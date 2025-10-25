İçerik takımları yapay zekayı nasıl kullanıyor? Araçlar, ş Akışı ve örnekler

Her yerdeki pazarlama takımları için yapay zeka, deneme aşamasını çoktan geçerek günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

İçerik takımının bir parçası olarak, içerik pazarlamasında yapay zekanın nasıl bir oyun değiştirici olduğunu biliyorsunuz.

AI ile konu araştırması, taslak oluşturma, içerik yeniden kullanımı ve takım için operasyonel ş Akışı ayar gibi zaman alıcı görevler otomatik olarak gerçekleştirilir. Böylece, yüksek değer strateji, hikaye anlatımı ve düşünce liderliği gibi birçok başka konuya odaklanmak için zaman kazanırsınız.

Hala içerik takımlarının AI'yı nasıl kullandığını merak ediyorsanız, bu yazıyı sizin için yazdık.

Ayrıca, yapay zekanın neleri otomasyon yoluyla gerçekleştirebileceği ve insan gözetimi/becerilerinin nerede devreye girdiği hakkında da konuşacağız.

AI, içerik ş akışlarında nasıl bir rol oynar?

Stratejistiniz belirsiz bir özet gönderir. Yazar, bu yarım yamalak taslağı kullanarak içerik oluşturur. Düzenleyici ise konuyu doğru bir şekilde yapabilecek olmak için içeriğin çoğunu yeniden yazmak zorunda kalır. Ardından, SEO son dakikada bir anahtar kelime liste ekler.

Sonsuz bir döngüde sıkışıp kalmış durumdasınız ve içerik stratejisi ve ele alınan konu hakkında kimse net bir fikir sahibi olmadığı için sonuçlar beklenenin altında kalıyor.

İçerik pazarlamasında yapay zeka, bu sorunları önlemenize nasıl yardımcı olur?

Stratejist netlik kazanır : AI araçları, kaba bir konuyu hedef kitle içgörüleri, trend olan konular ve ele alınacak farklı açılarla net bir taslak haline getirmenize yardımcı olur. Ardından, amaç, anahtar mesajlar ve elde etmek istediğiniz sonuçlar gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz

yazar, boş sayfa sendromuyla karşı karşıya kalmaz: *Kapsamlı bir özetle, yazar başlamak için gereken her şeye sahiptir. AI, yazarın bloktan çıkmasına, başlıkların veya eylem çağrılarının birden fazla varyasyonunu oluşturmasına ve içeriği farklı kitleler veya platformlar için uyarlamasına yardımcı olabilir

düzenleyicinin yapabileceği daha çok iş var:* Takımınız büyük ölçekte içerik oluşturuyorsa, üretken AI ve LLM modelleri size ilk hamleyi yapma imkanı sunabilir. AI ayrıca gramer ve üslup tutarlılığını da kontrol edebilir. Ardından, konu uzmanlığını yansıtacak şekilde taslağı düzenleyebilir ve iyileştirebilirsiniz

SEO derinlemesine entegre edilmiştir: Üretken AI araçları, arama performansınızı artırabilecek kullanıcı niyetine, iç bağlantılara ve içerik eksikliklerine dayalı anahtar kelimeler önererek Üretken AI araçları, arama performansınızı artırabilecek kullanıcı niyetine, iç bağlantılara ve içerik eksikliklerine dayalı anahtar kelimeler önererek SEO yönetim sürecinizi destekler. Programatik SEO ile, büyük ölçekte kişiselleştirilmiş içerik bile oluşturabilirsiniz

Marka sesiniz tutarlı kalır: Pazarlama takımı, içerik oluşturma takımı, sosyal medya yöneticileri ve SEO stratejistleri, hepsi aynı AI rehberli ton, marka kimliği ve stil çerçevesi içinde iş yapar. Mesajlaşma, tüm kanallarda ve varlıklarda birleştirilir

Proje yönetimi daha sorunsuz: AI destekli araçlar, son teslim tarihlerini izleme, darboğazları işaretleme ve AI destekli araçlar, son teslim tarihlerini izleme, darboğazları işaretleme ve görevleri otomatik olarak atama yapabilme yeteneğine sahiptir, böylece sürekli ilerleme güncellemeleri veya hatırlatıcılara gerek kalmadan herkesin uyumlu çalışmasını sağlar

🚀 AI In Practice: Zapier'in CMO'su Lane Scott Jones şöyle diyor: Yapay zekayı ön prodüksiyona entegre ederek, aylık 70 gönderi üreten bir motoru, makinelerin tek bir uzun form bile yazmadan neredeyse %30 daha fazla çıktı elde edecek şekilde geliştirdik. Yapay zekayı ön prodüksiyona entegre ederek, aylık 70 gönderi üreten bir motoru, makinelerin tek bir uzun form bile yazmadan neredeyse %30 daha fazla çıktı elde edecek şekilde geliştirdik. Peki, içerikte AI'yı nasıl kullanıyorlar? Araştırma, taslaklar ve ş Akışı otomasyonu için kullanıyorlar, ancak uzun form yazmak için kullanmıyorlar.

