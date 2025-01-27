Verimli Bilgi Paylaşımından Yararlanın: 2025'in En İyi 10 Slite Alternatifi ve Rakibi

Çoğu işletme hibrit çalışma ortamlarına uyum sağlamıştır, ancak bilginin her takım üyesine erişilebilir hale getirilmesi hala zorlu bir görevdir. Kesintisiz bilgi paylaşımına yönelik artan talebi karşılamak için birçok araç ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Slite, işbirliğine dayalı dokümantasyon için tek noktadan çözüm olarak öne çıkmıştır.
Ancak, bu aracın bazı dezavantajları olduğu için birçok işletme Slite alternatifleri aramaktadır. Örneğin, bazı kullanıcılar daha gelişmiş özellikler isterken, diğerleri daha az hantal bir arayüz ister.
Bu bloga geldiyseniz, muhtemelen uygun bir Slite alternatifi seçmekte kararsızsınız. Gelişen iş ihtiyaçlarınız için en kapsamlı bilgi yönetimi çözümünü keşfetmek için en iyi 10 Slite alternatifi listemize göz atın!
Slite nedir?
Slite, kuruluşlar için tasarlanmış AI destekli bir işbirliğine dayalı bilgi yönetimi platformudur. Kullanıcıların kolay erişilebilir bir dijital çalışma alanında iç belgeler, notlar ve diğer iş materyallerini oluşturmaları, düzenlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir merkezdir.
Slite, bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, değişiklikleri izlemenize ve mevcut belgelerle ilgili geri bildirimleri paylaşmanıza da yardımcı olur. Anahtar özellikleri arasında şunlar yer alır:
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Zengin metin düzenleme
- Bilgiyi düzenlemek için birbiriyle bağlantılı klasörler ve kategoriler
- Slack ve Asana gibi iş araçlarıyla entegrasyonlar
- Güçlü arama fonksiyonu
Bu avantajlara rağmen, Slite'ın nispeten sınırlı biçimlendirme ve özelleştirme seçenekleri, kullanıcı deneyimini bir şekilde bozabilir.
Slite alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Sizin için uygun Slite alternatifi, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Örneğin, kısıtlı bütçeye sahip küçük takımlar genellikle daha uygun maliyetli bir bilgi yönetimi çözümü arar.
Ancak genel olarak, farklı ürünleri keşfederken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:
- İşbirliği özellikleri: Bilgi yönetimi aracının, takımların belgeler üzerinde birlikte çalışmasına ve bilgi paylaşımına olanak tanıdığından emin olun ve gereksiz çabaları ve departmanlar arası bilgi kopukluklarını ortadan kaldırın
- Kullanılabilirlik ve arayüz: Takımınızın gezinmesi ve benimsemesi kolay, kullanıcı dostu bir arayüz arayın 🧑💼
- Belge organizasyonu: Bilgi varlıklarının sunumuna, sürüm geçmişi seçeneklerine ve yerleşik arama fonksiyonlarına dikkat edin
- Entegrasyon: Yazılımın, proje yönetimi, iletişim ve bulut depolama platformları gibi takımınızın kullandığı diğer temel araçlarla entegrasyona izin verip vermediğini kontrol edin
- Özelleştirme: Platformu takımınızın özel ihtiyaçlarına, hiyerarşi düzeylerine ve iş akışlarına göre uyarlayabilmenize yardımcı olan Slite alternatiflerini tercih edin
- Ölçeklenebilirlik: Araç, genişleyen bir takımı ve artan dokümantasyon taleplerini genişletilebilir depolama alanı ile karşılayarak kuruluşunuzla birlikte büyümelidir
En iyilerin en iyileri: 10 birinci sınıf Slite alternatifi
Slite'ın 10 önde gelen alternatifini keşfedin ve kullanım kolaylığı, özellikler ve fiyatlandırma açısından ihtiyaçlarınıza en uygun bilgi tabanı platformunu bulun.
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki takımı bir araya getirmek için sağlam özelliklere sahip , en iyi proje yönetimi ve bilgi tabanı yazılımlarından biridir. 🥇
ClickUp Docs ile, prosedür belgeleri ve eğitim materyalleri dahil olmak üzere bilgi tabanınız için kapsamlı bir merkez oluşturabilirsiniz. İç içe sayfalar, yer imleri, tablolar ekleyin veya belgeleri görevlere, projelere ve iş akışlarına bağlayarak özelleştirilmiş bir bilgi paylaşım ekosistemi kurun.
Şirket içi ve uzaktaki takımlarınız, ClickUp'ın Evrensel Arama özellikleri sayesinde, tümü iyi kategorize edilmiş ve erişilebilir hale getirilmiş ilgili kaynaklara tek bir konumdan erişebilir.
ClickUp'ın anahtar güçlerinden biri, aşağıdaki gibi özelliklerle takım işbirliğine yönelik kapsamlı yaklaşımında yatmaktadır:
- Sohbet görünümü : Belgeler üzerinde işbirliği yapmaya ve kaynak bağlantılarını daha hızlı paylaşmaya yardımcı olur
- Belge şablonları : Eylem planları ve standart çalışma prosedürleri gibi rutin belgeleri çerçevelemek için biçimlendirme ve başlıklar içeren hazır sayfalar sunar
- ClickUp Beyaz Tahtalar : Beyin fırtınası için dijital bir tuval sağlar ve iç bilgi tabanınıza eklenebilir
Uzmanlar tarafından eğitilmiş bir yazma asistanı olan ClickUp AI'yi kullanarak günlük bilgi yönetimi görevlerinde zaman kazanın. Bu özellik, proje özetleri, test planları ve teslim zaman çizelgeleri gibi yüksek değerli belgeleri saniyeler içinde oluşturmak için role özel komut istemleri sunar! AI aracını ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:
- Mevcut belgelerin gramer ve akışı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alın
- Hızlı içgörüler için uzun içerikleri özetleyin
- Anket soruları ve pazarlama sloganları gibi içerik fikirleri için beyin fırtınası yapın
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bilgi tabanınızı merkezileştirir
- Hızlı onay için yorum ve düzeltme araçları
- Gelişmiş arama ve etiketleme seçenekleri
- Gerçek zamanlı düzenleme ve beyin fırtınası
- Önceden tasarlanmış bilgi tabanı şablonları
- AI destekli yazma desteği
- Verilerin kolayca dışa ve içe aktarılması
- Halka açık paylaşım mevcuttur (müşteri iletişimi için)
- Tüm ücretli planlarda sınırsız depolama
- 1.000'den fazla entegrasyon seçeneği ( Zoom, Gmail ve Hubspot dahil)
ClickUp sınırlamaları
- Bazı özelliklerin öğrenme eğrisi daha uzundur
- Mobil uygulamada (henüz) AI desteği mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)
2. Notion
Notion, birçok fonksiyonu tek bir erişilebilir çalışma alanına zahmetsizce birleştiren şık bir verimlilik aracıdır. ClickUp gibi, wiki ve proje yönetimi aracı unsurlarını birleştirir.
Notion'daki sürükle ve bırak ve sayfa iç içe yerleştirme özelliklerinin basitliği, bilgileri düzenlemenin kolay olduğu bir ortam yaratır. Ayrıca, 50'den fazla farklı uygulamayı doğrudan Notion sayfalarınıza gömebilirsiniz.
Takımınızla işbirliği yaparken, çeşitli medya türlerini yerleştirirken veya deponuzda biçimlendirilmiş içerik oluştururken, Notion'un hızlı referans seçenekleri, bilgi yönetimi iş akışlarını sık sık zorlayan sürtüşmeleri azaltır.
Notion, görevleri atamanıza, son teslim tarihlerini belirlemenize ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmanıza olanak tanır, böylece takımınız güvenle işbirliği yapabilir. Çalışma alanı tamamen özelleştirilebilir, böylece iş akışınıza uygun düzenler, şablonlar ve veritabanları oluşturabilirsiniz.
Notion'un en iyi özellikleri
- Görev atama ve işbirliği özellikleri
- Özelleştirilebilir düzenler ve şablonlar
- Yorumlar ve değişiklik izleme yoluyla takım işbirliği
- Bilgileri düzenlemek için sürükle ve bırak fonksiyonu
- Zengin gömme seçenekleri
Notion sınırlamaları
- Sayfaları ve veritabanlarını sabitlemek için telefonda bileşenler kullanılabilir
- Tutarlı bir "düzenleme" olmadan karmaşık hale gelebilir
Notion fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Plus: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Şirket ile iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000+ yorum)
3. Confluence
Atlassian'ın Confluence'ı, dahili wiki'ler ile işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur. Proje yönetimi aracı, takımınız için yeni belgeler oluşturmak üzere kapsamlı bir şablon kitaplığı sunar. Diğer Atlassian ürünleriyle (Jira ve Trello gibi) sorunsuz entegrasyonları, iş akışı yönetimini basitleştirir. 🌬️
Confluence, çalışma alanınızı sayfalara düzenleyerek bilgi oluşturma, kategorize etme ve belge erişim görevlerinizi yapılandırır. Gelişmiş arama sistemini kullanarak belgeleri anında bulabilirsiniz. Ayrıca, kaynak erişim protokollerini ince ayarlamak için rolleri ve izinleri de değiştirebilirsiniz.
Platform, takımları bilgilendirmek için gerçek zamanlı bildirimler sunar, ancak not alma özelliği çok yönlü olmayabilir. Daha iyi işlevselliğe sahip benzer araçlar arıyorsanız Confluence alternatiflerini keşfedebilirsiniz.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş arama sistemi
- Gerçek zamanlı bildirimler
- Çeşitli bilgi alanlarını yönetmek için esnek alanlar
- Düzenler, şablonlar ve temalar için sağlam özelleştirmeler
- Kullanışlı dışa aktarma seçenekleri
Confluence sınırlamaları
- Sayfa oluşturmak daha fazla teknik beceri gerektirebilir
- İzinleri yönetmek karmaşık hale gelebilir
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11,55 ABD doları
- Kurumsal: 107.500 $/yıl (en az 801 kullanıcı)
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000+ yorum)
4. Nuclino
Nuclino, iç bilgi tabanı ve wiki özelliklerinin bir karışımını sunan başka bir Slite alternatifidir. Temiz arayüzü ve sezgisel navigasyonu ile birlikte, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan gerçek zamanlı düzenleme özelliği ile öne çıkar.
Bahsetmeler ve yorumlar sayesinde, Nuclino'daki her öğe gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği için bir tuval haline gelebilir. Platform, belge geçmişindeki her değişikliği otomatik olarak korur ve gerektiğinde önceki sürümlerine geri dönmenizi sağlar.
Nuclino'nun Slite'a göre üstün olduğu nokta, Kanban panosu, tablolar ve grafikler içeren kapsamlı görev yönetimi araçlarıdır. Bu geniş yetenek yelpazesi, onu sprint planlamasından sorun izlemeye kadar çeşitli kullanım durumları için çok yönlü bir çözüm olarak konumlandırır.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Kanban panoları dahil görev yönetimi araçları
- Belge değişikliklerini izlemek için otomatik sürüm geçmişi
- İlgili öğeleri bağlamak için iç bağlantılar
- Kullanıcı dostu tasarım
- Verimli arama ve içerik düzenleme
Nuclino sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Marka tabanlı stil oluşturmak için daha fazla biçimlendirme seçeneği kullanılabilir
Nuclino fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)
5. Document360
Document360, hem iç hem de dış bilgi tabanları sunan çok yönlü bir platformdur. WYSIWYG (What You See Is What You Get) ve Markdown gibi popüler düzenleme araçlarını desteklemesi sayesinde, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların da yüksek kaliteli belgeler oluşturmasına olanak tanır.
Document360'ın anahtar satış noktalarından biri yerleşik işbirliği yetenekleridir. Takım üyelerine Sahip, Yönetici, Düzenleyici ve Taslak Yazarı gibi roller atayarak erişim protokollerini ayrıntılı bir şekilde kontrol edin. Gelişmiş arama filtreleri, anahtar kelime aramaları ve AI destekli öneriler sayesinde bilgi tabanına erişen kullanıcıların deneyimi de aynı derecede sorunsuzdur. 🤖
Platform, bilgi tabanlarını genel, gizli veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak yapılandırma esnekliği sağlar.
