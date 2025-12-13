11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Sendible ในปี [year] (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ประสิทธิภาพในการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณไม่ต้องเผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดียหรือจัดการตารางเวลาผ่านสเปรดชีตด้วยตนเอง
นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมืออย่าง Sendible ได้รับความนิยม มันช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเวลาโพสต์ ทำงานร่วมกันในเนื้อหา และจัดการบัญชีโซเชียลหลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดเดียว
อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่เหมาะกับทุกคน ผู้ใช้หลายคนบน G2 รายงานปัญหาเกี่ยวกับการจัดการโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องชำระเงิน และการขาดการตั้งค่าผู้ดูแลระบบระดับสูง
ดังนั้น คุณมีทางเลือกอะไรบ้างหากคุณพร้อมที่จะสำรวจทางเลือกอื่นของ Sendible?
มาดูเครื่องมือยอดนิยมที่ควรลองใช้กัน
ทางเลือกยอดนิยมของ Sendible ในพริบตา
นี่คือภาพรวมของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Sendible และการเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเคียงข้างกัน
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบ AI ในตัว, คุณสมบัติการจัดการงาน, มุมมองที่กำหนดเองได้มากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงปริมาณงาน, การทำงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย, และกระบวนการทำงานแบบเอเจนต์
|พื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับทีมโซเชียลที่ต้องการการวางแผน การสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการรายงานในที่เดียว
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ฮูตสูท
|OwlyGPT สำหรับความช่วยเหลือด้าน AI, Whiteboard สำหรับการวางแผนด้วยภาพ, Heatmaps สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วม
|ทีมขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการการดำเนินงานโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|บัฟเฟอร์
|ตัวจัดตารางงานแบบง่าย, กล่องข้อความสำหรับการมีส่วนร่วม, เครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI, เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
|ผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่ต้องการการกำหนดเวลาโพสต์ไม่จำกัดและการวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงิน $6/เดือน
|สปรอท์ โซเชียล
|การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, การโพสต์จำนวนมาก, การตรวจสอบแบรนด์, และการผสานระบบ CRM
|ทีมที่ต้องการการวิเคราะห์ระดับองค์กรและการฟังเสียงทางสังคม
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $249/เดือน
|โซโฮ โซเชียล
|AI เชิงบริบท, แดชบอร์ดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับข้อมูลเชิงลึก, ตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI
|ธุรกิจที่อยู่ในระบบนิเวศของ Zoho แล้ว
|ฟรีตลอดไป; ราคาเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|อาโกราเพิลส์
|กล่องข้อความรวม, การฟังทางสังคม, กฎการตรวจสอบอัตโนมัติ, รายงานคู่แข่ง
|หน่วยงานที่ต้องการการเปรียบเทียบคู่แข่งและกล่องข้อความโซเชียล
|AI เชิงบริบท, แดชบอร์ดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับข้อมูลเชิงลึก, ตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI
|ภายหลัง
|ปฏิทินแบบภาพ, ป้ายกำกับโพสต์สำหรับกลุ่มการแสดง, การค้นหาผู้มีอิทธิพล, การจัดระเบียบสื่อ
|แบรนด์ที่เน้นภาพเป็นอันดับแรก วางแผนเนื้อหาสำหรับ Instagram, Pinterest และ TikTok
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|Loomly
|กล่องข้อความโซเชียลแบบรวม, การฟังขั้นสูง, การวิเคราะห์รายละเอียด, และกระบวนการอนุมัติ
|ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ให้ความสำคัญกับปฏิทินเป็นอันดับแรก
|ราคาตามความต้องการ
|โคสคิว
|งานที่แบ่งตามสี, โปรแกรมแก้ไข Mia, Headline Studio, แม่แบบงาน
|ทีมการตลาดที่ต้องการปฏิทินกลางสำหรับบล็อก จดหมายข่าว และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
|ปฏิทินฟรีพร้อมให้บริการ; ราคาเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|โซเชียลบี
|หมวดหมู่เนื้อหา, การรีไซเคิลอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเสมือนสำหรับโซเชียลมีเดียในการสร้างกลยุทธ์
|ธุรกิจที่พึ่งพาการจัดตารางเวลาตามหมวดหมู่
|ทดลองใช้ฟรีพร้อมแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|คอนเทนต์สตูดิโอ
|ปฏิทินเนื้อหาหลายรูปแบบ, เครื่องมือเนื้อหา AI, อัตโนมัติ RSS, ค้นหาสื่อ, ติดตามลิงก์
|ทีมที่ต้องการการค้นพบเนื้อหาหลายช่องทางและการเผยแพร่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Sendible?
เปิดตัวในปี 2009 โดย Gavin Hammar,Sendibleเป็นเครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนซีและแบรนด์. มันเชื่อมต่อได้กับทุกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลัก และให้บริการปฏิทินเนื้อหาสำหรับการจัดการแคมเปญ.
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Sendible:
- ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เลือกแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่จัดตารางโพสต์เท่านั้น แต่ยังใช้ AI เพื่อจัดระเบียบกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติอีกด้วย มันแนะนำเวลาโพสต์ที่เหมาะสมที่สุด ระบุช่องว่าง แก้ไขความขัดแย้งในการจัดตารางโซเชียลมีเดีย และทำให้แผนการตลาดของคุณสอดคล้องกันในปฏิทินเดียวที่รวมทุกอย่างไว้
- การผสานแอปอย่างไร้รอยต่อ: รองรับการแชท, วิดีโอ, เอกสาร, งาน, และปฏิทินในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การค้นหาแบบรวมศูนย์และการเข้าถึงความรู้:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทุกแอปและแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ
- เวิร์กโฟลว์และมุมมองที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณกำหนดสถานะ กระดาน ไทม์ไลน์ และการทำงานอัตโนมัติที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รองรับการแชท การแก้ไขร่วมกัน แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- การรายงานขั้นสูง: มอบการวิเคราะห์หลายช่องทาง, การรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และตัวเลือกการส่งออกเพื่อให้คุณติดตามประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ได้ตามที่คุณต้องการ
- การควบคุมการอนุมัติและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด: ให้การอนุมัติหลายชั้น ประวัติเวอร์ชัน และบันทึกกิจกรรม เพื่อให้เนื้อหาของคุณถูกต้องและสอดคล้องกับแบรนด์
- AI เชิงบริบท: AI เชิงบริบทที่เข้าใจโพสต์, สรุปงาน, และการสนทนาของคุณ และสร้างข้อความและคำตอบที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณโดยดึงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทีมที่นำ AI มาใช้กำลังเห็นความได้เปรียบอยู่แล้วมากกว่าหนึ่งในสี่ของนักการตลาดกล่าวว่าเนื้อหาที่ใช้ AI ของพวกเขามีประสิทธิภาพดีกว่าเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sendible
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย)
การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่ออาจทำให้ยากที่จะเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
ClickUp,แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, นำเครื่องมือ, เอกสาร, การสนทนา, และกระบวนการทำงานต่าง ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหา, ทรัพยากรสร้างสรรค์, การหารือของทีม, ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล, อยู่ในที่เดียว.
มาดูกันว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร
เร่งการสร้างเนื้อหาด้วย ClickUp Brain และ Docs
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากงานจริงของคุณ แทนที่จะทำงานเหมือนแชทบอทแบบสแตนด์อโลน มันทำงานร่วมกับบริบททั้งหมดของทุกสิ่งที่ทีมของคุณกำลังวางแผนและผลิต
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการตลาดได้อย่างไร วิดีโอนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นและสิ่งที่ควรทำ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด:
- เร่งการสร้างเนื้อหา: เปลี่ยนไอเดียโพสต์, สรุปงาน, หรือบันทึกให้กลายเป็นคำบรรยาย, แฮชแท็ก, หรือสคริปต์ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- การสร้างสินทรัพย์เชิงสร้างสรรค์: สร้างภาพได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการทำม็อกอัพ, ร่างแนวคิด, หรือภาพตัวแทนชั่วคราวในระหว่างการวางแผน
- การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างชาญฉลาด: เปลี่ยนเนื้อหาชิ้นเดียวให้กลายเป็นหลายโทนหรือหลายรูปแบบโดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดด้วยตนเอง
- สรุปความคิดเห็นที่ยาว: สรุปความคิดเห็นที่ยาว, บันทึกการแก้ไข, และการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ให้กลายเป็นสรุปสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง: อัปโหลดแบบสำรวจ ข้อเสนอแนะจากโซเชียล หรือรีวิว แล้วให้ ClickUp Brain ระบุแนวโน้ม รูปแบบ ความรู้สึก และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
บันทึกไอเดียโพสต์และร่างเนื้อหาของคุณไว้ในClickUp Docsและแก้ไขร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องสลับไปใช้ Google Docs เพียงเพื่อฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Docs ให้คุณควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น ใช้สิทธิ์ดูเท่านั้นสำหรับผู้อ่าน ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจสอบ และเก็บสิทธิ์แก้ไขหรือแก้ไขเต็มรูปแบบไว้สำหรับผู้ร่วมงานที่คุณไว้วางใจ
วางแผนและมอบหมายงานในกระบวนการทำงานของโซเชียลมีเดียของคุณด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasksจะเริ่มจากตรงนั้นและช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการทำงานของเนื้อหาโซเชียลมีเดียได้อย่างแม่นยำ คุณสามารถสร้างงานสำหรับการตรวจสอบคำบรรยาย การออกแบบกราฟิก การบันทึกวิดีโอ หรือการค้นหาภาพสต็อกได้
ให้ระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI จัดการงานที่ยุ่งยากแทนคุณ
ClickUp Automations,AI Agents และ Brain รับหน้าที่งานซ้ำๆ ให้คุณ
นั่นหมายถึงการมอบหมายงานเมื่อร่างเสร็จสมบูรณ์ การอัปเดตสถานะเมื่อการออกแบบได้รับการอนุมัติ การย้ายโพสต์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีบางสิ่งที่ต้องการการตรวจสอบ
ตัวแทน AI ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง แทนที่จะวางซ้อนกฎหลายสิบข้อ คุณสามารถบอกผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ตัวแทนทราบได้โดยตรง เช่น "ตรวจสอบคำบรรยายนี้" "ส่งไปยังฝ่ายออกแบบ" "มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายโซเชียล" "อัปเดตสถานะเมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้น" และปล่อยให้มันจัดการตรรกะโดยอัตโนมัติ ตัวแทนจะตีความบริบทจากงาน ความคิดเห็น แบบฟอร์ม ทรัพย์สิน หรือบทสรุปเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป
ติดตามวันที่โพสต์ด้วยปฏิทิน ClickUp
ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpช่วยให้คุณควบคุมได้โดยการจัดตารางงานเนื้อหาและการประชุมโซเชียลมีเดียในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากและวางงานไปยังวันที่เฉพาะ ซิงค์ทุกอย่างกับปฏิทินภายนอกของคุณ และดูแผนสำหรับสัปดาห์หรือเดือนได้
หลังจากการประชุมทุกครั้ง คุณจะได้รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และสรุปโดย AI ที่จับการตัดสินใจและขั้นตอนต่อไปได้ภายในไม่กี่วินาที
ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองแบบเรียลไทม์และรวมศูนย์ของกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ ติดตามปริมาณงานและแนวโน้มสถานะ พร้อมจุดติดขัดและงานที่ล่าช้า
เทมเพลตสำเร็จรูป
ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบให้คุณนำไปใช้ได้ทันที เพียงกรอกข้อมูลของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบกรอบการทำงานให้คุณวางแผนและจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียในที่เดียว คุณสามารถจัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม แคมเปญ หรือสถานะ (ร่าง, กำหนดเวลา, เผยแพร่) จัดการวันที่ครบกำหนด และทำให้ปฏิทินเนื้อหาภาพของคุณชัดเจน
หรือหากคุณต้องการสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพและวางแผนโพสต์ล่วงหน้าลองใช้เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์กับทีมของคุณ: แผนผังไอเดีย, กระบวนการแคมเปญ, และแผนเนื้อหาแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- บันทึกทุกการประชุมโดยอัตโนมัติ: ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า สร้างสรุป และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ
- ทำงานร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ: ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยไอเดียใหม่ๆ แบ่งปันไฟล์ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม และรักษาการสนทนาทั้งหมดให้เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและแผนเนื้อหาของคุณ
- ดูงานของคุณในแบบที่คุณคิด: สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ หรือตาราง ด้วยมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อดูความคืบหน้าในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- เชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว: ซิงค์ข้อมูลการตลาดของคุณกับแอปมากกว่า 1,000แอปด้วยการผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อรวมการทำงาน, ทรัพยากร, และการสนทนาของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp ช่วยให้ทีมคอนเทนต์และทีมการตลาดของเราทุกคนสามารถจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้ ฉันชอบที่เราสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่ภารกิจ กำหนดเวลา เอกสาร ความคิดเห็น และคำแนะนำ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ และความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง (รายการ กระดาน ปฏิทิน) ทำให้ง่ายต่อการทำงานตามสไตล์ที่แต่ละคนชอบ การเชื่อมต่อกับ Slack และ Google Drive ยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ClickUp ช่วยให้ทีมคอนเทนต์และทีมการตลาดของเราทุกคนสามารถจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้ ฉันชอบที่เราสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่ภารกิจ กำหนดเวลา เอกสาร ความคิดเห็น และคำติชม โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ และความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง (รายการ กระดาน ปฏิทิน) ทำให้ง่ายต่อการทำงานตามสไตล์ที่แต่ละคนชอบ การเชื่อมต่อกับ Slack และ Google Drive ยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ไม่ใช่กับClickUp BrainGPT นะครับ/ค่ะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้อย่างแม่นยำ! สัมผัสประสบการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น 2 เท่ากับ ClickUp!
2. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานโซเชียลมีเดียหลายช่องทางขนาดใหญ่)
Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณวางแผนเนื้อหา ติดตามกิจกรรม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
เมื่อคุณกำลังบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน การมีทุกอย่างไว้ในที่เดียว รวมถึงการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การรายงาน การฟัง และการทำงานร่วมกัน จะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
แดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในแพลตฟอร์มช่วยให้คุณนำเสนอผลการค้นพบของคุณต่อผู้บริหารได้อย่างง่ายดาย คุณได้รับการผสานรวมระหว่างช่องทางที่เสียค่าใช้จ่ายและช่องทางออร์แกนิก รวมถึงกระบวนการอนุมัติเพื่อให้แคมเปญดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
Hootsuite มอบผู้ช่วย AI ให้กับคุณ: OwlyGPT ผู้ช่วย AI สำหรับโซเชียลมีเดียนี้ได้รับการฝึกฝนจากโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนับล้านรายการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณเขียนแคปชั่นที่ตรงกับแบรนด์ สร้างไอเดียโพสต์ใหม่ ๆ และแม้แต่ปรับใช้เนื้อหาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังแนะนำแฮชแท็ก ปรับปรุงโทน และปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้อีกด้วย ระบบ AI นี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยตรงในตัวจัดการเนื้อหาของ Hootsuite ทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดตารางเวลาของคุณอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- เข้าถึงเทมเพลต Canva ได้โดยตรงจากหน้าต่าง Composer เพื่อออกแบบโพสต์ได้อย่างรวดเร็ว
- กำหนดเวลาโพสต์ได้สูงสุด 350 โพสต์พร้อมกันโดยใช้เครื่องมือกำหนดเวลาโซเชียลมีเดียแบบกลุ่ม
- ติดตามตัวชี้วัดการตลาดเนื้อหาเช่น จำนวนการเข้าชม, การมีส่วนร่วม, การคลิก, และรายงานโฆษณาหรือข้อความอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกเรียบง่ายเกินไป เนื่องจากขาดเครื่องมือสำหรับกระบวนการอนุมัติหรือความสามารถที่จำเป็นอื่น ๆ
ราคาของ Hootsuite
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันกำลังดูแลบัญชีโซเชียลให้กับบริษัทฟินเทคที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS มีบางอย่างเกี่ยวกับการมีทุกอย่างในที่เดียวที่มันลงตัวจริง ๆ ฉันไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ LinkedIn แล้วตามด้วย Twitter และ Facebook แยกกันตลอดทั้งวัน ทุกอย่างอยู่ตรงนั้น รอฉันอยู่ในสตรีมเหล่านี้ที่ฉันสามารถปรับแต่งได้
ฉันกำลังดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียให้กับบริษัทฟินเทคที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS มีบางอย่างเกี่ยวกับการมีทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่มันลงตัวจริง ๆ ฉันไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ LinkedIn แล้วไป Twitter แล้วไป Facebook แยกกันตลอดทั้งวัน ทุกอย่างอยู่ตรงนั้น รอฉันอยู่ในสตรีมเหล่านี้ที่ฉันสามารถปรับแต่งได้
ข้อได้เปรียบของ ClickUp:BrainGPTคือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้การจัดการโซเชียลมีเดียของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับปฏิทินเนื้อหา เครื่องมือวิเคราะห์ และแพลตฟอร์มการส่งข้อความของคุณ มันจะนำทุกงานโซเชียลมีเดียของคุณมารวมไว้ในที่ทำงานเดียว
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อระดมความคิดสำหรับโพสต์ เขียนคำบรรยาย หรือวางแผนเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้มือ ในขณะที่มีโมเดล AI ชั้นนำหลายตัวช่วยสร้างข้อความที่น่าสนใจ วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์
3. บัฟเฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างและผู้ประกอบการขนาดเล็ก)
สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างผลงานเดี่ยว Buffer ช่วยให้การวางแผนและจัดตารางเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายสำหรับหลายบัญชี แพลตฟอร์มนี้ให้คุณจัดเก็บไอเดียโพสต์โซเชียลมีเดียได้ตลอดเวลา ผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เข้าถึงง่ายและใช้งานสะดวก
คุณยังสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจแบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที เช่นเดียวกับเว็บไซต์ขนาดเล็กที่มีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งช่วยให้คุณเน้นลิงก์ ผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอ และนำผู้ติดตามไปยังที่ที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- เพิ่มรูปภาพและวิดีโอได้โดยตรงจาก Google Drive, Dropbox, Canva และแหล่งอื่น ๆ
- ใช้ AI ของ Buffer เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงร่าง และสร้างคำแนะนำเนื้อหา
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายและแบบเรียลไทม์ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ปรับปรุงโพสต์ และแสดงความคิดเห็นได้ทันทีภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีคุณสมบัติการฟังทางสังคมขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการตรวจจับแนวโน้มที่คาดการณ์ได้
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
- ทีม: $12/เดือน
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Buffer ทำให้การดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทฉันเป็นเรื่องง่ายและมีโครงสร้าง! แพลตฟอร์มของพวกเขามีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก บริษัทยังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกซื่อสัตย์และจริงใจ อีกทั้งยังมีพอดแคสต์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจอีกด้วย!
Buffer ทำให้การดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทฉันเป็นเรื่องง่ายและมีโครงสร้าง! แพลตฟอร์มของพวกเขามีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก บริษัทยังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกซื่อสัตย์และจริงใจ อีกทั้งยังมีพอดแคสต์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจอีกด้วย!
📚 อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buffer ในการจัดการโซเชียลมีเดีย
👀 คุณรู้หรือไม่? แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแห่งแรกมีมาตั้งแต่ปี 1997 แอนดรูว์ ไวน์ไรช์ ได้เปิดตัวSix Degrees ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์และเชื่อมต่อกับเพื่อนได้ ก่อนที่แพลตฟอร์มในปัจจุบันจะถือกำเนิดขึ้นเสียอีก
4. Sprout Social (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระดับองค์กรและการฟังเสียงสังคม)
Sprout Social เป็นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่รวบรวมเนื้อหา ข้อความ และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานได้ง่าย
ทุกข้อความ, ความคิดเห็น, และการกล่าวถึงแบรนด์จากทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เชื่อมต่อจะถูกส่งไปยัง 'กล่องข้อความอัจฉริยะ' หนึ่งเดียว คุณสามารถตอบกลับได้ทันทีจากกล่องข้อความหรือมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่ต้องติดตามต่อไป
เครื่องมือนี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและรายงานอย่างละเอียด ติดตามการมีส่วนร่วม, การแสดงผล, ข้อมูลประชากรของผู้ชม, และประสิทธิภาพของโพสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากนั้นส่งออกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นรายงานในรูปแบบ PDF หรือ CSV เพื่อแบ่งปันกับลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูง
ด้วยฟีเจอร์การฟังเสียงสังคมออนไลน์และการติดตามคีย์เวิร์ดหรือแฮชแท็กในตัว ทางเลือกของ Sendible นี้สามารถช่วยระบุแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นและค้นพบโอกาสเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์คุณ
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าแลนดิ้งของคุณโดยใช้ SproutLink เป็นโซลูชันลิงก์ในไบโอของคุณ
- ติดตามและจัดการรีวิวจากแพลตฟอร์มหลัก เช่น Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile และ Yelp ได้ในที่เดียว
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือที่ปรับแต่งได้สำหรับข้อความทุกประเภทบนโปรไฟล์หรือเครือข่ายใด ๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่นเพิ่มเติม
ราคาของ Sprout Social
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (5700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Sprout Social คือความง่ายในการใช้งานและความน่าเชื่อถือ ฉันใช้งานแพลตฟอร์มนี้ทุกวัน ตลอดทั้งวัน และมันทำให้การจัดตารางเนื้อหา การดึงรายงาน และการเปรียบเทียบลูกค้าเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทีมสนับสนุนลูกค้าและการจัดการบัญชีของพวกเขายอดเยี่ยมมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Sprout Social คือความง่ายในการใช้งานและความน่าเชื่อถือ ฉันใช้งานแพลตฟอร์มนี้ทุกวัน ตลอดทั้งวัน และมันทำให้การจัดตารางเนื้อหา การดึงรายงาน และการเปรียบเทียบลูกค้าเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทีมสนับสนุนลูกค้าและการจัดการบัญชีของพวกเขายอดเยี่ยมมาก
5. โซโฮ โซเชียล (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้โซโฮ)
แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ Zoho Social ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิทินเนื้อหาที่ชัดเจน กำหนดตารางเวลา และจัดคิวโพสต์หลายรายการอย่างชาญฉลาด (รวมถึงการใช้ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานมากที่สุด) พร้อมทั้งดูตัวอย่างและเผยแพร่ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง
ฟีเจอร์ SmartQ ทำนายเวลาโพสต์ที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ชม ทำให้คุณสามารถเผยแพร่เมื่อผู้ติดตามของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บทบาทที่กำหนดเอง, การอนุญาต, และการดูตัวอย่างโพสต์แบบเรียลไทม์ คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและจัดการหลายแบรนด์โดยไม่เกิดความสับสน
หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว เช่น CRM, เครื่องมือติดตามการสนับสนุนลูกค้า หรือเครื่องมือออกแบบ Zoho Social สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมโยงการโต้ตอบทางสังคมกับลูกค้าเป้าหมายหรือตั๋วการสนับสนุนได้ ทำให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณเชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Social
- ใช้ผู้ช่วย Zia AI เพื่อร่างคำตอบและคำบรรยายอย่างรวดเร็วโดยการป้อนคำสั่งโดยตรงในตัวเขียน
- สร้างคิวโพสต์ของคุณด้วยเนื้อหาที่คัดสรรจากฟีด RSS และส่วนขยายเบราว์เซอร์ zShare
- เข้าถึงการสตรีมแบบเรียลไทม์ของความคิดเห็น การกล่าวถึง และข้อความต่างๆ ในแท็บเฉพาะเพื่อตอบสนองได้ทันที
ข้อจำกัดของ Zoho Social
- แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงหลายหน้าภายใต้บัญชีเดียวกันใน Zoho Social
ราคาของ Zoho Social
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $10. 15/เดือน
- มืออาชีพ: $27. 07/เดือน
- พรีเมียม: $42.85/เดือน
Zoho Social คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Social อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันใช้ Zoho Social มาสักพักแล้วเพื่อจัดการหลายช่องทางสำหรับแบรนด์ของฉัน และมันคือหนึ่งในเครื่องมือที่สะดวกที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างแท้จริง หน้าจอสะอาด การจัดตารางเวลาตรงไปตรงมา และฉันชอบมากที่มันแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ตามแนวโน้มการมีส่วนร่วม
ฉันใช้ Zoho Social มาสักพักแล้วเพื่อจัดการหลายช่องทางสำหรับแบรนด์ของฉัน และมันคือหนึ่งในเครื่องมือที่สะดวกที่สุดที่ฉันเคยใช้มาเลยจริงๆ อินเตอร์เฟซสะอาด การจัดตารางเวลาตรงไปตรงมา และฉันชอบมากที่มันแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ตามแนวโน้มการมีส่วนร่วม
⭐ โบนัส: การจัดการโซเชียลมีเดียอาจวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องการClickUp BrainGPTเป็นผู้ช่วย AI ของคุณ AI บนเดสก์ท็อปช่วยให้คุณวางแผน สร้าง และดำเนินแคมเปญโซเชียลได้อย่างง่ายดาย
ด้วย Brain MAX คุณสามารถ:
- ค้นหาทุกสินทรัพย์โซเชียลของคุณได้ทันที: ค้นหารูปภาพ โพสต์ที่ผ่านมา คำบรรยาย ร่างแคมเปญ และข้อมูลวิเคราะห์จาก ClickUp, Google Drive หรือแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ด้วยEnterprise Search
- สร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาแบบไม่ต้องใช้มือ: ได้ไอเดียโพสต์ดีๆ ระหว่างประชุมใช่ไหม? ใช้Talk to Textเพื่อบันทึกไอเดียนั้นไว้ แล้วค่อยกลับมาพัฒนาต่อในภายหลัง
- การเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย: ใช้ ChatGPT, Claude หรือ DeepSeek ภายใน Brain MAX เพื่อสร้างเนื้อหา ออกแบบแคมเปญ และรับข้อมูลเชิงลึก ในขณะที่ระบบเข้าใจแบรนด์และโครงการปัจจุบันของคุณ
- ขจัด การขยายตัวของ AI ในการจัดการแคมเปญ: Brain MAX รวมงาน AI ทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ สูญเสียบริบท หรือสร้างคำสั่งใหม่ซ้ำอีก
หากคุณกำลังเผชิญกับการขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม นี่คือวิธีฉลาดในการแก้ไขก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย
6. Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับกล่องข้อความโซเชียลและการเปรียบเทียบคู่แข่ง)
Agorapulse เป็นที่นิยมในหมู่ทีมที่ต้องการฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เครื่องมือนี้ให้บริการกล่องข้อความสังคมออนไลน์แบบรวม (Unified Social Inbox) ซึ่งรวบรวมข้อความทั้งหมด, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, ข้อความส่วนตัว, และหัวข้อการสนทนาไว้ในมุมมองเดียว ทำให้การจัดการชุมชนและการตอบกลับง่ายขึ้นมาก
คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อกรองข้อความขาเข้า, มอบหมายให้สมาชิกทีมโดยอัตโนมัติ, ลบสแปมหรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง, และจัดการการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย
รายงานคู่แข่ง (Competitors Report) ให้คุณสามารถเพิ่มหน้า Facebook หรือโปรไฟล์ Instagram ของแบรนด์อื่น ๆ ได้ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแบบเคียงข้างกันได้: จำนวนผู้ติดตาม, จำนวนโพสต์ในช่วงเวลา, จำนวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด, และจำนวนการมีส่วนร่วมเฉลี่ยต่อโพสต์ ข้อมูลนี้จะช่วยคุณระบุโอกาสที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ทางสังคมของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ Agorapulse
- เชื่อมต่อ Agorapulse กับ HubSpot หรือ Salesforce เพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมทางสังคมกับลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมของลูกค้า
- ติดตามผู้เยี่ยมชม, ธุรกรรม, และรายได้จากเนื้อหาทางสังคม (เช่น, นอกเหนือจากไลค์/ความคิดเห็น) ด้วยแดชบอร์ด ROI
- รับการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด รวมถึงการติดตามการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ติดตาม และการเปลี่ยนแปลงจากเดือนต่อเดือน
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- ไม่สามารถจัดการความคิดเห็น การกล่าวถึง และข้อความทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
ราคาของ Agorapulse
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (960+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (710+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Agorapulse อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฟีเจอร์การรายงานเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงและเป็นส่วนที่ฉันชื่นชอบที่สุดของ Agorapulse ฉันสามารถปรับแต่งรายงานสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์และรายเดือน และรวบรวมเมตริกจากทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนต่อผู้บริหารเป็นเรื่องง่าย
ฟีเจอร์การรายงานเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงและเป็นส่วนที่ฉันชื่นชอบที่สุดของ Agorapulse ฉันสามารถปรับแต่งรายงานสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์และรายเดือน และรวบรวมข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนต่อผู้บริหารเป็นเรื่องง่าย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วิดีโอสั้นและแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์กำลังให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดในปี 2025 โดยเนื้อหาแบบสั้นเพียงอย่างเดียวสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 21%
7. ภายหลัง (เหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์ที่เน้นภาพและการวางแผนสำหรับ Instagram เป็นหลัก)
หากแบรนด์ของคุณพึ่งพาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram, TikTok หรือ Pinterest Later คือเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่คุณควรเลือกใช้
แพลตฟอร์มนี้มีปฏิทินเนื้อหาแบบภาพที่ช่วยให้คุณลากและวางรูปภาพหรือวิดีโอลงในช่องเวลาที่กำหนดไว้ได้ ฟีเจอร์ Post Tags ใน Later ช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียในระดับที่กว้างขึ้น แทนที่จะต้องวิเคราะห์โพสต์ทีละรายการ คุณสามารถจัดกลุ่มโพสต์ตามแคมเปญ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ หรือกลยุทธ์ และดูผลลัพธ์ข้ามช่องทางและช่วงเวลาต่างๆ ได้
หากคุณกำลังดำเนินการและจัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ Later จะดูแลกระบวนการทั้งหมดให้คุณ
จากการค้นพบผู้สร้างสรรค์ไปจนถึงการตรวจสอบผลงานของพวกเขาและการรวบรวมเนื้อหาของพวกเขา คุณสามารถติดตามทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือกระโดดไปมาระหว่างแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- ใช้ Later EdgeAI เพื่อสร้างกลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก มันวิเคราะห์สัญญาณจากผู้สร้าง, การค้า, และวัฒนธรรมหลายพันล้านรายการเพื่อแนะนำผู้สร้างที่เหมาะสมและทำนายประสิทธิภาพ
- ค้นหาเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยการค้นหาแท็ก, การกล่าวถึง, และแฮชแท็ก, และเข้าถึงภาพสต็อกจาก Unsplash
- จัดระเบียบสื่อของคุณโดยการจัดกลุ่มและเรียงลำดับไฟล์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดในภายหลัง
- ระบบเผยแพร่แบบอัตโนมัติของแพลตฟอร์มไม่รองรับโพสต์แบบคาร์ูเซลหรือสตอรี่บน Instagram
ราคาภายหลัง
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- การเติบโต: $50/เดือน
- ขนาด: $110/เดือน
คะแนนและรีวิวภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 340+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Later อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันขอแนะนำ Later หากคุณกำลังจัดการบัญชีเดียวและโพสต์คาร์ูเซลและวิดีโอจำนวนมาก และต้องการแท็กผู้คนในโพสต์ของคุณ ฟีเจอร์ Link in Bio ของพวกเขาทำงานได้ดีในการผลักดันผู้คนไปยังผลิตภัณฑ์หรือหน้าเฉพาะ
ฉันขอแนะนำ Later หากคุณกำลังจัดการบัญชีเดียวและโพสต์คาร์ูเซลและวิดีโอจำนวนมาก และต้องการแท็กผู้คนในโพสต์ของคุณ ฟีเจอร์ Link in Bio ของพวกเขาทำงานได้ดีในการผลักดันผู้คนไปยังผลิตภัณฑ์หรือหน้าเฉพาะ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แอปจัดตารางโพสต์ Instagram ยอดนิยมสำหรับวางแผน อัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ
8. Loomly (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์แบบปฏิทินเป็นอันดับแรกพร้อมการร่วมมือในตัว)
Loomly ช่วยให้การวางแผนโซเชียลมีเดียง่ายขึ้นตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่ มันมอบปฏิทินแบบภาพ, คลังเนื้อหา, และกระบวนการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางเพื่อจัดการการมีอยู่ของโซเชียลมีเดียของคุณ
สำหรับทีมหรือหน่วยงาน Loomly รองรับผู้ใช้หลายคน การตรวจสอบจากลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็นส่วนตัวและสาธารณะ ประวัติเวอร์ชัน และขั้นตอนการอนุมัติ
เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา คุณจะได้รับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอและเทมเพลตโพสต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณยังสามารถดึงภาพจาก Canva, Unsplash หรือ Google Drive ผ่านการเชื่อมต่อและนำมาปรับแต่งใหม่ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
เมื่อรวมกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานร่วมกัน การแจ้งเตือนอัตโนมัติ เคล็ดลับการปรับแต่งโพสต์ และการวิเคราะห์ที่ชัดเจน ระบบนี้จะจัดการกระบวนการเผยแพร่ของคุณได้อย่างครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ Loomly
- ตั้งค่าการทำงานบนโซเชียลมีเดียแบบหลายชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโพสต์ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่เหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่
- จัดการสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณในที่เดียวโดยการเก็บภาพ, วิดีโอ, และไฟล์ไว้ในคลังกลาง
- รับการแจ้งเตือนทันทีบน Slack หรือ Microsoft Teams เพื่อติดตามการอนุมัติและการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
ข้อจำกัดของ Loomly
- Loomly อาจรู้สึกถูกจำกัดบ้างในแง่ของกระบวนการทำงานหรือการร่วมมือกันเมื่อคุณกำลังจัดการบัญชีจำนวนมาก
ราคาของ Loomly
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Loomly
- G2: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loomly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Loomly มาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ (2022!) และมีลูกค้าหลายรายที่ใช้ Loomly สำหรับวางแผนโซเชียลมีเดียของพวกเขา ฉันใช้มันทุกวัน และการมีโพสต์ที่ถูกกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่ต้องกังวลกับการโพสต์ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก การนำซอฟต์แวร์นี้มาใช้ในธุรกิจของฉันเป็นเรื่องง่าย และลูกค้าทุกคนของฉันก็ชอบใช้เพราะมันช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมา
ฉันใช้ Loomly มาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ (2022!) และมีลูกค้าหลายรายที่ใช้ Loomly สำหรับวางแผนโซเชียลมีเดียของพวกเขา ฉันใช้มันทุกวัน และการมีโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่ต้องกังวลกับการโพสต์ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก การนำซอฟต์แวร์นี้มาใช้ในธุรกิจของฉันเป็นเรื่องง่าย และลูกค้าทุกคนของฉันก็ชอบใช้เพราะมันช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมา
9. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการปฏิทินแบบรวมศูนย์)
CoSchedule เป็นปฏิทินบรรณาธิการที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการจัดการเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและช่องทางการเผยแพร่อื่นๆ ร่วมกัน ในการเริ่มต้น คุณสามารถสร้างปฏิทินหลักที่รวมบทความบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว และเนื้อหาอื่นๆ เข้าด้วยกัน
นอกเหนือจากการวางแผนเนื้อหาแล้ว ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรวมศูนย์งานต่าง ๆ ไว้ที่เดียว มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม (เช่น การเขียน, การแก้ไข, การโพสต์ทางสื่อสังคม) กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลา
ฟีเจอร์ ReQueue จะเผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอและเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด ทางเลือกของ Sendible นี้มาพร้อมกับชุดเครื่องมือการตลาดที่ประกอบด้วยแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย กล่องข้อความโซเชียล และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- ใช้ Mia Editor เพื่อสร้างภาพ ไอเดีย และข้อความสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
- เปลี่ยนตัวชี้วัดของคุณให้กลายเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้วยนักวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อเร่งการเติบโต
- กำหนดรหัสสีให้กับงานในปฏิทินของคุณเพื่อระบุงานที่มีความสำคัญสูงและกำหนดเวลาส่งได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ความสามารถในการแท็กข้ามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งอาจเป็นเรื่องยากเล็กน้อย
ราคา CoSchedule
- ปฏิทินฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินหน่วยงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามความต้องการ
- ชุดการตลาด: ราคาตามการกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CoSchedule อย่างไรบ้าง?
CoSchedule เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับบล็อกเกอร์เดี่ยวและทีม คุณสามารถวางแผนเนื้อหาของคุณ จัดตารางเวลา และแม้กระทั่งจัดตารางล่วงหน้าได้หลายเดือนถึงหนึ่งปี คุณสามารถตั้งค่าแล้วลืมมันได้เลย นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายมากและทำงานได้โดยตรงในแดชบอร์ด WordPress ของคุณ
CoSchedule เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับบล็อกเกอร์เดี่ยวและทีม คุณสามารถวางแผนเนื้อหาของคุณ จัดตารางเวลา และแม้กระทั่งจัดตารางล่วงหน้าได้หลายเดือนถึงหนึ่งปี คุณสามารถตั้งค่าแล้วลืมมันไปได้เลย นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายมากและทำงานได้โดยตรงในแดชบอร์ด WordPress ของคุณ
10. SocialBee (เหมาะที่สุดสำหรับการโพสต์ตามหมวดหมู่)
SocialBee มุ่งเน้นการทำให้การโพสต์บนโซเชียลมีเดียมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับเนื้อหาที่ซ้ำกันและการอัปเดตบ่อยครั้ง
มันช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ลิงก์บล็อก กรณีศึกษา โปรโมชั่น และโพสต์ที่ใช้งานได้ตลอด รวมถึงสามารถนำโพสต์ของคุณกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ
ผู้ช่วยสังคมออนไลน์ใน SocialBee นำสิ่งนี้ไปไกลกว่าด้วยการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมและสินค้าของคุณโดยเฉพาะ มันจะถามคุณเพียงไม่กี่คำถามง่าย ๆ จากนั้นแนะนำช่องทางสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และแนะนำหมวดหมู่เนื้อหาให้คุณ
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- แก้ไขโพสต์ของคุณสำหรับเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ในที่เดียว และให้ AI ปรับแต่งโพสต์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
- สร้างคอลเลกชันแฮชแท็กจากเนื้อหาของคุณเพื่อจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายโพสต์ของคุณ
- กำหนดเวลาโพสต์ที่มีความสำคัญตามเวลาให้เผยแพร่ในเวลาที่แน่นอนและตรงกับแผนการเปิดตัวของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อจำกัดของ SocialBee
- SocialBee ขาดการควบคุมหลังการเผยแพร่ ทำให้ยากต่อการแก้ไขการจัดรูปแบบหรือการแท็กเมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว
ราคาของ SocialBee
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- บูตสแตรป: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน (3 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SocialBee อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่สามารถโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งพร้อมกันได้ และสามารถปรับแต่งแต่ละแพลตฟอร์มได้ตามต้องการ มันง่ายพอสำหรับคนอย่างฉันที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการใช้งานและทำความเข้าใจโดยไม่ต้องดูวิดีโอการฝึกอบรมมากมาย
ฉันชอบที่สามารถโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งพร้อมกันได้ และสามารถปรับแต่งแต่ละแพลตฟอร์มได้ตามต้องการ มันง่ายพอสำหรับคนอย่างฉันที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการใช้งานและทำความเข้าใจโดยไม่ต้องดูวิดีโอการฝึกอบรมมากมาย
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:63% ของนักการตลาดกำลังใช้AI เชิงสร้างสรรค์ในแคมเปญของพวกเขาอยู่แล้ว และอีก 27% วางแผนที่จะนำมาใช้ภายในหกเดือนข้างหน้า
11. คอนเทนต์สตูดิโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาคอนเทนต์หลายช่องทางและการเผยแพร่ด้วยระบบ AI)
ContentStudio เป็นปฏิทินเนื้อหาแบบโต้ตอบหลายช่องทางที่ช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณได้ในที่เดียว คุณสามารถวางแผนโพสต์ทั้งเดือนและสลับระหว่างมุมมองปฏิทิน รายการ หรือตารางได้ตามวิธีที่ทีมของคุณชอบทำงาน
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการเผยแพร่ที่ยืดหยุ่นให้คุณถึงห้าแบบ: โพสต์ทันที, กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า, บันทึกเป็นร่าง, ใช้หมวดหมู่เนื้อหา, หรือย้ายรายการไปยังคิวสังคม. จากที่นั่น คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแต่ละโพสต์ผ่านการวิเคราะห์ระดับแพลตฟอร์มที่แสดงถึงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม.
เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา คุณจะได้รับเทมเพลตโซเชียลมีเดียสำเร็จรูปสำหรับคำบรรยายใน Instagram, ทวีต และคำคมสร้างแรงบันดาลใจ จากนั้น AI Assistant ของ ContentStudio จะช่วยเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นภาพและข้อความที่ดึงดูดสายตาได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentStudio
- โพสต์เนื้อหาจากบล็อกที่คุณชื่นชอบโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อ RSS feed ของบล็อกเหล่านั้นกับช่องทางโซเชียลของคุณ
- นำเข้าภาพโดยตรงจาก Flickr, Pixabay, Imgur หรือ Giphy เพื่อเร่งกระบวนการสร้างโพสต์ของคุณ
- ตรวจสอบลิงก์ที่แชร์ข้ามโปรไฟล์โซเชียลของคุณเพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณด้วยข้อมูลประสิทธิภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ContentStudio
- แพลตฟอร์มนี้ขาดความสามารถในการฟังทางสังคมเพิ่มเติมที่อาจช่วยให้คุณเข้าใจผู้ชมของคุณ
ราคาของ ContentStudio
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $69/เดือน (2 ผู้ใช้)
- เอเจนซี่ไม่จำกัด: $139/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ContentStudio
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (670+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ContentStudio อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกพึงพอใจมากเกินกว่าที่คาดหวังกับ ContentStudio โดยรวม มันทำให้การแชร์บนโซเชียลมีเดียและที่สำคัญที่สุดคือการมีเนื้อหาที่เหมาะสมในการแชร์บนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายมาก! ฉันได้รับการมีส่วนร่วมที่ดีมากจากโพสต์ที่ผู้ช่วยเสมือนของฉันและฉันแชร์จากแท็บค้นพบของ ContentStudio และตอนนี้การมีแอปมือถือทำให้ฉันสามารถแชร์อัปเดตอย่างรวดเร็วและสิ่งต่างๆ ในนาทีสุดท้ายให้กับผู้ติดตามโซเชียลมีเดียของฉันได้อีกด้วย
ฉันรู้สึกพึงพอใจมากกว่าที่คาดไว้กับ ContentStudio โดยรวม มันทำให้การแชร์บนโซเชียลมีเดียและที่สำคัญที่สุดคือการมีเนื้อหาที่เหมาะสมในการแชร์บนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายมาก! ฉันได้รับการมีส่วนร่วมที่ดีมากจากโพสต์ที่ผู้ช่วยเสมือนของฉันและฉันแชร์จากแท็บค้นพบของ ContentStudio และตอนนี้การมีแอปมือถือทำให้ฉันสามารถแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วและสิ่งต่างๆ ในนาทีสุดท้ายให้กับผู้ติดตาม SM ของฉันได้อีกด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการจัดการแคมเปญที่ดีที่สุดที่ควรลองใช้
⚠️ ข้อควรระวัง: แม้จะมีการพูดถึง AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณเนื้อหาอย่างมาก แต่ความเป็นจริงนั้นซับซ้อนกว่ามาก ตามที่รายงานในState of AI in Marketing Report ของ Co-Schedule
40% ของนักการตลาดยังคงยกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการนำ AI มาใช้ สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือต่าง ๆ รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของลูกค้า
อีก 38% ประสบปัญหาการขาดความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทำให้ยากต่อการนำไปใช้หรือบริหารจัดการโซลูชัน AI ได้โดยปราศจากการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม
และหนึ่งในสามของนักการตลาดชี้ให้เห็นถึงต้นทุนการดำเนินการที่สูงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขาชะลอการนำไปใช้
นอกเหนือจากความกังวลหลักเหล่านี้แล้ว ทีมยังต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น ปัญหาการบูรณาการระบบ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่ชัดเจน และการต่อต้านภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถขัดขวางหรือทำให้โครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล่าช้าได้
ทำให้การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นด้วย ClickUp
"เมื่อพูดถึงการ จัดการโซเชียลมีเดีย ไม่มีเครื่องมือใดที่แข็งแกร่งเท่า ClickUp หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้"
— ซาร่าห์ ไลฟ์ลี่, ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์, คาร์ตูนเน็ตเวิร์ค
ทางเลือกของ Sendible ที่เราได้กล่าวถึงในบล็อกนี้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ClickUp โดดเด่นด้วยการมอบพื้นที่ศูนย์กลางให้กับทีมการตลาดสำหรับไอเดีย ปฏิทินเนื้อหา แดชบอร์ด การอนุมัติ และความช่วยเหลือจาก AI ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณจะดำเนินไปจากศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและทดลองใช้ดู
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ใช้บางรายมองหาทางเลือกอื่นแทน Sendible เนื่องจากต้องการความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานขั้นสูงมากขึ้น ฟีเจอร์การวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มยังไม่ลึกพอสำหรับการติดตามประสิทธิภาพอย่างละเอียดหรือการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ราคาเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้เลือกสำรวจตัวเลือกอื่น แผนสำหรับผู้สร้างเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน และสูงสุดที่ $638 ต่อเดือนสำหรับทีมองค์กร หากคุณเป็นผู้สร้างคนเดียวหรือธุรกิจขนาดเล็ก ราคาอาจสูงเกินไป ควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Sendible ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันในราคาที่ประหยัดกว่า
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Sendible, ClickUp คือหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุด. มันมอบให้คุณพื้นที่ทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่เข้าใจบริบท ช่วยให้คุณจัดการทุกส่วนของกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณไว้ในที่เดียว. คุณสามารถวางแผนแคมเปญ, กำหนดปฏิทินเนื้อหา, สร้างเนื้อหา, สร้างภาพ, จัดการงาน, ร่วมมือกับทีมของคุณ, และติดตามประสิทธิภาพได้ในแพลตฟอร์มเดียว. เนื่องจาก ClickUp Brain ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและรักษาทุกอย่างให้เชื่อมต่อกัน, คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ หรือโมเดล AI หลายตัว.
Hootsuite สามารถดีกว่า Sendible ในบางกรณี แต่การเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ Hootsuite เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง การเชื่อมต่อที่หลากหลาย และคุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้เหมาะกับทีมใหญ่หรือแบรนด์ที่ต้องการรายงานที่ละเอียดและการมีส่วนร่วมบนหลายแพลตฟอร์ม ในทางกลับกัน Sendible ใช้งานง่ายกว่าและเหมาะสำหรับการจัดตารางงานประจำวันและการจัดการลูกค้า แบรนด์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางและฟรีแลนซ์จำนวนมากนิยมใช้ Sendible เพราะมีฟีเจอร์ที่จำเป็นครบถ้วนโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
หากคุณดำเนินธุรกิจเอเจนซี่และต้องการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแทน Sendible, ClickUp และ Agorapulse ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการโซเชียลมีเดียเท่านั้น คุณยังสามารถจัดระเบียบแคมเปญ จัดเก็บสินทรัพย์ และทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ นอกจากนี้ AI ที่เข้าใจบริบทยังช่วยเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณอีกด้วย ในขณะที่ Agorapulse นำเสนอศูนย์รวมข้อความและความคิดเห็นจากโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร พร้อมระบบอนุมัติงานและรายงานที่พร้อมนำเสนอแก่ลูกค้า ทำให้เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องการโซลูชันเฉพาะทางในการจัดการหลายเครือข่าย
ใช่ คุณสามารถจัดการ Instagram ได้ด้วยทางเลือกส่วนใหญ่ของ Sendible และบางตัวก็รองรับ TikTok ด้วย อย่างไรก็ตาม API ของ TikTok มีข้อจำกัดมากกว่า ดังนั้นฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกำหนดเวลาโพสต์หรือการโพสต์โดยตรงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณเลือก