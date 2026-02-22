วันจันทร์ vs. Asana vs. ClickUp: ตัวไหนช่วยประหยัดเงินให้ธุรกิจขนาดเล็กได้มากที่สุด?

คุณเปิดหน้าการเรียกเก็บเงินและหยุดชั่วคราวหนึ่งวินาที ตัวเลขสูงกว่าที่คุณคาดไว้ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ไม่รู้ทำไมเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณถึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ใหม่เพิ่มเข้ามาไม่กี่คน ฟีเจอร์ที่คุณต้องการอยู่ภายใต้แผนที่สูงขึ้น และการอัปเกรดอีกครั้งก็ดูง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการของคุณใหม่
นั่นคือวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จบลงด้วยการจ่ายเงินเกินความจำเป็นสำหรับเครื่องมือ สิ่งที่เริ่มต้นด้วย 'แค่การจัดระเบียบงาน' กลายเป็นหลายการสมัครสมาชิก ข้อจำกัดของฟีเจอร์ และการจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ
บทความบล็อกนี้เปรียบเทียบ Monday กับ Asana กับClickUpเพื่อช่วยให้คุณได้รับคุณค่าสูงสุดในขณะที่ใช้เงินน้อยที่สุด 🤩
เปรียบเทียบราคาของ Monday vs. Asana vs. ClickUp อย่างรวดเร็ว
แต่ละแพลตฟอร์มมีราคาที่แตกต่างกันและมีชุดคุณสมบัติที่รวมอยู่ต่างกัน แพลตฟอร์มหนึ่งใช้การคิดราคาต่อที่นั่ง อีกแพลตฟอร์มหนึ่งมีขั้นต่ำของจำนวนที่นั่ง และแพลตฟอร์มที่สามซ่อนคุณสมบัติที่สำคัญไว้เบื้องหลังระดับราคาที่แพง
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว 👇
|หมวดหมู่
|คลิกอัพ
|วันจันทร์.com
|อาสนะ
|แพ็กเกจฟรี
|แผนฟรีตลอดชีพพร้อมงานและสมาชิกไม่จำกัด พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 60MB
|ฟรีสำหรับ 2 ที่นั่งแรกพร้อมฟีเจอร์จำกัด
|แผนส่วนตัวฟรีสำหรับไม่เกิน 2 ที่นั่ง
|แผนการชำระเงินแบบรายเดือน
|แผนไม่จำกัดพร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด การเชื่อมต่อ และข้อความแชทไม่จำกัด
|แผนเริ่มต้นโดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนผู้ใช้
|แผนเริ่มต้นพร้อมมุมมองไทม์ไลน์และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์
|การกำหนดราคาโดย AI
|ClickUp Brain มีให้บริการเป็นส่วนเสริมในแผนการชำระเงินทั้งหมด
|Asana AI รวมอยู่ในแพ็กเกจระดับที่สูงขึ้น
|เครดิตฟีเจอร์ AI รวมอยู่ในแผนชำระเงิน
|ขนาดของทีม
|ขยายขนาดจากบุคคลไปจนถึงองค์กรโดยไม่มีการกำหนดจำนวนที่นั่งขั้นต่ำ
|ระดับตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กร
|ระดับตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กร
|รูปแบบการกำหนดราคา
|รายเดือน/รายปีต่อผู้ใช้; มีบริการฟรีตลอดชีพ
|การกำหนดราคาแบบถังรายเดือน/รายปี
|การกำหนดราคาแบบถังต่อผู้ใช้รายเดือน/รายปี
ภาพรวมของ ClickUp
งานของทีมคุณอยู่ทุกที่ แผนโครงการอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง เอกสารอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการสนทนาหายไปในแอปที่สามนี่คือการทำงานที่กระจัดกระจาย ซึ่งทำลายประสิทธิภาพการทำงานโดยการบังคับให้คุณต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อค้นหาข้อมูล
การแยกส่วนนี้ทำให้คุณเสียเงินผ่านการสมัครสมาชิกหลายรายการสำหรับเครื่องมือที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้
ClickUp,แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก, เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ, เอกสาร, การสนทนา, และการวิเคราะห์ของคุณอยู่ร่วมกัน, พร้อมด้วยAIที่ฝังตัวอยู่ในบริบทเป็นชั้นของปัญญาที่เข้าใจงานของคุณและช่วยให้งานของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า.
นี่คือประโยชน์บางประการของมัน:
- ความใจกว้างของแผน Free Forever: คุณจะได้รับงานไม่จำกัดและสามารถเพิ่มสมาชิกได้ไม่จำกัดในแผนฟรี
- การผสานรวม AI:ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม ทำงานโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับการสร้างงาน, การช่วยเหลือการเขียน, และการค้นหาความรู้
- แพลตฟอร์มครบวงจร: ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหากและลดต้นทุนรวมของคุณด้วย ClickUp Docs,ClickUp Whiteboards,ClickUp Chat และClickUp Dashboards ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- มุมมองที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องอัปเกรด: คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ รวมถึงมุมมองรายการ (List), กระดาน (Board), ปฏิทิน (Calendar), แผนงานก้านงาน (Gantt) และไทม์ไลน์ (Timeline) ในทุกแผน
- ไม่มีขั้นต่ำของที่นั่ง: จ่ายเฉพาะผู้ใช้ที่คุณมีโดยไม่ต้องซื้อแพ็กเกจบังคับ
แม้ว่า ClickUp จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้ทีมที่ต้องการเพียงการจัดการงานขั้นพื้นฐานต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรักษาประสิทธิภาพได้ด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
คุณจะได้รับอะไรจากเงินที่คุณจ่ายไปกับ ClickUp?
นี่คือการวิเคราะห์มูลค่าอย่างรวดเร็ว:
- ฟรีตลอดไป: เริ่มต้นใช้งานด้วยงานไม่จำกัด สมาชิกไม่จำกัด พื้นที่เก็บข้อมูล 60 MB และเข้าถึงแอปที่จำเป็นทั้งหมด
- แผนไม่จำกัด: เปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ, และแดชบอร์ด, พร้อมเพิ่มผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ และสร้างแบบฟอร์ม ClickUp
- แผนธุรกิจ: เข้าถึงระบบอัตโนมัติขั้นสูง การจัดการปริมาณงาน และความสามารถในการส่งออกที่กำหนดเอง
- องค์กร: รับสิทธิ์ขั้นสูง, ฉลากสีขาว, ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะบุคคล, และ SSO/SAML สำหรับความปลอดภัยและการสนับสนุนในระดับองค์กร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แตกต่างจากเครื่องมือบางอย่างที่ล็อก AI ไว้เฉพาะในระดับราคาสูงสุดหรือแยกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างหากClickUp Brainสามารถเพิ่มได้ในทุกแผนการชำระเงิน นั่นหมายความว่าธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ราคาสำหรับองค์กรเพียงเพื่อนำ AI ไปใช้ในที่ที่ช่วยได้มากที่สุด
ตัวอย่างเช่น บริษัทการตลาดขนาดเล็กที่มีทีมงานห้าคนสามารถใช้เครื่องมือ AIเพื่อลดงานประจำโดยให้ Brain ช่วยทำสิ่งต่อไปนี้:
- แปลงบันทึกย่อ, การสนทนา, หรือความคิดให้กลายเป็นงาน, รายการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, และสรุป
- เขียนและปรับปรุงเอกสารการทำงาน เช่น สรุปโครงการ, SOPs, และการอัปเดตให้ลูกค้า
- ค้นหาคำตอบทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
- จัดการงานเขียนซ้ำและการสรุปเนื้อหา
ภาพรวมวันจันทร์
เมื่อเครื่องมือใช้งานยาก ทีมมักจะยอมแพ้และกลับไปใช้สเปรดชีตแทนMonday.comแก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบ 'Work OS' ที่เน้นความง่ายในการใช้งาน ด้วยบอร์ดแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
อินเทอร์เฟซที่มีสีสันและคล้ายสเปรดชีตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นภาพ นี่คือประโยชน์บางประการ:
- อินเทอร์เฟซภาพที่ใช้งานง่าย: มอบกระดานแบบลากและวางพร้อมสถานะที่แสดงด้วยสี ทำให้เห็นความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายในพริบตา
- ระบบนิเวศแบบหลายผลิตภัณฑ์: นำเสนอผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น CRM, การพัฒนา, และการบริการ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานในกระบวนการเฉพาะทางได้
- ไลบรารีเทมเพลตที่แข็งแกร่ง: ช่วยให้คุณใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่าสำหรับโครงการและกรณีการใช้งานทั่วไป
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบง่าย: รวมเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบ 'ถ้าเช่นนี้, ก็ทำอย่างนั้น' ที่เข้าใจง่าย เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ
❗หมายเหตุ: โมเดลการกำหนดราคาของMonday.comกำหนดให้มีอย่างน้อยสามที่นั่งสำหรับทุกแผนการชำระเงิน และใช้ระบบราคาแบบกลุ่ม (bucket pricing) ซึ่งบังคับให้คุณต้องซื้อที่นั่งเป็นชุด ชุดละ 5, 10 หรือ 15 ที่นั่ง นั่นหมายความว่าทีมที่มีสมาชิก 6 คนจะต้องจ่ายเงินสำหรับ 10 ที่นั่ง คุณสมบัติสำคัญ เช่น มุมมองไทม์ไลน์ (Timeline view) และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง จะถูกล็อกไว้ในระดับราคาที่สูงกว่า
คุณจะได้รับอะไรจากเงินของคุณกับMonday.com?
นี่คือการแยกแยะของราคาของMonday.com
- ฟรี: จำกัดสูงสุดสองที่นั่งและสามบอร์ดพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน
- พื้นฐาน: รับบอร์ดและฟีเจอร์ AI ไม่จำกัด แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงมุมมองไทม์ไลน์หรือการทำงานอัตโนมัติได้
- มาตรฐาน: ปลดล็อกมุมมองไทม์ไลน์และปฏิทิน, การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม, และจำกัดการดำเนินการอัตโนมัติ 250 ครั้งต่อเดือน
- ข้อดี: เข้าถึงบอร์ดส่วนตัว, การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์, คอลัมน์สูตร, และดำเนินการอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 25,000 ครั้งต่อเดือน
- องค์กร: รวมคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง, บันทึกการตรวจสอบ, และการผสานการทำงานระดับพรีเมียม
🧠 เกร็ดความรู้:ระบบทางหลวงระหว่างรัฐของสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่แรกๆ ที่ได้รับการบริหารจัดการในระดับใหญ่ นำโดยดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ โครงการนี้ต้องใช้กำหนดเวลาที่เป็นมาตรฐาน การติดตามต้นทุน และการประสานงานข้ามรัฐ
📘 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp เทียบกับ Monday
ภาพรวมของอาสนะ
Asana จัดตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานระดับองค์กร โดยนำเสนอโมเดลข้อมูล 'Work Graph' ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งทำแผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างงาน โครงการ และบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่แพลตฟอร์มมีให้บริการ:
- โมเดลข้อมูล Work Graph: เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่างานเชื่อมโยงกันอย่างไรทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น
- AI ที่รวมอยู่ในแผนชำระเงิน: Asana AI ซึ่งรวมถึงฟิลด์อัจฉริยะและการอัปเดตสถานะที่สร้างโดย AI ได้ถูกรวมอยู่ในแผนชำระเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- คุณสมบัติการวางแผนขั้นสูง: คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอและปริมาณงานในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการวางแผนทรัพยากรขั้นสูง
- การยอมรับจากองค์กรชั้นนำ: สถานะความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำ สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างราบรื่น
❗หมายเหตุ: ข้อเสียคือ Asana กำหนดให้มีผู้ใช้ขั้นต่ำสองที่นั่งในแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้คนเดียว คุณสมบัติสำคัญ เช่น การติดตามเวลาแบบเนทีฟและพอร์ตโฟลิโอ จะถูกจำกัดอยู่ในแผนที่มีราคาสูงกว่า (แผนขั้นสูงและแผนองค์กร)
📘 อ่านเพิ่มเติม: ทำไมถึงเลือก ClickUp แทน Asana
คุณจะได้รับอะไรจากเงินที่คุณจ่ายให้กับ Asana?
สำรวจตัวเลือกการกำหนดราคา:
- ส่วนบุคคล (ฟรี): สำหรับเพื่อนร่วมทีมสูงสุดสองคน พร้อมการจัดการงานพื้นฐานในมุมมองรายการและบอร์ด
- เริ่มต้น: เพิ่มมุมมองไทม์ไลน์, ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์, แบบฟอร์ม และการทำงานอัตโนมัติไม่จำกัด
- ขั้นสูง: ปลดล็อกพอร์ตโฟลิโอ, การจัดการปริมาณงาน, และการรายงานขั้นสูง
- องค์กร/องค์กร+: ให้การควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง, ตัวเลือกการส่งออกข้อมูล, SAML, และการปรับแต่งแบรนด์
🔍 คุณรู้หรือไม่?หลังจากเหตุเพลิงไหม้ Apollo 1 ในปี 1967 ซึ่งคร่าชีวิตนักบินอวกาศ NASA ตระหนักว่ากระบวนการจัดการและความปลอดภัยของตนไม่เพียงพอ การสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบ Apollo 204 พบปัญหาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับ 'ไข้เร่งงาน' (การให้ความสำคัญกับตารางเวลาเหนือความปลอดภัย), การบันทึกเอกสารที่ไม่ดี, และการควบคุมผู้รับเหมาช่วงที่ไม่เพียงพอ. เป็นผลให้พวกเขาได้จัดทำบันทึกความเสี่ยง, การติดตามการพึ่งพา, และการบันทึกขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นทางการ.
📘 อ่านเพิ่มเติม: Asana vs. ClickUp
เปรียบเทียบราคา ClickUp กับ Monday กับ Asana
ข้อจำกัดของแผนฟรี, จำนวนที่นั่งขั้นต่ำ, และการเข้าถึง AI ทั้งหมดนี้กำหนดว่าคุณจะใช้จ่ายจริงมากเพียงใดในระยะยาว
เพื่อให้การเปรียบเทียบนี้มีประโยชน์ ส่วนนี้จะแยกการกำหนดราคาออกเป็นสามด้านที่ชัดเจนซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก 📊
ระดับที่ 1: แผนฟรี
การจำกัดจำนวนผู้ใช้, ฟีเจอร์ที่ขาดหายไป, หรือกำแพงการชำระเงินที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน อาจบังคับให้คุณต้องอัปเกรดก่อนกำหนดหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือบนแผนฟรี. มาเปรียบเทียบกัน:
คลิกอัพ
ด้วยแผน Free Forever คุณจะได้รับงานไม่จำกัดและสามารถเพิ่มสมาชิกได้ไม่จำกัด ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องจำนวนที่นั่ง แผนนี้รวมพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด 60MB มุมมองหลักทั้งหมด เช่น รายการ กระดาน และแกนต์ การบันทึกวิดีโอในแอป และการเข้าถึง ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน
มอนเดย์.คอม
แผนฟรีของMonday.comจำกัดการใช้งานสูงสุดที่ 2 ที่นั่ง, 3 บอร์ด และเทมเพลตมากกว่า 200 แบบ ซึ่งทำให้ยากต่อการใช้งานสำหรับทีม แผนนี้ให้มุมมองพื้นฐานเท่านั้น ไม่มีไทม์ไลน์หรือปฏิทิน และไม่รวมการทำงานอัตโนมัติหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
อาสนะ
แผนส่วนบุคคลของ Asana ฟรีสำหรับสมาชิกทีมสูงสุดสองคนและรวมถึงงานและโครงการไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม แผนนี้ให้เฉพาะมุมมองแบบรายการและกระดานเท่านั้น โดยไม่มีการเข้าถึงไทม์ไลน์ ฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือพอร์ตโฟลิโอ
🏆 ผู้ชนะ: คือ ClickUp! แผนฟรีของมันมอบฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนทีมที่กำลังเติบโตโดยไม่มีข้อจำกัดเทียม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงClickUp Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถมอบหมายหน้าที่ให้พวกเขาภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ครอบคลุมทั้งงาน เอกสาร การแชท และกระบวนการทำงานต่างๆ
สร้าง ClickUp Super Agent แบบกำหนดเองของคุณเองเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ในขณะที่ Asana และ Monday ให้คุณใช้ระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์เท่านั้น ClickUp มีตัวแทน AI ที่สามารถดำเนินการ ปฏิบัติตามกฎ และทำงานต่อเนื่องในพื้นหลังได้ ตัวแทนพิเศษสามารถ:
- ติดตามกำหนดเวลาของงาน ในทุกพื้นที่ของลูกค้า
- ติดธงงานที่เกินกำหนด ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาของลูกค้า
- สร้างรายงานสถานะประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ จากกิจกรรมงานจริง
- ถามคำถามติดตามผล เมื่องานติดขัด
- ความเสี่ยงของพื้นผิวและเตรียมสรุปการส่งมอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงาน
ระดับที่ 2: โครงสร้างระดับการชำระเงินเพื่อความสามารถในการขยายตัว
เมื่อคุณย้ายออกจากแผนฟรี การตัดสินใจเรื่องราคาจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นอย่างมาก จำนวนที่นั่งขั้นต่ำ ราคาแบบแพ็กเกจ และการจำกัดฟีเจอร์สามารถทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณสูงขึ้นเกินคาดได้อย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีที่เครื่องมือทั้งสามนี้เปรียบเทียบกันเมื่อคุณเริ่มจ่ายเงินสำหรับพวกเขา:
คลิกอัพ
แผนของ ClickUp สามารถปรับขนาดได้ตามจำนวนผู้ใช้ คุณจึงจ่ายเฉพาะจำนวนที่นั่งที่คุณต้องการเท่านั้น นอกจากนี้ แผน Business ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับทีมที่กำลังเติบโตอีกด้วย
มอนเดย์.คอม
แผนการชำระเงินทั้งหมดต้องมีอย่างน้อยสามที่นั่ง หลังจากนั้นคุณจะถูกบังคับให้ใช้การกำหนดราคาแบบกลุ่ม โดยมีการเพิ่มทีละห้า ที่นั่ง สิบ ที่นั่ง และ 15 ที่นั่ง ซึ่งมักหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินสำหรับที่นั่งมากกว่าที่คุณใช้งานจริง
อาสนะ
Asana ต้องการอย่างน้อยสองที่นั่งในแผนชำระเงิน หลังจากนั้น ราคาจะคิดตามจำนวนผู้ใช้ แต่ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น พอร์ตโฟลิโอและการจัดการปริมาณงาน จะมีเฉพาะในแผนขั้นสูงเท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะไป! ด้วยระบบราคาแบบเส้นตรงที่ไม่มีขั้นต่ำของที่นั่ง ทำให้ทีมสามารถขยายขนาดได้อย่างคาดการณ์ได้เมื่อเติบโตขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: เฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์ได้แนะนำการศึกษาเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหวในช่วงปลายทศวรรษ 1800 โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถวัดได้ ปรับให้เหมาะสม และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
📘 อ่านเพิ่มเติม: วิธีโยกย้ายจาก Monday ไปยัง ClickUp
ระดับที่ 3: ส่วนเสริม AI
ทุกเครื่องมือต่างก็บอกว่ามี AI แต่คุณก็ยังคงสงสัยว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายมากแค่ไหน ด้วยความไม่แน่นอนนี้ คุณอาจจบลงด้วยเครื่องมือที่ขาด AI ที่คุณต้องการหรือมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
คลิกอัพ
ด้วย ClickUp Brain ความสามารถของ AI พร้อมใช้งานเป็นฟีเจอร์เสริมสำหรับแผนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือการเขียนด้วย AI การสร้างงานจากภาษาธรรมชาติ และการค้นหาความรู้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ สำหรับความต้องการขั้นสูงClickUp Brain MAXมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงหลาย LLM และการแปลงเสียงเป็นข้อความ
มอนเดย์.คอม
ผู้ช่วย AI ในวันจันทร์จะรวมอยู่เฉพาะในแพ็กเกจ Pro และ Enterprise เท่านั้น ไม่รวมในแผน Basic หรือ Standard สามารถช่วยสร้างคำอธิบายงานและสรุปเนื้อหาได้
อาสนะ
Asana AI รวมอยู่ในทุกแผนการชำระเงิน ตั้งแต่ Starter จนถึง Enterprise ซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลด์อัจฉริยะและการอัปเดตสถานะที่สร้างโดย AI พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกันระหว่าง Asana และ ClickUp! Asana รวมฟีเจอร์ AI ไว้ในแผนชำระเงินโดยตรง ในขณะที่ ClickUp เสนอการผสาน AI อย่างลึกซึ้งในกระบวนการทำงานของคุณเป็นตัวเลือกเสริม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพา AI อย่างมากClickUp Brain MAXคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการพลัง ความยืดหยุ่น และการควบคุมที่มากขึ้นในการปรับ AI ให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณจะได้รับ:
- การเข้าถึง LLM หลายตัวในที่เดียว: สลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกัน เช่น GPT, Claude และ Gemini ตามความต้องการของงาน
- การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง: ทำความเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้นเพื่อการวางแผน, การวิเคราะห์, และงานที่ต้องตัดสินใจอย่างหนัก
- เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ: แปลงบันทึกเสียงให้เป็นสคริปต์ โน้ต และงานได้ทันทีด้วยClickUp Talk-to-Text
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่และข้อควรพิจารณาด้านราคา
คุณได้คำนวณค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้แล้ว แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในหน้าการกำหนดราคาล่ะ? สิ่งต่างๆ เช่น การเข้าถึงสำหรับแขก ข้อจำกัดในการจัดเก็บ และการฝึกอบรม สามารถทำให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระวังค่าใช้จ่ายแอบแฝงเหล่านี้:
- ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ร่วมงานภายนอก: วิธีการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ร่วมงานภายนอกอาจแตกต่างกันไป. กับ ClickUp, ผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์เฉพาะสามารถใช้งานได้บนแผนชำระเงิน. อย่างไรก็ตาม,Monday.com จะนับผู้เยี่ยมชมสี่คนเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ต้องชำระเงิน และจะอัปเกรดคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเกินขีดจำกัดนี้.
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บและแนบไฟล์: แผนฟรีมักมีข้อจำกัดในการจัดเก็บที่เข้มงวด ClickUp ให้พื้นที่จัดเก็บ 60MB ในแผนฟรี และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดในแผนชำระเงินทั้งหมด
- การฝึกอบรมและการนำไปใช้: ทั้งสามแพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงเวลาที่ต้องใช้ในการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่นี้ คุณสามารถใช้ทรัพยากรฟรี เช่น ClickUp University, Asana และหน้าสนับสนุนของ Monday ซึ่งมีคอร์สและใบรับรองเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ขณะที่อยู่ที่ BBN ในปี 1971เรย์ ทอมลินสันได้ดัดแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้วสองโปรแกรม ได้แก่ SNDMSG (สำหรับการส่งข้อความภายใน) และ CPYNET (สำหรับการถ่ายโอนไฟล์) เพื่อให้สามารถส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ARPANET ได้ เขาเลือกใช้สัญลักษณ์ "@" เพื่อแยกชื่อผู้ใช้จากชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐาน "ผู้ใช้@โฮสต์" ที่ยังคงใช้กันทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ข้อความทดสอบแรกที่ส่งระหว่างเครื่องสองเครื่องที่ตั้งอยู่ติดกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอีเมลเครือข่าย
คุ้มค่าที่สุดตามขนาดทีม
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 500 คน อาจไม่เหมาะกับสตาร์ทอัพที่มีพนักงานเพียง 5 คน การเลือกเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับขนาดทีมของคุณ หมายความว่าคุณอาจซื้อระบบที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น หรือเลือกใช้เครื่องมือที่ง่ายเกินไปจนไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ นี่คือคำแนะนำของเราที่ปรับให้เหมาะกับขนาดและความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ⚓
- ผู้ใช้คนเดียวและฟรีแลนซ์ (หนึ่งคน): ใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp เพื่อรับฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
- ทีมขนาดเล็ก (สองถึงสิบคน): เลือกใช้แผน Unlimited ของ ClickUp สำหรับฟีเจอร์ที่ครบครันสำหรับทีมที่กำลังเติบโต หรือแผน Starter ของ Asana สำหรับฟีเจอร์พื้นฐานและการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย
- ทีมขนาดกลาง (11-50 คน): เข้าถึงแผนธุรกิจของ ClickUp เพื่อขยายขนาดอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผน Pro ของ Monday และแผนขั้นสูงของ Asana ได้ที่นี่
- องค์กร (50 คนขึ้นไป): ทั้งสามแพลตฟอร์มมีระดับบริการสำหรับองค์กรพร้อมราคาที่กำหนดเอง ClickUp Enterprise มีสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงและ SSO, แผน Enterprise ของMonday.comเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย และ Asana Enterprise+ ให้การควบคุมผู้ดูแลระบบระดับพรีเมียม
นี่คือสิ่งที่ Brian McGary ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของ3A Composites กล่าวถึง ClickUp:
ในขณะที่ Asana ทำงานได้ดีสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการใช้งาน แต่การนำไปใช้ในครั้งแรกขาดการฝึกอบรม และในที่สุดก็ทำให้ผู้ใช้ไม่ยอมรับระบบ... ClickUp มีราคาที่แข่งขันได้มาก และโดยทั่วไปแล้วคุ้มค่ากว่าคู่แข่งในทุกระดับของฟีเจอร์
ในขณะที่ Asana ทำงานได้ดีสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการใช้งาน แต่การนำไปใช้ในครั้งแรกขาดการฝึกอบรม และในที่สุดก็ทำให้ผู้ใช้ไม่ยอมรับระบบ... ClickUp มีราคาที่แข่งขันได้มาก และโดยทั่วไปแล้วคุ้มค่ากว่าคู่แข่งในทุกระดับของฟีเจอร์
เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่มีราคาดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?
คุณได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแล้ว แต่คุณยังคงติดอยู่ในภาวะวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้ คุณต้องการกรอบการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการตามสิ่งที่ทีมคุณให้คุณค่ามากที่สุด
กรอบงานนี้จะช่วยให้คุณจับคู่ลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณกับเครื่องมือที่เหมาะสม
เลือก ClickUp หาก:
- คุณต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุมในทุกระดับของแผน
- ขนาดของทีมไม่พอดีกับแพ็กเกจที่นั่งแบบตายตัว
- คุณจำเป็นต้องลดความซับซ้อนของเครื่องมือโดยการจัดให้มีเอกสาร, แชท, และการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
- ปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
เลือกMonday.comหาก:
- ความเรียบง่ายทางสายตาและความสะดวกในการนำไปใช้คือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ
- จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับ CRM, การพัฒนา หรือบริการ
- ขนาดทีมของคุณสอดคล้องกับชุดที่นั่งของคุณ
เลือก Asana หาก:
- การได้รับการยอมรับจากองค์กรและการตรวจสอบจากนักวิเคราะห์มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ
- คุณลักษณะของ AI จำเป็นต้องถูกรวมไว้โดยตรงในแผนของคุณ
- เวิร์กโฟลว์ของคุณสามารถได้รับประโยชน์จากแบบจำลองข้อมูล Work Graph
เปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสามเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด:
เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
เมื่อคุณตัดหน้าการกำหนดราคา, รายการคุณสมบัติ, และชื่อแผนออกไป ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ก็คือความสามารถในการทำนายได้
Monday และ Asana ต่างก็ทำงานได้ดีสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ แต่รูปแบบการกำหนดราคาของทั้งสองอาจบังคับให้ต้องอัปเกรดเร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจมาในรูปแบบของแพ็กเกจที่นั่งแบบรวม, การล็อกฟีเจอร์, หรือข้อกำหนดในระดับที่สูงขึ้น
ClickUp โดดเด่นเพราะให้พื้นที่ในการดำเนินงานมากขึ้นก่อนที่งบประมาณจะเป็นปัญหา คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องจำนวนผู้ใช้ที่กำหนดไว้ สามารถขยายการใช้งานโดยไม่ต้องจ่ายสำหรับที่นั่งที่ไม่ได้ใช้งาน และเข้าถึงฟีเจอร์หลักได้โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp เปรียบเทียบกับระดับฟรีของ Monday และ Asana อย่างไร?
แผนฟรีตลอดไปของ ClickUp ประกอบด้วยงานไม่จำกัดและสมาชิกไม่จำกัด พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 60 MB แผนนี้เหนือกว่าแผนฟรีของ Monday ซึ่งรวมที่นั่ง 2 ที่และบอร์ด 3 บอร์ด และแผนฟรีส่วนบุคคลของ Asana ที่รองรับเพื่อนร่วมทีมได้สูงสุด 2 คน พร้อมมุมมองแบบรายการและบอร์ด
ClickUp และ Asana เปรียบเทียบกันอย่างไรสำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป?
ClickUp ทำงานได้ดีสำหรับทีมที่มีสมาชิกสิบคนขึ้นไป เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำของจำนวนผู้ใช้ และมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครอบคลุมในทุกระดับ ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องอัปเกรดแบบบังคับ
เครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังขยายจากแผนฟรีไปสู่แผนเสียค่าใช้จ่าย?
ClickUp มอบเส้นทางการขยายตัวที่ราบรื่นสำหรับสตาร์ทอัพ แผน Free Forever ไม่มีข้อจำกัดจำนวนผู้ใช้ และแผน Unlimited ให้บริการฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ ช่วยให้ทีมสามารถเติบโตได้โดยไม่พบข้อจำกัดที่ไม่คาดคิด
ClickUp Brain เปรียบเทียบกับฟีเจอร์ AI ของ Asana อย่างไร?
ClickUp Brain นำเสนอการผสานการทำงานในพื้นที่ทำงานอย่างลึกซึ้ง เชื่อมต่อ AI เข้ากับงาน เอกสาร และการค้นหาความรู้ของคุณทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ในขณะที่ Asana AI มุ่งเน้นไปที่ฟิลด์อัจฉริยะและการอัปเดตสถานะมากกว่า