⚠️ Bu notta, yapay zekayı ne için kullanmamanız gerektiğini de bilmeniz gerekir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Araştırma ve bilgi toplama

Uzun form içeriklerin tam uzunlukta taslakları

Son sosyal medya gönderileri

Orijinal sanat eseri veya marka görselleri

Verilerle desteklenen içgörüler veya görüşler

İçerik Takımları Günlük İşlerinde AI'yı Nasıl Kullanıyor?

İdeal olarak, AI'yı içerik takımının günlük ş akışlarına entegre etmek istersiniz. Bu, AI'nın kullanımını sadece içerik oluşturma sürecinin ötesine genişletmek anlamına gelir. Aşağıda, bunu nasıl yapacağınızı gösteriyoruz.

clickUp ve yapay zekayı kullanarak içerik üretim ş akışlarınızı ölçeklendirmeyi öğrenin

1. İçerik fikir üretimi ve planlama

Video'ların, TikTok'un, YouTube'un ve ChatGPT'nin hakim olduğu bu çağda bile, insanlar hala okumayı sevdikleri favori blogları/haber bültenleri var. İlginç, değerli ve/veya eğlenceli şeyler söylerseniz, öne çıkabilirsiniz.

Bu, fikir üretme ve plan aşamasında başlar. Tek bir kelime bile yazılmadan çok önce.

AI, fikir üretme ve plan aşamasında nasıl yardımcı olur?

Talep sinyallerini tespit etme: AI, arama trendlerini, hedef kitlenin sorgularını ve sosyal medyadaki konuşmaları analiz ederek insanların şu anda gerçekten neye ilgi duyduğunu ortaya çıkarır

Alanı doldurmak: AI, rakiplerin içeriklerini tarayarak, markanızın mevcut içerikleri tekrarlamak yerine özgün içerikler oluşturabileceği boş alanları ortaya çıkarır

Çoğaltma açıları: AI, tek bir ana konudan SEO odaklı veya özel müşteri hikayesi yaklaşımları gibi varyasyonlar üretebilir ve insan yaratıcılığını güçlendirebilir

Fikirleri önceliklendirme: Üretken AI modelleri, alaka düzeyi, arama talebi ve potansiyel ROI'ye göre konuları puanlayabilir veya kümeleyebilir

İçerik takvimi hızlı başlangıç: Tek bir satır bile yazmadan önce taslak ana hatlar ve hatta kaba programlar oluşturulur, böylece hazırlık süresi kısalır

❗ Uyarı: Anahtar kelimeler ve hacim üzerine SEO sinyallerini aşırı derecede indekslemek ve özgünlüğü ve marka pozisyonunu ihmal etmekten kaçının. En uygun noktayı bulmak için bir içerik stratejistinin filtresine ihtiyacınız var.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i fikir üretmek için kullanın ve bunları anında yapılandırılmış özetlere veya takvime hazır görevlere dönüştürün. Brain, araştırmaları özetleyebilir, konu varyasyonlarını genişletebilir, rakip analizleri yapabilir ve hatta bu fikirler için taslak ana hatlar hazırlamanıza yardımcı olabilir. ClickUp Brain'i kullanarak fikirler üretin ve içerik planlamasını hızlandırın

ClickUp'ın Avantajı: Bazen tek bir yapay zeka modeli yeterli olmaz. ClickUp Brain MAX ile, ClickUp Brain'in yanı sıra ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi tüm premium harici büyük dil modellerine (LLM) aynı yerden erişebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmadan yaratıcı içerikler oluşturun, fikirler üretin veya meta açıklamalar yazın! Brain MAX'ı kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

2. Kısa özet oluşturma ve ana hatları belirleme

Elinizdeki konularla başarı şansınızı nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz?

İpucu: harika bir içerik özeti.

İster şirket içi ister şirket dışı yazar olsun, yazarlar planlanan içeriğin amacını, hedef kitlenin sorunlarını, ürün pozisyonunu ve diğer önemli ayrıntıları bilmelidir.

Bir içerik özeti, tüm bu bilgileri kolay bir biçimde aktarır. Yazarın işe başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayan iyi bir özet, yazarların soru ve açıklamalarla uğraşmaktan kurtulmasına yardımcı olur.

AI, brief oluşturmada nasıl yardımcı olur?

SERP ve ana hat analizi: Bir AI aracı, en üst sıralarda yer alan sayfaları tarayabilir ve anahtar kelime araştırması yapabilir, böylece bir ana hat, olası başlıklar, ele alınması gereken sorular ve dahil edilmesi gereken örnekler önerebilir. Ayrıca rakiplerin gözden kaçırdığı noktaları da vurgulayabilir

Kişilik ve yolculuk haritalama: Bir arama sorgusunun bir kişinin farkındalık aşamasında (bir sorunu araştırma), değerlendirme aşamasında (çözümleri karşılaştırma) veya karar aşamasında (harekete geçmeye hazır) olup olmadığını etiketleyebilir

Büyük ölçekte brifingleri standartlaştırma: Büyük takımlar için yapay zeka, her brifinge aynı temel unsurları (örneğin hedef kitle, hedefler, anahtar kelimeler, bağlantılar ve vurgulanacak özellikler) dahil ederek tutarlılığı sağlar

*biçimleri uyarlama: AI, tek bir konudan çeşitli kanallar için (örnek, uzun formatlı blog, LinkedIn karuseli ve e-posta) özel içerik özetleri oluşturabilir ve böylece çaba sarfiyatını azaltır

Meta öğeleri dahil: AI, özet taslağı hazırlarken arama motorları için meta başlıklar, açıklamalar ve hatta alternatif metinler önerebilir

❗ Uyarı: Müşteri verilerine dayanarak her konunun arkasındaki niyeti anlamak için yine de bir içerik pazarlamacısına ihtiyacınız olacak. AI, anahtar kelimeler ve bakış açıları önerebilir, ancak arama yapan kişinin hızlı bir kontrol listesi, derinlemesine bir kılavuz veya ürün karşılaştırması istediğini güvenilir bir şekilde değerlendiremez.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Docs'u kullanarak içerik özetleri ve şablonlar oluşturun ve paylaşım yapın. AI ile hızlı bir şekilde taslak özetler oluşturabilir, bunları kendi yapınıza göre özelleştirebilir ve yazarlar, düzenleyiciler ve daha geniş pazarlama takım ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Belirli bir tür belgeyi sık sık mı kullanıyorsunuz? Tek bir tıklama ile onu şablona dönüştürün! ClickUp Belgesini kullanarak kendi kısa şablonlarınızı oluşturun

👀 Biliyor muydunuz? Ahrefs'in yaptığı bir ankete göre, pazarlamacıların %87'sinden fazlası içerik oluşturmada yapay zekayı kullanıyor. Yapay zeka kullanan şirketler, bunu manuel olarak yapacaklara kıyasla ayda %42 daha fazla içerik yayınlıyor.

3. Yazma ve ortak oluşturma

AI, en derin yargılarınızı gerektirmeyen yazma sürecinin bazı kısımlarını hızlandırır.

Bir yazar olarak gücünüz, nüansları anlamakta ve duyguları işleyebilmekte yatıyor. Tonunuzu nasıl değiştireceğinizi, vurgu yapmak için ne zaman duraklayacağınızı ve ne zaman benzetmeler kullanacağınızı biliyorsunuz.

Ayrıca stratejik bir bakış açısı getirerek içeriği iş hedefleriyle ilişkilendirir ve yapay zekanın sunduğu bilgileri doğrularsınız.

AI ise hız ve tekrarlama konusunda mükemmeldir. AI'yı kullanarak metinleri veya görselleri hızlı bir şekilde oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

clickUp'ın Avantajı:* İşte denemeye başlayabileceğiniz yaygın AI tarafından üretilen içerik türleri. Bu görüntüyü ClickUp Brain 🧠 kullanarak oluşturduk AI tarafından oluşturulan içerik türleri, ClickUp Brain kullanılarak oluşturulan infografik Bu video, Brain'i kullanarak içerik oluşturma yöntemini göstermektedir.

AI, yazma ve ortak oluşturmada nasıl yardımcı olur?

Boş sayfa yenileme: AI, girişler, geçişler veya destek paragrafların ilk taslaklarını saniyeler içinde oluşturmanıza yardımcı olur

Stil ve üslup değişiklikleri: Bölümleri, markanızın sesine uyacak şekilde hızlı bir şekilde yeniden yazabilir — gündelik, otoriter veya teknik

Genişletilebilir ana hatlar: AI araçlarını kullanarak madde işaretlerini paragraflara dönüştürebilir, örnekler ekleyebilir veya SSS önerilerinde bulunabilirsiniz

Çapraz biçim taslak oluşturma: AI yazma araçları, aynı özeti baştan başlamadan blog, e-posta veya LinkedIn gönderisine uyarlayabilir

Varyant testi: Bu araçlar, takımın incelemesi için başlıkların, CTA'ların veya özetlerin birden fazla sürümünü kolayca oluşturmanızı sağlar

❗ Uyarı: AI'nın gerçekleri ve verileri çarpıttığı bilinmektedir. Her veri, alıntı veya istatistiğin doğruluğu için çapraz referans kontrolü yapılmalıdır.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik oluşturma ş akışınızı yönetmek için ClickUp Görevleri'ni kullanın. Ek dosya olarak özetlerle yazma görevleri atayın, son teslim tarihi belirleyin ve taslaklar, revizyonlar ve onaylar için alt görevler kullanın. Görevlere entegre AI ile, görevden ayrılmadan yorumlar atayabilir, metin oluşturabilir veya düzeltebilir ya da durumu güncelleyebilirsiniz. Yazarlar, düzenleyiciler ve pazarlamacılar aynı konu üzerinde işbirliği yapabilirler, böylece geri bildirimler, sürümler ve nihai onaylar belgeler ve e-postalar arasında dağınık kalmak yerine merkezi bir yerde tutulur. Ayrıca, ClickUp Brain her zaman sorularınızı yanıtlamak için hazırdır, böylece uzun yorum konularını tek tek incelemek zorunda kalmazsınız!

Cartoon Network'ün sosyal medya pazarlama takımı, ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımını kullanarak içerik operasyonlarını koordine ediyor. Platform, takımın tek bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor, güven ve hesap verebilirlik sağlıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. Sosyal içerik, bir yöneticinin sürekli güncelleme talep etmesine gerek kalmadan, fikir aşamasından yaratıcı ve metin incelemesine, ardından da yayınlanmaya hazır hale gelir. Herkes projenin hangi kısmından kimin sorumlu olduğunu görebildiğinden, sorunların giderilmesi de daha kolaydır. Cartoon Network'ün Sosyal Medya Direktörü Sarah Lively'nin sözleriyle: Benim rolim strateji ve plana odaklanıyor, bu yüzden ClickUp'ı çok seviyorum. Her şeyin düzenli olduğundan ve kimin ne yapacaklarını bildiğimden emin olmalıyım ve bunun için ClickUp'a ihtiyacım vardı. Benim rolim strateji ve plana odaklanıyor, bu yüzden ClickUp'ı çok seviyorum. Her şeyin düzenli olduğundan ve kimin ne yapacaklarını bildiğimden emin olmam gerekiyor ve iş için ClickUp'a ihtiyacım vardı.

4. Düzenleme

Yazar taslağı gönderdiğinde, içerik takımı düzenleyici ayrıntılı olarak incelemeden önce her taslağı otomasyonlu gramer ve anlaşılırlık kontrollerinden geçirebilir.

Bununla birlikte, düzenleyicinin rolü de değişiyor. Artık yazım hatalarını düzeltmek veya grameri düzeltmek zorunda değiller; bunun yerine, yapısal netlik ve üslup üzerinde daha fazla zaman harcayacak, argümanları değerlendirecek ve ifade ve temsil konusunda etik kararlar alacaklar.

AI, düzenleme sürecini nasıl destekler?

İlk aşama temizleme: AI araçları, taslağınızı gramer sorunları, tekrarlanan ifadeler ve dolgu kelimeler açısından tarayabilir.

Ton ve netlik ayarlamaları: AI'yı kullanarak bir bölümü anında yeniden yazarak daha kendinden emin, konuşma veya teknik bir üslup elde ederek yazarlar ve biçimler arasında tutarlı bir marka sesi sağlayabilirsiniz.

Yapı ve akış iyileştirme: AI, ani geçişleri, eksik bağlamları veya düzensiz hızları vurgulayabilir. Birden fazla yazarın katkılarını birleştirirken özellikle yararlıdır.

SEO ve performans ayarları: Anahtar kelime yerleşimi ve okunabilirlik puanlarından meta açıklamalara ve iç bağlantılara kadar, AI içeriği daha kolay bulunabilir hale getirecek küçük değişiklikler önerebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Düzenleyicilerin geri bildirim döngüsünü basitleştirmek için ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanın. Düzenleyiciler ve takım üyeleri, ClickUp görevindeki görsellere, videolara ve PDF'lere doğrudan açıklama ekleyebilir. Düzenleyiciler belirli kelimeleri, görselleri veya kareleri vurgulayabilir, açıklığa kavuşturmak için yazarları veya tasarımcıları etiketleyebilir ve her düzenleme isteğini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Düzenlemeler tamamlandığında, yorumları çözülmüş olarak işaretleyebilirsiniz. Her sürümü temiz, şeffaf ve izlenebilir tutun.

