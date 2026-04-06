เพิ่มประสิทธิภาพ GitHub Copilot ด้วย ClickUp AI

ClickUp หรือ Copilot? คุณไม่จำเป็นต้องเลือก
ทีมวิศวกรรมของคุณเลือกใช้ GitHub Copilot เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของพวกเขา นั่นยิ่งทำให้ ClickUp มีคุณค่ามากขึ้น ไม่ใช่ลดลง
Copilot เป็นชั้น AI สำหรับนักพัฒนา พวกเขาไว้วางใจในการเติมโค้ดอัตโนมัติ การเขียนโค้ดแบบอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัติของ pull request และการตรวจสอบโค้ด ClickUp AI เป็นชั้นปัญญาประดิษฐ์สำหรับทั้งองค์กร: PMs, นักการตลาด, ผู้นำด้าน HR, ผู้บริหาร และใช่ แม้แต่นักพัฒนาเมื่อพวกเขาออกจาก VS Code
Copilot จะสิ้นสุดที่การขอดึงโค้ด (pull request) จากนั้น ClickUp จะเป็นตัวกลางที่เปลี่ยน pull request นั้นให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้, จุดสำคัญในสปรินต์, ตัวชี้วัดบนแดชบอร์ด และอัปเดตสถานะโครงการที่ทุกคนในบริษัทสามารถเห็นได้
ร่วมกัน พวกเขาครอบคลุมทุกด้านของงานที่ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์
อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีที่คุณสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นจาก GitHub Copilot ด้วย ClickUp AI
การทำงานของ ClickUp AI
ClickUp AI คือชุดความสามารถด้าน AI แบบครบวงจรที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทีมของคุณใช้จัดการงานอยู่แล้ว
แทนที่จะมอง AI เป็นเพียงส่วนเสริมที่แยกออกจากงานของคุณโดยสิ้นเชิง ClickUp มอบConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกให้กับคุณ — ที่ซึ่ง AI เข้าใจงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อมอบการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง มีบริบท และช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในทุกส่วนของกระบวนการทำงาน
นี่คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้:
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือชั้นความฉลาดที่ติดตั้งไว้ในตัวภายใน ClickUp. มันทำให้พื้นที่ทำงานทั้งหมดฉลาดขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนและทุกเครื่องมือที่เชื่อมต่อ.
- @mention Brain: คิดถึง Brain เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถแท็ก Brain ได้เหมือนเพื่อนร่วมทีมในภารกิจ, เอกสาร, หรือแชทใด ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือตามต้องการ
- คำตอบอัตโนมัติ: ภายใน ClickUp, AI จะตอบคำถามโดยอัตโนมัติในแชทและเธรดความคิดเห็น ทำให้มนุษย์ไม่ต้องสลับบริบทและทำเอง
- ปัญญาบริบท: Brain'sContextual AIตรวจสอบการทำงานทั้งหมดเพื่อจับและอัปเดตฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง
- การค้นหาภายในองค์กร: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ รับคำตอบจากงาน เอกสาร แชท ความคิดเห็น และไฟล์แนบ เคารพสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละพื้นที่ทำงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI: ฟิลด์ที่กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของงาน: ความรู้สึก, คะแนนความสำคัญ, การจัดประเภทหมวดหมู่, และสรุป ไม่ต้องการการป้อนข้อมูล
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 33% ของผู้คนต่อต้านเครื่องมือใหม่ และมีเพียง 19% เท่านั้นที่นำ AI มาใช้และขยายการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อทุกความสามารถใหม่มาในรูปแบบของแอปใหม่ การเข้าสู่ระบบใหม่ หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ที่ต้องเรียนรู้ ทีมต่างๆ จะเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือเกือบจะในทันทีClickUp Brainปิดช่องว่างนี้ด้วยการทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทีมต่างๆ วางแผน ติดตาม และสื่อสารอยู่แล้ว มันนำโมเดล AI หลายรูปแบบ การสร้างภาพ การสนับสนุนการเขียนโค้ด การค้นหาเว็บเชิงลึก สรุปแบบทันที และการให้เหตุผลขั้นสูงมาไว้ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ซูเปอร์เอเจนต์
ซูเปอร์เอเจนต์ในClickUp คือเอเจนต์ระดับมนุษย์ตัวแรกของโลก นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างซับซ้อนและทำงานได้อย่างอิสระเหมือนมนุษย์ คุณสามารถปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือน เพื่อนร่วมทีม AI ได้ กำหนดค่าพวกเขาด้วยคำแนะนำ ตัวกระตุ้น เครื่องมือ ความรู้ และความจำผ่าน Super Agent Builder ของ ClickUp
คุณสามารถแท็กพวกเขา, มอบหมายงานให้พวกเขา, ส่งข้อความส่วนตัวหาพวกเขาในแชท, และแม้กระทั่ง @mention พวกเขาในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ พวกเขาจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นอย่างอิสระเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น
ส่วนที่ดีที่สุด? เมื่อคุณสร้างตัวแทนเสร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน และคุณยังสามารถสนทนากับพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของพวกเขาได้อีกด้วย
ทุกแผนกในบริษัทของคุณมีชุดตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานกับClickUp Accelerator:
|แผนก
|ตัวแทน
|การจัดการโครงการ
|เจ้าหน้าที่รับเรื่อง, เจ้าหน้าที่ประจำ, เจ้าหน้าที่ดูแลช่วงเย็น, เจ้าหน้าที่ตอบกลับสด
|การตลาด
|ตัวแทนสรุป, ตัวแทนเนื้อหา, ตัวแทนแบรนด์, ตัวแทนข้อมูลสด
|ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
|ตัวแทน PRD, ตัวแทนคัดกรอง, ตัวแทนสร้างโค้ดอัตโนมัติ, ตัวแทนตอบคำถามสด
|ทรัพยากรบุคคล
|เจ้าหน้าที่ต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพึงพอใจ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ตอบคำถามสด
|ภาวะผู้นำ
|ตัวแทนเตือนเป้าหมาย, ตัวแทนปรับแนว, ตัวแทนผลลัพธ์สำคัญ, ตัวแทนอัปเดตสถานะ
|ยอดขาย
|ตัวแทนลูกค้าสำหรับกระบวนการขาย
Bell Directพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมเทคนิคเพื่อนำ AI มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ ClickUp Super Agents ทีมงานได้ทำให้กระบวนการรับและคัดกรองข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเพิ่มเครื่องมือใหม่
ผลลัพธ์:
🌟 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 20%📌 คัดกรองอีเมลมากกว่า 800 ฉบับต่อวันแบบเรียลไทม์✅ รองรับพนักงานเต็มเวลา 2 คนให้สามารถทำงานเชิงลึกและกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่
ระบบอัตโนมัติและตัวแทนสภาพแวดล้อม
นี่คือตัวแทนที่ทำงานตลอดเวลาในพื้นหลังโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น ให้คิดถึง:
- สรุปข้อมูลบนแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นทุกเช้า
- การอัปเดตสถานะที่ถูกส่งออกไปโดยไม่มีการเช็คอิน
- งานที่ถูกจัดลำดับความสำคัญและส่งต่อโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ
- รายการที่เกินกำหนดชำระถูกทำเครื่องหมายและส่งต่อ
- ข้อมูลที่ได้รับการเสริมอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
สำหรับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญสูงจนสมควรได้รับการพัฒนาเฉพาะทาง ClickUp's Forward Deployed Engineers จะออกแบบและติดตั้งเอเจนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะขององค์กรคุณ ด้วยCertified Agents คุณจะได้รับบริการติดตั้งแบบครบวงจรพร้อมการใช้งานไม่จำกัด
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp ได้คะแนน 96 จาก 100ในการทดสอบเปรียบเทียบโดยตรง ของแผนโครงการที่พร้อมดำเนินการ คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดได้ 61 คะแนน โดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในช่วง 40 ถึง 50 คะแนน
ในทางปฏิบัติ ทีมสามารถเปลี่ยนจากแนวคิด → แผน → การดำเนินการได้ภายในขั้นตอนเดียว โดยมีการแก้ไขจากมนุษย์น้อยที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำให้ Certified Agent โดดเด่นในเกณฑ์มาตรฐานนี้
การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยClickUp CalendarและAI Notetaker ทีมงานสามารถกำหนดเวลาการประชุมในบริบทและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสแกนปฏิทินของทีมเพื่อดูความพร้อมและจัดตารางการประชุม
- เข้าร่วมการประชุมจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ—พร้อมป้ายกำกับผู้พูด, สรุป, หัวข้อสำคัญ, และการตัดสินใจที่เน้นให้เห็น
- AI สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมและเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้
- การติดตามผลเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
- สรุปจะถูกโพสต์ไปยังพื้นที่ ClickUpที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่ได้พูดคุยกัน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง
ตัวเลือกโมเดล AI หลายแบบในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดเป็นพิเศษ ผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 และ 14 โมเดล AI จาก OpenAI, Anthropic และ Google ได้โดยตรงจากแถบเครื่องมือของ ClickUp โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
สมองใช้โมเดลเหล่านี้เพื่อความฉลาดของพื้นที่ทำงาน และซูเปอร์เอเจนต์สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดลใด ๆ ที่มีอยู่ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดโมเดลที่พร้อมใช้งานในแต่ละพื้นที่ทำงานได้
ทีมของคุณมีการเข้าถึงโมเดลเดียวกันกับที่ขับเคลื่อน Copilot แล้ว ซึ่งถูกนำไปใช้กับกราฟการทำงานทั้งหมด: งาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, คลิป, เป้าหมาย, และแบบฟอร์ม
สิ่งที่ GitHub Copilot นำเสนอ
Copilot เป็นแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดด้วย AI ที่ทรงพลัง และเมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp จะมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับทีมวิศวกรรมของคุณ:
- Copilot Chat: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาในแถบด้านข้างของ IDE ถามคำถามเกี่ยวกับโค้ด สร้างการทดสอบ แก้ไขข้อผิดพลาด และรับคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม รองรับการเลือกโมเดลข้าม GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini และ o3
- โหมดตัวแทน: การแก้ไขไฟล์หลายไฟล์แบบอัตโนมัติใน VS Code และ JetBrains กำหนดไฟล์ที่จะแก้ไข รันคำสั่งในเทอร์มินัล และวนซ้ำข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ตัวแทนการเขียนโค้ด: ผู้ทำงานเบื้องหลังที่มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ มอบหมายปัญหาใน GitHub แล้ว Copilot จะสร้างสาขา เขียนโค้ด ทำการทดสอบ และเปิดคำขอการดึงโค้ด
- การตรวจสอบโค้ด:การตรวจสอบโค้ดเชิงตัวแทนที่รวบรวมบริบทของโครงการทั้งหมดก่อนที่จะเสนอการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่งข้อเสนอแนะไปยังตัวแทนการเขียนโค้ดเพื่อแก้ไข PR โดยอัตโนมัติ
Copilot เชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP (Model Context Protocol). เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ ClickUp ให้ Copilot เข้าถึงงาน เอกสาร ความคิดเห็น ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการค้นหาได้โดยตรงจาก IDE
นี่เป็นเรื่องที่ดี ยิ่งมีเครื่องมือ AI ที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP มากเท่าไร ClickUp ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะระบบบริบท
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนสถานะงานใน ClickUpได้โดยตรงจาก GitHub โดยเพิ่มสถานะในวงเล็บต่อท้าย ID งานในข้อความ commit หรือคำอธิบาย PR ของคุณ เช่น #abc123[code review]ด้วยการผสานรวม ClickUp-GitHub นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องออกจาก VS Code ในขณะที่ผู้จัดการโครงการจะได้รับการอัปเดตสถานะทันที คุณยังสามารถตั้งค่า GitHub Automations ใน ClickUp (เช่น "PR ถูกผสาน → ย้ายงานไปยัง QA") เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
สี่เหตุผลที่ ClickUp และ GitHub Copilot ทำงานร่วมกันได้ดีกว่า
การเขียนโค้ดด้วย AI เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เมื่อ GitHub Copilot พบกับ ClickUp AI กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การคอมมิตจนถึงการเสร็จสิ้น จะฉลาดขึ้น
1. เขียนโค้ดด้วย Copilot, ประสานงานด้วย ClickUp
🧑🏻💻 Copilot มีความยอดเยี่ยมในการดำเนินงานทางเทคนิค. ใช้เพื่อเขียนโค้ด, ตรวจสอบคำขอการดึง, แม้กระทั่งการแก้ไขข้อผิดพลาด, และทำให้กระบวนการทำงานจากปัญหาไปยังคำขอการดึงเป็นอัตโนมัติ. นั่นคือสิ่งที่เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI ทำได้ดี.
🏆 ClickUp คือที่ที่การทำงานรอบๆ โค้ดนั้นได้รับการประสานงาน คำขอฟีเจอร์ที่สร้างปัญหาขึ้น แผนสปรินต์ที่ติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย แดชบอร์ดที่แสดงให้ผู้นำเห็นถึงความคืบหน้าของการปล่อยฟีเจอร์ การอัปเดตสถานะที่ผู้จัดการโครงการส่งโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลจากนักพัฒนา
Copilot จัดการสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ClickUp AI จัดการว่าทำไมมันถึงสำคัญ ใครต้องรู้ และอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
👉🏼 ตัวอย่างที่ชัดเจน: ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUp, Illia Shevchenko (ผู้ก่อตั้งที่ SystemsIntegrators), ได้แก้ไขปัญหาการรายงานที่ติดขัดอย่างต่อเนื่องสำหรับเอเจนซี่เว็บไซต์ด้วยการสร้าง Status Sync Super Agentที่เรียบง่ายผู้นำต้องการการมองเห็น แต่ทีมพัฒนาถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลาเพื่อเขียนอัปเดต
ดังนั้นแทนที่จะเพิ่มชั้นการรายงานอีกชั้นหนึ่ง เขาได้ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย Super Agents
ตัวแทนทำงานตามตารางเวลา สแกนกิจกรรมงานจริงข้ามโปรเจกต์ และสร้าง สถานะที่สะอาดพร้อมสำหรับการนำเสนอแก่ผู้นำ โดยไม่ต้องหยุดงานจริงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโปรเจกต์ด้วยตนเอง ด้วยตัวแทนนี้ ตัวติดตามโปรเจกต์และเอกสารสถานะจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง
2. AI สำหรับทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่ทีมวิศวกรรม
🧑🏻💻 Copilot ให้บริการนักพัฒนา หากคุณเป็น PM, นักการตลาด, ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล, หรือผู้บริหาร, Copilot มีประโยชน์จำกัดสำหรับคุณ มันอยู่ใน IDE และบน GitHub.com
🏆 ClickUp AI ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชัน:
- ซูเปอร์เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้จัดการโครงการ, การตลาด, ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม, ทรัพยากรบุคคล, ภาวะผู้นำ, และการขาย
- Brain ตอบคำถามจากผู้ใช้ทุกคนในพื้นที่ทำงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ช่วยจัดหมวดหมู่และเพิ่มประสิทธิภาพงานโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค
- ระบบตัวแทนอัตโนมัติทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับทั้งองค์กร
ในบริษัทที่มีพนักงาน 500 คน อาจมีนักพัฒนา 60 คนที่ใช้ Copilot ทุกวัน ส่วนอีก 440 คนที่เหลือ ClickUp AI จะดูแลให้
3. ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานตลอดเวลา vs. ความช่วยเหลือที่กระตุ้นโดยบรรณาธิการ
🧑🏻💻 Copilot จะทำงานเมื่อมีคนเปิด IDE หรือมอบหมายปัญหาบน GitHub หากไม่มีใครเปิด VS Code จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น Coding Agent เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด แต่จะทำงานเฉพาะเมื่อมีคนมอบหมายปัญหาเท่านั้น
🏆 ClickUp AI ทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าใครจะสนใจหรือไม่ก็ตาม:
- Brain เพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลในเบื้องหลัง: สรุปโครงการ, เติมข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง, อัปเดตฐานความรู้
- ตัวแทนอัตโนมัติ ตรวจสอบพื้นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: แจ้งเตือนงานที่ล่าช้า จัดลำดับความสำคัญของงานใหม่โดยอัตโนมัติ และสร้างสรุปข้อมูลในแดชบอร์ด
- ซูเปอร์เอเจนต์ ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ในเวิร์กโฟลว์: การเปลี่ยนแปลงสถานะ, งานใหม่, การถูกกล่าวถึง, ตารางเวลา
พื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นทุกชั่วโมงโดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุม
4. ความลึกของบริบทที่เชื่อมโยงโค้ดกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
🧑🏻💻 Copilot รู้เรื่องโค้ด: รีโพสิตอรี, ปัญหา, คำขอการดึง, และการเปรียบเทียบไฟล์. Copilot ไม่รู้เกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, การพึ่งพาข้ามฟังก์ชัน, หรือเป้าหมายทางธุรกิจ.
🏆 ClickUp AI ปรับปรุงบริบทการทำงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง: สรุปที่สร้างจากสมอง, ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดประเภทโดย AI, ข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่มีโครงสร้าง, และข้อมูลสถานะ เมื่อ Copilot เชื่อมต่อผ่าน MCP, มันสามารถอ่านบริบทที่ได้รับการปรับปรุงนี้และสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับนักพัฒนาได้
วงจรการทบต้น:
GitHub Copilot vs. ClickUp: เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสม
|กรณีการใช้งาน
|เครื่องมือที่ดีที่สุด
|ทำไม
|การเขียนและแก้ไขโค้ด
|โคปิลอต
|IDE-native, การเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์, หลายโมเดล
|การออกประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ
|ผู้ช่วยเขียนโค้ด Copilot
|ผู้ทำงานเบื้องหลัง, ทดสอบ, เปิด PRs
|การตรวจสอบโค้ด
|โคปิลอต
|การทบทวนเชิงตัวแทนพร้อมบริบทโครงการอย่างครบถ้วน
|การอัปเดตสถานะโครงการ
|คลิกอัพ เอไอ
|เปิดใช้งานตลอดเวลา สร้างโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมจริง
|การวางแผนและการติดตามการวิ่งสปรินต์
|คลิกอัพ เอไอ
|การปรับสมดุลปริมาณงาน, การตรวจจับอุปสรรค, แดชบอร์ด
|ร่างเนื้อหาภายในเอกสาร
|คลิกอัพ เอไอ
|ในบริบท, เชื่อมโยงกับบทสรุปและงานที่ได้รับมอบหมาย
|คำถามเกี่ยวกับงาน
|สมอง
|คำตอบทันทีจากงาน เอกสาร แชท และความคิดเห็น
|การจัดเส้นทางงานและการคัดแยกงาน
|ซูเปอร์เอเจนต์
|ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์, ตระหนักถึงพื้นที่ทำงาน, จำกัดสิทธิ์ตามขอบเขต
|บันทึกการประชุมและการติดตามผล
|การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การจับภาพอัตโนมัติ, การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
|การติดตามตรวจสอบย้อนหลัง
|ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
|24/7, ไม่ต้องกระตุ้น, ทำงานตลอดเวลา
|กระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงและกำหนดเอง
|ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
|สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, รองรับ FDE, ไม่จำกัด
|การมองเห็นข้ามทีม
|คลิกอัพ เอไอ
|แดชบอร์ด, วัตถุประสงค์, สรุปโครงการสำหรับผู้นำ
|กระบวนการทำงานร่วมกันของทีม
|ซูเปอร์เอเจนต์
|มองเห็นได้ภายในองค์กร, ดูแลรักษาในระดับพื้นที่ทำงาน
Copilot จัดการความฉลาดทางโค้ดสำหรับวิศวกรรม ClickUp AI จัดการความฉลาดทางงานสำหรับทั้งบริษัท ระหว่างทั้งสองนี้ คุณได้ครอบคลุมทุกทีมและทุกกรณีการใช้งานแล้ว
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับองค์กรของคุณ
สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
AI ที่ทำงานทันทีที่พวกเขาเปิด ClickUp โดยไม่ต้องตั้งค่า IDE, ไม่ต้องใช้คำสั่งในเทอร์มินัล และไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด Brain ตอบคำถามของพวกเขา, ตัวแทนจัดการงานซ้ำๆ, Custom Fields จัดหมวดหมู่การทำงานโดยอัตโนมัติ, และบันทึกการประชุมเขียนได้ด้วยตัวเอง
สำหรับทีมวิศวกรรมของคุณ
ผู้ช่วยสำหรับการเขียนโค้ด, การตรวจสอบโค้ด, และการอัตโนมัติของปัญหา. เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ ClickUp ให้พวกเขาเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้เต็มที่จาก IDE ของพวกเขา. สิ่งที่พวกเขาส่งออกไปจะถูกส่งกลับเข้ามาใน ClickUp, ที่ซึ่งตัวแทนจะประมวลผลต่อไป, และแดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ.
สำหรับไอทีและผู้นำ
แพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการควบคุมภายใต้ระบบเดียวกัน พร้อมระบบ SSO, การอนุญาต, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของ ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 สำหรับการจัดการ AI, ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลจากพันธมิตร AI, และการควบคุมการจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับแบบจำลอง, ตัวแทน, และความสามารถที่ได้รับการเปิดใช้งาน เปรียบเทียบกับ Copilotซึ่งควบคุม AIเฉพาะสำหรับทีมวิศวกรรมเท่านั้น ไม่ครอบคลุมส่วนที่เหลือขององค์กร
สำหรับกลยุทธ์ AI
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโดยเฉพาะและรวม GPT-5, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 และ AI โมเดลอีก 14 ตัวจาก OpenAI, Anthropic และ Google ไว้ด้วย ทีมวิศวกรรมของคุณอาจชอบการตั้งค่าหลายโมเดลของ Copilot ใน IDE แต่ชั้น AI ของกราฟการทำงานเต็มรูปแบบจะยังคงความสม่ำเสมอไม่ว่าจะใช้โมเดลใดก็ตาม ClickUp ผสานรวมโมเดลล่าสุดโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครสร้างกระบวนการทำงานใหม่ ฝึกอบรมพนักงานใหม่ หรือกำหนดค่าการเชื่อมต่อ MCP ใหม่
📮ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณ ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ
วิธีที่ GitHub Copilot เชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP: สถาปัตยกรรม
ปัญญาประดิษฐ์ของโค้ดพบกับปัญญาในการทำงาน
GitHub Copilot คือชั้น AI สำหรับทีมวิศวกรรมของคุณ ClickUp AI คือวิธีที่ความฉลาดนั้นกลายเป็นปฏิบัติการได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
- สมองทำให้พื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นจากภายใน
- ซูเปอร์เอเจนต์มอบเพื่อนร่วมทีม AI ให้กับทุกทีม ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
- Copilot เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพนั้นผ่าน MCP
- ร่วมกัน, พวกเขาทำให้เกิด
เราไม่ได้กำลังให้ ClickUp AI แข่งขันกับ Copilot เราสนับสนุนการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากทั้งสองอย่างได้มากที่สุด Copilot จัดการกับโค้ด ClickUp AI จัดการกับทุกอย่างที่เหลือ ร่วมกัน พวกเขาช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการส่งโค้ดไปสู่การส่งผลลัพธ์ที่สำเร็จได้ ฉลาดขึ้นและเร็วขึ้น
