10 อันดับทางเลือก Google Chat เพื่อยกระดับการสื่อสารในทีม

3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณอาจได้ยินคำขวัญที่ว่า "การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ" มาเป็นล้านครั้งแล้ว แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของสถานที่ทำงานระยะไกล วลีนี้จึงยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ☎️

ทีมที่ทำงานระยะไกลต้องพึ่งพาการสื่อสารที่ราบรื่นเป็นอย่างมากเพื่อเชื่อมช่องว่างทางกายภาพและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโชคดีที่แอปพลิเคชันสำหรับการร่วมมือออนไลน์และ เครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจได้ทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและติดตามการอัปเดตที่สำคัญได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเขตเวลาใดก็ตาม

ตั้งแต่แทนที่ Hangouts ในปี 2020 Google Chat ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ— โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Google Workspace เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับแอปใน Workspace ได้อย่างราบรื่น

แม้ว่าจะให้วิธีการที่ปลอดภัยและง่ายในการทำงานร่วมกันและแชร์ไฟล์ภายในระบบนิเวศของ Google แต่ Google Chat ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน อย่างดีที่สุด มันเป็นเครื่องมือที่พอใช้ได้; เครื่องมืออื่นๆ ทำงานได้ดีพอๆ กัน—หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 อันดับทางเลือกของ Google Chat โดยจะแยกแยะคุณสมบัติเด่นของแต่ละตัวเลือก พร้อมทั้งชี้ให้เห็นข้อเสียบางประการ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างเหมาะสม

Google Chat คืออะไร?

Google Chat
Google Chat เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ Google Workspace จำนวนมาก ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและติดตามงานที่แชร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารถูกสร้างขึ้นรอบ การส่งข้อความหรือช่องทางส่วนบุคคล เช่น พื้นที่และบทสนทนาแบบกลุ่ม

โดยรวมแล้ว อินเทอร์เฟซมีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้การนำทางและการใช้งานเป็นเรื่องง่าย เมื่อพูดถึง Spaces การสื่อสารจะถูกจัดเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามได้ง่ายและตอบกลับข้อความเฉพาะได้

จุดเด่นหลักของ Google Chat คือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครือข่ายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของ Google คุณสามารถจัดการประชุมเสมือนจริงผ่าน Meet แบ่งปันไฟล์ใน Drive ได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มงานและกิจกรรมต่าง ๆ ลงใน Google Calendar ได้โดยตรง

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีฟีเจอร์การค้นหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมอย่างสวยงามอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาข้อมูลสำคัญในประวัติการแชท หรือค้นหาเอกสารท่ามกลางข้อความจำนวนมาก คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาได้ทันที!

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ AI ในแอปของพวกเขา และ Chat ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการช่วยเหลือของ Duet AI เพื่อช่วยให้คุณติดตามข้อมูลและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากการสนทนาในพื้นที่ทำงาน Chat ของคุณ ?

วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Hangouts

เมื่อพิจารณาว่า Google Chat มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างจำกัด และขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างเนื่องจากการออกแบบที่เรียบง่ายเกินไป จึงทำให้มีข้อจำกัดอยู่มาก ดังนั้น คุณอาจต้องการสำรวจเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่มีความครอบคลุมมากกว่า

นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Google Chat:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: ควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
  2. ความปลอดภัย: เครื่องมือควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
  3. การผสานรวม: เครื่องมือทางเลือกควรมีการผสานรวมที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
  4. ระบบอัตโนมัติ: ควรอนุญาตให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลา
  5. การปรับแต่ง: คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการการสื่อสารของทีมโดยเฉพาะ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Hangouts ที่คุณควรลอง

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยข้างต้นแล้ว มาเจาะลึก 10 อันดับทางเลือก Google Chat ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของทีมกันเถอะ

1.คลิกอัพ

มุมมองแชท ClickUp
มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp เพื่อให้ค้นหาบทสนทนาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมที่นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารภายในทีม มอบวิธีการที่ราบรื่นในการมองเห็นงานที่แชร์ร่วมกันและจัดการงานเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพจนเสร็จสมบูรณ์

