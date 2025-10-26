ş Akışı ve Görev Otomasyonu için En İyi 11 Lindy AI Alternatifi

Dolu bir gelen kutusu, dağınık takvim girişleri ve otomatik olarak güncellenmeyen bir CRM — bunlar Lindy AI'nın çözmeye çalıştığı günlük engellerdir. Ancak, daha derin takım işbirliği özellikleri, ş akışları arasında bağlam paylaşımı ve birleşik raporlama konusunda yetersiz kalmaktadır.

Bu durum, AI yayılmasına yol açar : birbiriyle iletişim kurmayan ve geçmiş işinizin ortak bir hafızasına sahip olmayan düzinelerce AI aracını idare etmenin giderek artan kaosu. Verimlilik odaklı profesyoneller, girişimciler ve yüzeysel otomasyondan daha fazlasını isteyen takımlar için, tek başına çalışan araçların ötesine bakmanın zamanı geldi. Bu blog yazısında, süreçlerinize uyum sağlayan 11 Lindy AI alternatifini özenle seçtik. Başlayalım! 💪

Lindy AI Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi Lindy AI alternatiflerinin birbirleriyle karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Proje izleme ve bağlamsal AI ile iş yönetimi ve verimlilikTakım boyutu: İşleri merkezileştirmek ve güncellemeleri otomasyonla gerçekleştirmek isteyen girişimlerden kurumsal şirketlere kadar ideal Özel ve basit görev otomasyonları, AI destekli içerik, araçlar arası entegrasyon yetenekleri, takvim yönetimi ve görsel ş akışı otomasyonu Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Relay. uygulama Uygulamalar arasında çok adımlı iş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmeTakım boyut: Operasyon, İK, satış ve pazarlama takımları için idealdir Kod gerektirmeyen platform, işbirliğine dayalı onaylar, Slack/E-posta tetikleyicileri, akıllı dallanma mantığı Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla Bardeen Tekrarlayan görevler için AI destekli tarayıcı otomasyonları Takım boyut: İşe alım, operasyon ve satış takımları için idealdir 1 tıklamayla otomasyon, AI kazıma, bağlamsal ş Akışları, Chrome tabanlı tetikleyici Aylık 129 $'dan başlayan fiyatlarla Gumloop Sıfırdan etkileşimli, AI destekli ş akışları oluşturmaTakım boyutu: Esnek, etkileşimli ş akışlarına ihtiyaç duyan küçük işler için ideal Görsel ş Akışı oluşturucu, GPT-4 entegrasyonlar, potansiyel müşteri oluşturma akışları, Zapier uyumlu karmaşık ş Akışı otomasyonu Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 97 $'dan başlayan fiyatlarla Zapier Kod yapmadan binlerce uygulamanın bağlantısını kurun Takım boyutu: KOBİ'ler ve bireysel girişimciler için ideal Çok adımlı Zaps, koşullu mantık, yerleşik gecikme/biçim araçları Ücretsiz; Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla Make. com Görsel komut dosyası oluşturma ve karmaşık veri akışlarıTakım boyut: Mantık ağırlıklı ş Akışlarına ihtiyaç duyan teknik kullanıcılar ve takımlar için idealdir Sürükle ve bırak arayüzü, modüler veri harita, gerçek zamanlı yürütme günlükleri Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla n8n Geliştiriciler için açık kaynaklı, esnek otomasyon Takım boyutu: Teknoloji ekipleri ve şirket içi geliştiriciler için ideal Kendi sunucunuzda barındırma seçeneği, özel kod düğümleri, API entegrasyonlar Özel fiyatlandırma Beam AI Startup'lar ve hızlı büyüyen takımlar için AI ş Akışı oluşturucu Takım boyutu: Akıllı iç operasyonlara ihtiyaç duyan startup'lar ve büyüyen işler için ideal Otomatik olarak oluşturulan akışlar, doğal dil girdileri, önceden oluşturulmuş GPT şablonları Özel fiyatlandırma Automation Anywhere Kurumsal düzeyde robotik süreç otomasyonu (RPA)Takım boyutu: Büyük işletmeler ve BT ekipleri için idealdir AI belge işleme, gözetimli/gözetimsiz botlar, süreç keşfi Özel fiyatlandırma Microsoft Power Automate Microsoft ekosistemini ve ötesini otomasyonla gerçekleştirme Takım boyutu: Microsoft ekosistemini halihazırda kullanan küçük takımlar ve kuruluşlar için idealdir PowerApps entegrasyonları, masaüstü otomasyonu, ş Akışı şablonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Hareket Programları otomasyonla gerçekleştirme ve derin işlere öncelik verme Takım boyutu: Yoğun çalışan profesyoneller, kurucular ve orta ölçekli işler için ideal AI takvim asistanı, akıllı toplantı rezervasyonu, odaklanma süresi optimizasyonu Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Neden Lindy AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Daha derin özel veya ölçekli çapraz fonksiyon işbirliği arıyorsanız, Lindy AI alternatifleri size daha uygun olabilir. İşte bu araçları dikkate almanız için nedenler:

Yüksek kullanım maliyeti: Kullanıma dayalı fiyatlandırma, özellikle otomasyonları deneyen veya ölçeklendiren takımlar için beklenmedik şekilde yüksek faturalara yol açar.

Sınırlı özel: ClickUp veya Make.com gibi daha esnek platformlara kıyasla daha az yapılandırma seçeneği sunar.

Karmaşık başlangıç süreci: ş Akışı kurulumunun, belirsiz tetikleyici, sınırlı belgeler ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zorlu bir öğrenme süreci nedeniyle kafa karıştırıcı olabileceği durumudur.

Hantal kullanıcı arayüzü: Kullanıcı arayüzü yeterince gelişmiş ve tutarlı değildir, bu da otomasyonlarda hata ayıklamayı veya görev durumunu gerçek zamanlı olarak izlemeyi zorlaştırır.

Yoğun entegrasyon izinleri: Google Workspace gibi platformlara geniş erişim gerektirir, bu da güvenlik veya gizlilik endişelerini artırabilir.

Zayıf dosya işleme: Lindy AI, Google Drive'a yükleme yaparken özel klasör yollarını dikkate almayabilir ve bu da veri düzenleme sorunlarına neden olabilir.

Çevrimdışı fonksiyon yok: Tamamen internet bağlantısına bağlıdır, bu da düşük bant genişliği ortamlarında kullanılabilirliği sınırlar.

Tutarlı olmayan sohbet görünürlüğü: Bazı kullanıcılar, otomatik sohbetler sırasında müşteri desteği etkileşimlerinin veya dahili görev güncellemelerinin gerçek zamanlı olarak görünmediğini fark ediyor.

🧠 İlginç Bilgi: AI'nın kökleri 1930'lara kadar uzanır. Her şey, İngiliz mantıkçı Alan Turing'in"Makineler düşünebilir mi?" sorusuyla başladı ve bugünkü AI'yı şekillendiren ünlü Turing Testi kavramının doğmasına yol açtı.

📖 Ayrıca okuyun: İş Verimliliğini Artıracak AI Ajan Türleri

En İyi Lindy AI Alternatifleri

Verimliliği artırmak için en iyi 11 Lindy AI alternatifi.

ClickUp (Proje izleme ve bağlamsal AI ile iş yönetimi ve verimlilik için en iyisi)

Daha fazla iş tamamlamak için ClickUp Autopilot Agents'ı keşfedin.

ClickUp'ın AI destekli Proje Yönetimi, işlerinizi otomatik pilota geçirerek sizin ve takımınızın önemli işlere odaklanmanızı sağlar. Bu, birden fazla AI aracı—gereksiz AI yayılımı arasında geçiş yapmaya son vermek anlamına gelir. Bağlamsal AI, görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri ve raporlama gibi her özelliğe entegre edilmiştir. Nasıl olduğunu görelim.

Ş Akışınıza göre özel otomatik pilot ajanları oluşturun

Çevik iş akışlarını desteklemek için ClickUp Otopilot Ajanları, arka planda tekrarlayan görevleri yerine getirir. Arka planda sessizce çalışırlar, böylece siz ve takımınız önemli işlere odaklanabilirsiniz. ClickUp'ın Özel AI Ajanları ile kolayca bir AI ajanı oluşturabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

Örnek, müşteri geri bildirimlerinde "yavaş teslimat" ifadesi geçiyorsa, AI'yı bunu etiketleyecek, Ops'a atayacak ve duyguyu işaretleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Autopilot Agents ile ajans ş akışları oluşturun ve operasyonları kolaylaştırın

ClickUp, farklı kullanım durumları için uzantı önceden oluşturulmuş ajanlar sunar.

Örnek: Daily Report Agent , canlı proje verilerine dayalı olarak paydaşlara haftalık güncellemeleri otomasyonla gönderir

Team Standup Agent , takım üyelerinden asenkron güncellemeleri toplar ve bunları özetleyerek uzun durum toplantılarının yerini alır

Auto-Answers Agent, ClickUp Sohbet'te sık sorulan sorulara yanıt vererek aynı soruyu iki kez yanıtlamaktan sizi ücretsiz kurtarır i̇lk AI ajanınızı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin: *

Tetikleyicilerle özel otomasyonlar kurun

Geleneksel araçların aksine, akışlar veya mantık haritaları oluşturmayı gerektiren, ClickUp Automations, basit bir "eğer bu, o zaman şu" kuralıyla ş akışınızı otomatikleştirmenize olanak tanır.

Tetikleyiciler, koşullar ve eylemler kullanarak kendi ClickUp Otomasyonunuzu oluşturun

Kendi tetikleyicilerinizi oluşturabilir veya 100'den fazla hazır otomasyon şablonundan birini seçerek şunları yapabilirsiniz: Durum değiştiğinde görevleri otomatik olarak atayın

Gecikmiş işler için uyarılar gönderin

Tarihlere veya görevlerin tamamlanma durumuna göre tekrarlanan kontrol listelerini tetikleyici olarak kullanın

Fikirleri anında görevlere dönüştürün

En iyi yanı, ClickUp Brain'e "*Her salı saat 15:00'te tasarım takımına kişiselleştirilmiş bir takip mesajı göndermemi hatırlatıcı" gibi doğal dil komutlarıyla otomasyon ayarını isteyebilmenizdir

ClickUp Brain nedir, diye soruyorsunuz? ClickUp Brain, fikirlerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli verimlilik ortağınızdır.

Diyelim ki yeni bir podcast serisi için hazırlık yapıyorsunuz. Her adımı harita ile planlamakla zaman kaybetmek istemiyorsunuz. Bu nedenle, "Yeni podcast serisini başlat: misafirleri ayarla, bölüm özetlerini yaz, girişleri kaydet, Rachel'a atama, ilk bölüm 10 Eylül'de yayınlanacak. " yazarsınız

Görev konusu yorumlar ve güncellemelerle dolduğunda, ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi konuşmayı anında özetleyerek kararları, bekleyen eylemleri ve anahtar noktaları yakalar.

🎥 İzle: ClickUp, işinizin her alanıyla entegrasyon sağlayan bir AI sunar

Ve tüm bunları, ilgili projeler ve görevlerle bağlantılı olan ClickUp Belge'de kaydedebilirsiniz, böylece hiçbir şey kaybolmaz. Ayrıca, toplantıyı kaçırmış olsalar bile herkesin senkronizasyonunu korumak için çağrı özetlerini takım sohbetine otomatik olarak gönderebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

zaman çizelgelerini düzenleyin: *ClickUp görevlerini kullanarak işleri atayın, izlemeyin ve görselleştirin

Ölçülebilir sonuçlara yönelik ilerlemeyi takip edin: ClickUp Goals'u kullanarak günlük işlerinizi şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin, hedefler belirleyin ve başarıyı gerçek zamanlı olarak ölçün ClickUp Goals'u kullanarak günlük işlerinizi şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin, hedefler belirleyin ve başarıyı gerçek zamanlı olarak ölçün

Belgeleri birlikte oluşturun: ClickUp Docs'ta işbirliği içinde çalışarak notlar hazırlayın, wiki'ler oluşturun ve belgeleri doğrudan görevlere ve hedeflere bağlayın

Fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapın: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi planlara dönüştürün ve bunları çalışma alanınızdaki görevlerle doğrudan bağlantıya getirin

Her şeyi saniyeler içinde bulun: ClickUp Enterprise Search ile çalışma alanınızda arama yapın ve görevlerden, belgelerden, yorumlardan ve bağlantılı araçlardan hızlı bir şekilde veri çıkarın

Toplantıları takip edin: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantılarınızı doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza bağlantı kurar ve sizin için eyleme geçirilebilir öğeleri özetler

ClickUp sınırları

Geniş alaka düzeyindeki gelişmiş özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, çalıştığım en esnek ve güçlü proje yönetimi aracıdır. WRKSTN'nin kurucusu olarak, ajansların ve yaratıcı takımların operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı oluyorum ve ClickUp bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özelleştirme yeteneği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir iş akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

ClickUp, çalıştığım en esnek ve güçlü proje yönetimi aracıdır. WRKSTN'nin kurucusu olarak, ajansların ve yaratıcı takımların operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı oluyorum ve ClickUp bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özelleştirme yeteneği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir ş Akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

💡 Bonus: Ş akışınızı kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve AI yatırımlarınızdan daha fazla yararlanmak istiyorsanız, ClickUp, Lindy AI'nın sunduklarının ötesine geçen hepsi bir arada bir çözümdür: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle sorular sorun, dikte edin ve işlerinizi komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium, harici AI araçlarını tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle kullanın ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işlerinizi tamamlayın, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

2. Relay. uygulamasında (uygulamalarda otomatikleştirilmiş çok adımlı ş akışı için en iyisi)

replay.app aracılığıyla

Relay. uygulama, takımların otomasyonu akıllı insan girdisiyle birleştiren ş akışları oluşturmasına yardımcı olur. Satış takipleri, toplantı özetleri ve rakip araştırması veya sosyal medya güncellemeleri gibi özel görevleri yönetmek için tasarlanmıştır.

Lindy AI alternatifi, esneklik ile kontrolü bir araya getirir. 100'den fazla popüler araçta ayrıntılı, kişiselleştirilmiş ş Akışları oluşturabilir, ihtiyaç duyulan her yere insan kontrol noktaları ekleyebilir ve webhook desteğini kullanarak gerçek zamanlı olarak tetikleyiciyi etkinleştirebilirsiniz.

Relay. uygulamasının en iyi özellikleri

Onaylar, veri girişi ve görev tamamlama gibi insan müdahalesi gerektiren adımlar ekleyerek, gerektiğinde insanları sürece dahil edin

Webhook Trigger 'ı kullanarak ş akışlarını anında tetikleyici olarak kullanın ve herhangi bir sistemi veya uygulamayla bağlantı kurun

Yöntemler, başlıklar ve yükler üzerinde tam kontrol ile Hypertext Standard Protocol (HTTP) isteklerini özel hale getirin

Özetleme, ayıklama veya çevirme gibi yerleşik AI adımlarını kullanarak içeriği otomasyon akışlarında işleyin

Relay. uygulamasının sınırlamaları

Zapier veya Make gibi rakiplere kıyasla daha az yerleşik entegrasyonlar

Çalışma alanları arasında ş akışlarını çoğaltamaz, bu da danışmanları ve ajansları engeller

Relay. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 27 $

Takım: 98 $/ay (25 kullanıcı dahil)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Relay. uygulama puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Relay. uygulama hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Relay. uygulama hakkında en çok sevdiğim şey, herkesi aynı sayfada tutması. Basit, net ve ekstra gürültü olmadan işleri ilerletmeye gerçekten yardımcı oluyor... Relay. uygulama hakkında sevmediğim bir şey, bir görev veya ş akışı esneklik gerektirdiğinde biraz katı hissedilebilmesi.

Relay. uygulamasında en çok sevdiğim şey, herkesi aynı sayfada tutması. Basit, net ve ekstra gürültü olmadan işleri ilerletmeye gerçekten yardımcı oluyor... Relay. uygulamasında sevmediğim bir şey, bir görev veya ş akışı esneklik gerektirdiğinde biraz katı hissettirebilmesi.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derin ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. 💯 ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

3. Bardeen (Tekrarlayan görevler için AI destekli tarayıcı otomasyonları için en iyisi)

bardeen aracılığıyla

Bardeen, pazara giriş takımlarının zaten çok zaman harcadıkları yerde, yani tarayıcıda işlerini tamamlamalarına yardımcı olur. Bu araç, potansiyel müşteri bulma ve CRM güncellemelerinden özel tanıtım ve rakip araştırmalarına kadar her şeyi halleder.

Gerçek GTM ş Akışlarını anlamak için tasarlanmıştır. Diğer araçlar (ör. Zapier veya Make) gibi yalnızca API tabanlı tetikleyicilere güvenmek yerine, Bardeen web sayfalarını doğrudan "görebilir" ve onlarla etkileşime girebilir. Bu, web sitelerinden bilgi kopyalama, form doldurma veya karmaşık web portallarında gezinme gibi genellikle insan etkileşimi gerektiren görevlerin otomasyonunu sağlar.

Bardeen'in en iyi özellikleri

Magic Box 'ı kullanarak, istediğinizi yazarak otomasyonlar oluşturun

Daha akıllı raporlama ve analiz için Research Agent 'ı kullanarak içgörüleri yoğunlaştırın ve derleyin

Her alıcıya uygun ton ve içerikle mesajlar oluşturmak için Mesaj Oluşturucu 'yu kullanın

Tek bir tıklama veya kısayol ile yeniden kullanılabilir otomasyon şablonları olan önceden oluşturulmuş "oyun kitaplarını" tetikleyici olarak kullanın

Bardeen sınırları

Kredi tabanlı bir sistem, yoğun kullanımda maliyetli hale gelebilir

Bazı kullanıcılar, özellikle tarayıcı tabanlı otomasyonları çalıştırırken yüksek CPU ve RAM kullanımı bildirmektedir

Bardeen fiyatlandırması

Başlangıç: 129 $/ay

Takımlar: 500 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: 1.500 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Bardeen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Turing Testi, bir insanın hem bir makine hem de başka bir insanla metin yoluyla etkileşime girdiği bir oyun hayal etmiştir. İnsanlar hangisinin hangisi olduğunu güvenilir bir şekilde ayırt edemezse, makinenin testi geçtiği söylenir.

4. Gumloop (Sıfırdan etkileşimli, AI destekli ş akışı için en iyisi)

gumloop aracılığıyla

Gumloop, mühendislik bağımlılığı olmadan özel ş akışı otomasyonları oluşturmayı ve başlatmayı kolaylaştırır. Her şeyi sadece üç adımda otomatikleştirebilirsiniz: sürükle, bağlantı ve çalıştır.

Google Dokümanlar, Slack, Notion, CRM araçları ve daha fazlası gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla doğrudan iş yapar. Ayrıca web sitelerini tarayabilir, belgeleri sıralayabilir ve özetleyebilir ve sonuçları gerekli yerlere gönderebilirsiniz.

Gumloop'un en iyi özellikleri

Gelen e-posta, Slack mesajları veya Webhook'lar ile iş akışlarını tetikleyici olarak kullanın

Kendi mantığınızı kullanarak blog taslak oluşturucu gibi SEO araçları oluşturun

Document Summarizer ş Akışı ile belgeleri büyük ölçekte çıkarın ve özetleyin

İçerik farkında AI destekli filtreler ve klasörler kullanarak dosyaları sıralayın ve yönlendirin

Gumloop sınırları

Gelişmiş AI çağrıları (ör. GPT-4o veya Claude 3. 5 Sonnet) her biri 20 kredi kadar mal olabilir

Canlı sohbet seçeneği olmadığı için kullanıcılar yardım için e-posta veya forumlara güvenmek zorundadır

Gumloop fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 97 $

Pro: 10 kullanıcı için aylık 244 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gumloop puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Sophia adlı bir robot, 2017 yılında Suudi Arabistan'ın dünyadaki ilk robot vatandaşı oldu. Sophia gülümseyebilir, kaşlarını çatabilir ve (bir nevi) şaka yapabilir.

5. Zapier (Kod yapmadan üçüncü taraf platformları bağlantı için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, sürükle ve bırak mantığı, özel arayüzler ve yeniden kullanılabilir şablonlar kullanarak tüm sistemleri oluşturmak için bir otomasyon araç seti sunar. Hem kişisel görevleri hem de kurumsal ölçekli iş akışlarını desteklemek için tasarlanmıştır.

Bu platform, akıllı ajanları bir araya getirmenize, filtreleri kullanarak mantığı kontrol etmenize ve verileri gerektiği gibi biçimlendirmenize olanak tanır. Ayrıca Tables, Canvas ve Paths gibi yerleşik araçlarla proje yönetimi otomasyonlarını da yönetebilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Canvas ile karmaşık ş akışlarını görsel olarak harita, belgelendirin ve optimize edin

Teknik beceri gerektirmeden binlerce uygulamanın her birinde rutin görevleri otomasyon etmek için Zaps oluşturun ve yönetin

Yerleşik barındırma özelliği ile gelişmiş, kod tabanlı otomasyonlar için Fonksiyonlar oluşturun ve çalıştırın

Otomasyonlar arasında sorunsuz bir akış için verileri doğrudan Zapier Tablo'larında depolayın ve yönetin

Zapier sınırları

Koşullar, dallanma veya gelişmiş otomasyon içeren karmaşık ş akışları, Zapier alternatiflerinden farklı olarak genellikle geçici çözümler veya özel komut dosyaları gerektirir

Zap hataları her zaman net değildir, bu nedenle sorun giderme genellikle günlükleri incelemek veya destek ekibiyle iletişime geçmek gerektirir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 29,99 $/ay

*takım: 25 kullanıcı için aylık 103,50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

İşte bu araçla ilgili bir G2 incelemesi:

Zapier, her hafta saatlerce süren manuel işlerden beni kurtarıyor. Ben onu çoğunlukla CRM entegrasyonları için kullanıyorum — platformlar arasında potansiyel müşterilerin senkronizasyonunu gerçekleştirmek, kişi kayıtlarını otomatik olarak güncellemek ve takip işlemleri tetikleyicilerini başlatmak gibi — ve arka planda güvenilir bir şekilde çalışıyor... Bazı gelişmiş kullanım durumları hala geçici çözümler veya özel webhook'lar gerektiriyor, bu da biraz teknik olabilir.

Zapier, her hafta saatlerce süren manuel işlerden beni kurtarıyor. Ben onu çoğunlukla CRM entegrasyonları için kullanıyorum — platformlar arasında potansiyel müşterileri senkronizasyon sağlamak, kişi kayıtlarını otomatik olarak güncellemek ve takip işlemleri tetikleyici olarak çalıştırmak gibi — ve arka planda güvenilir bir şekilde çalışıyor... Bazı gelişmiş kullanım durumları hala geçici çözümler veya özel webhook'lar gerektiriyor, bu da biraz teknik olabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Endüstrileri Dönüştüren Güçlü AI Ajanları Örnekleri

6. Make. com (Görsel komut dosyası oluşturma ve karmaşık veri akışları için en iyisi)

make.com aracılığıyla

Make. com, görsel bir arayüz kullanarak tüm otomasyon sürecinizi haritlamanıza yardımcı olur. Karmaşık ş akışlarını tasarlayıp otomatikleştirebilir, verileri dönüştürebilir, webhook'lar aracılığıyla tetikleyiciyi tetikleyebilir ve bunu bir AI işbirliği aracı olarak kullanabilirsiniz.

En öne çıkan özelliği, tüm otomasyonlarınızın canlı görsel haritası olan Make Grid'dir. Her şeyin nasıl birbirine bağlantıda olduğunu, verilerin nereye akış gösterdiğini ve hangi ş akışlarının dikkat gerektirdiğini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Make.com'un en iyi özellikleri

Akış Kontrolü kullanarak koşullu ifadeler ve dallanma ile mantığı ve akışı kontrol edin

Sürükle ve bırak veri işleme fonksiyonlarını kullanarak girdileri anında dönüştürün

HTTP/Webhooks aracılığıyla senaryoları harici olarak tetikleyici olarak kullanın, herhangi bir genel API ile bağlantı kuran

Daha iyi takım yönetimi için yerleşik erişim denetimleriyle rol ve sınır atayın

Make.com sınırları

Hata mesajları bazen belirsiz veya aşırı teknik olabilir

Çok sayıda adım, yönlendirici veya döngü içeren ş Akışları, beklenmedik bir şekilde yavaşlayabilir veya başarısız olabilir

Make.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 10,59 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 18,82 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 34,12 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Make.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (240'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Make.com hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Öğrenmesi çok kolay ve kullanımı çok sezgisel, mühendislik bilgisi olmayan kişiler için bile. Çok çeşitli otomasyon kullanım senaryolarına olanak tanır. …Operasyon bazlı fiyatlandırma, kullanıcılar doğru şekilde sisteme dahil edilmediğinde bazı dezavantajlara sahip olabilir.

Öğrenmesi çok kolay ve kullanımı çok sezgisel, mühendislik bilgisi olmayan kişiler için bile. Çok çeşitli otomasyon kullanım senaryolarına olanak tanır. …Operasyon bazlı fiyatlandırma, kullanıcılar doğru şekilde sisteme dahil edilmediğinde bazı dezavantajlara sahip olabilir.

📖 Ayrıca okuyun: ş Akışlarını ve Süreçleri Otomasyonla İhaleye Çıkarmak için Alternatifler Oluşturun

7. N8n (Geliştiriciler için açık kaynaklı, esnek otomasyon için en iyisi)

n8n aracılığıyla

Çoğu araç, mantık ağırlıklı ş akışlarında zorluk yaşar. Bu araçlar, adımları dal, birleştir veya yeniden kullanma seçeneklerinizi sınırlar. n8n, filtreler, döngüler, anahtarlar ve koşullu yönlendirme için dinamik kontrollerle bu kısıtlamaları ortadan kaldırır. Tüm bu kontroller, temiz bir görsel düzenleyicide görünür.

Bir AI ş akışı oluşturucu olarak, her adımda gerçek zamanlı çıktıları görüntüler ve tüm akışı yeniden çalıştırmadan hata ayıklama yapmanızı sağlar. Yalnızca gerektiğinde özel kod ekleyin ve tetikleyiciler, webhook'lar veya HTTP düğümleri kullanarak, yerel destek olmayan araçlar dahil her şeyi bağlantı kurun.

N8n'in en iyi özellikleri

Curl veya mevcut kimlik bilgilerini kullanarak yerel entegrasyonları olmayan araçlara erişin

Akıllı mantık ve minimum çaba ile Transformers kullanarak birleştirin, bölün, filtreleyin, yinelenenleri kaldırın veya döngü oluşturun

İfadeler ve kod düğümleri kullanarak dinamik mantık yazın ve JavaScript veya Python'da özel dönüşümler ekleyin

Sürecinize uygun uygulama etkinlikleri, webhook'lar, sohbet mesajları veya cron işleri oluşturun

N8n sınırları

Kod gerektirmeyen özelliklere sahip olduğunu iddia etse de, kullanıcılar genellikle JavaScript veya API yapıları hakkında temel bilgilere ihtiyaç duyarlar

Karmaşık ş akışlarını hata ayıklamak zor ve zaman alıcıdır

N8n fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

N8n puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: ş Akışı Otomasyonu için En İyi n8n Alternatifleri

8. Beam AI (AI ş Akışı oluşturucusuna ihtiyaç duyan girişimler için en iyisi)

Beam AI aracılığıyla

Beam, kendi kendine öğrenen ajanlar kullanarak ş akışlarını otomasyon sağlayan, müşteri hizmetleri ve finans takımları için bir AI aracıdır. Bu ajanlar, sonuçlara uyum sağlar, geri bildirimleri uygular ve sürekli denetim olmadan uygulamalarını iyileştirir.

Maaş bordrosu denetimi, özgeçmiş taraması veya müşteri taleplerinin yönetimi gibi görevler otonom bir şekilde gerçekleştirilir ve zamanla iyileştirilir. Her bir temsilci, Beam'in model değiştirme sistemini kullanarak gerçek zamanlı kararlar alır.

Doğru modeli seçer, bağlama göre tetikleyici adımlar atar ve süreçlerin gecikme olmadan ilerlemesini sağlar.

Beam AI'nın en iyi özellikleri

ModelMesh ile her görev için ideal modeli dinamik olarak seçin.

SOP'leri entegre ederek temsilcileri mevcut süreçleriniz konusunda eğitin ve dakikalar içinde sistemlerinize bağlantıya geçin.

Temsilcilerin faaliyetlerini, hata oranlarını ve ş Akışı sonuçlarını gösteren gösterge panelleriyle performansı gerçek zamanlı olarak izleyin.

Beam AI sınırları

Kullanıcılar kendi vektör depolama alanlarını yönetmek zorundadır, bu da kurulum karmaşıklığını artırabilir.

Öncelikle standart belgeler için optimize edilmiştir; karmaşık veya niş dosya türlerini desteklemeyebilir.

Beam AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Beam AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? İlk AI sohbet robotu 1966 yılında MIT profesörü Joseph Weizenbaum tarafından yaratıldı. ELIZA adını taşıyan bu robot, psikoterapist rolünü üstleniyordu. Kullanıcılar düşüncelerini yazdıklarında, Eliza insan konuşmasını taklit eden basit bir kural tabanlı sistem kullanarak yanıt veriyordu.

9. Automation Anywhere (Kurumsal düzeyde robotik süreç otomasyonu (RPA) için en iyisi)

Otoyol Otomasyon Anywhere aracılığıyla

Automation Anywhere, belge işleme, ş Akışı tasarımı ve sistem entegrasyonlarını bir araya getirir. Otomasyon motoru, süreçlerin gerçek ayarlarda nasıl çalıştığını anlar, değişikliklere uyum sağlar ve departmanlar arasında yürütmeyi uyumlu hale getirir.

Bu görev otomasyon yazılımı, takımlara otomasyonları hızlı bir şekilde oluşturma, yönetme ve dağıtma araçları sağlar ve her şey bulutta çalışır. Ayrıca, etkinlikleri izlemek ve stratejileri gerçek zamanlı olarak ayarlamak için bir çalışma alanı da elde edersiniz.

Automation Anywhere'in en iyi özellikleri

AI Agent Studio ile ajanlar oluşturarak özel görev yürütücüler tasarlayın ve yönetin.

Process Discovery ile eksiklikleri belirleyin, verimsizlikleri ortaya çıkarın ve otomasyon için veriye dayalı öneriler alın.

Automation Co-Pilot'u kullanarak işleri birbirine bağlayın ve günlük uygulamalara ekran üzerinde otomasyon yardımı ekleyin.

Automation Anywhere sınırları

Botlar, karmaşık süreçleri işlerken gecikme veya kararsızlık yaşayabilir.

Düşük kod olmasına rağmen, genellikle programatik hissi verir.

Automation Anywhere fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

otomasyon Anywhere puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? "Yapay Zeka" terimi, 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır ve bu konferans, yapay zekanın bilimsel bir alan olarak doğduğu yer olarak kabul edilmektedir.

10. Microsoft Automate (Microsoft ekosistemi için en iyisi)

Microsoft Automate aracılığıyla

Power Automate, kod gerektirmeyen araçlar, görev madenciliği ve süreç akışlarının bir karışımıyla takımların tekrarlayan işleri azaltmasına yardımcı olur. Otomasyonları basit bir dilde tasarlayabilir, bulut veya masaüstü uygulama üzerinde çalıştırabilir ve onayları, belge görevlerini veya veri güncellemelerini yönetebilirsiniz.

Otomasyon için tasarlanmış bu AI aracı, basit görevleri veya çok adımlı süreçleri otomatikleştirmenize olanak tanır ve bir sonraki adımda hangi ş akışlarına odaklanmanız gerektiği konusunda rehberlik eder.

Microsoft Automate'in en iyi özellikleri

Microsoft 365 Copilot'u kullanarak doğal dil komutlarıyla ş akışları oluşturun ve düzenleme yapın.

Verimsizlikleri belirleyin ve süreç madenciliği ile otomasyona öncelik verin

Excel, takım ve OneDrive gibi Microsoft 365 uygulamalarında eylemleri otomasyon edin

AI oluşturucu ile belge işlemeyi ayarlayın ve verileri çıkarın

Microsoft Automate sınırları

Karmaşık ş Akışları'ndaki sessiz arızalar hayal kırıklığına neden olur

AI özellikleri, çakışan araçlar nedeniyle teknik bilgisi olmayan kullanıcıları zorlayabilir

Microsoft Automate fiyatlandırması

Ücretsiz

Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Power Automate Süreç: Bot başına aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)

Power Automate Barındırılan Süreç: Bot başına aylık 215 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Automate puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (650'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Automate hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şu görüşü paylaşımıştır:

Power Automate'in en sevdiğim yanı, Outlook, Teams ve SharePoint gibi günlük olarak kullandığım uygulamalar arasında akışları ayarlamanın ne kadar kolay olması... Bazen başarısız bir akışı hata ayıklamak biraz zor olabilir. Hata mesajları belirsiz olabilir ve genellikle neyin yanlış gittiğini anlamak için günlükleri incelemek zorunda kalırsınız.

Power Automate'te en sevdiğim şey, Outlook, Teams ve SharePoint gibi günlük olarak kullandığım uygulamalar arasında akışları ayarlamanın ne kadar kolay olduğu... Bazen başarısız bir akışı hata ayıklamak biraz zor olabilir. Hata mesajları belirsiz olabilir ve genellikle neyin yanlış gittiğini anlamak için günlükleri incelemek zorunda kalırsınız.

11. Motion (Otomasyonlu planlama ve derin iş için en iyisi)

via Motion

Motion, araçlar arasında gidip gelmek yerine, AI'ya proje yöneticisi, işe alım uzmanı veya asistan gibi roller atamanıza olanak tanır ve bunlar küçük bir kurulumla işlerinizi halleder.

Bu Lindy AI alternatifi, yapay zeka kullanarak görevleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini öncelik ve uygunluk durumuna göre takviminize yerleştirerek iş gününüzü sizin için planlar. Toplantıların gecikmesi veya acil görevlerin gelmesi gibi plan değişikliklerini algılar ve sizi yolunda tutmak için programınızı anında yeniden ayarlar.

Motion'ın en iyi özellikleri

Dot (İşe Alım Uzmanı), Millie (proje yönetimi) ve Suki (Pazarlama Uzmanı) gibi önceden eğitilmiş AI çalışanlarını işe alın

İş değişikliklerine göre güncellenen AI Gantt Grafikleri kullanarak görsel yol haritaları oluşturun

Yapılacak işlerinizi analiz edin, aciliyet ve son tarihlere göre önceliklendirin ve AI görev yöneticisi ile yeniden planlayın

Hareket sınırlamaları

Görev girişi kullanıcı arayüzü, projeleri yeniden sıralama veya düzenleme seçeneklerinin sınır olması nedeniyle kullanımı zor

Sık sık yaşanan gecikmeler ve yavaş performans, özellikle görevlerde gezinirken veya güncellerken

Hareket fiyatlandırması

AI Workplace: Kullanıcı başına aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır)

AI Çalışanlar: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

AI Employees Light: Kullanıcı başına aylık 148 $ (3 koltuk dahil)

AI Employees Standard: Kullanıcı başına aylık 446 $ (25 koltuk dahil)

AI Employees Plus: Kullanıcı başına aylık 894 $ (25 koltuk dahil)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden ilk elden bir bakış açısı:

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, bu özellik boş alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor... Tek dezavantajı, her şeyi projelerde ve şablonlarda uygun şekilde ayarlamak zorunda olmam. Görevleri ve adımları otomasyonla gerçekleştirmek basit ama isimler için değişkenler yazmak veya şirket dışında projeler başlatmak gibi konularda istediğim kadar karmaşık değil.

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, bu özellik boş alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor... Tek dezavantajı, her şeyi projelerde ve şablonlarda mantıklı bir şekilde ayarlamak zorunda olmam. Görevleri ve adımları otomatikleştirmek basit ama isimler için değişkenler yazmak veya özel kişisel düzeyde değil, şirket dışında projeleri otomatik olarak başlatmak gibi konularda istediğim kadar karmaşık değil.

🧠 İlginç Bilgi: AI sistemleri, örüntü tanıma, doğal dil işleme ve hatta satrançta insanları yenme konusunda daha iyi hale geldi. Bunun bir örneği, IBM'in Deep Blue'sunun 1997'de dünya şampiyonu Garry Kasparov'u yenmesidir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Motion Uygulama Alternatifleri

ClickUp ile AI ş Akışınızı Özel Yapın

Hala seçeneklerinizi değerlendiriyor musunuz? Görev yönetimi, takım işbirliği ve güçlü yapay zekayı bir araya getiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

ClickUp Brain ile, işinizde yazan, özetleyen ve soruları yanıtlayan bir AI asistanına sahip olursunuz.

Bunu ClickUp otomasyonları ile birleştirerek, platformdan hiç ayrılmadan projeler, belgeler, görevler ve daha fazlası arasında tekrarlayan iş akışlarını kolaylaştırabilirsiniz.

Ne bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun! ✅