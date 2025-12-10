กราฟการเผาไหม้ (Burnup Chart) กับกราฟการเผาไหม้แบบลดลง (Burndown Chart): ต่างกันอย่างไร?

ระหว่างการประชุมสแตนด์อัพ มีคนถามว่าสปรินต์เป็นไปตามแผนหรือไม่ คุณเปิดแผนภูมิ พยักหน้าอย่างมั่นใจ และอ่านข้อมูลจากแผนภูมิไปครึ่งหนึ่ง ระหว่างมื้อกลางวัน คุณก็เพิ่งตระหนักว่าตัวเองอาจจะโกหกทุกคนไป ใช่แล้ว เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด
การสับสนระหว่างกราฟการเผาไหม้กับกราฟการเผาไหม้ที่ลดลงได้ทำให้การทบทวนสปรินต์ล้มเหลวมากกว่าที่ใครจะยอมรับออกมาตรงๆ พวกมันดูคล้ายกัน: เส้นที่เคลื่อนไหว (พูดง่ายๆ ก็คือ) แต่พวกมันเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับว่าคุณกำลังชนะหรือกำลังจมลงอย่างช้าๆ
มาแก้ไขความสับสนนี้ให้จบไปพร้อมกันเถอะ แถมยังจะแนะนำวิธีใช้ClickUpให้การติดตามทั้งสองอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย 🤩
แผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร?
แผนภูมิการเผาไหม้เป็นเครื่องมือติดตามแบบภาพที่แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์หรือโครงการตลอดเวลา เส้นเริ่มต้นสูงและควรลดลงเป็นศูนย์ตามกำหนดเวลาของคุณ
ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณเริ่มสปรินต์สองสัปดาห์
ในวันแรก แผนภูมิแสดงว่ามี 80 คะแนนเหลืออยู่; พอถึงวันที่ห้า คุณทำไปแล้ว 35 คะแนน ดังนั้นเส้นจะลดลงเหลือ 45 และพอถึงวันที่ 10 คุณจะเหลือ 15 คะแนน หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เส้นจะถึงศูนย์ในวันที่ 14 และทุกคนจะเฉลิมฉลอง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ชื่อ Scrum จริง ๆ แล้วมาจากบทความในHarvard Business Reviewปี 1986 ที่เปรียบเทียบทีมที่มีนวัตกรรมกับการเล่นสครัมในรักบี้: แน่น, ประสานงานกัน, และเคลื่อนที่เป็นหนึ่งเดียว
วิธีการทำงานของแผนภูมิการเผาไหม้
แกนตั้ง แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ ซึ่งวัดเป็นคะแนนเรื่องราวแบบอไจล์ ชั่วโมง หรืองาน และ แกนนอน แสดงเวลา ซึ่งแบ่งเป็นวันหรือสัปดาห์
เมื่อทีมของคุณทำงานเสร็จสิ้น เส้นจะเลื่อนลงด้านล่าง แผนภูมิการเผาไหม้ส่วนใหญ่จะมีเส้นวิถีที่แสดงถึงจังหวะการทำงานที่สมบูรณ์แบบ หากเส้นจริงของคุณอยู่เหนือเส้นนี้ แสดงว่าคุณล่าช้ากว่ากำหนด และหากอยู่ต่ำกว่า แสดงว่าคุณทำงานนำหน้า
📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
ปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มากมายจนทำให้รู้สึกท่วมท้น สามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การอัตโนมัติ ⚒️
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUpทำให้การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI เฉพาะของคุณเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและกราฟอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ข้อดีของแผนภูมิการเผาไหม้
นี่คือเหตุผลที่ทีมต่างๆ ยังคงกลับมาใช้แผนภูมิการจัดการโครงการแบบอไจล์เหล่านี้:
- ใครก็ตามสามารถดูแผนภูมิและเข้าใจได้ทันทีว่าทีมจะเสร็จตามเวลาหรือไม่
- ความลาดเอียงลงสร้างความเร่งด่วนตามธรรมชาติและทำให้ทุกคนมีสมาธิในการปิดงานที่เหลืออยู่
- พวกเขาติดตั้งง่ายและต้องการคำอธิบายเพียงเล็กน้อยสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เอฟเฟกต์การนับถอยหลังแบบภาพช่วยกระตุ้นให้ทีมรักษาความต่อเนื่องและแรงผลักดันตลอดช่วงสปรินต์
- การอัปเดตประจำวันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้การดูแลรักษาง่ายสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของแผนภูมิการเผาไหม้
แผนภูมิการเผาไหม้มีจุดบอดที่อาจทำให้ทีมของคุณเข้าใจผิดได้:
- เมื่อขอบเขตเปลี่ยนแปลงกลางสปรินต์ เส้นจะกระโดดกลับขึ้นไป ทำให้ดูเหมือนว่าทีมของคุณสูญเสียความคืบหน้า ทั้งที่จริงแล้วมีการเพิ่มงานเข้ามา
- ไม่มีวิธีที่จะแยกแยะระหว่าง 'เราตามกำหนดการไม่ทัน' กับ 'มีคนเพิ่มงานเข้าไปในรายการที่ต้องทำ'
- งานที่เสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อมันเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้คุณสูญเสียการมองเห็นในสิ่งที่ทีมได้ทำสำเร็จจริง ๆ
- พวกเขาไม่ได้คำนึงถึงความซับซ้อนของงาน การปิดงานเล็ก ๆ ห้าชิ้นก็ดูเหมือนกันกับการปิดฟีเจอร์ใหญ่หนึ่งชิ้น
- หากความเร็วของทีมเปลี่ยนแปลงระหว่างสปรินต์ แผนภูมิจะไม่สะท้อนว่าเป็นปัญหาด้านความสามารถหรือปัญหาการประมาณงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? สมองของเราพึ่งพาข้อมูลทางสายตาเป็นอย่างมาก เมื่อมีการแสดงผลความคืบหน้าในรูปแบบที่มองเห็นได้ (เช่น แผนภูมิ, กระดาน, ตัวติดตาม) จะกระตุ้นระบบรางวัลในสมองเดียวกันกับที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในเกม แม้ว่าปริมาณงานโดยรวมจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแผนภูมิการเผาผลาญและการลดลงจึง 'รู้สึก' สร้างแรงจูงใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนภูมิ Burndown ใน Excel (พร้อมเทมเพลต)
แผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร?
กราฟการเผาไหม้เป็นเครื่องมือเชิงภาพที่แสดงทั้งงานที่เสร็จสมบูรณ์และขอบเขตงานทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง เส้นสองเส้นจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน: เส้นหนึ่งติดตามสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว และเส้นหนึ่งติดตามปริมาณงานทั้งหมด
ใช้ตัวอย่างสปรินต์เดียวกันนั้น วันแรกเริ่มต้นด้วยเส้นแสดงงานที่เสร็จสิ้นที่ศูนย์และเส้นแสดงขอบเขตทั้งหมดที่ 80 พอถึงวันที่ห้า เส้นแสดงงานที่เสร็จสิ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 35 ในขณะที่เส้นแสดงขอบเขตทั้งหมดยังคงอยู่ที่ 80
จากนั้นในวันที่เจ็ด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งเพิ่มงานเร่งด่วนอีก 20 คะแนน เส้นขอบเขตงานกระโดดไปที่ 100 แต่เส้นงานที่ทำเสร็จแล้วของคุณยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 50 ทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น: ทีมงานยังคงทำงานด้วยความเร็วเท่าเดิม แต่มีคนเพิ่งขยับเส้นชัยไป
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมสูญเสียเวลาเมื่อไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรต้องการความสนใจในสปรินต์ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์มจะแสดงงานเพียงไม่กี่อย่างที่ชะลอความก้าวหน้า เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่ถูกต้องแทนที่จะสแกนบอร์ดทั้งหมด เนื่องจากมันถูกผสานรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ มันจึงรู้จักเอกสาร งาน ความคืบหน้าของโครงการ และงานของคุณดีกว่าคุณเสียอีก
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- แสดงให้ฉันเห็นสามงานที่กำลังทำให้สปรินท์ของเราเสี่ยง และวิธีการเชิง Agile ที่จะช่วยปลดล็อกความก้าวหน้าได้เร็วที่สุด
- กรุณาสรุปให้ฉันทราบโดยย่อเกี่ยวกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในสปรินท์นี้ และผลกระทบต่อความก้าวหน้าโดยรวมของเรา
- ระบุปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้เราอยู่ในแนวทางเดียวกันกับขอบเขตโครงการทั้งหมด และเสนอแนะวิธีการปรับแผน
ข้อดีของกราฟการเผาไหม้
นี่คือจุดที่กราฟการเผาไหม้มีความได้เปรียบ:
- มันติดตามงานที่เสร็จสมบูรณ์แยกจากขอบเขต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏให้เห็นทันทีในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นในบรรทัดบนสุด
- งานที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดงเป็นเส้นที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม และเป็นการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าโดยรวม
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นความคืบหน้าและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ในมุมมองเดียว ทำให้การทบทวนสปรินต์มีความโปร่งใสมากขึ้น
- คุณสามารถติดตามแนวโน้มความเร็วได้ตลอดเวลาโดยการดูความชันของเส้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
- พวกเขาแยกผลการปฏิบัติงานของทีมออกจากการจัดการขอบเขต ทำให้ง่ายต่อการระบุสาเหตุของความล่าช้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? มนุษย์รับรู้ความก้าวหน้าในรูปแบบ'เส้นโค้งตัว S' งานในช่วงแรกจะรู้สึกว่าช้า ช่วงกลางของโครงการจะรู้สึกว่าเร็ว และช่วงท้ายจะรู้สึกว่าช้าอีกครั้ง แผนภูมิการเผาไหม้ (Burnup charts) มักจะเผยให้เห็นรูปแบบธรรมชาตินี้ได้ชัดเจนกว่าแผนภูมิการลดภาระงาน (Burndown charts)
📖 อ่านเพิ่มเติม: Scrum vs. Kanban: แบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
ข้อจำกัดของแผนภูมิการเผาไหม้
การใช้กราฟการเผาไหม้มีข้อเสีย:
- เส้นสองเส้นที่เคลื่อนที่ขึ้นทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบนี้เกิดความสับสน
- พวกเขาจะกระตุ้นให้มีการอธิบายล่วงหน้าเพิ่มเติมก่อนที่ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะสามารถอ่านได้อย่างมั่นใจ
- สำหรับการสปรินต์ที่มีขอบเขตคงที่ ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มคุณค่ามากนัก เนื่องจากยอดรวมยังคงคงที่
- การตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็วใช้เวลานานขึ้นเพราะคุณต้องอธิบายช่องว่างระหว่างบรรทัด
- มันดูไม่เร่งด่วนเพราะทั้งสองเส้นขึ้น; ไม่มีการนับถอยหลังที่น่าตื่นเต้นถึงศูนย์
📖 อ่านเพิ่มเติม: แหล่งข้อมูลแผนภูมิแกนต์ – ตัวอย่าง, แม่แบบ & เครื่องมือ
แผนภูมิการเผาไหม้ (Burnup Chart) กับแผนภูมิการเผาไหม้สะสม (Burndown Chart): ความแตกต่างที่สำคัญ
ผู้จัดการโครงการมักสับสนระหว่างกราฟการเผาไหม้ (burnup) และกราฟการเผาไหม้ลดลง (burndown) เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน แต่แต่ละกราฟจะตอบคำถามที่แตกต่างกันในระหว่างที่งานดำเนินไปตามวงจรชีวิตของโครงการ
นี่คือการแยกแยะที่ชัดเจนและง่ายเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ 👀
|คุณสมบัติ
|กราฟการเผาไหม้
|แผนภูมิการเผาไหม้
|สิ่งที่แสดง
|สายงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับงานที่ดำเนินการจนถึงขอบเขตทั้งหมด
|งานที่เหลือซึ่งกำลังลดลงสู่ศูนย์
|วัตถุประสงค์
|แสดงความคืบหน้าและขอบเขตในมุมมองเดียว
|แสดงว่าทีมลดงานได้รวดเร็วเพียงใด
|ขอบเขตการมองเห็น
|แสดงการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตอย่างชัดเจนด้วยเส้นขอบเขตแยกต่างหาก
|ซ่อนการเปลี่ยนแปลงของขอบเขต ซึ่งอาจทำให้แนวโน้มดูคลาดเคลื่อน
|ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้า
|ช่วยให้ทีมเห็นได้ว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จหรือไม่ แม้ว่าข้อกำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป
|ช่วยให้ทีมประเมินว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาของสปรินต์หรือไม่
|โครงสร้างทางสายตา
|สองบรรทัด: หนึ่งสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ และอีกหนึ่งสำหรับขอบเขตงานทั้งหมด
|หนึ่งบรรทัด: งานที่เหลืออยู่ตามระยะเวลา
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทำงานในที่ที่ความต้องการอาจเปลี่ยนแปลงได้
|สปรินต์ที่มีขอบเขตงานแน่นอนและปริมาณงานที่คาดการณ์ได้
|ความแข็งแกร่ง
|การแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของการขยายขอบเขตงานและความคืบหน้าโดยรวม
|วิธีง่าย ๆ ในการติดตามอัตราการเผาผลาญรายวัน
อันไหนดีกว่าสำหรับการวิ่งระยะสั้น?
แผนภูมิการลดภาระงาน (Burndown Chart) เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีขอบเขตงานคงที่ ซึ่งปริมาณงานทั้งหมดถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
มันง่าย มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และเหมาะกับการวางแผนสปรินต์โดยไม่ทำให้ทีมต้องรับภาระข้อมูลเพิ่มเติมมากเกินไป เนื่องจากเป้าหมายของสปรินต์คือการเสร็จสิ้นปริมาณงานที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ การเห็นปริมาณงานที่เหลือลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหากความคืบหน้าช้าลง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1995 เมื่อ Scrum ถูกแนะนำอย่างเป็นทางการครั้งแรกความยาวของสปรินต์เฉลี่ยอยู่ที่ 1-4 สัปดาห์ โดยระยะเวลาสูงสุดคือหนึ่งเดือน ปัจจุบัน ทีมส่วนใหญ่ใช้สปรินต์ 2 สัปดาห์ เพราะวงจรที่สั้นขึ้นช่วยกระตุ้นโดปามีนจากวงจรการให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วขึ้น
อันไหนดีกว่าสำหรับโครงการที่มีขอบเขตเปลี่ยนแปลง?
แผนภูมิการเผาไหม้ (Burnup Chart) ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะมันแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์และขอบเขตทั้งหมดบนเส้นที่แยกจากกัน ซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถมองเห็นภาพที่โปร่งใสของงานที่กำลังดำเนินไปทั่วทั้งโครงการได้
เมื่อทีมอ้างอิงแผนงานโครงการที่กว้างขึ้น แผนภูมิการเผาไหม้ (burnup chart) จะให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความคืบหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มันทำให้การขยายขอบเขตงานที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นได้ชัดเจนทันที และช่วยให้การสนทนาอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมากกว่าการคาดเดา
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานได้รับแรงจูงใจจาก'แรงผลักดันทางจิตวิทยา'– ความรู้สึกที่ว่าการก้าวหน้ายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้แต่การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเพียงเล็กน้อยก็สร้างแรงผลักดันได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการติดตามความเร็วและงานสะสมจึงช่วยให้ทีมสามารถฝ่าฟันงานที่ซับซ้อนได้
ทำไมทีม Agile จำนวนมากจึงใช้ทั้งสองอย่าง
การใช้ทั้งสองแผนภูมิช่วยให้ทีมมีมุมมองที่ครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความก้าวหน้า แผนภูมิการเผาไหม้ (burndown chart) เน้นความเร็วในระยะสั้น ในขณะที่แผนภูมิการเผาไหม้สะสม (burnup chart) แสดงการเคลื่อนไหวในระยะยาวไปสู่เป้าหมายและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน
การผสมผสานนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการติดตามโครงการเนื่องจากทีมสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เข้าใจ 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารสถานะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมั่นใจ
เมื่อคุณเข้าใจวิธีการติดตามความก้าวหน้าแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการรักษาข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้มองเห็นได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—ซึ่งนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อการทำงานของคุณกระจายอยู่ในแอป เอกสาร ตั๋วงาน แชท และการวิจัย การค้นหาคำตอบจะกลายเป็นเรื่องช้าและกระจัดกระจายClickUp BrainGPT ซึ่งเป็น AI คู่หูบนเดสก์ท็อป จะรวมการค้นหาและการให้เหตุผลเข้าด้วยกัน:
- แอปงานทั้งหมดของคุณ
- พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- แอปที่เชื่อมต่อ
- หลาย LLMs (ChatGPT, Claude, และ Gemini)
- การค้นหาเว็บ
เมื่อคุณกำลังทำงานอย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์Talk to Text ใน ClickUpBrain MAX จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่า คุณเพียงแค่พูดข้อมูลเชิงลึกหรือข้อกำหนดที่มีคุณค่า แล้วเครื่องมือจะจัดรูปแบบให้พร้อมใช้งานสำหรับเพิ่มลงในรายการงานทันที
นี่คือวิธีที่มันช่วยกำจัดปัญหาการขยายตัวของ AI:
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิแต่ละแบบ (สถานการณ์จริง)
ทีมมักจะสลับระหว่างกราฟการเผาไหม้ (burnup)และกราฟการเผาไหม้แบบอไจล์ (agile burndown)ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ระดับความไม่แน่นอน และความต้องการในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
นี่คือสถานการณ์จริงที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่แต่ละแผนภูมิเหมาะสมที่สุด 📈
สถานการณ์ที่ 1: สปรินต์สองสัปดาห์ที่แบ็กล็อกถูกล็อกไว้
ทีมของคุณเริ่มสปรินต์สองสัปดาห์ด้วยชุดงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างสปรินต์ คุณต้องการมุมมองรายวันที่เรียบง่ายซึ่งแสดงว่าคุณกำลังลดงานในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่
แผนภูมิการเผาไหม้ เหมาะกับกรณีนี้เพราะเส้นงานที่เหลืออยู่จะแสดงว่าทีมกำลังนำหรือตามหลังอยู่ วิธีนี้ใช้ได้ดีในกระบวนการทำงานแบบอไจล์สกรัมที่เน้นการส่งมอบงานที่คาดการณ์ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือวิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM) ในการบริหารโครงการ
สถานการณ์ที่ 2: คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการพัฒนา
คุณกำลังสร้างฟีเจอร์ใหม่ที่ผู้ใช้จะใช้งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงร้องขอการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ หลังจากการสาธิตแต่ละครั้ง ขอบเขตงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกๆ สองสามวัน และทีมต้องการความชัดเจนว่าความคืบหน้าเป็นของจริงหรือเพียงแค่รู้สึกว่าช้าเพราะเป้าหมายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
แผนภูมิการเผาไหม้ เหมาะสมกว่าในที่นี้เพราะแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์และขอบเขตทั้งหมดเป็นเส้นแยกกัน ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณรักษาโครงสร้างการแบ่งงานที่ละเอียดซึ่งยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนมักประเมินเวลา ที่ใช้ในการทำงานที่ยากเกินไป(เรียกว่า 'อคติด้านผลกระทบ') ซึ่งทำให้พวกเขาผัดวันประกันพรุ่ง แต่เมื่อพวกเขาเริ่มทำงานแล้ว พวกเขามักจะทำงานเสร็จ เร็วกว่า ที่คาดการณ์ไว้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็กๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้สำเร็จ
สถานการณ์ที่ 3: โครงการระยะเวลาหนึ่งไตรมาสที่ต้องได้รับการอนุมัติหลายขั้นตอนและมีความเกี่ยวข้องกับงานอื่น
ทีมของคุณกำลังเตรียมการเปิดตัวที่มุ่งเน้นลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การออกแบบ การตลาด และกฎหมาย แต่ละกลุ่มมีกำหนดการของตนเอง และการอนุมัติอาจทำให้งานบางอย่างล่าช้า
เนื่องจากกรอบเวลาโดยรวมไม่แน่นอน แผนภูมิการเผาไหม้ จึงให้มุมมองที่ตรงไปตรงมาแก่ผู้นำเกี่ยวกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อขอบเขตงาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมกรอบเวลาจึงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตารางงานของโครงการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความพึ่งพาอาศัยกันระหว่างทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้คนรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อเห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจน แม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆ ก็ตาม สิ่งนี้เรียกว่า "ผลกระทบจากเป้าหมายแบบลาดชัน" (Goal-Gradient Effect) สมองของคุณจะเร่งความพยายามมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น (ซึ่งเป็นเหตุผลที่แผนภูมิการลดภาระงาน (burndown chart) ทำงานได้ดี!)
วิธีสร้างแผนภูมิ Burnup/Burndown ด้วย ClickUp
ClickUp ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ซึ่งหมายความว่าการทำงาน เอกสาร การอัปเดต ข้อมูลสปรินต์ การรายงาน และการช่วยเหลือจาก AI ของคุณทั้งหมดจะอยู่ในระบบเดียวช่วยลดความซับซ้อนจากการใช้เครื่องมือหลายตัว
นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือ Agileสนับสนุนคุณ 👇
เริ่มต้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเร่งความเร็ว
เทมเพลตแผนภูมิการเผาไหม้ของClickUpมอบจุดเริ่มต้นที่มั่นคงให้กับคุณ กำหนดแต่ละ KPI เป็นงานใน ClickUp จากนั้นเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpเช่น ค่าเป้าหมาย, ค่าจริง, ความคืบหน้า และแม้กระทั่ง ช่วงเวลาก่อนหน้า หรือ ความแตกต่าง ด้วยวิธีนี้ คุณจะบันทึกทั้งตัวเลขและบริบทที่เกี่ยวข้อง: เปรียบเทียบกับเป้าหมายของคุณอย่างไร, แนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง และทีมใดที่รับผิดชอบ
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ดำเนินการตามแผน, มีความเสี่ยง, เสร็จสิ้น, และ ยังไม่ได้เริ่ม เพื่อกำหนดสถานะของแต่ละ KPI
สมมติว่าคุณกำลังดำเนินการสปรินต์ 12 วันสำหรับการอัปเดตการชำระเงิน คุณโหลด 'สปรินต์ 14' ใส่คะแนนเรื่องราวที่ประมาณการไว้ 60 คะแนน และจัดทุกอย่างให้อยู่ในสถานะที่มีความหมาย วันที่สองมาถึง วิศวกรแบ็กเอนด์ของคุณส่งเรื่องราว 5 คะแนน QA ปิดงาน 3 คะแนน และเส้นงานที่เหลือลดลงทันที
ฟังจาก Dayana Mileva, ผู้อำนวยการบัญชีที่Pontica Solutions:
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกันด้วยซ้ำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: PMBOK: คู่มือสุดยอดสำหรับการบริหารโครงการสมัยใหม่
สร้างห้องควบคุมการสปรินท์ที่แท้จริงของคุณ
สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์ม (และผสานรวมกับClickUp Templates!)ClickUp Dashboardsช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงข้อมูลจากทีมหรือแผนกต่างๆ คุณสามารถใช้แผนภูมิแท่ง, กราฟเส้น, เกจวัด, หรือไทล์ตัวเลขขึ้นอยู่กับเรื่องราว: ประสิทธิภาพการขาย, การเข้าถึงการตลาด, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ตัวชี้วัดการบริการลูกค้า, หรือ KPI ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
แดชบอร์ดทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สองแผนภูมิที่ช่วยในการตัดสินใจในสปรินต์: การเผาไหม้เพื่อความเร็ว และ การเผาไหม้เพื่อขอบเขต.
สมมติว่าคุณสร้าง 'แผงควบคุม Sprint 22'คุณเพิ่มการ์ด Sprint Burndown ไว้ทางซ้ายและการ์ด Sprint Burnupไว้ทางขวา การจับคู่นี้ทำให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้การก้าวเดินล่าช้า
เมื่อคุณอยู่ครึ่งทางของสปรินต์, แผงควบคุมของคุณจะแสดง:
- เส้นเป้าหมายการเผาไหม้คาดหวัง 27 คะแนนเสร็จสมบูรณ์
- เส้นจริงอยู่ที่ 18
- กราฟการเผาไหม้แสดงเส้นขอบเขตกระโดดจาก 54 เป็น 66 เนื่องจากมีการเพิ่มงานปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งานสามงาน
กราฟทั้งสองนี้ เมื่อวางอยู่ข้างกันแล้ว เล่าเรื่องราวที่แตกต่างจากปัญหาความเร็วโดยสิ้นเชิง ทีมไม่ได้ทำงานช้าลง แต่การสปรินต์เปลี่ยนไป นั่นทำให้คุณเห็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน: ตัดเรื่องราวที่ไม่จำเป็นออก และย้ายงานปรับแต่งใหม่เข้าไปในสปรินต์ที่ 23 แทนที่จะบังคับให้ทำงานในจังหวะที่ไม่เป็นจริง
ระวังจังหวะการเดินของคุณแบบเรียลไทม์
การ์ด Sprint Burndown จะอัปเดตทุกครั้งที่มีคนย้ายงาน หากเส้นที่คาดหวังไว้แสดงว่าควรมี 12 คะแนนที่เสร็จสิ้นในวันที่สอง แต่เส้นจริงแสดงเพียง 6 คะแนน คุณจะตรวจสอบบอร์ดและพบว่างานสามชิ้นค้างอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
การกระตุ้นเบา ๆ ระหว่างการประชุมยืนช่วยให้พวกเขากลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดค่าแดชบอร์ด KPI ด้วยAI Cardsที่ดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เมื่อข้อมูลมีการอัปเดต ClickUp Brain จะเน้นแนวโน้มและความผิดปกติ (เช่น ความเร็วในการทำงานที่ลดลงอย่างกะทันหันหรือจำนวนข้อบกพร่องที่เพิ่มขึ้น) คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลดิบด้วยตัวเอง
รวมสิ่งนี้เข้ากับ Talk-to-Text พูดข้อมูลอัปเดตของคุณ เรียกใช้ AI Card เพื่อคำนวณเมตริกใหม่ และรีเฟรชแผนภูมิต่างๆ: การใช้งาน, การเผาผลาญ, ขอบเขตงานเทียบกับความเร็ว ฯลฯ คุณจะมีแดชบอร์ดที่อัปเดตก่อนการประชุมสแตนด์อัพหรือการตรวจสอบจากผู้นำครั้งถัดไป
เปิดเผยขอบเขตให้ชัดเจนอยู่เสมอ
กราฟการเผาไหม้มีความสำคัญเมื่อสปรินต์ไม่ยอมหยุดนิ่ง
การ์ด Sprint Burnup แยกงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกจากขอบเขตทั้งหมด ทำให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นทันที สมมติว่า QA เพิ่มสถานการณ์การเข้าถึงสี่สถานการณ์ที่มีค่า 10 คะแนน เส้นขอบเขตจะยกขึ้น เส้นความคืบหน้าจะคงที่ และคุณจะทราบได้ทันทีว่าคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่เคลื่อนไหว
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ด PM:
ยกระดับมาตรฐานด้วย ClickUp
แผนภูมิสปรินต์ช่วยให้งานดูชัดเจนขึ้นเมื่อทีมทำงานอย่างรวดเร็วและจัดการกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้
แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown charts) ช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ความเร็วของวันนี้ ในขณะที่แผนภูมิการเผาไหม้สะสม (burnup charts) ช่วยให้คุณเข้าใจว่าขอบเขตของงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงรอบๆ โครงการของคุณ แต่แผนภูมิทั้งสองช่วยให้ทีมของคุณมีความมั่นใจมากขึ้นและลดความประหลาดใจให้น้อยลง
ClickUp มอบมุมมองทั้งสองให้คุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม เพราะทุกงานมีข้อมูลที่แผนภูมิของคุณต้องการอยู่แล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการสปรินต์โดยมีเส้นทางที่น้อยลง แดชบอร์ด, Sprint Cards และ ClickUp Brain จะเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นห้องควบคุมที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อทีมของคุณย้ายงานลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