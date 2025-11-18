İK takımları için en iyi 10 Glue alternatifi

Glue, tüm çalışan bağlılığı sorunlarınızın çözümü olacağını vaat ediyordu: herkesi bir arada tutan "yapıştırıcı".

Ancak birkaç oturumdan sonra çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Öğrenme eğrisi, takımlar arasında benimsenmeyi engelliyor, gösterge panelleri derinliğe sahip değil ve organizasyon büyüdükçe ihtiyaç duyduğunuz gelişmiş özellik yok. 😖

Glue alternatiflerini araştıran birçok takım aynı sonuca varmıştır: iyi, ama tam olarak istediğimiz gibi değil.

İşte size daha iyi performans, daha fazla özel seçenek ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan bazı seçimlerimizden oluşan bir liste. 🎯

En iyi Glue alternatiflerine genel bakış

İşte bu blogda yer alan tüm Glue alternatiflerini karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Küçük takımlardan kurumsal takımlara (startup'lardan büyük ölçekli pazarlama ekiplerine) kadar herkes için hepsi bir arada görev yönetimi ve sohbet, belge ve görevler arasında işbirliği. Gerçek zamanlı sohbet, ClickUp Brain ile bağlamsal AI yanıtları, özel AI ajanları, görevlerle bağlantılı tartışmalar, iş akışı otomasyonu ve akıllı özetler aracılığıyla takım işbirliği sunan birleşik bir platform. Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Lattice Etkili takımlar kuran İK liderleri ve yöneticileri için yapay zeka destekli insan yönetimi, performans izleme ve çalışan gelişimi. AI performans özetleri, entegre HRIS, geri bildirim döngüleri, kariyer gelişimi, bağlılık analitiği Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar. Culture Amp İşyeri kültürünü ve çalışan bağlılığını güçlendirmek isteyen kuruluşlar için sürekli geri bildirim toplama, etkileşim analizi ve performans içgörüleri. Çalışan anketleri, yapay zeka destekli analitik, performans değerlendirmeleri, etkileşim ısı haritaları, özel şablonlar ve karşılaştırma araçları Özel fiyatlandırma Vantage Circle Hibrit organizasyonlarda motivasyon ve performansı artıran İK takımları için ödül, takdir ve çalışan bağlılığı programları Ödül pazarı, akranların takdirleri, oyunlaştırılmış zorluklar, analiz gösterge paneli, küresel ödül seçenekleri Özel fiyatlandırma Nectar Takdir odaklı kültürleri teşvik eden, insan odaklı şirketler için eşler arası takdir, dönüm noktası izleme ve ödül otomasyonu. Tanınma beslemeleri, özel zorluklar, ödüller için yerleşik otomasyon, temel değer izleme, katılım raporları Özel fiyatlandırma Coworker. ai Teknoloji takımları, veri bilimcileri ve kurumsal operasyon takımları için AI belleği ile otomasyonlu ş Akışları Şirket beyni (OM1), Derin İş modu, bağlantıdaki veri entegrasyonları, AI görev yürütme, bağlamsal içgörüler Ücretli plan, kullanıcı başına aylık 29,99 $'dan başlar. AI'yı okuyun Liderler için gerçek zamanlı toplantı analitiği, katılım izleme ve yapay zeka tarafından üretilen içgörüler, iletişim verimliliğini ve katılımı artırır. Toplantı katılım puanı, duygu izleme, otomatik özetler, takım analizi, iletişim içgörüleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19,75 $'dan başlar. Patchwork Sağlık kuruluşları için uyumluluk ve esnekliği dengeleyen güvenlik işgücü planlaması, vardiya yönetimi ve personel koordinasyonu Vardiya planlama, iş gücü analizi, mobil personel yönetimi, uyumluluk izleme, anlık personel bildirimleri Özel fiyatlandırma Slack Dağıtım takımları için kanal tabanlı mesajlaşma, ş akışı otomasyonu ve araçlar arası entegrasyonlar, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır. Kanallar, toplantılar, ş Akışları, AI özetleri, uygulama entegrasyonları, aranabilir bilgi arşivleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4,38 $'dan başlar. Mattermost Düzenlemelere tabi ortamlarda çalışan, güvenlik bilincine sahip takımlar için kendi sunucunuzda barındırılan işbirliği, olay müdahale ve DevSecOps otomasyonu Güvenli mesajlaşma, kendi kendine barındırma, oyun kitapları, olay otomasyonu, DevSecOps entegrasyonlar, denetim günlükleri Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

*En son fiyatlar için lütfen aracın web sitesini kontrol edin.

Glue alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Glue alternatifleri ararken dikkat etmeniz gerekenler. 👀

Gerçek zamanlı geri bildirim ve anketler: Yıllık değerlendirmelere güvenmek yerine, kısa, sık ve genellikle anonim anketler yaparak çalışanların duygularını hızlı bir şekilde ölçme ve sorunları ortaya çıktıkça belirleme yeteneği.

Kapsamlı anket özelleştirme: Özelleştirilebilir anket oluşturucular ve belirli takımlar, departmanlar veya yaşam döngüsü aşamalarına (ör. işe alım, işten ayrılma) göre uyarlanmış, araştırma destekli soru şablonları içeren bir kitaplık sunan platformları arayın.

Duygu analizi: Yapay zeka kullanarak açık uçlu geri bildirimleri ve yorumları analiz eden, genel çalışan moralini anlayan ve potansiyel sorunları daha da büyümeden tespit eden araçlar.

Çok seviyeli takdir sistemi: Platform, takdir kültürünü teşvik etmek için hem eşler arası takdir (ör. sosyal beslemeler, "kudos" kartları) hem de yöneticiler ve liderlerden gelen yukarıdan aşağıya takdir sistemini kolaylaştırmalıdır.

Hedef ayar ve izleme: Çalışanların kişisel hedefler (OKR veya SMART hedefleri gibi) ayarlamalarına ve bunları daha geniş şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine olanak tanıyan özellikler, sürekli ilerleme izleme ve düzenli kontroller.

Eyleme geçirilebilir içgörüler ve yapay zeka destekli öneriler: Gösterge paneli ve raporlar, yöneticilerin ve İK departmanının bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için, sadece ham veriler yerine, net, veriye dayalı içgörüler ve önerilen eylem planları sağlamalıdır.

Sorunsuz entegrasyon: Araç, mevcut İK Bilgi Sistemleri (HRIS), bordro ve günlük iletişim araçlarıyla entegre olmalı, böylece günlük ş akışlarının doğal bir parçası haline gelmeli ve veri silolarını önlemelidir.

Mobil erişilebilirlik: Her zaman masasında bulunmayan uzaktan çalışan, hibrit ve ön saflarda çalışan kullanıcıların ilgisini çekmek için kullanıcı dostu, mobil cihazlar için optimize edilmiş bir deneyim şarttır.

En İyi 10 Glue Alternatifi

Çalışanlarınızı daha akıllı bir şekilde motive etmenin yolunu mu arıyorsunuz? İşte bağlam, takım iletişimi ve otomasyonu bir araya getiren en iyi Glue alternatifleri. 🎯

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

ClickUp (AI destekli görev yönetimi, takım işbirliği ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

ClickUp'ın İK ekipleri için nasıl takımların bir araya gelmesine ve bağlantıda kalmasına yardımcı olduğunu keşfedelim.

ClickUp Sohbet ile iletişim silolarını yıkın

ClickUp Chat, konuşmaları doğrudan ş Akışınıza yerleştirerek takım iletişimi kolaylaştırır. İki farklı bağlantı sunar: Takım sohbetleri için genel veya gizli Kanallar ve bire bir veya küçük grup sohbetleri için Doğrudan Mesajlar.

Herhangi bir mesajdan anında ClickUp Görevi oluşturabilirsiniz, böylece yapılacaklar asla kaybolmaz. Mesajın üzerine gelin, "Görev Oluştur"a tıklayın ve işte bu kadar. Görev, bağlam, atanan kişiler ve doğru Liste konumu ile birlikte çalışma alanınıza eklenir.

Tek bir mesajın ötesinde görünürlük mi ihtiyacınız var? İhtiyacınıza göre iletişimi esnek bir şekilde yapılandırmak için dört tür Gönderi arasından seçim yapın: Duyuru, Tartışma, Fikir ve Güncelleme.

Gelişmiş özelliklerini keşfedin:

ClickUp Brain ile fırsatları yakalayın ve harekete geçin

Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, her sohbeti içgörü, uyum ve eyleme dönüştürerek ş akışınızın ilerlemesine yardımcı olur.

Bir süre uzak mı kaldınız? Catch Me Up özelliği, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. Bir zaman aralığı seçin ve kaçırdığınız her şeyi anında, özenle özetlenmiş olarak görün.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Sohbet'ten doğrudan eyleme geçirilebilir sonraki adımlar ve akıllı yanıtlar oluşturun

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi, basit doğal dil komutlarına dayalı olarak neler olduğunu anında özetler, anahtar güncellemeleri, kararları ve sonraki adımları vurgular.

Ve harekete geçme zamanı geldiğinde, @Brain veya @My Brain yazarak sohbet bağlamını özetleyin, ilgili görevler oluşturun, yanıtlar oluşturun veya akıllı AI takip mesajlarıyla konuşmayı devam ettirin.

✅ Örnek komutlar: Toplantı notlarına dayanarak, en önemli üç kararı ve her birinden sorumlu kişileri liste

48 saat boyunca çevrimdışı olduğum için bu sohbeti özetleyin. Alınan kararları, atanan görevleri ve dikkatimi gerektiren konuları vurgulayın.

Bu konu dizisinden, @Maria'ya sonraki adımları özetleyen akıllı bir yanıt taslağı hazırlayın ve takım için bir takip görev planlayın.

ClickUp Ambient Agents ile iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Ambient Agents, çalışma alanınızda bulunan ve rutin görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olan akıllı asistanlardır.

Temel verimlilik görevleri için Önceden Oluşturulmuş Ajanlar arasından seçim yapabilir veya takımınızın ş akışına uyarlanmış kendi Özel Ajanlarınızı oluşturabilirsiniz.

Örnek, Prebuilt Answers Agent, doğrulanmış çalışma alanı verilerini kullanarak takım sorgularını yanıtlar.

ClickUp Ambient Agents'ı kullanarak sohbet kanallarındaki iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Brain MAX ile AI Sprawl'ı ortadan kaldırın

ClickUp Brain MAX, stratejik işinize (görevler, belgeler, sohbetler ve dosyalar) doğrudan bağlantılı bir yapay zeka masaüstü uygulamasıdır, böylece her yanıt gerçek bağlamda değerlendirilir.

ClickUp Brain MAX'ın uygulamalar arası otomasyonlarını kullanarak ClickUp, Google Drive, Notion ve daha fazlasında dosyaları bulun ve ş akışlarını tetikleyici olarak kullanın

Bu birleşik AI merkezi, birbirinden bağımsız birçok aracın yerini alır. Bağlamsal AI, ClickUp'ın iş grafiğinden yararlanarak görevlerin, projelerin, toplantıların ve bağlantılı uygulamaların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlar.

Bu, AI asistanınızın çalışma alanınızda neler olup bittiğini tam olarak bildiği, kararları daha hızlı almanıza ve "AI yayılmasını" ortadan kaldırmanıza yardımcı olduğu anlamına gelir.

Brain MAX ayrıca çoklu model AI desteği sunarak, her senaryo için ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek veya Gemini gibi önde gelen modellerden seçim yapmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanınızda arama yapın: ClickUp Enterprise Search ile ClickUp ve Google Drive veya GitHub gibi bağlantılı araçlarda görevleri, belgeleri, mesajları ve dosyaları bulun.

Gelişmeleri takip edin: ClickUp Formları'nı kullanarak düzenli anketler gerçekleştirin, çalışanların bağlılık düzeylerini değerlendirin ve sorunları belirleyin.

Şirket bilgilerini ve politikalarını merkezileştirin: Önemli politikaları, süreçleri ve bilgileri ClickUp Bilgi Yönetimi içinde birleştirerek insanların kolayca bulabilmesini sağlayın.

Önemli metrikleri takip edin: ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak etkileşim metriklerini, anket sonuçlarını ve İK girişimlerine katılımı izleme.

Otomatik özetlerle daha akıllı toplantılar düzenleyin: ClickUp içinde hızlı sesli ve video aramalar başlatarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ayrıca ClickUp içinde hızlı sesli ve video aramalar başlatarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ayrıca ClickUp SyncUps ile özetleri, transkriptleri ve sonraki adımları anında alın.

Araçlarınızı ve verilerinizi birleştirin: Slack, Google Takvim, GitHub ve Figma gibi uygulamaları ClickUp entegrasyonları aracılığıyla bağlayarak güncellemelerinizi ve ş akışlarınızı mükemmel bir şekilde senkronizasyon altına alın.

Konuşmaları eyleme geçirilebilir hale getirin: Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, ilgili görevleri veya Belgeleri bağlayın ve Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, ilgili görevleri veya Belgeleri bağlayın ve @mentions ile sohbetleri izlenebilir, görünür eylemlere dönüştürün.

ClickUp sınırları

Çok sayıda anahtar özellik ve görünüm nedeniyle, ClickUp'ı takımınızın ş Akışına uyacak şekilde ince ayarlamak zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir yorumcu bunu güzel bir şekilde özetliyor:

Dürüst olmak gerekirse, ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde tutması. Önceden, görevlerim bir uygulamada, Google Dokümanlar başka bir uygulamada ve toplantı notlarım Notion, Google Workspace gibi her yere dağılmıştı. ClickUp ile, uygulamayı açıp yapmam gerekenleri görebilir, not ekleyebilir ve hatta takımımla sohbet edebilirim.

Dürüst olmak gerekirse, ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde tutması. Önceden, görevlerim bir uygulamada, Google Dokümanlar başka bir uygulamada ve toplantı notlarım Notion, Google Workspace gibi her yere dağılmıştı. ClickUp ile, uygulamayı açıp yapmam gerekenleri görebilir, not ekleyebilir ve hatta takımımla sohbet edebilirim.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %34'ü iş yerinde soru sormaktan çekiniyor ve %14'ü çoğunlukla kendi başına cevap bulmaya çalışıyor. İnsanlar yardım istemekten çekindiğinde, bu genellikle takımın öğrenme sürecine tam olarak kabul edilmediklerini veya dahil edilmediklerini hissettiklerinin bir işaretidir. Çözüm nedir? İnsanların mevcut bilgi tabanlarından öğrenmeleri ve kendi hızlarında süreçleri anlamaları için yargılamadan ücretsiz bir yol oluşturmak. ClickUp Brain ve Connected Search'ten oluşan Click Up'ın Bilgi Yönetimi, çalışanların sorularına yanıt bulmalarına ve çalışma alanında ve entegre üçüncü taraf uygulamalarda arama yapmalarına yardımcı olur. Artık "bariz" sorular sormaktan veya başkalarını rahatsız etmekten endişe duymayın.

2. Lattice (AI destekli performans yönetimi, yetenek geliştirme ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

Lattice aracılığıyla

İK liderlerinin, yöneticilerin ve üst düzey yöneticilerin çalışan bağlılığını güçlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan Lattice, analitik, geri bildirim ve otomasyonu bir araya getirir.

Entegre HRIS, performans değerlendirmelerini, hedef belirlemeyi ve çalışan koçluğunu destekleyen iletişim modelleriyle bağlantılıdır ve takımların gerçek zamanlı içgörülerle hareket etmesini sağlar.

Glue alternatiflerini değerlendiren kuruluşlar için Lattice, insan anlayışını akıllı otomasyonla birleştiren İnsan + AI yaklaşımıyla öne çıkıyor. Yöneticilerin kişiselleştirilmiş koçluk sunmasına, İK takımlarının tekrarlayan sorguları ele almasına ve yöneticilerin ücret ve performans konusunda veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

LatticeTalks'un en iyi özellikleri

Lattice AI Agent ile İK sorgularını otomasyonla gerçekleştirerek izin politikaları, sosyal haklar ve çalışan taleplerini yönetin.

Kişiselleştirilmiş koçluk, hedef izleme ve ilerleme analizi ile kariyer gelişiminizi kolaylaştırın.

