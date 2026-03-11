10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hedy AI สำหรับบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์

ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และการถอดความสดในกว่า 30 ภาษา Hedy เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักเรียนและทีมที่ใช้หลายภาษา
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการปรับการประชุมของตนให้เข้ากับกระบวนการทำงานของ AI ที่เฉพาะเจาะจง Hedy จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อการไหลของเซสชั่นของมันสอดคล้องกับวิธีการทำงานของคุณ และแม้ว่ามันจะให้การสนับสนุน AI แบบเรียลไทม์ แต่มันก็ขาดคุณสมบัติที่จะเชื่อมโยงมันกับการดำเนินการ
หากคุณกำลังมองหา ระบบบริหารจัดการงานที่มีระบบอัจฉริยะสำหรับการประชุมในตัว รายการนี้จะช่วยคุณได้
มาดูทางเลือกยอดนิยมของ Hedy AI กัน 📲
ทางเลือกของ Hedy AI ในภาพรวม
เพื่อภาพรวมอย่างรวดเร็ว ตารางด้านล่างเปรียบเทียบความสามารถหลักเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละตัวเหมาะสมที่สุดกับงานใด
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|สรุปการประชุมและถอดความด้วยปัญญาประดิษฐ์, อัตโนมัติการจัดการการประชุมด้วยตัวแทน
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการการประชุม, งาน, เอกสาร, และกระบวนการทำงานในแพลตฟอร์มเดียว
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|กราโนล่า
|การถอดความอัตโนมัติพร้อมบันทึกที่เสริมด้วย AI, แชท AI
|ทีมผู้นำขนาดเล็กที่ต้องการสมุดบันทึกการประชุม AI ส่วนตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14 ต่อผู้ใช้/เดือน
|พลังเหนือมนุษย์
|การถอดความและสรุปการประชุมด้วย AI, การผสานปฏิทิน
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกการประชุมด้วย AIแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้บอทประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $36 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Otter. ai
|การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์, การระบุผู้พูด, ห้องสมุดการประชุมที่สามารถค้นหาได้
|ทีมขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์และบันทึกการประชุมแบบร่วมมือ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
|หิ่งห้อย. ai
|การบันทึกและถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ, การค้นหาอัจฉริยะ, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|ทีมขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ครอบคลุมทุกแผนก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
|MeetGeek
|สรุปและไฮไลท์การประชุมด้วย AI, การวิเคราะห์การประชุม, การตรวจจับและติดตามผลรายการที่ต้องดำเนินการ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและสรุปโดย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
|สรุปสั้น
|สรุปการประชุมด้วย AI พร้อมเวลาที่บันทึกไว้, ไฮไลท์, และคลิปการประชุมที่สามารถแชร์ได้
|ทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ช
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ความลึกซึ้ง
|สรุป AI ทันทีหลังการประชุม, การผสานระบบ CRM สำหรับทีมขาย
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องบันทึกการประชุม AI ฟรีพร้อมสรุปทันที
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
|เพื่อนร่วม
|บันทึกการประชุม AI, แม่แบบการประชุม, วาระการประชุมแบบร่วมมือ, ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการจัดการประชุมที่มีโครงสร้างพร้อมวาระการประชุมและการติดตามการดำเนินการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Avoma
|ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้สำหรับการโทรขาย, การวิเคราะห์การสนทนา, การผสานระบบ CRM สำหรับการติดตามโอกาสทางธุรกิจ
|ทีมขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมสำหรับทีมขายและทีมรายได้
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Hedy AI?
ในขณะที่ Hedy มีความสามารถในการให้การสนับสนุนการสนทนาแบบเรียลไทม์ได้ดี แต่อาจไม่เหมาะหากคุณต้องการการผสานการทำงานในกระบวนการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เมื่อมองหาทางเลือกอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้น:
- ผู้ช่วยประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ขณะประชุมในรูปแบบของคำถามที่แนะนำหรือรายการที่ต้องดำเนินการ
- สรุปและคุณภาพของผลลัพธ์: สร้างบันทึกการประชุมและสรุปที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคุณสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องแก้ไขมาก
- การผสานการทำงาน: ผสานการทำงานกับปฏิทิน, ระบบสื่อสาร, และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณเพื่อลดการใช้เครื่องมือที่ซ้ำซ้อน
- การปรับแต่ง: ช่วยให้คุณปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานและบริบทการทำงานของคุณ
- การจัดการความรู้: ช่วยสร้างคลังข้อมูลส่วนกลางที่คุณสามารถค้นหาบันทึกการประชุมที่ผ่านมาได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hedy AI
