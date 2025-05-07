Pazarlama Videosu Prodüksiyonu: Adımlar, Araçlar ve En İyi Uygulamalar

Herhangi bir sosyal medya akışında gezinirseniz, bunu göreceksiniz: video içerikleri her yerde. Bunun iyi bir nedeni var: dikkat çekmek, mesajınızı açıklamak ve harekete geçirmek için en basit yollardan biri.

Ancak işin püf noktası, sadece kayda basmakla yetinmemek. İzleyiciler giderek daha bilgili hale gelirken ve içerik pazarlama platformu algoritmaları sürekli değişirken, yüksek performanslı bir video için iyi bir aydınlatma ve kaliteli ses yeterli değildir. Net bir pazarlama stratejisine, doğru araçlara ve neyin gerçekten işe yaradığına dair sağlam bir anlayışa ihtiyacınız var.

Bu kılavuz, planlama ve senaryo yazımından çekim, düzenleme ve yayınlamaya kadar pazarlama videosu prodüksiyonunun tüm aşamalarını adım adım anlatır.

Ayrıca, video prodüksiyon proje yönetimi için pratik araçlar ve sadece harika görünmekle kalmayıp, aynı zamanda dönüşüm sağlayan videolar oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamaları da bulacaksınız.

⏰ 60 saniyelik özet Pazarlama videosu üretimi , marka bilinirliğini artırmak, potansiyel müşteriler oluşturmak veya dönüşümleri artırmak gibi belirli bir amaca yönelik videolar oluşturmaktır

Pazarlama videosu oluşturma adımları Ön prodüksiyon planlaması: Net hedefler belirleyin, hedef kitlenizi tanıyın, videonuzun senaryosunu ve storyboard'unu hazırlayın, takımınızı ve ekipmanınızı hazırlayın Prodüksiyon aşaması: Senaryonun tonuna uygun, uygun ışıklandırma, ses ve çoklu çekimlerle yüksek kaliteli görüntüler yakalayın Post prodüksiyon ve düzenleme: Netlik için düzenleme yapın, grafik ve ses ekleyin, renk düzeltme yapın, platformlar için optimize edin ve farklı cihazlarda test edin

Ön üretim planlaması: Net hedefler belirleyin, hedef kitlenizi tanıyın, videonuzun senaryosunu ve storyboard'unu hazırlayın, takımınızı ve ekipmanınızı hazırlayın

Üretim aşaması: Senaryonun tonuna uygun, doğru ışıklandırma, ses ve birden fazla çekimle yüksek kaliteli görüntüler yakalayın

Post prodüksiyon ve düzenleme: Netlik için düzenleme, grafik ve ses ekleme, renk düzeltme, platformlar için optimize etme ve cihazlarda test etme

Etkili pazarlama videosu üretimi için ipuçları Stratejiyle başlayın İlk 5 saniyede izleyicilerin ilgisini çekin Konuşma tarzında senaryolar yazın Kısa ve odaklanmış olun Sesi kapatarak izlenebilecek şekilde tasarlayın Anlatmayın, gösterin İnce markalama kazanır Net bir CTA ile bitirin Sürümleri test edin Platform için optimize edin

Strateji ile başlayın

İzleyicileri ilk 5 saniyede yakalayın

Konuşma tarzında senaryolar yazın

Kısa ve odaklanmış olun

Sesi kapalı görünüm için tasarım

Anlatmayın, gösterin

İnce markalaşma kazanır

Net bir CTA ile bitirin

Sürümleri deneyin

Platforma göre optimize edin Ön üretim planlaması: Net hedefler belirleyin, hedef kitlenizi tanıyın, videonuzun senaryosunu ve storyboard'unu hazırlayın, takımınızı ve ekipmanınızı hazırlayın

Üretim aşaması: Senaryonun tonuna uygun, doğru ışıklandırma, ses ve birden fazla çekimle yüksek kaliteli görüntüler yakalayın

Post prodüksiyon ve düzenleme: Anlaşılırlık için düzenleme, grafik ve ses ekleme, renk düzeltme, platformlar için optimize etme ve farklı cihazlarda test etme Strateji ile başlayın

İzleyicileri ilk 5 saniyede yakalayın

Konuşma tarzında senaryolar yazın

Kısa ve odaklanmış olun

Sesi kapalı görünüm için tasarım

Anlatmayın, gösterin

İnce markalama kazanır

Net bir CTA ile bitirin

Sürümleri test edin

Platforma göre optimize edin

Pazarlama videosu prodüksiyonu nedir?

Pazarlama videosu üretimi, ürünleri, hizmetleri, markaları veya fikirleri tanıtmak için videolar oluşturma sürecidir. Bu videoların temel hedefi, izleyicileri ilgilendirmek, bilgilendirmek, etkilemek veya ikna etmek.

Bu video yolculuklarını farklı kılan şey, amaçlarıdır. Strateji ve içerik pazarlama KPI'ları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, performans için optimize edilmiş ve marka bilinirliği, potansiyel müşteri oluşturma veya dönüşümler gibi hedeflerle bağlantılıdır.

👀 Biliyor muydunuz? MIT'nin bir araştırmasına göre, insan beyni görüntüleri sadece 13 milisaniye içinde tanıyabilir ve tepki verebilir. İşte bir izlenim bırakmak için gereken süre bu kadar kısa. Bu hız ve etki, pazarlama videolarının vazgeçilmez hale gelmesinin nedenidir.

Pazarlama Videosu Oluşturma Adımları

Pazarlama videosu oluşturmak, yaratıcılık ile stratejiyi dengeleyen yapılandırılmış bir süreçtir. Pazarlama videosu prodüksiyon ş akışı genellikle şu şekilde ilerler:

🎬 Ön prodüksiyon planlaması

Temel çalışmaların yapıldığı ve tartışmasız en kritik aşama budur. Sağlam bir ön üretim planı, her şeyin yolunda gitmesini sağlar ve daha sonra maliyetli hataların önlenmesini sağlar.

Ön prodüksiyonun anahtar adımları şunlardır:

Hedefinizi belirleyin : Kayıtları artırmak, trafiği artırmak veya marka bilinirliğini artırmak mı istiyorsunuz? Buradan itibaren alacağınız her karar bu hedefle uyumlu olmalıdır

Hedef kitlenizi tanıyın : Kime hitap ettiğinizi anlamak, tonu, mesajı ve biçimi şekillendirmenize yardımcı olur

Biçimi seçin : Kurumsal video , canlı çekim video, animasyon veya bunların bir karışımı mı olacak? Kısa form mu, uzun form mu? Platform da önemlidir: YouTube, Instagram veya LinkedIn?

Senaryoyu yazın : Profesyonel videolar için kısa ve ilgi çekici bir senaryo çok önemlidir. Senaryoyu kısa, odaklanmış ve konuşma tarzında yazın

Storyboard veya çekim listesi oluşturun : Bu, sahneleri görselleştirmenize ve geçişleri, kamera açılarını ve hızı planlamanıza yardımcı olur

Takımınızı ve ekipmanınızı hazırlayın : Pazarlama videosu üretimi şirket içinde mi yoksa dışarıda mı yapılacak, kimin ne yapacağını belirleyin (yönetmen, kamera operatörü, düzenleyici vb.). Ekipmanınızı ve konum izinlerinizi de ayarlayın

Çekimi planlayın: Kurulum, tekrar çekimler ve beklenmedik gecikmeler için zaman ayırın. Bunun için : Kurulum, tekrar çekimler ve beklenmedik gecikmeler için zaman ayırın. Bunun için ücretsiz içerik takvimi şablonlarını da deneyebilirsiniz

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konusunda genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işi yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmesine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir olur. "İş hakkında iş" yapmaya son verin ve verimli zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

🎬 Prodüksiyon aşaması

Pazarlama videosu prodüksiyonunun bu aşaması, kameraların dönmeye başladığı ve planın hayata geçtiği aşamadır. Burada odak noktanız, storyboard şablonunuza veya çekim listenize sadık kalarak yüksek kaliteli görseller ve ses yakalamak olmalıdır.

Önemli prodüksiyon unsurları şunlardır:

Aydınlatma : Doğal ışık iyi sonuç verir, ancak nesnenizin net bir şekilde aydınlatıldığından ve gölgelerin kontrol edildiğinden emin olun

Ses kalitesi : Kötü ses, iyi bir videoyu mahveder. Kameranızın dahili mikrofonuna güvenmek yerine yaka mikrofonları veya boom mikrofonları kullanın

Kompozisyon : Çekimlerinizi dikkatlice kadrajlayın. Üçte bir kuralını izleyin, arka planları temiz tutun ve konunun odakta olduğundan emin olun

Performans ve hız : Sunum yapan kişi, oyuncu veya müşteri olsun, sunumun net, doğal ve tonunuzla uyumlu olduğundan emin olun

Birden fazla çekim: İhtiyacınız olduğunu düşündüğünüzden daha fazla çekim yapın. Bu, düzenleme seçenekleri sunar ve maliyetli yeniden çekimlerden kurtarır

🧠 Eğlenceli Bilgi: Video pazarlamacıları, video kullanmayanlara kıyasla yılda %66 daha fazla nitelikli potansiyel müşteri elde eder ve marka bilinirliğinde %54 artış sağlar.

🎬 Post prodüksiyon ve düzenleme

Çekimler tamamlandıktan sonra, tüm görüntüleri bir araya getirip son teslim için son rötuşları yapma zamanı gelir.

Post prodüksiyon adımları şunları içerir:

Netlik ve akış için düzenleme : Gereksiz kısımları kesin, hızı artırın ve hikayenin mantıklı ve hızlı ilerlediğinden emin olun

Grafik ve metin ekleyin : Anahtar noktaları vurgulamak ve izleyicilerin anlamasını kolaylaştırmak için alt üçte birlik kısımları, açıklama metinleri veya animasyonlu başlıklar kullanın. : Anahtar noktaları vurgulamak ve izleyicilerin anlamasını kolaylaştırmak için alt üçte birlik kısımları, açıklama metinleri veya animasyonlu başlıklar kullanın. Çarpıcı içerikler oluşturmak için AI video oluşturucuları bile deneyebilirsiniz

Müzik ve ses tasarımı ekleyin : Arka plan müziği ortama hava katarken, ses efektleri videoya zarafet ve etki katar

Renk düzeltme ve derecelendirme : Sahneler arasında tutarlılık sağlayın ve markanızın stiline uygun bir renk derecesi uygulayın

Platforma göre optimize edin : Farklı platformların en boy oranı, süre ve küçük görsel gereksinimleri gibi farklı özellikleri vardır. Buna göre dışa aktarın

Test edin ve düzeltin: Yayınlamadan önce videonuzu farklı cihazlarda ve platformlarda test edin. Geri bildirimlere göre son ayarlamaları yapın ve hedef kitleye özel videolar oluşturun

Gerçekçi olalım: Modern video pazarlama sadece net düzenleme ve sinematik geçişlerden ibaret değildir. Önemli olan hız, işbirliği ve yaratıcı enerjinizi mesaja odaklamaktır.

Yapay zeka destekli video düzenleyiciler, pazarlama videosu üretimini her zamankinden daha hızlı hale getirerek, saatler yerine dakikalar içinde yüksek kaliteli düzenlemeler yapmanıza yardımcı olur.

Ancak düzenleme tarafı kolaylaştıkça, üretim tarafı genellikle kaotik hale gelir. Son teslim tarihleri gecikir, geri bildirimler kaybolur ve takımlar birbirlerini dinlemez.

Bunun için bir düzenleme aracından daha fazlasına ihtiyacınız var. İşiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a ihtiyacınız var. Senaryoları, çekimleri, düzenlemeleri, onayları ve kampanyaları tek bir temiz iş akışında birleştirir. İşte nasıl:

Proje yönetimi, ancak yaratıcılar için tasarlanmış

ClickUp'ın özel durumlar, otomasyonlar, bağımlılıklar ve çoklu görünümler gibi proje yönetimi araçlarıyla içerik oluşturma ve video üretim sürecinin her bir parçasını düzenleyin

Video üretimi doğrusal bir süreç değildir. Birden fazla zaman çizelgesinde düzinelerce görevi aynı anda yürütürsünüz ve işler çok değişir. İşte ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliklerinin parladığı nokta budur.

Genel etiketlere bağlı kalmak yerine, "Senaryo İnceleme", "Görüntüler Geldi" veya "Seslendirme Bekleniyor" gibi sürecinizi yansıtan özel durumlar oluşturabilirsiniz.

Otomasyonlar, düzenleyicileri atamak, yapımcıları bilgilendirmek veya bir şey onaylandıktan sonra görevleri ilerletmek gibi tekrarlayan eylemleri sizin için gerçekleştirir; manuel güncellemelere gerek kalmaz.

Farklı roller farklı bakış açıları gerektirir ve video prodüksiyon proje yönetimi özellikleri bunları destekler. Düzenleyiciniz klipleri izlemek için Liste Görünümü'nü tercih ederken, kampanya yöneticiniz lansmanları ve son tarihleri planlamak için Takvim veya Gantt görünümlerini kullanabilir.

Ayrıca bağımlılıklar ve dönüm noktaları da elde edersiniz, böylece kimse doğru çekimleri kaydetmeden yanlışlıkla post prodüksiyona geçmez.

Takım kapasitesi söz konusu olduğunda, İş Yükü Görünümü kimin aşırı yüklü olduğunu ve bu hafta bir tanıtım düzenlemesi daha yapabilecek zamanı olanları açıkça gösterir. Esnek, görsel ve video takımlarının çalışma şekline göre tasarlanmıştır.

Yoga International'da Release Train Engineer olarak görev yapan Page Olver'ın dediği gibi:

İster videograf, yapımcı veya daha yaratıcı bir zihne sahip olun, ister benim gibi işlerinizi düzenleme konusunda daha titiz olun, size en uygun şekilde ayarları yapabilir ve tıklayabilirsiniz.

İster videograf, yapımcı veya daha yaratıcı bir zihne sahip olun, ister benim gibi işlerinizi düzenleme konusunda daha titiz olun, size en uygun şekilde ayarları yapabilir ve tıklayabilirsiniz.

Kaos olmadan gerçek zamanlı işbirliği

Konu başlıklı yorumlar, görsel prova, ekran kayıtları ve paylaşılabilir görünümler gibi ClickUp'ın İşbirliği araçlarını kullanarak kaos yaşamadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Artık e-posta konularını veya *"Geçen haftaki ikinci sürümü kullanın" gibi belirsiz mesajları aramanıza gerek yok. ClickUp'ın İşbirliği özellikleriyle geri bildirim döngülerini sıkı ve şeffaf hale getirin. Bu özellikler, netlik peşinde koşmak yerine projeleri ilerletmeye odaklanabilmeniz için geliştirilmiştir.

Göreve özel yorum konuları ile konuşmaları düzenli ve bağlam açısından zengin tutabilir, tartışılan konuyu netleştiren zaman damgalı notlarla tamamlayabilirsiniz. Ham görüntüleri veya taslak düzenlemeleri doğrudan görevlere yükleyerek, müşterilerinizin veya ekip arkadaşlarınızın platformlar arasında geçiş yapmadan kolayca inceleyip yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.

"Düzeltme Modu" ayrıca belirli video karelerine veya küçük görsellere doğrudan yorum eklemenizi sağlar, böylece nelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda karışıklık olmaz.

Ve birinin görüşüne ihtiyacınız olursa, ister ekip arkadaşınız ister dış işbirlikçiniz olsun, @bahsetme özelliğini kullanarak onları anında konuşmaya dahil edin.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp, işbirliği etkinliğini %30'a kadar artırabilir .

ClickUp Brain: Video pazarlamayı anlayan AI asistanı

Senaryo yazma, beyin fırtınası yapma ve markalı video içeriğini yeniden kullanma için yerleşik AI asistanınız ClickUp Brain ile daha iyi fikirleri daha hızlı üretin

ClickUp Brain sadece e-posta yazmak için değildir — baştan sona yaratıcı iş akışlarını desteklemek için tasarlanmıştır. Stratejist, metin yazarı ve içerik asistanının hepsi bir akıllı panelde bir araya geldiğini düşünün. Bu asistan, yaratıcı bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda her an yardıma hazır!

Yüksek dönüşüm oranına sahip bir video reklam metni mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain, markanızın ses tonunda bir taslak hazırlayarak zaman kazanmanızı ve mesajlarınızın tutarlı olmasını sağlar. Konsept üzerinde takıldıysanız, hedef kitlenize, ürününüze veya kampanya hedeflerinize göre içerik yazımı için yeni fikirler ve şablonlar üretmenize yardımcı olabilir — artık boş bir sayfaya bakıp kalmayacaksınız.

Uzun içerikleriniz hazır olduğunda, ClickUp Brain bunları kısa video senaryolarına, altyazılara ve hatta yapılandırılmış ana hatlara hızlı bir şekilde dönüştürebilir. Bu, her seferinde sıfırdan başlamadan her içerikten daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp Clips: Kaydedin, açıklayın, paylaşın — saniyeler içinde

ClickUp Clips ile görsel geri bildirimleri anında kaydedin ve paylaşın; adım adım açıklamalar, öğreticiler ve ekstra toplantılar olmadan düzenleme açıklamaları için mükemmeldir

Düzenleyicinize ürün demosunun akışının nasıl işlemesini istediğinizi göstermeniz mi gerekiyor? ClickUp Clips bunu kolaylaştırır ve aynı şeyi on kez açıklamaktan sizi kurtarır. Açıklayıcı, düzenleme incelemeleri veya net ve görsel olması gereken hızlı öğreticiler için mükemmeldir.

Göreve en uygun olanı seçerek, sesli veya sessiz olarak ekranınızı anında kaydedebilirsiniz. Kayıt sırasında, önemli anları vurgulamak veya belirli adımları açıklamak için notlar ekleyebilir veya anlatım yapabilirsiniz; böylece takip soruları gerekmez.

Tamamlandığında, videoyu doğrudan bir göreve ekleyerek her şeyi bağlam içinde tutabilir ve karışıklığı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu, görsel olarak iletişim kurmanın hızlı ve etkili bir yoludur.

Video yığınınızla sorunsuz entegrasyonlar

ClickUp'ın Adobe Premiere, Frame. io, Google Drive ve takımınızın halihazırda kullandığı diğer araçlarla entegrasyonlarını kullanarak düzenleme yığınınızı sorunsuz bir şekilde bağlayın

ClickUp, Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame. io, Google Drive ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar, böylece tüm üretim iş akışınız bağlantılı ve verimli kalır, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Bu ClickUp Entegrasyonları, yaratıcı akışınızı kesintiye uğratmadan platformlar arasında çalışmayı kolaylaştırır.

Dosyaları ve proje varlıklarını doğrudan senkronize edip düzenleyerek herkesin en son sürüme erişebilmesini sağlayabilirsiniz. Otomasyonlar da işleri hızlandırmaya yardımcı olur. Örneğin, yeni bir taslak yüklendiğinde inceleme görevlerini tetikleyerek hiçbir adımın atlanmamasını sağlar.

İçerik oluşturma iş akışlarınız başka platformlarda olsa bile sürüm geçmişi, geri bildirimler ve onaylar ClickUp içinde merkezi olarak kalır.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi İçerik İşbirliği Platformları

ClickUp'ın video prodüksiyon proje şablonları

Ücretsiz Şablonu Alın Çekimlerinizi, düzenlemelerinizi ve incelemelerinizi baştan sona yapılandırmak için tasarlanmış ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile iş akışınızı anında başlatın

Medya takımları için özel olarak tasarlanmış ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu'nu kullanarak sağlam bir temel oluşturun. Her şey harita üzerinde planlanmıştır:

Ön üretim kontrol listeleri (özetler, senaryolar, mood panoları)

Atanan roller ve son teslim tarihleriyle üretim planlaması

Düzenleme, seslendirme, inceleme ve yükleme için post prodüksiyon görevleri

"Görüntüye ihtiyaç var", "İncelemeye hazır" ve "Yayınlandı" gibi durum etiketleri sayesinde kimse tahminde bulunmak zorunda kalmaz

Daha büyük kampanyaların bir parçası olarak videolar yayınlıyorsanız, ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak video zaman çizelgelerini blog gönderileri, sosyal medya takvimleri ve ücretli reklam lansmanlarıyla uyumlu hale getirin.

Gerçekten anlamlı, pazarlamaya özel çalışma alanları

Kampanya takvimleri, performans hedefleri ve video varlıklarının tek bir yerde bulunduğu ClickUp'ın Pazarlama Çalışma Alanı'nda içerik, kreatif ve medya takımlarınızı birleştirin

ClickUp'ın Pazarlama Çalışma Alanı, hem yaratıcılar hem de pazarlamacılar düşünülerek tasarlanmıştır, böylece kimse uyum sağlamak için işini gereksiz yere basitleştirmek zorunda kalmaz.

Üst düzey planlama için Gantt grafiklerini veya günlük yürütme için Kanban panolarını kullanarak kampanya zaman çizelgelerini görüntüleyebilirsiniz. Takımınızın doğal işleyişine uyacak kadar esnektir.

Ayrıca, görünümler, potansiyel müşteriler veya dönüşümler gibi gerçek sonuçlarla bağlantılı hedefler ve OKR'ler belirleyerek, yaratıcı çıktılarınızın performansla bağlantılı kalmasını sağlayabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Cartoon Network, pazarlama iş akışları için ClickUp'ı kullanarak üretimini %50 daha kısa sürede iki katına çıkardı.

Etkili Pazarlama Videosu Üretimi için İpuçları

Dikkat çeken ve dönüşüm sağlayan videolar oluşturmanıza yardımcı olacak kanıtlanmış ipuçları:

1. Stil değil, stratejiyle başlayın

Görsel fikirler ve efektlere hemen atlamak cazip gelebilir, ancak her zaman aşağıdaki soruları sorarak başlayın:

Bu videonun hedefi nedir?

Potansiyel müşteriler oluşturmaya, güven oluşturmaya veya ürün kayıtlarını artırmaya mı çalışıyorsunuz?

Yoksa bir sosyal medya şablonu işinizi halledebilir mi?

Cevaplar, senaryonuzdan tonunuza, harekete geçirici mesajınızdan dağıtım planınıza kadar her konuda size yol gösterecektir.

2. İzleyicilerinizi ilk 5 saniyede kendinize bağlayın

İnsanlar hızlıca kaydırır. Videonuz hemen dikkat çekmezse, izleyicileri kaybedersiniz. Dikkat çekici bir giriş yapın: cesur bir ifade, şaşırtıcı bir istatistik veya izleyicilerin ilgisini çekecek bir soru. Uzun girişler veya marka logolarını ön plana çıkarmayın.

Her videoda tek bir ana mesaja sadık kalın. Genel bir kılavuz olarak:

Sosyal reklamlar: 15–30 saniye

Ürün tanıtım videoları : 60–90 saniye

Referanslar veya ayrıntılı incelemeler: 1–3 dakika

Daha fazla zamana ihtiyacınız varsa, hikayenizi bir video serisine bölmeyi düşünün.

💡 Profesyonel İpucu: Özellikle sosyal medya video içeriklerinde dikkat çekmek için atlama kesimleri, hareketler, iş yerinde trendleri yakalama veya altyazıları erken kullanın.

3. Konuşurken yazın

Senaryonuz broşür gibi değil, insan gibi ses çıkarmalıdır. Video senaryosunu yazarken jargon kullanmayın. Cümleleri kısa tutun. Özellikle kameranın karşısına bir kişi geçecekse, konuşma tarzında ve doğrudan yazın.

💡 Profesyonel İpucu: Metni yüksek sesle okuyun. Doğal gelmiyorsa veya sertse, düzeltin.

4. Sesi kapalı görünüm için tasarım yapın

Birçok kişi, özellikle mobil cihazlarda videoları sesi kapalı olarak izler. Mesajınızın yine de iletilmesini sağlamak için altyazılar, ekran metinleri ve görsel hikaye anlatımı kullanın.

Aynı zamanda sesi de ihmal etmeyin; seslendirme, arka plan müziği ve efektler, sesi açarak izleyenler için hala önemlidir.

5. Sadece anlatmayın, gösterin

Görseller kullanarak değeri gösterin. Ürününüzün kullanımı kolay olduğunu söylemekle kalmayın, gerçek zamanlı olarak kullanan birini gösterin.

Görsel kanıtlar, iddialardan daha hızlı güvenilirlik sağlar. Ayrıca içeriğinizin daha akılda kalıcı olmasını sağlar.

6. Markalaşmayı incelikli ve akıllıca kullanın

Logonuzun her köşede olması gerekmez. Bunun yerine, yaratıcı özetlerinizde markanızın tonuna, renklerine ve sesine odaklanın. İzleyicilerin önce hikayeyle bağlantı kurmasını sağlayın. Böylece daha fazla güven kazanacak ve akılda kalıcı olacaksınız.

7. Net bir eylem çağrısı ile bitirin

Açık ve net olun. İzleyicilerin ne yapacağını bildiğini varsaymayın. Her pazarlama videosu, izleyiciyi bir sonraki adımda bir şey yapmaya yönlendirmelidir:

Açılış sayfasına gidin

Deneme sürümüne kaydolun

Demo randevusu alın

Videoyu paylaşın

8. Farklı sürümleri test edin

Tek bir düzenlemeye güvenmeyin. Farklı girişler, CTA'lar veya video uzunlukları deneyin ve bunları hedef kitlenizle test edin. Küçük değişiklikler bile önemli performans artışlarına yol açabilir.

💡 Profesyonel İpucu: YouTube ve Facebook Reklamları gibi platformlarda küçük görsellerinizi, başlıklarınızı ve dikkat çekici öğelerinizi A/B testine tabi tutun.

9. Her platform için optimize edin

Tek bir boyut herkese uymaz. Videolarınızı yayınlanacakları yere göre özelleştirin:

Instagram Reels/TikTok: Dikey, hızlı, altyazı ağırlıklı

YouTube: Yatay, daha yüksek prodüksiyon değeri, daha uzun biçim

LinkedIn: Profesyonel üslup, fayda odaklı mesajlar

E-posta gömülü öğeler: Kısa, bilgilendirici, otomatik oynatılan küçük görseller

📖 Ayrıca okuyun: Markanızın Viral Olmasını Sağlayacak TikTok Büyüme Hileleri

ClickUp'ta sosyal medya pazarlamasını yöneten Chris Cunningham'dan video oluşturma konusunda uzman tavsiyeleri.

En iyi video pazarlamacıları sadece hızlı düzenleyiciler değil, aynı zamanda akıllı yapımcılardır. ClickUp ile sadece yayınla düğmesine basmazsınız. Her teslim tarihine yetişir, mesajınızı en iyi şekilde iletir ve rakiplerinizin bir adım önünde olursunuz.

Ön prodüksiyon brifinglerinden lansman sonrası geri bildirimlere kadar her şey tek bir yerde bulunur; düzenli, erişilebilir ve takımınızın ş Akışına göre uyarlanmıştır.

Artık kimin ne yapacağını veya bir projenin hangi aşamada olduğunu tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Sadece net zaman çizelgeleri, sorunsuz işbirliği ve daha az son dakika telaşı.

ClickUp, takımınıza özel görev panoları, dinamik zaman çizelgeleri, prova araçları ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar — hepsi tek bir platformda.

Müşteri geri bildirimlerini yönetiyor, varlıkları yönetiyor veya düzenleyicilerle senkronizasyon yapıyorsanız, ClickUp tüm üretim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Dağınık araçları ve kaotik iş devretmelerini bırakmaya hazır mısınız? ClickUp'ta video prodüksiyon merkezinizi kurun.

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