15 ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณา

ทีมขายโฆษณาส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งสัปดาห์เพียงเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
พวกเขาอัปเดต CRM, ป้อนข้อมูลลูกค้าเดิมลงในเครื่องมือการจัดการโครงการอีกครั้ง, และส่งข้อความแจ้งเตือนสมาชิกทีมผ่านเครื่องมือแชทเพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์สร้างสรรค์พร้อมใช้งานหรือไม่
ในบล็อกนี้ เราขอนำเสนอ 15 แพลตฟอร์มการจัดการการขายโฆษณาที่สัญญาว่าจะแก้ไขความวุ่นวายนี้
จากพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงกระบวนการขายไปจนถึงการส่งมอบของคุณทั้งหมด ไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางที่สร้างขึ้นสำหรับประเภทสินค้าโฆษณาเฉพาะ เราได้ครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้ว
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาในภาพรวม
ตารางเปรียบเทียบนี้สรุปตัวเลือกยอดนิยม 🛠️
|คลิกอัพ
|CRM, งาน, แชท, และเอกสาร; เอเย่นต์อัจฉริยะด้วย AI; การส่งต่ออัตโนมัติ
|จากบุคคลเดียวถึงองค์กรขนาดใหญ่ (ทีมขาย/ปฏิบัติการข้ามสายงาน)
|ฟรีตลอดไป; มีแผนชำระเงินให้เลือก
|Salesforce Media Cloud
|โมเดลข้อมูลสื่อ; เอเจนต์ฟอร์ซ เอไอ; การจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทาง
|องค์กรระดับโลก (องค์กรสื่อที่ซับซ้อนและมีหลายแผนก)
|จาก $165/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|โฆษณา HubSpot
|การติดตาม ROI แบบวงจรปิด; การซิงค์กลุ่มเป้าหมาย CRM; การตลาดอัตโนมัติ
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดกลาง-ใหญ่ (ทีมขายที่เน้นการตลาด)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ที่นั่ง/เดือน
|Pipedrive
|ระบบคัมบังแบบภาพ; การโค้ชที่เน้นกิจกรรม; ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
|ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (พนักงานขายที่มียอดขายสูงและเน้นการขายด้วยภาพ)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|Freshsales
|Freddy AI คะแนนนำ; โทรศัพท์/อีเมลในตัว; ลำดับการขาย
|ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้นำ)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho CRM
|Zia AI; นักออกแบบ UI Canvas; การผสานระบบลึกกับระบบนิเวศ Zoho
|จากบุคคลสู่ระดับองค์กร (ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและสามารถขยายได้)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|ADvendio
|Salesforce-native; สินค้าคงคลังแบบ Omnichannel; การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
|ระดับกลางถึงองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักพิมพ์และการดำเนินงานโฆษณา)
|ราคาตามความต้องการ
|Google Ad Manager
|การประมูลแบบรวม; การจัดสรรแบบไดนามิก; การรายงานผลตอบแทนขั้นสูง
|สำนักพิมพ์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและรายได้)
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้จัดการโฆษณา Meta
|Advantage+ AI creative; การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ; การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม
|สำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ (นักการตลาดโซเชียลมีเดียและนักการตลาดด้านประสิทธิภาพ)
|ไม่มีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม (จ่ายตามการโฆษณาที่ใช้)
|Zendesk Sell
|มุมมองการขาย/การสนับสนุนแบบรวม; รายการอัจฉริยะ; เครื่องมือการขายบนมือถือ
|ตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมขายที่เน้นความสัมพันธ์)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|ข้อมูลเชิงลึก
|การเชื่อมโยงความสัมพันธ์; การติดตามโครงการแบบบูรณาการ; AppConnect
|ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมที่ดูแลการขายและการจัดส่ง)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน
|ระบบ CRM สำหรับการขายวันจันทร์
|บอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ด; การติดตามข้อตกลงแบบภาพ; การเสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วย AI
|ตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมขายที่เน้นภาพและการทำงานร่วมกัน)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ที่นั่ง/เดือน
|ไวด์ออร์บิท
|การจัดการจราจรทางอากาศ; การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ; การวิเคราะห์การเข้าถึง
|องค์กรสื่อกระจายเสียง (ทีมขายและทีมจราจรทางโทรทัศน์/วิทยุ)
|ราคาตามความต้องการ
|บิทริกซ์24
|ระบบ CRM แบบครบวงจร; การประชุมทางวิดีโอ; ตัวเลือกโฮสต์ด้วยตนเอง; อินทราเน็ตโซเชียล
|สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจ)
|ราคาตามความต้องการ
|AdRoll
|การกำหนดเป้าหมายใหม่ข้ามช่องทาง; รายงานการระบุแหล่งที่มา; AI ที่คล้ายคลึง
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและ D2C)
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะทางที่ช่วยให้บริษัทสื่อ, ผู้จัดพิมพ์, และทีมโฆษณาสามารถจัดการวงจรการขายโฆษณาทั้งหมดได้ กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายและการสร้างข้อเสนอ ผ่านการดำเนินการแคมเปญ และการติดตามรายได้
มันเชื่อมช่องว่างระหว่างฟังก์ชันการทำงานของระบบ CRM แบบดั้งเดิมกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครในการขายสินค้าโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล, พิมพ์, กระจายเสียง, และนอกบ้าน แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือที่เชื่อมต่อไม่เข้าหากัน, พื้นที่ทำงานที่รวมกันช่วยลดการกระจายตัวนี้โดยการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
องค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มเหล่านี้ ได้แก่:
- การจัดการท่อส่ง: การติดตามความสัมพันธ์กับผู้ลงโฆษณาตั้งแต่การเป็นลูกค้าเป้าหมายจนถึงการทำธุรกรรมที่ปิดแล้ว
- การจัดการสินค้าคงคลัง: การมองเห็นตำแหน่งโฆษณาที่มีอยู่และการจัดตารางเวลา
- การอัตโนมัติของข้อเสนอและสัญญา: การปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการปิดการขายให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ชุดข้อมูลสื่อไปจนถึงคำสั่งซื้อ
- การประสานงานแคมเปญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์สร้างสรรค์, กำหนดเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบสอดคล้องกันสำหรับการจัดการแคมเปญ
- การติดตามและรายงานรายได้: การตรวจสอบผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเพื่อการจัดการผลผลิตที่ดีขึ้น
⚡️ ⚡️ คลังแม่แบบ: แม่แบบโฆษณาที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักการตลาด
สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณา
ทีมของคุณกำลังประสบปัญหาเพราะคุณเลือกเครื่องมือโดยอิงจากรายการคุณสมบัติที่ยาวเหยียด แต่กลับพบว่ามันไม่เข้ากับกระบวนการทำงานจริงของคุณ
เครื่องมือการจัดการการขายโฆษณาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังขายสินค้าโดยตรง, โปรแกรมmatic, หรือสินค้าแบบไฮบริด และระดับการผสานรวมของกระบวนการขายและการส่งมอบของคุณต้องการมากน้อยเพียงใด นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหา:
- การจัดการท่อและติดต่อ: ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับผู้โฆษณาที่มีผู้ติดต่อหลายคนได้ ควรให้คุณติดตามข้อตกลงผ่านผลิตภัณฑ์โฆษณาต่าง ๆ (เช่น แสดงผล, วิดีโอ, และการสนับสนุน) และรองรับขั้นตอนการขายแบบกำหนดเองที่สอดคล้องกับกระบวนการในโลกจริงของคุณ
- ความสามารถในการประสานงานแคมเปญ: ให้แน่ใจว่าฝ่ายขายสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ เครื่องมือควรเชื่อมต่อข้อเสนอกับงานแคมเปญจริง และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของงานสร้างสรรค์ การดำเนินการ และการเปิดใช้งาน
- การรายงานและข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: คุณจำเป็นต้องสามารถมองเห็นมูลค่าของงานในกระบวนการขาย,OKRs ของฝ่ายขาย, อัตราการปิดการขาย, และความแม่นยำของการคาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์ มองหาซอฟต์แวร์ที่ติดตามรายได้เทียบกับเป้าหมายโดยแบ่งตามตัวแทนขายหรือลูกค้า และเสนอรายงานที่สามารถปรับแต่งได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
- การผสานรวมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเชื่อมต่อกับระบบโฆษณาของคุณ ระบบการเรียกเก็บเงิน และแอปพลิเคชันการสื่อสารได้ ควรมีการทำงานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนการส่งต่อ พร้อมการช่วยเหลือจาก AI เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของลีด
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน
รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน
รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาที่ดีที่สุด 15 อันดับแรก
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่รวมการขายและการส่งมอบ)
การขายโฆษณาแทบไม่เคยล้มเหลวเพราะการนำเสนอ แต่ล้มเหลวตอนส่งต่อ
ข้อตกลงปิดลง ความกระตือรือร้นพุ่งสูง และแล้วความเป็นจริงก็เข้ามาแทนที่ เอกสารสรุปถูกเก็บไว้ที่เดียว รายละเอียดแคมเปญอยู่ในกล่องอีเมลของใครบางคน กำหนดการถูก "พูดคุย" ในแชท และการตลาดเริ่มดำเนินการโดยไม่มีบริบทที่ครบถ้วน เมื่อคำถามเริ่มปรากฏขึ้น แรงผลักดันก็เริ่มรั่วไหลไปแล้ว
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งรายแรกของโลกClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยมองว่าการขายโฆษณาและการตลาดเป็นกระบวนการทำงานต่อเนื่องเดียวกัน ไม่ใช่สองแผนกที่แยกจากกันและส่งต่อข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ นี่คือวิธีการ
ฝ่ายขายจัดการกระบวนการขายใน ClickUp CRMทีมขายของคุณติดตามผู้ลงโฆษณา, เอเจนซี่, มูลค่าดีล, สินค้าคงคลัง, และขั้นตอนต่างๆ ได้โดยตรงใน ClickUp CRMฟิลด์ที่กำหนดเองจะบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับโฆษณา งบประมาณ, ตำแหน่ง, รูปแบบ, วันที่เผยแพร่, กลุ่มเป้าหมาย, และข้อกำหนดด้านครีเอทีฟ ไม่มีอะไรถูกเก็บไว้ในสไลด์หรืออีเมลอีกต่อไป เมื่อดีลเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน ClickUp จะรักษาภาพรวมของกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ที่ฝ่ายการตลาดสามารถเห็นได้ทันที
การตลาดดำเนินการด้วยบริบทที่ครบถ้วน จากฝ่ายขาย การตลาดทำงานโดยตรงจากงานใน ClickUp ซึ่งเชื่อมโยงกลับไปยังดีลต้นฉบับ เอกสารบรีฟงาน สเปค อนุมัติ และเช็กลิสต์การเปิดตัว ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน หากมีใครถามว่า "ทำไมโฆษณานี้ถึงจัดโครงสร้างแบบนี้?" คำตอบก็มีอยู่แล้ว ClickUp Brain เชื่อมโยงแคมเปญที่ผ่านมา บันทึกจากวงจรการขาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และการสนทนาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหรืออธิบายซ้ำ
ดีลปิด → เริ่มดำเนินการโดยอัตโนมัติ เมื่อโอกาสย้ายไปยังสถานะ ปิด/ชนะClickUp AutomationsและSuper Agentsจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ งานในแคมเปญจะถูกสร้างขึ้นทันที เจ้าของงานจะถูกกำหนด วันครบกำหนดจะถูกตั้งค่าตามไทม์ไลน์ของแคมเปญ และโฟลเดอร์หรือเอกสารที่เชื่อมโยงกับแคมเปญจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมรายละเอียดดีลทั้งหมดที่กรอกไว้ล่วงหน้า
การอัปเดตไหลกลับไปยังฝ่ายขายโดยอัตโนมัติเมื่อการตลาดดำเนินไป การอัปเดตสถานะงานและเหตุการณ์สำคัญจะถูกแสดงกลับไปยังฝ่ายขายโดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติม ตัวแทนสามารถโพสต์สรุป แจ้งความล่าช้า หรือเน้นความพร้อมในการเปิดตัวได้โดยอัตโนมัติ ฝ่ายขายจะทราบเสมอว่ามีอะไรที่ใช้งานอยู่ อะไรที่ถูกบล็อก และอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งหมายถึงการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้นและการทำงานที่เร่งรีบในนาทีสุดท้ายน้อยลง
การทำงานร่วมกันยังคงรวมศูนย์ ไม่กระจัดกระจายแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Slack, อีเมล และการประชุม ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันในClickUp Chatได้ทันที ติดกับงานและแคมเปญที่กำลังพูดคุยอยู่ บทสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานโดยตรง ไม่ถูกฝังอยู่ในเธรดที่ใครก็หาไม่เจอในภายหลัง
ClickUp กำจัดความยุ่งยากระหว่างการขายโฆษณาและการส่งมอบโฆษณาเหล่านั้น การขายปิดดีลได้เร็วขึ้นเพราะการดำเนินงานสามารถคาดการณ์ได้ การตลาดเปิดตัวแคมเปญด้วยความประหลาดใจน้อยลงเพราะบริบทครบถ้วน ผู้นำได้รับมุมมองที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานะการขาย ความสามารถในการดำเนินงาน และการส่งมอบงานโดยไม่ต้องคอยติดตามข้อมูลอัปเดต!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp CRM: สร้างกระบวนการขายโฆษณาแบบกำหนดเองที่สะท้อนกระบวนการขายโฆษณาของคุณอย่างแท้จริง พร้อมขั้นตอนสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การเสนอราคา, การต่อรอง, และการปิดการขาย คุณสามารถติดตามมูลค่าของดีล, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, และโอกาสในการปิดการขายเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำ และเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทเพื่อดูประวัติความสัมพันธ์ทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว
- แดชบอร์ด ClickUp: สร้างการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในมูลค่าของสายงาน, อัตราการชนะ, และรายได้เทียบกับเป้าหมายโดยไม่ต้องรอรายงานรายสัปดาห์ สร้างแดชบอร์ดการขายที่ปรับแต่งได้เอง แสดงดีลตามตัวแทนหรือสายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นจุดติดขัดได้ทันทีและดำเนินการก่อนที่โอกาสจะหลุดลอยไป
- ClickUp Brain: รับความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบทการขายของคุณอย่างแท้จริง เพราะเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ สรุปประวัติการสื่อสารกับลูกค้าได้ก่อนการโทรค้นหาข้อมูล ร่างอีเมลติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากบันทึกการประชุม และแสดงข้อเสนอที่ต้องการความสนใจตามรูปแบบกิจกรรม
- ClickUp Automations: ขจัดงานที่ต้องส่งต่อและอัปเดตสถานะด้วยตนเองด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยกฎ แจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติการโดยอัตโนมัติเมื่อดีลปิด สร้างงานตั้งค่าแคมเปญพร้อมรายละเอียดลูกค้าที่กรอกไว้ล่วงหน้า และส่งการแจ้งเตือนติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อดีลเงียบหายไป
- ClickUp Docs: เชื่อมโยงข้อเสนอ, ชุดสื่อ, และเทมเพลตคำสั่งการแทรกเข้ากับดีลและแคมเปญต่างๆ ทำงานร่วมกันในการตอบ RFP แบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงความคิดเห็นและประวัติเวอร์ชัน เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายในไฟล์แนบอีเมล
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- แทนที่จะต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ CRM และเครื่องมือจัดการโครงการแยกกัน ทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ข้อมูลลูกค้าและสถานะแคมเปญเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
- ไม่ว่าคุณจะขายแคมเปญโดยตรงหรือสินค้าคงคลังแบบโปรแกรมmatic ฟีเจอร์ Custom Fields และมุมมองของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้
- ClickUp Brain จะฉลาดขึ้นเมื่อทีมของคุณใช้งาน โดยเรียนรู้จากรูปแบบการขายเฉพาะและดีลที่ประสบความสำเร็จของคุณ เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่มีความลึกซึ้งอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก; ทีมจะได้รับประโยชน์จากการเริ่มต้นด้วยเทมเพลต
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ แม้จะครอบคลุมแล้ว แต่ยังไม่รวมถึงทุกฟีเจอร์ที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ความยืดหยุ่นของ ClickUp คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา เราได้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจเราแทนที่จะปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ เราใช้มันในทุกแผนกตั้งแต่ความสำเร็จของลูกค้า การเติบโต การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และเทคโนโลยี และการมีทุกอย่างในที่เดียวได้สร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งและการมองเห็นที่ชัดเจน สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ต่างๆ ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดช่วยให้เราดำเนินการการต้อนรับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การผสานรวม และการติดตามภายในได้อย่างราบรื่น โดยพึ่งพาอีเมลและการติดตามผลน้อยลงมาก
ความยืดหยุ่นของ ClickUp คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา เราได้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจเราแทนที่จะปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ เราใช้มันในทุกแผนกตั้งแต่ความสำเร็จของลูกค้า การเติบโต การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และเทคโนโลยี และการมีทุกอย่างในที่เดียวได้สร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งและการมองเห็นที่ชัดเจน สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ต่างๆ การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ดช่วยให้เราดำเนินการการต้อนรับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การผสานรวม และการติดตามภายในได้อย่างราบรื่น โดยพึ่งพาอีเมลและการติดตามผลน้อยลงมาก
2. Salesforce Media Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานสื่อขององค์กรที่มีความซับซ้อน)
Salesforce Media Cloudคือแชมป์เปี้ยนระดับยักษ์ใหญ่สำหรับบริษัทสื่อระดับองค์กรที่ต้องการจัดการการดำเนินงานโฆษณาที่ซับซ้อนและหลากหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ก้าวไปไกลกว่า CRM พื้นฐานด้วยการนำเสนอโมเดลข้อมูลที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งรวมการขาย การจัดการสมาชิก และการสร้างรายได้จากเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือ CPQ ที่ทรงพลังซึ่งสามารถจัดการกับการกำหนดราคาตามคุณสมบัติที่ซับซ้อนและตัวคูณตามฤดูกาลได้โดยไม่มีความยุ่งยาก ด้วยการผสานรวม Agentforce AI ล่าสุด ทีมงานสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและทำให้กระบวนการตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการชำระเงินเป็นอัตโนมัติได้ทั้งช่องทางดิจิทัลและเชิงเส้น
มันแก้ปัญหา "ไซโลข้อมูล" ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการรวมการพยากรณ์สินค้าคงคลังและการจัดการคำสั่งซื้อไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน แม้ว่าการนำไปใช้จะเป็นการมุ่งมั่นอย่างจริงจัง แต่ผลตอบแทนคือแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับห่วงโซ่คุณค่าสื่อทั้งหมดของคุณ นี่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการขยายรายได้โฆษณาของตนในขณะที่รักษาความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Media Cloud
- การจัดการการขายโฆษณา: ติดตามข้อตกลงสื่อที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลายประเภทและรูปแบบการกำหนดราคาในมุมมองแบบรวม
- ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ: เปลี่ยนแปลงการขายที่ปิดแล้วเป็นคำสั่งซื้อที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำหรือส่งต่อด้วยมือ
- เพิ่มประสิทธิภาพรายได้: ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ Einstein เพื่อระบุโอกาสในการกำหนดราคาและคาดการณ์ความต้องการ
ข้อดีและข้อเสียของ Salesforce Media Cloud
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะด้านการขายโฆษณา ลดความต้องการในการปรับแต่ง
- ให้มุมมองแบบรวมศูนย์ครอบคลุมช่องทางดิจิทัล ทีวี และสิ่งพิมพ์
- ระบบที่สามารถรองรับปริมาณและความซับซ้อนขององค์กรสื่อขนาดใหญ่
ข้อเสีย:
- การดำเนินการมีความซับซ้อนและมักต้องใช้ที่ปรึกษาภายนอก
- ความหลากหลายของฟังก์ชันการทำงานทำให้เกิดเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การปรับแต่งที่เกินกว่าการกำหนดค่ามาตรฐานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Salesforce
ราคา Salesforce Media Cloud
- การเติบโต: จาก $165 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: จาก $475 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Media Cloud
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Media Cloud อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สำหรับฉัน คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม Journey Builder การแบ่งกลุ่มผู้ชม และแคมเปญที่ทำงานตามเงื่อนไขล้วนมีประสิทธิภาพสูงเมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้อง แม้ว่าจะมีช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบแล้ว จะพบว่ามันเชื่อถือได้และต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องน้อยมาก จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Marketing Cloud ร่วมกับ Data Cloud ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของฉันอย่างแท้จริง การผสมผสานนี้ช่วยให้ฉันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า สร้างกลุ่มเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ทำการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย และส่งมอบการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง รู้สึกถึงความเกี่ยวข้องและเป้าหมายที่ชัดเจน
สำหรับฉัน คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม Journey Builder การแบ่งกลุ่มผู้ชม และแคมเปญที่ทำงานตามเงื่อนไขล้วนมีประสิทธิภาพสูงเมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้อง แม้ว่าจะมีช่วงการเรียนรู้ในเบื้องต้น แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบแล้ว จะพบว่ามันเชื่อถือได้และต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องน้อยมาก จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Marketing Cloud ร่วมกับ Data Cloud ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของฉันอย่างแท้จริง การผสมผสานนี้ช่วยให้ฉันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า สร้างกลุ่มเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ทำการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย และส่งมอบการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง รู้สึกถึงความเกี่ยวข้องและเป้าหมายที่ชัดเจน
บอกลา "การขยายตัวของ AI" BrainGPT คือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเฉพาะทางของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอินเทอร์เฟซหลักสำหรับการทำงานของคุณ มันอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ พร้อมที่จะดำเนินการกับข้อมูลใด ๆ บนคอมพิวเตอร์และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ
🧠 BrainGPT: ศูนย์ควบคุมคำสั่ง AI ของคุณ
บอกลา "การขยายตัวของ AI" BrainGPT คือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเฉพาะทางของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอินเทอร์เฟซหลักสำหรับการทำงานของคุณ มันอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ พร้อมที่จะดำเนินการกับข้อมูลใด ๆ บนคอมพิวเตอร์และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ
- การค้นหาแบบบริบทสากล: ค้นหาข้อมูลได้พร้อมกันใน ClickUp, Google Drive, Slack และ GitHub BrainGPT ไม่เพียงแค่ค้นหาไฟล์เท่านั้น แต่ยังเข้าใจบริบทของการสนทนาและประวัติโครงการของคุณ
- ปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ผูกกับโมเดล: สลับใช้งานระหว่าง LLM ที่ดีที่สุดในโลก—รวมถึง GPT-5.1, Claude 4.5 และ Gemini 3—ในขณะที่รักษาข้อมูลในพื้นที่ทำงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณให้ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
- พูดเป็นข้อความ: ปรับให้เหมาะสมสำหรับพนักงานขายโฆษณาที่ต้องเดินทาง ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความชั้นนำของอุตสาหกรรมนี้ช่วยให้คุณสั่งการงานสร้างสรรค์หรือบันทึกการประชุมได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ โดยตรงในแอปใดก็ได้
3. HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุแหล่งที่มาของลีดที่ผสานรวมกับ CRM)
ทีมการตลาดลงโฆษณาในเครื่องมือเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์ม ในขณะที่ฝ่ายขายทำงานในระบบ CRM แยกต่างหาก ความไม่สอดคล้องนี้ทำให้ไม่สามารถเห็นได้ว่าแคมเปญใดที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับแค่การคลิก ส่งผลให้มีการใช้จ่ายโฆษณาอย่างสูญเปล่า
HubSpot Marketing Hubถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมยุคใหม่ที่เชื่อว่าการตลาดและการขายไม่ควรเป็นเพียงการสนทนาที่แยกจากกัน จุดเด่นของมันคือความสามารถในการเชื่อมต่อโฆษณาจาก Google, Meta และ LinkedIn เข้ากับข้อมูล CRM ของคุณโดยตรงเพื่อการรายงานแบบปิดวงจรที่แท้จริง
แทนที่จะเพียงแค่ติดตามการคลิก คุณสามารถดูได้ว่าแคมเปญโฆษณาใดที่นำไปสู่การลงนามในสัญญาและมีมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสูง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณซิงค์รายชื่อ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มโฆษณาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดเป้าหมายใหม่ของคุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเท่านั้น
ด้วยการเพิ่ม "ChatSpot" และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณระบุลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมจะซื้อได้ก่อนที่พวกเขาจะถาม ช่วยลดความซับซ้อนของการติดตามผลจากหลายช่องทางให้กลายเป็นแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีม สำหรับแบรนด์ที่กำลังเติบโต ซอฟต์แวร์นี้มอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างระบบอัตโนมัติระดับสูงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub
- กลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย CRM: ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาเพื่อกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลลูกค้าจริง
- รายงานการระบุแหล่งที่มา: ดูว่าแคมเปญโฆษณาใดมีส่วนช่วยสร้างรายได้จริง ไม่ใช่แค่การคลิกหรือการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น
- คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา: รับคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญตามผลลัพธ์จากระบบ CRM
ข้อดีและข้อเสียของ HubSpot Marketing Hub
ข้อดี:
- ให้การรายงานแบบวงจรปิดที่แท้จริงโดยการติดตามผู้ติดต่อตลอดกระบวนการขายทั้งหมด
- ทำให้การจัดการผู้ชมง่ายขึ้นโดยการซิงค์กลุ่มลูกค้า CRM ระหว่างแพลตฟอร์ม
- เสนอการผสานการทำงานแบบเนทีฟสำหรับทีมที่ใช้ HubSpot CRM อยู่แล้ว
ข้อเสีย:
- การใช้งานจำกัดเฉพาะ Google, Facebook/Instagram และ LinkedIn
- ฟีเจอร์การจัดการโฆษณาขั้นสูงยังคงต้องใช้งานในแพลตฟอร์มดั้งเดิม
- ความถูกต้องของการระบุแหล่งที่มาขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการติดตามที่เหมาะสม
ราคาของ HubSpot Marketing Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $890/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
HubSpot Marketing Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Marketing Hub อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือมันสะดวกมากในการใช้งาน และเรายังสามารถสร้างและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของทั้งทีมได้ผ่านพอร์ทัลเดียว ทำให้ทุกอย่างไม่ซับซ้อน และแต่ละคนสามารถดูข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือมันสะดวกมากในการใช้งาน และเรายังสามารถสร้างและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของทั้งทีมได้ผ่านพอร์ทัลเดียว ทำให้ทุกอย่างไม่ซับซ้อน และแต่ละคนสามารถดูข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15+ ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15+ ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการขายที่เน้นกิจกรรมแบบภาพ)
Pipedriveถูกออกแบบมาโดยนักขาย เพื่อนักขาย โดยให้ความสำคัญกับแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงของดีลมากกว่างานเอกสารหรือธุรการที่ไม่จำเป็น เป็นผู้บุกเบิกระบบภาพแบบ Kanban สำหรับการจัดการขั้นตอนขาย ซึ่งช่วยให้มองเห็นสถานะของผู้ซื้อแต่ละรายในกระบวนการขายของคุณได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
ปรัชญาการขายแบบ "Activity-Based Selling" ช่วยให้ตัวแทนของคุณมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไปเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการโทรติดตามผลหรือการตรวจสอบบรีฟสร้างสรรค์ ผู้ช่วยขาย AI ของมันจะทำงานเหมือนโค้ชส่วนตัว ระบุข้อตกลงที่หยุดนิ่งและแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างงานแคมเปญเมื่อข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจา โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่าย IT
แพลตฟอร์มนี้ขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานที่ง่ายดาย ทำให้ทีมของคุณนำไปใช้ได้จริงแทนที่จะต่อต้านมัน เป็นเครื่องมือปิดการขายที่คล่องตัวสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการขายที่รวดเร็วโดยไม่มีความซับซ้อนเกินความจำเป็นขององค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ภาพรวมการขายแบบเห็นภาพ: ลากและวางดีลข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทันที พร้อมมองเห็นสถานะของท่อการขายแบบเรียลไทม์
- การขายตามกิจกรรม: ติดตามและกำหนดเวลาการดำเนินการที่ขับเคลื่อนการปิดการขาย พร้อมการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
- ผู้ช่วยขายด้วย AI: รับคำแนะนำอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนถัดไปและการจัดลำดับความสำคัญของดีลตามรูปแบบของกระบวนการขาย
ข้อดีและข้อเสียของ Pipedrive
ข้อดี:
- การออกแบบที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจนช่วยกระตุ้นการนำไปใช้ในหมู่ตัวแทนขาย
- ทุกฟีเจอร์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปิดการขายได้ ไม่ใช่แค่เพื่อการติดตามงานด้านเอกสารเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือให้การเข้าถึงระบบท่อส่งเต็มรูปแบบ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมขายภาคสนาม
ข้อเสีย:
- ขาดคุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติและการจัดการแคมเปญที่แข็งแกร่งไม่เหมือนกับทางเลือกอื่นของ Pipedrive
- ความสามารถในการรายงานไม่สอดคล้องกับความลึกของแพลตฟอร์ม CRM สำหรับองค์กร
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีข้อจำกัดมากกว่าแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $34 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $64 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร/ธุรกิจ: $89 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันพบว่า Pipedrive เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าและการโทรของฉัน ฉันชอบมากที่มันช่วยให้ฉันจัดระเบียบข้อมูลและติดต่อกับลูกค้าได้ทั้งหมด พร้อมทั้งติดตามว่าฉันได้โทรหาใครไปแล้วบ้าง โทรไปกี่ครั้ง และเหตุผลของแต่ละสาย นอกจากนี้ ฉันยังให้ความสำคัญกับความสามารถในการจดบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันจัดการกับลูกค้าทุกคนได้อย่างเป็นระเบียบ
ฉันพบว่า Pipedrive เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าและการโทรของฉัน ฉันชอบมากที่มันช่วยให้ฉันจัดระเบียบข้อมูลและติดต่อกับลูกค้าได้ทั้งหมด พร้อมทั้งติดตามว่าฉันได้โทรหาใครไปแล้วบ้าง โทรไปกี่ครั้ง และเหตุผลของแต่ละการโทร ฉันยังให้ความสำคัญกับความสามารถในการจดบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันจัดการกับลูกค้าทุกคนได้อย่างเป็นระเบียบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 ประเภทของสื่อส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขาย (+ ตัวอย่าง)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 ประเภทของสื่อส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขาย (+ ตัวอย่าง)
5. Freshsales (ดีที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI)
Freshsalesนำเสนอระดับความชาญฉลาดที่สดใหม่สู่กระบวนการขายโฆษณา ด้วยการผสานการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับหน้าจอดีลโดยตรง Freddy AI ซึ่งเป็น AI เฉพาะของ Freshsales จะให้คะแนนผู้มุ่งหวังของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นและมุ่งเน้นไปที่ผู้ลงโฆษณาที่มีความตั้งใจสูงได้อย่างเต็มที่
ด้วยฟังก์ชันโทรศัพท์ อีเมล และแชทในตัว ทีมงานของคุณไม่จำเป็นต้องสลับแท็บเพื่อบันทึกการสนทนาหรือบันทึกการโทรกับลูกค้า แพลตฟอร์ม "Sales Sequences" ช่วยให้คุณสามารถทำการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นมนุษย์แต่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ คุณจะได้รับมุมมองแบบ 360 องศาของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า รวมถึงการโต้ตอบบนเว็บไซต์และตั๋วการสนับสนุนในอดีตของพวกเขา ควบคู่ไปกับบันทึกการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- Freddy AI: รับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาดที่ให้ความสำคัญกับผู้ติดต่อที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุดตามสัญญาณการมีส่วนร่วม
- โทรศัพท์และอีเมลในตัว: โทรออกและส่งอีเมลได้โดยตรงจากบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ พร้อมบันทึกการโทรโดยอัตโนมัติ
- ลำดับการขาย: อัตโนมัติแคมเปญการติดต่อหลายขั้นตอนที่ปรับตามการตอบสนองของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ข้อดีและข้อเสียของ Freshsales
ข้อดี:
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์ช่วยลดการสลับเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- AI ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตามข้อมูลของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำทั่วไป
- อินเทอร์เฟซที่สะอาดและทันสมัยช่วยลดภาระทางความคิดในการนำทางระบบที่ซับซ้อน
ข้อเสีย:
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้การสนับสนุนทางเทคนิค
- ความลึกของการรายงานไม่ตรงกับแพลตฟอร์มระดับองค์กร
- ระบบนิเวศการผสานรวมมีขนาดเล็กกว่าแพลตฟอร์ม CRM หลัก
ราคาของ Freshsales
- ฟรี: $0
- การเติบโต: $11 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $47 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 71 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Freshsales อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันชอบความคุ้มค่าของ Freshsales มาก; ในราคาที่จ่าย คุณจะได้รับชุดโปรแกรมทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์มากมาย เช่น ลำดับการติดต่อและฟังก์ชันส่งอีเมลจำนวนมาก การตั้งค่าทุกอย่างก็ง่ายมากเพราะมีคำแนะนำทีละขั้นตอน เราได้สร้างฟิลด์บัญชีและบริษัทแล้ว และ Freshsales มีเทมเพลตสำหรับสิ่งอื่นๆ เราได้ทดสอบสุขภาพอีเมลโดยไม่เชื่อมต่อกล่องจดหมาย จากนั้นทดสอบด้วยการตั้งค่า DKIM, SPF และ DMARC บน Freshsales คุณสามารถใช้ Sequences เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ตรรกะบางอย่าง เช่น การส่งติดตามผลให้กับลูกค้าที่เปิดอีเมลแล้ว มันช่วยให้คุณสามารถส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ และด้วยอีเมลจำนวนมาก เราสามารถส่งอีเมลเดียวเป็นแคมเปญและปรับแต่งทุกแง่มุมของอีเมลแต่ละฉบับได้
ฉันชอบความคุ้มค่าของ Freshsales มาก; ในราคาที่จ่าย คุณจะได้รับชุดโปรแกรมทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์มากมาย เช่น ลำดับการดำเนินการและระบบส่งอีเมลจำนวนมาก การตั้งค่าทุกอย่างก็ง่ายมากเพราะมีคำแนะนำทีละขั้นตอน เราได้สร้างฟิลด์บัญชีและบริษัทแล้ว และ Freshsales มีเทมเพลตสำหรับสิ่งอื่นๆ เราได้ทดสอบสุขภาพอีเมลโดยไม่เชื่อมต่อกล่องจดหมาย จากนั้นทดสอบด้วยการตั้งค่า DKIM, SPF และ DMARC บน Freshsales คุณสามารถใช้ Sequences เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ตรรกะบางอย่าง เช่น การส่งติดตามผลให้กับลูกค้าที่เปิดอีเมลแล้ว มันช่วยให้คุณส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติได้ และด้วยอีเมลแบบกลุ่ม เราสามารถส่งอีเมลเดียวเป็นแคมเปญและปรับแต่งทุกแง่มุมของอีเมลแต่ละฉบับได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการโฆษณา (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการโฆษณา (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
6. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งที่ลึกซึ้งในราคาที่คุ้มค่า)
ทีมที่กำลังเติบโตต้องการฟังก์ชัน CRM ที่สามารถขยายได้ แต่แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรมีราคาแพง และเครื่องมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็มักจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ในระยะยาว
Zoho CRMคือ "กิ้งก่า" สำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณแต่ยังคงต้องการพลังระดับองค์กรและการปรับแต่งที่ลึกซึ้ง มันนำเสนอฟีเจอร์ที่น่าทึ่งมากมาย ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไปจนถึงผู้ช่วย AI ชื่อ Zia ที่สามารถทำนายการปิดดีลและตรวจจับความผิดปกติในข้อมูลของคุณได้
สตูดิโอออกแบบ Canvas ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดให้ตรงกับคำศัพท์เฉพาะของทีมและกระบวนการขายโฆษณาของคุณ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ขนาดใหญ่ จึงสามารถผสานการทำงานกับทุกอย่างตั้งแต่ซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงินไปจนถึงแพลตฟอร์มการสัมมนาผ่านเว็บของคุณได้โดยตรง คุณสามารถตั้งค่า "SalesSignals" เพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดอีเมลหรือเยี่ยมชมหน้าการกำหนดราคาของคุณ ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ผู้ช่วย Zia AI: รับการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปิดการขายและเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: สร้างกฎการอัตโนมัติที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพ
- การสื่อสารหลายช่องทาง: มีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายผ่านอีเมล โทรศัพท์ แชทสด และโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดจากภายในระบบ CRM
ข้อดีและข้อเสียของ Zoho CRM
ข้อดี:
- มอบคุณค่าที่โดดเด่น พร้อมฟีเจอร์ระดับองค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระดับองค์กร
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zoho สร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ปรับแต่งได้สูงเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการขายเกือบทุกประเภท
ข้อเสีย:
- ความหลากหลายของตัวเลือกอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
- เวลาการตอบกลับการสนับสนุนอาจแตกต่างกัน
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: $65 ต่อผู้ใช้/เดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สำหรับทีมที่ต้องการควบคุมโดยไม่ทำให้ระบบองค์กรใหญ่โตเกินไป Zoho CRM มีความยืดหยุ่นและราคาไม่แพงอย่างเหลือเชื่อ ระบบการผสานการทำงานของระบบนิเวศ Zoho นั้นราบรื่น และตัวเลือกการปรับแต่ง (ฟิลด์, กระบวนการทำงาน, ระบบอัตโนมัติ) มีมากมายอย่างเหลือเชื่อ ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเส้นทางการขาย, กิจกรรม, และการติดตามผลในที่เดียวสำหรับการสรรหาบุคลากรหรือการดำเนินงานขาย เมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้อง ระบบรายงานจะเชื่อถือได้
สำหรับทีมที่ต้องการควบคุมโดยไม่ทำให้ระบบองค์กรใหญ่โตเกินไป Zoho CRM มีความยืดหยุ่นและราคาไม่แพงอย่างเหลือเชื่อ ระบบการผสานรวมของระบบนิเวศ Zoho นั้นราบรื่น และตัวเลือกการปรับแต่ง (ฟิลด์, กระบวนการทำงาน, ระบบอัตโนมัติ) มีมากมายอย่างเหลือเชื่อ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเส้นทางการขาย, กิจกรรม, และการติดตามผลในที่เดียวสำหรับการสรรหาบุคลากรหรือการปฏิบัติการขาย เมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว ระบบรายงานจะเชื่อถือได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนการขาย: สร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโต
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนการขาย: การสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโต
7. ADvendio (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานโฆษณาบน Salesforce)
บริษัทสื่อที่ใช้ Salesforce สำหรับ CRM มักขาดฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานในการจัดการสินค้าคงคลังโฆษณาและคำสั่งซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดข้อมูลที่แยกส่วนและความยุ่งยากในการบูรณาการระบบ
ADvendioเป็นโซลูชันที่ทรงพลังซึ่งพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Salesforce โดยเฉพาะ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการซื้อสื่อและการขายโฆษณา เนื่องจากทำงานโดยตรงภายในระบบนิเวศของ Salesforce เครื่องมือนี้จึงขจัดความจำเป็นในการซิงค์ข้อมูลที่ยุ่งยากและรับประกันแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกกระบวนการดำเนินงานโฆษณาของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการจัดการสินค้าคงคลังแบบหลายช่องทาง ช่วยให้คุณสามารถติดตามความพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณานอกบ้านได้แบบเรียลไทม์ เครื่องมือทางการเงินในตัวช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากใบสั่งซื้อที่ลงนามแล้วเป็นใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือได้อย่างมาก ด้วยการผสานรวมแบบโปรแกรมเมติกกับ SSP และตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ แพลตฟอร์มนี้จึงให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของรายได้ทั้งแบบตรงและแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ ADvendio
- การจัดการคำสั่งซื้อ: จัดการกระบวนการขายโฆษณาทั้งหมดตั้งแต่การเสนอข้อเสนอจนถึงการดำเนินแคมเปญภายใน Salesforce
- การพยากรณ์สินค้าคงคลัง: ดูความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ของผลิตภัณฑ์โฆษณาของคุณก่อนตัดสินใจให้กับลูกค้า
- การผสานรวมแบบโปรแกรม: เชื่อมโยงการขายตรงกับความต้องการแบบโปรแกรมผ่านการจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์
ข้อดีและข้อเสียของ ADvendio
ข้อดี:
- ในฐานะแอป Salesforce ที่พัฒนาขึ้นโดยตรง มันขจัดปัญหาการผสานรวม
- เข้าใจกระบวนการทำงานด้านการโฆษณา เช่น ตารางอัตราค่าโฆษณาและการชดเชยงานที่เครื่องมือทั่วไปไม่สามารถทำได้
- ปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจสื่อที่หลากหลาย ตั้งแต่ดิจิทัลเพียงอย่างเดียวไปจนถึงข้ามช่องทาง
ข้อเสีย:
- ต้องการ Salesforce เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐาน
- ความซับซ้อนในการนำไปใช้สะท้อนถึงโครงการ Salesforce
- ฟีเจอร์ที่อยู่นอกเหนือจากการดำเนินงานโฆษณาอาจต้องใช้แอป Salesforce เพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ ADvendio
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ADvendio
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ADvendio อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Advendio เป็น CRM ที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการสื่อ การจัดการลูกค้า การจัดประเภท ข้อเสนอ การยืนยันคำสั่งซื้อ การส่งจดหมาย รายงาน และอื่นๆ อีกมากมายได้รับการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม ระบบทำงานบนคลาวด์ทั้งหมด คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรองข้อมูลและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ความพร้อมใช้งานสำหรับฉันอยู่ที่ 100% จนถึงตอนนี้
Advendio เป็น CRM ที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการสื่อการจัดการลูกค้า การจัดประเภท ข้อเสนอ การยืนยันคำสั่งซื้อ การส่งจดหมาย รายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ได้รับการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม ระบบทำงานบนคลาวด์ทั้งหมด คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรองข้อมูลและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ความพร้อมใช้งานสำหรับฉันอยู่ที่ 100% จนถึงตอนนี้
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 คุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการการขายเพื่อความสำเร็จ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 คุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการการขายเพื่อความสำเร็จ
8. Google Ad Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ดิจิทัลของผู้เผยแพร่)
Google Ad Managerยังคงเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับผู้เผยแพร่ที่ต้องการเพิ่มรายได้สูงสุดจากปริมาณการแสดงผลดิจิทัลจำนวนมาก เทคโนโลยีการประมูลแบบรวมศูนย์ของมันบังคับให้ทุกแหล่งความต้องการ—รวมถึงดีลโดยตรงและผู้ซื้อแบบโปรแกรมmatic—แข่งขันพร้อมกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งโฆษณาทุกตำแหน่ง
เมื่อไม่นานมานี้ แพลตฟอร์มได้พัฒนาด้วย "รายงานเชิงโต้ตอบ" ที่ใช้ AI ในการค้นหาโอกาสทางรายได้และระบุจุดติดขัดในการส่งมอบอย่างเชิงรุก มันให้การควบคุมอย่างละเอียดต่อสินค้าคงคลังของคุณ ตั้งแต่แบนเนอร์แสดงผลมาตรฐานไปจนถึงตำแหน่งโฆษณา CTV และวิดีโอที่มีมูลค่าสูง คุณสมบัติการจัดสรรแบบไดนามิกของระบบช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสทำเงินด้วยการจัดลำดับความสำคัญของโฆษณาที่จ่ายสูงสุดโดยอัตโนมัติในเวลาจริง
แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะซับซ้อนอย่างเลื่องชื่อ แต่ความลึกของข้อมูลและการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google ที่กว้างขวางทำให้แพลตฟอร์มนี้ขาดไม่ได้สำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูง สำหรับผู้เผยแพร่ที่ต้องการควบคุมกลยุทธ์การสร้างรายได้อย่างสมบูรณ์ แพลตฟอร์มนี้คือผู้ช่วยที่ทรงพลังที่สุดในวงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Ad Manager
- การประมูลแบบรวม: เพิ่มรายได้สูงสุดโดยให้แหล่งความต้องการทั้งหมดแข่งขันพร้อมกันสำหรับทุกการแสดงผล
- การจัดสรรแบบไดนามิก: ปรับสมดุลแคมเปญที่ขายโดยตรงกับอุปสงค์แบบโปรแกรมmatic โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มอัตราการเติมเต็มและผลผลิตให้สูงสุด
- การรายงานขั้นสูง: ทำความเข้าใจประสิทธิภาพของรายได้ในหลากหลายมิติ เช่น หน่วยโฆษณา, ภูมิภาค, และอุปกรณ์
ข้อดีและข้อเสียของ Google Ad Manager
ข้อดี:
- การผสานรวมกับระบบโฆษณาของกูเกิลสร้างความต้องการอย่างมากสำหรับผู้เผยแพร่
- อัลกอริทึมที่ซับซ้อนปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
- เครื่องชั่งสำหรับทุกขนาด พร้อมระดับฟรีสำหรับผู้จัดพิมพ์ขนาดเล็ก
ข้อเสีย:
- ความซับซ้อนของฟีเจอร์ทำให้เกิดเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- สร้างการพึ่งพาระบบนิเวศของ Google
- การสนับสนุนการเข้าถึงแตกต่างกันตามระดับของผู้จัดพิมพ์
ราคาของ Google Ad Manager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Google Ad Manager
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Ad Manager อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันชอบ Google Ad Manager เพราะการควบคุมโฆษณาที่ทรงพลังและการวิเคราะห์ที่ละเอียด มันมีการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ รูปแบบโฆษณาที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ที่แข็งแกร่ง ฉันยังชื่นชมวิธีที่มันช่วยฉันในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งโฆษณา ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้ให้สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนจากเครือข่ายโฆษณาพื้นฐานและการวางโฆษณาโดยตรงมาใช้ Google Ad Manager ทำให้มีการควบคุมที่ดีขึ้น ความสามารถในการขยายตัว และการรายงานที่ละเอียดทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ฉันชอบ Google Ad Manager เพราะการควบคุมโฆษณาที่ทรงพลังและการวิเคราะห์ที่ละเอียด มันมีการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ รูปแบบโฆษณาที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ที่แข็งแกร่ง ฉันยังชื่นชมวิธีที่มันช่วยฉันในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งโฆษณา ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้ให้สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนจากเครือข่ายโฆษณาพื้นฐานและการวางโฆษณาโดยตรงมาใช้ Google Ad Manager ทำให้มีการควบคุมที่ดีขึ้น ความสามารถในการขยายตัว และการรายงานที่ละเอียดทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
9. Meta Ads Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการเข้าถึงแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย)
ทีมมักประสบปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียล ทำให้เสียงบประมาณไปกับยอดการมองเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการปรับแต่งด้วยตนเองไม่สามารถตามทันอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มได้
Meta Ads Managerคือศูนย์บัญชาการสำคัญสำหรับการเข้าถึงผู้ใช้งานนับพันล้านคนบน Facebook, Instagram, Messenger และ Threads แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเครื่องมือ Advantage+ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยอัตโนมัติในการสร้างรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาชุดโฆษณาที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองได้อย่างลึกซึ้งโดยใช้ข้อมูล CRM ของคุณเองหรือข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ที่ติดตามผ่าน Conversions API เพื่อการรีทาร์เก็ตติ้งที่แม่นยำสูง
แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการทดสอบ A/B สำหรับหัวข้อและสื่อวิดีโอเพื่อดูว่าอะไรที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ด้วยการรองรับรูปแบบที่ดื่มด่ำเช่น Reels และ Carousel ads อย่างเต็มรูปแบบ จึงมีการกำหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่ซับซ้อน ทำให้เป็น "สิ่งที่ต้องมี" สำหรับแบรนด์ที่ต้องการขยายการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างรวดเร็ว นี่คือเครื่องมือที่แน่นอนในการเปลี่ยนการมีส่วนร่วมทางสังคมให้เป็นรายได้ที่วัดผลได้ผ่านแคมเปญที่ปรับให้เหมาะสมด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meta Ads Manager
- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: สร้างกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำโดยใช้ข้อมูลประชากร ความสนใจ พฤติกรรม และข้อมูลที่กำหนดเอง เช่น รายชื่อลูกค้า
- การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ: ให้อัลกอริทึมของ Meta ปรับปรุงการส่งมอบให้ตรงกับเป้าหมายที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, หรือปริมาณการเข้าชม
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: จัดการแคมเปญบน Facebook, Instagram และ Messenger จากอินเทอร์เฟซเดียว
ข้อดีและข้อเสียของ Meta Ads Manager
ข้อดี:
- ขนาดผู้ชมที่ไม่มีใครเทียบได้ ครอบคลุมผู้ใช้หลายพันล้านคนทั่วโลก
- ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่ซับซ้อนโดยอิงจากข้อมูลที่ระบุและสัญญาณพฤติกรรม
- ผู้โฆษณาได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องของเมตาในด้านการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการจัดส่งโฆษณา
ข้อเสีย:
- การระบุแหล่งที่มาได้กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของ iOS
- การพึ่งพาแพลตฟอร์มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ความเหนื่อยล้าทางความคิดสร้างสรรค์ต้องการการปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
ราคา Meta Ads Manager
- ไม่มีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม
- จ่ายตามการใช้งาน
คะแนนและรีวิวของ Meta Ads Manager
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
10. Zendesk Sell (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นในด้านการขายและการสนับสนุน)
ทีมขายมักขาดการมองเห็นในปฏิสัมพันธ์กับการสนับสนุน ซึ่งนำไปสู่การสนทนาที่อึดอัดเมื่อตัวแทนไม่ทราบถึงปัญหาล่าสุด
Zendesk Sellคือ CRM ที่ทีมขายเลือกใช้เมื่อเชื่อว่าอาวุธที่ดีที่สุดของนักขายคือประวัติประสบการณ์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน ระบบนี้ช่วยขจัดกำแพงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการแสดงทุกตั๋วที่เปิดอยู่และข้อร้องเรียนในอดีตของลูกค้าให้กับตัวแทนขายของคุณโดยตรงในประวัติผู้ติดต่อ ความโปร่งใสนี้ช่วยป้องกันปัญหาการติดต่อที่กระอักกระอ่วน และช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าในขณะนั้น
"Smart Lists" ในเครื่องมือจะจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณติดตามลูกค้าที่มีโอกาสสูงที่สุดได้อย่างตรงเวลา แอปมือถือเป็นหนึ่งในแอปที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับพนักงานขายที่ต้องเดินทางตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- มุมมองลูกค้าแบบรวมศูนย์: ดูข้อมูลการขายควบคู่กับประวัติการสนับสนุนลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว
- รายการอัจฉริยะ: สร้างรายการแบบไดนามิกที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมประจำวันสำหรับตัวแทน
- การติดตามอีเมลและการโทร: บันทึกการสื่อสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พร้อมบริบทครบถ้วนที่แนบกับบันทึกการติดต่อและบันทึกการเจรจา
ข้อดีและข้อเสียของ Zendesk Sell
ข้อดี:
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Zendesk Support มอบการมองเห็นลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร
- อินเทอร์เฟซที่สะอาดและตรงประเด็นช่วยหลีกเลี่ยงฟีเจอร์ที่มากเกินไปและใช้งานง่ายสำหรับตัวแทน
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งช่วยให้ทีมขายภาคสนามสามารถทำงานได้จากทุกที่
ข้อเสีย:
- ข้อเสนอคุณค่ามีความแข็งแกร่งที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zendesk Support ที่มีอยู่แล้ว
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ
- ความสามารถในการรายงานไม่สอดคล้องกับความลึกของเครื่องมือวิเคราะห์การขายระดับองค์กร
ราคา Zendesk Sell
- ทีมขาย: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขายการเติบโต: $69 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขายแบบมืออาชีพ: $149 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขายสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $199 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zendesk Support Suite คือการใช้งานที่เข้าใจง่ายและสะดวก แม้แต่สำหรับสมาชิกใหม่ในทีม อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและจัดระเบียบอย่างดี ทำให้การจัดการการสนทนาหลายช่องทาง เช่น อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย ระบบการออกตั๋วมีความทรงพลังเป็นพิเศษ—ช่วยให้เราติดตามคำขอของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าโดยไม่มีการตกหล่น
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zendesk Support Suite คือการใช้งานที่เข้าใจง่ายและสะดวก แม้แต่สำหรับสมาชิกใหม่ในทีม อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและเป็นระเบียบ ทำให้การจัดการการสนทนาหลายช่องทาง เช่น อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย ระบบการจัดการตั๋วมีความทรงพลังเป็นพิเศษ—ช่วยให้เราติดตามคำขอของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าโดยไม่พลาดรายละเอียดใด ๆ
11. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อการขายกับโครงการ)
Insightlyแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ราบรื่นด้วยการผสานระบบ CRM ประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะสูญเสียแรงผลักดันเมื่อดีลได้รับการลงนาม คุณสามารถเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจให้เป็นโครงการได้ทันที พร้อมไฟล์และบันทึกต้นฉบับทั้งหมดโดยไม่สูญหาย
คุณสมบัติ "Relationship Linking" ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันไปไกลกว่าการเป็นเพียงรายการพื้นฐานเพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงเครือข่ายที่ซับซ้อนของผู้ติดต่อ องค์กร และโครงการที่ผ่านมาที่เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเข้าด้วยกัน "Insightly Copilot" AI ช่วยสรุปหัวข้ออีเมลที่ยาวและร่างคำตอบติดตามผลเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีชุดการตลาดอัตโนมัติที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการหาลูกค้าเป้าหมายที่ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำข้อมูลเข้าสู่ช่องทางการขายของคุณโดยตรง
เครื่องมือ AppConnect ของ Insightly ให้การผสานการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 2,000 รายการ ทำให้เป็นศูนย์กลางที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับธุรกิจของคุณทั้งหมด นี่คือตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบตั้งแต่การนำเสนอครั้งแรกไปจนถึงการส่งมอบแคมเปญสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- การเชื่อมโยงความสัมพันธ์: เชื่อมต่อผู้ติดต่อ องค์กร และโครงการด้วยแผนผังความสัมพันธ์ที่มองเห็นได้ เพื่อทำความเข้าใจเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การจัดการโครงการแบบบูรณาการ: เปลี่ยนโอกาสที่ปิดแล้วให้เป็นโครงการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย, การมอบหมายงาน, และการแจ้งเตือนทางอีเมล
ข้อดีและข้อเสียของ Insightly
ข้อดี:
- การผสมผสานระหว่าง CRM และการจัดการโครงการช่วยแก้ปัญหาการส่งต่อจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายส่งมอบ
- ความฉลาดทางความสัมพันธ์ช่วยให้ทีมเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการขายแบบ B2B
- ให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่มั่นคงสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผล
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการไม่มีความลึกซึ้งเท่ากับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การปรับแต่งรายงานต้องใช้การเรียนรู้บางอย่าง
- การผสานรวมอีเมลอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการซิงค์เป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Insightly อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันชอบความสามารถใหม่ ๆ ที่เรามีใน Insightly Marketing มาก ๆ แม่แบบอีเมลและการสร้างมันยอดเยี่ยมมาก และเราใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการเดินทางได้ดีมาก ๆ
ฉันชอบความสามารถใหม่ๆ ที่เรามีใน Insightly Marketing มากเลย เทมเพลตอีเมลและการสร้างอีเมลนั้นยอดเยี่ยมมาก และเราใช้ฟังก์ชันการเดินทางได้อย่างคุ้มค่า
12. CRM การขายวันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นทางภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Monday Sales CRMเปลี่ยนโลกการติดตามการขายที่เคร่งครัดแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิตชีวาและมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งทีมของคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งาน สร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
มุมมอง "บอร์ด" ของมันให้ภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสถานะของดีลของคุณ โดยใช้สถานะที่แสดงด้วยสีเพื่อเน้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแคมเปญใดติดขัดอยู่ที่ใด ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยังทีมสร้างสรรค์ของคุณได้ในทันทีที่มีการลงนามในคำสั่งซื้อการแทรกโฆษณา
คุณสมบัติของ AI ประกอบด้วยการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ การดึงข้อมูลจากทั่วเว็บเพื่อให้คุณได้เปรียบในการเริ่มต้นกับทุกโอกาสทางธุรกิจ มันเชื่อมช่องว่างระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการโดยการเก็บรักษาการสื่อสารและไฟล์ทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ด้านการขายวันจันทร์
- ท่อการขายที่ปรับแต่งได้: สร้างท่อการขายที่ตรงกับกระบวนการของคุณโดยใช้การปรับแต่งแบบลากและวาง
- การจัดการข้อตกลงแบบภาพ: ดูภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา ด้วยสถานะที่แสดงด้วยสีและมุมมองกระดานที่ใช้งานง่าย
- การผสานการจัดการงานแบบเนทีฟ: เชื่อมโยงกิจกรรมการขายกับแคมเปญการตลาด, การต้อนรับลูกค้าใหม่, และคำขอการสนับสนุน
ข้อดีและข้อเสียของ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์
ข้อดี:
- ความยืดหยุ่นสูงสุดแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ทีมสร้างระบบ CRM ที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและส่งเสริมการยอมรับจากผู้ใช้
- สร้างแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการขายและการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้ monday.com ที่มีอยู่แล้ว
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติเฉพาะด้านการขาย เช่น ลำดับอีเมล มีการพัฒนาที่น้อยกว่าแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ความยืดหยุ่นอาจนำไปสู่การตั้งค่าที่ไม่สม่ำเสมอหากไม่ได้รับการควบคุมอย่างรอบคอบ
- การรายงาน แม้จะมีภาพประกอบ อาจไม่เพียงพอต่อทีมที่ต้องการการวิเคราะห์การขายเชิงลึก เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆของ monday
ราคา CRM ฝ่ายขายวันจันทร์
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: $41 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ขอใบเสนอราคา
คะแนนรีวิวและประเมินผล CRM การขายวันจันทร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday Sales CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันชื่นชอบฟีเจอร์อีเมลและกิจกรรมของ monday CRM เป็นอย่างมาก เพราะสามารถแท็กอีเมลไปยังลูกค้าและลีดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพสูงมาก การทำงานอัตโนมัตินี้เมื่อผสานกับฟีเจอร์ AI ช่วยให้ฉันดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ต้องติดตามผลและรายละเอียดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ศูนย์กลางเวิร์กโฟลว์ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น มอบการทำงานอัตโนมัติที่เหนือชั้น เปรียบเสมือนมีเงื่อนไข if-this-then-that ที่ช่วยขับเคลื่อนงานของฉันให้ก้าวหน้าและป้องกันการหยุดชะงัก ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในที่สุด
ฉันชื่นชอบฟีเจอร์อีเมลและกิจกรรมของ monday CRM อย่างมาก ซึ่งสามารถแท็กอีเมลไปยังลูกค้าและลีดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ การทำงานอัตโนมัตินี้เมื่อรวมกับฟีเจอร์ AI ช่วยให้ฉันดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ติดตามผลและรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ศูนย์กลางเวิร์กโฟลว์เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น ซึ่งมอบการทำงานอัตโนมัติที่เหนือชั้นคล้ายกับการมีคำสั่ง if-this-then-that ที่ช่วยผลักดันงานของฉันให้ก้าวหน้าและป้องกันการหยุดชะงัก ซึ่งในที่สุดช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน
13. WideOrbit (เหมาะที่สุดสำหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ)
บริษัทสื่อกระจายเสียงดำเนินงานด้วยกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากโฆษณาดิจิทัลโดยพื้นฐาน และเครื่องมือทั่วไปไม่สามารถเข้าใจแนวคิดเช่น เวลาว่าง, การชดเชย, หรือการกำหนดตารางเวลาที่ซับซ้อนของสื่อเชิงเส้น
WideOrbitยังคงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับบริษัทสื่อการกระจายเสียงที่ต้องการจัดการความซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงของสินค้าคงคลังเชิงเส้นนี้ ต่างจากเครื่องมือดิจิทัลเพียงอย่างเดียว WideOrbit ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายเฉพาะของโทรทัศน์และวิทยุ ตั้งแต่การจัดการ "avails" ไปจนถึงการจัดตารางเวลาโฆษณาอย่างแม่นยำ
ระบบบิลลิ่งแบบบูรณาการของมันสามารถคำนวณการยกเลิกการออกอากาศ (preemptions) และการชดเชย (makegoods) ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้รายงานทางการเงินของคุณถูกต้องถึงหน่วยสตางค์ ระบบนี้เชื่อมต่อข้อมูลการขาย การจราจร และผู้บริหารระดับสูง ทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงสุดในทุกตารางการออกอากาศ คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ การผสานข้อมูลผู้ชมที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกาศสามารถพิสูจน์คุณค่าของการเข้าถึงผู้ชมได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานในสื่อแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์นี้มอบโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางที่ CRM ทั่วไปไม่สามารถเทียบได้
คุณสมบัติเด่นของ WideOrbit
- การจัดการจราจร: กำหนดเวลาโฆษณาในตารางการออกอากาศที่ซับซ้อน ป้องกันความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่โฆษณา
- ระบบอัตโนมัติในการออกใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้ที่สะท้อนรายการที่ออกอากาศอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการทดแทนและรายการที่ถูกเลื่อนออก
- การผสานข้อมูลผู้ชม: เชื่อมโยงข้อมูลการจัดอันดับเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของแคมเปญสำหรับผู้ลงโฆษณา
ข้อดีและข้อเสียของ WideOrbit
ข้อดี:
- ความเชี่ยวชาญในการกระจายสัญญาณอย่างลึกซึ้งหมายถึงการปรับแต่งน้อยลงและการนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น
- ครอบคลุมกระบวนการทำงานโฆษณาทางสื่อกระจายเสียงทั้งหมดตั้งแต่การขายจนถึงการเรียกเก็บเงินในระบบเดียว
- ในฐานะมาตรฐานอุตสาหกรรม มันมอบแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์และเสถียร
ข้อเสีย:
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นข้อจำกัดสำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ
- การนำไปใช้ต้องใช้ทรัพยากรที่ทุ่มเทและการฝึกอบรม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ใหม่กว่า
การกำหนดราคาของ WideOrbit
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว WideOrbit
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง WideOrbit อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งและสร้างคำสั่งซื้อได้หลายรายการ
ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งและสร้างคำสั่งซื้อได้หลายรายการ
14. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือธุรกิจขนาดเล็กแบบครบวงจร)
Bitrix24เป็นศูนย์กลางดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งสามารถทดแทนการสมัครสมาชิกแยกต่างหากได้ถึงครึ่งโหล มันรวมระบบ CRM ประสิทธิภาพสูงเข้ากับการจัดการโครงการ การประชุมทางวิดีโอ และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
เครื่องมือนี้โดดเด่นในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร โดยนำเสนอ "Activity Streams" ในรูปแบบโซเชียลและหน้าต่างแชทแบบเรียลไทม์ ควบคู่ไปกับดีลการขายที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติให้กับกระบวนการขายทั้งหมด ตั้งแต่แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์ ไปจนถึงการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาฉบับสุดท้าย
สำหรับทีมที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด นี่คือหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่ยังคงมีเวอร์ชันติดตั้งเองภายในองค์กร AI "Super Agent" ของมันช่วยคุณจัดการปฏิทิน สรุปบันทึกการประชุม และแม้กระทั่งร่างข้อความการตลาดสำหรับแคมเปญการติดต่อครั้งต่อไปของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ระบบ CRM แบบครบวงจร: จัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และใบเสนอราคาด้วยระบบท่อการขายที่ปรับแต่งได้และกฎการทำงานอัตโนมัติ
- การทำงานร่วมกันในตัว: แชท, การโทรผ่านวิดีโอ, และสตรีมกิจกรรมช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันภายในบริบทของบันทึก CRM
- การจัดการโครงการและงาน: ติดตามโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง เชื่อมโยงกับดีลใน CRM
ข้อดีและข้อเสียของ Bitrix24
ข้อดี:
- คุ้มค่า รวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- มีตัวเลือกสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองสำหรับองค์กรที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะ
- แพ็กเกจฟรีที่ใจกว้างช่วยให้ทีมสามารถประเมินแพลตฟอร์มได้อย่างละเอียด
ข้อเสีย:
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ส่วนประกอบแต่ละส่วนอาจไม่ตรงกับความลึกของเครื่องมือเฉพาะทางที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆของBitrix24เนื่องจากมีความสามารถมากมาย
ราคา Bitrix24
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: 15 แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
⚡️ แหล่งรวมเทมเพลต: 15 เทมเพลตแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
15. AdRoll (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญรีทาร์เก็ตติ้งอีคอมเมิร์ซ)
AdRollทำหน้าที่เป็นตัวคูณพลังที่ทรงพลังสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซและ D2C ที่ต้องการเปลี่ยนผู้เข้าชมทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี มันเชี่ยวชาญในการทำรีทาร์เก็ตติ้งที่ซับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้ใช้ที่มีความตั้งใจสูงด้วยข้อความที่สม่ำเสมอและปรับให้เหมาะกับบุคคลผ่านเครือข่ายการแสดงผล สื่อสังคมออนไลน์ และอีเมล
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้โลกของการวัดผลแบบข้ามช่องทางที่มักสร้างความยุ่งยากและน่าหงุดหงิดง่ายขึ้น โดยแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละจุดสัมผัสมีส่วนช่วยในการปิดการขายครั้งสุดท้ายอย่างไร ด้วยการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Shopify และ WooCommerce คุณสามารถซิงค์แคตตาล็อกสินค้าและเปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบไดนามิกได้ภายในไม่กี่คลิก
มันขจัดอุปสรรคทางเทคนิคในการเข้าสู่ตลาดโฆษณาดิจิทัลระดับสูง ทำให้แบรนด์ขนาดเล็กมีพลังในการทำรีทาร์เก็ตติ้งเทียบเท่ากับยักษ์ใหญ่ค้าปลีกระดับโลก ในปี 2026 ชุดเครื่องมือ "การรับรู้แบรนด์" ของเราได้พัฒนาเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกับลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AdRoll
- การกำหนดเป้าหมายใหม่ข้ามช่องทาง: เข้าถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยข้อความที่ประสานกันผ่านเครือข่ายการแสดงผล, Facebook และอีเมล
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม: สร้างกลุ่มย่อยตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บที่เข้าชมหรือการทิ้งรถเข็นสินค้า
- การระบุแหล่งที่มาของรายได้: เชื่อมโยงการแสดงผลโฆษณาและการคลิกกับการซื้อที่เกิดขึ้นจริงด้วยการติดตามข้ามอุปกรณ์
ข้อดีและข้อเสียของ AdRoll
ข้อดี:
- การจัดการข้ามช่องทางที่ง่ายขึ้นช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสม่ำเสมอ
- การมุ่งเน้นที่อีคอมเมิร์ซหมายความว่ามันเข้าใจกระบวนการทำงาน เช่น ฟีดสินค้าและครีเอทีฟแบบไดนามิก
- ทำให้เทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายใหม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับแบรนด์ที่ไม่มีทีมปฏิบัติการโฆษณาโดยเฉพาะ
ข้อเสีย:
- ขีดความสามารถในการทำแคมเปญสร้างความตระหนักรู้ที่จำกัดในช่องทางบน
- ความถูกต้องของการระบุแหล่งที่มาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์
- ตัวเลือกสร้างสรรค์มีจำกัดมากกว่าเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ AdRoll
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AdRoll
- G2: 4. 0/5 (690+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AdRoll อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ AdRoll คือความง่ายในการทำรีทาร์เก็ตติ้งข้ามหลายช่องทางจากที่เดียว การตั้งค่าไม่ซับซ้อน และรายงานชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนการแปลง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาความโดดเด่นในใจของผู้ใช้ที่มีความตั้งใจสูงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองมากนัก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ AdRoll คือความง่ายในการทำรีทาร์เก็ตติ้งข้ามหลายช่องทางจากจุดเดียว การตั้งค่าตรงไปตรงมา และรายงานชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนการแปลง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาความโดดเด่นในใจของผู้ใช้ที่มีความตั้งใจสูงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองมากนัก
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าคงคลังโดยตรง จัดการโปรแกรมอัตโนมัติ หรือประสานงานแคมเปญที่กำหนดเอง
การเลือกที่เหมาะสมจะสร้างสมดุลระหว่างการบริหารจัดการกระบวนการ การประสานงานแคมเปญ และความสามารถในการรายงาน
ทีมที่เลือกใช้แพลตฟอร์มแบบบูรณาการแทนโซลูชันแบบแยกส่วนจะใช้เวลาในการทำงานด้านการบริหารจัดการน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ลงโฆษณา
พร้อมที่จะรวมการขายโฆษณาและการจัดการแคมเปญของคุณเข้าด้วยกันหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp ✅
นำโฆษณาและการขายของคุณมารวมกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าคงคลังโดยตรง จัดการโปรแกรมอัตโนมัติ หรือประสานงานแคมเปญที่กำหนดเอง
การเลือกที่เหมาะสมต้องสร้างสมดุลระหว่างการบริหารจัดการงานในขั้นตอนต่าง ๆ การประสานงานแคมเปญ และความสามารถในการรายงาน
ทีมที่เลือกใช้แพลตฟอร์มแบบบูรณาการแทนโซลูชันแบบจุดจะใช้เวลาในการทำงานด้านการบริหารจัดการน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ลงโฆษณา
พร้อมที่จะรวมการขายโฆษณาและการจัดการแคมเปญของคุณเข้าด้วยกันหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp ✅
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายโฆษณาประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง, ตารางอัตราค่าโฆษณา, และการจัดการแคมเปญ ซึ่งระบบ CRM ทั่วไปไม่มี. ในขณะที่ระบบ CRM ติดตามความสัมพันธ์ แพลตฟอร์มการขายโฆษณาจัดการสิ่งที่คุณขายและวิธีการส่งมอบ.
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถจัดการการติดตามท่อและประสานงานแคมเปญได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโซลูชันโฆษณาที่กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม ทีมที่มีความต้องการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อนอาจยังคงต้องการเครื่องมือเฉพาะทาง แม้ว่าพื้นที่ทำงานที่รวมกันจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ระบบหลายระบบ
มองหาความสามารถของ AI ที่ใช้งานได้จริง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุโอกาสที่มีความเสี่ยง และการแนะนำการติดตามผลอัตโนมัติ AI ที่ดีที่สุดจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อช่วยให้คุณขายได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่สร้างรายงานมากขึ้นเท่านั้น
ใช่, แพ็กเกจฟรีจากแพลตฟอร์มเช่น ClickUp, HubSpot, และ Zoho มอบคุณค่าที่แท้จริงสำหรับทีมเล็ก ๆ ที่กำลังเริ่มต้น. คุณควรประเมินข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้และคุณสมบัติ, แต่ตัวเลือกฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะอย่างยิ่ง.