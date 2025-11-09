Akıllı Takım İşbirliği için En İyi 11 Tanka AI Alternatifi

Her takımda, birisi bir soru sorduğunda, cevabın toplantı notlarında, sohbet dizisinde veya gömülü bir belgede bir yerlerde olduğunu bildiğiniz anlar vardır.

Tanka AI gibi araçlar bu sorunu çözmeyi vaat ediyor. Ancak takımlar büyüdükçe, büyük ölçekte bilgiye erişirken performans darboğazlarıyla karşılaşabilirler.

Uzun süreli hafızası etkileyici olsa da, sistemde zaman zaman halüsinasyonlar, platformlar arasında bağlam boşlukları ve kullanıcıları rahatsız edebilecek gerçek zamanlı senkronizasyonla ilgili teknik engeller görülmektedir.

Seçeneklerinizi değerlendiriyorsanız, bilgi ve işbirliğini yönetmek için tasarlanmış birkaç Tanka AI alternatifi bulunmaktadır. Takımınızın iş tarzına uygun olabilecek 11 tanesine daha yakından bakalım. 💎

En İyi Tanka AI Alternatiflerine Genel Bakış

Tanka gibi en iyi AI iletişim araçlarının kısa bir karşılaştırmasına göz atalım. 🧑‍💻

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Merkezi görev işbirliği ve bilgi ş AkışıTakım boyutları: Bireyler, orta ölçekli takımlar ve kurumsal AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), belge Hub, görev tabanlı sohbetler, Enterprise Search, Autopilot Agents, sohbet-görev dönüştürme Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur. Notion AI Birleşik bilgi yönetimi ve belge oluşturma Takım boyutu: Bireyler, küçük işler ve karma takımlar AI destekli sayfa oluşturma, çalışma alanı genelinde arama, bağlamı dikkate alan yazma önerileri, takip otomasyonu Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar. Tana AI yapılı bilgi ve işbirliğiTakım boyutu: Startup'lar, araştırma ekipleri ve bilgi odaklı bireyler Süper etiketler, çift yönlü düğüm bağlantısı, içgörüler için AI asistanı, kalıcı AI uzun vadeli bellek tabanlı ş Akışı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar. Otter. ai Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve not otomasyonu Takım boyut: Serbest çalışanlar, eğitimciler ve karma takımlar Canlı transkripsiyonlar, konuşmacı izleme, eylem öğesi özetleri ve takvim tabanlı toplantı kaydı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar. Mükemmel Hafıza Uzun vadeli dijital bellek ve izlenebilirlik Takım boyutu: Uyumluluk gereksinimleri yüksek kurumsal takımlar ve araştırma ekipleri Bağlam farkında indeksleme, uzun vadeli arşiv erişimi, çoklu kaynak bellek bağlantısı Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Flock Takım sohbeti ve paylaşılan bellek Takım boyutu: Startuplar, KOBİ'ler ve büyüyen hibrit takımlar Kanal tabanlı mesajlaşma, paylaşım notlar, hatırlatıcılar, zengin dosya geçmişi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar. Chanty Konu bazlı takım mesajlaşma ile görev yönetimiTakım boyutu: Küçük uzaktan çalışan ekipler ve serbest çalışanlar Sınırsız mesaj geçmişi, görev tabanlı sohbetler, AI tarafından önerilen eylemler Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar. MyChat Güvenlikli iç iletişim için şirket içi takım mesajlaşma ve dosya paylaşımıTakım boyutu: Orta ölçekli işler Kendi sunucunuzda barındırılan mesajlaşma, şifrelenmiş veriler, rol tabanlı erişim kontrolleri, dosya sunucusu Özel fiyatlandırma TwinMind AI destekli konuşma hatırlama ve işbirliğiTakım boyutları: Çevik takımlar ve danışmanlar Bağlamsal özetler, konu başlığına dayalı soru-cevap, bellek yüzeye çıkarma AI, diyalog geçmişi kümeleme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar. Mem AI Pasif bilgi yakalama ve geri çağırmaTakım boyut: Bireysel kullanıcılar ve küçük işbirliği takımları Otomatik bağlam hatırlama, akış tabanlı bellek harita ve entegre çalışma alanı belleği Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar. Slack (AI) Akıllı geri çağırma özelliği ile kurumsal düzeyde takım iletişimiTakım boyutu: Dağıtım ve çapraz fonksiyonel büyük takımlar AI özetleri, akıllı hatırlatıcılar, bellek farkındalıklı etkileşimler, otomatik konu yakalama Ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,25 $'dan başlar.

Neden Tanka AI Alternatifleri Arayalım?

Tanka AI, bellek ve işbirliği için güçlü özellikler sunsa da, her takım için mükemmel bir seçim olmayabilir. Bunun bazı nedenleri şunlardır:

Belirli takım ihtiyaçları için sınır özel seçenekleri

Halihazırda kullandığınız AI proje yönetimi araçlarıyla örtüşen özellikler

Daha büyük takımlar için uygun olmayan fiyatlandırma

Mevcut teknoloji yığınınızla entegrasyonlardaki boşluklar

Farklı AI modelleri veya yaklaşımları için tercihler

🔍 Biliyor muydunuz? Doğal dil işleme (NLP) teknolojisinin gelişimi, günümüzün AI destekli bilgi yönetim sistemlerinin temelini oluşturdu. 1940'lar ve 1950'lerde yapılan ilk araştırmalar, dilin karmaşıklığıyla mücadele ediyordu. Noam Chomsky gibi araştırmacılar, makinelerin anlama yeteneğinin sınırlarını vurguladılar. Ancak, mantık tabanlı paradigmalardaki atılımlar, SHRDLU gibi programlar ve nihayetinde olasılıksal modeller, bu alanı pratik uygulamalara doğru kaydırdı.

Tanka AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal alternatif, Tanka AI'nın yapacaklarını kapsamalı ve takımınız için en önemli alanlarda değer sağlamalıdır. Şu özelliklere dikkat edin:

Uzun süreli bellek: Takımın bilgileri tekrarlamakla zaman kaybetmemesi için geçmişteki konuşmaları, kararları ve iş bağlamını hatırlama yeteneği

Akıllı otomasyon: Yanıtları taslak olarak hazırlayan, konu dizilerini özetleyen ve tekrarlayan iletişim görevlerini üstlenerek iş yükünü hafifleten özellikler

Sorunsuz entegrasyonlar: İş akışlarını bağlantılı tutmak için Slack, Teams veya İş akışlarını bağlantılı tutmak için Slack, Teams veya proje yönetimi platformları gibi araçlarla uyumluluk

Ölçeklenebilir fiyatlandırma: Küçük takımlara uygun planlar sunarken, maliyetlerde ani artışlar olmadan büyüme imkanı sağlar.

ş Akışı esnekliği: Takımın çalışma şekline uyum sağlamak için süreçleri, izinleri ve görünümleri özel yapma seçenekleri

Veri güvenliği: Hassas iş bilgilerini korumak için yerleşik güvenlik önlemleri ve uyumluluk standartları

Kullanım kolaylığı: Takım arkadaşlarının ilk günden itibaren etkili bir şekilde kullanmaya başlamasına yardımcı olan temiz bir arayüz ve basit bir onboarding süreci.

En İyi Tanka AI Alternatifleri

İşte en iyi Tanka AI alternatifleri için en iyi seçimlerimiz! 👇

ClickUp (Hepsi bir arada bir çözümle iletişimi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için en iyisi)

Çalışma alanınızda ClickUp Brain'i kullanarak proje bağlamını anında görüntüleyin

ClickUp, tüm iş uygulamalarınızı, verilerinizi, iletişiminizi ve iş akışlarınızı işiniz için tamamen bağlantılı tek bir merkezde bir araya getirir. İşinizi tamamlamak için uygulamalar, sayfalar ve sohbetler arasında geçiş yapmayı, yani Work Sprawl'ı unutun .

Birleşik AI Çalışma Alanı olarak ClickUp , %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte iş yapabileceği merkezi, akıllı bir alan sağlayıcı olarak bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır.

Hafızayı, otomasyonu ve iletişimi işinize bağlı tuttuğu için, birden fazla AI aracına yatırım yapmanıza ve hızlı hareket eden kuruluşlar arasında giderek artan bir sorun olan AI yayılmasını ele almanıza gerek kalmaz . Bu , bağlamı kaybetmeyi göze alamayan takımlar için en güçlü Tanka AI alternatiflerinden biri olmasını sağlar.

Kurumsal Arama ile aradığınızı kolayca bulun.

ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak görevleri, toplantı notlarını, dosyaları, verileri ve daha fazlasını arayın

ClickUp Enterprise Search, takımlara çalışma alanlarında bağlam sorgulama ve geri alma olanağı sunar. Örneğin, bir pazarlama müdürü "3. çeyrek kampanya bütçesi"ni aradığında, araç bütçe tablosunu, onay görevini ve ilgili kampanya belgesini gösterir. Kampanyaya yeni katılan bir ekip üyesi, karşılıklı sorular sormadan anında tüm resmi görebilir.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, takımlara kendi başlarına oluşturmakta zorlandıkları şeyleri sunar: bağlantılı bellek, otomasyonlu iş akışları ve teslimatla bağlantılı konuşmalar.

Tekrar gözden geçirme gereği olmadan proje geçmişini hatırlayın

ClickUp Brain, konuşmaları, belgeleri ve görevleri birbirine bağlantı kurarak cevapları anında bulmanızı sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan ilgili cevapları hızlı bir şekilde bulun.

Bir ürün yöneticisine "Mobil onboarding akışının durumu nedir?" diye sorulduğunu varsayalım. ClickUp Brain, en son görev güncellemelerini, geçmiş geri bildirimleri ve değişikliklerin kesinleştiği belgeyi alır. Bu şekilde, ürün yöneticisi eski güncellemeleri araştırmak yerine saniyeler içinde güvenle yanıt verebilir.

ClickUp Brain'in çalışma alanınızı daha iyi yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu anlamak için bu videoyu izleyin:

Brain MAX ile uygulamalar ve web üzerinde birleşik arama

Brain MAX , kurumsal verimliliği artırmaya adanmış birleşik bir platform sunarak işleri bir adım öteye taşır . ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve hatta web gibi tüm bağlantılı uygulamalarınızda anında arama yapmanızı sağlar, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Gelişmiş Talk to Text özelliği ile, nerede olursanız olun, sorular sorabilir, notlar dikte edebilir ve işlerinizi tamamen ellerinizi kullanmadan komut edebilirsiniz.

Diğer parçalı araçların aksine, Brain MAX düzinelerce bağlantısız AI platformunun yerini alır ve ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI araçlarını, derinlemesine bağlamsal ve özel ş Akışlarınıza uyarlanmış, güçlü ve kurumsal kullanıma hazır tek bir çözümle birleştirir. AI araçlarının dağınıklığından kurtulun, sesinizi kullanarak işlerinizi halledin, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

Yoğun işleri AI Ajanlarına bırakın

Manuel işleri otomasyonlaştırmak ve uzaktayken bile bilgi paylaşımını sağlamak için ClickUp Agents'ı keşfedin

ClickUp Ajanları, yöneticilerin gününü alan manuel işleri azaltır. Önceden oluşturulmuş Ajanlar rutin eylemleri gerçekleştirirken, özel ajanlar iş akışlarınıza uyum sağlar. Örnek:

Günlük özet ajanı: Tüm aktif görevlerden güncellemeleri toplar ve takıma sabah özetini gönderir.

Bilet triyaj ajanı: Yeni talepleri tarar, aciliyetlerine göre etiketler ve otomatik olarak atar.

Toplantı takip ajanı: Yüklenen toplantı notlarını okur, eylem öğelerini belirler ve görevler oluşturur.

Örnek, bilet triyaj ajanı. Destek yöneticileri artık her sorunu manuel olarak atamak zorunda kalmıyor. Kritik talepler hemen doğru sorumluya yönlendiriliyor ve yanıt süreleri kısa tutuluyor.

Sohbet ile geri bildirimleri teslimatla bağlantılı tutun

Geri bildirimler, ayrı uygulamalarda tutulduğunda genellikle kaybolur. ClickUp Sohbet, konuşmaları işin yakınında tutarak bu sorunu çözer.

Tasarım geri bildirimlerini ClickUp Chat içinde görevlere dönüştürün

Örnek, bir tasarım incelemesi sırasında bir ekip üyesi "Kayıt ol düğmesi sayfanın üst kısmına taşınmalı" yorumunu yapar. Bu yorum, doğrudan tasarıma bağlı bir ClickUp Görevi' ne dönüştürülür ve böylece uygulama sırasında gözden kaçmaması sağlanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI modelleri arasında geçiş yapın: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak araştırma, yazma veya görev güncellemeleri için doğru AI modelini (ChatGPT, Claude veya Gemini) seçin. ClickUp Brain MAX'ı kullanarak araştırma, yazma veya görev güncellemeleri için doğru AI modelini (ChatGPT, Claude veya Gemini) seçin.

Toplantı içeriğini kaydedin: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile otomatik olarak transkriptler, özetler ve eylem öğeleri oluşturun. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile otomatik olarak transkriptler, özetler ve eylem öğeleri oluşturun.

Konuşmayı görevlere dönüştürün: ClickUp'taki Talk-to-Text özelliğini kullanarak sesli notları yapılandırılmış güncellemeler, görevler veya belgeler haline dönüştürün. ClickUp'taki Talk-to-Text özelliğini kullanarak sesli notları yapılandırılmış güncellemeler, görevler veya belgeler haline dönüştürün.

Yazmaya devam edin: İçeriği doğrudan ClickUp Dokümanlarındaki görevlere, geri bildirimlere ve proje güncellemelerine bağlantılı hale getirin.

Belgeleri hızlıca bulun: Docs Hub ile tüm notları, transkriptleri ve belgeleri tek bir yerde saklayın ve arayın.

Sıfırdan başlamadan yazın: ClickUp Brain'i kullanarak komut istemlerini veya taslak notları taslaklara, ana hatlara veya güncellemelere dönüştürün. ClickUp Brain'i kullanarak komut istemlerini veya taslak notları taslaklara, ana hatlara veya güncellemelere dönüştürün.

ClickUp sınırları

Takımlar, ş akışlarının sorunsuz bir şekilde çalışması için genellikle kurulum ve özel için zaman ayırmak zorundadır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.385+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %34'ü iş yerinde soru sormaktan çekiniyor ve %14'ü çoğunlukla kendi başına cevap bulmaya çalışıyor. İnsanlar yardım istemekten çekindiğinde, bu genellikle takımın öğrenme sürecine tam olarak kabul edilmediklerini veya dahil edilmediklerini hissettiklerinin bir işaretidir. Çözüm nedir? İnsanların mevcut bilgi tabanlarından öğrenmeleri ve kendi hızlarında süreçleri anlamaları için yargılamadan ücretsiz bir yol oluşturmak. ClickUp Brain ve Connected Search'ten oluşan ClickUp 'ın Bilgi Yönetimi, çalışanların sorularına yanıt bulmalarına ve çalışma alanında ve entegre üçüncü taraf uygulamalarda arama yapmalarına yardımcı olur. Artık "bariz" sorular sormaktan veya başkalarını rahatsız etmekten endişe duymayın.

2. Notion AI (Çalışma Alanı bellek entegrasyonları için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion AI, mevcut çalışma alanınızı, sakladığınız her belgeyi, toplantı notunu ve proje detayını hatırlayan, hafıza destekli bir asistan haline dönüştürür. Temel sohbet araçlarının aksine, tüm bilgi tabanınızda bağlamı korur ve eski proje notları ile güncel tartışmalar arasında bağlantılar kurar.

Bilgi tabanlı sohbet robotu, sorgulara yanıt verirken, aylar öncesine ait ve mevcut konuşmanızla doğrudan ilgili belgelerden ilgili bilgileri aktif olarak ortaya çıkarır. Bu, geçmişteki içgörülerinin otomatik olarak mevcut kararları etkilediği, sürekli öğrenen bir çalışma alanı yaratır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Doğal dil sorularını kullanarak tüm çalışma alanı geçmişinizi sorgu.

Önceki toplantı notlarına ve kararlara atıfta bulunan proje özetleri oluşturun.

Mevcut dokümantasyon stilinizle tutarlılık sağlayan içerik oluşturun

Dağınık notları, geçmiş bağlamı içeren yapılandırılmış planlara dönüştürün.

Notion AI sınırları

AI özelliklerinin gerçekten değerli hale gelmesi için mevcut bir Notion çalışma alanı kurulum gerekir.

Bellek fonksiyonu, ilk verilerinizi ne kadar iyi düzenlediğinize büyük ölçüde bağımlıdır.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Artı : Her üye için aylık 12 $ (sadece Notion AI deneme)

İş: Aylık 24 $'a üye başına

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (7.115+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.610+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle paylaşım yapıyor:

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Notion AI Alternatifleri ve Rakipleri

3. Tana (ilişki tabanlı bellek harita için en iyisi)

Tana aracılığıyla

Tana, doğrusal sohbet araçlarından temelde farklı bir prensiple çalışır. Her bilgi parçası, zamanla ilişkiler kuran bağlantılı bir düğüm haline gelir. Süper etiketler ve çift yönlü bağlantılar aracılığıyla kalıcı bir bellek oluşturur.

Bir proje, müşteri veya fikirden bahsetme yaptığınızda, sistem herhangi bir dönemden ilgili tüm tartışmaları, kararları ve belgeleri otomatik olarak ortaya çıkarır. Bu yaklaşım, bir kavramdan bahsetme yaptığınızda ilgili deneyimlerin ve bilgilerin hatırlanmasını tetikleyici insan hafızasının gerçekte nasıl çalıştığını taklit eder.

Tana'nın en iyi özellikleri

Konuşmalar ve ilgili bilgi düğümleri arasında otomatik bağlantılar oluşturun.

Tekrarlayan konular ve projeler için bağlamı yakalayan özel süper etiketler oluşturun.

Farklı bilgi türleri arasındaki ilişkileri anlayan bir AI asistanına erişin.

Bağlantılı konuşmalar ve belgeler arasındaki kalıpları analiz ederek içgörüler oluşturun.

Tana sınırları

Bellek verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tutarlı etiket ve düzenleme gerekir.

Mevcut e-posta ve mesajlaşma platformlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Tana fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 10 $

Pro: Aylık 18 $

Tana puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?

Reddit'teki bu yoruma bir göz atalım:

Tana, sadece içerik yazmamı ve etiket uygulamamı sağlıyor. Klasörler veya yapı hakkında düşünmeme gerek yok. Sadece etiket uyguluyorum ve bilgilerin kolayca yeniden ortaya çıkarılabileceğini biliyorum! Şu anda benim için en büyük dezavantajı, gerçek bir okuma/yazma mobil uygulamasının olmaması. Yanlış anlamayın, Tana Capture harika bir uygulama. Ancak ben sürekli hareket halindeyim ve içeriklerime de başvurmam gerekiyor.

Tana, sadece içerik yazmamı ve etiket uygulamamı sağlıyor. Klasörler veya yapı hakkında düşünmeme gerek yok. Sadece etiket uyguluyorum ve bilgilerin kolayca yeniden ortaya çıkarılabileceğini biliyorum! Şu anda benim için en büyük dezavantajı, gerçek bir okuma/yazma mobil uygulamasının olmaması. Yanlış anlamayın, Tana Capture harika. Ama ben sürekli hareket halindeyim ve içeriğime de başvurmam gerekiyor.

📖 Ayrıca okuyun: Not almak için en iyi Tana alternatifleri

🧠 İlginç Bilgi: Bilgi yönetiminin kökleri 5000 yıl öncesine dayanır. Sümer tabletlerinden MÖ 2560'da inşa edilen Giza piramitlerine kadar, titiz kayıtlar inşaatı yönlendirdi.

4. Otter. ai (Konuşma hafızasını korumak için en iyisi)

Otter. ai, sözlü konuşmalar sırasında önemli bilgilerin kaybolması gibi temel bir sorunu çözer. Çoğu mesajlaşma aracı yalnızca yazılı metinleri yakalarken, bu araç sözlü tartışmalardan, takım toplantılarından ve telefon görüşmelerinden aranabilir bir bellek oluşturur.

Bu Tanka AI alternatifi, not alma, anahtar kararları, eylem öğelerini ve önemli bağlamları belirlemek için yapay zeka kullanır. OtterPilot ile sizin adınıza Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'e katılabilir, slaytları yakalayabilir ve notları otomatik olarak iletebilir.

Otter. ai en iyi özellikleri

Kaydedilen tartışmalardan eylem öğelerini otomatik olarak belirleyin ve çıkarın.

Önemli kararları ve önemli bağlamları vurgulayan özetlerle toplantı notları için AI kullanın.

Belirli anahtar kelimeler veya konular kullanarak aylarca süren konuşma geçmişini arayın.

Orijinal konuşmaları kaçıran takım üyeleriyle konuşma geçmişini paylaşım yapın.

Otter. ai sınırları

Ses tabanlı konuşmalarla sınırlıdır, metin mesajlaşma platformlarıyla entegre değildir.

Gürültülü ortamlarda veya birden fazla konuşmacı olduğunda doğruluk önemli ölçüde düşer.

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (95+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şunları paylaşım yaptı:

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

5. Perfect Memory (Kapsamlı dijital bellek için en iyisi)

via Perfect Memory

Perfect Memory, konuşma hafızasına radikal bir yaklaşım getiriyor. Dijital olarak etkileşimde bulunduğunuz her şeyi otomatik olarak yakalar ve indeksler. Her e-posta, belge, web sayfa ve konuşma, AI'nın gelecekteki tartışmalarda başvurabileceği, aranabilir bir hafıza bankasının parçası haline gelir.

Bu pasif yaklaşımla, içeriğinizi manuel olarak düzenlemeniz veya etiketlemeniz gerekmez; dijital asistan geçmişinizi bilir. GPT-4 ve diğer modellerle desteklenen bu asistan, gününüzü özetleyebilir, yanıt taslakları oluşturabilir veya geçmiş konuşmalardan hatırlatıcılarla sizi hazırlayabilir.

Perfect Memory'nin en iyi özellikleri

Farklı dönemler ve platformlar arasındaki bilgileri birbirine bağlantı kurarak içgörüler elde edin.

Şifreleme ve gizli veya özel tarama modlarında kaydı duraklatma seçeneği ile gizliliği sağlayın.

OCR kullanarak ekrandaki tüm metinleri okumasını ve bunları cihazınızda yerel olarak depolamasını sağlayın.

Perfect Memory sınırlamaları

Tüm bilgi kaynaklarını bağlantı ve indeks için önemli miktarda kurulum süresi gerektirir.

Hafızada hangi bilgilerin önceliklendirileceği üzerinde sınırlı kontrol

Perfect Memory fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Perfect Memory puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? MÖ 323'te Büyük İskender'in ölümünün ardından, halefi Ptolemy I Soter, İskenderiye şehrinde bir öğrenim merkezi kurmayı hedefledi. İskenderiye Kütüphanesi, edebiyat işleri ile tarih, hukuk, matematik ve bilim üzerine metinlerin yer aldığı 500.000'den fazla papirüs parşömenini barındırmak için inşa edildi.

⚙️ Bonus: Mesajlaşmayı kolaylaştırmak, paydaşları aynı çizgide tutmak ve kullanıma hazır yapılarla zaman kazanmak için bu iletişim plan şablonlarını edinin.

6. Flock (Takım hafıza konu dizileri için en iyisi)

Flock aracılığıyla

Flock, AI destekli hatırlama yerine yapılandırılmış konuşma organizasyonu yoluyla takım hafızasına yaklaşır. Tanka AI'nın proaktif hafıza özelliklerinden yoksun olsa da, Flock, daha sonra kolayca geri çağrılabilen organize tartışmalar ve dosya paylaşımı yoluyla takım bilgisini korumada mükemmeldir.

Platform, gizli ve genel kanallar aracılığıyla tartışmaların düzenlenmesini sağlayarak takımların konuları odaklanmış alanlara ayırmasına olanak tanır. Birden fazla belge, görüntü veya kod parçasını mesajlara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Ayrıca, sabitlenmiş mesajları ve paylaşılan içeriği vurgulayan merkezi bir Dosyalar uygulaması aracılığıyla paylaşılan içeriği daha sonra hızlı bir şekilde konumlandırmanızı sağlar.

Flock'un en iyi özellikleri

Takım üyelerinin istedikleri zaman başvurabilecekleri eksiksiz bir mesaj geçmişi tutun.

Dosyalarınızı ve belgelerinizi doğrudan konuşma bağlamında paylaşım yapın.

Önceki konuşmalara atıfta bulunan otomatik hatırlatıcılar ve ş Akışları ayarlayın.

Flock sınırları

AI destekli bellek ve bağlam tanıma yerine manuel organizasyona dayanır.

Konuşma kalıplarını analiz edemez veya AI destekli alternatifler gibi içgörüler üretemez.

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 $

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (270'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (340+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

📖 Ayrıca okuyun: Takım İşbirliği için Flock Alternatifleri

7. Chanty (Basit konuşma sürekliliği için en iyisi)

Chanty aracılığıyla

Chanty, karmaşık bellek sistemleri yerine kalıcı sohbet konularıyla konuşma sürekliliğini korumaya odaklanır. Sınırsız mesaj geçmişi (ücretsiz planlarda bile!) ve basit arama fonksiyonu sayesinde takım tartışmalarının zaman içinde bağlamını korumayı sağlar.

Tanka AI'nın gelişmiş bellek özelliklerini sunmasa da, takım iletişim uygulaması takım üyelerinin tartışmaları tam olarak kaldıkları yerden devam etmelerini sağlar. "Teambook", konuşmaları, görevleri, sabitlenmiş mesajları, dosyaları ve bağlantıları bir araya getiren merkezi bir merkezdir.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Önemli mesajları, bağlamı koruyan kalıcı görevlere dönüştürün.

Arka plan bilgisine ihtiyaç duyan yeni takım üyeleriyle konuşma geçmişini kolayca paylaşım yapın.

Google Drive, Trello, GitHub ve Dropbox gibi teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre edin.

Chanty'nin sınırları

AI destekli bellek özellikleri veya proaktif bağlam önerileri yoktur.

Farklı konular veya dönemler arasında konuşmaları bağlantı yeteneği sınırlıdır.

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 3 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chanty hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

8. MyChat (Güvenli kurumsal hafıza için en iyisi)

MyChat aracılığıyla

MyChat, kuruluşlara iletişim verilerinin tam sahipliğini vererek konuşma bellek güvenliklerini ele alır. Bulut tabanlı Tanka AI alternatiflerinden farklı olarak, tamamen kendi kendine barındırılır. Bu, hassas tartışmaların ve birikmiş bilgilerin hiçbir zaman iç sunucularınızdan çıkmamasını sağlar.

Rol tabanlı izinler sayesinde, yalnızca yetkili takım üyeleri konuşma geçmişine erişebilir, böylece içerik hem gizli hem de düzenli kalır. Ayrıca, MyChat zincirleme konuşmaları, dosya paylaşımını ve aranabilir geçmişi destekler.

Ayrıca, durum bilgisi, mesaj teslim onayı, yazım denetimi ve web sitesine gömülü sohbet gibi özellikler de sunar.

MyChat'in en iyi özellikleri

Konu grup ve gizli sohbetler, dosya ve klasör aktarımları, proje planlama için yerleşik Kanban panosu ve şirket çapında duyurular için ilan panosu elde edin.

WebRTC ile desteklenen ekran paylaşım özelliği sayesinde yüksek kaliteli, düşük gecikmeli sesli ve video aramalara erişin.

Kullanıcı yönetimi, sürükle ve bırak dosya paylaşımı ve kişi listeleri (kişisel ve şirket çapındaki yapılar dahil) için Active Directory ile entegre edin.

MyChat sınırları

Arayüz modası geçmiş ve gezinmesi zor.

Bulut tabanlı alternatiflere kıyasla konuşma geçmişine sınırlı mobil erişim

MyChat fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MyChat puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MyChat hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

9. TwinMind (Konuşma hafızasını keşfetmek için en iyisi)

TwinMind aracılığıyla

TwinMind, akıllı telefonunuzda veya tarayıcınızda gizlice çalışır, sesleri gerçek zamanlı olarak yakalar (ham kayıtları hiçbir zaman depolamadan) ve her şeyi aranabilir bir bellek kasasına aktarır. İşyeri AI aracı, özetler, gerçek zamanlı AI önerileri ve konuşmalarınızdan e-posta veya takip mesajları hazırlamak için araçlar sağlar.

Tüm bunlar yerel olarak gerçekleşir, böylece 12 saatten fazla sürekli çalıştırıldığında bile gizliliğiniz korunur ve pil tüketimi en aza indirilir. Ücretsiz plan özellikle cömert: sınırsız transkripsiyon saati ve sınırsız AI sohbeti, 100'den fazla dil desteği ve şifreleme destekli isteğe bağlı bulut yedeklemeleri.

TwinMind'ın en iyi özellikleri

Belirli konuşma bağlamlarını daha derinlemesine incelemek için takip soruları sorun.

Diyaloglar aracılığıyla konuşma temaları ve kalıplarının özetlerini oluşturun.

İletişim tercihlerinizi öğrenmesine ve hafızasını buna göre uyarlamasına izin verin.

TwinMind sınırları

Hala kapsamlı konuşma hafızası özellikleri geliştiriliyor

Mevcut mesajlaşma platformları ve e-posta sistemleriyle sınırlı entegrasyonlar

TwinMind fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TwinMind puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Bilgi yönetimi, genellikle "Modern Yönetimin Babası" olarak anılan Peter Drucker'ın"bilgi çalışanı" terimini ortaya atmasından sonra resmileştirildi. Drucker, bilgi çalışanlarını, temel görevi işiyle uğraşmak, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanmak ve sorunları çözmek için uygulamak olan kişiler olarak tanımladı.

10. MemAI (Pasif konuşma hafızası oluşturmak için en iyisi)

MemAI aracılığıyla

MemAI, iletişim kalıplarını, proje tartışmalarını ve karar verme süreçlerini gözlemleyerek organizasyonel bilginin kapsamlı bir hafızasını oluşturur. Bu arka plan yaklaşımı, günlük rutininize ek iş yükü getirmeden konuşma asistanınızın zamanla daha akıllı hale gelmesini sağlar.

Bu platformu diğerlerinden ayıran özelliği, konuşmalarda tekrarlanan temaları ve içgörüleri belirleme yeteneğidir. Bu sayede takımlar, aksi takdirde fark edilmeyebilecek eğilimleri tespit edebilir. Sadece gerçekleri hatırlamak yerine, bilgileri eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürerek organizasyonel hafızayı stratejik olarak kullanışlı hale getirir.

MemAI'nin en iyi özellikleri

Farklı platformlar ve dönemler arasında manuel bağlantı kurmadan konuşmaları birbirine bağlayın.

Birikmiş konuşma hafızası ve kalıplarına dayalı proaktif öneriler oluşturun.

Yinelemeleri önlemek için geçmiş kararları, benzer konuşmaları veya ilgili belgeleri vurgulayın.

MemAI sınırları

Tüm iletişimin otomatik olarak izlenmesi ve analiz edilmesiyle ilgili gizlilik endişeleri

Konuşma verilerinin nasıl işlendiği ve depolandığı konusunda sınır şeffaflık

MemAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Mem Pro: Aylık 14,99 $

MemAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1990'larda, Fortune dergisi düzenleyici Tom Stewart, "beyin gücü"nün değerini yaygınlaştırarak KM'yi iş dünyasının gündemine taşıdı.

11. Slack (AI ile geliştirilmiş takım konuşması hafızası için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, bağlam farkındalığını artıran AI özelliklerini içerecek şekilde platformunu geliştirdi. AI, konuşma kalıplarını analiz eder, ilgili geçmiş tartışmaları ortaya çıkarır ve önemli kararların akıllı özetlerini sunar.

Slack'in AI'sı, Slack kadar uzmanlaşmış olmasa da, benzer konular ortaya çıktığında ilgili geçmiş konuşmaları otomatik olarak vurgulayarak takımların daha iyi bağlam sürekliliği sağlamasına yardımcı olur. Bu, biriken konuşma geçmişinden öğrenen daha akıllı bir çalışma alanı yaratır.

Slack (AI ile) en iyi özellikleri

Konuşma bağlamını ve amacını anlayan akıllı arama sonuçları oluşturun.

Önceki konuşma kalıplarına ve takım iletişim tarzına dayalı olarak AI tarafından önerilen yanıtları alın.

Business+ ve Enterprise+ planlarıyla iş akışı otomasyonu, dosya özetleri, iç jargon için mesaj açıklamaları ve çeviriler elde edin.

Slack (AI ile) sınırları

AI özelliklerinin tam fonksiyonu için pahalı premium abonelikler gereklidir.

Tanka AI'nın yaptığı gibi e-posta ve WhatsApp gibi harici iletişimleri birleştiremez.

Slack (AI ile) fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Slack (AI ile) puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (35.725+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.080+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Slack (AI ile) hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının yorumu şöyle:

Sonsuz Arama ClickUp ile Sona Eriyor

Çoğu Tanka AI alternatifi bilgileri yakalar, ancak çok azı bu bilgileri gerçekten önemli olduğunda nasıl yeniden ortaya çıkaracağını bilir.

ClickUp bu sorunu çözer. Hafızayı eylemle bağlantılı tutar. ClickUp Chat'teki bir konuşma saniyeler içinde bir göreve dönüşür. Geri bildirim, geldiği belgenin hemen yanında yer alır.

ClickUp Brain, neyin ne zaman söylendiğini ve bunun sonucunda nelerin değiştiğini ortaya çıkarır. Şimdi geçiş yapmanın tam zamanı. Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