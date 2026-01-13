ทางเลือก AI สำหรับ Eesel ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนและการทำงานอัตโนมัติด้านความรู้

Eesel ทำงานได้ดีในฐานะชั้น Q&A ที่ชาญฉลาด เพียงแค่เชื่อมต่อ Slack, ใส่เอกสารของคุณเข้าไป และดูคำถามซ้ำๆ อย่าง 'ที่ไหนคือ...?' หายไป มันโดดเด่นเมื่อเป้าหมายคือการเปิดเผยความรู้อย่างรวดเร็วและลดการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมเริ่มจัดการปริมาณงานที่สูงขึ้น สายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการทำงานภายในที่เฉพาะเจาะจง ช่องว่างจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้บอทเพียงตัวเดียวที่แชร์กับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่จำกัด และการรายงานที่ตื้นเขิน ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ในคู่มือนี้ คุณจะได้สำรวจทางเลือกของ Eesel AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมากกว่าการให้คำตอบอย่างรวดเร็ว คุณจะพบกับเครื่องมือที่สามารถจัดการกับบอทและกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย เชื่อมต่อกับระบบช่วยเหลือและพื้นที่โครงการได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงสามารถทำงานอัตโนมัติในการคัดแยกและติดตามผลตั๋วงาน
มาเริ่มกันเลย!
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Eesel ในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ Eesel ในบล็อกนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการความรู้และงานแบบครบวงจรด้วยระบบอัตโนมัติที่เสริมด้วย AI และเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือสำหรับทีมทุกขนาดที่ประสานงานโครงการ, ตั๋วงาน, และเอกสารข้ามฟังก์ชัน
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์พร้อมด้วยงาน รายการ เอกสาร & เป้าหมาย, ClickUp Brain, โมเดล AI หลายรูปแบบ และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ฐานคุณสมบัติ
|การสนับสนุนลูกค้าและกระบวนการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมสนับสนุนและผลิตภัณฑ์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ตัวแทนสนับสนุน AI (Fibi), กล่องข้อความหลายช่องทาง, ศูนย์รวมความคิดเห็นแบบรวมศูนย์, บันทึกการเปลี่ยนแปลงและแผนงาน, การจัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็นจาก AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $37/เดือนต่อผู้ใช้
|อินเตอร์คอม
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการสนทนา การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการจัดเส้นทางงานสำหรับผู้จัดการและทีมขนาดใหญ่ โดยเน้นที่การส่งข้อความส่วนบุคคลและการเดินทางของลูกค้าที่มีคุณค่าสูง
|Fin AI Copilot สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ, การเข้าถึง API, การทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอน, เครื่องมือแชทสดและการส่งข้อความ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|น้ำใจช่วยเหลือ
|การจัดการความรู้และกระบวนการทำงานแบบบริการตนเองสำหรับทีมขนาดกลางที่สร้างฐานความรู้ภายในและภายนอกองค์กร
|ตัวแก้ไข Markdown ขั้นสูง, การดำเนินการด้วย AI สำหรับการค้นหา, การอนุญาตแบบละเอียด, และการวิเคราะห์การใช้บทความ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
|GPTGO
|การค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและกระบวนการสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว สรุป หรือคำตอบ
|การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, คำตอบทันทีจากแหล่งข้อมูลบนเว็บ, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
|ฟรี
|ไซต์จีพีที
|เวิร์กโฟลว์แชทบอท AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ฝึกฝนจากเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ สำหรับทีมปฏิบัติการภายในองค์กรที่ต้องการความคล่องตัว
|แชทบอทที่ปรับแต่งตาม URL/เอกสารของคุณ, ระบบตอบอัตโนมัติตลอด 24/7, รองรับหลายภาษา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
|แชทจีพีที
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาที่ยืดหยุ่นสำหรับการร่างเนื้อหา, สรุปเอกสาร, และตอบคำถามสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถปรับตัวได้สำหรับงานที่หลากหลาย
|การเข้าใจภาษาธรรมชาติ, ความจำบริบทการสนทนา, ผู้ช่วยที่กำหนดเองใน GPT Store, การวิเคราะห์โค้ด/ข้อมูล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|Zendesk
|กระบวนการทำงานสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรด้วยระบบตั๋วขั้นสูง การจัดเส้นทาง และการให้บริการแบบหลายช่องทาง สำหรับการดำเนินงานสนับสนุนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญด้วย AI, การสนับสนุนผ่านแชทบอทเชิงสนทนา, การวิเคราะห์ความรู้สึก, ระบบตั๋วแบบบูรณาการ, ผู้ช่วยเสมือนสำหรับเจ้าหน้าที่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|Tidio
|แชทแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติของแชทบอท AI ขั้นพื้นฐานสำหรับการสนับสนุนลูกค้าในสภาพแวดล้อมอีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|Lyro AI แชทบอท, วิดเจ็ตแชทสด, เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพ, กล่องข้อความหลายช่องทาง, คำแนะนำผลิตภัณฑ์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|Freshdesk
|ระบบช่วยเหลือและจัดการงานแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการสนับสนุนแบบหลายช่องทางและระบบบริการตนเองที่ผสานรวม
|Freddy AI สำหรับการตอบกลับอัจฉริยะและการสรุป, การทำงานอัตโนมัติและการจัดเส้นทางของตั๋ว, ข้อมูลเชิงลึกด้านความรู้สึก, การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Eesel AI?
หลายทีมประสบกับข้อจำกัดของ Eesel AI เมื่อพวกเขาต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ลึกขึ้น, บอทหลายตัว, หรือการผสานรวมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับระบบการจัดการความรู้หลักของพวกเขา
นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินทางเลือกของ Eesel 👇
- รองรับบอทและพื้นที่ทำงานหลายรายการ: ทำงานตัวแทน AI แยกกันแต่เชื่อมต่อสำหรับฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายความสำเร็จ ฝ่ายไอที หรือฝ่ายปฏิบัติการภายในองค์กร พร้อมการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แหล่งข้อมูลสดและสิทธิ์การเข้าถึง
- ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือหลักของคุณ: เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบช่วยเหลือ, เครื่องมือโครงการ, และฐานความรู้ AIเช่น ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence, และ Notion
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ: จัดการคำถามและคำตอบ, การคัดกรองด้วย AI, การจัดเส้นทาง, การจัดลำดับความสำคัญ, และการยกระดับปัญหาตาม SLA โดยกระบวนการทำงานจะสร้างงาน, อัปเดตข้อมูล, และแจ้งเตือนทีมโดยอัตโนมัติ
- ปรับใช้ข้ามช่องทางด้วยการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ: ให้บริการลูกค้าและทีมภายในผ่านวิดเจ็ตบนเว็บไซต์, ประสบการณ์ในแอป, อีเมล หรือแชท พร้อมการปรับแต่งแบรนด์, โทนการสื่อสาร และประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
- สร้างขึ้นจากความรู้การปฏิบัติงานจริง: ฝึกฝน AI ด้วยทั้งเอกสารและตั๋วหรือการสนทนาในอดีต เพื่อให้คำตอบสะท้อนวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมเครื่องมือสำหรับการจัดการเวอร์ชัน การตรวจสอบความถูกต้อง และการกำกับดูแลเนื้อหา
- รับประกันความถูกต้อง, การป้องกัน, และการมองเห็น: ติดตามคุณภาพของคำตอบ, อัตราการเบี่ยงเบน, และรูปแบบความล้มเหลว, และใช้การควบคุมเช่นเกณฑ์ความมั่นใจ, การส่งต่อให้มนุษย์, และการกระทำที่ถูกจำกัดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับการแก้ไข
- ปรับขนาดได้อย่างคล่องตัวด้วยราคาที่โปร่งใส: ขยายงานได้เกินกว่าโครงการหรือทีมเดียวโดยไม่ต้องจัดการหลายบัญชีหรือเสียค่าใช้จ่ายแอบแฝง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ก่อนจะมีระบบสนับสนุนดิจิทัล นวัตกรรมในเทคโนโลยีศูนย์บริการลูกค้าได้ช่วยจัดการการจราจรของลูกค้าได้ดีขึ้นเออร์นา ชไนเดอร์ ฮูเวอร์ได้คิดค้นระบบตรรกะการสลับสายโทรศัพท์ด้วยคอมพิวเตอร์ในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งให้ความสำคัญกับสายที่โทรเข้ามาและป้องกันการโอเวอร์โหลดในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น นี่เป็นรูปแบบแรกของการปรับสมดุลภาระงานอัตโนมัติในระบบสนับสนุน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Eesel AI
หากทีมของคุณกำลังเติบโตเกินกว่าการตอบคำถามแบบง่าย ๆ ทางเลือก AI ของ Eesel เหล่านี้จะมอบแนวทางการแก้ไขที่แข็งแกร่งขึ้น การจัดเส้นทาง การแบ่งกลุ่ม และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสนับสนุนภายในองค์กรอย่างแท้จริง 🚀
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และงานแบบครบวงจรพร้อมระบบอัตโนมัติ)
เมื่อ Eesel AI ถูกวางซ้อนบนโครงสร้างที่กระจัดกระจาย มันสามารถตอบคำถามและจัดการตั๋วได้ แต่การทำงานพื้นฐาน กระบวนการ และความรู้ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
ClickUp สำหรับทีมบริการแบบกำหนดเองพลิกโฉมสิ่งนี้ ด้วยฐานะเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มันนำ AI เอกสาร งาน และเวิร์กโฟลว์มารวมไว้ในระบบเดียว SOP เอกสารภายใน และคู่มือการสนับสนุนของคุณจะอยู่เคียงข้างกับตั๋วโครงการ และกระบวนการต่างๆ
สิ่งนี้ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขตโดยทำให้เอกสารประกอบเชื่อมโยงกับงานโดยตรง ดังนั้นเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) ของคุณก็สามารถอัปเดตได้อย่างถูกต้องตามบริบท
มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันกันเถอะ! 🤩
สร้างฐานความรู้สนับสนุนด้วย ClickUp Docs
สร้างฐานความรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, คู่มือปฏิบัติการ, ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), และบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน จากนั้นเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นไปยังรายการสนับสนุนหรืองานใน ClickUpได้โดยตรง เพื่อให้ทุกตั๋วมีคู่มือที่ถูกต้องเพียงคลิกเดียว
สร้างฐานความรู้ของคุณเอง 👇
รับคำตอบและตอบสนองตามบริบทด้วย ClickUp Brain
ตอนนี้คุณได้สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์แล้ว ให้หันมาใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์ม เพื่อค้นหาคำตอบ
ไม่เหมือนกับ Eesel AI, มันสามารถมองเห็นตั๋วปัจจุบัน, เอกสารที่เชื่อมโยง, การโต้ตอบกับลูกค้าครั้งก่อน, และงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มของคุณแล้ว ด้วยวิธีนี้, มันจะสังเคราะห์คำแนะนำโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับการจัดการความรู้, เพียงถามคำถามในภาษาธรรมชาติ
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- มีการหารืออะไรในที่ประชุมการขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว?
- อะไรคือวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวล่าสุดที่ได้รับการตกลงแล้วสำหรับปัญหาบิลลิ่งที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในสหภาพยุโรป?
- คู่มือการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุขัดข้องล่าสุดอยู่ที่ไหน?
ClickUp Brain มีประโยชน์เท่าเทียมกันเมื่อคุณกำลังสร้างหรือดูแลฐานความรู้ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถร่างบทความฐานความรู้ใหม่, มาโคร, SOPs, หรือการสรุปบทเรียนจากประวัติตั๋ว, ความคิดเห็น, หรือบันทึกการประชุมได้
ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Super Agents
ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถทำงานแบบหลายขั้นตอน ตอบคำถาม ดำเนินการต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งคำขอด้านไอทีผ่านClickUp Formsหรือระบบช่วยเหลือที่เชื่อมต่ออยู่ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการตั๋วไอทีของ ClickUpจะวิเคราะห์ปัญหา ประเมินความเร่งด่วน และส่งต่อไปยังคิวหรือเจ้าของที่เหมาะสมในทีมไอที นอกจากนี้ยังแสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบกพร่อง หรือตั๋วที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้ช่างเทคนิคสามารถเริ่มต้นงานด้วยข้อมูลครบถ้วน
ClickUp BrainGPT สำหรับปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนการใช้งานข้ามเครื่องมือ
ClickUp BrainGPTเชื่อมต่อคุณกับเครื่องมือภายนอก เช่น Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub และแม้กระทั่งเว็บ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มการค้นหา AI แบบรวมศูนย์ที่สามารถค้นหาตั๋วสนับสนุนและเอกสารในอดีตใน ClickUp รวมถึงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์, สัญญา, และฐานความรู้ภายนอกในระบบอื่น ๆ ได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานกับตั๋ว BrainGPT สามารถดึงเอกสาร API จาก Drive, บันทึกสถาปัตยกรรมจาก GitHub และเอกสารนโยบายจาก SharePoint ในขณะที่ยังคงยึดติดกับงานใน ClickUp
ไม่เหมือนกับ Eesel AI, BrainGPT ไม่ได้พึ่งพาโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว แต่ใช้การตั้งค่าแบบหลายโมเดล และให้คุณเลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ต้องการ
นอกจากนี้ฟีเจอร์ Talk to Text ใน ClickUpยังช่วยให้คุณให้คำแนะนำด้วยเสียง เช่น 'สรุปเหตุการณ์ P1 ห้าครั้งล่าสุดและสร้างงานติดตามผลสำหรับแต่ละทีม' ระบบจะถอดเสียงคำขอของคุณทันทีและให้สรุปโดยใช้ข้อมูลจากงาน เอกสาร โครงการ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนข้อมูลการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: สร้างAI CardsในClickUp Dashboardsเพื่อสรุปตั๋วที่เปิดอยู่, แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ, ระบุความเสี่ยงของ SLA, และตอบคำถาม
- จับประเด็นสำคัญที่นำไปใช้ได้จริง: บันทึกการประชุม การทบทวนเหตุการณ์ และการโอนงานด้วยClickUp AI Notetaker จากนั้นสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ รายการที่ต้องดำเนินการ และงานติดตามผล
- รักษาการสนทนาไว้ในที่ทำงานเดียวกัน: ถามคำถามในClickUp Chatเกี่ยวกับตั๋ว นโยบาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จากนั้นแปลงคำตอบเป็นงาน ความคิดเห็น หรือเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา
- รับข้อมูลเมตาของตั๋วที่สม่ำเสมอ:ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดป้ายกำกับตั๋วและเอกสารตามประเภทปัญหา พื้นที่ผลิตภัณฑ์ ระดับความรุนแรง กลุ่มลูกค้า หรือสาเหตุหลัก สิ่งนี้จะช่วยให้ ClickUp Brain และ AI Agents มีข้อมูลที่สม่ำเสมอในการดึงคำตอบที่ถูกต้องและระบุรูปแบบต่างๆ
- บังคับใช้การจัดลำดับความสำคัญในทุกขั้นตอนการทำงาน: ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเส้นทาง การส่งต่อปัญหา และการสรุปโดย AI ให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เร่งด่วน ข้อบกพร่องที่มีผลกระทบสูง และคำขอด้านปฏิบัติการที่สำคัญได้รับการจัดการเป็นลำดับแรก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจาก ClickUp สามารถปรับแต่งได้สูง ทีมอาจต้องใช้เวลาในการกำหนดค่าพื้นที่ ฟิลด์ การทำงานอัตโนมัติ และมุมมองต่างๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะรู้สึกเป็นธรรมชาติ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งที่สรุปได้:
ฉันชอบใช้ ClickUp มากจริง ๆ! การจัดการตั๋ว เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่เคยง่ายและราบรื่นขนาดนี้มาก่อน ทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว จัดระเบียบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและลงตัวสุด ๆ
หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา: พนักงานใหม่ทุกคนที่มาจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยเฉพาะ Jira จะสังเกตเห็นได้ทันทีว่า ClickUp นั้นใช้งานง่ายมาก ๆ การเรียนรู้แทบไม่ต้องใช้เวลาเลย พวกเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าการทำงานกับ ClickUp นั้นง่ายกว่า เร็วกว่า และดีกว่าเครื่องมือเก่า ๆ มากเพียงใด
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบและบริหารจัดการงานของเราอย่างแท้จริง รู้สึกเบาขึ้น ฉลาดขึ้น และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้
ฉันชอบใช้ ClickUp มากจริง ๆ! การจัดการตั๋ว เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่เคยง่ายและราบรื่นขนาดนี้มาก่อน ทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว จัดระเบียบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมาก
หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา: พนักงานใหม่ทุกคนที่มาจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยเฉพาะ Jira จะสังเกตเห็นได้ทันทีว่า ClickUp นั้นใช้งานง่ายมาก ๆ การเรียนรู้แทบไม่ต้องใช้เวลาเลย พวกเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าการทำงานกับ ClickUp นั้นง่ายกว่า เร็วกว่า และดีกว่าเครื่องมือเก่า ๆ มากเพียงใด
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบและบริหารจัดการงานของเราอย่างแท้จริง รู้สึกเบาขึ้น ฉลาดขึ้น และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้
📮 ClickUp Insight: 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราสารภาพว่าพวกเขาเปิดแท็บไว้สูงสุดถึง 15 แท็บเป็นเวลาหลายสัปดาห์! ใช่แล้ว หลายสัปดาห์!
แท็บซอมบี้เหล่านี้ 🧟 กินหน่วยความจำและพื้นที่ในจิตใจ ค่อยๆ ดูดความสนใจแม้จะถูกเพิกเฉย เป็นเศษซากความสนใจที่ค้างอยู่ซึ่งดึงพลังงานจากสิ่งที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ในเบื้องหลัง
ด้วย ClickUp's AI-powered Enterprise Search คุณสามารถปล่อยให้เว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเบราว์เซอร์ของคุณไปได้เลย ทุกสิ่งที่สำคัญสามารถค้นหาได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้
คุณสามารถถาม AI ของ ClickUp ได้ด้วยซ้ำว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และมันจะดึงบันทึกการประชุมมาให้คุณ!
2. ฟีเจอร์เบส (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์)
Featurebase จัดวางตำแหน่งตัวเองเป็นชั้นระหว่างบทสนทนาของลูกค้า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และทีมขายภายใน
การสนทนาจากแชทในแอป, อีเมล, และช่องทางชุมชนจะถูกรวมไว้ในกล่องข้อความเดียว และข้อเสนอแนะที่ส่งผ่านพอร์ทัล, วิดเจ็ต, หรือการผสานระบบแบบกำหนดเองจะกลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ใช้และบัญชีจริง
ทีมสามารถมอบคำตอบแบบบริการตนเองได้ทันทีผ่านการค้นหาด้วย AI ภายในศูนย์ช่วยเหลือโดยตรง โดยดึงข้อมูลที่ถูกต้องจากเอกสารประกอบโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติม
การอัปเดตผลิตภัณฑ์สามารถเผยแพร่และแบ่งกลุ่มได้โดยใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มีแบรนด์และวิดเจ็ตในแอป เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เหมาะสม และเมื่อสิ่งต่างๆ ต้องการการดูแลจากมนุษย์ ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดจะจัดการ SLA การกำหนดเส้นทาง การติดตามผล และการส่งต่อภายในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Featurebase
- รวมการสนทนาแบบหลายช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียวที่รวบรวมข้อความในแอป อีเมล และการสนทนาในชุมชน
- แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติด้วยตัวแทน AI ที่ใช้ฐานความรู้ ชื่อ Fibi AI Agent เพื่อตอบคำถามทั่วไปและกระตุ้นการดำเนินการ เช่น การขยายระยะเวลาทดลองใช้หรือส่วนลด
- รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มาโดยตรงผ่าน พอร์ทัลข้อเสนอแนะสาธารณะ วิดเจ็ตที่สามารถฝังในแอปได้ และการผสานรวมโดยตรง
- จัดลำดับความสำคัญของแนวคิดอย่างชาญฉลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจจับข้อมูลซ้ำและนำเสนอคำขอที่มีผลกระทบสูง
ข้อจำกัดของฟีเจอร์เบส
- ตัวแทน AI ไม่เรียนรู้โดยอัตโนมัติจากตั๋วที่แก้ไขแล้วหรือนำการสนทนาในอดีตมาใช้ซ้ำเพื่อสร้างความรู้ภายใน
- การรายงานและแดชบอร์ดขาดข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมที่ลึกซึ้งและการวิเคราะห์ขั้นสูง
การกำหนดราคาตามฟีเจอร์
- ฟรี
- การเติบโต: $37/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 129 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวจากฐานข้อมูลคุณสมบัติ
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Featurebase อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าได้กล่าวไว้:
เราชอบใช้ Featurebase เพราะมันทำให้การโพสต์บันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ของเราเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา […] เรายังใช้ตัวเลือกการขอฟีเจอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูและโหวตข้อเสนอแนะได้ ช่วยให้เราได้รับความสนใจได้เร็วขึ้น […] อย่างไรก็ตาม เราไม่ค่อยพอใจกับตัวเลือกผู้ชมที่มีอยู่เมื่อระบบส่งการอัปเดตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยัง Slack โดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้ฟีเจอร์ส่งอัตโนมัติเป็นหลักสำหรับการอัปเดตภายในทีมเท่านั้น
เราชอบใช้ Featurebase เพราะมันทำให้การโพสต์บันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ของเราเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา […] เรายังใช้ตัวเลือกการขอฟีเจอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูและโหวตข้อเสนอแนะได้ ช่วยให้เราได้รับความสนใจได้เร็วขึ้น […] อย่างไรก็ตาม เราไม่ค่อยพอใจกับตัวเลือกผู้ชมที่มีอยู่เมื่อมันส่งการอัปเดตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยัง Slack โดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้ฟีเจอร์ส่งอัตโนมัติเป็นหลักสำหรับการอัปเดตภายในทีมเท่านั้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อตั๋วเข้ามาเร็วกว่าที่ทีมจะประมวลผลได้ งานที่ต้องทำด้วยมือจะกลายเป็นคอขวดClickUp Automationsจะเข้ามาแทนที่การประสานงานด้วยมือด้วยกฎอัตโนมัติที่จัดเส้นทางตั๋วและรักษาฐานความรู้ให้คงอยู่
📌 ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ: เมื่อมีการสร้างตั๋วใหม่โดยมีระดับความสำคัญ = ฉุกเฉิน ให้มอบหมายตั๋วนี้ให้กับหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน ตั้งค่าวันครบกำหนดเป็นวันพรุ่งนี้ และโพสต์ความคิดเห็นภายใน
เพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของคุณไปอีกขั้นClickUp AI Fieldsจะทำงานร่วมกับเวิร์กโฟลว์เหล่านั้นเพื่อมาตรฐานและเสริมข้อมูลตั๋วโดยอัตโนมัติ
AI Fields สามารถ:
- สร้างการอัปเดตความคืบหน้า ตามกิจกรรมล่าสุด เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถเห็นสิ่งที่กำลังดำเนินการและสิ่งที่ติดขัด
- ตรวจจับความรู้สึกจากข้อเสนอแนะหรือการยกระดับปัญหา ช่วยให้คุณสามารถระบุงานที่ได้รับคะแนนเชิงลบได้
- สร้างรายการดำเนินการจากงานเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อให้การติดตามผลถูกบันทึกเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนและพร้อมใช้งาน
3. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการสนทนา, การมีส่วนร่วมกับลูกค้า, และการจัดเส้นทางของงาน)
Intercom เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์และปริมาณมาก สามารถทำงานได้ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน การให้ความรู้ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาและการรักษาลูกค้า
ทีมสามารถใช้งาน Intercom ได้ทั้งในรูปแบบชุดบริการลูกค้าครบวงจร (พร้อมระบบช่วยเหลือลูกค้ายุคใหม่ในตัว) หรือเชื่อมต่อตัวแทน AI หลักอย่าง Fin เข้ากับระบบช่วยเหลือลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เช่น Zendesk หรือ Salesforce
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่วิธีการที่มันปฏิบัติต่อ AI ในฐานะผู้ตอบสนองแรก Fin ได้รับการฝึกฝนตามขั้นตอน นโยบาย และแหล่งความรู้ของคุณ และผ่านการทดสอบในบทสนทนาจำลองก่อนการใช้งานจริง จากนั้นจึงนำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทางแชท อีเมล เสียง และโซเชียลมีเดีย
เมื่อ AI ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ระบบจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่มนุษย์ดำเนินการต่อ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Copilot
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ฝึกฝนและตรวจสอบพฤติกรรมของ AI โดยใช้ Fin Flywheel พร้อมการทดสอบที่ควบคุมได้ก่อนนำไปใช้งานจริง
- ซิงค์แหล่งความรู้ทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางผ่าน ศูนย์กลางความรู้ โดยดึงเนื้อหาจาก Notion, Confluence, Zendesk, ไฟล์ PDF และเว็บไซต์ต่างๆ
- ช่วยเหลือตัวแทนแบบเรียลไทม์ด้วย Copilot สำหรับการแก้ไขปัญหา การฝึกอบรม การแปลภาษา และคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไป
- จัดการการสนทนาและตั๋วร่วมกันโดยใช้ระบบช่วยเหลือรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการส่งต่อตามบริบท
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ความถูกต้องจะลดลงหากเอกสารไม่ได้รับการจัดโครงสร้างอย่างดี ไม่เป็นปัจจุบัน หรือเขียนไม่ชัดเจนสำหรับการใช้งานของ AI
- ฟินอาจประสบปัญหาในการตอบคำถามที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง เป็นเรื่องเฉพาะทาง หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่ปกติ และอาจจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ราคาอินเตอร์คอม
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Intercom อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
Fin เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการสนับสนุนของเรา มันให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดเวลาในการตอบสนองได้อย่างมาก ลูกค้าของเราชื่นชมความช่วยเหลือที่รวดเร็ว และทีมงานของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่กรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ [...] บางครั้งคำตอบอาจดูทั่วไปเกินไปหรือขาดบริบทที่เหมาะสมสำหรับคำถามเฉพาะของลูกค้า การควบคุมโทนเสียงได้ดียิ่งขึ้นและตัวเลือกการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เรา จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
Fin เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการสนับสนุนของเรา มันให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดเวลาในการตอบกลับได้อย่างมีนัยสำคัญ ลูกค้าของเราชื่นชมการช่วยเหลือที่รวดเร็ว และทีมงานของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่กรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ [...] บางครั้งคำตอบดูทั่วไปเกินไปหรือขาดบริบทที่เหมาะสมสำหรับคำถามเฉพาะของลูกค้า การควบคุมโทนเสียงได้ดียิ่งขึ้นและตัวเลือกการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เรา จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
4. Helpjuice (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และกระบวนการทำงานแบบบริการตนเอง)
Helpjuice เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วทันใจ แตกต่างจากเครื่องมือ AI อื่น ๆสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนเอกสารให้เป็นระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูง
ทีมต่างๆ เผยแพร่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับลูกค้าหรือวิกิภายในองค์กร จากนั้นพึ่งพาการค้นหาและแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแปลคำถามที่คลุมเครือหรือใช้คำไม่ถูกต้องให้กลายเป็นคำตอบที่แม่นยำภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที
ทีมผลิตภัณฑ์และทีมสนับสนุนการใช้งานใช้ระบบเดียวกันในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เร็วขึ้น, บันทึกกระบวนการเพียงครั้งเดียว, และรักษาการอัปเดตให้สอดคล้องกันในทุกภาษาและเวอร์ชัน
นอกจากนี้ยังเข้ากันได้ดีกับระบบนิเวศที่มีอยู่ โดยแสดงคำตอบภายใน Slack, Teams, เบราว์เซอร์ หรือวิดเจ็ตที่ฝังไว้ ทำให้ดีกว่าทางเลือกอื่นๆ ของ Helpjuice
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- ค้นหาคำตอบได้ทันทีด้วย Swifty AI Search ที่เข้าใจเจตนา ข้อผิดพลาดในการสะกด และภาษาธรรมชาติ
- แนะนำผู้ใช้ด้วยบทสนทนาผ่าน Swifty AI Chat ที่ฝังอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือและพอร์ทัลภายในองค์กรโดยตรง
- เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ด้วย การวิเคราะห์ฐานความรู้ด้วย AI ที่ช่วยเปิดเผยช่องว่างในการค้นหา ทางตัน และเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้งาน
- สร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนด้วยภาพโดยใช้ Wizardshot สำหรับการบันทึกกระบวนการอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- ทำงานได้ดีสำหรับการจัดทำเอกสาร แต่ขาดความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติกับการจัดการงาน, กระบวนการทำงาน, หรือระบบการดำเนินการ
- บทความที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปรากฏขึ้นเสมอไป แม้ว่าจะมีคำค้นหาอยู่ก็ตาม
ราคาของ Helpjuice
- ฐานความรู้: $249/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
- ฐานความรู้ AI: $449/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- ฐานความรู้ AI ไม่จำกัด: $799/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Helpjuice อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันกล่าวไว้ได้ดีที่สุด:
*พนักงานแชทสดช่วยเหลือดีมากและตอบกลับอย่างรวดเร็ว การผสานรวมและการปรับแต่งทำได้ง่ายมาก นี่เป็นความคิดเห็นจากคนที่มีความเข้าใจเรื่องการเขียนโค้ดในระดับพื้นฐานมากเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแชทบอท AI ฟรีที่สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากหากคุณมีทีมสนับสนุนด้านเทคนิคหรือลูกค้า... ฟีเจอร์ใหม่ๆ มักจะปล่อยออกมาให้ใช้งานก่อนที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์ เรามักจะรอการปล่อยเวอร์ชันใหม่ รอสักสองสามเดือนเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข จากนั้นจึงนำไปใช้งาน หากคุณพบข้อบกพร่องหรือสอบถามเกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันใหม่ที่จะมีขึ้น เราจะไม่มีการให้ SLA หรือ ETA ใดๆ บางครั้งเราต้องหาวิธีแก้ไขชั่วคราวและใช้ไปก่อน
*พนักงานแชทสดช่วยเหลือดีมากและตอบกลับอย่างรวดเร็ว การผสานรวมและการปรับแต่งทำได้ง่ายมาก นี่เป็นความคิดเห็นจากคนที่มีความเข้าใจเรื่องการเขียนโค้ดในระดับพื้นฐานมากเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแชทบอท AI ฟรีที่สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากหากคุณมีทีมสนับสนุนด้านเทคนิคหรือลูกค้า... ฟีเจอร์ใหม่ๆ มักจะปล่อยออกมาให้ใช้งานก่อนที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์ เรามักจะรอการปล่อยเวอร์ชันใหม่ รอสักสองสามเดือนเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข จากนั้นจึงนำไปใช้งาน หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือสอบถามเกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันใหม่ที่จะมาถึง จะไม่มีการให้ SLA หรือ ETA ใด ๆ ทั้งสิ้น บางครั้งเราต้องหาวิธีแก้ไขชั่วคราวและใช้ไปก่อน
🔍 คุณรู้หรือไม่? นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วจิตวิทยาผู้บริโภคยังมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้ใช้รับรู้ระบบอัตโนมัติอีกด้วย งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อ AI ดูเหมือนมีตัวตนทางสังคมมากขึ้น เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าตนเองได้รับการเข้าใจ ไม่ใช่แค่ "กำลังคุยกับเครื่องจักร" พวกเขามักจะมีมุมมองเชิงบวกต่อประสบการณ์นั้น และมีแนวโน้มที่จะยอมรับผู้ช่วยอัตโนมัติมากขึ้น
5. GPTGO (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและกระบวนการสร้างเนื้อหา)
ไม่เหมือนกับฐานความรู้แบบดั้งเดิมหรือแพลตฟอร์มตัวแทน AI GPTGO (เดิมชื่อ GooGPT) เป็นชั้นการค้นหา AI แบบไฮบริดที่ผสมผสานผลลัพธ์เว็บสไตล์ Google กับคำตอบสไตล์ ChatGPT โดยไม่ต้องตั้งค่าหรือนำเข้าเอกสารภายใน ทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออย่าง Eesel AI ซึ่งอาศัยแหล่งความรู้ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
GPTGO สามารถใช้เป็นเพื่อนคู่คิดในการวิจัยและทำความเข้าใจประเด็นที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยร่างคำตอบหรือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบก่อนที่จะเผยแพร่เข้าสู่ฐานความรู้จริง
นอกจากนี้ ยังไม่ต้องการบัญชีผู้ใช้ และเน้นความเป็นส่วนตัว. นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ได้ในระยะเริ่มต้นของการสืบสวน เช่น เมื่อทีมต้องการบริบทอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบเครื่องมือภายในหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPTGO
- ถามคำถามติดตามผลในเชิงสนทนาโดยใช้โหมดแชท Ask GPT โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการค้นหา
- ค้นหาทั่วโลกและครอบคลุมอย่างครบถ้วนด้วยการสนับสนุนการค้นหาและการตอบกลับหลายภาษาในกว่า 100 ภาษา
- รักษาความเป็นนิรนามของผู้ใช้ผ่านการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการติดตามข้อมูลส่วนบุคคลหรือกิจกรรม
- เข้าถึงฐานความรู้ที่มีอยู่ของคุณผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านเว็บอินเตอร์เฟซที่เบา, ส่วนขยายของ Chrome, และประสบการณ์ที่เหมาะกับมือถือ
ข้อจำกัดของ GPTGO
- มันไม่สามารถเรียนรู้ความชอบหรือบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณได้จริง ๆ เหมือนเครื่องมือภายใน
- ไม่มีการเข้าถึงหรือการผสานรวมกับเครื่องมือส่วนตัวของคุณ
ราคาของ GPTGO
- ฟรี
คะแนนและรีวิว GPTGO
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
6. SiteGPT (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แชทบอท AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดยฝึกฝนจากเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ)
SiteGPT เข้าถึงการสนับสนุนด้วย AI จากมุมมองภายนอกสู่ภายใน แทนที่จะขอให้ทีมสร้างฐานความรู้แยกต่างหากหรือย้ายเนื้อหาไปยังระบบใหม่ มันเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของคุณ ศูนย์ช่วยเหลือ ไฟล์ PDF และเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จากนั้นจึงเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอินเทอร์เฟซแบบสนทนาสด
คุณเพียงวาง URL หรืออัปโหลดไฟล์ จากนั้น SiteGPT จะสแกน ตีความ และประยุกต์ใช้เนื้อหาเหล่านั้นเข้าสู่แชทบอทที่ทำงานเสมือนผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าใช้งานสูง ซึ่งคำถามมักซ้ำกัน ข้อมูลบริบทเปิดเผยต่อสาธารณะ และความเร็วสำคัญกว่าการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างเช่น ผู้นำฝ่ายสนับสนุนสามารถใช้เพื่อเบี่ยงเบนคำถามซ้ำ ๆ เช่น 'สิ่งนี้ทำงานอย่างไร?' ก่อนที่ตั๋วจะเข้าสู่คิว
คุณสมบัติเด่นของ SiteGPT
- แนะนำการสนทนาเชิงรุกผ่าน คำแนะนำด่วน ที่แสดงคำถามที่มีความตั้งใจสูงและคำถามที่พบบ่อย
- จับคู่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอัตโนมัติผ่านการสร้างลูกค้าเป้าหมายในตัวระหว่างการโต้ตอบกับการสนับสนุน
- ทำให้การดำเนินการเป็นอัตโนมัติผ่านแชทโดยใช้ ฟังก์ชัน ที่แปลงภาษาธรรมชาติเป็นการดำเนินการภายในแอปหรือระบบ
- ติดตามและปรับปรุงการตอบสนองด้วย สรุปอีเมล และ ประวัติการแชท ที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ SiteGPT
- ออกแบบมาเพื่อแชทกับลูกค้าบนเว็บไซต์เป็นหลัก ไม่ใช่สำหรับการดำเนินงานความรู้ภายในองค์กรหรือกระบวนการทำงานข้ามทีม
- รองรับการเชื่อมต่อโดยตรงได้น้อยมาก ซึ่งจำกัดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบช่วยเหลือ เครื่องมือโครงการ หรือระบบภายในองค์กรได้อย่างลึกซึ้ง
ราคา SiteGPT
- เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสี่คน
- ขนาด: $429/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SiteGPT
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SiteGPT อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ลูกค้าพูดจริง ๆ:
มันนำเสนอวิธีการปฏิบัติจริงในการโต้ตอบกับระบบสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ที่อยู่บ้านและกำลังมองหาสูตรอาหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่ ๆ พวกเขามีการเริ่มต้นปฏิวัติ AI อย่างแน่นอน แต่พวกเขายังไม่ได้ตามทันกับเทรนด์สมัยใหม่ทั้งหมด และแน่นอนว่ามีฟีเจอร์ที่ดีกว่าที่สามารถพบได้ที่อื่น แต่ GP. T ยังคงทำทุกอย่างได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำทุกอย่างถูกต้องก็ตาม
มันนำเสนอวิธีการปฏิบัติจริงในการโต้ตอบกับระบบสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ที่อยู่บ้านและกำลังมองหาสูตรอาหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ พวกเขาได้เริ่มต้นการปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์อย่างแน่นอน แต่พวกเขายังไม่ได้ตามทันเทรนด์สมัยใหม่ทั้งหมด และแน่นอนว่ามีฟีเจอร์ที่ดีกว่าที่สามารถพบได้ที่อื่น แต่ GP. T ยังคงทำทุกอย่างได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำทุกอย่างถูกต้องก็ตาม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 บอท SmarterChildบน AOL Instant Messenger และ MSN Messenger ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หลายล้านคนด้วยการตอบโต้แบบสนทนาและลักษณะนิสัยที่สนุกสนาน
7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาที่ยืดหยุ่นสำหรับการร่างเนื้อหาและตอบคำถาม)
ต่างจาก Eesel AI ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมตัวแทนจากเอกสารภายในและตั๋วChatGPTเริ่มต้นเป็นโมเดลที่ว่างเปล่าแต่มีความสามารถสูงที่สามารถปรับแต่งได้ผ่านคำสั่ง, ไฟล์ที่อัปโหลด, โครงการ, หรือ GPT ที่กำหนดเอง
ใช้เพื่อวิเคราะห์กรณีปัญหาที่ซับซ้อน, ร่างคำตอบที่มีความละเอียดอ่อน, หรือสรุปหัวข้อที่ยาวของลูกค้า. คุณสามารถตรวจสอบเอกสารขนาดใหญ่, รวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย, หรือทดสอบความชัดเจนของเอกสารก่อนเผยแพร่ได้.
Custom GPTs ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง 'ผู้ช่วย AI ภายในองค์กร' ได้โดยการอัปโหลดเอกสารและกำหนดพฤติกรรม โดยไม่ต้องผูกมัดกับการใช้งานเต็มรูปแบบที่ลูกค้าเห็น
แม้ว่า ChatGPT จะไม่ได้ฝังตัวอยู่ในระบบช่วยเหลือของคุณหรือจัดการตั๋วโดยอัตโนมัติเหมือนกับ Eesel แต่ ChatGPT ก็โดดเด่นในฐานะคู่คิดและศูนย์กลางข้อมูลภายนอกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- จัดระเบียบงานที่ดำเนินระยะยาวด้วย โปรเจกต์ ซึ่งรวบรวมแชท ไฟล์ และบริบทต่างๆ ไว้ภายใต้เป้าหมายร่วมกัน
- ดำเนินการวิจัยจากหลายแหล่งโดยใช้ การวิจัยเชิงลึก เพื่อสังเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลจากทั่วทั้งเว็บ
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนผ่าน โหมดตัวแทน ที่สามารถนำทางเว็บไซต์ แก้ไขไฟล์ และทำงานหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
- เหตุผลผ่านข้อมูลของคุณเองด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้ Python สำหรับการคำนวณ การทำความสะอาด และการแสดงผล
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คำตอบอาจฟังดูมั่นใจแต่ยังต้องการการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เรื่องที่มีความเร่งด่วน หรือหัวข้อที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
- ขาดระบบป้องกันในตัวสำหรับองค์กรในการควบคุมโทนเสียง, ตรรกะการยกระดับปัญหา, หรือกระบวนการอนุมัติการตอบกลับ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- แผนพลัส: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- โปรแพลน: 200 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT ว่าอย่างไรบ้าง?
รีวิวจากประสบการณ์ตรงที่ควรอ่าน:
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความสามารถในการเข้าใจบริบทและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ทันที มันช่วยฉันในการร่างอีเมลที่เป็นมืออาชีพ ปรับปรุงไวยากรณ์ของฉัน และคิดไอเดียเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว […] บางครั้ง ข้อมูลที่ให้มาอาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือล้าสมัย ดังนั้นฉันจึงต้องตรวจสอบข้อมูลสำคัญซ้ำเสมอ นอกจากนี้ เวอร์ชันฟรีมักจะทำงานช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดเมื่อต้องทำงานเร่งด่วน จะดีมากหากมีการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์มากขึ้น *
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความสามารถในการเข้าใจบริบทและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ทันที มันช่วยฉันในการร่างอีเมลที่เป็นมืออาชีพ ปรับปรุงไวยากรณ์ของฉัน และคิดไอเดียเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว […] บางครั้ง ข้อมูลที่ให้มาอาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือล้าสมัย ดังนั้นฉันจึงต้องตรวจสอบข้อมูลสำคัญให้ตรงกันเสมอ นอกจากนี้ เวอร์ชันฟรีมักจะช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องทำงานเร่งด่วน หากมีการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์มากขึ้นจะดีมาก *
8. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรและประสบการณ์แบบหลายช่องทาง)
ในฐานะหนึ่งในแชทบอทฐานความรู้ชั้นนำ Zendesk ช่วยให้ทีมต่างๆ ใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาภายในศูนย์ช่วยเหลือ ตัวแทน AI ของมันดึงข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือ, Confluence และตั๋วในอดีตเพื่อจัดการกับคำขอจริงตั้งแต่ต้นจนจบ
แทนที่จะเริ่มต้นด้วยเอกสารและสร้างตัวแทนรอบๆ เอกสารเหล่านั้น Zendesk เริ่มต้นด้วยการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์และเพิ่มชั้นของข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในตั๋ว การสนทนา และช่องทางต่างๆ โดยตรง
มันรวมศูนย์การสนทนาโดยใช้ ระบบตั๋วแบบหลายช่องทาง (Omnichannel Ticketing) ที่รวมอีเมล, แชท, เสียง, โซเชียล, และการส่งข้อความเข้าด้วยกัน จากนั้นทุกข้อความในทุกช่องทางจะกลายเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพร้อมประวัติการสนทนาทั้งหมดแนบอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นอัตโนมัติด้วย Zendesk AI Agents ที่สามารถวิเคราะห์คำขอและดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องส่งต่อให้มนุษย์
- แสดงคำตอบที่เชื่อถือได้ผ่าน Zendesk Knowledge ที่ซิงค์ศูนย์ช่วยเหลือ แหล่งข้อมูลภายนอก และเอกสารภายในองค์กร
- จัดการเสียงในระดับใหญ่ด้วย ตัวแทน AI เสียง ที่สร้างขึ้นเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ แก้ไขปัญหา และดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน
- แนะนำผู้ดูแลระบบอย่างเชิงรุกด้วย Admin Copilot ที่เน้นความเสี่ยง, ความสำคัญ, และการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ในขณะที่การออกตั๋วขั้นพื้นฐานนั้นง่าย การกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ระบบอัตโนมัติ และการผสานรวมข้ามโมดูลนั้นต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญ
- การแชทและการจัดการตั๋วบนอุปกรณ์มือถือมักถูกอธิบายว่าใช้งานยากหรือไม่เหมาะสมสำหรับการทำงานประจำวันของเจ้าหน้าที่
ราคาของ Zendesk
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 219 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (6,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
รีวิวนี้บอกทุกอย่างอย่างแท้จริง:
1. แพลตฟอร์มที่ผสานรวมได้ดีและง่ายดาย พร้อมส่วนขยายที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการจัดการตั๋ว 2. แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ แดชบอร์ดใช้งานง่ายมากและสามารถเห็นตัวเลือกได้โดยตรง 3. เราสามารถดูประวัติของตั๋วและสร้างและค้นหา KB ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงในแผงตั๋วเท่านั้น การคำนวณกำลังคน และการแชทและโทรนั้นสมบูรณ์แบบ และไม่ต้องการคำแนะนำใด ๆ ในการเริ่มต้นและทำงาน [...] อินเตอร์เฟซช้ามากหากแล็ปท็อปถูกตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ของบริษัทและเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
1. แพลตฟอร์มที่ผสานรวมได้ดีและง่ายดาย พร้อมส่วนขยายที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการจัดการตั๋ว 2. แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ แผงควบคุมใช้งานง่ายมากและสามารถเห็นตัวเลือกได้โดยตรง 3. เราสามารถดูประวัติของตั๋วและสร้างและค้นหา KB ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงในแผงตั๋วเท่านั้น การคำนวณกำลังคน และการแชทและโทรนั้นสมบูรณ์แบบ และไม่ต้องการคำแนะนำใด ๆ ในการเริ่มต้นและทำงาน [...] อินเตอร์เฟซจะช้าลงมากหากแล็ปท็อปถูกตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ของบริษัทและเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับระบบสนทนาที่ออกแบบมาอย่างดี พวกเขาจะประสบกับ ภาระทางความคิดที่น้อยลงเมื่อเทียบกับการนำทางเมนูที่ซับซ้อนหรือการค้นหาเอกสารที่หนาแน่น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าความพยายามทางจิตใจที่ลดลงนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความหงุดหงิดที่น้อยลง
9. Tidio (เหมาะที่สุดสำหรับการแชทแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติของแชทบอท AI ขั้นพื้นฐาน)
Tidio ใช้แนวทางที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับผู้ใช้มากกว่าในการสนับสนุนด้วย AI เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
จุดแข็งของมันอยู่ที่การรวมแชทสด, ระบบช่วยเหลือพื้นฐาน, และตัวแทน AI (Lyro) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน. ทางเลือกนี้เหมาะที่สุดเมื่อคุณต้องการที่จะทำให้คำถามที่ซ้ำซากของลูกค้าเป็นอัตโนมัติและรวบรวมลูกค้าเป้าหมาย.
Lyro AI ได้รับการฝึกฝนเฉพาะบนเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วที่คุณให้เท่านั้น ซึ่งช่วยให้คำตอบถูกควบคุมและสอดคล้องกับแบรนด์ อย่างไรก็ตาม นี่ก็หมายความว่ามันมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเหตุผลข้ามระบบภายในหลายระบบ
สำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การแลกเปลี่ยนนี้มักคุ้มค่า Tidio ให้ความสำคัญกับความเร็ว ความคุ้มค่าด้านต้นทุน และความง่ายในการใช้งานมากกว่าการจัดการความรู้ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidio
- คุยกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านวิดเจ็ตเว็บไซต์น้ำหนักเบาสำหรับการคุยสดและบอท
- รวมการสนทนาจากแชท อีเมล Instagram Messenger และ WhatsApp ไว้ในกล่องข้อความเดียว
- เปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าอย่างเชิงรุกด้วย ระบบอัตโนมัติ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งสามารถส่งข้อความตามพฤติกรรม
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติด้วยบอทที่รวบรวมข้อมูล นัดหมายการประชุม และส่งต่อคำขอ
ข้อจำกัดของ Tidio
- บางกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติของแชทบอทมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขเฉพาะกรณีสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นเส้นตรง
- ผู้ใช้รายงานว่ามีข้อจำกัดเมื่อพยายามใช้งาน Lyro AI พร้อมกันกับบางกระบวนการแชทบอทที่ปรับแต่งเอง
ราคาของ Tidio
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- คอร์: $39/เดือน
- การเติบโต: $59/เดือน
- เพิ่มเติม: $749/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Tidio
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tidio อย่างไรบ้าง?
ดึงมาจากความคิดเห็นของลูกค้า:
สิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดคือความใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มและความรวดเร็วในการติดตั้งบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง […] แม้ว่าจะทำงานได้ดี แต่ฉันสังเกตเห็นว่าบางระบบอัตโนมัติอาจมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากขึ้น ในบางช่วงเวลา การเรียนรู้ลำดับการสนทนาอาจซับซ้อนและต้องอาศัยการลองผิดลองถูก ฉันยังต้องการตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากตัวเลือกปัจจุบันมีประโยชน์แต่ค่อนข้างจำกัดหากต้องการการติดตามที่ละเอียดมากขึ้น
สิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดคือความใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มและความรวดเร็วในการติดตั้งบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง […] แม้ว่าจะทำงานได้ดี แต่ฉันสังเกตเห็นว่าบางระบบอัตโนมัติอาจมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากขึ้น ในบางช่วงเวลา การเรียนรู้ลำดับการสนทนาอาจซับซ้อนและต้องอาศัยการลองผิดลองถูก ฉันยังต้องการตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากตัวเลือกปัจจุบันมีประโยชน์แต่ค่อนข้างจำกัดหากต้องการการติดตามที่ละเอียดมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1980ระบบตอบรับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ(IVR) ได้ถือกำเนิดขึ้น ช่วยให้ผู้โทรสามารถโต้ตอบกับเมนูที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือสร้างขึ้นด้วยระบบสังเคราะห์เสียงได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่มนุษย์
10. Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับระบบช่วยเหลือและระบบตั๋วที่เสริมด้วย AI)
Freshdesk เป็นซอฟต์แวร์บริการลูกค้าบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก Freshworks ซึ่งช่วยให้ธุรกิจจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ (อีเมล แชท โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์)
มันใช้ระบบช่วยเหลือและระบบตั๋วเพื่อทำให้การสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตของตัวแทน และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ทุกการติดต่อจะกลายเป็นตั๋วที่มีประวัติ ผู้รับผิดชอบ และความรับผิดชอบ Freddy AI ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อทำให้การส่งต่ออัตโนมัติ แนะนำคำตอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- รวมทุกช่องทางของลูกค้าไว้ในศูนย์ช่วยเหลือเดียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นประวัติการสนทนาทั้งหมด
- แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากพื้นที่ทำงานเดียวด้วย ศูนย์บัญชาการ ที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทีม
- เบี่ยงเบนการรับบัตรปัญหาด้วยบริการตนเองโดยการสร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้และศูนย์ช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- เมื่อกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานเพิ่มขึ้น การติดตามว่าเหตุใดตั๋วจึงทำงานในลักษณะนั้นหรือการแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติจึงเป็นเรื่องยาก
- ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการคืนเงินได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกโดยผู้ใช้บางราย
ราคาของ Freshdesk
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 219 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshdesk อย่างไรบ้าง?
ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ควรค่าแก่การจดจำ:
ฉันพบว่า Freshdesk มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในการจัดเรียงตั๋วให้กับตัวแทนที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือที่ดีมากพร้อมระบบอัตโนมัติในการจัดการตั๋ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน […] ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหลายครั้งแล้ว และมันค่อนข้างน่าเบื่อที่จะให้เรื่องต่างๆ ได้รับการแก้ไข บางครั้งระบบอัตโนมัติก็ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ทำให้ตั๋วถูกมอบหมายให้กับตัวแทนที่ไม่ถูกต้อง
ฉันพบว่า Freshdesk มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในการจัดเรียงตั๋วให้กับตัวแทนที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือที่ดีมากพร้อมระบบอัตโนมัติมากมายในการจัดการตั๋ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน […] ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหลายครั้งแล้ว และมันค่อนข้างน่าเบื่อที่จะแก้ไขปัญหา บางครั้งระบบอัตโนมัติก็ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ทำให้ตั๋วถูกมอบหมายให้กับตัวแทนที่ไม่ถูกต้อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักปรัชญา ไมเคิล โพลานีได้ชี้ให้เห็นถึงปริศนาว่า เรามักรู้มากกว่าที่เราสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ความรู้ที่เรียกว่า "ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว" นี้ได้กลายเป็นความท้าทายทางจิตวิทยาและเทคนิคสำหรับระบบอัตโนมัติ เนื่องจากระบบในยุคแรก ๆ มีปัญหาในการจำลองสัญชาตญาณและการตัดสินใจของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม โมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหานี้
รวมศูนย์ความรู้และการทำงานไว้ใน ClickUp
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ Eesel โดดเด่นในฐานะเครื่องมือเดี่ยว หรือเป็นปลั๊กอินเสริมที่คุณสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์ พวกมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอบโจทย์เฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความรู้ การให้คำตอบผ่านแชท หรือระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุน
แต่การรวมเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกันก็ยังคงหมายถึงการต้องสลับบริบท, สิทธิ์การเข้าถึง, และการเปลี่ยนแอปเพื่อทำงานให้เสร็จ
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร มันมอบระบบนิเวศการจัดการความรู้และการสนับสนุนที่ครบถ้วนไว้ในที่เดียว
