10 ปลั๊กอิน Chrome แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด

คุณเปิดเอกสารเปล่า พร้อมที่จะเขียน ห้านาทีต่อมา คุณยังคงจ้องมองที่เคอร์เซอร์ สมองทำงานเร็วกว่าความเร็วในการพิมพ์ของคุณ จุดที่ต้องทำหลุดลอยไป และทันใดนั้น การเขียนก็รู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ
ลองจินตนาการดูว่าคุณเพียงแค่พูดออกมา—ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บันทึกการประชุม หรือแม้แต่ร่างบล็อก—แล้วเห็นคำพูดของคุณปรากฏขึ้นทันที
พร้อมที่จะทำให้เป็นจริงหรือยัง? เราได้รวบรวมส่วนขยาย Chrome สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความสำหรับการทำงานที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
มาเริ่มกันเลย! 🎤
ส่วนขยาย Chrome สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือภาพรวมเครื่องมือยอดนิยมที่จะเปลี่ยนเสียงของคุณเป็นข้อความได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหา:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บันทึกเสียงและเอกสารงานที่ผสานรวมสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างมีโครงสร้าง
|ClickUp Brain MAX พร้อมการพิมพ์ด้วยเสียง, ผู้ช่วยจดบันทึก AI สำหรับการประชุมออนไลน์, คลิปเสียง, เอกสาร, AI-context, การเชื่อมโยงงาน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย. ai
|การถอดเสียงอัตโนมัติและสรุปการประชุมเสมือนจริงสำหรับมืออาชีพและทีมที่มีการประชุมจำนวนมาก
|การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปโดย AI, รองรับหลายภาษา, AskFred
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|แทคติค
|การถอดความการประชุมสดพร้อมสรุปโดย ChatGPT สำหรับทีมที่ต้องการความชัดเจนและข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมร่วมกัน
|คำบรรยายแบบเรียลไทม์, รายการดำเนินการโดย AI, การร่างติดตามผล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|Speechnotes
|การพิมพ์ด้วยเสียงอย่างรวดเร็วข้ามหน้าเว็บเพจสำหรับบุคคลหรือผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยว
|ไมโครโฟนลอยตัว น้ำหนักเบา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1. 9/เดือน
|โน้ต
|การถอดความที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคลที่ต้องจัดการกับหลายภาษา
|ความแม่นยำสูง, การแปลงหลายภาษา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49/เดือน
|Transkriptor
|การถอดความที่ถูกต้องสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการความคุ้มค่า
|รองรับมากกว่า 100 ภาษา, อัปโหลดไฟล์, จับภาพการประชุม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
|เสียงเข้า
|การสะกดคำลงในช่องข้อความของเบราว์เซอร์ใดก็ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว
|การจดจำเสียงแบบเรียลไทม์ รองรับช่องกรอกข้อความทุกประเภท
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
|ลิปเซิร์ฟ
|การควบคุมเบราว์เซอร์ด้วยเสียงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพและการเข้าถึงที่เน้นการใช้งาน
|ระบบนำทางด้วยเสียง, คำสั่งการพิมพ์ด้วยเสียง, รองรับมาโคร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|MeetGeek AI
|การบันทึกการประชุมอัตโนมัติพร้อมข้อมูลเชิงลึกสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม
|สรุปโดย AI, แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล, การค้นหาทั่วโลก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|SpeechText. เอไอ
|บริการถอดเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อถือได้ สำหรับผู้ใช้เดี่ยวหรือทีมที่ต้องการถอดเสียงอย่างรวดเร็ว
|การบันทึกเสียงจากไมโครโฟน, ดาวน์โหลดทันที, เสียงจากเบราว์เซอร์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 สำหรับการถอดเสียง 180 นาที
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมเสริม Chrome สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในส่วนขยาย Chrome สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ:
- การถอดเสียงที่แม่นยำ: จับคำพูดได้อย่างสม่ำเสมอแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน และเข้าใจสำเนียงที่แตกต่างกันโดยไม่ตีความผิด
- การจัดรูปแบบอัจฉริยะ: แทรกเครื่องหมายวรรคตอนและย่อหน้าโดยอัตโนมัติ พร้อมจดจำคำสั่งเสียงสำหรับการดำเนินการ เช่น 'ขึ้นบรรทัดใหม่' หรือ 'ลบคำสุดท้าย'
- การรองรับหลายภาษา: ตรวจจับและถอดเสียงในหลายสิบภาษา พร้อมการสลับภาษาอย่างราบรื่นระหว่างการสนทนาหลายภาษา
- การใช้งานแบบเรียลไทม์: พิมพ์ข้อความโดยตรงใน Google Docs, Gmail หรือแชทการประชุม ในขณะที่ส่วนขยายถอดเสียงพูดในพื้นหลัง
- การส่งออกที่ง่ายดาย: ดาวน์โหลดบันทึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ เช่น TXT, PDF หรือ Docs เพื่อการส่งต่อและจัดเก็บเอกสารที่รวดเร็วขึ้น
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการประชุมไม่ถูกเก็บไว้, ขาย, หรือใช้เพื่อฝึกอบรมโดยผู้ให้บริการ AI ภายนอกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเสียง
- การตั้งค่าที่เบา: ติดตั้งอย่างรวดเร็ว, ทำงานโดยไม่ทำให้เบราว์เซอร์ของคุณช้าลง, และเปิดใช้งานด้วยปุ่มลัดเพียงปุ่มเดียวเพื่อการบันทึกเสียงทันที
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อ IBM เปิดตัวShoeboxในปี 1962 มันสามารถจดจำคำพูดและตัวเลขได้เพียง 16 คำเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มันถือเป็นการบุกเบิกในยุคนั้นและปูทางไปสู่การจดบันทึกเสียงสมัยใหม่
ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงและเอกสารงานแบบบูรณาการ)
ClickUpคือพื้นที่ทำงานครบวงจรที่รวมการทำงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AIClickUp Brain MAXขยายพลังนั้นไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
แอป AI บนเดสก์ท็อปนำโมเดล AI ขั้นสูงอย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude มารวมไว้ในแอปเดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ยังทำให้โลกดิจิทัลทั้งหมดของคุณสามารถค้นหาได้—ตั้งแต่ClickUp Tasksไปจนถึง Google Drive, GitHub, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย
และหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคืออะไร?ClickUp Talk to Text, โซลูชันการแปลงเสียงเป็นข้อความที่เปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นคำสั่ง. นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุง, ให้บริบท, และเชื่อมโยงความคิดของคุณกับงานที่เหลือของคุณ.
พูดอย่างเป็นธรรมชาติ ทำงานได้เร็วขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text ใน ClickUp:
- รับ การถอดเสียงที่ได้รับการปรับแต่งด้วย AI ที่ลบข้อผิดพลาดและปรับปรุงคำพูดของคุณให้กลายเป็นข้อความที่อ่านง่ายและมีคุณภาพระดับมืออาชีพทันที
- สร้าง พจนานุกรมส่วนตัว ของคำศัพท์เฉพาะ ชื่อ และศัพท์เทคนิคในการทำงานเพื่อการจดจำที่ถูกต้อง
- เพิ่มการกล่าวถึงและลิงก์ที่ ตระหนักถึงบริบท โดยอ้างอิงถึงงาน เอกสาร หรือเพื่อนร่วมทีมด้วยเสียงของคุณ
- ใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ ด้วยปุ่มลัด (fn, shift + fn หรือชุดปุ่มที่กำหนดเอง)
- พูดในภาษาของคุณเองและใช้การสนับสนุนภาษาทั่วโลกเพื่อถอดเสียงเป็น 50+ ภาษา
- ดูบันทึกการสนทนาในอดีต จากประวัติของคุณเพื่อคัดลอก ส่งออก หรือเล่นซ้ำ
สมมติว่าคุณกำลังร่างสคริปต์สำหรับ YouTube แทนที่จะพิมพ์ คุณเปิด ClickUp Brain MAX กดปุ่มลัด และเริ่มพูด สคริปต์ที่พูดออกมาจะถูกปรับแต่งให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานทันที โดยไม่สูญเสียโทนการสนทนา
เมื่อไอเดียไหลลื่น คุณสามารถเพิ่มหัวข้อย่อย ระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ หรือแม้แต่กำหนดงานแก้ไขได้ Brain MAX จะแทรกการกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมหรือลิงก์ไปยังเอกสารและงานใน ClickUpโดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลอ้างอิงสามารถนำไปใช้ได้ทันที
ค้นหาและเชื่อมต่อเกินกว่าการบังคับบัญชา
Brain MAX ขับเคลื่อนด้วยปัญญาของClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ AI หลักที่ทำงานผ่านพื้นที่ทำงานของคุณ มันวิเคราะห์งาน เอกสาร ความคิดเห็น และการสนทนาของคุณเพื่อส่งมอบคำตอบที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brain มอบสรุปทันทีของหัวข้อที่ยาว, เอกสาร, และการอัปเดตให้คุณเห็นการตัดสินใจ, ข้อขัดขวาง, และขั้นตอนต่อไปโดยไม่ต้องค้นหาผ่านทุกรายละเอียด
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? ทุกสิ่งที่ต้องทำจะถูกเปลี่ยนเป็นงานจริงใน ClickUp ดังนั้นไม่มีอะไรที่พลาดไป
