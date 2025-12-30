คู่มือ ClickUp ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บล็อก ClickUp

30 ธันวาคม 2568

ยิ่งคุณเข้าใจคุณสมบัติหลักของ ClickUp ได้ลึกซึ้งมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นเท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมองค์กร บทเรียนด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ ClickUp ได้เร็วขึ้น สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ดีกว่า และประหยัดเวลาจริง

มาเริ่มเรียนรู้กับบทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุดกันเถอะ

ทำไมการเรียนรู้ ClickUp จึงคุ้มค่า

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งสรุปประสบการณ์การใช้ ClickUp ว่า:

สวัสดีครับ/ค่ะ, มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในหลากหลายงาน/โครงการ/การจัดการฐานความรู้ ลองใช้เครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่จริงจังเกือบทุกอย่างที่มีในตลาด สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือสิ่งที่พวกเขาทำการตลาด: แอปเดียวสำหรับทุกอย่าง ชอบระดับการปรับแต่งการจัดการงานมาก และฐานความรู้ก็ค่อนข้างดีด้วย พวกเขาเพิ่งปล่อยการปรับปรุงครั้งใหญ่ในแชท ดังนั้นเรากำลังจะแทนที่ Slack ด้วยเช่นกัน

โดยสรุปClickUpคือเครื่องมือที่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณอย่างแท้จริง

แล้ว ClickUp มีอะไรที่ช่วยให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ?

  • ระบบเดียวสำหรับหลายขั้นตอนการทำงาน: ช่วยคุณไม่ต้องสลับแอปแยกต่างหากสำหรับงาน, เอกสาร, วัตถุประสงค์, และการแชท. คุณนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ภายใต้หลังคาเดียวด้วย ClickUp. ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไรในทีมต่าง ๆ และลดเวลาที่เสียไปกับการสลับบริบท
  • ระดับการปรับแต่งสูง: ทุกทีมมีสไตล์การทำงานของตัวเอง. มุมมอง, ฟิลด์, และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และไม่บังคับให้คุณต้องใช้โครงสร้างแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน
  • การจัดการความรู้ในตัว: คุณสมบัติ Docs และ Wiki ที่ผสานรวมไว้ช่วยให้คุณจัดเก็บ SOPs, สรุปโครงการ, และเอกสารต่างๆ ไว้เคียงข้างกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ
  • AI ตามบริบท: ช่องว่างระหว่างผลลัพธ์ของ AI กับบริบทในโลกจริงคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp Brain'sAI ตามบริบทเข้าใจงานของคุณ, เครื่องมือของคุณ, ข้อมูลองค์กรของคุณ, และบริบทของคุณ, และใช้สิ่งนั้นเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น
  • ตัวแทน AI อัจฉริยะฝังตัว:ตัวแทน AI ของ ClickUpเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบแมนนวลให้เป็นเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะในทุกฟังก์ชัน พวกเขาไม่ต้องใช้โค้ด ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีมเทคนิคและถูกออกแบบมาเพื่อทำงานภายใน Workspace ของคุณ
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ClickUp มีการปล่อยอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้ การเรียนรู้แพลตฟอร์มเพียงครั้งเดียวจึงไม่ใช่ความพยายามที่สูญเปล่า เพราะฟังก์ชันการทำงานจะขยายตัวอยู่เสมอในแนวทางที่เสริมสร้างคุณค่าหลักของมัน: การรวมศูนย์
ClickUp ส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครอบคลุมทุกแผนก : คู่มือการใช้งาน ClickUp ที่ดีที่สุด
ClickUp ส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครอบคลุมทุกแผนก

❗ตัวการเงียบที่บั่นทอนประสิทธิภาพ: พนักงานที่ใช้ความรู้โดยเฉลี่ยสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน ซึ่งรวมเป็นเวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาในการปรับตัวหลังจากการสลับไปมา—น้อยกว่า 9% ของเวลาทำงานทั้งหมด

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีส่งออกข้อมูล ClickUp ไปยัง Excel ในขั้นตอนง่ายๆ

สิ่งที่ควรพิจารณาในบทเรียน ClickUp ที่ยอดเยี่ยม

ClickUp เป็นเครื่องมือแบบบริการตนเองที่มีบทแนะนำแสดงวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในแบบ DIY คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:

พื้นที่มุ่งเน้นบทเรียน ClickUp ที่ยอดเยี่ยมมีอะไรบ้างความสำคัญ
เส้นทางการเรียนรู้เส้นทางทีละขั้นตอนจากพื้นฐานสู่คุณสมบัติขั้นสูงรับประกันว่าคุณสามารถเติบโตไปพร้อมกับ ClickUp ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดใด
ความชัดเจนของลำดับชั้นคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, และงานย่อยที่ซ้อนกันใน ClickUpช่วยให้คุณจัดโครงสร้างโครงการได้อย่างมั่นใจเพื่อความชัดเจนและการขยายขนาด
แรงบันดาลใจในการทำงานตัวอย่างจริงของกระบวนการที่สมบูรณ์ (เช่น ปฏิทินเนื้อหา, การทำงานแบบสปรินท์แบบอไจล์, การรับลูกค้าใหม่)ทำให้ง่ายต่อการปรับกระบวนการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
พลังการปรับแต่งคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, แดชบอร์ด, AI และการทำงานอัตโนมัติให้คุณปรับแต่ง ClickUp ให้เข้ากับวิธีที่คุณทำงาน
ความสำเร็จของทีมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน บทบาท การอนุญาต และการสื่อสารเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถนำ ClickUp มาใช้ได้อย่างราบรื่นและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การขยายตัวและการเติบโตบทเรียนที่แสดงตัวอย่างแดชบอร์ด เป้าหมาย และมุมมองขั้นสูงทำให้ ClickUp เติบโตไปพร้อมกับคุณ ตั้งแต่โครงการเดี่ยวไปจนถึงระบบทั่วทั้งบริษัท
กระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันตัวอย่างการผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Google Drive หรือ Zapierสาธิตว่า ClickUp สามารถผสานเข้ากับระบบเดิมของคุณได้อย่างราบรื่น
แหล่งข้อมูลเชิงปฏิบัติแม่แบบ, รายการตรวจสอบ, และตัวอย่างพร้อมใช้ประหยัดเวลาและช่วยให้คุณนำความรู้ไปปฏิบัติได้ทันที

หากคุณเป็นผู้ใช้ ClickUp ระดับสูงที่ใช้ ClickUp เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คุณมีพื้นฐานพร้อมแล้วที่จะเป็นที่ปรึกษา ClickUp คุณสามารถนำความรู้ของคุณมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่อไปนี้:

  • การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน: กำหนดลำดับชั้น (พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน) ตามโครงสร้างของบริษัท
  • การออกแบบกระบวนการทำงาน: การแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นสถานะของงาน, ระบบอัตโนมัติ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และแดชบอร์ด
  • การสร้างแม่แบบ: สร้าง SOP เอกสาร และกรอบงานสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ระบบอัตโนมัติ: การตั้งค่าตัวกระตุ้น, การดำเนินการ, และการเชื่อมต่อ (เช่น Slack, Gmail, HubSpot, หรือ Google Calendar)
  • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ: สอนทีมงานวิธีการใช้ ClickUp อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนิสัย
  • การรายงาน: สร้างแดชบอร์ด, มุมมองปริมาณงาน, และบัตรรายงานที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

เมื่อคุณได้ทำการตั้งค่า 3-4 ชุดแล้ว ให้พิจารณาเปลี่ยนเป็นเทมเพลตแบบชำระเงินที่คุณสามารถขายบน Gumroad, ข้อเสนอคอร์ส/การให้คำปรึกษาแบบสั้น, หรือค่าบริการรายเดือนสำหรับการดูแล Workspace ประจำเดือน

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp สำหรับการใช้งานส่วนตัว: คุณสมบัติ, ตัวอย่าง, คำแนะนำ

บทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุด

💥 ศูนย์การเรียนรู้ฟรี: หากคุณจริงจังกับการเชี่ยวชาญ ClickUp เริ่มต้นที่ClickUp University ศูนย์การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่สามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของคุณเอง พร้อมบทเรียนสั้นๆ แบบเข้าใจง่าย แบบทดสอบ และตัวอย่างการใช้งานจริง คุณสามารถพัฒนาจากมือใหม่สู่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการพื้นที่ทำงานได้ในจังหวะของคุณเอง และยังสามารถรับใบรับรองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ใช้ขั้นสูงหรือที่ปรึกษา ClickUp ได้อีกด้วย

หากคุณต้องการปรับแต่งบัญชี ClickUp ของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือบทเรียนที่ดีที่สุดบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ชมวิดีโอสอน ClickUp เหล่านี้เพื่อเริ่มต้น สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากมันอย่างรวดเร็ว

เริ่มเลย 👇

คู่มือการใช้งาน ClickUp สำหรับผู้เริ่มต้น

1. การสาธิตตามความต้องการของ ClickUp

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที เพียงสมัครด้วยอีเมลของคุณ ป้อนรหัสยืนยัน แล้วคุณก็พร้อมที่จะสำรวจพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และการสาธิตตามความต้องการจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไม ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที มันจะพาคุณผ่านชั้นแกนกลางของแพลตฟอร์ม รวมถึงงาน, มุมมอง, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และแดชบอร์ด วิดีโอจะแสดงให้คุณเห็นอย่างละเอียดว่าพวกมันเชื่อมต่อกันอย่างไร นี่คือหนึ่งในบทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุดที่คุณจะพบเจอ

การทัวร์เริ่มต้นด้วยClickUp Views ครอบคลุมทั้งหมด 17 แบบ ช่วยให้ทีม (และแม้แต่นักเรียนที่ใช้ ClickUp) สามารถเห็นงานเดียวกันผ่านมุมมองที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น,

  • มุมมองรายการ จัดเรียงงานพร้อมรายละเอียด เช่น ผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันที่ครบกำหนด คุณจะทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
  • มุมมองบอร์ด ในแอป ClickUp เปลี่ยนการทำงานให้เป็นรูปแบบ Kanban ย้ายการ์ดระหว่างคอลัมน์และดูความคืบหน้าอย่างชัดเจน
  • ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และมุมมองแกนต์ กำหนดโครงการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง. กำหนดเส้นตายและการพึ่งพาชัดเจน ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ
มุมมอง ClickUp: มองเห็นโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองโครงการหลากหลายที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ: บทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุด
มองเห็นภาพงานต่าง ๆ ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน และสลับรูปแบบการแสดงผลด้วย ClickUp Views

จากนั้นบทแนะนำของ ClickUpจะครอบคลุมถึงงานใน ClickUp—วิธีการรวมการสนทนา ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเส้นเรื่องเดียว

แต่คุณจะกระตุ้นให้ใครบางคนทำสิ่งเล็กๆ โดยไม่สร้างงานใหม่ได้อย่างไร?

เข้าสู่ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผลเล็กๆ น้อยๆ เช่น การขอให้เพื่อนร่วมทีมตรวจสอบข้อความในเอกสารหรือยืนยันตัวเลขในภารกิจ ความคิดเห็นที่มอบหมายแต่ละรายการจะปรากฏในกล่องขาเข้าของผู้รับ การแจ้งเตือนจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะได้รับการแก้ไข และช่วยให้เกิดความรับผิดชอบโดยไม่ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณรกไปด้วยสิ่งที่ต้องทำที่ไม่จำเป็น

เอกสารการทำงานร่วมกันของ ClickUp—เรียกว่า Docs—ให้คุณระดมความคิด, เขียน, และเชื่อมโยงไปยังงานได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันDocs ของ ClickUpสามารถแก้ไขและปรับแต่งได้

ทิ้งความคิดเห็นแบบเรียลไทม์หรือการอัปเดตการออกแบบลงในร่างบล็อกโดยตรงโดยใช้ ClickUp Docs: บทเรียนที่ดีที่สุดของ ClickUp
สร้าง, แชร์, และแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือกับ ClickUp Docs

การสาธิตสิ้นสุดลงที่แดชบอร์ด.ClickUp Dashboardsคือชั้นการมองเห็นของพื้นที่ทำงานของคุณ. สามารถปรับแต่งได้ และแสดงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์, ภาระงานของทีม, และเป้าหมายของบริษัทในศูนย์ควบคุมภาพเดียว.

⭐ โบนัส:การ์ด AI ของ ClickUpเพิ่มการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลงในแดชบอร์ดของคุณโดยตรง พวกมันเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกทันที คุณสามารถรันคำสั่งที่กำหนดเองผ่านการ์ด AI ได้ คุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่สรุปที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถถามคำถาม AI ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทำงานและการตั้งค่าของคุณได้

บัตร AI ในแดชบอร์ด ClickUp: บทเรียนที่ดีที่สุดของ ClickUp
ใช้ ClickUp AI Cards เพื่อรวบรวมกิจกรรมล่าสุด อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปไว้ในสรุปโครงการเดียวที่เต็มไปด้วยข้อมูล

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp ซึ่งสร้างโดย Zeb Evans เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กรเท่านั้น เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากโซลูชันภายใน จะสามารถช่วยแก้ไขกระบวนการทำงานที่ติดขัดทั่วโลก สำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

ในคำพูดของเขา "ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมือภายในองค์กรเท่านั้น มีไว้เพื่อประหยัดเวลาของพวกเราเอง แต่พอเราตระหนักได้ว่ามีความต้องการสิ่งนี้อย่างมหาศาล เราก็เปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นการประหยัดเวลาให้กับทั้งโลก"

2. ลำดับชั้นของ ClickUp

ลำดับชั้นของ ClickUp เป็นโครงสร้างหลักที่ทำให้ทุกอย่างถูกจัดระเบียบและช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับสูงสุด คุณจะมี เวิร์กสเปซ ClickUp จะจัดโครงสร้างฐานหลักของบริษัทคุณในขั้นตอนนี้ ภายในเวิร์กสเปซ คุณสามารถตั้งค่า สเปซ เพื่อแทนแผนกหรือหน้าที่หลักต่างๆ ภายในสเปซเหล่านั้น คุณสามารถสร้าง โฟลเดอร์ เพื่อจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

ลำดับชั้น ClickUp: บทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุด
สร้างลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง ติดตามโครงการ และทำให้การจัดระเบียบง่ายขึ้นด้วย ClickUp Hierarchy

โครงสร้างแคบลงเมื่อคุณไป:

  • รายการ แบ่งโฟลเดอร์ออกเป็นโปรเจกต์หรือขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
  • งาน อยู่ในรายการและทำหน้าที่เป็นหน่วยหลักของงาน
  • งานย่อย และ รายการตรวจสอบ ช่วยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

ลำดับชั้นปรับวิธีการทำงานของคุณ แต่ตรรกะยังคงสอดคล้องกัน

หากคุณกำลังย้ายจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่น คุณสามารถนำเข้างานได้โดยตรงไปยัง ClickUp ฟีเจอร์การนำเข้าสนับสนุนไฟล์ CSV และแม้กระทั่งเครื่องมืออย่าง Asana หรือ Trello ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณสามารถแมปไปยังรายการและโฟลเดอร์ได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่ต่างๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกประเภทของทีม: ทำงานทางไกล, ไฮบริด, แบบไม่พร้อมกัน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น

ด้วยClickUp Chat&Assigned Comments ทีมงานสามารถแชร์อัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องประชุมไม่รู้จบ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp DocsและClickUp Whiteboards มอบหมายความคิดเห็นให้บุคคล และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp

คู่มือการใช้งาน ClickUp สำหรับผู้ใช้ระดับกลาง

3. ตั้งค่าและปรับแต่งโปรเจกต์ของคุณใน ClickUp

สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเป็นสองเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการกำหนดวิธีการดำเนินโครงการในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะมีขนาดทีมเท่าใดก็ตาม เมื่อใช้อย่างเหมาะสม พวกมันจะเปลี่ยนรายการงานให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการที่ทีมของคุณส่งมอบงาน

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบทเรียน ClickUp นี้ที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้งาน

สถานะที่กำหนดเอง กำหนดการเคลื่อนไหวของงานผ่านกระบวนการของคุณ ClickUp อนุญาตให้คุณใช้ชุดค่าเริ่มต้นหรือออกแบบของคุณเอง

สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp: บทเรียนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp
กำหนดและติดตามความคืบหน้าของงานที่ปรับแต่งได้ผ่านสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp

ความแข็งแกร่งอยู่ที่การปรับให้เหมาะสมอย่างแม่นยำกับขั้นตอนที่มีความสำคัญในสภาพแวดล้อมของคุณ เช่น:

  • ในโครงการซอฟต์แวร์ สถานะอาจประกอบด้วย: งานค้าง → กำลังพัฒนา → ตรวจสอบโค้ด → ทดสอบคุณภาพ → เปิดใช้งาน
  • สำหรับกระบวนการผลิตเนื้อหา อาจประกอบด้วย: ไอเดีย → ร่าง → แก้ไข → อนุมัติ → เผยแพร่

ในการสร้างหรือปรับแต่ง ให้เปิดการตั้งค่า Space/Folder/List → Statuses จากนั้นสร้างชุดที่กำหนดเองและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกโปรเจกต์ สำหรับการตั้งค่าที่ลูกค้าเห็น เช่นเมื่อสร้างพอร์ทัลลูกค้าใน ClickUp องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ประสบการณ์มีโครงสร้างและโปร่งใส

คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละ Space, Folder หรือ List ได้ ครอบคลุมทุกฐานของทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การอนุมัติการออกแบบไปจนถึงวงจรสปรินท์ ขั้นตอนความคืบหน้าของคุณจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของทีมคุณเสมอ

ฟิลด์ที่กำหนดเอง ในทางกลับกัน จะเก็บข้อมูลที่สถานะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ให้บริบท การจัดประเภท หรือการติดตามเชิงปริมาณ เช่น:

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: บทเรียนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อปรับแต่งงานด้วยข้อมูลเฉพาะ
  • ใช้ ฟิลด์แบบดรอปดาวน์ ในโครงการการตลาดเพื่อจำแนกประเภทแคมเปญ: อีเมล, โซเชียล, โฆษณาแบบชำระเงิน
  • แนะนำ ฟิลด์สูตร ในกระบวนการทำงานด้านการเงินเพื่อคำนวณกำไรขั้นต้นจากฟิลด์รายได้และต้นทุน การคำนวณทางคณิตศาสตร์จะอัปเดตแบบไดนามิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า
  • ใช้ ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย กับงานที่ต้องการการตรวจสอบหรืออนุมัติ ซึ่งจะเป็นการเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องสร้างสถานะอื่น

⭐ โบนัส:ClickUp AI Fieldsนำ AI มาสู่คอลัมน์งานของคุณโดยตรง โดยสรุป, แปล, จัดหมวดหมู่, หรือประมาณการงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ต่างจากฟิลด์ที่กำหนดเองแบบดั้งเดิม AI Fields ไม่เพียงแค่เก็บข้อมูล แต่ยังสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ด้วย

คุณสามารถสร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การอัปเดตความคืบหน้า, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การแปล, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอื่น ๆ

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ใน ClickUp เพื่อทำให้การติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ: บทเรียนที่ดีที่สุดของ ClickUp
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ใน ClickUp เพื่อทำให้การติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การใช้คำว่า 'automation' ครั้งแรกถูกบันทึกไว้ในปี1940 ที่บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คอมปานี คำนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายเครื่องจักรที่สามารถโอนย้ายชิ้นส่วนระหว่างขั้นตอนการผลิตได้โดยอัตโนมัติ—แนวคิดนี้ได้ปฏิวัติการผลิตและต่อมาได้แพร่กระจายไปยังทุกอุตสาหกรรม

4. วิธีจัดการงานของคุณในฐานะผู้ใช้ ClickUp แบบแขก

ผู้เข้าชมมักจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์, รายการ, และงานที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นคุณสามารถแชร์เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ คลิกอัพ 튜토ริ얼 จะพาคุณผ่านขั้นตอนการอ่านบริบทของงาน, การเป็นเจ้าของงาน, การติดตามเวลา, และการอยู่ในสายตาของทีม นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในคลิกอัพสำหรับเอเจนซี ที่การเข้าถึงของลูกค้าต้องมีความแม่นยำและจำกัดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นที่ระดับงาน ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว ดังนั้นตรวจสอบบริบทก่อนดำเนินการ:

  • คำอธิบาย สำหรับขอบเขตและคำแนะนำ
  • สถานะ เพื่อดูขั้นตอนปัจจุบัน
  • ประมาณเวลา เพื่อเข้าใจความพยายามที่คาดหมาย
  • ลำดับความสำคัญ เพื่อประเมินความเร่งด่วน

คุณยังสามารถเพิ่ม ผู้ติดตาม สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการรับการอัปเดตโดยไม่ต้องเข้าร่วมทุกกระทู้ได้อีกด้วย

เพิ่มหรือลบผู้ติดตามจากงานหรือเอกสารภายใน ClickUp: บทเรียนที่ดีที่สุดของ ClickUp
เพิ่มหรือลบผู้ติดตามจากงานหรือเอกสารภายใน ClickUp

การติดตามเวลาใน ClickUpเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการทำงานในบทบาทนี้ เริ่มจับเวลาบนงานหรือบันทึกเวลาหลังจากเสร็จสิ้น ระบุรายการว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ สามารถเพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ และบันทึกได้ คุณยังสามารถตรวจสอบและส่งรายการของคุณในแบบฟอร์มเวลาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้อีกด้วย

⭐ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ:ClickUp BrainGPTคือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณมีสมาธิ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ Brain MAX จะรวบรวมงานของคุณไว้ในที่เดียว โดยใช้บริบทจากงาน เอกสาร และโครงการของคุณ

ด้วยระบบค้นหาองค์กรและระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ คุณสามารถจับความคิด ค้นหาข้อมูล และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับระหว่างแบบจำลอง AI เช่น GPT-4, Claude และ Gemini ได้ตามความต้องการของงาน

นี่คือตัวอย่างสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย BrainPGT:

  • ค้นหาได้ทันทีทั่ว ClickUp, Google Drive, GitHub และอื่นๆ
  • ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อสร้างงาน บันทึก หรือข้อความได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์

🔖 โบนัส: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร

5. การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานใน ClickUp

หากคุณมีความเข้าใจผิดว่าการสร้างเวิร์กโฟลว์ใน ClickUp ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมาก มันง่ายกว่าที่คิด

ดังที่เห็นในบทแนะนำ ClickUp นี้ เป็นกระบวนการทีละขั้นตอน ทุกคนในทีมของคุณ แม้แต่เพื่อนร่วมงานระดับจูเนียร์ก็สามารถทำได้

การตั้งค่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp เมื่อสมาชิกทีมใหม่ต้องการกระบวนการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม ในการตั้งค่านี้ รายการคำขอขาเข้าจะรวบรวมงานใหม่แยกจากงานที่กำลังดำเนินการอยู่ งานจะถูกสร้างขึ้นผ่านการส่งแบบฟอร์ม

เมื่อภารกิจถูกเพิ่มเข้าไปในรายการรับเข้าแล้ว ภารกิจเหล่านั้นจะผ่านกระบวนการคัดกรอง นี่คือขั้นตอนที่คำขอได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ชี้แจงให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ เมื่อภารกิจใดพร้อมแล้ว การเปลี่ยนสถานะของภารกิจนั้นจะเป็นการเริ่มต้นขั้นตอนถัดไป การเปลี่ยนแปลงสถานะจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการนี้

🎯 ตัวอย่าง: เมื่อคำขอถูกย้ายไปยังสถานะ กำลังดำเนินการ และมีประเภทงานเป็น 'เว็บไซต์' ClickUp สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ:

  • มอบหมายงานให้กับนักออกแบบที่ถูกต้อง
  • เพิ่มลงใน รายการเว็บไซต์ เพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
  • ใช้เทมเพลตหน้า Landing Page ของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงงานย่อย ความคิดเห็น และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม

แม่แบบงานของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการตั้งค่าด้วยตนเองได้ เพียงบันทึกงานใด ๆ เป็นแม่แบบ แล้วนำไปใช้กับงานใหม่เพื่อโหลดย่อยงาน รายการตรวจสอบ ความคิดเห็น หรือผู้รับผิดชอบล่วงหน้า

แม่แบบงาน ClickUp: บทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุด
บันทึกและใช้ชุดการตั้งค่างานที่โหลดไว้ล่วงหน้าด้วยแม่แบบงานของ ClickUp

🤝 จากชุมชน: คู่มือที่สร้างโดยผู้ใช้บน ClickUp Brain

บทแนะนำ ClickUp นี้จะนำเสนอวิธีการใช้งานBrain ซึ่งเป็นเลเยอร์ AI ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นระบบจัดการอัตโนมัติ โดยจะแนะนำเสาหลักทั้งสามของ Brain ได้แก่ ผู้จัดการความรู้ AI, ผู้จัดการโครงการ AI และนักเขียน AI สำหรับการทำงาน แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและนำเสนอบริบทที่เหมาะสมได้ทันที

ผู้จัดการความรู้ AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือค้นหาภายในของคุณ ดึงคำตอบโดยตรงจากเอกสาร, งาน, และแดชบอร์ดของคุณใน ClickUp

ผู้จัดการโครงการ AI ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสรุปความคืบหน้า ติดตามอุปสรรค และทำการอัปเดตซ้ำๆ โดยอัตโนมัติผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ

ในขณะเดียวกัน AI Writer for Work ช่วยเร่งการจดบันทึกและการเขียนรายงานโดยแปลงข้อมูลในพื้นที่ทำงานให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้างหรือบทสรุปสั้นๆ

ClickUp Brain: บทเรียนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp
ใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ในตัวที่รับรู้บริบทของคุณ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpนำการจัดการงานมาสู่เบราว์เซอร์ของคุณ ด้วยสิ่งนี้คุณสามารถ:

  • สร้างงานได้ทันทีจากหน้าเว็บใดก็ได้
  • ติดตามเวลา, เริ่มตัวจับเวลา, และบันทึกความพยายามโดยไม่ต้องออกจากแท็บปัจจุบันของคุณ
  • จับภาพหน้าจอหรือคลิปเฉพาะส่วนของหน้าจอของคุณ, ทำการมาร์คด้วยลูกศรหรือข้อความ, และแนบไปกับงาน
  • แนบอีเมลไปยังงานได้โดยตรงจากกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณ

คู่มือการใช้งาน ClickUp สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp Chat

ClickUp Chatได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นเพียงโซลูชันการส่งข้อความธรรมดา วิดีโอจะแสดงวิธีการจัดระเบียบข้อความโดยตรง การเพิ่มบริบทด้วยแท็บงานและปฏิทิน และการเปิดใช้งาน SyncUp อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากแอป

เริ่มต้นด้วยส่วน DM แทนที่จะต้องเลื่อนดูรายการยาว คุณสามารถจัดกลุ่มการสนทนาเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดเองได้

  • ย้ายข้อความ DM ไปยังส่วนต่างๆ เช่น ทีม, โครงการ, หรือ ด่วน
  • คลิกขวาที่การสนทนาเพื่อกำหนดให้อยู่ในส่วน
  • เก็บเพื่อนร่วมทีมที่สำคัญที่สุดไว้ด้านบนเพื่อให้การอัปเดตของพวกเขาปรากฏให้เห็นเสมอ

แท็บที่ด้านบนของหน้าต่าง DM เพิ่มบริบทเพิ่มเติม:

  • แชท แสดงการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่
  • ปฏิทิน แสดงความพร้อมใช้งานและกิจกรรมที่กำหนดไว้
  • มอบหมายงาน แสดงรายการที่เพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่

บทเรียน ClickUp สิ้นสุดด้วยSyncUps ซึ่งเป็นฟีเจอร์ในตัวของ ClickUp สำหรับการเปลี่ยนจากข้อความเป็นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เริ่มต้นการโทรและแชร์หน้าจอได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Chat SyncUp: บทเรียนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp
เริ่มต้นการโทรและแชร์หน้าจอได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Chat SyncUp

จากหน้าต่างแชท คุณสามารถ:

  • เริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอ
  • แชร์หน้าจอของคุณเพื่อตรวจสอบการออกแบบหรือเอกสาร
  • จัดการสนทนาแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็ว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp ช่วยให้คุณบันทึก SyncUp ได้โดยตรงจากมินิเพลเยอร์หรือโหมดเต็มหน้าจอ เพียงคลิกไอคอนบันทึกเพื่อเริ่มบันทึกเซสชัน—จะมีตัวบ่งชี้การบันทึกปรากฏขึ้นขณะดำเนินการ บันทึกการสนทนาของคุณได้ทันทีระหว่าง ClickUp Chat SyncUp แบบสด

เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้ไปที่ ศูนย์คลิป เพื่อ:

  • เปิด, แชร์, และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกที่ผ่านมา
  • ดูบันทึกที่เชื่อมโยงกับช่องที่มีการซิงค์
  • แชร์ลิงก์สาธารณะกับใครก็ได้ที่อยู่นอก Workspace ของคุณ
  • ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปการประชุมได้ทันที
สร้างสรุปการประชุมทันทีจากการบันทึกของ SyncUp ด้วย ClickUp Brain: บทเรียนที่ดีที่สุดของ ClickUp
สร้างสรุปการประชุมทันทีจากการบันทึกของ SyncUp ด้วย ClickUp Brain

7. วิธีการตั้งค่าตัวแทนคนแรกของคุณใน ClickUp

ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนการจัดเตรียม โปรดใช้เวลา 2 นาทีเพื่อดูภาพรวมของ Super Agents:

นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการเข้าใจว่า ClickUp หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึง "ตัวแทน" ที่ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมจริงๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ สิ่งสำคัญที่ปลดล็อกได้ที่นี่คือ บริบท

ตัวแทนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นอย่างมากเมื่อพวกเขาสามารถทำงานร่วมกับสิ่งที่อยู่ใน ClickUp อยู่แล้ว เช่น งาน, เอกสาร, การสนทนา และแนวทางปฏิบัติที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำทุกวัน วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณคิดในแง่ของ "อะไรที่ฉันจะมอบหมายให้เพื่อนร่วมงานที่ฉลาด" แทนที่จะเป็น "อะไรที่ฉันสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้"

ตอนนี้มาถึงส่วนปฏิบัติจริง:

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่า ตัวแทน Autopilot ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะเห็นการประหยัดเวลาได้ทันที ตัวแทน Autopilot ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานในกระบวนการทำงานและจัดการกับงานที่ทำซ้ำได้ โดยอิงตามลำดับตรรกะที่เรียบง่าย: ทริกเกอร์ → เงื่อนไข → คำสั่ง

ClickUp Autopilot Agents ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติภายในบัญชี ClickUp ของคุณ

ClickUp Autopilot Agents: บทเรียนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp
อัตโนมัติภารกิจ, สร้างรายงาน, และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Autopilot Agents

วิดีโอนี้แสดงวิธีการตั้งค่าตัวแรกของคุณเพื่อให้สามารถจัดการงานประจำ เช่น การร่างคำตอบ การมอบหมายงาน และการสร้างรายงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าตัวกระตุ้น

ทริกเกอร์กำหนดว่าเมื่อใดที่ตัวแทนของคุณควรดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ทุกครั้งที่มีการสร้างงานใหม่ในรายการคำขอของลูกค้า หรือตามเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถปรับแต่งทริกเกอร์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้ตัวแทนทำงานเฉพาะเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มเฉพาะหรือเมื่อฟิลด์ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มเงื่อนไข (ตัวกรองเสริม)

เงื่อนไขจะกำหนดว่าผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินการหรือไม่หลังจากมีการทริกเกอร์เกิดขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้อาจง่ายเช่น "เฉพาะเมื่อความสำคัญเป็นเร่งด่วน" หรือ "เฉพาะเมื่อภาษาในตั๋วเป็นภาษาฝรั่งเศส" การเว้นว่างไว้จะบอกให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเสมอ

ขั้นตอนที่ 3: เขียนคำแนะนำ (ส่วนสำคัญที่ตัดสินความสำเร็จ)

นี่คือจุดที่คุณบอกตัวแทนถึงบทบาทของมัน แหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ และผลลัพธ์ควรมีลักษณะอย่างไร คำแนะนำที่ชัดเจนคือความแตกต่างระหว่าง "ว้าว นี่มีประโยชน์มาก" กับ "ทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้"

ตัวอย่างคำแนะนำ:

  • ร่างอีเมลตอบกลับอย่างสุภาพสำหรับตั๋วของลูกค้าใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ClickUp
  • อ้างอิงคำตอบจากพื้นที่ทำงาน วิกิภายใน และศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp
  • โพสต์ร่างเป็นความคิดเห็นในภารกิจที่กำลังเข้ามา

จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อตัวแทนกับแหล่งความรู้ เช่น Docs, Wikis หรือศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp ได้ ยิ่งฐานความรู้กว้างขวางมากเท่าใด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งแม่นยำและเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

⭐ โบนัส:กำหนดค่าตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะและดำเนินการในตำแหน่งที่ระบุ ลองยกตัวอย่างช่องของทีม HR ที่ได้รับคำถามจำนวนมาก เพื่อประหยัดเวลาของทีม พวกเขาใช้ AI ในการตอบคำถามเหล่านี้ ตัวแทนที่กำหนดเองในช่องจะได้รับคำสั่งให้ตอบคำถามหากคำตอบอยู่ในฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้

ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: บทเรียนคลิกอัพที่ดีที่สุด
สร้างตัวแทนที่กำหนดเองสำหรับแต่ละแผนกพร้อมคำแนะนำเฉพาะ ระดับการเข้าถึง และน้ำเสียงที่ต้องการ

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้ทีม SaaS ของคุณสื่อสารตรงกันด้วย ClickUp

คู่มือการใช้งาน ClickUp ตามกรณีการใช้งาน

8. คู่มือการใช้งานแดชบอร์ดการจัดการโครงการ

บทช่วยสอน ClickUp นี้แสดงวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการที่รวบรวมการอัปเดตที่กระจัดกระจายไว้ในมุมมองเดียวที่สามารถดูได้อย่างรวดเร็วของความคืบหน้า, กำหนดเวลา, และประสิทธิภาพ

เริ่มต้นด้วยการกำหนด KPI ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:

  • อัตราการเสร็จสิ้นงานเพื่อดูว่ามีงานมากน้อยเพียงใดที่เสร็จตามกำหนดเวลา
  • ความเร็วในการวิ่งวัดผลผลิตในแต่ละรอบ
  • รายงานข้อบกพร่องหรืออุปสรรคช่วยติดตามคุณภาพควบคู่กับความเร็วในการส่งมอบ

เมื่อมีการกำหนด KPI แล้ว วิดีโอจะเข้าสู่การสร้างแดชบอร์ดเอง ในบัญชี ClickUp ใด ๆ ก็ตาม แดชบอร์ดจะประกอบด้วยบัตร (cards) ซึ่งแต่ละบัตรจะเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล (source of truth)

  • บัตรรายการงาน แสดงงานที่กำลังดำเนินการ งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรืองานที่ถูกบล็อก
  • การ์ดแผนงานกานต์ต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดส่ง
  • บัตรติดตามเวลา แสดงชั่วโมงที่บันทึกไว้ตลอดโครงการ
  • แผนภูมิ และ แถบความคืบหน้า สรุป KPI เพื่อให้เห็นแนวโน้มได้ทันที

วิดีโอสรุปด้วยตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติและการอัปเดต เนื่องจากแดชบอร์ดในเครื่องมือการจัดการโครงการนี้เชื่อมโยงกับงานโดยตรง จึงมีการรีเฟรชแบบเรียลไทม์เมื่องานมีความคืบหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือความล่าช้าถูกส่งต่อไปยังแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ

⚡ ไฮไลต์เทมเพลต: ในวิดีโอนี้ คุณยังจะได้เห็นเทมเพลตที่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที เช่นเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUpที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้

เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามประสิทธิภาพของโครงการ, รับภาพรวมของงานของคุณ, และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp

มันมาพร้อมกับบัตร, รูปแบบ, และการตกแต่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับปรุงได้ตามการพัฒนาของโครงการ

🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิแกนต์ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนั้น ได้ชื่อมาจากวิศวกรในต้นศตวรรษที่ 20 ชื่อ เฮนรี่ แกนต์ ผู้ออกแบบแผนภูมินี้เพื่อติดตามผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้ภาพที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายก่อนที่แอปพลิเคชันจะถือกำเนิดขึ้น

9. บทเรียนสำหรับทีมพัฒนาและผลิตภัณฑ์

ClickUp Whiteboardsมอบกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้ร่วมกันให้กับทีมผลิตภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการระดมความคิดไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน การแนะนำการใช้งานเริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดเปล่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทีม ไอเดียต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้เป็นโน้ตแบบติดได้ โดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนสปรินต์หรือการวางแผน

การประชุมเปลี่ยนไปสู่การจัดระเบียบบันทึกให้เป็นธีม สมาชิกทีมหลายคนมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่เกิดซ้ำ เช่น ความสะดวกในการใช้งานหรือคำขอเพิ่มฟีเจอร์

ก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดคือการสร้างงาน (สิ่งที่คุณไม่ต้องการประนีประนอม)! โน้ตติดผนังหรือแนวคิดที่จัดกลุ่มไว้สามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที งานเหล่านั้นมีคำอธิบาย วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ การติดตามเวลา ความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนา หมายความว่า 👇

  • คำขอฟีเจอร์ใหม่จะกลายเป็นงานที่มีการติดตามพร้อมไทม์ไลน์ของตัวเอง
  • ปัญหาการใช้งานที่ถูกยกขึ้นในสปรินต์เรโทรสามารถมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมคนใดคนหนึ่งได้
  • หัวข้อเช่น 'ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน' สามารถแตกออกเป็นงานหลายอย่างได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล

เนื่องจากงานต่าง ๆ ถูกซิงค์กับพื้นที่ทำงานของคุณทันที กระดานไวท์บอร์ดจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวา ทีมงานสามารถกลับมาดูเพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะใหม่ ทบทวนความคืบหน้า และเห็นได้ว่าแนวคิดเริ่มต้นได้กลายเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างไร

📌 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ภายใน ClickUp Whiteboards คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพได้ทันที หากมีโน้ตหรือไอเดียที่ต้องการการอธิบายด้วยภาพ (เช่น กระบวนการ แผนผัง หรือภาพร่างแนวคิด) คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาบนกระดานได้ทันที เพื่อให้ทีมเห็นทั้งโน้ตและภาพประกอบอยู่เคียงข้างกัน

ClickUp Whiteboards: บทเรียนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp
สร้างภาพด้วย AI ด้วยคำสั่งง่ายๆ บนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp

เราได้เขียนอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณ

ในฐานะปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบท มันเข้าใจงานของคุณและเชื่อมโยงความรู้ที่กระจัดกระจายระหว่างงาน เอกสาร และการสนทนาเข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลความจริงที่สามารถค้นหาได้

🔴 แนวคิดของการขยายตัวของการทำงาน: การกระจายกิจกรรมไปยังเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และระบบต่างๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สื่อสารกัน เรียกว่าการขยายตัวของการทำงาน ทำไมจึงสำคัญ? เพราะมันนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ การแยกข้อมูลเป็นกลุ่มๆ และการสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานทั่วทั้งองค์กร

10. บทเรียนการขายและ CRM

ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบที่รวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และบันทึกข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวบนอินเทอร์เฟซเดียว

วิดีโอเริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการ CRM ง่ายๆ ของ ClickUp ซึ่งสร้างระบบที่เบาและพร้อมใช้งานได้ทันที

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ จาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ จาก ClickUp

แต่ละการติดต่อจะถูกแสดงเป็นงาน โดยมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับมูลค่าดีล ชื่อบริษัท และขั้นตอนของกระบวนการขาย มุมมองสามารถสลับระหว่างรายการ กระดาน และตาราง เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบสเปรดชีตไปยังระบบคัมบังของกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น

จากนั้น การสาธิตจะแสดงวิธีการขยายไปสู่สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น:

  • แยกโฟลเดอร์และรายการ เพื่อแบ่งข้อมูลของคุณ โฟลเดอร์ CRM สามารถติดตามลูกค้าปัจจุบันได้ ในขณะที่โฟลเดอร์ Sales Pipeline จะเก็บรวบรวมลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และแม้กระทั่งฐานข้อมูลของสินค้าหรือบริการ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง บันทึกข้อมูลบริบทเพิ่มเติม เช่น ขนาดการปิดการขายโดยประมาณ, เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจ, หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ในฟิลด์จะเชื่อมโยงลีดโดยตรงกับโครงการหรือผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับลีดนั้น
  • แบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ถูกป้อนเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยตรง ทุกการส่งข้อมูลจะสร้างงานใหม่ในรายการลูกค้าเป้าหมายของคุณทันที
  • ระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ข้อมูลของคุณมีความสอดคล้องกัน การทำเครื่องหมายดีลว่าปิด/ชนะแล้วสามารถย้ายไปยังรายการลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างงานโอกาสที่เกี่ยวข้องขึ้นมา

สำหรับการรายงาน คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงภาพมูลค่าของกระบวนการขาย ความคืบหน้าของดีล และอัตราการแปลงเป็นลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ และเนื่องจากข้อมูล CRM อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับโครงการของคุณ การสื่อสารและการดำเนินงานจึงเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา

🤝 จากชุมชน: คู่มือที่สร้างโดยผู้ใช้เกี่ยวกับ ClickUp AI Notetaker

ClickUp's AI Notetakerไม่เพียงแต่ช่วยบันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนทุกการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำให้บันทึกการประชุมของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการรวม Ask AI, Automations และ AI Fields เพื่อสรุปการสนทนา, เน้นประเด็นสำคัญ, และอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ

ผู้ช่วยจดบันทึก AI สามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams ได้โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วมการโทร, สร้างเอกสารบันทึกการประชุม, และสรุปการประชุมพร้อมรายการการกระทำที่ชัดเจนและการตัดสินใจ ทุกการบันทึกจะถูกบันทึกไว้เป็นเอกสารส่วนตัวภายใน ClickUp ทำให้ทีมของคุณสามารถอ้างอิงถึงการหารือ, มอบหมายขั้นตอนต่อไป, และรักษาบริบทไว้ได้ครบถ้วน

คู่มือการใช้งาน ClickUp: ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้ใช้ระดับเทพ

การลองทำไปเรื่อย ๆ เหมาะสำหรับเวลาที่คุณอยากรู้อยากลอง แต่เมื่อ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานจริงของคุณ คุณจะไม่มีเวลาสำหรับการลองผิดลองถูก

สิบ นาที กับ บทเรียน ที่ถูกต้อง สามารถ แทนที่ หลาย ชั่วโมง ของการเดา

และถ้าคุณยังคงใช้ต่อไป สิ่งที่น่าสนใจจะเกิดขึ้น: คุณจะหยุด "ใช้" ClickUp และเริ่ม ออกแบบระบบ ภายในมัน นั่นคือเวลาที่คุณจะกลายเป็นผู้ใช้ระดับสูง—และเมื่อ ClickUp กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันแทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง

