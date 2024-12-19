บล็อก ClickUp
13 แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุด

19 ธันวาคม 2567

ด้วยความเสี่ยงมากมายในการสนทนาดิจิทัลของเรา ความจำเป็นในการใช้แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยจึงไม่เคยชัดเจนมากไปกว่านี้อีกแล้ว

เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ฟีเจอร์แชทเท่านั้น—แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเข้ารหัสข้อมูลอย่างแน่นหนาเพื่อให้มีเพียงคุณและผู้รับที่ตั้งใจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

มาสำรวจแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุดที่ คืนการควบคุมไว้ในมือคุณ 🛡️

คุณควรค้นหาอะไรในแอปพลิเคชันส่งข้อความที่ปลอดภัย?

เมื่อเลือกแพลตฟอร์มแชทที่ปลอดภัย ให้มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อรับประกันว่าการสื่อสารของคุณจะปลอดภัยและเป็นส่วนตัว:

  • การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: มองหาแอปที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคุณและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความทั้งหมดของคุณได้
  • การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน: ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันที่มีการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ข้อความที่ลบทิ้งอัตโนมัติ: เลือกแอปที่ให้คุณส่งข้อความที่หายไปหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยของการสนทนาของคุณเหลืออยู่
  • ไม่มีการบันทึกข้อมูล: ตรวจสอบแอปที่ไม่บันทึกข้อความของคุณหรือเก็บข้อมูลของคุณไว้ ให้คุณมั่นใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • การรองรับหลายแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เดสก์ท็อป พร้อมทั้งรักษาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกใช้แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

13 แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุด

ด้วยจำนวนแอปพลิเคชันส่งข้อความมากมายที่มีอยู่ การค้นหาแอปที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวอาจรู้สึกท่วมท้น

ไม่ว่าคุณจะพูดถึงรายละเอียดทางธุรกิจที่เป็นความลับหรือเพียงแค่ต้องการความสบายใจในการสื่อสารกับทีม การเลือกแอปที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

มาดูกันที่ 13 แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุด 👇

1. ClickUp (เครื่องมือสื่อสารแบบครบวงจรที่ดีที่สุด)

ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร—แต่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสื่อสารและการจัดการโครงการที่ราบรื่น

ไม่เหมือนกับแอปส่งข้อความธุรกิจแบบสแตนด์อโลน, ClickUp รวมแพลตฟอร์มการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมเข้ากับเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน—ClickUp Chat.

หมดไปแล้ววันที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ สูญเสียบริบท หรือคัดลอกและวางข้อมูล

ด้วย ClickUp Chat การสนทนาจะดำเนินไปพร้อมกับงานของคุณ ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันและลดความไร้ประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่มั่นใจว่าข้อความของคุณปลอดภัยและได้รับการปกป้อง

การติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตสั้น ๆ หรือการหารืออย่างละเอียด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และด้วย การสนทนาแบบมีหัวข้อ คุณสามารถติดตามทุกหัวข้อได้โดยไม่เสียบริบท

อะไรที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก? คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำได้ทันที เชื่อมโยงข้อความกับงาน สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากการสนทนา และมั่นใจได้ว่าทุกไอเดียที่ยอดเยี่ยมจะนำไปสู่ผลลัพธ์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

การแจ้งเตือนแบบรวมศูนย์ ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดต ในขณะที่ ฟีเจอร์ AI เช่น การสร้างงานอัตโนมัติและการสรุปข้อความ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น

แชทยังมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำให้แชทเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้ ทำให้การสนทนาของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสม

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: ใน ClickUp การทำให้แชทเป็นส่วนตัวจะตั้งค่า Space, Folder หรือ List ที่เกี่ยวข้องให้เป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติด้วย เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงสอดคล้องกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Assign Commentsช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการดำเนินการโดยการเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ แทนที่จะต้องพึ่งพาการติดตามหรือการเตือนความจำแยกต่างหาก คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรง ทำให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ

แนบคลิป ClickUp กับงานเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณเชื่อมโยงกับบริบทที่ถูกต้อง: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ClickUp Clipsเป็นซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแชร์คลิปเสียงและวิดีโอได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและมีชีวิตชีวามากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ: รวบรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว—รวมแชท งาน และโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทได้ง่าย
  • ผสานการทำงานกับงาน: เชื่อมโยงงานเข้ากับการสนทนาโดยตรง ลดความจำเป็นในการคัดลอกและวาง
  • ปรับแต่งการแจ้งเตือน: ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อลดการรบกวนและมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและการอัปเดตที่สำคัญ
  • ใช้ประโยชน์จากการอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI: รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยสรุปที่สร้างโดย AI ของบทสนทนาสำคัญที่คุณอาจพลาดไป
  • ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ: บันทึกและแชร์คลิปเสียงหรือวิดีโอภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่ออธิบายแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ หรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตในรูปแบบที่มีชีวิตชีวาและกระชับมากขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการ: กรองข้อความที่ได้รับมอบหมายใน FollowUps เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่ต้องการความสนใจของคุณและหลีกเลี่ยงการสูญเสียการติดตามการตัดสินใจที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
  • แอปพลิเคชันมือถือตอบสนองช้ากว่าบนเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. WhatsApp (แอปส่งข้อความฟรีที่ดีที่สุด)

WhatsApp: แอปส่งข้อความส่วนตัวที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
ผ่านทางResearchGate

WhatsApp เป็นแอปส่งข้อความที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก รองรับการส่งข้อความ, การแชร์มัลติมีเดีย, การโทรด้วยเสียง, และการโทรด้วยวิดีโอ. ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อป, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซิงค์แชทของตนได้อย่างง่ายดาย.

เมื่อรวมกับความง่ายในการใช้งานและฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแอปส่งข้อความเข้ารหัสนี้จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทั้งการสนทนาส่วนตัวและการพูดคุยเกี่ยวกับงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp

  • สร้างกลุ่มสนทนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมหลายคน
  • ตั้งค่าการอัปเดตสถานะที่หายไปหลังจาก 24 ชั่วโมงเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาต่างๆ กับผู้ติดต่อ
  • เข้ารหัสข้อความโดยใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย
  • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • ควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการการมองเห็นของรูปโปรไฟล์ สถานะ และข้อมูลการออนไลน์ครั้งล่าสุดของคุณ

ข้อจำกัดของ WhatsApp

  • ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดถูกจำกัดไว้ที่ 100MB ซึ่งจำกัดการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
  • ไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์หลายเครื่องพร้อมกันได้
  • การแชทกลุ่มมีขีดจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนขนาดใหญ่

ราคา WhatsApp

  • WhatsApp: ฟรี
  • WhatsApp Business: ฟรี

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน WhatsApp

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (15,865+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปฏิบัติตามมารยาทในการสนทนาในที่ทำงานโดยรักษาข้อความทั้งหมดให้มีความเป็นมืออาชีพ กระชับ และสุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์อีโมจิหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการมากเกินไป เว้นแต่จะเหมาะสมกับวัฒนธรรมของทีมคุณ

3. Threema (ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อความแบบไม่ระบุตัวตน)

Threema: แอปส่งข้อความเข้ารหัสสำหรับทีมทุกขนาด
ผ่านทางThreema

Threema เป็นแอปส่งข้อความที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความไม่เปิดเผยตัวตน ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าบัญชี แต่ใช้ Threema ID ที่เป็นเอกลักษณ์แทน

ด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและไม่พึ่งพาบริการคลาวด์ Threemaจึงรับประกันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในที่ทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Threema

  • เข้ารหัสข้อความเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ
  • ยืนยันตัวตนของผู้ติดต่อผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
  • ควบคุมการเข้าถึงสมุดที่อยู่ ซิงค์รายชื่อเฉพาะเมื่อต้องการ
  • จัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของคุณเอง หลีกเลี่ยงการพึ่งพาคลาวด์
  • เปิดใช้งานการแชทกลุ่มส่วนตัวที่ได้รับการปกป้องด้วยมาตรฐานการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Threema

  • ต้องชำระเงินครั้งเดียว ไม่เหมือนคู่แข่งที่ให้บริการฟรี
  • ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแอปส่งข้อความหลัก

ราคาของ Threema

Threema Work

  • จำเป็น: $2.00/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขั้นสูง: $2. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $3.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

Threema Broadcast

  • ออกอากาศ 15: $6.00/เดือน (ผู้รับ 15 คน)
  • Broadcast 50: $11.00/เดือน (ผู้รับ 50 ราย)
  • Broadcast 100: $19.00/เดือน (ผู้รับ 100 ราย)
  • Broadcast 500: $91.00/เดือน (ผู้รับ 500 ราย)
  • การกระจายสัญญาณ 1000: $170.00/เดือน (ผู้รับ 1000 ราย)
  • Broadcast Unlimited: $285.00/เดือน

คะแนนและรีวิว Threema

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของคุณเป็นประจำเพื่อจับสัญญาณการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อความที่ผิดปกติ

4. Signal (เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบโอเพนซอร์ส)

สัญญาณ: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านร้าน Snap

Signal เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก ใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารและเก็บข้อมูลเมตาดาตาให้น้อยที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่เปิดเผยตัวตน

เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีโค้ดแบบโอเพนซอร์สและยึดมั่นในความโปร่งใส

คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ

  • เข้ารหัสข้อความ, การโทรเสียง, และการโทรวิดีโอเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย
  • ตรวจสอบข้อมูลติดต่อผ่านหมายเลขความปลอดภัยเฉพาะ
  • เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับการสนทนาของคุณด้วยการสร้างและแชร์สติกเกอร์แบบกำหนดเองที่มีการเข้ารหัส
  • ใช้ข้อความที่หายไปเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
  • แบ่งปันโค้ดโอเพนซอร์สเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ

ข้อจำกัดของสัญญาณ

  • ไม่มีระบบสำรองข้อมูลในตัวหรือวิธีการที่ง่ายสำหรับการโอนประวัติการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
  • ไม่สามารถใช้บนหลายอุปกรณ์พร้อมกัน
  • ความนิยมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปกระแสหลัก ซึ่งอาจจำกัดการสื่อสารกับผู้อื่น

การกำหนดราคาสัญญาณ

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวสัญญาณ

  • G2: 4. 4/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปิดการดูตัวอย่างข้อความบนหน้าจอล็อกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือเมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่ได้ล็อก

5. Telegram (เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มและช่องขนาดใหญ่)

Telegram: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านทางThe Windows Club

Telegram เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความบนระบบคลาวด์ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ รองรับการแชทกลุ่มขนาดใหญ่ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการแชทลับ และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

เครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งของแอปและการเข้าถึงข้ามอุปกรณ์ทำให้แอปนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram

  • เป็นเจ้าภาพแชทกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 200,000 คน
  • ใช้แชทลับพร้อมข้อความที่ลบตัวเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • ล็อกแอปด้วยรหัส PIN หรือการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์
  • เชื่อมต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเพื่อเพิ่มความเป็นนิรนาม

ข้อจำกัดของ Telegram

  • ข้อความที่ลบทิ้งเองจะถูกจำกัดเฉพาะในแชทลับเท่านั้น
  • การสร้างบัญชีไม่ต้องการการยืนยัน ซึ่งอาจนำไปสู่บัญชีปลอม
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ทำให้ใช้งานได้ยากขึ้น

ราคาของ Telegram

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Telegram

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (6,315+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การสนทนาแบบสบายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยพูดคุยเรื่องเบาๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ เช่น งานอดิเรก เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือแผนการในวันหยุดสุดสัปดาห์ หลีกเลี่ยงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นที่ถกเถียง เพื่อรักษาบรรยากาศให้สดใสและเป็นมิตร

6. เมสเซนเจอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Facebook)

Facebook Messenger: แอปส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสที่ดีที่สุดด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
ผ่านทางTechCrunch

เมสเซนเจอร์, พัฒนาโดยเมตา, เป็นแอปส่งข้อความอเนกประสงค์ที่ให้การสื่อสารผ่านข้อความ, เสียง, และวิดีโอ. มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มได้.

แม้ว่า Messenger จะมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อความที่หายไปและเครื่องมือโต้ตอบได้ แต่โฆษณาและอินเทอร์เฟซที่รกอาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานลดลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Messenger

  • ซ่อนใบเสร็จการอ่านและดูข้อความโดยไม่แจ้งให้ผู้ส่งทราบ
  • ทำการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
  • ใช้ข้อความที่หายไปสำหรับการสนทนาส่วนตัว
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้รับการจดจำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชี
  • แก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วภายในระยะเวลา 15 นาที

ข้อจำกัดของเมสเซนเจอร์

  • รายงานปัญหาการจัดส่งหลังจากการอัปเดตการเข้ารหัส
  • ฟังก์ชันการแชทกลุ่มและการโทรวิดีโออาจไม่เหมาะกับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Messenger

  • ฟรี

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของเมสเซนเจอร์

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดเวลาตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ และใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น กระดานงานร่วมกันหรือแอปส่งข้อความ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ความคาดหวังที่ชัดเจนและการสื่อสารแบบเปิดกว้างจะช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สายไฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ)

Wire: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านสาย

Wire เป็นแอปส่งข้อความที่ปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร แอปส่งข้อความส่วนตัวนี้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพียงเล็กน้อยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานเท่านั้น

วิธีการเข้ารหัส, โปรโตคอลการขนส่งที่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ (SRTP) และความปลอดภัยของชั้นการขนส่งแบบดาต้าแกรม (DTLS) ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติเด่นของสายไฟ

  • เข้ารหัสข้อความ, การโทร, และไฟล์ทั้งหมดโดยใช้โปรโตคอล Proteus
  • กำหนดคีย์การเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละข้อความเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • โฮสต์การโทรกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 25 คน พร้อมการเข้ารหัสคุณภาพสูง
  • ข้อความทำลายตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ถูกเก็บไว้ถาวร
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของแอปผ่านการตรวจสอบสาธารณะของโค้ดโอเพนซอร์ส

ข้อจำกัดของสายไฟ

  • ไม่มี 2FA ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในแอปที่ปลอดภัยส่วนใหญ่
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบนระบบ Android มีรายงานบ่อยครั้ง
  • ออกแบบมาเพื่อธุรกิจเป็นหลัก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

ราคาสายไฟ

  • ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
  • สายสำหรับองค์กร: $9.45/เดือนต่อผู้ใช้
  • สายไฟภายในสถานที่: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวสายไฟ

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)

8. เซสชัน (เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบกระจายศูนย์)

เซสชั่น: แอปพลิเคชันส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านทางIt's FOSS

Session เป็นแอปส่งข้อความที่เน้นความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ ซึ่งกำจัดเซิร์ฟเวอร์กลางที่อาจทำให้ข้อมูลของผู้ใช้ถูกบุกรุก

การรักษาความเป็นนิรนามของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย Session IDs ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งแทนที่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อต่ำหรือถูกจำกัด

คุณสมบัติเด่นของเซสชัน

  • เพิ่มความเป็นนิรนามผ่านการส่งข้อความแบบเข้ารหัสผ่านหลายโหนดด้วยระบบเส้นทางแบบหัวหอม
  • ตั้งค่าบัญชีโดยไม่ต้องแชร์หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
  • ส่งข้อความเสียงที่ปลอดภัยเมื่อข้อความไม่เพียงพอ
  • ดำเนินการบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์เพื่อลดความเสี่ยงของการละเมิดหรือความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์
  • ป้องกันการติดตามข้อมูลเมตาและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัดของเซสชัน

  • เวลาการส่งข้อความที่ช้าอาจขัดขวางการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • ไม่รองรับการโทรผ่านวิดีโอหรือฟีเจอร์มัลติมีเดียขั้นสูง

ราคาเซสชั่น

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวเซสชัน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งเสียงแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับแชทที่มีความอ่อนไหว เพื่อระบุข้อความได้อย่างแนบเนียนโดยไม่เปิดเผยเนื้อหาให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ทราบ

9. เส้น (ดีที่สุดสำหรับการรวมตัวทางสังคม)

ไลน์: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านทางไลน์

ไลน์เป็นแอปส่งข้อความที่มีฟีเจอร์หลากหลายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นและตลาดเอเชียอื่น ๆ

นอกเหนือจากการส่งข้อความแล้ว Line ยังผสานรวมฟังก์ชันทางสังคม การช้อปปิ้ง และความบันเทิง ทำให้ Line เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน Line รองรับการส่งข้อความที่มีการเข้ารหัส และการโทรกลุ่มคุณภาพสูง ทำให้ Line เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่นของไลน์

  • ใช้การเข้ารหัสแบบ Letter Sealing เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อความและการโทร
  • จัดการแชทกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 500 คนได้อย่างง่ายดาย
  • เปิดใช้งานการโทรเสียงและวิดีโอฟรีไม่จำกัด แม้แต่สำหรับกลุ่มใหญ่
  • ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อบล็อกผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือจำกัดการเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณ
  • ปกป้องการสนทนาของคุณด้วยฟีเจอร์ล็อกแอป เช่น รหัสผ่าน

ข้อจำกัดของบรรทัด

  • ไม่รองรับการย้ายประวัติการแชทระหว่างอุปกรณ์ iOS และ Android
  • ถูกวิจารณ์เรื่องการเซ็นเซอร์เนื้อหาในบางภูมิภาค
  • ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน

การกำหนดราคาต่อแถว

  • ฟรี

คะแนนรีวิวและความคิดเห็น

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. iMessage (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple)

iMessage: หนึ่งในแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุด
ผ่านทางApple

iMessage คือแอปส่งข้อความที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple ซึ่งสามารถใช้ได้บน iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch โดยผสานการทำงานกับ SMS อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ iOS ได้

ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและการเข้ารหัสแบบครบวงจร iMessage จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iMessage

  • แก้ไขข้อความที่ส่งล่าสุดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  • ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับข้อความของคุณ
  • เข้าถึงข้อมูลการติดตามเที่ยวบินหรือการจัดส่งได้โดยตรงในแชท
  • ใช้การแชทกลุ่มพร้อมการแจ้งเตือนการส่งและการอ่านเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
  • ปกป้องข้อความด้วยกุญแจการเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ iMessage

  • เฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น จำกัดการสื่อสารกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ iOS
  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น ธีม

ราคา iMessage

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว iMessage

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. ฝุ่น (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความชั่วคราว)

Dust: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านทางฝุ่น

Dust เป็นแอปส่งข้อความที่เน้นความเป็นส่วนตัว โดยให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลด้วยการลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจากอ่านแล้วไม่นาน

มันป้องกันการจับภาพหน้าจอและแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีการพยายามจับภาพการสนทนา ทำให้มีความปลอดภัยสูงสำหรับการสนทนาที่ละเอียดอ่อน

คุณสมบัติเด่นของฝุ่น

  • ลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจากอ่านแล้ว โดยทั่วไปภายใน 100 วินาที
  • แจ้งเตือนผู้ใช้หากมีผู้พยายามถ่ายภาพหน้าจอของบทสนทนา
  • ส่งข้อความกระจายเสียงไปยังผู้ติดต่อหลายคนเป็นการส่วนตัว
  • เชื่อมต่อกับเพื่อนอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลติดต่อ
  • ปรับแต่งโปรไฟล์ด้วยประวัติและรูปภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับคุณ

ข้อจำกัดของฝุ่น

  • ไม่รองรับการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
  • ฐานผู้ใช้ที่จำกัดอาจจำกัดการสื่อสารกับผู้ติดต่อ

การกำหนดราคาฝุ่น

  • ฟรี

ระดับการป้องกันฝุ่นและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

⚡ คลังแม่แบบ: การสร้างแผนการสื่อสารอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นลองใช้แม่แบบแผนการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

12. Briar (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความแบบออฟไลน์)

Briar: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านทางBriar

Briar เป็นแอปส่งข้อความแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ปลอดภัย ออกแบบมาสำหรับนักเคลื่อนไหว นักข่าว และผู้ใช้ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่ำ

มันไม่พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลาง แต่ทำการซิงค์ข้อความที่ถูกเข้ารหัสผ่าน Bluetooth, Wi-Fi, หรือ Tor แทน โครงสร้างแบบกระจายศูนย์นี้ทำให้การสื่อสารเป็นส่วนตัวได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติเด่นของ Briar

  • ขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงกระจายศูนย์
  • เข้ารหัสและจัดเก็บข้อความไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • ป้องกันการแอบอ้างโดยกำหนดให้ต้องเพิ่มการติดต่อด้วยตนเองผ่านรหัส QR หรือลิงก์
  • เปิดใช้งานการแชทกลุ่มที่ปลอดภัยและฟอรัมสาธารณะสำหรับการอภิปรายร่วมกัน
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดหรือไม่มีเลย

ข้อจำกัดของ Briar

  • ไม่รองรับการสำรองข้อมูลหรือการย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
  • การสื่อสารแบบเพียร์ทูเพียร์สามารถทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นกว่าแอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์
  • ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบน Android เท่านั้น ยังไม่มีแผนรองรับ iOS

ราคา Briar

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Briar

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. Google Messages (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม RCS)

Google Messages: แอปส่งข้อความที่ปลอดภัย
ผ่านทางYahoo

Google Messages เป็นแอปส่งข้อความเริ่มต้นสำหรับโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ โดยให้บริการ SMS, MMS และการผสานรวมบริการสื่อสารแบบสมบูรณ์ (RCS) เพื่อเพิ่มฟีเจอร์การใช้งาน มีฟังก์ชันตอบกลับอัจฉริยะ การแชร์สื่อ และการผสานรวมกับบริการของ Google เช่น ปฏิทินและรูปภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความหลากหลายสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Messages

  • ถอดเสียงข้อความเสียงเพื่อการอ่านที่ง่ายขึ้น ช่วยให้ติดตามบทสนทนาได้อย่างสะดวก
  • กำหนดเวลาข้อความเพื่อส่งในภายหลัง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทันท่วงทีสำหรับการแจ้งเตือนหรือการอัปเดต
  • แชร์ลิงก์และสร้างกิจกรรมผ่านการผสานรวม Google Calendar อย่างราบรื่น
  • ส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์โดยใช้เวอร์ชันเว็บของแอป

ข้อจำกัดของ Google Messages

  • ความสามารถในการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ iPhone ได้จำกัด
  • คุณสมบัติอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งข้อความและขนาดของกลุ่มแชท

ราคาของ Google Messages

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Messages

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อติดตั้งแอปส่งข้อความใหม่ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่แอปขอและอนุญาตเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปเท่านั้น

ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วย ClickUp

การเลือกแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยเหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการปกป้องการสนทนาส่วนตัวและเรื่องงานของคุณ ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องมือที่รักษาความปลอดภัยในการแชทของคุณและรองรับความต้องการเฉพาะของคุณ

หากคุณกำลังมองหาอะไรมากกว่าแค่แอปส่งข้อความ ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ มันรวมการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ปลอดภัยเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และเก็บรักษาการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความอื่นๆ ให้รวมศูนย์การทำงานของคุณไว้ใน Chat เพื่อรักษาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและจัดระเบียบโครงการได้อย่างเป็นระบบ

ทำไมต้องยอมรับสิ่งน้อยลง เมื่อคุณสามารถปลอดภัยได้กับ ClickUp?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!