คุณยังสามารถถามคำถามได้เช่นกัน—เช่น 'อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวเว็บไซต์?'—และได้รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สร้างการอัปเดตประจำสัปดาห์ที่เน้นความคืบหน้า อุปสรรค และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- เขียนบทสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาว 2 นาทีเกี่ยวกับการบริหารเวลา
- แปลงบันทึกของฉันจากการประชุมทีมล่าสุดเป็นสรุปโครงการแบบมีหัวข้อย่อย
ชมวิธีที่ ClickUp Brain ทำให้การถอดเสียงเป็นเรื่องง่ายในไม่กี่วินาที 🤩
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จับทุกคำในประชุม: บันทึกและถอดความการสนทนาในประชุมด้วยClickUp AI Notetaker ซึ่งยังสร้างสรุป, แยกประเด็นสำคัญ, และแนะนำขั้นตอนต่อไป
- บันทึกและแนบคลิปเสียง: ใช้ClickUp Voice Clipsเพื่อบันทึกการอัปเดตสั้น ๆ ข้อเสนอแนะ หรือไอเดียต่าง ๆ ได้โดยตรงในรายการงาน ความคิดเห็น หรือเอกสาร
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูป: มาตรฐานกระบวนการทำงานด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมสำหรับงานและเอกสาร ตั้งแต่บันทึกการประชุมไปจนถึงข้อกำหนดของโครงการ
- สร้างและเชื่อมโยงเอกสาร: ร่าง แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหาด้วย ClickUp Docs พร้อมการฝังสื่อ รายการตรวจสอบ และการกล่าวถึง (@mentions)
- ค้นหาทุกอย่างได้ทันที: ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการด้วยClickUp Enterprise Search ไม่ว่าจะเป็นบันทึกเสียง เอกสาร หรืองานต่างๆ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ: ขยายการทำงานของคุณด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp รวมถึง Slack, Google Drive, Zoom และ Figma
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
ClickUp นำทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับการจัดการโครงการมาไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน งานเอกสาร เป้าหมาย และแม้แต่การสนทนา ฉันรู้สึกขอบคุณมากกับความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้เมื่อต้องให้ทีมเข้าร่วม จำนวนฟีเจอร์นั้นน่าประทับใจมาก และฉันสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับงานได้ตั้งแต่รายการงานง่ายๆ ไปจนถึงการสปรินต์แบบอไจล์ที่ซับซ้อน แม้จะมีความลึกซึ้ง แต่ความง่ายในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ก็ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม แดชบอร์ดให้มุมมองแบบภาพรวม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องจัดการโครงการหลายโครงการ ด้วยความถี่ในการใช้งานเกือบทุกวัน ฉันยังมีประสบการณ์ที่ดีกับการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งตอบสนองทุกครั้งเมื่อฉันต้องการคำแนะนำ
ClickUp นำทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับการจัดการโครงการมาไว้ภายใต้หลังคาเดียว ทั้งงาน เอกสาร เป้าหมาย และแม้แต่การแชท ฉันรู้สึกขอบคุณมากกับความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้เมื่อต้องให้ทีมเข้าร่วม จำนวนฟีเจอร์นั้นน่าประทับใจมาก และฉันสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับทุกอย่างตั้งแต่รายการงานง่าย ๆ ไปจนถึงการสปรินต์แบบอไจล์ที่ซับซ้อนได้ แม้จะมีความลึกซึ้ง แต่ความง่ายในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ก็ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม แดชบอร์ดให้มุมมองแบบภาพรวม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องจัดการหลายโครงการ ด้วยความถี่ในการใช้งานเกือบทุกวัน ฉันยังมีประสบการณ์ที่ดีกับการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งตอบสนองทุกครั้งเมื่อฉันต้องการคำแนะนำ
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าใช้เวลานานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น
ในการสำรวจของ ClickUp อีกครั้งหนึ่ง พบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมแทนตนเองหากมีโอกาส
ClickUp's integrated AI Notetakerสามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
2. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติและสร้างสรุปทันที)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สรุปบทสนทนา AIในเบราว์เซอร์ของคุณด้วย ด้วยส่วนขยาย Chrome คุณสามารถจับทุกอย่างที่พูดคุยกันในการประชุม Google Meet ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเชิญบอทเข้าร่วมการประชุม
สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องการถอดความที่ถูกต้องและบันทึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ
นอกเหนือจากบันทึกการประชุมและสรุปการประชุมแล้ว เครื่องมือประชุม AI ยังให้บริการ การวิเคราะห์การประชุม เช่น เวลาการพูดของผู้พูด หัวข้อที่หารือ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และอื่น ๆ
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- สร้างบันทึกการประชุม, สรุป, และรายการที่ต้องทำด้วยเครื่องมือ AI อย่าง AskFred
- ตรวจจับและถอดเสียงอัตโนมัติในกว่า 100 ภาษา พร้อมการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- ระบุผู้พูดในการประชุมโดยอัตโนมัติด้วย การระบุผู้พูดอัตโนมัติ
- ปรับแต่งสรุปการประชุมด้วยเทมเพลตสำหรับการขาย, การประชุมแบบยืน, หรือการสัมภาษณ์
- สร้างบันทึกการสนทนาและสรุปการสนทนาแบบตัวต่อตัวผ่านแอปมือถือ Fireflies
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การผสานรวมกับ Zoom/Teams รู้สึกเป็นการรุกล้ำในบางครั้ง
- เครดิต AI มีจำนวนจำกัด แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงบางรายการ
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก AI ของ Fireflies ที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการถอดความ
3. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมสดพร้อมสรุป)
พัฒนาโดย OpenAI, Tactiq ทำให้การถอดเสียงการประชุมสดง่ายขึ้นโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว.ซอฟต์แวร์ถอดเสียงให้ถอดเสียงตามผู้พูด ขณะที่การประชุมดำเนินไป ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดสำคัญ, การตัดสินใจ, และความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่ถูกต้อง.
คุณสามารถถอดเสียงการประชุมสดผ่าน Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ได้ นอกเหนือจากการถอดเสียงพื้นฐานแล้ว Tactiq ยังให้คุณ ค้นหาบทสนทนาที่ผ่านมา และส่งออกบันทึกไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Notion, Google Docs หรือ Slack ได้โดยตรง
ด้วย AI Workflows คุณสามารถทำงานอัตโนมัติหลังการประชุม เช่น การอัปเดต CRM หรือฐานความรู้ การสร้างตั๋ว และอื่นๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- ถามคำถามที่กำหนดเองกับ AI และนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการกระทำอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว
- ดึงข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมกับสมาชิกในทีม
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมเป็นตั๋ว Jira หรือ Linear ได้โดยตรงจากบันทึกการสนทนา
- เพิ่มแท็ก, ป้ายกำกับ, และภาพหน้าจอให้กับบันทึกการสนทนาเพื่อการบันทึกข้อมูลที่ดีขึ้น
- เข้าถึง เครื่องมือสร้างบทถอดความ YouTube เพื่อดึงบทถอดความจากวิดีโอ YouTube ใด ๆ ได้ทันที
ข้อจำกัดของ Tactiq
- เสียงที่ต่ำหรือไม่ชัดเจนอาจทำให้เครื่องมือถอดเสียงคำผิดหรือไม่ครบถ้วน
- ไม่มีการสนับสนุน Microsoft Teams นอกเหนือจากเบราว์เซอร์ ซึ่งจำกัดการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของTactiq
ราคาของ Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
นี่คือข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากรีวิว G2:
ตอนนี้เราไม่ต้องการให้คนมาถอดเสียงจากไฟล์เสียงแล้ว เราจ้างคนมาจดบันทึก และบางครั้งเราก็พลาดการบันทึกการประชุม ซึ่งทำให้การจดบันทึกการประชุมเป็นเรื่องยากมาก ระบบไม่สามารถจับคำบางคำได้ และต้องการการจดจำเสียงที่ดีขึ้น เราพูดภาษาอินเดีย และบางครั้งคำบางคำก็แปลออกมาเป็นคำอื่น และเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนไป
ตอนนี้เราไม่ต้องการให้คนมาถอดเสียงจากไฟล์เสียงแล้ว เราจ้างคนมาจดบันทึกแทน และบางครั้งเราก็พลาดการบันทึกการประชุม ซึ่งทำให้ยากมากที่จะย้อนกลับไปดูบันทึกการประชุม มันไม่สามารถจับคำบางคำได้ และต้องการระบบจดจำเสียงที่ดีกว่านี้ เราพูดภาษาอินเดีย และบางครั้งคำบางคำก็แปลออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เรื่องราวทั้งหมดเปลี่ยนไป
4. Speechnotes (เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงอย่างรวดเร็วบนหน้าเว็บ)
Speechnotes เป็นเครื่องมือถอดความและส่งข้อความเสียงที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ชอบพูดมากกว่าพิมพ์
ต่างจากเครื่องมือที่เน้นการประชุมหนัก ๆ Speechnotes ทำงานเป็น สมุดบันทึกออนไลน์ ในเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณ ช่วยให้คุณบันทึกโน้ต ร่างเนื้อหา หรือบันทึกไอเดียต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์
มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเขียน, นักเรียน, แพทย์, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพื้นที่ที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อบันทึกความคิดโดยไม่ต้องหยุดเพื่อพิมพ์ นอกเหนือจากการบันทึกเสียงสดแล้ว Speechnotes ยังสามารถประมวลผลไฟล์เสียงและวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้กลายเป็น บทถอดความที่ถูกต้อง ภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechnotes
- ส่งคำสั่งเสียงสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- เพิ่มเวลา, คำบรรยาย, และแท็กผู้พูดสำหรับบันทึกการสนทนาที่มีโครงสร้าง
- ดาวน์โหลดแอป Speechnotes สำหรับ Android หรือแอป TextHear สำหรับ iOS เพื่อการบันทึกเสียงด้วยมือถือที่ราบรื่น
- ส่งออกเอกสารการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์ Word หรือ PDF
ข้อจำกัดของ Speechnotes
- ส่วนขยายนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับไมโครโฟนบลูทูธได้ ทำให้ผู้ใช้ที่พึ่งพาการป้อนข้อมูลแบบไร้สายรู้สึกผิดหวัง
- แอปบางครั้งอาจสูญเสียบันทึกที่บันทึกไว้หรือต้องบันทึกด้วยตนเอง
ราคาของ Speechnotes
- ฟรี
- พรีเมียม: $1. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- การถอดเสียง: $0. 1/นาที
คะแนนและรีวิวของ Speechnotes
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนปี 1997 ซอฟต์แวร์การสะกดคำต้องให้ผู้ใช้หยุดหลังจากทุกคำ จากนั้นDragon NaturallySpeaking ก็ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นระบบแรกที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ที่รองรับการพูดที่เป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง
5. Notta (เหมาะสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำในหลายภาษา)
Notta จัดตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางเอกสารการประชุมที่ครบวงจร ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นคือการมุ่งเน้นที่ กระบวนการทำงานแบบสองภาษาและการทำงานร่วมกัน มันช่วยให้คุณสามารถถอดเสียงและแปลการประชุมเป็นสองภาษาพร้อมกัน ช่วยให้ทีมที่หลากหลายสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่
เมื่อจับคู่กับเครื่องมือแก้ไข สรุปด้วย AI เพียงคลิกเดียว และการแชร์ที่ราบรื่นไปยัง Slack, Notion หรือ Salesforce Notta จะช่วยลดภาระงานหลังการประชุมได้อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ถอดเสียงบันทึกเสียงหรือการสนทนาที่บันทึกไว้เป็น 58 ภาษาด้วยความแม่นยำสูงถึง 98%
- แชร์ไฮไลท์โดยใช้ฟีเจอร์คลิปเพื่อแจกจ่ายเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุด
- แก้ไขและปรับปรุงบันทึกการสนทนาโดยตรงใน ตัวแก้ไขแบบโต้ตอบในตัว
- ค้นหาและสรุปการประชุมจากบันทึกหลายรายการด้วย AI Chat
- ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง DOCX, PDF, SRT, XLSX และ TXT
ข้อจำกัดบางประการ
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจต่ำ อาจมีคำที่คิดขึ้นเองหรือคำที่ไม่ถูกต้อง
- ผู้ใช้บางรายรายงานเงื่อนไขการทดลองใช้ที่ชวนให้เข้าใจผิดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ราคาไม่รวม
- ฟรี
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
ตามที่รีวิว G2ฉบับหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
การถอดเสียงค่อนข้างแม่นยำแม้สำหรับสำเนียงที่แตกต่างกัน (เช่น ภาษาอังกฤษของแอฟริกาใต้) สามารถระบุผู้พูดได้ สร้างสรุปที่ดีพอสมควรซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี ฉันยังคงต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการถอดเสียง สรุปเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ยังขาดข้อมูลสำคัญบางส่วน
การถอดเสียงค่อนข้างแม่นยำแม้สำหรับสำเนียงที่แตกต่างกัน (เช่น ภาษาอังกฤษของแอฟริกาใต้) สามารถระบุผู้พูดได้ สร้างสรุปที่ดีพอสมควรซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี ฉันยังคงต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการถอดเสียง สรุปเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ยังขาดข้อมูลสำคัญบางส่วน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Notta ที่แม่นยำสำหรับการถอดความ
6. Transkriptor (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอที่ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้)
Transkriptor ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการบันทึกเนื้อหาที่พูดจากบรรยาย, สัมภาษณ์, หรือการนำเสนอ และเปลี่ยนเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถครอบคลุม มากกว่า 100 ภาษา จึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับนักเรียนนานาชาติ, นักข่าว, และทีมที่ต้องจัดการกับการสนทนาหลายภาษาทุกวัน
มันสามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams เพื่อบันทึกการประชุมเป็นเอกสารการประชุมได้ คุณยังสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึก เช่น เวลาการพูดของผู้พูด และการวิเคราะห์อารมณ์ จากเอกสารการประชุมได้
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือสร้างคำบรรยายใต้ภาพ, ตัวแปลเสียง,เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI และการถอดเสียงพอดแคสต์ Transkriptor ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือผลิตเนื้อหาที่ช่วยนำเนื้อหาที่พูดมาใช้ใหม่เพื่อการเผยแพร่ที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Transkriptor
- บันทึกหน้าจอ กล้อง และไมโครโฟนพร้อมกันด้วยส่วนขยาย Chrome
- อัปโหลดไฟล์โดยตรงหรือนำเข้าจาก YouTube เพื่อถอดความและสรุปเนื้อหา
- สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นจุดสำคัญจากบรรยายหรือการสนทนาที่ยาว
- สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบันทึกการเรียนของคุณเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Transkriptor
- การดิ้นรนกับคำเติมเช่น 'เอ่อ' และ 'อืม' ที่ต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม
- การแยกแยะเสียงของผู้พูดมีความอ่อนแอในบันทึกเสียงที่มีผู้พูดหลายคน
ราคาของ Transkriptor
- ฟรี
- ข้อดี: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Transkriptor
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1952Bell Labs ได้สร้าง Audrey ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบจดจำเสียงพูดที่เก่าแก่ที่สุด มันสามารถเข้าใจได้เฉพาะตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเท่านั้น และต้องเป็นเสียงพูดจากคนที่ฝึกฝนมันเท่านั้น
7. เสียงเข้า (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงลงในช่องข้อความของเบราว์เซอร์โดยตรง)
Voice In เป็นส่วนขยายของ Chrome ที่เบาแต่มีประโยชน์สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ ซึ่งช่วยให้คุณพิมพ์ได้ทุกที่บนเว็บโดยใช้เพียงเสียงของคุณเท่านั้น หากคุณต้องการการพิมพ์ด้วยเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์ Voice In เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้
เครื่องมือนี้ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยคำสั่งเครื่องหมายวรรคตอนในตัว การจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ และทางลัดเสียงที่กำหนดเอง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเขียนอีเมล กรอกแบบฟอร์ม ร่างบทความบล็อก หรือแม้แต่ปรับปรุงข้อมูลใน CRM ได้เร็วขึ้น
เสียงที่ดีที่สุดในคุณสมบัติ
- พิมพ์เสียงได้โดยตรงไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกว่า 10,000 แห่งโดยไม่ต้องคัดลอกและวาง
- สร้าง คำสั่งที่กำหนดเอง เพื่อออกเสียงการแก้ไขซ้ำๆ และระบบอัตโนมัติ
- พิมพ์ตามคำบอกข้ามหลายแท็บด้วยโหมดขั้นสูง
- สลับภาษาได้ทันทีด้วยทางลัดสำหรับการพิมพ์หลายภาษา
ข้อจำกัดของเสียงพูด
- การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่พูดออกมา เช่น 'คอมมา' หรือ 'จุด' สามารถถอดความเป็นคำตามตัวอักษรได้ แทนที่จะจัดรูปแบบให้ถูกต้อง
- ส่วนขยายนี้ไม่สามารถทำงานกับเอกสารในเครื่อง (เช่น PDF หรือไฟล์ HTML) ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากเบราว์เซอร์
มีบทบาทในการกำหนดราคา
- รายเดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $59.99 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ตลอดชีพ: $149.99 ต่อผู้ใช้
เสียงในการให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Voice In อย่างไรบ้าง?
ลองดูรีวิว G2 นี้:
ส่วนที่ดีที่สุดของ Voice In คือส่วนขยายของ Chrome ทำงานได้อย่างราบรื่นบนเว็บไซต์เกือบทุกแห่งที่มีข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ข้อเสียเล็กน้อยคือคำสั่งที่ซับซ้อนหรือคำศัพท์เฉพาะทางบางครั้งอาจถูกตีความผิดพลาด
ส่วนที่ดีที่สุดของ Voice In คือส่วนขยายของ Chrome ทำงานได้อย่างราบรื่นบนเว็บไซต์เกือบทุกแห่งที่มีข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ข้อเสียเล็กน้อยคือคำสั่งที่ซับซ้อนหรือคำศัพท์เฉพาะทางบางครั้งอาจถูกตีความผิดพลาด
8. LipSurf (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมฟังก์ชันของเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันด้วยคำสั่งเสียง)
LipSurf เปลี่ยนประสบการณ์การท่องเว็บของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องใช้มือและใช้เสียงแทนการพิมพ์และคลิก คุณสามารถพูดคำสั่งเพื่อเลื่อนดู คลิกลิงก์ ดูวิดีโอ หรือเขียนข้อความยาวๆ ได้แบบเรียลไทม์
จากการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs ไปจนถึงการท่อง Reddit หรือควบคุม YouTube มันปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานเว็บของคุณได้ดียิ่งขึ้น? มันทำงานใน Chrome โดยไม่มีการติดตามข้อมูลหรือโฆษณา ผสานประสิทธิภาพการทำงานด้วยเสียงเข้ากับความเป็นส่วนตัวได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติเด่นของ LipSurf
- พัฒนาคำสั่งเสียงแบบกำหนดเองเพื่อแทรกเทมเพลต คำศัพท์เฉพาะในที่ทำงาน หรือการกระทำซ้ำๆ
- ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยใช้ ปลั๊กอินโอเพ่นซอร์ส หรือสร้างการผสานรวมของคุณเอง
- ใช้คำสั่งคลิกกริดเพื่อโต้ตอบกับพื้นที่ใด ๆ บนหน้าเว็บด้วยเสียง
- สลับระหว่างโหมดการพิมพ์ตามเสียง โหมดสะกดคำ และโหมดล็อกคำสั่ง เพื่อการทำงานที่แม่นยำ
ข้อจำกัดของ LipSurf
- ผู้ใช้รายงานว่า LipSurf อาจมีข้อบกพร่องและบางครั้งหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
- LipSurf อาจไม่ทำงานได้ดีเสมอไปบนเว็บไซต์บางแห่ง เช่น Duolingo
ราคาของ LipSurf
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ LipSurf
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในโรงพยาบาลบางแห่งศัลยแพทย์ใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความระหว่างการผ่าตัดเพื่อบันทึกหมายเหตุโดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ ไมโครโฟนถูกออกแบบมาเพื่อกรองเสียงรบกวนจากห้องผ่าตัดออก
9. MeetGeek AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติพร้อมไฮไลท์และรายการที่ต้องดำเนินการ)
MeetGeek AI เป็นส่วนขยายของ Chrome ที่แปลงเสียงเป็นข้อความ ออกแบบมาเพื่อจับ จัดระเบียบ และทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการสนทนาของคุณเป็นอัตโนมัติ มันจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และส่งมอบบันทึกที่มีโครงสร้างทันทีที่การโทรสิ้นสุดลง
แอปนี้บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ รวมถึง Zoom, Google Meet, Teams, Webex และการสนทนาแบบออฟไลน์ด้วย
เวิร์กโฟลว์ AI ของ MeetGeek ช่วยลดภาระการประชุมด้วยการซิงค์ข้อมูลเชิงลึกไปยังเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและสร้างฐานความรู้ที่อัปเดตอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeetGeek AI
- บันทึกการโทรโดยตรงจากเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องใช้บอทหรือเชิญชวนด้วย MeetGeek Chrome Recorder
- ปรับแต่งหรือสร้างเทมเพลตสรุปของคุณเองสำหรับการสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศ การโทรขาย และการประสานงานทีม
- ซิงค์เนื้อหาการประชุมเข้ากับแอปกว่า 7,000 รายการ รวมถึง Slack, HubSpot, Notion และ Google Drive
- ปลดล็อกศักยภาพการสนทนาด้วย KPI มากกว่า 100 รายการที่ติดตามการมีส่วนร่วม เวลาผู้พูด และประสิทธิภาพการประชุม
ข้อจำกัดของ MeetGeek AI
- การตั้งค่าที่ช้าสำหรับการประชุมที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า; จำเป็นต้องมีการจัดตารางในปฏิทินล่วงหน้า
- มีตัวเลือกการรองรับภาษาจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายภาษา
ราคาของ MeetGeek AI
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGeek AI
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
MeetGeek ช่วยประหยัดเวลาได้มากด้วยการบันทึก การถอดเสียง และการจัดโครงสร้างการประชุมโดยอัตโนมัติ สะดวกมากในการค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญและแชร์ข้อความสั้นๆ กับเพื่อนร่วมงาน บางครั้งการถอดเสียงอาจมีข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดีหรือมีการใช้หลายภาษาในการสนทนา
MeetGeek ช่วยประหยัดเวลาได้มากด้วยการบันทึก การถอดเสียง และการจัดโครงสร้างการประชุมโดยอัตโนมัติ สะดวกมากในการค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญและแชร์ส่วนที่จำเป็นกับเพื่อนร่วมงาน บางครั้งการถอดเสียงอาจมีข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดีหรือมีการใช้หลายภาษาในการสนทนา
10. SpeechText. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำภายในเบราว์เซอร์)
เมื่อความแม่นยำในการถอดเสียงมีความสำคัญอย่างแท้จริง SpeechText. AI มอบความยืดหยุ่นให้คุณปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ
แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วไปซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความนี้ให้คุณเลือกโมเดลเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ กฎหมาย สัมภาษณ์ หรือพอดแคสต์ เพื่อให้คำศัพท์เฉพาะทางและคำเทคนิคถูกจดจำได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
คุณเพียงแค่อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ เลือกโดเมนของคุณ แล้วปล่อยให้ AI จัดการส่วนที่เหลือ
SpeechText. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ใช้ เครื่องมือค้นหาเสียง ที่มีอยู่ในตัวเพื่อค้นหาวลีหรือคำศัพท์ภายในบทถอดเสียงได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างผลลัพธ์ที่สะอาดพร้อมการเว้นวรรคและการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
- แก้ไขและตรวจสอบบันทึกการประชุมโดยใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรแบบโต้ตอบ
- ส่งออกผลลัพธ์การถอดความในรูปแบบต่างๆ รวมถึง TXT, DOCX และ PDF
SpeechText ข้อจำกัดของ AI
- ในแผนราคาที่ต่ำกว่า จะมีขีดจำกัดขนาดไฟล์สูงสุด (เช่น 20 MB) ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ต้องแบ่งไฟล์เสียงขนาดใหญ่ด้วยตนเอง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้การใช้งานจำกัดเฉพาะบนเดสก์ท็อปหรือการทำงานผ่านเบราว์เซอร์
SpeechText. การกำหนดราคา AI
- ค่าเริ่มต้น: 10 ดอลลาร์ต่อ 180 นาทีของการถอดความ
- ส่วนตัว: 19 ดอลลาร์ต่อ 380 นาทีของการถอดเสียง
- มาตรฐาน: $49 ต่อการถอดความ 990 นาที
SpeechText. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ประโยชน์ของการใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความใน Chrome
การใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความใน Chrome เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การสื่อสาร และการรักษาประสิทธิภาพของคุณ ตั้งแต่การพิมพ์ด้วยเสียงที่รวดเร็วขึ้นไปจนถึงการเข้าถึงที่ดีขึ้น นี่คือเหตุผลที่ควรนำมาใช้:
- เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา: พิมพ์อีเมล รายงาน หรือโค้ดได้เร็วกว่าการพิมพ์ด้วยมือ และทำงานได้โดยไม่ต้องใช้มือขณะทำหลายอย่างพร้อมกันหรือเมื่อไม่สามารถพิมพ์ได้
- การเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น: รองรับผู้ใช้ที่มีความพิการ เช่น ความท้าทายในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางการมองเห็น หรือภาวะดิสเล็กเซีย ทำให้พื้นที่ดิจิทัลมีความครอบคลุมมากขึ้น
- การปรับปรุงเอกสารและการทำงานร่วมกัน: รับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์จากการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, หรือชั้นเรียน และบันทึกไอเดียได้ทันทีด้วยการจดบันทึกด้วยเสียง
- ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย: ใช้เสียงสำหรับการค้นหาในเบราว์เซอร์, การนำทาง, และการถอดเสียงหลายภาษา หรือเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Docs และ Zoom เพื่อการทำงานอัตโนมัติ
- ประโยชน์ต่อสุขภาพ: ลดความเมื่อยล้าจากการพิมพ์เป็นเวลานานและป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำๆ โดยให้เสียงของคุณทำงานแทน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพูดกับข้อความบน Android (คู่มือทีละขั้นตอน)
เสียงของคุณได้รับการอัปเกรดแล้ว
ส่วนขยายการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Chrome ส่วนใหญ่จะหยุดเพียงแค่การถอดความดิบ ทำให้คุณต้องมาแก้ไขความผิดพลาดเอง บางตัวทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ ในขณะที่บางตัวก็แลกกับความเป็นส่วนตัว
ClickUp Brain MAX และ Talk to Text ไปได้ไกลกว่าเดิม พวกมันทำให้การเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยบทถอดเสียงที่ได้รับการขัดเกลาด้วย AI รองรับหลายภาษา คำศัพท์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ และการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง เสียงของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทันที
หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการสะกดคำพื้นฐานลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและดูว่าคำพูดของคุณจะกลายเป็นงานที่เป็นระเบียบได้อย่างราบรื่นเพียงใด