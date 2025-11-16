บล็อก ClickUp

วิธีการย้ายข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
16 พฤศจิกายน 2568

การเปลี่ยนจากวันจันทร์มาใช้ ClickUp อาจรู้สึกเหมือนเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ งานของทีมคุณจำนวนมากอยู่ในบอร์ดเดิม: งานที่ต้องทำ, ผู้รับผิดชอบ, ความคิดเห็น, ไฟล์, ขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดเล็กๆ ที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้

ความจริง? การย้ายมาใช้ ClickUp นั้นง่ายกว่าที่ทีมส่วนใหญ่คาดไว้มาก

เครื่องมือนำเข้าวันจันทร์ของ ClickUp สามารถจัดการงานหนักส่วนใหญ่ให้คุณได้ และด้วยการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อย คุณสามารถย้ายพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณพร้อมข้อมูลที่สะอาด ประวัติการทำงานที่ครบถ้วน และโครงสร้างการทำงานที่คุ้นเคยตั้งแต่วันแรกได้ ยิ่งไปกว่านั้น: เมื่อย้ายมาอยู่ใน ClickUp แล้ว ทีมของคุณจะได้รับการอัปเกรดเป็นลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้น และแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่แทนที่เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันหลายตัวได้

คู่มือนี้จะนำคุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือการจัดการโครงการทั้งสอง ตั้งแต่การตั้งค่าโครงสร้าง ClickUp ของคุณไปจนถึงการตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานในพื้นที่ทำงานใหม่ได้ทันที

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีทีมมากกว่า 4 ล้านทีมที่ใช้ ClickUp อยู่แล้ว และ~97% ของพวกเขาแจ้งว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp!

เตรียมโครงสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณก่อนการนำเข้า

การสละเวลาในการจัดโครงสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลใด ๆ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับการย้ายข้อมูลที่ราบรื่น คิดเหมือนกับการจัดวางชั้นวางของในคลังสินค้าใหม่ก่อนที่รถบรรทุกจะมาถึง: โครงสร้างที่ดีช่วยลดงานทำความสะอาดในภายหลังและป้องกันข้อมูลที่วางผิดที่ ฟิลด์ที่ซ้ำซ้อน และทีมที่สับสน

กุญแจสำคัญคือการเข้าใจลำดับชั้นของ ClickUp(ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าวิธีการที่เน้นบอร์ดของ Monday) ใน ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงานได้หลายระดับ ทำให้คุณมีการควบคุมมากขึ้น

  • พื้นที่: พื้นที่เหล่านี้เป็นคอนเทนเนอร์ระดับสูงสุดใน Workspace ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบตามแผนก (การตลาด, การขาย, วิศวกรรม), ทีมหลัก หรือโครงการสำคัญ พื้นที่แต่ละแห่งสามารถมีตั้งค่าของตนเองได้ ทำให้เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาสำหรับกลุ่มเฉพาะ
  • โฟลเดอร์: ภายใน Spaces คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกันได้ ตัวอย่างเช่น พื้นที่การตลาดของคุณอาจมีโฟลเดอร์สำหรับ "การสร้างเนื้อหา" "แคมเปญไตรมาสที่ 4" และ "การออกแบบเว็บไซต์ใหม่" นี่เป็นชั้นการจัดระเบียบที่เลือกได้แต่มีประสิทธิภาพมาก
  • รายการ: นี่คือที่ที่งานของคุณจะอยู่และสิ่งที่จะกลายเป็น (ส่วนใหญ่) ของบอร์ดวันจันทร์ของคุณ แต่ละโฟลเดอร์สามารถเก็บรายการได้หลายรายการ ซึ่งคุณสามารถใช้จัดการขั้นตอนการทำงานเฉพาะหรือขั้นตอนของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ "การสร้างเนื้อหา" อาจมีรายการสำหรับ "โพสต์บล็อก" "วิดีโอ" และ "โซเชียลมีเดีย"
ลำดับชั้นของ ClickUp
จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยลำดับชั้นโครงการที่ชัดเจนของ ClickUp

เมื่อคุณได้วางแผนลำดับชั้นของคุณแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดของการย้ายข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณถูกแมปอย่างถูกต้อง ให้สร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpที่สะท้อนขั้นตอนการทำงานใน Monday ของคุณ หากบอร์ดการสร้างเนื้อหาใน Monday ของคุณใช้ "ไอเดีย" "กำลังเขียน" "ต้องการการอนุมัติ" และ "เผยแพร่แล้ว" คุณควรสร้างสถานะเหล่านั้นในรายการ ClickUp ของคุณให้ตรงกันก่อนที่จะทำการนำเข้า

สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp
เพิ่มสถานะงานที่แตกต่างกันให้กับงานที่กำลังดำเนินการของคุณด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp

ในทำนองเดียวกันให้ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpให้ตรงกับคอลัมน์วันจันทร์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญ เช่น งบประมาณ ชื่อลูกค้า หรือระดับความสำคัญ มีที่เก็บไว้รออยู่แล้ว คุณมีฟิลด์เฉพาะสำหรับข้อความ ตัวเลข วันที่ URL และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นคุณสามารถสร้างพื้นฐานที่สะอาดสำหรับพื้นที่ทำงานใหม่ที่เป็นหนึ่งเดียวของทีมคุณ ✨

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ให้ตรงกับคอลัมน์ของคุณใน Monday เพื่อการนำเข้าที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดกลุ่ม/คอลัมน์ของบอร์ดวันจันทร์ใน ClickUp อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการจัดโครงสร้างบอร์ดและตัวเลือกการแมปที่คุณเลือกขณะนำเข้าข้อมูล แนะนำให้ลองนำเข้าข้อมูลทดสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ต้องการ (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้!)

เมื่อคุณได้จัดโครงสร้างพื้นที่ทำงานใน ClickUp เรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มกระบวนการนำเข้าข้อมูล

เริ่มการนำเข้าจากวันจันทร์ใน ClickUp

เพื่อเริ่มการนำเข้าจาก Monday.com:

  • ที่มุมบนซ้าย ให้คลิกที่อวาตาร์ Workspace ของคุณแล้วเลือก การตั้งค่า
  • ในแถบด้านข้างการตั้งค่าทั้งหมด ให้เลือก นำเข้า / ส่งออก หาก Workspace ของคุณไม่มีประวัติการนำเข้าหรือส่งออก หน้า เลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า จะเปิดขึ้น ในส่วน นำเข้าจากแอป ให้เลือก Monday หาก Workspace ของคุณมีประวัติการนำเข้าหรือส่งออก หน้า นำเข้า / ส่งออก จะเปิดขึ้น ให้เลือก นำเข้าไอเท็ม ในหน้า เลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า ให้เลือก Monday
  • หากพื้นที่ทำงานของคุณไม่มีประวัติการนำเข้าหรือส่งออก หน้า "เลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า" จะเปิดขึ้น ในส่วน "นำเข้าจากแอป" ให้เลือก Monday
  • หาก Workspace ของคุณมีประวัติการนำเข้าหรือส่งออก หน้าการนำเข้า / ส่งออกจะเปิดขึ้น เลือก นำเข้า ในหน้าเลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า ให้เลือก Monday
  • หากพื้นที่ทำงานของคุณไม่มีประวัติการนำเข้าหรือส่งออก หน้า เลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า จะเปิดขึ้น ในส่วน นำเข้าจากแอป ให้เลือก Monday
  • หาก Workspace ของคุณมีประวัติการนำเข้าหรือส่งออก หน้าการนำเข้า / ส่งออกจะเปิดขึ้น เลือก นำเข้า ในหน้าเลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า ให้เลือก Monday
  • ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ อนุญาตให้ ClickUp นำเข้าข้อมูลของคุณใน Monday.com โดยคัดลอก Personal API Token และกรอกลงใน ClickUp

⚡️ เคล็ดลับด่วน: หากคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อคัดลอกโทเค็น GraphQL API ของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูล Monday.com ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

ในการดำเนินการนำเข้า คุณจะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในบัญชี Monday ของคุณ และมีสิทธิ์อย่างน้อยระดับสมาชิกใน Workspace ของ ClickUp

ขั้นตอนการย้ายข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp

พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยัง? นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะนำคุณผ่านทุกขั้นตอนของการย้ายข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายระหว่างการเปลี่ยนผ่าน 🛠️

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณในวันจันทร์

ก่อนที่คุณจะย้ายอะไร ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบบอร์ดวันจันทร์ของคุณ ระบุบอร์ดที่ใช้งานอยู่จริงกับบอร์ดที่ล้าสมัยหรือเก็บถาวรแล้ว นี่เป็นเวลาที่ดีในการหาบอร์ดที่ซ้ำกันและบันทึกการอัตโนมัติหรือการเชื่อมต่อที่สำคัญ (เช่น บอร์ดที่เชื่อมโยง คอลัมน์สูตร) ที่คุณจะต้องสร้างใหม่ใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดข้อมูลวันจันทร์ของคุณ

เก็บถาวรโครงการเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนเพื่อลดปริมาณข้อมูลที่คุณต้องนำเข้า ใช้โอกาสนี้ในการกำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อให้สอดคล้องกันในทุกบอร์ด—หากบางโครงการใช้ชื่อว่า "Q1 2024" และบางโครงการใช้ "2024 Q1" ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งและนำไปใช้ในทุกที่เพื่อความสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างลำดับชั้นใน ClickUp ของคุณ

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสร้างรากฐานในพื้นที่ทำงานใหม่ของคุณแล้ว ตามการตรวจสอบของคุณ ให้สร้าง ClickUp Spaces, Folders และ Lists ของคุณ

โปรดจำไว้ว่า บอร์ดในแต่ละวันจันทร์จะถูกแปลงเป็นรายการใน ClickUp โดยทั่วไป แต่ขึ้นอยู่กับแผนผังของคุณ คุณอาจนำเข้าบอร์ดไปยังโฟลเดอร์หรือสร้างรายการจากกลุ่มของ Monday ได้ สร้างสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองที่ตรงกันก่อนการนำเข้า เข้าสู่การตั้งค่าของรายการและกำหนดค่าสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองให้ตรงกับคอลัมน์และขั้นตอนการทำงานของบอร์ด Monday ของคุณ

จัดลำดับชั้นของคุณให้ถูกต้องด้วยคำอธิบายสั้น ๆ นี้:

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อ Monday กับ ClickUp

กลับไปที่ส่วนนำเข้า/ส่งออกในตั้งค่า ClickUp ของคุณ และเลือก Monday.com. ยืนยันการเชื่อมต่อด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Monday ของคุณ. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นรายการของที่ทำงานและบอร์ดใน Monday ของคุณ พร้อมที่จะนำเข้า.

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดแมปฟิลด์และผู้ใช้

นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล ClickUp จะแนะนำคุณในการจับคู่คอลัมน์ Monday ของคุณกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณยังจะจับคู่ผู้ใช้ Monday ของคุณกับบัญชี ClickUp ที่สอดคล้องกันด้วย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อให้การทำงานนี้ราบรื่น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของสมาชิกทีมทุกคนใน Monday ตรงกับที่อยู่อีเมลใน ClickUp อย่างถูกต้อง หากอีเมลไม่ตรงกัน งานที่ได้รับมอบหมายอาจถูกนำเข้าเป็นรายการที่ยังไม่ได้มอบหมาย

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการนำเข้า (ทดสอบก่อน)

อย่าพยายามนำเข้าข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว เริ่มต้นด้วยบอร์ดทดสอบเพียงหนึ่งบอร์ดที่ไม่สำคัญ เพื่อตรวจสอบว่าการแมปฟิลด์ของคุณถูกต้องและการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวัง คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการนำเข้าได้แบบเรียลไทม์จากหน้าการตั้งค่าการนำเข้า โปรดระวังข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เนื่องจากสามารถช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาการแมปได้อย่างรวดเร็ว ตัวนำเข้า ClickUp จะดำเนินการนำเข้าและส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบและปรับปรุง

หลังจากที่คุณทำการนำเข้าข้อมูลทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดรายการใหม่ใน ClickUp และตรวจสอบงานที่นำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบ วันที่ และข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองถูกต้อง ใช้แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มของ ClickUpเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบในหลายงาน เมื่อคุณมั่นใจในการตั้งค่าของคุณแล้ว ให้ดำเนินการนำเข้าบอร์ดที่เหลือของคุณต่อไป

แก้ไขงานหรือเอกสารหลายรายการพร้อมกันได้ทันทีด้วยพลังของแถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มของ ClickUp
แก้ไขงานหลายงานใน ClickUp ได้ทันทีด้วยแถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มของ ClickUp

นี่คือภาพรวมของความรู้สึกจากผู้ใช้ ClickUp ที่ได้เปลี่ยนมาใช้จริง:

ฉันขอขอบคุณ ClickUp สำหรับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการจัดการงาน การติดตามเวลา การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารในทีม ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกด้านของความต้องการทางธุรกิจของฉัน การเปลี่ยนจาก Monday และ Slack มาใช้ ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะมันมีการผสมผสานฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการหลายอย่างพร้อมกัน

ฉันขอขอบคุณ ClickUp สำหรับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการจัดการงาน การติดตามเวลา การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารในทีม ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกด้านของความต้องการทางธุรกิจของฉัน การเปลี่ยนจาก Monday และ Slack มาใช้ ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะมันมีการผสมผสานฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการหลายอย่างพร้อมกัน

ฉันเคยลองใช้ Asana, Teamwork, Trello, Basecamp, Monday และเครื่องมือจัดการโปรเจกต์อื่น ๆ อีกมากมายมาก่อน...แต่ไม่มีอะไรเทียบ Clickup ได้เลย Clickup ช่วยให้คุณทำงานในแบบที่คุณต้องการ เพราะมันมีฟีเจอร์หลากหลาย คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ใช้งานให้ตรงกับความต้องการ และใช้งานในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด จุดเด่นที่สุดคือระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ

ฉันเคยลองใช้ Asana, Teamwork, Trello, Basecamp, Monday และเครื่องมือการจัดการโปรเจกต์อื่น ๆ อีกมากมายมาก่อน...แต่ไม่มีอะไรเทียบ Clickup ได้เลย Clickup ช่วยให้คุณทำงานในแบบที่คุณต้องการ เพราะมันมีฟีเจอร์มากมาย คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ของคุณให้ถูกใจและใช้งานในแบบที่เหมาะกับตัวเองได้ ระบบการทำงานอัตโนมัติคือส่วนที่ดีที่สุด

อะไรที่โอนจาก Monday ไปยัง ClickUp และอะไรที่ไม่โอน

การรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นใหม่จะช่วยให้คุณวางแผนการย้ายข้อมูลโดยไม่มีความประหลาดใจ ข่าวดีก็คือข้อมูลหลักส่วนใหญ่ของคุณจะเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้ในการโอน:

  • งานและงานย่อย: รายการและรายการย่อยทั้งหมดของคุณในวันจันทร์จะถูกนำเข้าเป็นงานและงานย่อยใน ClickUp โดยคงโครงสร้างของโครงการไว้
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ฟิลด์มาตรฐานส่วนใหญ่ รวมถึงข้อความ, ตัวเลข, วันที่, และตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ จะถูกจับคู่กับฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp โดยอัตโนมัติ
  • ผู้รับมอบหมาย: ตราบใดที่ที่อยู่อีเมลของสมาชิกในทีมของคุณตรงกันระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มการมอบหมายงานทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง
  • ความคิดเห็น: ประวัติความคิดเห็นทั้งหมดของคุณและบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานจะถูกเก็บรักษาไว้ ดังนั้นจะไม่มีการสูญเสียบริบท
  • สถานะ/วันที่: คอลัมน์สถานะและฟิลด์วันที่มักจะมีการแมปกัน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการแมปขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบอร์ด

ในขณะที่ข้อมูลส่วนใหญ่ของคุณจะถูกย้ายมาโดยอัตโนมัติ บางรายการอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่—แต่บ่อยครั้งนี่คือโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมใน ClickUp

  • ไฟล์แนบ: ไฟล์แนบมักไม่สามารถนำเข้าได้อย่างน่าเชื่อถือผ่านการนำเข้าแบบเนทีฟจาก Monday→ClickUp กรุณาเตรียมแนบไฟล์ที่สำคัญอีกครั้งหรือย้ายไฟล์เหล่านั้นด้วยวิธีอื่น
  • ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติในวันจันทร์ของคุณจะไม่ถูกโอนย้าย แต่คุณสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Automations ด้วยทริกเกอร์และแอคชั่นสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบ คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ของคุณ
  • แดชบอร์ด: คุณจะต้องสร้างรายงานของคุณใหม่ แต่คุณจะได้รับพลังและความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถสร้างมุมมองระดับสูงด้วยประเภทการ์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 ประเภท ซึ่งดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่บอร์ดเดียว
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณอีกครั้ง เช่น Slack, Google Drive และ Figma ผ่านไลบรารีการผสานรวมที่ครอบคลุมของ ClickUp
  • การบันทึกเวลา: อาจจำเป็นต้องป้อนบันทึกเวลาในอดีตด้วยตนเอง แต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงในภารกิจ
  • การพึ่งพา/งานที่เกี่ยวข้อง/สาขาเฉพาะทาง: สิ่งเหล่านี้อาจไม่ถูกถ่ายโอนในทุกกรณี; ทดสอบและวางแผนเพื่อสร้างใหม่เมื่อจำเป็น

ข้อมูลวันจันทร์โดยทั่วไปจะเชื่อมโยงกับ ClickUp อย่างไร

ใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อเตรียมการนำเข้าของคุณ:

องค์ประกอบวันจันทร์ความหมายในวันจันทร์วิธีการเชื่อมโยงกับ ClickUpหมายเหตุ/ข้อควรระวัง
คณะกรรมการวัตถุพื้นที่ทำงานหลักที่ประกอบด้วยกลุ่มและรายการโดยปกติจะกลายเป็น รายการ (พบมากที่สุด) แต่สามารถกลายเป็น โฟลเดอร์ ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการนำเข้าการแมปจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างที่คุณจัดระเบียบในพื้นที่ ClickUp ของคุณ ใช้การนำเข้าทดสอบเพื่อยืนยัน
กลุ่มส่วนที่มีสีภายในกระดาน (เช่น "ต้องทำ", "กำลังทำ", "ทำเสร็จแล้ว")สามารถกำหนดเป็น สถานะ หรือ รายการ แยกต่างหากพฤติกรรมขึ้นอยู่กับวิธีที่บอร์ดของคุณใช้คอลัมน์สถานะเทียบกับกลุ่ม; ยืนยันผ่านการทดสอบนำเข้า
รายการงานหรือรายการงานงาน ใน ClickUpส่วนใหญ่ฟิลด์สามารถจับคู่ได้อย่างชัดเจน (ชื่อเรื่อง, วันที่, ผู้รับผิดชอบ)
รายการย่อยรายการที่ซ้อนอยู่ภายใต้รายการหลักงานย่อย ใน ClickUpรักษาโครงสร้างไว้ แต่ยืนยันการจัดรูปแบบระหว่างการนำเข้าทดสอบ
คอลัมน์: สถานะแท็กเช่น "กำลังดำเนินการ" หรือ "ติดขัด"สถานะที่กำหนดเอง ใน ClickUpสร้างสถานะที่ตรงกันใน ClickUp ล่วงหน้าเพื่อการแมปข้อมูลที่ถูกต้อง
คอลัมน์: ข้อความ / ข้อความยาวบันทึก, รายละเอียด, ป้ายกำกับช่องข้อความกำหนดเอง หรือ คำอธิบายงานมักจะถูกเชื่อมโยงไปยังฟิลด์ที่กำหนดเอง; หมายเหตุที่ยาวกว่าบางครั้งจะถูกเชื่อมโยงไปยังคำอธิบาย
คอลัมน์: วันที่วันครบกำหนด / ตัวบ่งชี้ระยะเวลาวันครบกำหนด, วันเริ่มต้น หรือ วันที่ในฟิลด์ที่กำหนดเองการแมปขึ้นอยู่กับวิธีการใช้วันที่ในบอร์ด
คอลัมน์: ผู้คนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายผู้รับมอบหมายจำเป็นต้องมีอีเมลที่ตรงกันระหว่างวันจันทร์กับ ClickUp
คอลัมน์: ตัวเลขงบประมาณ, ชั่วโมง, จำนวน, ประมาณการฟิลด์ตัวเลขแบบกำหนดเองฟิลด์ตัวเลขจะจับคู่ได้อย่างชัดเจน; ตรวจสอบรูปแบบ
คอลัมน์: แบบเลือกแบบเลื่อนลงป้ายกำกับหมวดหมู่ฟิลด์กำหนดเองแบบดรอปดาวน์การเลือกหลายรายการทำงานตามที่คาดหวัง
คอลัมน์: ไฟล์ / ไฟล์แนบรูปภาพ เอกสาร ไฟล์นำเข้าอย่างไม่น่าเชื่อถือ (มักไม่รองรับ)วางแผนการย้ายไฟล์สำคัญด้วยตนเอง
คอลัมน์: แท็กการติดแท็กข้อมูลเมตาไม่รองรับโดยตรงสร้างแท็กใหม่ใน ClickUp ด้วยตนเองหรือแปลงเป็นแบบดรอปดาวน์
คอลัมน์: ไทม์ไลน์ / ระยะเวลาช่วงของเวลาอาจไม่สามารถจับคู่ได้เสมอไปมักต้องการการพักผ่อนใน ClickUp ผ่านการเริ่มต้น + กำหนดวันครบกำหนด
คอลัมน์: สูตรค่าที่คำนวณได้ไม่รองรับสร้างขึ้นใหม่ผ่านสูตร ClickUp หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
บอร์ดที่เชื่อมต่อการอ้างอิงถึงรายการบนกระดานอื่น ๆไม่รองรับสร้างใหม่โดยใช้ความสัมพันธ์หรือการพึ่งพาใน ClickUp
ระบบอัตโนมัติกฎระเบียบการทำงานในวันจันทร์ต้อง สร้างใหม่ โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpClickUp Automations มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถสร้างใหม่ได้หลังจากนำเข้า
วิดเจ็ตบนแดชบอร์ดรายงาน, แผนภูมิ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักต้อง สร้างใหม่ โดยใช้แดชบอร์ด ClickUpทรงพลังยิ่งขึ้นใน ClickUp; สร้างใหม่ด้วยตนเอง
การติดตามเวลารายการบันทึกเวลาได้รับการสนับสนุนบางส่วน — ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทดสอบด้วยบอร์ดหนึ่งตัว; บันทึกประวัติอาจต้องใช้วิธีการนำเข้าทางเลือก

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 2025 ผู้ใช้ ClickUp สร้างงานมากกว่า 3.6 พันล้านงาน! 🤯

การนำเข้าข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp ใช้เวลานานเท่าไร?

เวลาที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของพื้นที่ทำงาน Monday ของคุณ อาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงไม่กี่ชั่วโมง แต่สำหรับทีมส่วนใหญ่ การเริ่มต้นนำเข้าข้อมูลนั้นรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-10 นาที 🤩

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเร็วในการนำเข้าข้อมูล รวมถึงจำนวนงานและงานย่อยทั้งหมด ขนาดของไฟล์แนบ และปริมาณการใช้งาน API หรือข้อจำกัดอัตรา API ของ Monday ในขณะนั้น สำหรับผลลัพธ์ที่รวดเร็วที่สุด เราขอแนะนำให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย เช่น ช่วงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์

ใช้ ClickUp AI เพื่อเร่งการตั้งค่าและการทำความสะอาด

ต้องการเปลี่ยนชั่วโมงของการทำความสะอาดด้วยมือให้กลายเป็นเพียงไม่กี่คลิกง่ายๆ?

คิดถึงClickUp Brainเป็นผู้ช่วยการย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทำให้เป็นไปได้

สร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ นี่คือAIที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก ซึ่งสามารถช่วยคุณจัดระเบียบ สรุป และทำให้ข้อมูลที่นำเข้าของคุณเป็นมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย

📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของผู้เชี่ยวชาญที่พึ่งพา AI เป็นหลักในการจัดการงานและการจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล

ด้วย ClickUp, AI เดียวกันนี้สามารถช่วยคุณได้ในทุกงานอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณ. เพียงแค่ถาม, "อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นอันดับแรกในวันนี้?".ClickUp Brainจะค้นหาผ่านทุกสิ่งในเวิร์กสเปซของคุณและบอกคุณอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในจานของคุณตามความเร่งด่วนและความสำคัญ. เพียงเท่านี้, ClickUp ก็สามารถรวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวให้คุณได้!

แทนที่จะต้องคัดแยกงานที่นำเข้าหลายร้อยรายการด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อจัดการแทนคุณ—คล้ายกับวิธีที่เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ผสานรวมไว้แล้วได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดเวลาที่ใช้กับอีเมลได้ถึงสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ผ่านการอัตโนมัติอัจฉริยะ

📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไฮไลต์กลุ่มงานและใช้คำสั่งว่า "จัดระเบียบงานเหล่านี้เป็นรายการตามชื่อโครงการ" ระบบ AI จะวิเคราะห์ชื่องานและจัดกลุ่มงานเหล่านั้นเข้าในรายการที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain: วิธีการย้ายจาก Monday ไปยัง ClickUp
ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลของคุณหลังจากการนำเข้าได้อีกด้วย หากงานในวันจันทร์ของคุณมีคำอธิบายน้อยเกินไป ClickUp Brain สามารถสร้างสรุปโดยละเอียด รายการที่ต้องดำเนินการ และบริบทต่างๆ ตามชื่องาน ความคิดเห็น และงานย่อยได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีรายละเอียดสำคัญสูญหายไป

สร้างคำอธิบายงานใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Brain: วิธีการย้ายข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp
สร้างคำอธิบายงานใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Brain

นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp AI สามารถเร่งกระบวนการตั้งค่าหลังการย้ายข้อมูลของคุณ:

  • จัดระเบียบงานอัตโนมัติ: ให้ AI จัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างที่มีเหตุผลตามชื่อ วันที่ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
  • สร้างคำอธิบาย: กรอกรายละเอียดงานที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติและสร้างสรุปที่ครอบคลุมจากข้อมูลเพียงเล็กน้อย
สรุปกิจกรรมใน Tasks, Lists, Folders และ Spaces ใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Brain: วิธีการย้ายข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp
สรุปกิจกรรมใน Tasks, Lists, Folders และ Spaces ใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Brain
  • สร้างเทมเพลต: เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่นำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณให้เป็นเทมเพลต ClickUp ที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อมาตรฐานกระบวนการของคุณ
สร้างแม่แบบบันทึก RAID โดยใช้ ClickUp Brain: วิธีการย้ายข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp
สร้างแม่แบบบันทึก RAID โดยใช้ ClickUp Brain
  • มาตรฐานข้อมูล: ใช้ AI ร่วมกับแถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อทำความสะอาดรูปแบบการตั้งชื่อที่ไม่สอดคล้องกันและการจัดรูปแบบของงานหลายพันรายการพร้อมกัน
  • เอกสารประกอบการสร้าง: สร้างเอกสารกระบวนการและ SOP ในClickUp Docsโดยให้ AI วิเคราะห์รายการงานที่นำเข้า

อยากรู้ไหมว่า AI สามารถทำอะไรได้อีกสำหรับโปรเจกต์ของคุณ? ค้นหาได้ในวิดีโอนี้:

เคล็ดลับการย้ายข้อมูลทั่วไปและการแก้ไขปัญหา

แม้จะมีการวางแผนที่ดีที่สุด คุณอาจพบอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างทาง นี่คือวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ทีมมักเผชิญระหว่างการย้ายระบบ 👀

  • งานซ้ำ: หากคุณเห็นงานซ้ำหลังจากนำเข้าข้อมูล มักเกิดจากการนำเข้าข้อมูลมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่ายดายโดยไปที่มุมมองรายการ (List View) ของ ClickUp จัดกลุ่มงานตามชื่อเพื่อค้นหางานซ้ำ จากนั้นใช้แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม (Bulk Action Toolbar) เพื่อเลือกและลบงานซ้ำเหล่านั้นได้ในครั้งเดียว
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองหายไป: มีฟิลด์ใดที่ไม่ได้ถูกนำเข้ามาหรือไม่? โดยปกติแล้วปัญหานี้เกิดจากปัญหาการแมปข้อมูล ให้กลับไปที่ตัวนำเข้า ตรวจสอบอีกครั้งว่าคอลัมน์ใน Monday ของคุณถูกแมปกับฟิลด์ใน ClickUp อย่างไร และนำเข้าเฉพาะบอร์ดที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น
  • ข้อผิดพลาดในการกำหนดผู้ใช้: หากงานถูกส่งมาโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ มักเกิดจากที่อีเมลของผู้ใช้ใน Monday ไม่ตรงกับอีเมลใน ClickUp อย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลตรงกันทุกตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อกำหนดงานใหม่ให้กับบุคคลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
  • การพึ่งพาที่เสียหาย: การพึ่งพาของงานจากวันจันทร์ไม่ได้ถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องเชื่อมต่อใหม่ด้วยตนเองใน ClickUp แต่สิ่งนี้จะให้โอกาสคุณในการตรวจสอบและยืนยันไทม์ไลน์ของโครงการ

👀 คุณทราบหรือไม่? ตลอดกระบวนการนำเข้าข้อมูลของคุณข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางหากคุณพบปัญหาที่ยังคงอยู่ ทีมสนับสนุนของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ และเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับบัญชีองค์กร

เตรียมทีมของคุณให้ประสบความสำเร็จใน ClickUp

การโยกย้ายข้อมูลที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่การย้ายข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการช่วยให้ทีมของคุณเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อ69% ระบุว่า การถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาเสียสมาธิเนื่องจากWork Sprawlที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายการยอมรับหลังการโยกย้ายข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นให้ใช้เวลาในการเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จตั้งแต่วันแรก

แทนที่จะส่งคำเชิญเพียงอย่างเดียว ให้สร้างคู่มือ "ยินดีต้อนรับสู่ ClickUp" ใน ClickUp Docs คุณสามารถฝังวิดีโอสอน ใส่ภาพหน้าจอ และลิงก์ไปยังรายการสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างศูนย์รวมทรัพยากรที่ทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา

กำหนดเวลาการฝึกอบรมสดสองสามครั้งเพื่อแนะนำทุกคนให้รู้จักกับพื้นที่ทำงานใหม่ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าบอร์ดวันจันทร์ที่คุ้นเคยของพวกเขาตอนนี้กลายเป็นบอร์ดคัมบังที่ทรงพลังใน ClickUp ได้อย่างไร ความคุ้นเคยทางสายตาจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความมั่นใจ

ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUp เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจาก Monday ไปยัง ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่น: วิธีการย้ายข้อมูลจาก Monday ไปยัง ClickUp
ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUp เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจาก Monday ไปยัง ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดตัวทีมเป็นไปอย่างราบรื่น:

  • สร้างเอกสารแนะนำการใช้งาน: สร้างคู่มือเริ่มต้นและคำถามที่พบบ่อยที่เป็นประโยชน์ใน ClickUp Docs
  • กำหนดตารางการฝึกอบรม: จัดการสาธิตสดเพื่อตอบคำถามและแสดงขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ
  • กำหนดการแจ้งเตือน: ช่วยให้สมาชิกแต่ละทีมปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนของตนเองเพื่อลดความวุ่นวายและรักษาสมาธิ
  • สร้างมุมมองที่คุ้นเคย: สร้างเลย์เอาต์บอร์ดวันจันทร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดขึ้นมาใหม่ใน ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
  • สร้างขั้นตอนการทำงานใหม่: แนะนำฟีเจอร์อันทรงพลังของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณ

ด้วยการย้ายมาใช้ ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่หาทางเลือกแทน Monday.com เท่านั้น—แต่คุณกำลังนำเอาConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกมาใช้ ซึ่งสามารถแทนที่แอปหลายตัวและลดการสลับบริบทที่เกิดจากการแยกส่วนของกิจกรรมการทำงานในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สื่อสารกัน—ได้อย่างถาวร

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยัง?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสัมผัสพลังของพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ใช่ คุณสามารถเรียกใช้ตัวนำเข้าได้หลายครั้งเพื่อนำบอร์ด/พื้นที่ทำงานเข้ามาในพื้นที่ทำงาน ClickUp เดียวกันและจัดระเบียบเป็น Spaces โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจับคู่ผู้ใช้ การอนุญาต และการตั้งชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน

ไม่, ระบบอัตโนมัติในวันจันทร์ของคุณจะไม่ถูกโอนย้ายโดยตรง แต่คุณสามารถสร้างใหม่ได้อย่างง่ายดาย และอาจปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นของ ClickUp. ทีมส่วนใหญ่พบว่าพวกเขาสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยคลังทริกเกอร์และแอคชั่นที่หลากหลายของเรา.

ClickUp มีเครื่องมือการนำเข้าแบบเนทีฟในทุกแผน แต่ความสามารถในการใช้งานและข้อจำกัดอาจแตกต่างกันไปตามแผนและบทบาท ตรวจสอบแผน ClickUp ของคุณ และหากจำเป็น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ ClickUp หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเริ่มต้นใช้งานสำหรับการย้ายข้อมูลในระดับองค์กร

ใช่ แน่นอน เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณนำเข้าบอร์ดเพียงหนึ่งบอร์ดที่ไม่สำคัญก่อน เพื่อทดสอบการแมปฟิลด์ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้องก่อนที่จะย้ายข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ

คุณสามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลได้ทีละน้อยหรือใช้การซิงค์แบบสองทางผ่านเครื่องมือเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม (เช่น Unito, Zapier เป็นต้น) เพื่อให้ทั้งสองระบบทำงานสอดคล้องกันตลอดช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยปกติแล้วจะดำเนินการผ่านเครื่องมือเชื่อมต่อภายนอกมากกว่าการใช้ตัวนำเข้าข้อมูลแบบครั้งเดียวที่มีอยู่ในระบบโดยตรง