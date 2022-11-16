HubSpot ile Yeni Ortaklığımızı Duyuruyoruz

CRM pazarının lideri ile işbirliği yapıyoruz. Müşterilerimiz ve ClickUp için bundan sonra neler olacak?

ClickUp olarak misyonumuz, dünyayı daha verimli hale getirmektir. Dünya çok büyük bir yer olsa da, her gün yüz binlerce müşteri daha verimli çalışmak için ClickUp'a güvendiği için harika bir başlangıç yaptık.

Aslında, ürünümüz son 5 yılda kendi inanılmaz büyümemizde kritik bir rol oynamıştır ve ClickUp'ta birlikte çalışma şeklimizin temelini oluşturmaktadır.

Muhtemelen bildiğiniz gibi, HubSpot CRM alanında dünya lideridir ve platformu, büyümeyi hedefleyen şirketlerin müşteri ile temas halindeki takımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. HubSpot, bu şirketlere pazarlama, satış, içerik yönetimi ve müşteri hizmetleri için gerekli tüm araçları ve entegrasyonları sunarak, müşterilere keyifli bir deneyim yaşatmalarını sağlar.

Peki, siz ve takımlarınız bu harika deneyimleri sunmak için daha iyi bir şekilde birlikte çalışabilseydiniz ne olurdu? İşte, ClickUp ve HubSpot'un gücünü bir araya getirdiğinizde tam da bunu elde edersiniz.

Mükemmel müşteri deneyimleri sunmak, birçok takım arasında son derece koordineli bir iş gerektirir. Günümüzde bu çabalar, birçok sistemde yönetildiği için genellikle birbirinden kopuktur ve bu da iş devri ve işbirliğini gerçekten zorlaştırır.

Bu, yalnızca müşteri deneyimini etkilemekle kalmaz, çalışanlar için de büyük bir avantajdır. ClickUp ve HubSpot'u daha yakından bir araya getirerek, bu boşlukları kapatırken her iki cephedeki deneyimleri de iyileştirme fırsatı yakaladık.

Bu ortaklığın önemli bir unsuru, manuel işleri otomatikleştiren ve takımların bir araya gelerek müşterilere değer sunmasını kolaylaştıran ClickUp ve HubSpot arasındaki gelişmiş entegrasyondur. Yeni entegrasyonun öne çıkan özellikleri şunlardır:

İki Yönlü Senkronizasyon: ClickUp ve HubSpot kullanıcıları artık her iki platform arasındaki verileri senkronize halde tutabilir, böylece manuel giriş yapmaya gerek kalmadan her iki sistemde de en güncel bilgilere erişebilir.

Sorunsuz Otomasyonlar: Her iki platformdan da iş akışlarını tetikleyebilme özelliği sayesinde, birden fazla takıma yayılanlar da dahil olmak üzere müşteri yolculuğu boyunca gerçekleşen faaliyetler otomatikleştirilebilir.

Ortak müşterilerin ClickUp ve HubSpot'u birlikte kullanarak daha iyi müşteri deneyimleri sunmak için yararlanabilecekleri bazı yollar aşağıda belirtilmiştir.

Proje Teslim Hızını Artırın

Yeni entegrasyon ile takımlar, ClickUp ve HubSpot arasında akıllarına gelebilecek her türlü iş akışını ayarlayarak, müşteri ile ilgili projeleri daha hızlı tamamlayabilirler. Örneğin, ClickUp'ta bir projenin atanan kişisi değiştiğinde, HubSpot'taki ilgili anlaşma otomatik olarak güncellenir, böylece müşteri ile iletişime geçen takımlar yeni irtibat kişisinin kim olduğunu bilir.

Müşteri Yolculuğu Boyunca Süreçleri Otomatikleştirin

Yeni Hubspot entegrasyonu ile ClickUp müşterileri, projeleri ve faaliyetleri müşterinin durumuna veya müşteri yolculuğunun aşamasına göre uyarlayabilir. Örneğin, HubSpot'ta bir anlaşma kapandığında, ClickUp içinde tamamen şablonlanmış bir onboarding projesi otomatik olarak oluşturulabilir.

Bu, profesyonel hizmetler takımının, projenin ilerleyişi hakkında anahtar paydaşlara görünürlük sağlarken, yeni kullanıcıların sisteme alım sürecini yönetmesine yardımcı olur. Ya da aşağıdaki örnekte, HubSpot'ta anlaşma durumundaki bir değişiklik, ClickUp görevi aracılığıyla yönetilen bir sosyal yardım girişimi tetikleyebilir!

Takımlara Müşterilerin Etkisi Hakkında Daha Fazla Görünürlük Sağlayın

Proje ekipleri artık her zaman doğrudan ClickUp içinde bir anlaşmaya geri dönebilir, böylece işlerinin bir müşterinin başarısına nasıl etki ettiğini takip edebilirler. Bağlantılı HubSpot Anlaşmaları ve Nesneleri, müşterileriniz ve onların projeleri arasındaki ilişkiler olarak görevler ve alt görevler içinde doğrudan bağlantılı olacaktır.

Bu ortaklığın, müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar ile işin genelindeki operasyonlar arasında eksik olan bağlantıyı sağlayacağına inanıyoruz. Her boyuttaki kuruluşun verimliliğini artırırken daha da güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

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