أفضل 10 أدوات لإدارة مشروعات الشلال في عام 2025

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة المشروع - من Agile إلى Lean، ومن Scrum إلى Kanban. لكل منها نقاط قوتها، لكن أحد أكثر منهجيات إدارة المشاريع شيوعًا هو نموذج الشلال.
يفضل هذا النهج التخطيط والبحث الدقيق لضمان نتيجة ناجحة. ولتحقيق ذلك، تحتاج فرق المشروع إلى برامج مصممة لهذا النموذج - مع ميزات تتماشى مع الخطوات المتبعة في المشروع.
هناك الكثير من منهجيات الشلال برامج إدارة المشاريع هناك، ولكن ما هي الأفضل؟
دعنا نتعمق في الأمر لنكتشف ذلك! 🏊♀️
ما هي أداة إدارة مشاريع الشلال؟
تركز منهجية إدارة المشروع الشلالية على مسار خطي واحد من البداية إلى النهاية، مع من المشروع تبدأ فقط بمجرد اكتمال المرحلة السابقة. إنه مثالي للمشاريع المعقدة ذات المهام الكثيرة. ✅
العناصر المختلفة لمنهجية الشلال
برنامج إدارة المشاريع الانحدارية و أدوات التخطيط السريع تمنح فرق تطوير المشاريع والبرمجيات طريقة سهلة لتخطيط المشاريع وفقًا لهذه المنهجية.
عادةً ما يتم تقسيم هذا النوع من إدارة المشاريع إلى خمس مراحل متميزة:
- متطلبات المشروع المرحلة الأولى: جمع المعرفة والبيانات المطلوبة لـنطاق المشروع في بداية المشروع
- مرحلة التصميم: مرحلة التصميم الفني للمنتج أو الحل
- مرحلة التنفيذ: المرحلة التي يتم فيها ترميز المنتج أو بنائه
- مرحلة التحقق أو مرحلة الاختبار: عملية الاختبار القوية قبل إصدار المنتج للمستخدمين النهائيين
- مرحلة النشر و مرحلة الصيانة : الصيانة المستمرة ونشر التحديثات كجزء من عملية التطوير
ميزة أساسية في إدارة مشروع الشلال هو التخطيط الأمامي المكثف لتجنب التحديات المحتملة في المستقبل. نظرًا لأن التخطيط عنصر حاسم، فإن أفضل برامج إدارة المشاريع الشلالية تتضمن ميزات تدعم وتبسط هذه العملية - مثل إدارة المهام ومكتبات المستندات ومخططات جانت وجداول المشروع. 📚
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة المشاريع الانحدارية؟
مع وجود العديد من المراحل المتميزة، تحتاج فرق المشروع إلى منصة برمجية مصممة مع وضع نموذج الشلال في الاعتبار.
عند التفكير في الأداة التي ستعمل بشكل أفضل مع منهجية إدارة المشاريع الشلالية الخاصة بك، فكر في:
- الميزات: هل يحتوي البرنامج على ميزات إدارة المشروع المحددة التي تحتاجها؟
- سهولة الاستخدام: هل هو سهل الاستخدام؟ هل يمكن لجميع أعضاء فريقك تعلم كيفية استخدامه بفعالية؟
- التخصيص: هل يمكنك تخصيص التجربة لتتناسب مع احتياجاتك؟
- التسعير: هل هناك خطة مجانية؟ هل الأسعار الشهرية في متناول الجميع؟
- عمليات التكامل: هل تتكامل الأداة مع أدوات أخرى؟ هل تتناسب مع أدواتك الحالية؟
- النمو: هل سيتسع نطاق البرنامج مع نموك؟ هل يمكن أن يحل محل بعض أدواتك الأخرى؟
للعثور على أفضل شلال أداة إدارة المشروع لفريقك أو شركتك، فكر في أهدافك والعوامل الأكثر أهمية بالنسبة لك. قرّر ما إذا كانت التكلفة عاملاً رئيسياً، أو ما إذا كنت سعيداً باستثمار المزيد للحصول على أداة أكثر تميزاً تتضمن تحسين سير العمل التوصيات. ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى ميزات إدارة المشروع فقط، أو ما إذا كان البرنامج يمكن أن يحل محل جوانب أخرى من مجموعة أدواتك أيضًا.
أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع الشلال لاستخدامها في عام 2024
هناك تنوع كبير عندما يتعلق الأمر بحلول إدارة المشاريع لطريقة الشلال. يركز بعضها على مجال واحد، مثل تخطيط المشروع، بينما يمكن للبعض الآخر أن يحل محل العديد من أدواتك الأخرى أيضًا. فيما يلي قائمتنا المختصرة لأفضل أدوات الشلال أدوات إدارة المشاريع لتجربتها في عام 2024
1. انقر فوق
راقب مشروعك الانحداري على مخطط جانت باستخدام ClickUp
عندما يتعلق الأمر بـ إدارة المشاريع ، لا توجد أداة أفضل من ClickUp. هذا منصة برمجيات إدارة المشاريع المرئية قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يعني أنه يمكنك استخدامها لأي طريقة تريدها لإدارة المشاريع - بما في ذلك إدارة المشاريع الرشيقة والشلال منهجية تحسين العملية .
تصور سير عملك بالكامل في لمحة سريعة بعدة طرق مختلفة باستخدام طرق عرض النقر فوق طرق العرض . استخدم مخطط جانت لرؤية الجدول الزمني لمشروعك، أو اعمل من خلال مهامك في طريقة عرض القائمة، أو استخدم طريقة عرض اللوحة الخاصة بنا لمعرفة المهام التي تنتمي إلى أي مرحلة من مراحل العملية بسرعة. استخدم عرض النموذج القوي الخاص بنا لتحويل تقديمات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ. ClickApps تتيح لك بناء علاقات بين المهام، وتعيين المراحل الرئيسية، وإدارة وتقسيم سباقات المشروع. أو ابدأ على الفور باستخدام التطبيق المصمم بخبرة قالب إدارة الشلال من ClickUp .
تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي مع ClickUp Chat . مشاركة الموارد، وتجميع الأفكار، والتعامل مع التحديات بطريقة أكثر فعالية من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل ذهاباً وإياباً.
قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل من خلال تكامل ClickUp مع مزيج من عمليات التكامل الأصلية والمدعومة من Zapier - بما في ذلك أدوات مثل GitHub وBitbucket وFigma وSentry. 🧰
ClickUp أفضل الميزات
- تصور مشروعك، وتنظيم الأعمال المتراكمة، ومراقبة مهام المشروع عبر طرق عرض متعددة، بما في ذلك مخططات جانت واللوحات
- إنشاء علاقات المهام والتبعيات لإضافة هيكلية لسير عملك
- استخدم ClickUp كـأداة النشر المستمر لإصدار التحديثات كجزء من المرحلة النهائية في نموذج الشلال
- إنشاء تقارير المشروع باستخداممستندات ClickUp وبسهولة مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة
- تعيينانقر فوق الأهداف لتتبع تقدم المشروع وتحفيز فريقك نحو النجاح
- احصل على الإلهام والحلول العملية منمكتبة القوالببما في ذلكقوالب المخطط اليومي لإدارة المهام اليومية
قيود ClickUp
- يحتوي ClickUp على الكثير من خيارات التخصيص، ولكن هذا قد يكون مربكًا للمستخدمين الجدد في البداية
- ClickUp AI هي ميزة جديدة، لذا فإن المزيد من الوظائف التي تركز على إدارة المشاريع ستتبعها في المستقبل
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)
2. جيرا
عبر جيراجيرا هي أداة لإدارة المشاريع تفضلها الفرق التي تتبع منهجية Agile، ولكن يمكن تخصيصها لنموذج الشلال أيضًا. تسهل Jira على فرق التطوير تخطيط المشاريع وتتبع المهام وتسجيل المشكلات ونشر التحديثات طوال دورة حياة المشروع. 📊
أفضل ميزات Jira
- عرض كامل التقدم المحرز في الجدول الزمني للمشروع
- تتبع سير المشروع من البداية إلى النهاية، بما يتماشى مع منهجية الشلال
- عدم السماح بالانتقالات المفتوحة بحيث يجب إكمال المراحل قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى
قيود Jira
- أفاد بعض المستخدمين أن Jira ليس من السهل على الوافدين الجدد استخدامه
- من الصعب تخصيص التقارير المضمنة دون استخدام تطبيقات الطرف الثالث
تسعير جيرا
- مجاني
- المعيار: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جيرا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)
3. أسانا
عبر أساناأسانا هي أداة شائعة لإدارة المشاريع تتيح للفرق تقليل تأثير الصومعة، وتنسيق المشاريع وإطلاقها، وإدارة الحملات مهما كان حجمها. كما أنها مفيدة لفرق إدارة المشاريع لتتبع المعالم، ومراقبة الأهداف، وإدارة عمليات النشر الجديدة. 🎯
أفضل ميزات #### أسانا
- عرض المهام المتتالية في عرض الجدول الزمني
- الاطلاع على المسار الحرج لمشروعك لمراقبة المراحل الرئيسية
- الاطلاع على المهام غير المكتملة حسب المرحلة، حتى تتمكن من التحقق من وجود عوائق في الطريق
قيود أسانا
- يمكنك تعيين عضو واحد فقط في الفريق لكل مهمة فرعية، مما قد يجعل من الصعب إدارتها إذا كان هناك عدة أشخاص مسؤولين عنها
- يجد بعض المستخدمين أن كمية الإشعارات الخاصة بالمهام مرهقة
تسعير #### أسانا
- مجاني
- القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات أسانا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,200 تقييم)
4. مشروع مايكروسوفت
عبر مشروع مايكروسوفتمشروع مايكروسوفت عبارة عن أداة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تحتوي على ميزات مدمجة مصممة مع وضع منهجية الشلال في الاعتبار مثل المخططات الانحدارية وفرصة رؤية المسار الحرج لجدولك الزمني. ستبقى فرق المشروع على المسار الصحيح من البداية إلى النهاية مع هذا البرنامج. 🙌
أفضل ميزات برنامج Microsoft Project
- الاطلاع على البيانات الرئيسية في لمحة سريعة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص
- تحديث المهام والمعالم الرئيسية وإبلاغ فريقك بالتغييرات على الفور
- تحديد الحالات الطارئة ومراقبة مسارك الحرج
قيود Microsoft Project
- تم تصميم البرنامج للمشاريع واسعة النطاق، لذلك قد يكون هناك برنامج آخر أكثر ملاءمة للمشاريع الصغيرة أو لمديري المشاريع الجدد
- أفاد بعض المستخدمين أن هناك فرصاً محدودة لتخصيص التجربة
تسعير مشروع مايكروسوفت بروجكت
- خطة المشروع 1: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- خطة المشروع 3: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خطة المشروع5: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مشروع قياسي 2021: 679.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة
- خطة المشروع الاحترافية 2021: 1,129.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة
تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت
- G2: 4/5 (1,600+ تقييم)
- كابيترا: 4.4/5 (1,700+ تقييم)
تحقق من هذه
_/مرجع/ مدونة؟ ص=5331 بدائل مشروع مايكروسوفت %/%href/_
!
5. أنيق
عبر أنيقأنيق هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تعمل مع الفرق التي ترغب في استخدام نموذج الشلال. تسمح ميزات Nifty لمديري المشاريع بمراقبة تقدم المشروع، وتتبع استخدام الموارد، والبقاء على اتصال مع الفريق، وتحميل تقارير التقدم الأسبوعية. 📝
أفضل ميزات Nifty
- اجمع الأفكار والملاحظات والبيانات لمساعدتك في تخطيط مشروعك أو تطويره
- تصور مشروعك عبر عرض الجدول الزمني المتتالي أو مخطط جانت
- إدارة الملفات وأصول المشروع في مكان واحد
قيود أنيق
- أفاد بعض المستخدمين أن بعض وظائف إدارة المشروع الرئيسية، مثلتخصيص الموارد وتتبع التكاليف، لم يتم تضمينها
- هناك عدد محدود من عمليات التكامل، مما يجعل من الصعب الاتصال بالأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل
تسعير أنيق
- مجاني
- المبتدئين: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات Nifty
- G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
6. تريلو
عبر تريلو تريلو هو أداة مشروع تُستخدم عادةً في لوحات كانبان، ولكنه متعدد الاستخدامات بما يكفي لاستخدامه في نهج إدارة المشاريع الانحدارية أيضاً. خيارات البرنامج من خيارات العرض وأتمتة سير العمل تجعله مفيدًا لفرق المشروع التي ترغب في تبسيط سير عمل المشروع. 🙌
أفضل ميزات Trello
- استخدم طريقة عرض الجدول الزمني لتصور كيف تتناسب مراحل مشروعك مع بعضها البعض
- تمكين ميزات الأتمتة لنقل المهام أو المراحل بناءً على المشغلات
- احصل على رؤى مفيدة بشأن الاختناقات والمشكلات من لوحة التحكم
قيود Trello
- بعض المستخدمين يجدون كمية الإشعارات محبطة
- هناك فرص محدودة للتخصيص مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الشلال الأخرى، مثل ClickUp
تسعير Trello
- مجاني
- عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: من 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Trello
- G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,900 تقييم)
7. سمارتشيت
عبر ورقة ذكيةورقة ذكية هو بديل معاصر لبرنامج Microsoft Excel الشهير، ولكن قد تجد فرق المشاريع هذا البرنامج مفيدًا أيضًا لإدارة المشاريع بما يتماشى مع نهج الشلال. تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لتخطيط المشروع وإدارته وتسليمه وإعداد التقارير. 📈
