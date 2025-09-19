girişimlerin Verimliliğini Artırmak İçin En İyi 10 Proje Yöneticisi Asistanı AI

On yıllardır, verimlilik üzerine yapılan araştırmalar genel tabloya odaklanmıştır: işgücü piyasaları, teknolojik değişimler ve küresel ekonomik güçler.

Ancak, yeni kurulan şirketler için asıl hikaye şirket düzeyinde ortaya çıkıyor: işlerin günlük olarak nasıl yönetildiği, takımların ne kadar verimli bir şekilde işbirliği yaptığı ve projelerin fikir aşamasından teslimata kadar ne kadar hızlı ilerleme gösterdiği. Buradaki operasyonel gecikmeler sadece zaman kaybına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda ivmeyi de öldürür.

Peki, sonsuz koordinasyon görevlerini akıllı bir asistana devredebilseydiniz ne olurdu? AI proje yönetimi araçları, projelerinizin merkezi sinir sistemi gibi çalışarak, izleme, görev dağılımı ve raporlama gibi sıkıcı işleri otomasyonla gerçekleştirebilir.

Bu blogda, işin görünürlüğünü sağlayan, sorumluluk bilincini artıran ve sizin hakemlik yapmanıza gerek kalmadan projelerin ilerlemesini sağlayan, yeni kurulan şirketler için en iyi proje yöneticisi asistanı AI araçlarını ele alacağız. 🫡

Startup'lar için bir proje yöneticisi asistanı AI'da nelere dikkat etmelisiniz?

Bir startup işletiyorsanız, her saat ödünç alınmış zaman gibi gelir. AI proje yönetimi aracınızda en önemli olan bazı ayrıntılar şunlardır:

*proje iş akışlarını otomasyon ile otomatikleştirir: E-postalardan veya sohbetlerden otomatik olarak görevler oluşturur, bağımlılıklar değiştiğinde zaman çizelgelerini günceller ve stand-up toplantıları veya check-in'leri planlar

Takım işbirliğini artırır: Anlık toplantı notları oluşturur, konuşmalardan takip görevleri atar ve bağlama uygun doğru dosyaları ortaya çıkarır

Proje tarzınızı öğrenir: Proje yönetimi metodolojilerinize uyum sağlar, sprint görevlerini otomatik olarak önerir, panoları ayarlar ve takımınızın çalışma şekline göre ş akışlarını iyileştirir Proje yönetimi metodolojilerinize uyum sağlar, sprint görevlerini otomatik olarak önerir, panoları ayarlar ve takımınızın çalışma şekline göre ş akışlarını iyileştirir

Bilgiyi merkezileştirir ve üretir: Kontrol listeleri ve özetler hazırlar, belgeleri otomatik olarak günceller ve proje teslim tarihleri, bağımlılıklar veya sorumluluklar hakkında takımın sorularını yanıtlar

Sizinle birlikte büyür: Temel özelliklerle başlar, ancak girişiminiz büyüdükçe kaynak planlama veya çoklu proje izleme gibi anahtar özelliklerin kilidini açar

Engelleri öngörür ve önler: Kaçırılan teslim tarihlerini öngörür, risk altındaki görevleri belirler ve projeleri yolunda tutmak için iş yükü değişiklikleri önerir

Veri güvenliğini sağlar: Projeleri korumak için şifreleme, rol tabanlı erişim ve uyumluluk düzeyinde koruma kullanır