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ชั้นนำที่ไม่เพียงแต่จดบันทึกเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนการประชุมเสมือนให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริงอีกด้วย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์)
เครื่องมือประชุม AI หลายตัวมีความสามารถในการสร้างบันทึกการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยม แต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการประชุมใช่ไหม? คุณต้องการบางสิ่งที่จะช่วยลดภาระของระบบโดยรวมในการจัดการงานข้ามแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ClickUpมอบพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ให้กับทีมสำหรับการวางแผนและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์การประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ
นอกเหนือจากการถอดความและการสรุปการประชุมด้วยระบบ AI แล้ว คุณยังได้รับศูนย์กลางสำหรับการจัดการเอกสาร การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานที่รวมอยู่ในที่เดียว
มาดูกันว่า ClickUp สามารถแทนที่เครื่องมือหลายจุดด้วยระบบปฏิบัติการเดียวได้อย่างไร
รับสรุปการประชุมและถอดความด้วยระบบ AI
ClickUp's AI Notetakerจดบันทึกการสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในโครงการของคุณ
หลังจากการประชุมทุกครั้ง คุณจะได้รับเอกสารส่วนตัวที่ประกอบด้วยชื่อและวันที่ของการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วิดีโอหรือการบันทึกเสียง ภาพรวมโดยย่อของเซสชัน หัวข้อสำคัญ ข้อสรุปสำคัญ ขั้นตอนต่อไป หัวข้อสำคัญ และบันทึกการสนทนาฉบับเต็มพร้อมป้ายกำกับผู้พูด
คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับประชุมใด ๆ ของคุณในภายหลังผ่านAI แบบบริบทที่ติดตั้งไว้ใน ClickUp และได้รับคำตอบตามบันทึก
วิดีโอนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถทำให้การบันทึกการประชุมและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติใน ClickUp 📹
สร้างคลังข้อมูลเชิงโครงสร้างที่สามารถค้นหาได้สำหรับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม
เมื่อทีมใช้เครื่องมือจัดการเอกสารภายนอก ความรู้จะแยกออกจากกระบวนการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุมในแพลตฟอร์มหนึ่งจะต้องอ้างอิงแยกต่างหากเมื่อสร้างงานในอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
ClickUp Docsแก้ปัญหานั้นได้อย่างถาวร พวกมันกลายเป็นพื้นที่เดียวที่มีชีวิตสำหรับทุกสิ่งที่ออกมาจากการประชุม
เมื่อคุณร่างวาระการประชุมในเอกสารก่อนการประชุม ทุกคนสามารถดู แก้ไข และแสดงความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การสนทนาเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ทุกคนเห็นตรงกัน หลังจากประชุมเสร็จ บันทึกของคุณจาก AI Notetaker จะถูกบันทึกไว้ในเอกสารด้วย จากนั้นรายการที่ต้องดำเนินการสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUpพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ ซึ่งช่วยลดความล่าช้าในการดำเนินการหลังการประชุม
ทั้งหมดนี้ถูกเก็บไว้ในDocs Hub คุณสามารถกรองและเรียกดูบันทึกการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีความสำคัญเมื่อคุณติดตามภาระผูกพันในระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายไตรมาส
ดึงข้อมูลเชิงลึกตามบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร การแชท และการอัปเดตที่ผ่านมาได้ ในระหว่างการประชุม มันสามารถให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยหรือทำเสร็จแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาซ้ำซ้อน
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมถามเกี่ยวกับสถานะของคุณลักษณะบางอย่างระหว่างการประชุม ClickUp Brain สามารถสรุปความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เน้นการอัปเดตล่าสุด และแสดงอุปสรรคที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ระบบ AI จะสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายเจ้าของงาน เชื่อมโยงกับโครงการหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกกำหนดส่งโดยตรงจากการสนทนา ด้วยวิธีนี้ ผลลัพธ์จากการประชุมจะถูกผนวกรวมเข้าสู่กระบวนการทำงานทันที ทำให้ง่ายต่อการติดตามความรับผิดชอบและดำเนินการตามการตัดสินใจต่อไป
ทำให้กระบวนการทำงานของการประชุมเป็นอัตโนมัติด้วย AI ขั้นสูง
เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ใน ClickUpสามารถจัดการงานปฏิบัติการที่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างอัตโนมัติ
ให้คิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณที่มีความรู้บริบทอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาสามารถวิเคราะห์กิจกรรมล่าสุดข้ามงานต่าง ๆ เพื่อสร้างสรุปความคืบหน้าอย่างกระชับได้ นอกจากนี้ เมื่อมีการตัดสินใจใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่ ๆ ถูกพูดถึงในระหว่างการประชุม ตัวแทนเฉพาะสามารถสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเส้นตายได้ ทำให้รายการที่ต้องดำเนินการสะท้อนในพื้นที่ทำงานทันที
ClickUp Super Agents มีความรู้รอบด้านและไร้ขีดจำกัด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในภารกิจ เอกสาร และหัวข้อสนทนาภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และอัปเดตบริบทของพวกเขาแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ พวกเขายังมีความจำไม่จำกัด ดังนั้นพวกเขาจะจดจำได้ว่าคุณชอบสรุปการประชุมของคุณอย่างไร และหากคุณต้องการให้รายการดำเนินการจากการประชุมของคุณถูกเน้นในบันทึกของคุณในรูปแบบรายการหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีหมายเลข เป็นต้น
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของการประชุมใด ๆ เป็นอัตโนมัติได้ด้วยพวกเขา—ตั้งแต่การเตรียมตัวสำหรับการโทรกับลูกค้าไปจนถึงการติดตามและรายงานความคืบหน้าของรายการที่ต้องดำเนินการตามที่ตกลงไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อ้างอิงงานที่เกี่ยวข้อง, เชื่อมโยงเอกสาร, มอบหมายเจ้าของงานแบบเรียลไทม์ และแปลงข้อความใน ClickUp Chatให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง เพื่อขจัดความยุ่งยากในการคัดลอกการตัดสินใจจากแชทไปยังเครื่องมือโครงการ
- เพิ่มความชัดเจนหลังการประชุมด้วยการบันทึกคลิป ClickUpของการอัปเดต, การสาธิต, หรือการอธิบาย และแนบไว้กับงานหรือเอกสารโดยตรง
- ใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการทำงานหลังการประชุมเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม การกำหนดระดับความสำคัญ การตั้งวันครบกำหนด การย้ายงานระหว่างสถานะ หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มองเห็นผลลัพธ์การประชุมด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ—มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับความเชื่อมโยงและไทม์ไลน์, มุมมองกระดานสไตล์คัมบังเพื่อจัดการปริมาณงานอย่างชัดเจน, มุมมองรายการที่กรองเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูง และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
หลังจากที่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของฉัน ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด ฉันหลงรักฟังก์ชัน AI Notetaker เป็นพิเศษ: ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฟีเจอร์นี้คือทองคำแท้ ๆ ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมได้โดยไม่ถูกทำให้เสียสมาธิจากการจดบันทึก เพราะระบบจะสร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมจุดสำคัญ ๆ ให้ ทั้งในประชุมสั้น ๆ และประชุมยาว ๆ ที่ยากต่อการติดตามเรื่องราวทั้งหมด
หลังจากที่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของฉัน ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด ฉันหลงรักฟังก์ชัน AI Notetaker เป็นพิเศษ: ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฟีเจอร์นี้คือทองคำแท้ ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมได้โดยไม่ถูกทำให้เสียสมาธิจากการจดบันทึก เพราะระบบจะสร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมจุดสำคัญให้ ทั้งในประชุมสั้น ๆ และประชุมยาว ๆ ที่ยากต่อการติดตามทุกประเด็น
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตัวแทน AI ยังไม่สามารถทำได้ตามกระแสที่คาดหวังไว้ โดยอธิบายว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งสร้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะช่วยลดงานลง.
ความหงุดหงิดนั้นมักจะปรากฏให้เห็นในช่วงการส่งต่องาน ตัวแทนจะสรุปการประชุม เสนอขั้นตอนถัดไป หรือแจ้งปัญหา แล้วหยุดลง คุณยังต้องสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ อัปเดตสถานะ และติดตามผลด้วยตนเอง
ซูเปอร์เอเจนต์ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลทุกขั้นตอนเหล่านั้นพวกเขาสามารถใช้การดำเนินการแบบต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงาน ปรับปรุงสถานะโครงการ ส่งงานไปยังเจ้าของที่เหมาะสม และรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องภายในระบบเดียวกันที่การดำเนินการเกิดขึ้น
เมื่อตัวแทน AI สามารถรับงานจาก "นี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้น" ไปจนถึง "มันกำลังดำเนินการอยู่แล้ว" คุณค่าก็จะกลายเป็นจริง
2. กรานูล่า (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงบันทึกการประชุมด้วยการสนับสนุนจาก AI)
ผู้ช่วยประชุม AI ของ Granola มุ่งเน้นที่การปรับปรุงบันทึกของคุณแทนที่จะแทนที่ด้วยผลลัพธ์จาก AI ทั้งหมด หลังจากการประชุมส่วนตัวหรือธุรกิจ มันจะปรับแต่งสิ่งที่คุณเขียนและเพิ่มบริบทจากบทสรุปที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างสรุปที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้
เนื่องจากเครื่องมือนี้ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณและบันทึกเสียงในเครื่องของคุณเอง บันทึกของคุณจึงยังคงเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์ คุณสามารถส่งบันทึกไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio และ Zapier ได้โดยตรงผ่านการผสานการทำงานที่มีอยู่ในตัว
เพื่อการจัดรูปแบบที่ดีขึ้น คุณจะได้รับ Markdown พื้นฐานเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกของคุณด้วยหัวข้อและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพและภาพหน้าจอลงในบันทึกของคุณเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกราโนล่า
- ซิงค์แอปพลิเคชันกับ Google หรือปฏิทิน Outlook เพื่อดูการประชุมที่กำลังจะมาถึง
- ใช้ข้อมูลบริบทจากกิจกรรมในปฏิทินของคุณ เช่น ชื่อการประชุม เวลา และผู้เข้าร่วม เพื่อช่วยสร้างบันทึกการประชุมและคำเตือนที่มีประโยชน์มากขึ้น
- สร้างหรือเลือกเทมเพลตบันทึกสำหรับประเภทการประชุมทั่วไป เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ หรือการนำเสนอขาย
ข้อจำกัดของกราโนล่า
- การส่งออกบันทึกไปยังระบบอื่นหรือการซิงค์กับกระบวนการทำงานที่กว้างขวางกว่านั้นไม่ราบรื่นเท่าคู่แข่งที่มี AI ขั้นสูง
การกำหนดราคาแกรโนล่า
- พื้นฐาน: ฟรี
- ธุรกิจ: $14 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวกราโนล่า
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Granola ว่าอย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Granola คือวิธีที่มันจัดการกับการบันทึกการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกระแสการสนทนา มันฟังโดยตรงจากเสียงของอุปกรณ์ของฉัน ไม่มีบอทเข้าร่วมการโทร และสร้างสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง พร้อมการตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และประเด็นสำคัญ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Granola คือวิธีที่มันจัดการกับการบันทึกการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกระแสการสนทนา มันฟังโดยตรงจากเสียงของอุปกรณ์ของฉัน ไม่มีบอทเข้าร่วมการโทร และสร้างสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง พร้อมการตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และประเด็นสำคัญ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุด
3. ซุปเปอร์พาวเวอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติคุณภาพสูง)
Superpowered ช่วยให้คุณมีสมาธิกับการสนทนาของคุณในขณะที่จัดการการจดบันทึกให้
ฟีเจอร์เข้าร่วมอัตโนมัติช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุมได้ตรงเวลา และการนับถอยหลังจะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้า 10 นาทีก่อนเริ่มกิจกรรมแต่ละรายการ และหากคุณมาสาย คุณสามารถแจ้งให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นทราบได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เครื่องมือนี้ไม่บันทึกหรือเก็บรักษาเสียงหรือวิดีโอ และบันทึกการถอดความจะถูกลบภายใน 7 วันหลังจากสร้างบันทึกเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐาน SOC-2 Type-2 และ GDPR
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพลังเหนือมนุษย์
- รับเทมเพลต AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับบันทึกที่มีโครงสร้างตามประเภทการประชุม
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack, Zapier และ Notion เพื่อเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์
- สร้างการถอดเสียงในกว่า 50 ภาษา รวมถึงภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี และอื่นๆ
ข้อจำกัดของพลังเหนือมนุษย์
- เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติด้านข้อมูลเชิงลึกของการประชุมขั้นสูงที่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่และครอบคลุมมากกว่ามีให้
การกำหนดราคาแบบเหนือชั้น
- ฟรี
- พื้นฐาน: $36/เดือน
- ข้อดี: $108/เดือน
คะแนนและรีวิวสุดพิเศษ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Superpowered อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Product Huntกล่าวว่า:
เคยใช้จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดและใช้เวลาจัดรูปแบบบันทึก/รายการที่ต้องดำเนินการ ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้ว นอกจากนี้ยังชอบที่มันไม่รบกวนการประชุมอีกด้วย!
เคยใช้จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดและใช้เวลาจัดรูปแบบบันทึก/รายการที่ต้องดำเนินการ ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้ว นอกจากนี้ยังชอบที่มันไม่รบกวนการประชุมอีกด้วย!
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลา15% ของเวลาทำงานไปกับการประชุม แต่มีเพียง 37% ของการประชุมที่นำไปสู่การตัดสินใจ ยิ่งไปกว่านั้น 64% ของการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำและ 60% ของการประชุมครั้งเดียวไม่มีวาระการประชุม ซึ่งทำให้ทีมต่างๆ ติดตามผลลัพธ์ได้ยากและขาดสมาธิ
ผู้ช่วยประชุม AI แก้ปัญหานี้โดยการสร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และจัดระเบียบการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการประชุมนำไปสู่การปฏิบัติจริง
4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและการค้นหาบันทึกการประชุม)
Otter สามารถถอดเสียงการประชุมทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้ากันได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณเห็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นและทบทวนได้ทันที ระหว่างการประชุมเครื่องมือ AIจะเพิ่มภาพหน้าจอของสไลด์หรือหน้าจอที่แชร์เข้ามาในบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลอ้างอิงทางภาพเหล่านี้ควบคู่กับข้อความ คุณจึงได้รับบริบทที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกพูดคุย
คุณสามารถโต้ตอบกับ AI Chat ของเครื่องมือเพื่อถามคำถามในภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับบันทึกการประชุมและรับคำตอบที่เป็นประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถร่างอีเมลติดตามผลหรือข้อความสำหรับขั้นตอนถัดไปโดยตรงจากเนื้อหาการประชุมของคุณ และสร้างสรุปเนื้อหาตามบริบทของหัวข้อเฉพาะที่กล่าวถึงในการสนทนา
เพื่อควบคุมได้ดียิ่งขึ้น ให้สลับเปิดหรือปิดการซิงค์ปฏิทิน เพื่อให้มีเพียงการประชุมที่เกี่ยวข้องปรากฏในแอปเท่านั้น คุณยังสามารถเปิดหรือปิดการวางตำแหน่งผู้จดบันทึกอัตโนมัติสำหรับปฏิทินหรือการประชุมเฉพาะได้อีกด้วย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ติดป้ายกำกับลำโพงในบันทึกการสนทนาของคุณ และเครื่องมือจะระบุลำโพงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติในการโทรครั้งถัดไปโดยไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเองซ้ำ
- ใช้ AI เพื่อระบุลำดับความสำคัญหลักและขั้นตอนถัดไปจากการสนทนา และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติให้กับผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง
- สร้างช่องทางเพื่อให้ทีมมีพื้นที่ร่วมกันที่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันในบทสนทนาและบันทึกการสนทนาได้
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความแม่นยำของเครื่องมือนี้กับสำเนียงที่แตกต่างกันและความสามารถในการระบุผู้พูดนั้นไม่น่าเชื่อถือ
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้บน G2กล่าวไว้:
Otter เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของเรา ความสามารถในการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้เราสามารถกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญได้โดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมดอีกครั้ง
Otter เข้าร่วมการประชุมอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของเรา ความสามารถในการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้เราสามารถกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญได้โดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมดอีกครั้ง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Brain MAX, ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณ ขยายการทำงานของ AI ไปยังกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดในชุดเทคโนโลยีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับโครงการหรือเอกสารที่ถูกต้องได้ทันทีในขณะที่การสนทนาเกิดขึ้น โดยไม่ต้องถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือด้วยตนเอง
Brain MAX รองรับการทำงานที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรกผ่านฟีเจอร์Talk To Text ช่วยให้คุณสั่งการด้วยเสียงเพื่อถ่ายทอดความคิด สร้างงาน ร่างข้อความ หรืออัปเดตข้อมูลโครงการได้โดยตรง เพียงใช้คำสั่งเสียง หลังการประชุม ระบบจะสรุปข้อมูลสำคัญและตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมให้โดยอัตโนมัติ
5. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติพร้อมการวิเคราะห์การประชุม)
ด้วยระบบถอดความการประชุมอัตโนมัติที่แม่นยำและรองรับมากกว่า 100 ภาษา Fireflies.aiจึงเป็นแอปจดบันทึกที่เชื่อถือได้ คุณจะได้รับคลังข้อมูลการประชุมที่สามารถค้นหาได้ พร้อมผู้ช่วย AI ชื่อ AskFred ที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับประชุมที่ผ่านมาของคุณ
ฟีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะให้สรุปแบบหัวข้อย่อยของการประชุมล่าสุด ช่วยให้คุณสามารถอ่านประเด็นสำคัญและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านบันทึกการประชุมทั้งหมด ก่อนการประชุม คุณสามารถดูประเด็นการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการจากสายการประชุมครั้งก่อนได้ เพื่อให้คุณได้รับบริบทที่ครบถ้วนแม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเข้าร่วม
เพื่อให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างและแชร์คลิปเสียงจากการประชุมที่บันทึกไว้ ติดแท็กสมาชิกในทีมสำหรับการติดตามผล และจัดเรียงการประชุมตามหัวข้อหรือลูกค้าได้ ทีมยังสามารถดูข้อมูลสถิติการสนทนาบนแดชบอร์ด เช่น การวิเคราะห์เวลาพูด การวิเคราะห์ความรู้สึก การติดตามหัวข้อ ฟิลเตอร์ AI และอื่นๆ อีกมากมาย
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- เข้าถึงสรุปที่สร้างโดย AI, บันทึกการประชุมฉบับเต็ม, การบันทึกวิดีโอ, การวิเคราะห์ และรายการดำเนินการสำหรับแต่ละการประชุมใน Fireflies Notepad
- บันทึกการสนทนาแบบออฟไลน์ การประชุมแบบพบหน้า บันทึกเสียง และสายโทรศัพท์ที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย Fireflies Web Recorder
- ตั้งค่าคำสั่งเสียงเพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ผสานรวมในระหว่างการประชุม
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- สรุปที่สร้างโดย AI ไม่ได้จับประเด็นสำคัญได้อย่างถูกต้องเสมอไป ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องแก้ไขหรือปรับปรุงด้วยตนเอง
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $29 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Fireflies.ai เพื่อบันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมของฉันโดยอัตโนมัติ ฉันชอบสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI มากที่สุด เพราะมันช่วยในการประชุมที่ฉันไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่ฉันยังคงได้รับรายละเอียดของการสนทนา
ฉันใช้ Fireflies.ai เพื่อบันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของฉันโดยอัตโนมัติ ฉันชอบสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI มากที่สุดเพราะช่วยให้ฉันเข้าใจรายละเอียดการสนทนาในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หากปฏิทินของคุณดูแน่นในวันอังคาร คุณไม่ได้คิดไปเองหรอกนะงานวิจัยของ Microsoftแสดงให้เห็นว่าวันอังคารเป็นวันที่มีการประชุมมากที่สุด คิดเป็น 23% ของการประชุมทั้งหมดในสัปดาห์
6. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่มีโครงสร้างและค้นหาได้)
MeetGeek สร้างรายงานการประชุม AI โดยอัตโนมัติและส่งสรุปอีเมลที่มีโครงสร้างให้กับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นานหลังจากสิ้นสุดการสนทนา อีเมลประกอบด้วยภาพรวมหนึ่งย่อหน้า โครงร่างการประชุม ขั้นตอนต่อไป ไฮไลท์สำคัญพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ และลิงก์ไปยังบันทึกการประชุมฉบับเต็ม
คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะได้รับมัน แก้ไขสรุปที่สร้างขึ้นก่อนส่ง ปรับแต่งเนื้อหา และใช้เครื่องมือเช่น บันทึก คัดลอก รีเซ็ต หรือสร้างใหม่เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อประชุมของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น RingCentral, Notion, Trello เป็นต้น คุณสามารถสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติที่ง่าย ๆ ซึ่งจะถูกกระตุ้นให้ทำงานสำหรับการประชุมทุกครั้งหรือเฉพาะการประชุมที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ช่วยการประชุมจะส่งสรุปการประชุมทั้งหมดหรือไฮไลท์ที่เลือกไว้ เช่น การตัดสินใจที่สำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการ ไปยังแอปพลิเคชันที่คุณเลือกไว้
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- บันทึกการประชุมเฉพาะกิจที่ไม่ได้อยู่ในปฏิทินของคุณโดยการวางลิงก์ลงในแบบฟอร์มป้อนข้อมูลของเครื่องมือหรือส่งคำเชิญปฏิทินไปยังบอทการประชุม
- ควบคุมการเข้าถึงโดยการทำให้การประชุมเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ, แชร์เฉพาะไฮไลท์ที่เฉพาะเจาะจง, หรือกำหนดกฎการแชร์ของทีมเพื่อให้เนื้อหาการประชุมสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทีม
- ถามคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ การติดตามผล หรือประเด็นเฉพาะจากการประชุมที่ผ่านมา และรับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนดูบันทึกการประชุมด้วย AI Chat
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- สำหรับการประชุมเฉพาะกิจที่สำคัญซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาหรือซิงค์ล่วงหน้า การเริ่มถอดความกลางการประชุมอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ MeetGeek
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $27 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า:
ในฐานะโค้ชด้านภาษา ฉันพบว่า MeetGeek มีประโยชน์มากในการติดตามการเรียนการสอนของฉันและดูความก้าวหน้าของลูกค้า มันใช้งานง่าย ระบบจะค้นหาการประชุมของฉันโดยอัตโนมัติและเข้าร่วมโดยแทบไม่ต้องมีการแทรกแซงจากฉันเลย สรุปที่มันให้มานั้นดีและช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญสำหรับการเรียนครั้งต่อไป
ในฐานะโค้ชด้านภาษา ฉันพบว่า MeetGeek มีประโยชน์มากในการติดตามการเรียนการสอนของฉันและดูความก้าวหน้าของลูกค้า มันใช้งานง่าย ระบบจะค้นหาการประชุมของฉันโดยอัตโนมัติและเข้าร่วมโดยแทบไม่ต้องมีการแทรกแซงจากฉันเลย สรุปที่มันให้มานั้นดีและช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญสำหรับการเรียนครั้งต่อไป
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่และทีม
7. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปตามหัวข้อพร้อมไฮไลต์ที่มีเวลาและช่วงเวลาที่ปักหมุด)
แทนที่จะเป็นกำแพงข้อความ ระบบ AI ของ tl;dv จะจัดระเบียบนาทีตามหัวข้อ ทำให้คุณสามารถนำทางไปยังการตัดสินใจ ความท้าทาย การติดตามผล และประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างรวดเร็ว แต่ละหัวข้อจะรวมถึงบทสรุปสั้นๆ และลิงก์ไปยังช่วงเวลาที่กล่าวถึงในบันทึกเสียง
เครื่องมือนี้ยังรองรับการบันทึกแบบกึ่งอัตโนมัติโดยให้คุณปักหมุดช่วงเวลาสำคัญระหว่างการประชุมได้ เมื่อคุณปักหมุดสิ่งใดไว้ AI จะสร้างสรุปที่เน้นเฉพาะช่วงเวลาดังกล่าว และใช้แท็กที่ AI กำหนดเพื่อรวมข้อมูลนั้นเข้ากับสรุปโดยรวม
ด้วยเทมเพลตการประชุม คุณสามารถสร้างและใช้โครงสร้างที่กำหนดเองในการประชุมของคุณ เพื่อให้สรุปที่สร้างโดย AI ติดตามรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนการสนทนาในการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำให้เป็นเอกสารกระบวนการที่มีโครงสร้างและมาตรฐานการทำงานในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงคลังตัวอย่างคำถามเฉพาะบทบาทขนาดใหญ่ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นและมีโครงสร้างมากขึ้นจากการบันทึกการประชุมของคุณ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อระบุหัวข้อสำคัญ แนวโน้ม การตัดสินใจ และประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำในทั้งการประชุมเดี่ยวและการประชุมหลายฝ่าย
- ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อจับภาพ, สรุป, วิเคราะห์, และผสานเนื้อหาการประชุมเข้ากับเครื่องมือและกระบวนการที่มีอยู่ของคุณเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์การประชุมแบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ tl;dv
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงฟีเจอร์ที่ขาดหายไป เช่น การสรุปการประชุมหลายครั้งเข้าด้วยกัน หรือการกลุ่มการประชุมเพื่อการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้น
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $98 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง tl;dv อย่างไรบ้าง?
สตาริห์จากรีวิว G2:
tl;dv เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสรุปการประชุมและบันทึกประเด็นสำคัญทั้งหมดในการสนทนา ความสามารถในการเลือกใช้เทมเพลตสรุปที่หลากหลายช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ
tl;dv เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสรุปการประชุมและบันทึกประเด็นสำคัญทั้งหมดในการสนทนา ความสามารถในการเลือกใช้เทมเพลตสรุปที่หลากหลายช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ
8. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมทันทีด้วยแชท AI และเพลย์ลิสต์ไฮไลท์)
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของ Fathom จะเปลี่ยนการประชุมทั้งหมดของคุณให้กลายเป็นสรุปความยาว 1–2 นาที พร้อมไฮไลท์ การตัดสินใจ และงานที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซ AI แบบแชทที่คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือขอร่างสรุปและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหลังจากการสนทนาได้อีกด้วย
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับ Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana และอื่น ๆ ได้ ทำให้ข้อมูลการประชุมสามารถไหลเข้าสู่ระบบการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณได้ สำหรับทีม เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติเช่น โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน, การควบคุมการเข้าถึง, การเล่นรายการบันทึก, การแชร์ไฮไลท์ และอื่น ๆ ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันแม้ว่าจะพลาดการโทรไปก็ตาม
คุณจะได้รับบริการถอดเสียงในหลายภาษา พร้อมตัวเลือกในการสร้างคลังคำศัพท์หรือพจนานุกรมเฉพาะสำหรับตัวย่อและศัพท์เฉพาะของบริษัทคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียงและประสิทธิภาพของการประชุมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือทางเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- จัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างเพลย์ลิสต์ของช่วงเวลาสำคัญสำหรับการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม หรือการทบทวนผลงาน
- ให้เครื่องมือติดตามจังหวะและพลวัตของการประชุมของคุณในพื้นหลังขณะที่คุณยังคงสนทนาอยู่ พร้อมฟีเจอร์การโค้ชด้วย AI แบบเรียลไทม์
- กลับมาดูบันทึกการประชุม, สรุป, และไฮไลต์ได้ตลอดเวลาบน Fathom Dashboard ของคุณ ซึ่งเก็บทุกการบันทึกของคุณไว้
เข้าใจข้อจำกัด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ ดังนั้นคุณสามารถใช้ได้เพียงสำหรับการประชุมที่คุณเข้าร่วมจากเดสก์ท็อปหรือแลปท็อป
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- ทีม: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Fathom คือวิธีที่มันจัดการการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมจากฉันเลย มันบันทึกโดยอัตโนมัติ บันทึกทุกอย่างไว้ในคลาวด์ และให้บทถอดความฉบับเต็ม หากฉันลืมรายละเอียดหรือต้องการกลับไปทบทวนการสนทนา ฉันสามารถย้อนกลับไปดูได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Fathom คือวิธีที่มันจัดการการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมจากฉันเลย มันบันทึกโดยอัตโนมัติ บันทึกทุกอย่างไว้ในคลาวด์ และให้บทถอดความฉบับเต็ม หากฉันลืมรายละเอียดหรือต้องการกลับไปทบทวนการสนทนา ฉันสามารถย้อนกลับไปดูได้อย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดในการสกัดการตัดสินใจจากบันทึกการประชุม
📮ClickUp Insight: 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเชื่อว่าการอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถแทนที่ด้วยทางเลือกแบบอะซิงโครนัสได้ ในขณะที่ 25% ระบุเช่นเดียวกันสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือเฉพาะทางหลายตัว การสร้างข้อมูลที่กระจัดกระจาย และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ClickUp ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นทีมด้วยการรวมศูนย์การสนทนาผ่านเธรดความคิดเห็น ช่วยให้สามารถบันทึกการอัปเดตได้อย่างรวดเร็วผ่านClickUp Clips และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 50% ด้วย ClickUp!
9. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและกำหนดการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วย AI)
Fellow เป็นซอฟต์แวร์จัดการการประชุมที่ฝังความสามารถของ AI ลงในกระบวนการทำงานของการประชุมของคุณ
มันผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, และ Slack เพื่อบันทึกการประชุม, บันทึกเสียง, ตรวจจับการตัดสินใจ, และสกัดข้อมูลการกระทำ.
ผู้ช่วย AI 'Ask Fellow' ทำงานครอบคลุมทุกการประชุมที่ผ่านมาของคุณเพื่อดึงข้อมูลอัปเดตที่คุณพลาดไปและดึงข้อความที่เกี่ยวข้องและสรุปโดยไม่ต้องเล่นการโทรทั้งหมดใหม่
AI ยังช่วยเตรียมการประชุมได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 'AI Agenda Builder' สร้างหัวข้อวาระการประชุมและประเด็นการสนทนาที่มีโครงสร้างจากชื่อการประชุมและคำอธิบายในปฏิทิน และ 'AI Suggested Topics' เสนอหัวข้อที่คุณสามารถเพิ่มลงในวาระการประชุมได้
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- จัดเก็บการประชุมที่บันทึกไว้และบันทึกการประชุมไว้ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบด้วยช่องทางต่างๆ และกลับมาทบทวนการตัดสินใจได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
- รับเทมเพลตบันทึก AI ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการประชุมประจำวัน การประชุมใหญ่ การกำหนดลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ การประชุมเปิดตัวกับลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลการประชุมด้วยการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด การกำกับดูแลระดับองค์กร และการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, HIPAA และ GDPR
ข้อจำกัดร่วมกัน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าสรุปแบบเดียวใช้ได้กับทุกกรณีไม่ตรงกับประเภทการประชุมเฉพาะหากไม่มีการปรับแต่ง
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- ทีม: $11 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fellow อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Fellow คือความใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที มันทำให้การจัดการประชุม บันทึก และการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ฉันมีระเบียบและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Fellow คือความใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที มันทำให้การจัดการประชุม บันทึก และการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ฉันมีระเบียบและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:58% ของพนักงานยอมรับว่าพวกเขาบล็อกเวลาในปฏิทินของพวกเขาเพียงเพื่อปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิจากการประชุมเพิ่มเติม
10. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมที่เน้นการขายและการโค้ชแบบเรียลไทม์)
Avoma เป็นโค้ชการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับองค์ประกอบสำคัญของการสนทนา เช่น ข้อคัดค้านของลูกค้า การกล่าวถึงคู่แข่ง จุดเจ็บปวด และลำดับความสำคัญ จากนั้นจะเน้นย้ำให้ทบทวน นอกจากนี้ยังให้คะแนนการโทรตามวิธีการขายของคุณเองหรือเกณฑ์ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยระบุจุดที่ตัวแทนขายต้องการการฝึกอบรมหรือจุดที่ข้อตกลงอาจมีความเสี่ยง
คุณสมบัติเช่น 'ผู้ช่วยตอบสด' ให้คำแนะนำตามบริบทในระหว่างการโทรสด และ 'ตัวติดตามอัจฉริยะ' ตรวจสอบคำสำคัญเพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส
ด้วยคุณสมบัติ 'บุ๊กมาร์ก' คุณสามารถทำเครื่องหมายเวลาในโมเมนต์สำคัญ บันทึกการสนทนาโดยรอบ สรุปเป็นโน้ตสั้น ๆ และจัดระเบียบไว้ภายใต้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องได้
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- จัดระเบียบสรุปให้เป็นบทและหมวดหมู่ที่ชาญฉลาด เพื่อให้บันทึกสามารถสแกนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
- รับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสนับสนุนการตัดสินใจระหว่างแผนกต่างๆ
- ติดตามรูปแบบ เช่น อัตราส่วนการพูด/ฟัง และแนวโน้มของหัวข้อ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทำแตกต่างอย่างไร และนำพฤติกรรมเหล่านั้นไปปรับใช้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Avoma
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในคุณสมบัติการถอดความและสรุปของ AI โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น คุณภาพเสียงที่ไม่ดี สำเนียงหนัก หรือการสนทนาที่มีศัพท์เทคนิคมาก
ราคาของ Avoma
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- สตาร์ทอัพ: $29 ต่อที่นั่งเครื่องบันทึก/เดือน
- องค์กร: $39 ต่อที่นั่งบันทึกเสียง/เดือน
- องค์กร: $39 ต่อที่นั่งเครื่องบันทึก/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า:
ฉันใช้ Avoma สำหรับการบันทึกและตรวจสอบการโทรขาย และมันทำงานได้อย่างราบรื่นและมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ฉันไม่เคยประสบปัญหาการถอดเสียงผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ เลย ฉันชื่นชมฟีเจอร์ Ask Avoma เป็นอย่างมาก เพราะมันช่วยประหยัดเวลาได้มากโดยช่วยให้ฉันตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะจากบทสนทนาได้
ฉันใช้ Avoma สำหรับการบันทึกและตรวจสอบการโทรขาย และมันทำงานได้อย่างราบรื่นและมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ฉันไม่เคยประสบปัญหาการถอดเสียงผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ เลย ฉันชื่นชมฟีเจอร์ Ask Avoma มาก เพราะมันช่วยประหยัดเวลาได้มากโดยช่วยให้ฉันตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะจากบทสนทนาได้
เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นแผนงานที่มีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ClickUp
แน่นอน ความถูกต้องของการถอดความมีความสำคัญเมื่อมองหาเครื่องมือบันทึกการประชุม แต่การที่เครื่องมือเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์กับการนำไปปฏิบัติก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
ด้วย ClickUp รายงานการประชุมจะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับการดำเนินการ รายการที่ต้องดำเนินการที่สร้างโดย AI สามารถแปลงเป็นงานได้ทันทีพร้อมเจ้าของ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
แทนที่จะจัดการเอกสารการเรียนและรายการงานแยกกัน ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันในที่ทำงานเดียวซึ่งความคืบหน้าจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติ
ก้าวข้ามการจดบันทึกแบบดั้งเดิมและเริ่มเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน