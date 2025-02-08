10 อันดับทางเลือก AI ของ Fireflies ที่ควรสำรวจในปี 2025

Fireflies AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการประชุมเสมือนจริง มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณที่จดบันทึก สร้างสรุป และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสมัครใช้งาน Fireflies คุณอาจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับอินเทอร์เฟซที่ดูวุ่นวาย และเมื่อคุณเริ่มใช้งาน คุณอาจพบความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดในบันทึกการประชุมของคุณ
หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่แล้ว คุณมาถูกที่แล้ว บล็อกนี้มีทางเลือกแทนไฟร์ฟลายส์ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่คัดสรรมาอย่างดี
ค้นหาว่าเครื่องมือใดในนี้ที่ตรงกับความต้องการของคุณทั้งหมด
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับทางเลือก AI ของ Fireflies:
- ClickUp: เครื่องมือจัดการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วยพลัง AI
- Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุมและถอดความ
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมแบบครบวงจร
- Grain: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปการประชุมและการรักษาความสอดคล้องของทีม
- MeetGeek. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดเก็บคลังบันทึกการประชุม
- สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรในการบันทึกข้อมูลสำคัญจากการประชุมและสร้างรายงานด้วย AI
- ก้อง: เหมาะสำหรับทีมขายในการวิเคราะห์และปรับปรุงการโทร
- Tactiq: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์อัตโนมัติ
- คอรัส. ai: เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาที่เน้นการเจรจาต่อรอง
ข้อจำกัดของ Fireflies AI
Fireflies AI เป็นที่นิยมเนื่องจากใช้งานง่ายและหลากหลาย มีคุณสมบัติการถอดเสียงที่ยอดเยี่ยม รองรับหลายภาษา และมีตัวเลือกการผสานรวมหลายแบบสำหรับการจัดการการสนทนาในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้ใช้กล่าว ซอฟต์แวร์นี้มีข้อเสียบางประการ
- ปัญหาความถูกต้อง: อาจมีข้อผิดพลาดในการถอดเสียงเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ สำเนียงที่หนัก เสียงรบกวน และคำศัพท์ทางเทคนิค นอกจากนี้ เครื่องมือยังมีปัญหาในการแยกแยะผู้พูดหลายคน
- สรุปที่ไม่ชัดเจน: สรุปการประชุมที่สร้างโดย AI มักต้องการการแก้ไขเนื่องจากบริบทไม่ชัดเจนในบางครั้ง นอกจากนี้ยังมีความผิดพลาดในการแปล
- แผนฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีของ Fireflies AI เป็นแบบพื้นฐาน คุณไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ผู้ช่วย AI หรือการค้นหาอัจฉริยะได้ นอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาโดย AI แบบจำกัด และพื้นที่จัดเก็บ/ที่นั่งสำหรับการประชุมทั้งหมด 800 นาที
- การขาดการปรับแต่ง: Fireflies AI ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับการตั้งค่าการบันทึก นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานที่กำหนดเองเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของการประชุมทั้งหมดในที่เดียว
🧠 คุณรู้หรือไม่?จากการวิจัยพบว่า ตลาดผู้ช่วยประชุม AI ทั่วโลกมีมูลค่า 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2031 โดยกลุ่ม 'ผู้จัดการประชุม' ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในบรรดาประเภทต่างๆ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม
ทางเลือก AI ของ Fireflies ในภาพรวม
ก่อนที่เราจะลงลึกไปมากกว่านี้ นี่คือตัวอย่างเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับแรก คุณสมบัติเด่น และโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องมือเหล่านี้!
|ทางเลือกอื่นสำหรับ Fireflies AI
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|สร้างระบบนิเวศการประชุมที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งคุณสามารถจดบันทึก ร่วมมือ แบ่งปัน และสร้างงานได้โดยตรงจากบันทึก
|ผู้เชี่ยวชาญ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และองค์กรธุรกิจ
|ความลึกซึ้ง
|มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณสามารถสร้างไฮไลท์ระหว่างการสนทนาได้
|ทีมองค์กร
|Otter. ai
|เปิดใช้งานการจับภาพโดยอัตโนมัติระหว่างการแชร์หน้าจอ
|การใช้งานส่วนบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|Avoma
|ดำเนินการวิเคราะห์การประชุมและการโทรเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
|ทีมองค์กรขนาดใหญ่
|เมล็ดพืช
|ให้คุณสามารถตัดส่วนของการประชุม, แชร์, และติดแท็กบุคคลเฉพาะได้
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|MeetGeek. ai
|สร้างสรุปอย่างละเอียดและให้คุณเข้าถึงบันทึกการประชุมที่ผ่านมา
|การใช้งานส่วนบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|สรุปสั้น
|สร้างรายงานและแดชบอร์ด AI แบบกำหนดเองเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของการประชุมทั้งหมดในที่เดียว
|ทีมขนาดกลางถึงใหญ่
|ฆ้อง
|ช่วยติดตามการโทร, ทำนายการขาย, และวิเคราะห์การเจรจา
|ทีมขายและทีมการดำเนินงานด้านรายได้ของบริษัทขนาดใหญ่
|แทคติค
|ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้บอท
|ฟรีแลนซ์และทีมที่กำลังเติบโต
|คอรัส. ai
|จับการโทร, สกัดข้อมูลเชิงลึก, และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของความสำเร็จของดีล
|ทีมขายและทีมรายได้ขององค์กรขนาดใหญ่
10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Fireflies ที่ควรใช้
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)
กำลังมองหาเครื่องมือที่มากกว่าแค่เครื่องบันทึกการประชุมอยู่หรือเปล่า? พบกับClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ที่รวมการจัดการประชุมและโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
โซลูชันสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp?เครื่องมือจดบันทึก AIที่ฝังอยู่ในตัวซึ่งอยู่ในปฏิทินของคุณ! เครื่องมือที่ชาญฉลาดนี้จะจดบันทึกให้คุณ ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างเต็มที่
มันผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น เช่น Zoom, Teams และ Google Meet ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลาย AI Notetaker บันทึกชื่อการประชุม วันที่ และผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ และยังมีบันทึกเสียงเต็มรูปแบบให้
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสรุปเชิงลึกพร้อม ภาพรวมอย่างรวดเร็ว, ข้อสรุปสำคัญ, และขั้นตอนต่อไปในรูปแบบรายการตรวจสอบที่เรียบร้อย อีกทั้งคุณยังได้รับบันทึกการประชุมอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบอย่างลึกซึ้ง หลังจากประชุมเสร็จ คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายในเอกสาร ClickUp Doc ส่วนตัว ที่ถูกติดแท็กไว้พร้อมให้คุณตรวจสอบหรือแบ่งปัน
นอกจากนี้ClickUp Meetingsยังรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—การจัดการวาระการประชุม การกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ การบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณจึงสามารถเข้าถึงเอกสาร งาน และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแท็บคุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกเหล่านี้และให้แน่ใจว่ามีการบันทึกไว้อย่างดีก่อนที่จะแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp Brain เครื่องมือที่ใช้ AI ของ ClickUp ยังสามารถช่วย แปลบันทึกการประชุมของคุณเป็นภาษาอื่นและแนะนำการปรับปรุง/งานที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถแปลงบันทึกการประชุมและสรุปการประชุมเป็นงานหรือรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรง และเชื่อมโยงกับโครงการและกระบวนการทำงานเฉพาะได้
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้คุณ สร้างเอกสารสดพร้อมบันทึกการประชุม ได้อีกด้วย คุณสามารถใช้เอกสารเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลแบบไดนามิกที่ทีมสามารถอ้างอิงได้ระหว่างการโทรกับลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลการประชุมหรือรายละเอียดงานเฉพาะในเอกสารได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที
ClickUp ยังมีเทมเพลตการประชุมหลายแบบที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณยุ่งเกินกว่าจะจัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม และโครงสร้างบันทึก ตัวอย่างเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยคุณ:
- จัดระเบียบวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุม
- ติดตามข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์สำคัญจากการประชุม
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานให้กับเพื่อนร่วมทีม
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุม ClickUpเพื่อจัดการรายการวาระการประชุม บันทึก และสิ่งที่ต้องติดตามของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ควบคุมการประชุม: ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลและการตัดสินใจ
- สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ต้องทำด้วยClickUp Tasks เพิ่มรายละเอียด และติดแท็กผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
- หมายเหตุการจัดระเบียบและการแก้ไข: จัดระเบียบและแก้ไขบันทึกการประชุมและงานต่างๆ ในที่เดียวด้วยClickUp Notepad
- การบันทึกหน้าจอ: แชร์การบันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI ภายในบันทึกการประชุมด้วยClickUp Clipsและถอดเสียงได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เข้าถึงบันทึก แบ่งปันกับทีมของคุณ และทำงานร่วมกันในการสนทนาผ่านClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีการปรับแต่งและฟีเจอร์มากมาย อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก/เดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,00+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผม/ฉันขอขอบคุณที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเติบโตของ AI เครื่องมือ AI ที่พวกเขาได้ผสานเข้ากับแพลตฟอร์มได้ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมผลิตของเราในการช่วยสร้างงาน เขียนคำแนะนำ หรือสรุปการประชุม นอกเหนือจากฟังก์ชัน AI แล้ว ClickUp ยังเทียบเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการมากมายที่เราเคยใช้ในอดีต ผมเชื่อว่า Click-Up มีชั้นซับซ้อนมากเกินไปสำหรับการทำงานที่ง่าย ๆ ผมต้องการให้เห็นการมองเห็นในระดับสูงขึ้นในชุดงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
2. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุมและถอดความ)
หากคุณมีทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Fathom สามารถเป็นผู้ช่วยประชุมที่มีคุณค่าได้ ต่างจาก UI ที่ยุ่งเหยิงของ Fireflies AI, Fathom มีอินเทอร์เฟซที่สะอาด ทำให้เป็นผู้ช่วยบันทึกที่ง่ายที่สุดสำหรับการประชุมโครงการของคุณ
คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาของคุณจาก A-Z เป็นสรุปการประชุมและสร้างแผนปฏิบัติการได้ภายในไม่กี่นาที Fathom สร้างบันทึกการประชุมโดยละเอียดและดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมาเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สร้างอีเมลติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว
ไฮไลท์? Fathom ยอดเยี่ยมในการแปลภาษา รองรับถึง 28 ภาษาและสร้างบันทึกที่แม่นยำไม่ว่าจะเป็นการประชุมในภาษาใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สร้างและแชร์คลิปวิดีโอสั้นจากส่วนเฉพาะของการประชุมเพื่อถ่ายทอดเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุด
- สร้างไฮไลท์ระหว่างการโทรและสรุปบันทึกการประชุมด้วย AI
- รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ แหล่งอ้างอิงยอดนิยม ฯลฯ ในแดชบอร์ดเดียวด้วย Fathom Analytics
เข้าใจข้อจำกัด
- ไม่มีตัวเลือกในการคัดลอกและวางบันทึกโดยไม่เชื่อมโยงวิดีโอการประชุมโดยอัตโนมัติหรือเพิ่มปุ่ม 'ดู' ที่ท้ายบันทึก
- กระบวนการติดตั้งนั้นตรงไปตรงมาแต่ใช้เวลานาน
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีมเอดิชั่น: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Team Edition Pro: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดคือมันเข้าใจเกือบทุกอย่างเกี่ยวกับการประชุมของฉัน ส่วนที่น่าทึ่งที่สุดคือมันเข้าร่วมประชุมกับฉันทุกครั้งเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว ความสามารถของ AI ทำให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นในการบันทึกข้อมูล โดยรวมแล้วฉันชอบมันมาก อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดบันทึกการประชุมได้ และตัวเลือกเต็มหน้าจอจริง ๆ แล้วไม่ใช่เต็มหน้าจอ เพราะมันแสดงแผงด้านข้างซึ่งฉันอาจไม่ต้องการตลอดเวลา
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์)
Otter.ai เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Fireflies AI สำหรับทีมขนาดเล็ก มาพร้อมกับเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมที่สรุปและสร้างการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับการสนทนาได้
หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมการโทรได้ Otter สามารถ ให้ข้อมูลสำคัญจากการประชุมและสร้างรายการดำเนินการสำหรับขั้นตอนถัดไป ได้ คุณยังสามารถค้นหาและเล่นย้อนหลังบทถอดเสียงที่ซิงค์กับเสียงโดยเฉพาะ แก้ไข และใส่ภาพและคำอธิบายประกอบได้อีกด้วย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- นำการสนทนาด้วยเสียงสดและการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสมารวมกัน พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกจาก Otter และเพื่อนร่วมทีมด้วย AI Chat
- ใช้ Otter เพื่อระบุผู้พูดหลายคน สร้างช่องว่างในบันทึกการสนทนาสำหรับช่วงหยุด และรับเวลาที่แน่นอนสำหรับทุกหัวข้อที่พูดคุยในการประชุม
- จับภาพโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแชร์หน้าจอหรือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอระหว่างการโทรเพื่อใช้เป็นบริบทในบันทึกการสนทนา
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- บางครั้ง Otter.ai ไม่บันทึกการสนทนาทั้งหมด
- การถอดเสียงมักออกมาไม่ถูกต้องมาก
- ฟีเจอร์การค้นหาทำงานผิดพลาดและอาจใช้งานยากในช่วงแรก
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
มันมีราคาถูกแต่ต้องใช้เวลาตรวจสอบการถอดเสียงซ้ำหลายครั้ง ซึ่งน่าหงุดหงิดมาก หากคุณมีไฟล์เสียงที่ชัดเจนและกระชับ ระบบจะทำงานได้ดี แต่ถ้าเสียงมีเสียงรบกวนหรือสำเนียงต่างชาติ ระบบมักจะถอดเสียงไม่ถูกต้อง
4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมแบบครบวงจร)
ในขณะที่ Fireflies AI เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI เป็นหลัก Avoma ก้าวไปไกลกว่าบริการถอดเสียงพื้นฐาน มันเป็น เครื่องมือจัดการการประชุมที่ช่วยให้คุณกำหนดเวลาการโทรสร้างวาระการประชุม และทำการวิเคราะห์หลังการประชุม
Avoma เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา และให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการประชุมของคุณ คุณสามารถตั้งค่าให้ระบบประเมินคุณภาพการโทรโดยอัตโนมัติเพื่อยกระดับคุณภาพงาน ทีมงานฝ่ายขายจะได้รับข้อมูลตอบกลับแบบเรียลไทม์ และติดตามความคิดเห็นรวมถึงประสิทธิภาพของทีมได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- รับถอดความการสนทนาและการประชุมแบบเรียลไทม์ในกว่า 60 ภาษา
- สร้างอีเมลติดตามผลด้วย AI ที่สรุปการประชุมและสื่อสารขั้นตอนถัดไปภายในไม่กี่นาที
- ใช้บัตรคะแนนตามวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละการประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่สำคัญที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Avoma
- Avoma มีคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายอย่างซึ่งอาจดูซับซ้อนในตอนแรก
- การตั้งค่าเครื่องมือนี้ใช้เวลานาน คุณต้องปรับแต่งแต่ละส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- คุณไม่สามารถดาวน์โหลดเพลย์ลิสต์ได้ คุณต้องค้นหาคลิปในเพลย์ลิสต์ ค้นหาการโทร จากนั้นค้นหาคลิปในระหว่างการโทร
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $24 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ปัญญาในการสนทนา: $69 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
Avoma เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวัน การให้คะแนนและข้อเสนอแนะโดย AI สำหรับการโทร มีประโยชน์ในการให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณอาจลืมหรือระบุโอกาสที่คุณสามารถปรับปรุงได้เมื่อเป็นผู้นำหรือเข้าร่วมในการโทร ข้อเสนอแนะช่วยยกระดับการสนับสนุนลูกค้าที่คุณสามารถให้ได้ ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การบันทึกการโทรเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม บางครั้ง ข้อเสนอแนะจาก AI อาจมีความเข้มงวดมาก และไม่คำนึงถึงตัวแปรของการโทรหรือการไหลของการโทร
5. เกรน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปการประชุมและการรักษาความสอดคล้องของทีม)
Grain โดดเด่นในฐานะทางเลือกของ Fireflies AI ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญของการประชุมด้วยคลิป ได้เหมือนกับฟีเจอร์ soundbites ของ Fireflies แต่ดีกว่า ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแชร์เฉพาะส่วนสำคัญของการประชุมกับสมาชิกในทีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดแท็กบุคคลและแจ้งเตือนพวกเขาด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถผสาน Grain กับ Zoom และ Microsoft Teams ได้เพื่อจดบันทึก, บันทึกเสียง, แปลงเสียงเป็นข้อความ, และสรุปการประชุม รวมถึงสร้างรายงานการประชุมได้ด้วย คุณยังสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมของมันเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกการประชุมตามที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- พิมพ์บันทึก, ติดแท็กช่วงเวลาเฉพาะ, หรือตัดส่วนของการประชุมด้วยสมุดบันทึกสด
- ไฮไลต์ส่วนของบทถอดความ, ทิ้งความคิดเห็นพร้อมเวลา, และแท็กบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- สร้างวิดีโอคลิปและแชร์ข้ามทีมด้วยเพลย์ลิสต์และเรื่องราว
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช
- การจดจำวลีในแท็กอัจฉริยะยังมีข้อจำกัด การจับวลีเฉพาะเจาะจงระหว่างการโทรแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- โดยค่าเริ่มต้น การบันทึกการประชุมสามารถแชร์ได้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น
- ฟังก์ชันการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติไม่มีตัวเลือกในการบันทึกการประชุมภายนอกที่เลือกและส่งสรุป AI ของการประชุมเหล่านั้นผ่าน Slack
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ลองใช้แอปบันทึกการโทร, แอปจดบันทึก, และแอปทบทวนการประชุมมากมายหลายตัวแล้ว แต่ Grain เป็นแอปเดียวที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ง่ายต่อการใช้งาน. ฟีเจอร์ของพวกเขามีความสะดวกมากเมื่อเทียบกับ Gong และแอปอื่น ๆ.
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดมาตรฐานในการแชร์คลิปภายในทีมของคุณ เช่น คลิปควรมีความยาวไม่เกินสองนาที และเพิ่มบริบทในคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจหัวข้อของการประชุมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูทั้งหมด
6. MeetGeek. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดเก็บเอกสารบันทึกการประชุม)
MeetGeek เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Fireflies AI ที่ช่วยให้คุณจดบันทึก สร้างสรุปโดย AI และจัดการการประชุมได้อย่างอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งวาระไปจนถึงการติดตามผล มันฟังการสนทนาของคุณและจัดหมวดหมู่เป็นหัวข้อสำคัญและไฮไลท์ เช่น ข้อเท็จจริง รายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ ข้อกังวล ฯลฯ
MeetGeek ยังช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการโทรและติดตามการประชุมที่ผ่านมาได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบ CRM เช่น HubSpot เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าในระหว่างการโทรขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeetGeek. ai
- เข้าถึงบันทึกการประชุมที่ผ่านมาและเรียกดูรายละเอียดเฉพาะด้วยฟังก์ชันค้นหาด้วยคำสำคัญ
- ส่งอีเมลสรุปโดยละเอียดพร้อมจุดสำคัญที่ครบถ้วนหลังการประชุมทุกครั้ง
- ปรับแต่งชื่อผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะด้วย AI ข้อความแชท และสรุปการประชุมที่คุณแชร์ เพื่อยกระดับการสร้างแบรนด์ให้เหนือกว่าเดิม
ข้อจำกัดของ MeetGeek. ai
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบการแทรกแซงโดยอัตโนมัติของ MeetGeek เมื่อพวกเขาแชร์การประชุม เครื่องมือนี้จะแทรกตัวเองเข้าไปในทุกการประชุมของผู้เข้าร่วม แม้ว่าพวกเขาจะสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าถึงเฉพาะบันทึกก็ตาม
- ฟีเจอร์การบันทึกใช้งานยากและต้องคลิกหลายครั้งเพื่อค้นหาลิงก์และเพิ่มเข้าไปในการประชุม
ราคา MeetGeek. ai
- พื้นฐาน: แผนฟรี
- ข้อดี: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $59 ต่อผู้ใช้/เดือน
MeetGeek.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek. ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานของ MeetGeek; ความสามารถในการรับรายงานการประชุม, บันทึก, และข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง; คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนตัวที่มีให้; และการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม บางครั้งมันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในนาทีสุดท้ายได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
7. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรในการบันทึกข้อมูลสำคัญจากการประชุมและสร้างรายงานด้วย AI)
tl;dv คือผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมของคุณโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Teams หรือ Google Meet เพื่อจัดการงานหนักในการบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างสรุปโดย AI และไฮไลต์บทสนทนาสำคัญ รับถอดความรายละเอียดแบบครบถ้วน กระโดดไปยังช่วงที่ต้องการในถอดความ ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญ และสร้างคลิปเพื่อแชร์
ไม่เหมือนกับ Fireflies AI เครื่องมือนี้ให้คุณปรับแต่งธีมและเทมเพลตการรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมในแบบที่คุณต้องการ ส่วนที่เจ๋งที่สุด? tl;dv จะส่งสรุปรายการที่ต้องทำในแต่ละวันให้คุณในตอนท้ายของวันเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างคลิปจากการประชุมและรวมเข้าด้วยกันเป็นรีลเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคลิปหลายคลิปในแชททีมของคุณ
- ทำเครื่องหมายเวลาส่วนสำคัญของการประชุมที่คุณต้องการทบทวนในภายหลัง และแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมของคุณเพื่อเข้าร่วมการหารือ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พูด เช่น เวลาพูดเฉลี่ย, การพูดเดี่ยวที่ยาวที่สุด, คำถาม และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ tl;dv
- บางครั้ง บอท tl;dv ไม่ปรากฏในประชุมเมื่อใช้เวอร์ชันฟรี
- เวอร์ชันมือถือมีความไม่สะดวกในการใช้งานมากกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปอย่างมาก ซึ่งทำให้การบันทึกการประชุมในระหว่างการเดินทางเป็นเรื่องยาก
- ผู้ชมการบันทึกการประชุมมีปัญหาขัดข้องเมื่อเล่นการบันทึกซ้ำ
ราคาแบบสรุป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $29 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $98 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง tl;dv อย่างไรบ้าง?
การส่ง TLDV ไปประชุมที่ฉันไม่สามารถเข้าร่วมได้และใช้ฟีเจอร์ถอดความช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของฉันเพิ่มขึ้นอย่างมาก การสามารถนำทางไปยังส่วนที่ยากของการสนทนาได้อย่างรวดเร็วและสรุปบทสนทนาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วนั้นเปลี่ยนเกมไปเลย การสนับสนุนของพวกเขายอดเยี่ยมมากและราคาสมเหตุสมผล ตอนนี้ฉันใช้มันในทุกการประชุม อย่างไรก็ตาม ฉันอยากเห็นการขยายฟีเจอร์การถอดความให้สามารถส่งออกและแชร์ประเด็นสำคัญของการประชุมไปยังสมาชิกในทีมของฉันได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำกัดว่าพวกเขาจะเป็นผู้ใช้ tl;dv หรือไม่ นอกจากนี้ จะดีมากหากฉันสามารถใช้มันเป็นเครื่องบันทึกหน้าจอ/เสียงและดึงถอดความจากสิ่งนั้นได้ เนื่องจากไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้บันทึกได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
8. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายในการวิเคราะห์และปรับปรุงการโทร)
Gong เป็นเครื่องมือที่ผสานการบันทึกการประชุมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่นำเสนอฟีเจอร์ การวิเคราะห์การขายเชิงลึก เช่น การระบุจุดเจ็บปวดของลูกค้า การจับคู่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เกี่ยวกับสถานะของดีล และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือนี้รวบรวมทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และการตลาดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ในขณะที่ทีมขายสามารถติดตามการโทรและวิเคราะห์ดีล ทีมการตลาดและผลิตภัณฑ์สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วย Gong นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างอีเมลติดตามผลอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
ก้องช่วยในการทำนาย, การจัดการกับท่อ, และการวิเคราะห์การสูญเสียลูกค้า, รวมถึงการถอดเสียงการประชุมขาย. นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงการนำเสนอขายและการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า.
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- ค้นหาข้อมูลสำคัญจากการประชุมขาย, การโทร, อีเมล, และบันทึก
- สร้างสรุปความยาว 30 วินาทีเพื่อให้ทันกับกิจกรรมการเจรจา
- รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองราคา การกล่าวถึงคู่แข่ง ฯลฯ เพื่อระบุความเสี่ยง
- จับตาดูเทรนด์, ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของตลาด, และค้นหาโอกาสในเส้นทางการขายของคุณด้วยการคาดการณ์และการรายงาน
ข้อจำกัดของกง
- แดชบอร์ดมีความซับซ้อนเกินไป และไม่มีวิธีที่ง่ายในการกรองข้อมูลสำคัญให้เร็วขึ้น
- ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดการโทรจำนวนมาก ซึ่งทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่มีปริมาณข้อมูลมาก
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเองใช้เวลานานโดยไม่มีการสนับสนุนจากทีม Gong
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว Gong มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
Gong ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับทีมขายของเรา มันยอดเยี่ยมสำหรับการทบทวนการโทร ระบุสิ่งที่ได้ผล และเรียนรู้จากกันและกัน ฉันชอบที่มันเน้นสิ่งต่างๆ เช่น เวลาในการพูดคุยและข้อโต้แย้ง ทำให้เราเข้าใจการโทรของเราได้จริงๆ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับ CRM ของเรา ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว มันช่วยได้มากในการปรับปรุงวิธีการของเราและปิดการขายได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลใน Gong เยอะมาก และอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก จะดีมากถ้าแดชบอร์ดสามารถกรองได้ง่ายขึ้น เพื่อที่เราจะได้มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดสำคัญได้เร็วขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่?80% ของการทำธุรกรรมขายต้องใช้การติดตามอย่างน้อยห้าอีเมลหรือรูปแบบการติดต่ออื่น ๆ ด้วยเครื่องมือประชุม AI คุณสามารถสร้างอีเมลติดตามได้อย่างรวดเร็วด้วยความพยายามน้อยที่สุด
9. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์อัตโนมัติ)
Tactiq คือผู้ช่วยการประชุมที่ บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมสดโดยไม่ต้องมีบอทเข้าร่วม เครื่องมือนี้ให้บันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามการสนทนาและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณเน้นข้อความสำคัญระหว่างการโทรสด และแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถถ่ายภาพหน้าจอระหว่างการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ อีเมลติดตามผล และข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งได้ด้วยการสอบถาม AI ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- เพิ่มภาพหน้าจอลงในบันทึกการประชุมและแปลงบันทึกการประชุมเป็นบทสรุป, สรุปย่อ, และการอัปเดตความคืบหน้าเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รับรายละเอียดการถอดความแยกตามผู้เข้าร่วมพร้อมระบุผู้พูด
- ถามคำถาม สร้างตั๋ว Jira และมอบหมายงานด้วย Tactiq AI
ข้อจำกัดของ Tactiq
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์เป็นแบบพื้นฐาน
- บางครั้ง คำที่ถอดเสียงอาจไม่ถูกต้อง
- เวอร์ชันฟรีมีเพียง 10 บทถอดความต่อเดือน
ราคาของ Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
Tactiq มีฟังก์ชันที่น่าทึ่งแต่เรียบง่ายซึ่งสามารถจัดเก็บและใช้ AI เพื่อสรุปการประชุมจากแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์หลากหลาย เช่น Google, Microsoft และ Zoom ฉันเชื่อว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ "เทคโนโลยี AI" ส่วนใหญ่ถูกประเมินค่าสูงเกินไป ดังนั้นราคาของมันจึงไม่สมเหตุสมผล ฉันไม่ใช่ผู้ใช้ที่จ่ายเงิน ดังนั้นฉันจึงใช้เฉพาะการถอดความฟรีเท่านั้น จากนั้นฉันใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปทุกอย่าง พูดง่ายๆ คือ มันแพงมาก
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUpการจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
10. Chorus.ai (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาที่เน้นการเจรจาต่อรอง)
คุณลักษณะการถอดเสียงของ Chorus.ai มีความคล้ายคลึงกับ Fireflies มันบันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมพร้อมการระบุผู้พูดและดาวน์โหลดบันทึกการประชุมได้ คุณยังสามารถ เลือกส่วนสำคัญของการประชุมและส่งไปยังผู้เข้าร่วมได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Fireflies AI, Chorus. ai วิเคราะห์การสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยในการนำเสนอและกลยุทธ์ เครื่องมือนี้จับการสนทนาทั้งหมด รวมถึงการโทร การประชุมทางวิดีโอ และอีเมล และวิเคราะห์เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ในการปิดการขาย
คอรัส. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ถอดเสียงการโทรขาย, สกัดข้อมูลเชิงลึก, และให้คะแนนการบันทึกการโทรเพื่อประเมินผลกระทบ
- ใช้รายงานแบบโต้ตอบและแดชบอร์ดเพื่อดูการวิเคราะห์การโทรขายและประสิทธิภาพของพนักงานและทีม
- ตรวจสอบการบันทึกการนำเสนอเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
คอรัส ข้อจำกัดของเอไอ
- สรุปการประชุมขาดข้อมูลรายละเอียด ทำให้ผู้ใช้ต้องกลับไปดูบันทึกการประชุม ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิด
- บทสร้อยมักจะซ้ำรายการต่างๆ ในบทสรุป การสรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้การตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็น
- มีคุณสมบัติการปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดที่จำกัด
- ซอฟต์แวร์ทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
คอรัส. การกำหนดราคาของ ai
- ราคาตามความต้องการ
คอรัส. การจัดอันดับและรีวิวของ ai
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chorus.ai อย่างไรบ้าง?
ทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลง ฉันจะเตรียมบันทึกการประชุมที่ถอดเทปเสร็จเรียบร้อยไว้พร้อมแบ่งปันประเด็นสำคัญกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเลย เพราะมันง่ายมาก นอกจากนี้ ฉันยังได้ถอดเทปการประชุมผ่านวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องของตัวเองด้วย และเสร็จเรียบร้อยภายในไม่กี่นาที!!! อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่มีคุณค่าแล้ว ฉันก็ยังพบว่ามีบางจุดที่ต้องการการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น การขอให้ผู้ใช้ใหม่เข้าร่วมทำให้ฉันต้องให้คำแนะนำอย่างถูกต้องแก่เขา เนื่องจากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและน่ากลัว ทำให้การนำทางเป็นเรื่องยาก ตัวเลือกการปรับแต่งของแพลตฟอร์มสำหรับรายงานและแดชบอร์ดก็มีจำกัดเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปริมาณข้อมูลที่ใหญ่โต
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและตัวอย่างรายงานการประชุมสำหรับ Word และ ClickUp
เลือก ClickUp เป็นผู้ช่วยประชุมของคุณ
การประชุมสามารถทำให้คุณยุ่งตลอดทั้งวันและอาจส่งผลเสียได้ แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นหากคุณมีเครื่องมือประชุม AI ที่เหมาะสมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ดังนั้น ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับการเลือกทางเลือก AI ของ Fireflies ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
พิจารณาความต้องการทางธุรกิจของคุณเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือถอดเสียงพื้นฐาน คุณสามารถลองใช้ฟีเจอร์ AI ของ Tactiq ได้ ในทำนองเดียวกัน หากคุณเป็นองค์กรที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพการโทรขาย ให้พิจารณา Avoma หรือ Chorus.ai
หากคุณกำลังมองหาแอปที่ครบครันสำหรับการทำงาน เลือก ClickUp. ไม่ว่าคุณต้องการบันทึกการประชุม, แชร์คลิป, สร้างสรุปการประชุมและรายงาน, หรือสร้างงานโครงการโดยตรงจากบันทึกการประชุมของคุณ, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ!
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น!