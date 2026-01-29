บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Meegle สำหรับทีม Agile และกระบวนการทำงานแบบภาพ [ปี]

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
29 มกราคม 2569

โครงการสมัยใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คุณต้องจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป และการอัปเดตที่ไม่หยุดนิ่ง—และทุกคนก็ยังต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์ (เข้าใจได้) ปัญหาคือ สเปรดชีตและอีเมลไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อการประสานงานแบบนั้น ดังนั้นสิ่งต่างๆ จึงยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว

เครื่องมือเช่น Meegle มอบกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง, การวางแผนโครงการแบบภาพ, และการควบคุมการดำเนินงานได้ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม, อาจไม่เหมาะกับทุกคน.

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Meegle ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจทางเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดการโครงการที่เหนือกว่า Meegle ซึ่งรับรองว่าคุ้มค่าแก่การทดลองใช้

ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นของ Meegle

Meegle เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมผลิตภัณฑ์ขยายตัวและกระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ข้อจำกัดหลายประการเริ่มปรากฏขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการสำรวจทางเลือกอื่นของ Meegle:

เวิร์กโฟลว์แบบโหนดของ Meegle อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ แม้ว่าเวิร์กโฟลว์เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพ แต่บางทีมอาจรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งตัว โดยเฉพาะหากพวกเขาคุ้นเคยกับการตั้งค่าที่คุ้นเคยมากกว่า เช่น บอร์ด รายการ หรือมุมมองงานแบบง่าย ๆ และหากคุณกำลังทำงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม อาจต้องใช้เวลาสักพักในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับ ทุกคน

❌ แม้ว่า Meegle จะมีจุดเชื่อมต่อสำหรับการผสานรวม แต่เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ มักจะมี ระบบนิเวศแบบปลั๊กแอนด์เพลย์และตลาดแอปพลิเคชันที่ใหญ่กว่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะหมายถึงการตั้งค่าที่รวดเร็วและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพึ่งพาเครื่องมือ BI หรือแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท

❌ สุดท้ายนี้ ความสามารถของ AI ของ Meegle ยังค่อนข้างพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกของ AI ที่ฝังตัวและระบบนิเวศที่สามารถขยายได้ การสำรวจทางเลือกอื่นอาจให้มูลค่าในระยะยาวที่ดีกว่า

👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยด้านประสาทวิทยาชี้ให้เห็นว่าสมองประมวลผลข้อมูลภาพได้เร็วกว่าข้อความที่หนาแน่นมาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาภาพที่สร้างสรรค์สามารถกระตุ้นการบันทึกความจำได้เร็วกว่าข้อความธรรมดาถึง74%นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้การจัดการโครงการด้วยภาพได้ผลดีเยี่ยม

ทางเลือกของ Meegle ในภาพรวม

มาดูทางเลือกยอดนิยมของ Meegle กันอย่างรวดเร็ว

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพการจัดการงานและโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พร้อมมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ทีมทุกขนาดที่ต้องการการจัดการโครงการที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและร่วมมือกันด้วย AI และระบบอัตโนมัติฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
จิรากระดาน Scrum & Kanban, การวางแผนสปรินต์, การติดตามปัญหา,การจัดการงานแบบภาพ, แดชบอร์ดทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.05 ต่อผู้ใช้/เดือน
อาสนะการพึ่งพาของงาน, ระยะเวลา, มุมมองปริมาณงาน, การทำงานอัตโนมัติตามกฎ, แดชบอร์ดรายงานทีมข้ามสายงานที่มุ่งเน้นความชัดเจนและการประสานงานมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้/เดือน
Wrikeกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้, มุมมองหลายแบบ, การจัดการทรัพยากร, การคาดการณ์ความเสี่ยงด้วย AI, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ทีมองค์กรที่ต้องการการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
สมาร์ทชีตการวางแผนแบบตาราง, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ, การวางแผนทรัพยากรทีมที่ใช้การวางแผนในรูปแบบสเปรดชีตมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
Airtableฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, มุมมองหลายแบบ, ระบบอัตโนมัติ, แม่แบบทีมที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24 ต่อที่นั่ง/เดือน
แนวคิดเอกสาร + ฐานข้อมูล, มุมมองที่เชื่อมโยง, แม่แบบ, การทำงานร่วมกัน, Notion AIทีมที่เน้นความรู้เป็นศูนย์กลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
Monday. comบอร์ดภาพ, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, การผสานรวม, มุมมองหลายแบบการเติบโตของทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีความเป็นภาพสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14 ต่อที่นั่ง/เดือน
เชิงเส้นการติดตามปัญหา, การวางแผนสปรินต์, UX ที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นหลักทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมที่ทำงานอย่างรวดเร็วมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
ทีมเวิร์ค.คอมการติดตามเวลา, การวางแผนปริมาณงาน, การเข้าถึงลูกค้า, ความพึ่งพาทีมที่ติดต่อกับลูกค้า, เอเจนซี่, บริการวิชาชีพมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Meegle ที่ควรใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ตอนนี้ มาสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแต่ละตัวอย่างละเอียดกัน

