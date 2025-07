Verimli Bilgi Paylaşımından Yararlanın: 2025'in En İyi 10 Slite Alternatifi ve Rakibi

Çoğu işletme hibrit çalışma ortamlarına uyum sağlamıştır, ancak bilginin her takım üyesine erişilebilir hale getirilmesi hala zorlu bir görevdir. Kesintisiz bilgi paylaşımına yönelik artan talebi karşılamak için birçok araç ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Slite, işbirliğine dayalı dokümantasyon için tek noktadan çözüm olarak öne çıkmıştır.

Ancak, bu aracın bazı dezavantajları olduğu için birçok işletme Slite alternatifleri aramaktadır. Örneğin, bazı kullanıcılar daha gelişmiş özellikler isterken, diğerleri daha az hantal bir arayüz ister.

Bu bloga geldiyseniz, muhtemelen uygun bir Slite alternatifi seçmekte kararsızsınız. Gelişen iş ihtiyaçlarınız için en kapsamlı bilgi yönetimi çözümünü keşfetmek için en iyi 10 Slite alternatifi listemize göz atın!

Slite nedir?

Slite, kuruluşlar için tasarlanmış AI destekli bir işbirliğine dayalı bilgi yönetimi platformudur. Kullanıcıların kolay erişilebilir bir dijital çalışma alanında iç belgeler, notlar ve diğer iş materyallerini oluşturmaları, düzenlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir merkezdir.

Slite, bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, değişiklikleri izlemenize ve mevcut belgelerle ilgili geri bildirimleri paylaşmanıza da yardımcı olur. Anahtar özellikleri arasında şunlar yer alır:

Gerçek zamanlı işbirliği

Zengin metin düzenleme

Bilgiyi düzenlemek için birbiriyle bağlantılı klasörler ve kategoriler

Slack ve Asana gibi iş araçlarıyla entegrasyonlar

Güçlü arama fonksiyonu

Bu avantajlara rağmen, Slite'ın nispeten sınırlı biçimlendirme ve özelleştirme seçenekleri, kullanıcı deneyimini bir şekilde bozabilir.

Slite alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Sizin için uygun Slite alternatifi, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Örneğin, kısıtlı bütçeye sahip küçük takımlar genellikle daha uygun maliyetli bir bilgi yönetimi çözümü arar.

Ancak genel olarak, farklı ürünleri keşfederken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:

İşbirliği özellikleri: Bilgi yönetimi aracının, takımların belgeler üzerinde birlikte çalışmasına ve bilgi paylaşımına olanak tanıdığından emin olun ve gereksiz çabaları ve departmanlar arası bilgi kopukluklarını ortadan kaldırın Kullanılabilirlik ve arayüz: Takımınızın gezinmesi ve benimsemesi kolay, kullanıcı dostu bir arayüz arayın 🧑‍💼 Belge organizasyonu: Bilgi varlıklarının sunumuna, sürüm geçmişi seçeneklerine ve yerleşik arama fonksiyonlarına dikkat edin Entegrasyon: Yazılımın, : Yazılımın, proje yönetimi , iletişim ve bulut depolama platformları gibi takımınızın kullandığı diğer temel araçlarla entegrasyona izin verip vermediğini kontrol edin Özelleştirme: Platformu takımınızın özel ihtiyaçlarına, hiyerarşi düzeylerine ve iş akışlarına göre uyarlayabilmenize yardımcı olan Slite alternatiflerini tercih edin Ölçeklenebilirlik: Araç, genişleyen bir takımı ve artan dokümantasyon taleplerini genişletilebilir depolama alanı ile karşılayarak kuruluşunuzla birlikte büyümelidir

En iyilerin en iyileri: 10 birinci sınıf Slite alternatifi

Slite'ın 10 önde gelen alternatifini keşfedin ve kullanım kolaylığı, özellikler ve fiyatlandırma açısından ihtiyaçlarınıza en uygun bilgi tabanı platformunu bulun.

ClickUp Docs'u kullanarak iç içe sayfalar ve zengin stil seçenekleriyle özelleştirilebilir belgeler ve wiki'ler oluşturun

ClickUp, her boyuttaki takımı bir araya getirmek için sağlam özelliklere sahip , en iyi proje yönetimi ve bilgi tabanı yazılımlarından biridir. 🥇

ClickUp Docs ile, prosedür belgeleri ve eğitim materyalleri dahil olmak üzere bilgi tabanınız için kapsamlı bir merkez oluşturabilirsiniz. İç içe sayfalar, yer imleri, tablolar ekleyin veya belgeleri görevlere, projelere ve iş akışlarına bağlayarak özelleştirilmiş bir bilgi paylaşım ekosistemi kurun.

Şirket içi ve uzaktaki takımlarınız, ClickUp'ın Evrensel Arama özellikleri sayesinde, tümü iyi kategorize edilmiş ve erişilebilir hale getirilmiş ilgili kaynaklara tek bir konumdan erişebilir.

ClickUp'ın anahtar güçlerinden biri, aşağıdaki gibi özelliklerle takım işbirliğine yönelik kapsamlı yaklaşımında yatmaktadır:

: Belgeler üzerinde işbirliği yapmaya ve kaynak bağlantılarını daha hızlı paylaşmaya yardımcı olur Sohbet görünümü: Belgeler üzerinde işbirliği yapmaya ve kaynak bağlantılarını daha hızlı paylaşmaya yardımcı olur : Eylem planları ve Belge şablonları standart çalışma prosedürleri gibi rutin belgeleri çerçevelemek için biçimlendirme ve başlıklar içeren hazır sayfalar sunar : Beyin fırtınası için dijital bir tuval sağlar ve iç bilgi tabanınıza eklenebilir ClickUp Beyaz Tahtalar: Beyin fırtınası için dijital bir tuval sağlar ve iç bilgi tabanınıza eklenebilir

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

Uzmanlar tarafından eğitilmiş bir yazma asistanı olan ClickUp AI'yi kullanarak günlük bilgi yönetimi görevlerinde zaman kazanın. Bu özellik, proje özetleri, test planları ve teslim zaman çizelgeleri gibi yüksek değerli belgeleri saniyeler içinde oluşturmak için role özel komut istemleri sunar! AI aracını ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Mevcut belgelerin gramer ve akışı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alın

Hızlı içgörüler için uzun içerikleri özetleyin

Anket soruları ve pazarlama sloganları gibi içerik fikirleri için beyin fırtınası yapın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı özelliklerin öğrenme eğrisi daha uzundur

Mobil uygulamada (henüz) AI desteği mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

2. Notion

Notion, birçok fonksiyonu tek bir erişilebilir çalışma alanına zahmetsizce birleştiren şık bir verimlilik aracıdır. ClickUp gibi, wiki ve proje yönetimi aracı unsurlarını birleştirir.

Notion'daki sürükle ve bırak ve sayfa iç içe yerleştirme özelliklerinin basitliği, bilgileri düzenlemenin kolay olduğu bir ortam yaratır. Ayrıca, 50'den fazla farklı uygulamayı doğrudan Notion sayfalarınıza gömebilirsiniz.

Takımınızla işbirliği yaparken, çeşitli medya türlerini yerleştirirken veya deponuzda biçimlendirilmiş içerik oluştururken, Notion'un hızlı referans seçenekleri, bilgi yönetimi iş akışlarını sık sık zorlayan sürtüşmeleri azaltır.

Notion, görevleri atamanıza, son teslim tarihlerini belirlemenize ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmanıza olanak tanır, böylece takımınız güvenle işbirliği yapabilir. Çalışma alanı tamamen özelleştirilebilir, böylece iş akışınıza uygun düzenler, şablonlar ve veritabanları oluşturabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Görev atama ve işbirliği özellikleri

Özelleştirilebilir düzenler ve şablonlar

Yorumlar ve değişiklik izleme yoluyla takım işbirliği

Bilgileri düzenlemek için sürükle ve bırak fonksiyonu

Zengin gömme seçenekleri

Notion sınırlamaları

Sayfaları ve veritabanlarını sabitlemek için telefonda bileşenler kullanılabilir

Tutarlı bir "düzenleme" olmadan karmaşık hale gelebilir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Şirket ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000+ yorum)

3. Confluence

Atlassian'ın Confluence'ı, dahili wiki'ler ile işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur. Proje yönetimi aracı, takımınız için yeni belgeler oluşturmak üzere kapsamlı bir şablon kitaplığı sunar. Diğer Atlassian ürünleriyle (Jira ve Trello gibi) sorunsuz entegrasyonları, iş akışı yönetimini basitleştirir. 🌬️

Confluence, çalışma alanınızı sayfalara düzenleyerek bilgi oluşturma, kategorize etme ve belge erişim görevlerinizi yapılandırır. Gelişmiş arama sistemini kullanarak belgeleri anında bulabilirsiniz. Ayrıca, kaynak erişim protokollerini ince ayarlamak için rolleri ve izinleri de değiştirebilirsiniz.

Platform, takımları bilgilendirmek için gerçek zamanlı bildirimler sunar, ancak not alma özelliği çok yönlü olmayabilir. Daha iyi işlevselliğe sahip benzer araçlar arıyorsanız Confluence alternatiflerini keşfedebilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş arama sistemi

Gerçek zamanlı bildirimler

Çeşitli bilgi alanlarını yönetmek için esnek alanlar

Düzenler, şablonlar ve temalar için sağlam özelleştirmeler

Kullanışlı dışa aktarma seçenekleri

Confluence sınırlamaları

Sayfa oluşturmak daha fazla teknik beceri gerektirebilir

İzinleri yönetmek karmaşık hale gelebilir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,05 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 11,55 ABD doları

Kurumsal: 107.500 $/yıl (en az 801 kullanıcı)

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ yorum)

4. Nuclino

Nuclino, iç bilgi tabanı ve wiki özelliklerinin bir karışımını sunan başka bir Slite alternatifidir. Temiz arayüzü ve sezgisel navigasyonu ile birlikte, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan gerçek zamanlı düzenleme özelliği ile öne çıkar.

Bahsetmeler ve yorumlar sayesinde, Nuclino'daki her öğe gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği için bir tuval haline gelebilir. Platform, belge geçmişindeki her değişikliği otomatik olarak korur ve gerektiğinde önceki sürümlerine geri dönmenizi sağlar.

Nuclino'nun Slite'a göre üstün olduğu nokta, Kanban panosu, tablolar ve grafikler içeren kapsamlı görev yönetimi araçlarıdır. Bu geniş yetenek yelpazesi, onu sprint planlamasından sorun izlemeye kadar çeşitli kullanım durumları için çok yönlü bir çözüm olarak konumlandırır.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları dahil görev yönetimi araçları

Belge değişikliklerini izlemek için otomatik sürüm geçmişi

İlgili öğeleri bağlamak için iç bağlantılar

Kullanıcı dostu tasarım

Verimli arama ve içerik düzenleme

Nuclino sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Marka tabanlı stil oluşturmak için daha fazla biçimlendirme seçeneği kullanılabilir

Nuclino fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nuclino puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

5. Document360

Document360, hem iç hem de dış bilgi tabanları sunan çok yönlü bir platformdur. WYSIWYG (What You See Is What You Get) ve Markdown gibi popüler düzenleme araçlarını desteklemesi sayesinde, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların da yüksek kaliteli belgeler oluşturmasına olanak tanır.

Document360'ın anahtar satış noktalarından biri yerleşik işbirliği yetenekleridir. Takım üyelerine Sahip, Yönetici, Düzenleyici ve Taslak Yazarı gibi roller atayarak erişim protokollerini ayrıntılı bir şekilde kontrol edin. Gelişmiş arama filtreleri, anahtar kelime aramaları ve AI destekli öneriler sayesinde bilgi tabanına erişen kullanıcıların deneyimi de aynı derecede sorunsuzdur. 🤖

Platform, bilgi tabanlarını genel, gizli veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak yapılandırma esnekliği sağlar.

Document360'ın en iyi özellikleri

WYSIWYG ve Markdown desteği

Gelişmiş arama filtreleri ve AI önerileri

Yerleşik içerik inceleme hatırlatıcıları

Ayrıntılı erişim kontrolleri

Bilgi tabanı kullanımına ilişkin içgörüler için ayrıntılı analizler

Document360 sınırlamaları

Arayüz bazen yavaş olabilir

Analitik yalnızca 30 günlük bir zaman aralığını destekler

Document360 fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Proje başına aylık 149 $

Profesyonel : Proje başına aylık 299 $

İş : Proje başına aylık 399 $

Enterprise: Proje başına aylık 599 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Document360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

6. Slab

Slab, öncelikle mühendislik takımları için tasarlanmış zengin araçları bir araya getirerek, şirket içi personel için bilgi oluşturmanıza, düzenlemenize ve küratörlüğünü yapmanıza olanak tanır! İşbirliği seçenekleri arasında belgelerin ortak düzenlenmesi, sürüm kontrolü ve yorumlar aracılığıyla tartışmalar yer alır. 🤠

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, minimum çabayla içerik gezinmeyi basitleştiren çağdaş kullanıcı arayüzüdür. Geleneksel klasör tabanlı sistemlerin aksine, takım üyelerinin daha iyi bir bağlam için "Nasıl çalışıyoruz" veya "Çalışan el kitabı" gibi Slab Konuları aracılığıyla bilgileri verimli bir şekilde taramasına ve keşfetmesine olanak tanır.

Slab ile, Business veya Enterprise planı kullanıcısıysanız, özel bir alan adı aracılığıyla iç wiki'niz için benzersiz bir kimlik oluşturabilirsiniz.

Slab'ın en iyi özellikleri

Modern kullanıcı arayüzü

Bağlam açısından zengin gezinme için Slab Topics

Dropbox, Slack ve GitHub gibi araçlarla entegre olur

Gerçek zamanlı ortak düzenleme ve yorumlama

Slab sınırlamaları

Daha zengin işbirliği özellikleri kullanılabilir

Müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için sınırlı düzenleme seçenekleri

Slab fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 6,67 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Şirketle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Slab puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

7. Evernote

Planlarınızı düzenli tutmayı seven veya güvenilir bir iç wiki'ye ihtiyaç duyan yoğun bir kişiyseniz, Evernote dijital hafıza bankanız olabilir. 😉

Anahtar avantajı, AI Note Cleanup adlı olağanüstü AI destekli not biçimlendirme özelliğinde yatmaktadır. Kullanıcıların, orijinal niyet ve tonu korurken dağınık, tutarsız notları düzenlemelerine olanak tanır (hepimiz bu durumu yaşamışızdır!). Mobil ve masaüstü uygulamaları arasında çapraz platform senkronizasyonu sayesinde notlarınız her zaman parmaklarınızın ucunda!

Evernote, verimli bir depolama sistemi olarak da işlev görür ve belgeleri taramayı ve ileride başvurmak üzere kaydetmeyi kolaylaştırır. Önceden tasarlanmış şablonlarını ve notlar için konuşma-metin desteğini kullanarak taslak hazırlama süresini kısaltın.

Platformun atmosferini beğendiniz mi? O halde bu Evernote alternatiflerine de göz atın!

Evernote'un en iyi özellikleri

Mobil ve masaüstü uygulamalarda çevrimdışı erişim

Çok yönlü Evernote şablonları

AI destekli not biçimlendirme

Verimlilik ve iş araçlarıyla entegrasyon

Arama ve etiketleme araçları

Evernote sınırlamaları

Birçok kullanıcı ücretsiz planın çok sınırlı olduğunu düşünüyor

Senkronizasyon bazen yavaş olabilir

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel : 10,83 $/ay

Profesyonel : 14,17 $/ay

Evernote Teams: 24,99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

8. Helpjuice

Helpjuice, bilgi tabanınızda Soru-Cevap içeriği oluşturmak için tasarlanmıştır. Otomatik arama özelliği, sorgularınıza göre konular ve makaleler bulmanıza yardımcı olur. Esasen, Google benzeri bir arama motoru elinizin altında! 😁

Bu araç, kullanıcıların aradıklarını yakından takip eder ve popüler konular ve referans verilen makaleler hakkında ayrıntılı analizler sunar. Etkileşimli sorun giderme ve gerçek zamanlı işbirliği seçenekleri parmaklarınızın ucunda olduğundan, kullanıcı deneyiminiz birinci sınıf olacaktır.

Bu platform, çok sayıda özel tema erişimi sunarak, her bilgi tabanını benzersiz gereksinimlerinize uyacak şekilde kişiselleştirmenize yardımcı olur — ek ücret ödemeden.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Ölçeklenebilir self servis bilgi tabanı

Daha güçlü arama fonksiyonu için soru etiketleme

En popüler konular ve makaleler için otomatik akıllı arama

Slack, Olark ve Zapier dahil olmak üzere çoklu entegrasyonlar

MS Word içe aktarmalarını destekler

Helpjuice sınırlamaları

Rakiplerine kıyasla nispeten pahalıdır

Metin düzenleyici ideal değildir

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç : 120 $/ay (en fazla dört kullanıcı)

Run – Up : 200 $/ay (en fazla 16 kullanıcı)

Premium Sınırlı : 289 $/ay (en fazla 60 kullanıcı)

Premium Sınırsız: 499 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Helpjuice puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

9. Coda

Takımınız sonsuz sayfalara ve elektronik tablolara boğuluyorsa, Coda kurtarıcınız olabilir! 🦸

Bir dahili wiki aracı olan bu platform, Google Dokümanlar gibi belge oluşturmayı basitleştirirken, kolay paylaşım ve yayınlama lojistiği sağlar. Ayrıca, tüm Google Takviminizi wiki'nize aktarabilirsiniz!

Coda AI ile aşağıdakileri yaparak iş yükünüzü azaltabilirsiniz:

Notları özetleme

Bilgi tabanı içeriği ve veri içgörüleri oluşturma

Sorgu yapmak için sohbet diyalogunu kullanma

Coda, güçlü kelime işleme, elektronik tablo ve veritabanı fonksiyonları sunar. Görevleri izlemekte zorlanıyor musunuz? Özelleştirilebilir görünümleri, platformu benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlayabilmenizi sağlar!

Coda'nın en iyi özellikleri

Coda AI iş asistanı

Çeşitli uygulamalarla entegrasyon

Uyarlanabilirlik için özelleştirilebilir görünümler

Verimli belge oluşturma için şablonlar

Coda sınırlamaları

Entegrasyon yetenekleri geliştirilebilir

İçe aktarma seçeneklerinin daha da optimize edilmesi gerekiyor

Coda fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Belge oluşturucu başına aylık 10 ABD doları

Takım : Belge Oluşturucu başına aylık 30 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

10. Tettra

Tettra, listemizdeki bir başka AI tabanlı wiki yazılımıdır. Takımların, özellikle yeni çalışanları göz önünde bulundurarak şirket bilgilerini organize bir bilgi tabanında düzenlemelerine yardımcı olur. Tekrarlayan sorguları bir kez yanıtlayabilir ve işe alım süreçlerini daha sorunsuz hale getirebilirsiniz.

Platformun Soru-Cevap özelliği, içerik doğrulama ile birlikte bilgi tabanının içeriğini güncel tutar. Sorgularınız mı var? Tettra'nın AI asistanı Kai'yi seveceksiniz — şirketinizin bilgi tabanından anında alınan cevaplarla hizmetinizde.

Tettra, sayfaları kategoriler, klasörler ve etiketlerle düzenlemede de mükemmeldir ve diğer platformlardan kolay içerik taşıma imkanı sunar. 🏷️

Tettra'nın en iyi özellikleri

Kai, yapay zeka destekli bilgi yönetimi asistanı

Etkileşimli bilgi paylaşımı için Soru-Cevap özelliği

İçerik doğrulama

Slack ile entegrasyon

Mükemmel sayfa düzeni

Tettra sınırlamaları

Belgeler, sınırlı biçimlendirme seçenekleri nedeniyle tekrarlayıcı görünme eğilimindedir

Arama fonksiyonunun kullanımı bazen zor olabilir

Tettra fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Ölçeklendirme : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Tettra puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10'dan az yorum)

Kararsız mısınız? Mükemmel Slite alternatifi olarak ClickUp'ı deneyin!

İşbirliğine dayalı dokümantasyon, veri yönetimi ve bilgi paylaşımı söz konusu olduğunda, Slite'a alternatif olarak birçok seçenek mevcuttur. Her araç kendine özgü bir şeyler sunsa da, ClickUp'ın geniş özellik setini inkar etmek mümkün değildir

Platform, sektör lideri bilgi yönetimi seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda hassas verilerinizi dış tehditlerden korumak için en iyi güvenlik protokollerini de izler. ClickUp'ı deneyin ve takımınızın çalışma şeklini nasıl dönüştürdüğünü görün! 🏆