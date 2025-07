10 Chứng chỉ lập trình tốt nhất để nâng cao cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp

Từ việc tạo ra chương trình Hello, World! đầu tiên đến việc xây dựng trò chơi đầu tiên trên Scratch, hành trình của mỗi lập trình viên đều bắt đầu theo cách tương tự.

Nhưng không phải lúc nào cũng dừng lại ở đó.

Để trở thành chuyên gia và tìm được công việc mơ ước, bạn cần dành hàng tháng, thậm chí hàng năm, để học tập và rèn luyện liên tục. Việc theo đuổi các chứng chỉ lập trình là một phần không thể thiếu trong hành trình này, vì chúng giúp bạn xây dựng chuyên môn và tạo đà cần thiết để thành công.

Để mang đến cho bạn nguồn cảm hứng, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 chứng chỉ lập trình và mã hóa xuất sắc mà bạn có thể tham gia để thúc đẩy sự nghiệp phát triển phần mềm của mình.

Chứng chỉ lập trình là gì?

Chứng chỉ lập trình là chứng chỉ chính thức được cấp sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc kỳ thi đánh giá trình độ và năng lực của bạn trong một lĩnh vực lập trình máy tính cụ thể. Chúng đóng vai trò là bằng chứng chính thức về chuyên môn của bạn và thường có giá trị và độ tin cậy cao trên thị trường lao động.

Một số chứng chỉ có chương trình đào tạo hoặc khóa học liên quan mà ứng viên phải tham gia hoặc được khuyến khích tham gia, trong khi một số chứng chỉ khác cho phép tự học hoặc dựa trên kinh nghiệm công việc và/hoặc bằng cấp.

Các chứng chỉ được quản lý bởi các tổ chức chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục hoặc các tên tuổi lớn trong ngành như Oracle, Microsoft và Azure. Chúng thường có yêu cầu tối thiểu mà bạn phải đáp ứng trước khi có thể tham gia kỳ thi hoặc đăng ký chương trình đào tạo.

Chứng chỉ lập trình thường có một số cấp độ tương ứng với chuyên môn và kinh nghiệm của ứng viên. Cấp độ ban đầu thường được gọi là cấp độ nhập môn, tiếp theo là cấp độ liên kết và cấp độ chuyên nghiệp.

Chứng chỉ lập trình và chứng chỉ mã hóa

Mặc dù đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, lập trình và mã hóa là hai thuật ngữ khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ. Nói một cách đơn giản, mã hóa chỉ là một khía cạnh của lập trình, một khái niệm rộng hơn bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, thử nghiệm và gỡ lỗi chương trình máy tính.

Theo đó, các chứng chỉ mã hóa và lập trình đề cập đến các phạm vi chuyên môn khác nhau. Các chứng chỉ chuyên nghiệp bao gồm các lĩnh vực khác nhau như phát triển phần mềm, thiết kế thuật toán, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính và phân tích hệ thống.

Mặt khác, mã hóa thường liên quan đến việc viết các hướng dẫn cho máy tính thực hiện trong trình chỉnh sửa mã, vì vậy các chứng chỉ mã hóa xác minh trình độ thành thạo trong các ngôn ngữ lập trình cụ thể như Python và Java.

Lợi ích của việc lấy chứng chỉ lập trình

Ngoài việc là một thước đo về chuyên môn và trình độ, các chứng chỉ lập trình còn mang lại nhiều lợi ích khác, bao gồm:

Thăng tiến trong sự nghiệp : Các chứng chỉ thường giúp bạn đủ điều kiện để đảm nhận các vai trò cao hơn và kết quả là mức lương cao hơn

Mức độ liên quan : Trong không gian công nghệ luôn thay đổi, các chứng chỉ lập trình đảm bảo kỹ năng của bạn luôn phù hợp và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

Kiến thức thu được : Chuẩn bị cho các chứng chỉ lập trình có thể cung cấp một cách có hệ thống để nắm vững các kỹ năng và khái niệm cần thiết để thành công trong sự nghiệp của bạn

Độ tin cậy: Chứng chỉ lập trình xác nhận kỹ năng và kinh nghiệm của bạn với nhà tuyển dụng, giúp tăng cơ hội tìm được việc làm

Top 10 Chứng chỉ lập trình nên tham gia

Khi làm việc trong một lĩnh vực năng động như phát triển phần mềm, học tập liên tục là điều rất quan trọng để theo kịp các xu hướng và thay đổi mới nhất. Vì vậy, cho dù bạn là người mới trong thế giới lập trình hay là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, bạn hầu như không bao giờ hết chứng chỉ để lấy!

Tuy nhiên, không phải tất cả các chứng chỉ lập trình đều được tạo ra như nhau, và đó là lý do tại sao chúng tôi đề xuất 10 chứng chỉ xuất sắc nhất có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

1. Chứng chỉ AWS Certified Developer - Associate

Chứng chỉ AWS Certified Developer-Associate kiểm tra trình độ của bạn trong việc phát triển, tối ưu hóa và triển khai các công nghệ dựa trên đám mây trên nền tảng Amazon Web Services (AWS). Chứng chỉ này thường bao gồm các lĩnh vực như dịch vụ cốt lõi của AWS, triển khai, quản lý cơ sở dữ liệu và công nghệ không máy chủ.

Ứng viên nên có kiến thức chung về CNTT, bao gồm thành thạo ngôn ngữ lập trình cấp cao, công cụ phát triển và khả năng sử dụng các ứng dụng đám mây bản địa trong viết mã.

Các câu hỏi trong bài thi có định dạng trắc nghiệm và nhiều đáp án, với hơn 1.000 câu hỏi. Điểm đậu là 720 và mỗi chủ đề được chấm điểm khác nhau.

Các lĩnh vực chủ đề

Phát triển mã cho các ứng dụng được lưu trữ trên AWS

Bảo mật

Triển khai các thành phần ứng dụng trên AWS

Khắc phục sự cố và tối ưu hóa

Giá

$150

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Cá nhân thành thạo một ngôn ngữ lập trình cấp cao

Kiến thức về AWS

Kinh nghiệm về CNTT và dịch vụ đám mây

Định dạng bài thi

65 câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi có nhiều đáp án

130 phút

2. Chuyên gia Phát triển Web CIW

Certification Partners là công ty chứng nhận hàng đầu cung cấp các chương trình giáo dục cho các chuyên gia CNTT và an ninh mạng, nổi bật nhất là chương trình CIW (Chuyên gia Internet được chứng nhận).

Chứng chỉ CIW là chứng chỉ toàn diện, không phụ thuộc vào nhà cung cấp kiểm tra kiến thức và sự hiểu biết của bạn về các khái niệm và ứng dụng phát triển web. Chúng bao gồm HTML, CSS, Javascript và các nguyên tắc thiết kế/quản lý web.

Để đạt được chứng chỉ CIW Web Development Professional, ứng viên phải vượt qua ba kỳ thi/chứng chỉ riêng biệt:

Chuyên gia JavaScript CIW Chuyên gia Thiết kế Cơ sở Dữ liệu CIW Chuyên gia HTML5 và CSS3 Nâng cao của CIW

Các lĩnh vực chủ đề

HTML5

Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Javascript, triển khai mã và triển khai trang web

CSS

Thiết kế và lập kế hoạch cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Giá

Chứng chỉ CIW JavaScript Specialist: $150

Chuyên gia Thiết kế Cơ sở Dữ liệu CIW: $150

Chuyên gia HTML5 và CSS3 Nâng cao của CIW: $150

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Chuyên gia Javascript CIW CIW Web Foundations Associate hoặc tương đương Quen thuộc với việc phát triển trang web và cấu hình mạng Kiến thức về phát triển mã HTML

Chứng chỉ CIW Web Foundations Associate hoặc tương đương

Quen thuộc với việc phát triển trang web và cấu hình mạng

Kiến thức về phát triển mã HTML

Chuyên gia Thiết kế Cơ sở Dữ liệu CIW Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu Thành thạo các hệ điều hành như Windows 7

Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu

Sử dụng thành thạo các hệ điều hành như Windows 7

Chuyên gia HTML5 và CSS3 nâng cao của CIW Kiến thức cơ bản về mã hóa HTML và CSS Chứng chỉ CIW Site Development Associate hoặc tương đương

Kiến thức cơ bản về mã HTML và CSS

Chứng chỉ CIW Site Development Associate hoặc tương đương

Chứng chỉ CIW Web Foundations Associate hoặc tương đương

Quen thuộc với việc phát triển trang web và cấu hình mạng

Kiến thức về phát triển mã HTML

Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu

Sử dụng thành thạo các hệ điều hành như Windows 7

Kiến thức cơ bản về mã HTML và CSS

Chứng chỉ CIW Site Development Associate hoặc tương đương

Định dạng bài thi

CIW Chuyên gia JavaScript: 55 câu hỏi, 90 phút

Chuyên gia Thiết kế Cơ sở Dữ liệu CIW: 50 câu hỏi, 90 phút

Chứng chỉ CIW Chuyên gia HTML5 và CSS3 Nâng cao: 56 câu hỏi, 75 phút

3. Chuyên gia phát triển đám mây được chứng nhận bởi Google

Chứng chỉ Google Certified Professional Cloud Developer được thiết kế để chứng minh trình độ thành thạo của bạn trong việc vận hành và phát triển các giải pháp phần mềm trên đám mây. Chứng chỉ này xác nhận rằng bạn có khả năng thiết kế, triển khai và quản lý các ứng dụng dựa trên đám mây, cũng như tích hợp chúng với các dịch vụ của Google.

