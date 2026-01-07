11 เครื่องมือส่งข้อความเสียงที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นในปี 2025

คุณรู้ไหมว่าอะไรที่มักถูกมองข้าม? เสียงของใครสักคนที่แทรกผ่านเสียงรบกวนจากข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุดและอีเมลเย็นชา มันอบอุ่น มันเป็นมนุษย์
และเห็นได้ชัดว่าผู้คนชื่นชอบสิ่งนี้—ผู้ใช้ WhatsApp ส่งข้อความเสียงถึง 7 พันล้านข้อความต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตสั้น ๆ การนำเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือการทักทายแบบสบาย ๆ การส่งข้อความเสียงช่วยเติมเต็มสิ่งที่อีโมจิไม่สามารถทำได้
ตั้งแต่การฝากข้อความเสียงแบบไม่ต้องโทรเข้าสำหรับทีมขาย ไปจนถึงไฟล์เสียงที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนจริงๆ ดังนั้นหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมา หายใจลึกๆ แล้วเตรียมพร้อมที่จะพูดให้เหมือนคนที่คู่ควรแก่การรับฟัง
นี่คือ 11 เครื่องมือส่งข้อความเสียงที่เปลี่ยนเสียงรบกวนให้เป็นการสนทนา
เครื่องมือส่งข้อความเสียงที่ดีที่สุดในภาพรวม
|คลิกอัพ
|บันทึกเสียงในแชท, คลิปเสียงในเอกสาร/งาน, การมอบหมายความคิดเห็น, การถอดเสียงด้วย AI, การซิงค์อัป, คลิป (หน้าจอ+เสียง), การอนุญาต, การทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส, การผสานการทำงาน
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ทีมขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรีตลอดไป, แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Slack
|ข้อความเสียงใน DM/ช่องทาง, Huddles สำหรับเสียงสด, การตอบสนองด้วยอีโมจิ, การผสานรวม, ข้อความที่สามารถค้นหาได้
|การสื่อสารในที่ทำงาน, ทีมที่กระจายตัว
|แผนฟรี,เริ่มต้นที่ $8. 75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ข้อความเสียงพร้อมความเร็วในการเล่นซ้ำ, การบันทึกแบบแฮนด์ฟรี, ลบ/ส่งต่อ, การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, รองรับหลายอุปกรณ์, เครื่องมือสำหรับ WhatsApp Business
|การส่งข้อความส่วนตัวและธุรกิจ, การสนับสนุนลูกค้า
|ฟรี, WhatsApp Business API: ราคาตามความต้องการ
|เทเลแกรม
|ข้อความเสียงที่เก็บไว้ในคลาวด์, กำหนดเวลา/ส่ง/แก้ไขด้วยบอท, แชทลับ, หยุด/เล่นต่อ, เล่นแบบลอย, กลุ่มขนาดใหญ่
|การส่งข้อความที่ปลอดภัยและขนาดใหญ่, ชุมชน
|ฟรี, Telegram Premium: ราคาที่กำหนดเอง (ตามตำแหน่งที่ตั้ง)
|ความขัดแย้ง
|ช่องเสียง, ระบบกดเพื่อพูด, ข้อความเสียงแบบไม่พร้อมกัน, การลดเสียงรบกวน, การแชร์สื่อ, บอทสำหรับบันทึกเสียง
|ชุมชน, เกม, กลุ่มศึกษา
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
|Google Voice
|การถอดข้อความเสียง, การโอนสาย, การซิงค์บนคลาวด์, การผสานกับอีเมล, การกรองสแปม, การโทรระหว่างประเทศ
|ข้อความเสียงธุรกิจและส่วนตัว, ผู้ใช้ Google Workspace
|ฟรี, เริ่มต้นที่: $10/เดือน
|แอปเปิล ไอเมสเซจ
|บันทึกเสียงในตัว, ลบอัตโนมัติ, ปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ, เล่นซ้ำ 2 เท่า, เข้ารหัส, ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ Apple
|ผู้ใช้ iPhone/iOS, ข้อความส่วนตัวด่วน
|ฟรี (ติดตั้งมาในตัวอุปกรณ์ iOS)
|สัญญาณ
|การเข้ารหัสแบบครบวงจร, ข้อความที่หายไป, การบล็อกภาพหน้าจอ, ไม่มีโฆษณา/ตัวติดตาม, การยืนยันตัวผู้ส่ง, การควบคุมความเป็นส่วนตัว
|ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว, การสนทนาที่เป็นความลับ
|ฟรี
|Voxer
|กดเพื่อพูด (วิทยุสื่อสารแบบพกพา), ฟังสดหรือเล่นซ้ำที่บันทึกไว้, กลุ่มสนทนา, การถอดเสียง (เสียค่าใช้จ่าย), เข้ารหัส, เรียกคืน/ลบ
|การแปลงข้อความเป็นเสียง, การเข้าถึงสำหรับทุกคน, และการเรียนรู้ด้วยเสียง
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $3.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Speechify
|การแปลงข้อความเป็นเสียง, เสียงมากกว่า 200 ภาษา, ภาษาให้เลือกมากกว่า 60 ภาษา, ไฮไลต์ข้อความ, นำเข้าจากเอกสาร/เว็บ, ความเร็วการเล่น, การควบคุมระดับเสียง/โทนเสียง
|การแปลงข้อความเป็นเสียง, การเข้าถึงสำหรับทุกคน, การเรียนรู้ผ่านเสียง
|จำกัด: ฟรี, เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|บันทึกเสียงในแชท/ช่องทาง, การถอดเสียงอัตโนมัติ, ความปลอดภัยระดับองค์กร, การตั้งรหัส/กรองข้อความ, การผสานกับ Outlook, การใช้งานข้ามอุปกรณ์
|การร่วมมือขององค์กร, ผู้ใช้ Microsoft 365
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือส่งข้อความเสียง?
ข้อความเสียงช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้รายงานรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือส่งข้อความเสียง:
- คุณภาพเสียง: มองหาเครื่องมือที่มีการลดเสียงรบกวนและการเล่นเสียงที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือน
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมตัวเลือกการบันทึกและเล่นกลับที่รวดเร็ว ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: เครื่องมือที่ดีที่สุดสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่มือถือไปจนถึงเดสก์ท็อป
- การผสานการทำงาน: หากคุณใช้ Slack, WhatsApp หรือแอปจัดการโครงการ การผสานการทำงานที่ราบรื่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
- คุณสมบัติการถอดเสียง: การถอดเสียงด้วยระบบ AI ช่วยแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น
- การควบคุมการเล่น: ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปรับความเร็ว การย้อนกลับ และการทำเครื่องหมายที่คั่นหน้า ทำให้การฟังมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางช่วยให้ข้อความที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้อง
- การเก็บรักษาและการซิงค์บนคลาวด์: ความสามารถในการบันทึกและเข้าถึงข้อความข้ามอุปกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระยะยาว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สำหรับทีม ตัวเลือกเช่น บันทึกเสียงร่วมกัน, การติดแท็ก, และการมอบหมายงาน ช่วยปรับปรุงการไหลของงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อความเสียงของคุณ ลองใช้แอปที่มีฟีเจอร์ลดเสียงรบกวน เช่นSyncUps ของ ClickUpซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงการลดเสียงรบกวนขั้นสูงระหว่างการโทรและข้อความเสียง
เครื่องมือส่งข้อความเสียงที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือ 11 เครื่องมือส่งข้อความเสียงที่ควรพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยบันทึกเสียง)
Slack ได้ปฏิวัติการสื่อสารด้วยรูปแบบเฉพาะของช่องและเธรด ทีมที่กระจายตัวทำงานได้เร็วขึ้นในขณะที่ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปหนึ่งทศวรรษ รูปแบบการสื่อสารของ Slack กลับกลายเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นประโยชน์
แชทยังคงไม่เชื่อมต่อ และบริบทสำคัญสูญหายไปในเธรด
โชคดีที่มีClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน* ที่ผสานการแชทและการส่งข้อความเสียงไว้โดยตรงในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและเข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น
💜ClickUp Chat
ClickUp Chatช่วยให้คุณบันทึกและส่งข้อความเสียงแทนการพิมพ์คำอธิบายยาวๆ ด้วยฟีเจอร์บันทึกเสียงที่อยู่ในแพลตฟอร์มโดยตรง ทีมงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง
ยิ่งไปกว่านั้น การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณจะอยู่เคียงข้างกับงานจริงของคุณ ช่วยให้คุณสามารถรับงาน ข้อมูล และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการต่อได้จากภายในหน้าต่างแชท โดยไม่ต้องสลับแท็บ
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปบทสนทนา สร้างคำตอบ แปลงคำพูดเป็นข้อความ หรือปรับข้อความใหม่ได้ทันที
เพิ่ม SyncUps—การเช็คอินสั้นๆ ที่เน้นประเด็นสำคัญภายในแชท—และคุณก็จะได้พื้นที่ครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์ที่ได้? เจตนาที่ชัดเจนขึ้น ลดความเข้าใจผิด และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20%
💜 คลิกอัพ ด็อกส์
และ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่แชทเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มข้อความเสียงในรูปแบบของคลิปเสียงเพื่อบันทึกความคิดเห็นในเอกสารClickUp Docs ได้อีกด้วย
