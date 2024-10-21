أفضل 10 بدائل لـ OBS &؛ المنافسون في 2025

الفيديو هو المفتاح في أي استراتيجية تواصل في مجال الأعمال. قد ترغب في مشاركة وتسجيل شاشتك لإظهار إجراءات العمل، أو إنشاء برامج تعليمية وموارد مفيدة للعملاء، أو تعزيز قاعدة المعرفة في مؤسستك.

أو، ربما تكون مقاطع الفيديو جزءًا من منتجك الأساسي ويكون برنامج تسجيل الفيديو الرائع ضروريًا لعملك أو قناتك على YouTube أو هواية البث المباشر.

يعد برنامج البث المفتوح (OBS) خيارًا شائعًا للبث المباشر وتسجيل الألعاب، ولكنه يحتوي على العديد من الميزات المعقدة ومنحنى تعليمي حاد، مما يجعله غير عملي للعديد من المستخدمين. هناك العشرات من بدائل OBS التي توفر واجهات أكثر ملاءمة للمبتدئين، وأوقات اعتماد أسرع، ودخولاً أسهل في البث المباشر.

في هذا الدليل، نلقي نظرة على أفضل عشرة بدائل لـ OBS في 2024 حتى تتمكن من مقارنة ميزاتها والعثور على البديل المناسب لك.

ما هي بدائل OBS؟

بدائل OBS هي خيارات برامج تسجيل اللعب والبث المباشر التي تتمتع بالعديد من الميزات والإمكانيات نفسها التي يتمتع بها OBS. يمكن أن توفر هذه البرامج البديلة سير العمل والدعم والوظائف التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

يمكن لبرنامج البث المباشر والتسجيل المباشر تسجيل مخرجات شاشتك، ويمكنك تصوير نفسك لإنشاء لقطات لردود أفعالك في الوقت الفعلي. يجب أن يوفر البرنامج أيضًا أدوات تحرير وإنهاء لإنشاء فيديو نهائي مصقول للنشر أو المشاركة.

ستوفر بدائل OBS عالية الجودة نفس وظائف التسجيل والتحرير الأساسية مع تحسين تجربة المستخدم، والحفاظ على جودة الفيديو، وتقديم منصة أكثر ملاءمة للمبتدئين. أفضل بديل OBS بالنسبة لك هو البديل الذي يناسب سير عملك وميزانيتك وخبرتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل OBS؟

يمكن لخيارات البرامج المختلفة توفير عدد لا يحصى من الميزات والأدوات والنطاق الترددي والأسعار. قبل البدء في البحث عن بدائل OBS، حدد ما هو الأكثر أهمية. ابحث عن هذه المتطلبات أثناء بحثك عن بديل OBS المناسب:

إمكانيات تسجيل الشاشة المزدوجة: يجب أن يتيح لك البرنامج تسجيل شاشتك أو تسجيل نفسك أو كليهما بسهولة. من الناحية المثالية، سوف يستوعب البرنامج منصات متعددة في وقت واحد

يجب أن يتيح لك البرنامج تسجيل شاشتك أو تسجيل نفسك أو كليهما بسهولة. من الناحية المثالية، سوف يستوعب البرنامج منصات متعددة في وقت واحد أدوات القص والتحرير: ميزات التحرير الأساسية ضرورية. يجب أن تحتوي بدائل OBS على أدوات قص وتحرير للفيديو والصوت كحد أدنى وأن تتضمن تمييز و برنامج السبورة البيضاء الميزات

ميزات التحرير الأساسية ضرورية. يجب أن تحتوي بدائل OBS على أدوات قص وتحرير للفيديو والصوت كحد أدنى وأن تتضمن تمييز و برنامج السبورة البيضاء الميزات لا توجد علامات مائية أو حدود زمنية معيقة: بعض البرامج المجانية ستضيف علامات مائية عند تصدير اللقطات، والبعض الآخر سيحد من طول كل فيديو. ابحث عن مسجلات الشاشة بدون علامات مائية أو تراكبات معطلة

بعض البرامج المجانية ستضيف علامات مائية عند تصدير اللقطات، والبعض الآخر سيحد من طول كل فيديو. ابحث عن مسجلات الشاشة بدون علامات مائية أو تراكبات معطلة سهولة الاستخدام: OBS غني بالميزات ولكنه معقد للغاية بالنسبة للعديد من المستخدمين. سيكون لبدائل OBS الجيدة واجهة بديهية يمكن للمستخدمين الجدد فهمها بسهولة، بما في ذلك خيارات البث المباشر التي يمكن أن تبسط تصدير المحتوى للتحميل على المنصات الشائعة

OBS غني بالميزات ولكنه معقد للغاية بالنسبة للعديد من المستخدمين. سيكون لبدائل OBS الجيدة واجهة بديهية يمكن للمستخدمين الجدد فهمها بسهولة، بما في ذلك خيارات البث المباشر التي يمكن أن تبسط تصدير المحتوى للتحميل على المنصات الشائعة موجزات فيديو وصوت بجودة عالية: الملفات الواضحة وضوح الشمس ضرورية لعلامتك التجارية وقناتك. اختر البرامج التي لا تختصر المسافات وتحتوي على تسجيل صوتي متعدد المسارات

أفضل 10 بدائل لبرنامج OBS Studio في عام 2024

يمكن أن تساعدك معرفة الخيارات الأكثر شيوعًا في السوق في اختيار أفضل بدائل OBS في عام 2024. توضح قائمتنا لبرامج البث المباشر وتسجيل الشاشة تفاصيل الإيجابيات والسلبيات والأسعار والمراجعات لأفضل عشرة بدائل متاحة لـ OBS.

1. كليك أب الأفضل لتسجيل الشاشة

تنظيم مهام إنتاج الفيديو في ClickUp، من خلال 15 طريقة عرض ديناميكية، من أجل إدارة أفضل لمشروع الفيديو

تتطلب قنوات الفيديو الناجحة أكثر من مجرد لقطات رائعة. ClickUp الكل في واحد برنامج إنتاج الفيديو لإدارة المشاريع يساعد في إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها.

مع كليك أب كليب ، يمكنك تسجيل شاشتك وإضافة الصوت من الميكروفون ومشاركة مقاطع الفيديو برابط. بعد ذلك، يمكنك بسهولة إنشاء رسائل، وتبادل الأفكار والتواصل الفوري مع فرق العمل متعددة الوظائف .

للراحة، استخدم خاصية ClickUp امتداد كروم لمسجل الشاشة للرسائل ولقطات الإنتاج، وابدأ العصف الذهني ووضع الأفكار بشكل أكثر فعالية من خلال قوالب القصص المصورة واستخدام طرق عرض إدارة المشروع لتعيين المهام عبر كل مشروع إنتاج. يمكنك حتى إنشاء مهام سير العمل الداخلية ومراجعتها باستخدام قوالب إجراءات التشغيل الموحدة التي تساعد الجميع على إكمال مهام الإنتاج بشكل أسرع.

جاهز للتجربة أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي (AI) ? ابدأ في استكشاف خياراتك وتوجيه الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp لإنشاء المطالبات وإرشادات العلامة التجارية وكل ما بينهما لتسجيل مقاطع الفيديو التعليمية.

ClickUp أفضل الميزات

جودة صوت وفيديو احترافية

لا توجد حدود زمنية أو علامات مائية على تسجيلات الشاشة الخاصة بك

سهولة مشاركة المحتوى من خلال روابط آمنة

التكامل مع كامل برنامج إدارة المشاريع للحصول على جداول إنتاج أسرع وأكثر تماسكًا

مسجل شاشة خفيف الوزن لا يتسبب في تأخر شاشة الكمبيوتر

قيود ClickUp

باقات مجانية للأبد بسعة تخزين 100 ميغابايت فقط

قد يمثل تعدد الميزات منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد في مجال إنتاج الفيديو

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. Camtasia: الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية

عبر تيك سميث ينقل الفيديو الكثير من المعلومات بشكل أوضح من النص وحده. يمكن أن تجعل Camtasia تسجيلات الشاشة والملاحظات المسجلة بالفيديو جزءًا من استراتيجيات الاتصالات الداخلية والتدريب الخاصة بك.

هذا البرنامج المتكامل رائع للمبتدئين، مع ميزات للتسجيل والتحرير والتأثيرات بسهولة. يمكنك استخدام هذا البديل لـ OBS Studio لتسجيل اللقطات الأولية وتحريرها وتحميلها على الفور إلى YouTube والشبكات الداخلية وغيرها من المنصات.

Camtasia أفضل الميزات

ميزات شاملة لقص اللقطات وتشذيبها ونقلها وإعادة تسجيلها

مكتبة من الأصول الخالية من حقوق الملكية للتأثيرات

عملية تحميل سهلة إلى Vimeo وYouTube وغير ذلك الكثير

برنامج بث مباشر، مما يجعله رائعًا للمبتدئين

قيود Camtasia

يمكن أن تكون الترقيات مفاجئة ومعطلة

معالجة الفيديو بطيئة

أسعار كامتاسيا

اشتراك فردي: 179.88 دولارًا في السنة

الترخيص الدائم: 299.99 دولارًا (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Camtasia

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. ستريان ستوديو الأفضل لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو المباشرة عبر الإنترنت

عبر استوديو سترين Streann Studio هو برنامج شامل يستند إلى المتصفح لإنشاء مقاطع فيديو وبث مباشر على المنصات الشائعة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام تجعل التسجيل بسيطًا وتتضمن أيضًا التحرير المباشر و أدوات التصميم لتخصيص البث المباشر أثناء التنقل.

يوفر Streann Studio أيضًا خيارات تسجيل مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا وتحريرها ونشرها. إنه خيار ممتاز للمؤثرين ومنشئي البث المباشر للألعاب الذين يجب عليهم إنشاء مقاطع فيديو جذابة بصريًا بشكل موثوق.

أفضل ميزات Streann Studio

خيارات البث المباشر على يوتيوب وفيسبوك وتويتش

إمكانيات مشاركة الشاشة

سهولة تسجيل الصوت والفيديو

فيديو عالي الجودة مع أدوات المؤثرات المباشرة

قيود استوديو ستريان

إدراج علامة مائية على الباقة المجانية

يحد من عدد الضيوف، حتى على الباقات المميزة

يقيد البث على الباقة المجانية

تسعير استوديو ستريان

الأساسي: مجاني

الفضية: 19 دولارًا في الشهر أو 150 دولارًا في السنة

الذهبي: 29 دولارًا في الشهر أو 230 دولارًا في السنة

البلاتيني: 99 دولارًا في الشهر أو 950 دولارًا في السنة

مستهلك (5 تراخيص): 395 دولاراً في الشهر أو 3,950 دولاراً في السنة

Streann Studio التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2 تقييمات)

كابيترا: لا توجد مراجعات

4. إكس سبليت الأفضل للبث المباشر عالي الجودة

عبر XSplit XSplit Broadcaster هو أداة قوية في مجال البث المباشر واللعب. فهو يوفر التقاطاً شاملاً للشاشة، بما في ذلك ميزات التسجيل لمكالمات Zoom وDiskord. ويمكنه بث مقاطع الفيديو إلى المنصات الرئيسية مع المكونات الإضافية الأصلية وتسجيل العديد من مخرجات الفيديو والصوت في وقت واحد.

يوفر XSplit أيضاً ميزات ومؤثرات لعقد الشطائر الافتراضية، بما في ذلك القدرة على تخصيص شاشات الشكر والخروج لعرض الرعاة والمتبرعين.

أفضل ميزات XSplit

تأثيرات للأحداث الافتراضية الديناميكية والبث المباشر

خيارات التخصيص لمنصات البث والمخرجات والتحرير

الرسوم المتحركة والتأثيرات وأدوات التحرير في واجهة قوية

قيود XSplit

لديه مستوى عالٍ من التعقيد يضاهي OBS

يستخدم الكثير من طاقة المعالجة أثناء البث

تسعير XSplit

VCam Premium: 30 دولاراً في السنة

بريميوم المذيع: 60 دولاراً في السنة

الباقة المميزة: 70 دولاراً في السنة

XSplit التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. Wave.video: الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو جذابة ومشاركتها عبر الإنترنت

عبر Wave.video يوفر Wave.video الكثير من الميزات الملائمة للمبتدئين للبث المباشر وإنشاء مقاطع فيديو جذابة. الواجهة سهلة الاستكشاف والاستخدام، وتتضمن أدوات للتأثيرات والتخطيطات المخصصة والتحرير، مع اختصارات لوحة المفاتيح للمستخدمين المتقدمين. تستند جميع ميزات البث المباشر في Wave.video إلى الويب، لذا لا حاجة إلى تنزيله، ويمكنه استيعاب البث المتعدد عبر قنوات متعددة.

أفضل ميزات Wave.video

أدوات تحرير وتأثيرات بسيطة

سهولة استضافة الضيوف

الاستضافة والتحرير عبر الويب

مكتبة المؤثرات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو

قيود Wave.video.video

قيود كبيرة على الخطط المجانية

تأخر الفيديو أو الصوت من حين لآخر

بطء التشغيل أحيانًا

تسعير #### Wave.video

مجاناً

المشغل: 16 دولارًا شهريًا

المبدع: 24 دولارًا شهريًا

الأعمال: 48 دولارًا شهريًا

Wave.video التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (80 تقييمًا)

Capterra: 4.6 (أكثر من 370 تقييم)

6. وايركاست الأفضل للبث المباشر عالي الجودة القابل للتخصيص والتفاعلي عالي الجودة

عبر البث السلكي Wirecast عبارة عن منصة بث مباشر وتحرير فيديو على مستوى احترافي. يوفر إمكانات شاملة لتسجيل الصوت وتحريره، بما في ذلك التسجيل متعدد المسارات والمزج داخل المنصة. يمكنك توصيل عدد غير محدود من المصادر (بما في ذلك تسجيل كاميرا الويب)، ومزج ما يصل إلى ثمانية مسارات صوتية في الفيديو، واستخدام عناصر تحكم وميزات تحرير متوافقة مع معايير الصناعة. يمكن لهذا البرنامج إنشاء بث مباشر تفاعلي وجذاب للغاية.

وايركاست أفضل الميزات

يتعامل مع التدفقات الصوتية المعقدة ومتطلباتها

يجعل البث المباشر عبر المنصات الرئيسية سهلاً

يوفر مؤتمرات من نظير إلى نظير للأحداث والبودكاست

قيود البث السلكي

الميزات المختلفة تجعل المنصة معقدة

الباقة القياسية تسمح بضيفين فقط

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للمبتدئين

تسعير البث السلكي

استوديو وايركاست 35 دولارًا في الشهر

وايركاست برو: 46 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات البث السلكي #### تقييمات ومراجعات البث السلكي

G2: 4.2/5 (36 تقييمًا)

كابيترا: 4.6/5 (14 مراجعة)

7. بانديكام الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي

عبر بانديكام بديل OBS التالي هو Bandicam، وهو أداة تسجيل شاشة سهلة الاستخدام للمبتدئين وسهلة الاستخدام من البداية إلى النهاية. يمكنك التقاط لقطات الشاشة وتسجيل شاشتك وإضافة الفيديو والصوت من كاميرا الويب أو الميكروفون.

إنها أداة بسيطة ومجردة توفر كل ما تحتاجه لالتقاط تسجيلاتك وتمييزها والتعليق عليها. إنشاء مقاطع فيديو تدريبية داخلية أو مقاطع فيديو تدريبية داخلية ذات مظهر احترافي على YouTube لسهولة التواصل.

Bandicam أفضل الميزات

ميزات وأدوات بسيطة بشكل لا يصدق

خيارات تسجيل موسعة للندوات عبر الإنترنت والأحداث الطويلة

أدوات الرسم والكتابة في الوقت الحقيقي للدروس التعليمية والإرشادات

قيود بانديكام #### قيود بانديكام

يتوفر Bandicam لمستخدمي مايكروسوفت ويندوز فقط

لا توجد ميزات تحرير متقدمة

تسعير #### Bandicam

ترخيص واحد: 39.95 دولار (لمرة واحدة)

ترخيصان: 59.96 دولار (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Bandicam Bandicam

G2: 4.4/5 (32 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. لايت ستريم الأفضل لإنشاء بث مباشر أكثر تأثيرًا للشركات ومقدمي البودكاست ومقدمي البرامج الحوارية ولاعبي وحدة التحكم

عبر لايت ستريم Lightstream عبارة عن منصة بث للبث المباشر للصوت والفيديو. وهي تعمل في السحابة، بحيث يمكنك بسهولة بث الأحداث المباشرة من أي مكان. يمكنك البث على يوتيوب وتويتش وفيسبوك من خلال المنصة، كما أنها توفر تكاملات مع جهات خارجية لأدوات التحرير والتفاعل المتقدمة.

تتميز تسجيلات الفيديو والصوت بجودة عالية، حتى من خلال إصدار الهاتف المحمول. يمكن للمشغلين المتمرسين دعوة الضيوف بسهولة، وتخصيص الفيديو، والبث مباشرة إلى المتابعين.

لايت ستريم أفضل الميزات

ساعات بث غير محدودة

واجهة سهلة الاستخدام

تشغيل مريح في السحابة بالكامل

دفع البث المباشر الأصلي إلى YouTube والمنصات الرئيسية الأخرى

قيود لايت ستريم

تحدد فئة التسعير الإطارات في الثانية (fps)

يحد البرنامج من عدد الضيوف لكل إنتاج

تسعير لايت ستريم

اللاعب: من 8 إلى 16 دولارًا شهريًا

المبدع: 25 دولارًا - 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات لايت ستريم لايت ستريم

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

كابيترا: 5/5 (4 مراجعات)

9. سكرين بال الأفضل لتسجيل البرامج التعليمية والعروض التوضيحية وكاميرات الويب

عبر سكرين بال عندما تريد أداة بسيطة لالتقاط الشاشة لتسجيل الأفكار وتوصيلها، يقدم لك ScreenPal واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. وهي متاحة لأجهزة ويندوز وماك وكروم بوك، ولا تحتاج إلى حساب لبدء استخدامها.

قد تعرف ScreenPal باسمه السابق، Screencast-O-Matic. إذا كان الأمر كذلك، فإن الإصدار الحالي لا يزال يقدم نفس الميزات والتحرير السهل والخيارات المجانية. فهو يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتسجيل البرامج التعليمية الأساسية والعروض التوضيحية على يوتيوب أو الاتصالات الداخلية للأعمال.

ScreenPal أفضل الميزات

يتضمن أدوات ومنتجات متعددة، مثل تسجيل الشاشة، وتحرير الفيديو، ولقطات الشاشة، وبناء القصة

يوفر تحويل الكلام إلى نص مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتحويل الصورة إلى نص والتعرف الضوئي على الحروف

يوفر مكتبة من الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو الخالية من حقوق الملكية

قيود سكرين بال

مشاكل التحميل العرضية التي تتطلب إعادة التثبيت

أعطال غير متوقعة أثناء المشاريع المعقدة

أسعار سكرين بال

ديلوكس: 3 دولارات شهريًا (سنويًا)

بريمير: 6 دولارات شهريًا (سنويًا)

الحد الأقصى: 10 دولارات شهريًا (سنويًا)

تقييمات ومراجعات سكرين بال

G2: 4.3/5 (80 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (57 مراجعة)

10. فلوتين: الأفضل للبث المباشر المتعدد لمقاطع الفيديو المباشرة

عبر فلوتين Flutin عبارة عن منصة بث مباشر على الويب توفر أكثر من 30 وجهة للبث المباشر، بما في ذلك Instagram. يمكن للاعبين استضافة ألعاب متعددة البث، ويمكن لمنشئي المحتوى استضافة العديد من الضيوف أو تسجيل أحداث مباشرة. يمكنك تخصيص العلامة التجارية وإضافة الخلفيات وتخصيص الفيديو بسهولة. يعد البث المتعدد لمقاطع الفيديو المباشرة أمرًا بسيطًا مع استوديو تحرير الفيديو هذا.

فلوتين أفضل الميزات

إمكانات البث المتعدد عبر العديد من المنصات الشائعة

إخراج فيديو وصوت عالي الجودة

أنواع متعددة من الإنتاج، بما في ذلك البرامج الحوارية والبودكاست والندوات عبر الإنترنت والبث المباشر

خيارات تحقيق الدخل، بما في ذلك الإكراميات والطلبات المدفوعة ومبيعات التذاكر

قيود فلوتين

مواطن الخلل العرضية وتجميد الشاشة

خيارات بوابة دفع محدودة لتحقيق الدخل داخل المنصة

محدودية ساعات البث والقنوات والضيوف على الشاشة بناءً على فئة الباقة

تسعير #### فلوتين

الباقة المجانية

الأساسية: 12.50 دولار/شهريًا (الباقة السنوية)

مقدماً: 32.50 دولار/شهرياً (خطة سنوية)

الوكالة: 65.80 دولار/شهرياً (خطة سنوية)

فلوتين التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (45 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (42 مراجعة)

قم بتشغيل البث المباشر وتسجيل الفيديو باستخدام حلول البرمجيات الحديثة

اجعل إنتاج الفيديو وتسجيل الشاشة جزءًا سلسًا من سير عملك مع بدائل OBS القوية. يتحسن المحتوى الخاص بك، ويصبح التواصل الداخلي أسهل عندما يكون تسجيل الفيديو عالي الجودة والخالي من العلامات المائية على بعد نقرة واحدة.

يمكنك استخدام الفيديو لتنمية علامتك التجارية وجمهورك بشكل مريح, أدوات تعاونية والعمليات. إذا كنت تبحث عن وظائف البث المباشر وتسجيل الفيديو المدمجة مباشرةً في مركز إدارة مشروعك، ففكر في ClickUp. اشترك للحصول على حساب مجاني وابدأ في الإنشاء اليوم.