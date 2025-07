50 câu hỏi phỏng vấn hiệu quả cho quản lý dự án xây dựng

11. Bạn có kinh nghiệm gì với phần mềm CRM trong xây dựng ? 12. Bạn có kinh nghiệm gì với lịch trình xây dựng ? 13. Bạn có kinh nghiệm gì với quản lý ngân sách? 14. Bạn xử lý các tình huống khó khăn và giải quyết xung đột trong các dự án xây dựng như thế nào? 15. Bạn làm thế nào để duy trì sự tổ chức và quản lý nhiều ưu tiên? 16. Bạn có kinh nghiệm gì với quản lý rủi ro trong xây dựng? 17. Bạn xử lý sự chậm trễ và vượt chi phí trong các dự án xây dựng như thế nào? 18. Kinh nghiệm của bạn về kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong các dự án xây dựng là gì? 19. Bạn động viên nhóm của mình trong các dự án xây dựng như thế nào? 20. Bạn xử lý các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại công trường xây dựng như thế nào? 21. Kinh nghiệm của bạn về các khiếu nại và tranh chấp trong xây dựng là gì? 22. Bạn có thể kể cho tôi nghe về một lần bạn phải đối phó với một nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp khó tính không? 23. Bạn xử lý sự chậm trễ của dự án do thời tiết hoặc các vấn đề khác như thế nào? 24. Kinh nghiệm của bạn trong việc mua sắm trong xây dựng là gì? 25. Bạn làm thế nào để giữ cho dự án của mình đi đúng hướng khi có thay đổi? 26. Kinh nghiệm của bạn trong việc đánh giá giá trị trong xây dựng là gì? 27. Bạn xử lý tình huống như thế nào khi nhà thầu không thể hoàn thành công việc đúng tiến độ? 28. Một số chiến lược của bạn để cải thiện hiệu quả và hiệu suất dự án là gì? 29. Kinh nghiệm của bạn trong việc quản lý khiếu nại trong xây dựng là gì? 30. Kinh nghiệm của bạn trong việc kết thúc dự án trong lĩnh vực xây dựng là gì?31. Một số chiến lược của bạn để đối phó với những người khó tính là gì?32. Bạn xử lý tình huống khi phạm vi công việc thay đổi như thế nào?33. Kinh nghiệm của bạn với phần mềm quản lý dự án là gì?34. Bạn quản lý thông tin liên lạc trong các dự án xây dựng như thế nào?35. Kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực an toàn xây dựng là gì?36. Kinh nghiệm của bạn trong việc quản lý hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng là gì?37. Bạn có kinh nghiệm gì về quản lý rủi ro trong xây dựng? 38. Bạn xử lý tình huống như thế nào khi ngân sách dự án eo hẹp? 39. Bạn xử lý xung đột trong nhóm dự án như thế nào? 40. Bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc như thế nào? 41. Sau khi trở thành quản lý dự án xây dựng, mục tiêu nghề nghiệp tiếp theo của bạn trong ngành là gì? 42. Bạn sẽ sử dụng phần mềm xây dựng AI như thế nào? 43. Những điều bạn không thể thỏa hiệp trong công trường xây dựng là gì? 44. Triết lý quản lý của bạn là gì? 45. Bạn phân công trách nhiệm trong dự án xây dựng như thế nào? 46. Bạn đã làm gì để nâng cao kiến thức về ngành xây dựng? 47. Kinh nghiệm của bạn trong việc phòng ngừa và giải quyết khiếu nại trong dự án xây dựng là gì? 48. Bạn đã bao giờ cứu một ngày trong dự án xây dựng chưa và bạn đã làm như thế nào? 49. Xu hướng nào trong ngành xây dựng khiến bạn hứng thú? 50. Những vấn đề môi trường thường gặp trong ngành xây dựng là gì?