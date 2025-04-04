11 อันดับทางเลือก Notta สำหรับการถอดเสียงที่แม่นยำ

การเสียสมาธิระหว่างการประชุมยาวเป็นเรื่องง่าย แต่การถอดความช่วยให้คุณตามทัน แล้วข้อเสียคืออะไร? การถอดความด้วยมือช้าและพูดตามตรงคือน่าเบื่อ นั่นคือจุดที่เครื่องมือถอดความด้วย AIอย่าง Notta พยายามทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
แต่ประเด็นคือ—อินเทอร์เฟซของ Notta อาจไม่ใช้งานง่ายที่สุด และหากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ การถอดเสียงอาจไม่แม่นยำ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาในการระบุผู้พูด ทำให้ยากต่อการติดตามการสนทนาในการประชุมที่มีผู้พูดหลายคน
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Notta หรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ใช้ AI ซึ่งให้การถอดเสียงที่แม่นยำยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายกว่า และมีฟีเจอร์ขั้นสูง คุณมาถูกที่แล้ว
หลังจากทดสอบมาหนึ่งสัปดาห์ (และดื่มกาแฟมากเกินไป) เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Notta โดยแยกแยะคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย และราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือถอดเสียง AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ
มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการถอดเสียงในที่เดียว
- คำอธิบาย: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- หิ่งห้อย ai: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับหัวข้อโดยอัตโนมัติ
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำภาษาที่กำหนดเอง
- เพื่อนร่วมงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกการเรียนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
- Sonix: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา
- Rev: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างถอดความที่ได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์
- Trint: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรสื่อขนาดใหญ่
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาด้านการขาย
- Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการเดี่ยว
- สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุม
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Notta?
หากคุณเลือกทางเลือก Notta ที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณทั้งหมด คุณจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพ:
- การถอดเสียงด้วย AI ที่แม่นยำ: เลือกทางเลือกของ Notta ที่มีการถอดเสียงอัตโนมัติที่แม่นยำและคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การระบุผู้พูด การตรวจจับอารมณ์ และการวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น SOC 2 และ GDPR โดยเฉพาะหากคุณทำงานในด้านการเงินหรือการดูแลสุขภาพ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ค้นหาซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่รองรับพื้นที่ทำงานร่วมกัน, การอนุญาตให้ทีมเข้าถึง, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- คำบรรยายและการแปลภาษา: เลือกตัวเลือกที่สร้างคำบรรยายและแปลวิดีโอเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
- ความคุ้มค่า: มองหาเครื่องมือถอดเสียง AI ที่มีแผนราคาที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ตามธุรกิจของคุณ โดยไม่ทำให้งบประมาณตึงตัว
- การผสานการทำงานหลายระบบ: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ระบบการจัดการโครงการ, และเครื่องมือสื่อสารที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์: เลือกคู่แข่งของ Notta ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ช่วยให้คุณถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แอปเดียวที่ทำได้ทุกอย่างจะเป็นอย่างไร?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Notta ในปี 2025
รู้แล้วหรือยังว่าคุณต้องการอะไร? มาสำรวจ 11 ทางเลือกยอดนิยมของ Notta ประจำปี 2025 กันเถอะ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการถอดเสียงในที่เดียว)
อันดับแรกในรายการคือ ClickUp—แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยจัดระเบียบการประชุม เอกสาร งาน และโครงการของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างเรียบร้อย
ClickUp AI Notetakerคืออัญมณีแห่งชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของเรา ฟีเจอร์นี้รวมการบันทึก การถอดเสียง และการสรุปข้อมูลไว้ในกระบวนการเดียวที่ราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ระบบทำงานอยู่เบื้องหลัง
เพียงแค่เปิดใช้งาน ระบบจะสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และช่วยสร้างงานที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมของคุณโดยตรง ไม่ต้องจดบันทึกอย่างเร่งรีบหรือลืมสิ่งที่ต้องทำอีกต่อไป—เพียงบันทึกที่ชัดเจนและเป็นระเบียบหลังการประชุมทุกครั้ง
จากนั้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์ม ที่จะเข้าถึงประเด็นสำคัญ รายการงาน และการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้ข้อความสั้น ๆ
หลังจากนั้น เพียงจัดระเบียบและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Meetings ชุดเครื่องมือนี้จะจัดการทุกอย่างตั้งแต่การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ไปจนถึงการสร้างรายการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้คุณควบคุมวาระการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีบันทึกการประชุมยาวหรือสรุปการประชุมอย่างละเอียดใช่ไหม? คุณสามารถวางมันลงในClickUp Docsและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ หรือต้องการพื้นที่สำหรับไอเดียและรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วแทน?ClickUp Notepadมอบพื้นที่เรียบง่ายและปราศจากความยุ่งเหยิงให้คุณเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยหรือไม่? ลองดูห้องสมุดเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อช่วยให้การประชุมของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpมาพร้อมกับส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับวาระการประชุม ข้อสรุปสำคัญ งานที่ได้รับมอบหมาย และการติดตามผล—เพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนา การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกการถอดเสียงและสรุปแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
- แปลงบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AIเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยตรง
- แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาจีนและภาษาอาหรับ
- ทำให้การประชุมสแตนด์อัพ การมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และความสำคัญเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
- ผสานการทำงานกับแอปธุรกิจกว่า 1,000 รายการ เช่น Loom, Zendesk และอื่นๆ อีกมากมาย
- เข้าถึงเทมเพลตการจัดการการประชุม เช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp เพื่อจัดการบันทึกและสรุปของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ เพื่อราคาต่ำสุดเพียง $6/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การถอดเสียงไม่ใช่สิ่งเดียวที่ ClickUp Brain เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองไปจนถึงการสร้างการประชุมสแตนด์อัพส่วนตัว นี่คือเคล็ดลับการใช้เครื่องมือที่AI ของ ClickUp สามารถทำได้ในฐานะผู้ช่วยงานถาวรของคุณ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ฉันชอบมากที่มันเป็นทั้งแอปจดบันทึกและแอปจัดการโครงการในที่เดียว คุณสมบัติและการตั้งค่าทำให้ง่ายต่อการติดตามหลายโครงการรวมถึงดูแดชบอร์ดสำหรับงานทั้งหมด
ฉันชอบมากที่มันเป็นทั้งแอปจดบันทึกและแอปจัดการโครงการในที่เดียว คุณสมบัติและการตั้งค่าทำให้ง่ายต่อการติดตามหลายโครงการรวมถึงดูแดชบอร์ดสำหรับงานทั้งหมด
2. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ผู้ทำพอดแคสต์, บรรณาธิการวิดีโอ, และทีมทำงานทางไกลจำนวนมากใช้ Descript เพราะคุณสมบัติการแก้ไขอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยม
แพลตฟอร์มนี้ไปไกลกว่าการถอดเสียงแบบธรรมดา โดยให้คุณแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอได้โดยการเปลี่ยนข้อความในถอดความ
ตัวอย่างเช่น ด้วยฟีเจอร์ Overdub คุณสามารถสร้างเสียง AI ที่เหมือนเสียงของคุณจริง ๆ หรือใช้เสียงสต็อกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด—เพียงแค่พิมพ์ข้อความที่ถูกต้อง แล้ว Descript จะสร้างเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติให้ตรงกับข้อความนั้น
นอกจากนี้ Descript ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์สร้างเสียงใหม่ด้วย AI, การกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง และการระบุผู้พูด—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- รับถอดความด้วยระบบ AI ที่มีความแม่นยำสูงถึง 95% ในกว่า 25 ภาษา
- แก้ไขไฟล์เสียงที่ซับซ้อนและซ่อมแซมการบันทึกเสียงโดยการเปลี่ยนข้อความในบทถอดเสียง
- โคลนเสียงและสร้างเสียงใหม่โดยไม่ต้องบันทึกใหม่
- ลบคำเติม, การหยุดชั่วคราวที่ไม่เหมาะสม และเสียงรบกวนในพื้นหลังโดยอัตโนมัติ
- ส่งออกบันทึกการสนทนาเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น SRT, VTT, และ PDF
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการผ่าน Zapier
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- แผนสำหรับผู้รักการสะสม: 24 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (170+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? การถอดเสียงมีมานานหลายพันปีแล้ว—นานก่อนที่ AI จะเข้ามาทำงานนี้! นักถอดเสียงคนแรกที่รู้จัก หรือที่เรียกว่า "นักเขียน" มีมาตั้งแต่ 3400 ปีก่อนคริสตกาลในอียิปต์โบราณ พวกเขาบันทึกทุกอย่างด้วยมือและมีบทบาทสำคัญในการจัดทำเอกสารเป็นเวลาหลายศตวรรษ จนกระทั่งการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์เปลี่ยนแปลงวงการในศตวรรษที่ 14
3. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับหัวข้อโดยอัตโนมัติ)
นอกเหนือจากการสร้างบันทึกที่ละเอียดและค้นหาได้ Fireflies.ai ยังช่วยมืออาชีพโดยติดตามและแท็กประเด็นสำคัญของการสนทนาโดยอัตโนมัติระหว่างการถอดความ
สามารถเข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำและจัดระเบียบการสนทนาแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาจแท็กส่วนต่างๆ เป็น 'งบประมาณ', 'กรอบเวลา' และ 'คุณสมบัติ' เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาทั้งบทสนทนา
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ถอดเสียงการประชุมด้วยความแม่นยำ 90% ในกว่า 30 ภาษา
- เพิ่มความคิดเห็นและปฏิกิริยาในส่วนเฉพาะของบทถอดความ
- แชร์บันทึกการประชุมกับสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์
- วิเคราะห์การประชุมเพื่อระบุความรู้สึกด้วยปัญญาทางสนทนา
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 60+ แอปที่เป็นของผู้ใช้และของบุคคลที่สาม เช่น Zoom และ Zapier
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- บางครั้งระบุผู้พูดผิด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแดชบอร์ดใช้งานยาก
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: 39 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (จากรีวิว 600+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai ว่าอย่างไร
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่าย รายงานการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจบางประการ
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่าย รายงานการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจบางประการ
4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำภาษาที่กำหนดเอง)
นักเรียน นักวิจัย และนักข่าวต่างชื่นชอบOtter.aiเนื่องจากฟีเจอร์คำศัพท์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทาง ชื่อ และคำศัพท์เทคนิคก่อนการประชุม
ตัวอย่างเช่น หากนักวิจัยทางการแพทย์เพิ่มคำเช่น 'กล้องจุลทรรศน์อิมมูโนฟลูออเรสเซนส์' หรือ 'เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม' แพลตฟอร์มจะจดจำคำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในการบันทึกครั้งต่อไป
นอกจากนี้ Otterยังให้บริการบันทึกการประชุมแบบย่อ 30 วินาที สรุปเนื้อหา คำบรรยายแบบเรียลไทม์ บันทึกที่แก้ไขได้ และการเล่นย้อนหลัง เพื่อการร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ใช้ Otter Bot เพื่อถอดเสียงการสนทนา การสัมภาษณ์ และพอดแคสต์แบบเรียลไทม์
- สร้างสรุปและไฮไลท์โดยอัตโนมัติพร้อมระบุตัวตนของผู้พูด
- สร้างคำศัพท์เฉพาะสำหรับชื่อเฉพาะตัวย่อ และศัพท์เทคนิค
- ปรับความเร็วการเล่นจาก 0.5x ถึง 3x
- ส่งออกบันทึกการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, SRT และ MP3
- ซิงค์กับปฏิทินเช่น iOS, Outlook, และ Google เพื่อติดตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- เวอร์ชันฟรีมีการบันทึกสูงสุด 30 นาที
- การแก้ไขอาจดูยุ่งยากและสับสน
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai ว่าอย่างไร
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุมเลย ไฟล์ถอดเทปต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เทคนิค คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่พอปรับเสร็จ Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์บทสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นสำคัญต่างๆ
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุมเลย ไฟล์ถอดเทปต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เทคนิค คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่พอปรับเสร็จ Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์บทสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นสำคัญต่างๆ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เนื่องจากข้อจำกัดของแผนฟรี ผู้ใช้หลายคนมักจะมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Otter หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น นี่คือรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Otter.ai!
5. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกการเรียนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง)
Fellowไม่ใช่แค่เครื่องมือถอดความด้วย AI เท่านั้น—แต่เป็นระบบการจัดการประชุมที่เปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
ระบบ AI จะระบุจุดสำคัญ (เช่น วลีที่ใช้ในการตัดสินใจ) และจัดระเบียบให้เป็นส่วนที่สามารถค้นหาได้ เช่น วาระการประชุม บันทึก การตัดสินใจ และงานที่ต้องทำ ดังนั้น หากมีใครพูดว่า "ให้เลอาห์รับผิดชอบงานนี้" Fellow จะสามารถสร้างงานสำหรับเลอาห์พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและเชื่อมโยงกับบันทึกการประชุมได้
เครื่องมือนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM เช่น Asana และ ClickUp ได้ด้วย ช่วยให้คุณสามารถผสานการประชุมของคุณกับงานต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- ถอดเสียงและบันทึกการประชุมใน 35 ภาษา
- ใช้เทมเพลตมากกว่า 500แบบเพื่อสร้างบันทึกการประชุมและกำหนดการประชุมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- มอบหมายและติดตามรายการดำเนินการได้โดยตรงจากบันทึกการประชุม
- เชื่อมต่อกับระบบผสานการทำงานมากกว่า 50 ระบบ รวมถึง CRM, แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Microsoft Teams และปฏิทิน
ข้อจำกัดร่วมกัน
- ไม่สามารถจัดเรียงรายการที่ต้องดำเนินการตามวันที่ครบกำหนดได้
- อาจมีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวที่อาจส่งผลกระทบต่อบันทึกที่บันทึกไว้
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- ทีม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- โซโล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fellow ว่าอย่างไร
Fellow ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและการทำงานของฉันเกี่ยวกับการประชุมอย่างมาก มันช่วยให้ฉันสามารถเตรียมตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละวัน ทำให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมและคิดอย่างรอบคอบในช่วงเวลาที่ฉันใช้ในการประชุมได้มากขึ้น และเมื่อฉันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ การบันทึกและการถอดความที่ AI ของ Fellow สร้างขึ้นนั้นดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นใดที่ฉันเคยใช้มา
Fellow ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและการทำงานของฉันเกี่ยวกับการประชุมอย่างมาก มันช่วยให้ฉันสามารถเตรียมตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละวัน ทำให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมและคิดอย่างรอบคอบในช่วงเวลาที่ฉันใช้ในการประชุมได้มากขึ้น และเมื่อฉันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ การบันทึกและการถอดความที่ AI ของ Fellow สร้างขึ้นนั้นดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นใดที่ฉันเคยใช้มา
6. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
บริษัทที่มีทีมงานนานาชาติสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากความเชี่ยวชาญทางภาษาหลายภาษาของSonix—สามารถถอดเสียงไฟล์เสียงหรือวิดีโอในกว่า 53 ภาษาได้โดยไม่ต้องใช้แบบจำลองภาษาแยกต่างหาก
ซอฟต์แวร์ถอดเสียงด้วยAI นี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของภาษาในไฟล์บันทึกเดียวกันได้โดยอัตโนมัติ และจัดการการรู้จำเสียงพูดที่มีสำเนียงและภาษาถิ่นที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถรักษาการจัดรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับอักขระและเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- รับสรุปเนื้อหาโดย AI, ชื่อบท และตรวจจับหัวข้อ
- แก้ไขบันทึกการสนทนาด้วยการระบุผู้พูดและเวลาโดยตรงในเบราว์เซอร์
- ใช้ Sonix media player เพื่อแชร์คลิปวิดีโอหรือบทถอดความฉบับเต็ม
- อัปโหลดและรวมหลายแทร็กเสียงเป็นหนึ่งบทถอดความ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 25 รายการ เช่น Salesforce และ Skype
ข้อจำกัดของ Sonix
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- คุณสมบัติการแก้ไขที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ
ราคาของ Sonix
ทุกแผนมีแพลตฟอร์มและอัตราค่าบริการการถอดเสียงและแปลภาษาด้วย AI ต่อชั่วโมง
- มาตรฐาน: $0 + $10/ชั่วโมง
- พรีเมียม: $22/เดือนต่อผู้ใช้ + $5/ชั่วโมง (การถอดเสียงด้วย AI) + $3/ชั่วโมง (การแปลด้วย AI)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Bell Labs สร้างระบบจดจำเสียงพูดเครื่องแรกของโลกชื่อ Audrey ในทศวรรษ 1950 มันกินพื้นที่ทั้งห้องและสามารถจดจำได้เพียงตัวเลข 1-9 เท่านั้น—แต่มีความแม่นยำถึง 90%!
7. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทถอดเสียงที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์)
Revมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้คุณด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับผู้ถอดความมนุษย์ เพื่อความแม่นยำมากกว่า 99%
แนวทางแบบผสมผสานนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในถอดความอัตโนมัติได้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานด้านกฎหมาย การแพทย์ และวิชาการ ซึ่งแม้แต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมาก
แพลตฟอร์มนี้ยังมี API แปลงเสียงเป็นข้อความ และให้คุณแก้ไข ไฮไลต์ แสดงความคิดเห็น และเพิ่มคำบรรยายใน 17 ภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ตรวจจับเสียงพูดอัตโนมัติในกว่า 35 ภาษา
- บันทึกและบุ๊กมาร์กช่วงเวลาสำคัญโดยใช้แอปมือถือ
- ทำให้การถอดเสียงขนาดใหญ่เป็นอัตโนมัติผ่านการผสานรวม API
- ผสานการทำงานกับ Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ผ่าน VoiceHub
- สกัดข้อมูลเชิงลึกและสร้างสรุปด้วยผู้ช่วยถอดความด้วย AI
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- การต่อสู้กับการรับรู้สำเนียงที่แตกต่างกัน
- ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการป้อนชื่อผู้พูด
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด ยังมี แผนรายนาที สำหรับการถอดเสียง คำบรรยาย และคำบรรยายใต้ภาพ ให้คุณเลือกได้ระหว่างเวอร์ชัน AI และเวอร์ชันมนุษย์
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรสื่อขนาดใหญ่)
Trintเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักข่าวและผู้สื่อข่าว เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายข่าวชั้นนำอย่าง BBC และ The Washington Post โดยสามารถจัดการและจัดระเบียบบทถอดเสียงจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับ Otter, มันมี Vocabulary Builder ที่ทีมสามารถสร้าง (เช่น คำศัพท์ทางการเมืองหรือสำนักงานภูมิภาค) และแชร์รายการคำที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงความถูกต้อง นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, รู้จักมากกว่า 30 ภาษา, และแปลงบทสนทนาเป็นพอดแคสต์และบทความ
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- แก้ไขไฟล์แบบเรียลไทม์กับทีมของคุณโดยใช้ไฮไลต์, มาร์กเกอร์, แท็ก, และความคิดเห็น
- รับบริการถอดเสียงเป็นข้อความสำหรับมากกว่า 30 ภาษา
- ใช้ฟังก์ชันค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาหัวข้อเฉพาะและข้อมูลเชิงลึก
- สร้างคำบรรยายปิดแบบทันทีโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trint
- การถอดเสียงช้า
- ไม่สามารถแยกแยะผู้พูดได้ดี
ราคาของ Trint
- เริ่มต้น: 80 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint ว่าอย่างไร
อินเตอร์เฟซของ Trint นั้นดีพอสมควรและทำงานหนักมากในการตีความเนื้อหา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อทำการสัมภาษณ์บุคคลจากภูมิหลังทางภาษาที่แตกต่างกันได้อีกด้วย บางครั้งบันทึกของบางสำเนียงอาจมีข้อผิดพลาดซึ่งจะถูกแก้ไขโดยบุคคลจริงในภายหลัง
อินเตอร์เฟซของ Trint นั้นดีพอสมควรและทำงานหนักมากในการตีความเนื้อหา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อทำการสัมภาษณ์บุคคลจากภูมิหลังทางภาษาที่แตกต่างกันได้อีกด้วย บางครั้งบันทึกของบางสำเนียงอาจมีข้อผิดพลาดซึ่งจะถูกแก้ไขโดยบุคคลจริงในภายหลัง
9. Avoma (ดีที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาด้านการขาย)
ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีสำหรับทีมขายAvomaไม่เพียงแต่ถอดเสียงการโทรเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์การโทรอย่างมืออาชีพอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ Deal Intelligence หากลูกค้าเป้าหมายกล่าวว่า "เราต้องตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายในเดือนหน้า" ระบบ AI จะไม่เพียงแค่ถอดความคำพูดเท่านั้น แต่ยังทำเครื่องหมายว่าเป็นความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามแนวโน้มที่คล้ายกันในกระบวนการขายอีกด้วย
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะสามารถสังเกตเห็นข้อโต้แย้งทั่วไป สัญญาณการซื้อ และการกล่าวถึงคู่แข่งที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายสายการโทร
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- วิเคราะห์อารมณ์ของผู้เข้าร่วม
- สร้างสรุปการประชุมที่กระชับพร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ใช้สกอร์การ์ดเพื่อการวิเคราะห์การประชุมและการปรับปรุง
- อัตโนมัติการติดตามผลทางอีเมลพร้อมสรุปและขั้นตอนต่อไป
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM เช่น HubSpot และ Pipedrive เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Avoma
- การปรับแต่งการวิเคราะห์ที่จำกัด
- อาจโหลดช้า
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และเจ้าของกิจการคนเดียว)
เครื่องมือประชุม AIส่วนใหญ่จำกัดผู้ใช้ฟรีให้ใช้งานได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือกำหนดขีดจำกัดการจัดเก็บ แต่ไม่ใช่Fathom— แผนฟรีที่ใจกว้างของมันรวมการบันทึกการประชุม การถอดเสียง และการจัดเก็บไม่จำกัด
เครื่องมือที่เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สามารถบันทึกและถอดความการประชุมของคุณได้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัด คุณยังได้รับสรุปการประชุมโดย AI, การค้นหาพื้นฐาน, และการสนับสนุนถึง 25 ภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจเพียงลำพัง
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- อัตโนมัติและซิงค์บันทึกการโทรไปยังระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot
- ถอดเสียงการประชุมใน 25 ภาษา รวมถึงภาษาสเปนและฝรั่งเศส
- เข้าถึงการบันทึกได้ทันทีหลังการประชุม
- เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือมากกว่า 10 รายการและอื่นๆ ผ่าน Zapier
เข้าใจข้อจำกัด
- สรุปการประชุมไม่สามารถแก้ไขได้
- Ask Fathom ใช้ได้เฉพาะกับการโทรหรือการบันทึกครั้งเดียวเท่านั้น
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
11. Tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุม)
Tl;dv หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'ยาวเกินไปไม่ได้ดู' สมชื่อด้วยการเปลี่ยนการประชุมยาวให้กลายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่สามารถแชร์ได้ พร้อมข้อความถอดความแนบมาด้วย
ระบบจะระบุช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติจากการวิเคราะห์รูปแบบการพูด น้ำเสียง และการมีส่วนร่วมในการประชุมที่ยาวนาน จากนั้นจะสร้างคลิปขนาดสั้นพร้อมลิงก์ไปยังบทถอดความที่คุณสามารถแชร์ได้ทันที
ด้วยวิธีนี้ เพื่อนร่วมทีมจะได้รับประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องดูการประชุมทั้งหมด—ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกลที่ต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด
- สรุปเนื้อหาจากบันทึกเสียงด้วยผู้จดบันทึกของ tl;dv
- ถอดเสียงอัตโนมัติในกว่า 30 ภาษา
- ทบทวนไฮไลท์ที่มีการบันทึกเวลาแทนการประชุมทั้งหมด
- ติดตามการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อดูว่าใครกำลังดูการบันทึกของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 5000 รายการผ่าน Zapier
- ปรับแต่งธีมและเทมเพลตการรายงาน
ข้อจำกัดของ Tl;dv
- เวอร์ชันมือถือไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควร
- การบันทึกการประชุมจำกัดไว้ที่ 3 ชั่วโมง
ราคาแบบสรุป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง tl;dv ว่าอย่างไร
TL;DV เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตฉันไว้ได้จริงๆ โดยเฉพาะในฐานะคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) พูดตามตรงเลยนะ—การมีสมาธิระหว่างประชุมและจดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างไม่ใช่จุดแข็งของเราเลย นั่นแหละคือจุดที่เครื่องมือนี้โดดเด่นจริงๆ มันช่วยให้ฉันสามารถโฟกัสกับบทสนทนาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับการจดโน้ตหรือพยายามจำทุกอย่าง
TL;DV เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตฉันไว้ได้จริงๆ โดยเฉพาะในฐานะคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) พูดตามตรงเลยนะ—การมีสมาธิระหว่างประชุมและจดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างไม่ใช่จุดแข็งของเราเลย นั่นแหละคือจุดที่เครื่องมือนี้โดดเด่นจริงๆ มันช่วยให้ฉันสามารถโฟกัสกับบทสนทนาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับการจดโน้ตหรือพยายามจำทุกอย่าง
ถอดความ สรุป จัดระเบียบ—ทางเลือกใหม่จาก Notta ที่ทำได้ครบทุกความต้องการ!
บันทึกการประชุมและถอดความไม่ได้เป็นเพียงการเก็บบันทึกเท่านั้น—แต่ยังช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จำรายละเอียดสำคัญได้ และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการกระทำ และเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่ "ดีที่สุด" ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีงบประมาณจำกัด Fathom อาจเป็นตัวเลือกที่ดี หากความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ Rev อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
แต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่มากกว่าการถอดความ ClickUp คือทางเลือกที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ให้บริการถอดความที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยี AI เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อบันทึกของคุณกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้โดยตรงอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้, ข้อสรุปสำคัญ, และการสร้างงานอัตโนมัติ, ClickUp เปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการตัดสินใจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเพิ่มเติม
เริ่มต้นใช้งานแผนฟรีของ ClickUpและรับถอดความทันทีสำหรับการสนทนาทางเสียงและวิดีโอของคุณ!