أفضل 10 أدوات لإدارة مشروعات الشلال في عام 2025

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة المشروع - من Agile إلى Lean، ومن Scrum إلى Kanban. لكل منها نقاط قوتها، لكن أحد أكثر منهجيات إدارة المشاريع شيوعًا هو نموذج الشلال.

يفضل هذا النهج التخطيط والبحث الدقيق لضمان نتيجة ناجحة. ولتحقيق ذلك، تحتاج فرق المشروع إلى برامج مصممة لهذا النموذج - مع ميزات تتماشى مع الخطوات المتبعة في المشروع.

هناك الكثير من منهجيات الشلال برامج إدارة المشاريع هناك، ولكن ما هي الأفضل؟

دعنا نتعمق في الأمر لنكتشف ذلك! 🏊‍♀️

ما هي أداة إدارة مشاريع الشلال؟

تركز منهجية إدارة المشروع الشلالية على مسار خطي واحد من البداية إلى النهاية، مع من المشروع تبدأ فقط بمجرد اكتمال المرحلة السابقة. إنه مثالي للمشاريع المعقدة ذات المهام الكثيرة. ✅

العناصر المختلفة لمنهجية الشلال

برنامج إدارة المشاريع الانحدارية و أدوات التخطيط السريع تمنح فرق تطوير المشاريع والبرمجيات طريقة سهلة لتخطيط المشاريع وفقًا لهذه المنهجية.

عادةً ما يتم تقسيم هذا النوع من إدارة المشاريع إلى خمس مراحل متميزة:

متطلبات المشروع المرحلة الأولى: جمع المعرفة والبيانات المطلوبة لـ نطاق المشروع في بداية المشروع

جمع المعرفة والبيانات المطلوبة لـ نطاق المشروع في بداية المشروع مرحلة التصميم : مرحلة التصميم الفني للمنتج أو الحل

: مرحلة التصميم الفني للمنتج أو الحل مرحلة التنفيذ : المرحلة التي يتم فيها ترميز المنتج أو بنائه

: المرحلة التي يتم فيها ترميز المنتج أو بنائه مرحلة التحقق أو مرحلة الاختبار : عملية الاختبار القوية قبل إصدار المنتج للمستخدمين النهائيين

: عملية الاختبار القوية قبل إصدار المنتج للمستخدمين النهائيين مرحلة النشر و مرحلة الصيانة : الصيانة المستمرة ونشر التحديثات كجزء من عملية التطوير

ميزة أساسية في إدارة مشروع الشلال هو التخطيط الأمامي المكثف لتجنب التحديات المحتملة في المستقبل. نظرًا لأن التخطيط عنصر حاسم، فإن أفضل برامج إدارة المشاريع الشلالية تتضمن ميزات تدعم وتبسط هذه العملية - مثل إدارة المهام ومكتبات المستندات ومخططات جانت وجداول المشروع. 📚

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة المشاريع الانحدارية؟

مع وجود العديد من المراحل المتميزة، تحتاج فرق المشروع إلى منصة برمجية مصممة مع وضع نموذج الشلال في الاعتبار.

عند التفكير في الأداة التي ستعمل بشكل أفضل مع منهجية إدارة المشاريع الشلالية الخاصة بك، فكر في:

الميزات: هل يحتوي البرنامج على ميزات إدارة المشروع المحددة التي تحتاجها؟

هل يحتوي البرنامج على ميزات إدارة المشروع المحددة التي تحتاجها؟ سهولة الاستخدام: هل هو سهل الاستخدام؟ هل يمكن لجميع أعضاء فريقك تعلم كيفية استخدامه بفعالية؟

هل هو سهل الاستخدام؟ هل يمكن لجميع أعضاء فريقك تعلم كيفية استخدامه بفعالية؟ التخصيص: هل يمكنك تخصيص التجربة لتتناسب مع احتياجاتك؟

هل يمكنك تخصيص التجربة لتتناسب مع احتياجاتك؟ التسعير : هل هناك خطة مجانية؟ هل الأسعار الشهرية في متناول الجميع؟

: هل هناك خطة مجانية؟ هل الأسعار الشهرية في متناول الجميع؟ عمليات التكامل: هل تتكامل الأداة مع أدوات أخرى؟ هل تتناسب مع أدواتك الحالية؟

هل تتكامل الأداة مع أدوات أخرى؟ هل تتناسب مع أدواتك الحالية؟ النمو: هل سيتسع نطاق البرنامج مع نموك؟ هل يمكن أن يحل محل بعض أدواتك الأخرى؟

للعثور على أفضل شلال أداة إدارة المشروع لفريقك أو شركتك، فكر في أهدافك والعوامل الأكثر أهمية بالنسبة لك. قرّر ما إذا كانت التكلفة عاملاً رئيسياً، أو ما إذا كنت سعيداً باستثمار المزيد للحصول على أداة أكثر تميزاً تتضمن تحسين سير العمل التوصيات. ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى ميزات إدارة المشروع فقط، أو ما إذا كان البرنامج يمكن أن يحل محل جوانب أخرى من مجموعة أدواتك أيضًا.

أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع الشلال لاستخدامها في عام 2024

هناك تنوع كبير عندما يتعلق الأمر بحلول إدارة المشاريع لطريقة الشلال. يركز بعضها على مجال واحد، مثل تخطيط المشروع، بينما يمكن للبعض الآخر أن يحل محل العديد من أدواتك الأخرى أيضًا. فيما يلي قائمتنا المختصرة لأفضل أدوات الشلال أدوات إدارة المشاريع لتجربتها في عام 2024

1. انقر فوق

راقب مشروعك الانحداري على مخطط جانت باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بـ إدارة المشاريع ، لا توجد أداة أفضل من ClickUp. هذا منصة برمجيات إدارة المشاريع المرئية قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يعني أنه يمكنك استخدامها لأي طريقة تريدها لإدارة المشاريع - بما في ذلك إدارة المشاريع الرشيقة والشلال منهجية تحسين العملية .

تصور سير عملك بالكامل في لمحة سريعة بعدة طرق مختلفة باستخدام طرق عرض النقر فوق طرق العرض . استخدم مخطط جانت لرؤية الجدول الزمني لمشروعك، أو اعمل من خلال مهامك في طريقة عرض القائمة، أو استخدم طريقة عرض اللوحة الخاصة بنا لمعرفة المهام التي تنتمي إلى أي مرحلة من مراحل العملية بسرعة. استخدم عرض النموذج القوي الخاص بنا لتحويل تقديمات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ. ClickApps تتيح لك بناء علاقات بين المهام، وتعيين المراحل الرئيسية، وإدارة وتقسيم سباقات المشروع. أو ابدأ على الفور باستخدام التطبيق المصمم بخبرة قالب إدارة الشلال من ClickUp .

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي مع ClickUp Chat . مشاركة الموارد، وتجميع الأفكار، والتعامل مع التحديات بطريقة أكثر فعالية من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل ذهاباً وإياباً.

قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل من خلال تكامل ClickUp مع مزيج من عمليات التكامل الأصلية والمدعومة من Zapier - بما في ذلك أدوات مثل GitHub وBitbucket وFigma وSentry. 🧰

ClickUp أفضل الميزات

تصور مشروعك، وتنظيم الأعمال المتراكمة، ومراقبة مهام المشروع عبر طرق عرض متعددة، بما في ذلك مخططات جانت واللوحات

إنشاء علاقات المهام والتبعيات لإضافة هيكلية لسير عملك

استخدم ClickUp كـ أداة النشر المستمر لإصدار التحديثات كجزء من المرحلة النهائية في نموذج الشلال

إنشاء تقارير المشروع باستخدام مستندات ClickUp وبسهولة مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

تعيين انقر فوق الأهداف لتتبع تقدم المشروع و تحفيز فريقك نحو النجاح

احصل على الإلهام والحلول العملية منمكتبة القوالببما في ذلك قوالب المخطط اليومي لإدارة المهام اليومية

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على الكثير من خيارات التخصيص، ولكن هذا قد يكون مربكًا للمستخدمين الجدد في البداية

ClickUp AI هي ميزة جديدة، لذا فإن المزيد من الوظائف التي تركز على إدارة المشاريع ستتبعها في المستقبل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. جيرا

عبر جيراجيرا هي أداة لإدارة المشاريع تفضلها الفرق التي تتبع منهجية Agile، ولكن يمكن تخصيصها لنموذج الشلال أيضًا. تسهل Jira على فرق التطوير تخطيط المشاريع وتتبع المهام وتسجيل المشكلات ونشر التحديثات طوال دورة حياة المشروع. 📊

أفضل ميزات Jira

عرض كامل التقدم المحرز في الجدول الزمني للمشروع

تتبع سير المشروع من البداية إلى النهاية، بما يتماشى مع منهجية الشلال

عدم السماح بالانتقالات المفتوحة بحيث يجب إكمال المراحل قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى

قيود Jira

أفاد بعض المستخدمين أن Jira ليس من السهل على الوافدين الجدد استخدامه

من الصعب تخصيص التقارير المضمنة دون استخدام تطبيقات الطرف الثالث

تسعير جيرا

مجاني

المعيار: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

3. أسانا

عبر أساناأسانا هي أداة شائعة لإدارة المشاريع تتيح للفرق تقليل تأثير الصومعة، وتنسيق المشاريع وإطلاقها، وإدارة الحملات مهما كان حجمها. كما أنها مفيدة لفرق إدارة المشاريع لتتبع المعالم، ومراقبة الأهداف، وإدارة عمليات النشر الجديدة. 🎯

أفضل ميزات #### أسانا

عرض المهام المتتالية في عرض الجدول الزمني

الاطلاع على المسار الحرج لمشروعك لمراقبة المراحل الرئيسية

الاطلاع على المهام غير المكتملة حسب المرحلة، حتى تتمكن من التحقق من وجود عوائق في الطريق

قيود أسانا

يمكنك تعيين عضو واحد فقط في الفريق لكل مهمة فرعية، مما قد يجعل من الصعب إدارتها إذا كان هناك عدة أشخاص مسؤولين عنها

يجد بعض المستخدمين أن كمية الإشعارات الخاصة بالمهام مرهقة

تسعير #### أسانا

مجاني

القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

4. مشروع مايكروسوفت

عبر مشروع مايكروسوفتمشروع مايكروسوفت عبارة عن أداة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تحتوي على ميزات مدمجة مصممة مع وضع منهجية الشلال في الاعتبار مثل المخططات الانحدارية وفرصة رؤية المسار الحرج لجدولك الزمني. ستبقى فرق المشروع على المسار الصحيح من البداية إلى النهاية مع هذا البرنامج. 🙌

أفضل ميزات برنامج Microsoft Project

الاطلاع على البيانات الرئيسية في لمحة سريعة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

تحديث المهام والمعالم الرئيسية وإبلاغ فريقك بالتغييرات على الفور

تحديد الحالات الطارئة ومراقبة مسارك الحرج

قيود Microsoft Project

تم تصميم البرنامج للمشاريع واسعة النطاق، لذلك قد يكون هناك برنامج آخر أكثر ملاءمة للمشاريع الصغيرة أو لمديري المشاريع الجدد

أفاد بعض المستخدمين أن هناك فرصاً محدودة لتخصيص التجربة

تسعير مشروع مايكروسوفت بروجكت

خطة المشروع 1: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة المشروع 3: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المشروع 5: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

5: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مشروع قياسي 2021: 679.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

679.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة خطة المشروع الاحترافية 2021: 1,129.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت

G2: 4/5 (1,600+ تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (1,700+ تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ ص=5331 بدائل مشروع مايكروسوفت %/%href/_

!

5. أنيق

عبر أنيقأنيق هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تعمل مع الفرق التي ترغب في استخدام نموذج الشلال. تسمح ميزات Nifty لمديري المشاريع بمراقبة تقدم المشروع، وتتبع استخدام الموارد، والبقاء على اتصال مع الفريق، وتحميل تقارير التقدم الأسبوعية. 📝

أفضل ميزات Nifty

اجمع الأفكار والملاحظات والبيانات لمساعدتك في تخطيط مشروعك أو تطويره

تصور مشروعك عبر عرض الجدول الزمني المتتالي أو مخطط جانت

إدارة الملفات وأصول المشروع في مكان واحد

قيود أنيق

أفاد بعض المستخدمين أن بعض وظائف إدارة المشروع الرئيسية، مثل تخصيص الموارد وتتبع التكاليف، لم يتم تضمينها

هناك عدد محدود من عمليات التكامل، مما يجعل من الصعب الاتصال بالأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل

تسعير أنيق

مجاني

المبتدئين: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Nifty

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. تريلو

عبر تريلو تريلو هو أداة مشروع تُستخدم عادةً في لوحات كانبان، ولكنه متعدد الاستخدامات بما يكفي لاستخدامه في نهج إدارة المشاريع الانحدارية أيضاً. خيارات البرنامج من خيارات العرض وأتمتة سير العمل تجعله مفيدًا لفرق المشروع التي ترغب في تبسيط سير عمل المشروع. 🙌

أفضل ميزات Trello

استخدم طريقة عرض الجدول الزمني لتصور كيف تتناسب مراحل مشروعك مع بعضها البعض

تمكين ميزات الأتمتة لنقل المهام أو المراحل بناءً على المشغلات

احصل على رؤى مفيدة بشأن الاختناقات والمشكلات من لوحة التحكم

قيود Trello

بعض المستخدمين يجدون كمية الإشعارات محبطة

هناك فرص محدودة للتخصيص مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الشلال الأخرى، مثل ClickUp

تسعير Trello

مجاني

عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: من 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,900 تقييم)

7. سمارتشيت

عبر ورقة ذكيةورقة ذكية هو بديل معاصر لبرنامج Microsoft Excel الشهير، ولكن قد تجد فرق المشاريع هذا البرنامج مفيدًا أيضًا لإدارة المشاريع بما يتماشى مع نهج الشلال. تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لتخطيط المشروع وإدارته وتسليمه وإعداد التقارير. 📈

أفضل ميزات Smartsheet

بناء خطط المشروع باستخدام مخططات جانت لتصور المراحل المختلفة

تقسيم المشاريع إلى مهام ومهام فرعية ومراحل رئيسية ومسارات حرجة

إنشاء عمليات وقوالب قياسية وتكرارها للمشاريع المستقبلية

قيود Smartsheet

يعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من الاضطرار إلى إنشاء جميع المشاريع في ورقة واحدة أو جعلها منفصلة تمامًا

يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد

تسعير #### سمارتس جيت

مجاني

المحترف: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سمارتس جيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 14,800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 14,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

8. مايند ماناجر

عبر MindManager يختلف MindManager عن الأدوات الأخرى في هذه القائمة حيث إنه أداة برنامج رسم الخرائط الذهنية بدلاً من أداة برمجية تقليدية لإدارة المشاريع. يسمح برنامج MindManager لفرق المشروع بالتخطيط المرئي للجداول الزمنية للمشروع، وإنشاء مخططات انسيابية، والعصف الذهني للأفكار في مرحلة التخطيط. 🧠

أفضل ميزات MindManager

العصف الذهني لتطوير المنتجات وإطلاق المنتجات

إنشاء مخططات انسيابية لإدارة العمليات لتوجيه فريقك بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك

شاهد معالم مشروعك وتتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت والجداول الزمنية

قيود MindManager

هناك تكامل محدود مع برامج الجهات الخارجية للحصول على ميزات إضافية

يقترح بعض المستخدمين أنه من الصعب محاذاة المربعات للحفاظ على الخرائط الذهنية منظمة

تسعير MindManager

الأساسيات: 99 دولاراً في السنة لمستخدم واحد

99 دولاراً في السنة لمستخدم واحد احترافي: من 179 دولاراً في السنة لأكثر من مستخدم واحد

من 179 دولاراً في السنة لأكثر من مستخدم واحد المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MindManager #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

9. وريك

عبر وريكوريك هي أداة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تتماشى بشكل جيد مع نموذج الشلال. تسهّل هذه الأداة على أعضاء الفريق تخطيط وإدارة المشاريع، وتتضمن تبعيات مفصلة للمهام تدعم منهجية المشروع الشلالي. 🌻

أفضل ميزات Wrike

استخدم مخطط جانت لتصور سير عمل مشروعك الانحداري

إنشاء تبعيات تمنعك من المضي قدمًا حتى تكتمل المهمة

الحصول على إشعارات عبر البريد الإلكتروني عندما يحين موعد بدء مهمة ما

قيود Wrike

بعض ميزات إدارة المشاريع المتوقعة مفقودة، مثل القدرة على حساب تكلفة المواد

يشير بعض المستخدمين إلى أن ميزات الأتمتة أقل تقدماً مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

تسعير Wrike

مجاناً

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

10. هايف

عبر خلية النحلالخلية هو أداة برمجية لإدارة المشاريع مصممة لجعل التجربة سلسة. يتضمن البرنامج تتبع الأهداف والمراحل الرئيسية، وتحديثات الحالة والتنبيهات، وتتبع الوقت والموارد، ولوحات تحكم قابلة للتخصيص للمراقبة. ⚒️

Hive أفضل الميزات

إنشاء وتعيين ومراقبة تقدم المهام ومراقبتها

تتبع مقدار الوقت المستغرق في مهام محددة

الاطلاع في لمحة سريعة على المهام التي تنتظر المهام السابقة لإكمالها

قيود خلية

أفاد المستخدمون أن الميزات الموجودة على تطبيق الهاتف المحمول محدودة أكثر من إصدار الويب

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون طريقة تنظيم التسلسلات الهرمية للمشروع وعرضها أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير #### Hive

مجاني

الفرق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

قم بتمكين فريقك بحل أفضل

بينما يشيع الحديث عن منهجيات مثل Scrum و Agile، لا تزال إدارة المشاريع الانحدارية هي النموذج المفضل للعديد من فرق المشاريع. يجب أن تتضمن الأداة المثالية لإدارة المشاريع الشلالية خيارات عرض متعددة، وإدارة المهام، والقدرة على وضع قواعد بشأن متى يمكن أو لا يمكن للمهام أن تتقدم - مثل العديد من الأدوات في هذه القائمة.

إذا قررت أنك تريد أداة توفر إدارة المشاريع بأسلوب الشلال وأكثر من ذلك, جرّب ClickUp مجانًا . ClickUp هي الأداة المتكاملة التي يمكنك استخدامها لإدارة المشاريع والمهام والموارد - وأكثر من ذلك بكثير. ✨