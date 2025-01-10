เครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้

รายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมไอทีปี 2025 ของ CompTIAเน้นย้ำถึงแนวโน้มที่น่าทึ่ง: 22% ของบริษัทกำลังผสาน AI อย่างเข้มข้น, 33% กำลังใช้ AI อย่างเลือกสรรมากขึ้น, และ 45% ยังคงสำรวจศักยภาพของมันอยู่
ดังที่ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็น เมื่อพูดถึง AI ธุรกิจต่าง ๆ กำลังก้าวจากการทดลองไปสู่การนำไปใช้จริงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่พนักงานความรู้ทำงานให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในงานประจำวันของพวกเขาอย่างพื้นฐาน สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวัน ตอนนี้สามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผู้ทำงานด้านความรู้ดำเนินการงานของตน—ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลข้อมูล การสร้างเนื้อหา หรือการตัดสินใจ ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะแบ่งปันเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่ทีมของฉันและฉันได้ทดสอบและวิธีที่พวกมันสามารถทำให้งานความรู้ประจำวันของคุณง่ายขึ้น
ใครคือผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้?
ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้คือบุคคลที่มีงานหลักเกี่ยวข้องกับการ จัดการและประยุกต์ใช้ข้อมูล พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา สร้างเนื้อหา และตัดสินใจโดยอาศัยความเชี่ยวชาญมากกว่าการใช้แรงงาน
🧠เกร็ดความรู้: ปีเตอร์ ดรักเกอร์ เป็นผู้คิดค้นคำว่า "คนทำงานเชิงความรู้" ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1960 และคำนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ประกอบด้วยผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษา, นักการตลาด, วิศวกร, และนักพัฒนาซอฟต์แวร์. งานของพวกเขามักต้องการการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง, ความคิดสร้างสรรค์, และการร่วมมือ.
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ความรู้จะทรงพลังที่สุดเมื่อได้แบ่งปันออกไป ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะร่วมสร้างเสริมความเข้าใจร่วมกันในทีมด้วยการบันทึกผลงานของตนเอง ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำงานด้านความรู้?
เนื่องจากผู้ทำงานด้านความรู้เช่นผมต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล AI จึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลัง คัดกรองข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้เร็วกว่ามนุษย์ทุกคน ในโลกที่ความรู้คือพลัง AI ช่วยให้ผู้ทำงานด้านความรู้สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เมื่อฉันเริ่มใช้เครื่องมือ AI แบบนี้เป็นครั้งแรก ฉันรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย บางตัวสัญญาว่าจะ "เปลี่ยนแปลงงานด้านความรู้" ในขณะที่บางตัวอ้างว่าเป็น "ตัวเปลี่ยนเกม" หลังจากที่ได้ทดลองใช้หลายตัวแล้ว ฉันได้คิดค้นรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมทุกตัวควรมี:
- ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย: สามารถจัดการงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเนื้อหา หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานได้หรือไม่? บางเครื่องมืออาจถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกรณีเฉพาะ แต่หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับหลายฟังก์ชัน คุณจะต้องมีเครื่องมือที่สามารถทำได้ทุกอย่าง
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: มันสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนได้หรือไม่ แทนที่จะเพียงแค่แสดงข้อมูลดิบออกมา? ท้ายที่สุดแล้ว นั่นคือสิ่งที่ AI สัญญาไว้!
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รองรับการทำงานเป็นทีมด้วยเอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือการอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือไม่?
- ความง่ายในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายหรือไม่ หรือคุณจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจ?
- ความสามารถในการขยาย: ระบบจะสามารถปรับตัวได้เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น หรือทีมจะต้องพัฒนาตัวเอง?
- ความปลอดภัย: มันปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งหรือไม่?