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์และเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

แอป ClickUp สำหรับทุกอย่าง
รวมโครงการ งาน เอกสาร และการสื่อสารไว้ในที่เดียวด้วย Converged AI Workspace ของ ClickUp

ClickUp คือพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรแห่งแรกของโลก แทนที่จะมอง AI เป็นเพียงส่วนเสริมแยกต่างหาก แพลตฟอร์มนี้ผสาน AI เข้ากับงาน เอกสาร การแชท และเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง เพื่อให้ AI สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนตามบริบท

คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกัน ภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุม สร้างแดชบอร์ดการทำงานที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ ดูว่างานที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อการส่งมอบอย่างไร สร้างฐานความรู้ และใช้มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15แบบเพื่อแสดงภาพการทำงานจากมุมมองที่เหมาะกับคุณที่สุด

มุมมองใน ClickUp
ใช้ 15+ มุมมองใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณให้ตรงตามความต้องการ

เพื่อลดความซับซ้อนของเครื่องมือให้มากยิ่งขึ้น ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และสร้างบริบทใหม่ClickUp Integrationsช่วยให้คุณทำงานได้จากพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

การเชื่อมต่อ ClickUp
เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ ด้วย ClickUp

นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Meegle:

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการทำงานร่วมกันด้วยไวท์บอร์ด

ClickUp Whiteboardsเชื่อมโยงการคิดเชิงภาพกับการดำเนินงานโครงการโดยตรง ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ระดมความคิดแบบเรียลไทม์และโต้ตอบได้ ซึ่งผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ด้วยรูปร่าง, โน้ตติด, ข้อความ, รูปภาพ, และองค์ประกอบสื่ออื่น ๆ, คุณสามารถบันทึกความคิดและจัดระเบียบให้เป็นแผนภาพหรือลำดับที่มีความหมายได้อย่างง่ายดาย. ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบอร์ดเดียวกันได้, โดยทุกคนสามารถเห็นการแก้ไขและกิจกรรมของเคอร์เซอร์ของทุกคนได้แบบเรียลไทม์.

ClickUp Whiteboards
สร้างแผนภาพกระบวนการและแผนผังงานบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

สร้างภาพแนวคิดหรือขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยแผนผังความคิด

ต่างจากแผนภาพแบบคงที่แผนผังความคิดของ ClickUpเชื่อมโยงโดยตรงกับงานจริง ทำให้สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่ทำได้โดยไม่ต้องทำซ้ำใดๆโหนดจะกลายเป็นงานใน ClickUp โดยมีโหนดย่อยสำหรับหัวข้อย่อยที่แตกแขนงออกจากแนวคิดหลัก และโหนดพี่น้องสำหรับแนวคิดที่ขนานกันในระดับเดียวกัน

คุณสามารถปรับแต่งแผนผังความคิดได้อย่างเต็มที่ ลากและวางเพื่อจัดเรียงใหม่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้ชัดเจนขึ้น ใช้รหัสสีสำหรับแต่ละหัวข้อ ใส่สัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ เช่น สีและสถานะ และปรับรูปทรงของแผนผังให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ

สร้างภาพความคิดและงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วย ClickUp Mind Maps
สร้างภาพความคิดและงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วยแผนผังความคิด ClickUp

รับความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบทสำหรับการจัดการโครงการและความรู้

ClickUp Brainไม่ใช่ฟีเจอร์เดียว แต่เป็นชั้นควบคุม AI ที่ทำงานอยู่บนเวิร์กสเปซทั้งหมดของคุณและเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน โดยทำงานเป็นผู้ช่วยที่เข้าใจบริบท สามารถสรุปการระดมความคิดบน Whiteboards ของคุณ แปลงเป็นเอกสารกระบวนการที่มีโครงสร้าง และสร้างงานและงานย่อยพร้อมเจ้าของ ลำดับความสำคัญ และวันที่ครบกำหนด

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเข้าใจว่าความรู้ที่แท้จริงของโครงการอยู่ในงาน ความคิดเห็น การแชท การเปลี่ยนแปลงสถานะ และไทม์ไลน์ของคุณ ดังนั้น แทนที่จะพึ่งพาเอกสารเพียงอย่างเดียว มันจะสแกนกิจกรรมงานและการสนทนาของคุณเพื่อแสดงการอัปเดตล่าสุด นี่ทำให้มันเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รับคำตอบที่เข้าใจบริบทเกี่ยวกับงานของคุณด้วย ClickUp Brain
รับคำตอบที่เข้าใจบริบทเกี่ยวกับงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าที่ไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการช่วยเหลือจาก AI

ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขเพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบสำหรับความต้องการทั่วไปของทีม เช่น การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนสถานะ การเพิ่มผู้ติดตาม การย้ายงานระหว่างรายการ และอื่นๆ อีกมากมาย

หรือคุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้เช่นกัน. ให้คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และระบบ AI ของ ClickUp จะสร้างกฎระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้ให้คุณ. คุณสามารถปรับแต่งตัวกระตุ้นและการกระทำก่อนเผยแพร่ได้.

ทำให้การส่งต่องาน การอนุมัติ และการอัปเดตเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ทำให้การส่งต่องาน การอนุมัติ และการอัปเดตเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถทำได้มากกว่าการให้คำแนะนำหรือสร้างงานอย่างง่าย พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างอิสระภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ดำเนินการงานที่ซับซ้อนและต้องใช้หลายขั้นตอนด้วยบริบท ความจำ และการรับรู้แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการ งาน เอกสาร การแชท และตารางเวลาของคุณ

สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองด้วยคำแนะนำและบุคลิกภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Super Agents
สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองด้วยคำแนะนำและบุคลิกภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Super Agents

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างศูนย์กลางความรู้ด้วยหน้าเว็บสไตล์วิกิที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นในClickUp Docs
  • เปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยClickUp Chat เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน และสรุปหัวข้อสนทนาเพื่อดึงประเด็นสำคัญ
  • สร้างมุมมองการทำงานแบบเรียลไทม์ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทในแดชบอร์ดของ ClickUpโดยใช้AI Cardsเพื่อสรุปความคืบหน้าของเป้าหมาย, ปริมาณงาน, กำหนดเวลา, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติมากมาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้ G2:

ความยืดหยุ่นของ ClickUp เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา เราได้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานทั้งหมดให้เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจของเราแทนที่จะปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดช่วยให้เราดำเนินการการแนะนำพนักงาน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, การผสานรวม, และการติดตามภายในได้อย่างราบรื่น โดยพึ่งพาอีเมลและการติดตามผลน้อยลงมาก

ความยืดหยุ่นของ ClickUp เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา เราได้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานทั้งหมดให้เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจของเราแทนที่จะปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดช่วยให้เราดำเนินการการแนะนำพนักงาน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, การผสานรวม, และการติดตามภายในได้อย่างราบรื่น โดยพึ่งพาอีเมลและการติดตามผลน้อยลงมาก

🎥 การตั้งค่าแดชบอร์ดโครงการของคุณอาจดูน่ากลัว. ให้เราทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ. ชมวิดีโอเพื่อดูคู่มือการตั้งค่าแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน:

2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการติดตามปัญหาในระดับใหญ่)

แดชบอร์ด jira : ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางJira

Jira ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีกระบวนการแบบ Agile เป็นส่วนสำคัญ สำหรับกรอบงาน Scrum หรือ Kanban ระบบสามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

ด้วยเครื่องมือนี้ ทีมงานสามารถจัดการงานค้างได้อย่างง่ายดาย วางแผนสปรินต์ และติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ทุกงาน บั๊ก หรือฟีเจอร์สามารถแยกย่อยออกได้พร้อมเจ้าของงานที่ชัดเจน ลำดับความสำคัญ ความเชื่อมโยงกับงานอื่น และการอัปเดตสถานะที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างชัดเจน

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงในขั้นตอนการพัฒนา เช่น การเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพ หรือการอนุมัติการปล่อยงาน นอกจากนี้ รายงานแบบ Agile ยังช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัดและเข้าใจแนวโน้มการส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • รับกราฟการเผาไหม้/การเผาผลาญ กราฟความเร็ว แผนภาพการไหลสะสม ฯลฯ สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์
  • ผสานการทำงานกับส่วนเสริมและการเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ เช่น Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ การส่งการแจ้งเตือน หรือการเรียกใช้การดำเนินการต่างๆ

ข้อจำกัดของ Jira

  • ผู้ใช้หลายคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ช้า โดยเฉพาะเมื่อมีตั๋วหรือฟิลด์ที่กำหนดเองมากเกินไป

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $9.05 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $18. 30 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (15,200 รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Jira คนหนึ่งบน Capterraกล่าวว่า:

มันให้การมองเห็นที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสถานะของโครงการ, ความเกี่ยวข้อง, และความ 우선, ทำให้การร่วมมือและการวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากในหมู่ทีม

มันให้การมองเห็นที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสถานะของโครงการ, ความเกี่ยวข้อง, และความ 우선, ทำให้การร่วมมือและการวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากในทีมต่าง ๆ

📮ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาไม่ได้จบวันด้วยแผนการที่ชัดเจนสำหรับวันพรุ่งนี้อย่างสม่ำเสมอ หากขาดการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่หยุดชะงัก หรือสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามา การวางแผนล่วงหน้าจะกลายเป็นเพียงการเดาไปเรื่อยๆ แปลว่าอย่างไร? การวางแผนจะง่ายขึ้นเมื่อเกิดขึ้นควบคู่ไปกับงานและการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI อย่าง ClickUp ความสำคัญของคุณจะเชื่อมโยงกับงานโดยตรง ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถตรวจสอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ค้างอยู่ และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุม จากนั้นนำเสนอรายการสั้นๆ ของสิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไป

กำลังมองหาเครื่องมือ Kanban ที่คล้ายกับ Jira สำหรับทีมของคุณอยู่หรือไม่? ลองดูคำแนะนำของเราในวิดีโอนี้:

3. อัสตานา (เหมาะที่สุดสำหรับการมอบหมายความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างสายงาน)

แดชบอร์ดอาสนะ: ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางAsana

ใน Asana ทีมสามารถสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และแดชบอร์ดได้ ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะกับพวกเขาที่สุดได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องทำซ้ำงานข้ามเครื่องมือ

เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง การสนทนาในระดับงาน ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณสร้าง เพื่อนร่วมทีม AI สำหรับการใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย สมาชิกในทีมหลายคนสามารถมอบหมายงาน ถามคำถาม และตรวจสอบผลลัพธ์ร่วมกันได้ AI จะใช้บริบทจาก Asana Work Graph เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ งาน เป้าหมาย และทรัพยากรที่เชื่อมต่อของคุณ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ใช้แดชบอร์ดโครงการแบบเรียลไทม์และมุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลความสามารถของทีมและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
  • สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นและการวางแผนระยะยาวโดยการมองเห็นการจัดสรรที่วางแผนไว้ในแต่ละสัปดาห์ เดือน หรือระยะเวลานานกว่านั้น
  • กำหนดการพึ่งพาของงานและใช้ ตัวบ่งชี้เส้นทางวิกฤต เพื่อเน้นงานที่ไม่มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลา

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสร้างเวิร์กโฟลว์และการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองอาจต้องใช้การวางแผนและการตั้งค่าอย่างมาก

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4 /5 (12,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,450+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บนG2 ได้แบ่งปันว่า:

Asana ช่วยให้การจัดระเบียบงาน โครงการ และกำหนดเส้นตายต่าง ๆ อยู่ในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย ช่วยเพิ่มการมองเห็นของทีม ทำให้ทุกคนทราบว่าใครรับผิดชอบงานอะไร การติดตามความคืบหน้าและกำหนดวันครบกำหนดช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและตรงตามกำหนดเวลา

Asana ช่วยให้การจัดระเบียบงาน โครงการ และกำหนดเวลาต่างๆ เป็นเรื่องง่ายในที่เดียว มันช่วยเพิ่มการมองเห็นของทีมเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร การติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและตรงตามกำหนดเวลา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1968 นักวิทยาศาสตร์จากบริษัท 3M ได้บังเอิญคิดค้นกาวที่อ่อนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในขณะที่พยายามสร้างกาวที่แข็งแรงเป็นพิเศษ—ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะนำไปใช้ทำอะไรได้ หลายปีต่อมา ความคิดนั้นได้พัฒนาเป็นกระดาษโน้ตติดได้ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนด้วยภาพ

ลองคิดดูสิ ทุกเครื่องมือวางแผนภาพสมัยใหม่ไม่ได้ดูเหมือนกำแพงของโน้ตติดผนังอยู่บ้างเหรอ?

4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในองค์กรขนาดใหญ่)

แดชบอร์ด wrike : ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการการมองเห็นและการกำกับดูแลโครงการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง มันนำโครงสร้างมาสู่แผนโครงการที่ซับซ้อนที่สุด แม้แต่การเชื่อมโยงงานย่อย งานที่ต้องพึ่งพา การอนุมัติ และกำหนดเวลาเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ซึ่งทำให้การจัดการโครงการระยะยาวที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนเป็นเรื่องง่ายมาก

ด้วยศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ เครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรโดยการคาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการ สร้างรายงานที่ครอบคลุม และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ

สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการระดมความคิด คุณจะได้รับ กระดานไวท์บอร์ด Wrike พร้อมแผนผัง แผนภาพความคิด และแผนผังงาน เป็นต้น ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าร่วมเซสชันเหล่านี้ผ่านลิงก์ที่ปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • สร้างโปรไฟล์ดิจิทัลสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, สิ่งอำนวยความสะดวก, ยานพาหนะ, ห้องปฏิบัติการ, เครื่องมือ, เป็นต้น, เพื่อการจัดตารางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตาม
  • สร้างรูปแบบงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมาตรฐานและเร่งการสร้างงานที่ทำซ้ำหรือเป็นงานประจำได้
  • ปรับแต่งการแสดงข้อมูลภายในแดชบอร์ดด้วยตัวเลือกวิดเจ็ตสำหรับตาราง, ตัวชี้วัด, โดนัท, กราฟเส้น, แผนที่ต้นไม้, แผนภูมิพื้นที่, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เมื่อจัดการโครงการที่มีขนาดใหญ่มากหรือซับซ้อน Wrike อาจรู้สึกช้าหรือไม่ตอบสนองบ้างในบางครั้ง

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (4,450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,850 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ที่เป็นบวกมีดังนี้:

ด้วย Wrike ฉันสามารถจัดระเบียบเวลาของฉันได้อย่างง่ายดายและติดตามกิจกรรมที่ฉันได้ทำเสร็จแล้วและกิจกรรมที่ยังค้างอยู่ มันให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาและจำนวนวันที่เหลือจนกว่าจะถึงกำหนดส่งงานครั้งต่อไป ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการรักษาตารางเวลาที่เป็นระบบ

ด้วย Wrike ฉันสามารถจัดระเบียบเวลาของฉันได้อย่างง่ายดายและติดตามกิจกรรมที่ฉันได้ทำเสร็จแล้วและกิจกรรมที่ยังค้างอยู่ มันให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาและจำนวนวันที่เหลืออยู่จนถึงการส่งมอบครั้งต่อไป ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการรักษาตารางเวลาที่เป็นระบบ

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบฟรีสำหรับ Zoom & ClickUp

5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการบนอินเตอร์เฟซแบบสเปรดชีต)

แดชบอร์ด smartsheet : ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานบนคลาวด์ที่เหมาะสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการทำงานด้วยสเปรดชีต งานทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นแถว และแต่ละแถวรองรับการพึ่งพา ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และมุมมองแบบรวม

คุณยังสามารถเขียนสูตรที่ซับซ้อน (เช่น INDEX/MATCH, SUMIF) ได้โดยตรงในเซลล์ เช่นเดียวกับ Excel ค่าในเซลล์สามารถกลายเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ Smartsheet ได้ เช่น การแจ้งเตือน การขอการอนุมัติ การเตือนความจำ การอัปเดต หรือการดำเนินการอัตโนมัติอื่นๆ เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือนี้ยังมีตัวสร้างแบบฟอร์มในตัวที่แข็งแกร่ง เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลจะถูกเติมเป็นแถวใหม่ในแผ่นงานทันที ซึ่งจะกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติใดๆ ที่คุณได้ตั้งค่าไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • สร้างกระบวนการใด ๆ จากตารางเปล่า พร้อมรับมุมมอง Gantt, Kanban, ปฏิทิน และไทม์ไลน์
  • สร้างแผนโครงการและสร้างโครงการที่เหมือนกันหลายร้อยโครงการด้วยโครงสร้างเดียวกัน การรายงาน และแดชบอร์ด
  • ทำให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังและจากระบบองค์กร เช่น Salesforce และ Jira เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลโครงการยังคงซิงค์กับข้อมูลธุรกิจ

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • การแบ่งปันเนื้อหาให้กับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตอาจเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาต

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $24 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (21,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,450 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?

รีวิวบน Capterraระบุว่า:

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ Smartsheet คือคุณสมบัติการเน้นเส้นทางวิกฤต (Critical Path Highlighting) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสังเกตเห็นปัญหาต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ Smartsheet คือคุณสมบัติการเน้นเส้นทางวิกฤต (Critical Path Highlighting) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสังเกตเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ

6. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง)

แดชบอร์ด airtable : ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางAirtable

การทำงานใน Airtable ถูกจัดระเบียบเป็นฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยตาราง บันทึก และฟิลด์ที่เชื่อมโยงทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการวางแผนความสัมพันธ์ในโลกจริงระหว่างข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดเห็นของลูกค้าเข้ากับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติกับกำหนดเวลา กำหนดเวลากับเหตุการณ์สำคัญ ฯลฯ เพื่อให้ทุกอย่างรวมอยู่ในระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว

นอกจากนี้ การอัปเดตในที่เดียวจะสะท้อนให้เห็นโดยอัตโนมัติในทุกที่ที่ข้อมูลถูกเชื่อมโยงไว้ ดังนั้นทีมต่างๆ จึงไม่ต้องทำข้อมูลซ้ำซ้อนหรือปรับข้อมูลในสเปรดชีตหลายชุด ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา

Airtable รองรับมุมมองหลายแบบ เช่น ตาราง, Kanban, และไทม์ไลน์ เพื่อให้ทีมต่าง ๆ สามารถมองเห็นข้อมูลเดียวกันในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของตนได้ดีที่สุด คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลในบันทึกด้วยการแนบไฟล์ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, และเอกสาร เพื่อให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้บนตารางแบ็กเอนด์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของเวอร์ชันด้วยการแก้ไขหลายผู้ใช้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น แท็ก/การกล่าวถึง และการแจ้งเตือน
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยบันทึกการตรวจสอบ, การควบคุมของผู้ดูแลระบบ, การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว, การอนุญาต, และกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่น SOC2

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ทุกแผนของ Airtable มีขีดจำกัดที่แน่นอนสำหรับจำนวนระเบียนต่อฐานข้อมูล ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อติดตามปริมาณข้อมูลที่ใหญ่

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2หนึ่งคนกล่าวว่า:

Airtable เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเอาพลังของฐานข้อมูลและความง่ายในการใช้งานของสเปรดชีตไว้ในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ มุมมอง และระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก

Airtable เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเอาพลังของฐานข้อมูลและความง่ายในการใช้งานของสเปรดชีตไว้ในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ มุมมอง และการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล)

แดชบอร์ด notion: ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางNotion

Notion ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่ประสบปัญหาความรู้ที่กระจัดกระจาย คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ระบบการออกแบบ เอกสารสปรินต์ และคู่มือการทำงานของทีมได้อย่างง่ายดาย พร้อมบริบทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงอยู่เสมอ

สำหรับโครงการและงานต่าง ๆ คุณจะได้รับมุมมองหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปรียบเสมือนเลนส์ที่แตกต่างกันในการมองข้อมูลเดียวกัน ไลน์ไทม์ช่วยในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายสำคัญ ขณะที่บอร์ดและปฏิทินจะสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดตารางเวลา

เครื่องมือนี้ยังมาพร้อมกับผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถใช้เพื่อสรุปเอกสารยาว ๆ ทำความสะอาดบันทึกที่ยุ่งเหยิง ร่างเนื้อหา หรือดึงคำตอบอย่างรวดเร็วจากหน้าที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งานเสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • เชื่อมโยงงานกับโครงการ, บุคลากร, เป้าหมาย, จากนั้นสรุปหรือคำนวณตัวชี้วัดด้วยฟิลด์รวม
  • ปรับปรุงความสม่ำเสมอระหว่างทีมด้วยเทมเพลตสำหรับเมตริก Agile, กระดานสปรินต์, กระบวนการ CRM, แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ตัวติดตาม OKR และอื่นๆ
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดในระดับหน้า ฐานข้อมูล และพื้นที่ทำงาน เพื่ออนุญาตสิทธิ์การแก้ไขหรือจำกัดการเข้าถึงเอกสารที่มีความอ่อนไหว

ข้อจำกัดของ Notion

  • เนื่องจากความเชื่อมโยงของงานส่วนใหญ่เป็นเชิงภาพและไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน การวางแผนไทม์ไลน์จึงกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเปราะบางสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีการพึ่งพาอาศัยกัน

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 6/5 (8,950+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,650 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2คนหนึ่งกล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Notion สำหรับการจัดการโครงการคือวิธีที่มันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ งาน กำหนดเวลา และเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบ รักษาให้ทุกคนทำงานตามเป้าหมาย และขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าโดยไม่มีอุปสรรคที่ไม่จำเป็น

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Notion สำหรับการจัดการโครงการคือวิธีที่มันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ งาน กำหนดเวลา และเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบ รักษาให้ทุกคนทำงานตามเป้าหมาย และขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าโดยไม่มีอุปสรรคที่ไม่จำเป็น

ทีม Agile ถูกออกแบบมาเพื่อเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้คล่องตัว และทำงานอย่างอิสระ แต่หากขาดการมองเห็นที่ชัดเจนและการประสานงานที่สอดคล้องกัน ความยืดหยุ่นนั้นอาจกลายเป็นความไร้ระเบียบในการทำงานได้อย่างง่ายดาย

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีลดการสลับเครื่องมือและรวมงานทั้งหมดไว้ในระบบภาพเดียว ภายใน ClickUp.

8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการและการจัดการงานร่วมกัน)

หน้าปัด Monday.com
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Meegle สำหรับทีมที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและแบ่งปันได้ของวงจรการจัดการโครงการทั้งหมดของพวกเขา มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้อง และการอัปเดตมักจะสูญหายในแชทหรือสเปรดชีต

โครงสร้างของแพลตฟอร์มถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยเจตนา (บอร์ด > กลุ่ม > รายการ > รายการย่อย) ซึ่งทำให้แม้แต่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนก็สามารถติดตามได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ทีมงานสามารถติดตามขั้นตอนของโครงการเป็นกลุ่ม งานแต่ละชิ้นเป็นรายการ และการส่งต่อหรือการพึ่งพาเป็นรายการย่อย พร้อมเจ้าของ กำหนดเวลา และสถานะที่มองเห็นได้ตลอดเวลา

คุณจะได้รับมุมมอง Gantt และไทม์ไลน์ในตัวสำหรับการจัดการหลายทีมและงานที่ขึ้นต่อกัน นอกจากนี้ มุมมองระดับงานและระดับพอร์ตโฟลิโอยังช่วยให้ประสานงานข้ามบอร์ดต่างๆ ได้สำหรับความต้องการในการรายงานที่ซับซ้อน

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ปรับแต่งบอร์ดด้วยประเภทคอลัมน์และฟิลด์ข้อมูลหลายสิบแบบ
  • ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเองสำหรับการแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงสถานะ การดำเนินการตามกำหนดเวลา ฯลฯ
  • ผสานการทำงานกับ Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อรวมศูนย์การทำงานโดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงบางระบบยังคงต้องการการเขียนโค้ดแบบกำหนดเองหรือบริการภายนอก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือตรรกะเงื่อนไขที่ซับซ้อน

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (14,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraหนึ่งคนกล่าวว่า:

ฉันชอบความสามารถในการสร้างบอร์ดหลายอันสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง ฉันสามารถจัดระเบียบแง่มุมต่างๆ ของงานผ่านแอปเดียวได้ มันยังยอดเยี่ยมมากที่สามารถวางแผนวันของฉันและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานได้

ฉันชอบความสามารถในการสร้างบอร์ดหลายอันสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง ฉันสามารถจัดระเบียบแง่มุมต่างๆ ของงานผ่านแอปเดียวได้ นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมมากที่สามารถวางแผนวันของฉันและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ถามคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อด้วยClickUp Brain MAX มันสร้างสรุปการประชุมแบบสแตนด์อัพ อัปเดตแดชบอร์ดและกระดานสปรินต์ของคุณโดยอัตโนมัติ และให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของความสัมพันธ์และองค์ประกอบต่างๆ

ซึ่งหมายความว่าทีม Agile ใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาประวัติการสนทนา และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญในบอร์ดหรือแบ็กล็อก

Brain-MAX-แถบด้านข้าง

9. แบบเชิงเส้น (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปัญหาและการทำสปรินต์ที่รวดเร็วและเน้นนักพัฒนา)

แดชบอร์ดเชิงเส้น : ทางเลือกของ Meegle
ผ่านเชิงเส้น

Linear เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile และการติดตามปัญหาที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาเป็นสำคัญ

งานถูกจัดระเบียบเป็นประเด็น วงจร และโครงการ เพื่อให้ทีมสามารถวางแผนสปรินต์ ติดตามงานที่กำลังดำเนินการ และเห็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้โดยไม่ต้องรักษาบอร์ดหรือเอกสารแยกต่างหาก

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ AI-assisted teammates ของเครื่องมือยังช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AIได้หลายตัวเพื่อช่วยทำงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ คุณสามารถร่วมมือกับตัวแทนเหล่านี้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือมอบหมายงานทั้งหมดให้พวกเขาทำตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองได้อย่างมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น

  • ตรวจสอบงานที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรักษาคิวงานที่ค้างให้สะอาดและสามารถดำเนินการได้ด้วยการกรองและการจัดลำดับความสำคัญ
  • วางแผนการวนซ้ำและรักษาจังหวะการส่งมอบอย่างต่อเนื่องด้วย 'วงจร' ซึ่งทำหน้าที่เป็นสปรินต์ที่มีกรอบเวลาจำกัด
  • รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้า ความเร็ว การเปลี่ยนแปลงขอบเขต และแนวโน้ม

ข้อจำกัดเชิงเส้น

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดอาจจำกัดการทำงานสำหรับบางกระบวนการ

การกำหนดราคาแบบเส้นตรง

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเชิงเส้น

  • G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Linear อย่างไรบ้าง?

ตรงจากผู้ใช้ G2:

ผม/ฉันชื่นชมวิธีที่ Linear ช่วยให้การจัดโครงสร้างของโครงการ, งาน, และภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย มันยอดเยี่ยมมากที่การเชื่อมโยงการพึ่งพาและการจัดระเบียบสปรินต์ทำได้ง่ายดาย

ผม/ฉันขอขอบคุณที่ Linear ช่วยให้การจัดโครงสร้างของโครงการ, งาน, และภารกิจต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย มันยอดเยี่ยมมากที่สามารถเชื่อมโยงการพึ่งพาและจัดระเบียบการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

10. Teamwork.com (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)

แดชบอร์ดการทำงานเป็นทีม : ทางเลือกของ Meegle
ผ่านทางTeamwork.com

Teamwork.com ถูกสร้างขึ้นสำหรับโครงการที่การติดตามเวลา การจัดการขอบเขตงาน และการปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน

มันถูกใช้โดยหน่วยงานและทีมบริการมืออาชีพเพื่อวางแผนโครงการและควบคุมการส่งมอบงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มที่ ทีมสามารถติดตามงานควบคู่ไปกับเวลาที่ใช้ไป ทำนายปริมาณงานเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรเกินขอบเขต และตรวจสอบว่าโครงการอยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณที่ตกลงไว้หรือไม่

เครื่องมือนี้ยังให้คุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงโครงการให้กับลูกค้าได้ภายใต้การควบคุม เพื่อให้พวกเขาสามารถดูความคืบหน้าได้ โดยไม่เปิดเผยบันทึกภายใน การสนทนา หรือผลงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com

  • สื่อสารกับทีมของคุณภายในแพลตฟอร์มผ่านความคิดเห็น, การแจ้งเตือน, ไฟล์แนบ, และแดชบอร์ดที่แชร์
  • บันทึกชั่วโมงการทำงานโดยตรงบนงานด้วยตัวจับเวลาหรือแบบฟอร์มบันทึกเวลา และแยกแยะเวลาที่เรียกเก็บเงินได้กับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับประเภทโครงการที่พบบ่อยและกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้

ข้อจำกัดของ Teamwork.com

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์แดชบอร์ดมีเนื้อหาหรือการควบคุมที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการแสดงผลการปฏิบัติงาน

Teamwork.com ราคา

  • ฟรี
  • ส่งมอบ: $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • เติบโต: $25.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขนาด: ราคาตามความต้องการ

Teamwork.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2หนึ่งคนกล่าวว่า:

การทำงานเป็นทีมเป็นจุดที่ดีในการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทีมภายใน ฟีเจอร์การพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา และการจัดการปริมาณงานมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนทรัพยากร

การทำงานเป็นทีมเป็นจุดที่ดีในการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทีมภายใน ฟีเจอร์การพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา และการจัดการปริมาณงานมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนทรัพยากร

เปลี่ยนกรอบการทำงานแบบ Agile ให้เป็นผลลัพธ์จริงด้วย ClickUp

แม้ว่าจะไม่มีแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว แต่จะมีเครื่องมือหนึ่งที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานเฉพาะของคุณมากที่สุดเสมอ

บางทีมให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ขณะที่บางทีมให้คุณค่ากับโครงสร้าง และหลายทีมในปัจจุบันกำลังมองหาวิธีที่จะนำกระบวนการทำงานที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI มาใช้ในแผนงานและการดำเนินงานประจำวัน

เมื่อคุณพิจารณาสิ่งนี้ ClickUp กลายเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเพราะมันรวมงาน เอกสาร การทำงานอัตโนมัติ และการสนับสนุน AI เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว

ทีมที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp มีประสิทธิภาพมากขึ้น (96.7% ของลูกค้า) และรายงานว่ามีการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น (87.9% ของลูกค้า)—แม้ว่าจะแทนที่เครื่องมือ 3 ตัวหรือมากกว่าด้วย ClickUp!

ต้องการผลลัพธ์ที่คล้ายกันสำหรับโครงการของคุณหรือไม่?

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี!