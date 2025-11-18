How Developers Can Avoid Technical Debt

นักพัฒนาทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาแบบนั้น
คุณกำลังพยายามเพิ่มฟีเจอร์ง่ายๆ และคุณพบว่า 'วิธีแก้ไขด่วน' ที่ใครบางคนเขียนไว้เมื่อสามปีก่อนได้กลายเป็นความยุ่งเหยิงที่เต็มไปด้วยวิธีแก้ปัญหาชั่วคราว การพึ่งพาที่ไม่มั่นคง และความคิดเห็นในโค้ดที่เขียนไว้ว่า 'อย่าแตะสิ่งนี้ มิฉะนั้นทุกอย่างจะพัง'
เอาล่ะ นี่คือตัวเลขที่จะทำให้คุณสะดุ้ง: ในองค์กรซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การจัดการหนี้ทางเทคนิคกินเวลาประมาณ 25% ของเวลาพัฒนาทั้งหมด นั่นหมายความว่าสำหรับทุก ๆ สี่สัปดาห์ที่ทีมของคุณใช้ไปกับการเขียนโค้ด หนึ่งสัปดาห์เต็มจะถูกใช้ไปกับการต่อสู้กับการตัดสินใจเก่า ๆ การแก้ไขระบบเก่า และการปรับโครงสร้างโค้ดที่ควรได้รับการแก้ไขไปหลายเดือนแล้ว
ส่วนที่น่าหงุดหงิดคืออะไร? หนี้ทางเทคนิคแอบแฝง มันสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกำหนดเวลาที่เร่งรีบและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง แต่ก็สามารถจัดการได้หากมีระบบที่เหมาะสม
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีที่นักพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคได้ด้วยเครื่องมืออย่างClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มาเริ่มเขียนโค้ดกันเลย! 🧑💻
หนี้ทางเทคนิคในซอฟต์แวร์คืออะไร?
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หนี้ทางเทคนิคคือต้นทุนที่สะสมจากการเลือกใช้โซลูชันที่เร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องใช้แรงงานมากขึ้นในภายหลัง
มันจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณข้ามการเขียนทดสอบเพื่อให้ทันกำหนดเวลา, ฝังค่าไว้โดยตรงเพราะต้องการให้ระบบทำงานได้เร็ว, หรือคัดลอกและวางบล็อกโค้ดเพราะการสร้างฟังก์ชันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้เวลามากเกินไป
ลองนึกถึงโมดูลการยืนยันตัวตนที่ถูกผูกไว้ด้วยคำสั่ง if ซ้อนกันหลายชั้น เพราะนักพัฒนาคนเดิมออกจากโปรเจกต์ไปก่อนที่จะทำการรีแฟกเตอร์เสร็จ หรือจะเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลที่แต่เดิมออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับ MVP แต่ตอนนี้กลับต้องใช้การเชื่อมข้อมูลข้ามถึงเจ็ดตารางเพียงเพื่อจะดึงข้อมูลพื้นฐาน นี่คือความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของหนี้ทางเทคนิค
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วลี หนี้ทางเทคนิคถูกคิดค้นขึ้นโดย Ward Cunninghamในปี 1992 เขาใช้เป็นอุปมาเพื่ออธิบายว่าทำไมบางครั้งการลัดขั้นตอนในตอนนี้ (เช่น การส่งงานเร็ว) จึงสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในภายหลัง
ประเภทของหนี้ทางเทคนิค
เพื่อทำความเข้าใจว่านักพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคได้อย่างไร ก่อนอื่นให้ระบุว่าเป็นหนี้ที่ตั้งใจเกิดขึ้น, เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, หรือสะสมอย่างช้าๆ ตามกาลเวลา. นี่คือตัวอย่างการเปรียบเทียบที่ชัดเจน:
|ประเภท
|คำนิยาม
|สาเหตุทั่วไป
|ความเสี่ยง
|ตัวอย่าง
|ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
|หนี้ที่ทีมรับไว้โดยรู้เท่าถึงผลกระทบเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะสั้น
|กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด, แรงกดดันในการเปิดตัว, การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
|การบำรุงรักษาในอนาคตที่ยากขึ้น, ข้อจำกัดทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น
|การจัดส่งผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้ (MVP) พร้อมทางลัดโค้ดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตัว
|อุบัติเหตุ
|หนี้ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด การขาดความรู้ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาด
|การวางแผนสถาปัตยกรรมที่ไม่ดี, เอกสารไม่เพียงพอ, ข้อกำหนดที่ไม่เข้าใจ
|บั๊กที่ไม่คาดคิด, การปรับโครงสร้างโค้ดเพิ่มเติมในภายหลัง, การพัฒนาที่ช้าลง
|การนำ API ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน ทำให้ต้องเขียนใหม่ในภายหลัง
|ข้อมูลเสียหายเนื่องจากความชื้น
|หนี้ที่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง
|ไลบรารีที่ล้าสมัย, เฟรมเวิร์กที่ไม่ได้รับการสนับสนุน, โค้ดเก่าที่ไม่ได้รับการดูแล
|ประสิทธิภาพลดลง, ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย, ระบบไม่เสถียร
|ระบบเก่าที่ยังคงทำงานอยู่บนเฟรมเวิร์กเก่าพร้อมกับการพึ่งพาที่ล้าสมัย
สาเหตุทั่วไปของหนี้ทางเทคนิค
หนี้ทางเทคนิคไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาที่ไป มันสะสมขึ้นผ่านรูปแบบเฉพาะที่ทีมพัฒนาส่วนใหญ่จะจำได้ทันที นี่คือวิธีที่มันเกิดขึ้น 👇
กำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและการจัดส่ง MVP อย่างรวดเร็ว
วันเปิดตัวเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ คุณต้องส่งสินค้าภายในวันศุกร์ ดังนั้นคุณจึงฝังคีย์ API นั้นไว้โดยตรงแทนที่จะตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม การสาธิตให้นักลงทุนมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ คุณจึงข้ามกรณีขอบและมุ่งเน้นเฉพาะเส้นทางที่ราบรื่น การตัดสินใจเหล่านี้ดูสมเหตุสมผลในขณะนั้น เพราะการทำให้ระบบใช้งานได้จริงสำคัญกว่าการทำให้สมบูรณ์แบบ
ปัญหาเกิดขึ้นสามเดือนต่อมาเมื่อ MVP นั้นยังคงทำงานอยู่ในระบบผลิต และแผนงานเต็มไปด้วยคุณสมบัติใหม่ ๆ ไม่มีใครมีเวลาที่จะกลับไปแก้ไขทางลัดเหล่านั้น เพราะมีสิ่งที่เร่งด่วนกว่าเสมอ ทางแก้ปัญหาชั่วคราวกลายเป็นสิ่งที่ถาวรโดยปริยาย และตอนนี้คุณกำลังสร้างคุณสมบัติใหม่ ๆ บนฐานที่ไม่มั่นคง
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนี้ทางเทคนิคไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าหนี้สามารถปรากฏในรูปแบบของปัญหาประสิทธิภาพ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือเมื่อคุณใช้ส่วนประกอบสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ (COTS) ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
เอกสารที่ไม่ดีและการแบ่งปันความรู้ที่ไม่ดี
สิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับแรงกดดันจากกำหนดเวลา
เมื่อคุณกำลังรีบเร่งที่จะจัดส่งสินค้าเอกสารทางเทคนิคดูเหมือนจะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ นักพัฒนาอาวุโสของคุณเข้าใจตรรกะการประมวลผลการชำระเงินอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมา แต่เธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าทำไมฟังก์ชันบางอย่างถึงมีอยู่หรือไฟล์การตั้งค่านั้นทำอะไร
ข้ามไปอีกหกเดือน เธออยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน ขณะที่เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในกระบวนการชำระเงิน ทีมที่เหลือต้องขุดคุ้ยโค้ดที่มีอยู่ พยายามย้อนรอยการตัดสินใจที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ สิ่งที่ควรใช้เวลาแก้ไขเพียงชั่วโมงเดียว กลับกลายเป็นใช้เวลาสามวัน เพราะความรู้ทั้งหมดอยู่ในหัวของคนเพียงคนเดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างเอกสารทางเทคนิคที่เข้าใจง่ายสำหรับทีมของคุณ:
การขาดการตรวจสอบคุณภาพโค้ดหรือการทดสอบ
เมื่อเอกสารมีน้อยและกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด การตรวจสอบโค้ดจะเริ่มรู้สึกเหมือนทำให้ทุกอย่างช้าลง คุณจึงข้ามมันไปเพื่อให้ส่งงานได้เร็วขึ้น และตรรกะเดียวกันนี้ก็ถูกนำมาใช้กับการทดสอบเช่นกัน ทำไมต้องเสียเวลาสองชั่วโมงไปกับการเขียนทดสอบ ในเมื่อคุณสามารถส่งฟีเจอร์นี้ได้ทันทีแล้วไปทำงานถัดไปได้?
ยกเว้นข้อบกพร่องที่หลุดรอดไปซึ่งการตรวจสอบอย่างรวดเร็วจะสามารถตรวจพบได้ ข้อผิดพลาดทางตรรกะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์จริง และการตัดสินใจทางเทคนิคที่ควรได้รับการหารือในระหว่างการตรวจสอบโค้ดเพียงห้านาทีกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
การเพิ่มความเร็วที่คุณได้รับจะหายไปเมื่อคุณใช้เวลาทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ควรถูกส่งออกไปตั้งแต่แรก
กรอบการทำงานและองค์ประกอบที่ล้าสมัย
ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบที่พึ่งพาของคุณก็ยังคงค่อยๆ เก่าลงอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เวอร์ชัน React จากปี 2021 ยังคงใช้งานได้ดีอยู่ แพตช์ความปลอดภัยก็ยังคงออกอย่างต่อเนื่อง และการอัปเกรดก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่รบกวนสมาธิ เมื่อคุณมีฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องสร้างและบั๊กที่ต้องแก้ไข
แต่ในที่สุด แพตช์ก็หยุดออก ห้องสมุดใหม่จะไม่รองรับการพึ่งพาเก่าของคุณ และปัญหาความเข้ากันได้จะสะสม เมื่อคุณต้องอัปเกรดในที่สุดเพราะช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญเกิดขึ้น คุณจะพบกับการทำงานที่ย้ายข้อมูลเป็นสัปดาห์แทนที่จะเป็นการอัปเดตทีละน้อยที่คุณสามารถทำได้ตลอดทาง
หนี้ที่คุณเลื่อนชำระออกไปสองปีครบกำหนดชำระทั้งหมดในคราวเดียว 😖
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาเหตุทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อปัญหาที่ใหญ่กว่า: ทีมที่ทำงานไปในทิศทางที่ต่างกันโดยไม่รู้ตัว
การวิจัยพบว่า การสื่อสารที่ล้มเหลวและการไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างทีมกับสถาปัตยกรรมระบบทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาติดตามทีมผ่านรอบการดำเนินงานที่พวกเขาสะสมหนี้ จ่ายบางส่วนคืน แล้วสะสมหนี้เพิ่มขึ้นอีก
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สร้างฟีเจอร์โดยไม่เข้าใจบริบททางธุรกิจ หรือเมื่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับแผนงานโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิค
ทำไมนักพัฒนาควรใส่ใจการหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิค
หนี้ทางเทคนิคใน Scrumส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานประจำวันของคุณในรูปแบบที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อหนี้สะสมมากขึ้น:
- ความเร็วของฟีเจอร์ลดลงเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขทางลัดที่มีอยู่เดิม
- การแก้ไขข้อบกพร่องจะส่งผลต่อเนื่องไปยังโค้ดที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา ทำให้ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบในหลายโมดูล
- ความมั่นใจลดลงเมื่อการทดสอบครอบคลุมไม่เพียงพอ และไม่มีใครรู้ถึงทุกการพึ่งพา
- การรับสมัครนักพัฒนาใหม่ใช้เวลานานขึ้นเมื่อฐานโค้ดขาดรูปแบบที่ชัดเจนและเอกสารประกอบ
📮ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI
ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานAI ของ ClickUpจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานบางอย่าง เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
กลยุทธ์สำหรับนักพัฒนาเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิค
หลีกเลี่ยงกับดักของหนี้ทางเทคนิคด้วยการยึดมั่นในกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ 📝
เขียนโค้ดที่สะอาด, เป็นโมดูล, และสามารถบำรุงรักษาได้
ฐานโค้ดจะง่ายต่อการจัดการมากขึ้นเมื่อแต่ละส่วนมีความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ส่วนประกอบที่เล็กลงและเป็นโมดูลช่วยลดการซ้ำซ้อน ทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นไปอย่างราบรื่น และให้ความยืดหยุ่นเมื่อขยายระบบ
ตัวอย่างเช่น หากคุณแยกการตรวจสอบการชำระเงิน การประมวลผลการชำระเงิน และการสร้างใบเสร็จออกจากกันในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ส่วนลดสำหรับสมาชิกหรือช่องทางชำระเงินใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ครึ่งหนึ่ง
ClickUp Brainเข้ามาช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการเขียนโค้ดของคุณ ให้คุณมีสายตาคู่ที่สองในการตรวจสอบงาน
คุณสามารถวางฟังก์ชันหรืออธิบายสิ่งที่คุณกำลังสร้างได้ และมันจะเน้นพื้นที่ที่อาจกลายเป็นหนี้ที่ยุ่งเหยิง
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- ปรับโครงสร้างฟังก์ชันนี้ใหม่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่เล็กกว่าและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยยึดหลักการรับผิดชอบเพียงหนึ่งอย่าง
- เสนอวิธีการแบ่งกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้เป็นโมดูล
- วิเคราะห์ข้อความนี้เพื่อความอ่านง่ายและแนะนำการปรับปรุง
นอกจากนี้ เมื่อคุณกำลังวางแผนฟีเจอร์ต่าง ๆ คุณสามารถถามเครื่องมือโค้ด AI ได้ว่า: 'แยกงานการสร้างบริการแจ้งเตือนนี้ออกเป็นงานย่อยแบบโมดูลที่มีลำดับความสำคัญชัดเจน' ClickUp Brain จะสร้างงานย่อยที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับงานหลัก ทำให้การวางแผนสปรินต์ของคุณมีแนวโน้มไปสู่การออกแบบที่รักษาได้ง่ายโดยอัตโนมัติ
และเมื่อทีมของคุณอภิปรายเรื่องสถาปัตยกรรม คุณสามารถขอให้ดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือการสนทนาครั้งก่อน ๆ จาก ClickUp มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้แล้ว
ลงทุนในการทดสอบและสายงาน CI/CD
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้คุณมั่นใจในการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่โดยไม่ต้องลุ้นโชค
ลองนึกถึงแพลตฟอร์ม FinTech ที่การทดสอบหน่วยยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมและการทดสอบการผสานระบบตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการชำระเงิน—การตรวจสอบเหล่านี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับ CI/CD pipeline ช่วยป้องกันการจัดการวิกฤตในขั้นตอนสุดท้าย
การผสานการทำงานของ ClickUpกับ GitHub, GitLab, Bitbucket และระบบ CI/CD อื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถดูการรันทดสอบ, ความล้มเหลวในการสร้าง, และการขอดึงโค้ดได้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่คุณจัดการกับแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามสถานะของกระบวนการทำงานของคุณได้อยู่ข้างๆ กับเรื่องราวของผู้ใช้และตั๋วปัญหาที่ได้รับผลกระทบ
ใช้การควบคุมเวอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทีมของคุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว กลยุทธ์การแยกสาขาที่ชัดเจน วินัยในการคอมมิต และการรวมโค้ดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วย GitFlow ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ใหม่ทุกฟีเจอร์จะมีอยู่ใน branch ของตัวเอง จะถูกผสานเข้ากับ develop หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว และ branch หลักของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตอยู่เสมอ การย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนั้นทำได้ง่ายเพราะประวัติการทำงานมีความหมาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบบจำลองการวัดหนี้ทางเทคนิค (TDQM)ช่วยให้ทีมสามารถเปรียบเทียบวิธีการวัดหนี้ทางเทคนิคที่แตกต่างกันได้เช่น การประเมินจากความรู้สึก คุณภาพ หรือการวัดผลตอบแทนจากการปรับโครงสร้างโค้ด เพื่อให้คุณสามารถเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมกับโครงการของคุณได้
อัปเดตการพึ่งพาให้ทันสมัย
การพึ่งพาเป็นหนี้ที่เงียบงัน ยิ่งคุณหลีกเลี่ยงการอัปเดตนานเท่าไร ความชันของการอัปเกรดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การปรับปรุงทีละน้อยในแต่ละสปรินต์นั้นปลอดภัยกว่าการย้ายข้อมูลครั้งใหญ่ที่ล่าช้าหลายเดือนมาก
ตัวอย่างเช่น โครงการ Node.js ที่ทำงานบนเวอร์ชัน Express ที่เก่ากว่า จะได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดในระดับสปรินต์—แพตช์ความปลอดภัยจะมาถึงเร็ว และปัญหาความเข้ากันได้จะยังคงเป็นเรื่องเล็กน้อย
เทมเพลตการลงทะเบียนหนี้ทางเทคนิคของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบ แต่ละรายการหนี้จะกลายเป็นงานที่คุณสามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภท ความรุนแรง ความพยายามที่คาดการณ์ไว้ และสถานะ คุณยังสามารถติดแท็กแต่ละรายการเป็นปัญหาด้านสถาปัตยกรรมการพึ่งพาใน ClickUp ที่ล้าสมัย หรือโค้ดที่มีปัญหา ทำให้ง่ายต่อการกรองและจัดลำดับความสำคัญ
ฝึกฝนการตรวจสอบโค้ดและการเขียนโปรแกรมแบบคู่
กระบวนการตรวจสอบร่วมกันสามารถตรวจจับจุดอ่อนก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ การมีมุมมองใหม่สามารถมองเห็นปัญหาด้านประสิทธิภาพในการออกแบบ API ของคุณ หรือชี้ให้เห็นกรณีที่ไม่คาดคิดก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
การเขียนโปรแกรมแบบคู่ทำเช่นเดียวกันในเวลาจริง สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของตรรกะที่ซับซ้อน
ClickUp Tasksช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรง เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ต้องติดตาม และติดตามการแก้ไขปัญหาโดยไม่สูญเสียบริบท
สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบท่อการนำเข้าข้อมูลใหม่: ผู้ตรวจสอบคนหนึ่งพบว่ามีคำสั่งค้นหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ กำหนดความคิดเห็นให้กับผู้เขียน และปัญหานั้นได้รับการแก้ไขภายในงานนั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาแอปพลิเคชัน Java แบบโอเพนซอร์สที่ใช้งานมากกว่า 10 ปีนักวิจัยพบว่าหลักการพาเรโตยังคงใช้ได้: ประมาณ 20% ของประเภทปัญหาทั้งหมดก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคถึง 80% ในโครงการเหล่านั้น
บันทึกการตัดสินใจและเหตุผล
การบันทึกเหตุผลในการตัดสินใจช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากไม่มีบันทึกนี้ พนักงานใหม่หรือแม้แต่ตัวคุณเองในอนาคตอาจต้องกลับมาตั้งคำถามกับการตัดสินใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเดิม
หากคุณตัดสินใจใช้ฐานข้อมูลกราฟสำหรับเครื่องมือแนะนำ ให้บันทึกเหตุผลไว้ เช่น ความสามารถในการขยายตัว, มาตรฐานประสิทธิภาพ, และการแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ เพื่อไม่ให้ใครมา 'ปรับแต่ง' คุณกลับไปใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในอีกหกเดือนข้างหน้า
การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความใน ClickUpช่วยลดความยุ่งยากในงานนี้
กดปุ่มลัด, อธิบายเหตุผลของคุณออกมาดัง ๆ, และให้ClickUp Brain MAXจัดโครงสร้างให้เป็นบันทึกที่ชัดเจนและมีรูปแบบที่ถูกต้อง. คัดลอกบันทึกนี้ไปยังเอกสารที่เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง, และคุณก็จะได้บันทึกที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีซึ่งทีมของคุณสามารถกลับมาทบทวนได้เมื่อมีการถกเถียงในเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้ง.
วิธีที่ทีมสามารถจัดการหนี้ทางเทคนิคที่มีอยู่
คุณไม่สามารถแก้ไขหนี้ทางเทคนิคทั้งหมดได้ในครั้งเดียว และการพยายามทำเช่นนั้นจะทำให้แผนงานทั้งหมดของคุณหยุดชะงัก กุญแจสำคัญคือการสร้างแนวทางที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขหนี้ทางเทคนิคโดยไม่หยุดการพัฒนาฟีเจอร์ ⚒️
เริ่มต้นด้วยการวัดสิ่งที่สำคัญ
ก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดใด ๆ คุณจำเป็นต้องวัดหนี้ทางเทคนิคทั่วทั้งโค้ดเบสของคุณก่อน
เครื่องมือเช่น SonarQube และ CodeClimate สามารถติดตามความซับซ้อนแบบไซโคลเมติก, เปอร์เซ็นต์การซ้ำซ้อนของโค้ด, และช่องว่างในการทดสอบได้โดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงมาจากประสบการณ์จริงของทีมคุณที่มีต่อโค้ดเบส
เปรียบเทียบเวลาการส่งมอบคุณสมบัติจริงกับการประมาณการเบื้องต้นเพื่อค้นหาจุดที่มีปัญหา. ถามทีมของคุณว่าโมดูลใดที่ทำให้เกิดบั๊กมากที่สุด และที่ใหม่ที่นักพัฒนาใหม่ติดขัดอยู่เสมอ. จุดปวดเหล่านี้บอกคุณว่าหนี้กำลังทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด.
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมรายงานข้อบกพร่องหรือการส่งหนี้ทางเทคนิคจากทีมของคุณ แต่ละคำตอบจะถูกสร้างเป็นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว30% ของ CIOระบุว่ามากกว่า 20% ของงบประมาณด้านเทคโนโลยี (ที่ตั้งใจไว้สำหรับโครงการใหม่) ถูกเบี่ยงเบนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินแทน
เลือกแนวทางการปรับโครงสร้างโค้ดของคุณตามความเสี่ยง
การปรับโครงสร้างโค้ดแบบทีละน้อย (Incremental refactoring) เหมาะกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถปรับปรุงโค้ดได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่ทำงานเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ โดยยึดหลัก Boy Scout ที่ว่าต้องทำให้ทุกอย่างสะอาดกว่าตอนที่เราเริ่มทำ วิธีนี้เข้ากันได้ดีกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณเพราะคุณไม่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่อแก้ไขโค้ดเก่า
การเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมดนั้นแตกต่างออกไป มันมีเหตุผลเมื่อโมดูลเสียหายมากจนการแก้ไขมันมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการสร้างใหม่ทั้งหมด
คิดถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:
- ระบบการตรวจสอบความถูกต้องที่ประกอบขึ้นด้วยเงื่อนไขซ้อนกันและวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- โครงสร้างฐานข้อมูลที่ต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูล 10 ครั้งสำหรับการค้นหาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการออกแบบเดิมไม่สามารถขยายขนาดได้
- ตรรกะการประมวลผลการชำระเงินที่เปราะบางเกินกว่าจะแก้ไขได้โดยไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
สิ่งเหล่านี้ต้องการสปรินต์ที่ทุ่มเทโดยเฉพาะ เกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจน และการหยุดพัฒนาฟีเจอร์ในส่วนนั้นของระบบ ความเสี่ยงสูงกว่า แต่บางครั้งก็เป็นวิธีเดียวที่จะเดินหน้าต่อไปได้
ปรับสมดุลการทำความสะอาดโค้ดกับงานฟีเจอร์โดยใช้ระบบโควตา
งานหนี้สินที่มีอยู่ต้องการเวลาพัฒนาที่ได้รับการคุ้มครอง มิฉะนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย จัดสรร 20-25% ของความสามารถในแต่ละสปรินต์โดยเฉพาะสำหรับหนี้ทางเทคนิค ซึ่งอาจหมายถึงนักพัฒนาหนึ่งคนมุ่งเน้นไปที่หนี้ทั้งหมดในขณะที่คนอื่นๆ จัดการกับฟีเจอร์ หรือทั้งทีมใช้เวลาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ในการทำความสะอาด การแบ่งสัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงนั้นสำคัญน้อยกว่าความสม่ำเสมอ
เมื่อหนี้สินแข่งขันกับคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเวลาเดียวกัน คุณสมบัติจะชนะเสมอเพราะสามารถมองเห็นได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแยกงบประมาณช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการทำความสะอาดเกิดขึ้น
จัดลำดับความสำคัญของหนี้ตามผลกระทบต่อทีม
หนี้ทางเทคนิคไม่จำเป็นต้องได้รับความสนใจทันทีทั้งหมด. กรอบหนี้ทางเทคนิคช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่สิ่งที่ต้องแก้ไขก่อน:
- หนี้ที่มีปัญหาสูงแต่ใช้ความพยายามน้อย จะได้รับการจัดการทันทีเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
- หนี้ที่มีปัญหาสูงและต้องใช้ความพยายามสูง จำเป็นต้องมีการวางแผนเส้นทางและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- หนี้ที่เจ็บปวดน้อย สามารถรอได้ไม่มีกำหนด เว้นแต่ว่ามันจะขัดขวางสิ่งสำคัญ
คุณยังสามารถจำแนกหนี้เป็น ประมาท vs. รอบคอบ และ เจตนา vs. โดยไม่ได้ตั้งใจ ได้อีกด้วย
หนี้ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อจากทางลัดควรได้รับความสำคัญเหนือหนี้ที่เกิดจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่เพียงแค่อาจไม่เหมาะสมในระยะยาว เป้าหมายคือการแก้ไขสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนักพัฒนามากที่สุด ไม่ใช่การบรรลุถึงโค้ดที่สมบูรณ์แบบ
🔍 คุณรู้หรือไม่? หากคุณรวมหนี้ทางเทคนิคทั้งหมดที่สะสมมาตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา จะใช้เวลาในการเขียนโค้ดเกือบ61 พันล้านวันทำงานของบริษัทและรัฐบาลเพื่อกำจัดมันให้หมดไป
เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดหนี้ทางเทคนิค
มาดูเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อลดหนี้ทางเทคนิคกัน ⚙️
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์โค้ดแบบสถิต
เครื่องมือวิเคราะห์แบบสถิติดักจับปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตด้วยการทดสอบอัตโนมัติสำหรับความซับซ้อนของโค้ด, บั๊กที่อาจเกิดขึ้น, ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย, และการละเมิดรูปแบบการเขียนโค้ดเครื่องมือหนี้ทางเทคนิคที่ควรค่าแก่การรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ:
- SonarQube ทำเครื่องหมายฟังก์ชันที่ซับซ้อนเกินไป การคัดลอกโค้ด และข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในหลายภาษา ให้คุณเห็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าหนี้ทางเทคนิคซ่อนอยู่ที่ใด
- ESLint จับข้อผิดพลาดทั่วไปใน JavaScript เช่น ตัวแปรที่ไม่ได้กำหนด, การนำเข้าที่ไม่ได้ใช้, และรูปแบบที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ยังเขียนโค้ดอยู่
- CodeClimate กำหนดเกรดความสามารถในการบำรุงรักษาและแปลงแนวคิดที่เป็นนามธรรม เช่น 'โค้ดที่ยุ่งเหยิง' ให้เป็นจำนวนหนี้ทางเทคนิคเป็นชั่วโมง
แต่การตรวจจับปัญหาเป็นเพียงครึ่งเดียวของการต่อสู้
คุณสามารถบันทึกปัญหาที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ทุกปัญหาเป็นงานในClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์— พร้อมด้วยแท็กความรุนแรง, ประมาณเวลา, และผู้รับผิดชอบ. ตัวอย่างเช่น หาก SonarQube ระบุว่าฟังก์ชันใด ๆ ใหญ่โตเกินไป คุณสามารถสร้างงาน 'รีแฟคเตอร์' ได้ ตั้งให้เป็นงานที่ต้องทำก่อนสำหรับคุณสมบัติที่กำลังจะมาถึง และให้ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา.
ตอนนี้ให้เพิ่มชั้นของClickUp Custom Agentsเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
สมมติว่า ESLint ส่งการแจ้งเตือนใหม่เข้ามาในช่องตรวจสอบโค้ดของคุณ ตัวแทนสามารถแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นงานได้ทันที แนบผลลัพธ์ข้อผิดพลาดที่ตรงกัน และมอบหมายการแก้ไขให้กับนักพัฒนาที่เหมาะสม
คุณยังสามารถกำหนดกฎได้เพื่อให้เฉพาะข้อบกพร่องที่สำคัญเท่านั้นที่กระตุ้นให้เกิดงานทันที ในขณะที่คำเตือนเกี่ยวกับรูปแบบเล็กน้อยจะถูกจัดรวมไว้ในงานทำความสะอาดประจำสัปดาห์
📖 อ่านเพิ่มเติม: หนี้ทางเทคนิค: คู่มือสำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมศูนย์มาตรฐานและการแก้ไขที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
หนี้ทางเทคนิคจะเพิ่มขึ้นเมื่อความรู้ถูกเก็บไว้อยู่ในหัวของบุคคลหรือถูกฝังอยู่ในเส้นทางการสนทนา
วิศวกรอาวุโสคนหนึ่งแก้ไขปัญหาหน่วยความจำรั่วที่ซับซ้อน แล้วทิ้งรายละเอียดไว้ในแชท จากนั้นอีกสามเดือนต่อมา เพื่อนร่วมทีมอีกคนก็เจอปัญหาเดิมเพราะข้อมูลนั้นไม่เคยถูกบันทึกไว้ในระบบที่สามารถค้นหาได้ ลองคิดดูว่าถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นกับอีกหลายสิบปัญหาที่เกิดซ้ำๆ คุณจะต้องเสียเวลาและทรัพยากรแก้ไขปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก 🙃
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ทีมงานจำเป็นต้องเขียนเอกสารประกอบโค้ดในลักษณะที่ครอบคลุมทั้ง 'เนื้อหา' และเหตุผลเบื้องหลังการแก้ไขปัญหาซ้ำ ๆ รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ การรวบรวมการตัดสินใจเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลางจะช่วยป้องกันการเบี่ยงเบนจากแนวทางเดิม ดังนั้นแทนที่จะมีวิธีการจัดการข้อผิดพลาดของ API ห้าแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย คุณจะมีแนวทางมาตรฐานเดียวที่สามารถนำไปใช้ขยายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Docsมอบวิธีให้คุณสร้างคลังข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอโดยไม่ต้องแยกออกจากงานประจำวัน ใช้ AI ที่ผสานรวมอยู่เพื่อร่างโครงร่างอย่างรวดเร็ว เช่น วิธีที่เหมาะสมในการบันทึกการตัดสินใจด้านการเขียนโค้ด
คุณยังสามารถจัดทำเอกสาร 'คู่มือจัดการหนี้ทางเทคนิค' ที่สรุปรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิธีการแยกฟังก์ชันขนาดใหญ่ที่ถูก SonarQube ระบุปัญหา หรือเกณฑ์ที่ทีมของคุณตกลงร่วมกันสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างโค้ด (refactoring) กับการเขียนใหม่ (rewriting)
นอกจากนี้ เอกสารยังเชื่อมต่อกับงานโดยตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่านโฟลเดอร์เพื่อค้นหาบริบท
จัดลำดับความสำคัญของหนี้ทางเทคนิคในแบ็คล็อกของคุณ
หนี้ทางเทคนิคจำเป็นต้องได้รับการจัดการเหมือนกับงานอื่นๆ ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะ 'ทำในที่สุด' หากมันไม่ได้อยู่ในแบ็กล็อกพร้อมลำดับความสำคัญที่ชัดเจน มันจะไม่ถูกทำเสร็จ
มุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการหนี้แยกจากงานฟีเจอร์ต่างๆ ได้ ในขณะที่ยังคงมองเห็นทุกอย่างได้ในที่เดียว
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ:
- ใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามหนี้ผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ระบุแล้ว, จัดลำดับความสำคัญแล้ว, กำลังปรับปรุง, และ แก้ไขแล้ว
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUpเพื่อทบทวนรายการหนี้สินเป็นประจำระหว่างการวางแผนสปรินต์ เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเร็วในการทำงาน
- ลากหนี้สินที่มีความสำคัญสูงเข้าสู่สปรินต์ที่กำลังจะมาถึงควบคู่ไปกับงานฟีเจอร์เพื่อการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพ
ราอูล เบเซอร์รา แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ClickUp ที่ Atrato:
เราตระหนักว่าเราขาดวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
เราตระหนักว่าเราขาดวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
ทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
กระบวนการหนี้สินทำให้ทีมทำงานช้าลงเช่นเดียวกับหนี้โค้ด เมื่อผู้พัฒนาต้องสร้างงานด้วยตนเองทุกครั้งที่การสแกนโค้ดล้มเหลวหรือต้องแจ้งปัญหาให้ผู้อื่นทราบด้วยตัวเอง นั่นคือเวลาที่เสียไปกับการทำงานด้านการบริหารจัดการซึ่งสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
ClickUp Automationsจัดการขั้นตอนที่ซ้ำซากโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์อย่างละเอียด:
- สร้างงานหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสแกนรหัสและพบปัญหา
- มอบหมายงานให้กับเจ้าของโมดูลทันที
- ย้ายงานหนี้จาก 'คัดแยกแล้ว' ไปยัง 'อยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้าง' โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มทำงาน
- แจ้งนักพัฒนาในClickUp Chatเมื่อการวิเคราะห์แบบคงที่ของคำขอดึงล้มเหลว
- เปิดงานหนี้โดยอัตโนมัติหากการทดสอบที่เกี่ยวข้องล้มเหลวหลังจากการรวม
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์:
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อระบุรูปแบบหนี้
การจ้องมองไปที่หนี้สิน 200 รายการไม่ได้เผยให้เห็นปัญหาเชิงระบบ คุณต้องใช้การจดจำรูปแบบเพื่อเห็นว่า 40% ของข้อบกพร่องของคุณมีต้นกำเนิดมาจากโมดูลการประมวลผลการชำระเงิน หรือปัญหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูลพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งที่คุณส่งฟีเจอร์ใหม่
การเชื่อมต่อจุดเหล่านี้ด้วยตนเองข้ามสปรินต์ ทีม และผลการสแกนโค้ดต้องใช้เวลาวิเคราะห์หลายชั่วโมง ซึ่งทีมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเพียงพอ
ClickUp Brain วิเคราะห์พื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณเพื่อเปิดเผยรูปแบบและความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อาจซ่อนอยู่
สามารถสแกนผ่านงาน ความคิดเห็น ผลลัพธ์การสแกนโค้ด และรายงานข้อผิดพลาดย้อนหลังหลายเดือน เพื่อระบุโมดูลที่สร้างปัญหาบ่อยที่สุด ประเภทของหนี้ทางเทคนิคที่เกิดซ้ำ และจุดที่ทีมของคุณติดขัดอยู่เป็นประจำ
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อตอบคำถามที่ต้องค้นหาผ่านงานและเอกสารจำนวนมากได้อีกด้วย ถามมันว่ามีการอ้างอิงถึง dependency ที่เลิกใช้แล้วใดบ้างที่ยังใช้งานอยู่ และมันจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อหาการกล่าวถึง
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- แสดงรายการหนี้ทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่เกินสองสัปดาห์
- สรุปรายการหนี้ทางเทคนิคที่ขัดขวางฟีเจอร์ในแผนงานไตรมาสที่ 4 ของเรา
- นักพัฒนาคนใดที่ได้รับมอบหมายงานหนี้สินที่มีความสำคัญสูงสุดในขณะนี้?
- สร้างสรุปแนวโน้มคุณภาพโค้ดของเราจากผลการสแกนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ส่งเสริมความโปร่งใสระหว่างทีม
หนี้ทางเทคนิคเพิ่มขึ้นเมื่อทีมไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ทีมอื่นกำลังเผชิญอยู่ ทีมแบ็กเอนด์ไม่รู้ว่าทีมฟรอนต์เอนด์ก็กำลังต่อสู้กับปัญหาการยืนยันตัวตนเช่นกัน นักพัฒนาสองคนใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการปรับโครงสร้างฟังก์ชันยูทิลิตี้เดียวกัน เพราะไม่มีใครรู้ว่าอีกคนกำลังทำงานอยู่
แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้หนี้สิน—และงาน—มองเห็นได้ทั่วทั้งทีมวิศวกรรมของคุณ:
- แสดงรายการหนี้สินทั้งหมดตามความรุนแรงเพื่อให้ผู้นำเข้าใจถึงขนาดของสิ่งที่คุณกำลังจัดการ
- ติดตามความเร็วในการแก้ไขหนี้สินตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าคุณกำลังก้าวหน้าหรือกำลังจมน้ำ
- แสดงว่าทีมใดกำลังแบกรับภาระหนี้สินมากที่สุดและที่ใดมีความพึ่งพาข้ามทีม
- แยกการจัดสรรความสามารถในการสปรินต์ระหว่างการทำความสะอาดและการพัฒนาใหม่เพื่อให้การแลกเปลี่ยนชัดเจน
ดังนั้นเมื่อผู้จัดการโครงการเห็นว่า 30% ของความสามารถของทีมแบ็กเอนด์กำลังถูกใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้านการปรับแต่งฐานข้อมูล พวกเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาของฟีเจอร์ต่างๆ แตกต่างกันออกไป หนี้สินนี้จะหยุดเป็นภาระที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้ความเร็วในการทำงานลดลง และกลายเป็นส่วนที่สามารถวัดผลได้และจัดการได้ของกระบวนการพัฒนาของคุณ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มงานไปยังหลายรายการได้ (เช่น ข้อบกพร่องสามารถอยู่ในทั้งรายการสปรินต์และรายการข้อบกพร่องหลัก) เพื่อให้หนี้ทางเทคนิคปรากฏชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามและจัดการหนี้สินด้วย ClickUp
นักพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคได้ด้วยการมองเห็น การจัดลำดับความสำคัญ และกระบวนการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp ช่วยที่นี่โดยการเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถจัดการได้และติดตามได้ ด้วยระบบการจัดการงานของ ClickUp, เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, และ AI พร้อมระบบอัตโนมัติ ทุกหนี้สินกลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้, ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ, และสามารถมองเห็นได้ทั่วทุกสปรินต์ นักพัฒนาทราบว่าจะต้องแก้ไขอะไรก่อน, ผู้จัดการสามารถเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์, และปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ จะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป
ควบคุมหนี้ทางเทคนิคของคุณวันนี้ และให้สปรินต์ของคุณเดินหน้าต่อไป.ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตัวอย่างทั่วไปของหนี้ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในโครงการซอฟต์แวร์ ได้แก่ โค้ดที่ยุ่งเหยิงหรือซ้ำซ้อน ขาดเอกสารประกอบ แก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวแทนที่จะแก้ไขอย่างถูกต้อง ไลบรารีที่ล้าสมัย และการทดสอบที่ไม่สมบูรณ์
กฎ 80/20 แนะนำว่า 80% ของปัญหาในระบบมักเกิดจาก 20% ของโค้ด การมุ่งเน้นไปที่ 20% ที่สำคัญนี้ก่อนช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับพื้นที่ที่มีผลกระทบมากที่สุดของหนี้ทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนี้ทางเทคนิคสามารถวัดได้โดยการเวลาหรือความพยายามที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา จำนวนของโค้ดที่มีกลิ่นเหม็น ความซับซ้อนของโค้ดเบส และความถี่ของบั๊กหรือการล้มเหลว เครื่องมือหนี้ทางเทคนิคสามารถให้ตัวชี้วัดคุณภาพโค้ดสำหรับปัจจัยเหล่านี้ได้
สตาร์ทอัพมักสร้างหนี้ทางเทคนิคโดยเจตนาเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว พวกเขาสร้างสมดุลด้วยการติดตามหนี้ จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขที่สำคัญที่สุด และวางแผนการปรับโครงสร้างโค้ดอย่างสม่ำเสมอเมื่อผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพแล้ว เอกสารที่ชัดเจน มาตรฐานการเขียนโค้ด และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบยังช่วยได้อีกด้วย
การปรับปรุงโครงสร้างโค้ด (Code refactoring) ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของโค้ดโดยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมัน การชำระหนี้ทางเทคนิค (Paying off technical debt) อาจรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างโค้ด แต่ครอบคลุมถึงการแก้ไขการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว การอัปเดตไลบรารีที่ล้าสมัย และการแก้ไขทางลัดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว
ทีมสามารถชำระหนี้ทางเทคนิคหรือจัดการหนี้ทางเทคนิคได้โดยการปรับโครงสร้างโค้ด, อัปเดตไลบรารี, ปรับปรุงเอกสาร, เพิ่มการทดสอบ, และปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียนโค้ด. คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงและผสานการลดหนี้ทางเทคนิคเข้ากับวงจรการพัฒนาปกติเพื่อให้แน่ใจว่าหนี้ทางเทคนิคไม่สะสมเพิ่มขึ้น.