Startup'lar için Proje Yöneticisi Asistanı AI'ya Genel Bakış

İşte, yeni kurulan şirketler için en iyi 10 AI proje yönetimi aracına genel bir bakış sunan hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Bireyler, yeni kurulan şirketler, orta ölçekli takımlar ve büyük kurumsal işletmeler için hepsi bir arada AI destekli proje ve takım yönetimi Bağlamsal içgörüler için ClickUp Brain, işletim sistemleri arasında birleşik yapay zeka için Brain MAX, 4 kat daha hızlı giriş için Talk-to-Text, ş Akışı otomasyonu için AI Agents, Kurumsal Arama, Otomasyonlar, Belgeler, Gösterge Paneli, yapay zeka görüntü üretimi ile Beyaz Tahtalar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Asana Startup'lar, KOBİ'ler ve büyüyen kurumsal işletmeler için AI görev atama ve otomatik proje izleme Ş Akışı otomasyonu, Akıllı Sohbet, Akıllı Durum, Akıllı Projeler, gerçek zamanlı içgörüler ve sentez için AI Takım Arkadaşları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 13,49 $'dan başlar Wrike KOBİ'ler, orta ölçekli pazar takımları ve kurumsal için risk tahmini ve ş Akışı optimizasyonu Tahmine dayalı risk analizi, yapay zeka destekli özetler ve gündemler, içerik oluşturma için Copilot, Microsoft Copilot ve Claude entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Hive Küçük takımlar, KOBİ'ler ve büyüyen girişimler için entegre işbirliği ile ş Akışı otomasyonu Notları görevlere dönüştürmek için HiveMind AI, Soru-Cevap + gösterge paneli için Buzz AI, AI içerik + görüntü oluşturma, 1.000'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Hareket Startup'lar, kurumsal ve hızlı büyüyen takımlar için AI planlama ve zaman bloklarına göre görev yönetimi Otomatik önceliklendirme, bağımlılık yönetimi, proje yapısı oluşturma ve proaktif gecikme algılama için AI Scheduler Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 148 $'dan başlar Tahmin KOBİ'ler, profesyonel hizmetler ve kurumsal için kaynak tahmini ve karlılık izleme Zaman çizelgeleri, bütçeler ve kaynak tahsisi için tahmine dayalı yapay zeka motoru; yapay zeka destekli zaman çizelgeleri; çevik hikaye puanı izleme Özel fiyatlandırma Fellow Startup'lar, KOBİ'ler ve dağıtım takımları için yapay zeka destekli toplantı verimliliği Otomatik transkripsiyon + özetler, Ask Fellow chatbot, işbirliğine dayalı gündemler, CRM güncelleme otomasyonu, 500'den fazla şablon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 11 $'dan başlar Taskade Bireyler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için hafif yapay zeka işbirliği AI tarafından oluşturulan ş Akışları, zihin haritaları, şablonlar, canlı işbirliği, görev listeleri için mobil AI ajanları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Notion AI Bireyler, girişimler ve karma takımlar için esnek bilgi ve görev yönetimi AI yazma + düzenleme, otomatik görev oluşturma, çalışma alanı genelinde soru-cevap, şablon oluşturma, Jira + Slack ile entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Tara AI Startup'lar ve KOBİ'lerdeki mühendislik takımları için çevik sprint planlaması Otomasyonlu birikmiş işlerin düzenlenmesi, sprint planının optimizasyonu, bağımlılık harita, proje sağlığının izlenmesi ve çaba tahmini Özel fiyatlandırma

Startup'lar için En İyi Proje Yöneticisi Asistanı AI

clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Şimdi, en iyi proje yönetimi uygulamaları için seçimlerimize göz atalım. 👇

1. ClickUp (Hepsi bir arada AI destekli proje ve takım yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'e "3. çeyrek lansman kampanyasının durumu nedir?" gibi herhangi bir soru sorabilirsiniz. "Bu belgede müşteri geri bildirimlerini özetleyin."

Proje Yönetimi Çözümleri için ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, dünyanın en uyumlu iş yapay zekası tarafından desteklenen, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Startup'lar için bu, uygulamaları yönetmek için daha az zaman harcayıp, işlerini kurmaya, büyütmeye ve teslim tarihlerine yetişmeye daha fazla zaman ayırmak anlamına geliyor. En iyi özelliklerinden bazılarına göz atalım. 👀

ClickUp Brain ile bilgiyi eyleme dönüştürün

ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızda görevleri, belgeleri, kişileri ve bilgileri birbirine bağlayan ilk sinir ağıdır. Basit bir doğal dil komutuyla tüm işlerinizden anlık, bağlamsal içgörüler elde edebilirsiniz.

Yapabilecekleri:

Paydaşlar için görev güncellemeleri oluşturun

Bağımlılıkları veya gecikmiş görevleri ortaya çıkarın

Toplantılar, beyin fırtınaları veya proje dönüm noktaları sonrasında takip adımları önerin

Birden fazla kaynaktan içgörüler elde edin ve bunları birleştirerek raporlar veya e-posta metinleri oluşturun

Örnek olarak, bir ürün yöneticisinin sprint retrospektif özetine ihtiyacı varsa, Brain görevlerden, sohbet konularından ve toplantı notlarından önemli noktaları çıkarabilir. Ayrıca bir sonraki sprint için iyileştirmeler önerir.

AI teknoloji yığınınızı ClickUp Brain MAX ile birleştirin

ClickUp Brain MAX ile AI'nın yayılmasını önleyin

ClickUp Brain Max, daha akıllı, daha hızlı ve daha ölçeklenebilir AI'ya ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar ve kurumsal müşteriler için tasarlanmış yüksek performanslı bir motor yükseltmesidir. Arama, otomasyon, sesli komutlar ve AI modellerini tek bir bağlantılı merkezde (masaüstü uygulama!) bir araya getirir. Size şunları sunar:

Bağlamsal evrensel arama: Tek bir çubuktan ClickUp'taki görevleri, Google'daki dosyaları veya SharePoint'teki sunumları bulabilirsiniz

clickUp'ta verimlilik için Talk-to-Text : *Görevleri, e-postaları ve mesajları yazmaktan 4 kat daha hızlı dikte edin, kurucular ve küçük takımlar için değerli zaman kazanın

*kurumsal düzeyde gizlilik: Üçüncü taraf AI modellerinin şirketinizin verileriyle eğitilmediğini bilerek güvenle iş yapın

Bu aracın ne kadar güçlü olduğuna dair bir fikir edinmek için aşağıdaki bilgileri inceleyin:

ClickUp AI Agents ile uygulamayı ölçeklendirin

ClickUp AI Ajanları, sizin adınıza aktif olarak işleri yürütür. Onları, takımınızın büyümeye odaklanabilmesi için yoğun işleri üstlenen proje koordinatörleri olarak düşünün.

Güncellemeleri göndermek veya görevleri atamak gibi yaygın ş akışları için önceden oluşturulmuş ajanlar arasından seçim yapın veya girişiminizin özel ihtiyaçlarına göre özel ajanlar oluşturun.

Tekrarlayan görevleri ClickUp AI Ajanlarına bırakın

Bir müşterinin, birden fazla güncelleme talebini içeren ayrıntılı bir e-posta gönderdiğini varsayalım. Önceden oluşturulmuş bir AI ajanı, e-postayı alt görevlere ayırır, bunları doğru ekip arkadaşlarına atar ve müşteriye özenle hazırlanmış bir özet gönderir.

Bugün bunu kendiniz deneyin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anında cevap bulun: ClickUp Enterprise Search kullanarak görevler, sohbetler, belgeler ve bağlı uygulamalarınızda tam olarak aradığınız bilgileri bulun ClickUp Enterprise Searchkullanarak görevler, sohbetler, belgeler ve bağlı uygulamalarınızda tam olarak aradığınız bilgileri bulun

*rutin işleri otomatikleştirin: ClickUp otomasyonları ile kuralları bir kez ayarlayın ve görev atamaları, durum güncellemeleri veya hatırlatıcılar gibi tekrarlayan eylemleri halledin

i̇lerlemeyi takip edin: *ClickUp Gösterge Paneller i ile büyümeyi görselleştirin ve son teslim tarihleri, hedefler ve dönüm noktaları hakkında gerçek zamanlı bir özet elde edin

Bilgiyi merkezileştirin: ClickUp Belge'de ClickUp Belge'de proje listelerini düzenleyin ve kolay bağlam ve işbirliği için bunları doğrudan görevlere bağlayın

Görsel olarak beyin fırtınası yapın: ClickUp Beyaz Tahtalar'da işbirliği yaparak fikirleri harita ve ClickUp Brain ile anında görüntüler oluşturarak konseptleri hayata geçirin ClickUp Beyaz Tahtalar'da işbirliği yaparak fikirleri harita ve ClickUp Brain ile anında görüntüler oluşturarak konseptleri hayata geçirin

Toplantıları verimli hale getirin: AI Toplantı Not Alıcı ile toplantı notları alın, otomatik transkriptler ve eylem öğeleriyle işlerinizi izlemeyi sürdürün

Akıllı planlama: ClickUp'ın AI Takvimi'ni kullanarak görevleri ve toplantıları önceliğe göre otomatik olarak planlayın ve yeniden planlayın

ClickUp sınırları

Yeni kullanıcılar, başlangıçta çok sayıda özellik ve özel seçeneklerin biraz zorlayıcı olduğunu düşünebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu deneyimini şöyle anlatıyor:

ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değil, eksiksiz bir verimlilik platformudur. Bunu her gün bilet sistemi olarak, müşteri iletişimi için ve karmaşık ş akışlarını düzenlemek için kullanıyorum. AI özellikleri gerçekten öne çıkan özelliklerdir – içeriği daha hızlı bulmama, görevleri öncelik sırasına koymama ve projeler arasında bağlamı korumama yardımcı oluyorlar. Görünümlerden otomasyonlara kadar her şeyi özelleştirme esnekliği, benim iş yapma şeklime mükemmel bir şekilde uyuyor.

ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değil, eksiksiz bir verimlilik platformudur. Bunu her gün bilet sistemi olarak, müşteri iletişimi için ve karmaşık ş akışlarını düzenlemek için kullanıyorum. AI özellikleri gerçekten öne çıkan özelliklerdir – içeriği daha hızlı bulmama, görevleri önceliklendirmeye ve projeler arasında bağlamı korumama yardımcı olurlar. Görünümlerden otomasyonlara kadar her şeyi özel yapma esnekliği, benim çalışma şeklime mükemmel bir şekilde uyuyor.

2. Asana (AI destekli görev atama ve takım işbirliği için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana AI Teammates, Asana'nın Work Graph® sistemine entegre edilmiştir, böylece ekibinizin çalışma tarzına uyum sağlarken iş fonksiyonları arası ş akışlarını yönetmenize yardımcı olabilir. Bu asistanlar, farklı roller ve sektörler arasında ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmıştır ve hem yeni kurulan şirketlere hem de büyük kurumsal işletmelere daha fazla netlik ve kontrol sağlar.

Proje yönetimi için AI ajanı, gerçek zamanlı içgörüleri ş Akışı otomasyonu ile birleştirerek ekip çalışmasını daha şeffaf hale getirir. AI Teammates ayrıca konuşmaları, belgeleri ve zaman çizelgelerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilir, böylece girişimlerin hız ve yinelemeye odaklanmasını sağlar.

Akıllı Sohbet, Akıllı Durum ve Akıllı Projeler gibi özelliklerle, gerçek zamanlı güncellemeler alabilir ve hatta AI ile proje planları oluşturabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası veya analizde yardımcı olması için AI Teammates'e belirli rol atayın

Basit bir komutla proje hedefleri ve görev listeleri oluşturun

İlerlemeyi, riskleri ve sonraki adımları gösteren gerçek zamanlı raporlar oluşturun

Asana AI Studio'yu kullanarak özel AI Takım Arkadaşları oluşturun

Onayları, son teslim tarihlerini ve takip edilecekleri not almak için güncellemeleri ve konuşmaları özetleyin

Asana'nın sınırları

AI önerilerinin sınır özel olması, tüm ş akışlarına uymayabilir

Etkili bir şekilde fonksiyon yapmak için doğru girdi verilerine bağımlı hale gelebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 yorumcusuna göre:

Asana'nın, çalışma tercihlerinize ve ş akışlarınızın hızına/düzenine göre arayüzünüzü özelleştirmenize olanak tanımasını çok seviyorum... Bu araç, iş akışlarınızı size en uygun şekilde tasarlama esnekliği sağlıyor... Asana'nın dezavantajı, görevleri tamamlama sürecinde bireysel sorumluluğun çok fazla olmasıdır...

Asana'nın, çalışma tercihlerinize ve ş akışlarınızın hızına/düzenine göre arayüzü özelleştirmenize olanak tanımasını çok seviyorum... Bu araç, iş akışlarınızı size en uygun şekilde tasarlama esnekliği sağlıyor... Asana'nın dezavantajı, görevleri tamamlama sürecinde bireysel sorumluluğun çok fazla olmasıdır...

3. Wrike (Risk tahmini ve iş yükü optimizasyonu için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, tüm proje aşamalarında yapay zekayı entegrasyonlarla birleştiren Work Intelligence paketiyle yapay zekaya yönelmiştir.

Copilot özelliği, içerik oluşturma konusunda zorlu işleri üstlenir. Bu özelliği kullanarak proje özetleri, toplantı gündemleri veya kampanya planları oluşturabilir, ardından toplantı notlarından eylem öğelerini otomatik olarak çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, görev içinde doğrudan düzenleme, çeviri ve üslup ayarlamaları da yapar.

Platformun öngörücü risk analizi, proje yöneticisinin işini kolaylaştıran bir başka harika özelliktir. AI, takımınızın görev kalıplarından öğrenerek, zaman çizelgelerini bozmadan önce darboğazları tespit eder ve proaktif olarak müdahaleler önerir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan süreçleri nasıl otomasyon yapabileceğiniz konusunda size özel öneriler alın

Microsoft Copilot, Claude ve Gemini gibi diğer yapay zeka destekli araçlarla entegre edin

AI destekli öne çıkan özellikleri kullanarak anahtar içgörüler, görev eğilimleri ve darboğazları ortaya çıkarın

Proje özetleri, toplantı gündemleri ve kampanya planları oluşturun

İş akışı oluşturma sürecini hızlandırmak için ilgili görevleri veya atanacak kişileri önerin

Wrike sınırları

Depolama sınırları, daha büyük projeler için kısıtlayıcı olabilir

Gösterge paneli'nin düğmeleri ve öğeleri dahil olmak üzere arayüzü sezgisel değildir

Bazı kullanıcılar, AI önerilerinin bazen genel olabileceğini ve gerçekten yararlı olabilmesi için manuel olarak iyileştirilmesi gerekebileceğini bildiriyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu deneyimini şöyle anlatıyor:

Son zamanlarda Wrike hakkında gerçekten beğendiğim bir şey, daha akıllı ve kullanımı daha kolay hale gelmiş olması. Yapay zeka önerileri ve akıllı arama özellikleri, ihtiyacım olanı hızlı bir şekilde bulmama ve en önemli şeylere odaklanmama yardımcı oluyor... Wrike'ın iyileştirilebileceğini düşündüğüm bir alan ise kullanıcı arayüzü. Günlük işlerimizde, anahtar özellikleri hızlı bir şekilde konumlandırmak genellikle zor oluyor. En çok kullanılan bazı fonksiyonlar, bulmak için çok sezgisel değil ve bu da bizi yavaşlatabiliyor.

Son zamanlarda Wrike hakkında gerçekten beğendiğim bir şey, daha akıllı ve kullanımı daha kolay hale gelmiş olması. Yapay zeka önerileri ve akıllı arama özellikleri, ihtiyacım olanı hızlı bir şekilde bulmama ve en önemli şeylere odaklanmama yardımcı oluyor... Wrike'ın iyileştirilebileceğini düşündüğüm bir alan ise kullanıcı arayüzü. Günlük işlerimizde, anahtar özellikleri hızlı bir şekilde bulmak genellikle zor oluyor. En çok kullanılan bazı fonksiyonlar, bulmak için çok sezgisel değil ve bu da bizi yavaşlatabiliyor.

🧠 İlginç Bilgi: Rönesans İtalya'sında Filippo Brunelleschi gibi mimarlar, kubbeler ve karmaşık yapıları planlamak için mekanik modeller kullanıyordu. Bu fiziksel modeller, modern yapay zekanın uygulama öncesinde proje sonuçlarını tahmin etmesi gibi, erken simülasyonlar olarak işlev görüyordu.

4. Hive (ş Akışı otomasyonu ve entegre iletişim için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive, HiveMind ile verimlilik için bir AI ajanı geliştirmiştir. Merkezi AI motoru, doğal dili eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür. Beyin fırtınası notlarını, e-postaları ve hatta tek cümlelik fikirleri bu motora besleyebilirsiniz; motor otomatik olarak proje görevlerini ve sonraki adımları oluşturur.

Buzz AI asistanı bilgi yönetimi tarafını üstlenir. Projelerinizle ilgili soruları yanıtlar, otomatik olarak gösterge panelleri ve widget'lar oluşturur ve kullanıcıları kurulum süreçlerinde yönlendirir.

AI ayrıca metin ve görüntü oluşturmayı birleştirerek içerik oluşturmayı hızlandırır, bu da hızlı işleyen pazarlama takımları için mükemmeldir.

Platform, tekrarlayan eylemleri tetikleyici özel otomasyonlar aracılığıyla sıkıcı işleri halleder ve 1.000'den fazla başka uygulamanın senkronizasyonunu sağlar.

Hive'ın en iyi özellikleri

AI destekli veri analizi ile KPI'ları ve bütçe harcamalarını izleme

Proje notlarından eylem öğeleri ve sonraki adımlar oluşturun

AI içgörüleri , rakip analizi ve ilgili istatistiklere erişim ile pazar araştırmasını hızlandırın

Yerleşik prova ve ş Akışı şablonlarını kullanarak belge ve varlık onaylarını otomasyon ile gerçekleştirin

AI destekli triyaj ve sıralama ile talepleri filtreleyin, etiketleyin ve önceliklendirin

Kovan sınırları

Son derece karmaşık veya kurumsal düzeyde ihtiyaçları olan takımlar, Hive'ın raporlama ve analiz özelliklerini daha az sağlam bulabilirler

Kullanıcılar mobil uygulamanın verimsiz olduğundan şikayetçi

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (620+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Hive'ın takım üyelerine esneklik sağlamasını ve herkesin kendisine uygun şekilde proje üzerinde iş yapabilmesini kişisel olarak çok beğeniyorum... Hive ayrıca üçüncü taraf entegrasyonu sunuyor ve e-posta ve sohbet seçeneklerinin entegrasyonunu sağlıyor. HiveMind, içerik oluşturmaya yardımcı olan AI asistanı olan Hive'a eklenen bir başka güçlü özellik.

Hive'ın takım üyelerine esneklik sağlamasını ve herkesin kendisine uygun şekilde proje üzerinde iş yapabilmesini kişisel olarak çok beğeniyorum... Hive ayrıca üçüncü taraf entegrasyonu sunuyor ve e-posta ve sohbet seçeneklerinin entegrasyonunu sağlıyor. HiveMind, Hive'a eklenen bir başka güçlü özellik olup, içerik oluşturmaya yardımcı olan AI asistanıdır.

5. Motion (AI destekli zaman bloklama ve akıllı planlama için en iyisi)

via Motion

Motion'ın yapay zeka destekli yürütme özelliği, otonom optimizasyona öncelik verir. Bu araç, işlerinizi sadece izlemeyle kalmaz, aktif olarak yönetir.

AI Takvim, son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak analiz ederek günlük görevleri otomatik olarak planlar, önceliklendirir ve optimize eder. Koşul değişikliklerine göre öncelikleri yeniden düzenleyerek, bir sonraki iş için ne yapmanız gerektiğini bulmak için sizi yalnız bırakmaz.

Proje oluşturma da olağanüstü bir hızda gerçekleşir. Bir projeyi tanımlayabilir veya belgeleri yükleyebilirsiniz; AI Proje Yöneticisi, görevler, son tarihler, atananan kişiler ve aşamalar içeren eksiksiz proje yapılarını saniyeler içinde oluşturur.

Motion'ın en iyi özellikleri

AI'nın durumları güncelleyerek, bağımlılıkları yöneterek ve sonraki adımları atayarak projeleri ilerletmesine izin verin

Tek bir tıklama ile herhangi bir görevini bir iş arkadaşına veya ortağına atayın veya paylaşım yapın

Olası gecikmeleri erken tespit edin ve proaktif rota düzeltmesi için önceden uyarılar alın

Toplantı notlarını ve belgeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

AI'yı kullanarak SOP'lardan veya basit açıklamalardan yeniden kullanılabilir otomasyonlu ş akışları oluşturun

Hareket sınırlamaları

Özel otomasyonlar için gelişmiş özellikler eksik

Motion görevlerinizi takımınızın dışında paylaşım yapamazsınız, bu da dış kullanım için kısıtlayıcı bir durum yaratır

Hareket fiyatlandırması

AI Employee Light: Kullanıcı başına aylık 148 $

AI Çalışan Standardı: Kullanıcı başına aylık 446 $

AI Employee Plus: Kullanıcı başına aylık 894 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Capterra'dan doğrudan alıntı:

Motion'da en çok sevdiğim şey, erişilebilirliği ve görevlerin otomatik olarak eklenmesi. Ayrıca, AI kullanımı günlük yapılacak görevleri daha da iyi ve kolay hale getiriyor... Ek özelliklerin kilidini açmak için ödenmesi gereken yüksek fiyat benim için büyük bir dezavantaj.

Motion'da en çok sevdiğim şey, erişilebilirliği ve görevlerin otomatik olarak eklenmesi. Ayrıca, AI kullanımı günlük yapılacak görevleri daha da iyi ve kolay hale getiriyor... Ek özelliklerin kilidini açmak için ödenmesi gereken yüksek fiyat benim için büyük bir dezavantaj.

💡 Profesyonel İpucu: Harika bir proje yönetimi stratejisi, RACI-AI Çerçevesi ile MIT (En Önemli Görev) sprint tekniğini birleştirmektir. Sorumlu, hesap verebilir, danışılan ve bilgilendirilen kişileri belirleyin, ardından AI'yı kullanarak her rolün görevlerini gerçek zamanlı olarak izleme ve her rolün görevlerini takip edin. Ardından, AI ilerlemeyi izler ve engelleri işaretlerken, takım için günlük 3 öncelik belirleyin.

Proje yönetimi için AI'yı kullanmanın en iyi yolunu mu arıyorsunuz? Bu video size nasıl başlayacağınızı gösteriyor 😎

6. Forecast (Kaynak planlama ve proje karlılığı izleme için en iyisi)

via Forecast

Forecast, proje yönetimi, proje yürütme, kaynak planlama ve finansal denetimi birleştiren, yapay zeka tabanlı bir yaklaşım benimser.

Startup'lar için geliştirilen bu AI aracı, kalıpları analiz eden ve kuruluşunuzdaki en başarılı proje yöneticilerinden öğrenerek zaman çizelgelerini, kaynak ihtiyaçlarını ve bütçe tüketimini tahmin eden bir tahmin motoru sunar.

Risk belirleme proaktif olarak gerçekleşir; AI, olası gecikmeleri, bütçe aşımlarını veya kaynak yetersizliği senaryolarını erken aşamada işaretler. Ayrıca Forecast, AI destekli analiz gösterge panoları aracılığıyla iş yükü dağılımı ve kaynak tahsisine ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Otomasyonlu zaman takibi, olağan idari yükü ortadan kaldırarak raporlama doğruluğunu artıran AI destekli zaman çizelgeleri kullanır. Çevik takımlar için sanal asistan, hikaye puanlarını otomatik olarak takip edip hesaplayarak kullanıcı hikayelerindeki çaba ve ilerlemeyi tahmin etmeye yardımcı olur.

En iyi özellikleri tahmin edin

Faturalama ve ödeme izlemeyi otomasyon edin ve bunu doğrudan proje teslimat metriklerine bağlantıyla gerçekleştirin

Birden fazla projede aynı anda görev önceliklendirme ve kaynak atamaları konusunda öneriler alın

Anlık proje güncellemeleri veya günlük özetler için uygulama veya e-posta yoluyla özelleştirilebilir bildirimler ekleyin

Çevik ş akışı için hikaye puanlarını izleme ve hesaplama, böylece çabayı tahmin edin ve ilerlemeyi izleyin

Tahmin sınırları

Entegrasyonlar arasında görevlerle ilgili ara sıra senkronizasyon sorunları yaşanıyor

Raporlama özellikleri ve kaynak haritaları sezgisel değildir ve filtrelerin sonuçları yansıtması zaman alır

Tahmin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tahmin puanları ve yorumlar

G2: 4,2/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 19. yüzyılda, Londra Metropolitan Polisi, görev dağılımı yazılımının en eski formlarından birini kağıt üzerinde uygulamaya koydu. Memurların görevleri, renk kodlu günlüklerle harita edildi ve izlendi.

7. Fellow (AI destekli toplantı yönetimi ve takipleri için en iyisi)

via Fellow

Fellow, tartışmalar ile uygulama arasındaki boşluğu dolduran AI destekli bir toplantı zeka platformu olarak pozisyonlandırılmıştır. Konuşmaları otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, toplantıların ardından anahtar kararları ve atanan eylem öğelerini içeren net özetler oluşturur.

Ayrıca, işbirliğine dayalı gündem oluşturma fonksiyonları, katılımcılara önceki takip işlemlerini hatırlatıcı rol oynar. AI, toplantı geçmişine ve bağlama göre ilgili konuları da önerir.

Ask Fellow chatbot, toplantı hafıza sistemi olarak işlev görür, transkriptleri tarayarak soruları yanıtlar, takım üyelerini bilgilendirir ve hatta takip e-postaları hazırlar. Satış ve müşteri ile yüz yüze çalışan ekipler için Fellow, ilgili bilgileri çıkararak ve alan güncellemelerini önererek CRM güncellemelerini otomasyon ile gerçekleştirir.

En iyi özellikler

Konuşmacı tanımlama özelliği ile toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökün

Gelecekte başvurmak üzere anahtar kararları kaydedin ve zaman damgası ekleyin

Video platformları, CRM'ler ve proje yönetimi yazılımları dahil 50'den fazla araçla entegre edin

Performans değerlendirmeleri ve sprint planlaması gibi farklı kullanım durumları için 500'den fazla toplantı şablonuna erişin

Toplantı içeriğini aranabilir bölümler halinde düzenleyin

Diğer sınırlar

AI aracı bazen bilgileri yanlış yorumlayabilir

Raporlama özellikleri için özelleştirme seçenekleri eksik

Bu, bağımsız bir proje yönetimi aracı değildir; görevleri ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmek için başka bir platformla entegrasyonlar yapmanız gerekir

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Solo: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 11 $

İş: Kullanıcı başına aylık 23 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Diğer kullanıcıların değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (35+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Fellow, mühendislik toplantılarını, notları ve eylem ögelerini tek bir yerde izlemeyime yardımcı oluyor. Toplantılardan önce gündemleri hazırlamak ve toplantı sırasında alınan kararları kaydetmek için kullanıyorum, böylece hiçbir şey kaybolmuyor... Farklı not akışları arasında geçiş yaparken kullanıcı arayüzü biraz kalabalık hissettirebiliyor.

Fellow, mühendislik toplantılarını, notları ve eylem öğelerini tek bir yerde izlemeyime yardımcı oluyor. Toplantılardan önce gündemleri hazırlamak ve toplantı sırasında alınan kararları kaydetmek için kullanıyorum, böylece hiçbir şey kaybolmuyor... Farklı not akışları arasında geçiş yaparken kullanıcı arayüzü biraz kalabalık hissedilebilir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si otomasyonun her seferinde sadece birkaç dakika zaman kazandıracağına inanırken, %19'u haftada 3-5 saat zaman kazandırabileceğini söylüyor. Gerçekte, en küçük zaman tasarrufları bile uzun vadede önemli bir fark yaratır. Örnek, tekrarlayan görevlerde günde sadece 5 dakika tasarruf etmek, her çeyrekte 20 saatten fazla zaman kazanılmasına sonuç verebilir ve bu zaman daha değerli, stratejik işlere yönlendirilebilir. ClickUp ile, son teslim tarihi atama veya ekip arkadaşlarını etiketleme gibi küçük görevleri otomasyonlamak bir dakikadan az sürer. Otomatik özetler ve raporlar için yerleşik AI Ajanlarınız varken, özel Ajanlar belirli ş akışlarını yönetir. Zamanınızı geri kazanın! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve böylece takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

8. Taskade (İşbirliğine dayalı görev yönetimi için en iyisi)

via Taskade

Taskade, takımların doğal dil işlemeyi kullanarak komut istemlerinden tüm ş akışlarını oluşturmasına, planlamasına ve otomasyonuna olanak tanıyan bir AI proje yöneticisidir.

Platformun çok modlu görünümleri, liste, panolar, zihin haritaları, organizasyon şemaları ve takvimler arasında geçiş yapmanızı sağlayarak işi en uygun biçimde görselleştirmenizi sağlar.

Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği, AI asistanını doğrudan canlı düzenleme oturumlarına entegre eder. AI, notları özetler, ana hatları oluşturur ve hatta takım tartışmaları sırasında bir sonraki adımları önerir.

Platform ayrıca, belirli ş Akışlarına göre özelleştirilmiş akıllı içerikle önceden doldurulmuş yüzlerce AI destekli proje yönetimi şablonu sunar. Mobil AI ajanları özelliği ile, AI asistanlarını doğrudan telefonunuzdan oluşturup eğitebilir ve başlatarak görev listelerini hareket halindeyken yönetebilirsiniz.

Taskade'in en iyi özellikleri

Kontrol listeleri ve standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) oluşturma sürecini otomasyonla gerçekleştirin

Gmail, Slack, Discord ve diğer araçlarla bağlantı kurarak rutin görevleri otomatik olarak gerçekleştirin

AI kullanarak anında dinamik yapılacaklar listeleri, zihin haritaları, toplantı gündemleri ve proje sprintleri oluşturun

AI destekli çeviri ile belgeleri, görevleri ve projeleri birden fazla dile çevirin

Uzun notları veya proje özetlerini anahtar noktalara özetleyin

Taskade sınırları

Sınırlı özel seçenekler, karmaşık projelerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Gelişmiş raporlama, zaman çizelgesi görünümleri ve bağımlılık yönetimi özellikleri eksiktir

Bazı kullanıcılar, tüm özellikleri öğrenirken bir öğrenme eğrisi yaşarlar

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 100 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Sezgisel arayüzü ve iç içe geçmiş görevleri oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum, bu da proje yapılarımızı mükemmel bir şekilde yansıtıyor... Şu anda mobil uygulama daha sağlam olabilir; daha karmaşık görevler için öncelikle masaüstü sürümünü kullandığımı fark ettim.

Sezgisel arayüzü ve iç içe geçmiş görevleri oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum, bu da proje yapılarımızı mükemmel bir şekilde yansıtıyor... Şu anda mobil uygulama daha sağlam olabilir; daha karmaşık görevler için öncelikle masaüstü sürümünü kullandığımı fark ettim.

9. Notion AI (Esnek bilgi yönetimi ve otomasyon için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Notion AI, Notion çalışma alanına entegre edilmiştir ve takımların dokümantasyon, bilgi yönetimi ve proje koordinasyonunu ele alma şeklini yeniden şekillendirmektedir. Akıllı yazma ve düzenleme yetenekleri, veritabanınızın içinde doğrudan içerik oluşturur, özetler, yeniden yazar ve beyin fırtınası yapar.

Bu özelliği, yazılı ve sesli girdilerden görev oluşturma ve toplantı notlarını özetleme işlemlerini otomasyon için kullanabilirsiniz. Ayrıca, doğal dil sorgu özelliği sayesinde sorular sorabilir ve çalışma alanınızın her yerinden yanıtlar alabilirsiniz.

AI ayrıca şablon oluşturma sürecine de yardımcı olur, otomatik doldurulan önerilerle proje, içerik veya bilgi tabanı şablonlarını hızlı bir şekilde oluşturur ve özelleştirir. Her şey Jira, Slack ve Google Takvim ile bağlantılar aracılığıyla mevcut iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Zaman kazanmak ve yazma blokunu önlemek için e-postalar, belgeler, blog yazıları ve toplantı notları yazın

Arama ve keşif işlemlerini iyileştirmek için içeriği akıllıca düzenleyin ve etiketleyin

Fikirlerinizi doğrudan sayfa üzerinde beyin fırtınası yapın ve bunları yapılandırılmış tablolara dönüştürün

Arama özelliklerini kullanarak karmaşık sorgular yapmadan anında yanıtlar alın

Notion AI sınırları

AI, proje riskini tahmin etmek veya görevleri takvime otomatik olarak planlamak gibi özel PM fonksiyonlarına sahip değildir

Kullanıcılar, sonuçların yanlış olduğundan şikayet ediyor

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz (Notion AI deneme sürümü dahil)

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $ (Notion AI deneme dahil)

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (7200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2600+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Mezopotamya'daki Ziggurat projesi, on yıllar boyunca binlerce işçi ve malzemenin karmaşık bir şekilde koordine edilmesini gerektiriyordu.

10. Tara AI (AI destekli Agile sprint planlaması için en iyisi)

tara AI aracılığıyla

Tara AI (UiPath tarafından satın alındı), yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış AI destekli bir proje teslim platformudur. Agile proje yönetimi ve kaynak planlamasının karmaşık yönlerini otomasyona tabi tutmaya odaklanır.

Akıllı iş yükü düzenleme özelliği, proje hedefleri, son teslim tarihleri ve takım kapasitesine göre öğeleri otomatik olarak önceliklendirir. Ayrıca, bağımlılıklar ve görev tahminleri hakkında öneriler de alırsınız.

Sprint planlaması otomasyonu geliştiricilerin uygunluk durumuna, beceri setlerine ve proje hızına göre görev atamaları içeren optimize edilmiş sprint planları oluştururken, proje sağlığı izleme özellikleri sprint ilerlemesindeki riskleri ve darboğazları tespit eder.

Platformun çaba tahmini özelliği, geçmiş verilerle eğitilmiş makine öğrenimi modellerini kullanarak kullanıcı hikayeleri ve hatalar için doğru zaman tahmini sağlar.

Tara AI'nın en iyi özellikleri

Jira, GitHub ve Slack gibi geliştirme araçlarıyla görevleri ve ilerlemeyi iki yönlü olarak senkronizasyon altına alın

Kapasite eksikliklerini tahmin edin ve yaklaşan dönüm noktalarına göre yeniden tahsis ihtiyaçları hakkında öneriler alın

Manuel çaba harcamadan durum raporları ve güncellemeler oluşturarak paydaşlarla iletişimi ve sprint inceleme verimliliğini artırın

Teknik özellikleri ve görevleri hızlı bir şekilde oluşturma sürecini otomasyonla gerçekleştirin

Tara AI sınırları

Ücretsiz planlardaki AI özellikleri büyük kuruluşlar için yeterli olmayabilir

Çıktı, girdi verilerinin kalitesine ve eksiksizliğine bağımlıdır

Bu, genel amaçlı bir proje yönetimi aracı değildir ve pazarlama, operasyonlar veya satış gibi teknik olmayan takımlar için uygun değildir

Tara AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tara AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1930'larda, ABD'deki büyük kimya tesisi projeleri için Kritik Yol Yöntemi (CPM) oluşturuldu. Bu, proje zaman çizelgelerini gerçekten etkileyen görevleri belirlemeye yönelik ilk sistematik yaklaşımdı.

