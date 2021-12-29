ClickUp + Minerva: 2025'i Şimdiye Kadarki En İyi Yılı Yapın

Chau Mui Minerva'da büyüme pazarlamacısı Minerva'da büyüme pazarlamacısı olarak çalışıyor ve interneti herkes için daha kolay bir yer haline getirmeyi misyon edinmiştir.

Ahh Yeni Yıl, Yeni Ben!

Her yıl kendimize Yeni Yıl kararları alırız ve her yıl, Ocak ayı bitmeden bu kararlar suya düşer gibi görünür..

Şimdi bir dakikanızı ayırın ve son aldığınız kararı düşünün.

Yeni bir fitness programı başlatmak, daha fazla kitap okumak veya hep bahsettiğiniz yeni iş fikrinizi hayata geçirmek mi istiyorsunuz?

Çoğu insan gibiyseniz, kararlarınıza sadık kalmakta biraz zorluk çekmiş olabilirsiniz. Ve biliyor musunuz? Bu tamamen normal!

Çoğu insan, doğru planı yapmadıkları için kararlarına sadık kalmayı bilmez. Elbette herkes futbol oynayabilir, ancak kazanmak için doğru antrenman, strateji ve takım gerekir. İyi düşünülmüş ve yapılandırılmış bir plan olmadan kararları yerine getirmek zordur.

Bu nedenle, ClickUp ve İş Verimliliği Koçu ve ClickUp Danışmanı Yvonne Heimann ile iş birliği yaparak, en verimli halinize ulaşmanıza yardımcı olacak nihai verimlilik e-posta kursunu oluşturduk!

Minerva nedir?

Minerva , etkileşimli kullanım kılavuzları oluşturan ücretsiz bir Google Chrome uzantısıdır! Kullanıcılar, bir noktayı takip ederek çevrimiçi olarak her şeyi nasıl yapacaklarını öğrenebilirler.

Uzaktan çalışan, öğrenci veya platformun yeni bir kullanıcısı olun, Minerva, çevrimiçi olarak her şeyi yarı yarıya daha kısa sürede öğrenmenize ve paylaşmanıza yardımcı olabilir. Kursumuz, ClickUp'ta size en uygun çalışma alanını oluşturmak için tüm ipuçlarını ve püf noktalarını gösterecektir. 😉

Minerva

Başarıya Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

Hedefinize ulaşmanın ilk adımı, oraya ulaşmak için atmanız gereken adımları tam olarak belirlemektir. Bunu öğrenmek için bir görev denetimi yapmanız gerekecektir.

Görev denetimi, her gün yaptığınız işlerin düzenli bir şekilde kaydedildiği bir günlüktür.

Zamanınızı neye harcadığınızı görünce şaşıracaksınız. Yapılacak tüm işleri gördükten sonra, kararlarınıza uygun olarak zamanınızı doğru bir şekilde azaltabilir, görevleri delege edebilir ve etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

Haftada bir kitap okumak mı kararınız? O zaman belki dişlerinizi fırçaladıktan sonra, ilk toplantınıza girmeden önce 15 dakika daha ayırabilirsiniz.

Görev denetimi olmadan, yeni hedefinize yapı olmadan kendiliğinden uymaya çalışacaksınız. Bu da hedefinizi atlamanızı ve sonunda unutmanızı kolaylaştırır. Hedef, kararınızı günlük veya haftalık rutininize doğal bir şekilde uyan, kolayca sindirilebilir bir alışkanlığa dönüştürmektir.

Minerva

Yıla bir planla başlamak yardımcı olur

ClickUp , planınızı oluşturmak, ilerlemenizi izlemek ve üzerinde çalıştığınız hemen her şeyi kuşbakışı görünümünde görebilmek için mükemmel bir platformdur.

Kişisel veya profesyonel hayatınız için bir karar alıyorsanız, kursumuz hedeflerinize ulaşmak için gereken tüm görevleri nasıl oluşturacağınızı, delege edeceğinizi ve otomatikleştireceğinizi gösterecektir. Delege edebileceğiniz görevlere çok fazla zaman harcadığınızı fark edebilirsiniz.

Hedefinize ulaşmak için yeterince zaman ayırmadığınızı fark edebilirsiniz. Hatta daha fazla uyumanız gerektiğini fark edebilirsiniz!

Ne keşfederseniz keşfedin, zamanınızı daha verimli planlamayı öğreneceksiniz. 🙌

Kararınızı göz önünde bulundurarak, şimdi onu programınıza uyacak şekilde küçük parçalara ayırmaya başlayabilirsiniz.

2022 Verimlilik E-posta Kursumuzu Tanıtıyoruz

İşleri olabildiğince kolaylaştırmak misyonumuzdur, böylece sevdiğiniz şeyleri (Netflix'te Squid Games izlemek gibi) yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 2022'de bunları daha fazla yapabileceğinizi umuyoruz.

Ücretsiz 3 haftalık e-posta kursumuz, ClickUp ve Minerva'yı kullanarak işlerinizi kolaylaştırmak için süreçleri nasıl kuracağınızı tam olarak gösterecektir.

Şunları öğreneceksiniz:

İhtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş bir ClickUp çalışma alanı oluşturun

Görevlerinizi kısaltmak için şablonlar oluşturun ve tasarlayın

Görevleri takımınıza delege edin ve atayın

Dünya çapında binlerce girişimci ve profesyonel, hedeflerini daha anlamlı hale getirmek için Yvonne'nin ipuçlarını kullandı ve şimdi aynı şeyi sizin için yapacağız. 7 basit video, adım adım etkileşimli kılavuzlar ve önceden tasarlanmış şablonlarla, kararlarınızı kısa sürede hayata geçirebileceksiniz.

Peki, 2022'de neler başaracaksınız? 😉

clickup.minervaknows.com adresinden kursumuza ücretsiz kaydolun !