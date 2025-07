Cách triển khai quản lý công việc hàng ngày trong tổ chức của bạn

Một ngày làm việc nữa lại kết thúc, và một lần nữa, bạn lại có cảm giác rằng bạn hoặc ai đó trong nhóm của bạn đã bỏ sót điều gì đó.

Bạn đã cố gắng theo dõi danh sách công việc cần làm, nhưng vấn đề là không ai biết chính xác ai phụ trách chi tiết nào. Điều đó có nghĩa là khi có sự cố xảy ra, mọi người sẽ lại phải đoán mò ai là người chịu trách nhiệm thay vì hành động để dự án tiếp tục tiến triển.

May mắn thay, Quản lý công việc hàng ngày (DWM) không phải là một công việc nhàm chán. Với một vài chiến lược đơn giản, bạn và nhóm của mình có thể xây dựng một cấu trúc giúp mọi người đồng nhất và tập trung vào trách nhiệm của mình.

Trong blog này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó.

⏰ Tóm tắt 60 giây 🎯 Đặt mục tiêu cụ thể, có thể thực hiện được cho mỗi ngày và sắp xếp thứ tự ưu tiên bằng cách sử dụng các khung như Ma trận Eisenhower hoặc phương pháp MoSCoW để đảm bảo nhóm của bạn tập trung vào các công việc có tác động lớn 👍🏾 Phân công công việc rõ ràng để mọi người biết ai là người chịu trách nhiệm, giảm thiểu sự nhầm lẫn và chậm trễ 📅 Sử dụng các cuộc họp quản lý công việc hàng ngày nhanh chóng để thống nhất các ưu tiên, giải quyết các trở ngại và ăn mừng thành công 🗄️ Sử dụng các nền tảng như ClickUp để hợp lý hóa việc quản lý công việc, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tăng cường giao tiếp trong nhóm 👩🏾‍🤝‍👩🏽Tạo ra văn hóa nơi các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin cập nhật và thách thức, đảm bảo giải quyết vấn đề nhanh chóng 📈 Tập trung vào các chỉ số như hoàn thành công việc, tỷ lệ lỗi và tính tự chủ của nhóm để tinh chỉnh quy trình và duy trì năng suất

Quản lý công việc hàng ngày là gì?

Quản lý công việc hàng ngày (DWM) là một phương pháp có hệ thống để đảm bảo thực hiện nhất quán các công việc, quy trình và mục tiêu hàng ngày. Phương pháp này giúp bạn duy trì hiệu quả hoạt động đồng thời phù hợp với cả mục tiêu ngắn hạn và kết quả chiến lược dài hạn.

Là chủ sở hữu quy trình hoặc lãnh đạo doanh nghiệp, bạn lập kế hoạch, giám sát và điều chỉnh các hoạt động hàng ngày để thúc đẩy cải tiến liên tục, nhanh chóng giải quyết các vấn đề và duy trì hiệu suất của nhóm theo thời gian.

Vai trò của quản lý công việc hàng ngày trong hoạt động kinh doanh

Hãy coi DWM như động cơ hàng ngày của bạn, thúc đẩy các hành động có kỷ luật cần thiết để chuyển đổi các kế hoạch chiến lược thành tiến độ thực tế, có thể đo lường được. Dưới đây là vai trò của DWM trong hoạt động kinh doanh.

1. Tăng cường sự linh hoạt

DWM cho phép bạn nhanh chóng thích ứng với những thay đổi bất ngờ trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát các công việc cốt lõi. Khả năng thích ứng này đảm bảo rằng những bất ngờ không làm ảnh hưởng đến tiến độ mà được xử lý một cách hiệu quả.

2. Tập trung cao độ

Kế hoạch công việc hàng ngày được xác định rõ ràng giúp nhóm của bạn tập trung vào các công việc cụ thể, loại bỏ sự phân tâm và sự không chắc chắn. Làm rõ các ưu tiên giúp giảm thiểu nỗ lực lãng phí và cải thiện năng suất, cho phép mọi người hướng năng lượng của mình vào những việc thực sự quan trọng.

3. Chất lượng công việc cao hơn

Bằng cách triển khai các quy trình tiêu chuẩn hóa và chỉ số hiệu suất rõ ràng, DWM giúp nhóm của bạn duy trì chất lượng cao trong mọi công việc. Quản lý trực quan này giảm thiểu sự thay đổi, đảm bảo mỗi sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn đã đặt ra.

4. Văn hóa quyền sở hữu

Khi trách nhiệm được xác định rõ ràng, trách nhiệm giải trình cũng được xác định rõ ràng. DWM trao quyền cho mỗi thành viên trong nhóm để họ có động lực và quyết tâm hoàn thành phần công việc được giao trong dự án. Điều này xây dựng trách nhiệm giải trình và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng thời hạn mà không cần nhắc nhở thêm.

5. Tập trung vào cải tiến liên tục

DWM là duy trì trạng thái hiện tại và chủ động xác định các lĩnh vực cần tối ưu hóa. Bạn liên tục cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của nhóm bằng cách phát hiện sớm các điểm không hiệu quả và làm theo các ví dụ về tự động hóa.

Triển khai quản lý công việc hàng ngày: Hướng dẫn từng bước để tăng năng suất

Cuối cùng, bạn không chỉ muốn giao công việc. Bạn muốn tạo ra một khuôn khổ để điều phối nỗ lực của mọi người, tối đa hóa năng suất và thúc đẩy tiến độ — mà không gặp rắc rối. Dưới đây là cách bạn có thể triển khai hệ thống quản lý hàng ngày hiệu quả.

1. Xác định mục tiêu hàng ngày

Cài đặt mục tiêu là một công việc khó khăn, và nếu bạn phải làm việc này thường xuyên, bạn có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của nó. Đừng lo lắng — hít thở sâu và xác định những gì bạn muốn đạt được với nhóm mỗi ngày.

Ví dụ: nếu bạn đang làm việc để ra mắt một sản phẩm, các ưu tiên trong ngày có thể bao gồm:

Hoàn thiện bản sao email ra mắt

Được phê duyệt bản tóm tắt quảng cáo PPC

Tiến hành kiểm tra lần cuối trang đích để phát hiện các lỗi phát sinh vào phút chót

Bạn có thấy các mục tiêu này rõ ràng và ảnh hưởng của chúng đến việc ra mắt sản phẩm của bạn không?

ClickUp Goals là một tính năng tuyệt vời để đảm bảo tính minh bạch trong các ưu tiên hàng ngày.

Nó cho phép bạn nhóm và phân loại Mục tiêu và Mục tiêu (chẳng hạn như số, có/không hoặc tiền tệ) bằng cách thêm các mô tả duy nhất để bạn và nhóm của bạn biết chính xác mọi người đang làm việc để đạt được điều gì.

Bạn có thể liên kết Nhiệm vụ hoặc Danh sách công việc với Mục tiêu, và ClickUp sẽ tự động theo dõi tiến độ của bạn khi bạn hoàn thành chúng.

Giữ đúng tiến độ để đạt được mục tiêu của bạn với ClickUp Goals

2. Xếp hạng ưu tiên cho từng mục tiêu

Không phải mọi công việc trong danh sách của bạn đều phải hoàn thành ngay lập tức. Mục tiêu là giải quyết kịp thời những công việc khẩn cấp nhất trong khi phân bổ những công việc ít khẩn cấp hơn trong thời gian dài hơn. Thiết lập phân cấp rõ ràng sẽ giúp bạn lên kế hoạch hiệu quả cho ngày làm việc của mình.

Mặc dù Ma trận Eisenhower là một khởi đầu tuyệt vời, bạn cũng có thể sử dụng các khung như phương pháp MoSCoW (Phải có, Nên có, Có thể có, Không có) để xếp hạng.

Ví dụ:

Một lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng? Đó là điều 'bắt buộc' ngày nay

Bạn đang lên kế hoạch cho chiến lược tiếp thị trong tương lai? Điều này rất quan trọng, nhưng có thể đợi đến khi các công việc quan trọng được hoàn thành

Chế độ xem Danh sách của ClickUp có thể hữu ích trong trường hợp này.

Tại đây, mỗi công việc trên nền tảng có thể được gán mức độ ưu tiên — Khẩn cấp, Cao, Bình thường hoặc Thấp. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng cờ bên cạnh Công việc để đặt mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để hiển thị thông tin quan trọng nhất với bạn, chẳng hạn như hộp kiểm, thanh tiến độ hoặc công thức.

Tận hưởng các tùy chọn sắp xếp, lọc và nhóm linh hoạt với Chế độ xem danh sách của ClickUp

3. Làm rõ vai trò và phân công trách nhiệm

Sự mơ hồ dẫn đến lãng phí thời gian và sự thất vọng. Nhóm của bạn sẽ không biết cách quản lý công việc cá nhân trừ khi họ hoàn toàn rõ ràng về ai phải giải quyết việc gì.

Ví dụ: nếu bạn có một nhóm đa chức năng đang thực hiện một chiến dịch tiếp thị, hãy giao việc tạo/lập nội dung cho một người, thiết kế quảng cáo cho một người khác và theo dõi phân tích cho một người thứ ba.

May mắn cho bạn, ClickUp cung cấp bức tranh toàn cảnh về khối lượng công việc của nhóm, để bạn có thể đặt thời hạn cho từng cá nhân và theo dõi tiến độ bằng thẻ điểm hàng tuần.

Bạn có thể tạo Nhiệm vụ ClickUp và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung của chúng cũng như tác động của chúng đối với dự án.

Thêm Trường Tùy chỉnh vào ClickUp, chẳng hạn như liên kết, menu thả xuống, địa chỉ email và hơn thế nữa, để cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm bối cảnh cần thiết để hoàn thành công việc.

Tùy chỉnh quy trình làm việc phù hợp với quy trình của bạn bằng Nhiệm vụ ClickUp

4. Tuân thủ một lịch trình hàng ngày đều đặn

Cài đặt mục tiêu chỉ là một mặt của vấn đề. Bạn cũng cần một thói quen hàng ngày để nhấn mạnh trọng tâm chính trong ngày.

Ví dụ: bạn có thể tổ chức cuộc họp đứng 10 phút vào buổi sáng để thống nhất các ưu tiên, kiểm tra tiến độ công việc vào giữa ngày và dành thời gian cuối ngày để mọi người chia sẻ những việc đã làm tốt và những việc cần giúp đỡ.

Ý tưởng ở đây là ăn mừng thành công cùng nhau và giúp giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức trước khi chúng trở nên phức tạp.

Muốn tiết kiệm một ngày mỗi tuần?

Trang bị cho nhóm của bạn các công cụ hỗ trợ hợp tác và quản lý công việc liền mạch.

Ví dụ: Bảng Kanban trên ClickUp phản ánh các giai đoạn dự án của bạn, chẳng hạn như 'Phạm vi', 'Đang tiến hành', 'Đang chờ xem xét' và 'Đã hoàn thành'. Bạn có thể dễ dàng thêm, ẩn hoặc sắp xếp lại các nhiệm vụ để thích ứng với các ưu tiên thay đổi.

Mặt khác, tính năng Theo dõi thời gian dự án trong ClickUp giúp bạn xem thời gian của nhóm đang được sử dụng vào việc gì, đặt ước lượng và xem báo cáo để xác định những điểm cần cải thiện trong công việc. Bạn có thể ghi lại thời gian từ máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt web bằng phần mở rộng Chrome miễn phí của ClickUp.

Quản lý lịch trình của nhóm có thể là một thách thức, nhưng một kế hoạch rõ ràng có thể giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Mẫu Lịch trình Nhân viên ClickUp giúp bạn sắp xếp ca làm việc, theo dõi tình trạng sẵn sàng, quản lý chi phí nhân công của các bộ phận và thậm chí xử lý các yêu cầu nghỉ phép — tất cả chỉ trong một nơi.

Tải xuống mẫu này Mẫu Lịch làm việc của nhân viên ClickUp phù hợp cho cả nhóm nhỏ và lực lượng lao động lớn

Để thiết lập lịch trình, bạn chỉ cần thực hiện một vài bước sau:

Xác định nhu cầu phủ sóng của bạn

Thu thập thông tin về tình trạng sẵn sàng của các thành viên trong nhóm

Lập kế hoạch, triển khai cơ chế đánh giá có cấu trúc và hoàn thiện các thay đổi

6. Thúc đẩy giao tiếp thường xuyên

Các thành viên trong nhóm của bạn phải luôn có thể liên hệ với bất kỳ ai để được giúp đỡ hoặc giải thích trong suốt cả ngày. Do đó, hãy xây dựng văn hóa giao tiếp chủ động để họ cảm thấy được khuyến khích cung cấp thông tin cập nhật, chia sẻ mối quan tâm hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện.

Ví dụ: nếu một nhà phát triển gặp phải lỗi có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, họ có thể nhanh chóng thông báo cho các thành viên nhóm có liên quan.

Tương tự, nếu một nhân viên bán hàng nhận được phản hồi từ khách hàng vào phút chót và yêu cầu đội ngũ thiết kế điều chỉnh, họ phải có thể chia sẻ thông tin này ngay lập tức để tránh sự chậm trễ. Giao tiếp thời gian thực này đảm bảo các vấn đề tiềm ẩn được giải quyết nhanh chóng, giúp các dự án đang triển khai diễn ra đúng tiến độ.

Những thách thức phổ biến trong việc triển khai quản lý công việc hàng ngày (và cách khắc phục)

Ngay cả khi bạn có ý định tốt nhất, việc áp dụng phương pháp DWM không phải là một quá trình thẳng tắp và thường gặp phải nhiều trở ngại, chẳng hạn như:

1. Cảm thấy bị quản lý quá chặt chẽ

Hoạt động theo các mẫu kế hoạch công việc hàng ngày và xử lý các báo cáo có thể khiến một số thành viên trong nhóm cảm thấy quá gò bó, đặc biệt là những người thích sự tự do sáng tạo.

Do đó, khi thảo luận về trách nhiệm giải trình, hãy nhấn mạnh những lợi ích của nó, chẳng hạn như sự hợp tác suôn sẻ hơn và sự rõ ràng hơn trong nhóm, thay vì coi đó là một hình thức quản lý vi mô.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng nên lên lịch các "khối thời gian tập trung" để nhóm của bạn có thể bắt kịp công việc sâu và các ưu tiên hàng đầu theo cách phù hợp với nhịp độ của họ, đồng thời vẫn đảm bảo trách nhiệm đối với các kết quả công việc.

2. Khó khăn trong việc theo dõi tiến độ

Báo cáo thường xuyên về việc hoàn thành công việc có thể cảm thấy như một nỗ lực. Các thành viên trong nhóm có thể mất tập trung do phải chuyển đổi bối cảnh, dẫn đến sự thất vọng và giảm năng suất.

Thay vì để nhóm liên tục liên hệ với bạn để cập nhật thông tin, hãy giới thiệu một phần mềm quản lý công việc thân thiện với người dùng, nơi họ có thể gửi các cập nhật quan trọng một cách dễ dàng.

ClickUp Chat là một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Sử dụng nó để nhắn tin trực tiếp cho các thành viên trong nhóm, tạo và quản lý nhiệm vụ từ trong trò chuyện, chia sẻ tệp và tài liệu, và thậm chí bắt đầu trò chuyện nhóm cho các dự án hoặc nhóm cụ thể.

Nó tích hợp liền mạch với các tính năng khác của ClickUp, cho phép bạn liên kết các nhiệm vụ, tài liệu và thông tin liên quan khác với các cuộc hội thoại của mình. Điểm nổi bật nhất? ClickUp Chat tận dụng AI để đề xuất nhiệm vụ, tóm tắt các chủ đề và cung cấp các phản hồi hữu ích, giúp giao tiếp của bạn hiệu quả và có tổ chức hơn.

Cấu trúc các cuộc hội thoại theo cách bạn làm việc với ClickUp Chat

3. Mất động lực

Khi không thể thấy ngay lập tức việc quản lý công việc hàng ngày đang dẫn đến tiến độ chung như thế nào, các thành viên trong nhóm của bạn có thể cảm thấy nản lòng. Giải pháp là gì? Sắp xếp các mục tiêu dài hạn thành các cột mốc nhỏ, có thể đạt được để họ có thể ăn mừng và duy trì động lực. Đưa các nguyện vọng dài hạn của bạn vào ClickUp Goals và bắt đầu quá trình.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Ngoài ra, khuyến khích mọi người phản ánh tiến độ của mình vào cuối ngày và chia sẻ ý kiến trên trò chuyện nhóm. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng tư duy cải tiến liên tục bằng cách điều chỉnh nhỏ, kịp thời quy trình làm việc vì lợi ích của mọi người.

4. Quản lý thời gian hiệu quả cho nhà quản lý

Rất có thể, bạn không chỉ là người quản lý dự án mà còn có mục tiêu công việc riêng phải hoàn thành. Quản lý công việc hàng ngày có thể giống như một công việc nữa trong danh sách công việc đã đầy ắp. Sử dụng công nghệ để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như gửi nhắc nhở, chia sẻ báo cáo hoặc lên lịch cuộc họp.

Ví dụ, Mẫu kế hoạch hàng ngày của ClickUp có thể giúp bạn thiết lập từng sự kiện, cuộc hẹn, công việc và nhiệm vụ. Bạn cũng có thể ủy thác một số trách nhiệm của mình cho các thành viên đáng tin cậy trong nhóm.

Đo lường hiệu quả của quản lý công việc hàng ngày: Các phương pháp hay nhất để quản lý công việc hàng ngày

Bất kể bạn áp dụng mẫu lịch trình công việc nào, bạn sẽ cần bằng chứng cụ thể cho thấy chúng mang lại kết quả.

Nhưng làm thế nào để có được bằng chứng đó?

Bằng cách cài đặt và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến kết quả công việc hàng ngày.

Tất nhiên, có những chỉ số thông thường như 'thời gian trung bình cho mỗi công việc' hoặc 'số công việc hoàn thành trung bình mỗi người mỗi ngày'. Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện về quản lý công việc hàng ngày, đây là những chỉ số bạn không nên bỏ qua.

1. Tỷ lệ tập trung

Chỉ số này đo lường tỷ lệ thời gian dành cho các công việc ưu tiên cao so với các công việc ưu tiên thấp. Tỷ lệ tập trung càng cao, nhóm của bạn càng tập trung vào các công việc quan trọng.

2. Tỷ lệ lỗi

Một phần quan trọng của việc biết cách tiết kiệm thời gian là đo lường tần suất công việc cần sửa đổi hoặc làm lại. Nếu tỷ lệ lỗi của bạn cao, bạn có thể muốn đánh giá lại kỹ năng quản lý công việc của mình về mức độ rõ ràng của hướng dẫn hoặc mức độ kỳ vọng đối với mỗi công việc.

3. Công việc tồn đọng

Điều này đo lường lượng công việc còn dang dở tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có liên tục phải vật lộn để hoàn thành công việc tồn đọng? Bạn có thể cần xem xét lại cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân bổ công việc trong ngày.

4. Mức độ tự chủ của nhóm

Đây là thước đo tần suất các thành viên trong nhóm tham khảo ý kiến của bạn hoặc các trưởng nhóm khác để được hướng dẫn. Mục tiêu là làm cho họ cảm thấy độc lập nhất có thể. Nếu họ tiếp tục tiếp cận bạn thường xuyên, hãy xem xét điều chỉnh mẫu lịch trình công việc để tăng tính rõ ràng và sự tự tin trong việc ra quyết định.

5. Sự hài lòng về quyền sở hữu công việc

Tiến hành khảo sát định kỳ về cảm nhận của nhóm về quyền sở hữu và trách nhiệm công việc của họ. Nếu điểm số hài lòng không cao, có thể cân nhắc điều chỉnh khối lượng công việc để cân bằng phân phối.

Bạn có thể tham khảo Mẫu kế hoạch công việc đơn giản của ClickUp để hình dung rõ hơn các hoạt động cần hoàn thành.

6. Thời gian giải quyết vấn đề

Nhóm của bạn mất bao lâu để giải quyết các vấn đề hoặc tắc nghẽn trong công việc hàng ngày? Thời gian này càng ngắn, cách tiếp cận giải quyết vấn đề của nhóm bạn càng hiệu quả.

7. Thời gian hoàn thành công việc đột xuất

Khả năng xử lý nhanh chóng các công việc bất ngờ mà không làm gián đoạn lịch trình tổng thể là thước đo mạnh mẽ cho mức độ linh hoạt và hiệu quả của công việc hàng ngày của bạn.

8. Mức năng lượng duy trì suốt cả ngày

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để làm việc nhanh hơn trong nhóm? Điều chỉnh công việc của bạn theo mức năng lượng của nhóm càng nhiều càng tốt. Tiến hành khảo sát ngắn về cảm nhận của nhóm vào đầu, giữa và cuối ngày, và điều chỉnh tiến độ công việc để họ không bao giờ cảm thấy quá tải.

1. ClickUp

Hãy coi ClickUp như một trung tâm năng suất tập trung.

Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu một ngày mới với Bảng điều khiển tùy chỉnh hiển thị các công việc, tin nhắn và cập nhật trên tất cả các công cụ của bạn, cho phép bạn xem những việc khẩn cấp mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc tab.

Hoặc, tận dụng Chế độ xem Lịch của ClickUp để lên kế hoạch cho các ưu tiên trong ngày của bạn. Bạn có thể cài đặt cảnh báo và nhắc nhở sự kiện để đảm bảo không bao giờ bỏ lỡ thời hạn hoặc cuộc họp quan trọng.

