Pazarlama takımları için ChatGPT ile yaratıcı özetlere otomasyon kazandırma

Bir projeye başlamak için kaç kez oturdunuz ve "Bir dakika... brifing nerede?" diye düşündünüz? Ya da daha kötüsü, e-postaları, sohbet konuları ve dağınık notları karıştırarak bir brifing oluşturmaya çalıştınız?

Bu durum sinir bozucu, herkesi yavaşlatıyor ve ivmeyi öldürüyor. İşte bu noktada otomasyonlar devreye giriyor!

Bu kılavuzda, ChatGPT ile yaratıcı özetleri otomatikleştirmeyi adım adım anlatacağız. Bonus olarak, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ile otomasyon yapmayı da keşfedeceğiz. 🔁

Hadi başlayalım!

ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonunu kullanarak her şeyi tek bir yerde toplayın. Hedefler, kapsam ve dönüm noktaları için yerleşik alanlara sahip bu şablon, paydaşları uyumlu hale getirmeyi, geri bildirimleri izlemeyi ve projeleri ilk günden itibaren net bir şekilde başlatmayı kolaylaştırır.

ChatGPT'yi kullanarak yaratıcı özetlere otomasyon getirme

Yaratıcı brifing, pazarlama veya yaratıcı bir proje için yön ayarını belirleyen kısa bir belgedir.

Geleneksel olarak, satış ve pazarlama takımları bu özetleri manuel olarak oluşturur, formları doldurur, e-posta ile gönderip alır ve her şeyi bir belgeye biçimlendirir. Bu işlem zaman alıcıdır ve tutarsızlıklara yol açabilir.

Otomasyon bunu değiştirir. Her özeti sıfırdan yazmak yerine, pazarlama için ChatGPT'yi kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Form aracılığıyla kampanya ayrıntılarını toplayın

Bu bilgileri bir otomasyon platformu (Make, Zapier veya Power Automate gibi) aracılığıyla ChatGPT'ye otomatik olarak gönderin

ChatGPT'nin ham verileri rafine bir yaratıcı özet haline getirmesine izin verin

Özetleri doğrudan çalışma alanınıza (ClickUp, Google Dokümanlar, e-posta veya diğer yaratıcı proje yönetimi yazılımları gibi) gönderin

Ayarını yaptıktan sonra, her yeni kampanya talebi ek bir çaba gerektirmeden otomatik olarak kullanıma hazır bir kreatif brief oluşturur.

Şimdi, pazarlama otomasyonu için yapay zekayı nasıl kullanacağımızı inceleyelim.

Adım #1: Tetikleyici etkinlikleri belirleyin

İlk olarak, yaratıcı brifingin ne zaman oluşturulması gerektiğine karar verin. Yaygın tetikleyiciler şunlardır:

Yeni bir kampanya başvuru form (Google Forms, Typeform, Airtable) gönderildi

ClickUp gibi yapay zeka pazarlama araçlarında oluşturulan veya güncellenen yeni bir proje

CRM'nize gönderilen bir müşteri kayıt formudur

Planlanmış bir tetikleyici (ör. aylık tekrarlanan kampanyalar için özetler oluşturun)

🧠 İlginç Bilgi: "Robot" kelimesi, zorla çalıştırma veya ağır iş anlamına gelen Çekçe robota kelimesinden türemiştir. Bu kelime, makinelerin insan işçilerin yerini alacağını hayal eden 1921 tarihli R. U. R. ( Rossum's Universal Robots ) adlı oyunda kullanılmıştır.

Adım #2: Veri toplamanızı yapılandırın

ChatGPT bir özet oluşturabilmek için, kampanya ayrıntılarını toplamak için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyacınız olacaktır. Manuel giriş formlarını ClickUp Formları ile değiştirerek başlayın.

Hatta pazar araştırması için yapay zekayı kullanabilir ve her kampanya veya müşteri için proje adı, hedefler, hedef kitle, teslim edilecekler, bütçeler, zaman çizelgeleri ve üslubu içeren özel bir form oluşturabilirsiniz.

ClickUp Liste gidin (ör. "Yaratıcı Kampanya") Tıklayın + Görünüm → Form Gerekli tüm bilgiler için alanlar oluşturun: Proje/kampanya adı Hedefler ve amaçlar Hedef kitle Anahtar çıktıları Bütçe ve zaman çizelgesi Marka yönergeleri veya ses tonu Proje/kampanya adı Hedefler ve hedefler Hedef kitle Anahtar çıktılar Bütçe ve zaman çizelgesi Marka kılavuzları veya ses tonu Formu yayınlayın ve paylaşılabilir bağlantıyı kopyalayın

Proje/kampanya adı

Hedefler ve hedefler

Hedef kitle

Anahtar çıktılar

Bütçe ve zaman çizelgesi

Marka kılavuzları veya ses tonu

ClickUp'ta özel formlar oluşturun Pazarlama ş akışının niteliğine göre ClickUp Formunuzu özel hale getirin

Bu, her gönderimin standartlaştırılmasını sağlayarak ChatGPT'ye tutarlı girdi sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Büyük ajanslarda brief her zaman yaratıcılar tarafından yazılmaz. Genellikle, takım fikir üretmeye başlamadan önce hem markayı hem de hedef kitleyi derinlemesine anlamakla görevli hesap planlayıcıları tarafından yazılır.

Adım #3: Bir otomasyon platformuna bağlantı kurun

Ardından, Make (Integromat), Zapier veya Microsoft Power Automate gibi bir ş akışı otomasyon aracı seçin. Bu araçlar, form yanıtlarınızın ChatGPT ile bağlantısını kurmanıza olanak tanır.

Örnek: Tetikleyici: "ClickUp xyz klasöründe yeni görev" (form gönderimi)

Eylem: 'Bu verileri API aracılığıyla ChatGPT'ye gönder'

Otomasyon platformları, form yanıtlarını ChatGPT'nin alacağı komut istemine kolayca harita etmenizi sağlar. Bu kılavuzda Make'i kullanacağız.

Öncelikle, verilerin ş Akışına otomatik olarak akışabilmesi için ClickUp'ı Make'e bağlantı yapmanız gerekir. Bunun için şunları yapın:

1. Make.com'a kaydolun veya giriş yapın

2. Yeni Senaryo (otomasyon ş Akışı) oluşturun

Yeni bir senaryo oluşturmaya başlamak için uygulama listesinden ClickUp'ı seçin

3. ClickUp'ı tetikleyici olarak ekleyin

Görev İzle veya Form Gönderi İzle seçimini yapın

Bir webhook oluşturarak ve ekrandaki talimatları izleyerek ClickUp hesabınızı bağlayın

Form gönderilerinizin görev oluşturduğu Listeyi seçin

Yeni bir görev (form yanıtı) oluşturulduğunda tetikleyiciyi çalışmaya ayarlayın

Make'in ClickUp verilerinize erişmesine ve bunları kullanmasına izin vermek için bağlantıyı yetkilendirin

🧠 İlginç Bilgi: Otomasyon, yüzyıllardır müzikte var olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında icat edilen piyano otomatları, delikli kağıt rulolar kullanarak şarkıları baştan sona çalabiliyordu ve dijital teknolojiden çok önce eğlenceyi otomatikleştiriyordu.

Adım #4: Make aracılığıyla ChatGPT'ye veri gönderin

Şimdi ChatGPT'yi içerik oluşturma için kullanma zamanı.

Bağlantı kurulmadan önce OpenAI API anahtarınıza ihtiyacınız olacak (bu, Make.com'un ChatGPT ile iletişim kurmasını sağlar).

OpenAI API anahtarınızı nasıl edinebilirsiniz?

1. OpenAI'nin web sitesine gidin 2. Hesapınıza giriş yapın 3. Hesap ayarlarında API Anahtarları'nı bulun 4. Yeni Gizli Anahtar Oluştur'u tıklayın

OpenAI API anahtarınızı web sitesinden alın

💡 Profesyonel İpucu: API anahtarını güvenli bir yere kopyalayıp yapıştırın. Bu tek seferlik bir görünüme sahiptir, yani pencereyi kapattığınızda anahtarı bir daha göremezsiniz.

Make.com'a geri dönün ve bunu yapın

1. Senaryonuza bir HTTP veya OpenAI Modülü ekleyin

API'ye doğrudan bağlantı kurmak istiyorsanız HTTP → İstek Yap'ı kullanın

Veya önceden oluşturulmuş OpenAI modülünü seçin (varsa)

2. İstenildiğinde, API anahtarını yapıştırarak OpenAI hesabınızı bağlayın. Artık bağlantı kuruldu!

API anahtarı ile Make'i ChatGPT'ye bağlayın

Otomasyonun "akıllı" hale geldiği nokta budur. Her seferinde yeni bir komut yazmak yerine, formunuzdan (ör. ClickUp Form, Typeform veya Google Form) ayrıntıları çeken yer tutucular içeren açık bir komut şablonu oluşturursunuz.

📌 Örnek komut: Aşağıdaki ayrıntılara göre bir yaratıcı özet oluşturun: Proje Adı: {{Proje Adı}} Proje Nesne Hedefleri: {{Hedefler}} Hedef Kitle: {{Hedef Kitle}} Çıktılar: {{Çıktılar}} Zaman çizelgesi: {{Timeline}} Bütçe: {{Bütçe}} Ton/Yönergeler/Stil Tercihleri: {{Yönergeler}}

Burada, {{Proje Adı}}, {{Hedefler}} vb. yer tutucular, takımınızın veya müşterinizin form'a girdiği gerçek değerlerle otomatik olarak doldurulur.

ClickUp'ta (veya bağladığınız herhangi bir araçta) yeni bir form gönderildiğinde, Make bu form yanıtlarını yakalar, verileri hazır şablona biçimlendirir ve API bağlantınız aracılığıyla ChatGPT'ye gönderir.

Tetikleyicinin ardından ChatGPT, bilgileri anında işler ve o projeye göre özenle hazırlanmış bir yaratıcı özet sunar.

💡Profesyonel İpucu: Modülü ayarlarken bir ChatGPT modeli (ör. GPT-5) seçin ve parametreleri ayarlayın: Sıcaklık: Yaratıcılığı ayarlayın (düşük = kesin, yüksek = daha yaratıcı)

Maksimum Belirteç Sayısı: Özetin uzunluğunu kontrol edin

Adım #5: Özetle bir ClickUp belgesi oluşturun

ChatGPT yaratıcı özeti oluşturduktan sonra, bununla ne yapılacağını merak edebilirsiniz. Manuel olarak kopyalayıp yapıştırmak, otomasyonun amacını boşa çıkarır.

Özetin doğrudan takımınızın ihtiyaç duyduğu yere ulaştırılması için son adımı otomasyona tabii kılalım.

3. adımda yaptığınız gibi, Make'e ClickUp "Belge Oluştur" modülünü ekleyin Ana konumunu seçin (aynı liste veya özel bir belge klasörü) ChatGPT çıktısını belge içeriği olarak kullanın Başlığı dinamik olarak ayar (ör. Yaratıcı Özet – {{Proje Adı}})

Böylelikle, her kampanya otomatik olarak ClickUp Belge içinde kendi saklanabilir, paylaşılabilir yaratıcı özetine sahip olur.

🔍 Biliyor muydunuz? 1980'lerde fabrikalar, makinelerin tek bir sürece sabitlenmek yerine farklı görevler için yeniden programlanmasına olanak tanıyan programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC'ler) kullanmaya başladı.