Document360'ın en iyi özellikleri
- WYSIWYG ve Markdown desteği
- Gelişmiş arama filtreleri ve AI önerileri
- Yerleşik içerik inceleme hatırlatıcıları
- Ayrıntılı erişim kontrolleri
- Bilgi tabanı kullanımına ilişkin içgörüler için ayrıntılı analizler
Document360 sınırlamaları
- Arayüz bazen yavaş olabilir
- Analitik yalnızca 30 günlük bir zaman aralığını destekler
Document360 fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Proje başına aylık 149 $
- Profesyonel: Proje başına aylık 299 $
- İş: Proje başına aylık 399 $
- Enterprise: Proje başına aylık 599 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
6. Slab
Slab, öncelikle mühendislik takımları için tasarlanmış zengin araçları bir araya getirerek, şirket içi personel için bilgi oluşturmanıza, düzenlemenize ve küratörlüğünü yapmanıza olanak tanır! İşbirliği seçenekleri arasında belgelerin ortak düzenlenmesi, sürüm kontrolü ve yorumlar aracılığıyla tartışmalar yer alır. 🤠
Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, minimum çabayla içerik gezinmeyi basitleştiren çağdaş kullanıcı arayüzüdür. Geleneksel klasör tabanlı sistemlerin aksine, takım üyelerinin daha iyi bir bağlam için "Nasıl çalışıyoruz" veya "Çalışan el kitabı" gibi Slab Konuları aracılığıyla bilgileri verimli bir şekilde taramasına ve keşfetmesine olanak tanır.
Slab ile, Business veya Enterprise planı kullanıcısıysanız, özel bir alan adı aracılığıyla iç wiki'niz için benzersiz bir kimlik oluşturabilirsiniz.
Slab'ın en iyi özellikleri
- Modern kullanıcı arayüzü
- Bağlam açısından zengin gezinme için Slab Topics
- Dropbox, Slack ve GitHub gibi araçlarla entegre olur
- Gerçek zamanlı ortak düzenleme ve yorumlama
Slab sınırlamaları
- Daha zengin işbirliği özellikleri kullanılabilir
- Müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için sınırlı düzenleme seçenekleri
Slab fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6,67 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Şirketle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Slab puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
7. Evernote
Planlarınızı düzenli tutmayı seven veya güvenilir bir iç wiki'ye ihtiyaç duyan yoğun bir kişiyseniz, Evernote dijital hafıza bankanız olabilir. 😉
Anahtar avantajı, AI Note Cleanup adlı olağanüstü AI destekli not biçimlendirme özelliğinde yatmaktadır. Kullanıcıların, orijinal niyet ve tonu korurken dağınık, tutarsız notları düzenlemelerine olanak tanır (hepimiz bu durumu yaşamışızdır!). Mobil ve masaüstü uygulamaları arasında çapraz platform senkronizasyonu sayesinde notlarınız her zaman parmaklarınızın ucunda!
Evernote, verimli bir depolama sistemi olarak da işlev görür ve belgeleri taramayı ve ileride başvurmak üzere kaydetmeyi kolaylaştırır. Önceden tasarlanmış şablonlarını ve notlar için konuşma-metin desteğini kullanarak taslak hazırlama süresini kısaltın.
Platformun atmosferini beğendiniz mi? O halde bu Evernote alternatiflerine de göz atın!
Evernote'un en iyi özellikleri
- Mobil ve masaüstü uygulamalarda çevrimdışı erişim
- Çok yönlü Evernote şablonları
- AI destekli not biçimlendirme
- Verimlilik ve iş araçlarıyla entegrasyon
- Arama ve etiketleme araçları
Evernote sınırlamaları
- Birçok kullanıcı ücretsiz planın çok sınırlı olduğunu düşünüyor
- Senkronizasyon bazen yavaş olabilir
Evernote fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Kişisel: 10,83 $/ay
- Profesyonel: 14,17 $/ay
- Evernote Teams: 24,99 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)
8. Helpjuice
Helpjuice, bilgi tabanınızda Soru-Cevap içeriği oluşturmak için tasarlanmıştır. Otomatik arama özelliği, sorgularınıza göre konular ve makaleler bulmanıza yardımcı olur. Esasen, Google benzeri bir arama motoru elinizin altında! 😁
Bu araç, kullanıcıların aradıklarını yakından takip eder ve popüler konular ve referans verilen makaleler hakkında ayrıntılı analizler sunar. Etkileşimli sorun giderme ve gerçek zamanlı işbirliği seçenekleri parmaklarınızın ucunda olduğundan, kullanıcı deneyiminiz birinci sınıf olacaktır.
Bu platform, çok sayıda özel tema erişimi sunarak, her bilgi tabanını benzersiz gereksinimlerinize uyacak şekilde kişiselleştirmenize yardımcı olur — ek ücret ödemeden.
Helpjuice'un en iyi özellikleri
- Ölçeklenebilir self servis bilgi tabanı
- Daha güçlü arama fonksiyonu için soru etiketleme
- En popüler konular ve makaleler için otomatik akıllı arama
- Slack, Olark ve Zapier dahil olmak üzere çoklu entegrasyonlar
- MS Word içe aktarmalarını destekler
Helpjuice sınırlamaları
- Rakiplerine kıyasla nispeten pahalıdır
- Metin düzenleyici ideal değildir
Helpjuice fiyatlandırması
- Başlangıç: 120 $/ay (en fazla dört kullanıcı)
- Run–Up: 200 $/ay (en fazla 16 kullanıcı)
- Premium Sınırlı: 289 $/ay (en fazla 60 kullanıcı)
- Premium Sınırsız: 499 $/ay (sınırsız kullanıcı)
Helpjuice puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
9. Coda
Takımınız sonsuz sayfalara ve elektronik tablolara boğuluyorsa, Coda kurtarıcınız olabilir! 🦸
Bir dahili wiki aracı olan bu platform, Google Dokümanlar gibi belge oluşturmayı basitleştirirken, kolay paylaşım ve yayınlama lojistiği sağlar. Ayrıca, tüm Google Takviminizi wiki'nize aktarabilirsiniz!
Coda AI ile aşağıdakileri yaparak iş yükünüzü azaltabilirsiniz:
- Notları özetleme
- Bilgi tabanı içeriği ve veri içgörüleri oluşturma
- Sorgu yapmak için sohbet diyalogunu kullanma
Coda, güçlü kelime işleme, elektronik tablo ve veritabanı fonksiyonları sunar. Görevleri izlemekte zorlanıyor musunuz? Özelleştirilebilir görünümleri, platformu benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlayabilmenizi sağlar!
Coda'nın en iyi özellikleri
- Coda AI iş asistanı
- Çeşitli uygulamalarla entegrasyon
- Uyarlanabilirlik için özelleştirilebilir görünümler
- Verimli belge oluşturma için şablonlar
Coda sınırlamaları
- Entegrasyon yetenekleri geliştirilebilir
- İçe aktarma seçeneklerinin daha da optimize edilmesi gerekiyor
Coda fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Belge oluşturucu başına aylık 10 ABD doları
- Takım: Belge Oluşturucu başına aylık 30 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
10. Tettra
Tettra, listemizdeki bir başka AI tabanlı wiki yazılımıdır. Takımların, özellikle yeni çalışanları göz önünde bulundurarak şirket bilgilerini organize bir bilgi tabanında düzenlemelerine yardımcı olur. Tekrarlayan sorguları bir kez yanıtlayabilir ve işe alım süreçlerini daha sorunsuz hale getirebilirsiniz.
Platformun Soru-Cevap özelliği, içerik doğrulama ile birlikte bilgi tabanının içeriğini güncel tutar. Sorgularınız mı var? Tettra'nın AI asistanı Kai'yi seveceksiniz — şirketinizin bilgi tabanından anında alınan cevaplarla hizmetinizde.
Tettra, sayfaları kategoriler, klasörler ve etiketlerle düzenlemede de mükemmeldir ve diğer platformlardan kolay içerik taşıma imkanı sunar. 🏷️
Tettra'nın en iyi özellikleri
- Kai, yapay zeka destekli bilgi yönetimi asistanı
- Etkileşimli bilgi paylaşımı için Soru-Cevap özelliği
- İçerik doğrulama
- Slack ile entegrasyon
- Mükemmel sayfa düzeni
Tettra sınırlamaları
- Belgeler, sınırlı biçimlendirme seçenekleri nedeniyle tekrarlayıcı görünme eğilimindedir
- Arama fonksiyonunun kullanımı bazen zor olabilir
Tettra fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Tettra puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10'dan az yorum)
Kararsız mısınız? Mükemmel Slite alternatifi olarak ClickUp'ı deneyin!
İşbirliğine dayalı dokümantasyon, veri yönetimi ve bilgi paylaşımı söz konusu olduğunda, Slite'a alternatif olarak birçok seçenek mevcuttur. Her araç kendine özgü bir şeyler sunsa da, ClickUp'ın geniş özellik setini inkar etmek mümkün değildir
Platform, sektör lideri bilgi yönetimi seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda hassas verilerinizi dış tehditlerden korumak için en iyi güvenlik protokollerini de izler. ClickUp'ı deneyin ve takımınızın çalışma şeklini nasıl dönüştürdüğünü görün! 🏆