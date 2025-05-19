13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ MeetGeek AI สำหรับการจัดการประชุมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การประชุมของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก แต่บันทึกของคุณล่ะ? ทำไม่เสร็จสักที
บางที MeetGeek AI อาจจับการสนทนาได้ แต่แล้วสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อล่ะที่ไม่ได้รับการติดตาม? หรือบันทึกการสนทนาที่ทีมของคุณไม่เคยอ่านจริงๆ?
หากเครื่องมือปัจจุบันของคุณหยุดอยู่แค่การถอดความ มันกำลังทำให้คุณเสียมากกว่าเวลา—มันกำลังทำให้คุณเสียโมเมนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ขนาดทีมของคุณ กำลังเติบโตหรือกระบวนการทำงานของคุณต้องการมากกว่าการสรุป
เราได้ตรวจสอบทางเลือกของ MeetGeek AI จำนวน 13 รายการที่ไม่เพียงแค่บันทึก—แต่ยัง คิด, จัดระเบียบ, และผสานการทำงานกับเครื่องมือของคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นหลังจากการโทรทุกครั้ง
มาหาสิ่งที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะกันเถอะ 👇
MeetGeek AI คืออะไร?
MeetGeek AI เป็นเครื่องมือถอดเสียงและจดบันทึกการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบันทึกการสนทนา สร้างสรุป และดึงประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะบันทึกการอภิปราย รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ พร้อมจัดทำเอกสารโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบันทึกการสนทนา, ไฮไลท์, และการบันทึกเสียงหลังจากการโทรแต่ละครั้งได้ MeetGeek AI มักถูกใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสานเพื่อสร้างบันทึกการประชุมทีมที่สม่ำเสมอ และช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารและงานติดตามผล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "การประชุม" มาจากคำในภาษาอังกฤษโบราณว่า mētan ซึ่งหมายถึง 'การพบกัน' นั่นหมายความว่า การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว แม้แต่ในยุคกลาง
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน MeetGeek AI?
MeetGeek AI นำเสนอคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการถอดเสียงและการสรุปการประชุม แต่บางทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่นตามความเหมาะสมของเครื่องมือกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของพวกเขา
นี่คือเหตุผลบางประการที่ทีมต่างๆ ค้นหาทางเลือกอื่นของ MeetGeek AI:
- ปัญหาความถูกต้อง: การถอดเสียงอาจขาดบริบทหรือวลีสำคัญเมื่อมีเสียงรบกวนพื้นหลัง เสียงซ้อนทับ หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรระหว่างการสนทนา
- การรองรับภาษาที่จำกัด: ด้วยภาษาที่รองรับเพียงไม่กี่ภาษาทีมระหว่างประเทศอาจพบว่าเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIมีข้อจำกัดสำหรับการสื่อสารข้ามภูมิภาคในแต่ละวัน
- แผนราคาที่จำกัด: สำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายรายเดือนอาจดูสูงเมื่อเทียบกับความถี่ในการใช้งานเครื่องมือ
- ขาดตัวเลือกการผสานรวม: ตัวเลือกการผสานรวม CRM และการจัดการโครงการที่จำกัดอาจทำให้กระบวนการทำงานที่จัดตั้งไว้ของคุณเกิดการขัดข้อง
- การอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานขั้นต่ำ: งานและติดตามผลมักต้องเพิ่มด้วยตนเอง ทำให้การดำเนินการหลังการประชุมช้าลง
👥 กฎง่าย ๆ สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น? ทำให้กลุ่มเล็กเข้าไว้ อดีตซีอีโอของ Amazon เจฟฟ์ เบโซส เชื่อมั่นใน "กฎพิซซ่าสองถาด" — ถ้ากินพิซซ่าสองถาดไม่พอสำหรับทุกคนในที่ประชุม แสดงว่ากลุ่มใหญ่เกินไป แนวคิดนี้เรียบง่าย: ทีมที่เล็กลงจะช่วยให้ทุกคนมีสมาธิมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และเสียงของแต่ละคนจะไม่ถูกกลืนหายไปในความวุ่นวาย 🍕
ทางเลือกของ MeetGeek AI ในพริบตา
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าทางเลือก AI ของ MeetGeek เหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไรในคุณสมบัติสำคัญ 📝
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนา ขนาดทีม: ทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้าที่มีขนาดต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
|ClickUp AI Notetaker บันทึกการประชุม, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, และ ClickUp Brain ทำให้เนื้อหาค้นหาได้
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่ผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, ค้นหาคำสำคัญ, ระบุผู้พูด, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|เริ่มต้นที่ $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|หิ่งห้อย. ai
|เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมข้ามแพลตฟอร์ม ขนาดทีม: ทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่ทำงานข้ามหลายแพลตฟอร์ม
|ตัวติดตามที่กำหนดเอง, การผสานรวมข้ามแพลตฟอร์ม, สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
|เริ่มต้นที่ $18/เดือนต่อผู้ใช้
|Avoma
|เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนา ขนาดทีม: ทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
|การวิเคราะห์ที่เน้นการขาย, การติดตามความรู้สึก, ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
|เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่อผู้ใช้
|เข้าใจ
|เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุม AI ฟรีพร้อมประเด็นสำคัญขนาดทีม: ทีมที่ต้องการสรุปการประชุมอย่างง่าย
|สร้างวิดีโอไฮไลท์, บทถอดความที่สามารถค้นหาได้, และการจัดระเบียบพื้นที่ทีม
|ฟรี
|สรุปสั้น
|เหมาะที่สุดสำหรับไฮไลต์วิดีโอแบบง่ายและการแชร์ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการไฮไลต์การประชุมที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, การค้นหาคำสำคัญ, การระบุผู้พูด, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์
|เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่อผู้ใช้
|Rev
|เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความแม่นยำสูงในการถอดเสียง
|การถอดเสียงแบบผสมผสานระหว่างมนุษย์และ AI รองรับหลายภาษา บริการเฉพาะทางสำหรับสาขาเทคนิค
|เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|Sonix. ai
|เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาวิดีโอมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ ขนาดทีม: ทีมคอนเทนต์ที่ต้องการนำเนื้อหาวิดีโอ/เสียงมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, คำบรรยาย, และการแปล, การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มเช่นสื่อสังคมออนไลน์
|เริ่มต้นที่ $5/ชั่วโมง สำหรับการถอดเสียงด้วย AI
|คริสป์
|เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่ปราศจากเสียงรบกวน ขนาดทีม: ทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์
|คลิปช่วงเวลาสำคัญ แชร์ไฮไลท์ และถอดเสียงการประชุมในกว่า 28 ภาษา
|เริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อผู้ใช้
|แทคติค
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ขนาดทีม: ทีมที่ใช้ Google Meet สำหรับการประชุมออนไลน์
|การถอดความ Google Meet อย่างราบรื่น, การผสานรวมกับ Google Docs, การเน้นข้อความด้วยสี
|เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Grain AI
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอไฮไลท์ที่แชร์ได้ ขนาดทีม: ทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการสรุปการประชุมด้วยภาพ
|การลดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์, การควบคุมการทำงานของไมโครโฟน, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด
|เริ่มต้นที่ $19/เดือน ต่อผู้ใช้
|Notta. ai
|เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา ขนาดทีม: ทีมทั่วโลกที่ต้องการการถอดเสียงในหลายภาษา
|บันทึกการประชุม, นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์
|เริ่มต้นที่ $13.49/เดือนต่อผู้ใช้
|Sembly AI
|การระบุภารกิจ, การวิเคราะห์พลวัตการประชุม, และการสนับสนุนการตัดสินใจ
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ใน 58 ภาษา, การลดเสียงรบกวน, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันในทีม
|เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeetGeek AI ที่ควรใช้
หากคุณพร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกของคุณ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ MeetGeek AI ที่คุ้มค่าแก่การลองใช้เพื่อจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
บันทึกการประชุมมักถูกทิ้งไว้ในกล่องจดหมายของใครบางคนหรือหายไปในไดรฟ์ที่รก งานตกหล่น ไม่มีใครจำการตัดสินใจสำคัญได้ และการติดตามผลล่าช้าหรือพลาดไป การพึ่งพาเครื่องมือที่แยกจากกันสำหรับการถอดความ การจดบันทึก และการสร้างงานทำให้ทุกการประชุมกลายเป็นกระบวนการที่กระจัดกระจาย
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
การประชุมใน ClickUpนำทุกส่วนของกระบวนการทำงานการประชุมของคุณมารวมไว้ในระบบที่เชื่อมต่อกันเพียงระบบเดียว ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานจริง ไม่ใช่การย้อนกลับไปทำซ้ำ
จับและแปลงจุดสำคัญให้เป็นงานได้ทันที
เมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้นClickUp AI Notetakerจะเริ่มทำงานทันที โดยจะถอดความบทสนทนาทั้งหมด สรุปเป็นบันทึกที่อ่านง่าย และดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาโดยอัตโนมัติ
สมมติว่าทีมความสำเร็จของลูกค้าจัดการประชุมเชิงกลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งาน AI จะสร้างสรุปที่ครอบคลุมเป้าหมายของลูกค้า ระยะเวลา และอุปสรรค จากนั้นสร้างงานติดตามผล เช่น 'แชร์เอกสารการฝึกอบรม' หรือ 'กำหนดเวลาตรวจสอบสำหรับสัปดาห์ที่ 2'
รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ด้วยบริบทจากบันทึกการสนทนาและงานต่างๆ
ทันทีหลังการประชุมClickUp Brainจะทำให้ข้อมูลนั้นสามารถค้นหาและใช้งานได้ มันจะสแกนบันทึกการประชุมเพื่อช่วยให้คุณค้นหาหัวข้อสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ระบุได้ว่าใครพูดอะไร และทบทวนการตัดสินใจที่สำคัญ
สมมติว่าเพื่อนร่วมทีมต้องการตรวจสอบอีกครั้งว่าใครตกลงที่จะอัปเดตแดชบอร์ดรายงาน ClickUp Brain สามารถดึงช่วงเวลาดังกล่าวจากบันทึกการสนทนาได้ในไม่กี่วินาที—โดยไม่ต้องเลื่อนดูการบันทึกที่ยาวถึงหนึ่งชั่วโมง
นอกเหนือจากการประชุมแล้ว ClickUp Brain ทำงานเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ถามคำถามเช่น 'เราตกลงกันอย่างไรเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของแคมเปญเดือนเมษายน?' และรับคำตอบจากบันทึกการประชุมที่ผ่านมา งานที่เชื่อมโยง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากมีใครเข้าร่วมโครงการในระหว่างทาง พวกเขาจะไม่ต้องการการบรรยายสรุปทั้งหมด Brain จะเชื่อมโยงข้อมูลให้พวกเขาโดยใช้การตัดสินใจและบริบทจริงที่มีอยู่แล้วใน ClickUp
✨ โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกหลายตัว รวมถึง GPT-4o และ Claude สำหรับการระดมความคิด การสร้างสรรค์ไอเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
ติดตามผลลัพธ์ของการประชุมด้วยเอกสารและเทมเพลตที่เชื่อมโยง
เพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันClickUp Docsจัดเก็บทุกบันทึกการประชุม สรุป และรายการดำเนินการที่เชื่อมโยงไว้ในเอกสารเดียวแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น ทีมผู้นำที่ดำเนินการทบทวนธุรกิจรายเดือนสามารถใช้เอกสาร ClickUp Doc เดียวเพื่อติดตามประวัติการประชุม ดูรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด และติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUp—หนึ่งในเทมเพลตจดบันทึกที่ใช้งานได้จริงที่สุดสำหรับทีมใน ClickUp การประชุมแต่ละครั้งจะมีหน้าย่อยที่มีวันที่ของตัวเอง ดังนั้นไม่มีอะไรถูกฝังหรือลืมไป รายการผู้เข้าร่วมประชุม ลิงก์ไปยังการบันทึก เชื่อมโยงงานกับรายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ—ทั้งหมดในที่เดียว เป็นระบบที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการประชุมให้ราบรื่นโดยไม่มีความยุ่งเหยิง
รักษาความสอดคล้องกับการไหลของการประชุมของคุณ
ClickUp ไม่ได้แค่จดบันทึก—แต่ยังเชื่อมโยงทุกบันทึกเข้าด้วยกัน ด้วยการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ กับ Google Meet, Zoom, Slack, Google Calendar และเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการผ่าน Zapier ClickUp ทำให้การเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะซิงค์การประชุม ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ หรืออัปเดตข้อมูลให้ลูกค้า ทุกอย่างก็จะเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
📁 คลังแม่แบบ: ลดเวลาเตรียมงานด้วยทรัพยากรพร้อมใช้งานเหล่านี้!
- เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำเพื่อรักษาความสอดคล้องและโครงสร้างของทุกทีม
- แบบฟอร์มการประชุม 1-ต่อ-1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการเพื่อทำให้การติดตามผลมีความหมายและสม่ำเสมอมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งตารางเวลาของคุณได้ทุกวัน: ให้ClickUp Calendarจัดลำดับความสำคัญของงานและบล็อกเวลาสำหรับการโฟกัสโดยอัตโนมัติด้วย AI
- เข้าร่วมการประชุมอย่างไร้รอยต่อ: เข้าถึงการประชุม Zoom, Google Meet และ Teams ได้โดยตรงจากปฏิทิน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอป
- ติดตามตารางเวลาของคุณอยู่เสมอ: รับการแจ้งเตือนการประชุมอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อให้คุณพร้อมเสมอ
- ค้นหาเวลาที่สมบูรณ์แบบ: เปรียบเทียบความพร้อมของทีมคุณได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทิน ClickUp เพื่อค้นหาเวลาที่สะดวกที่สุดสำหรับทุกคน
- บันทึกการประชุม: บันทึกการสรุปอย่างรวดเร็วโดยใช้ClickUp Clipsเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เพื่อนร่วมทีมทราบแบบไม่พร้อมกัน
- ร่วมมือกันคิดไอเดียแบบเรียลไทม์: ตั้งค่าClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดระหว่างการประชุมและแปลงประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นงานได้ทันที
- รวมการสนทนาในที่ประชุมไว้ที่เดียว: รวบรวมข้อมูลอัปเดตและการตัดสินใจทั้งหมดไว้ในClickUp Chat ติดกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ทำงานได้ดีที่สุดภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ซึ่งจำกัดความเหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบสแตนด์อโลนหรือข้ามแพลตฟอร์ม
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้สั้น ๆ เพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ AI
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,440+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ดูสิว่าผู้ใช้ Redditคนหนึ่งพูดถึงการใช้ ClickUp ว่าอย่างไร
ตอนแรกฉันรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับฟีเจอร์พิเศษทั้งหมด แต่ตอนนี้เริ่มชอบมากขึ้นแล้ว […] ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain มันดูเหมือนเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่ช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงาน ไม่สมบูรณ์แบบแต่มีประโยชน์มากตอนที่งานล้นมือ ฟีเจอร์ AI ที่จดบันทึกเป็นสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจจริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้ระบบสามารถจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ตอนแรกฉันรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับฟีเจอร์เพิ่มเติมทั้งหมด แต่ตอนนี้เริ่มชอบมากขึ้นแล้ว […] ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain เพราะดูเหมือนเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาว ๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานใหม่ ๆ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่งานล้นมือ ฟีเจอร์บันทึกโน้ตด้วย AI นี่แหละที่เซอร์ไพรส์จริง ๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้ระบบสามารถจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่ผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน)
Otter.ai จะเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติ พร้อมแท็กผู้พูด นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams เพื่อให้คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบบันทึกการประชุมได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
ไม่เหมือนกับ MeetGeek ที่เจาะลึกในตัวชี้วัด Otter ช่วยให้คุณอัปเดตบันทึกได้ตลอดเวลา คุณจะได้รับ 300 นาทีฟรี และแผนการชำระเงินจะเปิดโอกาสให้คุณได้มากขึ้น—เหมาะสำหรับคุณหากคุณให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเครื่องมือมากกว่าการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- นำทางไปยังจุดสนทนาเฉพาะโดยใช้การค้นหาด้วยคำสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเวลาที่บันทึกไว้ในไฟล์ของคุณ
- สนับสนุนสมาชิกทีมที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันโดยการจัดเตรียมทางเลือกข้อความสำหรับเนื้อหาเสียง
- ระบุการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการผ่านระบบไฮไลต์ที่ทำให้การติดตามผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เปลี่ยนการประชุมให้เป็นสรุปที่พร้อมส่งอีเมลเพื่อแบ่งปันบันทึกและการอัปเดตได้ทันที
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความแม่นยำลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือกับเสียงพูดที่มีสำเนียงหนัก
- สร้างบัญชีและเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้รับความยินยอม ส่งผลให้บางทีมต้องหาทางเลือกอื่น
Otter. ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวถึงประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับ Otter.ai
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันขอให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? ลองอ่านบล็อกนี้เกี่ยวกับทางเลือกของ Otter.ai
3. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมข้ามแพลตฟอร์ม)
Fireflies.ai เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีของคุณ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ระบบจะจัดการการบันทึกและถอดเสียงโดยอัตโนมัติ สร้างคลังบทสนทนาโดยไม่คำนึงถึงสถานที่จัดประชุม ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้จะเปลี่ยนความรู้จากการประชุมที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถอ้างอิงได้แม้ผ่านไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
ในขณะที่ MeetGeek ติดตาม KPI แต่ตัวนี้เชื่อมต่อกับ Salesforce และ Slack สำหรับทีมที่ทำงานในกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies. ai
- สร้างตัวติดตามที่กำหนดเองเพื่อระบุและเน้นการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ เช่น ราคาหรือคู่แข่งโดยอัตโนมัติ
- ส่งไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในรูปแบบเช่น MP3, M4A, หรือ WAV สำหรับการถอดเสียงอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการสนทนาของคุณได้รับการบันทึกไว้
- ดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome เพื่อบันทึกการประชุมบนแพลตฟอร์มเว็บต่างๆ รวมถึงเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอและระบบ VoIP
- ใช้แอปสรุปเนื้อหาด้วย AI เพื่อปรับแต่งสรุปการประชุม โดยเน้นที่รายการที่ต้องดำเนินการ คำสำคัญ หรือภาพรวมที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- รายการที่ต้องดำเนินการอาจไม่ถูกต้อง โดยบางครั้งมอบหมายงานให้กับบุคคลที่ไม่เหมาะสม
- ไม่สามารถแก้ไขชื่อผู้พูดในส่วนเวลาพูดของผู้พูดได้ แม้ว่าจะสะกดผิดหรือกรอกผิดก็ตาม
- ไฟร์ฟลายส์. ai ไม่รองรับการแก้ไขโดยตรงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของชื่อหรือเนื้อหา
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 645+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: ประสิทธิภาพการทำงานมักมีความผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของการประชุม จากข้อมูลการสำรวจ พบว่า 35% ของคนกล่าวว่าวันจันทร์เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด อีก 11% พบว่าวันอังคารเป็นวันที่ท้าทายที่สุด ในขณะที่ 7% รู้สึกว่าความสนใจลดลงมากที่สุดในวันพุธ นั่นหมายความว่าการประชุมที่จัดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์อาจไม่ได้รับพลังงานหรือความสนใจที่จำเป็นเสมอไป
ClickUpช่วยให้ทีมจัดการประชุมได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตาม วาระ การประชุมในDocs, รายการที่ต้องดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและการติดตามผลชัดเจน แม้ในวันที่ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
4. Avoma (ดีที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนา)
Avoma นำเสนอแนวทางที่แตกต่างจาก MeetGeek AI โดยจะถอดความและแยกแยะเนื้อหาการพูดคุย ตรวจจับคำเติมประโยค การกล่าวถึงคู่แข่ง หรือคำใบ้ด้านการขาย
เชื่อมต่อกับ HubSpot ช่วยจัดการการนัดหมายและการติดตามผลหลังการประชุม เหมาะสำหรับทีมขายหรือทีมที่มุ่งเน้นความสำเร็จ MeetGeek นับตัวเลข แต่ Avoma ฟังสิ่งที่พูด ช่วยกลุ่มที่ต้องการพิจารณาการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- เร่งกระบวนการเริ่มต้นงานสำหรับสมาชิกทีมขายใหม่ด้วยการให้เข้าถึงคลังบทสนทนาที่สามารถค้นหาได้
- ระบุโอกาสในการโค้ชผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นรูปแบบการสนทนาที่ประสบความสำเร็จ
- ติดตามความรู้สึกของลูกค้าตลอดวงจรการขายด้วยการตรวจจับสัญญาณเชิงบวกและเชิงลบโดยอัตโนมัติ
- เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อรับรู้และทำซ้ำแนวทางที่ประสบความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ Avoma
- แสดงบันทึกที่มีรายละเอียดมากเกินไปซึ่งอาจทำให้รู้สึกเกะกะและล้นหลาม
- มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานด้านการขายเป็นหลัก ทำให้ความสามารถในการจัดการการประชุมทั่วไปมีความหลากหลายจำกัด
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,335+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุม AI ฟรีพร้อมประเด็นสำคัญ)
Fathom ให้บริการจัดเก็บถอดความไม่จำกัดฟรี ใช้งานได้กับ Zoom, Google Meet หรือ Teams ในขณะที่ MeetGeek ให้การวิเคราะห์เชิงลึก Fathom จะเน้นที่ความเรียบง่ายด้วยบันทึกที่คุณสามารถแชร์ได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ เครื่องมือนี้จะเข้าร่วมการประชุมวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกเนื้อหา และสรุปเป็นไฮไลท์ที่นำไปใช้ได้จริง
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดมุ่งเน้นการนำเสนอเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่มีความซับซ้อนที่มากเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- บันทึกช่วงเวลาสำคัญระหว่างการประชุมสดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่ออ้างอิงได้ง่ายในภายหลัง
- แชร์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องของการประชุมกับเพื่อนร่วมทีมผ่านการเลือกไฮไลท์อัจฉริยะ
- ทบทวนประเด็นสำคัญที่จัดเรียงตามผู้พูดเพื่อทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของแต่ละคน
- ถอดเสียงและสรุปการประชุมในกว่า 28 ภาษา รองรับทีมงานที่หลากหลาย
เข้าใจข้อจำกัด
- เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Fathom ขาดฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงลึก
- การค้นหาที่ทำผ่าน 'Ask Fathom' จะไม่ถูกบันทึกไว้ ทำให้ยากต่อการกลับมาดูข้อมูลเชิงลึกในอดีต
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรี
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (4,945+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 735 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
มาดูกันว่าผู้ใช้ Redditคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือนี้
Fathom ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันทุกวัน มีบันทึกการสนทนาครบถ้วนและคุณสามารถถามคำถาม AI ได้ และมันจะแสดงเวลาที่ตอบในบันทึกการสนทนาให้คุณเห็น
Fathom ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันทุกวัน มีบันทึกการสนทนาครบถ้วนและคุณสามารถถามคำถามกับ AI ได้ โดยมันจะแสดงเวลาที่ตอบในแต่ละคำตอบในบันทึกการสนทนาให้ด้วย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อาการเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoomมีอยู่จริง การประชุมผ่านวิดีโอสามารถทำให้เหนื่อยล้ามากกว่าการประชุมแบบพบหน้ากัน เพราะสมองต้องทำงานหนักขึ้นในการประมวลผลสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดบนหน้าจอ
6. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับไฮไลต์วิดีโอแบบง่ายและการแชร์)
เครื่องมือประชุม AI นี้มุ่งเน้นให้วิดีโอเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์การบันทึกการประชุมของคุณ ชื่อของมันเอง—ยาวเกินไป; ไม่ได้ดู—สะท้อนถึงปัญหาหลักที่มันแก้ไข: การทำให้การประชุมที่ยาวนานกลายเป็นสิ่งที่สามารถรับชมได้ มันโดดเด่นในการสร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ จากการประชุมที่ยาวนาน ซึ่งสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
MeetGeek ศึกษาสถิติอย่างละเอียด แต่ AI ของ tl;dv มุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญและครอบคลุมหลายภาษา—เหมาะสำหรับคนทั่วโลกที่ต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วมากกว่าการวิเคราะห์เชิงลึก
คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด
- สร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับส่วนวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อบริบทเพิ่มเติม
- จัดระเบียบการประชุมโดยอัตโนมัติในพื้นที่ของทีมที่รักษาโครงสร้างของโครงการและแผนกให้เหมาะสม
- แท็กสมาชิกทีมในความคิดเห็นเพื่อดึงความสนใจไปยังจุดเวลาเฉพาะในวิดีโอ
- ควบคุมวิธีการและเวลาที่บันทึกการประชุมและสรุปการประชุมถูกแชร์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ tl;dv
- ขาดคุณสมบัติการลบคำเติมอัตโนมัติสำหรับการถอดเสียง
- ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้พลาดการบันทึกการประชุม
- จำกัดแผนฟรีไว้ที่บันทึกการประชุม AI10 รายการและคำถาม 10 รายการสำหรับฟีเจอร์ 'ถาม tl;dv'
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุปย่อ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. รีฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการถอดเสียงโดยมนุษย์)
ต่างจากทางเลือก MeetGeek ที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Rev ผสมผสานเทคโนโลยี AI กับบริการถอดเสียงโดยมนุษย์เพื่อความแม่นยำ วิธีการแบบผสมผสานนี้ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือในสถานการณ์ที่คุณภาพเสียงไม่ดี
สำหรับทีมที่มีหลายภาษา ความสามารถในการแปลของซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความนี้มอบความยืดหยุ่นเพิ่มเติมที่บริการอัตโนมัติล้วนๆ ยังไม่สามารถเทียบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- สั่งซื้อใบแสดงผลการศึกษาได้ตามต้องการโดยไม่ต้องผูกมัดกับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง
- เข้าถึงบริการถอดความเฉพาะทางสำหรับคำศัพท์ทางเทคนิค การแพทย์ หรือกฎหมายที่ต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
- ขอสำเนาถอดความตามคำพูดที่บันทึกทุกคำอย่างถูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้
- รับข้อมูลเวลาที่บันทึกไว้, การระบุผู้พูด, และเอกสารที่จัดรูปแบบพร้อมใช้งานอย่างมืออาชีพ
ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์
- เสนอการควบคุมคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ
- ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี มีรายงานการตอบกลับล่าช้าและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบัญชีและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
ราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย
การสมัครสมาชิก VoiceHub
- ฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ใบรับรองผลการศึกษาแบบนาทีต่อนาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99/นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25/นาที
คำบรรยายใต้ภาพทุกนาที
- คำบรรยายโดยมนุษย์: $1.99 ต่อนาที
- คำบรรยายโดย AI: $0.25 ต่อนาที
คำบรรยายใต้ภาพตามนาที
- คำบรรยายทั่วโลก: $6. 49 ถึง $15. 99 ต่อนาที
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
8. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาวิดีโอมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ)
ในขณะที่เครื่องมือหลายตัวมุ่งเน้นไปที่การประชุมเพียงอย่างเดียว Sonix. ai โดดเด่นกับเนื้อหาที่บันทึกไว้ทั้งหมด—ตั้งแต่การสัมภาษณ์ในพอดแคสต์ไปจนถึงการสัมมนาออนไลน์และการฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อชื่นชมวิธีที่แพลตฟอร์มสร้างคำบรรยาย การแปล และบทถอดเสียงที่แก้ไขได้จากไฟล์ต้นฉบับเพียงไฟล์เดียวโดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซการแก้ไขช่วยให้สามารถปรับแต่งบทถอดเสียงได้โดยไม่สูญเสียการซิงโครไนซ์กับสื่อต้นฉบับอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ Sonix. ai
- แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ พร้อมการใส่เวลาอัตโนมัติเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
- สร้างคำบรรยายในหลายภาษาเพื่อขยายกลุ่มผู้ชมโดยไม่ต้องบันทึกเสียงเพิ่มเติม
- ส่งออกเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์, เว็บไซต์, และเอกสารการฝึกอบรม
- จัดระเบียบคลังสื่อด้วยพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้โครงการและทีมต่างๆ แยกออกจากกันอย่างเหมาะสม
ข้อจำกัดของ Sonix. ai
- ค่าใช้จ่ายตามอัตราต่อนาที ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่บ่อยนัก
- รองรับเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ไม่มีตัวเลือกสำหรับการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
ราคาของ Sonix. ai
- มาตรฐาน: ฟรี (จ่ายตามการใช้งาน) การถอดเสียงด้วย AI: $10/ชั่วโมง การแปลด้วย AI: $10/ชั่วโมง การวิเคราะห์ด้วย AI: ไม่มีให้บริการ
- การถอดเสียงโดย AI: 10 ดอลลาร์/ชั่วโมง
- AI Translation: $10/ชั่วโมง
- การวิเคราะห์โดย AI: ไม่มีให้บริการ
- พรีเมียม: $22/ผู้ใช้/เดือน การถอดเสียงด้วย AI: $5/ชั่วโมง การแปลด้วย AI: $3/ชั่วโมง การวิเคราะห์ด้วย AI: $5/เดือน
- การถอดเสียงโดย AI: $5/ชั่วโมง
- AI Translation: $3/ชั่วโมง
- การวิเคราะห์โดย AI: $5/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การถอดเสียงโดย AI: 10 ดอลลาร์/ชั่วโมง
- AI Translation: 10 ดอลลาร์/ชั่วโมง
- การวิเคราะห์โดย AI: ไม่มีให้บริการ
- การถอดเสียงโดย AI: $5/ชั่วโมง
- AI Translation: $3/ชั่วโมง
- การวิเคราะห์โดย AI: $5/เดือน
Sonix. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ยอดนิยม
9. Krisp (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่ปราศจากเสียงรบกวน)
ในขณะที่ทางเลือกส่วนใหญ่ของ MeetGeek มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการประชุม Krisp กลับให้ความสำคัญกับการยกระดับประสบการณ์การประชุมด้วยเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนขั้นสูง เครื่องมือนี้สร้างพื้นที่เสียงที่ชัดเจนราวกับอยู่ในฟองอากาศ ด้วยการกำจัดสิ่งรบกวนจากเสียงพื้นหลังแบบเรียลไทม์
ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิธีที่ Krisp ช่วยสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างสภาพแวดล้อมในสำนักงานและที่บ้าน
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- ติดตามพฤติกรรมการประชุมของคุณด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมถึงเวลาการประชุมทั้งหมด ระยะเวลาการโทรเฉลี่ย และอัตราส่วนการพูดต่อการฟัง
- เพิ่มความชัดเจนในการสนทนาโดยการปรับสำเนียงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
- ใช้วิดเจ็ตแบบลอยเพื่อควบคุมคุณสมบัติของ Krisp ระหว่างการโทร เช่น การเปิด-ปิดการตัดเสียงรบกวนและการตรวจสอบการทำงานของไมโครโฟน
- กำจัดเสียงสะท้อนที่เกิดจากอะคูสติกของห้องหรือไมโครโฟนที่ไวต่อเสียง เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพระหว่างการสนทนา
ข้อจำกัดของ Krisp
- จำกัดการตัดเสียงรบกวนไว้ที่ 60 นาทีต่อวันในแผนฟรี
- มีแนวโน้มที่จะกรองเสียงมากเกินไปในบางครั้ง ส่งผลให้คุณภาพเสียงขาดช่วงหรือฟังดูเป็นเสียงหุ่นยนต์
- ประสิทธิภาพไม่คงที่ขึ้นอยู่กับหูฟังหรือไมโครโฟนที่ใช้
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวถึงประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับ Krisp
เราได้ทดสอบ Krisp. Ai เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว และพบว่ามันทำงานได้ดีมาก […]มันมีความสามารถในการประมวลผลทั้งเสียงขาออกและขาเข้า จึงมีประโยชน์สำหรับการโทรเมื่อลูกค้าใช้หูฟังที่ไม่ดี ส่วนหนึ่งของการทดสอบของเราคือการหาวิดีโอที่มีเสียงรบกวนพื้นหลังที่ไม่ดี เช่น คนกำลังตัดหญ้า หรือใช้เครื่องจักรหนัก แล้วทดสอบโดยใช้และไม่ได้ใช้ Krisp ดูเหมือนว่าจะทำงานตามที่โฆษณาไว้ แต่หากมีเสียงรบกวนพื้นหลังมากเกินไป เสียงพูดจะมีแนวโน้มที่จะฟังดูเป็นหุ่นยนต์เล็กน้อย
เราได้ทดสอบ Krisp. Ai เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว และพบว่ามันทำงานได้ดีมาก […]มันมีความสามารถในการประมวลผลทั้งเสียงขาออกและขาเข้า จึงมีประโยชน์สำหรับการโทรเมื่อลูกค้าใช้หูฟังที่ไม่ดี ส่วนหนึ่งของการทดสอบของเราคือการหาวิดีโอที่มีเสียงรบกวนพื้นหลังที่ไม่ดี เช่น คนกำลังตัดหญ้า หรือใช้เครื่องจักรหนัก แล้วทดสอบโดยใช้และไม่ได้ใช้ Krisp ดูเหมือนว่าจะทำงานตามที่โฆษณาไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีเสียงรบกวนพื้นหลังมากเกินไป เสียงพูดจะมีแนวโน้มที่จะฟังดูเป็นหุ่นยนต์เล็กน้อย
10. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace)
Tactiq เป็นทางเลือกที่เบากว่าสำหรับ MeetGeek ที่ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ส่วนขยาย Chrome ของมันมีการตั้งค่าที่น้อยมากและเส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่
ทีมมักจะเลือกใช้ Tactiq เมื่อต้องการโซลูชันที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน เครื่องมือนี้จะบันทึกการสนทนาประจำวันของทีมแทนการนำเสนออย่างเป็นทางการหรือการประชุมกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- ติดตั้งและกำหนดค่าได้ในไม่กี่นาทีผ่านส่วนขยาย Chrome ที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้ฝ่ายไอที
- แปลงการสนทนาใน Google Meet ให้เป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ด้วยความสะดวกสูงสุด
- เน้นจุดสำคัญระหว่างการประชุมด้วยการใช้รหัสสีเพื่อให้การทบทวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่งออกเอกสารการเรียนไปยัง Google Docs ได้โดยตรง ซึ่งการร่วมมือของทีมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Tactiq
- จำกัดการทำงานภายนอก Chrome และเน้นที่ Google Meet เป็นหลัก
- จำกัดการถอดเสียงฟรีไว้ที่ 10 การประชุมต่อเดือน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บ่อย
ราคา Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. Grain AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอไฮไลท์ที่แชร์ได้)
Grain AI แตกต่างจาก MeetGeek ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมผ่านวิดีโอคลิปแทนที่จะเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว วิธีการนี้ช่วยรักษาบริบท น้ำเสียง และสัญญาณทางภาพที่มักจะสูญหายไปในบันทึกการประชุมแบบดั้งเดิม
ทีมคอนเทนต์และทีมการตลาดให้คุณค่ากับความสามารถของ Grain ในการนำเนื้อหาจากการประชุมกลับมาใช้ใหม่เพื่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรและการสื่อสารภายนอก
คุณสมบัติเด่นของ Grain AI
- นำคำรับรองจากลูกค้าที่ได้จากการโทรขายมาปรับใช้ใหม่ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมในการรวบรวมวิดีโอเพื่อสร้างเอกสารโครงการที่ครอบคลุม
- บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างคลิปวิดีโอของช่วงเวลาสำคัญสำหรับสมาชิกในทีม
- รวบรวมเพลย์ลิสต์ของไฮไลท์การประชุมเพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านธัญพืช
- ไม่สามารถบันทึกสไลด์หรือสื่อการนำเสนออื่น ๆ ระหว่างการประชุมได้
- ขาดการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับระบบ CRM และเครื่องมือจัดการงาน
- ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติน้อยกว่าคู่แข่งที่เน้น AI
การกำหนดราคาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grain AI
- G2: 4. 6/5 (295+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึงเครื่องมือนี้
ฉันชอบที่ Grain ใช้งานง่ายและมีความหลากหลาย มันเรียบง่ายพอที่ใครๆ ก็สามารถใช้งานได้ แต่ก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากมายสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นด้วย
ฉันชอบที่ Grain ใช้งานง่ายและมีความหลากหลาย มันเรียบง่ายพอที่ใครๆ ก็สามารถใช้งานได้ แต่ก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากมายสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? การประชุมกินเวลาไปมากในสัปดาห์การทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เวลาเกินสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุม น่าสนใจที่ในขณะที่การประชุมหนึ่งหรือสองครั้งต่อวันเป็นเรื่องปกติ แต่46% ของพนักงานต้องจัดการกับการประชุมสามครั้งหรือมากกว่าต่อวัน
12. Notta. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
Notta.ai จัดการกับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ใน 58 ภาษา เชื่อมต่อกับ Zoom, Teams หรือ Webex พร้อมบันทึกและสรุปที่เชื่อมโยงกับ Salesforce หรือ Zapier MeetGeek เน้นการวิเคราะห์ แต่ Notta ครอบคลุมเสียงจากทั่วโลกด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่หลากหลาย
ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณชื่นชมวิธีที่ Notta สามารถบาลานซ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับฟังก์ชันการทำงานได้ดี โดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่จำเป็น แพลตฟอร์มนี้รองรับสภาพแวดล้อมการประชุมที่หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับองค์กรที่มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Notta.ai
- แก้ไขบันทึกการประชุมร่วมกัน, แทรกภาพ, และแชร์บันทึกเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล
- ปรับปรุงความชัดเจนของการบันทึกของคุณโดยการลดเสียงรบกวนในพื้นหลัง เพื่อให้ได้การถอดเสียงคุณภาพสูง
- จัดระเบียบเนื้อหาการประชุมด้วยโฟลเดอร์ที่กำหนดเองและการติดแท็กเพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงฟังก์ชันการถอดความได้บนเดสก์ท็อป, มือถือ, และแพลตฟอร์มเว็บด้วยเนื้อหาที่ซิงโครไนซ์
ข้อจำกัดของ Notta. ai
- เวลาหมดอายุของการทดลองที่ไม่ชัดเจนได้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสำหรับผู้ใช้บางราย
- โครงสร้างประโยคและปัญหาเครื่องหมายวรรคตอนบางครั้งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความชัดเจน
- แผนฟรีขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น สรุปโดย AI และตัวเลือกการปรับแต่ง
Notta. ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (เริ่มต้นที่ 51 ผู้ใช้)
Notta. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (185+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta. ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ด้วยเหตุสมมุติฐานนี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ
การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ด้วยเหตุสมมตินี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รายงานการประชุมไม่ได้วัดเป็นนาที คำนี้มาจากภาษาละติน minuta scriptura ซึ่งหมายถึง 'การเขียนขนาดเล็ก' อ้างถึงการจดบันทึกสั้นๆ
13. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ)
Sembly AI โดดเด่นด้วยการเน้นการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากการสนทนาซอฟต์แวร์จัดการการประชุมนี้ก้าวไปไกลกว่าการถอดความพื้นฐาน โดยสามารถระบุการตัดสินใจ งานที่ต้องทำ และข้อมูลเชิงลึกได้โดยอัตโนมัติ
ทีมที่ต้องเผชิญกับข้อมูลล้นหลามให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิธีที่ผู้ช่วย AI ของ Semblian สามารถสรุปการสนทนาที่ยืดยาวให้กลายเป็นบทสรุปที่ชัดเจนได้ มันเชื่อมโยงเนื้อหาการประชุมกับผลลัพธ์ของกระบวนการทำงาน ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการทำงานจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพลวัตของการประชุม เช่น เวลาการพูดและอารมณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันในอนาคต
- วิเคราะห์หัวข้อที่เกิดซ้ำในทุกการประชุมเพื่อระบุลำดับความสำคัญและความท้าทายขององค์กร
- ติดตามสถานะการเสร็จสิ้นของงานที่เกิดจากประชุมเพื่อปรับปรุงความรับผิดชอบของทีม
- ใช้ประโยชน์จาก AI Teammates ของ Sembly เพื่อช่วยในงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสนับสนุนการตัดสินใจ และการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- ขาดความสามารถในการส่งออกเนื้อหาการประชุม เช่น งานที่ต้องทำและสรุปผล ไปยังรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร Word
- ให้ความสำคัญกับส่วนประกอบวิดีโอในเอกสารการประชุมน้อยลง
ราคา Sembly AI
- ฟรี
- มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sembly AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึง Sembly AI
ฉันชอบที่สามารถจัดหมวดหมู่การบันทึกการประชุมให้เป็นประเภทหรือหมวดหมู่เฉพาะได้ ทำให้ฉันสามารถดูสรุปของบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างกระชับ ฉันยังชอบที่มันสามารถตรวจจับเสียงของฉันและทำงานได้ดีในการจับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
ฉันชอบที่สามารถจัดหมวดหมู่การบันทึกการประชุมให้เป็นประเภทหรือหมวดหมู่เฉพาะได้ ทำให้ฉันสามารถดูสรุปบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างกระชับ ฉันยังชอบที่ระบบสามารถตรวจจับเสียงของฉันและจับประเด็นสำคัญรวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างแม่นยำอีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? สำหรับคนส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการประชุม ในความเป็นจริง62% ระบุว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินว่าการประชุมมีประสิทธิผลหรือไม่ เกือบครึ่งหนึ่งยังชี้ให้เห็นว่าหากผู้เข้าร่วมดูเหมือนไม่สนใจตั้งแต่เริ่มต้น การประชุมก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินไปอย่างย่ำแย่
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
แอร์แกรม: เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุมแบบร่วมมือและกระบวนการทำงานในการประชุมClaap: เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตวิดีโอแบบอะซิงโครนัสและการประสานงานในทีมSupernormal: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมอัตโนมัติพร้อมรายการดำเนินการ
การประชุมที่ชาญฉลาดเริ่มต้นที่ ClickUp
เครื่องมือประชุม AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมดำเนินการประชุม จดบันทึกไอเดีย และติดตามการตัดสินใจ แม้ว่า MeetGeek AI จะเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้ แต่ทางเลือกทั้ง 13 นี้จะแสดงให้เห็นว่ายังมีเครื่องมืออีกมากมายที่ตอบโจทย์การทำงานของทีมคุณได้อย่างลงตัว
ClickUp โดดเด่นเพราะสามารถรวมบันทึกการประชุมและการทำงานเป็นทีมไว้ในที่เดียวกัน
ผู้ช่วยจดบันทึก AI จัดการการถอดความและสรุปเนื้อหา พร้อมทั้งเชื่อมโยงรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงกับโครงการของคุณ ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมจะเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และไทม์ไลน์ ทำให้การเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การดำเนินงานเป็นเรื่องง่ายโดยไม่พลาดขั้นตอนใด
หากนั่นฟังดูเหมือนเครื่องมือประชุมที่ทีมของคุณขาดหายไป...ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! ✅