Emlakçılar için Kazanan Pazarlama Stratejileri Oluşturma

Siz onları yakalamaya çalışırken, şehrin diğer ucundaki rakibiniz her zaman bir adım önde. Gerçek şu ki, onlar sizden daha iyi oldukları için lider değiller, alan pazarlama stratejileri daha iyi olduğu için liderler.

Potansiyel müşteri oluşturma planınızı hazırlamak, dikkatin para birimi olduğu ve her potansiyel müşterinin önemli olduğu emlak piyasasında bir çözüm değildir. Bu blog yazısında, emlakçılar için etkili pazarlama stratejilerini tartışacağız ve ClickUp'ın nasıl yardımcı olabileceğine dair bir örnek vereceğiz!

⭐ Öne çıkan şablon Sıfırdan başlamadan pazarlama faaliyetlerinizi organize etmek istiyorsanız, ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu en hızlı yolunuzdur. Bu tak ve çalıştır Liste kurulumu, e-postaları, sosyal medya gönderilerini ve ürün lansmanlarını yöneten pazarlamacılar ve emlakçılar için idealdir. Ücretsiz şablon alın ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile tekrarlanabilir, yüksek performanslı kampanyalar oluşturun

Emlakçılar Neden Sağlam Bir Pazarlama Stratejisine İhtiyaç Duyar?

Pazarlama, insanların sizi hatırlamasına, güvenmesine ve sizi seçmesine yardımcı olur. Ve doğru pazarlama stratejisi, sizi hedef kitlenizin zihninde ön plana çıkarır.

Etkili bir strateji emlak işiniz için şunları yapar:

Gayrimenkul sektöründe bir niş oluşturun: Odaklanmış bir kimliğe sahip olmak, hedefli reklamcılıkta yardımcı olur ve pazarlama mesajınızın akılda kalmasını sağlar

Tutarlı bir marka kimliği ile uzun vadeli güven oluşturun: Aynı iki yerel pazara ve alıcı profiline tutarlı bir şekilde pazarlama yapmak, yüksek niyetli yönlendirmelere yol açacaktır

Bir iş olarak görün: Pazarlama bütçesini düşünce liderliğine, topluluk varlığına ve yerel otoriteye yatırmak, yeni müşteriler çekmenize yardımcı olur

Genel tanıtımdan kaçının: Rakiplerinizle benzer biyografiler ve şablon sosyal medya pazarlama gönderileri kullanmamak için odaklanmış bir Rakiplerinizle benzer biyografiler ve şablon sosyal medya pazarlama gönderileri kullanmamak için odaklanmış bir pazarlama planı ile çalışın

📌 Herkese hitap etmeye çalıştığınızda, sonunda kimseyle rezonansa giremezsiniz. Hedef kitlenizi bulun ve onlara hitap edin.

Reddit'teki bir konudan bir emlakçının alıntısı:

Lüks emlakçıysanız, lüks emlakçı olun. X başlangıç evine aylık Y dolar karşılığında nasıl girebileceğinizi ("şu anki kiranızdan daha az!") paylaşmayın... Kiralama emlakçısıysanız, bir ağınız, ritminiz ve ayda 10 kira sözleşmesi yapabilecek zamanınız var. Öyle olun. İlk kez ev satın alan bir emlakçıysanız, eğitim yönünü seviyorsanız, tonlarca bilgiyi gözden geçirmeye, ilişkiler kurmaya yardımcı olmayı seviyorsanız, o olun. Kaleminiz varsa ve deneyimli yatırımcılar için fırsatlar bulmakta gerçekten iyiseniz, o olun.

TL;DR: Çalışanlarınızla doğrudan konuşun ve herkese her şey olmaya çalışmayın. Kime hizmet ettiğinizi ve nasıl tutarlı bir şekilde ortaya çıkacağınızı bilmek, işinizin yarısını tamamlamış demektir.

👀 Biliyor muydunuz? Bir evi satmak ortalama 30 ila 90 gün sürer.

Emlakçılar için Kanıtlanmış Pazarlama Stratejileri

Çevrimiçi ve çevrimdışı kanalların bir karışımı, sizi eski bir listeden imzalı bir sözleşmeye götürür. Emlakçılar için potansiyel müşterileri çekmek ve hedef pazarınıza ulaşmak için en iyi pazarlama stratejilerini keşfedin.

1. Haftalık e-postalar gönderin

Gözden uzak olan, akıldan da uzak olur. Haftalık olarak gelen kutusuna girmezseniz, müşterilerinizin aklında yer edemezsiniz.

E-posta pazarlaması, uzun vadeli potansiyel müşterileri beslemeye ve satın almaya veya satmaya hazır olmayanlara değerli bilgiler sunmaya yardımcı olur.