Luôn đúng tiến độ với chế độ xem Lịch của ClickUp

Các tính năng tốt nhất

Sử dụng ClickUp Automation được tạo sẵn để kích hoạt cập nhật trạng thái dựa trên AI

Trả lời tin nhắn nhanh chóng bằng ký hiệu tắt, và ClickUp Brain sẽ tự động soạn thảo tin nhắn của bạn với giọng điệu hoàn hảo

Xem lại những gì đã hiệu quả (hoặc không hiệu quả) trong thói quen hàng ngày của bạn để liên tục cải thiện quy trình bằng cách sử dụng các Mẫu quản lý công việc của ClickUp

Hướng dẫn các sprint của bạn hoàn thành thành công, đảm bảo nhóm của bạn luôn nhanh nhẹn và tập trung vào kết quả với Bảng điều khiển ClickUp

2. Trello

qua Trello

Hệ thống Kanban trực quan của Trello rất phù hợp với những người thích xem công việc của mình được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu. Tính năng tự động hóa Butler, ví dụ, xử lý các cập nhật thường xuyên như tự động gán thẻ cho đồng nghiệp hoặc thay đổi ngày đáo hạn khi dòng thời gian thay đổi.

Các tính năng tốt nhất

Đánh dấu một cách tinh tế các công việc chưa được xử lý trong nhiều ngày bằng tính năng Thẻ cũ

Đồng bộ hóa tất cả các công cụ của bạn như Slack, Google Drive và Evernote với Power-Ups (tích hợp)

Chuẩn hóa các quy trình lặp lại một cách dễ dàng với các mẫu Danh sách kiểm tra

3. Microsoft To Do

qua Microsoft To Do

Nếu bạn thích bắt đầu một ngày mới với một trang giấy trắng, My Day trong Microsoft To Do là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Ứng dụng này cho phép bạn lập danh sách các ưu tiên mới mỗi sáng, giảm bớt áp lực bằng cách tập trung vào những việc cần làm ngay.

Các tính năng tốt nhất

Chuyển email được đánh dấu thành các mục có thể thực hiện được với tích hợp Outlook

Hãy để Smart Suggestions nhắc nhở bạn về những công việc bạn có thể đã quên

Kéo và thả để điều chỉnh ngày bắt đầu và ngày đáo hạn ngay lập tức

4. Asana

qua Asana

Asana là lựa chọn hàng đầu nếu công việc hàng ngày của bạn liên quan đến việc quản lý nhiều dự án và nhóm. Ví dụ, tính năng Quy tắc cho phép bạn xử lý các cập nhật lặp đi lặp lại, như phân công lại công việc khi có thay đổi về tình trạng sẵn sàng của ai đó, mà không cần giám sát liên tục.

Các tính năng tốt nhất

Chia công việc thành các phần nhỏ với người phụ trách và ngày đáo hạn rõ ràng

Có được cái nhìn tổng quan về sức chứa hàng ngày của nhóm với tính năng Khối lượng công việc

Tạo báo cáo tùy chỉnh để xem ngay mục tiêu nào đang đi đúng hướng, chậm trễ hoặc có rủi ro

Nắm vững thành công hàng ngày thông qua các kỹ năng quản lý hiệu quả

Quản lý công việc hàng ngày là cách tốt nhất để giữ tinh thần tỉnh táo và tập trung vào bức tranh tổng thể khi các ưu tiên kinh doanh của bạn thay đổi và các dự án công việc ngày càng phức tạp.

Bằng cách đưa mọi người vào cùng một trang, bạn sẽ có một nhóm làm việc đầy động lực, chịu trách nhiệm về từng công việc và có quyền yêu cầu trợ giúp bất cứ khi nào cần thiết.

Tuy nhiên, hãy nhớ thực tế về những gì họ có thể đảm nhận. Bằng cách đo lường các KPI phù hợp, bạn có thể tập trung vào những điều chỉnh giúp họ tối ưu hóa kết quả hàng ngày mà không bị kiệt sức.

Và trên hết, đừng ngại thay đổi — điều đó sẽ giúp bạn luôn đi trước xu hướng.

Vậy, bước tiếp theo cho những ai muốn cải thiện công việc hàng ngày là gì? Hãy tận dụng một nền tảng mạnh mẽ như ClickUp!

Đây là một hệ thống kiểm soát hoàn hảo được xây dựng để dễ dàng theo dõi tiến độ và tối ưu hóa phân bổ thời gian, trong khi nhiều tính năng như Công việc, Mục tiêu và Trò chuyện cho phép nhóm hợp tác liền mạch về ý tưởng dự án, ghi chú cuộc họp và hơn thế nữa.

Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và kiểm soát hiệu quả công việc của bạn. Chúc may mắn!