Herkesin içerik işlemleri konusunda aynı sayfada olması için ClickUp, önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu, strateji, uygulama ve raporlamayı görsel bir gösterge panelinde birleştiren entegrasyonları içerir.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu ile içeriğinizi düzenli ve erişilebilir tutun.

Bu şablon, içerik takımınıza her bir içeriği baştan sona planlamak, düzenlemek ve denetlemek için yapılandırılmış bir sistem sunar. Fikirler, özetler, taslaklar ve onaylar tek bir yerde toplanır. Yazarlar ve pazarlamacılardan düzenleyicilere kadar herkes her bir içerik varlığında görünürlük sağlar.

Not: Bu, ClickUp'ta blogumuzun içerik işlemlerini yönetmek için kullandığımız şablon.

Dartmouth College – Öğrenci Sağlık Merkezi'nde Sağlık Programı Koordinatörü olan Sid Babla, içerik oluşturma için ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söylüyor:

ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa kadar olan süreci 2-3 kat daha hızlı tamamlayabiliyoruz. Görevleri etkili bir şekilde izleme yaparak ve bağlam bilgisi sağlayarak (açıklama ve yorumlar bölümü aracılığıyla), bağlam değiştirme ihtiyacı azaldı ve birden fazla sistem (GDrive, e-posta ve Slack) yerine tek bir sistem (ClickUp) kullanmaya başladık.

Eğer bir yazarsanız, bu sizi çok etkileyecek... Reddit aracılığıyla Bunu önlemek için bir çözümümüz var: ClickUp Brain MAX'ın Talk-to-Metin özelliği. Spontane düşüncelerinizi, sesli notlarınızı veya içerik fikirlerinizi hareket halindeyken kaydedin, Brain bunları anında düzenleme, genişletme veya işbirliğine hazır yapılandırılmış metne dönüştürsün. Artık yazamadığınız için hiçbir fikri kaybetmeyeceksiniz!

5. İçerik takvimi ve üretim izleme

İçerik düzenleme aşamasını geçtikten sonra, zorluk yazımdan koordinasyona kayar. İş akışının her aşamasını izleyen merkezi bir takvim yoksa, son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve dağıtım planları kolayca bozulabilir.

AI, üretim izleme ve planlamayı nasıl destekler?

Otomatik planlama: AI araçları, iş yükü kapasitesine ve geçmiş zaman çizelgelerine göre son teslim tarihleri atayabilir ve böylece kimsenin iş yükünün aşırı yüklenmemesini sağlar.

Hatırlatıcılar: AI, bir görevinin gecikme riski olduğunu algılar ve son tarihler geçmeden önce atananan kişileri veya düzenleyicileri uyarır.

Görünürlük gösterge paneli: AI tarafından oluşturulan gösterge panelleri, manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan taslak, inceleme veya yayınlanmaya hazır içeriklere anında erişim sağlar.

İçerik takvimi bilgileri: Bir AI aracı, etkileşim verilerini analiz ederek en uygun yayın zamanlarını, içerik karışımını veya platform sıklığını önerebilir.

❗ Uyarı: Her bir mikro görevi üretim takvimine eklemek çok zor olabilir. Filtreleri kullanarak en önemli aşamalara (ör. incelemeye hazır, planlanmış, yayınlanmış) odaklanın.

ClickUp'ın Avantajı: ClickUp'ın AI Alanları ile koordinasyon daha kolay hale geliyor. AI Alanları ile şunları yapabilirsiniz: Anında kısa görev özetleri oluşturun

Kampanyalarla ilgili otomasyon ilerleme güncellemelerini alın

Tek bir tıklama ile içeriği çevirin

Manuel çaba harcamadan eylem öğelerini belirleyin ClickUp'ta AI Özel Alanlarını kullanarak ilerleme izleme ve güncellemeleri otomasyonunu sağlayın. Bu akıllı özellikler, takımların düzenli kalmasına, rutin güncellemelerde zaman kazanmasına ve herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olur. Böylece siz de idari işlere daha az zaman ayırıp yaratıcı stratejilere daha fazla odaklanabilirsiniz. Bunları Pano Görünüm veya Takvim Görünümü ile birleştirin ve bir daha işleri manuel olarak izleme endişesi yaşamayın.

AI izlemeyi gerçekten büyük ölçekte işletmek için, takımların zaman çizelgeleri, görevler ve yayınlama öncelikleri konusunda uyum sağlayabilecekleri paylaşım bir alana ihtiyacınız var.

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu, takımlar ve platformlar arasında yayın programınızı basitleştiren görsel odaklı bir planlayıcıdır.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak standart bir çerçeve ile editoryal veya blog takvimleri oluşturun

Her bir içerik parçası için sürükle ve bırak kartları, içerik türüne veya kampanyaya göre renk kodlu olarak neyin, ne zaman ve nerede yayınlanacağını görebilirsiniz. Herhangi bir takvim kartına tıklayarak kanal ve içerik kategorisi dahil olmak üzere tüm görev ayrıntılarına erişebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: AI destekli ClickUp Otomasyonlarını kullanarak içerik durumu güncellemeleri ve ilerleme izleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Örneğin: Teslimat onaylandıktan sonra görevleri otomatik olarak ilerletin

Bir görevinin durumu "İncelemeye Hazır" olarak değiştiğinde düzenleyicileri otomatik olarak etiketleyin

Yayın tarihlerinden 48 saat önce hatırlatıcılar gönderin ClickUp Otomasyonları ile takım ş akışlarını otomatikleştirin

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar, aynı ürün veya hizmet olsa bile, yakın zamanda para ödedikleri şeyleri tüketme eğilimindedir. Yeni bir e-kitap, web semineri veya haber bülteni, yeni bir teklif, sınırlı süreli bir kampanya veya karar anıyla bağlantılı olduğunda daha değerli hissedilir (ve daha çok okunur).

6. İçerik yeniden kullanımı

Diğer tüm departmanlar gibi, içerik takımları da daha az kaynakla daha fazlasını yapacak şekilde sürekli baskı altındadır. Her an, büyüme, ürün pazarlama, satış desteği ve hatta işveren markası için içerik oluşturuyorsunuz.

Peki, akıl sağlığınızı kaybetmeden verimliliğinizi 10 katına nasıl çıkarabilirsiniz?

En hızlı yol, içeriği yeniden kullanmaktır. Tekerleği yeniden icat etmeye çalışmak yerine, mevcut olanlardan daha fazla değer elde edin.

Örnek olarak, bir araştırma raporu 5 bölümlük bir blog serisi, bir e-kitap, bir podcast serisi veya birkaç kontrol listesi olarak yeniden kullanılabilir.

Ancak, manuel olarak yeniden kullanım, zaman ve enerji gerektiren bir faaliyettir, bu da onu otomasyon için mükemmel bir aday haline getirir.

AI, yeniden kullanım aşamasında nasıl yardımcı olur?

otomatik biçim dönüştürme:* Üretken AI, bir blogu LinkedIn karuseline, e-posta özetine veya komut tabanlı yeniden yazımlarla kısa video senaryosuna dönüştürebilir

Ton ve hedef kitleye uyarlama: AI metin yazma araçları, bir metni farklı hedef kitle segmentleri veya kanallar için yeniden şekillendirebilir — LinkedIn için profesyonel, Instagram için konuşma, X için özlü

Önemli noktaların çıkarılması: alıntılar veya anahtar noktalar oluşturarak orijinal içeriğinize bağlantı veren kısa form içerikler oluşturabilir

Konu kümeleme: AI, yayınlanmış kütüphanenizi analiz edebilir, örtüşen temaları tespit edebilir ve anlatıyı genişletmek için paketler veya seriler önerebilir

SEO yeniden kullanımı: AI'dan eksik anahtar kelimeleri, yeni veri noktalarını veya iç bağlantı fırsatlarını belirlemesini isteyerek eski gönderileri yenileyin

💡 Profesyonel İpucu: AI, bir blogu karusellere, altyazılara veya kısa form videolara dönüştürmenize yardımcı olduktan sonra, bu varlıkları kullanıma hazır sosyal medya takvim şablonlarına doğrudan ekleyebilirsiniz. Bu şablonlar, platform, yayın türü, başlık, yaratıcı içerik ve onay durumu için önceden oluşturulmuş alanlara sahiptir. Takımınız, araçlar arasında geçiş yapmadan plan, program ve işbirliği yapabilir.

7. Performans izleme ve içerik analizi

Her içerik pazarlamacısının bildiği gibi, içerik ve kampanyaları yayına sokmak sürecin sadece bir parçasıdır. Ayrıca, bunların performansını izlemeniz ve gerektiğinde optimize etmeniz gerekir.

Birden fazla kanal ve düzinelerce metrikle, performans izleme genellikle veri yüklemesi sorununa dönüşür. Bunu, her bir parça için elektronik tablolar veya birden fazla araç kullanarak yapıyorsanız, bu sorun daha da artar.

AI burada kurtarıcınız olur.

