วิธีใช้ Sintra AI สำหรับการอัตโนมัติและการสร้างเนื้อหา

44% ของชาวอเมริกันใช้ตัวแทน AIเป็นผู้ช่วยส่วนตัว โดยความสนใจเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 70% ในกลุ่ม Gen Z การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าทีมในปัจจุบันต้องการให้ AI ช่วยอัตโนมัติในกระบวนการทำงานส่วนใหญ่ของพวกเขา และสร้างเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
เข้าสู่Sintra AI: แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยรอบตัวแทนและผู้ช่วย AI ที่ช่วยทำงานซ้ำๆ และสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ในทุกช่องทาง
หากคุณกำลังสำรวจวิธีการใช้ Sintra AI สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน—เช่น การเผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย การสรุปข้อมูลอัปเดต การจัดส่งลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างสินทรัพย์—คู่มือนี้จะนำคุณไปสู่การตั้งค่าที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบของคุณและขยายตามกระบวนการทำงานของคุณได้
ซินตรา เอไอ คืออะไร และทำงานอย่างไร
Sintra AI เป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยใช้เอเจนต์ AI เชิงเฉพาะทางที่เรียกว่า "ผู้ช่วย" ซึ่งทำงานจากฐานความรู้ Brain AI ร่วมกัน
คิดถึงมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่บอทของ Sintra AI ทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน—การสนับสนุน (แคสซี่), การวิเคราะห์เหมือนนักวิเคราะห์ข้อมูล (เด็กซ์เตอร์), และการสร้างเนื้อหา (เพนน์) สำหรับบล็อกและเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์—ในขณะที่แบ่งปันบริบทเพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน
คุณสามารถสนทนากับผู้ช่วย AI เหล่านี้เพื่อกำหนดโทน ความยาว และภาษา จากนั้นให้พวกเขาช่วยปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจประจำวันให้ราบรื่นโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เอเจนซี่ และฟรีแลนซ์ที่ต้องการที่เดียวในการจัดการโครงการและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ AI ซินตรา
ซินตราช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับการทำงานประจำวันโดยการจับคู่ตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกับฐานความรู้ที่ใช้ร่วมกัน โดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้
โปรดทราบ: Sintra AI กำลังจะยกเลิกผลิตภัณฑ์ Sintra รุ่นเก่า (รวมถึง Sintra Prompts ใน Sintra Plus) เพื่อให้แพลตฟอร์มมีความเรียบง่าย รวดเร็ว และง่ายต่อการบำรุงรักษามากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าจะสิ้นสุดการให้บริการและจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
สมองปัญญาประดิษฐ์
หน่วยความจำหลักสำหรับบริบททางธุรกิจของคุณ ด้วย Brain AI คุณสามารถ:
- จัดเก็บหน้าเว็บ, สื่อ, และไฟล์เพื่อให้การตอบกลับสะท้อนถึงแบรนด์และข้อเท็จจริงของคุณ
- สร้างโปรไฟล์สมองได้สูงสุดห้าโปรไฟล์เพื่อแยกลูกค้าหรือสายธุรกิจ
- เชื่อมต่อแพลตฟอร์มภายนอกเพื่อให้ผู้ช่วยสามารถปรับแต่งการสร้างและการวิเคราะห์เนื้อหาได้
- ค้นหา แก้ไข และคัดสรรความรู้เพื่อให้ผลลัพธ์มีความถูกต้อง
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วย AI เฉพาะทาง 12 ด้าน (บอท Sintra AI ของคุณ) สำหรับการร่างอีเมล, บล็อก, ตรวจสอบ SEO, การคิดค้นผลิตภัณฑ์ และแม้กระทั่งบุคลิกของนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง
ผู้ช่วยแต่ละคนมีกรณีการใช้งานของตัวเอง ดังนั้นคุณสามารถสร้างงานได้ทันทีสำหรับการสนับสนุน การคัดลอก หรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียโดยไม่สูญเสียบริบท
ระบบอัตโนมัติ
เวิร์กโฟลว์แบบสแตนด์อโลนที่ทำงานในเบื้องหลังเมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยการผสานรวมเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ—ตั้งแต่การโพสต์อัปเดตไปจนถึงการซิงค์สินทรัพย์—เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องติดอยู่กับงานติดตามผลด้วยตนเอง
งานช่วยเหลือที่เกิดขึ้นซ้ำ
กำหนดกิจวัตรตามคำแนะนำไว้ในตารางเวลา และให้ผู้ช่วยดำเนินการโดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปประจำสัปดาห์ ปฏิทินเนื้อหา หรือจุดติดต่อเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมาย—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานและการตัดสินใจที่สำคัญยิ่งขึ้น
ราคา (ดูอย่างรวดเร็ว)
ซินตราไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี แต่มีการรับประกันคืนเงินภายใน 14 วันสำหรับทุกแพ็กเกจทั้งสามแบบ ราคา (ไม่รวมส่วนลด) คือ:
- แผน 12 เดือน: $52
- แผน 3 เดือน: $59
- แผน 1 เดือน: $97
โปรดทราบว่าโปรโมชั่นมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรตรวจสอบเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อดูราคาที่อัปเดตและข้อเสนอพิเศษที่กำลังดำเนินอยู่
เริ่มต้นใช้งาน Sintra AI
การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายดาย เพียงตั้งค่าการเข้าถึง จากนั้นปรับแต่ง Sintra ให้ผู้ช่วย AI ทำงานในแบบเดียวกับทีมของคุณ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงบริบทและเริ่มดำเนินธุรกิจจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 1 — สร้างบัญชี
เลือกแผนการสมัครสมาชิกที่เหมาะสมจากสามแผน และคุณจะถูกนำไปยังหน้าชำระเงิน
คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมล เลือกวิธีการชำระเงิน และเพิ่มที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน จากนั้นกดส่ง. บัญชี Sintra AI ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว.
จากนั้น คุณสามารถไปที่หน้าเข้าสู่ระบบของ Sintraและใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันกับที่คุณใช้ตอนชำระเงินเพื่อเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับรหัสผ่านครั้งเดียวจำนวนหกหลักในกล่องจดหมายของคุณ—กรอกรหัสนี้เพื่อเข้าสู่ระบบและทำขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
จากนั้น ตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อรับรหัสยืนยัน
หลังจากที่คุณเข้าถึงครั้งแรกแล้ว ให้ตั้งรหัสผ่านถาวรเพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มทำงานได้โดยไม่มีปัญหา หากรหัสไม่มาถึง ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันอีเมลของคุณและส่งรหัสใหม่
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว คุณพร้อมที่จะเชื่อมโยงบริบท, กำหนดค่าผู้ช่วย, และเชื่อมโยงงานเริ่มต้นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณบนแพลตฟอร์ม
ขั้นตอนที่ 2 — สำรวจพื้นที่ทำงานของซินตรา
- เปิดตัวช่วยและคลิกที่ไอคอนรูปเฟืองถัดจากชื่อเพื่อปรับแต่งพฤติกรรม
- เลือกโทน (พื้นฐาน, ทั่วไป, ผู้เชี่ยวชาญ), ความยาวของข้อความ, และจุดสนใจของโดเมน—ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้ช่วยเสมือน, หรือผู้ช่วยด้านการเงิน
- ปรับการตั้งค่าให้สอดคล้องกับกระบวนการของคุณ จากนั้นเพิ่มรายละเอียดหลักลงใน Brain AI เพื่อให้คำตอบสะท้อนถึงแบรนด์และฐานความรู้ของคุณ
- เมื่อคุณปรับปรุงผู้ช่วย (บอท AI ของคุณใน Sintra) คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและการส่งต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น—พร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกับงานประจำวัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดลองใช้ระดับบรรยากาศและภาษาที่แตกต่างกันสำหรับผู้ช่วยแต่ละคนเพื่อดูว่าอะไรเหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณมากที่สุด การปรับแต่งการตั้งค่าสามารถทำให้ทุกการโต้ตอบมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีใช้ Sintra AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อใช้ประโยชน์จาก Sintra AI สำหรับการอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการดีที่จะเข้าใจว่าผู้ช่วยของมันถูกจัดหมวดหมู่ตามหน้าที่หลักของพวกมันอย่างไร ผู้ช่วยแต่ละคนถูกออกแบบมาเพื่อให้โดดเด่นภายในโดเมนเฉพาะของตน โดยมอบโซลูชั่นที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพ
- บัดดี้: การพัฒนาธุรกิจ
- แคสซี่: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
- คอมเม้นท์: อีคอมเมิร์ซ
- เด็กซ์เตอร์: นักวิเคราะห์ข้อมูล
- เอมมี่: นักการตลาดทางอีเมล
- จีจี้: การพัฒนาตนเอง
- มิลลี่: ผู้จัดการฝ่ายขาย
- เพนน์: นักเขียนคำโฆษณา
- Scouty: ผู้สรรหาบุคลากร
- Seomi: ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
- โซชิเอะ: ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
- Vizzy: ผู้ช่วยเสมือน
ขั้นตอนที่ 3 — สร้างเอเจนต์ AI ตัวแรกของคุณ
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการให้บริบทที่ Brain AI ต้องการ เพิ่มคู่มือการทำงาน นโยบายแม่แบบกระบวนการทำงาน คำถามที่พบบ่อย และเอกสารแคมเปญล่าสุด เพื่อให้คำตอบสะท้อนการดำเนินงานของธุรกิจคุณ ให้ปฏิบัติกับมันเหมือนฐานความรู้ที่มีชีวิต และรักษาไฟล์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ผู้ช่วย AI ของคุณรักษาความเป็นแบรนด์และความถูกต้อง
ตัวอย่าง: เอ็มมี่ (นักการตลาดทางอีเมล) เป็นตัวแทนของคุณ
- สิ่งที่เอมมี่สามารถทำได้: สามารถคัดกรองกล่องจดหมายขาเข้า, ร่างและปรับแต่งข้อความติดต่อ, แก้ไขและปรับแต่งคำตอบ, และดึงเทมเพลตสำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น การต่ออายุ, การติดตามผล, หรือการยกระดับการสนับสนุน
- วิธีการเชื่อมต่อ: คุณสามารถใช้การผสานการทำงานที่ราบรื่นของ Sintra กับอีเมลของคุณ เพื่อให้ Emmie สามารถดึงข้อความตามผู้ส่ง หัวข้อ หรือช่วงเวลาได้ จากนั้นจึงเขียนหรือกำหนดเวลาตอบกลับโดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมือภายนอก
- ที่ที่ช่วยได้: ช่วยคุณจัดการกับคิวที่มีปริมาณมากและเธรดที่อ่อนไหวต่อ SLA ซึ่งโทนเสียง ความเร็ว และความแม่นยำมีความสำคัญ
ขั้นตอนที่ 4 — สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เมื่อตัวแทนของคุณเข้าใจบริบทแล้ว ให้พวกเขาจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ตามกำหนดการ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์
ตัวอย่าง: โซชิ (ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์) พร้อมการโพสต์เป็นระยะ
- คุณสามารถเปิดใช้งานการสร้างรายสัปดาห์เพื่อให้ Soshie จัดทำโพสต์ที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และบริบทของ Brain AI ของคุณ จากนั้นแนบสื่อหรือปล่อยให้มันสร้างสินทรัพย์
- คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในกล่องขาเข้าเมื่อร่างพร้อมใช้งาน เปิดมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบคำบรรยาย วันที่ และสื่อต่างๆ ทำการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และอนุมัติ
- ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับคือการเผยแพร่เนื้อหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคอยดูแล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญ การสร้างเนื้อหาเป็นระบบ และช่องทางที่ต้องทำงานตลอดเวลาซึ่งบริหารจัดการโดยผู้ช่วยเสมือน
ขั้นตอนที่ 5 — เชื่อมต่อระบบผสานการทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับซินทราด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือหลักทั้งหมดของคุณ เชื่อมต่อ Google Drive, Gmail, LinkedIn, Facebook และปฏิทินของคุณ การผสานรวมเหล่านี้จะปลดล็อกการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับผู้ช่วยและเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณควรทดสอบแต่ละอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้อง ขั้นตอนนี้รับประกันว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดต ข้อความ หรือโอกาสใด ๆ
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องทีมของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องใหม่—Pattie Maes จาก MIT ได้เขียนเกี่ยวกับ "ตัวแทนซอฟต์แวร์" ที่ช่วยลดงานและข้อมูลล้นเกินตั้งแต่ปี 1994 แล้ว ปัจจุบันแพลตฟอร์มหลายตัวแทนกำลังตามทันวิสัยทัศน์นั้นในที่สุด
วิธีใช้ Sintra AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการใช้งาน AI ที่เป็นที่รู้จักของระบบอัตโนมัติของซินตราในกระบวนการทำงานของธุรกิจในหลากหลายแผนก
กรณีการใช้งาน: เนื้อหาบล็อก
หากคุณต้องการร่างข้อความที่ตรงกับแบรนด์โดยไม่ต้องคอยดูแลทุกขั้นตอน ให้ Penn—นักเขียนคำโฆษณาในบรรดาผู้ช่วย AI ของ Sintra—ช่วยคุณได้เลย Penn สามารถเปลี่ยนโจทย์สั้น ๆ ให้เป็นโครงร่าง หัวข้อข่าว บทความยาว และข้อความบนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ โดยคงความสอดคล้องกับฐานความรู้และแนวทางแบรนด์ของคุณที่บันทึกไว้ใน Brain AI
มันถูกสร้างมาเพื่อโฆษณา, บล็อกโพสต์, เว็บไซต์, และอื่น ๆ, คุณสามารถเปลี่ยนจากความคิดเป็นเนื้อหาที่พร้อมเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว.
ลองทำแบบนี้: โหลดคู่มือสไตล์และโพสต์ที่ผ่านมาลงใน Brain AI → Penn จะสร้างโครงร่างบล็อกและร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและเป้าหมาย จากนั้นปรับปรุงผ่านแชทเพื่อเขียนส่วนใหม่และเพิ่ม CTA
กรณีการใช้งาน: โพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ใช้ Soshie เมื่อคุณต้องการเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่สม่ำเสมอและตามกำหนดการ หลังจากตั้งค่าอย่างรวดเร็ว Soshie สามารถสร้างโพสต์รายสัปดาห์จากบริบทของ Brain AI แจ้งเตือนให้คุณตรวจสอบ และวางรายการที่ได้รับการอนุมัติลงในปฏิทินการเผยแพร่—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
สิ่งที่ปลดล็อกได้: การสร้างโพสต์ตามกำหนดเวลาพร้อมการตั้งเวลาในปฏิทิน, อัปโหลดสื่อหรือรูปภาพด้วย AI, ตรวจสอบ → อนุมัติ → เผยแพร่, พร้อมการแจ้งเตือนในกล่องข้อความเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสลับแท็บ
กรณีการใช้งาน: การเขียนอีเมล
นำเอมมี่เข้ามาสำหรับงานคัดลอกข้อมูลตลอดวงจรชีวิตและแคมเปญต่างๆ เชื่อมต่อกล่องจดหมายของคุณใน Integrations แล้วเอมมี่สามารถร่างคำตอบ ตอบกลับแบบส่วนตัว และดึงเอกสารหรือข้อความที่เกี่ยวข้องจาก Brain AI ได้—เหมาะสำหรับการสนับสนุนลูกค้า การติดตามการขาย และจดหมายข่าว โดยไม่ต้องออกจาก Sintra
ขั้นตอนการใช้งานจริง: สร้างลำดับข้อความ ปรับโทนให้เหมาะสม และให้ Emmie ค้นหาข้อความตามผู้ส่ง/หัวข้อ/เวลา เพื่อลดภาระงานซ้ำๆ ในการคัดกรองและตอบกลับแบบใช้แม่แบบ
กรณีการใช้งาน: การวิจัยและการสรุป
สำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและการสแกนเชิงแข่งขัน ให้พึ่งพา Brain AI (และเมื่อจำเป็น ให้ใช้ Dexter ผู้ช่วยข้อมูล) Brain AI จะจัดเก็บลิงก์/ไฟล์และทำให้สามารถค้นหาได้ทั่วแชท ผู้ช่วยจะใช้บริบทนั้นเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ดึงจุดสำคัญ และรักษาความถูกต้องของเนื้อหาของคุณ สร้างโปรไฟล์ Brain หลายโปรไฟล์เพื่อแยกทีมหรือผลิตภัณฑ์
เหตุผลที่ช่วยได้: หน่วยความจำรวมศูนย์ (ข้อความ, ลิงก์, ไฟล์, รูปภาพ, วิดีโอ), โปรไฟล์สมองสูงสุดห้าโปรไฟล์โดยค่าเริ่มต้น พร้อมการผสานรวม—เพื่อให้เครื่องมือ AI ของคุณ (Penn, Soshie, Emmie) เขียนด้วยข้อเท็จจริง
ตัวอย่างจริงของกระบวนการทำงานของ Sintra AI
นี่คือตัวอย่างจริงสามกรณีของพนักงาน AI สามคนจากซินตราและกระบวนการทำงานของพวกเขา:
1. ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ Vizzy
นี่คือตัวอย่างจากสถานการณ์จริงของผู้ใช้ที่ทดสอบ Vizzy เพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนบทเรียนบน YouTube ให้เป็นรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย เพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างสูงสุด ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้
2. ตัวอย่างกระบวนการทำงานของ Penn
ตัวอย่างจากชีวิตจริงอีกตัวอย่างหนึ่งของเพนน์ นักเขียนโฆษณา ที่กำลังตอบกลับจดหมายข่าวที่มีการขอร้อง พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปสีแดงในภาพ ซึ่งเป็นเพนน์ที่กำลังให้ไอเดียที่เกี่ยวข้องกับสาขาการทำงานของคุณ
3. ตัวอย่างกระบวนการทำงานของ Milly
ตามที่คุณเห็นในตัวอย่างที่สอง วิธีที่ตัวแทนของ Sintra AI แบ่งปันแนวคิดที่มีคุณค่าในแต่ละวัน นี่คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น Milly กำลังเสนอว่าเธอสามารถสร้างแม่แบบกรณีศึกษาการนำ AI ไปใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและพัฒนา
แม่แบบกรณีศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของตนอย่างประสบความสำเร็จโดยใช้เครื่องมือ AI
เคล็ดลับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก Sintra AI
การได้รับคุณค่าจาก AI นั้นขึ้นอยู่กับการจับคู่ผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจที่ถูกต้อง การให้บริบทที่ดีแก่พวกเขา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นี่คือวิธีการยกระดับผลลัพธ์การจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AIโดยไม่สร้างความวุ่นวาย
- เริ่มต้นจากเล็ก ๆ แล้วค่อยขยาย: ทดลองทำเพียงหนึ่งหรือสองงานที่มีผลกระทบสูงและทำซ้ำเป็นประจำ (เช่น สรุปประจำสัปดาห์, จัดลำดับอีเมลเข้า, ร่างโพสต์) วัดเวลาที่ประหยัดได้, คุณภาพ, และอัตราความผิดพลาด ขยายงานเพิ่มเติมเมื่อผลลัพธ์แรกมีความมั่นคง
- เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ: หากคุณต้องจัดการกับหลายแบรนด์หรือลูกค้า ให้ใช้โปรไฟล์ Brain แยกกันเพื่อไม่ให้บริบทรั่วไหล มุ่งเน้นการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบหลักของคุณ เพื่อไม่ให้การทำงานอัตโนมัติหยุดชะงักเมื่อมีการส่งต่องาน
- ปฏิบัติต่อข้อมูลเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์: รักษาฐานความรู้ของคุณให้สะอาด—ใช้ชื่อไฟล์ที่ชัดเจน รูปแบบที่สม่ำเสมอ และเอกสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ดีกว่าจะนำไปสู่ร่างที่ดีกว่า ลดการเขียนใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- ทำให้ขั้นตอนเป็นอัตโนมัติโดยคำนึงถึงผลลัพธ์: กำหนดสถานะ "เสร็จสิ้น" ก่อน จากนั้นออกแบบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บรรลุสถานะนั้น (อนุมัติโพสต์, ส่งใบแจ้งหนี้, ปิดตั๋ว) ให้ระบบอัตโนมัติจัดการงานเชื่อมระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในขณะที่ทีมของคุณตรวจสอบกรณีพิเศษ
- ลงทุนในการเสริมศักยภาพ: แบ่งปันตัวอย่างคำถาม คำแนะนำเกี่ยวกับโทนเสียง และ "ตัวอย่างที่ดีควรเป็นอย่างไร" คู่มือสั้น ๆ ที่มีแนวทางชัดเจนจะดีกว่าการคาดเดา และช่วยให้ทุกฝ่ายในองค์กรรู้สึกมั่นใจในการนำไปใช้
- ทบทวนและปรับปรุง: จัดการประชุมสรุปประจำสัปดาห์เกี่ยวกับข้อผิดพลาด การแก้ไขแทนที่ และความล่าช้า ปรับปรุงข้อความแจ้งเตือนให้ชัดเจนขึ้น ตัดการทำงานอัตโนมัติที่ไม่ใช้งานออก และบันทึกข้อมูลว่าเรื่องใดควรส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบหรือแก้ไขโดยอัตโนมัติด้วยระบบ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
การนำ AI มาใช้ควรให้ความรู้สึกเหมือนการอัปเกรด ไม่ใช่ภาระเพิ่มเติม ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อทีมเร่งการตั้งค่าหรือข้ามขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง นี่คือกับดักที่เราพบเห็นบ่อยที่สุด—และวิธีหลีกเลี่ยงในขณะที่ยังคงรักษาความก้าวหน้าไว้
- การขาดบริบทสำหรับโมเดล: ฐานความรู้ที่ไม่เป็นระเบียบหรือล้าสมัยจะนำไปสู่ร่างงานที่คลุมเครือและการดำเนินการที่ผิดพลาด; ควรคัดกรองแหล่งข้อมูล ติดป้ายกำกับไฟล์ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
- การอัตโนมัติมากเกินไปในวันแรก: เริ่มต้นด้วยกระบวนการที่มีผลกระทบสูงเพียงหนึ่งหรือสองอย่าง; ขยายการอัตโนมัติหลังจากที่คุณวัดความแม่นยำ, ข้อยกเว้น, และการส่งต่อแล้วเท่านั้น
- การละเลยมาตรการป้องกัน: กำหนดสิ่งที่ AI สามารถและไม่สามารถทำได้ (โทนเสียง, การอนุมัติ, ขอบเขตข้อมูล) การมีมนุษย์ตรวจสอบในทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียภายนอกหรือการสื่อสารกับลูกค้า
- การเสริมศักยภาพทีมข้ามขั้นตอน: แบ่งปันตัวอย่างคำถามกระตุ้นความคิด กฎเกณฑ์ด้านรูปแบบ และผลลัพธ์แบบ "ดีเทียบกับยอดเยี่ยม" เพื่อให้ทีมของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้
- การละเลยวงจรข้อเสนอแนะ: ติดตามการยกเลิกคำสั่ง ข้อผิดพลาด และกรณีพิเศษทุกสัปดาห์ ปรับปรุงคำสั่งให้ชัดเจนขึ้น ตัดขั้นตอนที่ไม่ใช้งานออก และจัดเวอร์ชันการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ Brain AI มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Sintra AI
หลังจากสแกนกระทู้ล่าสุดใน Reddit จากผู้ใช้ที่ใช้งานจริงแล้ว พบว่ามีประเด็นหลักๆ ปรากฏขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีประเด็นใดที่เป็นข้อเสียใหญ่สำหรับทุกทีม แต่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผนการเปิดตัวของคุณ
ภาพหลอนภายใต้ความกดดัน
มีรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัญญาเกินจริงจากชั้นผู้ช่วยเสมือน(เช่น การบอกว่าได้ย้ายแชทระหว่างโปรไฟล์แล้ว แต่ภายหลังยอมรับว่าไม่ได้ดำเนินการใด ๆ)
นี่ดูเหมือนอาการหลอนของ LLM แบบคลาสสิกเมื่อภารกิจครอบคลุมหลายโปรไฟล์ ประวัติยาวนาน หรือการดำเนินการกับฐานความรู้ที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและการใช้คำสั่งที่แคบจะช่วยได้ แต่ควรมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลายโปรไฟล์
ความไม่สะดวกของ UI ที่ทำให้ความก้าวหน้าช้าลง
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำคือปัญหาการนำทางที่ไม่ราบรื่น— โปรไฟล์คีย์ที่ซ่อนอยู่หลังเมนูโอเวอร์โฟลว์, การคลิกเพิ่มเติมเพื่อสลับบริบทการทำงาน, และช่องว่างในการค้นพบที่เล็ก ๆ
สำหรับทีมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว ความล่าช้าเล็กน้อยเหล่านี้จะสะสมและอาจทำให้คำมั่นสัญญาเรื่อง "แพลตฟอร์มเดียว" ลดลงในช่วงวันที่ยุ่ง
ข้อจำกัดของกระบวนการทำงานด้านภาพ
ผู้ใช้ที่ทดสอบงานที่มีภาพจำนวนมาก (เช่น ตัวเลือกพาเลตต์ที่มีตัวอย่างสีพร้อมฉลากและสูตรสี CMYK/RGB ที่แม่นยำ) พบว่าเครื่องมือช่วยเหลือสร้างผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงแต่ไม่มีค่าที่แน่นอนหรือความถูกต้องของรูปแบบเลย
หากการสร้างเนื้อหาของคุณรวมถึงผลลัพธ์ในระดับการออกแบบ คุณอาจยังคงต้องการเครื่องมือเฉพาะทางและถือว่าภาพของ Sintra เป็นเพียงร่างงานมากกว่าสินทรัพย์สำหรับการผลิต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แจ้งให้มนุษย์ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการข้ามโปรไฟล์ เอกสารวิธีการแก้ไข UI สำหรับทีมของคุณ และจับคู่ Sintra กับแอปเฉพาะทางเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ใช้ในลักษณะนี้ ผู้ช่วย AI ยังสามารถลดภาระงานซ้ำๆ ได้มากมาย ในขณะที่คุณยังคงรักษาคุณภาพในจุดที่สำคัญ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซินตราที่ควรไปสำรวจ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Sintra AI เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้น นี่คือแพลตฟอร์มที่น่าสนใจที่ควรพิจารณา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ใช้ AI, โครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมในแพลตฟอร์มเดียว)
เมื่อทีมเริ่มทดสอบเครื่องมือ AI หลายตัวพร้อมกัน ทุกอย่างจะเริ่มแตกแยกอย่างรวดเร็ว—แอปหนึ่งสำหรับสร้างเนื้อหา อีกแอปสำหรับสรุปข้อมูล และอีกแอปสำหรับวัดผล การแยกส่วนเช่นนี้กลายเป็นปัญหา AI ที่ขยายตัวเกินควบคุม ซึ่งทำให้บริบทกระจัดกระจายและการอัปเดตช้าลง ClickUp เปลี่ยนแนวทางโดยฝัง AI ไว้ในที่ที่งานของคุณอยู่เดิม เพื่อให้บริบทและการดำเนินงานทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว
ClickUp เลือกเส้นทางที่แตกต่างด้วยConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก แทนที่จะเพิ่มเครื่องมือ AI แบบแยกส่วนเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ ClickUp นำ AI เข้าสู่พื้นที่ทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณด้วย ClickUp Super Agents
AI Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาสังเกตกิจกรรมต่างๆ ในClickUp Tasks,ClickUp Docs และไทม์ไลน์ของคุณ ดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม—โดยไม่รบกวนการทำงานของทีม
ใน ClickUp คุณสามารถสร้าง Super Agents ได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถบอกให้ตัวแทนดูอะไร (การเปลี่ยนแปลงสถานะ, วันที่ครบกำหนด) ทำอะไร (อัปเดตฟิลด์, มอบหมายงาน, โพสต์สรุปประจำวัน) และคลิกเริ่มได้เลย จากนั้นมันจะทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติและความน่าเชื่อถือ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังทำงานจากรายการบัญชีที่ต้องต่ออายุหรือตั๋วที่เปิดอยู่ใน ClickUp จำนวนมากอยู่ใช่ไหม? เปิดรายการนั้นขึ้นมา เรียกใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ตามบริบทของคุณ แล้วขอให้ช่วยจัดระเบียบงานหรืออ่านความคิดเห็น ในไม่กี่วินาที มันจะแสดงการดำเนินการเพียงไม่กี่อย่างที่จะช่วยผลักดันผลลัพธ์ให้กับลูกค้าของคุณได้จริง
ClickUp ช่วยให้คุณประเมิน ทดลองใช้ และปรับใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบด้วย:
- รายการสำหรับติดตามการทดลอง เจ้าของ ข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์—เพื่อให้โครงการนำร่องไม่สูญหายไปกับเครื่องมือเสริม
- ClickUp Docs เพื่อรวมนโยบาย คำแนะนำ เกณฑ์การประเมิน และการตัดสินใจไว้ในที่เดียว พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และประวัติเวอร์ชัน
- คลิกที่แดชบอร์ด ClickUp เพื่อเปลี่ยนกิจกรรม AI ให้เป็นผลกระทบที่มองเห็นได้—ระยะเวลาในการทำงาน, ปริมาณงาน, ประสิทธิภาพ—ก่อนที่สิ่งใดจะแพร่กระจายออกไป
- ClickUp Automationsเชื่อมโยงขั้นตอนของมนุษย์กับการกระทำของ AI ลดงานที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่ยังคงรักษาขอบเขตความปลอดภัยไว้
เนื่องจากตัวแทน AI ของ ClickUp อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับงานและฐานความรู้ของคุณ ทำให้บริบทยังคงอยู่ครบถ้วน คุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการจัดการกับเครื่องมือที่มากเกินไป และใช้เวลาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในระดับที่มากขึ้น
2. ลินดี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดและตัวแทนเอไอหลายช่องทาง)
หากคุณกำลังมองหา "พนักงาน AI" ที่จะจัดการงานยุ่งๆ แทนคุณ—จัดการอีเมล, จัดระเบียบปฏิทิน, สรุปการอัปเดต CRM, หรือแม้กระทั่งโทรออก—Lindy คือแพลตฟอร์ม AI ที่ใช้งานได้จริงสำหรับการสร้างตัวแทน AIโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตหรือ Agents Hub เชื่อมต่อ Gmail, ปฏิทิน และแอปอื่นๆ จากนั้นเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย นี่คือคำแนะนำสำหรับตัวแทนของคุณในการอ่าน คิด และดำเนินการ การกำหนดราคาเป็นแบบตามการใช้งาน (จ่ายต่องาน/นาที) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทดลองใช้งานก่อนที่คุณจะขยายขนาด
3. n8n (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน AI ด้วยการควบคุมอย่างละเอียด)
n8n เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สและโค้ดยุติธรรม ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกที่แสดงเป็นโหนดเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานซ้ำ ๆ ระหว่างแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก
รองรับการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองด้วย JavaScript และสามารถโฮสต์เองหรือใช้งานผ่านบริการคลาวด์ได้
คุณสามารถผสานรวม API, ฐานข้อมูล และตัวแทน AI ในขั้นตอนเดียวกัน เพิ่มมาตรการป้องกัน และส่งมอบระบบอัตโนมัติระดับการผลิตได้
4. สร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถโฮสต์หรือรันบนคลาวด์ได้)
Make (เดิมชื่อ Integromat) เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เชื่อมต่อแอปและบริการต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้อย่างชัดเจน
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยการสร้าง "สถานการณ์" ที่เชื่อมโยงแอปพลิเคชันต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านตัวกระตุ้นและการดำเนินการ
ด้วย Make คุณสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วด้วยการลากและวาง โหมดคำแนะนำ และส่วนเสริมเวิร์กโฟลว์แบบ AI agenticจากนั้นขยายขนาดด้วยแผนคลาวด์หรือเรียกใช้เองเพื่อควบคุมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
🔎 คุณทราบหรือไม่?กรอบการจัดการความเสี่ยงด้าน AI ของ NIST (AI RMF 1.0)มอบคู่มือปฏิบัติที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมในการกำกับดูแลระบบ AI—มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณนำเอเจนต์ที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญหรือกระบวนการทำงานของลูกค้าไปใช้
5. Taskade AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI และการทำงานอัตโนมัติในที่ทำงานเดียว)
Taskade เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ต้องการเพียงแค่ "บอทสำหรับอีเมล" หรือ "บอทสำหรับรายงาน" แต่เป็นสถานที่สำหรับออกแบบพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยตัวแทนทั้งหมด
แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับรายการงาน, แผนผังความคิด, การประชุม, และการแชทกับ AI, Taskade ได้รวมทุกอย่างไว้ในผืนผ้าใบที่สามารถทำงานร่วมกันได้เพียงหนึ่งเดียว. ด้วยวิธีนี้, โครงการ, บันทึก, และการสนทนาจะอยู่เคียงข้างกับตัวแทนของคุณ.
ภายในผ้าใบนั้น คุณสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งเองได้ ซึ่งสามารถร่างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือจัดการเวิร์กโฟลว์โดยใช้เอกสารและบริบทโครงการของคุณเอง
AI Project Studio ช่วยคุณสร้างแผนโครงการเต็มรูปแบบจากบรีฟสั้น ๆ หรือเอกสารเริ่มต้น พร้อมระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Gmail และ Google Sheets ทำให้ตัวแทนสามารถทำงานติดตามได้จริง ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำเท่านั้น
ทำไม ClickUp ถึงตอบโจทย์ในจุดที่ AI เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยสไตล์ซินทราเพื่อเร่งความเร็วในการสร้างเนื้อหาและงานปฏิบัติการ อย่าลืมว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการเชื่อมโยงงาน ผู้คน และบริบทเข้าด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปอย่างแท้จริง และนี่คือจุดเด่นของ ClickUp
แทนที่จะเชื่อมต่อโซลูชันแบบจุด ๆ เข้าด้วยกัน คุณจะได้รับที่เดียวสำหรับการวางแผน, การหารือ, และการส่งมอบ—เชื่อมโยงกับฐานความรู้ที่มีชีวิต, งานที่รวมเป็นหนึ่ง, และการอัตโนมัติเบา ๆ ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ผลลัพธ์คือการลดการทำงานที่ต้องสลับหน้าจอ, การสร้างโมเมนตัมที่มากขึ้น, และพื้นที่สำหรับการขยายตัวโดยไม่ต้องจัดการกับเครื่องมือต่าง ๆ
สำหรับทีมที่ต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อและความชัดเจนในการเป็นเจ้าของ ClickUp เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรม: เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ พิสูจน์ผลลัพธ์ และขยายต่อไปอย่างมั่นใจ
คำถามที่พบบ่อย
มีทางเลือกใดบ้างสำหรับ Sintra AI?
ตัวเลือกที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ClickUp (พื้นที่ทำงาน + ตัวแทน AI), Zapier, n8n, Make, Lindy และ CrewAI สำหรับการสร้างที่เน้นการพัฒนา ให้พิจารณา LangChain หรือ Microsoft เลือกให้เหมาะสมกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลของธุรกิจของคุณ
ซินทรา AI ฟรีหรือไม่
ไม่ใช่ครับ/ค่ะ นี่คือแพลตฟอร์มแบบเสียค่าใช้จ่าย โดยมีแผนบริการแบบแบ่งระดับ พร้อมการรับประกันคืนเงินภายใน 14 วัน ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ กรุณาตรวจสอบอัตราปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขา วางแผนงบประมาณโดยคำนึงถึงการใช้งานผู้ช่วย AI และระบบอัตโนมัติเบื้องหลังตามความคาดหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
Sintra AI สามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบล็อกได้หรือไม่?
ใช่ ผู้ช่วยเช่นผู้จัดการโซเชียลมีเดียและนักเขียนคำโฆษณาสามารถร่างเนื้อหาโซเชียลมีเดีย คำบรรยาย และการสร้างเนื้อหาแบบยาวได้ คุณสามารถตรวจสอบ ปรับโทน และกำหนดเวลาการเผยแพร่ผ่านระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของแบรนด์ที่สม่ำเสมอ
Sintra AI ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว ใช่ครับ/ค่ะ ระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค โดยมีคำแนะนำแบบเป็นขั้นตอน ผู้ช่วยเริ่มต้น และฐานความรู้ที่รวมศูนย์ไว้ คาดว่าจะใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยสำหรับการเชื่อมต่อระบบและการให้สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะทำงานอัตโนมัติในกระบวนการธุรกิจที่มีหลายขั้นตอน
ซินตราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Notion, และ Slack ได้หรือไม่
มันเชื่อมต่อกับบริการของ Google (เช่น Google Drive, Calendar, Gmail) และแพลตฟอร์มโซเชียลหลักสำหรับการโพสต์ การรองรับ Notion หรือ Slack อาจแตกต่างกัน—ตรวจสอบรายการการผสานรวมปัจจุบันของ Sintra เพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมเป็นไปอย่างราบรื่น
ซินตราเปรียบเทียบกับ ChatGPT หรือ ClickUp Brain อย่างไร?
ChatGPT ของ OpenAI เป็นผู้ช่วย AI ทั่วไป; Sintra บรรจุผู้ช่วยเฉพาะงานและระบบอัตโนมัติ คลิก ClickUp Brain เพื่อฝัง AI ลงในภารกิจ เอกสาร และแดชบอร์ด—เหมาะยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการการทำงานและการรายงานในบริบทเดียวกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน