ตัวอย่างแผนการขาย: การสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโต

คุณใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ปรับแต่งบริการของคุณอย่างละเอียด หรือค้นหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ แต่เมื่อถึงเวลาที่จะขาย ความเป็นจริงก็ปรากฏ—ลูกค้าเป้าหมายไม่สนใจ และดีลต่างๆ ใช้เวลานานมากกว่าจะปิดได้
แผนการขายเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ท่อการขายของคุณเต็มอยู่เสมอ ลดระยะเวลาของวงจรการขาย และช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายรายได้อย่างต่อเนื่อง
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านตัวอย่างแผนการขายในโลกจริง, แม่แบบที่สามารถนำไปใช้ได้, และกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุณสร้างแผนที่นำมาซึ่งผลลัพธ์
🔎 คุณทราบหรือไม่? วงจรการขาย B2B เฉลี่ยเพิ่มขึ้น24%ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยใช้เวลาปิดการขายมากกว่า 75 วัน ด้วยวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีแผนการขายที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์เพื่อรักษาความสนใจของลูกค้าและเร่งกระบวนการตัดสินใจ
⏰ สรุป 60 วินาที
- แผนการขายคือแผนที่โครงสร้าง ที่ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายรายได้
- รวมถึง การตั้งเป้าหมาย, กลยุทธ์การขาย, การทำงานเป็นขั้นตอน, และตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ธุรกิจใช้ แผนการขายประเภทต่างๆ เช่น กลยุทธ์แบบอินบาวด์ เอาท์บาวด์ และแบบมุ่งเน้นบัญชีลูกค้า ขึ้นอยู่กับแนวทางการขายของพวกเขา
- การใช้ซอฟต์แวร์ CRM, เครื่องมือวิเคราะห์ และแอปอัตโนมัติ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
- ClickUpให้บริการเทมเพลตการขาย, ระบบอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดเพื่อช่วยให้ทีมขายวางแผน, ติดตาม, และดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่น
แผนการขายคืออะไร?
แผนการขายคือแผนงานที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งกำหนดแนวทางของธุรกิจในการบรรลุเป้าหมายยอดขาย โดยระบุลูกค้าเป้าหมายของคุณเป้าหมายยอดขายที่ต้องการบรรลุ และกลยุทธ์และเครื่องมือเฉพาะที่คุณจะใช้ในการปิดการขาย
คิดถึงมันเหมือนกับคู่มือการขายของทีมขายของคุณ—คู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนที่ทำให้ทุกคนสอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้
แผนการขายแตกต่างจากแผนธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การขายโดยเฉพาะ ประกอบด้วยกระบวนการที่ละเอียด กลยุทธ์ และทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการที่สม่ำเสมอ
ทำไมแผนการขายจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ
แผนการขายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่มีประโยชน์—แต่เป็นสิ่งจำเป็น หากไม่มีแผนนี้ ทีมขายของคุณจะต้องเดาแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและโอกาสที่พลาดไป
นี่คือเหตุผลที่การมีแผนการขายเป็นสิ่งสำคัญ:
- ทิศทางที่ชัดเจน: ทีมของคุณรู้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร เป้าหมายคือใคร และจะเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เป็นลูกค้าได้อย่างไร ✅
- กระบวนการที่กำหนดไว้: แผนที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยขจัดความสับสน ทำให้ความพยายามในการขายมีความสม่ำเสมอและสามารถขยายได้ ✅
- กลยุทธ์การขายที่แข็งแกร่งขึ้น: ตั้งแต่กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารไปจนถึงเทคนิคการปิดการขาย แผนการขายประกอบด้วยวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ✅
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: การรู้ว่าเครื่องมือและกลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพช่วยให้ใช้เวลาและงบประมาณได้อย่างเต็มที่ ✅
องค์ประกอบหลักของแผนการขาย
แผนการขายที่แข็งแกร่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นซึ่งให้โครงสร้าง, ทิศทาง, และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรวมไว้และเหตุผลว่าทำไมแต่ละส่วนจึงมีความสำคัญ:
- กลุ่มเป้าหมาย: กำหนดกลุ่มลูกค้าในอุดมคติของคุณอย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากข้อมูลประชากร จุดเจ็บปวด และพฤติกรรมการซื้อ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ตรงใจลูกค้าและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์การขาย: กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เช่น เป้าหมายรายได้ การปิดการขาย หรืออัตราการรักษาลูกค้า เป้าหมายเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ มีแรงจูงใจ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเติบโตของธุรกิจ
- กลยุทธ์และกลวิธีทางการขาย: กำหนดกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมาย การสร้างโอกาสทางการขาย การกำหนดราคา และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า แนวทางที่ชัดเจนจะช่วยให้ความพยายามในการขายมีความสม่ำเสมอ และช่วยให้พนักงานขายสามารถนำลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กระบวนการขายและขั้นตอนการทำงาน: กำหนดกระบวนการวางแผนและดำเนินงานขายอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย การมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนช่วยลดความไม่แน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้พนักงานขายทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด
- เครื่องมือและทรัพยากรการขาย: จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับทีมของคุณ เช่น ซอฟต์แวร์ CRM แพลตฟอร์มอัตโนมัติ และสคริปต์การขาย การมีทรัพยากรที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
- การวิเคราะห์การแข่งขัน: วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และตำแหน่งทางการตลาดของคู่แข่ง การทำความเข้าใจคู่แข่งช่วยให้คุณปรับปรุงข้อเสนอคุณค่าของคุณและสื่อสารได้ดีขึ้นว่าทำไมโซลูชันของคุณถึงโดดเด่น
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการติดตาม: วัดความสำเร็จด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า ขนาดเฉลี่ยของดีล และระยะเวลาของวงจรการขาย การติดตามประสิทธิภาพช่วยให้ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:42%ของพนักงานขายระบุว่า การหาลูกค้าใหม่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในงานของพวกเขา แต่ 80% ของยอดขายต้องมีการติดตามอย่างน้อยห้าครั้งจึงจะปิดการขายได้ กระบวนการขายที่แข็งแกร่งช่วยให้พนักงานขายมีความมุ่งมั่นด้วยการติดตามอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
ประเภทของแผนการขายเชิงกลยุทธ์
ทุกธุรกิจมีความท้าทายด้านการขาย พฤติกรรมลูกค้า และความต้องการของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แผนการขายเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังขายให้กับใครและพวกเขาตัดสินใจซื้ออย่างไร ต่อไปนี้คือรายละเอียดของกลยุทธ์การขายที่แตกต่างกันและเวลาที่ควรนำมาใช้:
1. แผนการขายที่มุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย
หากธุรกิจของคุณให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์การขายของคุณควรถูกสร้างขึ้น โดยรอบพฤติกรรม จุดเจ็บปวด และแรงจูงใจของพวกเขา ซึ่งหมายถึงการทำการวิจัยตลาดอย่างละเอียด การแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณ และการสร้างข้อความขายที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าในอุดมคติของคุณเป็นผู้บริหารที่ยุ่ง พวกเขาอาจชอบการนำเสนอขายที่รวดเร็วและอิงข้อมูลมากกว่าการนำเสนอที่ยืดยาว ในทางกลับกัน การสร้างสัมพันธ์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหากคุณกำลังขายให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและต้องการการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคล
2. แผนกลยุทธ์การขายขาออก
หากธุรกิจของคุณพึ่งพาการติดต่อโดยตรง แผนการขายแบบออกหาลูกค้าจะช่วยให้ทีมของคุณมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการติดต่อและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งอาจรวมถึง การโทรหาลูกค้าใหม่, การส่งอีเมลต่อเนื่อง, หรือการสร้างเครือข่ายบน LinkedIn เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าของคุณเป็นผู้ตัดสินใจในบริษัทขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ คุณจะต้องมีแผนการเข้าถึงแบบหลายช่องทางที่รวมถึงอีเมลส่วนบุคคล การติดตามผลทางโทรศัพท์ และการสาธิตตามกำหนดเวลา เพื่อให้โดดเด่น
เหมาะสำหรับ: บริษัทในธุรกิจ B2B หรืออุตสาหกรรมที่มีวงจรการขายยาวนานซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายโดยตรง
3. แผนการขายแบบบัญชี
แนวทางที่เน้นบัญชีเป็นสำคัญเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูง แทนที่จะไล่ตามทุกโอกาสทางธุรกิจ คุณควรดูแลบัญชีสำคัญเพียงไม่กี่รายด้วยการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ข้อเสนอพิเศษ และการนำเสนอที่ออกแบบเฉพาะสำหรับพวกเขา
หากธุรกิจของคุณขายซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร คุณต้องปรับแต่งข้อเสนอของคุณสำหรับลูกค้าแต่ละราย แทนที่จะนำเสนอแบบเดียวกันทั้งหมด คุณควรเน้นย้ำว่าโซลูชันของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะของพวกเขาได้อย่างไร