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อเลือกเครื่องมือ AI ให้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาด้านจริยธรรมเป็นอันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการจัดการข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ระวังอคติที่อาจเกิดขึ้นในอัลกอริทึมของ AI และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานของคุณ
เกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง ในขณะที่กำจัดสิ่งรบกวนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่ไร้สาระในตลาด
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้
หลังจากทดลองใช้ตัวเลือกมากมายนับไม่ถ้วน ฉันได้คัดเลือกเครื่องมือ AI ชั้นนำที่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นและสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในงานประจำวันของฉัน
เครื่องมือเหล่านี้ได้ช่วยทำให้ทุกอย่างในโลกธุรกิจง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการสร้างเนื้อหา ทำให้ฉันและคนอื่นๆ ในทีมสามารถบรรลุผลสำเร็จได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้และการจัดการโครงการด้วย AI)
ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ClickUpช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้ฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยมากขึ้น ผู้ทำงานที่ต้องใช้ความรู้ส่วนใหญ่ใช้ ClickUp สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนและจัดระเบียบเอกสารฐานความรู้ ไปจนถึงการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ
เขียน, สรุป, และติดตามข้อมูลล่าสุดด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Docs
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งช่วยสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงคุณภาพของข้อความ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงการสรุปการประชุม อีเมล หรือเอกสารขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายงานการประชุมแบบยืนเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ แปลงข้อความของคุณใน ClickUp Chat ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในคลิกเดียว และระดมความคิดร่วมกับคุณเพื่อให้การตัดสินใจของคุณรอบด้านและสมดุลยิ่งขึ้น
ทีมสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างวิกิที่สวยงามได้—ตั้งแต่บุคลิกภาพของผู้ซื้อไปจนถึงคู่มือพนักงาน—ซึ่งเก็บข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Docs ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ลดความจำเป็นในการแก้ไขหลายครั้งและการสื่อสารกลับไปกลับมา
👀คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถสอบถาม ClickUp Brain ด้วยภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในงานและเอกสารของคุณ และมันจะดึงคำตอบที่ถูกต้องมาให้คุณ (พร้อมแหล่งที่มาอ้างอิง!)
ClickUp ยังก้าวไปไกลกว่าการจัดการเอกสารและการจัดการความรู้
บอกลาความวุ่นวายด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automation ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ จัดระเบียบบันทึกการประชุม และสร้างกระบวนการทำงานที่มีเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำงานได้อย่างอิสระ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้เพียงบางส่วนของกระบวนการ (เช่น การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเมื่อสถานะของงานเปลี่ยน) หรือทั้งกระบวนการ (เช่น การกรอกข้อมูลในเทมเพลตการปฐมนิเทศโดยอัตโนมัติด้วยงานเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจ้างพนักงานใหม่) ClickUpรองรับกรณีการใช้งานอัตโนมัติหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การเปลี่ยนแปลงความสำคัญ ฯลฯ
อะไรเพิ่มเติม? คุณสมบัติการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งใด ๆ ได้ในไม่กี่วินาที แม้กระทั่งข้ามโปรเจ็กต์และเอกสารต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับคำแนะนำตามบริบทสำหรับขั้นตอนถัดไปและสรุปโครงการของคุณโดยใช้ ClickUp Brain และจัดการหัวข้อที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ร่วมมือกันได้ทันทีผ่าน ClickUp Chat ไม่ว่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเอกสาร, คิดค้นโครงการ, หรือต้องการคำแนะนำอย่างรวดเร็ว ClickUp Chat นำงานและข้อความของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อลดการสลับบริบท
- รวมศูนย์การจัดการโครงการและความรู้โดยการสร้างเอกสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ใน ClickUp Docs
- ทำให้การจัดการงานและโครงการง่ายขึ้นด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, การเชื่อมโยงงาน, และมุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน) ของ ClickUp
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณและทีมของคุณด้วยแดชบอร์ดและรายงานของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI)
หากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นกับข้อมูลในที่ทำงาน ผมขอแนะนำ Tableau ด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน VizQL (Visual Query Language) จะเปลี่ยนการกระทำของคุณ เช่น การเลือกข้อมูลหรือการสร้างแผนภูมิ ให้กลายเป็นคำสั่งในฐานข้อมูล Tableau ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลที่น่าประทับใจเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
Tableau ช่วยให้ฉันสามารถเจาะลึกข้อมูลการวัดผลเชิงผลกระทบของเรา เพื่อวัดประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดต่าง ๆ กรองและสำรวจข้อมูลได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตั้งคำถามเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนโครงการของเราให้ก้าวหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- ถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาผ่านการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ทำให้ง่ายต่อการได้รับคำตอบโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
- สร้างแบบจำลองการคาดการณ์ที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องของ Einstein Discovery
- สำรวจแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่ทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสำหรับทุกคน
- เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงและค่าผิดปกติด้วย Explain Data
ข้อจำกัดของ Tableau
- Tableau อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการแสดงข้อมูล
- สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมขนาดเล็ก ราคาของ Tableau อาจเป็นอุปสรรค
ราคาของ Tableau
- ทดลองใช้ฟรี
- ผู้ชม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Explorer: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Grammarly (เหมาะที่สุดสำหรับทุกคนที่สร้างเนื้อหาที่เขียน)
ในฐานะบรรณาธิการ ฉันต้องเขียนและแก้ไขเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอีเมล รายงาน การนำเสนอ หรือบล็อกโพสต์เช่นนี้ Grammarly กลายเป็นผู้ช่วย AI ของฉัน ทำให้การเขียนเป็นเรื่องที่เครียดน้อยลง และช่วยตรวจทานงานของฉันจากข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เช่นการพิมพ์ผิดหรือการเว้นวรรคที่ไม่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือมันไม่เพียงแต่ตรวจจับการลอกเลียนแบบเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งที่มาสำหรับเนื้อหาที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและแก้ไข
ไม่ว่าจะกำลังเขียนอีเมลสั้น ๆ หรือร่างข้อเสนออย่างละเอียด ผู้ใช้ที่ทำงานด้วยความรู้ต่างพบว่าคำแนะนำจาก AI ของ Grammarly มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเขียนอย่างมั่นใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ปรับปรุงความชัดเจนโดยการกระชับประโยคและกำจัดคำศัพท์เฉพาะทาง ทำให้ประโยคมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น แม้เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อน
- ปรับปรุงน้ำเสียงโดยการปรับคำแนะนำเพื่อให้การสื่อสารรู้สึกเหมาะสมกับทุกกลุ่มผู้ฟัง (ทั้งในบริบททางธุรกิจและสร้างสรรค์)
- หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบโดยการตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับ
- ตรวจสอบการสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกเอกสาร
ข้อจำกัดของ Grammarly
- Grammarly รองรับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งจำกัดประโยชน์สำหรับนักเขียนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือทีมที่ใช้หลายภาษา
- ผู้ใช้รายงานว่า Grammarly บางครั้งให้คำแนะนำที่ขัดแย้งหรือซ้ำซ้อน
ราคาของ Grammarly
- ฟรีไม่จำกัด (พร้อมการใช้งานแอปที่จำกัด)
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
4. Otter.ai (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่จัดการประชุมหลายรายการ)
Otter.ai เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุม มันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการ แบ่งปันบันทึก และแม้กระทั่งค้นหาไฮไลท์ของการประชุม ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมคือมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึก
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดคำศัพท์และคำเฉพาะทางสำหรับโดเมนและองค์กรของคุณได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการถอดความสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมหรือคำที่ไม่ค่อยพบ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- บันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณมีเวลาในการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น
- ค้นหาการถอดความได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและการติดตามผลด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมอัจฉริยะที่ช่วยโดย AI ของ Otter
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- Otter.ai อาจมีปัญหาในการถอดเสียงอย่างแม่นยำเมื่อมีเสียงรบกวนในพื้นหลัง มีผู้พูดหลายคน หรือมีสำเนียงที่แตกต่างกัน
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนนาทีต่อเดือน ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่มีการใช้งานหนัก
Otter.ai ราคา
- ฟรีตลอดไป (สูงสุด 5 สมาชิกในพื้นที่ทำงาน)
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ชอบจัดระเบียบและจัดการบันทึก)
สำหรับหลายๆ คน Evernote เป็นเครื่องมือที่เลือกใช้สำหรับการจัดระเบียบเนื้อหาส่วนตัวและงานมาหลายปีแล้ว ฉันเลือกใช้เครื่องมือนี้เพราะมันมากกว่าแค่แอปจดบันทึก—มันคือศูนย์กลางประสิทธิภาพการทำงานและคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถจดจำและค้นหาข้อความที่เขียนด้วยลายมือได้ แม้จะมาจากรูปภาพหรือเอกสารที่สแกนแล้วก็ตาม
คุณสามารถเข้าถึงบันทึกทั้งหมด รายการตรวจสอบ รูปภาพ และคลิปเว็บของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดไอเดียสำคัญหรือกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้ประโยชน์จากระบบทำความสะอาดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณได้ทันที
- ค้นหาโน้ตเฉพาะได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- ค้นหาอย่างชาญฉลาดด้วยการจดจำข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ค้นหาคำหลักหรือวลีเฉพาะได้อย่างรวดเร็วในทุกบันทึก
- จัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดายโดยให้ AI ของ Evernote แนะนำแท็กและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้บางรายพบว่าโครงสร้างราคาของ Evernote นั้นซับซ้อน เนื่องจากฟีเจอร์ต่างๆ ถูกแบ่งแยกออกเป็นแผนการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การเลือกแผนที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด เว้นแต่ผู้ใช้จะอยู่ในแผนพรีเมียม
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป (สำหรับบันทึกสูงสุด 50 รายการ สมุดบันทึก 1 เล่ม และอุปกรณ์ 1 เครื่อง)
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- TrustRadius: 4. 4/5 (8,000+ รีวิว)
6. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการที่จัดการงานหลายอย่าง)
เมื่อใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย Notion AI โดดเด่นเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องมี ฉันสังเกตเห็นว่า Notion AI ช่วยเร่งกระบวนการเขียนของฉันได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันผสานรวมมันเข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion ของฉันโดยตรง ผู้ช่วย AI ของมันสามารถคาดการณ์ความต้องการของฉันได้ ช่วยให้ฉันร่าง ปรับปรุง และจัดระเบียบเนื้อหาได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ป.ล. Notion AI มีให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของแผนราคาของ Notion
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สร้างสรุปที่ให้ความรู้ในไม่กี่วินาทีเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจจุดสำคัญจากบทความหรือรายงานยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามความคืบหน้าของทีมโดยการจัดหมวดหมู่การอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติและมอบหมายงาน
- สร้างแผนภูมิและกราฟแบบทันทีเพื่อแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน
- รับไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทันทีด้วยการขยายเนื้อหาด้วย AI
- จัดระเบียบงานและโครงการของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ผู้ใช้ใหม่มักพบว่ามันน่ากลัวที่จะตั้งค่าและนำทางเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- การส่งออกเนื้อหาในรูปแบบที่มีโครงสร้างจาก Notion อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป (ประวัติหน้าสูงสุด 7 วัน)
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Gartner: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
7. Canva AI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่ง่ายดายและแรงบันดาลใจสร้างสรรค์)
ในฐานะเครื่องมือออกแบบ Canva มีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยความสามารถในการสร้างภาพที่น่าทึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Brand Kit ของ Canva ยังช่วยให้คุณอัปโหลดและจัดเก็บสินทรัพย์ของแบรนด์ (โลโก้, โทนสี, ฟอนต์) เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกการออกแบบ
Canva's Magic Studio ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับแพลตฟอร์มของ Canva ให้คุณสามารถ:
- สร้างภาพและงานศิลปะที่สมจริง
- อัปเกรดภาพเป็น 1000%
- สร้างวิดีโออวตาร
- แปลงภาพร่างให้เป็นภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย
จากโพสต์ในโซเชียลมีเดียไปจนถึงการนำเสนอ เครื่องมือ Magic Design ของ Canva AI ช่วยเสริมสร้างโครงการสร้างสรรค์ของคุณ มันช่วยให้คุณทำงานเสร็จทันกำหนดและสร้างงานออกแบบที่ดึงดูดสายตาด้วยคำแนะนำง่ายๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI
- สร้างภาพและภาพประกอบที่ไม่ซ้ำใครตามคำแนะนำจากภาษาธรรมชาติและทำให้ไอเดียเป็นจริงได้ทันที
- ปรับปรุงการออกแบบของคุณด้วยการนำคำแนะนำจาก AI มาใช้ ซึ่งสามารถจัดการกับการแก้ไขที่น่าเบื่อได้อย่างง่ายดาย
- สร้างเนื้อหาที่มีแบรนด์โดยใช้เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตรงกับสไตล์และแนวทางของแบรนด์คุณ
- ใช้เครื่องมือออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับแต่งโทนสี แบบอักษร และเลย์เอาต์ให้ดูเป็นมืออาชีพ โดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
ข้อจำกัดของ Canva AI
- Canva AI ขาดความยืดหยุ่นในการออกแบบขั้นสูง ทำให้การดำเนินการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นเรื่องท้าทาย
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป (พร้อมเทมเพลตจำนวนจำกัด)
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 ( 4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (12,200+ รีวิว)
8. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้กระบวนการจองการประชุมง่ายขึ้น)
การจัดตารางประชุมเป็นฝันร้ายทางโลจิสติกส์สำหรับหลายๆ คน—อีเมลไปมาไม่สิ้นสุด พยายามหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน และเสียเวลาที่มีประสิทธิภาพไปเปล่าๆ Calendly ช่วยขจัดความยุ่งยากทั้งหมดในการจัดตารางเวลา ให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ มันสามารถกระตุ้นการดำเนินการอัตโนมัติหลังจากการจองสำเร็จ เช่น การส่งการเตือน การมอบหมายงานติดตามผล หรือการซิงค์ข้อมูล
ฉันชอบมากที่สามารถตั้งเวลาการประชุมได้โดยอัตโนมัติผ่านการซิงค์กับปฏิทินงานและปฏิทินส่วนตัวของฉัน ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการจองซ้อนหรือพลาดนัดอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ตั้งค่าลิงก์การนัดหมายส่วนตัวที่ช่วยให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาเพื่อพบคุณตามความสะดวกของทั้งสองฝ่ายได้ โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ทำให้การนัดหมายประชุมออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
- เก็บเงินโดยตรงผ่าน Calendly เมื่อทำการนัดหมาย (โดยใช้ Stripe หรือ PayPal)
ข้อจำกัดของ Calendly
- ตัวเลือกการปรับแต่งของ Calendly สำหรับการสร้างแบรนด์และการจัดรูปแบบค่อนข้างจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแปลงเขตเวลา โดยเฉพาะเมื่อกำหนดเวลาข้ามประเทศต่างๆ
ราคาของ Calendly
- ฟรีตลอดไป (เชื่อมต่อปฏิทิน 1 ครั้งต่อคน)
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. Bloomfire (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการรวมความรู้ของบริษัทไว้ที่เดียว)
เมื่อพูดถึงการรวมศูนย์การแบ่งปันความรู้และการทำให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย Bloomfire คือคำตอบ Bloomfire มีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ได้หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงานของคุณ
คุณสามารถสร้างฐานความรู้ AIเพื่อเก็บทุกอย่างตั้งแต่เอกสารไปจนถึงวิดีโอ ทำให้การค้นหาและแบ่งปันข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการให้ทีมสามารถถามคำถามและได้รับคำตอบในเวลาจริง ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วม
- ค้นหาด้วยความแม่นยำด้วยตัวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเป็นเรื่องง่าย แม้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- ติดตามช่องว่างความรู้โดยการระบุการใช้งานเนื้อหาและดูว่าต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมในส่วนใดเพื่อการประสานงานทีมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Bloomfire
- ผู้ใช้มักพบว่าฟังก์ชันการค้นหาไม่มีประสิทธิภาพสำหรับฐานความรู้ขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความยากลำบากในการค้นหาเนื้อหาเฉพาะ
- โครงสร้างราคาของ Bloomfire ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Bloomfire
- ทีม: ราคาพิเศษ (สำหรับ 25 ผู้ใช้ต่อปี)
- แผนก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ (100 ผู้ใช้ต่อปี)
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามตกลง (500 ผู้ใช้ต่อปี)
คะแนนและรีวิวของ Bloomfire
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 9. 3/10 (200+ รีวิว)
10. IBM Watson Discovery (เหมาะที่สุดสำหรับการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่)
IBM Watson Discovery มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อในการค้นหาข้อมูลจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัว Watson Discovery สามารถผสานรวมแหล่งข้อมูลหลายประเภทได้ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาข้อมูลจากคำติชมของลูกค้า เอกสารทางธุรกิจ หรือชุดข้อมูลที่ซับซ้อน Watson Discovery ก็สามารถค้นหาแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจไม่สามารถค้นพบได้หากใช้เครื่องมืออื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Watson Discovery
- ทำให้การสกัดข้อมูลเป็นอัตโนมัติโดยให้ Watson สแกนและประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยระบุแนวโน้มสำคัญ หัวข้อ และความสัมพันธ์ภายในเนื้อหา
- มองเห็นผลการค้นพบผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ IBM Watson Discovery
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการติดตั้งและจัดการ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับความแม่นยำของการประมวลผลภาษาธรรมชาติในบางโดเมนหรือสำหรับภาษาที่ไม่ค่อยพบ
ราคาของ IBM Watson Discovery
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $5,000
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- IBM Cloud Pak for Data cartridge: ราคาพิเศษ
IBM Watson Discovery คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/10 (90+ รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะกับคุณ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด—ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา หรือการทำให้การนัดหมายง่ายขึ้น—สามารถทำงานได้และให้พื้นที่แก่ฉันในการคิดเชิงกลยุทธ์และก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายของฉัน
หลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องมือต่างๆ มาอย่างมากมาย ฉันก็ได้ตระหนักว่าเครื่องมือที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างแท้จริงคือเครื่องมือที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยไม่ทำให้ซับซ้อนขึ้น ในฐานะที่เป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUp สามารถรวมทุกงานของคุณไว้ที่เดียว—การสร้างและจัดการงาน, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, การกำหนดและปฏิบัติตามกำหนดเวลา, หรือการสื่อสารในทีมให้ง่ายขึ้น—ไว้ในที่เดียวที่ใช้งานง่าย ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มอบความสามารถในการจัดการความรู้และการจัดการโครงการอย่างลึกซึ้ง ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