สิ่งนี้ทำให้การแชร์ข้อมูลอัปเดตหรือคำแนะนำที่ละเอียดง่ายขึ้น คุณยังสามารถใช้ข้อความเสียงในClickUp Tasks ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถถอดความเป็นข้อความได้หากเปิดใช้งาน ClickUp AI ทำให้มีเอกสารประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรควบคู่ไปกับไฟล์เสียง
💜 แสดงความคิดเห็นในการมอบหมายงานใน ClickUp
ด้วยฟีเจอร์คอมเมนต์ใน ClickUp Assign คุณสามารถมอบหมายข้อความเสียงของคุณให้กับสมาชิกในทีมได้ ซึ่งจะทำให้ข้อความนั้นกลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการจริง ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของการสนทนาเท่านั้น ข้อความเหล่านี้จะสร้างการแจ้งเตือนและสามารถติดตามได้ เปลี่ยนบทสนทนาทั่วไปให้กลายเป็นการติดตามผลที่ชัดเจน
คุณยังสามารถแก้ไขความคิดเห็นได้โดยตรงภายในงานหรือเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าการให้ข้อเสนอแนะยังคงมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ สำหรับทีม นี่หมายถึงการหมดยุคของการคาดเดาหรือการสนทนาเพื่อชี้แจงที่ไม่มีที่สิ้นสุด
💜 คลิป ClickUp
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอีกไหม?ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายเสียงได้—และไม่ได้ใช้แค่สำหรับวิดีโอสอนเท่านั้น คุณยังสามารถใช้เพื่อแชร์ข้อความเสียงที่บันทึกไว้อย่างรวดเร็วในรายการงานหรือแชทได้โดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับเพื่อนร่วมทีมใหม่, การอธิบายขอบเขตของโครงการ, หรือการชี้แจงข้อเสนอแนะ, Clips ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องนัดประชุมเพิ่มเติม
และเนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกไว้และมีบริบทครบถ้วน ทีมงานของคุณจึงสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไม่พร้อมกัน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฝากข้อความเสียงได้โดยตรงในแชท ClickUp เพื่อสื่อสารได้รวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสโดยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถฟังและตอบกลับได้ตามความสะดวก
- ลดการประชุมโดยใช้บันทึกเสียงสำหรับการอัปเดต คำแนะนำ และการชี้แจง
- ซิงค์ข้อความเสียงข้ามอุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากเดสก์ท็อปหรือมือถือ
- ดึงข้อความเสียงในอดีตได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียบริบท
- ควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงและตอบกลับข้อความเสียงได้ด้วยสิทธิ์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
Shaymah A.ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่า:
ฉันชอบฟีเจอร์ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp มาก! ฉันสามารถทำงานกับสเปรดชีตที่ฝังอยู่ได้โดยตรงผ่าน ClickUp; ฉันสามารถให้ลูกค้าอัปโหลดสัญญา บันทึกเสียงการประชุมกับผู้ขาย ฯลฯ ฉันยังสามารถส่งอีเมลออกไปได้โดยตรงผ่าน ClickUp อีกด้วย กระบวนการทั้งหมดราบรื่นและเป็นศูนย์รวมทุกอย่างในที่เดียว!
ฉันชอบฟีเจอร์ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp มาก! ฉันสามารถทำงานกับสเปรดชีตที่ฝังอยู่ได้โดยตรงผ่าน ClickUp; ฉันสามารถให้ลูกค้าอัปโหลดสัญญา, บันทึกเสียงการประชุมกับผู้ขาย, ฯลฯ ฉันยังสามารถส่งอีเมลได้โดยตรงผ่าน ClickUp อีกด้วย กระบวนการทำงานราบรื่น และเป็นที่เดียวที่ครบครัน!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การพูดเร็วกว่าการพิมพ์ถึง 3 เท่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าผู้คนสามารถพูดได้ 161 คำต่อนาทีเมื่อใช้การพูด เทียบกับการพิมพ์เพียง 53 คำต่อนาทีบนแป้นพิมพ์ในภาษาอังกฤษ นั่นไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาในการประชุม การอัปเดต และการสื่อสารประจำวันได้อย่างมาก!
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานด้วยข้อความเสียง)
การเช็คอินอย่างรวดเร็ว การอัปเดตโครงการ และการสนทนาของทีมไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความยาวๆ เสมอไป ข้อความเสียงใน Slack มอบวิธีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น
ฟีเจอร์ Huddlesช่วยให้การสื่อสารในที่ทำงานเป็นเรื่องง่ายและกลายเป็นวิธีที่รวดเร็วในการแทนที่การประชุมที่ไม่จำเป็น แทนที่จะต้องจัดการกับเธรด Slack ที่ยาวเหยียด ทีมงานสามารถส่งอัปเดตเสียงสั้น ๆ และรักษาความต่อเนื่องของการทำงานได้
ด้วยการผสานการทำงานสำหรับการจัดการโครงการ การแบ่งปันเอกสาร และระบบอัตโนมัติ Slack จึงเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการส่งข้อความเสียง มันช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน ตั้งแต่การประชุมประจำวัน รายชื่อผู้ติดต่อ ไปจนถึงการอัปเดตโครงการเร่งด่วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ส่งข้อความเสียงที่ถูกถอดความและค้นหาได้โดยอัตโนมัติ
- ตอบกลับข้อความเสียงด้วยอีโมจิแทนการพิมพ์ตอบ
- แชร์ข้อความเสียงข้ามหลายช่องทางและข้อความส่วนตัว
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อการอัตโนมัติด้วยเสียงขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Slack
- ไม่มีระบบถอดเสียงหรือแก้ไขข้อความเสียงในตัว
- การรวมกลุ่มย่อยอาจรบกวนการทำงานที่ต้องการสมาธิหากใช้มากเกินไป
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 34,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันมีประโยชน์มากและจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางลัดและการแจ้งเตือนนั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ การเชื่อมต่อและฟีเจอร์ API ก็มีประโยชน์เช่นกัน
มันมีประโยชน์มากและจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางลัดและการแจ้งเตือนนั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ การเชื่อมต่อและฟีเจอร์ API ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แอปส่งข้อความเสียงที่มีฟีเจอร์ถอดเสียงเพื่อแปลงคำพูดเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา
3. WhatsApp (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความเสียงส่วนบุคคลและธุรกิจ)
ข้อความเสียงใน WhatsAppเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอีเมล ช่วยให้ผู้ใช้ส่งการอัปเดตอย่างรวดเร็ว คำอธิบายยาว หรือแม้แต่การแสดงอารมณ์ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการพิมพ์บนแป้นพิมพ์
การควบคุมความเร็วการเล่นซ้ำทำให้ข้อความยาวๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น และการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของแอปช่วยให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัว
สำหรับธุรกิจ WhatsApp Business เพิ่มเครื่องมือสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงการตอบกลับอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับระบบ CRM การรองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์ทำให้ข้อความสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อป ลดความยุ่งยากในการสลับอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- ลบข้อความเสียงที่ส่งไปแล้วสำหรับทุกคน
- ฟังข้อความเสียงที่ความเร็ว 1.5 เท่า หรือ 2 เท่า
- ฟังตัวอย่างข้อความเสียงก่อนส่ง
- บันทึกเสียงแบบไม่ต้องถือปุ่ม
- ส่งต่อข้อความเสียงโดยไม่สูญเสียคุณภาพ
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- ไม่มีระบบถอดเสียงในตัวสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ
- ข้อความเสียงขนาดใหญ่ใช้พื้นที่จัดเก็บ
ราคาของ WhatsApp
- ฟรี
- WhatsApp Business API: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ WhatsApp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง WhatsApp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
คุณสามารถทำการเชื่อมต่อเสียงและข้อความอย่างรวดเร็วกับผู้อื่นได้ทั้งเพื่อธุรกิจและส่วนตัว พร้อมการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นวิธีที่ดีสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้งานง่ายมาก
คุณสามารถทำการเชื่อมต่อเสียงและข้อความอย่างรวดเร็วกับผู้อื่นได้ทั้งเพื่อธุรกิจและส่วนตัว พร้อมการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นวิธีที่ดีสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้งานง่ายมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: WhatsApp vs. Google Messages: แอปแชทไหนดีกว่ากัน?
👀 คุณรู้หรือไม่?30% ของชาวอเมริกันใช้บันทึกเสียงเป็นประจำทุกสัปดาห์
4. Telegram (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความเสียงที่ปลอดภัยและขนาดใหญ่)
ข้อความเสียงยาว ๆ มักทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์เต็ม แต่ Telegram แก้ปัญหานี้โดยการเก็บไว้ในคลาวด์
นี่ทำให้การเข้าถึงข้อความเสียงจากอุปกรณ์ใด ๆ ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลหมด สำหรับการหารือในกลุ่ม ฟังก์ชันแชทเสียงของ Telegram ทำงานเหมือนฟอรัมเสียงสด ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมและออกจากห้องได้โดยไม่ต้องเริ่มการโทรอย่างเป็นทางการ
แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่มองหาทางเลือกแทนแอปส่งข้อความหลัก โดยเฉพาะสำหรับชุมชนขนาดใหญ่และการสนทนาสาธารณะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- กำหนดเวลาข้อความเสียงโดยใช้บอท
- แก้ไขข้อความเสียงที่ส่งด้วยบอทแปลงเสียงเป็นข้อความ
- ส่งข้อความเสียงที่ลบตัวเองในแชทลับ
- หยุดชั่วคราวและเริ่มบันทึกเสียงอีกครั้งก่อนส่ง
- เล่นข้อความเสียงนอกแชทด้วยการเล่นแบบลอย
- ข้อความปลอดภัยด้วยการแชทลับที่เข้ารหัส
ข้อจำกัดของ Telegram
- ไม่เป็นที่นิยมสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
- ไม่มีระบบถอดเสียงข้อความเสียงในตัว
ราคาของ Telegram
- ฟรี
- Telegram Premium: ราคาพิเศษ (ขึ้นอยู่กับสถานที่)
คะแนนและรีวิว Telegram
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Telegram อย่างไร?
การใช้งานที่ง่ายดาย! ดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายมาก คล้ายกับแอปส่งข้อความอื่นๆ แต่คุณสามารถสร้างกลุ่มที่ดูได้เท่านั้นและค้นหากลุ่มที่จะเข้าร่วมได้ ซึ่งฉันชอบมาก เป็นแอปที่ปลอดภัยดีและฉันชอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์วิดีโอ/รูปภาพ บันทึกเสียง การแสดงความรู้สึกต่อข้อความ และการแชร์ไฟล์
การใช้งานที่ง่ายดาย! ดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายมาก คล้ายกับแอปส่งข้อความอื่นๆ แต่คุณสามารถสร้างกลุ่มที่ดูได้เท่านั้นและค้นหากลุ่มที่จะเข้าร่วมได้ ซึ่งฉันชอบมาก เป็นแอปที่ปลอดภัยดีและฉันชอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์วิดีโอ/รูปภาพ บันทึกเสียง การแสดงความรู้สึกต่อข้อความ และการแชร์ไฟล์
📖 อ่านเพิ่มเติม:การสื่อสารทางการกับการสื่อสารไม่เป็นทางการ: ความแตกต่าง ความคล้ายคลึง และเคล็ดลับในการพัฒนา
5. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนและการส่งข้อความเสียงในเกม)
ไม่ใช่ทุกการสนทนาที่ต้องเริ่มต้นด้วยการโทรศัพท์. ช่องเสียงของ Discord ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมและออกจากบทสนทนาได้โดยใช้ข้อความเสียงแบบไม่ต้องโทรเข้า.
มีประโยชน์สำหรับชุมชน กลุ่มเล่นเกม และการเรียน ทำให้การสื่อสารเป็นธรรมชาติและไม่ถูกขัดจังหวะ สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ข้อความเสียงใน DM เป็นวิธีที่ง่ายในการแบ่งปันความคิดโดยไม่ต้องพิมพ์ ฟังก์ชันกดพูดช่วยกรองเสียงรบกวนพื้นหลัง ทำให้การสนทนาชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- เข้าร่วมช่องเสียงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องทำการโทรอย่างเป็นทางการ
- ส่งข้อความเสียงใน DM เพื่ออัปเดตงานอย่างรวดเร็วและไม่พร้อมกัน
- สตรีมไฟล์เสียงคุณภาพสูงด้วยความหน่วงต่ำ
- สลับการใช้งานระหว่างโหมดกดพูดและไมโครโฟนเปิดได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกการสนทนาในช่องเสียงด้วยบอท
- เปิดใช้งานการลดเสียงรบกวนเพื่อลดเสียงพื้นหลัง
ข้อจำกัดของ Discord
- ขาดคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับธุรกิจ เช่น การจัดการงานที่มีโครงสร้าง
- ไม่มีการถอดเสียงสำหรับข้อความเสียง
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2. 99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับ Discord คุณสมบัติที่น่าดึงดูดที่สุดคือการสื่อสารที่ราบรื่นกับผู้คนจากทุกที่ทั่วโลก และการแชร์และจัดเก็บสื่อข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับ Discord คุณสมบัติที่น่าดึงดูดที่สุดคือการสื่อสารที่ราบรื่นกับผู้คนจากทุกที่ทั่วโลก และการแชร์และจัดเก็บสื่อข้ามอุปกรณ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:FBI แนะนำให้ใช้แอปส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสสำหรับการโทรและส่งข้อความเพื่อป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ โดยเน้นย้ำว่า "การเข้ารหัสคือเพื่อนของคุณ" ในการปกป้องการสื่อสารส่วนบุคคล
📖 อ่านเพิ่มเติม:Discord vs. WhatsApp: แอปส่งข้อความไหนดีกว่าสำหรับการทำงาน?
6. Google Voice (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงสำหรับธุรกิจและส่วนบุคคล)
การจัดการหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องสลับระหว่างการโทรงานและการโทรส่วนตัว Google Voice ช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการให้หมายเลขเดียวที่สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
มันไม่ใช่แค่แอปโทรออกธรรมดา แต่ยังมีบริการถอดเสียงข้อความเสียงเป็นข้อความอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ข้อความถูกแปลงเป็นข้อความทันที ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบขณะเดินทาง
สำหรับธุรกิจ ระบบนี้สามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Gmail, Calendar และ Drive อยู่แล้ว ฟีเจอร์การกรองสแปมยังช่วยป้องกันสายโทรอัตโนมัติที่ไม่ต้องการได้ ในขณะที่การโอนสายช่วยให้ข้อความสำคัญถูกส่งถึงผู้รับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Voice
- ส่งต่อข้อความเสียงไปยังอีเมลของคุณ
- ซิงค์ข้อความเสียงข้ามหลายอุปกรณ์
- โทรหมายเลขต่างประเทศในอัตราที่ต่ำกว่าได้โดยตรงจากแอป
- ส่งข้อความเสียงแบบไม่โทรเข้าเครื่อง
- เข้าถึงข้อความเสียงจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Google Voice
- มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่เลือกเท่านั้น
- ต้องใช้บัญชี Google เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
ราคาของ Google Voice
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $20/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน)
- พรีเมียม: $30/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน)
คะแนนและรีวิว Google Voice
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Voice อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ทำให้การโทรระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ชอบที่มีที่สำหรับรับข้อความ SMS และข้อความเสียงที่ถอดเป็นข้อความ
ทำให้การโทรระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ชอบที่มีที่สำหรับรับข้อความ SMS และข้อความเสียงที่ถอดเป็นข้อความ
🧠 คำแนะนำที่เป็นมิตร: บันทึกเสียงสามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและเชื่อมโยงระหว่างบุคคลได้ ต่างจากข้อความตัวอักษร การได้ยินเสียงของใครบางคนสามารถสื่อถึงอารมณ์และความละเอียดอ่อน ทำให้การสื่อสารเป็นส่วนตัวและจริงใจมากขึ้น
7. Apple iMessage (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่มีระบบส่งข้อความเสียงในตัว)
การพิมพ์บนหน้าจอไม่ใช่เรื่องสะดวกเสมอไป ดังนั้นฟีเจอร์ข้อความเสียงใน iMessage ของ Apple จึงเหมาะสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและส่งข้อความเสียงได้โดยตรงในแชทโดยไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่น ข้อความจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด ช่วยรักษากล่องข้อความให้สะอาดและไม่รก
ระบบนิเวศที่แน่นหนาของ Apple ทำให้ข้อความเสียงสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายระหว่าง iPhone, iPad และ Mac อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อความเสียงถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ผู้ใช้ Android จึงไม่สามารถรับข้อความเสียงในรูปแบบเดียวกันได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้ามแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple iMessage
- ส่งข้อความได้ทันทีในที่ทำงานโดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม
- เข้ารหัสข้อความเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
- เล่นข้อความเสียงด้วยความเร็ว 2 เท่า
- แตะที่ข้อความเสียงพร้อมปฏิกิริยาอีโมจิอย่างรวดเร็ว
- ทำลายข้อความเสียงหลังจากเวลาที่กำหนดเพื่อความเป็นส่วนตัว
- บันทึกข้อความเสียงโดยไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์
ข้อจำกัดของ Apple iMessage
- ใช้งานได้เฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น
- ไม่มีการถอดเสียงสำหรับข้อความเสียง
ราคา iMessage ของ Apple
- ฟรี (ติดตั้งมาในตัวอุปกรณ์ iOS)
คะแนนและรีวิวของ iMessage จาก Apple
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
8. Signal (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความเสียงที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง Signal มอบประสบการณ์การส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่ง ทุกข้อความ รวมถึงข้อความเสียง จะถูกเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ทำให้มีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับแอปทั่วไป Signal ไม่เก็บข้อมูลเมตา ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลดรอยเท้าดิจิทัลของตนเอง
ลักษณะโอเพนซอร์สของแอปหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสามารถตรวจสอบโค้ดได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงด้านความเป็นส่วนตัว แม้ว่าจะขาดความเงางามบางอย่างเมื่อเทียบกับแอปเชิงพาณิชย์ แต่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ
- ลบข้อความโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าแชทแบบหายเอง
- บล็อกภาพหน้าจอในแชทส่วนตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ไม่มีโฆษณา ไม่มีตัวติดตามหรือการเก็บข้อมูล
- ตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งด้วยหมายเลขความปลอดภัย
- ปิดการแจ้งเตือนการอ่านสำหรับข้อความเสียง
- บล็อกข้อความเสียงที่ไม่ต้องการด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของสัญญาณ
- ไม่มีระบบสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ทำให้การกู้คืนข้อมูลทำได้ยาก
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปหลัก
การกำหนดราคาสัญญาณ
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวสัญญาณ
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Signal อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Signal เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาอย่างปลอดภัยกับลูกค้าของเรา แอปพลิเคชันนี้ต้องการรหัส PIN ทุกครั้งที่เราเข้าสู่ระบบ ซึ่งช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แชทที่หายไป ซึ่งจะลบแชททันทีหลังจากที่ถูกดูแล้ว โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมาก
Signal เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาอย่างปลอดภัยกับลูกค้าของเรา แอปพลิเคชันนี้ต้องการรหัส PIN ทุกครั้งที่เราเข้าสู่ระบบ ซึ่งช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แชทที่หายไป ซึ่งจะลบแชททันทีหลังจากที่ถูกดูแล้ว โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมาก
9. Voxer (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความเสียงแบบวิทยุสื่อสาร)
ต้องการให้การสนทนาของคุณรู้สึกเหมือนเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องโทรศัพท์หรือไม่? Voxer ช่วยเชื่อมช่องว่างนั้นด้วยการให้บริการส่งข้อความเสียงแบบกดพูด ซึ่งจำลองประสบการณ์การใช้วิทยุสื่อสารแบบวอล์คกี้-ทอล์คกี้
สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานภาคสนาม เช่น ทีมงานก่อสร้าง ผู้ประสานงานกิจกรรม หรือทีมโลจิสติกส์ ที่ต้องการการสื่อสารแบบโต้ตอบอย่างรวดเร็ว
ไม่เหมือนกับข้อความเสียงแบบดั้งเดิม ข้อความของ Voxer สามารถเล่นสดหรือบันทึกไว้เพื่อฟังภายหลังได้ มอบความยืดหยุ่นตามความเร่งด่วน แอปนี้ยังให้การสื่อสารแบบเข้ารหัสสำหรับทีมในธุรกิจที่ต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Voxer
- ถอดเสียงข้อความเสียงเป็นข้อความด้วยแผนชำระเงิน
- สร้างหัวข้อข้อความเสียงสำหรับการสนทนากลุ่ม
- เรียกคืนและลบข้อความเสียงที่ส่งแล้ว
- ส่งข้อความเสียงคุณภาพสูงแม้ในขณะเชื่อมต่อช้า
ข้อจำกัดของ Voxer
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
- มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับการสื่อสารที่มีโครงสร้างและเป็นข้อความ
ราคาของ Voxer
- ส่วนตัว: ฟรี
- ข้อดี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Voxer
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Voxer อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบความง่ายในการบันทึกเสียงโน้ต จากนั้นทีม Vox จะถอดเสียงข้อความของฉันเป็นข้อความตัวอักษร ฟีเจอร์นี้ทำให้ง่ายสำหรับคนที่กำลังเดินอยู่ในสนามและต้องให้ความสนใจกับทิศทางที่กำลังเดินไป ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความปลอดภัยได้
ฉันชอบความง่ายในการบันทึกเสียงโน้ต จากนั้นทีม Vox จะถอดเสียงข้อความของฉันเป็นข้อความตัวอักษร ฟีเจอร์นี้ทำให้ง่ายสำหรับคนที่กำลังเดินอยู่ในสนามและต้องให้ความสนใจกับทิศทางที่กำลังเดินไป ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความปลอดภัยได้
👀 คุณรู้หรือไม่? แอปวอล์กกี้ทอล์กี้ยอดนิยมVoxer ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความต้องการในการสื่อสารทางทหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง Tom Katis ซึ่งเป็นอดีตจ่าสิบเอกฝ่ายสื่อสารของหน่วยรบพิเศษกองทัพสหรัฐฯ ได้พัฒนา Voxer ขึ้นมาหลังจากประสบปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างปฏิบัติหน้าที่
10. Speechify (ดีที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นข้อความเสียง)
การฟังแทนการอ่านสามารถเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีตารางงานยุ่ง Speechify เปลี่ยนข้อความที่เขียนให้กลายเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ ทำให้ง่ายต่อการรับข้อมูลจากเอกสารยาว อีเมล หรือบันทึกต่างๆ เป็นข้อความเสียง ไม่ว่าจะใช้เพื่อความสะดวกหรือการเข้าถึง มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้มือ
แอปนี้รองรับหลายภาษาและสามารถปรับความเร็วในการเล่นเสียงได้ ทำให้เหมาะสำหรับมืออาชีพ นักเรียน และทุกคนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านเสียง
แม้ว่าจะถูกออกแบบมาให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงที่ดีที่สุด แต่ผู้ใช้ยังสามารถสร้างและแชร์การบันทึกเสียงสำหรับรายงานที่มีรายละเอียดได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechify
- ไฮไลต์ข้อความขณะอ่านออกเสียงเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- ปรับใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากกว่า 200 เสียงในกว่า 60 ภาษา
- ผสานการทำงานกับไฟล์ PDF, หน้าเว็บ และอีเมลเพื่อการแปลงเสียงที่ราบรื่น
- ปรับระดับเสียงและความถี่เพื่อให้ประสบการณ์การฟังเป็นส่วนตัว
- นำเข้าข้อความจากเว็บเพจ เอกสาร และแอป
ข้อจำกัดของ Speechify
- เสียงคุณภาพสูงขึ้นต้องการแผนชำระเงิน
- การออกเสียงผิดเป็นครั้งคราวในคำที่ซับซ้อน
ราคาของ Speechify
- จำกัด: ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Speechify
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่า 42% ของทีมใช้คลิปบันทึก (21%) หรือเครื่องมือการจัดการโครงการ (21%) สำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน แต่เครื่องมือเหล่านี้อาจต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม การสมัครสมาชิกแยกต่างหาก การเข้าสู่ระบบ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUp ทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น เข้าถึงวิดีโอคลิป ข้อความเสียง กระบวนการทำงานของโครงการ เอกสารที่ทำงานร่วมกัน และ ผู้ช่วยจดบันทึก AI ในตัว— ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำไมต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการและข้อมูลที่กระจัดกระจาย เมื่อมีโซลูชันเดียวที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยได้?
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
11. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารเสียงและการทำงานร่วมกันในองค์กร)
การติดตามการสนทนาในที่ทำงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมขนาดใหญ่ Microsoft Teams มีฟีเจอร์การส่งข้อความเสียงในตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับข้อความเสียงภายในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้
นี่ช่วยลดข้อความยาว ๆ และทำให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้แอปแยกต่างหาก
เนื่องจาก Teams ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365 ข้อความเสียงสามารถแชร์ไปพร้อมกับเอกสาร บันทึกการประชุม และงานต่างๆ ได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- เข้าถึงบันทึกเสียงได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อความยืดหยุ่น
- ใช้ระบบความปลอดภัยระดับองค์กรสำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัส
- ถอดเสียงข้อความเสียงโดยอัตโนมัติในแชททีม
- ปักหมุดข้อความเสียงสำคัญเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- กรองข้อความเสียงตามคำสำคัญในถอดความ
- เชื่อมต่อกับ Outlook เพื่อส่งข้อความเสียงผ่านอีเมล
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- อาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติ
- ต้องใช้บัญชี Microsoft เพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
ทำให้การทำงานร่วมกันและการส่งข้อความเสียงเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp!
เครื่องมือส่งข้อความเสียงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าสมองของคุณกำลังจัดการทุกอย่างอย่างไร (และที่ไหน) หากคุณกำลังจัดการโครงการหลายอย่าง สนทนากับทีมระยะไกล และหลีกเลี่ยงกล่องจดหมายที่วุ่นวายอีกครั้ง ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
มันรวมการบันทึกเสียง, คลิป, และการจัดการงานไว้ในที่ทำงานอัจฉริยะเดียว—ไม่ต้องสลับแอปหรือตามหาข้อความที่หายไปอีกต่อไป คุณสามารถบันทึกการอัปเดต, ให้คำแนะนำ, หรือแค่คุยกันภายในงาน, เอกสาร, หรือความคิดเห็น
ClickUp Clips ทำให้การบันทึกเสียงอธิบายและดำเนินการต่อเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบสดหรือบันทึกไว้ล่วงหน้า เสียงของคุณจะยังคงอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้น—เป็นระเบียบ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีประโยชน์อย่างแท้จริง
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และสื่อสารกับทีมของคุณได้ดีขึ้น