أفضل ميزات Smartsheet
- بناء خطط المشروع باستخدام مخططات جانت لتصور المراحل المختلفة
- تقسيم المشاريع إلى مهام ومهام فرعية ومراحل رئيسية ومسارات حرجة
- إنشاء عمليات وقوالب قياسية وتكرارها للمشاريع المستقبلية
قيود Smartsheet
- يعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من الاضطرار إلى إنشاء جميع المشاريع في ورقة واحدة أو جعلها منفصلة تمامًا
- يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد
تسعير #### سمارتس جيت
- مجاني
- المحترف: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات سمارتس جيت
- G2: 4.4/5 (أكثر من 14,800 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)
8. مايند ماناجر
عبر MindManager يختلف MindManager عن الأدوات الأخرى في هذه القائمة حيث إنه أداة برنامج رسم الخرائط الذهنية بدلاً من أداة برمجية تقليدية لإدارة المشاريع. يسمح برنامج MindManager لفرق المشروع بالتخطيط المرئي للجداول الزمنية للمشروع، وإنشاء مخططات انسيابية، والعصف الذهني للأفكار في مرحلة التخطيط. 🧠
أفضل ميزات MindManager
- العصف الذهني لتطوير المنتجات وإطلاق المنتجات
- إنشاء مخططات انسيابية لإدارة العمليات لتوجيه فريقك بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك
- شاهد معالم مشروعك وتتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت والجداول الزمنية
قيود MindManager
- هناك تكامل محدود مع برامج الجهات الخارجية للحصول على ميزات إضافية
- يقترح بعض المستخدمين أنه من الصعب محاذاة المربعات للحفاظ على الخرائط الذهنية منظمة
تسعير MindManager
- الأساسيات: 99 دولاراً في السنة لمستخدم واحد
- احترافي: من 179 دولاراً في السنة لأكثر من مستخدم واحد
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات MindManager #### التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)
9. وريك
عبر وريكوريك هي أداة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تتماشى بشكل جيد مع نموذج الشلال. تسهّل هذه الأداة على أعضاء الفريق تخطيط وإدارة المشاريع، وتتضمن تبعيات مفصلة للمهام تدعم منهجية المشروع الشلالي. 🌻
أفضل ميزات Wrike
- استخدم مخطط جانت لتصور سير عمل مشروعك الانحداري
- إنشاء تبعيات تمنعك من المضي قدمًا حتى تكتمل المهمة
- الحصول على إشعارات عبر البريد الإلكتروني عندما يحين موعد بدء مهمة ما
قيود Wrike
- بعض ميزات إدارة المشاريع المتوقعة مفقودة، مثل القدرة على حساب تكلفة المواد
- يشير بعض المستخدمين إلى أن ميزات الأتمتة أقل تقدماً مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى
تسعير Wrike
- مجاناً
- الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Wrike
- G2: 4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)
10. هايف
عبر خلية النحلالخلية هو أداة برمجية لإدارة المشاريع مصممة لجعل التجربة سلسة. يتضمن البرنامج تتبع الأهداف والمراحل الرئيسية، وتحديثات الحالة والتنبيهات، وتتبع الوقت والموارد، ولوحات تحكم قابلة للتخصيص للمراقبة. ⚒️
Hive أفضل الميزات
- إنشاء وتعيين ومراقبة تقدم المهام ومراقبتها
- تتبع مقدار الوقت المستغرق في مهام محددة
- الاطلاع في لمحة سريعة على المهام التي تنتظر المهام السابقة لإكمالها
قيود خلية
- أفاد المستخدمون أن الميزات الموجودة على تطبيق الهاتف المحمول محدودة أكثر من إصدار الويب
- يتمنى بعض المستخدمين أن تكون طريقة تنظيم التسلسلات الهرمية للمشروع وعرضها أكثر سهولة في الاستخدام
تسعير #### Hive
- مجاني
- الفرق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
Hive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
قم بتمكين فريقك بحل أفضل
بينما يشيع الحديث عن منهجيات مثل Scrum و Agile، لا تزال إدارة المشاريع الانحدارية هي النموذج المفضل للعديد من فرق المشاريع. يجب أن تتضمن الأداة المثالية لإدارة المشاريع الشلالية خيارات عرض متعددة، وإدارة المهام، والقدرة على وضع قواعد بشأن متى يمكن أو لا يمكن للمهام أن تتقدم - مثل العديد من الأدوات في هذه القائمة.
إذا قررت أنك تريد أداة توفر إدارة المشاريع بأسلوب الشلال وأكثر من ذلك, جرّب ClickUp مجانًا . ClickUp هي الأداة المتكاملة التي يمكنك استخدامها لإدارة المشاريع والمهام والموارد - وأكثر من ذلك بكثير. ✨