ซอฟต์แวร์และแอปถอดเสียงที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

หากคุณเคยลองถอดเสียงจากการบันทึกเสียง คุณจะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ทรมานเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องฟังการสนทนาทาง Zoom ยาวหนึ่งชั่วโมงเพื่อสกัดหรือสรุปประเด็นสำคัญ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักข่าวที่ต้องไล่ตามกำหนดเวลา นักวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูล หรือมืออาชีพในธุรกิจที่กำลังตรวจสอบการประชุม คุณต้องการเครื่องมือถอดเสียงที่เชื่อถือได้ในชุดเทคโนโลยีของคุณเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
โชคดีที่มีแอปการถอดเสียงมากมายที่สามารถทำงานแทนคุณและทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราได้คัดสรรตัวเลือกมากมายเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์การถอดเสียงที่ดีที่สุด 10 อันดับให้คุณแล้ว ไปกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การถอดเสียง?
ก่อนการเลือกซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจปัจจัยสำคัญที่ควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ ประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:
- ความถูกต้อง: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ถอดเสียงคำพูดได้แม่นยำเพียงใด จุดอื่นที่ควรสังเกตคือซอฟต์แวร์สามารถจัดการกับสำเนียงที่แตกต่างกันและเสียงรบกวนในพื้นหลังในบริบทของเสียงที่คุณต้องการทำงานด้วยได้หรือไม่
- คุณสมบัติ: ค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มากกว่าการถอดเสียงขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น บางโปรแกรมมีฟังก์ชันการระบุผู้พูด การประทับเวลาและการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์ควรมีความเป็นธรรมชาติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณได้ มองหาฟังก์ชันการลากและวาง และการนำทางที่ชัดเจน เช่น
- ราคา: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียเงินมากเกินไป ช่วงราคาของซอฟต์แวร์ถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและระดับความแม่นยำ หลายบริการถอดเสียงยังมีให้ทดลองใช้ฟรี ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ดีที่สุด ที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการถอดความขั้นพื้นฐานหรือฟีเจอร์สรุปเนื้อหาขั้นสูง ที่นี่มีตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณ มาดูซอฟต์แวร์ 10 อันดับแรกที่โดดเด่นในด้านคุณสมบัติ ราคา และปัจจัยอื่น ๆ กัน
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแอปจัดการโครงการที่ครอบคลุม มีฟีเจอร์มากมายและขับเคลื่อนด้วย AI ชุดฟีเจอร์ AI ภายใน ClickUp Brain เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการถอดเสียง ใช้AI Notetaker ของ ClickUpเพื่อสร้างสรุปอัจฉริยะ บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้ รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ ได้ทันที
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และข้อมูลภายในแพลตฟอร์ม เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Clips ซึ่งเป็นฟีเจอร์บันทึกหน้าจอและเสียง สามารถทำการถอดเสียงอัตโนมัติได้
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุม คุณสามารถบันทึกเสียงบันทึกและหารือของคุณได้ และ ClickUp จะทำการถอดความให้คุณโดยอัตโนมัติ—ช่วยประหยัดเวลาและทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นนอกจากนี้ บันทึกการถอดความเหล่านี้ยังสามารถแชร์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้เพื่อการอ้างอิงของพวกเขา
ยิ่งไปกว่านั้น การถอดเสียงทำให้การค้นหาเนื้อหาจากข้อความที่บันทึกไว้และไฟล์เสียงง่ายขึ้นมาก ข้อความที่ถอดเสียงทั้งหมดสามารถค้นหาได้โดยใช้การค้นหาแบบสากลของ ClickUp
เพียงค้นหาคำสำคัญในบันทึก และประหยัดเวลาด้วยการข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง ClickUp Universal Search ยังช่วยคุณค้นหาสิ่งใด ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ รวมถึงงาน, เอกสาร, โครงการ, และแม้กระทั่งภายในบางการผสานรวมของบุคคลที่สาม—ภายในไม่กี่วินาที!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลงเสียงพูดและถอดเสียงจากการบันทึกได้อย่างรวดเร็วเป็นข้อความด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติด้วยAI
- สร้างสรุปบทบันทึกที่ตระหนักถึงบริบทตามเนื้อหา
- แชร์การบันทึกหน้าจอกับทีมได้ทันที
- สร้างงานโดยตรงจากคลิปใน ClickUp
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมมากกว่า 1000 โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถอดเสียง เช่น Hubspot, Loom และ ZenDesk
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขณะนี้จำเป็นต้องใช้การบันทึกเสียงสำหรับบริการอัตโนมัติและการถอดเสียง ผู้ใช้บางรายอาจไม่พบตัวเลือกสำหรับฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ เปลี่ยนการพูดเป็นข้อความได้อย่างราบรื่นสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประชุม สัมภาษณ์ หรือบันทึกไอเดียที่เกิดขึ้นทันที เพียงพูดตามปกติ Brain MAX จะถอดเสียงคำพูดของคุณเป็นข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้างทันที
แอปซูเปอร์ AI นี้จัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ แท็กผู้พูด และเชื่อมโยงบันทึกกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง—เพื่อให้คุณไม่พลาดบริบทสำคัญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหา แบ่งปัน หรือย้อนกลับไปยังการสนทนาใด ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยระบบค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กร! Brain MAX ทำให้การถอดความที่แม่นยำและง่ายดายกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ—ทั้งหมดนี้จากแอปเดสก์ท็อปที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
2. Fathom AI
Fathom AI เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหลักโดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งาน สามารถบันทึก ถอดเสียง ไฮไลต์ และสรุปเนื้อหาการสนทนาทางโทรศัพท์และการประชุมของคุณ
Fathom AI มุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอให้ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom และ Google Meet เพื่อบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติFathom AI ช่วยให้คุณสามารถเน้นช่วงเวลา สำคัญระหว่างการสนทนา สร้างสรุปที่สามารถค้นหาได้ และแบ่งปันคลิปเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Fathom AI
- บันทึกผลลัพธ์ที่แม่นยำและช่วงเวลาสำคัญจากการบันทึกของคุณ
- นำทางผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยผู้เล่นสื่อและเสียงในตัว
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Fathom AI
- อาจประสบปัญหาในการเข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก
- ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกในที่ประชุม อาจไม่เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอประเภทอื่น ๆ
- รองรับเพียง 6 ภาษา (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)
ราคาของ Fathom AI
- ฟรี
- Fathom Premium: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- Fathom Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- Fathom for Teams: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Fathom AI
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. Otter. ai
Otter.ai เป็นแอปถอดเสียงบนมือถือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีความโดดเด่นในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ และถอดเสียงจากแหล่งเสียงหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างครบครัน
Otter.ai มี ฟังก์ชันการทำงาน ที่หลากหลาย โดยให้บริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการประชุม และสามารถรองรับไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้เช่นกัน Otter ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะผู้พูดแต่ละคนได้อย่างชัดเจน จุดเด่นอยู่ที่ความแม่นยำ การแยกแยะผู้พูด และการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของนาก
- สรุปการบันทึกที่ยาวให้กระชับเพื่อการทบทวนและอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกันในการถอดความพร้อมกันเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้
- ไฮไลต์และค้นหาคำสำคัญภายในข้อความที่ถอดความ
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Meet เพื่อการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
ข้อจำกัดของนาก
- Otter รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
- สำเนียงที่หนักหรือศัพท์เทคนิคอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการถอดเสียง
- ไม่มีความสามารถในการแก้ไขการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาแบบ Otter
- แผนพื้นฐานฟรี
- โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Otter
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
4. Sonix
Sonix เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ทรงพลังพร้อมกรณีการใช้งานและการผสานรวมที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในกรณีการใช้งานต่างๆ เช่นบันทึกการประชุม การบรรยาย การสัมภาษณ์ และภาพยนตร์
Sonix ทำให้กระบวนการถอดเสียงรวดเร็ว แม่นยำ และใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปลดล็อกเนื้อหาที่มีคุณค่าจากไฟล์เสียงของคุณ
นอกจากนี้ Sonix ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การระบุผู้พูด การใส่เวลา และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทุกความต้องการในการถอดเสียงของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- การแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำใน 49+ ภาษา
- การผสานรวมที่ง่ายดายระหว่างแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอด้วยคำบรรยายโดยใช้ฟีเจอร์คำบรรยายอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Sonix
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางตัว
- ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับเอกสารการบันทึกเสียงที่ยาว โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้บ่อย
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
- พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง บวก $22 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (125+ รีวิว)
5. เมล็ดพืช
Grain เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ทำงานบนระบบคลาวด์ โดยเน้นที่การประชุม ด้วยการผสานรวมที่เหมาะสม สามารถบันทึกการประชุมและสร้างถอดความโดยอัตโนมัติพร้อมบันทึกย่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Grain ยังวิเคราะห์การสนทนา ระบุหัวข้อสำคัญ และเน้นช่วงเวลาที่สำคัญ
คุณสมบัติเด่นของเมล็ดพืช
- ตรวจสอบบันทึกการประชุมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบร่วมมือ
- ระบุตำแหน่งผู้พูดทุกคนได้อย่างแม่นยำด้วยตัวเลือกการติดป้ายกำกับหลายแบบ
- ทำให้การใส่คำบรรยายในวิดีโอเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช
- แผนฟรีมีคุณสมบัติและนาทีจำกัด
- เครื่องมือนี้อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงคำพูดจากผู้พูดที่มีสำเนียงหรือภาษาถิ่นที่ชัดเจนอย่างถูกต้อง
การกำหนดราคาธัญพืช
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 275+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. ไฟลั่กไฟแล็ก. ai
Fireflies.ai เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุมและการสัมภาษณ์เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้มากกว่าการถอดเสียงด้วยมือแบบธรรมดา
Fireflies เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ครบครันสำหรับการถอดเสียงและการจัดการรายการดำเนินการ มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมเพื่อจับไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงการสนทนา และสรุปประเด็นสำคัญ
เน้นการถอดความที่ถูกต้องและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของหิ่งห้อย
- วิเคราะห์การประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อระบุประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom และ Google Meet
- รับตัวเลือกการค้นหาคำขั้นสูงและการกรองคำในเอกสารถอดเสียง
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บและระยะเวลาการประชุม
- ความสามารถในการถอดเสียง/วิดีโอทั่วไปที่จำกัดนอกเหนือจากการประชุม
ราคาของไฟลัฟไฟ
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของไฟร์ฟลาย
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 2/5 (9 รีวิว)
7. MeetGreek
MeetGreek เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมและการสัมมนาผ่านเว็บ สามารถบันทึก ถอดเสียง สรุป และแชร์ไฮไลท์ได้ MeetGreek สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Google Meet ได้ โดยจะบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาไฮไลท์ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหา. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถหยุดชั่วคราวและกลับไปดูส่วนต่าง ๆ ของการสนทนาได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติเด่นของ MeetGreek
- เข้าถึงบันทึกการประชุมออนไลน์และการสัมมนาทางเว็บ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม เช่น Zoom และ Google Meet ได้อย่างง่ายดาย
- รับประโยชน์จากการติดแท็กอัตโนมัติสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจ หรือรายละเอียดเฉพาะ
ข้อจำกัดของ MeetGreek
- ความสามารถในการถอดเสียง/วิดีโอทั่วไปที่จำกัดนอกเหนือจากการประชุม
- แผนฟรีมีคุณสมบัติและนาทีจำกัด
ราคา MeetGreek
- แผนพื้นฐานฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 59 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGreek
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (5 รีวิว)
8. บทที่
Rev มีตัวเลือกทั้งการถอดเสียงโดยมนุษย์และโดย AI ให้บริการถอดเสียงไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอทุกประเภทโดยมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการถอดเสียงโดย AI ในราคาที่ต่ำกว่า บริการถอดเสียงดำเนินการโดยตลาดขนาดใหญ่ของผู้ถอดเสียงที่มีประสบการณ์ Rev ยังมี API สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถแก้ไขบันทึกการสนทนา ไฮไลต์ข้อความ เพิ่มความคิดเห็น และขอคำบรรยายใน 17 ภาษาได้ หากคุณมีเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ได้รับความแม่นยำสูงผ่านบริการถอดความโดยมนุษย์
- ใช้ประโยชน์จากเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว
- เพลิดเพลินกับบริการเพิ่มเติม เช่น การแปลและการทำคำบรรยาย
ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์
- มีราคาสูงกว่าตัวเลือกที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
ราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย
- การถอดเสียงและคำบรรยายด้วย AI: $0.25/นาทีต่อรายการ
- การสมัครสมาชิก AI: $29.99/เดือน
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1.50/นาที
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
9. คำอธิบาย
Descript เหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิดีโอและพอดแคสต์ ช่วยให้คุณเขียน บันทึก ถอดเสียง แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการถอดเสียงมีความรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขไฟล์เสียงหรือวิดีโออีกด้วย บางแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับการเล่นเสียงรวมถึงการบันทึกเสียงทับบนแทร็กเสียงและลบคำเติมโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขวิดีโอได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือแก้ไขวิดีโอในตัว
- รับคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง เช่น การสร้างคลิปที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันการแก้ไขเสียง
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การถอดเสียงอาจไม่แม่นยำเท่ากับซอฟต์แวร์ถอดเสียงเฉพาะทาง
- มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการสร้างวิดีโอและพอดแคสต์เป็นหลัก
- แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงจำกัด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- แผนฟรี
- แผนสำหรับผู้สร้างที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนโปร ราคา 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4/8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. Notta. ai
Notta ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการบันทึก จัดการ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาการประชุม เป็นซอฟต์แวร์ถอดความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเน้นการจดบันทึกและสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถถอดเสียง แก้ไข สรุป สร้างเพิ่มเติม และทำงานร่วมกับผู้พูดหลายคนในขั้นตอนการทำงานเดียวได้ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ถอดเสียงฟรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการจัดการการประชุมและการจดบันทึกที่ครอบคลุมมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- รับความสามารถในการจดบันทึกและสรุปอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม
- ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร พร้อมฟีเจอร์การค้นหาและจัดระเบียบสำหรับบันทึก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือปฏิทินและการจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Notion และ Trello
ข้อจำกัดของโน้ต
- อาจไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงหรือถอดข้อความจากไฟล์เสียง/วิดีโอที่มีความยาวมาก
- แผนฟรีมีคุณสมบัติและนาทีจำกัด
ราคา Notta
- แผนฟรี
- แผนโปรที่ $14/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ ราคา $27.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Notta
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
ถอดความได้ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
โลกของเครื่องมือถอดเสียงกำลังเฟื่องฟู เครื่องมือเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การบรรลุความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบันทึกเสียง หรือต้องการความเร็วในการถอดเสียงสำหรับการประชุม เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งหมด
เครื่องมือที่เหมาะสมจะเปลี่ยนไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณให้กลายเป็นรูปแบบข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกประโยชน์มากมาย คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะในบทถอดเสียงได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงการเข้าถึงโดยการเพิ่มคำบรรยายสำหรับวิดีโอ หรือนำเนื้อหาเสียงจากการประชุมมาใช้ใหม่สำหรับรายงานและการนำเสนอ
ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อระบุลำดับความสำคัญของคุณ คุณต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วที่ไร้ที่ติเหนือสิ่งอื่นใดหรือไม่?หรือบางทีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจสำคัญกว่าสำหรับขั้นตอนการทำงานของคุณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปลดล็อกโลกแห่งประโยชน์ด้านประสิทธิภาพสมัครทดลองใช้ ClickUpฟรีวันนี้และปฏิวัติวิธีการจัดการเนื้อหาเสียงและวิดีโอของคุณ