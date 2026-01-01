เครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด

ปัญญาประดิษฐ์กำลังจัดการงานที่เคยต้องใช้ทั้งแผนก และเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อมันกำลังมีความสามารถอย่างแท้จริง
40% ของแอปพลิเคชันองค์กรจะผสานรวมเอเจนต์AI เฉพาะงานภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5%
สำหรับทีมขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีน้ำหนักมากขึ้น ชุดเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถรองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดได้แทนที่จะเป็นงานแยกส่วน ซึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทีมที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถส่งมอบได้จริง
บล็อกนี้ครอบคลุมถึงเครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด เราสำรวจว่าทำไมเครื่องมือเหล่านี้จึงคุ้มค่าที่จะพิจารณา และสิ่งที่คุณควรระวังก่อนตัดสินใจใช้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด?
ก่อนที่จะลงลึก ควรทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ AIอย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน เพื่อให้คุณสามารถประเมินแต่ละตัวเลือกตามความต้องการของกระบวนการทำงานจริงของคุณได้
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด 🤖
- ความเป็นอิสระ: เครื่องมือสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ด้วยตัวเองหรือไม่ หรือยังคงต้องให้ใครบางคนเข้ามาแทรกแซง?
- ความเหมาะสมของกระบวนการทำงาน: ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับกระบวนการปัจจุบันของคุณได้หรือไม่ หรือคุณต้องสร้างทุกอย่างใหม่รอบๆ ระบบนี้?
- ความลึกของความสามารถ: สามารถจัดการงานทั้งหมดหรือแผนกได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือครอบคลุมเพียงส่วนเล็ก ๆ ของกระบวนการเท่านั้น?
- ความน่าเชื่อถือในระดับใหญ่: มันยังคงทำงานได้ดีเมื่อทั้งทีมต้องพึ่งพา ไม่ใช่แค่คนเดียว?
- การสนับสนุนการผสานรวม: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้งหรือไม่?
- ราคาที่คาดการณ์ได้: ค่าใช้จ่ายชัดเจนและคงที่หรือไม่ หรือค่าธรรมเนียมตามการใช้งานทำให้คุณต้องจ่ายเกินคาดเมื่อธุรกิจเติบโต?
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มันตรงตามข้อกำหนดของทีมคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการกำกับดูแลองค์กรหรือไม่?
เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมทั้งหมดในพริบตา
นี่คือภาพรวมของเครื่องมือทั้งหมดที่ครอบคลุมในคู่มือนี้ 📊
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรีตลอดไป; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|GitHub Copilot
|คำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์, แก้ไขหลายไฟล์พร้อมกัน, คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ, บริบทที่รับรู้พื้นที่ทำงาน
|นักพัฒนาอิสระ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|โคโด
|การสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติ, การตรวจสอบ PR, การวิเคราะห์หลายรีโพสิตอรี, ความปลอดภัยระดับองค์กร
|นักพัฒนา, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38/ผู้ใช้/เดือน
|โคลด
|หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่, การเข้ารหัสเชิงตัวแทน, การบูรณาการ MCP, โครงการและผลลัพธ์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Replit
|การสร้างแอปแบบครบวงจร, การเขียนโค้ดตามอารมณ์, การแก้ไขแบบผู้เล่นหลายคน, การปรับใช้ในตัว
|นักพัฒนาอิสระ, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|Builder. io
|แปลง Figma เป็นโค้ด, แก้ไข CMS แบบเห็นภาพ, ทดสอบ A/B, ควบคุมส่วนประกอบแบบกำหนดเอง
|ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม, องค์กรธุรกิจ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/ผู้ใช้/เดือน
|แจสเปอร์
|การควบคุมเสียงแบรนด์, ท่อเนื้อหา, พื้นที่ทำงาน Canvas, กระบวนการทำงานทางการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|ทีมการตลาด, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|โนชั่น เอไอ
|การค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน, การทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูล, บันทึกการประชุมด้วย AI, การสร้างเอกสาร
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/สมาชิก/เดือน
|มิดเจอร์นีย์
|การสร้างภาพจากข้อความ, ความสม่ำเสมอของสไตล์, การผสมผสานภาพ, การขยายผืนผ้าใบ
|นักออกแบบ, นักการตลาด, ทีมสร้างสรรค์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|Canva AI
|Magic Design, Magic Write, Magic Media, การลบพื้นหลัง, รองรับหลายภาษา
|นักการตลาด, ผู้สร้างสรรค์, ผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99/ผู้ใช้/เดือน
|Otter AI
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, ป้ายกำกับผู้พูด, สรุปโดย AI, OtterPilot, แชทกับ AI
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|ไฟร์ฟลายส์ เอไอ
|การถอดความการประชุม, ปัญญาการสนทนา, การผสานรวมกว่า 200 รายการ, สรุปโดย AI
|ทีมขาย, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ที่นั่ง/เดือน
|Zapier
|Zaps หลายขั้นตอน, AI Copilot, ตรรกะเงื่อนไข, ตารางและอินเทอร์เฟซ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|ฮับสปอต
|ระบบอีเมลอัตโนมัติ, การสร้างเนื้อหาด้วย AI, การปรับแต่ง CRM, การรายงานการวัดผล
|ทีมการตลาด, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ที่นั่ง/เดือน
|คำอธิบาย
|การตัดต่อวิดีโอแบบข้อความ, เสียงสตูดิโอ, การลบคำเติม, การสร้างคลิปอัตโนมัติ
|ผู้สร้างเนื้อหา, ทีมการตลาด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/คน/เดือน
|Voiceflow
|เครื่องมือสร้างตัวแทนภาพ, ฐานความรู้, รองรับหลาย LLM, การวิเคราะห์การสนทนา
|ทีมผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน, นักพัฒนา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือน
|อูอิซาร์ด
|การสร้างต้นแบบ UI จากข้อความ, การสแกนโครงร่าง, ธีม AI, แผนที่ความร้อนเชิงคาดการณ์
|นักออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|ความขัดแย้ง
|Olivia AI ผู้สรรหาบุคลากร, การนัดสัมภาษณ์, สมัครงานผ่านมือถือเป็นหลัก, การจ้างงานหลายภาษา
|ทีมทรัพยากรบุคคล, องค์กรขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
|ลินดี้
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ, ฝูงตัวแทน, ระบบอัตโนมัติภาษาธรรมชาติ, การจัดการกล่องขาเข้า
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99 ต่อเดือน
|ฉาบ
|ปัญญาในการสนทนา, การติดตามสุขภาพของดีล, การคาดการณ์รายได้, การโค้ชการขาย
|ทีมขาย, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด
มาประเมินกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดการประสานงานด้วยตนเองและการทำงานซ้ำได้อย่างไร
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการแทนที่การดำเนินงานที่กระจัดกระจาย, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือ)
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่สัญญาว่าจะมาแทนที่ทีม แต่พวกมันทำงานแยกกัน พวกมันไม่สามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการของคุณหรือเชื่อมต่อกับวิธีที่องค์กรของคุณทำงานจริง ๆ ได้ การขาดการเชื่อมต่อนี้สร้างแรงเสียดทานแทนที่จะแก้ไขปัญหา
ClickUp'sConverged AI Workspaceแก้ไขช่องว่างนี้โดยตรง ในฐานะแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันฝังความฉลาดในทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่การสร้างงานไปจนถึงการจัดการโครงการอัตโนมัติ
มาดูกันว่ามันกำจัดชั้นการประสานงานด้วยมือที่มักต้องการทีมปฏิบัติการทั้งหมดได้อย่างไร
เปลี่ยนข้อมูลโครงการจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณใน ClickUp ในฐานะผู้ช่วย AI ของคุณ มันจะดึงข้อมูลที่เก็บไว้ในเอกสาร ClickUp บันทึกการประชุม งาน การสนทนา ฯลฯ เพื่อมอบบริบทที่จำเป็นให้กับทีมในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น
ตั้งแต่การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากสรุปการประชุมไปจนถึงการตีความแนวโน้มของปริมาณงาน ช่วยในการอัตโนมัติการรายงาน การระบุอุปสรรค การสร้างการอัปเดตโครงการ และการตอบคำถามแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินอยู่
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมหลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ ทำให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณีการใช้งานได้
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Brain MAX คุณยังสามารถนำ AI ที่เข้าใจบริบทมาไว้บนเดสก์ท็อปของคุณได้โดยตรง ในฐานะแอปซูเปอร์ AI ของคุณ มันรวมบริบทไม่เพียงแค่จากภายใน ClickUp เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอปที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ของคุณ เช่น Figma, Google Drive และ GitHub เพื่อมอบคำตอบให้คุณได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ "พูดเป็นข้อความ" เพื่อถอดเสียงของคุณได้: เขียนข้อความร่าง, กำหนดเวลาประชุม, สร้างงาน, และพูดเพื่อสร้างเอกสารทั้งหมด—ได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ด้วยมือ!
นี่คือวิธีการทำงาน:
PLOY ทีม AI อิสระที่มีความตระหนักรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเต็มที่
ด้วยClickUp Super Agents คุณจะได้รับผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถดำเนินการตามตรรกะหลายขั้นตอนตามลำดับความสำคัญและบริบทของคุณ ต่างจากบอทงานพื้นฐาน ตัวแทนเหล่านี้ทำงานด้วยบริบทของพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วนและสามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ AIที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ
พวกเขานำความสามารถที่แตกต่างกว่า 500 ประการมาสู่ทีมของคุณ ตั้งแต่การคัดกรองคำขอ การร่างเอกสาร และการประสานงานโครงการ ทำงานอย่างต่อเนื่องและประมวลผลงานแม้กระทั่งนอกเวลาทำการ
คุณสามารถ @mention Super Agents ในความคิดเห็นของงาน, มอบหมายงานที่ต้องส่งมอบให้พวกเขาโดยตรง, หรือกำหนดให้พวกเขาทำงานโดยอัตโนมัติได้ พวกเขาจะตรวจสอบงานที่เข้ามา, แจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤต, และแปลงการสนทนาในการประชุมให้เป็นงานที่ต้องส่งมอบพร้อมกำหนดเวลา
โครงสร้างและการใช้งานของซูเปอร์เอเจนต์จะเป็นตัวกำหนดว่าทีมของคุณจะสามารถปลดล็อกการทำงานอัตโนมัติได้มากเพียงใด และทุกการกระทำของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในเส้นทางการตรวจสอบ
🚨 หมายเหตุสำคัญ:นโยบาย AI ของ ClickUpห้ามผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือเก็บรักษาโมเดล แพลตฟอร์มนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDPR, ISO 42001, HIPAA และ SOC 2
มอบนักพัฒนาส่วนตัวตลอด 24/7 ให้กับทุกทีมของคุณด้วย Codegen
การเข้าซื้อกิจการของCodegenโดย ClickUp นำความสามารถในการเขียนโค้ดอัตโนมัติเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง Codegen เป็นตัวแทนการเขียนโค้ดด้วย AI ที่ช่วยให้ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถทำงานเหมือนนักพัฒนาได้ ช่วยเคลียร์งานค้างโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
กำจัดงานซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
เครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUpจัดการงานที่ทำซ้ำซึ่งทำให้ทีมทำงานช้าลง แทนที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนเดิมด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถกำหนดกฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์เฉพาะ
ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบที่ครอบคลุมสถานการณ์ทั่วไป เช่น การมอบหมายงาน การแจ้งเตือนกำหนดเวลา และการติดตามความคืบหน้าของงาน ทำให้เวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการตรรกะเฉพาะทาง ผู้สร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (no-code Automation Builder) ช่วยให้คุณสามารถออกแบบลำดับการกระตุ้นและการดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค รูปแบบการจัดสรรงานแบบไดนามิกก็ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน โดยสามารถส่งงานไปยังผู้ที่เริ่มต้นเหตุการณ์หรือผู้ที่กำลังติดตามงานนั้น ซึ่งสามารถปรับตัวได้ตามธรรมชาติกับทีมที่มีความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ในเวลาเพียง 5 นาที และประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นงานผ่านมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน แผนงาน Gantt ไทม์ไลน์ และปริมาณงาน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแก้ไขพร้อมกัน ใส่ความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมทีม และแปลงข้อความให้เป็นงานได้
- เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานใน ClickUp เพิ่มวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง ฯลฯ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบริบทเพิ่มเติม
- ติดตามประสิทธิภาพผ่านแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยAI Cardsสำหรับการตีความข้อมูลการวิเคราะห์ผ่านการอัปเดตด้วยภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้บน G2ระบุว่า:
พูดตามตรง ClickUp ได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกด้านในชีวิตของฉันไปแล้ว — ทั้งงาน โครงการ การแจ้งเตือน งานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด การสรรหาบุคลากร ทุกอย่างจริง ๆ ฉันแทบไม่คิดว่ามันเป็นแค่ "ซอฟต์แวร์จัดการงาน" อีกต่อไป มันเหมือนกับสมองภายนอกของฉันมากกว่า
พูดตามตรง ClickUp ได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับชีวิตทั้งหมดของฉันไปแล้ว — งาน, โครงการ, การแจ้งเตือน, งานที่ต้องปฏิบัติตาม, การสรรหาบุคลากร, ทุกอย่าง. ฉันแทบไม่คิดว่ามันเป็น "ซอฟต์แวร์สำหรับงาน" อีกต่อไป. มันเหมือนกับสมองภายนอกของฉันมากกว่า.
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมที่ต้องการลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองสามารถพิจารณาการใช้ประโยชน์จากAI ในการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจากความสามารถเหล่านี้
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้ทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
2. GitHub Copilot (ดีที่สุดสำหรับการเติมโค้ดด้วย AI)
ต้องการผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่ทำงานภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณแทนที่จะทำงานควบคู่กันหรือไม่? GitHub Copilot พร้อมให้บริการคุณแล้ว ความสามารถในการรับรู้โค้ดแบบเรียลไทม์คือจุดแข็งหลักของมัน มันอ่านไฟล์ปัจจุบันและบริบทของโปรเจ็กต์โดยรอบเพื่อเสนอคำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องดึงนักพัฒนาออกจากตัวแก้ไข
ความสามารถของ Copilot Chat และรูปแบบการทำงานแบบตัวแทนขยายขอบเขตไปไกลกว่าการเติมข้อความอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปใช้กับไฟล์หลายไฟล์ได้ สามารถสร้างการทดสอบ และจัดการงานเขียนโค้ดที่มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เปรียบเสมือนมีโปรแกรมเมอร์คู่ AIอยู่เคียงข้างคุณแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- เติมข้อความและฟังก์ชันให้สมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยคำแนะนำข้อความแบบผีที่ปรากฏขึ้นขณะคุณพิมพ์
- อธิบายโค้ด แก้ไขปัญหา หรือกระตุ้นการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดโดยการตั้งคำถามภายใน IDE ของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ
- ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันทั่วทั้งฐานโค้ดโดยการแก้ไขหลายไฟล์พร้อมกันด้วย Copilot Edits
- แก้ไขข้อบกพร่องและสร้างเอกสารได้ทันทีผ่านคำสั่ง /fix, /explain, และ /doc
- เข้าถึงบริบทของโครงการทั้งหมดด้วยการรับรู้พื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำมีความเกี่ยวข้องกับโค้ดทั้งหมด
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- ข้อเสนอแนะอาจไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้อง และอาจต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจเป็นอุปสรรคสำหรับนักเรียนและนักพัฒนาอิสระ
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ข้อดี: $10/ผู้ใช้/เดือน
- โปรพลัส: $39/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:
ฉันพบว่า GitHub Copilot ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ และฉันชอบที่มันผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดหลายตัวของฉันได้อย่างราบรื่น เช่น Visual Studio Code และ IntelliJ... เครื่องมือนี้ช่วยฉันในการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย สร้างโค้ด วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุด และแม้กระทั่งตรวจสอบ pull request เพียงแค่เลือก Copilot เป็นผู้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีกล่องแชทในตัวแก้ไขของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถส่งการเปลี่ยนแปลงโค้ด ยืนยันโค้ดของฉัน และสร้างคำขอ pull หรือสาขาฟีเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
ฉันพบว่า GitHub Copilot ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ และฉันชอบที่มันผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดหลายตัวของฉันได้อย่างราบรื่น เช่น Visual Studio Code และ IntelliJ... เครื่องมือนี้ช่วยฉันในการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย สร้างโค้ด วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุด และแม้แต่การตรวจสอบ pull request เพียงแค่เลือก Copilot เป็นผู้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีกล่องแชทในตัวแก้ไขของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถส่งการเปลี่ยนแปลงโค้ด ยืนยันโค้ดของฉัน และสร้างคำขอ pull หรือสาขาฟีเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
3. Qodo (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโค้ดอัตโนมัติและการปรับโครงสร้างโค้ด)
Qodo (เดิมชื่อ CodiumAI) เป็นแพลตฟอร์มความสมบูรณ์ของโค้ด AI ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ผ่านการตรวจสอบและการสร้างการทดสอบอัตโนมัติ แทนที่จะอยู่ภายนอกกระบวนการพัฒนา มันฝังเอเจนต์ AI ตรงเข้าไปใน IDE, กระบวนการทำงานของ Git และเครื่องมือ CLI เพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมที่นักพัฒนาใช้อยู่แล้ว
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับฐานโค้ดที่ซับซ้อนและมีหลายที่เก็บข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ที่ตระหนักถึงบริบทเพื่อตรวจจับข้อบกพร่อง ชี้ให้เห็นความเสี่ยง และบังคับใช้มาตรฐานการเขียนโค้ด ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้ข้อเสนอแนะในวงจรการพัฒนาทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qodo AI
- ตรวจสอบคำขอการดึงโค้ดอย่างชาญฉลาดเพื่อค้นหาปัญหาด้านตรรกะ, ข้อบกพร่อง, และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือสถาปัตยกรรมก่อนการผสาน
- สร้างคำแนะนำโค้ดที่ตระหนักถึงบริบทโดยอ้างอิงจากความเข้าใจในระดับฐานโค้ดที่ครอบคลุมหลายไฟล์และส่วนที่พึ่งพา
- สร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวมระบบโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมกรณีขอบและเส้นทางโค้ดที่ยังไม่ได้รับการทดสอบซึ่งการตรวจสอบด้วยมือมักพลาด
- สแกนฐานโค้ดขนาดใหญ่ที่มีหลายแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อตรวจจับความเสี่ยง การซ้ำซ้อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
- กำหนดค่า นโยบายความปลอดภัย, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และตัวเลือกการPLOYMENT ให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมของคุณ
ข้อจำกัดของ Qodo AI
- ข้อเสนอแนะอาจไม่สอดคล้องกัน และอาการหลอนเป็นครั้งคราวส่งผลต่อความแม่นยำในการทดสอบและการตรวจสอบ
ราคา Qodo AI
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- ทีม: $38/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Qodo AI
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qodo AI อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่มันสามารถรับไฟล์, บรรทัดของโค้ด, หรือโปรเจ็กต์ทั้งหมดเป็นบริบทเมื่อคุณให้คำสั่ง บางครั้งมันมีประโยชน์หากคุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือคำตอบที่กว้างขวาง ฉันใช้มันเกือบทุกวันเมื่อฉันทำงาน และมันง่ายต่อการใช้งาน สามารถผสานรวมกับ Visual Studio Code ได้เป็นอย่างดี
ฉันชอบที่มันสามารถรับไฟล์, บรรทัดของโค้ด, หรือโปรเจ็กต์ทั้งหมดเป็นบริบทเมื่อคุณให้คำสั่ง บางครั้งมันมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือคำตอบที่กว้างขวาง ฉันใช้มันเกือบทุกวันเมื่อฉันทำงาน และมันง่ายต่อการใช้งาน สามารถผสานรวมกับ Visual Studio Code ได้อย่างง่ายดาย
👀 คุณรู้หรือไม่? Qodo ได้เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ในปี 2024เพื่อเน้นย้ำ "คุณภาพ" + "โค้ด" เป็นหัวใจสำคัญของทุกเครื่องมือ ชื่อใหม่นี้สะท้อนความเชื่อของพวกเขาที่ว่าคุณภาพควรเป็นแรงขับเคลื่อนในทุกบรรทัดของโค้ด การทดสอบ และการตรวจสอบในกระบวนการพัฒนา
4. โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการให้เหตุผลแบบยาวและการตอบสนองตามบริบท)
โคล้ดเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และกลุ่มของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดย Anthropic ซึ่งสร้างขึ้นโดยยึดแนวทาง AI ตามรัฐธรรมนูญที่เน้นความปลอดภัย การสรุปเอกสาร การร่างเนื้อหา การวิเคราะห์ไฟล์ และการแก้ปัญหาผ่านการสนทนาเป็นกรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุด
มีระดับโมเดลสามระดับที่ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างกัน: Opus รองรับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง, Sonnet ให้สมดุลระหว่างการใช้งานทั่วไป, และ Haiku รองรับงานที่รวดเร็วและเบากว่า การเขียนโค้ดในหลายภาษา, การตีความภาพ, และการทำงานกับเอกสารยาวที่มีเนื้อหาหนัก รองรับทั้งหมดสามระดับ
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- พัฒนาภารกิจอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ผู้ช่วยการเขียนโค้ดแบบเอเจนต์ที่รวบรวมบริบทและทำการทดสอบ
- ประมวลผลและปรับโครงสร้างโค้ดเบสที่ซับซ้อนและมีหลายไฟล์ในครั้งเดียวโดยใช้หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลผ่านการผสานการทำงานของ Model Context Protocol (MCP) กับแพลตฟอร์มเช่น GitHub และฐานข้อมูลภายนอก
- จัดระเบียบการสนทนา ทบทวนผลลัพธ์ และทำงานร่วมกับเอกสารที่มีโครงสร้าง โค้ด และการแสดงผลเชิงภาพโดยใช้โครงการและผลลัพธ์
- วิเคราะห์ภาพ, แผนภูมิ, และไฟล์ในขณะที่ใช้หน่วยความจำ, รูปแบบการเขียนที่ปรับแต่งได้, และการสนับสนุนการทำงานแบบขนาน
ข้อจำกัดของโคลด
- ข้อจำกัดการใช้งาน ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษร และการหมดอายุของการแชท อาจขัดจังหวะกระบวนการทำงานที่ยาวนาน
การตั้งราคาแบบโคล้ด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $100/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- พรีเมียม: 125 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?
โคล้ดมีความสามารถในการเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างชัดเจน มีโครงสร้าง และรอบคอบ คำตอบให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและอธิบายได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ซับซ้อน เอกสาร และบทสนทนาที่ยาว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเขียน การสรุปเนื้อหา การตรวจสอบเอกสาร และการระดมความคิด น้ำเสียงเป็นมืออาชีพแต่เข้าใจง่าย ทำให้ใช้งานได้อย่างสบายใจในชีวิตประจำวัน
โคล้ดมีความสามารถในการเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างชัดเจน มีโครงสร้าง และรอบคอบ คำตอบให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและอธิบายได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่ซับซ้อน เอกสาร และบทสนทนาที่ยาว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเขียน การสรุปเนื้อหา การตรวจสอบเอกสาร และการระดมความคิด น้ำเสียงเป็นมืออาชีพแต่เข้าใจง่าย ทำให้ใช้งานได้อย่างสบายในทุกๆ วัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? Anthropic ตั้งชื่อClaude ตามชื่อของ Claude Shannon อัจฉริยะผู้บ้าคลั่งที่คิดค้นทฤษฎีข้อมูล เล่นกายกรรมขณะคิดไอเดียเกี่ยวกับบิต/ไบต์ และสร้างเครื่องจักรสุดเพี้ยนอย่างเช่นแตรพ่นไฟ พวกเขาต้องการ AI ที่มีความฉลาดและขี้เล่น รวมถึงมีความเป็นมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนกับ Shannon เอง!
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI
5. Replit (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดร่วมกันผ่านเบราว์เซอร์)
หากมีแอปหนึ่งที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเขียนโค้ดตามอารมณ์ แอปนั้นก็คือ Replit ปรัชญาการออกแบบของแพลตฟอร์มนี้คือ? อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว AI จะสร้างหรือปรับแต่งมันตามคำขอของคุณ
มันมอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่แอปพลิเคชันสามารถสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้งานได้จากพื้นที่ทำงานเดียว โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบใดๆ ในเครื่องผู้ใช้ ตัว Replit Agent ที่ทำงานอัตโนมัติจะอยู่ศูนย์กลางของประสบการณ์นี้ รับคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติและจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างโค้ดไปจนถึงการนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงไปใช้งาน
วงจรการพัฒนาทั้งหมดจะอยู่ภายใน IDE บนคลาวด์เดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit
- สร้างแอปพลิเคชันแบบฟูลสแต็กจากข้อความภาษาธรรมชาติโดยใช้ Replit Agent ที่ทำงานอัตโนมัติ
- เปลี่ยนภาพหน้าจอหรือแบบจำลองให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง พร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI), ระบบหลังบ้าน (backend) และการตั้งค่าฐานข้อมูล
- ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ประสานกันในหลายไฟล์โดยใช้ประโยชน์จากการรับรู้บริบททั่วทั้งโครงการ
- ปรับใช้แอปพลิเคชันได้ทันทีผ่านการโฮสต์และโครงสร้างพื้นฐานในตัวโดยไม่ต้องกำหนดค่าภายนอก
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ผ่านการแก้ไขแบบผู้เล่นหลายคนภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Replit
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพและพฤติกรรมที่ไม่เสถียรอาจปรากฏขึ้นเมื่อใช้กับโครงการหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Replit
- เริ่มต้น: ฟรี
- Replit Core: $20/เดือน
- Replit Pro: $100/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวของ Replit
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit อย่างไรบ้าง?
บน Capterra,ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เปลี่ยนแปลงวงการอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ให้สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นทางลัดขนาดใหญ่สำหรับการส่งต่อให้มืออาชีพพัฒนาต่อ สร้างเครื่องมือภายในองค์กร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกประการ) และหากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหรือการใช้งานอื่น ๆ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ทำให้การใช้งานง่ายและครอบคลุมกว่าโซลูชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด
โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ให้สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างอิสระ เป็นทางลัดขนาดใหญ่สำหรับการส่งต่อให้มืออาชีพพัฒนาต่อ สร้างเครื่องมือภายในองค์กร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน) และหากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหรือการใช้งานอื่น ๆ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้การใช้งานง่ายและครอบคลุมมากกว่าโซลูชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Replit ในการพัฒนาบนคลาวด์
6. Builder.io (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบมีภาพพร้อม CMS แบบไม่มีส่วนหน้า)
Builder. io เป็นแพลตฟอร์มฟรอนต์เอนด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถออกแบบ สร้างต้นแบบ และส่งมอบ UI สำหรับการผลิตได้โดยตรงบนแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมของพวกเขา มันทำงานร่วมกับฐานโค้ดและระบบออกแบบปัจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางภาพสามารถทำได้โดยไม่ต้องแตะโค้ดพื้นฐาน
ทีมที่สร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเครื่องมือแบบเขียนโค้ดน้อยจะพบว่าแนวทางนี้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ เนื่องจากรองรับการสร้างต้นแบบด้วยข้อมูลจริงและการส่งอัปเดตโดยไม่ต้องใช้การวิศวกรรมที่ซับซ้อน
Builder. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยนดีไซน์ Figma ให้เป็นโค้ดที่ตอบสนองโดยใช้ Visual Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แก้ไขหน้าเว็บได้โดยตรงผ่านระบบ CMS ที่สามารถลากและวางได้ ซึ่งทำงานร่วมกับโค้ดฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่แล้ว
- ลงทะเบียนคอมโพเนนต์ที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมได้ ในขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทางเทคนิคสามารถสร้างหน้าเว็บได้ด้วยตัวเอง
- สร้างส่วน, หน้า, และเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มโดยใช้คำสั่ง AI ที่ง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านการทดสอบ A/B และการปรับแต่งที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของ Builder.io
- เอกสารที่ล้าสมัยและไม่ชัดเจนทำให้การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยากกว่าที่ควรจะเป็น
Builder. io ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $30/ผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $50/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Builder. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Builder. io อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้:
Builder ช่วยให้วิศวกรและองค์กรธุรกิจของเราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถย้ายมาใช้ Builder และเริ่มสร้างได้ในเวลาเพียง 20 วัน ความสามารถที่ธุรกิจของเราสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิศวกรนั้นมีค่าอย่างยิ่ง การทดสอบ A/B ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราสนใจมากที่สุด และลดการคาดเดาภายในทีมของเรา
Builder ช่วยให้วิศวกรและองค์กรธุรกิจของเราสามารถดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถย้ายระบบมาใช้ Builder และเริ่มพัฒนาได้ภายในเวลาเพียง 20 วัน ความสามารถที่ธุรกิจของเราสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิศวกรนั้นประเมินค่าไม่ได้ การทดสอบ A/B ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราให้ความสนใจมากที่สุด และลดการคาดเดาภายในทีมของเรา
7. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
การรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกผลงานเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนี่คือสิ่งที่ Jasper ช่วยคุณให้บรรลุได้ ทีมสามารถฝึกอบรมแพลตฟอร์ม AI นี้ให้เข้าใจโทนเสียงและความรู้เกี่ยวกับบริษัท และแนวทางเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับเนื้อหาทุกประเภท
ใช้เพื่อสร้างบทความบล็อก, ข้อความโฆษณา, และสินทรัพย์ทางการตลาดผ่านเทมเพลต, ผู้ช่วย AI, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง.ในฐานะเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIสำหรับทีมการตลาด, มันยังครอบคลุมการคิดค้นไอเดียผ่านการแชท, การสร้างภาพ, การสนับสนุนหลายภาษา, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานการตลาดที่พบบ่อย.
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อตัวแทน AI เข้ากับสายงานเนื้อหาโดยตรง
- รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์และการสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางผ่านระบบการควบคุมความรู้ของ Jasper IQ
- ร่าง, ทบทวน, และร่วมมือกันสร้างเนื้อหาภายในพื้นที่ทำงานของ Canvas โดยใช้เครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างแคมเปญ บล็อก และสินทรัพย์อื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้นด้วยแอปการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์
ข้อจำกัดของ Jasper
- ตัวเลือกเริ่มต้นที่มีราคาไม่แพงและมีจำนวนจำกัด
ราคาของ Jasper
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $69/ที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
ตรงจากรีวิวผู้ใช้บน G2:
Jasper เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงวงการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น มันสามารถสร้างร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและโทนของแบรนด์เราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานของเรา รู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมที่เข้าใจแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง การนำไปใช้และผสานเข้ากับระบบเครื่องมือของเราทำได้ง่ายมาก สมาชิกในทีมของฉันและฉันเริ่มใช้งานแทบทุกวันตั้งแต่เริ่มต้น
Jasper เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนเกมได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่น มันสามารถสร้างร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์เราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายาม มันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมที่เข้าใจแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง การนำไปใช้และผสานเข้ากับชุดเครื่องมือของเราทำได้ง่ายมาก สมาชิกในทีมของฉันและฉันเริ่มใช้เกือบทุกวันตั้งแต่เริ่มใช้งาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:Jasper เปิดตัวในชื่อ Jarvis.ai ซึ่งเป็นการยกย่อง Iron Man โดยตรงให้กับ J. A. R. V. I. S. หลังจากได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว Disney ได้ออกคำสั่งให้หยุดและยุติการใช้งาน และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Jasper ในเวลาต่อมา
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI
8. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารและฐานความรู้โดยใช้ AI ช่วย)
Notion AI เป็นผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Notion workspace ช่วยผู้ใช้ในการเขียน แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลโดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมือภายนอก โดยอาศัยบริบทของพื้นที่ทำงานจริงเพื่อมอบคำตอบที่เกี่ยวข้องและจัดการงานประจำโดยอัตโนมัติ
การจัดการความรู้ การร่างเอกสาร และการค้นหาข้ามแอปพลิเคชันทั้งหมดเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียว ระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลจะเติมข้อมูลคุณสมบัติและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึกการประชุมด้วย AI และการค้นหาสำหรับองค์กร ช่วยขยายประโยชน์การใช้งานให้เหนือกว่าการช่วยเหลือด้านการเขียนทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ค้นหาข้อมูลจาก Notion, Slack, Google Drive และแอปที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ได้ในที่เดียว
- คุยกับผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทของที่ทำงานและเอกสารของบริษัทคุณ
- สร้างบันทึกการประชุม, สรุป, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- เขียน แก้ไข แปล และจัดรูปแบบเอกสารได้โดยตรงภายในตัวแก้ไขของ Notion
- สร้างฐานข้อมูล, แม่แบบ, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างจากคำสั่งง่าย ๆ
ข้อจำกัดของ Notion AI
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานที่จำกัด ทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/สมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้รีวิวพบว่า:
ฉันชอบ Notion AI มากเพราะมันสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างใน Notion ได้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันเพิ่มเข้าไปเท่านั้น แต่รวมถึงทุกอย่างในบริษัทและให้คำตอบกับฉันได้ มันดีมากเพราะช่วยให้ฉันหาคำตอบได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตัวเองทั้งหมด นอกจากนี้ยังสะดวกมากที่สามารถติดป้ายกำกับสิ่งต่างๆ และใช้แท็กนั้นได้ตลอดทั่วทั้ง Notion
ฉันชอบ Notion AI มากเพราะมันสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างใน Notion ได้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันเพิ่มเข้าไปเท่านั้น แต่รวมถึงทุกอย่างในบริษัทและให้คำตอบกับฉันได้ มันดีมากเพราะช่วยให้ฉันหาคำตอบได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตัวเองทั้งหมด นอกจากนี้ยังสะดวกมากที่สามารถติดป้ายกำกับสิ่งต่างๆ และใช้แท็กนั้นได้ตลอดทั่วทั้ง Notion
9. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI คุณภาพสูง)
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างภาพศิลปะและภาพเสมือนจริงจากข้อความภาษาธรรมชาติ พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยอิสระ มุ่งเน้นการสร้างภาพคุณภาพสูงที่มีสไตล์เฉพาะตัวสำหรับการออกแบบ การตลาด และงานสร้างสรรค์
เครื่องมือ AIนี้ทำงานหลักผ่านบอท Discord พร้อมกับอินเทอร์เฟซเว็บสำหรับจัดการภาพ มันเป็นแบบสมัครสมาชิกและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานศิลปะแนวคิด ภาพผลิตภัณฑ์ และการทดลองสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- สร้างภาพที่มีรายละเอียดสูง มีศิลปะ หรือเหมือนจริงจากคำอธิบายข้อความที่เรียบง่าย
- รักษาลักษณะตัวละครหรือสไตล์ภาพให้สอดคล้องกันตลอดหลายฉากภายในโครงการเดียวกัน
- ผสานภาพอ้างอิงหลายภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์เฉพาะตัว
- ขยายองค์ประกอบออกไปด้านนอกโดยใช้เครื่องมือซูมและแพนที่ขยายผืนผ้าใบให้เกินกรอบเดิม
- ปรับอัตราส่วนภาพและความเข้มของสไตล์ให้ละเอียดเพื่อควบคุมภาพสุดท้ายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Midjourney
- การบรรลุรายละเอียดทางศิลปะที่เฉพาะเจาะจงหรือผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอต้องการการให้คำแนะนำที่แม่นยำและการทำซ้ำหลายครั้ง
- รายละเอียดที่ละเอียดและฉากที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่บิดเบี้ยวหรือไม่สมจริง
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- ข้อดี: $60 ต่อเดือน
- เมก้า: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Midjourney อย่างไรบ้าง?
Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง
Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Midjourney
10. Canva AI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบภาพอย่างรวดเร็วโดยมี AI ช่วย)
Canva AI เป็นชุดเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม Canva นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาใช้เครื่องมือนี้เพื่อผลิตเนื้อหาที่มีความเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบมาก่อน โดยสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่ผลงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียว
ผู้ช่วยสนทนาเป็นผู้นำประสบการณ์ โดยสร้างเลย์เอาต์ เขียนข้อความ และปรับใช้สไตล์ของแบรนด์โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องพึ่งพาเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับแต่ละฟังก์ชันสร้างสรรค์ ทุกอย่างเกิดขึ้นในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI
- สร้างงานนำเสนอ โพสต์ และวิดีโอที่สมบูรณ์จากข้อความที่ป้อนด้วย Magic Design
- ขยายหรือเขียนข้อความใหม่ได้โดยตรงภายในโปรเจกต์ด้วยผู้ช่วย AI Magic Write
- สร้างภาพและวิดีโอสั้นจากคำอธิบายข้อความผ่าน Magic Media
- ลบ เปลี่ยน หรือเพิ่มองค์ประกอบในภาพถ่ายด้วย Magic Edit และ Magic Eraser โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก
- แปลข้อความการออกแบบเป็นมากกว่า 100 ภาษาได้โดยตรงภายในโปรเจกต์ใด ๆ
ข้อจำกัดของ Canva AI
- ความลึกของฟีเจอร์ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบขั้นสูง ซึ่งจำกัดการทำงานออกแบบที่ซับซ้อน
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญ
ราคาของ Canva AI
- ฟรี
- ข้อดี: $12.99/เดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $14.99/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AI ของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva AI อย่างไรบ้าง?
ผู้คนชื่นชมความใช้งานง่ายของ Canva:
Canva เป็นแอปที่ดีที่สุด มันให้การแก้ไขรูปภาพทันทีและมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ตอนนี้เครื่องมือ AI เป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับฉัน: ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ฉันสามารถแก้ไขรูปภาพ ปรับแต่ง และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของภาพได้ นอกจากนี้ยังมี Magic Eraser สำหรับวิดีโอ มันมีคำบรรยายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและปรับปรุงเสียงด้วย
Canva เป็นแอปที่ดีที่สุด มันให้การแก้ไขรูปภาพทันทีและมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ตอนนี้เครื่องมือ AI เป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ฉันสามารถแก้ไขรูปภาพ ปรับแต่ง และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของภาพได้ นอกจากนี้ยังมี Magic Eraser สำหรับวิดีโอ มันมีคำบรรยายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและปรับปรุงเสียงด้วย
📑 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Canva
11. Otter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมด้วย AI)
ต้องการผู้ช่วยประชุม AI ที่สามารถบันทึกการสนทนาและแปลงเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างและใช้งานได้หรือไม่? Otter.ai เป็นตัวเลือกที่ดี แทนที่จะต้องเขียนรายงานการประชุมด้วยตนเองหรือเล่นเสียงบันทึกซ้ำ ทีมงานจะได้รับบทถอดความ สรุป และรายการงานที่ต้องดำเนินการ ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI เข้าร่วมการโทร ระบุผู้พูด และเน้นข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน และระบบ CRM ทำให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมถูกส่งต่อไปยังเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI
- บันทึกและถอดเสียงการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติด้วย OtterPilot
- สร้างบทถอดเสียงสดพร้อมป้ายชื่อผู้พูดและเวลาที่บันทึกไว้สำหรับการอ้างอิงที่ง่ายขึ้นหลังจากการประชุมทุกครั้ง
- สกัดข้อมูลเชิงลึกหรือร่างการติดตามผลจากเนื้อหาการประชุมโดยการสอบถาม Otter AI Chat โดยตรง
- ปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไปโดยการสร้างคลังคำศัพท์เฉพาะและจัดระเบียบบันทึกถอดความด้วยโฟลเดอร์และความคิดเห็นที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Otter AI
- การต่อสู้กับการแยกแยะผู้พูดเมื่อหลายคนพูดแทรกกัน
- ความแม่นยำในการถอดเสียงลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือมีสำเนียงที่ชัดเจน
ราคา Otter AI
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Otter.ai ใช้งานง่ายมากและทำงานได้ดีเยี่ยมในการบันทึกบทสนทนาในการประชุมอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ ช่วยประหยัดเวลาของฉันด้วยการสร้างบันทึก สรุป และประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยได้มากโดยเฉพาะสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมทบทวน
Otter.ai ใช้งานง่ายมากและทำงานได้ดีในการจับภาพการสนทนาในที่ประชุมได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันด้วยการสร้างบันทึก สรุป และประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยได้มากสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมทบทวน
📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขาClickUp AI Notetakerเปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้วบ้าง?"
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
12. Fireflies AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึก จัดระเบียบ และวิเคราะห์การสนทนาโดยอัตโนมัติ เข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams จากนั้นแปลงการบันทึกเป็นสรุปที่มีโครงสร้างพร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
เครื่องมือนี้สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากการสนทนาของคุณตลอดเวลา ช่วงเวลาเฉพาะ การตัดสินใจในอดีต และหัวข้อที่เกิดซ้ำสามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องเล่นซ้ำการบันทึกทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies AI
- ค้นหาสิ่งที่ถูกพูดไว้อย่างถูกต้องโดยใช้การค้นหาคำหลักด้วยระบบ AI พร้อมผลลัพธ์ที่มีเวลาบันทึกไว้ในทุกการประชุมที่ผ่านมา
- ค้นหาแบบแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้บนพื้นผิวโดยการติดตามตัวชี้วัดความฉลาดของการสนทนา เช่น เวลาที่ผู้พูดพูดและแนวโน้มของความรู้สึก
- ซิงค์บันทึกและบันทึกการโทรโดยอัตโนมัติผ่านการผสานรวมกับแอปมากกว่า 200 รายการ รวมถึง CRM และเครื่องมือจัดการโครงการ
- ส่งสรุปโดยละเอียดพร้อมรายการดำเนินการและประเด็นสำคัญทันทีหลังจากการสนทนาทุกครั้งสิ้นสุดลง
ข้อจำกัดของ Fireflies AI
- บทสรุปโดย AI อาจไม่สอดคล้องกัน บางครั้งอาจซ้ำซ้อนกับเนื้อหาเดิมและใช้เครดิตเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
ราคาของ Fireflies AI
- ฟรี
- ข้อดี: $18/ที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $29/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: $39/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Fireflies AI
- G2: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้บน G2 ชื่นชมเครื่องมือนี้ว่า:
ฉันใช้ Fireflies.ai เพื่อจับบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ฉันยังชอบฟังก์ชันและปุ่มที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย มันทำงานได้ดีกับ Google Meets, Zoom, Slack และ Google Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นใช้งานง่ายมากและรวมเข้ากับระบบได้ง่าย
ฉันใช้ Fireflies.ai เพื่อจับบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ฉันยังชอบฟังก์ชันและปุ่มที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย มันทำงานได้ดีกับ Google Meets, Zoom, Slack และ Google Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นใช้งานง่ายมากและสามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก AI ของ Fireflies ที่ดีที่สุด
13. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานข้ามเครื่องมือ)
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนับพันและขจัดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการทำงานประจำวัน ลองใช้ Zapier ดูสิ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เรียกว่า Zaps ซึ่งจะสั่งการให้แอปต่างๆ ทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
ตรรกะนั้นตรงไปตรงมา: การกระตุ้นในแอปหนึ่งจะก่อให้เกิดการกระทำในอีกแอปหนึ่ง การส่งแบบฟอร์มใหม่สามารถสร้างผู้ติดต่อใน CRM, ส่งการแจ้งเตือนใน Slack, และอัปเดตสเปรดชีตพร้อมกันได้ ทีมที่ต้องการเจาะลึกการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIจะพบว่า Zapier มีช่วงของการผสานรวมที่หลากหลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยเชื่อมต่อแอปนับพันและรักษาเครื่องมือของคุณให้ทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
- สร้างและแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติได้เร็วขึ้นด้วย AI Copilot ซึ่งรองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์
- กระตุ้นหลายการกระทำจากเหตุการณ์เดียวโดยการสร้าง Zaps แบบหลายขั้นตอนแทนที่จะพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
- ดำเนินการต่างๆ ตามตัวกรองหรือเงื่อนไขเฉพาะโดยการซ้อนตรรกะเงื่อนไขด้วย Paths
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลโดยใช้ตารางและอินเทอร์เฟซเพื่อสร้างเครื่องมือภายในที่มีน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Zapier
- การแก้ไขข้อบกพร่องและการแก้ไขปัญหาในเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่สามารถมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
- ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติมาก่อนจะพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่เห็นได้ชัดเจน
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2หนึ่งรายการแบ่งปันว่า:
Zapier ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายร้อยชั่วโมงด้วยการทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อให้อัตโนมัติ ทำให้ฉันมีเวลาไปโฟกัสกับงานสร้างสรรค์มากขึ้น ฉันชอบวิธีการทำงานแบบโมดูลาร์ของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสร้างระบบอัตโนมัติที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ ตัวอย่างที่ฉันชอบที่สุดคือการใช้สเปรดชีตเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Gmail เพียงแค่เพิ่มรายการไม่กี่รายการในสเปรดชีต ระบบก็จะสร้างและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเพียงแค่นี้ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้มากมายแล้ว
Zapier ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายร้อยชั่วโมงด้วยการทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ ทำให้ฉันมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานสร้างสรรค์มากขึ้น ฉันชอบวิธีการทำงานแบบโมดูลาร์ของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสร้างระบบอัตโนมัติที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ ตัวอย่างโปรดของฉันคือการใช้สเปรดชีตเพื่อกระตุ้นอีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Gmail เพียงแค่เพิ่มรายการไม่กี่รายการลงในสเปรดชีต ระบบก็จะสร้างและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเพียงแค่นี้ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้มากมายแล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zapier
14. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติด้วย AI)
แพลตฟอร์มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot Marketing Hub ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ดึงดูดผู้เข้าชม แปลงผู้สนใจให้เป็นลูกค้า และเพิ่มรายได้ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวน์ อีเมลการตลาด โซเชียลมีเดีย SEO โฆษณา และข้อมูล CRM ทั้งหมดถูกรวมไว้ในระบบเดียว ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การติดตามแคมเปญไปจนถึงการรายงานประสิทธิภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
การสร้างเนื้อหา การติดตามโฆษณา และการจับลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์ม แชท และหน้า landing page ได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสมบัติของ AI ช่วยปรับแต่งประสบการณ์เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ในระดับใหญ่ ขณะที่ระบบรายงานการให้เครดิตในตัวเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดกับผลลัพธ์ของ pipeline และรายได้โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และลำดับการดูแลลูกค้าผ่านหลายช่องทางจากตัวสร้างเวิร์กโฟลว์เดียว
- สร้างบล็อก, อีเมล, และเนื้อหาทางสังคมโดยใช้เครื่องมือเขียน AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- ดึงข้อมูล CRM ดั้งเดิมเข้าสู่แคมเปญเพื่อปรับแต่งข้อความให้ตรงตามการโต้ตอบของลูกค้าจริง
- จับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายผ่านหน้าแลนดิ้งฟอร์ม, แบบฟอร์ม, และแชทบอทที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง
- วัดสิ่งที่ได้ผลด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์และการรายงานการวัดผลแบบหลายจุดสัมผัสที่เชื่อมโยงกับรายได้
ข้อจำกัดของ HubSpot
- การตั้งราคาอาจกลายเป็นเรื่องแพงสำหรับสตาร์ทอัพหรือผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการส่วนเสริมหลายรายการ
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/ที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: $890/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (14,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือการที่ทุกอย่างถูกรวมศูนย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดการแคมเปญ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ติดตามประสิทธิภาพ และปรับความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับการขายเป็นเรื่องง่ายมาก—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ การรายงานและการวิเคราะห์มีประโยชน์เป็นพิเศษเพราะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนว่าอะไรได้ผลและควรปรับปรุงตรงไหน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือทุกอย่างถูกรวมศูนย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดการแคมเปญ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ติดตามประสิทธิภาพ และปรับความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับการขายเป็นเรื่องง่ายมาก—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ การรายงานและการวิเคราะห์มีประโยชน์เป็นพิเศษเพราะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนว่าอะไรได้ผลและควรปรับปรุงตรงไหน
15. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์)
คิดถึง Descript เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอและเสียงได้เหมือนกับเอกสารข้อความ บันทึกเสียงจะถูกถอดความเป็นเอกสารในรูปแบบเอกสารโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารจะถูกนำไปใช้กับไทม์ไลน์ของเสียงหรือวิดีโอโดยตรง โดยที่คุณไม่ต้องแตะต้องตัวแก้ไขแบบดั้งเดิมเลย
การบันทึก, การถอดเสียง, การแก้ไข, และการเผยแพร่ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ทำงานเดียว ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม, Underlord, จัดการงานการผลิตที่ใช้เวลานาน เช่น การกำจัดเสียงรบกวน, การทำความสะอาดคำเติม, และการแก้ไขเสียงผ่านการโคลนเสียงด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขไทม์ไลน์วิดีโอและพอดแคสต์โดยการเขียนคำใหม่หรือลบคำออกจากบทถอดเสียงโดยตรง
- ทำความสะอาดเสียงได้ทันทีด้วย Studio Sound เพื่อกำจัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนจากบันทึกเสียงใด ๆ
- ตัดคำเติมและช่วงหยุดยาวออกโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างเนื้อหาที่มืออาชีพ
- ดึงคลิปสั้นจากบันทึกเสียงยาวโดยอัตโนมัติ จัดรูปแบบสำหรับ TikTok, Instagram และ YouTube Shorts
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ประสิทธิภาพที่ช้าลงและการค้างเป็นครั้งคราวอาจรบกวนกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24/คน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์/คน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/คน/เดือน
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
เอเจนต์ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ในเครื่องมืออย่าง Descript นั้นช่วยชีวิตฉันได้อย่างแท้จริง พวกมันลบคำเติมและช่วงหยุดที่เกะกะโดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอสุดท้ายฟังดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานบนไทม์ไลน์
เอเจนต์ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ในเครื่องมืออย่าง Descript นั้นช่วยชีวิตฉันได้อย่างแท้จริง พวกมันลบคำเติมและช่วงหยุดที่ฟังดูไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอสุดท้ายฟังดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานบนไทม์ไลน์
16. Voiceflow (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ AI สนทนา)
Voiceflow เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเขียนโค้ดน้อยสำหรับการออกแบบ สร้างต้นแบบ และปรับใช้ตัวแทนสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแชทบอทและผู้ช่วยเสียงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทางวิศวกรรมมากนัก
ผืนผ้าใบภาพช่วยให้ทีมออกแบบการไหลของบทสนทนา เชื่อมต่อ API และจัดการตรรกะโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างเครื่องมือตัวแทน AIสำหรับประสบการณ์ที่เผชิญหน้ากับลูกค้า พร้อมการสนับสนุนฐานความรู้ การปรับใช้หลายช่องทาง และการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อให้ทีมสามารถสร้างและจัดการตัวแทนจากพื้นที่ทำงานเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Voiceflow
- สร้างตัวแทน AI ด้วยภาพผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมระบบโค้ดต่ำเพื่อการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกัน
- สร้างการตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบทโดยใช้ฐานความรู้ที่รวบรวมเอกสารและคำถามที่พบบ่อย
- สลับระหว่างผู้ให้บริการ LLM หลายรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
- ทดสอบและติดตามการสนทนาด้วยเครื่องมือสร้างต้นแบบและการวิเคราะห์ในตัวเพื่อควบคุมคุณภาพ
ข้อจำกัดของ Voiceflow
- ช่องว่างในเอกสารและการขาดเครื่องมือถอดเสียงในตัว
- การตั้งค่าการผสานรวมอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Voiceflow
- ฟรี
- ข้อดี: $60/เดือน
- ธุรกิจ: 150 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Voiceflow
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Voiceflow อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Voiceflow คือความที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและความยืดหยุ่นของมัน! ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพทำให้การออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมาก โดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่สามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และใช้งานผู้ช่วยเสียงและแชทได้ทั้งหมดในที่เดียว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Voiceflow คือความที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและยืดหยุ่นได้สูง! ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพทำให้การออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่สามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และใช้งานทั้งผู้ช่วยเสียงและผู้ช่วยแชทได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว
17. Uizard (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI/UX ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Uizard เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบบนเว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไวร์เฟรม, ม็อกอัพ, และต้นแบบสำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างเป็นทางการ แนวคิดหลักนั้นเรียบง่าย: เปลี่ยนข้อความหรือภาพสเก็ตช์ที่วาดด้วยมือให้กลายเป็นดีไซน์อินเทอร์เฟซที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นไอเดียได้โดยไม่ต้องรอการออกแบบจากนักออกแบบ
Autodesigner จัดการการสร้าง UI จากข้อความในขณะที่ Wireframe Scanner แปลงภาพร่างที่วาดด้วยมือเป็นเลย์เอาต์ดิจิทัล บรรณาธิการแบบลากและวาง ส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงและแชร์ต้นแบบแบบโต้ตอบได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Uizard
- สร้างต้นแบบ UI แบบหลายหน้าจอและแก้ไขได้จากข้อความเพียงไม่กี่คำ
- แปลงภาพหน้าจอหรือโครงร่างที่วาดด้วยมือให้เป็นงานออกแบบดิจิทัลที่แก้ไขได้
- สร้างและปรับใช้ธีมด้วยผู้ช่วยออกแบบ AI ที่ปรับสี แบบอักษร และสไตล์ให้เหมาะสม
- ใช้แผนที่ความร้อนเชิงคาดการณ์เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และปรับแต่งเลย์เอาต์ให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของอูอิซาร์ด
- การออกแบบที่สร้างโดย AI มักต้องการการปรับแต่งด้วยมือก่อนจึงจะพร้อมสำหรับการผลิต
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามันขาดความลึกซึ้งของเครื่องมือออกแบบขั้นสูง
ราคาของ Uizard
- ฟรี
- ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $39/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Uizard ratings and reviews
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Uizard อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Uizard เป็นแอปที่ใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Uizard ครอบคลุมความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
Uizard เป็นแอปที่ใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Uizard ครอบคลุมความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
18. Paradox (เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติด้วย AI)
ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการสรรหาที่มีปริมาณมากเช่น การคัดกรอง การนัดหมาย และการสื่อสารกับผู้สมัคร ด้วยแพลตฟอร์ม AI แบบสนทนาของ Paradox Olivia ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม จะจัดการการสื่อสารไปมาในการจ้างงาน เพื่อให้ผู้สรรหาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการตัดสินใจของมนุษย์
องค์กรขนาดใหญ่ใช้ระบบนี้สำหรับการจ้างงานทั้งแบบรายชั่วโมงและแบบมืออาชีพ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ATS ชั้นนำ รองรับการสื่อสารหลายภาษา และช่วยให้ประสบการณ์ของผู้สมัครเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือสร้างบัญชีใดๆ
ทีมที่กำลังหาวิธีสร้างตัวแทน AIสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรจะพบว่า Olivia ของ Paradox เป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับสิ่งที่ตัวแทนสนทนาอัตโนมัติสามารถจัดการได้ในระดับองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Paradox
- ทำให้การสรรหาบุคลากรจำนวนมากเป็นอัตโนมัติด้วย Olivia ผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่คัดกรองผู้สมัครและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการต่อไปตลอด 24 ชั่วโมง
- นัดสัมภาษณ์ได้ทันทีโดยให้ผู้สมัครเลือกช่วงเวลาที่สะดวก ลดการติดต่อกลับไปกลับมาของผู้สรรหา
- รวบรวมความคิดเห็นของผู้สมัครผ่านแบบสำรวจในตัวเพื่อระบุจุดที่ผู้สมัครหลุดออกและปรับปรุงประสบการณ์การจ้างงาน
ข้อจำกัดของพาราด็อกซ์
- งานการจ้างงานที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในการทำให้เสร็จ
- การตอบกลับของ AI ไม่สามารถจัดการกับคำถามของผู้สมัครทุกคนได้ถูกต้องเสมอไป
การตั้งราคาแบบขัดแย้ง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์ของพาราด็อกซ์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Paradox อย่างไรบ้าง?
รีวิวการใช้งานกล่าวว่า:
การจัดการผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างง่ายดายและชัดเจน นอกจากนี้ การสื่อสารกับผู้สมัครผ่านข้อความก็ทำได้ง่าย และทุกการโต้ตอบจะถูกบันทึกไว้เพื่อทบทวนและปรับปรุงการสนทนาในภายหลัง การรายงานและการวิเคราะห์ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อเราเริ่มต้น เรามีความต้องการเร่งด่วนในการนำแพลตฟอร์มมาใช้และเริ่มใช้งาน ทีมติดตั้งและสนับสนุนของ Paradox ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ตอบสนองรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
การจัดการผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างง่ายดายและชัดเจน นอกจากนี้ การสื่อสารกับผู้สมัครผ่านข้อความก็ทำได้ง่าย และทุกการโต้ตอบจะถูกบันทึกไว้เพื่อทบทวนและปรับปรุงการสนทนาในภายหลัง การรายงานและการวิเคราะห์ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อเราเริ่มต้น เรามีความต้องการเร่งด่วนในการนำแพลตฟอร์มมาใช้และเริ่มใช้งาน ทีมดำเนินการและสนับสนุนของ Paradox ทำได้ยอดเยี่ยมมาก – ตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
19. ลินดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร AI และกระบวนการทำงาน)
ใครบ้างที่ไม่ต้องการผู้ช่วยทำงาน AI ที่สามารถจัดการกล่องจดหมาย, การประชุม, ปฏิทิน, และงานประจำได้? ลินดี้ทำทุกอย่างนี้และมากกว่านั้นผ่านตัวแทนอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายอยู่ที่งานธุรการประจำวัน เช่น การจัดตารางเวลา, การร่างอีเมล, และการสรุปการประชุม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้เวลาในการประสานงานน้อยลง
ด้วยคำแนะนำในรูปแบบภาษาธรรมชาติ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในที่ทำงานเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ ระบบจะจัดการการสื่อสารอย่างเชิงรุก จัดเตรียมบันทึกการประชุม และติดตามงานต่างๆ ในขณะที่เรียนรู้ความชอบและรูปแบบการเขียนของผู้ใช้ตลอดเวลา ทีมที่กำลังประเมินเครื่องมือสำหรับกระบวนการทำงานแบบตัวแทนจะพบว่าโมเดลกลุ่มตัวแทนนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานธุรการที่มีปริมาณมากซึ่งครอบคลุมหลายระบบ
สำหรับทีมที่มีข้อกำหนดด้านข้อมูลที่เข้มงวด Lindy ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II, HIPAA และ GDPR พร้อมการเข้ารหัส AES-256 และความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าจะไม่ขายหรือใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกอบรมโมเดลใดๆ
คุณสมบัติเด่นของลินดี้
- อัตโนมัติการทำงานที่ซับซ้อนด้วยตัวแทน AI ที่เข้าใจบริบทและดำเนินการโดยไม่ต้องมีคำแนะนำทีละขั้นตอน
- ทำงานแบบขนานโดยใช้กลุ่มตัวแทนเพื่อจัดการงานจำนวนมากพร้อมกัน
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติและเชื่อมต่อกับการผสานรวมแอปธุรกิจนับพัน
- จัดการอีเมล การประชุม และการจัดตารางด้วยผู้ช่วย AI ในตัว
- สร้างขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนโดยใช้ตัวแก้ไขภาพที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ข้อจำกัดของลินดี
- การสร้างระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ นั้นทำได้รวดเร็ว แต่เมื่อคุณเริ่มเพิ่มเงื่อนไขหลาย ๆ ข้อ, สาขา, และการเชื่อมต่อกับ API ที่แตกต่างกัน, คุณจะต้องมีการวางแผนและทดลองทำซ้ำ ๆ เพื่อให้ได้ตรรกะที่ถูกต้อง
การตั้งราคาแบบลินดี้
- ข้อดี: $49.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของลินดี้
- G2: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Lindy อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
ฉันได้ใช้ Lindy AI มาสักพักแล้ว และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันจัดการงานซ้ำๆ และการจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดของฉันได้มาก สิ่งที่โดดเด่นคือมันโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย — ไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือใช้งานยาก มันเหมือนมีผู้ช่วยที่เชื่อถือได้คอยจัดการงานต่างๆ อย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง
ฉันได้ใช้ Lindy AI มาสักพักแล้ว และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันจัดการงานซ้ำๆ และการจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดของฉันได้มาก สิ่งที่โดดเด่นคือมันโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย — ไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือใช้งานยาก มันเหมือนมีผู้ช่วยที่เชื่อถือได้คอยจัดการงานต่างๆ อย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง
20. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการขาย)
ก้อง คือแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ที่รวบรวมวิธีที่AI ในที่ทำงานสามารถเปลี่ยนการสนทนาของลูกค้าในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขายที่มีโครงสร้างได้ ทีมขายใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ติดตามสถานะของดีล และมองเห็นกิจกรรมในกระบวนการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตลอดวงจรการขาย แพลตฟอร์มจะเก็บข้อมูลการโต้ตอบและนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลผ่านโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยสัญญาณรายได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะของดีล ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสนใจ และเนื้อหาที่ควรสร้างขึ้นเพื่อติดตาม ทีมสามารถให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขายและคาดการณ์รายได้โดยใช้ข้อมูลการสนทนาจริงแทนการประมาณการ
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- บันทึก, บันทึกเสียง, และวิเคราะห์การโทรของลูกค้าและการประชุมด้วยปัญญาทางด้านการสนทนา
- ตรวจจับสัญญาณการซื้อ, ข้อคัดค้าน, และความรู้สึกผ่านการวิเคราะห์เชิงความหมายลึก
- ติดตามสถานะของดีลและคาดการณ์รายได้โดยใช้ข้อมูลจากสัญญาณการโต้ตอบนับร้อย
- โค้ชทีมขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI, การให้คะแนนอัตโนมัติ และคลังข้อมูลการโทรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เชื่อมต่อกับระบบ CRM ชั้นนำและใช้ AI เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับดีลในทุกการสนทนา
ข้อจำกัดของกง
- ฟีเจอร์ AI อาจแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
- ข้อเสนอแนะในการติดตามผลทางอีเมลและการแปลบางครั้งขาดบริบทที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ทันที
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ของผู้ใช้สรุปว่า:
ผมพบว่า Gong เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ซึ่งสำคัญกับผมมาก ผมชอบที่มันสามารถผสานการทำงานกับระบบทั้งหมดของเราได้ดีผ่านส่วนขยาย Gong Everywhere การบันทึกการโทรพร้อมการจดบันทึกด้วย AI และการติดตามผลอัตโนมัติทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยลดเวลาในการทำงานด้านเอกสารในกิจวัตรประจำวันของผม ทำให้ผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการพูดคุยกับลูกค้าได้มากขึ้น
ผมพบว่า Gong เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ซึ่งสำคัญกับผมมาก ผมชอบที่มันสามารถผสานการทำงานกับระบบทั้งหมดของเราได้ดีผ่านส่วนขยาย Gong Everywhere การบันทึกการโทรพร้อมการจดบันทึกด้วย AI และการติดตามผลอัตโนมัติทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยลดเวลาในการทำงานด้านเอกสารในกิจวัตรประจำวันของผม ทำให้ผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการพูดคุยกับลูกค้าได้มากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฆ้อง
สร้างทีมอัจฉริยะที่ขยายได้พร้อมการสนับสนุนจาก AI ด้วย ClickUp
การแทนที่ทีมไม่ได้หมายถึงการกำจัดองค์ประกอบของมนุษย์ แต่หมายถึงการกำจัดกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งขัดขวางไม่ให้บุคลากรที่ดีที่สุดของคุณสามารถทำงานได้ดีที่สุด
การรวมเทคโนโลยีของคุณไว้ใน ClickUp จะช่วยลดการกระจายตัวของ AI— หนึ่งในปัญหาที่ซ่อนเร้นซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงในธุรกิจที่กำลังเติบโต โครงการ เอกสาร แชท ระบบอัตโนมัติ และตัวแทน AI จะถูกรวมไว้ในที่ทำงานเดียวเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบท
พร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณด้วย AI หรือยัง?สมัครใช้ ClickUp วันนี้!✅