Yaratıcı özet otomasyonu için örnek ChatGPT komutları

ChatGPT'nin nasıl işlediğini gördükten sonra, yapılandırılmış ve kullanışlı özetler oluşturması için ona rehberlik edecek komutlar da isteyeceksiniz. Yaratıcı sürecinize uyarlayabileceğiniz bazı örnekler şunlardır:

1. Kampanya alımı → Tam özet

Aşağıdaki ayrıntıları kullanarak bir pazarlama kampanyası için yaratıcı özet oluşturun: Proje: {{campaign_name}}, Hedefler: {{objectives}}, Hedef Kitle: {{audience}}, Çıktılar: {{deliverables}}, Zaman Çizelgesi: {{timeline}}, Bütçe: {{budget}}, Yönergeler: {{guidelines}}. Bölümlere biçim verin: Genel Bakış, Hedefler, Hedef Kitle, Çıktılar, Zaman Çizelgesi, Bütçe.

2. Ton uyumlu özet

Siz bir marka stratejistisiniz. Aşağıdaki ayrıntılara göre bir kreatif brief oluşturun: {{form_data}}. Özet, {{brand_guidelines}} ile tutarlı, profesyonel ancak samimi bir üslupta yazılmalıdır. Bir slogan önerisi ve üç kampanya teması fikri ekleyin.

3. Çok kanallı kampanya özeti

Bu girdi {{form_data}}'dan, birden fazla kanal (sosyal medya, e-posta, blog, ücretli reklamlar) için özel olarak hazırlanmış çıktıları içeren bir kreatif brief oluşturun. Kanal özelindeki hedefleri, hedef kitle bilgilerini ve her kanala özel önerilen mesajları vurgulayın.

Yaratıcı özetler için ChatGPT kullanmanın sınırları

Yaratıcı özetleri oluşturmak için ChatGPT'ye güvenirken, onun sınırlarının farkında olmak çok önemlidir. Aklınızda bulundurmanız gereken beş anahtar sınırlama şunlardır:

Tutarlı olmayan marka sesi: ChatGPT'nin çıktıları, ifade veya komut yapısına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir, bu da kampanyalar arasında tutarlı bir tonu korumayı zorlaştırır.

Sınırlı stratejik içgörü: ChatGPT, biçimlendirme ve dil konusunda iyi olsa da, gerçek pazar içgörüsünden yoksundur. İnsan pazarlamacılar gibi trendleri yorumlayamaz veya uygulanabilir bir strateji öneremez.

Yaratıcılık ve özgünlük farkı: Yapay zeka tarafından üretilen fikirler genellikle gerçekten yenilikçi olmaktan ziyade tanıdık olanlara yakınlaşır; insan uzmanlığı hala nüansları ve özgünlüğü keskinleştirir.

Halüsinasyonlar ve yanlış bilgiler: Bazen ChatGPT, yanlış veya uydurma bilgileri güvenle üretebilir, bu da dikkatli bir doğrulama gerektirir.

Bilişsel aşırı bağımlılık riski: Reklamcılık ve yaratıcı Reklamcılık ve yaratıcı görevlerde yapay zekanın aşırı kullanımı, insan düşüncesini zayıflatarak pazarlama işinde derin sahiplik, eleştirel düşünme ve özgün içgörüyü baltalayabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı brief'lerde mood board'lar, renk paletleri ve hatta çalma listeleri bulunur. Ajanslar, bir atmosferi görsel veya müzikal olarak paylaşımının, yaratıcı takımını kelimelerden daha hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceğine inanır.

🎥 Bu video, pratik araçlardan gerçek zamanlı olarak sunulan uygulanabilir stratejilere kadar, pazarlama için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi gösterir.

ClickUp'ı Kullanarak Yaratıcı Özetlerinizi Kolaylıkla Düzenleyin

Pazarlama Takımları için ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti, gösterge panellerini ve yapay zekayı tek bir çalışma alanında birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Mevcut kullanıcı Lulu Press'ten Chelsea Bennett'ın görüşlerini dinleyin:

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olması çok hoşumuza gidiyor. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olması nedeniyle bu platformu çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve ş Akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

ChatGPT tek başına bağlam veya marka pozisyon eksik özetler oluşturabilir. ClickUp ile projelerinize bağlı, yapılandırılmış ve paylaşılabilir özetler elde edersiniz.

Bunun, brief oluşturmayı nasıl daha akıllı ve daha işbirlikçi hale getirdiğini görelim. 👀

Yaratıcı özetleri kolaylaştırın

ChatGPT, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik sunsa da, proje ş akışlarınıza doğal bir şekilde entegre olmaz. Takımlar genellikle brifinglerin manuel dağıtımını yapmak, gözden geçirenleri atamak veya proje takipçilerini güncellemek zorunda kalır.

ClickUp Otomasyonları bu darboğazı ortadan kaldırır.

Görevlerin ve özetlerin otomatik olarak atanmasını sağlamak için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın

Örnek olarak, bir kreatif brief ClickUp Belge'ye yüklendiğinde, ClickUp Otomasyonları otomatik olarak tasarım görevini oluşturan, sanat yönetmenini gözden geçiren kişi olarak atayan ve görev durumunu 'İlerleme' olarak güncelleyen bir iş akışını tetikleyici rolünü üstlenebilir. Pazarlama müdürü daha sonra son teslim tarihi hatırlatıcı alır ve böylece tüm brifing döngüsü devam eder.

Ardından, ClickUp Entegrasyonları ile bu özet anında Google Drive'da depolanabilir, HubSpot kampanyasına bağlanabilir veya Figma gibi görsel tasarım araçlarına aktarılabilir.

Diğer otomasyon örnekleri şunlardır:

Paydaşları bilgilendirin: Özet tamamlandığında pazarlama müdürünü bilgilendirin, böylece kampanya zaman çizelgelerini uyumlu hale getirebilirler.

Alt görevler oluşturun: Özeti tasarım konseptleri, taslak metinler ve varlık onayları için otomatik olarak alt görevlere bölün.

İlerlemeyi takip edin: Bağlantılı tüm görevler tamamlandıktan sonra özeti 'Lansmana Hazır' durumuna taşıyın.

Geri bildirim toplayın: Geri bildirimler, görev verildikten sonraki iki gün içinde eklenmezse, gözden geçirenlere bir hatırlatıcı gönderin.

Özetleri arşivleyin: Kampanyalar yayınlandıktan sonra, tamamlanan özetleri ileride başvurmak üzere özel bir klasörde saklayın.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain ve Autopilot Agents ile sadece adımları otomasyonla sınırlı kalmaz, tüm ş akışlarını koordine edersiniz. İhtiyacınızı sade bir İngilizceyle açıklayın, örneğin "Reddit'te Pazarlama" için bir blog özeti oluşturun ve bunu pazarlama müdürüne atayın." ClickUp Brain anında özeti oluştururken, Otomatik Pilot Aracınız görevini atar, son teslim tarihlerini ayarlar ve sonraki eylemleri önerir — hepsi otomatik olarak, tek bir çalışma alanında. ClickUp Brain'in yaratıcı özetlerinizi yönetmesine izin verin — AI destekli hassasiyetle her pazarlama talebini oluşturun, düzenleyin ve optimize edin.

Merkezileştirin ve işbirliği yapın

ClickUp Belge, tüm kreatif özetleri tek bir yerde tutarak erişimi, düzenlemeyi ve kampanya işine doğrudan bağlamayı kolaylaştırır.

Örnek, yeni bir video reklam için yaratıcı brifing ClickUp Docs'ta taslak olarak hazırlandığında, proje yöneticisi zaman çizelgesini onaylamak için Doc içinde düzenleyiciyi etiketleyebilir. Aynı zamanda, metin yazarı senaryo taslağını ayrı bir bölüme ekler. Aynı canlı belge olduğu için, güncellemeler sürüm karmaşası olmadan herkes için görünürlük kazanır.

Kolay erişim ve kampanya uyumu için yaratıcı özetlerin doğrudan ClickUp Belge'de görünümü alın ve bağlantı kurun

Takım üyeleri yorum yapabilir, düzenleme önerebilir ve sürüm geçmişini izleyebilir. Ayrıca, klasörler, Özel Alanlar ve anahtarlarla özetleri, varlıkları ve notları düzenleyerek, birleşik bir çalışma alanında bulunan yapılandırılmış, gezinmesi kolay belgeler oluşturabilirsiniz.

