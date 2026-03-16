กลยุทธ์การตลาดสำหรับการเช่าบ้านพักตากอากาศเพื่อเพิ่มการจอง

คุณได้ลงประกาศทรัพย์สินของคุณ อัปโหลดรูปภาพบางส่วน และตอนนี้คุณก็แค่หวังว่าจองจะเข้ามาเรื่อยๆ พูดตามตรงเลยนะ นี่มันสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟและปล่อยให้เงินที่ควรจะได้หลุดมือไป
การบริหารจัดการบ้านเช่าโดยไม่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนจะสร้างวงจรของการสื่อสารแบบตอบสนองและการอัปเดตด้วยตนเองที่ไม่สามารถขยายตัวได้ดี และทำให้คุณเครียด. คู่มือนี้จะพาคุณผ่านกลยุทธ์การตลาดที่จำเป็นสำหรับเจ้าของบ้านเช่าที่พร้อมจะบริหารบ้านเช่าของตนเหมือนธุรกิจ.
เราจะสำรวจวิธีที่คุณสามารถสร้างศูนย์บัญชาการการตลาดสำหรับการเช่าที่พักตากอากาศได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ClickUp เพราะเราสามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าเจ้าของที่สามารถเติมปฏิทินของพวกเขาและเรียกเก็บอัตราค่าเช่าพรีเมียมได้นั้นคือผู้ที่ได้สร้างระบบขึ้นมาแล้ว
กลยุทธ์การตลาดสำหรับการเช่าที่พักตากอากาศคืออะไร?
กลยุทธ์การตลาดสำหรับการเช่าที่พักตากอากาศคือแผนการตลาดเชิงรุกของคุณในการดึงดูดผู้เข้าพัก เติมเต็มปฏิทินการจอง และเพิ่มรายได้สูงสุด และไม่ได้มีไว้เพียงแค่การจัดทำรายการที่พักเท่านั้น แต่เป็นระบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การถ่ายภาพและแคมเปญอีเมลไปจนถึงประสบการณ์ของผู้เข้าพักเอง
เมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง กลยุทธ์เหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์แบบฟลายวีล แขกที่พึงพอใจจะกลายเป็นนักการตลาดที่ดีที่สุดของคุณ ผ่านรีวิวที่ยอดเยี่ยมและการบอกต่อ
แผนการตลาดสำหรับการเช่าบ้านพักตากอากาศมีสี่ส่วนหลัก:
- การมองเห็น: นำเสนอทรัพย์สินของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- การเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นผู้จอง
- การรักษาลูกค้า: เปลี่ยนการเข้าพักครั้งเดียวให้กลายเป็นรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง
- การวัดผล: ทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผล เพื่อที่คุณจะได้ทำสิ่งนั้นให้มากขึ้น
ดูเหมือนว่าการจัดการส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ผ่านสเปรดชีต, อีเมล,และเครื่องมือจัดการการเดินทางต่าง ๆมากมายจะง่ายกว่าในตอนแรก แต่ภาระงานนี้จะค่อย ๆ สะสมขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็น " การขยายตัวของงาน" — การกระจายกิจกรรมการทำงานไปทั่วเครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่เชื่อมต่อและไม่ซิงค์กัน ทำให้ความสม่ำเสมอเป็นไปไม่ได้
👀 สิ่งที่เราแนะนำ: การยุติความวุ่นวายและรวมศูนย์แผนการตลาดการเช่าที่พักทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยConverged AI Workspaceอย่าง ClickUp นั้นง่ายมาก คุณสามารถนำงาน เนื้อหา และการติดตามประสิทธิภาพทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว
แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจสถานการณ์การสร้างแบรนด์บ้านพักตากอากาศของคุณในปัจจุบันกันก่อน! ⬇️
วิธีการประเมินการตลาดการเช่าที่พักของคุณในปัจจุบัน
คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้. ผู้ประกอบการหลายคนเสียเวลาและเงินไปกับกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ โดยไม่เข้าใจก่อนว่ากระบวนการปัจจุบันของพวกเขามีปัญหาอยู่ที่ใด.
การตรวจสอบอย่างรวดเร็วจะบอกคุณได้ว่าปัญหาของคุณคือการมองเห็น (ไม่มีคนเห็นรายการของคุณเพียงพอ) การแปลง (คนเห็นแต่ไม่จอง) หรือการเก็บรักษา (คุณได้รับแขกเพียงครั้งเดียวที่ไม่กลับมาอีก)
นี่คือวิธีการนำไปใช้:
ตรวจสอบช่องทางการตลาดที่มีอยู่ของคุณ
เมื่อความพยายามทางการตลาดของคุณกระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ มันยากที่จะมองเห็นภาพรวม การขาดมุมมองรวมศูนย์นี้ทำให้คุณไม่รู้ว่าช่องทางใดมีประสิทธิภาพและช่องทางใดเป็นการเสียเวลา
แก้ไขปัญหานี้โดยการตรวจสอบทุกช่องทางอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน
- การมีตัวตนของตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA): ตรวจสอบแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่ (Airbnb, Vrbo, เป็นต้น) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณครบถ้วน 100% พร้อมรูปภาพ, สิ่งอำนวยความสะดวก, และคำอธิบาย
- ความสามารถในการจองโดยตรง: ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของคุณเองว่าเว็บไซต์รองรับการใช้งานบนมือถือหรือไม่ เพื่อให้แขกสามารถจองได้อย่างง่ายดาย
- สื่อสังคมออนไลน์: ตรวจสอบว่าคุณใช้งานแพลตฟอร์มใดบ้าง—คุณโพสต์บ่อยแค่ไหน และการมีส่วนร่วมของคุณเป็นอย่างไร
- การตลาดทางอีเมล: พิจารณาการเก็บรวบรวมอีเมลของแขกและส่งต่อแคมเปญที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นการจองซ้ำ
- การจัดการรีวิว: ตรวจสอบความเรียบร้อยโดยการดูจำนวนรีวิวที่คุณมีในแต่ละแพลตฟอร์ม คะแนนเฉลี่ยของคุณ และว่าคุณได้ตอบกลับทุกความคิดเห็นแล้วหรือไม่
ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อติดตาม
หากคุณกำลังสงสัยว่า จะบริหารบ้านเช่าสำหรับวันหยุดของคุณเหมือนธุรกิจได้อย่างไร ลองก้าวข้ามความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับฤดูกาลของคุณดูบ้างการติดตามทุกตัวชี้วัดทางการตลาดที่เป็นไปได้เป็นสูตรสำเร็จของการวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดหลักที่ช่วยในการตัดสินใจด้านราคาและการตลาดของคุณจริงๆ
การกำหนดสิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบแบบปีต่อปีได้อย่างแท้จริง เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่ากลยุทธ์ใหม่ของคุณได้ผลหรือไม่:
- อัตราการเข้าพัก: เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคืนที่ว่างซึ่งถูกจองไว้—ใช้วัดความต้องการของที่พักคุณและว่าราคาของคุณอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่
- อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR): รายได้เฉลี่ยต่อคืนที่คุณได้รับจากการจองห้องพักหนึ่งคืน เพื่อแสดงถึงอำนาจในการกำหนดราคาของคุณในตลาดปัจจุบัน
- RevPAR (รายได้ต่อห้องว่าง): ตัวชี้วัดนี้รวมการเข้าพักและ ADR เข้าด้วยกันเพื่อให้คุณเห็นภาพที่แท้จริงที่สุดของผลการดำเนินงานทางการเงินของทรัพย์สินของคุณ
- ระยะเวลาการจองล่วงหน้า: ช่วงเวลาการจองระหว่างที่แขกทำการจองกับวันเช็คอิน—ช่วยให้คุณวางแผนการจัดสรรบุคลากรตามฤดูกาลและการปรับราคาแบบไดนามิก
- ช่องทางการจอง: การแยกประเภทแหล่งที่มาของการจองของคุณ แสดงให้เห็นว่าแหล่งการให้เครดิต (OTA vs. สื่อที่เป็นเจ้าของ) ใดที่ให้ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ดีที่สุด
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดหารด้วยจำนวนการจองเพื่อแสดงต้นทุนที่แท้จริงของความพยายามด้านสื่อโฆษณาของคุณ
ก่อนที่จะเริ่มโครงการการตลาดใหม่ใด ๆ ให้บันทึกตัวเลขปัจจุบันของคุณไว้ การติดตามตัวเลขเหล่านี้ทุกเดือนเป็นมาตรฐาน แต่คุณควรเปลี่ยนเป็นการติดตามทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูท่องเที่ยวเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงกะทันหันใน ALOS (ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ย) หรือความต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อช่วยให้คุณบริหารธุรกิจให้เช่าของคุณได้อย่างมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องมีวิธีในการนำข้อมูลเหล่านี้ออกจากความคิดของคุณและแสดงในรูปแบบที่มองเห็นได้ลองใช้เทมเพลตติดตาม KPI การจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการทำงานประจำวันกับกลยุทธ์ระดับสูง
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ทำให้การติดตามฐานข้อมูลของคุณเป็นอัตโนมัติ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ค่าเป้าหมาย และค่าจริง เพื่อดูความแตกต่างใน ADR หรือ RevPAR ของคุณโดยไม่ต้องเปิดสเปรดชีต
- มองเห็นแนวโน้มประสิทธิภาพ: เปลี่ยนเป็นมุมมองไทม์ไลน์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในหน้าต่างการจองของคุณและระบุตำแหน่งที่อัตราการเข้าพักของคุณสูงสุดอย่างชัดเจน
- ติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์: จัดระเบียบตัวชี้วัดของคุณให้เป็นห้าสถานะที่แตกต่างกัน เช่น อยู่ในเส้นทางหรือมีความเสี่ยง เพื่อรักษาความรับผิดชอบต่อเป้าหมายรายได้ของคุณ
- รับภาพรวมในระดับสูง: ตรวจสอบมุมมองสรุปเพื่อดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั้งหมดของคุณในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการรายงานกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุน
วิธีระบุผู้เช่าที่พักตากอากาศที่เหมาะสมสำหรับคุณ
พยายามดึงดูดนักเดินทางทุกคนอยู่หรือเปล่า? คุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า มีโอกาสสูงที่คุณจะไม่สามารถดึงดูดใครได้เลย ที่ตั้ง ขนาด และสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักคุณนั้นดึงดูดแขกประเภทเฉพาะอยู่แล้ว และการรับรู้ถึงรูปแบบเหล่านี้คือรากฐานของการสร้างแบรนด์ที่พักตากอากาศ
ในการสร้างโปรไฟล์ที่แม่นยำ ควรพิจารณาข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุหรือสถานที่ตั้ง วิเคราะห์จิตวิทยา เช่น แรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมการจองควบคู่ไปกับลักษณะการเดินทาง เช่น ความจุในการนอนและช่วงเวลาการจองที่ปกติ
ตัวอย่างเช่น นี่คือโปรไฟล์บางส่วนและตัวชี้วัดมูลค่าของพวกเขา:
ครอบครัวและนักเดินทางกลุ่ม
ครอบครัวและผู้ที่เดินทางแบบหลายรุ่น ให้ความสำคัญกับพื้นที่ ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสำหรับเด็กหรือกลุ่มใหญ่ พวกเขาทำการค้นคว้าอย่างละเอียดและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากรีวิวที่กล่าวถึงความสะอาดและความถูกต้อง
เพื่อดึงดูดพวกเขา การตลาดของคุณควรเน้นจำนวนห้องนอนและรูปแบบการจัดที่นอน รูปภาพที่โดดเด่นควรเป็นห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องนั่งเล่นที่มีเกมกระดาน หรือสนามหลังบ้านที่มีโครงสร้างสำหรับเล่น
พูดง่ายๆ คือ คุณต้องการให้คำอธิบายของคุณตอบสนองความต้องการและข้อกังวลของพวกเขาอย่างเชิงรุก เพื่อให้การเข้าพักเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา
นักเดินทางธุรกิจและนักเดินทางดิจิทัล
การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวแบบเบลชัวร์ (bleisure travel) และการทำงานแบบเวิร์กชั่น (workations) ได้สร้างกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีความไวต่อราคาต่ำแต่ไวต่อคุณภาพสูงมาก พวกเขาต้องการสถานที่ที่เชื่อถือได้และสบายสำหรับการทำงานทางไกล แน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ WiFi ที่รวดเร็วและเสถียร ตามมาด้วยพื้นที่ทำงานที่เฉพาะเจาะจงและสบาย
เพื่อชนะการจองของพวกเขา ให้แสดงความเร็ว WiFi ของคุณอย่างเด่นชัดในรายการของคุณ นอกจากนี้ การรวมรูปภาพของโต๊ะทำงานที่จัดไว้โดยเฉพาะ แสงสว่างที่ดีสำหรับการประชุมทางวิดีโอ และเครื่องชงกาแฟคุณภาพดี จะช่วยได้เช่นกัน หรือแม้แต่การกล่าวถึงระยะใกล้กับร้านกาแฟท้องถิ่นหรือย่านธุรกิจ กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้การเช่าของคุณถูกมองว่าเป็น ส่วนขยายของสำนักงานของพวกเขาอย่างไร้รอยต่อ
คู่รักที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนสุดโรแมนติก
เมื่อทำการตลาดสำหรับการพักผ่อนโรแมนติกหรือทริปฉลองครบรอบ เรื่องราวควรเปลี่ยนจากประโยชน์ใช้สอยไปสู่ประสบการณ์ คู่รักมักเต็มใจที่จะ จ่ายเพิ่มเพื่อความเป็นส่วนตัว วิวที่ไม่เหมือนใคร หรือประสบการณ์แบบบูติก ที่รู้สึกเหมือนได้รับการคัดสรรมาเพื่อโอกาสพิเศษ
ใช้ภาษาที่กระตุ้นอารมณ์เพื่อบรรยายบรรยากาศ โดยเน้นที่บรรยากาศ 'ใกล้ชิด' หรือ 'อบอุ่น' และเริ่มต้นด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น อ่างน้ำร้อนหรือเตาผิง เน้นสถานที่ใกล้เคียงสำหรับเดทหรือเสนอสิ่งเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ เช่น เช็คเอาท์ล่าช้า จะทำให้รายการของคุณกลายเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจต้านทานได้
📮ClickUp Insight: 16% ต้องการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ แต่มีเพียง 7% เท่านั้นที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่มักทำให้ผู้คนลังเล หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวClickUp Brain MAXจะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขาย ร่างอีเมลติดต่อ หรือติดตามสินค้าคงคลัง ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการงานที่ยุ่งยาก ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการเติบโตของธุรกิจ ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเท่านั้น
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพรายการเช่าที่พักตากอากาศของคุณ
รายการออนไลน์ของคุณคือหน้าร้านดิจิทัลของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ผู้ที่มีรูปภาพคุณภาพต่ำ ภาพเบลอ และคำอธิบายที่น่าเบื่อ ทำให้ผู้เข้าชมที่มีศักยภาพเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงเล็กน้อยในรายการของคุณสามารถเพิ่มอัตราการแปลงและการจองได้อย่างมาก
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับปรุง SEO ของที่พักตากอากาศของคุณ:
การถ่ายภาพระดับมืออาชีพที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นผู้จอง
แขกจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วจากภาพถ่ายของคุณ หากภาพของคุณมืด, ไม่เป็นระเบียบ, หรือไม่มืออาชีพ, คุณอาจเสียการจองไปก่อนที่พวกเขาจะอ่านคำอธิบายของคุณด้วยซ้ำ
ภาพที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่คุณสามารถทำได้ในกลยุทธ์การโฆษณาบ้านพักตากอากาศของคุณ
ตรวจสอบสุขอนามัยอย่างรวดเร็วโดยใช้รายการนี้:
- ความประทับใจแรกพบคือภาพลักษณ์: ภาพฮีโร่ของคุณ ซึ่งเป็นภาพแรกที่แขกจะได้เห็น ต้องดึงดูดความสนใจมากพอที่จะหยุดการเลื่อนหน้าจอ
- แสดงประสบการณ์: แทนที่จะแสดงห้องว่างเปล่า ให้รวมภาพไลฟ์สไตล์ เช่น ถ้วยกาแฟบนดาดฟ้า หรือหนังสือข้างเตาผิง เพื่อช่วยให้แขกจินตนาการว่าตัวเองอยู่ที่นั่น
- จับภาพทุกพื้นที่: การขาดภาพถ่ายของพื้นที่สำคัญ เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว อาจทำให้แขกเกิดความสงสัย ดังนั้นควรรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
- แสงสว่างคือทุกสิ่ง: ถ่ายภาพในแสงสว่างที่สดใสและเป็นธรรมชาติ โดยเปิดม่านเพื่อให้พื้นที่รู้สึกอบอุ่นและน่าอยู่
- การจัดฉากสื่อถึงความใส่ใจ: จัดระเบียบทุกพื้นผิว เพิ่มของตกแต่งที่ดูดีมีรสนิยม เช่น ดอกไม้สด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสะอาดหมดจด
หัวข้อข่าวและคำอธิบายที่ขายประสบการณ์
ข้อความประกาศของคุณคือโอกาสที่จะขายความฝัน ในกรณีนี้ คำอธิบายที่เน้นเฉพาะคุณสมบัติทั่วไปจะไม่เชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้เข้าพักได้ อย่าลืมใช้คำพูดของคุณเพื่อวาดภาพประสบการณ์ที่พวกเขาจะได้รับ
ทำตามกรอบนี้เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจ:
- นำจุดเด่นของคุณออกมา: คิดถึงสิ่งที่ทำให้ทรัพย์สินของคุณไม่เหมือนใคร และนำสิ่งนั้นมาไว้ในหัวข้อ
- ใช้ภาษาที่กระตุ้นอารมณ์: แทนที่วลีเช่น 'บ้านสวย' ด้วย 'กระท่อมที่เงียบสงบพร้อมวิวภูเขาแบบพาโนรามา'
- เน้นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุณสมบัติ: เข้าใจว่า 'ครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน' เป็นคุณสมบัติ แต่ 'มื้ออาหารที่ปรุงเองที่บ้านอย่างง่ายดายกับครอบครัวของคุณ' คือประโยชน์
📌 โบนัส: การเขียนคำโฆษณาที่ดีสำหรับประกาศขายหรือให้เช่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การรักษาคำโฆษณาเหล่านั้นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสอดคล้องกันใน Airbnb, Vrbo และเว็บไซต์ของคุณเองนั้น เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
แทนที่จะต้องจัดการกับเอกสาร Word หลายไฟล์และร่างที่กระจัดกระจาย คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อรวมคำอธิบายรายการทั้งหมดไว้ในที่เดียว เขียนหัวข้อร่าง ร่วมมือกันแก้ไข และเชื่อมต่อข้อความของคุณกับงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์ใน ClickUp ได้โดยตรง นี่คือวิธีที่การอัปเดตประกาศหรือการปรับปรุงคำอธิบายตามฤดูกาลกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ
คุณยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญ สำหรับงาน ClickUpที่เชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการรีเฟรชในช่วงฤดูสูงสุดจะเกิดขึ้นก่อน มันช่วยให้ไอเดียที่ดีที่สุดของคุณเคลื่อนจากขั้นตอนร่างไปสู่รายการที่ใช้งานจริงได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง
รีวิวจากผู้เข้าพักที่สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
การขอให้แขกเขียนรีวิวอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ ยิ่งไปกว่านั้น รีวิวเชิงลบมักทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกโจมตีเป็นการส่วนตัว
ไม่ว่าจะทางใด คุณไม่สามารถละเลยรีวิวของคุณได้ เพราะรีวิวคือสินทรัพย์ทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดของคุณ การรับรองจากแขกที่เคยเข้าพักในอดีตนั้นน่าเชื่อถือมากกว่าสิ่งที่คุณสามารถพูดเกี่ยวกับที่พักของคุณเอง
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ที่พักที่มี คะแนน 4.9 ดาวขึ้นไปมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อวัน(RevPAR ) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ถึง 16%
กุญแจสำคัญคือการทำให้กระบวนการเป็นระบบ อย่าเพียงแค่หวังว่าจะได้รับรีวิว—สร้างกระบวนการเพื่อให้ได้รีวิวอย่างนี้:
- มอบประสบการณ์ระดับห้าดาว: นี่คือสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่มีข้อยกเว้น เพราะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรวบรวมรีวิวที่ดีคือการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ยอดเยี่ยม
- ถามในเวลาที่เหมาะสม: ส่งคำขออย่างสุภาพหลังจากเช็คเอาท์ไปแล้วหนึ่งหรือสองวัน เมื่อความทรงจำดีๆ ยังสดใหม่
- ตอบกลับทุกความคิดเห็น: ขอบคุณแขกสำหรับคำชมเชย และตอบกลับอย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ต่อคำวิจารณ์ใด ๆ
📌 คุณยังสามารถตั้งกระบวนการนี้ให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้ClickUp Automations ได้อีกด้วย ระบบนี้จะช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างอัตโนมัติด้วย AI ดังนั้นจะไม่มีแขกคนใดออกจากระบบไปโดยไม่มีอีเมลแจ้งเตือนให้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถ:
- กระตุ้นการติดตามลูกค้าอัตโนมัติ: ใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความขอบคุณอย่างเป็นกันเองและลิงก์สำหรับรีวิวโดยตรงทันทีที่สถานะของลูกค้าเปลี่ยนเป็น 'เช็คเอาท์'
- มอบหมายการตอบกลับรีวิวทันที: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของคุณทันทีที่มีการสร้างงานรีวิวใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการตอบกลับอย่างทันท่วงที
- วิเคราะห์ความคิดเห็นของแขกด้วย AI:เพิ่มฟิลด์ AIลงในตัวติดตามรีวิวของคุณเพื่อสรุปความคิดเห็นโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ดำเนินการได้ทันที
- ปรับปรุงกระบวนการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพ: สร้างคลังข้อมูลโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่มีการบันทึกรีวิว 5 ดาว โดยดึงคำชมที่ดีที่สุดมาใส่ในปฏิทินเนื้อหาของคุณโดยตรง
เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตอัตโนมัติของ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการการกำหนดเวลาและการส่งต่องานของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าในขณะที่กำลังมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของแขก ClickUp จะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่างานจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
🎥 โบนัส: ชมวิธีที่ AI สามารถเพิ่มพลังให้กลยุทธ์การตลาดบ้านพักตากอากาศของคุณได้
ช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับการเช่าที่พักตากอากาศ
คุณรู้สึกว่าคุณจำเป็นต้องอยู่บนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, และมีบล็อกหรือไม่? มันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยกว่าที่คุณคิด และตามตรง มันทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น
การพยายามทำทุกอย่างเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ไม่ได้ทำอะไรดีเลย กุญแจสำคัญคือการเลือกช่องทางเพียงไม่กี่ช่องทางที่สอดคล้องกับแขกในอุดมคติของคุณและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
กลยุทธ์การกระจายการขายผ่าน OTA และการลงประกาศ
OTA อย่าง Airbnb และ Vrbo มีความสำคัญเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มนักเดินทางจำนวนมากที่กำลังมองหาที่พักอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การลงประกาศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องปรับแต่งข้อมูลของคุณให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
แต่ละแพลตฟอร์มมีอัลกอริทึมของตัวเอง แต่ทั้งหมดจะให้รางวัลแก่โฮสต์ที่มีความกระตือรือร้นและตอบสนอง การกรอกข้อมูลทุกส่วนในโปรไฟล์ของคุณให้ครบถ้วน ตอบกลับข้อสอบถามอย่างรวดเร็ว และอัปเดตปฏิทินของคุณให้เป็นปัจจุบัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการมีผลงานที่ดี
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลงประกาศบน OTA หลายแห่งจะช่วยเพิ่มการมองเห็น แต่ก็สร้างความเสี่ยงในการจองซ้ำ เว้นแต่คุณจะใช้บริการจัดการช่องทางเพื่อซิงค์ปฏิทินของคุณ
เว็บไซต์จองโดยตรงและ SEO สำหรับการเช่าบ้านพักตากอากาศ
พึ่งพาเพียง OTA? คุณกำลังสร้างธุรกิจของคุณบนที่ดินเช่า และจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงทุกการจอง. การมีเว็บไซต์จองตรงช่วยให้คุณควบคุมแบรนด์และความสัมพันธ์กับแขกได้. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับรายได้มากขึ้น.
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการสร้างเนื้อหาที่ตอบคำถามที่แขกในอุดมคติของคุณกำลังถาม และดึงดูดพวกเขาโดยตรงจาก Google
- กำหนดคำหลักตามตำแหน่งเป้าหมาย: คิดเหมือนแขกและค้นหาสิ่งต่างๆ เช่น 'เช่าบ้านพักใกล้ [ท้องถิ่น]' หรือ 'บ้านพักตากอากาศใน [เมือง] ที่มีสระว่ายน้ำ'
- สร้างเนื้อหาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์: เขียนบทความบล็อกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ '10 เส้นทางเดินป่าที่ดีที่สุดใกล้กระท่อมของคุณ' หรือ 'แผนการเดินทาง 3 วันสำหรับครอบครัวที่มาเยือนเมืองของคุณ'
- เพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google: นี่คือเครื่องมือฟรีและทรงพลังสำหรับการปรากฏในผลการค้นหาท้องถิ่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างเนื้อหา SEO อย่างสม่ำเสมออาจรู้สึกท่วมท้นได้—โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังค้นคว้าคำค้นหา, ทำโครงร่างโพสต์, และเขียนไปพร้อม ๆ กันClickUp Brainคือผู้ช่วย AI แบบบริบทของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น
มันดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร และข้อความแชทของคุณใน ClickUp เพื่อสร้างโครงร่างบล็อกที่เกี่ยวข้อง แนะนำคีย์เวิร์ดตามสถานที่ และร่างไอเดียเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ให้เช่าของคุณ
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับบ้านพักตากอากาศให้เช่า
สำหรับการให้เช่าที่พักในวันหยุด, โซเชียลมีเดียเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์และการรักษาความมองเห็นมากกว่า. ที่นี่, ความสม่ำเสมอมีความสำคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบ.
เลือกหนึ่งหรือสองแพลตฟอร์มที่แขกในอุดมคติของคุณใช้เวลาอยู่:
|แพลตฟอร์ม
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กลยุทธ์เนื้อหา
|อินสตาแกรม
|อสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามตระการตาและนักเดินทางวัยหนุ่มสาว
|เน้นที่ Reels คุณภาพสูงที่แสดงถึงบรรยากาศและประสบการณ์ของการเข้าพัก ไม่ใช่แค่ห้องพักเท่านั้น
|ครอบครัว, กลุ่มผู้สูงอายุ, และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
|ใช้เพื่อแบ่งปันคู่มือท้องถิ่นที่ละเอียดและเข้าร่วมกลุ่มท่องเที่ยวที่ครอบครัววางแผนการเดินทาง
|การวางแผนการเดินทางระยะยาวและกระดาน "ความฝัน"
|ให้ปฏิบัติเสมือนเป็นเครื่องมือค้นหาภาพ; ติดปักหมุดที่พักของคุณบนกระดานท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดผู้เข้าพักในช่วงเริ่มต้นของการค้นหา
📌 ข้อดีของ ClickUp: เปลี่ยนโพสต์แบบไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นตารางเวลาที่จัดระเบียบอัตโนมัติ
อุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จทางสื่อสังคมคือการโพสต์อย่างไม่สม่ำเสมอ. เมื่อคุณกำลังจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของผู้มาเยือน ตารางเนื้อหาของคุณมักจะถูกละเลย. คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยใช้ClickUp Calendar Viewเป็นศูนย์บัญชาการสื่อสังคมของคุณโดยเฉพาะ.
นี่คือวิธีการ:
- บล็อกเวลาโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการสร้างเนื้อหา: ให้ClickUp Calendarปกป้องช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลาจริงในการแก้ไข Reels หรือเขียนคำบรรยาย
- ซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว: นำเข้าวันที่จองอสังหาริมทรัพย์ของคุณควบคู่ไปกับงานการตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการโปรโมทข้อเสนอในนาทีสุดท้ายในวันที่จองไปแล้ว
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย: ใช้มุมมองเพื่อวางแผนปฏิทินเนื้อหาของคุณ ลากและวางไอเดียโพสต์ลงในช่องที่กำหนดเวลาไว้โดยตรง ซึ่งจะมอบหมายงานให้กับทีมของคุณหรือตัวคุณเองโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถขอคำแนะนำจาก ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้คำสั่ง /Slash ภายในงานปฏิทินของคุณเพื่อฝังร่างโพสต์จาก Instagram หรือกราฟิกจาก Pinterest ได้โดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้ไฟล์และตารางงานของคุณอยู่ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์ก่อนโพสต์เพียงห้านาที
แคมเปญการตลาดทางอีเมลสำหรับการเช่าที่พักตากอากาศ
แขกที่เคยเข้าพักของคุณคือทรัพย์สินทางการตลาดที่มีค่าที่สุดของคุณ พวกเขาได้รู้จัก ชอบ และไว้วางใจคุณแล้ว
🔎 คุณรู้หรือไม่? แคมเปญอีเมลที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีตรงและคุ้มค่าที่สุดในการกระตุ้นให้พวกเขากลับมาอีกครั้ง โดยบริษัทต่างๆ สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ระหว่าง 10 ถึง 36 ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการตลาดผ่านอีเมล
ปัญหาคือการเก็บรวบรวมอีเมลและส่งแคมเปญอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลาอีกงานหนึ่ง แต่คุณต้องการเพียงไม่กี่แคมเปญแบบอัตโนมัติที่ง่าย ๆ ก็เพียงพอที่จะเห็นผลกระทบใหญ่
- การติดตามผลหลังการเข้าพัก: อีเมลอัตโนมัติหลังจากที่พวกเขาเข้าพักเพื่อขอบคุณและเสนอส่วนลดเล็กน้อยสำหรับการจองครั้งต่อไป
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: ประกาศเมื่อปฏิทินของคุณเปิดสำหรับช่วงฤดูสูงสุด หรือเสนอข้อเสนอพิเศษสำหรับช่วงที่เงียบเหงา
- อีเมลครบรอบ: ข้อความง่ายๆ หนึ่งปีหลังจากการเข้าพักสามารถกระตุ้นความรู้สึกคิดถึงและกระตุ้นให้จองอีกครั้ง
📌 ข้อดีของ ClickUp: วางแผนแคมเปญอีเมล, กำหนดเวลาส่ง, และติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ในที่เดียว
พิจารณาใช้เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลโดย ClickUpเป็นศูนย์บัญชาการแคมเปญของคุณ วางแผนแคมเปญ จัดระเบียบกลุ่มเป้าหมาย ติดตามการติดต่อ และประสานงานการอนุมัติภายในทีมของคุณ ด้วยการจัดโครงสร้างกระบวนการทำงานอีเมลในที่เดียว คุณสามารถส่งมอบข้อความที่เหมาะสมได้อย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของการเดินทางของแขก
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามอีเมลจาก ไอเดีย → ร่าง → อยู่ระหว่างการตรวจสอบ → กำหนดเวลา → ส่งแล้ว
- จัดระเบียบแคมเปญตามกลุ่มเป้าหมาย, ทรัพย์สิน, หรือประเภทการส่งเสริมการขายโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เลือกจากมุมมอง ClickUp หลากหลายรูปแบบ เช่น มุมมองรายการสำหรับการวางแผนแคมเปญ, มุมมองปฏิทินสำหรับกำหนดตารางการส่ง, และ มุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามสถานะงาน
โฆษณา PPC และการโฆษณาการเช่าที่พักแบบชำระเงิน
การโฆษณาแบบชำระเงิน หรือที่เรียกว่าการจ่ายต่อคลิก (PPC) สามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเติมตารางนัดหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสูญเสียเงินหากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้อย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่เป็นมาตรการที่สิ้นหวังเพื่อให้ได้การจองในนาทีสุดท้าย
โฆษณาแบบชำระเงินมีความเหมาะสมที่สุดเมื่อ:
- คุณมีเว็บไซต์จองโดยตรงที่สามารถเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นการจองได้อยู่แล้ว
- คุณอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากซึ่งการมองเห็นแบบออร์แกนิกเป็นเรื่องยาก
- คุณจำเป็นต้องเติมช่องว่างเฉพาะในปฏิทินของคุณ เช่น ช่วงฤดูกาลไหล่
ก่อนที่คุณจะเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไปกับโฆษณา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นฐานของรายการของคุณ เช่น รูปภาพ ข้อความ และรีวิว ได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว การนำผู้เข้าชมไปยังรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ก็เหมือนกับการเทน้ำลงในถังที่มีรูรั่ว
วิธีเพิ่มประสบการณ์ของแขกเพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดีขึ้น
กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดคือแขกที่มีความสุข ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคือสิ่งที่เปลี่ยนผู้เข้าพักเพียงครั้งเดียวให้กลายเป็นลูกค้าประจำและเป็นผู้สนับสนุนที่พูดแทนคุณ อย่างไรก็ตาม การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องยากเมื่อคุณต้องจัดการกับข้อความ ตารางการทำความสะอาด และคำแนะนำการเช็คอิน
จัดระบบสื่อสารกับลูกค้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแขกทุกคนรู้สึกได้รับการดูแล
- ก่อนเข้าพัก: ส่งการยืนยันการจองอย่างอบอุ่น ตามด้วยคำแนะนำการเช็คอินที่ชัดเจนก่อนวันเข้าพักไม่กี่วัน
- ระหว่างการเข้าพัก: ข้อความง่ายๆ เช่น "หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการเข้าพัก" สามารถสร้างความประทับใจได้มาก รวมถึงการตอบกลับคำถามหรือปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว
- หลังการเข้าพัก: ขอบคุณที่เข้าพักและขอความกรุณาให้รีวิวอย่างสุภาพ
วิธีการติดตามและวัดผลการตลาดบ้านพักตากอากาศ
แดชบอร์ดของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการการตลาดของคุณสำหรับการวัดประสิทธิภาพ แทนที่จะปล่อยให้การตรวจสอบของคุณอยู่ในเอกสารที่นิ่ง คุณสามารถสร้างตัวติดตามแบบเรียลไทม์ที่แสดงภาพรวมของรอยเท้าการตลาดทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา
สร้างศูนย์บัญชาการการเช่าที่พักของคุณ
ใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับราคาและการตลาดได้จริง:
- ตรวจสอบสถานะการลงประกาศ: ใช้การ์ดตามสถานะเพื่อติดตามว่าแพลตฟอร์มใดได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แล้ว และแพลตฟอร์มใดที่ยังต้องการอัปเดตภาพถ่ายหรือคำอธิบายสิ่งอำนวยความสะดวก
- แสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: เพิ่มบัตรคำนวณเพื่อแสดงคะแนนเฉลี่ยจากลูกค้าหรือจำนวนการจองทั้งหมดในแต่ละช่องทางโดยอัตโนมัติ
- ตรวจสอบความเร็วในการติดตาม:สร้างการ์ดแผนภูมิแท่งเพื่อดูว่าหลักฐานทางสังคมใหม่กำลังปรากฏบนโปรไฟล์ของคุณเร็วแค่ไหน เพื่อให้คุณรักษาความสามารถในการแข่งขันในอันดับการค้นหา
- ระบุแนวโน้มของแขก:ใช้รายงาน CRMเพื่อดูว่ากลุ่มแขกที่กลับมาใช้บริการซ้ำกลุ่มใดที่พร้อมสำหรับแคมเปญการจองซ้ำ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการรักษาลูกค้าโดยไม่ต้องติดต่อด้วยตนเอง
- มองเห็นภาพรวมของช่องทางการขายของคุณ:เพิ่มการ์ดแผนภูมิวงกลมเพื่อดูเปอร์เซ็นต์การจองที่มาจากแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณระบุแหล่งที่มาที่ให้ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ดีที่สุด
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วย ClickUp Brain
เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในแดชบอร์ดแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการเปรียบเทียบแผนภูมิด้วยตนเองอีกต่อไป ClickUp Brain ทำงานร่วมกับแดชบอร์ดของคุณเพื่อเพิ่มชั้นของปัญญาเชิงบริบท ทำให้คุณสามารถรับคำตอบเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
เนื่องจาก Brain มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถถามคำถามเช่น 'ช่องทางทางการตลาดใดมีอัตราการแปลงสูงที่สุดในเดือนที่แล้ว?'
มันค้นหาข้อมูลเมตริกและข้อมูลงานในแดชบอร์ดของคุณเพื่อให้คำตอบโดยตรง ทำงานเสมือนนักวิเคราะห์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณหยุดการค้นหาข้อมูลในเอกสารสเปรดชีตและเริ่มตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณ
โธมัส คลิฟฟอร์ด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ TravelLocal แบ่งปันว่า ClickUp ช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาง่ายขึ้นอย่างไร:
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอน แบบฟอร์มขอวันหยุด และกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
ใช้เครื่องมือการตลาดสำหรับบ้านพักตากอากาศและ AI เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการทำการตลาดการเช่าที่พักอย่างมีประสิทธิภาพคือความวุ่นวายในการดำเนินงาน การสลับไปมาระหว่างแดชบอร์ดและแพลตฟอร์มการจัดการที่ไม่เชื่อมต่อกันทำให้เกิดการขยายตัวของซอฟต์แวร์แบบ SaaS ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการข้อมูล
การทำงานภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เช่น ClickUp ช่วยให้ส่วนนี้ของงานคุณง่ายขึ้น คุณสามารถจัดการการดำเนินงานทางการตลาดทั้งหมดของคุณจากแพลตฟอร์มเดียวและประหยัดเวลาได้เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การตลาดการเช่าระยะสั้นและการตลาดการเช่าบ้านพักตากอากาศมักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง แต่การเช่าระยะสั้นเป็นหมวดหมู่ที่กว้างกว่าซึ่งรวมถึงอพาร์ตเมนต์ในเมืองสำหรับนักเดินทางธุรกิจ ในขณะที่การเช่าบ้านพักตากอากาศมักหมายถึงที่พักที่เน้นการพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยว
สร้างแผนการตลาดสำหรับการเช่าที่พักตากอากาศจากศูนย์โดยการตรวจสอบรายการและตัวชี้วัดปัจจุบันของคุณ จากนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุด ปรับปรุงรายการของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น และเลือกช่องทางการตลาดสองถึงสามช่องทางเพื่อมุ่งเน้น สุดท้าย ตั้งระบบเพื่อติดตามผลลัพธ์ของคุณ
สำหรับเจ้าของส่วนใหญ่ การเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน SEO สำหรับการเช่าที่พักตากอากาศเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งมอบคุณค่าในระยะยาว. ต่อมา พวกเขาสามารถใช้การโฆษณาแบบชำระเงินอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างในปฏิทินที่ว่างเปล่าหรือโปรโมตทรัพย์สินใหม่.
ผู้เชี่ยวชาญมักใช้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (PMS), ตัวจัดการช่องทาง, ซอฟต์แวร์กำหนดราคาแบบไดนามิก, และแพลตฟอร์มบริหารโครงการเช่น ClickUp เพื่อประสานงานกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของพวกเขา