنتاجيتك.

حظر وقت ClickUp

قالب جدولة حظر الجدول الزمني بواسطة ClickUp قالب حظر الجدولة الزمنية من ClickUp يمنحك طريقة سريعة وسهلة لإدارة جدولك الزمني باستخدام الكتل الزمنية.

يمكنك تعيين مهمة واحدة أو أكثر لكتلة زمنية صغيرة في يومك والتركيز على هذه المهام فقط في تلك النافذة. باستخدام ClickUp، أصبح إنشاء الكتل الزمنية وتحريرها وعرضها أمرًا سهلاً للغاية.

اتبع هذه الخطوات لإنشاء الكتلة الزمنية الخاصة بك على ClickUp:

أنشئ مهامك في ClickUp أضف أوصاف مهامك إضافة المكلفين أو المراقبين إضافة انقر فوق أولويات المهام في متناول يدك!

قوالب ClickUp

تحتوي مكتبة قوالب ClickUp على العشرات من الموارد لصنع اتصالات العميل أسهل وأكثر فعالية

يحتوي ClickUp على قوالب حظر الوقت حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة وقت مشروعك باستخدام تتبع وقت ClickUp .

أتمتة ClickUp

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية أتمتة ClickUp هو مساعدك الموفِّر للوقت، حيث يقلل من المهام التي تهدر الوقت والإجراءات المتكررة. يمكنك أتمتة أشياء مختلفة، مثل تحديث تواريخ الاستحقاق للمهام المتكررة عندما تتغير الحالة.

وإذا كنت لا ترغب في البدء من الصفر، فإن ClickUp لديه قوالب أتمتة جاهزة للاستخدام تحت تصرفك.

قوائم مهام ClickUp

أنشئ قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك وأعمالك بسهولة من أي مكان حتى لا تنسى أي شيء مرة أخرى

صياغة قائمة مهام ClickUp تساعدك على البقاء منظمًا والتركيز على ما يهمك. يوفر ClickUp قوائم مهام متعددة الاستخدامات، بما في ذلك قوائم المهام اليومية للمساعدة في إدارة أفكارك بشكل أفضل.

ClickUp Docs

استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

استخدم مستندات ClickUp لتدوين الملاحظات المتعمقة التي تساعدك على التركيز وتؤدي إلى عناصر عمل واضحة ودقيقة. إنه مرن، مما يسمح لك بإنشاء مستندات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

يمكنك وضع الجداول، والتعاون مع الآخرين، وإضافة التعليقات، وربط مستنداتك بسير عمل مختلف، وغير ذلك الكثير.

ClickUp Workload View

ارتقِ بإدارة وقتك خطوة إلى الأمام مع طريقة عرض عبء العمل في ClickUp وشاهد كيف يقيس وقتك المقدر لكل مهمة مقابل الوقت الإجمالي في أسبوعك.

استخدم عرض عبء العمل ClickUp للحصول على نظرة عامة سريعة ومحددة الأولويات لمهامك. يساعدك تصور عبء العمل الخاص بك في إطار زمني محدد على معرفة ما يجب التركيز عليه.

اتخذ إجراءً وحسّن تركيزك

ها أنت ذا! 10 كتب رائعة تساعدك على التركيز بشكل أعمق وتحقيق المزيد في يومك.

تذكر أن القراءة رائعة، ولكن العمل هو المهم.

أن تكون مشغولاً لا يعني أنك تحرز تقدماً. على الرغم من المشتتات الكثيرة التي نواجهها يوميًا، يجب أن نضبط أنفسنا لتحسين التركيز والتركيز.

هذه الكتب ستكون دليلك للإنتاجية، حيث ستساعدك على التركيز من خلال نصائح عملية.

لا تنسَ استخدام قالب قائمة المراجعة لدينا لتتبع قائمة القراءة الخاصة بك والتحقق مما قرأته أثناء غوصك في القراءة!