🤩 Bonus: ClickUp Brain ile özetleri hazırlamak ve iyileştirmek daha da hızlı hale geliyor. Yapay zekayı, kampanya girdilerini özetlemek, bölümleri yeniden ifade etmek, fikirleri genişletmek veya notları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmek için doğrudan belge içinde yazmaya yönlendirebilirsiniz. Belgelerde ClickUp Brain'e yaratıcı özetler oluşturmasını söyleyin ✅ Bu komutu deneyin: Yeni çevre dostu su şişemizi tanıtan bir sosyal medya kampanyası için ayrıntılı bir taslak içeren bir yaratıcı özet oluşturun. Kampanya nesnesini, hedef kitleyi, anahtar mesajları, önerilen kanalları, zaman çizelgesini ve bütçe hususlarını ekleyin. Buna yeni bir bakış açısı ekleyin.

Çalışma alanınızda yapay zekayı kullanın

ClickUp Brain'in Docs ve otomasyonlarda neler yapılacağını zaten görmüş olsanız da, bu sadece yüzeysel bir bakış.

İçeriği tek başına üreten ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain projelerinizin, görevlerinizin, belgelerinizin ve bağlı uygulamalarınızın tam bağlamına sahiptir, bu da onu daha akıllı, daha hızlı ve ChatGPT'ye en iyi alternatif haline getirir.

İşte diğer bazı yapay zeka kullanım örnekleri:

*anında yanıtlar alın: AI Knowledge Manager ile çalışma alanınıza erişin. "YouTube kampanyasının anahtar hedefleri nelerdi?" veya "Hangi özetler yeni marka yönergelerine atıfta bulunuyor?" gibi sorular sorun ve tam bağlamla anında, doğru yanıtlar alın

Toplantı özetleri ve gerekli tüm bilgiler için ClickUp Brain'i talep edin

*rol özelinde içerik oluşturun: AI Writer for İş ile markanızın sesiyle tamamlandı yaratıcı özetler, kampanya özetleri veya müşteriye sunmaya hazır teklifler hazırlayın. Ayrıca mesajları iyileştirebilir, bölümleri genişletebilir veya içeriği çevirebilirsiniz

ClickUp Brain ile belirli senaryolar için taslak senaryolar hazırlayın

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX bunu daha da ileriye taşır. Bu, nerede iş yaparsanız yapın erişebileceğiniz özel AI masaüstü yardımcınızdır. Şunları birleştirir: ClickUp verileri

Bağlantılı uygulamalar

Büyük dil modelleri (ChatGPT, Claude, Gemini)

Web araması Brain MAX, bağlamı, aramayı, otomasyonu ve oluşturmayı merkezileştirerek yapay zeka yayılmasını ortadan kaldırır. Bir kampanyanın ilerlemesini kontrol etmeniz mi gerekiyor? ClickUp Brain MAX ile tüm ilgili görevleri arayabilir, Figma'dan tasarım dosyalarını çekebilir ve kısa bir ilerleme özeti hazırlayabilirsiniz. Hazır olduğunda, özeti doğrudan ClickUp Chat'te paylaşım yaparak, çalışma alanından ayrılmadan takımınızı güncel tutabilirsiniz.

Yaratıcı özetleri otomatik pilotta çalıştırın

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları, yapay zeka destekli takım arkadaşları gibi çalışarak, sürekli kontrol etmenize gerek kalmadan her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

Önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile şunları yapabilirsiniz: Haftalık Rapor: Son teslim tarihleri, inceleme aşamaları ve bekleyen onaylar dahil olmak üzere tüm aktif özetlerin bir özetini yayınlayın

*günlük Rapor: Yeni gönderimler, revizyonlar ve tamamlandı özetlerin hızlı bir özetini paylaşım yaparak takımın uyum içinde çalışmasını sağlayın

Takım StandUp: Üzerinde işlenenler, incelenmekte olan özetler ve engellerin bulunduğu yerler hakkında otomatik olarak güncellemeler oluşturun

Otomatik Yanıt Aracısı: Çalışma alanınızdan gerçek verileri çekerek "Hangi özetler tasarım incelemesi için bekliyor?" gibi sık sorulan sorulara anında yanıt verin

ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak yaratıcı özetleri otomatik olarak atayın, güncelleyin ve izleme yapın

Ve bunlarla sınırlı değilsiniz. Özel Otomatik Pilot Ajanları, ş akışlarını daha da özelleştirmenizi sağlar.

Örnek, aşağıdakileri yapan bir ajan ayarlayabilirsiniz: ClickUp Beyaz Tahta 'da beyin fırtınası fikirlerinden görevler oluşturun

Geri bildirim durumu doğrultusunda özetleri otomatik olarak güncelleyin

Öncelikli olarak ele alınması gereken gecikmiş özetleri işaretleyin

Pazarlama ve yaratıcı süreçlerin otomasyonu hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Proje metriklerini izleyin ve analiz edin

ClickUp Gösterge Panelleri, tüm kreatif brief'lerinizi, kampanyalarınızı ve takım faaliyetlerinizi gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlar. Planlanmış Raporlar ile, herhangi bir gösterge paneli görünümünden doğrudan paydaşlara dönemsel güncellemeleri otomatik olarak e-posta ile gönderebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartları ile görevlerden, belgelerden ve yorumlardan ilgili verileri alın

Ayrıca, AI Kartları, Gösterge Panolarınıza zeka katarak şunları sağlar:

etkinliği özetleyin: *Kampanya ilerlemesi, görev tamamlama ve takım katkıları hakkında anında güncellemeler alın

*yönetici özetleri: Dönüm noktaları ve proje durumu dahil olmak üzere liderlik için üst düzey genel bakışlar oluşturun

Özel raporlar: AI'ya "Hangi özetler gecikmiş?" veya "Bu haftanın engelleri nelerdir?" gibi spesifik sorular sorun

Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derinlemesine ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Bu küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 oranında azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay olan tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

Şablonlarla işleri hızlandırın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonu ile kampanyaları planlayın ve yaratıcı fikirleri yakalayın

Hazır ve kullanımı kolay ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonu, takımların yaratıcı projeleri tek bir açık ve yapılandırılmış yerde tanımlamasına ve yönetmesine yardımcı olur.

İşte günlük işlerinizi nasıl desteklediği:

Kampanya hedeflerini, hedef kitle ayrıntılarını, zaman çizelgelerini ve bütçeleri tek bir yapılandırılmış belgede toplayın

SEO proje yönetimini kolaylaştırmak için anahtar kelime hedefleri ve optimizasyon notları için bölümler ekleyin

Özetleri doğrudan görevlere bağlayın, böylece tasarımcılar, yazarlar ve yöneticiler sonraki adımlar konusunda uyumlu çalışmaya devam edebilirler

Takımların farklı fikir üretme tekniklerini uygulamaya teşvik eden beyin fırtınası alanları oluşturun

Belge içinde gözden geçirenleri etiketleyerek ve onayları izleme yaparak onayları net tutun

ClickUp ile Yaratıcı Özetleri Merkezileştirin

ChatGPT ile yaratıcı özetlerin otomasyonu değerli zaman kazandırabilir, ancak bu tam bir çözüm değildir: bağlam kaybolabilir, güncellemeler dağınık hale gelebilir ve manuel takip gerektirebilir.

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi, gösterge panellerinizi ve yapay zekanızı tek bir çalışma alanında bir araya getirerek bu siloları ortadan kaldırır. ClickUp Brain ile özetler, içerik ve içgörüler için akıllı yapay zeka yardımı alırken, ClickUp Automations tekrarlayan adımları halleder.

Öyleyse, neden bir sonraki adımı atıp tüm yaratıcı işlerinizi tek bir yerde bir araya getirmiyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun!