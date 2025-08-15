Microsoft Project ve Primavera: En iyi proje yönetimi aracı hangisi?

Anket verilerimiz, çalışanların %92'sinin eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullandığını ve bunun da kararların alınmaması ve yürütmenin gecikmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Microsoft Project ve Oracle Primavera, bu sorunu çözebilecek iki tam donanımlı proje yönetimi sistemidir. Her ikisi de karmaşık, kaynak yoğun projeleri yöneten takımlar arasında popülerdir, ancak hangisi sizin özel ihtiyaçlarınıza daha uygundur?

Bu yazıda, doğru kararı vermenize yardımcı olmak için Microsoft Project ile Primavera P6'yı özellikleri, işbirliği yetenekleri, veritabanı entegrasyonları ve daha fazlası açısından karşılaştıracağız.

Ve ikisi de sizin için doğru seçenek gibi görünmüyorsa, her ikisini de geride bırakan iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp da var!

Microsoft Project ve Primavera'ya genel bakış

İşte araçların karşılaştırmalı bir tablosu ve ClickUp'ın kapsamlı özellikleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiledikleri:

Özellikler Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ Bonus: ClickUp Kullanıcı deneyimi ve arayüz Excel ve Word'e benzer tanıdık şerit tarzı arayüz. Özelleştirilebilir Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi planlayıcı ile kolay gezinme Büyük ölçekli ve karmaşık proje kontrolüne odaklanmış, daha teknik ve kullanışlı bir arayüz. Özellikle yeni başlayanlar için zor öğrenme eğrisi Temiz, modern ve son derece sezgisel kullanıcı arayüzü. Sürükle ve bırak özellikleri, her boyuttaki takım için uygun esnek görünümler (Gantt, Kanban, Liste, Zaman Çizelgesi) En uygun Microsoft ekosistemindeki sektörler genelinde orta ölçekli veya daha küçük projeler ve kullanıcılar İnşaat, mühendislik ve diğer teknik sektörlerde çok sayıda büyük ölçekli projeyi yöneten kurumsal müşteriler Görev, proje, belge ve bilgi yönetimini tek bir güçlü AI destekli platformda isteyen küçük ve kurumsal takımlar Veritabanı özellikleri Project Online veya Project Server aracılığıyla Microsoft SQL Server ile entegre olur Oracle ve SQL veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve karmaşık ortamlarda çoklu proje kontrolü sunar Entegrasyonlar (ör. Zapier, Make, API) aracılığıyla veritabanlarına bağlanır. Geleneksel bir veritabanı değildir, ancak çevik takımlar için esnektir İşbirliği Microsoft SharePoint, Teams, Excel ve Power BI gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla yerel olarak çalışır. Platformlar arasında geçiş yapmadan kolaylaştırılmış işbirliği ve raporlama desteği Birden fazla kullanıcı erişimi sunar, ancak işbirliği özellikleri sınırlıdır. Karmaşık bir kurulum süreci gerektirir Gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmıştır. Yorumlar, görev atamaları, sohbet, beyaz tahtalar ve Dokümanlar tek bir platformda. Slack, Zoom, Google Drive ve daha fazlasıyla yerel entegrasyonlar Entegrasyonlar Temel maliyet izleme sağlar ve analiz gösterge panelleriyle entegre olur, ancak gelişmiş maliyet ve ödeme işleme için yerel araçlar içermez Gelişmiş maliyet planlama, tahmin ve kazanılan değer analizi sunar. Ödeme ve uyumluluk yönetimi için özel araçlar içerir Zaman takibi, bütçe alanları ve özel gösterge panelleri sunar. QuickBooks, Harvest ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonları destekler

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Microsoft Project nedir?

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, zamanlamaları ve projeleri planlamak, görevlere kaynakları atamak ve proje ilerlemesini izlemek için kullanılan bir proje yönetimi platformudur. Ayrıca, proje bütçe yönetimi ve daha iyi kaynak tahsisi ve görev delegasyonu için iş yüklerini analiz etme özellikleri de sunar.

Microsoft Project'in öne çıkan özelliği, kapsamlı zamanlama yeteneğidir. Büyük projeleri aşağıdan yukarıya bir zamanlama yaklaşımı için görevlere bölebilir, bağımlılıklar atayabilir, kaynakları tahsis edebilir ve her şeyi ızgara, pano, zamanlama veya grafik görünümünde görselleştirebilirsiniz.

Zamanlama yazılımı, proje planlamasına başlamanıza yardımcı olacak temel ve gelişmiş şablonlar da sunar. Ayrıca, işlerinizi takip etmenizi sağlayan zaman takibi raporları da mevcuttur. Ek olarak, proje hedeflerine, birikmiş işlere ve sprintlere erişmenizi sağlar. Microsoft 365 araçlarının bir parçası olduğu için, takımınız zaten bu teknoloji yığınını kullanıyorsa iyi bir seçimdir.

Microsoft Project özellikleri

Microsoft Project, ürün ekipleri, PMO'lar ve kurumsal ekipler için yapılandırılmış ve büyük ölçekli proje planlamasını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Tek bir projeye odaklanıyor veya birden fazla projeyi yönetiyor olsanız da zaman çizelgelerini, kaynakları ve bağımlılıkları yönetmenize yardımcı olur.

İşte temel özelliklerinin dökümü:

Özellik #1: Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleri

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project'in öne çıkan özelliklerinden biri, ayrıntılı Gantt Grafiği ve Zaman Çizelgesi Görünümleridir. Projenizin başlangıcından sonuna kadar net ve görsel bir zaman çizelgesi elde edin.

Bu görünümleri şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tüm görevleri, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları tek bir yerde haritalayın

Görevleri sürükleyip bırakarak tarihleri veya zaman çizelgelerini ayarlayın

Kimin ne üzerinde çalıştığını ve ne kadar süreceğini görün

Farklı iş akışlarını izlemek için birden fazla zaman çizelgesi oluşturun

Anahtar kelimeleri vurgulayın ve öncelikli çıktıları bölümlere ayırın

Zaman çizelgesi anlık görüntüleri ile paydaşlara ilerleme raporu verin

MS Project ayrıca Gantt Grafiğinin rengini, desenini, şeklini ve yüksekliğini değiştirmenize ve birikmiş işleri, atanmamış projeleri ve daha fazlasını göstermek için birden fazla Gantt çubuğu oluşturmanıza olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: MS Project'teki Gantt Grafiği'nin grafik kısmında herhangi bir yere sağ tıklayın ve ardından Izgara Çizgileri'ni tıklayın. Bu, güncel tarihe ait görevlerinizin programa göre nerede olması gerektiğini gösterir ve bunları sürükleyip bırakarak Gantt Grafiği'ndeki zaman çizelgesini ayarlayabilirsiniz.

Özellik #2: Beyaz Tahtalar

microsoft Project aracılığıyla

MS Project öncelikle bir görev yönetimi yazılımı aracı olabilir, ancak aynı zamanda proje iş akışınıza görsel işbirliği de getirir. İster fikirleri haritalandırıyor, sprint planlaması yapıyor ister bir başlangıç toplantısı düzenliyor olun, takımınız işleri gerçek zamanlı olarak halletmek için paylaşılan bir dijital tuval elde eder.

Yerleşik beyaz tahtaları kullanarak fikirlerinizi çizebilir, ş Akışları çizebilir veya yapışkan notlar ekleyerek düşüncelerinizi yapılandırabilirsiniz. Bu özellik, farklı cihazlardaki takım üyeleriyle canlı olarak işbirliği yapmanızı ve daha fazla bağlam için belge, resim veya bağlantı eklemenizi sağlar. Kısacası, takımınızın yaratıcı bir şekilde düşünebileceği ve sorunları birlikte çözebileceği esnek, kuralsız bir alandır.

Özellik #3: Portföy yönetimi

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, büyük resmi planlamanıza yardımcı olacak portföy yönetimi sunar. Farklı portföy senaryoları kullanarak proje yürütme, kaynak yönetimi ve genel iş sağlığı için en iyi stratejik yolu belirleyebilirsiniz.

Proje yönetimi yazılımı ayrıca, maliyet ve kaynak kısıtlamalarını görselleştirmek için proje tekliflerini stratejik iş faktörleriyle karşılaştırır.

Portföy yönetimi özelliği size şunları sağlar:

İlgili projeleri görsel ve etkileşimli bir Yol Haritasında gruplandırın ve bir araya getirin, daha geniş görünürlük elde edin

Portföy analizi özelliklerini kullanarak bütçe kısıtlamaları ve kaynak kullanılabilirliği gibi faktörlere göre çeşitli senaryolar modelleyin

Etkisi yüksek projelere öncelik verin ve aciliyeti düşük projeleri erteleyin

Yerel OData ile burndown grafikleri ve Power BI gösterge panelleri oluşturarak portföy verilerini toplama ve paydaşlarla paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

👀 Biliyor muydunuz? Proje yöneticilerinin %28'i, proje planlaması için hala elektronik tablolar kullandığını söylüyor.

microsoft Project aracılığıyla

Her projeyi sıfırdan başlatmak yerine, MS Project farklı iş akışlarına göre uyarlanmış proje yönetimi şablonları sunar. Yazılım geliştirmeden pazarlama kampanyalarına kadar, bu şablonları kullanarak proje takımınıza rehberlik edebilir ve riskli projelerde zaman kazanabilirsiniz.

Hedef belirleme şablonları, büyük bir projeyi daha küçük hedeflere bölmenize ve dönüm noktalarını ve görevleri planlamanıza olanak tanır. Bu özellik, ürün lansman kampanyaları için özellikle etkilidir.

Ayrıca, görevleri, bağımlılıkları ve son tarihleri ayarlamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve takvime notlar almanıza yardımcı olacak şablonlar da elde edersiniz. Dahası, görev değişikliklerine göre zaman çizelgelerini ayarlamak için otomatik planlama özelliğini kullanabilirsiniz. Proje portföy yönetimi şablonlarını kullanarak gerçek zamanlı güncellemelere göre proje tamamlanma tarihlerini tahmin edin.

Özellik #5: Microsoft 365 ile entegrasyonlar

microsoft 365 aracılığıyla

Takımınız zaten Teams, Excel veya Power BI gibi araçlar kullanıyorsa, Microsoft Project iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Microsoft 365 ile yerel olarak entegre olduğundan, proje görevlerini Teams kanallarına bağlayabilir, zaman çizelgelerini Power BI'da görselleştirebilir ve görev listelerini doğrudan Excel'den güncelleştirebilirsiniz.

Proje planlarını doğrudan Microsoft Teams'te paylaşabilir ve raporları ve gösterge panellerini Power BI'ya aktarabilirsiniz. Takvim tabanlı izleme için görevleri Outlook ile senkronize edin ve Power Automate'i kullanarak uygulamalar arasında görevleri birbirine bağlayan iş akışları oluşturun. Ayrıca, proje verilerini Microsoft Project Server'daki bir SQL Server veritabanında güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz.

Özellik #6: AI destekli proje yöneticisi

microsoft Project aracılığıyla

MS Project'in yapay zeka destekli proje yöneticisi, daha akıllı proje kararlarını daha hızlı almanıza yardımcı olur. Optimum risk yönetimi için proje verilerinizi analiz eder ve iyileştirme önerilerini paylaşır. Hatta zaman kazanmanız için iş akışı otomasyon dizilerini ayarlar.

Bu özellik sayesinde, potansiyel riskleri değerlendirebilir, risk azaltma planlarına ilişkin önerilere erişebilir ve projelerinizdeki potansiyel ve devam eden sorunları izleyebilirsiniz. AI ajanları, her görev için önerilen süreler ve çabalar içeren bir proje planı oluşturur.

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %84'ü, iş sürekliliğini sağlamak için risk hazırlıklarında iyileştirme yapılabileceğini kabul ediyor.

Microsoft Project fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Planner: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Planner Plan 1: Aylık 10 $/kullanıcı

Planner ve Project Plan 3: Aylık 30 $/kullanıcı

Planner ve Project Plan 5: Aylık 55 $/kullanıcı

Primavera nedir?

primavera aracılığıyla

Primavera, mühendislik ve kamu sektörü operasyonları gibi sektörlerdeki büyük ve karmaşık projeleri yönetmek için tasarlanmış yüksek performanslı bir proje yönetimi yazılım paketidir. Özellikle inşaat planlaması için idealdir. Görev planlama, kaynak yönetimi, maliyet kontrolü, risk yönetimi ve performans analizi gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Primavera P6'yı öne çıkaran, büyük miktarda proje verisini yavaşlatmadan işleme yeteneğidir. Takımlarınız, tek bir merkezi platformdan birden fazla projeyi yönetirken görevleri planlayabilir, kaynakları tahsis edebilir, bütçeleri izleyebilir ve riskleri azaltabilir.

Ayrıca, yerleşik analiz ve tahmin araçları gecikmeleri ve maliyet aşımlarını tespit etmenize yardımcı olarak Microsoft Project alternatifleri arasında en iyi seçim olmasını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!

Primavera özellikleri

Primavera'nın gücü, büyük ölçekli proje planlamasını hassasiyet ve kontrolle yönetme yeteneğinde yatmaktadır. Ayrıntılı zamanlamadan risk azaltmaya kadar, karmaşık projeleri baştan sona desteklemek için tasarlanmıştır.

Özellik #1: Proje planlama ve görev yönetimi

primavera aracılığıyla

Primavera P6, büyük projeleri yönetilebilir aşamalara, görevlere ve alt görevlere bölebilmenizi sağlar. Her birine sorumluluklar atayabilir ve son tarihler belirleyebilir, programlara çoklu kullanıcı erişimini güvence altına alabilir ve merkezi bir gösterge panelinden her görevin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Bir projenin tüm aşamalarını düzenlemek için ayrıntılı iş kırılım yapıları (WBS) oluşturun

Sürükle ve bırak zamanlama ile görev bağımlılıklarını ayarlayın ve zaman çizelgelerini düzenleyin

İşgücü, ekipman ve malzeme kaynaklarını belirli faaliyetlere tahsis edin

Histogramlar, çalışma sayfaları ve profillerle kaynak kıtlıklarını ve darboğazları optimize edin

Çubuk grafikler ve ağ diyagramlarıyla zamanlamaları görselleştirin

Çoklu kullanıcı erişimi ile programlar üzerinde işbirliği yapın

Özellik #2: Gerçek zamanlı ilerleme analizi

primavera aracılığıyla

Birden fazla raporu incelemek zorunda kalmadan projenizin ilerlemesini izleyin. Primavera P6, gecikmeleri, sabit maliyet aşımlarını ve kaynak darboğazlarını takip etmenize yardımcı olacak görsel gösterge panelleri ve raporlama araçları sunar.

Görevler ve dönüm noktalarındaki ilerlemeyi canlı olarak izleyebilirsiniz. Görev yönetimi sistemi ayrıca kaynak kullanımı, maliyetler ve zaman çizelgesi değişiklikleri hakkında raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Takımınızın en iyi sonuçları ortaya koymasını mı istiyorsunuz?

Performans eşikleri belirleyin ve metrikler sapma gösterdiğinde uyarılar alın. Ayrıca, hızlı kontrol ve kolay durum güncellemeleri için gerçek zamanlı proje gösterge panellerini paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

primavera aracılığıyla

Büyük ölçekli projeler kaçınılmaz riskler içerir. Primavera P6, riskleri programınıza veya bütçenize etki etmeden önce belirleyerek, analiz ederek ve azaltarak hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Merkezi bir risk kaydı ve risk yönetimi modülüne erişin; burada program gecikmeleri, bütçe dalgalanmaları veya kaynak yetersizlikleri için risk modelleri oluşturabilirsiniz. Primavera P6 ayrıca, olası sonuçları değerlendirmek için Monte Carlo simülasyonları gerçekleştirmenize de olanak tanır.

Takım üyelerine net sorumluluklar içeren risk azaltma planları atayın ve tüm portföydeki risk durumunu ve güncellemeleri izleyin.

Özellik #4: Ödeme ve uyumluluk yönetimi

primavera aracılığıyla

Primavera P6 ile Oracle Textura Ödeme Yönetimi'ne erişim elde edersiniz. Faturalandırma, haciz feragat tahsilatı ve uyumluluk izlemeyi otomatikleştirerek inşaat projeleri için ödeme süreçlerini basitleştirir. Bu bulut tabanlı çözüm, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar ve tüm proje paydaşlarının idari yükünü azaltır.

Tüm faturalarınızı ve sözleşmelerinizi merkezileştirebilir ve gelişmiş filtreleri kullanarak belirli bir çekmeyi bulabilirsiniz. Otomatik elektronik ödeme ile alt yüklenicilerinize ve tedarikçilerinize zamanında ödeme yapmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda yasal gereklilikleri de yerine getirir.

Otomatik uyumluluk iş akışları, güvenli proje belgeleri ve kaydedilen her çekim için haciz feragat belgesi toplama ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Primavera P6'nın ödeme sistemi, veri bütünlüğünü korumak için muhasebe yazılımınızla senkronizasyon sağlar.

Primavera fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Project ve Primavera: Özelliklerin Karşılaştırması

Primavera P6 ile MS Project arasında hangisini seçeceğinizden hala emin değilseniz, aşağıda bu iki proje yönetimi yazılımı arasındaki anahtar farkları açıklıyoruz.

1. Kullanıcı deneyimi ve arayüz

Microsoft Project, Excel ve Word'e benzer şerit tarzı düzeniyle tanıdık bir arayüz sunar. Bu, Microsoft kullanıcıları için gezinmeyi sezgisel hale getirir. Gantt grafiği görünümü ve zaman çizelgesi planlayıcı, anlaşılması ve özelleştirilmesi kolaydır.

Primavera ise daha teknik bir araçtır. Büyük ölçekli inşaat ve mühendislik projeleri ile altyapı yönetimi için daha uygundur. Arayüzü, tasarım ve kullanım kolaylığından çok işlevselliğe ve ayrıntılı giriş alanlarına öncelik verir, bu nedenle öğrenme eğrisi diktir.

🏆 Kazanan: Microsoft Project Kullanım kolaylığı ve daha kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü önceliklerinizse, Microsoft Project bu konuda üstündür.

2. Veritabanı entegrasyonları

Microsoft Project, proje verilerini yerel olarak veya Microsoft 365 hizmetlerini kullanarak bulutta depolar. Küçük projeler ve orta ölçekli takımlar için bu kurulum verimli ve kullanıcı dostudur, ancak inşaat ve mühendislik gibi büyük ve veri yoğun ortamlarda yetersiz kalabilir.

Primavera P6, Oracle veya SQL veritabanıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve MS Projects'te bulamayacağınız bir çeviklik düzeyi sunar. Bu özelliği, karmaşık ve sıkı düzenlemelere tabi projelerde büyük veri kümelerini yönetmek için idealdir.

🏆 Kazanan: Primavera Primavera, esnek veritabanı entegrasyonu ve yüksek hacimli veri işleme gibi gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için lider konumdadır.

3. İşbirliği

🧠 İlginç Bilgi: KPMG tarafından yapılan bir ankete göre, 2021 ile 2022 yılları arasında katılımcıların %43'ü işbirliği araçlarının kullanımında önemli bir artış olduğunu belirtmiş ve Microsoft araçları en çok tercih edilen araçlar arasında yer almıştır.

MS Project, Teams, Excel, Power BI ve SharePoint gibi proje yönetimi işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Üçüncü taraf uygulamalara geçmeden proje verilerini Teams toplantılarına ekleyebilir, güncellemeleri Excel aracılığıyla paylaşabilir ve Power BI ile raporlar oluşturabilirsiniz. Bu, işlevler arası takımlar için proje yönetimini kolaylaştırır.

Primavera P6, birden fazla kullanıcıya erişim izni verirken, işbirliği özellikleri o kadar kapsamlı değildir ve takımınızın proje yönetimi için gelişmiş özelliklere alışması zaman alacaktır. Kurulum için kapsamlı BT desteğine ihtiyacınız olacaktır. Yapılandırıldıktan sonra güçlüdür, ancak günlük işbirliği için daha az esnek olabilir.

🏆 Kazanan: Microsoft Project Sık sık işbirliği yapıyorsanız ve Microsoft 360'ı birincil teknoloji yığını olarak kullanıyorsanız, MS Project, Primavera ile MS Project karşılaştırmalarında daha iyi entegre ve daha işbirliğine yönelik bir seçenektir.

4. Maliyet ve ödeme yönetimi

MS Project, sabit ve değişken oranlar aracılığıyla temel maliyet izleme özelliği sunarak küçük ve orta ölçekli bütçeleri yönetmek için uygundur. Excel ile entegrasyonu, kaynak verilerini daha ayrıntılı analiz etmenize yardımcı olur, ancak kullanıma hazır olarak daha kapsamlı finansal planlama özellikleri sunmaz.

Primavera P6, özellikle kurumsal düzeydeki ihtiyaçlar için maliyet ve ödeme yönetiminde mükemmeldir. Özel maliyet kodu oluşturmanıza, tahminler yapmanıza ve gerçek ile planlanan harcamaları gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanır. Ayrıca, karmaşık oran yapıları, sözleşme ve uyumluluk yönetimi ve kazanılan değer analizi ile özel bir ödeme yönetim aracı sunar.

🏆 Kazanan: Primavera Primavera, sağlam finansal kontroller, çoklu oran türleri ve kaynak tahsisi üzerinde sıkı denetim gerektiren durumlarda daha güçlü bir seçenektir.

Reddit'te Microsoft Project ve Primavera karşılaştırması

Redditorların Primavera P6 ve MS Project hakkındaki görüşleri karışık. Bazı kullanıcılar Microsoft Project'in erişilebilirliğini ve entegrasyonlarını övürken, diğerleri büyük ölçekli ve karmaşık proje yönetimi için uygun gelişmiş özellikleri nedeniyle Primavera'yı tercih ediyor.

Örneğin, r/Construction 'da bir Reddit kullanıcısı, Primavera P6 yerine Project'i tercih ettiğini söylüyor:

Project. Sadece çünkü onunla başladım. Primavera'yı hiç kullanmadım. Project iş yapıyor, bazı şeylerin daha iyi olmasını isterdim ve çoğunu henüz keşfetmeye bile başlamadım.

Project. Sadece çünkü onunla başladım. Primavera'yı hiç kullanmadım. Project iş yapıyor, bazı şeylerin daha iyi olmasını isterdim ve çoğunu henüz keşfetmeye bile başlamadım.

Ancak, bir Redditor, r/civilengineering'de MS Project yerine Primavera P6'yı tercih etmiştir:

MS Project, 1 proje için mükemmeldir. Birden fazla projeyi birlikte koordine etmek için kullanmaya çalışmayın; bu amaç için tasarlanmamıştır. Bunun için P6'ya ihtiyacınız var. Çoğu durumda, MS Project'te tek seferlik bir proje yeterlidir. Ancak, her bir iş kolunun temelde farklı bir proje olduğu büyük, disiplinler arası projelerde P6 daha sağlam ve bu tür projeleri yönetmek için tasarlanmıştır.

MS Project, 1 proje için mükemmeldir. Birden fazla projeyi birlikte koordine etmek için kullanmaya çalışmayın; bu amaç için tasarlanmamıştır.

Bunun için P6'ya ihtiyacınız var.

Çoğu durumda, MS Project'te tek seferlik bir proje yeterlidir. Ancak, her bir iş kolunun temelde farklı bir proje olduğu büyük, disiplinler arası projelerde P6 daha sağlam ve bu tür projeleri yönetmek için tasarlanmıştır.

Bir Reddit kullanıcısı, r/pmp'de her iki aracın avantajlarına dikkat çekti:

Project, bireysel projeler için uygundur. Primavera, çok sayıda proje içeren programlar veya portföyler için tasarlanmış ve aynı anda birden fazla erişim için geliştirilmiştir. Bir ev inşa ediyorsanız Project'i kullanabilirsiniz. Olimpiyatları düzenlemek için tüm etkinlik alanlarını ve stadyumları inşa etmekten sorumluysanız Primavera'yı kullanabilirsiniz.

Project, bireysel projeler için uygundur. Primavera, çok sayıda proje içeren ve aynı anda birden fazla erişim için tasarlanmış programlar veya portföyler içindir. Bir ev inşa ediyorsanız Project'i kullanabilirsiniz. Olimpiyatları düzenlemek için tüm etkinlik alanlarını ve stadyumları inşa etmekten sorumluysanız Primavera'yı kullanabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp ile tanışın — Microsoft Project ve Primavera'ya en iyi alternatif

Hem MS Project hem de Primavera P6'nın dezavantajları ve avantajları vardır. Microsoft Project'in basit arayüzünün ve Primavera'nın karmaşık proje yönetiminin avantajlarından yararlanırken bu eksiklikleri gidermek mi istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı seçin.

Brighten A Soul Foundation'da İdari Destek Müdürü Judy Hellen şöyle diyor:

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp yazılımı işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve kuruluşun devam eden görev ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp yazılımı işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve kuruluşun devam eden görevlerinin ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Proje Yönetimi Platformu

ClickUp Proje Yönetimi ile tek bir işbirliği alanında küçük görevlerden çok katmanlı projelere kadar her şeyi yönetin

Primavera ve Microsoft Project güçlü araçlardır, ancak genellikle öğrenme eğrileri dik, iş akışları siloludur ve hızlı hareket eden takımlar için esnekliği sınırlıdır. ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu, ayrıntılı kontrol sunan merkezi ve özelleştirilebilir bir çalışma alanı ile bu boşluğu doldurur.

Projelerinizi, bilgilerinizi ve iletişiminizi tek bir çatı altında bir araya getirir ve dünyanın en güçlü, bağlam farkında yapay zekası (yakında ayrıntılı olarak ele alacağız!) ile hızlandırır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu ile şunları yapabilirsiniz:

Liste, Gantt, Takvim ve Kanban görünümleri dahil 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile işi istediğiniz şekilde görselleştirin

Esnek etkinlik kontrolü ile iç içe alt görevler, kontrol listeleri ve bağımlılıklar ile görevleri düzenleyin

İş yükü görünümü ve özel proje gösterge panelleriyle ekip arkadaşlarınıza belirli görevleri kolayca atayın ve kapasiteyi yönetin

ClickUp ile birden fazla temel referansa göre ilerlemeyi izleyin Hedefler ile teslim edilecekleri takip edin

ClickUp'ın basit, kod gerektirmeyen otomasyonlarıyla tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirerek her hafta en az bir gün kazanın

Merkezi olarak erişilebilir bir bilgi tabanı oluşturun ve tüm proje belgelerinizi ClickUp Belgeler ile düzenli tutun

ClickUp Sohbet'i kullanarak ayrı bir iletişim uygulamasına yatırım yapmadan proje planlamasında takım arkadaşlarınızla bağlantıda kalın ve işbirliği yapın

Microsoft Project'in Excel benzeri düzeninden veya Primavera'nın son derece teknik kullanıcı deneyiminden farklı olarak, ClickUp Proje Yönetimi ile temiz ve kullanıcı dostu bir arayüz elde edersiniz.

MS Project bazı şablonlar sunsa da, karmaşık projeler için gerekli olan ayrıntılı, yapılandırılmış şablonlardan yoksundur. Hedef planlama, görev zamanlama ve kaynak yönetimi için ayrı şablonlar kullanmanız gerekir. ClickUp, ayrıntılı proje yönetimi ve görev listesi şablonları arasından seçim yapmanıza olanak tanıyarak bu sorunu ortadan kaldırır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile tüm projelerinizi, durumlarınızı ve zaman çizelgelerinizi tek bir yerden yönetin

Örneğin, ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, proje, program ve portföy yöneticilerinin, siloları ve darboğazları en aza indirirken, planlamadan yürütmeye kadar tüm girişimleri yönetmeleri için tasarlanmıştır.

Tüm proje bileşenlerini (görevler, belgeler, hedefler, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri) tek bir platformda merkezileştirir. Bu özelliği sayesinde aşağıdakiler için idealdir:

Çapraz fonksiyonlu veya çok aşamalı girişimleri yöneten takımlar

Yapılandırılmış, ölçeklenebilir iş akışları arayan proje yöneticileri

Birden fazla katılımcı arasında güçlü görünürlük, bağımlılıklar ve görev izleme ihtiyacı olan kuruluşlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp'a geçen takımlar, 3 veya daha fazla aracı değiştirerek her hafta 3 saatten fazla zaman kazanıyor!

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain

Çalışma alanınızdan görev bilgilerini ve özetleri alın, karmaşık iş akışlarını tanımlayın ve ClickUp Brain ile proje planları oluşturun

Primavera'da büyük miktarda proje verisini yönetmek ve analiz etmek zaman, teknik bilgi ve manuel giriş gerektirir. Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için karmaşık raporlar ve eski gösterge panelleri kafa karıştırıcı olabilir.

ClickUp Brain, dünyanın en uyumlu iş yapay zekası tarafından sağlanan gerçek zamanlı yapay zeka yardımıyla bunu basitleştirir. Doğrudan iş akışlarınıza entegre edildiğinden, çalıştığınız yerde çalışır ve yapay zekanın yayılması ve bununla birlikte gelen bağlam değiştirme sorunlarını ortadan kaldırır.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görev ilerlemelerini ve güncellemeleri özetleyin , standup raporları, proje notları ve toplantı tutanakları

Uygulamaya başlamadan önce saniyeler içinde proje özetleri, eylem planları ve belgeler oluşturun

Çalışma alanınızdaki herhangi bir görev, belge veya yorum konusu hakkında AI'ya sorular sorun ve anında yanıt alın

Düz metin istemlerinden görevler için alt görevleri, zaman çizelgelerini ve kontrol listelerini otomatik olarak oluşturun

Doğal dil komutlarını kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve takım uyumunu hızlandırın

Aracı anlamak için BT desteğine gerek yoktur. Tek yapmanız gereken sormak, ClickUp Brain karmaşık veya küçük ölçekli projelerinizle ilgili tüm önemli bilgileri saniyeler içinde size gösterecektir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ın Konuşmayı Metne Dönüştür özelliğini kullanarak sesinizi anında yapılandırılmış proje görevlerine, durum güncellemelerine veya toplantı özetlerine dönüştürün. Sadece düşüncelerinizi söyleyin, örneğin "Cuma günü kampanyayı başlatmak için bir görev oluştur ve bunu Alex'e atayın" ve masaüstü AI yardımcınız Brain MAX bunu sadece yazıya dökmekle kalmayacak, aynı zamanda akıllı bağlam etiketleri, son tarihler ve atanan kişilerle birlikte çalışma alanınızda otomatik olarak düzenleyecektir. ClickUp'taki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlayın Brain MAX Anlık fikirleri yakalamak, hareket halindeyken görevleri yönetmek ve klavyenize dokunmadan ışık hızında çalışmak için mükemmeldir. ✨

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Portföyleri

ClickUp Portföyler ile tüm projelerinizi tek bir yerden görselleştirin ve izleyin

Microsoft Project'te birden fazla projeyi izlemek ve karşılaştırmak, genellikle dosyalar, görünümler veya diğer Microsoft araçları arasında geçiş yapmak anlamına gelir. Primavera P6 ile, yalnızca birleştirilmiş bir genel bakış elde etmek için bile gelişmiş yapılandırmalara veya BT desteğine ihtiyacınız olabilir. Hızlı hareket eden takımlar için bu, büyük bir engeldir.

ClickUp Portföyler, tüm projelerinizi tek bir yerden karmaşık bir şekilde değil, merkezi ve gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlar. Size şunları sağlar:

Tek bir gösterge panelinde birden fazla projenin durumunu, zaman çizelgesini ve durumunu izleyin

İlgili projeleri takımlar, müşteriler veya hedeflere göre özel koleksiyonlar halinde gruplandırın

Her bir projeyi ayrıntılı ilerleme, dönüm noktaları ve görevler için inceleyin

En önemli unsurları izlemek için bütçe, sahipler veya öncelik gibi Özel Alanlar ekleyin

Toplantılara gerek kalmadan paydaşlarla canlı portföy görünümlerini paylaşarak gerçek zamanlı güncellemeler alın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu ile birden fazla girişimin görev ilerlemelerini ve hedeflerini tek bir yerde görselleştirin

Ayrıca, ClickUp Portföy Yönetimi Şablonunu kullanarak projelerinizdeki tüm verileri ve hareketli parçaları takip edebilirsiniz. Kaynakları, görevleri ve hedefleri yönetmenize ve ilerlemeyi, takım performansını ve bütçelenen malzeme maliyetlerini görselleştirmenize olanak tanır. Portföy Ana Listesi, Proje SOP'leri ve Başlangıç Kılavuzu gibi dört farklı görünüm elde edersiniz, böylece tüm bilgiler düzenli ve kolay erişilebilir olur.

ClickUp ile Takımınız için Özelleştirilmiş Bir Çalışma Alanında Projeleri Yönetin

Microsoft Project size tanıdık bir kullanıcı arayüzü ve Microsoft 365 ile sıkı entegrasyon sunarken, Oracle Primavera P6 güçlü kurumsal düzeyde planlama ve veritabanı performansı sağlar. Ancak her ikisi de zor öğrenme eğrileri, sınırlı işbirliği ve daha yavaş uygulama ile gelir.

Taviz vermek istemiyor musunuz? ClickUp ile geleneksel proje yönetimi araçlarının ötesine geçin. Gerçek zamanlı işbirliği, yapay zeka destekli özetler, dinamik raporlama ve esnek proje görünümlerini tek bir yerde birleştirir.

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya elektronik tabloları dışa aktarmadan fikirleri eylem öğelerine, sohbetleri görevlere ve portföyleri ilerleme anlık görüntülerine dönüştürebilirsiniz. ClickUp Brain, proje güncellemelerini, toplantıları ve yorum konularını bile otomatik olarak özetler.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve takımınıza her dönüm noktasına ulaşmak için ihtiyaç duydukları netliği, hızı ve yapıyı sağlayın.