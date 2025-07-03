görev ve İş Akışı Yönetimi için En İyi 11 Blitzit Alternatifi

Profesyonellerin yaklaşık %40'ı eylem öğelerini manuel olarak takip ediyor. Bu, zaman alıcı ve hataya açık bir süreçtir. Bu durum, çalışanların bağlılığını azaltabilir ve kurumsal hedefleri olumsuz etkileyebilir.

Blitzit, görevleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetme imkanı sunar. Bu, tek başına çalışan kullanıcılar veya küçük takımlar için yenilikçi bir çözüm olabilir.

Ancak, işletmeler daha güçlü işbirliği, daha derin entegrasyonlar ve daha akıllı analitiklere ihtiyaç duyarlar - Blitzit'in sınırlı olabileceği temel alanlar. Ciddi iş akışlarının gerektirdiği planlama derinliği, raporlama gücü ve özelleştirme özelliklerinden yoksundur. Toplu düzenleme, görev bağımlılıkları ve mobil destek gibi özellikler ya yetersiz, beta aşamasında ya da tamamen eksiktir.

Blitzit iş akışınızın ihtiyaçlarını karşılamıyorsa ne yapacaksınız?

Çok basit. Ona göre daha gelişmiş alternatifler arayın. Endişelenmeyin, birçok seçenek var.

Özel iş akışlarına, gerçek zamanlı işbirliğine veya otomasyona ihtiyacınız olsun, bu kılavuz en iyi Blitzit alternatiflerini ayrıntılı olarak sunarak yoğun iş yükünü ortadan kaldırmanıza ve düzenli kalmanıza yardımcı olacaktır.

Blitzit nedir?

Blitzit, kullanıcıların gün boyunca düzenli ve odaklanmış kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik uygulamasıdır. Blitzit'in kullanıcı dostu arayüzü, yerleşik odak geliştirme araçları, zaman bloklama özellikleri ve basit bir yapılacaklar listesi ile yüksek etkili görevleri ele alır.

Görev önceliklendirme özelliği, önemli işlerin tamamlanmasını ve mazeretlerin kabul edilmemesini sağlar. Ayrıca, Pomodoro zamanlayıcı, yapılandırılmış çalışma aralıkları ve molalarla derin odaklanmayı teşvik eder.

Ekstra motivasyon için Blitzit, verimliliği oyunlaştırır. Görevleri tamamladıkça puan kazanır ve seviye atlarsınız, bu da başarı hissini güçlendirir.

Tüm bunlara rağmen, Blitzit takımlar için değil, bireyler için en uygunudur. Tek başına çalışan kullanıcıları takip altında tutar, ancak projelerinizdeki karmaşıklığı yönetemez; bu, gelişmiş görev yönetimi yazılımlarında bulunan anahtar bir özelliktir.

📖 Ayrıca Okuyun: İş Yerinde Maksimum Verimlilik İçin En İyi Yapılacaklar Listesi Örnekleri

Neden Blitzit Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Minimalist arayüzüne ve verimlilik odaklı araçlarına rağmen, birçok kullanıcı iş akışlarını kolaylaştırmak için daha sağlam ve özellik açısından zengin alternatifler arıyor.

AI verimlilik araçlarının yaygınlaştığı günümüzde, toplu düzenleme, bağımlılıklar ve doğal dilde görev oluşturma gibi gelişmiş planlama özellikleri bulunmamaktadır.

Ayrıca, Blitzit'in bazı temel özellikleri ve mobil uygulamaları henüz piyasaya sürülmemiştir. Örneğin, iOS uygulaması beta sürümündedir ve Android sürümü henüz piyasaya çıkmamıştır, bu da Blitzit ile rakipleri arasında farklar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Blitzit ile ilgili dikkate almanız gereken en önemli sınırlamalar şunlardır:

kurumsal düzeyde özelliklerden yoksundur . Filtreler veya toplu eylemler olmadan çok sayıda etiketi yönetmek zordur Blitzit, işbirliği, ş Akışı yönetimi ve derinlemesine analiz gibi. Filtreler veya toplu eylemler olmadan çok sayıda etiketi yönetmek zordur

Harcanan zamanla ilgili temel raporlar sunar, ancak verimlilik rehberliği veya eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamaz. İş akışı verimliliğini artırmaya yönelik öneriler sunmaz

Üçüncü taraf entegrasyonları ClickUp, Notion ve Google Takvim ile sınırlıdır , bu da projeleri ve iletişimi merkezileştirmeyi zorlaştırır

Blitzit uygulaması web üzerinde çalışmaz; indirmeniz gerekir

Diğer görev yönetimi uygulamalarının aksine, Blitzit ücretsiz bir plan sunmaz

Blitzit Alternatiflerine Genel Bakış

Avantajlarına rağmen, Blitzit daha köklü araçların sahip olduğu inceliğe sahip değildir. Gelişmiş görev otomasyonu, daha derin entegrasyonlar veya hatta ücretsiz bir görev yöneticisi arıyorsanız, çeşitli alternatifler mevcuttur.

Blitzit'in alternatifleri ve kullanım örneklerinin kısa bir özeti aşağıda verilmiştir:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Otomasyonlar, AI asistanı (ClickUp Brain), zaman takibi, hedef izleme, Gantt grafikleri, özelleştirilebilir görevler ve görünümler Hepsi bir arada görev ve iş akışı yönetimi platformu arayan küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Trello Kanban tarzı panolar, Butler otomasyonu, gerçek zamanlı işbirliği, Slack, Drive ve Jira ile entegrasyonlar Görsel odaklı takımlar ve hafif projeleri yöneten bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar Asana Proje gruplama için portföyler, Gantt grafikleri, görev bağımlılıkları, gerçek zamanlı güncellemeler Karmaşık projeleri izleyen işlevler arası takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Monday. com İş yükü gösterge paneli, sürükle ve bırak planlama, otomasyonlar, zaman çizelgesi/takvim entegrasyonları Çalışanların iş yüklerini ve programlarını dengeleyen yöneticiler ve takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Notion Özel iş akışları, görev özellikleri, gerçek zamanlı görünümler (panolar, tablolar, zaman çizelgeleri), otomasyon, şablonlar Derinlemesine özelleştirmeye ihtiyaç duyan bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar; Kurumsal: Özel fiyatlandırma Todoist Doğal dil görev girişi, proje hiyerarşisi, paylaşılan gösterge panelleri, takım erişim kontrolü Basit bir arayüzle karmaşık iş akışlarını organize eden bireyler ve takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar Wrike Form tabanlı iş akışları, görev otomasyonu, şablonlar, gerçek zamanlı uyarılar Yapılandırılmış iş akışlarını kullanarak istekleri veya onayları yöneten takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Hive AI asistanı (HiveMind), performans raporları, sohbet entegrasyonu, zaman takibi Pazarlama ve müşteri takımları iş akışlarını otomatikleştiriyor ve ilerlemeyi izliyor Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma MeisterTask Kanban panoları, iş akışı otomasyonu, Slack/Teams/Zapier entegrasyonları, mobil destek Otomasyon ile temel proje yönetimine ihtiyaç duyan küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Basecamp Mesaj panoları, grafikler, otomatik check-in'ler, dosya paylaşımı Basitleştirilmiş iletişim ve görev izleme ihtiyacı olan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar Microsoft Yapılacaklar Görev önerileri, hatırlatıcılar, kontrol listesi şablonları, Outlook entegrasyonu Microsoft ekosistemindeki bireyler ve takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kullanabileceğiniz En İyi Blitzit Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Bağlantısı kesilen araçlar sizi yavaşlatır, çalışanları sinirlendirir ve yorgunluğun artmasına neden olur.

Tükenmiş çalışanlar işten ayrılma olasılığı 2,6 kat daha yüksektir ve bu da şirketlere yıllık maaşlarının %33'ünü yenilerini bulmak için harcamalarına neden olur.

Blitzit'in en iyi alternatifi, operasyonları yönetir, manuel işleri azaltır ve takımınızın motivasyonunu yüksek tutar. İşte en iyi seçeneklerden bazıları:

1. ClickUp (Hepsi bir arada iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile otomasyona başlayın Önceden tanımlanmış tetikleyiciler ve eylemlerle özel ClickUp Otomasyonları kurarak manuel işleri azaltın

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmıştır.

Bu, şiddetle tavsiye edilen, sağlam bir Blitzit alternatifi. Nedenini görelim!

ClickUp Otomasyonları, belirlenen tetikleyicilere ve koşullara göre görevleri ve alt görevleri otomatik olarak oluşturarak, bunları atayarak ve paydaşları bilgilendirerek tekrarlayan işleri ortadan kaldırır.

📌 Örneğin, İK ClickUp'a yeni bir çalışanın profilini eklediğinde, ClickUp işe alım yöneticisi için belge doğrulama, eğitim ve hoş geldin toplantıları için bir görev listesi oluşturur.

Bu özellik, çok aşamalı onay süreçlerinin olduğu, uyumluluğun önemli olduğu sektörlerde çok değerlidir.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde hatasız yazılar hazırlayın

ClickUp Brain, yerleşik ve bağlam farkında AI asistanı, AI destekli yazma, belge ve etkinlik özetleme ve doğal dil görev otomasyonu ile gününüzü kolaylaştıran eşsiz bir verimlilik aracıdır. Takımlar, basit komut istemlerini kullanarak projeler için görev açıklamaları, alt görevler ve özetler oluşturmak için kullanabilir. Anında e-postalar, raporlar ve standup güncellemeleri taslaklayabilirler. Hatta tek bir araç içinde fikirler beyin fırtınası yapabilir ve çalışma alanı verilerini analiz edebilirler.

Verimlilik ve iş akışı yönetimi için yapay zeka kullanarak, her hafta saatlerce süren manuel işlerden tasarruf edebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Autopilot Agents'ı kullanarak , ClickUp sadece basit iş akışlarını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda akıllı, bağlam farkında eylemleri de otomatikleştirmenizi sağlar. Blitzit'in manuel görev günlüğü kaydının aksine, ClickUp uyum sağlayan, öğrenen ve saatlerce süren rutin işleri kaydeden AI desteği sunar. İş akışınıza bir ClickUp AI Ajanı ekleyerek daha hızlı hale getirin İşte bazı örnekler: Akıllı görev oluşturma ve atama : Otomatik Ajanlar, form gönderilerini veya toplantı notlarını izleyebilir, görevleri otomatik olarak oluşturabilir, son tarihleri ayarlayabilir ve takımın uygunluğuna göre görevleri atayabilir; manuel olarak girmeye veya takip etmeye gerek yoktur

AI destekli özetler ve durum güncellemeleri: Güncellemeleri veya belge düzenlemelerini aldıktan sonra, temsilciler değişiklikleri özetleyebilir, içgörüler elde edebilir ve durum güncellemelerini doğrudan Kanallara veya Gösterge Panellerine gönderebilir; böylece manuel çaba harcamadan herkes bilgilendirilir

Yapılacak işlerinizi ClickUp Görevleri olarak listeleyebilir ve öncelikleri, son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve Özel Alanları ayarlayarak görev içindeki tüm bağlamı kaydedebilirsiniz. İlerleme, listeler, panolar veya takvimler dahil 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile kolayca görüntülenebilir.

Kolay izleme ve şeffaflık için Özel Alanlar, öncelikler, etiketler ve bağımlılıklar kullanarak ClickUp Görevlerinizi kategorilere ayırın

📌 Örneğin, bir ürün lansmanı planlayan bir pazarlama ekibi, kampanya lansmanı görevini içerik oluşturma, düzeltme, yayınlama ve izleme gibi alt görevlere bölebilir. Ardından, bu görevleri son teslim tarihleriyle birlikte metin yazarlarına, grafik tasarımcılara, düzenleyicilere ve sosyal medya yöneticilerine atayabilirler.

ClickUp'ın kapsamlı Proje Zaman Takibi özelliğini kullanarak zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin

Peki ya verimliliği izleme ne olacak, diye soruyorsunuz?

Blitzit'in temel raporlarından farklı olarak, ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği, her görev için harcanan zamanı saniyeye kadar takip etmenizi ve bireysel ve takım verimliliğini doğru bir şekilde ölçmenizi sağlar. Bu, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenize yardımcı olur.

📌 Örneğin, birden fazla müşteri projesinde çalışan bir tasarım ajansı, beyin fırtınası, tasarım ve revizyon gibi her bir görev için harcanan zamanı takip edebilir. Bu, doğru faturalandırma ile sonuçlanır, fazla çalışmayı önler ve gelecekteki proje tahminlerini iyileştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar veya görev yönetimi uygulamalarına yeni başlayanlar, çok sayıda özellik nedeniyle kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi paylaşıyor:

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

2. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, son derece görsel, Kanban tarzı panolarıyla takımların hafif ancak zengin özelliklere sahip bir görev yönetim aracına olan ihtiyacını karşılar. Görevlerin izlenmesini doğal ve sezgisel hale getirir. Her görev, ayrı panolarla temsil edilen iş akışı aşamalarınızda sorunsuz bir şekilde hareket eden bir kart haline gelir.

Her karta kontrol listeleri, son teslim tarihleri, ek dosyalar ve etiketler ekleyerek basit görevleri ayrıntılı eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz. Takım üyeleri, kartlara yorum ekleyerek, diğerlerini etiketleyerek ve Slack, Google Drive veya Jira gibi araçları entegre ederek gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Yorumlar, dosya paylaşımı ve @bahsetmeler aracılığıyla iş üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler'ı kullanarak rutin görevleri otomatikleştirin

Şablonları kullanarak yaygın proje türlerini hızlıca ayarlayın

Trello sınırlamaları

Yerel zaman takibi gibi temel proje yönetimi özellikleri yoktur

Trello fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: 210 $/yıllık kullanıcı başına (50 kullanıcı için tahmini maliyet)

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Trello hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Birden fazla projeyi yönetmek için gerçekten harika. Görevleri panolar, listeler ve kartlarla düzenleme yöntemi çok kullanıcı dostudur.

Birden fazla projeyi yönetmek için gerçekten harika. Görevleri panolar, listeler ve kartlarla düzenleme yöntemi çok kullanıcı dostudur.

💡 Profesyonel İpucu: Trello'da temel bir pano düzeniyle başlayın ve belirli ihtiyaçları belirledikçe AI takvimleri veya Slack entegrasyonu gibi Power-Ups (eklentiler veya entegrasyonlar) ekleyin. Bu, aşırı kalabalık olmadan doğru araçlara sahip olmanızı sağlar.

3. Asana (Çapraz fonksiyonlu proje izleme için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana'nın portföy özelliği, birden fazla projeyi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur. Örneğin, üç pazarlama kampanyası yönetiyorsanız, hepsini tek bir portföye ekleyebilir ve ilerlemelerini bir gösterge panelinde görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde her şeyi izlemek daha kolay hale gelir!

Her proje gerçek zamanlı durum, öncelik ve özel alanları gösterir, böylece engelleri veya gecikmeleri hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Aynı görünümden hedefler belirleyebilir, sahipler atayabilir ve tek tek görevlere girebilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Zaman çizelgelerini haritalamak ve ilerlemeyi izlemek için Gantt grafikleri ve takvimler kullanarak ayrıntılı proje planları oluşturun

İşlerin doğru sırayla yapılmasını sağlamak için görev bağımlılıkları ekleyin

Hedefleri ve alt hedefleri oluşturarak hedefleri doğru bir şekilde izleyin ve kişisel ve şirketle ilgili hedefleri gerçekleştirin

Asana sınırlamaları

Zaman takibi özellikleri, saatlik izleme için iyileştirilmelidir

Bir takım üyesine atanan görevlerin sayısını gösteren iş yükü görünümü kafa karıştırıcı olabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Sezgisel arayüzü, görevleri düzenlemeyi, ilerlemeyi izlemeyi ve departmanlar arasında bile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Sezgisel arayüzü, görevleri düzenlemeyi, ilerlemeyi izlemeyi ve hatta departmanlar arasında gerçek zamanlı işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Diğer çoğu görev yönetimi aracından farklı olarak, ClickUp, takım üyelerine yorumlar atamanıza ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmen ize olanak tanır. Atanan kişi, görev tamamlandığında yorumu çözebilir, böylece net iletişim ve hesap verebilirlik sağlanır.

4. Monday. com (Çalışanların programlarını yönetmek için en iyisi)

Monday. com'un iş yükü gösterge paneli, yöneticilere çalışanların görevleri, programları ve genel kapasitesi hakkında gerçek zamanlı bir genel bakış sunar. Sorumlulukların dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak, genellikle dengesiz iş yüklerinden kaynaklanan çalışanların tükenmişliğini önler. Sürükle ve bırak ayarlamaları, görevleri yeniden atamayı veya son teslim tarihlerini değiştirmeyi kolaylaştırır.

Monday. com en iyi özellikler

Durum güncellemeleri ve bildirimler gibi rutin görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Etkili planlama için iş yükü gösterge panelini zaman çizelgesi ve takvim görünümleriyle entegre edin

Renk kodlu ilerleme çubukları ve göstergeleri kullanarak darboğazları veya boşlukları kolayca tespit edin

Monday.com sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle birden fazla pano üzerinde karmaşık iş akışları oluştururken, potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için ekstra zamana (veya desteğe) ihtiyaç duyduklarını sık sık bildiriyorlar

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

Monday.com hesabımızı kurup kullanmaya başlamanın ne kadar hızlı ve kolay olduğunu beğendim. Farklı çalışma alanlarına sahip olma özelliği, kişileri ve proje bilgilerini düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

Monday.com hesabımızı kurup kullanmaya başlamanın ne kadar hızlı ve kolay olduğunu beğendim. Farklı çalışma alanlarına sahip olma özelliği, kişileri ve proje bilgilerini düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

5. Notion (Derinlemesine özelleştirme gereksinimleri için en iyisi)

notion aracılığıyla

Sabit bir görev yönetim sisteminin parçası olmak istemiyor musunuz? Notion'u deneyin.

Özelleştirilebilir özelliklerine erişmek için teknik becerilere ihtiyacınız yok. Tek bir satır kod yazmadan özel alanlarla karmaşık projeleri izleyin, ayrıntılı raporlama gösterge panelleri oluşturun ve daha fazlasını yapın. Ayrıca, proje izleyicilerden içerik takvimlerine kadar her şey için kullanıma hazır yüzlerce şablonla, başlamak kolay ve hızlıdır.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion'da atanan kişiler, son teslim tarihleri, öncelikler ve bağımlılıklar gibi görev özellikleriyle özel iş akışları oluşturun

Gerçek zamanlı güncellenen görünümlerle (tablolar, panolar, zaman çizelgeleri) ilerlemeyi takip edin

Durum değişiklikleri, son teslim tarihleri veya özel koşullar tarafından tetiklenen görev zincirlerini otomatikleştirin

Notion sınırlamaları

Notion AI, metin tabanlı yardımla sınırlıdır, bu da aracı daha az sezgisel hale getirir

Sayfaları manuel olarak ayarlamak ve veritabanlarını manuel olarak bağlamak sinir bozucu olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

Notion, verimlilik görevlerini ve not almayı benim için çok daha verimli hale getirdi. Fikirlerimi ve e-posta taslaklarını etkili bir şekilde yazmamı sağlıyor.

Notion, verimlilik görevlerini ve not almayı benim için çok daha verimli hale getirdi. Fikirlerimi yazmamı ve e-postaları etkili bir şekilde taslak haline getirmemi sağlıyor.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

6. Todoist (Not alma ve yapılacaklar listesi oluşturma için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Blitzit'e daha olgun ve esnek bir alternatif mi arıyorsunuz? Todoist aradığınız cevap olabilir. Tüm görevlerinizin, programlarınızın ve önceliklerinizin tek bir sezgisel arayüzde toplandığı merkezi komut merkeziniz olarak tasarlanmıştır.

Doğal dil işleme özelliği, görevleri ve hatırlatıcıları kaydetmeyi kolaylaştırır. "Her Salı saat 10'da blogu güncelle" veya "Çarşamba günü Sarah ile tasarımları gözden geçir" yazın, Todoist tarihleri ve programları ayarlayacaktır.

Ayrıca etiketler, öncelikler ve iç içe alt görevler kullanarak görevleri düzenleyebilir, Blitzit'in minimal kurulumunun sağladığından çok daha kolay bir şekilde karmaşık iş akışlarını yönetebilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Paylaşılan gösterge panelleriyle takımın ilerlemesini takip edin

Farklı projeler için erişim düzeylerini kontrol edin

Görevler ve alt görevler ile karmaşık proje hiyerarşileri oluşturun, takımların büyük girişimleri küçük parçalara ayırmasına yardımcı olun

Todoist sınırlamaları

Bazen belirli komutları anlamakta ve uygulamakta başarısız olabilir

Araç, sınırlı içgörüler ve istatistikler sunarak verimliliği artırmayı zorlaştırır

Todoist fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400+ yorum)

Todoist hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

Todoist sayesinde görevlerimi düzgün bir şekilde sipariş edebildim. Kullanım deneyimim çok sorunsuz ve basit oldu.

Todoist sayesinde görevlerimi düzgün bir şekilde sipariş edebildim. Kullanım deneyimim çok sorunsuz ve basit oldu.

7. Wrike (Form tabanlı iş akışları oluşturmak ve yönetmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Blitzit, yapılandırılmış istekleri veya işlevler arası iş akışlarını yönetmek için çok hafif geliyorsa, Wrike, özellikle "Form Oluştur" aracıyla daha fazla güç sunar. Wrike ile özel giriş formları oluşturabilirsiniz. Forma bir ad verin, açıklama ekleyin ve çeşitli soru türleri arasından seçim yapın. Yanıtlar tek satırlık metin, çoktan seçmeli veya paragraf şeklinde olabilir.

Formları doğrudan belirli takım üyelerine veya projelere atayabilir, gelen talepleri verimlilik için doğru kişilere yönlendirebilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Yöneticilerin uygulama içinden tatil onaylarını inceleyip onaylayabilmeleri veya reddedebilmeleri için Wrike'ın önceden oluşturulmuş şablonlarını (örneğin tatil onayı takipçisi) kullanın

Önemli formları kaçırmamak için yeni gönderiler hakkında gerçek zamanlı uyarılar alın

Görev planlamayı otomatikleştirin ve son tarihler, atanan kişiler ve bağımlılıklar ile anında görevler oluşturun

Wrike sınırlamaları

Tüm planlarda depolama sınırları, büyük dosyalarla çalışan takımlar için kısıtlayıcı olabilir

Müşteri hizmetleri ve faturalandırma süreçleri zor olabilir

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Wrike, daha büyük bir projenin parçası olarak belirli görevleri ve bunların son teslim tarihlerini listelemenizi sağlar.

Wrike, daha büyük bir projenin parçası olarak belirli görevleri ve bunların son teslim tarihlerini listelemenizi sağlar.

💡 Pro İpucu: ClickUp Formlarını kullanarak istekleri toplayın ve otomatik olarak doğru takıma yönlendirin. Tek bir form gönderimi ile görevler atayabilir, etiketler uygulayabilir, öncelikler belirleyebilir ve bunları belirli listelere veya klasörlere bırakabilirsiniz. Önceki cevaplara göre alanları göstermek veya gizlemek için koşullu mantık ekleyin, böylece yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri toplarsınız. Bu, BT biletleri, yaratıcı özetler veya müşteri onboarding gibi alım iş akışları için mükemmeldir.

8. Hive (İş akışı otomasyonu ve yapay zeka destekli özellikler için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive'ın yapay zeka aracı HiveMind, içerik fikirleri üretir, başlık taslakları oluşturur ve telif hakkı olmayan görseller oluşturur. Örneğin, bir sosyal medya kampanyası başlatan pazarlama ekibi, bu aracı kullanarak görevler, son tarihler ve bağımlılıklar içeren yapılandırılmış bir proje planı geliştirebilir.

Hive, kampanyayı minimum manuel çabayla yolunda tutarken, e-postalara ve sohbetlere göre sonraki adımları atayarak yürütmeyi hızlandırır.

Hive'ın en iyi özellikleri

Yerleşik mesajlaşma özelliğini kullanarak işin yapıldığı yerde takım arkadaşlarınızla sohbet edin

Müşterilere ve paydaşlara gerçek ilerlemeyi göstermek için ayrıntılı performans raporları oluşturun

Görevlere ve projelere harcanan zamanı takip ederek darboğazları tespit edin ve iş yükünü daha iyi dengeleyin

Hive sınırlamaları

Görev kartlarınıza multimedya ekleyemezsiniz

Otomasyon, prova ve zaman takibi gibi gelişmiş özellikler eklentiler gerektirir, bu da bütçelemeyi anahtar bir husus haline getirir

Hive fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

Bu teknolojiyi kullanmak, süreçlerimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oldu ve sonuç olarak daha iyi projeler daha hızlı tamamlandı.

Bu teknolojiyi kullanmak, süreçlerimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oldu ve sonuç olarak daha iyi projeler daha hızlı tamamlandı.

9. MeisterTask (Daha az karmaşık proje yönetimi için en iyisi)

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask'ta proje panolarında tetikleyiciler ve eylemler ayarlayarak tekrarlayan görevleri yönetebilirsiniz. Örneğin, takımlar durum güncellemelerini otomatikleştirebilir, iş akışı değişikliklerine göre yinelenen görevler atayabilir veya son tarihler yaklaştığında bildirimler gönderebilir.

Bu, manuel çabayı azaltır, hataları en aza indirir ve sürekli denetim olmadan projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ayrıca MeisterTask'ı, kontrol veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden basitlik isteyen takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Net görev izleme için özelleştirilebilir bölümlere sahip Kanban tarzı panolar kullanın

Slack, Microsoft Teams ve Zapier gibi popüler araçlarla entegre ederek farklı iş akışları arasında kesintisiz bağlantı sağlayın

Bulut tabanlı erişilebilirlik ile masaüstü ve mobil cihazlarda görevleri yönetin

MeisterTask sınırlamaları

Gelişmiş raporlama özelliği yoktur, proje performansı hakkında derinlemesine içgörüler elde etmeyi sınırlar

Sınırlı görev panosu ve ş Akışı özelleştirme, karmaşık proje kurulumlarını kısıtlama

MeisterTask fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

MeisterTask hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Program görsel olarak zarif, kullanımı basit ve ücretsiz sürümde başlamak için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

Program görsel olarak zarif, kullanımı basit ve ücretsiz sürümde başlamak için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

10. Basecamp (Takım işbirliği için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Takım tartışmalarını düzenli ve erişilebilir tutmakta zorlanıyor musunuz? Basecamp'ın mesaj panoları, konuşmaları konuya göre yapılandırarak yanıtların her mesajın altında düzgün bir şekilde konu başlığı altında toplanmasını sağlar. Önemli güncellemelerin sonsuz sohbet konularında kaybolmasını önler.

Önemli gönderileri sabitleyebilir, dosya ekleyebilir ve belirli takım üyelerini döngüye ekleyebilirsiniz, böylece herkes dağınık mesajlar veya e-posta yüklemesi karmaşası olmadan aynı sayfada kalır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Basecamp'ın işlerin durumunu gösteren bir özelliği olan tepe grafiklerini kullanarak proje ilerlemesini görsel olarak izleyin

Öncelikli projeleri en üste sabitleyerek kritik işlerin görünür kalmasını sağlayın

Ekstra toplantılar planlamadan takımınızdan güncellemeleri toplamak için otomatik check-in'ler ayarlayın

Basecamp sınırlamaları

Geleneksel proje panosu görünümleri ve gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Dosya yönetimi iyileştirilmeli — sohbetlerde paylaşılan dosyalar otomatik olarak ana belge gösterge paneline kaydedilmiyor

Basecamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Basecamp Plus: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp Pro Sınırsız: Organizasyon başına aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Basecamp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.300+ yorum)

Basecamp hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde öne çıkanlar:

Basecamp, başkalarının görevleri tamamlamasını ve ağ kurmasını kolaylaştırmak için harika bir iş çıkarır. Toplantı süresini önemli ölçüde azaltır ve üretim ve imalat ortamlarında sıklıkla görülen silo oluşumlarını ortadan kaldırarak şeffaflık sağlar.

Basecamp, başkalarının görevleri tamamlamasını ve ağ kurmasını kolaylaştırmak için harika bir iş çıkarır. Toplantı süresini önemli ölçüde azaltır ve üretim ve imalat ortamlarında sıklıkla görülen siloların ortadan kalkmasını sağlayarak şeffaflık yaratır.

📮ClickUp Insight: ClickUp'ın toplantı etkinliği anket verileri, tüm toplantıların neredeyse yarısının (46%) sadece 1-3 katılımcıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Bu küçük toplantılar daha odaklı olabilir, ancak daha iyi dokümantasyon, kaydedilmiş asenkron güncellemeler veya bilgi yönetimi çözümleri gibi daha verimli iletişim yöntemleriyle değiştirilebilir. ClickUp Görevlerinde Atanan Yorumlar, görevlerin içine doğrudan bağlam eklemenize, hızlı sesli mesajlar paylaşmanıza veya ClickUp Klipleri ile video güncellemeler kaydetmenize olanak tanır. Böylece takımlar, önemli tartışmaların zaman kaybetmeden devam etmesini sağlarken değerli zamanlarından tasarruf ederler! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetrix gibi takımlar, ClickUp ile gereksiz konuşma ve toplantılarda %50 azalma yaşıyor

11. Microsoft To Do (Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

microsoft To Do aracılığıyla

Microsoft'un ekosistemine derinlemesine entegre olan ücretsiz bir görev düzenleme uygulaması mı arıyorsunuz? Microsoft To Do, günlük iş akışınızı iyileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Örneğin, Outlook'ta bir e-postayı işaretlediğinizde göreviniz otomatik olarak Microsoft To-Do'da görünür ve eylem öğeleriniz senkronize olur.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Görevlere ayrıntılı notlar, ek dosyalar ve hatırlatıcılar ekleyerek ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edin

Akıllı ve kişiselleştirilmiş önerilerle günlük ve haftalık yapılacaklar listesi şablonlarınızı güncelleyin

Takım işbirliği için paylaşılan kontrol listesi şablonları oluşturun, görev dağıtımını ve ilerleme izlemeyi basitleştirin

Microsoft To Do sınırlamaları

Microsoft ekosistemi dışındaki kısıtlı üçüncü taraf entegrasyonları

Diğer proje araçlarına kıyasla sınırlı gelişmiş proje yönetimi özellikleri

Microsoft To Do fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Microsoft To Do hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle paylaşıyor:

Görevlerimi yönetmeme yardımcı oluyor. Kişisel ve profesyonel hayatımı yönetmek için uygulama içinde birden fazla liste oluşturdum.

Görevlerimi yönetmeme yardımcı oluyor. Kişisel ve profesyonel hayatımı yönetmek için uygulama içinde birden fazla liste oluşturdum.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %85'i görünürlük sağlamak için haftada aynı mesajları birden fazla yere iletiyor. Bağlantısı olmayan araçlarda iletişim son derece dağınık olabilir!

ClickUp ile Sorunsuz Görev Yönetimi Deneyimi

Günümüzün iş dünyası bozuk. Modern iş, karmaşıklıkla eş anlamlı hale geldi. Çalışanların zamanının %61'i, dağınık sistemlerde bilgi güncelleme, arama ve yönetme ile geçiyor.

Sonuç? Düzensizlik, verimlilik kaybı ve hayal kırıklığı.

Blitzit, bireysel görevleri izlemek için işe yarayabilir, ancak tüm takımları, karmaşık iş akışlarını ve işlevler arası işbirliğini yönetirken zorluklar artar.

İşte burada ClickUp devreye giriyor!

İşlerinizi tek bir yerde merkezileştirmek için tasarlanmıştır, böylece araçlar, uygulamalar ve sonsuz sekmeler arasında geçiş yapma gereği ortadan kalkar. Otomasyonlar ve yapay zeka ise işin cilvesi olarak size daha hızlı ve verimli bir şekilde hedefinize ulaşmanızı sağlar.

Yoğun işlerle kaybettiğiniz zamanı geri kazanmak mı istiyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun!