ClickUp ve Amplenote: Sizin için en uygun verimlilik aracı hangisi?

Şunu hayal edin: Ekranınızda aynı projenin farklı bölümlerini içeren üç farklı uygulama açık. Beyniniz her şeyin nerede olduğunu zihinsel bir haritada tutuyor, ancak bu harita her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor.

Çözüm basit görünüyor: her şeyi tek bir yere koyun.

Ancak ClickUp ve Amplenote bunu çok farklı şekillerde yapar. Biri, ihtiyacınız olan her araçla mükemmel çalışma alanınızı oluşturmanıza olanak tanırken, diğeri çalışma şeklinizi izler ve bağlantıları kurmanıza yardımcı olur.

ClickUp ve Amplenote arasında seçim yapmak için şu soruyu kendinize sorun: Çalışma şeklinizi anlayan bağlamsal bir iş yapay zeka sistemi mi, yoksa yapılacak listesi için gelişmiş bir not uygulaması mı istiyorsunuz? 🧰

ClickUp ve Amplenote'a Genel Bakış

Kriterler ClickUp Amplenote Temel amaç Görevler, belgeler, hedefler ve sohbet için hepsi bir arada birleşik AI çalışma alanı, AI destekli + sesli not alma, arama ve harici AI modelleri Yapılacak listeleri ve zamanlama özelliğine sahip not alma uygulamasına entegrasyonlar Görev yönetimi Durumlar, öncelikler, bağımlılıklar, otomasyon ve zaman takibi ile gelişmiş görev yönetimi Not içinde temel görev yönetimi, son teslim tarihi, öncelikler ve hatırlatıcılar Not alma Zengin biçimlendirme, işbirliğine dayalı düzenleme ve not alma şablonları içeren belgeler Geri bağlantılar, çift yönlü bağlantılar ve biçim ile güçlü not alma özelliği Takvim entegrasyonu Sürükle ve bırak görev planlama ve Google ve Outlook Takvim ile senkronizasyon olan zaman bloklama özelliğine sahip AI destekli takvim Görevler ve notlarla senkronizasyon sağlayan yerleşik takvim Günlük plan ve verimlilik kişiselleştirilmiş plan, hedefler, hatırlatıcılar ve gündem bileşenleri için "Ana Sayfa" görünümü Günlük planlayıcı, görev izleme ve not almayı tek bir alanda birleştirir İşbirliği Takımlar için tasarlanmıştır: görevleri atayın, yorum yapın, sohbet edin, belgeleri paylaşın ve izinleri ayarlayın Temel not ve görev paylaşımı; büyük takımlar için ideal değildir Proje yönetimi özellikleri Birden fazla görünüm (Liste, Tahta, Gantt, Zaman Çizelgesi), hedefler, iş yükü görünümü, sprintler Proje veya takım çapında görev yönetimi için tasarlanmamıştır Otomasyon ve ş Akışı Çeşitli ş akışları için özel ve önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları Otomasyon desteği yok Şablonlar Belge, görev ve ş Akışı için geniş şablon kitaplığı Yerleşik şablonlar yok Arama ve gezinme Global arama, filtreler, etiketler ve hiyerarşik yapı (Alan > Klasörler > Listeler > Görevler) Güçlü bağlantı ve etiket tabanlı organizasyon, genel olarak daha basit Fiyatlandırma* Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; işletmeler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Ücretsiz plan; Ücretli planlar 5,84 $/ay/kullanıcı'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

📚 Ayrıca Okuyun: Not Alma, Görevler ve Verimlilik için En İyi Amplenote Alternatifleri

ClickUp nedir?

ClickUp'ta Takımınızın Çalışma Alanını Oluşturun İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile projeleri, takımları ve görevleri düzenleyin

Çoğumuz için projelerimiz, bilgilerimiz, notlarımız ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da işimizi yavaşlatıyor.

ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren dünyanın ilk Converged AI Workspace ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı işinize yardımcı olan AI ile destekleniyor.

Son derece özelleştirilebilir ş Akışları ile çok çeşitli proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılar. Hepsi bu kadar da değil. Sürekli bağlam değiştirme ve araç aşırı yüklemesi, diğer adıyla Work Sprawl'ı önlemek için görevleri, belgeleri, hedefleri ve işbirliğini tek bir yerde, tek bir çatı altında yönetmek üzere tasarlanmıştır.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın sunduğu özelliklere daha yakından bakalım.

Özellik #1: Sihir gibi işleyen AI yetenekleri

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiş, rol farkındalığına sahip, tam entegre bir verimlilik motorudur.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızda anında güncellemeler alın

Diyelim ki bir sprintin durumunu, en son pazarlama notlarını veya hatta bir takım arkadaşınızın geçen çeyrekteki görevini hızlı bir şekilde bulmak istiyorsunuz. Karışıklık yaratmak yerine, ClickUp Brain'e sorabilirsiniz ve o da saniyeler içinde bağlamı dikkate alan cevapları getirir.

💡Bonus: Not almak harika, ancak notlarınızı sesli olarak kaydetmek %400 daha hızlıdır!

ClickUp Talk to Text ile 40'tan fazla dilde gerçek zamanlı olarak notları metin haline dönüştürmek, düzenleme yapmak ve düzenlemek için yapay zeka destekli sesli dikte özelliğinin keyfini çıkarın! 🌏

ClickUp Brain MAX, iş ekosisteminizin ve bağlı uygulamaların tüm bağlamını içeren bir masaüstü AI yardımcısıdır. Talk to Text özelliğini kullanarak sözlü fikirlerinizi yakalayın ve bunları görevlere dönüştürün, takım üyelerine atayın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım yapın ve işleriniz 4 kat daha hızlı tamamlandı

AI Bilgi Yöneticisi notlarınız, belgeleriniz, görevleriniz ve kişileriniz arasındaki bağlantıları kurar. Geçen ayki yol haritası toplantısında kararlaştırılanları hatırlamanız mı gerekiyor? ClickUp Brain nereye bakacağını bilir ve sizin için önemli noktaları özetleyebilir.

ClickUp Brain'e görevleri ve projeleri sizin için özetlemesini isteyin

Toplantı destek

Şimdi, uzun süren ve yarım yamalak notlarla sonuçlanan toplantılar hakkında konuşalım.

ClickUp AI Notetaker, alma sürecini otomasyonla gerçekleştirerek toplantıların zorluğunu ortadan kaldırır. Her şeyi gerçek zamanlı olarak kaydeder ve transkribe eder, aranabilir transkript, video ve özeti gizli bir belge dosyasında kaydeder. Böylece, dikkatiniz dağıldığında veya görüşmeyi kaçırdığınızda bile, tüm bilgileri eksiksiz olarak elde edebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı eyleme dönüştürün

Ancak bu, transkripsiyonla sınırlı değildir. Toplantılar için geliştirilen AI aracı, eylem öğelerini algılar ve toplantınız biter bitmez bunları otomatik olarak atanmış görevlere dönüştürür.

ClickUp ekosistemine tamamen entegre olduğu için notlar projelere bağlanabilir, Sohbet'te etiketlenebilir ve Dokümanlar'da görüntülenebilir — tamamen sorunsuz bir şekilde.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile toplantı gündemini, notları ve eylem öğelerini kaydedin

Toplantılarla ilgili olarak, manuel not alma için hazır bir şablon istiyorsanız, ClickUp Toplantı Notları Şablonunu deneyin.

Şablon, toplantı tutanakları yazılımı içindeki kapsamlı, eylem odaklı bir çalışma alanıdır ve ekip tartışmalarını kaydetmeye ve yönetmeye yardımcı olur. Sol kenar çubuğu, Toplantı Kuralları ve Haftalık Ekip Toplantıları gibi düzgün bir şekilde düzenlenmiş bir klasör yapısı gösterir ve tarih damgalı notlar ile Günlük Standup/Senkronizasyon için ayrılmış bir alan içerir

👀 Biliyor muydunuz? En popüler beş not alma yöntemi şunlardır: Notlarınızı bölümlere ayıran Cornell Metodu

Zihin haritalama , sayfanın ortasındaki merkezi bir fikirden başlayarak, alt fikirler, kategoriler ve bağlantılarla bir ağaç gibi dallara ayrılırsınız , sayfanın ortasındaki merkezi bir fikirden başlayarak, alt fikirler, kategoriler ve bağlantılarla bir ağaç gibi dallara ayrılırsınız

Zettelkasten , notlarınızın bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlandığı ve giderek büyüyen bir bilgi ağı oluşturduğu yer , notlarınızın bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlandığı ve giderek büyüyen bir bilgi ağı oluşturduğu yer

Outline Method , fikirler için bir , fikirler için bir aile ağacı gibi klasik bir hiyerarşik yapı

Grafik Oluşturma Yöntemi , sayfa kategoriler için sütunlara bölerek bilgileri topladıkça satırları doldurursunuz , sayfa kategoriler için sütunlara bölerek bilgileri topladıkça satırları doldurursunuz

Özellik #2: AI destekli dokümantasyon çerçevesi

ClickUp Docs, yapı ve hıza ihtiyaç duyan takımlar için oluşturulmuş dinamik bir belge çerçevesidir. Bilgi tabanı, SOP kütüphanesi, proje özeti veya müşteri kılavuzu oluşturuyorsanız, bu araç sizin için mükemmeldir.

ClickUp Belge ile takımınız ve müşterilerinizle daha iyi yazın ve işbirliği yapın

İçeriği iç içe geçmiş sayfalara düzenleyebilir, tablolar ekleyebilir, görünümler gömebilir ve hatta görevlere ve ş Akışlarına doğrudan bağlantı verebilirsiniz.

Örnek olarak, bir ürün takımının, QA kontrol listeleri, sürüm zaman çizelgeleri ve pazarlama özetleri için alt sayfalar içeren bir "Özellik Lansman El Kitabı" oluşturması ve tüm bunları tek bir paylaşılabilir, işbirliğine dayalı belgede toplayabilmesi mümkündür. Her belge çalışma alanınızda bulunduğundan, bunları görevlerle bağlantıya geçirebilir, güncellemeleri izleyebilir ve proje yürütmeyle hiçbir zaman senkronizasyonun bozulmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain'den, bir projeyle ilgili tüm geçmiş geri bildirimlerinizin özetinden blog yazısına ve ürün özetine kadar her şeyi ClickUp Belge içinde oluşturmasını isteyin

Belge işbirliği yazılımını daha da güçlü kılan şey, ClickUp Brain'in AI Writer özelliğidir. Bu özelliği kullanarak bağlantılı bir görevinin özetini hazırlayabilir, uzun bir paragrafı madde işaretlerine dönüştürebilir ve hatta sıfırdan belgeler oluşturabilirsiniz. Başlamak için bir eğik çizgi komutu yazın veya AI simgesine tıklayın.

🧠 İlginç Bilgi: Zety'nin Verimlilik Modelleri Raporu, çalışanların %52'sinin sabah 8 ile 11 arasında en yüksek verimliliğe ulaştığını ortaya koydu. Benzer şekilde, %15'i öğleden sonra 2'den sonra daha verimli hissediyor.

Özellik #3: Proje yönetimi

ClickUp'ın proje yönetimi fonksiyonu, ClickUp görevleri ile başlar. Esnek, son derece özelleştirilebilir ve her türlü ş Akışı'na uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgiler, atanan kişiler ve öncelik işaretleri içeren ClickUp görevleri oluşturun

Her görev, son teslim tarihi, atanan kişiler, alt görevler, zaman takibi, dosyalar ve konuşmalar gibi bilgiler için akıllı bir konteyner görevi görür.

Platform, ayrıntılarında öne çıkıyor: ClickUp Görev Bağımlılıklarını ayarleyerek sırayı kontrol edebilir, örneğin "Tasarım onaylanana kadar başlamayın" gibi, tam olarak sürecinize uyan Özel Görev Durumları ekleyebilir ve Liste, Pano ve Takvim gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca, otomatik proje özetleri ve takım güncellemeleri oluşturan ve hatta AI Writer ile içerik oluşturmayı destekleyen bir AI Proje Yöneticisi de içerir.

📌 Örnek Komut: Son iki haftada tamamlanan görevlere ve yorumlara göre bu sprintin anahtar güncellemelerini ve engellerini özetleyin.

Ve işler birikmeye başladığında, ClickUp Hatırlatıcıları imdadınıza yetişir.

Ek dosya, tarihler ve yinelenen programlar ile ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın

Takip işlemleri, son tarihler veya rastgele fikirler gibi her şey için kişisel hatırlatıcılar ayarlayabilir ve bunları görevlere, belgelere ve hatta sohbete ek dosya olarak ekleyebilirsiniz. Mobil ve masaüstü arasında senkronizasyon sağlandığı için, masanızda veya hareket halinde olmanız fark etmez; platform, tam zamanında uyarılarla odaklanmanızı sağlar.

ClickUp fiyatlandırması

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş bilgileri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri sayesinde, bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet ( AI iletişim aracı ), görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Amplenote nedir?

amplenote aracılığıyla

amplenote, kullanıcıların fikirlerini kaydetmelerine, bilgileri düzenlemelerine ve görevleri yönetmelerine yardımcı olan çok yönlü bir not ve verimlilik aracıdır. *

Not esnektir: Biçim ekleyebilir, ek dosya ekleyebilir ve ilgili sayfa arasında bağlantı kurabilir, böylece birbirine bağlı bir bilgi ağı oluşturabilirsiniz. Düşüncelerinizi katmanlar halinde düzenlemeyi veya eski fikirleri yeniden gözden geçirmeyi seviyorsanız, bu araçlar güvenilirdir.

Platform ayrıca gizliliği de ciddiye alır. Her şey uçtan uca şifrelenir, bu da kişisel veya hassas bilgileri depoluyorsanız içinizi rahatlatır. Çoğunlukla tek başına kullanım için tasarlanmış olsa da, paylaşım ve işbirliği için de özelliklere sahiptir.

Amplenote özellikleri

İşte çeşitli not alma yöntemlerini denemenize yardımcı olacak bazı Amplenote özellikleri.

Özellik #1: Not alma yetenekleri

Amplenote ile bağlam için bilgilerinize ek notlar ekleyin

Amplenote, her şeyden önce sağlam ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için tasarlanmıştır. Düzenleyici size tüm temel özellikleri sunar: kalın yazı, başlıklar, vurgular, liste, alıntılar, kod blokları ve tablolardır.

Ayrıca, fikirlerinizin birbiriyle bağlantılı kalması için notlara resim ve video ekleyebilir, hatta notlar içinde diğer notlara bağlantı verebilirsiniz.

Burada öne çıkan özellik Zengin Dipnotlar. Ekstra metin, resim veya bağlantıları herhangi bir kelime veya ifadenin arkasına saklayamazsınız, bu da notlarınızı ayrıntılarla birlikte düzenli tutar. Bağlam gerektiren bir şey yazarken bu özellik çok faydalıdır.

Özellik #2: Düzenleme ve bağlantı kurma

Amplenote'un geri bağlantı özellikleriyle bilgilerinizi birbirine bağlama bağlantısı kurun

Amplenote'un çift yönlü bağlantıları, bir nottan diğerine referans vermenize ve otomatik olarak geri bağlantı oluşturmanıza olanak tanır. Zamanla, bu, geçmiş düşünceleri kolayca araştırmanızı sağlayan mini bir bilgi ağı oluşturur.

Ayrıca, iç içe yerleştirmeyi destekleyen esnek bir etiketleme sistemi kullanır, bu nedenle klasörlere veya hiyerarşilere alışkınsanız, etiketleri kullanarak benzer bir şey oluşturabilirsiniz.

Arama hızlıdır ve ek dosya dahil her şeyde iş görür, böylece geçen ay yazdığınız şeyleri aramakla zaman kaybetmezsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Sekiz saatlik çalışma günü ilk olarak 1800'lerin başında Galli işçi aktivisti Robert Owen tarafından tanıtıldı. Hedefi, günü eşit parçalara ayırmaktı: iş, dinlenme ve kişisel zaman. Bu modelin yaygınlaşması bir asırdan fazla sürdü.

Amplenote ile bilgileri doğrudan tarayıcınızdan kaydedin

Amplenote, işlerinizi ilerletmek için küçük ama kullanışlı araçlar içerir. Hızlı Görev Çubuğu, menülerden geçmeden bir şeyler not almanıza yardımcı olur. Amplecap web kesici, bağlantıları, resimleri veya alıntıları doğrudan tarayıcınızdan notlarınıza kaydetmenizi sağlar.

Çevrimdışı erişim, Wi-Fi olmadan iş yapmaya devam edebileceğiniz ve çevrimiçi olduğunuzda her şeyin senkronizasyon olacağı anlamına gelir. Ayrıca bir sürüm geçmişi de vardır, böylece önemli bir şeyi silerseniz geri alıp kurtarabilirsiniz.

Amplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5,84 $+ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 $+ (yıllık faturalandırılır)

Kurucu: Kullanıcı başına aylık 20 $+ (yıllık faturalandırılır)

🔍 Biliyor muydunuz? Henry Ford , 1926 yılında fabrikasındaki çalışma haftasını beş sekiz saatlik güne indirdi. Verimlilik arttı ve kârlar yükseldi. Onun bu kararı, beş günlük çalışma haftasının Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşmasına yardımcı oldu.

📚 Daha fazla bilgi: Not alma için en iyi Evernote alternatifleri

ClickUp ve Amplenote: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Amplenote, verimliliği artırmayı amaçlar, ancak bunu farklı yollarla yaparlar.

Ş Akışınıza en uygun proje yönetimi yazılımını seçebilmeniz için, bu iki yazılımın anahtar özelliklerini karşılaştıralım. ⚒️

Özellik #1: Görev ve proje yönetimi

Her bir aracın işleri düzenlemenize ve projeleri verimli bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu görelim.

ClickUp

ClickUp, proje ve görev yönetimi konusunda her şeyi sunar. Ayrıntılı Özel Alanlar ile görevler oluşturabilir, öncelikler belirleyebilir, tekrarlayan yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve alt görevleri veya bağımlılıkları birbirine bağlayarak işinizi harita edebilirsiniz. Ayrıca Kanban panoları, Gantt grafiklerinin, takvimlerin ve zaman çizelgelerinin de bulunduğu görsel araçlarla doludur. Platform, işlerinizi birbirine bağlantı ve otomasyon konusunda mükemmeldir.

Amplenote

Amplenote çok basittir. Görevler notlarınızın içinde yer alır, bu da planlamayı çok doğal hale getirir. Akıllı Eisenhower Matrisi tabanlı puanlama sistemini kullanarak öncelikleri işaretleyebilir ve tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Ancak burada panolar veya Gantt grafikleri gibi karmaşık proje görünümleri bulamazsınız.

🏆 Kazanan: ClickUp, birden fazla projeyi, kişiyi ve uzun vadeli zaman çizelgelerini yönetmenize yardımcı olan sağlam, ölçeklenebilir fonksiyonlarıyla.

Özellik #2: İşbirliği ve iletişim

Her iki araç da ekip çalışmasını nasıl destekliyor ve işinizle ilgili konuşmaları nasıl bağlantılı tutuyor?

ClickUp

ClickUp, görevler hakkında yorum yapabileceğiniz, takım arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz, yorumlar atayabileceğiniz ve canlı düzenleme özelliğine sahip Docs, Chat ve Beyaz Tahta kullanarak işbirliği yapabileceğiniz, takım odaklı bir platformdur.

Misafir izinleri, bildirimler ve üçüncü taraf araçlar veya e-posta ile entegrasyonlar ekleyin ve takımlar için eksiksiz bir proje yönetimi kontrol listesine sahip olun.

Amplenote

Amplenote temel iletişim özelliklerine sahiptir.

Notları paylaşabilir, yapılacak listeleri üzerinde işbirliği yapabilir ve notları web'de yayınlayabilirsiniz. Hafif işbirliği veya birkaç kişiyle içerik paylaşımında bulunan tek başına çalışan kullanıcılar için idealdir. Ancak gerçek zamanlı düzenleme veya takım mesajlaşma özelliği yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp, özellikle takımlar veya müşterilerle gerçek zamanlı işbirliği için daha uygundur.

Özellik #3: Not alma ve bilgi yönetimi

ClickUp

ClickUp'taki belgeler, takım bazlı not almak için mükemmeldir.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, görevlere bağlantı verebilir, eylem öğeleri atayabilir ve klasörler veya iç içe geçmiş hiyerarşilerle sayfaları düzenleyebilirsiniz. Biçim araçları işinizi görür ve tekrarlanabilir içerik için şablonlar oluşturabilirsiniz. Notlarınız iş görevleri veya belgelerle bağlantılıysa bu araç size çok uygun olacaktır.

Amplenote

Amplenote, derin ve bağlantılı düşünme için tasarlanmıştır. Zengin biçim, markdown, çift yönlü bağlantılar, daraltılabilir ana hatlar ve temiz bir arayüzün arkasında ekstra ayrıntıları gizleyen dipnotlar sunar.

Kişisel bilgi grafiği görünümü oluşturmak ve fikirlerinizi zaman içinde birbirine bağlantı sağlamak için de idealdir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Notlarınızı anında eyleme dönüştürmek istiyorsanız ClickUp mükemmel bir seçimdir. Fikirlerinizi ve toplantı tartışmalarınızı not almak için bir yer arıyorsanız Amplenote doğru seçimdir.

Reddit'te ClickUp ve Amplenote karşılaştırması

Gerçek hayattaki kullanıcıların ClickUp ve Amplenote tartışmasında hangi tarafta olduklarını anlamak için Reddit'e başvurduk. İşte bulgularımız:

Bir Redditor, en iyi aracın hedefinize, not almaya karşı planlama ve uygulamaya bağlı olduğunu belirterek bunu özetledi:

Ana kullanım amacınız ne olacak? Eğer temel amacı not almak, web bağlantılarını kaydetmek, şeyleri hatırlamak ve bunların arasında bağlantılar kurmaksa, o zaman Amplenote. Görevleri yürütmek ve harcanan zamanı kaydetmek, uzun vadeli plan yapmak ve ihtiyaca göre uygun bir görünüm ve diğer hizmetlerle entegrasyonlar seçme esnekliği arıyorsanız, ClickUp'ı tercih edin. (Belki de belge işleme sürecinin sezgisel olmayan bir yaklaşım gerektirdiğini zaten fark etmişsinizdir. )

Ana kullanım amacınız ne olacak?

Eğer temel amacı not almak, web bağlantılarını kaydetmek, şeyleri hatırlamak ve bunların arasında bağlantılar kurmaksa, o zaman Amplenote.

Görevleri yürütmek ve harcanan zamanı kaydetmek, uzun vadeli plan yapmak ve ihtiyaca göre uygun bir görünüm ve diğer hizmetlerle entegrasyonlar seçme esnekliği arıyorsanız, o zaman ClickUp'ı tercih edin. (Belki de belge işleme sürecinin sezgisel olmayan bir yaklaşım gerektirdiğini zaten fark etmişsinizdir. )

Her iki platformu da deneyen başka bir kullanıcı, her bir aracın ş akışında nasıl farklı bir amaca hizmet ettiğini paylaşım yaptı:

Bu noktada, hangi özelliklere ihtiyacım olduğunu ve bunları nasıl kullanacağımı çok net bir şekilde biliyordum, bu yüzden ClickUp plan için mükemmel bir seçimdi. Ancak, ClickUp'ı kullanmaya karar verdiğinizde, ilk günden itibaren tüm özellikleri kullanmaya çalışırsanız, bu sizi gerçekten zorlayabilir. Temelinde görev yönetimi vardır ve geri kalanın çoğu, yani gücünün yattığı kısım, görevlerin görünümüdür. Kısa bir süre önce Amplenote'a geçtim (not aktarımı özelliği olduğu iddia edilen diğer hizmetleri denedikten sonra). Benim için ClickUp'tan farklı bir ihtiyacı karşılıyor: not alma, düşünceleri kaydetme ve etiketleme, hatta hepsini birbirine bağlama.

Bu noktada, hangi özelliklere ihtiyacım olduğunu ve bunları nasıl kullanacağımı çok net bir şekilde biliyordum, bu yüzden Clickup plan için mükemmel bir seçimdi. Ancak, ClickUp'ı kullanmaya karar verdiğinizde, ilk günden itibaren tüm özellikleri kullanmaya çalışırsanız, bu sizi gerçekten zorlayabilir. Temelinde görev yönetimi yatıyor ve geri kalanının çoğu, yani gücünün yattığı kısım, görevlerin görünümüdür.

Kısa bir süre önce Amplenote'a geçtim (not aktarımı özelliği olduğu iddia edilen diğer hizmetleri denedikten sonra). Benim için ClickUp'tan farklı bir ihtiyacı karşılıyor: not alma, düşünceleri kaydetme ve etiketleme, hatta hepsini birbirine bağlama.

Son olarak, bir solo danışman, tek kişilik bir işi yönetmek için ClickUp'ı kullanma konusundaki görüşünü ve neden onu tercih ettiğini şöyle açıkladı:

Ben ClickUp takımındanım. Tek kişilik bir danışmanlık işletiyorum ve işlerim yapısal olarak birbirine benziyor. Şablonumu nasıl ayarlamamı, klasör kullanıp kullanmayacağımı, hangi alanları kullanacağımı vb. anlamam biraz zaman aldı. Bence, öğrenme sürecinin zorluklarına değdi. Android'e gelince, küçük bir ekranda çok fazla bilgiyi taşıyabilirdim. Telefonumu çoğunlukla bilgi görünümü için kullanıyorum ve bilgileri çoğunlukla büyük ekranlı bir cihazda işliyorum. İşlemlerinizi telefondan yürütebilirsiniz, ama bana biraz zor geliyor. Tabii ki web tabanlı bir platform olarak, ClickUp kurulumunuz hangi büyük ekranlı cihazı kullandığınızı umursamıyor.

Ben ClickUp takımındanım. Tek kişilik bir danışmanlık işletiyorum ve işlerim yapısal olarak birbirine benziyor. Şablonumu nasıl ayarlamamı, klasör kullanıp kullanmayacağımı, hangi alanları kullanacağımı vb. anlamam biraz zaman aldı. Bence, öğrenme sürecinin zorluklarına değdi. Android'e gelince, küçük bir ekranda çok fazla bilgiyi taşıyacağım. Telefonumu çoğunlukla bilgileri görünüm için kullanıyorum ve bilgileri çoğunlukla büyük ekranlı bir cihazda işliyorum. İşlemlerinizi telefondan yürütebilirsiniz, ama bana biraz zor geliyor. Tabii ki web tabanlı bir platform olarak, ClickUp kurulumunuz hangi büyük ekranlı cihazı kullandığınızı umursamıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Journal of Consumer Research dergisinde yayınlanan bir araştırma, kafe gibi ortamlardaki orta düzeyde ortam gürültüsünün yaratıcı görevlerde performansı artırabildiğini göstermektedir. Bu fenomen bazen kahve dükkanı etkisi olarak da adlandırılır.

Hangi Verimlilik Aracı En Üstün?

Son karar anı geldi ve seçim oldukça açık!

ClickUp! 👑

Amplenote, not alma, fikirleri birbirine bağlama ve bilgileri gizli ve hafif tutma konusunda odaklanıyorsanız, sağlam bir rakiptir.

Ancak çok yönlülük, proje yürütme ve takım işbirliği söz konusu olduğunda, özellikle takımlar arasında işleri koordine ediyorsanız, ClickUp öne çıkıyor.

Belge, Sohbet, Hedefler, Takvim ve AI yardımı gibi her şeyi tek bir platformda sunar. Platform, katı ş akışları olmadan sizinle birlikte ölçeklenir.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