AI, performans izleme ve analizini nasıl destekler?

otomasyonlu veri toplama: *AI, birden fazla platformdan (Google Analytics, LinkedIn, YouTube vb.) etkileşim, trafik ve dönüşüm verilerini tek bir gösterge paneline çekebilir

Örüntü tanıma: AI, zaman içindeki performans eğilimlerini belirleyebilir — örnek olarak, hangi içerik uzunluğu daha fazla dönüşüm sağlar veya hangi günler daha yüksek etkileşim getirir

*duygu ve niteliksel analiz: Yorumları, geri bildirimleri veya anket yanıtlarını analiz ederek, AI hedef kitlenin duygularını ölçebilir ve takımınızın üslubu, mesajları veya konu odağını iyileştirmesine yardımcı olabilir

tahminsel içgörüler: *AI, geçmiş verilere dayanarak gelecek ay hangi konuların veya içerik türlerinin en iyi performansı göstereceğini tahmin edebilir ve içerik takvimlerini daha stratejik bir şekilde planlamanıza yardımcı olur

❗ Uyarı: Performans izleme silolarda işlemeyecektir. Performans verileri daha büyük pazarlama ekosistemine bağlanmalıdır:

İçerik analizlerini CRM verileriyle bağlantı kurarak hangi gönderilerin dönüşümleri etkilediğini görün

Kampanya performansını SEO büyümesine ve marka aramalarına bağlayın

Etkileşim ve potansiyel müşteri kalitesi metriklerini birleştirerek gerçek ROI'yi anlayın

💡 Profesyonel İpucu: Tüm performans metriklerinizi merkezileştirmek ve görselleştirmek için ClickUp Gösterge Panelleri kullanın. Görevler, Özel Alanlar ve entegrasyonlardan gelen verileri bir araya getirerek çıktıları, zaman çizelgelerini ve etkileşimleri tek bir yerden izlemeyi sağlayabilirsiniz. Çubuk grafikler, pasta grafikler veya çizgi grafikler gibi bileşenler arasında geçiş yaparak darboğazları tespit edin ve kampanyanın başarısını ölçün. Daha dinamik ve anlık raporlama için AI kartları ekleyin! En iyi yanı, C-Suite için gösterge panellerinizi özel olarak oluşturabilmenizdir, yani raporları özetlere dönüştürmek için zaman kaybetmezsiniz. ClickUp Gösterge Panellerinde içerik metriklerini izleme

*clickUp'ın Avantajı: ClickUp entegrasyonları, tüm içerik performans evreninizi tek bir çalışma alanına getirir. *analiz araçlarını senkronizasyon sağlayın: Google Analytics, HubSpot veya YouTube'u bağlayarak etkileşim, dönüşüm ve trafik verilerini otomatik olarak ClickUp Gösterge Panellerinize aktarın

İçeriği boru hattına bağlayın: Salesforce veya HubSpot gibi CRM'lerle entegre ederek hangi içerik varlıklarının gerçek potansiyel müşterileri ve geliri artırdığını takip edin

İşbirliği geliştirin: Slack veya Teams'i bağlayarak, anahtar metrikler değiştiğinde veya dönüm noktaları ulaşıldığında bildirimlerin anında tetikleyici olmasını sağlayın

*sEO ve yayınlama araçları arasındaki bağlantıyı kurun: WordPress, SEMrush veya Ahrefs ile entegre ederek sıralamaları izleyin ve ş akışınızdan doğrudan yayınlayın ClickUp'ın AI Ajanları, güncellemeleri, raporları ve yanıtları otomatikleştiren yerleşik yapay zeka asistanları olarak çalışır. Manuel kurulum gerektirmeden günlük veya haftalık özetler yayınlayabilir, takım toplantıları düzenleyebilir veya içerikle ilgili sorguları anında yanıtlayabilirler.

İçerik Takımları için AI Kullanmanın Avantajları

AI'yı içerik yaşam döngüsünün her aşamasına entegre etmek size birçok açıdan yardımcı olur. Örneğin, AI:

Belirsiz fikirleri somut adımlara dönüştürerek zihinsel yükü azaltır

İşin yapıldığı yerde AI önerileriyle yaratıcı ivmeyi korur, bağlam değiştirmeyi ve blokları en aza indirir

Marka sesini yansıtan taslak oluşturucular , özetler ve şablonlarla teslimatları standartlaştırır

İçerik stratejisi, yazım ve tasarım takımı, proje güncellemeleri ve bağımlılıklar hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak ekip silolarını birleştirir

Farklı kitleler ve platformlar için içeriği hızlı bir şekilde yerelleştirerek, basitleştirerek veya yeniden çerçevelendirerek içeriği gerçek zamanlı olarak uyarlar

AI destekli etiket, adlandırma kuralları ve büyük ölçekli kontrol listesi oluşturma ile içerik yönetimini güçlendirir

Self servis imkanı sunar; yazarlar, düzenleyiciler ve pazarlamacılar diğer takımlar veya araçları beklemeden AI'dan yardım alabilirler

İşte ClickUp içindeki içerik üretim sürecinin bir özeti.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değil. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir!

İçerik İşinde AI'nın Sınırları (ve Bunları Aşmanın Yolları)

İçerik oluşturma ve pazarlama için AI kullanmanın birçok avantajı olmasına rağmen, bağlam kaçırma ve IP riskleri gibi göz ardı edemeyeceğiniz kör noktalar da vardır. AI'nın yetersiz kaldığı noktalar ve bu sorunları nasıl işleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

1. Sıkıcı, tekdüze içerik

AI'nın sunduğu verimlilik sayesinde, milyonlarca iş artık büyük ölçekte içerik yayınlıyor. Ancak platformlar artık duygusal derinlikten yoksun benzer içeriklerle dolup taşıyor. Okuyucular cansız makaleleri giderek daha fazla görmezden geliyor ve markalar arka planda kaybolma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

✅ Bunun için en bariz çözüm, yapay zekayı marka hikayeleri, beklenmedik bakış açıları ve içeriden bilgiler katabilecek deneyimli düzenleyicilerle birleştirmektir.

IBM'e göre, hızlı mühendislik de aynı verimlilik düzeyini korurken size yardımcı olabilir. İşte bazı teknikler: AI'nın yapısını veya tonunu yönlendiren örnekler vermek için sıfır atış ve az atış komutları

Düşünce zinciri yönlendirmesi , açıklayıcılar için adım adım akıl yürütmeyi teşvik eder

Rol belirleme, AI'ya derinlik ve perspektif katmak için bir kişilik atadığınız yer

İyileştirme döngüleri ilk taslağı kabul etmek yerine çıktıları tekrar tekrar geliştirmenizi sağlar

2. Bağlam kör noktaları

AI, dili inanılmaz bir hızda işlerken, kültürel alt metinler, ton değişiklikleri, yasal sonuçlar ve bir markanın geçmişteki hatalarıyla başa çıkmakta zorlanır. Bu durumsal farkındalık eksikliği, garip mizah, uygunsuz ifadeler veya yanlış içeriklere yol açabilir.

✅ Editör denetimi her zamankinden daha önemli hale geldi. AI'yı eğitmek başka bir stratejidir; markanızın anahtar bağlamlarına uygun hazır kütüphaneler oluşturabilirsiniz. Bu kılavuzlar, bölgeye özgü talimatlar, hedef kitle profilleri ve tabu konular gibi açık ve net olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Yazarların ve editörlerin %60'ı AI asistanlarının "ilgili bağlamı kaçırdığını" söylüyor. AI'nın kaliteyi etkilediğini düşünenlerin %44'ü bağlamın kaçırılmasını suçluyor.

3. Fikri mülkiyet ve etik mayın tarlaları

Yapay zeka, büyük miktarda çevrimiçi veriyi yeniden düzenleyerek içerik ve içgörüler üretir. Net bir atıf veya kaynak şeffaflığı olmadan, işler istemeden intihal içerik yayınlama riskiyle karşı karşıya kalır. Ayrıca, lisanslı materyalleri ihlal etme ve orijinal oluşturuculara kredi vermeme riski de vardır.

✅ Bu zorluğun üstesinden nasıl gelebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

*uzun formlu, araştırma ağırlıklı veya yüksek görünürlükteki içerikleri yayınlamadan önce, kurumsal düzeyde intihal ve telif hakkı denetleyicileriyle AI çıktılarını kontrol edin

Komut istemlerinde harici materyal kullanırken lisanslamayı doğrulayın ve tescilli veya hakları temizlenmiş verilerle sınırlandırın

Pazarlama için yapay zeka kullanımına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bu video'yu izleyin.

ClickUp ile İçerik Yazın (Ve Başarılı Olun)

İçerik takımı ne kadar becerikli olursa olsun, fikirleri ölçeklendirmek, özetleri yerinde tutmak ve her hafta teslim tarihlerine uymak zor bir iştir.

İçerik takımı ne kadar becerikli olursa olsun, fikirleri ölçeklendirmek, özetleri yerinde tutmak ve her hafta teslim tarihlerine uymak zor bir iştir.

Görevlerin, belgelerin, konuşmaların ve içgörülerinin bir arada bulunduğu Converged AI Workspace olan ClickUp, içerik operasyonlarınıza benzeri görülmemiş bir verimlilik ve görünürlük sağlar. Otomasyon, gerçek zamanlı gösterge panelleri, görevlere ve belgelere entegre AI ve önceden oluşturulmuş şablonlar ile içerik ekibinizi bir verimlilik merkezine dönüştürebilirsiniz.

Organizasyondaki herkesin imrendiği bir iş. 😀

Peki, ne bekliyorsunuz? AI'yı benimseyin ve bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.