ด้วยความเสี่ยงมากมายในการสนทนาดิจิทัลของเรา ความจำเป็นในการใช้แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยจึงไม่เคยชัดเจนมากไปกว่านี้อีกแล้ว
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ฟีเจอร์แชทเท่านั้น—แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเข้ารหัสข้อมูลอย่างแน่นหนาเพื่อให้มีเพียงคุณและผู้รับที่ตั้งใจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
มาสำรวจแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุดที่ คืนการควบคุมไว้ในมือคุณ 🛡️
คุณควรค้นหาอะไรในแอปพลิเคชันส่งข้อความที่ปลอดภัย?
เมื่อเลือกแพลตฟอร์มแชทที่ปลอดภัย ให้มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อรับประกันว่าการสื่อสารของคุณจะปลอดภัยและเป็นส่วนตัว:
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: มองหาแอปที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคุณและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความทั้งหมดของคุณได้
- การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน: ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันที่มีการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อความที่ลบทิ้งอัตโนมัติ: เลือกแอปที่ให้คุณส่งข้อความที่หายไปหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยของการสนทนาของคุณเหลืออยู่
- ไม่มีการบันทึกข้อมูล: ตรวจสอบแอปที่ไม่บันทึกข้อความของคุณหรือเก็บข้อมูลของคุณไว้ ให้คุณมั่นใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ
- การรองรับหลายแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เดสก์ท็อป พร้อมทั้งรักษาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกใช้แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
13 แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุด
ด้วยจำนวนแอปพลิเคชันส่งข้อความมากมายที่มีอยู่ การค้นหาแอปที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวอาจรู้สึกท่วมท้น
ไม่ว่าคุณจะพูดถึงรายละเอียดทางธุรกิจที่เป็นความลับหรือเพียงแค่ต้องการความสบายใจในการสื่อสารกับทีม การเลือกแอปที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
มาดูกันที่ 13 แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุด 👇
1. ClickUp (เครื่องมือสื่อสารแบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร—แต่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสื่อสารและการจัดการโครงการที่ราบรื่น
ไม่เหมือนกับแอปส่งข้อความธุรกิจแบบสแตนด์อโลน, ClickUp รวมแพลตฟอร์มการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมเข้ากับเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน—ClickUp Chat.
หมดไปแล้ววันที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ สูญเสียบริบท หรือคัดลอกและวางข้อมูล
ด้วย ClickUp Chat การสนทนาจะดำเนินไปพร้อมกับงานของคุณ ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันและลดความไร้ประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่มั่นใจว่าข้อความของคุณปลอดภัยและได้รับการปกป้อง
การติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตสั้น ๆ หรือการหารืออย่างละเอียด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และด้วย การสนทนาแบบมีหัวข้อ คุณสามารถติดตามทุกหัวข้อได้โดยไม่เสียบริบท
อะไรที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก? คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำได้ทันที เชื่อมโยงข้อความกับงาน สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากการสนทนา และมั่นใจได้ว่าทุกไอเดียที่ยอดเยี่ยมจะนำไปสู่ผลลัพธ์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
การแจ้งเตือนแบบรวมศูนย์ ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดต ในขณะที่ ฟีเจอร์ AI เช่น การสร้างงานอัตโนมัติและการสรุปข้อความ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น
แชทยังมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำให้แชทเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้ ทำให้การสนทนาของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสม
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: ใน ClickUp การทำให้แชทเป็นส่วนตัวจะตั้งค่า Space, Folder หรือ List ที่เกี่ยวข้องให้เป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติด้วย เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงสอดคล้องกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Assign Commentsช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการดำเนินการโดยการเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ แทนที่จะต้องพึ่งพาการติดตามหรือการเตือนความจำแยกต่างหาก คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรง ทำให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ
ClickUp Clipsเป็นซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแชร์คลิปเสียงและวิดีโอได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและมีชีวิตชีวามากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ: รวบรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว—รวมแชท งาน และโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทได้ง่าย
- ผสานการทำงานกับงาน: เชื่อมโยงงานเข้ากับการสนทนาโดยตรง ลดความจำเป็นในการคัดลอกและวาง
- ปรับแต่งการแจ้งเตือน: ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อลดการรบกวนและมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและการอัปเดตที่สำคัญ
- ใช้ประโยชน์จากการอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI: รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยสรุปที่สร้างโดย AI ของบทสนทนาสำคัญที่คุณอาจพลาดไป
- ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ: บันทึกและแชร์คลิปเสียงหรือวิดีโอภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่ออธิบายแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ หรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตในรูปแบบที่มีชีวิตชีวาและกระชับมากขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการ: กรองข้อความที่ได้รับมอบหมายใน FollowUps เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่ต้องการความสนใจของคุณและหลีกเลี่ยงการสูญเสียการติดตามการตัดสินใจที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- แอปพลิเคชันมือถือตอบสนองช้ากว่าบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: แชทไม่ทำงาน เรากำลังแก้ไขอยู่
2. WhatsApp (แอปส่งข้อความฟรีที่ดีที่สุด)
WhatsApp เป็นแอปส่งข้อความที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก รองรับการส่งข้อความ, การแชร์มัลติมีเดีย, การโทรด้วยเสียง, และการโทรด้วยวิดีโอ. ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อป, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซิงค์แชทของตนได้อย่างง่ายดาย.
เมื่อรวมกับความง่ายในการใช้งานและฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแอปส่งข้อความเข้ารหัสนี้จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทั้งการสนทนาส่วนตัวและการพูดคุยเกี่ยวกับงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- สร้างกลุ่มสนทนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมหลายคน
- ตั้งค่าการอัปเดตสถานะที่หายไปหลังจาก 24 ชั่วโมงเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาต่างๆ กับผู้ติดต่อ
- เข้ารหัสข้อความโดยใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย
- เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการการมองเห็นของรูปโปรไฟล์ สถานะ และข้อมูลการออนไลน์ครั้งล่าสุดของคุณ
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดถูกจำกัดไว้ที่ 100MB ซึ่งจำกัดการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
- ไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์หลายเครื่องพร้อมกันได้
- การแชทกลุ่มมีขีดจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนขนาดใหญ่
ราคา WhatsApp
- WhatsApp: ฟรี
- WhatsApp Business: ฟรี
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน WhatsApp
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (15,865+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปฏิบัติตามมารยาทในการสนทนาในที่ทำงานโดยรักษาข้อความทั้งหมดให้มีความเป็นมืออาชีพ กระชับ และสุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์อีโมจิหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการมากเกินไป เว้นแต่จะเหมาะสมกับวัฒนธรรมของทีมคุณ
3. Threema (ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อความแบบไม่ระบุตัวตน)
Threema เป็นแอปส่งข้อความที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความไม่เปิดเผยตัวตน ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าบัญชี แต่ใช้ Threema ID ที่เป็นเอกลักษณ์แทน
ด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและไม่พึ่งพาบริการคลาวด์ Threemaจึงรับประกันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในที่ทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Threema
- เข้ารหัสข้อความเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ
- ยืนยันตัวตนของผู้ติดต่อผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
- ควบคุมการเข้าถึงสมุดที่อยู่ ซิงค์รายชื่อเฉพาะเมื่อต้องการ
- จัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของคุณเอง หลีกเลี่ยงการพึ่งพาคลาวด์
- เปิดใช้งานการแชทกลุ่มส่วนตัวที่ได้รับการปกป้องด้วยมาตรฐานการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Threema
- ต้องชำระเงินครั้งเดียว ไม่เหมือนคู่แข่งที่ให้บริการฟรี
- ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแอปส่งข้อความหลัก
ราคาของ Threema
Threema Work
- จำเป็น: $2.00/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $2. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $3.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Threema Broadcast
- ออกอากาศ 15: $6.00/เดือน (ผู้รับ 15 คน)
- Broadcast 50: $11.00/เดือน (ผู้รับ 50 ราย)
- Broadcast 100: $19.00/เดือน (ผู้รับ 100 ราย)
- Broadcast 500: $91.00/เดือน (ผู้รับ 500 ราย)
- การกระจายสัญญาณ 1000: $170.00/เดือน (ผู้รับ 1000 ราย)
- Broadcast Unlimited: $285.00/เดือน
คะแนนและรีวิว Threema
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของคุณเป็นประจำเพื่อจับสัญญาณการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อความที่ผิดปกติ
4. Signal (เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบโอเพนซอร์ส)
Signal เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก ใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารและเก็บข้อมูลเมตาดาตาให้น้อยที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่เปิดเผยตัวตน
เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีโค้ดแบบโอเพนซอร์สและยึดมั่นในความโปร่งใส
คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ
- เข้ารหัสข้อความ, การโทรเสียง, และการโทรวิดีโอเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบข้อมูลติดต่อผ่านหมายเลขความปลอดภัยเฉพาะ
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับการสนทนาของคุณด้วยการสร้างและแชร์สติกเกอร์แบบกำหนดเองที่มีการเข้ารหัส
- ใช้ข้อความที่หายไปเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
- แบ่งปันโค้ดโอเพนซอร์สเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ
ข้อจำกัดของสัญญาณ
- ไม่มีระบบสำรองข้อมูลในตัวหรือวิธีการที่ง่ายสำหรับการโอนประวัติการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
- ไม่สามารถใช้บนหลายอุปกรณ์พร้อมกัน
- ความนิยมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปกระแสหลัก ซึ่งอาจจำกัดการสื่อสารกับผู้อื่น
การกำหนดราคาสัญญาณ
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวสัญญาณ
- G2: 4. 4/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปิดการดูตัวอย่างข้อความบนหน้าจอล็อกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือเมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่ได้ล็อก
5. Telegram (เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มและช่องขนาดใหญ่)
Telegram เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความบนระบบคลาวด์ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ รองรับการแชทกลุ่มขนาดใหญ่ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการแชทลับ และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
เครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งของแอปและการเข้าถึงข้ามอุปกรณ์ทำให้แอปนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- เป็นเจ้าภาพแชทกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 200,000 คน
- ใช้แชทลับพร้อมข้อความที่ลบตัวเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ล็อกแอปด้วยรหัส PIN หรือการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์
- เชื่อมต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเพื่อเพิ่มความเป็นนิรนาม
ข้อจำกัดของ Telegram
- ข้อความที่ลบทิ้งเองจะถูกจำกัดเฉพาะในแชทลับเท่านั้น
- การสร้างบัญชีไม่ต้องการการยืนยัน ซึ่งอาจนำไปสู่บัญชีปลอม
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ทำให้ใช้งานได้ยากขึ้น
ราคาของ Telegram
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Telegram
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (6,315+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การสนทนาแบบสบายๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยพูดคุยเรื่องเบาๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ เช่น งานอดิเรก เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือแผนการในวันหยุดสุดสัปดาห์ หลีกเลี่ยงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นที่ถกเถียง เพื่อรักษาบรรยากาศให้สดใสและเป็นมิตร
6. เมสเซนเจอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Facebook)
เมสเซนเจอร์, พัฒนาโดยเมตา, เป็นแอปส่งข้อความอเนกประสงค์ที่ให้การสื่อสารผ่านข้อความ, เสียง, และวิดีโอ. มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มได้.
แม้ว่า Messenger จะมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อความที่หายไปและเครื่องมือโต้ตอบได้ แต่โฆษณาและอินเทอร์เฟซที่รกอาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานลดลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Messenger
- ซ่อนใบเสร็จการอ่านและดูข้อความโดยไม่แจ้งให้ผู้ส่งทราบ
- ทำการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
- ใช้ข้อความที่หายไปสำหรับการสนทนาส่วนตัว
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้รับการจดจำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชี
- แก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วภายในระยะเวลา 15 นาที
ข้อจำกัดของเมสเซนเจอร์
- รายงานปัญหาการจัดส่งหลังจากการอัปเดตการเข้ารหัส
- ฟังก์ชันการแชทกลุ่มและการโทรวิดีโออาจไม่เหมาะกับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Messenger
- ฟรี
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของเมสเซนเจอร์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดเวลาตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ และใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น กระดานงานร่วมกันหรือแอปส่งข้อความ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ความคาดหวังที่ชัดเจนและการสื่อสารแบบเปิดกว้างจะช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สายไฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ)
Wire เป็นแอปส่งข้อความที่ปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร แอปส่งข้อความส่วนตัวนี้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพียงเล็กน้อยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานเท่านั้น
วิธีการเข้ารหัส, โปรโตคอลการขนส่งที่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ (SRTP) และความปลอดภัยของชั้นการขนส่งแบบดาต้าแกรม (DTLS) ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของสายไฟ
- เข้ารหัสข้อความ, การโทร, และไฟล์ทั้งหมดโดยใช้โปรโตคอล Proteus
- กำหนดคีย์การเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละข้อความเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- โฮสต์การโทรกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 25 คน พร้อมการเข้ารหัสคุณภาพสูง
- ข้อความทำลายตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ถูกเก็บไว้ถาวร
- ตรวจสอบความปลอดภัยของแอปผ่านการตรวจสอบสาธารณะของโค้ดโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของสายไฟ
- ไม่มี 2FA ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในแอปที่ปลอดภัยส่วนใหญ่
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบนระบบ Android มีรายงานบ่อยครั้ง
- ออกแบบมาเพื่อธุรกิจเป็นหลัก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
ราคาสายไฟ
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- สายสำหรับองค์กร: $9.45/เดือนต่อผู้ใช้
- สายไฟภายในสถานที่: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวสายไฟ
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
8. เซสชัน (เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบกระจายศูนย์)
Session เป็นแอปส่งข้อความที่เน้นความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ ซึ่งกำจัดเซิร์ฟเวอร์กลางที่อาจทำให้ข้อมูลของผู้ใช้ถูกบุกรุก
การรักษาความเป็นนิรนามของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย Session IDs ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งแทนที่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อต่ำหรือถูกจำกัด
คุณสมบัติเด่นของเซสชัน
- เพิ่มความเป็นนิรนามผ่านการส่งข้อความแบบเข้ารหัสผ่านหลายโหนดด้วยระบบเส้นทางแบบหัวหอม
- ตั้งค่าบัญชีโดยไม่ต้องแชร์หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
- ส่งข้อความเสียงที่ปลอดภัยเมื่อข้อความไม่เพียงพอ
- ดำเนินการบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์เพื่อลดความเสี่ยงของการละเมิดหรือความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์
- ป้องกันการติดตามข้อมูลเมตาและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของเซสชัน
- เวลาการส่งข้อความที่ช้าอาจขัดขวางการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ไม่รองรับการโทรผ่านวิดีโอหรือฟีเจอร์มัลติมีเดียขั้นสูง
ราคาเซสชั่น
- ฟรี
คะแนนและรีวิวเซสชัน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งเสียงแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับแชทที่มีความอ่อนไหว เพื่อระบุข้อความได้อย่างแนบเนียนโดยไม่เปิดเผยเนื้อหาให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ทราบ
9. เส้น (ดีที่สุดสำหรับการรวมตัวทางสังคม)
ไลน์เป็นแอปส่งข้อความที่มีฟีเจอร์หลากหลายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นและตลาดเอเชียอื่น ๆ
นอกเหนือจากการส่งข้อความแล้ว Line ยังผสานรวมฟังก์ชันทางสังคม การช้อปปิ้ง และความบันเทิง ทำให้ Line เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน Line รองรับการส่งข้อความที่มีการเข้ารหัส และการโทรกลุ่มคุณภาพสูง ทำให้ Line เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของไลน์
- ใช้การเข้ารหัสแบบ Letter Sealing เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อความและการโทร
- จัดการแชทกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 500 คนได้อย่างง่ายดาย
- เปิดใช้งานการโทรเสียงและวิดีโอฟรีไม่จำกัด แม้แต่สำหรับกลุ่มใหญ่
- ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อบล็อกผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือจำกัดการเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณ
- ปกป้องการสนทนาของคุณด้วยฟีเจอร์ล็อกแอป เช่น รหัสผ่าน
ข้อจำกัดของบรรทัด
- ไม่รองรับการย้ายประวัติการแชทระหว่างอุปกรณ์ iOS และ Android
- ถูกวิจารณ์เรื่องการเซ็นเซอร์เนื้อหาในบางภูมิภาค
- ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน
การกำหนดราคาต่อแถว
- ฟรี
คะแนนรีวิวและความคิดเห็น
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. iMessage (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple)
iMessage คือแอปส่งข้อความที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple ซึ่งสามารถใช้ได้บน iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch โดยผสานการทำงานกับ SMS อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ iOS ได้
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและการเข้ารหัสแบบครบวงจร iMessage จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iMessage
- แก้ไขข้อความที่ส่งล่าสุดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
- ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับข้อความของคุณ
- เข้าถึงข้อมูลการติดตามเที่ยวบินหรือการจัดส่งได้โดยตรงในแชท
- ใช้การแชทกลุ่มพร้อมการแจ้งเตือนการส่งและการอ่านเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
- ปกป้องข้อความด้วยกุญแจการเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ iMessage
- เฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น จำกัดการสื่อสารกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ iOS
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น ธีม
ราคา iMessage
- ฟรี
คะแนนและรีวิว iMessage
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. ฝุ่น (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความชั่วคราว)
Dust เป็นแอปส่งข้อความที่เน้นความเป็นส่วนตัว โดยให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลด้วยการลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจากอ่านแล้วไม่นาน
มันป้องกันการจับภาพหน้าจอและแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีการพยายามจับภาพการสนทนา ทำให้มีความปลอดภัยสูงสำหรับการสนทนาที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติเด่นของฝุ่น
- ลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจากอ่านแล้ว โดยทั่วไปภายใน 100 วินาที
- แจ้งเตือนผู้ใช้หากมีผู้พยายามถ่ายภาพหน้าจอของบทสนทนา
- ส่งข้อความกระจายเสียงไปยังผู้ติดต่อหลายคนเป็นการส่วนตัว
- เชื่อมต่อกับเพื่อนอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลติดต่อ
- ปรับแต่งโปรไฟล์ด้วยประวัติและรูปภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับคุณ
ข้อจำกัดของฝุ่น
- ไม่รองรับการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
- ฐานผู้ใช้ที่จำกัดอาจจำกัดการสื่อสารกับผู้ติดต่อ
การกำหนดราคาฝุ่น
- ฟรี
ระดับการป้องกันฝุ่นและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
⚡ คลังแม่แบบ: การสร้างแผนการสื่อสารอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นลองใช้แม่แบบแผนการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
12. Briar (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความแบบออฟไลน์)
Briar เป็นแอปส่งข้อความแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ปลอดภัย ออกแบบมาสำหรับนักเคลื่อนไหว นักข่าว และผู้ใช้ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่ำ
มันไม่พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลาง แต่ทำการซิงค์ข้อความที่ถูกเข้ารหัสผ่าน Bluetooth, Wi-Fi, หรือ Tor แทน โครงสร้างแบบกระจายศูนย์นี้ทำให้การสื่อสารเป็นส่วนตัวได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติเด่นของ Briar
- ขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงกระจายศูนย์
- เข้ารหัสและจัดเก็บข้อความไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ป้องกันการแอบอ้างโดยกำหนดให้ต้องเพิ่มการติดต่อด้วยตนเองผ่านรหัส QR หรือลิงก์
- เปิดใช้งานการแชทกลุ่มที่ปลอดภัยและฟอรัมสาธารณะสำหรับการอภิปรายร่วมกัน
- ทำงานได้อย่างราบรื่นในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดหรือไม่มีเลย
ข้อจำกัดของ Briar
- ไม่รองรับการสำรองข้อมูลหรือการย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- การสื่อสารแบบเพียร์ทูเพียร์สามารถทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นกว่าแอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์
- ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบน Android เท่านั้น ยังไม่มีแผนรองรับ iOS
ราคา Briar
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Briar
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Google Messages (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม RCS)
Google Messages เป็นแอปส่งข้อความเริ่มต้นสำหรับโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ โดยให้บริการ SMS, MMS และการผสานรวมบริการสื่อสารแบบสมบูรณ์ (RCS) เพื่อเพิ่มฟีเจอร์การใช้งาน มีฟังก์ชันตอบกลับอัจฉริยะ การแชร์สื่อ และการผสานรวมกับบริการของ Google เช่น ปฏิทินและรูปภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความหลากหลายสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Messages
- ถอดเสียงข้อความเสียงเพื่อการอ่านที่ง่ายขึ้น ช่วยให้ติดตามบทสนทนาได้อย่างสะดวก
- กำหนดเวลาข้อความเพื่อส่งในภายหลัง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทันท่วงทีสำหรับการแจ้งเตือนหรือการอัปเดต
- แชร์ลิงก์และสร้างกิจกรรมผ่านการผสานรวม Google Calendar อย่างราบรื่น
- ส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์โดยใช้เวอร์ชันเว็บของแอป
ข้อจำกัดของ Google Messages
- ความสามารถในการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ iPhone ได้จำกัด
- คุณสมบัติอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งข้อความและขนาดของกลุ่มแชท
ราคาของ Google Messages
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Messages
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อติดตั้งแอปส่งข้อความใหม่ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่แอปขอและอนุญาตเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปเท่านั้น
ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การเลือกแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยเหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการปกป้องการสนทนาส่วนตัวและเรื่องงานของคุณ ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องมือที่รักษาความปลอดภัยในการแชทของคุณและรองรับความต้องการเฉพาะของคุณ
หากคุณกำลังมองหาอะไรมากกว่าแค่แอปส่งข้อความ ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ มันรวมการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ปลอดภัยเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และเก็บรักษาการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความอื่นๆ ให้รวมศูนย์การทำงานของคุณไว้ใน Chat เพื่อรักษาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและจัดระเบียบโครงการได้อย่างเป็นระบบ
ทำไมต้องยอมรับสิ่งน้อยลง เมื่อคุณสามารถปลอดภัยได้กับ ClickUp?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!