Başarılı bir pazarlama çabası şöyle olabilir:

Pazar nabzı: Piyasada kalma süresi ortalaması, son liste-satış fiyat oranları veya popüler mahallelerdeki yeni listelemeler gibi yerel konut istatistiklerini paylaşın

Haftanın öne çıkan listesi: Harika fotoğraflar ve benzersiz bir değer önerisi (fiyat, konum, özellikler) ile öne çıkan bir mülkü öne çıkarın

Yerel öne çıkanlar: Bir mahalle kafesi, yürüyüş parkuru veya küçük bir işletme önerin ve bunları pazarınızın yaşam tarzı cazibesiyle ilişkilendirin

📌 Abonelerinizin sadece %30'u e-postayı açsa bile, geri kalanı yine de adınızı ve konu satırını görür, bu da sizi bir hizmete ihtiyaç duyduklarında ilk akıllarına gelen kişi olarak pozisyonlandırır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Her gün yaklaşık 347 milyar iş ve tüketici e-postası gönderiliyor, bu da e-posta pazarlamasını en etkili pazarlama kanallarından biri yapıyor.

2. Potansiyel müşterilere ulaşın

Yeni listeler kazanmak için ilgililik gerekir. En son emlak listeniz veya satışınızın yakınındaki ev sahiplerine odaklanın ve onları arayın. Bu sıcak temaslar, mahallelerindeki piyasa hareketlerini zaten düşünüyorlar.

Potansiyel alıcıları aramak için geçerli bir nedeniniz olduğu için, satış konuşmalarıyla onların gününü bölmeyeceksiniz. Bunun yerine, mahallede olup bitenler hakkında yararlı bilgiler sunacaksınız.

Bu pazarlama kanalını şu şekilde kullanabilirsiniz:

Hedef kitlenizi coğrafi olarak belirleyin: Listelediğiniz veya sattığınız mülkün birkaç blok içindeki 50-100 komşuyu arayın (tam evin adresini ve yakınındaki değerler üzerindeki etkisini belirtin)

Merakla öncülük edin: "Bölgenizdeki evlerin piyasa değeri hakkında güncel bilgi ister misiniz?" veya "Evinizin bugünkü değerini öğrenmek ister misiniz?"*

Takip için konuşmaları kaydedin: Potansiyel alıcıları Potansiyel alıcıları emlak CRM'nize ekleyin, mahalleye göre etiketleyin ve yakınlarda başka bir satış gerçekleştiğinde takip edin

📌 Bu güçlü pazarlama stratejisi, belirli bölgelerde varlığınızı güçlendirerek komşularınızın ev satın alma sürecinde sizi hatırlamasına yardımcı olur.

3. Damla damla pazarlama kampanyasından yararlanın

Satılık mülk sahibi (FSBO) veya süresi dolmuş liste satıcıları şüpheci olabilir, ancak çoğunlukla hayal kırıklığına uğramış ve bunalmış durumdadır.

Zamanla onların güvenini kazanmak için kısa ve stratejik bir takip emlak pazarlama kampanyası oluşturun — bir damla kampanyası.

Gayrimenkul şirketleri şunları yapabilir:

Beş ila yedi adımlık bir temas noktası planı oluşturun: Dört ila altı hafta boyunca e-postaları, metinleri ve aramaları karıştırın ve her mesaj kısa, kişisel ve yararlı olmalıdır

İçgörülerle lider olun: Son mahalle satış raporları, ücretsiz ev değerlemesi veya pazarlanabilirliği artırmak için hızlı iyileştirmelerin listesi gibi emlak hizmetleri sunun

Durumlarını kabul edin: "İlk tur planlandığı gibi gitmediğinde zor oluyor" gibi empatik bir dil kullanın

Görünür ve tutarlı olun: Takip etmenin önemine inanın, çünkü emlak ilanları genellikle diğer herkesin ilgisini bıraktığı beşinci haftada takip eden kişiye gider

📌 Bir zamanlar kararsız olan satıcılardan güven, tavsiye ve uzun vadeli müşteriler kazanma olasılığınız artar.

💡Profesyonel İpucu: Damla kampanyanızı otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ı deneyin. Potansiyel müşteri bilgilerini yakalamak için bir ClickUp Formu ile başlayın. Her gönderi, FSBO/Süresi Dolmuş Listeler listenizde bir ClickUp Görevi olarak otomatik olarak kaydedilir ve size veya takımınıza atanır; öncelik ve aşama, Özel Alanlar aracılığıyla önceden doldurulur. Potansiyel müşteriler aşamalardan geçerken, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak damla dizisini tetikleyin: e-postalar, check-in'ler ve doğru aşamaya haritalanan fiyat analizleri gibi değer katma unsurları. ClickUp ile, takip işlemleriniz sadece birkaç tıklama ile tekrarlanabilir bir sisteme dönüşür.

4. Farkındalık için video kullanın

i̇şletmelerin %89' u, marka güvenilirliğini hızlı bir şekilde artırdığı için videoyu bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Siz de bunları uzun vadeli pazarlama materyallerine dönüştürmek istiyorsanız:

Anlık görüntüler oluşturun: Ortalama satış fiyatları veya faiz oranlarındaki değişiklikler gibi piyasa eğilimlerini açıklayan 60 saniyelik güncellemeler kaydedin

Markanızı yerelleştirin: Hızlı seslendirmelerle mahalleleri, topluluk etkinliklerini vb. öne çıkararak kendinizi en çok tercih edilen emlak komisyoncusu olarak konumlandırın

Perde arkasını paylaşın: Markenizi insanileştirmek için hayatınızın bir gününün nasıl geçtiğini gösterin — gezintiler, incelemeler veya komik kazalar

📌 Potansiyel müşteriler nihayet bir emlakçıya ihtiyaç duyduklarında, haftalık olarak feed'lerinde gördükleri emlakçıyı aramaları daha olasıdır.

5. Ciddi alıcıları filtreleyen potansiyel müşteri çekici unsurlar oluşturun

Bir lead magnet, ideal müşterilerinizin belirli bir sorununu çözen, pazarlama kılavuzu, rehber, kontrol listesi veya araç gibi ücretsiz bir kaynaktır. Doğru pozisyonlandığında, nitelikli olmayan potansiyel müşterileri nazikçe uzaklaştırırken, motive olmuş alıcıları çeker.

Bu ürün pazarlama stratejisini oluşturmanın yolu:

Acil bir ihtiyacı karşılayın: "500.000 doların altındaki [Şehrinizdeki] 10 gizli hazine" gibi özel pazar bilgileri sunun. Bu, ilk kez ev satın alanlar veya bütçesine dikkat eden taşınanlar için harika bir fırsattır

Bilgi kaydı: Basit bir form oluşturun ve potansiyel müşterileri takip etmek için isim, e-posta ve telefon numarası isteyin

Takibi önceliklendirin: Fiyatlandırma kılavuzunu seçen potansiyel müşterileri satıcı adayları olarak etiketleyin ve onlara özel bir e-posta dizisi gönderin

Zengin yanıtlar yazın: Potansiyel müşterileri hemen çekecek bir teklif sunun ve sorularını yanıtlayacağınızı belirten kişisel bir mesaj ekleyin

📌 Lead magnetler, doğru kişilerle konuşmaya başlamanıza, potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırmanıza ve müşteri ilişkileri yönetiminizi ölçeklendirmenize yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'in yapay zeka gücünü kullanarak emlak uzmanlığınızı anında yüksek dönüşüm oranına sahip müşteri adaylarına dönüştürün. "İlk kez FSBO satıcıları için bir kontrol listesi oluştur" veya "Süresi dolan listeler için e-posta serisi taslağı hazırla" gibi bir komut yazın, Brain gerçek zamanlı olarak iyileştirebileceğiniz içerik oluştursun!

ClickUp Brain ile anında içerik oluşturun — sadece sor, incele ve ekle

6. Öne çıkanlar

Hiçbir şey, özellikle de hedef kitlenizin zaten tanıdığı ve saygı duyduğu yerel bir gazete, yaşam tarzı dergisi veya topluluk blogu gibi üçüncü tarafların desteği kadar hızlı güven oluşturmaz.

Bu, itibarınızı sıradan bir emlakçının ötesine taşıyarak, dinlenmeye değer içgörülere sahip tanınmış bir uzmana dönüştürür.

Öne çıkmak için şunları yapabilirsiniz:

Haber açılarını belirleyin: Listelemenizi veya kişisel markanızı bir hikaye etrafında şekillendirin, örneğin bölgenizde çok kuşaklı ev satışlarında artış

Niş gazeteciler bulun: Sunumunuzu kısa, odaklanmış ve yararlı tutun ve haberlerinde kullanabilecekleri alıntılar, veriler ve anekdotlar sunun

📌 Ayrıca, önceki alıcılarınızdan sizi sosyal medya hesaplarında öne çıkarmasını ve iç çevrelerinde güvenilirliğinizi artırmasını isteyebilirsiniz.

7. Müşteri referanslarınızı optimize edin

Çoğu acente, bir veya iki olumlu yorum aldıktan sonra aktif olarak referans aramayı bırakır. Ancak rekabetçi pazarlarda, güncellik ve hacim, yıldız puanları kadar önemlidir.

Önde olmak için:

Referanslar toplayın: Anlaşma tamamlandıktan hemen sonra, heyecan hala taze iken yorum isteyin; yanıtları artırmak için e-posta, metin ve el yazısı kartlar kullanın

Yorum platformlarını akıllıca seçin: Yorum talep ettiğiniz platformları değiştirerek, birden fazla platformda otorite kazanın

Yorumları sergileyin: Yorumları çevrimiçi pazarlama varlıkları olarak yeniden kullanın; sosyal medyada, e-posta altbilgilerinde ve liste sunumlarında paylaşın

📌 Yorumlar, yayınlandıktan sonra uzun süre sizin için işe yarayan birkaç etkili emlak pazarlama stratejisinden biridir.

💡 Profesyonel İpucu: 10 alıcı ve satıcıdan 9'u, emlakçısını tavsiye edeceğini söylüyor, ancak çoğu bunu asla yapmıyor. Neden? Çünkü sizin adınızı unutuyorlar. İşlem tamamlandıktan sonra ortadan kaybolmak yerine, işlem sonrası takibi öncelik haline getirin. Birkaç ay sonra hızlı bir kontrol, tek seferlik bir anlaşmayı uzun vadeli bir tavsiye kaynağına dönüştürebilir.

8. Move-up Buyer kampanyası oluşturun

Birçok ev sahibi, özkaynaklarını artırmış ancak daha iyi bir alana sahip olabileceklerini fark etmemektedir. Bunlar, bir üst sınıfa geçmek isteyen alıcılar. Onlara nasıl ulaşabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Hedef kitlenizle konuşun: "Bugünün piyasasında evinizin değeriyle neler satın alabilirsiniz?" gibi içeriklerle beş yıl önce ev satın almış ev sahiplerini bulun

Kanıt gösterin: Başarılı bir şekilde daha büyük bir eve taşınan ailelerin gerçek müşteri hikayelerini içeren kişiselleştirilmiş posta reklamları veya çevrimiçi reklamlar kullanın

Satış odaklı davranmaktan kaçının: Daha destekleyici bir izlenim bırakmak için bire bir strateji görüşmeleri sunun

📌 Bu emlak pazarlama planı, listeler oluşturur ve ev sahiplerini potansiyel müşterilere dönüştürür.

9. Etkileşimli açık evler düzenleyin

En iyi açık evler, unutulmaz bir deneyim yaratmakla ilgilidir. Doğru yapıldığında, etkinlikten uzun süre sonra markanızın görünür kalmasını sağlar ve diğerlerinin sosyal medya platformlarında öne çıkarılmanızı sağlar.

Gayrimenkul pazarlamacılarının yapabilecekleri şunlardır:

Eğlenceyi karıştırın: Açık ev etkinliğinize "evcil hayvan dostu ön izleme" veya "gün batımı turları ve atıştırmalıklar" gibi bir tema verin

İçerik oluşturun: Etkinlik sırasında mutfağı öne çıkararak, sık sorulan soruları yanıtlayarak veya ziyaretçilerin tepkilerini kaydederek kısa video klipler çekin

Topluluğunuzdan yararlanın: Yerel işletmelerle çapraz tanıtım yapın (örneğin, bir fırından atıştırmalıklar sponsor olun veya katılımcılara kuponlar dağıtın)

📌 Her açık ev, çok kanallı bir emlak pazarlama planına dönüşür: potansiyel müşteri oluşturma, yerel ortaklıklar ve sosyal görünürlük.

10. Gözden kaçan posta kodlarını hedefleyin

Deneyimli emlak profesyonelleri, ek maliyet olmadan dolaylı müşteri adayları oluşturan, daha küçük ve radarın altında kalan posta kodlarını tercih ediyor. Bunu nasıl uygulayabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Potansiyel müşteri oluşturma platformlarında mevcut posta kodlarını denetleyin ve diğer acentelerin göz ardı ettiği alanları arayın

Aktif olarak potansiyel müşteri için ödeme yapmasanız bile, bu posta kodlarını acente profilinize ekleyin, arama motorları organik potansiyel müşterileri size yönlendirecektir

Yerelleştirilmiş içerik (videolar, e-posta güncellemeleri, blog gönderileri) oluşturarak meraklı alıcı ve satıcıların görünürlüğünü ve organik trafiğini artırın

📌 Bazen doğru müşteri, kimsenin bakmadığı bir yerde bekler.

👀 Biliyor muydunuz? Satıcıların %71'i ev satın alma sürecinde aynı emlakçıyı tekrar kullanacağını belirtmiştir.

ClickUp, acentelerin pazarlamalarını organize etmelerine nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp'ın Harita Görünümü'nü kullanarak müşterileriniz için listeleri haritalandırın, böylece müşterileriniz tam konumları ve yakınlarda neler olduğunu görebilirler

Artık uygulayabileceğiniz sağlam fikirlerin bir listesi olduğuna göre, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir platform belirleme zamanı geldi.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, emlakçı olarak kişisel markanızı oluşturmak ve emlak işinizi yönetmek için asistanınız olabilir. Strateji oluşturmanıza, belgelendirmenize, atamalar yapmanıza ve işleri gerçek zamanlı olarak ölçmenize yardımcı olan bağlantılı bir çalışma alanına erişmenizi sağlar.

Örneğin, ClickUp'ın Gayrimenkul Proje Yönetimi Platformu size şu konularda yardımcı olabilir:

Google/Outlook ile senkronizasyon sağlayarak gösterimleri, imzalamaları ve toplantıları tek bir ClickUp Takviminde yönetin

Etkileşimli haritaları kullanarak mülklerin konumlarını, yakındaki önemli yerleri ve fiyat kodlu işaretleri göstererek müşterilerin daha iyi anlamasını sağlayın

ClickUp içinde bütçeleri, envanterleri, kişileri ve daha fazlasını yönetmek için hafif bir CRM oluşturun

Kodsuz otomasyonlarla manuel işleri azaltın (ör. görevleri otomatik olarak atama, hatırlatıcıları tetikleyici, durumları değiştirme)

Sözleşme yönetimi, tesis operasyonları, faturalar ve tasarım iş akışları için gayrimenkul sektörüne özel şablonlarla hızlı bir başlangıç yapın

Gayrimenkul sektöründe çalışan Dijital Stratejist ve İçerik Yöneticisi Erica Q., ClickUp'ı değerlendiriyor:

Gayrimenkul sektörünün pazarlama alanında çalışıyorum, bu da işlerin her zaman hızlı ilerlediği anlamına geliyor. Bir emlakçı, listesini dünyaya duyurmak istediğinde, çok sayıda ayrıntılı bilgiye ihtiyacım oluyor. Otomatik formlar kullanarak tüm önemli bilgileri topluyor ve tek bir yerde saklıyoruz, böylece ihtiyacım olan her şeyi bir bakışta bulabiliyorum ve işimi hızlı ve verimli bir şekilde halledebiliyorum. Bu, işimizde bir dönüm noktası oldu.

İş akışınızı ve işinizin büyümesini aynı anda yönetmek için ClickUp'ın Pazarlama paketini de kullanabilirsiniz. Süreci beş aşamaya ayıralım:

Aşama 1: Kampanyaları planlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile uzaktan beyin fırtınası yapın ve fikirleri hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları ile açık ev tanıtımları veya FSBO erişim hunileri gibi beyin fırtınası dizileriyle başlayın.

En iyi yanı ne mi? Buradaki her şey takip edilebilir. Yapışkan notları sürükleyip bırakarak, "e-posta ile komşulara davet" ve "listeye drone görüntüleri yükle" gibi her kampanya aşamasını temsil edebilirsiniz. Ayrıca, her notu atanan kişiler, son teslim tarihleri ve bağlantılı belgelerle birlikte eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Haftalık bir haber bülteni yayınladığınızı varsayalım. Beyaz Tahtanızın nasıl bir başlangıç noktası haline geldiğini aşağıda görebilirsiniz:

"Haftalık Emlak Bülteni" başlıklı bir Beyaz Tahta oluşturun

Her yinelenen bölüm için renk kodlu yapışkan notlar ekleyin: pazar nabzı, öne çıkan listeler, topluluk gündemi ve CTA

Okları veya bağlayıcıları kullanarak "Metni yaz" ➝ "VA ile gözden geçir" ➝ "E-posta gönderimini planla" gibi akışları ve son tarihleri görselleştirin

Herhangi bir yapışkan notu sağ tıklayın ve durum, öncelik etiketi ve ilgili ek dosyaları içeren bir ClickUp Görevine dönüştürün

Ayrıca, yerleşik AI asistanı ve dünyanın en eksiksiz iş AI'sı olan ClickUp Brain ile beyin fırtınası sürecini hızlandırabilirsiniz.

"3. çeyrekte Move Up alıcıları için bir içerik planı oluşturun" gibi fikirlerle bunu tetikleyin ve saniyeler içinde kullanıma hazır öneriler alın. Ayrıca, bağlamsal öneriler sunmak için çalışma alanınızdan ayrıntıları da alır.

ClickUp Brain'i kullanarak standart bir şablon veya ayrıntılı yanıtlar oluşturun

Daha fazla içeriden ipucu mu ihtiyacınız var? ClickUp'ın AI Notetaker'ını kullanarak görüşme sonrası potansiyel müşteri notlarını özetleyin ve kampanyanıza yansıtın, böylece takip işlemleriniz keskin ve kişiselleştirilmiş olsun. Ayrıca, yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimleri sayesinde her mesajınız kusursuz bir şekilde gönderilir; ekstra düzenleme araçlarına veya ChatGPT ile gidip gelmeye gerek kalmaz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bu stratejiyi tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürün. Bu belge düzenleyiciyi, *"Açık Ev Kontrol Listesi" veya "Potansiyel Müşteri Çekme Takibi" gibi bir SOP kitaplığı oluşturmak için kullanabilirsiniz

En iyi yanı, belgelerinizin iş akışlarınızla bağlantılı kalmasıdır. Nasıl mı?

Belgenizdeki herhangi bir metni "24 saat içinde takip gönder" gibi vurgulayın ➝ ClickUp Görevine dönüştürün ➝ İlgili takım üyesine atayın ➝ İlerlemesini izleyin

İlerlemeyi izlemek için çalışma alanınızda ClickUp Hedefleri oluşturun. Bu hedefler, "daha fazla potansiyel müşteri elde etmek" gibi niyetleri ölçülebilir, sonuç odaklı anahtar performans göstergelerine dönüştürür.

ClickUp Hedefleri ile genel ilerlemeyi veya görev bazında metrikleri izleyin

Büyük hedefleri, bir takım üyesi bir görevi tamamladığında güncellenecek olan eyleme geçirilebilir hedeflere bölebilirsiniz.

Hedefinizin "Bu ay 10 satıcı danışmanlığı randevusu almak" olduğunu varsayalım:

Bir Hedef Oluşturun: 'Temmuz ayında 10 satıcı danışmanlığı randevusu alın'

CRM'nize "dört e-posta gönder" gibi hedefler ekleyin

Her bir Hedefi, halihazırda devam eden ClickUp Görevlerinize atayın

İşler tamamlandıkça ilerleme çubuklarının otomatik olarak güncellenmesini izleyin

ClickUp Dönüm Noktalarını ekleyerek "ücretli reklamcılık başarısı" gibi önemli başarıları izleyin

🧠 Eğlenceli Bilgi: Her beş pazarlamacıdan biri, stratejiden uygulamaya kadar pazarlama girişimlerini otomasyon için AI ajanlarını kullanmak istiyor. ClickUp Otomatik Pilot Ajanları, bunu emlakçılar için de mümkün kılar. Kod gerektirmeyen kurulum ile, iş alanınızın verilerine göre potansiyel müşteri görevlerini otomatik olarak oluşturan, zamanında takip mesajları gönderen, satıcı durumlarını güncelleyen ve hatta takım sohbetinde kampanya ilerlemesini yayınlayan Özel Ajanlar oluşturabilirsiniz!

Şablon kullanarak pazarlama kampanyalarınızı planlamaya başlamak istiyorsanız, ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonuna geçin.

Büyük resimde görünen emlak pazarlama fikirlerini eyleme geçirilebilir, izlenebilir kampanyalara dönüştürür. Hedefleri haritalayabilir, takımınızı uyumlu hale getirebilir, zaman çizelgeleri ayarlayabilir ve daha iyi görünürlük için sonuçları izleyebilirsiniz.

Bu şablon, tekrarlanabilir pazarlama sistemleri oluşturuyorsanız veya sosyal medya, video veya e-posta pazarlamasında birden fazla takım üyesiyle işbirliği yapıyorsanız çok değerlidir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak stratejiyi uygulamaya bağlayın

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel OKR'ler ve görev atamaları kullanarak kampanyanız için net hedefler belirleyin

Özel Durumlar ve görevler ile zaman çizelgeleri genelinde ilerleme alanları ile pazarlama performansını izleyin

İş akışınıza entegre zaman çizelgeleri, dönüm noktaları ve durum güncellemeleri ile görevleri planlayın ve önceliklendirin

Aşama 2: Her kampanyayı tek bir yerde düzenleyin

Gayrimenkul pazarlama kampanyanızın şablonunu oluşturduktan sonra, her şeyi merkezi ve yönetimi kolay bir şekilde tutmak için ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi'ni kullanarak düzenleyin.

1️⃣ Pazarlama çabalarınız için özel bir Alan oluşturarak başlayın. Burası, potansiyel müşteri oluşturma, takip, sosyal medya gönderileri ve açık ev tanıtımları ile ilgili her şey için üst düzey merkeziniz olacaktır.

2️⃣ Bu Alan içinde, yürüttüğünüz her kampanya türü için ayrı Klasörler oluşturun. Örneğin:

Sosyal Medya Kampanyaları

FSBO Potansiyel Müşteri Takibi

Açık Ev Etkinlikleri

3️⃣ Her Klasörün içinde, belirli zaman çizelgelerini veya temaları izlemek için Listeler oluşturun. Sosyal medyayı yönetiyorsanız, Sosyal Medya Kampanyaları Klasörü içinde "Ağustos Haftalık Gönderiler" adlı bir Liste olabilir.

4️⃣ Buradan, e-posta, gönderi veya video gibi her bir kampanya varlığı, kendine özgü özellikleriyle bir Görev olarak oluşturulabilir:

Atanan kişiler

Son teslim tarihleri

Teslim edilecekler için alt görevler

İşbirliği için yorumlar

Taslaklar, resimler veya nihai içerik eklemek için ek dosya

Bu yapı, işleri net bir şekilde ayırmanıza, görev devrini otomatikleştirmenize ve takımınızın tüm emlak pazarlama girişimlerinde uyumlu çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Hiyerarşisi ile pazarlama planlarını ve fikirlerini organize edin

3. Aşama: Kampanyaları kendi başınıza yürütün

ClickUp ile takip işlemlerini veya durum değişikliklerini hatırlamanıza gerek yok.

ClickUp Otomasyonları, tetikleyici tabanlı iş akışları kurmanıza ve bu eylemleri arka planda gerçekleştirmenize olanak tanır. Talimatlarınıza bağlı olarak, görevler atayabilir, yorumlar yayınlayabilir, öğeleri durumlar arasında taşıyabilir ve e-postalar gönderebilirsiniz.

📌 Örneğin:

Bir görev "Canlı" olarak işaretlendiğinde, yedi gün sonra katılımı kontrol etmek için otomatik olarak bir takip görevi atayın

Bir müşteri adayı çekme görevi "İnceleniyor" durumuna geçtiğinde, asistanınıza sonraki adımları planlaması için talimatlar gönderin

Karmaşık mantıklar oluşturmayı bilmenize de gerek yok. ClickUp AI Otomasyon Oluşturucu'ya istediğinizi basit bir dille açıklayın, örneğin "ev satışı tamamlandıktan 3 gün sonra referans talebi göndermeyi hatırlat" ve otomasyon sizin için oluşturulsun.

ClickUp AI Otomasyon Oluşturucu ile saniyeler içinde ClickUp Otomasyonları oluşturun

Uygulama için akıllı zaman yönetimi de gereklidir ve ClickUp Takvim bunu yapay zeka ile planlama özelliği sayesinde sağlar

Bununla yapabilecekleriniz:

Yeni bir liste hazırlamak, gösterimleri planlamak veya bir takip kampanyası taslağı hazırlamak gibi öncelikli görevler için otomatik blok zamanı , böylece hiçbir zaman çakışan randevular almaz veya en önemli şeyleri unutmazsınız

FSBO tanıtımı veya sosyal medya gönderileri gibi kaçırılan veya geciken pazarlama çabalarını, sizin uygunluğunuza ve takımınızın iş yüküne göre otomatik olarak yeniden planlayın

Son teslim tarihini veya takım üyesini atayarak, ev turu, liste çekimi veya e-posta kampanyası gibi görevleri anında takvim etkinliklerine dönüştürün

Asistanınız, işlem koordinatörünüz ve hatta müşterilerinizle canlı, salt görünüm takvimini paylaşın ve herkesin senkronizasyonunu sağlayın

ClickUp Takvim ile tüm toplantılarınızı, son tarihlerinizi ve taahhütlerinizi tek bir yerde düzenleyin

4. Aşama: Müşteriler ve takımlarla işbirliği yapın

Emlakçılar nadiren tek başına çalışır. Sanal asistanlar, fotoğrafçılar, reklam uzmanları, mortgage brokerları ve bazen müşterilerle koordinasyon halindesiniz. İyi haber şu ki, ClickUp ile iletişim için ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız yok.

ClickUp'ın Sohbet + Misafir Erişimi, müşterilerinize profesyonel ve şeffaf bir deneyim sunar ve beş farklı uygulamayı yönetmekten sizi kurtarır.

ClickUp Sohbet'i kullanarak sadece iç takımınızla değil, müşterileriniz ve iş ortaklarınızla da iletişimi kolaylaştırın. Herhangi bir proje veya kampanya için özel Sohbet kanalları oluşturarak konuşmaları düzenli ve işle bağlantılı tutabilirsiniz.

📌 Örneğin, dekoratörünüz, fotoğrafçınız ve sanal asistanınızın tek bir konu başlığı altında koordinasyon sağlayabileceği bir açık ev kampanyası kanalı oluşturun. Ya da satıcıyla bir DM oluşturarak zaman çizelgeleri, belge yüklemeleri veya pazarlama güncellemeleriyle ilgili hızlı soruları yanıtlayın; hem de başka bir e-posta göndermeden.

Daha da iyisi, ClickUp Misafir Erişimi ile müşteriler ve satıcılar sınırlı görünürlükle konuşmaya katılabilir. Onların görebileceklerini (örneğin, listelenen görevleri veya paylaşılan takvim) tam olarak siz kontrol edersiniz, böylece Çalışma Alanınızın tamamına erişmeden bilgilendirilirler.

Geri bildirimleri iletmek için ClickUp Proofing'i de kullanabilirsiniz. Ayrı bir açıklama aracına ihtiyaç duymadan görevlerin içindeki resimlere, PDF'lere ve videolara doğrudan yorum yapmanızı sağlar.

📌 Örneğin, bir drone videosunu inceleyin ve 00:14'te bir yorum bırakın: "Arka bahçeyi göstermek için daha yavaş kaydırın."

Her yorum zaman damgası veya konum işareti ile işaretlenir, belirli bir kişiye atanır ve çözüm izleme için görev akışınızda görünür.

ClickUp Proofing ile görüntülere, PDF'lere ve videolara doğrudan yorum yapın

ClickUp Formları ile bilgi toplama da daha kolay hale geliyor. Liste detayları, müşteri tercihleri veya gösterim sonrası geri bildirimler için markalı giriş formları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Formları'ndan değerli içgörüler elde etmek için yapay zeka destekli bir analiz gerçekleştirin

Birisi bir form doldurduğunda:

Tüm yanıt verileriyle birlikte bir görev otomatik olarak oluşturulur

Otomasyonları uygulayabilirsiniz, örneğin asistanınıza atama gibi

AI, geri bildirimlerin duygusal içeriğini anında özetleyebilir veya benzer talepleri bir araya getirebilir

📖 Ayrıca Okuyun: Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zeka Nasıl Kullanılır?

5. Aşama: Neyin işe yaradığını izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı verileri tek bir yerde görsel kartlara aktarır, böylece pazarlama kampanyalarınızda neyin işe yaradığını görebilir ve çabalarınızı ikiye katlayabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde görsel metrikleri izleyin

Bunları nasıl oluşturabilirsiniz?

Haftalık e-posta kampanyalarındaki açılma oranlarını ve tıklama oranlarını karşılaştırmak için bir Çubuk Grafik ekleyin

FSBO kampanyası yanıtları için bir pasta grafik ekleyin, dönüştürülen, yok sayılan veya takip gerektiren potansiyel müşterileri izleyin

Zaman içindeki video görüntülemelerini görselleştirmek için Çizgi Grafiği kullanın

Posta kodu ve aktif mahallelere göre yeni potansiyel müşterileri gösteren bir Tablo Kartı ekleyin

AI Kartları ile görsellerin ötesine geçebilirsiniz. Pazarlama verimlilik ölçümlerini ve trendlerini bağlamsal olarak özetlemek için bunları ayarlayın. "Bu ay en yüksek dönüşüm oranına sahip kampanya hangisiydi?" gibi AI sorularını sorun ve yığınlarca veriyi araştırmadan doğrudan yanıt alın.

Hatta mevcut dijital pazarlama trendlerine göre tahminlerde bulunmak için de kullanabilirsiniz.

📌 Gösterge panelleri, tüm satış sürecinde neyin ivme kazandırdığını görmenize yardımcı olur. Tablo Görünümü, bu pazarlama KPI'larının arkasındaki kişileri yönetmenizi sağlar.

Başlamaya hazır mısınız? Hemen işe koyulmak için ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanın.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanarak stratejinizi hayata geçirin

Bu hepsi bir arada alan, kampanyalar planlamanıza, görevler atamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olur. Özel Alanlar, zaman çizelgesi görünümleri ve hedef izleme özellikleri ile içerik, etkinlik veya çok kanallı erişim yönetimi için mükemmeldir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kampanya etkinliklerini tek bir yerden organize edin

Görevleri, zaman çizelgelerini ve performansı izleyin

Tüm takımınızın tüm kanallarda uyumlu çalışmasını sağlayın

Gayrimenkul Pazarlamasında Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Deneyimli acenteler bile sonuçlarını sınırlayan kalıplara düşebilir. Pazarlama çabalarınızın sonuç vermesi için kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

Herkesin hedef kitleniz olduğunu varsayarsak: Geniş kapsamlı mesajlar nadiren dönüşüm sağlar, niş pazarlara odaklanmak ise doğru müşterilere doğrudan ulaşmanıza yardımcı olur

Tutarsız pazarlama mesajı: Platformlar arasında tutarsız bir üslup, potansiyel müşterilerin kafasını karıştırabilir. Ses tonunuzu ve görsellerinizi uyumlu tutun

Takibi ihmal etmek: Çoğu anlaşma ilk temas noktasında gerçekleşmez. Düzenli aralıklarla takip edin

Analitiği atlamak: Açılmaları, tıklamaları veya potansiyel müşteri kaynaklarını izlemiyorsanız, sadece tahminde bulunuyorsunuz demektir. Verilerin peşinden gidin

Yalnızca yeni potansiyel müşterilere odaklanmak: Eski müşterileri göz ardı etmek, kolay referansları kaçırmak anlamına gelir. Check-in işleminizi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerinizden daha fazla verim alın

Mobil optimizasyonu göz ardı etmek: Telefonlarda çalışmayan listeler ve potansiyel müşteri formları iş kaybına neden olur. Yayınlamadan önce her şeyi mobil cihazlarda test edin

ClickUp'ın Pazarlama Komut Merkezi ile neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) öğrenin

Kampanyalarınızı izlemek için sadece içgüdülerinize güveniyorsanız, pazarlamayı zorlaştırıyor ve parayı masada bırakıyorsunuz demektir. Gayrimenkul sektöründe başarı, bir planla ortaya çıkmak, büyüme pazarlama stratejilerini tutarlı bir şekilde uygulamak ve neyin işe yarayacağını tam olarak bilmekten geçer.

ClickUp, bunu gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan sistemi sunar. Her şey, ölçeklendirme isteyen yoğun emlakçılar için tasarlanmış, birbirine bağlı tek bir çalışma alanında bulunur.

Bu kurumsal pazarlama yazılımı, manuel iş yapmadan iş süreçlerini tekrarlayabilmenizi, görsel metrikleri izleyebilmenizi, bir asistan gibi yapay zeka ile konuşabilmenizi ve ayrıntılı iş akışları oluşturabilmenizi sağlar.

Dağınık araçlar ile mükemmel uygulama arasındaki fark genellikle tek bir şeye bağlıdır: kurulumunuz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her potansiyel müşteri, görev ve kampanyadan haberdar olun.