Sự Thật Khó Chịu Về Mức Độ Chín Muồi AI: Tại Sao 99% Doanh Nghiệp Đang Làm Sai

“Chỉ 1% các công ty tin rằng họ đã đạt được mức độ trưởng thành về AI. Tuy nhiên, 98% cho biết sự cấp thiết trong việc triển khai AI đang gia tăng.”

Khoảng cách đó không chỉ liên quan đến công nghệ. Đó là vấn đề về tư duy.

Tôi đã chứng kiến điều này trực tiếp tại một hội nghị bán hàng gần đây khi hai lãnh đạo cấp cao thẳng thắn chia sẻ với tôi: “Chúng tôi đã trên 40 tuổi và đã quen với cách làm việc của mình – thật khó để nghĩ đến việc thay đổi.”

Trong khi đó, các đồng nghiệp trẻ hơn của họ đã bắt đầu thử nghiệm quy trình làm việc, thử nghiệm với các tác nhân và tự động hóa những thành công đầu tiên của họ.

Đó là lúc tôi nhận ra: Sự sẵn sàng cho AI ít liên quan đến công cụ — và việc cần làm là đối mặt với những sự thật khó chịu.

Khoảng cách kiến thức là vô cùng lớn.

Ma trận Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát các nhân viên có trình độ chuyên môn về các thực hành AI của họ và dữ liệu về việc triển khai. Câu chuyện trở nên đáng lo ngại hơn:

Chỉ 12% tổ chức báo cáo đã tích hợp AI hoàn toàn

38% không sử dụng AI trong các quy trình làm việc hàng ngày của họ.

Đó không phải là một khoảng cách nhỏ. Đó là một vực thẳm.

Tệ hơn nữa, phần lớn các dự án AI không vượt qua được giai đoạn thử nghiệm:

Gần hai phần ba các doanh nghiệp không thể đưa các dự án thử nghiệm vào sử dụng thực tế

Gần một nửa đã từ bỏ hoàn toàn các dự án AI vào năm 2025

Tại sao? Bởi vì mọi người không biết cách sử dụng các công cụ. Những lý do hàng đầu dẫn đến thất bại cho thấy điều đó:

Khoảng cách kiến thức: 71,7%

Thách thức kỹ thuật: 70%

Thiếu đào tạo: 67%

Tất nhiên, có sự hoài nghi. Bạn không thể mong đợi thành công khi các nhóm được giao những công cụ mạnh mẽ mà không có bối cảnh, hướng dẫn hoặc sự rõ ràng.

Điều này giống như việc đưa cho ai đó chỉ quen sử dụng bút và giấy một chiếc laptop – và mong đợi họ tự biết cách sử dụng hệ điều hành, mở ứng dụng, gửi email và soạn thảo văn bản trong Word.

Nếu không có đào tạo, hỗ trợ hoặc cho họ thấy những gì có thể đạt được, không có gì ngạc nhiên khi họ gặp khó khăn.

Hầu hết mọi người cho rằng AI chỉ là ChatGPT

Hầu hết mọi người vẫn cho rằng AI chỉ là việc yêu cầu ChatGPT viết lại một email. Chỉ có thế.

Hỏi xung quanh, bạn sẽ nghe thấy những câu tương tự: “Nó giúp tôi viết email” hoặc “Nó trả lời các câu hỏi của tôi.”

Đó là điều cơ bản.

Ít ai nhận ra rằng AI có thể lập kế hoạch công việc, tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu sự lan rộng của công việc và thậm chí chủ động phát hiện các điểm nghẽn - nếu nó được tích hợp sâu vào nơi công việc thực sự diễn ra.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhận thức hiện tại về vấn đề này hẹp đến mức nào:

35% sử dụng AI chủ yếu cho các công việc cơ bản.

12% sử dụng tự động hóa nâng cao

10% sử dụng tối ưu hóa theo kiểu đại lý.

Chỉ 9% cho biết AI của họ thực sự có khả năng dự đoán và giải quyết vấn đề một cách độc lập.

Đây không phải là vấn đề công nghệ; đây là vấn đề về khả năng tiếp cận. Con người cần được hướng dẫn bằng các ví dụ cụ thể và cung cấp các công cụ hỗ trợ/mẫu để sử dụng các công cụ mà nhà cung cấp cung cấp, sau đó họ có thể tự mình phát triển các giải pháp riêng.

📊 Chiến lược AI của bạn thực sự đã đạt đến mức độ chín muồi nào?Hầu hết các nhóm tin rằng họ đã tiến xa hơn so với thực tế—nhưng dữ liệu lại cho thấy điều ngược lại. Muốn kiểm tra nhanh chóng và trung thực về vị trí của tổ chức bạn? 👉 Thực hiện Đánh giá Mức độ Chín muồi AI để biết bạn đang ở giai đoạn nào – và những gì cần làm để nâng cao mức độ. Tham gia bài kiểm tra đánh giá mức độ trưởng thành về AI! Tham gia bài kiểm tra 2 phút để đánh giá mức độ trưởng thành AI của tổ chức bạn và nhận được lộ trình hành động cụ thể!

Quản trị và Quyền truy cập vẫn còn non trẻ

Nếu thiếu kiến thức khiến các dự án gặp khó khăn, thì thiếu quy định quản lý AI sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đây là những gì chúng tôi đang quan sát:

Vấn đề truy cập:

36% nhân viên không có quyền truy cập vào các công cụ AI nào cả

Chỉ 14% cho biết hầu hết nhân viên có thể thử nghiệm với AI trong tổ chức của họ.

Vấn đề về quản trị:

53% không có quy định quản lý hoặc chỉ có các hướng dẫn không chính thức về việc sử dụng AI.

Hãy cân nhắc rủi ro.

Bạn có thể gặp phải hai tình huống: hoặc là những người không thể sử dụng AI, hoặc là những người sử dụng AI mà không có các biện pháp kiểm soát.

Cả hai kịch bản đều không giúp bạn đạt được triển khai AI chín muồi và quy mô lớn. Dữ liệu tin cậy cho thấy điều này. Trong các tổ chức có mức độ chín muồi cao, 57% đơn vị kinh doanh tin tưởng và sẵn sàng sử dụng các giải pháp AI mới. Trong các tổ chức có mức độ chín muồi thấp, số này giảm xuống còn 14%.

Niềm tin không thể xây dựng trong một đêm. Nó được xây dựng thông qua sự minh bạch, hỗ trợ và các rào cản rõ ràng. Khi mọi người không hiểu cách AI phù hợp với công việc của họ hoặc, tệ hơn, lo lắng về việc sử dụng sai, họ sẽ do dự trong việc áp dụng nó. Và nếu không có sự chấp nhận, sẽ không có quy mô.

Hạ tầng phân mảnh đang cản trở tiến độ phát triển của AI

Ngay cả những nhóm có động lực cũng thất bại khi hệ thống của họ bị phân tán.

Dữ liệu:

54% báo cáo rằng hệ thống của họ chủ yếu là phân tán.

49% hiếm khi hoặc không bao giờ chia sẻ thông tin giữa các nhóm.

43% cho biết việc tìm kiếm thông tin là khó khăn hoặc không nhất quán.

Bạn không thể xây dựng khả năng AI trưởng thành trên nền tảng hạ tầng phân mảnh. AI cần bối cảnh. Nếu dữ liệu của bạn được phân tán trên hàng chục công cụ khác nhau, AI của bạn chỉ bao giờ nhìn thấy một phần nhỏ của sự thật. Điều này củng cố niềm tin của chúng tôi vào một Không gian Làm việc AI Tích hợp.

Điều gì sẽ xảy ra khi AI có đầy đủ bối cảnh? Hầu hết các nhóm đang thử nghiệm AI một cách độc lập. Các hệ thống như ClickUp BrainGPT chỉ hoạt động hiệu quả khi các quy trình làm việc cơ bản được kết nối, cấu trúc và hiển thị. Khi AI có thể nhìn thấy công việc thực tế, các cuộc thảo luận xung quanh nó và các quyết định đằng sau nó, mọi thứ sẽ thay đổi: Thử ClickUp Brain MAX để nghiên cứu sâu hơn và hiểu rõ bối cảnh trong không gian làm việc của bạn. Nó ngừng hoạt động như một trợ lý viết lách và bắt đầu hành động như một nhà phân tích. Nó có thể phát hiện ra các xu hướng mà các nhóm đã bỏ qua, chỉ ra các rào cản ẩn và cho lãnh đạo thấy thực tế về cách công việc di chuyển qua tổ chức của họ. Thêm tiện ích Talk-to-Text vào đó, và đột nhiên tốc độ của thông tin không còn bị giới hạn bởi tốc độ gõ phím của bạn; bạn có thể chuyển giao suy nghĩ, câu hỏi và quyết định trong thời gian thực và để hệ thống xử lý phần còn lại. Đó là lý do tại sao sự trưởng thành về AI không chỉ là việc có nhiều mô hình hơn; mà là việc có nhiều bối cảnh hơn.

Hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Hầu hết các nhóm vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự trưởng thành về AI – thường bị mắc kẹt trong các thí nghiệm thử nghiệm riêng lẻ không thể mở rộng quy mô.

Nếu không có bối cảnh chia sẻ hoặc hệ thống kết nối, ngay cả những mô hình tốt nhất cũng sẽ gặp giới hạn.

