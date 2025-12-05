3 ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดในการสกัดการตัดสินใจจากบันทึกการประชุมในปี [year]

การประชุมอาจน่าเบื่อ
บันทึกไม่รู้จบ ความคิดที่ล่องลอย หรืออาจจะมีภาพวาดเล่นสักสองสามภาพ
แต่ถ้าการประชุมของคุณ จริงๆ แล้ว ได้สร้างประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับคุณล่ะ?
เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถบันทึกบันทึก, แยกแยะการตัดสินใจที่สำคัญ, และสรุปการหารือได้โดยอัตโนมัติ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนการทำความสะอาด
ส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้
พร้อมที่จะเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย
ทำไมต้องใช้ซอฟต์แวร์ PM ที่ดึงการตัดสินใจจากบันทึกการประชุม?
การประชุมทีมมีไว้เพื่อขับเคลื่อนความสอดคล้อง แต่บ่อยครั้งกลับเป็นตรงกันข้าม รายละเอียดสำคัญถูกละเลย งานไม่ได้รับการมอบหมาย และกำหนดส่งก็เลื่อนออกไป ทุกคนกลับออกไปพร้อมหน้ากระดาษบันทึกการประชุมดิบ ๆ ที่ไม่มีใครกลับไปดูอีก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สมัยใหม่สำหรับบันทึกการประชุมช่วยแก้ปัญหานี้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงคุ้มค่ากับเวลาและเงินของคุณ...
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำทันทีAI สกัดการตัดสินใจจากบันทึกการประชุม แปลงเป็นงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเพิ่มวันที่ครบกำหนด—เพื่อให้ทุกผลลัพธ์สามารถดำเนินการได้ในทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลง
- เพิ่มการรับผิดชอบภายในทีมของคุณ เมื่อการตัดสินใจเชื่อมโยงกับงานภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ จะไม่มีความคลุมเครือเกี่ยวกับใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าอะไรถูกตกลงไว้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และเมื่อไหร่ที่ต้องทำให้เสร็จ—ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- การทำให้การจดบันทึกและการบันทึกการตัดสินใจเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลติดตามผล การขอคำชี้แจงเพิ่มเติม หรือการค้นหาข้อมูลจากบันทึกการประชุม เวลาที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
- บันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม, และการตัดสินใจถูกเก็บไว้ในที่เดียว. พนักงานใหม่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามการประชุมที่ผ่านมาได้โดยไม่ต้องขอการอัปเดตโครงการจากทีม.
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามการสำรวจของ ClickUp ในหัวข้อ'สถานะของการสื่อสารในที่ทำงานในปี 2025' พบว่ามากกว่า 40% ของผู้เชี่ยวชาญรู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามผลจากประเด็นที่ต้องดำเนินการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่องทางการสื่อสารถูกแบ่งระหว่างอีเมล (42%) และการส่งข้อความทันที (41%) ทำให้ประเด็นที่ต้องดำเนินการมักกระจัดกระจายไปทั่วที่ทำงาน
การสำรวจของ HBR อีกฉบับหนึ่งรายงานว่าทีมสูญเสียเวลากว่า 60% ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับการสกัดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เมื่อคุณกำลังเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถดึงการตัดสินใจ (และรายการที่ต้องดำเนินการ) จากบันทึกการประชุมของคุณได้โดยอัตโนมัติ ให้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ความแม่นยำในการสกัดข้อมูล:เครื่องมือ AIสามารถตรวจจับการตัดสินใจได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่รายการที่ต้องดำเนินการ จากการสนทนา? ตัวอย่างเช่น "เราจะเลือกผู้ขาย X" เทียบกับ "ลองพิจารณาผู้ขาย X ดู" นอกจากนี้ควรสามารถระบุผู้พูด ระบุเวลา และจับความคลุมเครือใด ๆ ได้ด้วย
- ขับเคลื่อนด้วย AI: ควรบันทึกการประชุมทั้งหมด สรุปประเด็นสำคัญของการสนทนา ไฮไลต์การตัดสินใจ และนำเสนอขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- เปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นงานโดยตรง: เครื่องมือควรแปลงการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการที่สกัดจากบันทึกการประชุมให้กลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และลำดับความสำคัญ
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ:เครื่องมือสื่อสาร AIควรสามารถซิงค์กับ Zoom, Google Meets, Teams และปฏิทินของคุณ เพื่อให้ผู้จดบันทึกสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติและจัดเก็บการตัดสินใจไว้ในที่เดียว
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของข้อมูล: ผู้ช่วยจดบันทึก AI ของคุณควรมีการรับรอง SOC 2 และ HIPAA รวมถึงมีระบบความปลอดภัยระดับองค์กร การเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจรช่วยรักษาความปลอดภัยของบันทึกการประชุมและการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสนทนาของคุณมีลูกค้าหรือหัวข้อที่เป็นความลับ
อย่างไรก็ตาม นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างผู้แข่งขันชั้นนำ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นการกระทำ
|ผู้จดบันทึก AI, AI เชิงบริบท, SyncUps, การผสานรวมกว่า 1,000 รายการ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เข้าใจ
|สรุปแบบเรียลไทม์หลายภาษา
|การบันทึกการโทรอัตโนมัติ, การติดแท็กการตัดสินใจ, การผสานระบบ CRM
|มีแผนฟรีให้บริการ. แผนโปรเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|หิ่งห้อย. ai
|สามารถค้นหาได้
|การถอดเสียงข้ามแอปมากกว่า 40 แอป, ค้นหาคำสำคัญ, ไฮไลต์งาน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
🔴 การสูญเสียประสิทธิภาพ: ต้นทุนของการตอบกลับอย่างรวดเร็วนั้นยากที่จะมองข้าม พนักงานที่ใช้ความรู้สูญเสียเวลาในการมีสมาธิถึง 23 นาทีหลังจากการถูกรบกวนแต่ละครั้ง
หลังจากเพียง 20 นาทีของการทำงานที่ถูกขัดจังหวะ ระดับความเครียดก็พุ่งสูงขึ้น ผู้คนรายงานว่ารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น มีปริมาณงานมากขึ้น ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น และรู้สึกกดดันมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดที่สกัดการตัดสินใจจากบันทึกการประชุมเพื่อนำไปใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม AI ที่ดีที่สุดประกอบด้วย:
1. ClickUp (การจัดการโครงการด้วย AI และการเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่ดำเนินการได้)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานในที่เดียว ผสานการจัดการโครงการและการจดบันทึกด้วย AI เข้าด้วยกัน ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการประชุม งานเอกสาร และการติดตามงาน
มาดูกันว่า ClickUp สามารถรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์ บริบท และการตัดสินใจในการประชุมของคุณได้อย่างไร
เปลี่ยนการสนทนาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างด้วย AI Notetaker
ClickUp's AI Notetakerเข้าร่วมการประชุมของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกการประชุมที่ถูกต้องพร้อมป้ายกำกับผู้พูด
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet และ Teams โดยอัตโนมัติจากปฏิทินของคุณได้โดยตรง—ไม่ต้องตั้งค่าหรือเชิญเข้าร่วมด้วยตนเอง วิธีนี้ช่วยให้ทุกการสนทนาที่สำคัญถูกบันทึกไว้ แม้ในขณะที่คุณมีนัดซ้อนหรือกำลังสลับการโทรอยู่
แต่มันไปไกลกว่าการถอดความ
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท ระบบจะเน้นย้ำการตัดสินใจ แสดงรายการที่ต้องดำเนินการ ระบุผู้รับผิดชอบ และสรุปประเด็นสำคัญ
เมื่อคุณใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณวิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำ:
นี่คือวิธีที่ AI Notetaker ของ ClickUp เพิ่มคุณค่าให้กับงานของคุณ:
- แยกแยะผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างง่ายดายและจดจำผู้พูดแต่ละคนได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถระบุที่มาของความคิดได้อย่างถูกต้อง
- วิเคราะห์ช่องว่างของความรู้และค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อลดการพูดมากเกินไปหรือการพูดซ้ำ
- รับสรุปการประชุมที่ครบถ้วน พร้อมเวลาที่ระบุ และประเด็นสำคัญใน ClickUp Docs เพื่อแบ่งปันได้ทันที
- สร้างงานโดยอัตโนมัติตามรายการที่ต้องดำเนินการที่ตรวจพบ และแนะนำการเชื่อมโยงงานและความสำคัญแบบเรียลไทม์
- สร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้เพื่อไม่ให้สูญเสียบริบท
รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp แปลงการสนทนาและเนื้อหาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ความสามารถของ ClickUp Brain ได้แก่:
- การสร้างเนื้อหาอัจฉริยะ: ร่างวาระการประชุม, สรุป, อีเมล และการอัปเดตโครงการที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
- การสกัดข้อมูลเชิงลึก: สรุปบันทึกการประชุม เอกสาร และความคิดเห็นในหัวข้อ
- Translation: ถอดความบันทึกการประชุมของคุณเป็นหลายภาษา
- คำแนะนำตามบริบท: แนะนำขั้นตอนถัดไป, กำหนดเวลา, และการทำงานอัตโนมัติ
⭐ โบนัส: ก้าวไปไกลกว่าการบันทึกการประชุมด้วยClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX นำทุกแหล่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประชุมของคุณ ทำให้การสกัดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมีความสมบูรณ์และแม่นยำยิ่งขึ้น นี่คือวิธีที่ช่วยให้การประชุมของคุณก้าวไปอีกขั้น:
การสร้างงานที่มีบริบทครบถ้วน: เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้เป็นงานที่พร้อมใช้งานโดยมีไฟล์ที่เชื่อมโยง ประวัติการทำงาน และเอกสารสนับสนุนมาด้วย—โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากประชุมหรือไดรฟ์ในอดีต
การค้นหาแบบรวมศูนย์ในทุกแอป: ดึงข้อมูลจาก Google Drive, Sheets, Slack, Confluence, GitHub และอื่นๆ ได้ทันที เพื่อเสริมการตัดสินใจด้วยบริบทที่ครบถ้วน
การบันทึกข้อความจากเสียงพูด: บันทึกสมมติฐาน ความเสี่ยง หรือการติดตามผล และเปลี่ยนให้เป็นบันทึกที่มีโครงสร้างหรืองานที่ต้องทำโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง
ลบการกระจายตัวของ AI: แทนที่เครื่องมือ AI แยกต่างหาก, ผู้จดบันทึก, และการสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
การรับรู้บริบทข้ามแอปพลิเคชัน: เมื่อมีการตัดสินใจในการประชุม Brain MAX จะแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสนทนาที่ผ่านมา หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพาจากเครื่องมืออื่นโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณจัดเก็บบันทึกการประชุม สรุปการประชุม การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางความรู้ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
เนื่องจากเอกสารเป็นแบบเนทีฟใน ClickUp ทุกหน้าจึงสามารถอ้างอิงงานจริง ฝังมุมมอง ติดแท็กเจ้าของ และเชื่อมโยงไปยังไทม์ไลน์โครงการจริงได้
คุณสามารถแก้ไขบันทึกร่วมกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และเปลี่ยนข้อความหรือรายการที่ต้องทำเป็นงานได้ในคลิกเดียว
สรุปการประชุมสามารถบันทึกได้โดยตรงเป็นเอกสาร ทำให้การหารือของคุณเชื่อมโยงกันได้ สามารถค้นหาได้ และเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงานของคุณอย่างถาวร ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าใครเขียนอะไรไว้หรือบันทึกไว้ที่ไหนอีกต่อไป
ให้ตัวแทน AI ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp's AI Agentsทำหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมทีมที่ฉลาด. พวกเขาฟังการประชุมของคุณ, ทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องทำต่อไป, และดำเนินการติดตามงานให้คุณ.
แทนที่จะเพียงแค่สร้างคำแนะนำ ตัวแทนเหล่านี้สามารถวางแผน ดำเนินการ และประสานงานต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้
ลดความพยายามในการแปลงการสนทนาจากการประชุม Zoom หรือแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ ให้เป็นความก้าวหน้าที่สามารถดำเนินการได้
ตัวอย่าง: หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า ตัวแทน AI จะตรวจสอบสรุปจาก Notetaker, สกัดการตัดสินใจสำคัญ, และสร้างงานที่มีเจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, และเอกสารที่เชื่อมโยงได้ทันที
หากการติดตามผลขึ้นอยู่กับไฟล์ใน Google Drive หรือแผ่นงบประมาณใน Sheets ตัวแทนจะนำบริบทนั้นมาโดยอัตโนมัติ หากมีสิ่งใดหยุดชะงักในภายหลัง สามารถยกระดับ แจ้งเตือนเจ้าของ หรือปรับเส้นเวลาตามการเปลี่ยนแปลงในโครงการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างการประชุมทันที: ใช้SyncUpsเพื่อเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วและแชร์หน้าจอของคุณภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ รับสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการหลังการประชุม
- แทนที่การประชุมอธิบายด้วยวิดีโอหน้าจอ: บันทึกวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ เพื่อชี้แจงการตัดสินใจ แบ่งปันข้อเสนอแนะ หรือแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยใช้Clips
- ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด:ลำดับความสำคัญของงานจะแสดงทันทีว่าประเด็นใดจากการประชุมที่ต้องได้รับความสนใจก่อน ช่วยให้ทีมจัดลำดับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความสับสนหรือต้องติดตามงานซ้ำ
- ป้องกันอุปสรรคและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ: วางแผนงานที่งานหนึ่งๆ ต้องพึ่งงานอื่น เพื่อให้ทีมทราบลำดับการทำงานที่ถูกต้องโดยใช้ClickUp Dependencies
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อ ClickUp กับ Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้บันทึกการประชุม การตัดสินใจ และงานต่างๆ เคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งชุดเครื่องมือของคุณด้วยClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึงการใช้ AI Notetaker ของ ClickUp:
ระบบบันทึกโน้ต AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp นั้นมีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปการประชุมและประหยัดเวลาในการติดตามผล นอกจากนี้ เรายังชื่นชอบความสามารถในการเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ชัดเจนและมีโครงสร้างโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน
ระบบบันทึกโน้ต AI ในตัวของ ClickUp นั้นมีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปการประชุมและประหยัดเวลาในการติดตามผล เรายังชื่นชอบความสามารถในการเผยแพร่บันทึกการเผยแพร่ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจตรงกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการประชุมใน ClickUp
2. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการเน้นข้อมูลแบบเรียลไทม์หลายภาษา)
ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Fathom AI ช่วยให้คุณบันทึกการประชุมได้โดยไม่ต้องพึ่งการจดบันทึกด้วยตนเอง
เครื่องมือนี้จะบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างบันทึกการประชุม และให้คุณติดแท็กประเด็นสำคัญในการสนทนา (รายการที่ต้องดำเนินการ หรือสิ่งที่ต้องติดตาม) ระหว่างการประชุม
คุณสามารถถาม Fathom ได้ทุกคำถามเกี่ยวกับการประชุมทีมของคุณในภาษาธรรมชาติ และได้รับคำตอบทันที Fathom ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งห้องสมุดการประชุมขององค์กรคุณ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในอดีต, คำติชมจากลูกค้า, และการหารือเชิงกลยุทธ์
ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมจัดการคำศัพท์ทางเทคนิคได้เมื่อคุณฝึกฝนมันด้วยคำศัพท์เฉพาะในอุตสาหกรรมของคุณ
สามารถแชร์บันทึกการประชุมกับสมาชิกทีมเฉพาะได้ โดยอิงจากผู้ที่เกี่ยวข้องและหัวข้อที่ได้พูดคุย
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนา เพิ่มบริบท ถามคำถาม และแท็กสมาชิกในทีมเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- สร้างแม่แบบสรุปการประชุมที่กำหนดเองตามขั้นตอนการทำงานของทีมคุณ
- ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana และอื่นๆ อีกมากมาย—ช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติตั้งแต่การประชุมไปจนถึงงานหรือจุดติดต่อกับลูกค้า
เข้าใจข้อจำกัด
- ไม่รองรับคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การติดตามความคืบหน้า การมอบหมายงาน และอื่น ๆ
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $28 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (5,000 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Fathom:
ฉันชอบสรุปที่สะอาดและง่ายต่อการนำทางพร้อมไฮไลต์ที่มีเวลาที่ระบุไว้ซึ่งทำให้ฉันสามารถกระโดดไปยังช่วงเวลาสำคัญในการโทรได้โดยตรง ความถูกต้องของการถอดเสียงมักจะดี แต่บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงหรือสำเนียง
ฉันชอบสรุปที่สะอาดและง่ายต่อการนำทางพร้อมไฮไลต์ที่มีเวลาประทับที่ช่วยให้ฉันกระโดดไปยังช่วงเวลาสำคัญในสายได้ทันที ความถูกต้องของการถอดความมักจะดี แต่บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงหรือสำเนียง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fathom AI ในการจดบันทึกด้วย AI
📮 ClickUp Insight: การประชุมส่วนใหญ่จบลงโดยไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และผู้จัดการโครงการต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการติดตามงานที่ต้องดำเนินการหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
ด้วยClickUp AI NotetakerและClickUp Brain การตัดสินใจจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ สรุป และเปลี่ยนเป็นงาน คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการตรวจสอบบันทึกและใช้เวลาในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าของ ClickUp รายงานว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 86% และประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ ด้วยการอัตโนมัติบันทึกการประชุม สร้างสรุปอัจฉริยะ และแปลงเป็นงาน บริษัทอย่าง Talent Plus เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้มากกว่า 10% ในขณะที่ Atrato ลดการทำงานเกินเวลาของนักพัฒนาลง 20% หลังจากรวมระบบใน ClickUp
3. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับบทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้)
ไฟร์ฟลายส์ คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ช่วยถอดความ สรุป และวิเคราะห์การประชุมของคุณ
ผู้ช่วยจดบันทึก AI ทำงานให้คุณแม้กระทั่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น คุณจะได้รับสรุปก่อนการประชุมพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ บริบท และการดำเนินการจากการสนทนาและการประชุมครั้งก่อน
ระหว่างการประชุม Fireflies จะให้บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ในกว่า 100 ภาษา นอกจากนี้ยังสามารถระบุผู้พูดที่แตกต่างกันในการประชุมและไฟล์เสียงได้อีกด้วย
หลังการประชุม คุณจะได้รับสรุป AI แบบทันที ครอบคลุมทุกประเด็น พร้อมหัวข้อสำคัญ ข้อปฏิบัติ และบันทึกส่วนตัวที่ปรับแต่งได้
Live Assist ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนา ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลการเจรจาเรื่องราคาจากสายก่อนหน้านี้ได้ทันที โดยไม่ทำให้การสนทนาปัจจุบันเสียจังหวะ
ด้วยเทมเพลตสรุปการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้า การสนทนาจะถูกบันทึกไว้ ส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ถอดเสียงการสนทนาจาก Aircall, RingCentral และระบบโทรศัพท์อื่น ๆ หรือใช้ Fireflies API เพื่อประมวลผลไฟล์เสียง
- สร้างอีเมลโดยอัตโนมัติ, เขียนรายงาน, วิเคราะห์การสนทนา, และสร้างสกอร์การ์ด
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึก เช่น เวลาพูดของผู้พูด, ตัวติดตามหัวข้อ, และการวิเคราะห์ความรู้สึก
- ตัดตอนช่วงเวลาสำคัญจากการสนทนาเป็นคลิปเสียงสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- สรุปบางครั้งอาจต้องแก้ไขด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลง
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $18/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $29/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับไฟร์ฟลายส์: ai:
Fireflies เป็นเครื่องมือที่ช่วยได้มากในการสนับสนุนการจดบันทึก ฉันคิดว่ามันมีความแม่นยำประมาณ 80% กับสิ่งที่ถูกพูดถึง อย่างไรก็ตาม มันไม่ค่อยจับสำเนียงได้ดีนัก ฉันไม่ชอบที่มันใช้พื้นที่หมดเร็วมาก และเราต้องลบการโทรในประวัติเพื่อเพิ่มพื้นที่ บางครั้ง Fireflies ไม่เข้าร่วมการโทรอย่างรวดเร็วและเราต้องเชิญมันเข้ามาใหม่ ความน่าเชื่อถือปานกลาง
Fireflies เป็นเครื่องมือที่ช่วยได้มากในการสนับสนุนการจดบันทึก ฉันคิดว่ามันมีความแม่นยำประมาณ 80% กับสิ่งที่ถูกพูดถึง อย่างไรก็ตาม มันไม่ค่อยจับสำเนียงได้ดีนัก ฉันไม่ชอบที่มันใช้พื้นที่หมดเร็วมาก และเราต้องลบการโทรในประวัติเพื่อเพิ่มพื้นที่ บางครั้ง Fireflies ไม่เข้าร่วมการโทรอย่างรวดเร็วและเราต้องเชิญมันเข้าไปใหม่ ความน่าเชื่อถือปานกลาง
🔴 ปัญหาที่เพิ่มขึ้นของการกระจายบริบท: มากกว่า56% ของผู้ทำงานด้านความรู้กล่าวว่าความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือ เช่น การสลับไปมา การแจ้งเตือน และแพลตฟอร์มที่ซ้ำซ้อน ส่งผลกระทบเชิงลบต่องานของพวกเขาในแต่ละสัปดาห์
นั่นคือตัวอย่างของการขยายตัวของบริบทที่เกินความจำเป็น ทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาไฟล์ สลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน ทำซ้ำการอัปเดต และค้นหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพียงเพื่อทำงานของพวกเขาให้เสร็จ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควรจะทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น แต่เครื่องมือส่วนใหญ่กลับเพิ่มแต่ความสับสนมากขึ้น
จุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท: ทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ—งาน, เอกสาร, การตัดสินใจ, การอัปเดต—รวมอยู่ในที่เดียว เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์และค้นหาได้ด้วยAI ที่เข้าใจบริบท
เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การจดบันทึก
นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมสามตัวที่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการบันทึกการประชุมและการตัดสินใจ
- Tactiq: Tactiq เป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งทำงานร่วมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams เพื่อทำการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ด้วยการถอดเสียงแยกตามผู้พูด คุณสามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ สำหรับทีมที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเครื่องมือจัดการโครงการแต่ต้องการผู้จดบันทึก AI แบบสแตนด์อโลน Tactiq เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
- Sembly AI: สร้างเอกสาร AI เช่น รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง, ข้อเสนอการขาย, หรือข่าวประชาสัมพันธ์ได้โดยตรงจากการหารือในที่ประชุม ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการเอกสารอย่างรวดเร็ว Sembly AI สามารถทำให้แผนโครงการ, บักเก็ตรสปรินต์, สรุปการทบทวน, และการติดตามการตัดสินใจและอุปสรรคได้โดยตรงจากผลลัพธ์ของการประชุม โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- แนวคิด:Notion รวมเอกสารการประชุม การจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้ไว้ในที่ทำงานเดียว เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการบันทึกการประชุมฝังอยู่ในกระบวนการทำงานโดยตรง หลังจากถอดเสียงการประชุมแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกการประชุมไปยังหน้าโครงการ งาน แผนงาน หรือ SOP ได้ จัดเก็บประวัติการประชุมทั้งหมดไว้ในศูนย์ความรู้ที่สามารถค้นหาได้
👀 คุณรู้หรือไม่? การประชุมที่เริ่มหลัง 20.00 น. เพิ่มขึ้น16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าวันทำงานแบบดั้งเดิมกำลังหายไป
⭐ โบนัส: จับทุกข้อมูลเชิงลึกได้ในคลิกเดียวด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp สร้างงานจากเว็บไซต์หรือแท็บใดก็ได้ ดึงภาพ (บั๊ก, ข้อเสนอแนะ UI, หลักฐานการทำงาน) เพิ่มเครื่องหมาย และแนบโดยตรงไปยังงานหรือความคิดเห็นเพื่อความชัดเจนและการประสานงานที่รวดเร็วขึ้น
ทำให้การประชุมชัดเจนและรับผิดชอบได้ด้วย ClickUp
เมื่อพิจารณาปัญหาการประชุมที่มากเกินไป จุดเริ่มต้นที่ดีคือการลดจำนวนการประชุมตั้งแต่แรก
การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
วัฒนธรรม 'เขียนก่อน' (สรุป, ความเสี่ยง, ข้อเสนอแนะ, วาระการประชุม) ช่วยลดการประชุมเพราะผู้คนตอบสนองต่อเอกสารแทนที่จะนัดเวลา
อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่การประชุมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดึงการตัดสินใจจากบันทึกการประชุมช่วยให้กระบวนการมีความชัดเจน
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย
ด้วย AI Notetaker และ AI ที่เข้าใจบริบท การตัดสินใจในที่ประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และบริบทที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งตรงไปยังงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ
เพื่อเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการกระทำ,ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี.
คำถามที่พบบ่อย
ClickUp's AI Notetaker สามารถสร้างงานอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการที่ตรวจพบในบันทึกการประชุมได้ รองรับการสร้างงานแบบเนทีฟ ในขณะที่ Fathom จะดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมออนไลน์และซิงค์เข้ากับเครื่องมือของคุณ
การติดตามการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการบันทึกผลลัพธ์ของการประชุมและการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ จากนั้นมอบหมายการตัดสินใจให้กับเจ้าของและเชื่อมโยงกับงานหรือขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ ควรจัดเก็บการตัดสินใจไว้ในระบบกลางที่สามารถค้นหาได้ เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้เมื่อใดและโดยใคร
ใช่ครับ ผู้ช่วยประชุม AI สมัยใหม่สามารถฟังการสนทนา สรุปเนื้อหา และเน้นรายละเอียดหรือภารกิจสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ไม่เพียงแต่สรุปการประชุมเท่านั้น แต่ยังมีการค้นหาด้วย AI ที่ช่วยตอบคำถามตามบริบท เช่น 'เราตัดสินใจอะไรไปบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว?' และให้รายการดำเนินการที่ AI สร้างขึ้นจากการประชุมเสมือนจริง
ทีมระยะไกลต้องการสถานที่ที่งาน การตัดสินใจ และการสื่อสารอยู่ร่วมกัน ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ เพราะมันรวมการจดบันทึกด้วย AI เข้ากับการจัดการงาน เอกสาร ความฉลาดตามบริบท และการเชื่อมต่อกับ Slack และ Zoom การตัดสินใจและประเด็นสำคัญจะถูกบันทึกในระหว่างการโทร แปลงเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และติดตามได้อย่างโปร่งใสในทีมที่กระจายอยู่
ใช่ เครื่องมือทั้งสามในรายการนี้—ClickUp, Fathom AI และ Fireflies AI—มีแผนฟรีที่รองรับการถอดเสียงการประชุม การสรุป และดึงข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ/การดำเนินการ