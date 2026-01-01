บล็อก ClickUp

เครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
4 มีนาคม 2569

ปัญญาประดิษฐ์กำลังจัดการงานที่เคยต้องใช้ทั้งแผนก และเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อมันกำลังมีความสามารถอย่างแท้จริง

40% ของแอปพลิเคชันองค์กรจะผสานรวมเอเจนต์AI เฉพาะงานภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5%

สำหรับทีมขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีน้ำหนักมากขึ้น ชุดเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถรองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดได้แทนที่จะเป็นงานแยกส่วน ซึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทีมที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถส่งมอบได้จริง

บล็อกนี้ครอบคลุมถึงเครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด เราสำรวจว่าทำไมเครื่องมือเหล่านี้จึงคุ้มค่าที่จะพิจารณา และสิ่งที่คุณควรระวังก่อนตัดสินใจใช้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด?

ก่อนที่จะลงลึก ควรทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ AIอย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน เพื่อให้คุณสามารถประเมินแต่ละตัวเลือกตามความต้องการของกระบวนการทำงานจริงของคุณได้

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด 🤖

  • ความเป็นอิสระ: เครื่องมือสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ด้วยตัวเองหรือไม่ หรือยังคงต้องให้ใครบางคนเข้ามาแทรกแซง?
  • ความเหมาะสมของกระบวนการทำงาน: ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับกระบวนการปัจจุบันของคุณได้หรือไม่ หรือคุณต้องสร้างทุกอย่างใหม่รอบๆ ระบบนี้?
  • ความลึกของความสามารถ: สามารถจัดการงานทั้งหมดหรือแผนกได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือครอบคลุมเพียงส่วนเล็ก ๆ ของกระบวนการเท่านั้น?
  • ความน่าเชื่อถือในระดับใหญ่: มันยังคงทำงานได้ดีเมื่อทั้งทีมต้องพึ่งพา ไม่ใช่แค่คนเดียว?
  • การสนับสนุนการผสานรวม: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้งหรือไม่?
  • ราคาที่คาดการณ์ได้: ค่าใช้จ่ายชัดเจนและคงที่หรือไม่ หรือค่าธรรมเนียมตามการใช้งานทำให้คุณต้องจ่ายเกินคาดเมื่อธุรกิจเติบโต?
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มันตรงตามข้อกำหนดของทีมคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการกำกับดูแลองค์กรหรือไม่?

เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมทั้งหมดในพริบตา

นี่คือภาพรวมของเครื่องมือทั้งหมดที่ครอบคลุมในคู่มือนี้ 📊

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ฟรีตลอดไป; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
GitHub Copilotคำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์, แก้ไขหลายไฟล์พร้อมกัน, คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ, บริบทที่รับรู้พื้นที่ทำงานนักพัฒนาอิสระ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
โคโดการสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติ, การตรวจสอบ PR, การวิเคราะห์หลายรีโพสิตอรี, ความปลอดภัยระดับองค์กรนักพัฒนา, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38/ผู้ใช้/เดือน
โคลดหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่, การเข้ารหัสเชิงตัวแทน, การบูรณาการ MCP, โครงการและผลลัพธ์บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
Replitการสร้างแอปแบบครบวงจร, การเขียนโค้ดตามอารมณ์, การแก้ไขแบบผู้เล่นหลายคน, การปรับใช้ในตัวนักพัฒนาอิสระ, ธุรกิจขนาดเล็กฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
Builder. ioแปลง Figma เป็นโค้ด, แก้ไข CMS แบบเห็นภาพ, ทดสอบ A/B, ควบคุมส่วนประกอบแบบกำหนดเองทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม, องค์กรธุรกิจฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/ผู้ใช้/เดือน
แจสเปอร์การควบคุมเสียงแบรนด์, ท่อเนื้อหา, พื้นที่ทำงาน Canvas, กระบวนการทำงานทางการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าทีมการตลาด, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69 ต่อที่นั่งต่อเดือน
โนชั่น เอไอการค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน, การทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูล, บันทึกการประชุมด้วย AI, การสร้างเอกสารบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/สมาชิก/เดือน
มิดเจอร์นีย์การสร้างภาพจากข้อความ, ความสม่ำเสมอของสไตล์, การผสมผสานภาพ, การขยายผืนผ้าใบนักออกแบบ, นักการตลาด, ทีมสร้างสรรค์แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
Canva AIMagic Design, Magic Write, Magic Media, การลบพื้นหลัง, รองรับหลายภาษานักการตลาด, ผู้สร้างสรรค์, ผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99/ผู้ใช้/เดือน
Otter AIการถอดเสียงอัตโนมัติ, ป้ายกำกับผู้พูด, สรุปโดย AI, OtterPilot, แชทกับ AIบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
ไฟร์ฟลายส์ เอไอการถอดความการประชุม, ปัญญาการสนทนา, การผสานรวมกว่า 200 รายการ, สรุปโดย AIทีมขาย, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ที่นั่ง/เดือน
ZapierZaps หลายขั้นตอน, AI Copilot, ตรรกะเงื่อนไข, ตารางและอินเทอร์เฟซธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
ฮับสปอตระบบอีเมลอัตโนมัติ, การสร้างเนื้อหาด้วย AI, การปรับแต่ง CRM, การรายงานการวัดผลทีมการตลาด, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ที่นั่ง/เดือน
คำอธิบายการตัดต่อวิดีโอแบบข้อความ, เสียงสตูดิโอ, การลบคำเติม, การสร้างคลิปอัตโนมัติผู้สร้างเนื้อหา, ทีมการตลาดฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/คน/เดือน
Voiceflowเครื่องมือสร้างตัวแทนภาพ, ฐานความรู้, รองรับหลาย LLM, การวิเคราะห์การสนทนาทีมผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน, นักพัฒนาฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือน
อูอิซาร์ดการสร้างต้นแบบ UI จากข้อความ, การสแกนโครงร่าง, ธีม AI, แผนที่ความร้อนเชิงคาดการณ์นักออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
ความขัดแย้งOlivia AI ผู้สรรหาบุคลากร, การนัดสัมภาษณ์, สมัครงานผ่านมือถือเป็นหลัก, การจ้างงานหลายภาษาทีมทรัพยากรบุคคล, องค์กรขนาดใหญ่ราคาตามความต้องการ
ลินดี้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ, ฝูงตัวแทน, ระบบอัตโนมัติภาษาธรรมชาติ, การจัดการกล่องขาเข้าบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99 ต่อเดือน
ฉาบปัญญาในการสนทนา, การติดตามสุขภาพของดีล, การคาดการณ์รายได้, การโค้ชการขายทีมขาย, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ราคาตามความต้องการ

เครื่องมือ AI ที่มาแทนที่ทีมทั้งหมด

มาประเมินกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดการประสานงานด้วยตนเองและการทำงานซ้ำได้อย่างไร

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการแทนที่การดำเนินงานที่กระจัดกระจาย, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือ)

เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp
ลองใช้ ClickUp Super Agents ฟรี
สร้างเพื่อนร่วมทีม AI แบบกำหนดเอง หรือที่เรียกว่า ClickUp Super Agents โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติใน ClickUp

เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่สัญญาว่าจะมาแทนที่ทีม แต่พวกมันทำงานแยกกัน พวกมันไม่สามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการของคุณหรือเชื่อมต่อกับวิธีที่องค์กรของคุณทำงานจริง ๆ ได้ การขาดการเชื่อมต่อนี้สร้างแรงเสียดทานแทนที่จะแก้ไขปัญหา

ClickUp'sConverged AI Workspaceแก้ไขช่องว่างนี้โดยตรง ในฐานะแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันฝังความฉลาดในทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่การสร้างงานไปจนถึงการจัดการโครงการอัตโนมัติ

มาดูกันว่ามันกำจัดชั้นการประสานงานด้วยมือที่มักต้องการทีมปฏิบัติการทั้งหมดได้อย่างไร

เปลี่ยนข้อมูลโครงการจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณใน ClickUp ในฐานะผู้ช่วย AI ของคุณ มันจะดึงข้อมูลที่เก็บไว้ในเอกสาร ClickUp บันทึกการประชุม งาน การสนทนา ฯลฯ เพื่อมอบบริบทที่จำเป็นให้กับทีมในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น

ตั้งแต่การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากสรุปการประชุมไปจนถึงการตีความแนวโน้มของปริมาณงาน ช่วยในการอัตโนมัติการรายงาน การระบุอุปสรรค การสร้างการอัปเดตโครงการ และการตอบคำถามแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินอยู่

ดูว่าทีมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นอย่างไรด้วยข้อมูลเชิงลึกของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp Brain
แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมหลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ ทำให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณีการใช้งานได้

เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายจากอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Brain: เครื่องมือ AI ที่ทดแทนทีมงานทั้งหมด
เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายจากอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Brain MAX คุณยังสามารถนำ AI ที่เข้าใจบริบทมาไว้บนเดสก์ท็อปของคุณได้โดยตรง ในฐานะแอปซูเปอร์ AI ของคุณ มันรวมบริบทไม่เพียงแค่จากภายใน ClickUp เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอปที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ของคุณ เช่น Figma, Google Drive และ GitHub เพื่อมอบคำตอบให้คุณได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ "พูดเป็นข้อความ" เพื่อถอดเสียงของคุณได้: เขียนข้อความร่าง, กำหนดเวลาประชุม, สร้างงาน, และพูดเพื่อสร้างเอกสารทั้งหมด—ได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ด้วยมือ!

นี่คือวิธีการทำงาน:

PLOY ทีม AI อิสระที่มีความตระหนักรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเต็มที่

ด้วยClickUp Super Agents คุณจะได้รับผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถดำเนินการตามตรรกะหลายขั้นตอนตามลำดับความสำคัญและบริบทของคุณ ต่างจากบอทงานพื้นฐาน ตัวแทนเหล่านี้ทำงานด้วยบริบทของพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วนและสามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ AIที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ

PLOY ทีมเมท AI อิสระด้วย ClickUp Super Agents
PLOY ทีมเมท AI อิสระด้วย ClickUp Super Agents

พวกเขานำความสามารถที่แตกต่างกว่า 500 ประการมาสู่ทีมของคุณ ตั้งแต่การคัดกรองคำขอ การร่างเอกสาร และการประสานงานโครงการ ทำงานอย่างต่อเนื่องและประมวลผลงานแม้กระทั่งนอกเวลาทำการ

คุณสามารถ @mention Super Agents ในความคิดเห็นของงาน, มอบหมายงานที่ต้องส่งมอบให้พวกเขาโดยตรง, หรือกำหนดให้พวกเขาทำงานโดยอัตโนมัติได้ พวกเขาจะตรวจสอบงานที่เข้ามา, แจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤต, และแปลงการสนทนาในการประชุมให้เป็นงานที่ต้องส่งมอบพร้อมกำหนดเวลา

โครงสร้างและการใช้งานของซูเปอร์เอเจนต์จะเป็นตัวกำหนดว่าทีมของคุณจะสามารถปลดล็อกการทำงานอัตโนมัติได้มากเพียงใด และทุกการกระทำของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในเส้นทางการตรวจสอบ

🚨 หมายเหตุสำคัญ:นโยบาย AI ของ ClickUpห้ามผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือเก็บรักษาโมเดล แพลตฟอร์มนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDPR, ISO 42001, HIPAA และ SOC 2

มอบนักพัฒนาส่วนตัวตลอด 24/7 ให้กับทุกทีมของคุณด้วย Codegen

การเข้าซื้อกิจการของCodegenโดย ClickUp นำความสามารถในการเขียนโค้ดอัตโนมัติเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง Codegen เป็นตัวแทนการเขียนโค้ดด้วย AI ที่ช่วยให้ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถทำงานเหมือนนักพัฒนาได้ ช่วยเคลียร์งานค้างโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

ทำให้การส่งต่อจากคำแนะนำของ AI ไปยังคำขอการดึงจริงเป็นอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณด้วย ClickUp Codegen
ทำให้การส่งต่อจากคำแนะนำของ AI ไปยังคำขอการดึงจริงเป็นไปโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณด้วย ClickUp Codegen

กำจัดงานซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

เครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUpจัดการงานที่ทำซ้ำซึ่งทำให้ทีมทำงานช้าลง แทนที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนเดิมด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถกำหนดกฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์เฉพาะ

ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบที่ครอบคลุมสถานการณ์ทั่วไป เช่น การมอบหมายงาน การแจ้งเตือนกำหนดเวลา และการติดตามความคืบหน้าของงาน ทำให้เวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินกระบวนการทำงานอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations
กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินกระบวนการทำงานอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations

สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการตรรกะเฉพาะทาง ผู้สร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (no-code Automation Builder) ช่วยให้คุณสามารถออกแบบลำดับการกระตุ้นและการดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค รูปแบบการจัดสรรงานแบบไดนามิกก็ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน โดยสามารถส่งงานไปยังผู้ที่เริ่มต้นเหตุการณ์หรือผู้ที่กำลังติดตามงานนั้น ซึ่งสามารถปรับตัวได้ตามธรรมชาติกับทีมที่มีความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ในเวลาเพียง 5 นาที และประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ ✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มองเห็นงานผ่านมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน แผนงาน Gantt ไทม์ไลน์ และปริมาณงาน
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแก้ไขพร้อมกัน ใส่ความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมทีม และแปลงข้อความให้เป็นงานได้
  • เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานใน ClickUp เพิ่มวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง ฯลฯ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบริบทเพิ่มเติม
  • ติดตามประสิทธิภาพผ่านแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยAI Cardsสำหรับการตีความข้อมูลการวิเคราะห์ผ่านการอัปเดตด้วยภาษาธรรมชาติ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้บน G2ระบุว่า:

พูดตามตรง ClickUp ได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกด้านในชีวิตของฉันไปแล้ว — ทั้งงาน โครงการ การแจ้งเตือน งานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด การสรรหาบุคลากร ทุกอย่างจริง ๆ ฉันแทบไม่คิดว่ามันเป็นแค่ "ซอฟต์แวร์จัดการงาน" อีกต่อไป มันเหมือนกับสมองภายนอกของฉันมากกว่า

พูดตามตรง ClickUp ได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับชีวิตทั้งหมดของฉันไปแล้ว — งาน, โครงการ, การแจ้งเตือน, งานที่ต้องปฏิบัติตาม, การสรรหาบุคลากร, ทุกอย่าง. ฉันแทบไม่คิดว่ามันเป็น "ซอฟต์แวร์สำหรับงาน" อีกต่อไป. มันเหมือนกับสมองภายนอกของฉันมากกว่า.

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมที่ต้องการลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองสามารถพิจารณาการใช้ประโยชน์จากAI ในการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจากความสามารถเหล่านี้

📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้ทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า

การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส

2. GitHub Copilot (ดีที่สุดสำหรับการเติมโค้ดด้วย AI)

แดชบอร์ด GitHub: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางGitHub

ต้องการผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่ทำงานภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณแทนที่จะทำงานควบคู่กันหรือไม่? GitHub Copilot พร้อมให้บริการคุณแล้ว ความสามารถในการรับรู้โค้ดแบบเรียลไทม์คือจุดแข็งหลักของมัน มันอ่านไฟล์ปัจจุบันและบริบทของโปรเจ็กต์โดยรอบเพื่อเสนอคำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องดึงนักพัฒนาออกจากตัวแก้ไข

ความสามารถของ Copilot Chat และรูปแบบการทำงานแบบตัวแทนขยายขอบเขตไปไกลกว่าการเติมข้อความอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปใช้กับไฟล์หลายไฟล์ได้ สามารถสร้างการทดสอบ และจัดการงานเขียนโค้ดที่มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เปรียบเสมือนมีโปรแกรมเมอร์คู่ AIอยู่เคียงข้างคุณแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot

  • เติมข้อความและฟังก์ชันให้สมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยคำแนะนำข้อความแบบผีที่ปรากฏขึ้นขณะคุณพิมพ์
  • อธิบายโค้ด แก้ไขปัญหา หรือกระตุ้นการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดโดยการตั้งคำถามภายใน IDE ของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ
  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันทั่วทั้งฐานโค้ดโดยการแก้ไขหลายไฟล์พร้อมกันด้วย Copilot Edits
  • แก้ไขข้อบกพร่องและสร้างเอกสารได้ทันทีผ่านคำสั่ง /fix, /explain, และ /doc
  • เข้าถึงบริบทของโครงการทั้งหมดด้วยการรับรู้พื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำมีความเกี่ยวข้องกับโค้ดทั้งหมด

ข้อจำกัดของ GitHub Copilot

  • ข้อเสนอแนะอาจไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้อง และอาจต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจเป็นอุปสรรคสำหรับนักเรียนและนักพัฒนาอิสระ

ราคา GitHub Copilot

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • โปรพลัส: $39/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:

ฉันพบว่า GitHub Copilot ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ และฉันชอบที่มันผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดหลายตัวของฉันได้อย่างราบรื่น เช่น Visual Studio Code และ IntelliJ... เครื่องมือนี้ช่วยฉันในการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย สร้างโค้ด วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุด และแม้กระทั่งตรวจสอบ pull request เพียงแค่เลือก Copilot เป็นผู้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีกล่องแชทในตัวแก้ไขของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถส่งการเปลี่ยนแปลงโค้ด ยืนยันโค้ดของฉัน และสร้างคำขอ pull หรือสาขาฟีเจอร์ได้อย่างง่ายดาย

ฉันพบว่า GitHub Copilot ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ และฉันชอบที่มันผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดหลายตัวของฉันได้อย่างราบรื่น เช่น Visual Studio Code และ IntelliJ... เครื่องมือนี้ช่วยฉันในการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย สร้างโค้ด วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุด และแม้แต่การตรวจสอบ pull request เพียงแค่เลือก Copilot เป็นผู้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีกล่องแชทในตัวแก้ไขของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถส่งการเปลี่ยนแปลงโค้ด ยืนยันโค้ดของฉัน และสร้างคำขอ pull หรือสาขาฟีเจอร์ได้อย่างง่ายดาย

⭐ โบนัส: Cursor vs. GitHub Copilot: เครื่องมือเขียนโค้ด AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

3. Qodo (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโค้ดอัตโนมัติและการปรับโครงสร้างโค้ด)

แดชบอร์ด Qodo AI: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางQodo AI

Qodo (เดิมชื่อ CodiumAI) เป็นแพลตฟอร์มความสมบูรณ์ของโค้ด AI ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ผ่านการตรวจสอบและการสร้างการทดสอบอัตโนมัติ แทนที่จะอยู่ภายนอกกระบวนการพัฒนา มันฝังเอเจนต์ AI ตรงเข้าไปใน IDE, กระบวนการทำงานของ Git และเครื่องมือ CLI เพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมที่นักพัฒนาใช้อยู่แล้ว

แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับฐานโค้ดที่ซับซ้อนและมีหลายที่เก็บข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ที่ตระหนักถึงบริบทเพื่อตรวจจับข้อบกพร่อง ชี้ให้เห็นความเสี่ยง และบังคับใช้มาตรฐานการเขียนโค้ด ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้ข้อเสนอแนะในวงจรการพัฒนาทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qodo AI

  • ตรวจสอบคำขอการดึงโค้ดอย่างชาญฉลาดเพื่อค้นหาปัญหาด้านตรรกะ, ข้อบกพร่อง, และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือสถาปัตยกรรมก่อนการผสาน
  • สร้างคำแนะนำโค้ดที่ตระหนักถึงบริบทโดยอ้างอิงจากความเข้าใจในระดับฐานโค้ดที่ครอบคลุมหลายไฟล์และส่วนที่พึ่งพา
  • สร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวมระบบโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมกรณีขอบและเส้นทางโค้ดที่ยังไม่ได้รับการทดสอบซึ่งการตรวจสอบด้วยมือมักพลาด
  • สแกนฐานโค้ดขนาดใหญ่ที่มีหลายแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อตรวจจับความเสี่ยง การซ้ำซ้อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
  • กำหนดค่า นโยบายความปลอดภัย, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และตัวเลือกการPLOYMENT ให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมของคุณ

ข้อจำกัดของ Qodo AI

  • ข้อเสนอแนะอาจไม่สอดคล้องกัน และอาการหลอนเป็นครั้งคราวส่งผลต่อความแม่นยำในการทดสอบและการตรวจสอบ

ราคา Qodo AI

  • ผู้พัฒนา: ฟรี
  • ทีม: $38/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Qodo AI

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Qodo AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่มันสามารถรับไฟล์, บรรทัดของโค้ด, หรือโปรเจ็กต์ทั้งหมดเป็นบริบทเมื่อคุณให้คำสั่ง บางครั้งมันมีประโยชน์หากคุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือคำตอบที่กว้างขวาง ฉันใช้มันเกือบทุกวันเมื่อฉันทำงาน และมันง่ายต่อการใช้งาน สามารถผสานรวมกับ Visual Studio Code ได้เป็นอย่างดี

ฉันชอบที่มันสามารถรับไฟล์, บรรทัดของโค้ด, หรือโปรเจ็กต์ทั้งหมดเป็นบริบทเมื่อคุณให้คำสั่ง บางครั้งมันมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือคำตอบที่กว้างขวาง ฉันใช้มันเกือบทุกวันเมื่อฉันทำงาน และมันง่ายต่อการใช้งาน สามารถผสานรวมกับ Visual Studio Code ได้อย่างง่ายดาย

👀 คุณรู้หรือไม่? Qodo ได้เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ในปี 2024เพื่อเน้นย้ำ "คุณภาพ" + "โค้ด" เป็นหัวใจสำคัญของทุกเครื่องมือ ชื่อใหม่นี้สะท้อนความเชื่อของพวกเขาที่ว่าคุณภาพควรเป็นแรงขับเคลื่อนในทุกบรรทัดของโค้ด การทดสอบ และการตรวจสอบในกระบวนการพัฒนา

4. โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการให้เหตุผลแบบยาวและการตอบสนองตามบริบท)

แดชบอร์ดโคลด
ผ่านทางAnthropic

โคล้ดเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และกลุ่มของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดย Anthropic ซึ่งสร้างขึ้นโดยยึดแนวทาง AI ตามรัฐธรรมนูญที่เน้นความปลอดภัย การสรุปเอกสาร การร่างเนื้อหา การวิเคราะห์ไฟล์ และการแก้ปัญหาผ่านการสนทนาเป็นกรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุด

มีระดับโมเดลสามระดับที่ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างกัน: Opus รองรับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง, Sonnet ให้สมดุลระหว่างการใช้งานทั่วไป, และ Haiku รองรับงานที่รวดเร็วและเบากว่า การเขียนโค้ดในหลายภาษา, การตีความภาพ, และการทำงานกับเอกสารยาวที่มีเนื้อหาหนัก รองรับทั้งหมดสามระดับ

คุณสมบัติเด่นของโคลด

  • พัฒนาภารกิจอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ผู้ช่วยการเขียนโค้ดแบบเอเจนต์ที่รวบรวมบริบทและทำการทดสอบ
  • ประมวลผลและปรับโครงสร้างโค้ดเบสที่ซับซ้อนและมีหลายไฟล์ในครั้งเดียวโดยใช้หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลผ่านการผสานการทำงานของ Model Context Protocol (MCP) กับแพลตฟอร์มเช่น GitHub และฐานข้อมูลภายนอก
  • จัดระเบียบการสนทนา ทบทวนผลลัพธ์ และทำงานร่วมกับเอกสารที่มีโครงสร้าง โค้ด และการแสดงผลเชิงภาพโดยใช้โครงการและผลลัพธ์
  • วิเคราะห์ภาพ, แผนภูมิ, และไฟล์ในขณะที่ใช้หน่วยความจำ, รูปแบบการเขียนที่ปรับแต่งได้, และการสนับสนุนการทำงานแบบขนาน

ข้อจำกัดของโคลด

  • ข้อจำกัดการใช้งาน ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษร และการหมดอายุของการแชท อาจขัดจังหวะกระบวนการทำงานที่ยาวนาน

การตั้งราคาแบบโคล้ด

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • สูงสุด: $100/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
  • พรีเมียม: 125 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของโคลด

  • G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้แบ่งปัน:

โคล้ดมีความสามารถในการเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างชัดเจน มีโครงสร้าง และรอบคอบ คำตอบให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและอธิบายได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ซับซ้อน เอกสาร และบทสนทนาที่ยาว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเขียน การสรุปเนื้อหา การตรวจสอบเอกสาร และการระดมความคิด น้ำเสียงเป็นมืออาชีพแต่เข้าใจง่าย ทำให้ใช้งานได้อย่างสบายใจในชีวิตประจำวัน

โคล้ดมีความสามารถในการเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างชัดเจน มีโครงสร้าง และรอบคอบ คำตอบให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและอธิบายได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่ซับซ้อน เอกสาร และบทสนทนาที่ยาว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเขียน การสรุปเนื้อหา การตรวจสอบเอกสาร และการระดมความคิด น้ำเสียงเป็นมืออาชีพแต่เข้าใจง่าย ทำให้ใช้งานได้อย่างสบายในทุกๆ วัน

🔍 คุณรู้หรือไม่? Anthropic ตั้งชื่อClaude ตามชื่อของ Claude Shannon อัจฉริยะผู้บ้าคลั่งที่คิดค้นทฤษฎีข้อมูล เล่นกายกรรมขณะคิดไอเดียเกี่ยวกับบิต/ไบต์ และสร้างเครื่องจักรสุดเพี้ยนอย่างเช่นแตรพ่นไฟ พวกเขาต้องการ AI ที่มีความฉลาดและขี้เล่น รวมถึงมีความเป็นมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนกับ Shannon เอง!

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI

5. Replit (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดร่วมกันผ่านเบราว์เซอร์)

แดชบอร์ด Replit
ผ่านทางReplit

หากมีแอปหนึ่งที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเขียนโค้ดตามอารมณ์ แอปนั้นก็คือ Replit ปรัชญาการออกแบบของแพลตฟอร์มนี้คือ? อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว AI จะสร้างหรือปรับแต่งมันตามคำขอของคุณ

มันมอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่แอปพลิเคชันสามารถสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้งานได้จากพื้นที่ทำงานเดียว โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบใดๆ ในเครื่องผู้ใช้ ตัว Replit Agent ที่ทำงานอัตโนมัติจะอยู่ศูนย์กลางของประสบการณ์นี้ รับคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติและจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างโค้ดไปจนถึงการนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงไปใช้งาน

วงจรการพัฒนาทั้งหมดจะอยู่ภายใน IDE บนคลาวด์เดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ในทุกขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit

  • สร้างแอปพลิเคชันแบบฟูลสแต็กจากข้อความภาษาธรรมชาติโดยใช้ Replit Agent ที่ทำงานอัตโนมัติ
  • เปลี่ยนภาพหน้าจอหรือแบบจำลองให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง พร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI), ระบบหลังบ้าน (backend) และการตั้งค่าฐานข้อมูล
  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ประสานกันในหลายไฟล์โดยใช้ประโยชน์จากการรับรู้บริบททั่วทั้งโครงการ
  • ปรับใช้แอปพลิเคชันได้ทันทีผ่านการโฮสต์และโครงสร้างพื้นฐานในตัวโดยไม่ต้องกำหนดค่าภายนอก
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ผ่านการแก้ไขแบบผู้เล่นหลายคนภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเดียวกัน

ข้อจำกัดของ Replit

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพและพฤติกรรมที่ไม่เสถียรอาจปรากฏขึ้นเมื่อใช้กับโครงการหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Replit

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • Replit Core: $20/เดือน
  • Replit Pro: $100/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

เรตติ้งและรีวิวของ Replit

  • G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit อย่างไรบ้าง?

บน Capterra,ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:

โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เปลี่ยนแปลงวงการอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ให้สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นทางลัดขนาดใหญ่สำหรับการส่งต่อให้มืออาชีพพัฒนาต่อ สร้างเครื่องมือภายในองค์กร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกประการ) และหากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหรือการใช้งานอื่น ๆ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ทำให้การใช้งานง่ายและครอบคลุมกว่าโซลูชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ให้สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างอิสระ เป็นทางลัดขนาดใหญ่สำหรับการส่งต่อให้มืออาชีพพัฒนาต่อ สร้างเครื่องมือภายในองค์กร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน) และหากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหรือการใช้งานอื่น ๆ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้การใช้งานง่ายและครอบคลุมมากกว่าโซลูชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Replit ในการพัฒนาบนคลาวด์

6. Builder.io (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบมีภาพพร้อม CMS แบบไม่มีส่วนหน้า)

Builder.io
ผ่านทางBuilder.io

Builder. io เป็นแพลตฟอร์มฟรอนต์เอนด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถออกแบบ สร้างต้นแบบ และส่งมอบ UI สำหรับการผลิตได้โดยตรงบนแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมของพวกเขา มันทำงานร่วมกับฐานโค้ดและระบบออกแบบปัจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางภาพสามารถทำได้โดยไม่ต้องแตะโค้ดพื้นฐาน

ทีมที่สร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเครื่องมือแบบเขียนโค้ดน้อยจะพบว่าแนวทางนี้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ เนื่องจากรองรับการสร้างต้นแบบด้วยข้อมูลจริงและการส่งอัปเดตโดยไม่ต้องใช้การวิศวกรรมที่ซับซ้อน

Builder. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เปลี่ยนดีไซน์ Figma ให้เป็นโค้ดที่ตอบสนองโดยใช้ Visual Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • แก้ไขหน้าเว็บได้โดยตรงผ่านระบบ CMS ที่สามารถลากและวางได้ ซึ่งทำงานร่วมกับโค้ดฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่แล้ว
  • ลงทะเบียนคอมโพเนนต์ที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมได้ ในขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทางเทคนิคสามารถสร้างหน้าเว็บได้ด้วยตัวเอง
  • สร้างส่วน, หน้า, และเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มโดยใช้คำสั่ง AI ที่ง่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านการทดสอบ A/B และการปรับแต่งที่ติดตั้งไว้ในตัว

ข้อจำกัดของ Builder.io

  • เอกสารที่ล้าสมัยและไม่ชัดเจนทำให้การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยากกว่าที่ควรจะเป็น

Builder. io ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $30/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $50/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Builder. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Builder. io อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้:

Builder ช่วยให้วิศวกรและองค์กรธุรกิจของเราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถย้ายมาใช้ Builder และเริ่มสร้างได้ในเวลาเพียง 20 วัน ความสามารถที่ธุรกิจของเราสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิศวกรนั้นมีค่าอย่างยิ่ง การทดสอบ A/B ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราสนใจมากที่สุด และลดการคาดเดาภายในทีมของเรา

Builder ช่วยให้วิศวกรและองค์กรธุรกิจของเราสามารถดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถย้ายระบบมาใช้ Builder และเริ่มพัฒนาได้ภายในเวลาเพียง 20 วัน ความสามารถที่ธุรกิจของเราสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิศวกรนั้นประเมินค่าไม่ได้ การทดสอบ A/B ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราให้ความสนใจมากที่สุด และลดการคาดเดาภายในทีมของเรา

7. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

แดชบอร์ด Jasper: เครื่องมือ AI ที่ทดแทนทีมงานทั้งทีม
ผ่านทางJasper

การรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกผลงานเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนี่คือสิ่งที่ Jasper ช่วยคุณให้บรรลุได้ ทีมสามารถฝึกอบรมแพลตฟอร์ม AI นี้ให้เข้าใจโทนเสียงและความรู้เกี่ยวกับบริษัท และแนวทางเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับเนื้อหาทุกประเภท

ใช้เพื่อสร้างบทความบล็อก, ข้อความโฆษณา, และสินทรัพย์ทางการตลาดผ่านเทมเพลต, ผู้ช่วย AI, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง.ในฐานะเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIสำหรับทีมการตลาด, มันยังครอบคลุมการคิดค้นไอเดียผ่านการแชท, การสร้างภาพ, การสนับสนุนหลายภาษา, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานการตลาดที่พบบ่อย.

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • ทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อตัวแทน AI เข้ากับสายงานเนื้อหาโดยตรง
  • รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์และการสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางผ่านระบบการควบคุมความรู้ของ Jasper IQ
  • ร่าง, ทบทวน, และร่วมมือกันสร้างเนื้อหาภายในพื้นที่ทำงานของ Canvas โดยใช้เครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างแคมเปญ บล็อก และสินทรัพย์อื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้นด้วยแอปการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ตัวเลือกเริ่มต้นที่มีราคาไม่แพงและมีจำนวนจำกัด

ราคาของ Jasper

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ข้อดี: $69/ที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?

ตรงจากรีวิวผู้ใช้บน G2:

Jasper เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงวงการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น มันสามารถสร้างร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและโทนของแบรนด์เราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานของเรา รู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมที่เข้าใจแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง การนำไปใช้และผสานเข้ากับระบบเครื่องมือของเราทำได้ง่ายมาก สมาชิกในทีมของฉันและฉันเริ่มใช้งานแทบทุกวันตั้งแต่เริ่มต้น

Jasper เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนเกมได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่น มันสามารถสร้างร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์เราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายาม มันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมที่เข้าใจแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง การนำไปใช้และผสานเข้ากับชุดเครื่องมือของเราทำได้ง่ายมาก สมาชิกในทีมของฉันและฉันเริ่มใช้เกือบทุกวันตั้งแต่เริ่มใช้งาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:Jasper เปิดตัวในชื่อ Jarvis.ai ซึ่งเป็นการยกย่อง Iron Man โดยตรงให้กับ J. A. R. V. I. S. หลังจากได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว Disney ได้ออกคำสั่งให้หยุดและยุติการใช้งาน และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Jasper ในเวลาต่อมา

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI

8. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารและฐานความรู้โดยใช้ AI ช่วย)

แดชบอร์ด Notion: เครื่องมือ AI ที่ทดแทนทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางNotion

Notion AI เป็นผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Notion workspace ช่วยผู้ใช้ในการเขียน แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลโดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมือภายนอก โดยอาศัยบริบทของพื้นที่ทำงานจริงเพื่อมอบคำตอบที่เกี่ยวข้องและจัดการงานประจำโดยอัตโนมัติ

การจัดการความรู้ การร่างเอกสาร และการค้นหาข้ามแอปพลิเคชันทั้งหมดเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียว ระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลจะเติมข้อมูลคุณสมบัติและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึกการประชุมด้วย AI และการค้นหาสำหรับองค์กร ช่วยขยายประโยชน์การใช้งานให้เหนือกว่าการช่วยเหลือด้านการเขียนทั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • ค้นหาข้อมูลจาก Notion, Slack, Google Drive และแอปที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ได้ในที่เดียว
  • คุยกับผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทของที่ทำงานและเอกสารของบริษัทคุณ
  • สร้างบันทึกการประชุม, สรุป, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
  • เขียน แก้ไข แปล และจัดรูปแบบเอกสารได้โดยตรงภายในตัวแก้ไขของ Notion
  • สร้างฐานข้อมูล, แม่แบบ, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างจากคำสั่งง่าย ๆ

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานที่จำกัด ทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/สมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้รีวิวพบว่า:

ฉันชอบ Notion AI มากเพราะมันสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างใน Notion ได้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันเพิ่มเข้าไปเท่านั้น แต่รวมถึงทุกอย่างในบริษัทและให้คำตอบกับฉันได้ มันดีมากเพราะช่วยให้ฉันหาคำตอบได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตัวเองทั้งหมด นอกจากนี้ยังสะดวกมากที่สามารถติดป้ายกำกับสิ่งต่างๆ และใช้แท็กนั้นได้ตลอดทั่วทั้ง Notion

ฉันชอบ Notion AI มากเพราะมันสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างใน Notion ได้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันเพิ่มเข้าไปเท่านั้น แต่รวมถึงทุกอย่างในบริษัทและให้คำตอบกับฉันได้ มันดีมากเพราะช่วยให้ฉันหาคำตอบได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตัวเองทั้งหมด นอกจากนี้ยังสะดวกมากที่สามารถติดป้ายกำกับสิ่งต่างๆ และใช้แท็กนั้นได้ตลอดทั่วทั้ง Notion

📖 โบนัส: ClickUp AI เทียบกับ Notion AI: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

9. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI คุณภาพสูง)

แดชบอร์ด Midjourney: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางMidjourney

Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างภาพศิลปะและภาพเสมือนจริงจากข้อความภาษาธรรมชาติ พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยอิสระ มุ่งเน้นการสร้างภาพคุณภาพสูงที่มีสไตล์เฉพาะตัวสำหรับการออกแบบ การตลาด และงานสร้างสรรค์

เครื่องมือ AIนี้ทำงานหลักผ่านบอท Discord พร้อมกับอินเทอร์เฟซเว็บสำหรับจัดการภาพ มันเป็นแบบสมัครสมาชิกและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานศิลปะแนวคิด ภาพผลิตภัณฑ์ และการทดลองสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney

  • สร้างภาพที่มีรายละเอียดสูง มีศิลปะ หรือเหมือนจริงจากคำอธิบายข้อความที่เรียบง่าย
  • รักษาลักษณะตัวละครหรือสไตล์ภาพให้สอดคล้องกันตลอดหลายฉากภายในโครงการเดียวกัน
  • ผสานภาพอ้างอิงหลายภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์เฉพาะตัว
  • ขยายองค์ประกอบออกไปด้านนอกโดยใช้เครื่องมือซูมและแพนที่ขยายผืนผ้าใบให้เกินกรอบเดิม
  • ปรับอัตราส่วนภาพและความเข้มของสไตล์ให้ละเอียดเพื่อควบคุมภาพสุดท้ายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • การบรรลุรายละเอียดทางศิลปะที่เฉพาะเจาะจงหรือผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอต้องการการให้คำแนะนำที่แม่นยำและการทำซ้ำหลายครั้ง
  • รายละเอียดที่ละเอียดและฉากที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่บิดเบี้ยวหรือไม่สมจริง

ราคาของ Midjourney

  • พื้นฐาน: $10/เดือน
  • มาตรฐาน: $30/เดือน
  • ข้อดี: $60 ต่อเดือน
  • เมก้า: $120/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Midjourney อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวเชิงบวกจากผู้ใช้:

Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง

Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Midjourney

10. Canva AI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบภาพอย่างรวดเร็วโดยมี AI ช่วย)

แดชบอร์ด Canva: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางCanva

Canva AI เป็นชุดเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม Canva นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาใช้เครื่องมือนี้เพื่อผลิตเนื้อหาที่มีความเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบมาก่อน โดยสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่ผลงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียว

ผู้ช่วยสนทนาเป็นผู้นำประสบการณ์ โดยสร้างเลย์เอาต์ เขียนข้อความ และปรับใช้สไตล์ของแบรนด์โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องพึ่งพาเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับแต่ละฟังก์ชันสร้างสรรค์ ทุกอย่างเกิดขึ้นในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI

  • สร้างงานนำเสนอ โพสต์ และวิดีโอที่สมบูรณ์จากข้อความที่ป้อนด้วย Magic Design
  • ขยายหรือเขียนข้อความใหม่ได้โดยตรงภายในโปรเจกต์ด้วยผู้ช่วย AI Magic Write
  • สร้างภาพและวิดีโอสั้นจากคำอธิบายข้อความผ่าน Magic Media
  • ลบ เปลี่ยน หรือเพิ่มองค์ประกอบในภาพถ่ายด้วย Magic Edit และ Magic Eraser โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก
  • แปลข้อความการออกแบบเป็นมากกว่า 100 ภาษาได้โดยตรงภายในโปรเจกต์ใด ๆ

ข้อจำกัดของ Canva AI

  • ความลึกของฟีเจอร์ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบขั้นสูง ซึ่งจำกัดการทำงานออกแบบที่ซับซ้อน
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญ

ราคาของ Canva AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12.99/เดือน/ผู้ใช้
  • ทีม: $14.99/เดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว AI ของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva AI อย่างไรบ้าง?

ผู้คนชื่นชมความใช้งานง่ายของ Canva:

Canva เป็นแอปที่ดีที่สุด มันให้การแก้ไขรูปภาพทันทีและมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ตอนนี้เครื่องมือ AI เป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับฉัน: ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ฉันสามารถแก้ไขรูปภาพ ปรับแต่ง และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของภาพได้ นอกจากนี้ยังมี Magic Eraser สำหรับวิดีโอ มันมีคำบรรยายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและปรับปรุงเสียงด้วย

Canva เป็นแอปที่ดีที่สุด มันให้การแก้ไขรูปภาพทันทีและมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ตอนนี้เครื่องมือ AI เป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ฉันสามารถแก้ไขรูปภาพ ปรับแต่ง และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของภาพได้ นอกจากนี้ยังมี Magic Eraser สำหรับวิดีโอ มันมีคำบรรยายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและปรับปรุงเสียงด้วย

📑 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Canva

11. Otter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมด้วย AI)

Otter.ai แดชบอร์ด
ผ่านทางOtter

ต้องการผู้ช่วยประชุม AI ที่สามารถบันทึกการสนทนาและแปลงเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างและใช้งานได้หรือไม่? Otter.ai เป็นตัวเลือกที่ดี แทนที่จะต้องเขียนรายงานการประชุมด้วยตนเองหรือเล่นเสียงบันทึกซ้ำ ทีมงานจะได้รับบทถอดความ สรุป และรายการงานที่ต้องดำเนินการ ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

ผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI เข้าร่วมการโทร ระบุผู้พูด และเน้นข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน และระบบ CRM ทำให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมถูกส่งต่อไปยังเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI

  • บันทึกและถอดเสียงการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติด้วย OtterPilot
  • สร้างบทถอดเสียงสดพร้อมป้ายชื่อผู้พูดและเวลาที่บันทึกไว้สำหรับการอ้างอิงที่ง่ายขึ้นหลังจากการประชุมทุกครั้ง
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกหรือร่างการติดตามผลจากเนื้อหาการประชุมโดยการสอบถาม Otter AI Chat โดยตรง
  • ปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไปโดยการสร้างคลังคำศัพท์เฉพาะและจัดระเบียบบันทึกถอดความด้วยโฟลเดอร์และความคิดเห็นที่ใช้ร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Otter AI

  • การต่อสู้กับการแยกแยะผู้พูดเมื่อหลายคนพูดแทรกกัน
  • ความแม่นยำในการถอดเสียงลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือมีสำเนียงที่ชัดเจน

ราคา Otter AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

Otter.ai ใช้งานง่ายมากและทำงานได้ดีเยี่ยมในการบันทึกบทสนทนาในการประชุมอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ ช่วยประหยัดเวลาของฉันด้วยการสร้างบันทึก สรุป และประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยได้มากโดยเฉพาะสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมทบทวน

Otter.ai ใช้งานง่ายมากและทำงานได้ดีในการจับภาพการสนทนาในที่ประชุมได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันด้วยการสร้างบันทึก สรุป และประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยได้มากสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมทบทวน

⭐ โบนัส: Otter AI vs. Fireflies AI: เครื่องมือประชุมตัวไหนดีกว่ากัน?

📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขาClickUp AI Notetakerเปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้วบ้าง?"

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

12. Fireflies AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก)

แดชบอร์ด Fireflies.ai: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึก จัดระเบียบ และวิเคราะห์การสนทนาโดยอัตโนมัติ เข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams จากนั้นแปลงการบันทึกเป็นสรุปที่มีโครงสร้างพร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ

เครื่องมือนี้สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากการสนทนาของคุณตลอดเวลา ช่วงเวลาเฉพาะ การตัดสินใจในอดีต และหัวข้อที่เกิดซ้ำสามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องเล่นซ้ำการบันทึกทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies AI

  • ค้นหาสิ่งที่ถูกพูดไว้อย่างถูกต้องโดยใช้การค้นหาคำหลักด้วยระบบ AI พร้อมผลลัพธ์ที่มีเวลาบันทึกไว้ในทุกการประชุมที่ผ่านมา
  • ค้นหาแบบแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้บนพื้นผิวโดยการติดตามตัวชี้วัดความฉลาดของการสนทนา เช่น เวลาที่ผู้พูดพูดและแนวโน้มของความรู้สึก
  • ซิงค์บันทึกและบันทึกการโทรโดยอัตโนมัติผ่านการผสานรวมกับแอปมากกว่า 200 รายการ รวมถึง CRM และเครื่องมือจัดการโครงการ
  • ส่งสรุปโดยละเอียดพร้อมรายการดำเนินการและประเด็นสำคัญทันทีหลังจากการสนทนาทุกครั้งสิ้นสุดลง

ข้อจำกัดของ Fireflies AI

  • บทสรุปโดย AI อาจไม่สอดคล้องกัน บางครั้งอาจซ้ำซ้อนกับเนื้อหาเดิมและใช้เครดิตเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น

ราคาของ Fireflies AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/ที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: $29/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: $39/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Fireflies AI

  • G2: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้บน G2 ชื่นชมเครื่องมือนี้ว่า:

ฉันใช้ Fireflies.ai เพื่อจับบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ฉันยังชอบฟังก์ชันและปุ่มที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย มันทำงานได้ดีกับ Google Meets, Zoom, Slack และ Google Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นใช้งานง่ายมากและรวมเข้ากับระบบได้ง่าย

ฉันใช้ Fireflies.ai เพื่อจับบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ฉันยังชอบฟังก์ชันและปุ่มที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย มันทำงานได้ดีกับ Google Meets, Zoom, Slack และ Google Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นใช้งานง่ายมากและสามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก AI ของ Fireflies ที่ดีที่สุด

13. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานข้ามเครื่องมือ)

แดชบอร์ด Zapier
ผ่านทางZapier

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนับพันและขจัดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการทำงานประจำวัน ลองใช้ Zapier ดูสิ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เรียกว่า Zaps ซึ่งจะสั่งการให้แอปต่างๆ ทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

ตรรกะนั้นตรงไปตรงมา: การกระตุ้นในแอปหนึ่งจะก่อให้เกิดการกระทำในอีกแอปหนึ่ง การส่งแบบฟอร์มใหม่สามารถสร้างผู้ติดต่อใน CRM, ส่งการแจ้งเตือนใน Slack, และอัปเดตสเปรดชีตพร้อมกันได้ ทีมที่ต้องการเจาะลึกการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIจะพบว่า Zapier มีช่วงของการผสานรวมที่หลากหลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยเชื่อมต่อแอปนับพันและรักษาเครื่องมือของคุณให้ทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
  • สร้างและแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติได้เร็วขึ้นด้วย AI Copilot ซึ่งรองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์
  • กระตุ้นหลายการกระทำจากเหตุการณ์เดียวโดยการสร้าง Zaps แบบหลายขั้นตอนแทนที่จะพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
  • ดำเนินการต่างๆ ตามตัวกรองหรือเงื่อนไขเฉพาะโดยการซ้อนตรรกะเงื่อนไขด้วย Paths
  • จัดเก็บและจัดการข้อมูลโดยใช้ตารางและอินเทอร์เฟซเพื่อสร้างเครื่องมือภายในที่มีน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Zapier

  • การแก้ไขข้อบกพร่องและการแก้ไขปัญหาในเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่สามารถมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติมาก่อนจะพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่เห็นได้ชัดเจน

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2หนึ่งรายการแบ่งปันว่า:

Zapier ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายร้อยชั่วโมงด้วยการทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อให้อัตโนมัติ ทำให้ฉันมีเวลาไปโฟกัสกับงานสร้างสรรค์มากขึ้น ฉันชอบวิธีการทำงานแบบโมดูลาร์ของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสร้างระบบอัตโนมัติที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ ตัวอย่างที่ฉันชอบที่สุดคือการใช้สเปรดชีตเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Gmail เพียงแค่เพิ่มรายการไม่กี่รายการในสเปรดชีต ระบบก็จะสร้างและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเพียงแค่นี้ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้มากมายแล้ว

Zapier ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายร้อยชั่วโมงด้วยการทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ ทำให้ฉันมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานสร้างสรรค์มากขึ้น ฉันชอบวิธีการทำงานแบบโมดูลาร์ของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสร้างระบบอัตโนมัติที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ ตัวอย่างโปรดของฉันคือการใช้สเปรดชีตเพื่อกระตุ้นอีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Gmail เพียงแค่เพิ่มรายการไม่กี่รายการลงในสเปรดชีต ระบบก็จะสร้างและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเพียงแค่นี้ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้มากมายแล้ว

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zapier

14. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติด้วย AI)

แดชบอร์ด HubSpot: เครื่องมือ AI ที่ทดแทนทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางHubSpot

แพลตฟอร์มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot Marketing Hub ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ดึงดูดผู้เข้าชม แปลงผู้สนใจให้เป็นลูกค้า และเพิ่มรายได้ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวน์ อีเมลการตลาด โซเชียลมีเดีย SEO โฆษณา และข้อมูล CRM ทั้งหมดถูกรวมไว้ในระบบเดียว ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การติดตามแคมเปญไปจนถึงการรายงานประสิทธิภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

การสร้างเนื้อหา การติดตามโฆษณา และการจับลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์ม แชท และหน้า landing page ได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสมบัติของ AI ช่วยปรับแต่งประสบการณ์เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ในระดับใหญ่ ขณะที่ระบบรายงานการให้เครดิตในตัวเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดกับผลลัพธ์ของ pipeline และรายได้โดยตรง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และลำดับการดูแลลูกค้าผ่านหลายช่องทางจากตัวสร้างเวิร์กโฟลว์เดียว
  • สร้างบล็อก, อีเมล, และเนื้อหาทางสังคมโดยใช้เครื่องมือเขียน AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
  • ดึงข้อมูล CRM ดั้งเดิมเข้าสู่แคมเปญเพื่อปรับแต่งข้อความให้ตรงตามการโต้ตอบของลูกค้าจริง
  • จับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายผ่านหน้าแลนดิ้งฟอร์ม, แบบฟอร์ม, และแชทบอทที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง
  • วัดสิ่งที่ได้ผลด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์และการรายงานการวัดผลแบบหลายจุดสัมผัสที่เชื่อมโยงกับรายได้

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • การตั้งราคาอาจกลายเป็นเรื่องแพงสำหรับสตาร์ทอัพหรือผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการส่วนเสริมหลายรายการ
  • แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $15/ที่นั่ง/เดือน
  • มืออาชีพ: $890/เดือน
  • องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (14,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (6,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือการที่ทุกอย่างถูกรวมศูนย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดการแคมเปญ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ติดตามประสิทธิภาพ และปรับความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับการขายเป็นเรื่องง่ายมาก—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ การรายงานและการวิเคราะห์มีประโยชน์เป็นพิเศษเพราะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนว่าอะไรได้ผลและควรปรับปรุงตรงไหน

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือทุกอย่างถูกรวมศูนย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดการแคมเปญ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ติดตามประสิทธิภาพ และปรับความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับการขายเป็นเรื่องง่ายมาก—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ การรายงานและการวิเคราะห์มีประโยชน์เป็นพิเศษเพราะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนว่าอะไรได้ผลและควรปรับปรุงตรงไหน

📖 โบนัส: เคล็ดลับจาก HubSpot: เปลี่ยนแปลงวิธีการขาย การตลาด และการจัดการโครงการของคุณ

15. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์)

แดชบอร์ดของ Descript: เครื่องมือ AI ที่ทดแทนทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางDescript

คิดถึง Descript เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอและเสียงได้เหมือนกับเอกสารข้อความ บันทึกเสียงจะถูกถอดความเป็นเอกสารในรูปแบบเอกสารโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารจะถูกนำไปใช้กับไทม์ไลน์ของเสียงหรือวิดีโอโดยตรง โดยที่คุณไม่ต้องแตะต้องตัวแก้ไขแบบดั้งเดิมเลย

การบันทึก, การถอดเสียง, การแก้ไข, และการเผยแพร่ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ทำงานเดียว ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม, Underlord, จัดการงานการผลิตที่ใช้เวลานาน เช่น การกำจัดเสียงรบกวน, การทำความสะอาดคำเติม, และการแก้ไขเสียงผ่านการโคลนเสียงด้วย AI

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • แก้ไขไทม์ไลน์วิดีโอและพอดแคสต์โดยการเขียนคำใหม่หรือลบคำออกจากบทถอดเสียงโดยตรง
  • ทำความสะอาดเสียงได้ทันทีด้วย Studio Sound เพื่อกำจัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนจากบันทึกเสียงใด ๆ
  • ตัดคำเติมและช่วงหยุดยาวออกโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างเนื้อหาที่มืออาชีพ
  • ดึงคลิปสั้นจากบันทึกเสียงยาวโดยอัตโนมัติ จัดรูปแบบสำหรับ TikTok, Instagram และ YouTube Shorts

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ประสิทธิภาพที่ช้าลงและการค้างเป็นครั้งคราวอาจรบกวนกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: $24/คน/เดือน
  • ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์/คน/เดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/คน/เดือน

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

เอเจนต์ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ในเครื่องมืออย่าง Descript นั้นช่วยชีวิตฉันได้อย่างแท้จริง พวกมันลบคำเติมและช่วงหยุดที่เกะกะโดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอสุดท้ายฟังดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานบนไทม์ไลน์

เอเจนต์ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ในเครื่องมืออย่าง Descript นั้นช่วยชีวิตฉันได้อย่างแท้จริง พวกมันลบคำเติมและช่วงหยุดที่ฟังดูไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอสุดท้ายฟังดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานบนไทม์ไลน์

📖 โบนัส: ทางเลือกยอดนิยมของ Descript สำหรับการตัดต่อวิดีโอและเสียงด้วย AI

16. Voiceflow (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ AI สนทนา)

แดชบอร์ด Voiceflow
ผ่านทางVoiceflow

Voiceflow เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเขียนโค้ดน้อยสำหรับการออกแบบ สร้างต้นแบบ และปรับใช้ตัวแทนสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแชทบอทและผู้ช่วยเสียงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทางวิศวกรรมมากนัก

ผืนผ้าใบภาพช่วยให้ทีมออกแบบการไหลของบทสนทนา เชื่อมต่อ API และจัดการตรรกะโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างเครื่องมือตัวแทน AIสำหรับประสบการณ์ที่เผชิญหน้ากับลูกค้า พร้อมการสนับสนุนฐานความรู้ การปรับใช้หลายช่องทาง และการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อให้ทีมสามารถสร้างและจัดการตัวแทนจากพื้นที่ทำงานเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Voiceflow

  • สร้างตัวแทน AI ด้วยภาพผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมระบบโค้ดต่ำเพื่อการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกัน
  • สร้างการตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบทโดยใช้ฐานความรู้ที่รวบรวมเอกสารและคำถามที่พบบ่อย
  • สลับระหว่างผู้ให้บริการ LLM หลายรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
  • ทดสอบและติดตามการสนทนาด้วยเครื่องมือสร้างต้นแบบและการวิเคราะห์ในตัวเพื่อควบคุมคุณภาพ

ข้อจำกัดของ Voiceflow

  • ช่องว่างในเอกสารและการขาดเครื่องมือถอดเสียงในตัว
  • การตั้งค่าการผสานรวมอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Voiceflow

  • ฟรี
  • ข้อดี: $60/เดือน
  • ธุรกิจ: 150 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Voiceflow

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Voiceflow อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Voiceflow คือความที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและความยืดหยุ่นของมัน! ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพทำให้การออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมาก โดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่สามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และใช้งานผู้ช่วยเสียงและแชทได้ทั้งหมดในที่เดียว

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Voiceflow คือความที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและยืดหยุ่นได้สูง! ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพทำให้การออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่สามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และใช้งานทั้งผู้ช่วยเสียงและผู้ช่วยแชทได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

17. Uizard (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI/UX ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Uizard แดชบอร์ด: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางUizard

Uizard เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบบนเว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไวร์เฟรม, ม็อกอัพ, และต้นแบบสำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างเป็นทางการ แนวคิดหลักนั้นเรียบง่าย: เปลี่ยนข้อความหรือภาพสเก็ตช์ที่วาดด้วยมือให้กลายเป็นดีไซน์อินเทอร์เฟซที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นไอเดียได้โดยไม่ต้องรอการออกแบบจากนักออกแบบ

Autodesigner จัดการการสร้าง UI จากข้อความในขณะที่ Wireframe Scanner แปลงภาพร่างที่วาดด้วยมือเป็นเลย์เอาต์ดิจิทัล บรรณาธิการแบบลากและวาง ส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงและแชร์ต้นแบบแบบโต้ตอบได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Uizard

  • สร้างต้นแบบ UI แบบหลายหน้าจอและแก้ไขได้จากข้อความเพียงไม่กี่คำ
  • แปลงภาพหน้าจอหรือโครงร่างที่วาดด้วยมือให้เป็นงานออกแบบดิจิทัลที่แก้ไขได้
  • สร้างและปรับใช้ธีมด้วยผู้ช่วยออกแบบ AI ที่ปรับสี แบบอักษร และสไตล์ให้เหมาะสม
  • ใช้แผนที่ความร้อนเชิงคาดการณ์เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และปรับแต่งเลย์เอาต์ให้เหมาะสม

ข้อจำกัดของอูอิซาร์ด

  • การออกแบบที่สร้างโดย AI มักต้องการการปรับแต่งด้วยมือก่อนจึงจะพร้อมสำหรับการผลิต
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามันขาดความลึกซึ้งของเครื่องมือออกแบบขั้นสูง

ราคาของ Uizard

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $39/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Uizard ratings and reviews

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Uizard อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

Uizard เป็นแอปที่ใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Uizard ครอบคลุมความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก

Uizard เป็นแอปที่ใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Uizard ครอบคลุมความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก

18. Paradox (เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติด้วย AI)

พาราด็อกซ์ แดชบอร์ด
ผ่านทางพาราด็อกซ์

ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการสรรหาที่มีปริมาณมากเช่น การคัดกรอง การนัดหมาย และการสื่อสารกับผู้สมัคร ด้วยแพลตฟอร์ม AI แบบสนทนาของ Paradox Olivia ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม จะจัดการการสื่อสารไปมาในการจ้างงาน เพื่อให้ผู้สรรหาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการตัดสินใจของมนุษย์

องค์กรขนาดใหญ่ใช้ระบบนี้สำหรับการจ้างงานทั้งแบบรายชั่วโมงและแบบมืออาชีพ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ATS ชั้นนำ รองรับการสื่อสารหลายภาษา และช่วยให้ประสบการณ์ของผู้สมัครเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือสร้างบัญชีใดๆ

ทีมที่กำลังหาวิธีสร้างตัวแทน AIสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรจะพบว่า Olivia ของ Paradox เป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับสิ่งที่ตัวแทนสนทนาอัตโนมัติสามารถจัดการได้ในระดับองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Paradox

  • ทำให้การสรรหาบุคลากรจำนวนมากเป็นอัตโนมัติด้วย Olivia ผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่คัดกรองผู้สมัครและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการต่อไปตลอด 24 ชั่วโมง
  • นัดสัมภาษณ์ได้ทันทีโดยให้ผู้สมัครเลือกช่วงเวลาที่สะดวก ลดการติดต่อกลับไปกลับมาของผู้สรรหา
  • รวบรวมความคิดเห็นของผู้สมัครผ่านแบบสำรวจในตัวเพื่อระบุจุดที่ผู้สมัครหลุดออกและปรับปรุงประสบการณ์การจ้างงาน

ข้อจำกัดของพาราด็อกซ์

  • งานการจ้างงานที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในการทำให้เสร็จ
  • การตอบกลับของ AI ไม่สามารถจัดการกับคำถามของผู้สมัครทุกคนได้ถูกต้องเสมอไป

การตั้งราคาแบบขัดแย้ง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและบทวิจารณ์ของพาราด็อกซ์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Paradox อย่างไรบ้าง?

รีวิวการใช้งานกล่าวว่า:

การจัดการผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างง่ายดายและชัดเจน นอกจากนี้ การสื่อสารกับผู้สมัครผ่านข้อความก็ทำได้ง่าย และทุกการโต้ตอบจะถูกบันทึกไว้เพื่อทบทวนและปรับปรุงการสนทนาในภายหลัง การรายงานและการวิเคราะห์ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อเราเริ่มต้น เรามีความต้องการเร่งด่วนในการนำแพลตฟอร์มมาใช้และเริ่มใช้งาน ทีมติดตั้งและสนับสนุนของ Paradox ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ตอบสนองรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

การจัดการผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างง่ายดายและชัดเจน นอกจากนี้ การสื่อสารกับผู้สมัครผ่านข้อความก็ทำได้ง่าย และทุกการโต้ตอบจะถูกบันทึกไว้เพื่อทบทวนและปรับปรุงการสนทนาในภายหลัง การรายงานและการวิเคราะห์ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อเราเริ่มต้น เรามีความต้องการเร่งด่วนในการนำแพลตฟอร์มมาใช้และเริ่มใช้งาน ทีมดำเนินการและสนับสนุนของ Paradox ทำได้ยอดเยี่ยมมาก – ตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงาน

19. ลินดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร AI และกระบวนการทำงาน)

แดชบอร์ด Lindy: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมงานทั้งหมด
ผ่านทางลินดี้

ใครบ้างที่ไม่ต้องการผู้ช่วยทำงาน AI ที่สามารถจัดการกล่องจดหมาย, การประชุม, ปฏิทิน, และงานประจำได้? ลินดี้ทำทุกอย่างนี้และมากกว่านั้นผ่านตัวแทนอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายอยู่ที่งานธุรการประจำวัน เช่น การจัดตารางเวลา, การร่างอีเมล, และการสรุปการประชุม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้เวลาในการประสานงานน้อยลง

ด้วยคำแนะนำในรูปแบบภาษาธรรมชาติ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในที่ทำงานเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ ระบบจะจัดการการสื่อสารอย่างเชิงรุก จัดเตรียมบันทึกการประชุม และติดตามงานต่างๆ ในขณะที่เรียนรู้ความชอบและรูปแบบการเขียนของผู้ใช้ตลอดเวลา ทีมที่กำลังประเมินเครื่องมือสำหรับกระบวนการทำงานแบบตัวแทนจะพบว่าโมเดลกลุ่มตัวแทนนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานธุรการที่มีปริมาณมากซึ่งครอบคลุมหลายระบบ

สำหรับทีมที่มีข้อกำหนดด้านข้อมูลที่เข้มงวด Lindy ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II, HIPAA และ GDPR พร้อมการเข้ารหัส AES-256 และความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าจะไม่ขายหรือใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกอบรมโมเดลใดๆ

คุณสมบัติเด่นของลินดี้

  • อัตโนมัติการทำงานที่ซับซ้อนด้วยตัวแทน AI ที่เข้าใจบริบทและดำเนินการโดยไม่ต้องมีคำแนะนำทีละขั้นตอน
  • ทำงานแบบขนานโดยใช้กลุ่มตัวแทนเพื่อจัดการงานจำนวนมากพร้อมกัน
  • สร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติและเชื่อมต่อกับการผสานรวมแอปธุรกิจนับพัน
  • จัดการอีเมล การประชุม และการจัดตารางด้วยผู้ช่วย AI ในตัว
  • สร้างขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนโดยใช้ตัวแก้ไขภาพที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ข้อจำกัดของลินดี

  • การสร้างระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ นั้นทำได้รวดเร็ว แต่เมื่อคุณเริ่มเพิ่มเงื่อนไขหลาย ๆ ข้อ, สาขา, และการเชื่อมต่อกับ API ที่แตกต่างกัน, คุณจะต้องมีการวางแผนและทดลองทำซ้ำ ๆ เพื่อให้ได้ตรรกะที่ถูกต้อง

การตั้งราคาแบบลินดี้

  • ข้อดี: $49.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของลินดี้

  • G2: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Lindy อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2:

ฉันได้ใช้ Lindy AI มาสักพักแล้ว และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันจัดการงานซ้ำๆ และการจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดของฉันได้มาก สิ่งที่โดดเด่นคือมันโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย — ไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือใช้งานยาก มันเหมือนมีผู้ช่วยที่เชื่อถือได้คอยจัดการงานต่างๆ อย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง

ฉันได้ใช้ Lindy AI มาสักพักแล้ว และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันจัดการงานซ้ำๆ และการจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดของฉันได้มาก สิ่งที่โดดเด่นคือมันโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย — ไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือใช้งานยาก มันเหมือนมีผู้ช่วยที่เชื่อถือได้คอยจัดการงานต่างๆ อย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง

⭐โบนัส: อะไรที่ทำให้ Lindy Agentic AI แตกต่างจาก Zapier หรือ n8n?

20. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการขาย)

ก้องแดชบอร์ด: เครื่องมือ AI ที่แทนที่ทีมทั้งหมด
ผ่านทางกง

ก้อง คือแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ที่รวบรวมวิธีที่AI ในที่ทำงานสามารถเปลี่ยนการสนทนาของลูกค้าในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขายที่มีโครงสร้างได้ ทีมขายใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ติดตามสถานะของดีล และมองเห็นกิจกรรมในกระบวนการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตลอดวงจรการขาย แพลตฟอร์มจะเก็บข้อมูลการโต้ตอบและนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลผ่านโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยสัญญาณรายได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะของดีล ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสนใจ และเนื้อหาที่ควรสร้างขึ้นเพื่อติดตาม ทีมสามารถให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขายและคาดการณ์รายได้โดยใช้ข้อมูลการสนทนาจริงแทนการประมาณการ

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • บันทึก, บันทึกเสียง, และวิเคราะห์การโทรของลูกค้าและการประชุมด้วยปัญญาทางด้านการสนทนา
  • ตรวจจับสัญญาณการซื้อ, ข้อคัดค้าน, และความรู้สึกผ่านการวิเคราะห์เชิงความหมายลึก
  • ติดตามสถานะของดีลและคาดการณ์รายได้โดยใช้ข้อมูลจากสัญญาณการโต้ตอบนับร้อย
  • โค้ชทีมขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI, การให้คะแนนอัตโนมัติ และคลังข้อมูลการโทรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เชื่อมต่อกับระบบ CRM ชั้นนำและใช้ AI เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับดีลในทุกการสนทนา

ข้อจำกัดของกง

  • ฟีเจอร์ AI อาจแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
  • ข้อเสนอแนะในการติดตามผลทางอีเมลและการแปลบางครั้งขาดบริบทที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ทันที

การกำหนดราคาของก้อง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ของผู้ใช้สรุปว่า:

ผมพบว่า Gong เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ซึ่งสำคัญกับผมมาก ผมชอบที่มันสามารถผสานการทำงานกับระบบทั้งหมดของเราได้ดีผ่านส่วนขยาย Gong Everywhere การบันทึกการโทรพร้อมการจดบันทึกด้วย AI และการติดตามผลอัตโนมัติทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยลดเวลาในการทำงานด้านเอกสารในกิจวัตรประจำวันของผม ทำให้ผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการพูดคุยกับลูกค้าได้มากขึ้น

ผมพบว่า Gong เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ซึ่งสำคัญกับผมมาก ผมชอบที่มันสามารถผสานการทำงานกับระบบทั้งหมดของเราได้ดีผ่านส่วนขยาย Gong Everywhere การบันทึกการโทรพร้อมการจดบันทึกด้วย AI และการติดตามผลอัตโนมัติทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยลดเวลาในการทำงานด้านเอกสารในกิจวัตรประจำวันของผม ทำให้ผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการพูดคุยกับลูกค้าได้มากขึ้น

📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฆ้อง

สร้างทีมอัจฉริยะที่ขยายได้พร้อมการสนับสนุนจาก AI ด้วย ClickUp

การแทนที่ทีมไม่ได้หมายถึงการกำจัดองค์ประกอบของมนุษย์ แต่หมายถึงการกำจัดกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งขัดขวางไม่ให้บุคลากรที่ดีที่สุดของคุณสามารถทำงานได้ดีที่สุด

การรวมเทคโนโลยีของคุณไว้ใน ClickUp จะช่วยลดการกระจายตัวของ AI— หนึ่งในปัญหาที่ซ่อนเร้นซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงในธุรกิจที่กำลังเติบโต โครงการ เอกสาร แชท ระบบอัตโนมัติ และตัวแทน AI จะถูกรวมไว้ในที่ทำงานเดียวเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบท

พร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณด้วย AI หรือยัง?สมัครใช้ ClickUp วันนี้!