เหมาะสำหรับ: บริษัท B2B ที่มุ่งเน้นลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการขายซับซ้อน
4. แผนกลยุทธ์การขายขาเข้า
หากลูกค้าเป้าหมายของคุณชอบทำการค้นคว้าข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ แผนการขายแบบอินบาวด์จะดึงดูดพวกเขาผ่าน SEO, กลยุทธ์การตลาดเนื้อหา, และแหล่งข้อมูลการศึกษา ซึ่งจะทำให้พวกเขามาหาคุณเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะซื้อ
เมื่อคุณขายบริการการตลาดดิจิทัล สร้างบทความบล็อกเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม SEO หรือจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับกลยุทธ์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และดึงดูดลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องติดต่อแบบเย็นชา
เหมาะสำหรับ: บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีการซื้อที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย เช่น ซอฟต์แวร์ การตลาด และอีคอมเมิร์ซ
5. แผนการขายเชิงให้คำปรึกษา
หากธุรกิจของคุณพึ่งพาการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า การขายแบบให้คำปรึกษาจะช่วยให้สร้างความน่าเชื่อถือได้ วิธีการนี้เน้นที่การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แทนที่จะมุ่งเน้นการผลักดันสินค้าอย่างรุนแรง
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นที่ปรึกษา B2B แผนการขายของคุณควรเน้นการโทรเพื่อค้นหาข้อมูล การประชุมกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการสนทนาเชิงลึก แทนที่จะเป็นการนำเสนอขายตามสคริปต์
เหมาะสำหรับ: อุตสาหกรรมที่ความไว้วางใจและความเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ เช่น บริการทางการเงินหรือที่ปรึกษาชั้นนำ
6. แผนการขายแบบโซลูชัน
ลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่สินค้า—พวกเขาซื้อทางแก้ปัญหาของพวกเขา แผนการขายที่เน้นการแก้ปัญหาจะเปลี่ยนจุดสนใจจากคุณสมบัติของสินค้าไปเป็นวิธีที่ข้อเสนอของคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขายซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ แทนที่จะพูดถึงอัลกอริทึมการเข้ารหัส คุณควรสาธิตว่าซอฟต์แวร์ของคุณสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายสูงและปกป้องข้อมูลของลูกค้าได้อย่างไร
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ขายโซลูชันที่ซับซ้อนหรือปรับแต่งได้ เช่น ซอฟต์แวร์, การดูแลสุขภาพ, หรือบริการทางวิชาชีพ
7. แผนการขายแบบธุรกรรม
แผนการขายแบบธุรกรรมเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากธุรกิจของคุณเน้นการขายที่รวดเร็วและมีปริมาณมาก วิธีการนี้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ด้านราคา และเทคนิคการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้า มากกว่าการสร้างความสัมพันธ์
สมมติว่าคุณดำเนินร้านค้าออนไลน์ที่เสนอส่วนลดในช่วงเวลาจำกัด กระบวนการชำระเงินที่ง่ายดาย และการติดตามผลอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้เกือบจะช่วยให้ปิดการขายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบที่ยืดเยื้อ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ, และธุรกิจใด ๆ ที่ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ
8. แผนการขายทางสังคม
สำหรับธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย การขายผ่านโซเชียล (Social Selling) จะใช้แพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn, Twitter และ Instagram เพื่อสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย กุญแจสำคัญคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความเป็นผู้นำหรือความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาได้โดยไม่ต้องนำเสนอขายโดยตรง หากคุณขายคอร์สพัฒนาตนเองและแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จ บทความจากผู้เชี่ยวชาญ และคำรับรองจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอใน LinkedIn
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่เติบโตจากการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและการขายที่เน้นความสัมพันธ์ เช่น การให้คำปรึกษา การโค้ช และบริการ B2B
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:80%ของการติดต่อขาย B2B ในปัจจุบันดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้กลยุทธ์การขายดิจิทัลมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เนื่องจากส่วนใหญ่ของการติดต่อขายเกิดขึ้นทางออนไลน์ ธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับการตลาดเนื้อหา การทำงานอัตโนมัติ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลในแผนการขายของตน
ตัวอย่างแผนการขายเชิงกลยุทธ์
แผนการขายเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาอย่างดีไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น นี่คือกลยุทธ์การขายที่มีผลกระทบสูง X ที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ดูแลลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
1. แคมเปญแบบหยดน้ำ
แคมเปญหยดน้ำเป็นลำดับอีเมลอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายในระยะยาวด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้อง แทนที่จะเร่งการขายทันที วิธีการนี้สร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมโดยการส่งมอบข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ย่อยง่าย
⭐ ทำไมจึงสำคัญ:
แคมเปญแบบหยดน้ำช่วยให้แบรนด์ของคุณอยู่ในใจลูกค้าโดยไม่ทำให้พวกเขาถูกกดดันเกินไป. พวกมันช่วยสอนลูกค้าที่มีศักยภาพ, ตอบคำถามที่พบบ่อย, และค่อย ๆ นำพวกเขาไปสู่การซื้อ.
แนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีวงจรการขายยาวนาน เช่น B2B SaaS อสังหาริมทรัพย์ และการให้คำปรึกษา
🚀 วิธีที่ช่วย:
- ระบบอัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ลดการติดตามผลด้วยตนเอง
- แบ่งกลุ่มผู้ชมตามพฤติกรรม เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคล
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดในแต่ละขั้นตอน
🎁 โบนัส: ใช้ทริกเกอร์ตามพฤติกรรมในแคมเปญการส่งข้อมูลอัตโนมัติของคุณ หากลูกค้าเป้าหมายคลิกที่หน้าแสดงราคาแต่ไม่ได้ลงทะเบียน ให้ส่งอีเมลติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคาที่พบบ่อยหรือเสนอการให้คำปรึกษาฟรี
2. แคมเปญการโทรหาลูกค้าใหม่
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของกลยุทธ์การขายทางดิจิทัล การโทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้า (cold calling) ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง—เมื่อทำอย่างถูกต้อง แทนที่จะใช้บทพูดขายที่เตรียมไว้ล่วงหน้า แคมเปญการโทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้าที่มีโครงสร้างจะเน้นที่การปรับให้เข้ากับบุคคล ความสม่ำเสมอ และการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
⭐ ทำไมจึงสำคัญ:
การโทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้าช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงและรวบรวมข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร บริการ B2B และการให้คำปรึกษาทางการเงิน
🚀 วิธีที่ช่วย:
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลาในกล่องอีเมลที่เต็มไปด้วยข้อมูล
- เปิดใช้งานการจัดการข้อโต้แย้งทันทีและการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นผ่านการสนทนาแบบเรียลไทม์
🎁 โบนัส: ใช้ 'วิธีการโทร 2 ครั้ง' การโทรครั้งแรกเป็นการวิจัยล้วนๆ โดยคุณถามเกี่ยวกับความท้าทายของพวกเขาโดยไม่เสนอขายอะไรเลย ในการโทรครั้งที่สอง คุณปรับแต่งการนำเสนอของคุณตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา ทำให้มีความเกี่ยวข้องสูงและยากที่จะเพิกเฉย
3. การประชุมและการสาธิตแบบพบหน้าหรือผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
การขายบางอย่างต้องการการพบปะกันแบบตัวต่อตัวเพื่อสร้างความไว้วางใจและปิดการขาย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบพบหน้าหรือการประชุมทางวิดีโอ การสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณแบบสดช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมและการปรับแต่งตามความต้องการแบบเรียลไทม์
⭐ ทำไมจึงสำคัญ:
การสาธิตแบบตัวต่อตัวและผ่านวิดีโอช่วยแก้ไขข้อโต้แย้งได้ทันที แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น ซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิก (SaaS) อสังหาริมทรัพย์ และการให้คำปรึกษา ซึ่งลูกค้าต้องการคำอธิบายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
🚀 วิธีที่ช่วย:
- สร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ให้ลูกค้าเป้าหมายได้เห็นผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานจริง
- ให้คำตอบทันทีต่อข้อกังวล เพื่อเร่งกระบวนการขาย
🎁 โบนัส: ใช้เทคนิค 'Reverse Demo' แทนที่จะอธิบายทุกฟีเจอร์ ให้ถามลูกค้าเป้าหมายว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคืออะไร จากนั้นปรับการสาธิตให้ตรงกับจุดปัญหาดังกล่าว โดยทำให้สั้นและทรงพลัง
4. แผนงาน 30-60-90 วัน
แผนการขาย 30-60-90 วัน คือ กรอบโครงสร้างที่มีระบบระเบียบซึ่งระบุเป้าหมายหลักและกิจกรรมสำหรับสามเดือนแรกในบทบาทการขายหรือการริเริ่มการขาย
30 วันแรกเน้นการเรียนรู้, 30 วันถัดไปเน้นการนำไปใช้, และ 30 วันสุดท้ายเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพ
⭐ ทำไมจึงสำคัญ:
แผนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรับพนักงานขายใหม่ การเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือการปรับโครงสร้างกลยุทธ์การขาย มันให้แผนที่ชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วัดความก้าวหน้า และสร้างความรับผิดชอบในขณะที่ลดความเสี่ยงของการปรับตัวช้า
🚀 วิธีที่ช่วย:
- ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายมีความมั่นใจได้อย่างรวดเร็วโดยการแบ่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้
- พัฒนาเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ โดยรับประกันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้พนักงานขายสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจตั้งแต่วันแรก เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว
🎁 โบนัส: ใช้แนวทางการวิศวกรรมย้อนกลับ—กำหนดว่าความสำเร็จจะมีลักษณะอย่างไรใน 90 วัน แล้วทำงานย้อนกลับเพื่อสร้างโครงสร้างแผนงาน
5. แผนการขายตามพื้นที่
แผนการขายที่เน้นพื้นที่มุ่งเน้นการแบ่งส่วนตามภูมิศาสตร์หรืออุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าทีมขายและการตลาดปรับแนวทางให้เหมาะสมกับภูมิภาคหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย องค์กรสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลงได้โดยการทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะและความต้องการของแต่ละพื้นที่หรือภาคส่วน
แนวทางนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงการขายแบบ B2B สภาพแวดล้อมการค้าปลีก และทีมขายภาคสนาม ซึ่งความรู้เฉพาะพื้นที่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
⭐ ทำไมจึงสำคัญ:
หากไม่มีแผนการจัดการเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตัวแทนขายอาจเสียเวลาไปกับลูกค้าที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือซ้ำซ้อนกับเพื่อนร่วมทีม โครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดต่อสื่อสารเป็นส่วนตัว และอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น
🚀 วิธีที่ช่วย:
- ให้ความสำคัญกับภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้น
- ลดการแข่งขันภายในทีมขายโดยการกำหนดความรับผิดชอบของพื้นที่อย่างชัดเจน
- ช่วยให้ตัวแทนปรับแนวทางตามข้อมูลประชากรของตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า
6. แผนการบริหารจัดการบัญชีลูกค้าหลัก
แผนนี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและระยะยาวมากกว่าการทำธุรกรรมครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง การนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าให้สูงสุด
⭐ ทำไมจึงสำคัญ:
การสูญเสียลูกค้าหลักส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ แผนการบริหารจัดการลูกค้าหลักช่วยให้ลูกค้าที่สำคัญได้รับการสนับสนุนอย่างมีความสำคัญ กลยุทธ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้าและเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า
🚀 วิธีที่ช่วย:
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง นำไปสู่ความภักดีที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการขายเพิ่ม
- ให้แน่ใจว่ามีกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าหลักแทนที่จะใช้แนวทางที่เหมาะกับทุกคน
- ช่วยทีมขายคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก
🎁 โบนัส: นำเมตริก "คะแนนสุขภาพลูกค้า" มาใช้เพื่อระบุและดำเนินการเชิงรุกในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าสำคัญที่มีความเสี่ยงก่อนที่พวกเขาจะยกเลิกการใช้บริการ
วิธีสร้างแผนการขาย ขั้นตอนต่อขั้นตอน
แผนการขายที่แข็งแกร่งให้แผนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ. มันระบุตลาดเป้าหมายของคุณ, กลยุทธ์การขาย, และขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อปิดการขายได้มากขึ้น. นี่คือคู่มือขั้นตอนการสร้างแผนการขายที่มีผลกระทบสูงซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์:
1. กำหนดวัตถุประสงค์การขายของคุณ
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดเวลา (SMART) วัตถุประสงค์ของคุณควรสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจโดยรวม และแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายการขายระยะสั้นและระยะยาว
▶️ ตัวอย่าง: แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น 'เพิ่มรายได้' ให้กำหนดเป้าหมาย SMART: เพิ่มยอดขายรายเดือนขึ้น 15% ภายในหกเดือนข้างหน้าโดยการปรับปรุงอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
2. ระบุตลาดเป้าหมายของคุณ
แผนการขายของคุณต้องกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณอย่างชัดเจน สร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อโดยละเอียดตามข้อมูลต่อไปนี้:
- อุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท (สำหรับ B2B) หรือข้อมูลประชากร (สำหรับ B2C)
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อย
- พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการตัดสินใจ
▶️ ตัวอย่าง: บริษัท B2B SaaS อาจมุ่งเป้าไปที่เอเจนซี่การตลาดขนาดกลางที่กำลังประสบปัญหาในการทำให้กระบวนการรายงานเป็นอัตโนมัติ
3. พัฒนากลยุทธ์การขาย
กลยุทธ์การขายของคุณควรรวมถึงการดึงดูด การมีส่วนร่วม และการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าอย่างละเอียด เลือกวิธีการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น:
- การขายขาเข้า: การตลาดเนื้อหา, SEO, การสัมมนาออนไลน์
- การขายขาออก: อีเมลหาลูกค้าใหม่, การติดต่อผ่าน LinkedIn, และการโทรโดยตรง
- แนวทางแบบผสมผสาน: การผสมผสานระหว่างวิธีการเข้าหาลูกค้า (Inbound) และวิธีการเข้าถึงลูกค้า (Outbound)
▶️ ตัวอย่าง: หากกลุ่มเป้าหมายของคุณชอบค้นคว้าข้อมูลก่อนตัดสินใจมีส่วนร่วม ให้เน้นการสร้างเนื้อหาเชิงให้ความรู้ และใช้ลำดับอีเมลเพื่อดูแลและนำทางพวกเขาผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
4. สรุปกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ
วางแผนขั้นตอนของทีมขายในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน กระบวนการขายที่ชัดเจนจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
นี่คือขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการขาย:
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- คุณสมบัติ
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
- การสาธิตผลิตภัณฑ์หรือการให้คำปรึกษา
- ข้อเสนอและการเจรจาต่อรอง
- ปิดการขาย
- การติดตามหลังการขาย
▶️ ตัวอย่าง: ตัวแทนขายที่บริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบ B2B อาจทำการตรวจสอบความปลอดภัยฟรีเป็นอันดับแรก จากนั้นนำเสนอแผนการลดความเสี่ยงที่ปรับให้เหมาะสมก่อนปิดการขาย
5. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและวิธีการติดตาม
แผนการขายของคุณควรกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดความสำเร็จและติดตามความก้าวหน้า
นี่คือ KPI ที่พบบ่อย ได้แก่:
|KPI
|สิ่งที่วัด
|เหตุใดจึงสำคัญ
|วิธีปรับปรุง
|อัตราการเปลี่ยนจากลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า
|เปอร์เซ็นต์ของลีดที่กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
|บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการบ่มเพาะลูกค้าและการทำงานด้านการขาย
|เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงการติดตามผล และปรับปรุงการนำเสนอขาย
|ขนาดของดีลเฉลี่ย
|รายได้เฉลี่ยต่อหนึ่งดีลที่ปิดได้
|ช่วยคาดการณ์รายได้และกำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคา
|ขายเพิ่ม ขายข้ามกลุ่ม และมุ่งเน้นลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
|ระยะเวลาของวงจรการขาย
|เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้า
|แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการขายในการนำผู้มุ่งหวังผ่านช่องทางการขาย
|อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ปรับปรุงการจัดการข้อโต้แย้ง และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ
|ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
|ต้นทุนรวมในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
|รับประกันผลกำไรโดยการบาลานซ์ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการขาย
|เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมาย ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
|อัตราการคงอยู่
|เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยังคงดำเนินการ
|วัดความภักดีของลูกค้าและศักยภาพของรายได้ระยะยาว
|ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, มอบรางวัลความภักดี
▶️ ตัวอย่าง: เพื่อระบุความต้องการในการฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายขายอาจติดตามการเติบโตของยอดขายรายเดือนและผลการปฏิบัติงานของตัวแทนแต่ละคน
6. สร้างแผนปฏิบัติการและกำหนดเวลา
แผนการขายของคุณควรมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนพร้อมกรอบเวลาและความรับผิดชอบ แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อให้ทีมขายทราบอย่างชัดเจนว่าควรเน้นอะไร
▶️ ตัวอย่าง: หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามา (inbound leads) ขึ้น 30% ในไตรมาสที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการของคุณอาจประกอบด้วย:
- สัปดาห์ที่ 1: เผยแพร่บทความบล็อกใหม่สามบทความและแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า
- สัปดาห์ที่ 2: เปิดตัวแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่อง
- สัปดาห์ที่ 3: ดำเนินการติดต่อผ่าน LinkedIn โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารระดับสูง (C-suite)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ระบบ CRM เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายและตั้งค่าการติดตามผลอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อช่วยในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การขาย
เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย, ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ, และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้.
นี่คือรายการเทคโนโลยีการขายทั้งหมดที่คุณต้องมี และแต่ละอย่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและดำเนินการด้านการขายอย่างไร:
- ซอฟต์แวร์ CRM: ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า และการติดตามความคืบหน้าของดีลต่างๆ ระบบนี้ช่วยในการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ มอบหมายงานติดตามผล และช่วยในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อการมีส่วนร่วมที่เฉพาะเจาะจง
- เครื่องมือวิเคราะห์การขาย:เครื่องมือการจัดการโครงการขายเหล่านี้เปลี่ยนข้อมูลการขายดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย, ระยะเวลาของวงจรการขาย, และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า. พวกมันช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุแนวโน้ม, ทำนายยอดขาย, และปรับปรุงกลยุทธ์การตั้งราคา
- แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขาย: แพลตฟอร์มเหล่านี้จัดเก็บเด็คนำเสนอ กรณีศึกษา คู่มือการรับมือข้อโต้แย้ง และเทมเพลตข้อเสนอไว้ในที่เดียว เพื่อให้พนักงานขายสามารถเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน:เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายช่วยขจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองโดยการอัตโนมัติการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะ ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่การขายแทนที่จะทำงานด้านเอกสาร
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการงาน และการติดตามโครงการระหว่างทีมขาย ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน การทำงานร่วมกันกับเอกสาร และการผสานการทำงานกับแชท ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
ClickUp: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมขาย
ClickUpแอปสำหรับงานประจำวัน ช่วยให้ทีมจัดระเบียบกระบวนการขาย ติดตามลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณต้องการระบบ CRM ที่ปรับแต่งตามความต้องการ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน หรือแดชบอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ClickUp Salesมอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่
นอกจากนี้ ClickUp Sales ยังช่วยให้สามารถผสานรวมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในดีลต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง
ClickUp Automation
นอกจากนี้ClickUp Automationsยังช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเองโดยการอัตโนมัติการมอบหมายงานให้กับลูกค้าเป้าหมาย การแจ้งเตือนการติดตาม และการอัปเดตสถานะของดีลต่างๆ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือขายหลัก เช่น HubSpot, Gmail, Slack และ Zapier เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดเชื่อมต่อกันในทุกแพลตฟอร์ม
ด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงาน ทีมขายสามารถติดตามสถานะของงานขาย ความคืบหน้าของดีล และประสิทธิภาพของทีมได้ในที่เดียว ClickUp ยังช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้ ทำให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น การติดตามแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมทราบสถานะของดีลและลำดับความสำคัญได้ตลอดเวลา
งานใน ClickUp
ClickUp Taskช่วยให้พนักงานขายสามารถจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายการงานที่ปรับแต่งได้ รายการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน ช่วยให้การมอบหมายงานติดตามผล การติดตามความคืบหน้าของดีล และการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์แชทในตัว, การแชร์เอกสาร, และการแสดงความคิดเห็น ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างตัวแทนขาย, ผู้จัดการ, และทีมข้ามสายงาน
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลหากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ
ด้วยความสามารถ ในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
เป้าหมาย ClickUp
คุณสมบัติของClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายการขายและติดตามความคืบหน้าได้ ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายรายได้ที่สำคัญ
ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะดีล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการมอบหมายงาน ช่วยให้พนักงานขายมีเวลาไปมุ่งเน้นการปิดการขายได้มากขึ้น
ด้วยClickUp สำหรับทีมขาย คุณ:
- ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อเคลื่อนย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบไปอย่างราบรื่น
- ติดตามประสิทธิภาพการขายแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพการขาย
- ปรับแต่งกระบวนการขายด้วยมุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่น (Kanban, รายการ หรือ ตาราง)
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการแชทในตัว เอกสาร และความคิดเห็น
- ใช้เทมเพลตแผนการขายที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ
- ตั้งและติดตามเป้าหมายรายได้โดยใช้ ClickUp Goals
- ซิงค์กับเครื่องมือการขายยอดนิยม เช่น HubSpot, Slack และ Gmail
เทมเพลตแผนการขาย ClickUp
เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้ทีมขายตั้งเป้าหมาย SMART สร้างแผนปฏิบัติการ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจ:
- กำหนดเป้าหมายการขายที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- กำหนดกลยุทธ์และวิธีการสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้า
- จัดระเบียบกิจกรรมการขายที่สำคัญและมอบหมายความรับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงและรับรองความสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม
ClickUp นำเสนอเทมเพลตเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นและติดตามดีลต่างๆ ในทุกขั้นตอนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpมาตรฐานการทำงานให้เป็นระบบ ทำให้ทีมสามารถทำตามแนวทางที่มีโครงสร้างได้สะดวกขึ้นในการจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและการปิดการขาย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถรักษาความเป็นระเบียบ ลดความไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้แนวทางขายมีความสม่ำเสมอ
นี่คือสิ่งที่ Blaine Labron รองประธานฝ่ายพาณิชย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีของPressed Juicery กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp สำหรับงานขาย:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
สร้างแผนการขายที่ขับเคลื่อนการเติบโตและผลลัพธ์ด้วย ClickUp
แผนการขายที่มีโครงสร้างดีเป็นกระดูกสันหลังของทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง. มันมอบทิศทางที่ชัดเจน, เป้าหมายที่สามารถวัดได้, และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายทางรายได้.
ไม่ว่าจะเป็นการใช้แคมเปญการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย การดูแลลูกค้าที่เข้ามา หรือการขายแบบมุ่งเน้นบัญชี การมีแผนงานที่ชัดเจนจะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขาย และยกระดับประสิทธิผลของการขายโดยรวม
โดยการผสานรวมโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น CRM, การวิเคราะห์การขาย, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ทีมขายสามารถลดความไม่มีประสิทธิภาพและปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น นี่คือจุดที่ClickUpนำกระบวนการวางแผนการขายไปสู่ระดับต่อไปด้วยการรวมการจัดการงานไว้ในที่เดียว, การอัตโนมัติของกระบวนการที่ทำซ้ำ, และการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายของคุณ ติดตามความคืบหน้า และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้