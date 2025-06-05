บล็อก ClickUp

ซอฟต์แวร์และแอปถอดเสียงที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

5 มิถุนายน 2568

หากคุณเคยลองถอดเสียงจากการบันทึกเสียง คุณจะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ทรมานเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องฟังการสนทนาทาง Zoom ยาวหนึ่งชั่วโมงเพื่อสกัดหรือสรุปประเด็นสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักข่าวที่ต้องไล่ตามกำหนดเวลา นักวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูล หรือมืออาชีพในธุรกิจที่กำลังตรวจสอบการประชุม คุณต้องการเครื่องมือถอดเสียงที่เชื่อถือได้ในชุดเทคโนโลยีของคุณเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

โชคดีที่มีแอปการถอดเสียงมากมายที่สามารถทำงานแทนคุณและทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราได้คัดสรรตัวเลือกมากมายเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์การถอดเสียงที่ดีที่สุด 10 อันดับให้คุณแล้ว ไปกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การถอดเสียง?

ก่อนการเลือกซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจปัจจัยสำคัญที่ควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ ประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:

  • ความถูกต้อง: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ถอดเสียงคำพูดได้แม่นยำเพียงใด จุดอื่นที่ควรสังเกตคือซอฟต์แวร์สามารถจัดการกับสำเนียงที่แตกต่างกันและเสียงรบกวนในพื้นหลังในบริบทของเสียงที่คุณต้องการทำงานด้วยได้หรือไม่
  • คุณสมบัติ: ค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มากกว่าการถอดเสียงขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น บางโปรแกรมมีฟังก์ชันการระบุผู้พูด การประทับเวลาและการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์ควรมีความเป็นธรรมชาติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณได้ มองหาฟังก์ชันการลากและวาง และการนำทางที่ชัดเจน เช่น
  • ราคา: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียเงินมากเกินไป ช่วงราคาของซอฟต์แวร์ถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและระดับความแม่นยำ หลายบริการถอดเสียงยังมีให้ทดลองใช้ฟรี ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ดีที่สุด ที่ควรใช้

ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการถอดความขั้นพื้นฐานหรือฟีเจอร์สรุปเนื้อหาขั้นสูง ที่นี่มีตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณ มาดูซอฟต์แวร์ 10 อันดับแรกที่โดดเด่นในด้านคุณสมบัติ ราคา และปัจจัยอื่น ๆ กัน

1. คลิกอัพ

ผู้ช่วยจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp AI Note Taker
รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติพร้อมป้ายกำกับผู้พูดที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp AI Notetaker

ClickUp เป็นแอปจัดการโครงการที่ครอบคลุม มีฟีเจอร์มากมายและขับเคลื่อนด้วย AI ชุดฟีเจอร์ AI ภายใน ClickUp Brain เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการถอดเสียง ใช้AI Notetaker ของ ClickUpเพื่อสร้างสรุปอัจฉริยะ บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้ รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ ได้ทันที

ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และข้อมูลภายในแพลตฟอร์ม เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Clips ซึ่งเป็นฟีเจอร์บันทึกหน้าจอและเสียง สามารถทำการถอดเสียงอัตโนมัติได้

ถอดเสียงคลิปเสียงเป็นข้อความด้วย ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุม คุณสามารถบันทึกเสียงบันทึกและหารือของคุณได้ และ ClickUp จะทำการถอดความให้คุณโดยอัตโนมัติ—ช่วยประหยัดเวลาและทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นนอกจากนี้ บันทึกการถอดความเหล่านี้ยังสามารถแชร์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้เพื่อการอ้างอิงของพวกเขา

ยิ่งไปกว่านั้น การถอดเสียงทำให้การค้นหาเนื้อหาจากข้อความที่บันทึกไว้และไฟล์เสียงง่ายขึ้นมาก ข้อความที่ถอดเสียงทั้งหมดสามารถค้นหาได้โดยใช้การค้นหาแบบสากลของ ClickUp

เพียงค้นหาคำสำคัญในบันทึก และประหยัดเวลาด้วยการข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง ClickUp Universal Search ยังช่วยคุณค้นหาสิ่งใด ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ รวมถึงงาน, เอกสาร, โครงการ, และแม้กระทั่งภายในบางการผสานรวมของบุคคลที่สาม—ภายในไม่กี่วินาที!

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ง่ายขึ้น
ค้นหาทุกสิ่งในระบบนิเวศ ClickUp ของคุณภายในไม่กี่วินาที!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แปลงเสียงพูดและถอดเสียงจากการบันทึกได้อย่างรวดเร็วเป็นข้อความด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติด้วยAI
  • สร้างสรุปบทบันทึกที่ตระหนักถึงบริบทตามเนื้อหา
  • แชร์การบันทึกหน้าจอกับทีมได้ทันที
  • สร้างงานโดยตรงจากคลิปใน ClickUp
  • ผสานการทำงานกับโปรแกรมมากกว่า 1000 โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถอดเสียง เช่น Hubspot, Loom และ ZenDesk

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ขณะนี้จำเป็นต้องใช้การบันทึกเสียงสำหรับบริการอัตโนมัติและการถอดเสียง ผู้ใช้บางรายอาจไม่พบตัวเลือกสำหรับฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียง

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ เปลี่ยนการพูดเป็นข้อความได้อย่างราบรื่นสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประชุม สัมภาษณ์ หรือบันทึกไอเดียที่เกิดขึ้นทันที เพียงพูดตามปกติ Brain MAX จะถอดเสียงคำพูดของคุณเป็นข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้างทันที

แอปซูเปอร์ AI นี้จัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ แท็กผู้พูด และเชื่อมโยงบันทึกกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง—เพื่อให้คุณไม่พลาดบริบทสำคัญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหา แบ่งปัน หรือย้อนกลับไปยังการสนทนาใด ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยระบบค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กร! Brain MAX ทำให้การถอดความที่แม่นยำและง่ายดายกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ—ทั้งหมดนี้จากแอปเดสก์ท็อปที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว

2. Fathom AI

เทมเพลต Fathom AI
ผ่านทางFathom.ai

Fathom AI เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหลักโดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งาน สามารถบันทึก ถอดเสียง ไฮไลต์ และสรุปเนื้อหาการสนทนาทางโทรศัพท์และการประชุมของคุณ

Fathom AI มุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอให้ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom และ Google Meet เพื่อบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติFathom AI ช่วยให้คุณสามารถเน้นช่วงเวลา สำคัญระหว่างการสนทนา สร้างสรุปที่สามารถค้นหาได้ และแบ่งปันคลิปเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานได้

คุณสมบัติเด่นของ Fathom AI

  • บันทึกผลลัพธ์ที่แม่นยำและช่วงเวลาสำคัญจากการบันทึกของคุณ
  • นำทางผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยผู้เล่นสื่อและเสียงในตัว
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม

ข้อจำกัดของ Fathom AI

  • อาจประสบปัญหาในการเข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก
  • ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกในที่ประชุม อาจไม่เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอประเภทอื่น ๆ
  • รองรับเพียง 6 ภาษา (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)

ราคาของ Fathom AI

  • ฟรี
  • Fathom Premium: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Fathom Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Fathom for Teams: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Fathom AI

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

3. Otter. ai

เครื่องมือถอดเสียง Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai เป็นแอปถอดเสียงบนมือถือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีความโดดเด่นในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ และถอดเสียงจากแหล่งเสียงหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างครบครัน

Otter.ai มี ฟังก์ชันการทำงาน ที่หลากหลาย โดยให้บริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการประชุม และสามารถรองรับไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้เช่นกัน Otter ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะผู้พูดแต่ละคนได้อย่างชัดเจน จุดเด่นอยู่ที่ความแม่นยำ การแยกแยะผู้พูด และการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของนาก

  • สรุปการบันทึกที่ยาวให้กระชับเพื่อการทบทวนและอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • ทำงานร่วมกันในการถอดความพร้อมกันเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้
  • ไฮไลต์และค้นหาคำสำคัญภายในข้อความที่ถอดความ
  • ผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Meet เพื่อการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม

ข้อจำกัดของนาก

  • Otter รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
  • สำเนียงที่หนักหรือศัพท์เทคนิคอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการถอดเสียง
  • ไม่มีความสามารถในการแก้ไขการถอดเสียงแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคาแบบ Otter

  • แผนพื้นฐานฟรี
  • โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Otter

  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

4. Sonix

เครื่องมือถอดเสียง Sonix
ผ่านทางSonix

Sonix เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ทรงพลังพร้อมกรณีการใช้งานและการผสานรวมที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในกรณีการใช้งานต่างๆ เช่นบันทึกการประชุม การบรรยาย การสัมภาษณ์ และภาพยนตร์

Sonix ทำให้กระบวนการถอดเสียงรวดเร็ว แม่นยำ และใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปลดล็อกเนื้อหาที่มีคุณค่าจากไฟล์เสียงของคุณ

นอกจากนี้ Sonix ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การระบุผู้พูด การใส่เวลา และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทุกความต้องการในการถอดเสียงของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix

  • การแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำใน 49+ ภาษา
  • การผสานรวมที่ง่ายดายระหว่างแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ
  • เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอด้วยคำบรรยายโดยใช้ฟีเจอร์คำบรรยายอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Sonix

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางตัว
  • ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับเอกสารการบันทึกเสียงที่ยาว โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้บ่อย

ราคาของ Sonix

  • มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
  • พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง บวก $22 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sonix

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (125+ รีวิว)

5. เมล็ดพืช

การบันทึกบนเมล็ดข้าว
ผ่านทางเมล็ด พืช

Grain เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ทำงานบนระบบคลาวด์ โดยเน้นที่การประชุม ด้วยการผสานรวมที่เหมาะสม สามารถบันทึกการประชุมและสร้างถอดความโดยอัตโนมัติพร้อมบันทึกย่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Grain ยังวิเคราะห์การสนทนา ระบุหัวข้อสำคัญ และเน้นช่วงเวลาที่สำคัญ

คุณสมบัติเด่นของเมล็ดพืช

  • ตรวจสอบบันทึกการประชุมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบร่วมมือ
  • ระบุตำแหน่งผู้พูดทุกคนได้อย่างแม่นยำด้วยตัวเลือกการติดป้ายกำกับหลายแบบ
  • ทำให้การใส่คำบรรยายในวิดีโอเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของเมล็ดพืช

  • แผนฟรีมีคุณสมบัติและนาทีจำกัด
  • เครื่องมือนี้อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงคำพูดจากผู้พูดที่มีสำเนียงหรือภาษาถิ่นที่ชัดเจนอย่างถูกต้อง

การกำหนดราคาธัญพืช

  • แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 275+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. ไฟลั่กไฟแล็ก. ai

Fireflies.ai ผู้จดบันทึก
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุมและการสัมภาษณ์เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้มากกว่าการถอดเสียงด้วยมือแบบธรรมดา

Fireflies เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ครบครันสำหรับการถอดเสียงและการจัดการรายการดำเนินการ มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมเพื่อจับไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงการสนทนา และสรุปประเด็นสำคัญ

เน้นการถอดความที่ถูกต้องและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของหิ่งห้อย

  • วิเคราะห์การประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อระบุประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom และ Google Meet
  • รับตัวเลือกการค้นหาคำขั้นสูงและการกรองคำในเอกสารถอดเสียง

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บและระยะเวลาการประชุม
  • ความสามารถในการถอดเสียง/วิดีโอทั่วไปที่จำกัดนอกเหนือจากการประชุม

ราคาของไฟลัฟไฟ

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวของไฟร์ฟลาย

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 2/5 (9 รีวิว)

7. MeetGreek

บันทึกการประชุมบน MeetGreek
ผ่านทางMeetGreek

MeetGreek เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมและการสัมมนาผ่านเว็บ สามารถบันทึก ถอดเสียง สรุป และแชร์ไฮไลท์ได้ MeetGreek สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Google Meet ได้ โดยจะบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาไฮไลท์ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหา. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถหยุดชั่วคราวและกลับไปดูส่วนต่าง ๆ ของการสนทนาได้อย่างง่ายดาย.

คุณสมบัติเด่นของ MeetGreek

  • เข้าถึงบันทึกการประชุมออนไลน์และการสัมมนาทางเว็บ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม เช่น Zoom และ Google Meet ได้อย่างง่ายดาย
  • รับประโยชน์จากการติดแท็กอัตโนมัติสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจ หรือรายละเอียดเฉพาะ

ข้อจำกัดของ MeetGreek

  • ความสามารถในการถอดเสียง/วิดีโอทั่วไปที่จำกัดนอกเหนือจากการประชุม
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติและนาทีจำกัด

ราคา MeetGreek

  • แผนพื้นฐานฟรี
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 59 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว MeetGreek

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (5 รีวิว)

8. บทที่

เครื่องมือ Rev สำหรับการถอดเสียง
ผ่านทางRev

Rev มีตัวเลือกทั้งการถอดเสียงโดยมนุษย์และโดย AI ให้บริการถอดเสียงไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอทุกประเภทโดยมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการถอดเสียงโดย AI ในราคาที่ต่ำกว่า บริการถอดเสียงดำเนินการโดยตลาดขนาดใหญ่ของผู้ถอดเสียงที่มีประสบการณ์ Rev ยังมี API สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถแก้ไขบันทึกการสนทนา ไฮไลต์ข้อความ เพิ่มความคิดเห็น และขอคำบรรยายใน 17 ภาษาได้ หากคุณมีเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • ได้รับความแม่นยำสูงผ่านบริการถอดความโดยมนุษย์
  • ใช้ประโยชน์จากเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว
  • เพลิดเพลินกับบริการเพิ่มเติม เช่น การแปลและการทำคำบรรยาย

ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์

  • มีราคาสูงกว่าตัวเลือกที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

ราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย

  • การถอดเสียงและคำบรรยายด้วย AI: $0.25/นาทีต่อรายการ
  • การสมัครสมาชิก AI: $29.99/เดือน
  • การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1.50/นาที

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)

9. คำอธิบาย

รายงานสรุป
ผ่านทางDeScript

Descript เหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิดีโอและพอดแคสต์ ช่วยให้คุณเขียน บันทึก ถอดเสียง แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันการถอดเสียงมีความรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขไฟล์เสียงหรือวิดีโออีกด้วย บางแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับการเล่นเสียงรวมถึงการบันทึกเสียงทับบนแทร็กเสียงและลบคำเติมโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • แก้ไขวิดีโอได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือแก้ไขวิดีโอในตัว
  • รับคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง เช่น การสร้างคลิปที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันการแก้ไขเสียง

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • การถอดเสียงอาจไม่แม่นยำเท่ากับซอฟต์แวร์ถอดเสียงเฉพาะทาง
  • มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการสร้างวิดีโอและพอดแคสต์เป็นหลัก
  • แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงจำกัด

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • แผนฟรี
  • แผนสำหรับผู้สร้างที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนโปร ราคา 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4/8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

10. Notta. ai

แดชบอร์ด Notta
ผ่านทางNotta

Notta ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการบันทึก จัดการ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาการประชุม เป็นซอฟต์แวร์ถอดความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเน้นการจดบันทึกและสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถถอดเสียง แก้ไข สรุป สร้างเพิ่มเติม และทำงานร่วมกับผู้พูดหลายคนในขั้นตอนการทำงานเดียวได้ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ถอดเสียงฟรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการจัดการการประชุมและการจดบันทึกที่ครอบคลุมมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • รับความสามารถในการจดบันทึกและสรุปอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม
  • ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร พร้อมฟีเจอร์การค้นหาและจัดระเบียบสำหรับบันทึก
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือปฏิทินและการจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Notion และ Trello

ข้อจำกัดของโน้ต

  • อาจไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงหรือถอดข้อความจากไฟล์เสียง/วิดีโอที่มีความยาวมาก
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติและนาทีจำกัด

ราคา Notta

  • แผนฟรี
  • แผนโปรที่ $14/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ ราคา $27.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Notta

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

ถอดความได้ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

โลกของเครื่องมือถอดเสียงกำลังเฟื่องฟู เครื่องมือเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การบรรลุความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบันทึกเสียง หรือต้องการความเร็วในการถอดเสียงสำหรับการประชุม เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งหมด

ClickUp ศูนย์กลางการทำงาน
ไม่ใช่แค่การถอดความ: ศูนย์กลางการทำงานของ ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันข้ามงานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องมือที่เหมาะสมจะเปลี่ยนไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณให้กลายเป็นรูปแบบข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกประโยชน์มากมาย คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะในบทถอดเสียงได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงการเข้าถึงโดยการเพิ่มคำบรรยายสำหรับวิดีโอ หรือนำเนื้อหาเสียงจากการประชุมมาใช้ใหม่สำหรับรายงานและการนำเสนอ

ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อระบุลำดับความสำคัญของคุณ คุณต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วที่ไร้ที่ติเหนือสิ่งอื่นใดหรือไม่?หรือบางทีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจสำคัญกว่าสำหรับขั้นตอนการทำงานของคุณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปลดล็อกโลกแห่งประโยชน์ด้านประสิทธิภาพสมัครทดลองใช้ ClickUpฟรีวันนี้และปฏิวัติวิธีการจัดการเนื้อหาเสียงและวิดีโอของคุณ