Các lĩnh vực chủ đề

Thiết kế ứng dụng đám mây bản địa

Xây dựng và triển khai ứng dụng

Tích hợp các dịch vụ đám mây của Google

Quản lý ứng dụng đã triển khai

Giá

$200 (bao gồm thuế, nếu có)

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Được khuyến nghị có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành

Được khuyến nghị có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế sử dụng nền tảng Google Cloud

Định dạng bài thi

50-60 câu hỏi; trắc nghiệm và chọn nhiều đáp án

4. Chứng chỉ Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer

Dù được sử dụng để phát triển ứng dụng di động hay web, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất. Vì vậy, nếu bạn đang muốn củng cố kỹ năng viết mã Java hiệu quả, chứng chỉ Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer có thể là lựa chọn phù hợp với bạn.

Đây là chứng chỉ cấp cơ bản được thiết kế riêng cho các lập trình viên mới vào nghề, giúp họ thành thạo các kiến thức cơ bản về Java và kỹ thuật mã hóa.

Các lĩnh vực chủ đề

Cơ bản về Java và các kiểu dữ liệu

Toán tử và cấu trúc quyết định

Mảng, cấu trúc vòng lặp, phương thức và đóng gói

Kế thừa

Làm việc với các lớp học chọn lọc từ API Java

Giá

$95

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Hoàn thành các khóa học cơ bản về Java

Định dạng bài thi

56 câu hỏi; trắc nghiệm

120 phút

5. CLP – Chứng chỉ Chuyên gia Lập trình Viên Chứng nhận C

Được cấp bởi Viện C++, CLP – Chứng chỉ Chuyên gia Lập trình C là một chứng chỉ cấp cao được thiết kế để chứng minh khả năng thành thạo của lập trình viên trong ngôn ngữ lập trình C. Chứng chỉ này kiểm tra và đánh giá các khái niệm lập trình C nâng cao như kiểu dữ liệu nâng cao, thư viện, cú pháp và ngữ nghĩa ngôn ngữ.

Các lĩnh vực chủ đề

Xử lý số tham số thay đổi

Giao tiếp cấp thấp (Low-Level IO)

Bộ nhớ và chuỗi

Cổng mạng

Số thập phân

Giá

$295

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

CLA – Chứng chỉ Chuyên viên Lập trình Ngôn ngữ C (C Programming Language Certified Associate Programmer Certification)

Định dạng bài thi

55 câu hỏi; dạng trắc nghiệm một lựa chọn và trắc nghiệm nhiều lựa chọn

65 phút (thi)

10 phút (NDA/hướng dẫn)

6. Chứng chỉ CompTIA Security

Cho dù bạn đang muốn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng hay muốn trau dồi kỹ năng của mình, CompTIA Security+ là chứng chỉ tiêu chuẩn ngành mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực CNTT này.

Chứng chỉ này phổ biến đối với những người đang làm việc hoặc muốn làm việc trong lĩnh vực phân tích an ninh mạng, quản trị mạng và kỹ sư bảo mật.

Khi vượt qua kỳ thi và đạt được chứng chỉ, thí sinh chứng tỏ có kiến thức cần thiết để truy cập cấu trúc mạng của môi trường doanh nghiệp, cũng như đề xuất và giám sát các giải pháp bảo mật. Ngoài ra, thí sinh còn phải có hiểu biết đúng đắn về các luật, chính sách và nguyên tắc về rủi ro và tuân thủ áp dụng cho các hệ thống này.

Các lĩnh vực chủ đề

Các khái niệm bảo mật khóa

Hoạt động và kiến trúc bảo mật

Quản lý mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật

Quản lý chương trình bảo mật

Giá

$392

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Chứng chỉ CompTIA Network+

2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị CNTT, tập trung vào bảo mật

2 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản trị viên bảo mật/hệ thống

Định dạng bài thi

90 câu hỏi; dạng trắc nghiệm và thực hành

90 phút

7. Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP)

Các nhà quản lý dự án làm việc chặt chẽ với các lập trình viên, đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng thời hạn và giám sát việc lập kế hoạch, thực hiện và giao dự án cùng với các bên liên quan. Họ cũng giúp giảm thiểu rủi ro và đóng vai trò quan trọng trong việc thành công của các mục tiêu phát triển phần mềm.

Chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP) giúp bạn đủ điều kiện để quản lý các dự án và dẫn dắt nhóm thành công trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Chứng chỉ này có sẵn bằng hơn sáu ngôn ngữ và kiểm tra kiến thức thực tế về các kỹ thuật và nguyên tắc quản lý dự án.

Là thành viên của Viện Quản lý Dự án (PMI), cơ quan quản lý chứng chỉ này, là một lợi thế bổ sung, vì bạn sẽ được giảm giá phí chứng chỉ.

Các lĩnh vực chủ đề

Giá

Thành viên PMI: 284 đô la

Không phải thành viên: 555 đô la

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Bằng cử nhân (4 năm) tại trường đại học hoặc cao đẳng

36 tháng kinh nghiệm dẫn dắt các dự án trong vòng 8 năm qua

35 giờ đào tạo/giáo dục về quản lý dự án hoặc Chứng chỉ CAPM (Chứng chỉ Cộng tác viên Quản lý Dự án)

Hoặc

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

60 tháng kinh nghiệm trong các dự án hàng đầu trong tám năm qua

35 giờ đào tạo/giáo dục về quản lý dự án hoặc Chứng chỉ CAPM (Chứng chỉ Cộng tác viên Quản lý Dự án)

Định dạng bài thi

180 câu hỏi

230 phút

8. Chứng chỉ Chuyên gia Mạng Cisco (CCNP)

Chứng chỉ Cisco Certified Network Professional (CCNP) là chứng chỉ được cấp cho những cá nhân có kỹ năng nâng cao trong việc thiết kế, quản lý và khắc phục sự cố các giải pháp mạng.

Ứng viên có thể được chứng nhận trong các lĩnh vực chuyên môn như Enterprise, Trung tâm dữ liệu, Bảo mật, Nhà cung cấp dịch vụ, Hợp tác CyberOps và DevNet. Họ phải tham gia một kỳ thi cốt lõi, bao gồm các khái niệm mạng chung và một kỳ thi chuyên sâu trong lĩnh vực mạng chuyên môn mà họ đã chọn.

Các lĩnh vực chủ đề (CCNP Enterprise)

Kiến trúc mạng

Đảm bảo mạng

Bảo mật

Tự động hóa

Giao thức Cổng biên giới (BGP)

Giá

Khác nhau tùy thuộc vào các kỳ thi cốt lõi và lĩnh vực chuyên sâu

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Tùy thuộc vào lĩnh vực chuyên môn của chứng chỉ, bạn cần có 3-5 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp mạng

Định dạng bài thi

Khác nhau tùy thuộc vào các kỳ thi cốt lõi và lĩnh vực chuyên sâu

9. Chứng chỉ Microsoft Azure Developer Associate

Chứng chỉ Azure Developer Associate do Microsoft cấp được thiết kế cho các lập trình viên phát triển phần mềm trên dịch vụ điện toán đám mây Azure. Chứng chỉ này bao gồm các lĩnh vực liên quan đến giải pháp lưu trữ Azure, kết nối, xác thực ứng dụng, gỡ lỗi, v.v.

Để tham gia kỳ thi, thí sinh phải thành thạo các công cụ như Azure CLI và Powershell, ngoài ra còn phải có khả năng lập trình bằng các ngôn ngữ được Azure hỗ trợ.

Các lĩnh vực chủ đề

Triển khai các giải pháp Azure an toàn

Triển khai dịch vụ ứng dụng Azure

Phát triển cho lưu trữ Azure

Thực hiện xác thực người dùng

Theo dõi, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp Azure

Giá

$165

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Được khuyến nghị có ít nhất hai năm kinh nghiệm phát triển chuyên nghiệp và làm việc với Azure

Tham gia kỳ thi AZ-204 (Phát triển Giải pháp cho Microsoft Azure)

Định dạng bài thi

40-60 câu hỏi; dạng trắc nghiệm và chọn nhiều đáp án

150 phút

10. Chứng chỉ Hiệp hội Lập trình Python (PCAP)

Chứng chỉ Cộng tác viên Lập trình Python (PCAP) là một trong những chứng chỉ lập trình cấp trung cấp, mặc dù vẫn rất phổ biến, dành cho các lập trình viên, nhà phát triển phần mềm và những người làm việc trong các vai trò bảo mật và mạng khác.

Chương trình này được thiết kế để giúp thí sinh làm quen với các khái niệm cơ bản về lập trình Python, chẳng hạn như các yếu tố cơ bản của Đóng gói hướng đối tượng (OOP), mô-đun, gói và cơ chế xử lý ngoại lệ trong OOP. Chương trình này cũng là bước đệm để tiến tới các khóa học chứng chỉ Python nâng cao hơn.

Các lĩnh vực chủ đề

Module, gói và PIP

Chuỗi và xử lý chuỗi

Generators, iterators, tệp tin và luồng tệp tin

Phân cấp ngoại lệ, lớp và đối tượng

Cơ bản về phương pháp đóng gói hướng đối tượng (OOP)

Giá

$295

Điều kiện tham gia/khuyến nghị

Không có

Định dạng bài thi

40 câu hỏi; lựa chọn đơn và lựa chọn nhiều

65 phút (thi), 10 phút (NDA/hướng dẫn)