Bối cảnh là yếu tố quan trọng để AI hoạt động hiệu quả. Khi dữ liệu được phân tán trên các công cụ không kết nối, AI của bạn chỉ nhìn thấy những mảnh nhỏ - và bối cảnh phân mảnh dẫn đến kết quả phân mảnh.

Đó là lý do tại sao tiến độ thực sự đến từ một chiến lược AI được phối hợp chặt chẽ, dựa trên hạ tầng thống nhất, quản trị rõ ràng và nguồn thông tin duy nhất. Khi luồng thông tin được chia sẻ xuyên suốt các công cụ và nhóm, AI không chỉ hỗ trợ - mà còn thúc đẩy quá trình.

Vấn đề đo lường mà không ai muốn đề cập đến

Đây là sự thật mà hầu như không ai thừa nhận:

Hầu hết các tổ chức không biết liệu các khoản đầu tư vào AI của họ có hiệu quả hay không:

47% không đo lường tác động của AI

Chỉ 10% sử dụng các chỉ số dựa trên dữ liệu và kết quả

Đó không chỉ là một tín hiệu cảnh báo—mà còn là một rào cản. Nếu bạn không thể đo lường thành công, bạn không thể chứng minh ROI. Nếu bạn không thể chứng minh ROI, bạn không thể nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo. Và nếu không có sự ủng hộ, AI sẽ mãi mãi bị kẹt ở giai đoạn thử nghiệm.

Giai đoạn thử nghiệm không phải là vô hại.

Các tổ chức ở hai giai đoạn đầu của mức độ trưởng thành về AI có hiệu quả tài chính dưới mức trung bình của ngành. Ngược lại, các doanh nghiệp ở giai đoạn 3 và 4 có hiệu quả tài chính cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành, theo nghiên cứu của MIT.

Khoảng cách hiệu suất không hề nhỏ. Đó là sự khác biệt giữa việc tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh và thống trị thị trường của bạn. Đó là lý do tại sao việc đánh giá trung thực lại quan trọng đến vậy vào lúc này.

Tại sao quy trình làm việc linh hoạt > Câu lệnh tốt hơn Một trong những hiểu lầm lớn nhất về AI doanh nghiệp hiện nay là sự trưởng thành đến từ các lệnh đầu vào tốt hơn. Điều đó không đúng. Sự trưởng thành đến từ các hệ thống có thể thực hiện các hành động có cấu trúc, không chỉ tạo ra văn bản. Các quy trình làm việc tự động hóa (agentic workflows) quan trọng vì chúng giảm bớt gánh nặng nhận thức khiến các nhóm bị kẹt ở chế độ thử nghiệm. Thay vì phụ thuộc vào cá nhân để nhớ các bước, các công cụ như ClickUp Agents tự động đẩy các công việc tiến lên, hoặc phân tích dữ liệu, các agent xử lý công việc thủ tục ở hậu trường. Hợp tác phát triển các tính năng cấp bách giờ đây trở nên dễ dàng hơn với ClickUp Agents. Chúng không thay thế con người; chúng ổn định quy trình làm việc xung quanh họ để việc áp dụng trở nên dễ dàng hơn, không phải khó khăn hơn. Đối với hầu hết các tổ chức, sự thay đổi đó chính là yếu tố quyết định để đưa AI từ giai đoạn thử nghiệm sang thực thi.

Điều gì thực sự hiệu quả: Mô hình Nhà lãnh đạo Mạnh mẽ

Mọi sự chuyển đổi thành công mà tôi từng chứng kiến đều có một điểm chung.

Một người ủng hộ mạnh mẽ bên trong.

Đây cũng chính là cách ClickUp phát triển trước khi áp dụng AI: Thành công nhanh chóng → Thành công rõ rệt → Mở rộng tự nhiên.

Với AI, rủi ro càng cao hơn. Đây không chỉ là việc thay đổi công cụ — mà là thay đổi tư duy.

Bạn không chỉ thay thế các bước thủ công; bạn đang tái định hình cách công việc được thực hiện. Với ClickUp, thường thì việc thuyết phục ai đó đã từng sử dụng một công cụ quản lý dự án tương tự khác tại sao ClickUp lại tốt hơn.

Với AI, điều quan trọng là thay đổi cách họ suy nghĩ về công việc của họ: một cách TỐT HƠN.

Đó là một bước nhảy vọt đáng sợ đối với nhiều người. Nó có thể cảm thấy như một mối đe dọa.

Chúng ta phải xem sự chuyển đổi này như một cơ hội để cải thiện, thay vì coi đó là việc loại bỏ một công việc hoặc đặt câu hỏi về giá trị của ai đó.

Tôi coi đó là việc tăng cường sức mạnh cho nhân viên, và các nhóm cùng lãnh đạo phải xây dựng tầm nhìn và văn hóa đó từ cấp cao nhất, để thúc đẩy một tổ chức đạt mức độ trưởng thành về AI, việc cần làm là liên tục cải tiến và phát triển cách thức thực hiện công việc, đặc biệt trong bối cảnh các tiến bộ về AI đang diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Việc áp dụng thay đổi chính là nút thắt cổ chai thực sự.

Hãy thành thật: văn hóa là phần khó khăn nhất.

33% tổ chức báo cáo có sự kháng cự tích cực đối với thay đổi

Chỉ 19% nhanh chóng thích ứng với thay đổi và mở rộng các công cụ AI mới

Đó chính là nút thắt cổ chai thực sự đối với hầu hết các doanh nghiệp.

Nhớ những người tôi đã đề cập tại Hội nghị Bán hàng không? Những người vẫn giữ nguyên cách làm cũ?

Tôi đã nói với họ:

Đừng đánh giá nó cho đến khi bạn thấy nó sẽ giúp bạn và công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy để nhóm của chúng tôi đào tạo bạn về cách triển khai hiệu quả nhất, cung cấp cho chúng tôi quy trình công việc của bạn và để chúng tôi cho bạn thấy cách bạn có thể biến đổi nó.

Đừng đánh giá nó cho đến khi bạn thấy nó sẽ giúp bạn và công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy để nhóm của chúng tôi đào tạo bạn về cách triển khai hiệu quả nhất, cung cấp cho chúng tôi quy trình công việc của bạn và để chúng tôi cho bạn thấy cách bạn có thể biến đổi nó.

Và sau đó:

Bạn không muốn trở thành nhóm cuối cùng vẫn sử dụng Lotus Notes. Hoặc điện thoại nắp gập. Hoặc vẫn in ra lời mời lịch.

Bạn không muốn trở thành nhóm cuối cùng vẫn sử dụng Lotus Notes. Hoặc điện thoại nắp gập. Hoặc vẫn in ra lời mời lịch.

Bạn không muốn trở thành nhóm cuối cùng vẫn sử dụng Lotus Notes. Hoặc điện thoại nắp gập. Hoặc vẫn in ra lời mời lịch.

Công nghệ đang phát triển, và bạn sẽ muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó; nếu không, bạn hoặc tổ chức của bạn sẽ trở nên lạc hậu.

Lời khuyên của tôi dành cho các nhà lãnh đạo: Hãy để các chuyên gia chỉ cho bạn những gì có thể thực hiện được.

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo đang do dự trước việc đối mặt với những đánh giá khó khăn về tiến độ AI của mình, đây là những gì tôi muốn chia sẻ với bạn.

Bạn không cần phải thực hiện việc cần làm một mình.

Hãy để chúng tôi—đối tác, chuyên gia và đại lý của bạn—giúp bạn khám phá những điều có thể. Chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn khởi động nhanh chóng với các đại lý được chứng nhận và nguồn lực chuyên gia của chúng tôi, để bạn có thể bắt đầu hoạt động ngay lập tức.

Ba hành động quan trọng:

Đào tạo nhân viên của bạn. Trang bị cho họ công cụ và sự tự tin – không chỉ là quyền truy cập. Xây dựng văn hóa thử nghiệm. Cho phép các nhóm thất bại nhanh chóng và cải tiến nhanh hơn. Hãy tin tưởng vào các đối tác công nghệ của bạn. Chúng tôi đã thấy những gì hiệu quả (và những gì không). Hãy để chúng tôi giúp bạn vượt qua giai đoạn học hỏi.

Khoảng cách giữa mức độ trưởng thành về AI và đầu tư vào AI ngày càng gia tăng. Theo nghiên cứu của Cisco, chỉ 13% doanh nghiệp hiện nay sẵn sàng tận dụng tiềm năng của AI, giảm so với 14% cách đây một năm. Trong khi đó, 98% cho biết mức độ cấp bách trong việc triển khai AI đã tăng lên. Điều đó không bền vững.

Các công ty sẽ thành công không phải là những công ty có ngân sách AI lớn nhất.

Họ là những doanh nghiệp sẵn sàng:

Đánh giá một cách trung thực vị trí hiện tại của họ.

Đầu tư vào việc trang bị và đào tạo

Xây dựng hệ thống quản trị thực sự

Cam kết thực hiện công việc cần thiết

Công nghệ đã sẵn sàng. Câu hỏi là liệu tổ chức của bạn có sẵn sàng đối mặt với thực tế về vị trí hiện tại của mình và thực hiện việc cần làm để thu hẹp khoảng cách hay không.

Đây là sự thật cuối cùng, không dễ chịu: đối thủ cạnh tranh của bạn đang đánh giá điều đó ngay lúc này.

Và những doanh nghiệp hành động quyết đoán ngay hôm nay sẽ là những doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần vào ngày mai.