AI kullanarak şeffaf inceleme döngüleri oluşturun ve güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanları objektif bir şekilde vurgulayın.

Yöneticilere 1:1 araçlar, gündem oluşturucular ve otomatik eylem izleme ile güç verin.

LatticeTalks sınırları

Bazı idari iş akışları, farklı görevleri gerçekleştirmek için yönetici modu ile kullanıcı modu arasında geçiş yapmak gibi birden fazla adım gerektirir.

Geçmiş performans ve geri bildirim verilerine erişmek veya bunları sezgisel olarak analiz etmek zor olabilir, bu da yöneticiler ve İK için karar vermeyi zorlaştırır.

LatticeTalks fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 11 $

Etkileşim Eklenti: Kullanıcı başına aylık 4 $

Grow Eklenti: Kullanıcı başına aylık 4 $

Tazminat Eklenti: Kullanıcı başına aylık 6 $

LatticeTalks puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LatticeTalks hakkında ne diyor?

Gerçek kullanıcılar deneyimlerini paylaşım yapıyor:

Lattice, sadece amirlerimizden veya yöneticilerimizden değil, aynı zamanda yakın işbirliği içinde olduğunuz ve birlikte iş yaptığınız meslektaşlarınızdan da geri bildirim alma seçeneği sunarak kendinizi geliştirebilmenizi sağlar. Beğenmeme gibi bir durum söz konusu değildir, ancak seçenekler şu anda sınırlıdır ve aylık veya üç aylık bazda performansı ölçmek için daha fazla özellik eklenebilir.

Lattice, sadece amirlerimizden veya yöneticilerimizden değil, aynı zamanda yakın işbirliği içinde olduğunuz ve birlikte iş yaptığınız meslektaşlarınızdan da geri bildirim alma seçeneği sunarak kendinizi geliştirebilmenizi sağlar. Beğenmeme gibi bir durum söz konusu değildir, ancak seçenekler şu anda sınırlıdır ve aylık veya üç aylık bazda performansı ölçmek için daha fazla özellik eklenebilir.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Performans için Lattice Alternatifleri

3. Culture Amp (Veriye dayalı çalışan bağlılığı ve performans bilgileri için en iyisi)

Culture Amp aracılığıyla

Culture Amp, kuruluşların çalışanlarının nasıl iş yaptığını, geliştiğini ve bağlılığını sürdürdüğünü anlamasına ve iyileştirmesine yardımcı olan bir "karar zekası" motorudur. Sürekli geri bildirim, sohbet platformları ve davranış bilimini bir araya getirerek çalışanların duygularını ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürür.

Platformun sezgisel gösterge panelleri, verimliliği, çalışan bağlılığını ve aidiyet duygusunu artıran unsurları ortaya çıkararak liderlere, insan odaklı kararları güvenle alabilmeleri için netlik sağlar.

1,5 milyardan fazla veri noktasından yararlanarak, katılım ve performans modellerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Anketler düzenlemekten küresel karşılaştırmaları analiz etmeye kadar, Culture Amp takımların büyük ölçekte yüksek performanslı kültürler oluşturmasına yardımcı olur.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Performansı ve büyümeyi artıran, kişiselleştirilmiş, bilimsel temelli koçluk içgörülerini sunmak için AI Coach'u başlatın.

AI yorum analizi ile 40'tan fazla özelleştirilebilir iletişim plan şablonu aracılığıyla büyük ölçekte geri bildirim toplayın.

HR verilerini önde gelen HRIS sistemlerindeki üçüncü taraf çözümlerle bağlantı kurarak daha hızlı ve daha doğru içgörüler elde edin.

People Science tarafından desteklenen AI tabanlı öneriler ve öngörüsel içgörülerle karar verme sürecini hızlandırın.

Culture Amp sınırları

Gösterge panelleri görsel olarak nettir, ancak ayrıntılı eğilimlere girmek zaman alıcı olabilir.

Sık sık gelen uyarılar ve bildirimler, özellikle büyük kurumsal işletmelerin yöneticileri için çok yorucu olabilir.

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Culture Amp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

Culture Amp, şirket genelinde ve departman anketlerini kolayca uygulamaya koymanızı sağlar. Yazılım çok sezgiseldir ve harika bir destek sunar. Yeni çalışanlar eklenirken manuel içe aktarma işlemi biraz zaman alabilir, ancak Culture Amp size yeni kullanıcıları çeşitli şekillerde içe aktarma seçeneği sunar.

Culture Amp, şirket genelinde ve departman anketlerini kolayca uygulamaya koymanızı sağlar. Yazılım çok sezgiseldir ve harika bir destek sunar. Yeni çalışanlar eklenirken manuel içe aktarma işlemi biraz zaman alabilir, ancak Culture Amp size yeni kullanıcıları çeşitli şekillerde içe aktarma seçeneği sunar.

📖 Ayrıca okuyun: Çalışan bağlılığı için en iyi Culture Amp alternatifleri

4. Vantage Circle (Merkezi çalışan bağlılığı, takdir ve refah için en iyisi)

Vantage Circle aracılığıyla

Vantage Circle, davranış bilimini yapay zeka ile birleştirerek takdir, sağlık, avantajlar ve geri bildirimleri bir araya getirir ve bağlılığı daha kişisel hale getirir. Doğum günü ve hizmet yıldönümü puanları, dijital yıllıklar ve ödüllerle dönüm noktası kutlamalarını otomasyon ile gerçekleştirebilirsiniz.

Platform, eşler arası, sosyal veya panel tabanlı takdir programları aracılığıyla başarıları anında fark etmenize yardımcı olur.

Mevcut İK sistemlerinizle senkronizasyondan bölgeye özel ödül katalogları sunmaya kadar, Vantage Circle şirketlerin insan odaklı bir kültür oluşturmasına yardımcı olur.

Vantage Circle'ın en iyi özellikleri

Vantage Fit ile fitness izleme, farkındalık oturumları ve kurumsal zorluklar aracılığıyla bütünsel bir şekilde sağlığı teşvik edin.

Vantage Pulse aracılığıyla yapay zeka destekli, tamamen anonim çalışan anketleri kullanarak hızlı geri bildirim döngüleri başlatın.

Vantage Perks aracılığıyla 1000'den fazla markanın özel indirimleriyle küresel avantajlar ve nakit iadesi sunun.

Gerçek zamanlı analiz gösterge paneli kullanarak katılım, performans ve duygu durumuna ilişkin eyleme geçirilebilir içgörülere erişin.

Vantage Circle sınırları

Ödül kataloğu, uzun süreli kullanımdan sonra sınır veya tekrarlayıcı hissedilebilir.

Tüm puanlar tek bir işlemde kullanılamaz ve belirli geri ödemeler için kolaylık ücreti alınabilir.

Vantage Circle fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vantage Circle puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Vantage Circle hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bunu en iyi şekilde açıklıyor:

Vantage Circle, iş arkadaşlarını tanımayı ve ödüllendirmeyi kolaylaştırarak takım moralini artırmaya gerçekten yardımcı olur. Puan sistemi ve ödül seçenekleri, takdirinizi somut bir şekilde göstermenizi sağlar... Platformun, kullanıcı tercihlerine göre daha fazla bölgeye özgü veya kişiselleştirilmiş öneriler sunması harika olurdu.

Vantage Circle, iş arkadaşlarını tanımayı ve ödüllendirmeyi kolaylaştırarak takım moralini artırmaya gerçekten yardımcı olur. Puan sistemi ve ödül seçenekleri, takdirinizi somut bir şekilde göstermenizi sağlar... Platformun, kullanıcı tercihlerine göre daha fazla bölgeye özgü veya kişiselleştirilmiş öneriler sunması harika olurdu.

🚀 ClickUp Avantajı: Takım sohbetleriniz "Hey, biri bana bunu daha sonra hatırlatabilir mi?" mesajlarıyla doluysa, hatırlatıcılar, güncellemeler veya durum uyarılarını otomatik olarak gönderen Sohbet Otomasyonları ayarlamak için ClickUp Otomasyonlarını kullanmalısınız. Ayar sadece birkaç tıklama ile gerçekleşir: Sohbet Kanalınızı açın ve ⚡ Otomasyon düğmesine basın. Oluştur Otomasyon Tetikleyici, Koşullar ve Eylemler'i (görev durumu değiştiğinde mesaj gönderme gibi) ayarlayın. Oluştur'u tıklayın, tamamlandı! ClickUp otomasyonları ile günlük kontrol ve görev tamamlama uyarıları sayesinde konuşmayı proaktif tutun

📖 Ayrıca okuyun: İK süreçlerini iyileştirmek için ücretsiz İK şablonları ve formları

5. Nectar (Eşler arası takdir, ödüller ve çalışan takdir programları için en iyisi)

Nectar aracılığıyla

İK liderleri, yöneticiler ve dağıtım ekipleri için tasarlanan Nectar, takdir, takım iletişimi ve özel zorlukları bir araya getirir.

Glue'ya alternatif olarak Nectar, daha insan odaklı bir yaklaşım benimser. Başarıları kutlayabilir, dönüm noktalarını ödüllendirebilir ve takdirinizi doğrudan şirket değerleriyle ilişkilendirebilirsiniz. Platform ayrıca iç iletişimi de destekler, böylece duyurular, güncellemeler ve tebrikler takım çapında kanallarda paylaşılır.

Ayrıca, takdir faaliyetlerini, katılım oranlarını ve takım veya departman bazında etkileri gösteren ayrıntılı gösterge paneli ve analizlerle katılım ve kültürel sağlığı izleme imkanı bulabilirsiniz.

Platform ayrıca, takım üyelerinin puanlarını hediye kartları, şirket hediyeleri veya özel avantajlar için kullanabilecekleri esnek bir ödül kataloğu da sunar.

Nectar'ın en iyi özellikleri

Tanınma ve Ödüller modülüyle tanınma ve ödülleri otomasyonla gerçekleştirin.

Olağanüstü katkıları kutlamak için şirket çapında Aday Gösterme Programları başlatın.

Şirket ilkeleriyle bağlantılı övgüler içeren Değer Bağlantılı Tanıma Etiketleri ile deneyimleri kişiselleştirin.

Sürükle ve bırak özelliğine sahip Communication Builder ile ilgi çekici duyurular oluşturun.

Nectar sınırları

Daha geniş kapsamlı İK ve ş Akışı sistemleriyle sınırlı entegrasyonlar, aracı karmaşık teknoloji yığınlarına yerleştirmeyi zorlaştırabilir.

Bildirimler ve iletişim kanalları karmaşık veya bunaltıcı gelebilir.

Nectar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nectar puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nectar hakkında ne diyor?

Kullanıcıların Nectar hakkında söylediklerinden bir alıntı:

Nectar, gezinmesi kolay, anlaşılır bir arayüzle çeşitli popüler hediye kartları için puanları kolayca kullanmanızı sağlar... Platformun kendisi sorunsuz fonksiyon görse de, daha sık puan kazanma fırsatlarının olmasını dilerdim.

Nectar, gezinmesi kolay, anlaşılır bir arayüzle çeşitli popüler hediye kartları için puanları kolayca kullanmanızı sağlar... Platformun kendisi sorunsuz fonksiyon görse de, daha sık puan kazanma fırsatlarının olmasını dilerdim.

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal Varlık Teorisi, dijital iletişimin nasıl "başka biriyle birlikte olma hissi" yarattığını açıklar. Ancak, bu his genellikle yüz yüze etkileşimlere göre daha düşük bir sosyal varlık düzeyindedir. Bu, takımlar sohbet ve işbirliği platformlarına geçtiğinde önemli bir bağlamdır.

6. Coworker. ai (AI belleği ile karmaşık ş akışlarını otomasyon yapan kurumsal takımlar için en iyisi)

Coworker. ai, şirketinizin bağlamı içinde düşünmek ve hareket etmek üzere tasarlanmıştır. Teknoloji takımları, ürün yöneticileri ve yapay zeka odaklı kuruluşlar için tasarlanan bu uygulama, iç araçlarınıza ve verilerinize güvenli bir şekilde bağlantı kurarak "şirket beyni" olarak adlandırdığı şeyi oluşturur. OM1 bellek mimarisi ile desteklenen bu uygulama, karmaşık, işlevler arası işleri yönetir.

Risk altındaki satış anlaşmalarını belirlemesini, kod commitlerini özetlemesini, teknik belgeleri taslak haline getirmesini ve hatta Jira, Slack ve GitHub'daki güncellemeleri koordine etmesini isteyebilirsiniz.

"Hangi özel kişiler ayrılma eğilimindedir?" veya "Bu hafta hangi özellikler piyasaya sürülecek?" gibi karmaşık sorular sorun ve kesin, bağlamsal yanıtlar alın.

Coworker. ai en iyi özellikleri

40'tan fazla entegrasyonlu uygulama üzerinde Derin Çalışma Modu ile karmaşık görevleri analiz edin, planlayın ve yürütün.

Proje, takım, hedef ve iletişim dahil olmak üzere 120'den fazla boyutta bağlamı depolayın ve geri çağırın.

Bağlantı sistemler genelinde takım ilerlemesi, engeller ve performans hakkında otomatik güncellemeler alın.

Coworker. ai sınırları

Büyük ölçekli veri alımına dayanır; kaynakları dağınık veya silolaşmış şirketler, etkili bir "şirket hafızası" oluşturmakta zorlanabilir.

Tam değer elde etmek için 40'tan fazla uygulamanın kurulumunun yapılması ve birden fazla sisteme entegrasyonların gerçekleştirilmesi gerekir.

Coworker. ai fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coworker. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: İllinois Üniversitesi'ndeki PLATO sisteminde kullanılan ilk gerçek çok kullanıcılı sohbet sistemi olan Talkomatic (1973), her kullanıcının metin karakterini karakter karakter özel bir alanda görüntüledi.

📖 Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları için En İyi AI Araçları

7. Read AI (Gerçek zamanlı toplantı analizi, etkileşim izleme ve konuşma içgörüleri için en iyisi)

Read AI aracılığıyla

Read AI, dikkatinizin dağıldığı bir toplantıdan sonra hissettiğiniz kafa karışıklığını önler.

Dijital çalışma alanınıza katılan, toplantılara katılan, e-postaları tarayan ve sohbetleri senkronizasyon yaparak tartışmaları özetleyen, eylem öğelerini çıkaran ve içgörüler ortaya çıkaran bir AI verimlilik yardımcı pilotudur. Platform, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail ve Slack içinde iş yapar.

Search Copilot, toplantıda söylenenleri, e-postada vaat edilenleri veya sohbet dizisinde bahsedilenleri anında bulmanıza yardımcı olur. Bu arada, Monday Briefing, End-of-Week Agents ve Post-Meeting Recap gibi AI ajanları, ş Akışınızı kişiselleştirerek size özel özetler, haftalık içgörüler ve önerilen sonraki adımlar sunar.

AI'nın en iyi özelliklerini okuyun

Özetler, transkriptler ve önemli bölümlerin tekrar dinlenebilmesi için Toplantı Asistanı ile tartışmaları kaydedin.

Speaker Coach sayesinde Katılım metrikleri ve konuşma süresi analizi ilesayesinde işyerindeki iletişim sorunlarını ortadan kaldırın.

Toplantı konuları ve tekrarlayan temalar için kişisel gösterge paneli olan Sizin İçin Sayfası ile ilerlemeyi takip edin.

Daha iyi planlama ve toplantı alışkanlıkları öneren Optimizasyon Raporları ile takım verimliliğini artırın.

AI sınırları okuyun

Özetler ve yapay zeka tarafından oluşturulan notlar, özellikle hızlı tempolu veya yüz yüze yapılan tartışmalarda çok genel olabilir veya ince konuşma ayrıntılarını kaçırabilir.

Fonksiyon, Zoom gibi belirli platformlarla entegrasyonlara büyük ölçüde bağımlıdır, bu da anlık mesajlaşma uygulaması isteyen takımlar için çok yönlülüğü sınırlamaktadır.

AI fiyatlandırmasını okuyun

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,75 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 29,75 $

kurumsal+: Kullanıcı başına aylık 39,75 $

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını okuyun

G2: 4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Read AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının paylaşımları şöyle:

Toplantıdan sonra notları görebilmek çok yardımcı oldu. Metin ve ses sayesinde geri dönüp ele alınan konuları gözden geçirmek çok daha kolay oldu. Web sitesinden dosyaları indirmekte çok zorlandım. Ayrıca, arayüz de pek tatmin edici değildi.

Toplantıdan sonra notları görebilmek çok yardımcı oldu. Metin ve ses sayesinde geri dönüp ele alınan konuları gözden geçirmek çok daha kolay oldu. Web sitesinden dosyaları indirmekte çok zorlandım. Ayrıca, arayüz de pek tatmin edici değildi.

Bonus: Anket katılımcılarımızın %60'ından fazlası günde bir saatten fazla zamanını yazarak geçiriyor ve %36,75'i düzenli olarak ellerinde rahatsızlık veya ağrı hissediyor. Yazma yorgunluğu, işimizin can sıkıcı bir yan etkisi değildir. Verimliliği öldüren bir faktördür. Ancak bu sorun kolayca çözülebilir. Brain MAX'ın Talk-to-Metin özelliği, daha sağlıklı bir iş gününe giden kestirme yolunuzdur. Güncellemeleri dikte edin, fikirlerinizi paylaşın veya toplantı notlarınızı ellerinizi kullanmadan yazın ve bileklerinize (ve konsantrasyonunuza) bir mola verin. ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşım yapın ve 4 kat daha hızlı iş yapın.

8. Patchwork (Esnek işgücü planlaması, vardiya yönetimi ve uyumluluk izleme için en iyisi)

Patchwork aracılığıyla

Sağlık hizmetleri, yönetici için durmaz ve Patchwork bu gerçeği göz önünde bulundurarak geliştirilmiştir. NHS klinisyenleri ve sağlık takımları için özel olarak tasarlanan bu platform, vardiyaları, rotaları ve işgücü planlamasını yönetmek için sezgisel bir platform sunar.

Yedek vardiya rezervasyonlarından izin, istisna raporları ve ödemelerin yönetimine kadar, Patchwork platformu işiniz üzerinde tam kontrol sağlar. Hastaneleri, departmanları ve ajans ortaklarını işbirliğine dayalı bir personel ağıyla birbirine bağlayarak esnek çalışmayı güvenli ve uyumlu hale getirir.

Klinisyenler bu aracı iş yerinde anlık mesajlaşma, vardiya kaydı, takımlarının çalışma programlarının görünümünü alma ve gecikme olmadan ödeme alma için kullanabilirler.

Patchwork'in en iyi özellikleri

Patchwork Bank ve otomasyonlu ödeme izleme ile geçici vardiyaları zahmetsizce yönetin.

Tek bir onboarding süreciyle Collaborative Bank 'ı kullanarak NHS kuruluşları arasında işbirliği yapın.

Patchwork Rota ile rotaları, izinleri ve istisna raporlarını planlayın ve güncelleyin.

Agency Manager ile ş akışlarını, ajans personelini ve maliyet görünürlüğünü basitleştirin.

Patchwork sınırları

NHS güveninin benimsenmesine dayalı olduğundan, Birleşik Krallık sağlık sistemi dışında uygulanabilirliği sınırlıdır.

Öncelikle geçici personel temini ve vardiya yönetimine odaklanan bu alternatifler, tam zamanlı işe alım veya uzun vadeli işgücü planlaması gibi diğer işgücü konularını tam olarak ele almayabilir.

Patchwork fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Patchwork puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Anlık mesajlaşma (IM) kökleri daha eskiye dayanır: en eski formlarından biri, 1971 yılında ABD hükümetinin Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Referans Indeksi için bir sohbet aracı olarak geliştirilen EMISARI sisteminin bir parçasıydı.

📖 Ayrıca okuyun: İK Uzmanlarının Önde Olmak İçin En İyi AI Kursları

9. Slack (AI destekli takım işbirliği ve bağlantıdaki ş akışı için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, iletişim, yapay zeka desteği ve ş Akışı otomasyonunu, takımlar, araçlar ve projelerin sorunsuz bir şekilde birbirine bağlantıda olduğu tek bir çalışma alanında birleştirir.

Slack AI ile takımlar, kaçırılan konuşmaları anında özetleyebilir, proje bilgilerini çıkarabilir ve tüm şirket bilgi tabanlarında arama yapabilir.

Glue alternatiflerini araştıran teknoloji takımları ve ürün liderleri için bu ekip iletişim uygulaması, Agentforce ve Slackbot gibi akıllı ajanlarla geliştirilmiş, kullanıcı dostu ve temiz bir arayüz sunar. Bu yapay zeka yardımcıları, satış tekliflerini güncellemek, hatırlatıcıları ayarlamak ve Salesforce, Asana ve Google gibi bağlı araçlardan içgörüler ortaya çıkarmak gibi tekrarlayan görevleri yerine getirebilir.

Slack'in en iyi özellikleri

Workflow Builder ile özel ş akışlarını otomatikleştirerek kanalların içinde doğrudan zaman kazandıran otomasyonlar oluşturun.

Kanallarda işbirliği yaparak konuşmaları, dosyaları ve araçları tek bir şeffaf çalışma alanına taşıyın.

Huddles'ı kullanarak hızlı, sesli veya video işbirliği için canlı tartışmalar düzenleyin.

Güncellemeleri Clips ile kaydedin ve paylaşım yapın, böylece eşzamansız iletişim kurun.

Slack sınırları

Eski mesajları ve dosyaları aramak, Slack'in rakiplerinden farklı olarak zaman alıcı ve verimsiz olabilir.

Masaüstü uygulaması sık sık yeniden yüklenmeyi veya yeniden oturum açmayı gerektirebilir, bu da kullanılabilirlik konusunda sıkıntıya neden olabilir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,38 $

İş: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (36.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı en yararlı bulduğu özellikleri şöyle sıraladı:

Slack, takım iletişimini kolaylaştırarak hem basit hem de iyi organize olmasını sağlar. Çeşitli projeler için kolayca kanallar ayarlamamı, dosyaları verimli bir şekilde paylaşmamı ve Google Drive, Zoom ve Notion gibi diğer araçlarla bağlantı kurmamı sağlayan sezgisel arayüzü gerçekten çok beğeniyorum. Slack, hızlı iletişimi kolaylaştırmada mükemmeldir, ancak takip edilmesi gereken çok sayıda mesaj veya kanal olduğunda bunaltıcı hale gelebilir. Özellikle bildirimler, büyük takımlarda iş yaparken oldukça dikkat dağıtıcı olabilir. *

Slack, takım iletişimini kolaylaştırarak hem basit hem de iyi organize olmasını sağlar. Çeşitli projeler için kolayca kanallar ayarlamamı, dosyaları verimli bir şekilde paylaşmamı ve Google Drive, Zoom ve Notion gibi diğer araçlarla bağlantı kurmamı sağlayan sezgisel arayüzü gerçekten çok beğeniyorum. Slack, hızlı iletişimi kolaylaştırmada mükemmeldir, ancak takip edilmesi gereken çok sayıda mesaj veya kanal olduğunda bunaltıcı hale gelebilir. Özellikle bildirimler, büyük takımlarda iş yaparken oldukça dikkat dağıtıcı olabilir. *

10. Mattermost (Görev açısından kritik ortamlarda güvenlik, kendi kendine barındırılan işbirliği için en iyisi)

Mattermost aracılığıyla

Mattermost, yüksek güvenlikli, uyumluluk odaklı ve görev açısından kritik ortamlarda çalışan büyüyen takımlar için geliştirilmiş, güvenli, açık kaynaklı bir işbirliği platformudur. Kendi sunucunuzda barındırılır, yani verileriniz, altyapınız ve gizliliğiniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Platform, gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve sesli aramaları entegre oyun kitapları ve DevSecOps ş Akışlarıyla birleştirir.

Kalıcı kanallar aracılığıyla işbirliği yapabilir, slash komutları ve botlarla görevleri otomatikleştirebilir ve GitHub, Jenkins ve Jira gibi araçlarla bağlantı kurabilirsiniz.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Olaylara müdahale ve sürüm yönetimi için entegre Playbook'lar kullanarak standartlaştırılmış ş Akışları yürütün.

Hassas verileri koruyan, kendi sunucunuzda barındırılan Mattermost Agents kullanarak toplantıları AI ile özetleyin.

Hassas İK süreçleri için rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ve gelişmiş güvenlik yapılandırmalarını etkinleştirin.

Mattermost sınırları

Arama fonksiyonu, Mattermost alternatiflerinden farklı olarak, belirli mesajları veya kod parçacıklarını bulmada temel ve daha az etkili olabilir.

Kod biçimlendirme gereksinimlerinin hacmi (ör. kod parçacıkları için markdown), sık sık komut dosyalarını veya sorguları paylaşan teknik kullanıcılar için zahmetli olabilir.

Mattermost fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kurumsal Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mattermost hakkında ne diyor?

İşte doğrulanmış bir kullanıcının kısa yorumu:

Mattermost'ta en çok sevdiğim şey esnekliği ve özelleştirilebilirliği. Açık kaynaklı olduğu için, diğer platformların aksine takımımızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyoruz... Mattermost'un tek dezavantajı, diğer işbirliği araçlarına kıyasla bazen daha az gelişmiş hissettirmesi. Ara sıra hatalar oluyor...

Mattermost'ta en çok sevdiğim şey esnekliği ve özelleştirilebilirliği. Açık kaynaklı olduğu için, diğer platformların aksine takımımızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyoruz... Mattermost'un tek dezavantajı, diğer işbirliği araçlarına kıyasla bazen daha az gelişmiş hissettirmesi. Ara sıra hatalar oluyor...

Bonus: Bu video, işyerinde görevleri otomasyon için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi gösterecektir.

ClickUp ile Çalışan Bağlılığındaki Sorunları Giderin

Glue, takımınız için birleştirici bir güç olmayı amaçladı, ancak gördüğümüz gibi, gerçek bağlılık silo içinde gerçekleşmez. İşin tamamlandığı yerde gerçekleşir.

Etkileşim araçlarınızı günlük ş Akışınızdan ayırdığınızda, ortadan kaldırmaya çalıştığınız sürtüşme yaratırsınız. Yukarıda listelenen alternatiflerin tümü sağlam çözümler sunar: Lattice ve Culture Amp, derinlemesine İK analizi için güçlü araçlardır, Slack ve Mattermost ise iletişim kanallarını açık tutmada mükemmeldir.

Ancak ideal alternatif sadece katılımı ölçmekle kalmamalı, engelleri ortadan kaldırarak katılımı kolaylaştırmalıdır. Sadece işleri "bir araya getirmek"le kalmayıp, çalışanlarınızı, süreçlerinizi ve iletişiminizi temelden entegrasyonlarla bir araya getiren bir araç arıyorsanız, ClickUp açık ara en iyi seçimdir.

