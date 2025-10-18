bilgileri Düzenlemek için En İyi 10 Notion Bilgi Tabanı Şablonu

Bir şeyi nasıl tamamlandığını öğrenmek istiyorsanız, bunu hatırlayan kişiye sormalısınız. 🫠

Bu, kabile bilgisi: belgelerde değil, kafalarda saklanan tüm önemli bilgiler. İşe yarıyor... ta ki yaramayana kadar. İnsanlar ayrılıyor. İnsanlar unutuyor. Projeler duruyor.

Yüksek performanslı takımlar bilgiyi şansa bırakmaz, onu düzenler.

Kararlar, ş Akışları ve içgörülerle ilgili canlı, paylaşım bir kayıt sayesinde herkes daha hızlı hareket eder, uyumlu çalışır ve aynı sorunları iki kez çözmekten kaçınır.

Gerçekte ise durum genellikle tam tersidir. ClickUp'ın araştırmasına göre, her beş profesyonelden biri günde üç saat veya daha fazla zamanını dosya, mesaj veya bağlam aramakla geçiriyor. Buna parçalanmış bilgi denir.

Bilgi tabanı şablonları, takımların kabile bilgisini yeniden kullanılabilir sistemlere dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu sistemlerde süreçler, SSS'ler, marka varlıkları ve tedarikçi ayrıntıları tek bir gelişen çalışma alanında bulunur.

Takımınızın bağlamı merkezileştirmek için kullanabileceği en iyi Notion bilgi tabanı şablonlarını keşfedelim.

En İyi 10 Bilgi Bankası Şablonu

İşte en iyi Notion ve ClickUp bilgi tabanı şablonlarının özet tablosu:

İyi bir Notion Bilgi Tabanı Şablonu Nedir?

⚡ Gerçeklik Kontrolü: Pazarlama liderlerinin %73'ü, güncel bilgilere erişmek için 5-15 farklı kaynağı bir arada kullanıyor. Tek bir doğru kaynak olmadığında kampanyalar yavaşlar, içgörüler gecikir ve kararlar doğruluğunu yitirir. Merkezi bir bilgi tabanı, modern pazarlama takımları için hayati önem taşır.

İyi bir Notion bilgi tabanı şablonu, kullanıcının bilgileri bulmasını ve sahibinin bu bilgileri korumayı kolaylaştırır.

Seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Net yapı ve gezinme: Kılavuzlar, SSS'ler, politikalar ve kaynaklar için iyi tanımlanmış bölümlere sahip bir şablon seçin. Basit menüler, kategoriler veya bağlantılı veritabanlarına sahip olanları önceliklendirin

Arama özelliği: şablonda, doğru belgeyi veya SOP'yi zaman kaybetmeden anında konumlandırabilmek için yerleşik arama veya etiketler bulunduğundan emin olun

Genişletilebilir: Statik bilgi tabanlarının yönetimi zor olduğu için bunlarla uğraşmak istemezsiniz. İçerik eklemenizi veya mevcut girdileri kolayca güncellemenizi sağlayan kişisel bir bilgi yönetim sistemi seçin

İşbirliği özellikleri: Birden fazla katkıcıyı destekleyen bir şablon seçin. Yorumlar, bahsetmeler veya paylaşılan düzenleme alanları, sürüm kontrolü karmaşası olmadan herkesin birlikte iş yapmasına yardımcı olur

Çapraz bağlantı: Şablon, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını kolaylaştırmak için diğer Notion sayfa ve şablonlarına iç çapraz bağlantıları desteklemelidir

Entegrasyon: Notion şablonu, veri aktarım hatalarını önlemek için proje takipçileri, Notion şablonu, veri aktarım hatalarını önlemek için proje takipçileri, bilgi tabanı yazılımı , takvimler, şirket içi wiki yazılımı vb. dahil olmak üzere teknoloji yığınınızla kolayca entegre edilebilmelidir

Görsel netlik: Başlıklar, açıklama kutuları ve tutarlı stil içeren temiz, minimal bir şablon seçin, böylece taraması kolay ve zihinsel yükü azaltan bir şablon elde edin

Ölçeklenebilirlik: Dokümantasyonunuz büyüdükçe şablonun daha fazla kategori, sayfa veya bağlantılı veritabanına izin verdiğinden emin olun

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi sisteminin tüm bunları sizin için nasıl bir araya getirdiğini görün. 👇🏼

Ücretsiz Notion Bilgi Bankası Şablonları

Dürüst olmak gerekirse, aşağıda listelenen tüm şablonlar ön tanımlı olarak bilgi tabanlı değildir.

Bazıları, takım wiki'leri, satış merkezleri veya marka kılavuzları gibi belirli görevlere özeldir. Ancak hepsi merkezi bir dokümantasyon sistemine dönüştürülebilir ve size bunun nasıl yapılacağını tam olarak göstereceğiz:

1. Wiki Şablonu

Notion'un Wiki Şablonu, tüm şirket bilgilerinizi şirket güncellemeleri, takım yönergeleri veya politikaları, oryantasyon kaynakları ve bilgi makaleleri gibi bölümlere ayırabileceğiniz basit, sayfa tabanlı bir bilgi merkezidir. Okunması kolay biçim, basit dokümantasyon isteyen takımlar için daha az karmaşık hale getirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önemli bilgileri öne çıkaran açıklama kutuları ile kritik kaynakları vurgulayın

Sayfa sahiplerini ve etiketleri atayın, böylece güncellemeler izlenebilir ve içerik güvenilir kalır

Yeni üyelerin daha hızlı adapte olabilmesi için kullanıma hazır "Başlangıç" bölümü ile onlara rehberlik edin

Doğru sayfa'nın konumunu anında belirlemenize yardımcı olan temiz bir arama çubuğu ile hızlı erişim sağlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Büyük veritabanlarını taramak yerine, belgelere temiz, sayfa öncelikli bir yaklaşım tercih eden takımlar veya eğitimciler

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi siloları, üretkenliği önemli ölçüde düşüren bir faktördür. Stack Overflow Teams'e göre, geliştiriciler günde neredeyse iki kez bilgi silolarıyla karşılaşıyor ve %30'u bunun haftada 10 kez verimliliklerini etkilediğini belirtiyor. Bu, oluşturmak yerine cevapları aramakla harcanan saatlerdir. İyi bakımlı bir bilgi tabanı veya dokümantasyon sistemi, bu boşa harcanan zamanı azaltmaya ve takımların daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir.

2. Ürün Wiki Şablon

Genel wiki'lerden farklı olarak, Ürün Wiki Şablonu her türlü dokümantasyonu ürün yaşam döngüsüne göre özelleştirmenize yardımcı olur.

Onboarding ve özellik lansmanlarından analitik ve takım planına kadar her şeyi kapsar. Farklı kılan, bilgilerin doğrudan ürün geliştirme aşamalarına haritasının yapılmış olmasıdır. Her takımın kendi başına iş yaptığı veya bilgileri rastgele yerlerde depoladığı yerine, herkes mevcut odak noktasına uygun aynı bölümlere başvurur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kullandığınız analiz araçlarını belgelendirerek, müşteri anket sonuçlarını kaydederek ve kullanıcı test oturumlarından elde edilen bilgileri özel bölümlerde saklayarak tüm araştırma verilerinizi düzenli tutun

Personel sayısını, ürün görüşme notlarını ve strateji belgelerini bir arada tutarak etkili bir plan yapın

Ürün yöneticileri, geliştiriciler ve pazarlamacıları aynı sayfa üzerinde tutarak işlevler arası takımları destekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Erken araştırma aşamasından lansmana ve lansman sonrası analize kadar her şeyi yönetmek isteyen girişimler ve ürün odaklı takımlar

👀 Biliyor muydunuz? 2024 Ürün Yönetimi Durumu Anketi'ne göre, büyük şirketlerin %56'sı veri silolarını ortadan kaldırmak ve görünürlüğü artırmak için ürün araçlarını birleştirirken, %37'si halihazırda bir Ürün Operasyonları (Product Ops) takımına sahip. Yapılandırılmış bir ürün wiki'si bu eğilime mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve takımların araç dağınıklığını azaltmasına, bilgileri birleştirmesine ve ürün geliştirme sürecinin başından sonuna kadar şeffaflığı korumasına yardımcı olur.

3. Temel Ürün Wiki Şablonu

Temel Ürün Wiki Şablonu, Ürün Wiki'nin basitleştirilmiş bir sürümüdür.

Eğitim amaçlı bir wiki veya şirket içi bir merkez oluşturuyor olsanız da, bu şablon devam eden işleri minimum karmaşıklıkla izler.

Ayrıca, hafif bir plan aracı olarak da kullanılabilir. Bu şablonu, kılavuzlarınızı ve en iyi uygulamalarınızı (işe alım adımları veya süreç belgeleri gibi) OKR'ler ve veritabanları gibi canlı proje izleme araçlarıyla birlikte saklamak için kullanın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ürün yaşam döngüsü, özellik lansmanları ve görüşme notları gibi temel süreçleri "Kılavuzlar ve Süreçler" bölümünde belgelendirin

Zorluk ve beceri etiketleri ile bir mülakat soru bankası oluşturun

Hedefleri "OKR panosu" ile görsel olarak izlemeyin; bu panoda hedefler yaklaşan, ilerleme halinde veya tamamlandı olarak işaretlenebilir

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün belgeleri ile hafif planlamayı birleştiren, yeni başlayanlar için uygun bir wiki isteyen küçük takımlar veya girişimler

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, kişisel bilgi yönetim sisteminizi takımınız için akıllı, her zaman hazır bir asistan haline getirir. Bunun sizin için anlamı: Kolay güncellemeler: Brain'den takımınızın ihtiyaçlarına göre yeni bölümler, süreç belgeleri veya SSS'ler hazırlamasını isteyerek wiki'nizi hızlı bir şekilde güncelleyin veya genişletin

Anında yanıtlar: Takım üyeleri ClickUp Brain'e doğal dilde sorular sorabilir ve wiki, belge ve görevlerden doğrudan yanıtlar alabilir

Akıllı özetler: Brain'i kullanarak uzun kılavuzları, toplantı notlarını veya süreç belgelerini hızlı ve uygulanabilir özetler halinde özetleyin

Bağlamsal öneriler: Bir görev veya proje üzerinde iş yaparken, Brain ilgili wiki makalelerini, en iyi uygulamaları veya oryantasyon adımlarını otomatik olarak gösterebilir ClickUp AI ile çalışma alanınızda eyleme geçirilebilir içgörüler arayın

4. Yazı Tipleri Şablonu

Yazı Tipi Şablonu, wiki'lere kıyasla daha özel bir şablondur. Farklı özelliklere göre yazı tiplerini düzenleyip filtreleyebileceğiniz, aranabilir bir veritabanı olarak oluşturulmuştur.

Her temas noktasında marka görsellerinin tutarlı olmasını isteyen bir küçük iş sahibiyseniz, bu şablon size yardımcı olacaktır. Yazı tipi ailelerini, kalınlıklarını ve kullanım notlarını tek bir düzenli görünümde saklayabilirsiniz. Sosyal medya gönderileri tasarlıyor, web sitenizi güncelliyor veya bir serbest çalışana brifing veriyor olun, tipografi kılavuzlarınızı her zaman kolayca bulabilir ve takip edebilirsiniz.

Veritabanı biçimi, marka kimliğinizle ilgili varlıkların aranabilir, düzenleme ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlar. Doğru yazı tipi veya sürümü bulmak için klasörleri aramaktan kurtulursunuz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yazı tiplerini türüne, fiyatına, büyük/küçük harf kullanımına veya varyasyonlarına göre filtreleyerek ihtiyacınız olan stili hızlıca bulun

Her yazı tipiyle birlikte doğrudan indir bağlantılarını ve notları kaydedin, böylece daha sonra arama yaparak zaman kaybetmezsiniz

Yazı tiplerini "lüks" veya "zarif" gibi kategorilerle etiketleyerek marka ve tasarım kararlarını daha hızlı alın

✅ İdeal kullanım alanları: Devam eden projelerde kolayca başvurabilecekleri, düzenli bir yazı tipi kataloğuna hızlı erişim isteyen tasarımcılar, serbest çalışanlar ve eğitimciler

💡 Profesyonel İpucu: Fontlar gibi şablonlar daha iyi tasarımlar yapmanıza yardımcı olur, ancak her büyük projenin ardındaki yaratıcı gücü, yani düşüncelerinizi de unutmayın. Dijital günlük uygulamaları, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyarak ş Akışınızı tamamlayabilir: Geçmiş girdileri gözden geçirerek gelecekteki projeler için yeni fikirler üretin

Yaratıcı düşüncelerinizi, alıntılarınızı veya tasarım fikirlerinizi kaybolmadan önce not alın

Yaratıcı çıktılarınızın zihniyetinizle nasıl bağlantı içinde olduğunu görün

5. Satış Wiki Şablonu

Satış takımları, dağınık oyun kitapları, güncel olmayan belgeler ve farklı araçlara yayılmış anlaşma verileriyle uğraşır. Bu durum, işe alım sürecini yavaşlatır ve herkes için uyumu zorlaştırır.

Satış Wiki Şablonu bu sorunları çözer. Şirket süreçleriniz, oyun kitaplarınız ve oryantasyon kılavuzlarınız yapılandırılmış bir alanda saklanır. Devam eden anlaşmalar yan yana izlenebilir.

Dokümantasyon ile canlı satış izleme arasındaki boşluğu doldurduğu için, satış takımınız aynı çalışma alanında öğrenebilir ve harekete geçebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Pano görünümüyle devam eden anlaşmaları görsel olarak izleme ve takıma, süreçte olanları anında özetleme

Süreçlerinizle birlikte OKR'leri ve hedefleri güncelleyin, böylece takım her zaman hangi hedeflere doğru iş yaptığını bilir

Hesap ve güncel bilgiler için her sayfada sahipleri ve etiketleri saklayın

✅ İdeal kullanım alanları: *Eğitim kaynaklarını ve canlı anlaşmaları yönetmek için tek bir alana ihtiyaç duyan satış takımları ve girişimler

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki, hepsi için tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. Nasıl olduğunu görün. 👇🏼

6. Tasarım Sistemi Şablonu

Eğer takımınız sürekli "Hangi logo dosyasını kullanmalıyım?" veya "Doğru marka renk hangisi?" diye soruyorsa, Tasarım Sistemi Şablonu sizin için ideal çözümdür.

Marka renklerini bir dosyada, logoları başka bir dosyada ve tasarım kurallarını bir sunumda saklamak yerine, hepsini tek bir tasarım alandan bir araya getirir. Şablon ayrıca, bu dosyaların doğrudan şablon içinden indirilebilmesini sağlar, böylece ekip arkadaşlarınız bunları tasarımcıdan talep etmek veya paylaşım sürücülerde aramak zorunda kalmaz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Projeler arasında tutarlılığı korumak için tipografi, UI öğeleri ve düzenler gibi belge tasarım modellerini belgelendirin

Herkesin aynı standartları izlemesini sağlamak için renk kullanımı, yazı tipleri ve görsel tonla ilgili marka kurallarını belirleyin

Esnek bir organizasyon için liste, durum veya galeri gibi birden fazla görünüm arasında geçiş yapın

✅ İdeal kullanım alanları: Tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve herkesin aynı görsel araç setiyle iş yapmasını sağlamak isteyen tasarım ve markalaşma takımları

📊 İstatistik Uyarısı: Görsel iletişim her zamankinden daha önemli hale geliyor. Aslında, geçen yıl takımların %82'si görseller oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullandı ve %77'si daha güçlü görsel iletişimin genel performansı artırdığını bildirdi. Yapılandırılmış bir tasarım sistemine sahip olmak, görsellerin tutarlı, marka ile uyumlu ve herkes için kolayca erişilebilir olmasını sağlar; bu görseller ister yapay zeka tarafından ister tasarım takımınız tarafından oluşturulmuş olsun.

7. Bilgi Tabanı Şablonu

Bilgi tabanlarının en büyük sorunlarından biri dağınıklıktır. Çok fazla not, dağınık fikirler vardır ve bunları daha sonra tekrar gözden geçirmek için net bir yol yoktur.

Bu Bilgi Tabanı Şablonu, fikirlerin, notların ve kaynakların gruplandırılmasına, temalara ayrılmasına ve gerektiğinde kolayca erişilmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir sistem sağlayarak bu ihtiyacı karşılar. Şablon, kişisel bilgi yönetim sistemi olarak işlev görür.

Bir yandan, bir projeden edindiğiniz kişisel bilgileri belgelemek için kullanabilirken, diğer yandan takımınız için bir kaynak kütüphanesi oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Hatta bir eğitimci olarak öğrenme materyallerini izleme için de kullanabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bilginizi kategorilere veya temalara göre düzenleyin

Eski girdileri hızlı bir şekilde yeniden inceleyin, böylece geçmişteki içgörüler ve öğrenimler mevcut işleriniz için yararlı olmaya devam etsin

Bir tema (minimal, gri, mavi, kırmızı vb.) seçip geri kalanları silerek düzeni özelleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Küçük işler, eğitimciler veya zaman içinde bilgi toplamak, düzenlemek ve yeniden kullanmak için temiz, esnek bir sistem isteyen takımlar

⭐ Bonus: Boş bir belge önünde otururken fikirler nadiren ortaya çıkar ve işte tam da bu noktada ClickUp Brain MAX'ın Ses-Metin özelliği devreye girer. Notları veya hatırlatıcıları manuel olarak yazmak yerine, düşüncelerinizi sesli olarak ifade edebilirsiniz; Brain MAX bunları çalışma alanınızda düzenli, aranabilir girdilere dönüştürür. Toplantı notları, beyin fırtınası fikirleri veya proje sonrası değerlendirmeler gerçek zamanlı olarak kaydedilebilir ve ardından ilgili belgelere veya görevlere otomatik olarak bağlanabilir.

8. Soru-Cevap Sayfa Şablonu

Takım üyeleriniz, müşterileriniz veya öğrencilerinizden sık sık aynı soruları yanıtlıyorsanız, Soru-Cevap Sayfa şablonu tüm bu yanıtları tek bir yerde saklamanın basit bir yolunu sunar.

Kendi kendine hizmet veren bir SSS merkezi gibi iş yapar ve yardım almadan hızlı bir şekilde çözüm bulmanızı sağlar. Zamanla, daha önce sorulan soruların bir kaydı olarak da işlev görür. Bu, yeni üyelerin hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur ve yöneticilere en çok kafa karışıklığına neden olan alanlar hakkında bilgi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Politikalar, süreçler veya ürün detayları değiştikçe cevapları kolayca güncelleyin

Soruları tutarlı bir biçimde düzenleyerek sayfa taraması ve kullanması kolay hale getirin

Aynı sorguyu tekrar tekrar yanıtlamak yerine, kullanıcıları sayfa yerine yönlendirerek tekrarlayan sorguları azaltın

✅ İdeal kullanım alanları: Süreçler, araçlar veya ürün detayları hakkında sık sık soru alan ve merkezi, yeniden kullanılabilir bir cevap bankası isteyen girişimler, eğitimciler veya takımlar

💡 Profesyonel İpucu: AI ile daha hızlı oluşturun, daha akıllı bir şekilde geliştirin. Yapay zeka kullanarak bilgi tabanınızın ilk taslağını oluşturun; yapı, özetler ve bağlantılar dahil. Ardından, takımınızın bağlamı ve üslubu iyileştirmesine izin verin. Doğruluk veya ses tonunu kaybetmeden, haftalar değil saatler içinde belgeleri yayınlayabilirsiniz. AI bilgi tabanınızı ayarlamadan önce bu videoyu izleyin.

9. Markalaşma Şablonu

Marka Şablonu, marka kimliğinizin her unsurunu tek bir organize bilgi tabanında bir araya getirmenizi sağlar. Logolar, renk paletleri, ses tonu ve pazarlama yönergeleri tek bir yerde toplanarak tutarlılığı korumayı ve takımınızla paylaşımı kolaylaştırır.

Bu şablon ile Tasarım Sistemi Şablonu arasındaki anahtar fark, amaçlarında yatmaktadır.

Branding Şablonu, görsel kimlik, mesajlaşma ve genel sunum dahil olmak üzere markanızın özünü yakalar. Buna karşılık, Tasarım Sistemi Şablonu daha teknik olup, dijital ürünlerde tutarlılığı sağlayan UI bileşenleri, tasarım modelleri ve yeniden kullanılabilir varlıklara odaklanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kampanyalarda kolayca başvurabilmek için renk paletlerinizi ve tasarım varyasyonlarınızı düzenleyin

Merkezi tasarımcılar, pazarlamacılar veya işbirlikçilerle paylaşım yapın, böylece herkes aynı kimlik kitiyle iş yapsın

Marka kimliğinizi net bir düzenle görselleştirerek müşterilere veya paydaşlara sunmayı kolaylaştırın

✅ İdeal kullanım alanları: Zaman kazandıran, tüm varlıkları erişilebilir ve tutarlı tutan profesyonel bir marka kimliği merkezi isteyen girişimciler ve pazarlama takımları

10. Marka Yönergeleri Şablonu

Branding Şablonu markanızın ne olduğunu tanımlarsa, Marka Kılavuz Şablonu markanızın nasıl uygulanması gerektiğini açıklar. Her tasarımın tutarlı olmasını sağlamak için ayrıntılı bir kural kitabı görevi görür.

Bu şablonu kullanarak logonun yerleştirilme şeklini, sunumlarda kullanılan tipografiyi veya kampanyalardaki renk kombinasyonlarını tanımlayabilirsiniz. Tüm bu standartları tek bir erişilebilir alana bir araya getiren şablon, markanızın üzerinde kim iş yapar yapmazsa yapsın her zaman aynı görünmesini ve hissedilmesini sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tutarlılığı korumak için başlıklar, alt başlıklar ve gövde metni için tipografi kuralları belirleyin

Figma dosyalarını veya harici varlıkları gömerek güncellemelerin otomatik olarak senkronizasyonunu sağlayın

Tüm takım için hızlı bir referans görevi gören marka kuralları ile yapılacak ve yapılmayacakları netleştirin

Yeni tasarımcılara ve pazarlamacılara kullanıma hazır bir kılavuz sunarak işe alım sürecini destekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla projede marka standartlarını uygulamak zorunda olan tasarım ve pazarlama takımları

Notion Sınırları

Notion çalışma alanları yaygın olarak kullanılsa da, birçok kullanıcı ölçeklendirme, işbirliği veya gelişmiş özellikler beklerken sorunlarla karşılaşmaktadır.

Aşağıda, gerçek kullanıcıların sıkça dile getirdiği bazı eleştiriler yer almaktadır:

Zor öğrenme eğrisi ve kafa karıştırıcı iç içe geçmiş sayfa yapısı, yeni kullanıcıların sisteme alışmasını zorlaştırıyor

Büyük sayfa veya ağır veritabanları ile ilgili performans sorunları gecikmeye, yavaş yükleme sürelerine veya donmaya neden olabilir

Zayıf veritabanı entegrasyonları ve düşük özetleme doğruluğu dahil olmak üzere Notion AI sınırları

Veri kaybı riski ve sağlam bir yerel yedekleme/geri yükleme mekanizmasının olmaması

Çok fazla yapılandırma seçeneği, parçalı kurulumlara ve bakım maliyetlerine yol açar

Mobil uygulamalarda tutarsız mobil deneyim ve sınır çevrimdışı özellikler

📣 Notion kullanıcısından şablonların karmaşıklığı hakkında doğrudan yorum:

Yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Keşke Notion, başlangıçtan itibaren kullanıcının ilgi alanına göre hazır projeler veya şablonlar sunsaydı. Nasıl kullanmayı planladığınızı sorup sizin için ayarlamaları çok yardımcı olurdu. İlk başladığımda takıldım ve ihtiyaçlarıma göre nasıl kullanacağımı bilemedim.

Yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Keşke Notion, başlangıçtan itibaren kullanıcının ilgi alanına göre hazır projeler veya şablonlar sunsaydı. Nasıl kullanmayı planladığınızı sorup sizin için ayarlarını çok yardımcı olurdu. İlk başladığımda takıldım ve ihtiyaçlarıma göre nasıl işleyeceğini bilemedim.

Bir Reddit kullanıcısı şöyle not ediyor:

Ancak, satın aldığım şablonlar benim için çok karmaşık ve tüm fikirlerimi ve düşüncelerimi bir plana dökmeyi başarsam bile, sonuçta her şeyin kafa karışıklığı içinde kaybolacağına inanıyorum. Şablonlarda o kadar çok hareketli parça var ki, bunların nasıl yardımcı olacağını anlayamıyorum.

Ancak, satın aldığım şablonlar benim için çok karmaşık ve tüm fikirlerimi ve düşüncelerimi bir plana dökmeyi başarsam bile, sonuçta her şeyin kafa karışıklığı içinde kaybolacağına inanıyorum. Şablonlarda o kadar çok hareketli parça var ki, bunların nasıl yardımcı olacağını anlayamıyorum.

Alternatif Notion Şablonları

Notion, bilgileri düzenlemek için iş göreceği kadar iyi olsa da, özellikle belgelerin doğrudan görevler ve uygulamalarla bağlantılı olmasını isteyen takımlar için her zaman en ölçeklenebilir seçenek değildir.

ClickUp, bir proje yönetimi aracı olmanın ötesinde bu alanda da iş yapar.

Güçlü bilgi tabanları olarak da kullanılabilen çok çeşitli şablonlar sunan en iyi Notion alternatiflerinden biridir. Depolanan bilgileri ş Akışlarıyla bağlantılandırarak, ekibiniz büyüdükçe belgeleri daha uygulanabilir ve bakımı daha kolay hale getirir.

ClickUp'ın bilgi tabanı yazılımının merkezinde ClickUp Belge yer alır. Mevcut belgeleri yükleyebilir veya doğrudan platform içinde yeni belgeler oluşturabilirsiniz. Operasyonel açıdan bakıldığında, aşağıdakileri yapabileceğiniz için sorunsuz bir süreçtir:

Belge oluşturma veya içe aktarma : Bilgi tabanınızı merkezileştirmek için doğrudan ClickUp'ta yeni belgeler oluşturun veya mevcut dosyaları (Google Dokümanlar, Word, Notion vb.) içe aktarın

Belgeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün: Belgeleme işini görevlere ayırın, bunları takım üyelerine atayın ve belgeleri Belgeleme işini görevlere ayırın, bunları takım üyelerine atayın ve belgeleri ClickUp Görevlerine bağlayarak sorunsuz bir işbirliği sağlayın

İlerlemeyi ve ş akışını takip edin: Görev durumlarını (örneğin "Taslak", "İnceleme", "Tamamlandı") ve zaman takibi kullanarak yazma ve inceleme sürecindeki ilerlemeyi izleyin

İçerik biçimini verin ve düzenleyin: Zengin biçimlendirme araçlarını (kapak resimleri, tablolara, yer imleri, başlıklar, alt başlıklar ve daha fazlası) kullanarak belgeleri yapılandırılmış, okunması kolay ve görsel olarak çekici hale getirin

ClickUp Dokümanları ile belgelerinizi düzenli tutun ve takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayın

Şimdi, en iyi ClickUp bilgi tabanı şablonlarına bir göz atalım:

1. ClickUp Bilgi Tabanı Şablonu

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takımlarınızın tüm önemli bilgileri depolayabileceği, düzenleyebileceği ve paylaşabileceği merkezi bir bilgi kaynağı görevi görür. Sıkça sorulan sorular, kullanım kılavuzları, öğreticiler ve hatta topluluk bağlantıları için önceden yapılandırılmış bölümler içerir, böylece boş bir sayfadan başlamanız gerekmez.

Bu sayede, yeni çalışanlar yöneticilerini rahatsız etmeden işe alım adımlarını bulabilir, destek ekibi sorun giderme kılavuzlarını anında paylaşım yapabilir ve pazarlama veya proje takımları kullanım örneklerini merkezi bir belgede saklayabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İçerik hızlı bir şekilde arayın ve güncelleyin, uzun belgeleri veya Slack konuları kaydırmanın zahmetinden kurtulun

Tekrarlayan süreçleri, işe alım ve eğitimin tutarlı olmasını sağlayan adım adım talimatlarla belgelendirin

Doğruluk ve tutarlılığı korumak için bilgi tabanını kimlerin düzenleme yapabileceğini veya görünüm yapabileceğini kontrol edin

Bilgi erişimini kolaylaştıran yardım merkezi tarzı bir tasarım benimseyerek kullanıcı deneyimini iyileştirin

✅ İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları, BT ve destek ekipleri, yeni çalışanların işe alımı, eğitim veya müşteri desteği için tek bir merkezde cevaplara ihtiyaç duyarlar ve aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından bıkmışlardır

💡 Profesyonel İpucu: Önemli güncellemeleri aklınızdan kaçırmayın. Bilgi tabanı şablonunuzu ClickUp Hatırlatıcıları ile eşleştirerek her şeyi kontrol altında tutun. ClickUp Hatırlatıcı ile görev uyarıları ayarlayarak personeli ve müşterileri yaklaşan randevuları hakkında bilgilendirin Sıkça sorulan soruları veya oryantasyon kılavuzlarını düzenli aralıklarla güncellemek için hatırlatıcı ayarlayın

Anahtar belgeler (eğitim veya uyumluluk belgeleri gibi) geçerliliğini yitirmeden önce bildirim alın

Takım arkadaşlarına hatırlatıcılar atayın, böylece herkes bilgileri güncel tutma sorumluluğunun paylaşımını yapsın Böylelikle, her gün doğru, güncel ve gerçekten yararlı olan sağlam bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

2. ClickUp İK Bilgi Bankası Şablonu

İnsan kaynakları takımınız izin politikaları, işe alım adımları veya uyumluluk güncellemeleriyle ilgili aynı soruları yanıtlamaktan sıkıldıysa, ClickUp İnsan Kaynakları Bilgi Tabanı Şablonu bu döngüyü kırmanıza yardımcı olur. E-postalarla gidip gelmek yerine, insan kaynakları ile ilgili tüm belgeleri bir arada tutar, böylece çalışanlar cevapları kendi başlarına hızlı bir şekilde bulabilirler.

Ancak bu şablon, sadece bir depolama alanından daha fazlasıdır. Yerleşik durum izleme özelliği sayesinde, bir politikanın hala taslak mı, inceleniyor mu yoksa tamamen onaylanmış mı olduğunu anında görebilirsiniz. Ayrıca , Departman, Politika Türü, Yürürlük Tarihi veya Öncelik gibi ClickUp Özel Alanlar , politikaları zahmetsizce düzenlemenizi sağlar, böylece hiçbir şeyi karıştırmazsınız.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Politika incelemeleri için hatırlatıcıları otomasyon ile otomatikleştirin (örneğin, izin politikası için her 6 ayda bir)

"Onboarding Kılavuzu" gibi büyük girişimleri alt görevlere (BT kurulum, Uyumluluk Eğitimi, Oryantasyon) bölün

Belgeleri son derece basit kontrol listelerinde düzenli bir şekilde tutmak için Liste Görünümü'nü , son teslim tarihlerini planlamak için Gantt Görünümü'nü kullanın

Tek bir, her zaman güncel sürümü paylaşım, böylece çalışanlar eski dosyalarla uğraşmak zorunda kalmazlar

✅ İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan sorguları azaltmak, işe alım sürecini kolaylaştırmak ve doğru, güncel çalışan politikası belgelerini korumak isteyen İK departmanları

📮 ClickUp Insight: İş, bir tahmin oyunu olmamalıdır, ancak çoğu zaman öyledir. Bilgi yönetimi anketimiz, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için genellikle iç belgeleri (31%), şirket bilgi tabanlarını (26%) ve hatta kişisel notları ve ekran görüntülerini (17%) aramakla zaman kaybettiklerini ortaya koydu. ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile her dosya, belge ve konuşma ana sayfanızdan anında erişebilirsiniz, böylece cevapları dakikalar değil saniyeler içinde bulabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına gelir. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

📚 Daha fazla bilgi: Takımlar için En İyi Bilgi Paylaşım Yazılım Araçları

3. ClickUp Wiki Şablonu

Takımınızın bilgilerinin Google Dokümanlar'da, Slack'te, kimsenin hatırlamadığı rastgele elektronik tablolarda dağınık olduğunu hissettiğiniz oldu mu? ClickUp Wiki Şablonu, tüm bunları tek bir çatı altında toplar. Takımınızın SOP'leri, oryantasyon kılavuzları ve politika belgeleri için dijital kütüphanesi gibidir; düzenli, aranabilir ve her zaman günceldir.

Ayrıca, yerleşik görev yönetimi özellikleri sayesinde wiki'niz gerçek işlerle bağlantılı kalır. Wiki sayfalarını görevlere bağlayarak bilgi ve eylemin bir arada olmasını sağlayabilirsiniz. Esnek düzenler, wiki'yi takımınızın ş Akışına uyacak şekilde şekillendirmenize olanak tanır ve takımınızın gerçekten kullanacağı bir bilgi merkezi haline getirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hatırlatıcılar ve ilerleme izleme ile güncellemeleri otomasyon ile otomatikleştirin, böylece belgeleriniz asla güncelliğini kaybetmesin

Hızlı gezinme için bilgileri kategorilere, alt sayfalara ve kaynak listelerine ayırın

Daha zengin ve birbiriyle bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmak için medya, görseller ve belgeler ekleyin

✅ İdeal kullanım alanı: Dağınık notlarını ve süreçlerini, kendileriyle birlikte büyüyen, canlı ve merkezi bir wiki'de tutmak isteyen takımlar

4. ClickUp Açılış Sayfa Veritabanı Şablonu

ClickUp Açılış Sayfa Veritabanı Şablonu, takımınızın her açılış sayfasını planlamasına, oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olur. Hangi açılış sayfalarınızın yayında olduğunu, hangilerinin güncellenmesi gerektiğini ve hangilerinin hala hazırlık aşamasında olduğunu tam olarak gösterir.

Şablon ayrıca performans veri alanları ile açılış sayfa optimizasyonunu kolaylaştırır. URL'leri kaydedebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve hatta her sayfanın trafik kaynaklarını not alabilirsiniz. Bu, yalnızca neyin işlediğini ölçmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda acil dikkat gerektiren düşük performanslı sayfaları da vurgular.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik belgelerle kolayca işbirliği yapın, böylece yazarlar, tasarımcılar ve pazarlamacılar aynı alanda iş yapabilirler

Sorunları yakalamak ve sayfa yayına girmeden önce çözülmesini sağlamak için hata izleme notlarını doğrudan görevlerin içine kaydedin

Takım üyelerine görevler atayarak, herkesin bir açılış sayfasını oluşturma, inceleme veya optimize etme konusundaki rolünü bilmesini sağlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Tutarlılık, daha hızlı yineleme ve ölçülebilir sonuçlar isteyen, birden fazla açılış sayfasını yöneten pazarlama takımları veya ajanslar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sohbet'i kullanarak açılış sayfa geri bildirimlerini anında eyleme dönüştürün. Örnek, bir tasarımcı bir sayfada bozuk bir CTA düğmesi fark ederse, sohbete bir mesaj bırakabilir, geliştiriciyi @bahsetme ve düzeltmeyi atayabilir. Yazarlar, pazarlamacılar ve geliştiriciler daha sonra tüm içeriği bir kerede görünümü sağlayabilir, gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir ve güncelleme yayına girdiğinde sorunu çözülmüş olarak işaretleyebilir. ClickUp Sohbet'teki Otomatik Yanıt Aracısı'nı kullanarak içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarın Böylelikle, her konuşma açılış sayfa projesine bağlı kalır, böylece hiçbir geri bildirim kaçırılmaz ve optimizasyonlar daha hızlı gerçekleşir.

5. ClickUp Kayıt Defteri İş Şablonu

Doğru kayıt tutmak, sorunsuz iş operasyonları, uyumluluk ve karar vermenin temelidir.

ClickUp Book of Record İş Şablonu, finansal ve iş kayıtlarınızı tek bir kolay erişilebilir merkezde tutar, böylece satış defterleri, satın alma defterleri veya gider raporları gibi önemli belgelerin izlemesini asla kaybetmezsiniz.

Bu şablonun gerçek gücü, ClickUp izleme özelliklerinde yatmaktadır. Belge güncellemeleri için görevler atayabilir, ClickUp Kanban panosu görünümü kullanarak türlerine göre kategorize edebilir ve Gantt görünümü ile kayıtları zaman çizelgesinde görselleştirebilirsiniz.

Kayıt tutma işleminizi, gerçek zamanlı olarak doğruluğu izlemenize, gözden geçirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olan aktif bir sisteme dönüştürün.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gelir, gider ve tahminler hakkında otomasyonlu raporlar oluşturarak finansal eğilimleri hızlı bir şekilde belirleyin

Destek belgelerini (faturalar, makbuzlar veya sözleşmeler gibi) bağlam için doğrudan her kaydın içine yerleştirin

Departman, kategori veya mali yıl gibi Özel Alanlar ile defterler, kitaplar ve özetler arasında anında filtreleme ve arama yapın

Manuel hataları azaltarak ve veri erişilebilirliğini iyileştirerek denetimleri ve uyumluluğu basitleştirin

✅ İdeal kullanım alanları: Finansal kayıtları ve belgeleri yönetmek için güvenilir ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan bir sisteme ihtiyaç duyan işler

👉 Daha fazla bilgi için: araç fikirleri ve karşılaştırmaları için " En İyi Belge Yönetim Yazılımı " bölümüne göz atın.

6. ClickUp Plan Of Record Şablonu

Büyük veya küçük her proje, proje hedefleri, ayrıntılar, başarı ölçütleri ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere her şeyi bir araya getiren bir kayıt planına ihtiyaç duyar. ClickUp Kayıt Planı Şablonu, tüm projeniz veya iş girişiminiz için ortak bir zemin görevi görerek bu sorunu çözer.

Bu şablonun en büyük avantajlarından biri, takım uyumu sağlamasıdır. Pazarlama, satış ve ürün ekibinizdeki herkesin aynı hedefleri, güncellemeleri ve proje zaman çizelgelerini görmesini sağlar.

Her işin kendine özgü ihtiyaçları olduğundan, çeyrek gelir hedefleri, kampanya KPI'ları, ürün lansman hedefleri veya stratejik girişimler gibi alanları ve bölümleri özelleştirebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bağımlılıkları görsel olarak haritalandırarak, bir dönüm noktası bir sonrakine nasıl etki ettiğini görebilir ve olası sorunları önleyebilirsiniz

Karar geçmişini nesnelerinizle birlikte kaydedin, böylece seçimlerin neden yapıldığını ve kimlerin onayladığını kolayca izleme imkanınız olur

Temel KPI'ların ötesine geçen özel alanlarla bütçe kullanımı, müşteri benimseme veya sürüm hazırlığı gibi kritik metrikleri vurgulayın

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak, ayrı proje raporları oluşturmadan liderlik toplantıları için ilerleme durumunun anlık görüntülerini oluşturun

✅ İdeal kullanım alanları: Büyük resme odaklanarak hedefleri uyumlu hale getirmek ve aynı zamanda uygulamayı izleme altında tutmak isteyen işlevler arası takımlar, proje yönetimi ve liderlik grupları

7. ClickUp Dizin Şablonu

ClickUp Dizin Şablonu, şirketinizin çalışanları ve kayıtları için canlı, aranabilir bir veritabanıdır.

Bu şablonlarla iş rolleri, raporlama hatları, işe giriş tarihleri ve destek belgeleri kaydedebilirsiniz. Çalışanlar ve yöneticiler, ayrıntılar için İK departmanına başvurmak yerine, Departman, İstihdam Durumu ve hatta Yaşam Döngüsü Aşaması (ör. Deneme Süresi, Aktif, Emekli) gibi alanlara göre filtre uygulayarak tam olarak ihtiyaç duydukları bilgileri bulabilirler.

Şablon ayrıca Doğrudan Üst Düzey Yönetici, Fotoğraf ve Doğum Tarihi gibi 17'den fazla özelleştirilebilir alan içerir. Kayıtları, kuruluşunuz için en önemli meta verilerle zenginleştirin. Bununla kalmaz, şeffaflığı ve uyumluluğu da artırır. Her değişiklik kaydedilir ve kolay denetim için kapsamlı bir güncelleme geçmişi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İlgili kayıtları hızlı bir şekilde bulmak için kişileri rol veya istihdam durumuna göre gruplandırın

Destek belgelerini (sözleşmeler, anlaşmalar, ID) doğrudan profillere ek dosya olarak ekleyin

İç takımlar veya dış tedarikçilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve bilgi eksikliği olmamasını sağlayın

✅ İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları takımları, operasyon yöneticileri veya çalışanlar, tedarikçiler veya iş ortakları için aranabilir bir dizin gerektiren işler

8. ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonu

Net süreçler, verimli takımların bel kemiğidir. Ancak çoğu şirkette süreç belgeleri genellikle e-posta dizilerinde, rastgele klasörlerde kaybolur veya daha da kötüsü, hiçbir zaman düzgün bir şekilde belgelenmez. ClickUp Süreç ve Prosedür Şablonu, her ş akışını adım adım belgelemeye, yönetmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Bu şablonu güçlü kılan şey, yerleşik araçlardır. Dokümantasyon Liste, sahibi, departman, son teslim tarihi ve öncelik gibi ayrıntılarla birlikte her sürecin aranabilir bir kataloğunu sunar. Süreç Akış Şeması Beyaz Tahta, canlı bir süreç haritası ile görevlerin departmanlar arasında nasıl bağlantı kurduğunu görselleştirmenizi sağlar.

Örnek olarak, insan kaynaklarından BT'ye kadar çalışanların işe alım sürecini haritaya dönebilir ve hatta akış şeması düğümlerini gerçek görevlere dönüştürebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak Kanban panosu görünümüyle her süreç aşamasını izleme

Otomasyonlu bildirimler, durum güncellemeleri ve paydaş etiketleme özelliği ile herkesin hesaplarını yerine getirmesini sağlayın

Süreçleri net ve izlenebilir hedeflerle bağlayarak performansı ve uyumluluğu ölçün

✅ İdeal kullanım alanları: Netliği kaybetmeden ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ş Akışı isteyen operasyon takımları, İK departmanları ve yöneticiler

9. ClickUp Şirket Süreçleri Belge Şablonu

SOP'ler, rol ve adım prosedürleri derinlemesine ele alan Süreç Belgeleme Şablonu'ndan farklı olarak, bu ClickUp Şirket Süreçleri Belge Şablonu daha geniş ve üst düzey bir görünüm sunar. Her departmanın süreçlerini, yönergelerini ve tekrarlayan ş akışlarını tek bir merkezi sistemde birleştirerek, kuruluşunuzun ana oyun kitabını oluşturur.

Burada, sadece bir sürecin nasıl işlediğinin ayrıntılarını kaydetmekle kalmaz, tüm departmanların nasıl çalıştığını, proje hedefleriyle nasıl uyum sağladığını ve nasıl etkileşimde bulunduğunu da haritalandırırsınız.

ClickUp içinde, her süreç belgesini ilgili görevlere ve gösterge panellerine bağlayarak takımınızın talimatları gerçek zamanlı olarak uygulamasını sağlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gantt zaman çizelgeleri ile ürün lansmanları, uyumluluk denetimleri gibi şirket çapındaki süreçlerin net bir zaman çizelgesi görünümü elde edin

Her aşamayı işaretleyerek, sorumlu sahipleri atayarak ve ClickUp'ın zamanında güncellemeler için otomatik hatırlatıcılar göndermesine izin vererek süreçleri devam ettirin

Yeni işe başlayanlara kullanıma hazır bir süreç kütüphanesi sunarak işe alım sürecini kolaylaştırın

✅ İdeal kullanım alanları: Süreç kaosunu ortadan kaldırmak, bilgiyi güncel tutmak ve her çalışanın aynı güvenilir oyun kitabına göre işini yapmasını sağlamak isteyen büyüyen şirketler ve ölçeklenen takımlar

⚡ Şablon Arşivi: Süreçleri yazıya dökmek bir şeydir. Bunları tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir hale getirmek ise tamamen farklı bir çabadır. İşte bu noktada süreç belgeleme şablonları devreye girer. Bu şablonlar size şu konularda yardımcı olur: Dağınık ş akışlarını, takip etmesi kolay adım adım kılavuzlara dönüştürün

Prosedürleri standartlaştırarak görevlerin her seferinde yeniden oluşturulmasını önleyin

RACI grafikleriyle rol ve sorumlulukları net bir şekilde atayın

Tek bir yapılandırılmış merkezde uyumluluk, onaylar ve tamamlanma durumunu izleme

10. ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonu

Bir marka, her temas noktasında tutarlı bir ses, görünüm ve his yaratmakla ilgilidir. ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonu, tüm markalama kurallarını ve varlıklarını tek bir düzenli yerde birleştirmenize yardımcı olur, böylece takımınız yazı tipleri, renk, ton veya tasarım öğeleri hakkında asla tahminde bulunmak zorunda kalmaz.

Bu şablon, stil kılavuzunu oluşturmayı ve sürdürmeyi son derece kolay hale getirir. Marka kimliğinizi misyon, değerler, ses tonu, logo kullanımı ve renk kılavuzları gibi bölümlere ayırabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tipografi, logo kullanımı, ikonografi ve erişilebilirlik standartları için belge kuralları

Doğruluk için HEX, RGB veya CMYK kodlarıyla renk paletleri oluşturun ve paylaşım yapın

Tutarsızlıkları önlemek için onayları ve güncellemeleri durumlar, atanan kişiler ve hatırlatıcılarla takip edin

Takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, böylece güncellemeler markanızın ş akışlarına anında yansıtılsın

✅ İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, tasarım departmanları, ajanslar veya dijital ve basılı kanallarda tutarlı bir marka kimliği sürdürmek isteyen tüm işler

ClickUp ile ş Akışlarınızı Tamamlayın

Notion şablonları, küçük projeler ve kişisel kullanım için iş görür. Ancak takımınız büyüdükçe, bu şablonlar sınırlı kalabilir.

ClickUp şablonları, belgeleri, görevleri ve hedefleri birbirine bağlayan bağlantıyla, takımınızın birlikte planlama, izleme ve işbirliği yapmasını sağlayarak bir adım daha ileri gider. Proje zaman çizelgelerinden SOP'lere ve stil kılavuzlarına kadar her iş akışı için bir şablon vardır.

Statik notların ötesine geçmeye hazırsanız, ClickUp size daha akıllı ve daha hızlı iş yapmak için gerekli araçları ve esnekliği sunar.