มุมมองแชทของ ClickUpเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของแพลตฟอร์ม ที่นี่คุณสามารถเริ่มการสนทนา แบ่งปันไฟล์และทรัพยากร และมอบหมายความคิดเห็นได้ ด้วยตัวเลือกการกล่าวถึง คุณสามารถแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในบทสนทนา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะรับทราบการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ต้องการวิธีที่ง่ายในการแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอย่างชัดเจนหรือไม่?ClickUp Clipคือคำตอบของคุณ นี่คือฟีเจอร์บันทึกหน้าจอของแพลตฟอร์มที่ให้คุณบันทึกและแชร์พื้นที่ทำงานของคุณกับสมาชิกในทีม เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย

ความคิดเห็นใน ClickUpเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสื่อสารแบบเรียลไทม์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ทำเสร็จแล้ว มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมแทนการสร้างงานใหม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถลดเวลาในการสื่อสารและสร้างจุดดำเนินการย่อยภายในงานที่ใหญ่ขึ้นได้ ?

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง เหมาะสำหรับการสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารกับทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดสำหรับโครงการหรือการสร้างบันทึกการประชุม คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อประหยัดเวลาและลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็น ?

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp AIได้โดยตรงภายใน Docs เพื่อสรุปการอัปเดตงานและบันทึกการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และแก้ไขเนื้อหาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ช่องทางการสื่อสารแบบรวมศูนย์เพื่อเริ่มต้นการสนทนา, แชร์ไฟล์, และมอบหมายความคิดเห็นเป็นงาน
  • คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นสำหรับการร่วมมือแบบไม่พร้อมกัน
  • ตัวเลือกการบันทึกหน้าจอเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทำงานของคุณกับทีม
  • พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่นฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะงาน และการจัดการเวิร์กโฟลว์
  • ศูนย์กลางเอกสารแบบร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแบ่งปันและระดมความคิดแบบเรียลไทม์
  • การเชื่อมต่อกับแอปทำงานยอดนิยมมากกว่า 1,000 รายการ
  • แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีความสับสนเล็กน้อยในการใช้งานฟีเจอร์มากมายของแพลตฟอร์ม
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อ Workspace

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. สแล็ก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สลัก
Slack เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Chatที่มอบความสามารถในการส่งข้อความและแชร์ไฟล์เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากตัวเลือกการสื่อสารทั่วไปแล้ว เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การโทรด้วยวิดีโอและเสียง และกระดานทำงานร่วมกัน

ช่องทาง เป็นพื้นที่หลักสำหรับการสนทนาของทีม โดยมีเธรดสำหรับการสนทนาเฉพาะข้อความ ในขณะเดียวกัน ข้อความส่วนบุคคลจะถูกจัดระเบียบในแชทแบบตัวต่อตัว ?

ด้วยตัวเลือก Huddles ของ Slack คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้อย่างง่ายดายกับเพื่อนร่วมทีมของคุณโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมทางไกล ด้วยการให้คุณแชร์หน้าจอ, ปฏิกิริยาอีโมจิ, ไฟล์, ลิงก์, และเอกสาร Huddles มอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับทีมของคุณ

Slack ยังมี ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง—ใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณและทำให้การค้นหาข้อความหรือไฟล์เฉพาะเป็นเรื่องง่าย! ?

เหนือสิ่งอื่นใดSlack ยังช่วยให้คุณผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้งานของคุณอยู่รวมกันในที่เดียว และลดการสลับแอปไปมาซึ่งอาจรบกวนสมาธิ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • การจัดระเบียบข้อความและการแชทพร้อมตัวกรองการค้นหา
  • การผสานรวมที่หลากหลาย
  • การร่วมมือผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ผ่าน Huddles
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับช่องทางและคำสำคัญเฉพาะ
  • ธีมและอีโมจิสำหรับพื้นที่ทำงานที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Slack

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ระบบการจัดการการแจ้งเตือนไม่มีความเป็นธรรมชาติ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (20,000+ รีวิว)

3. ความขัดแย้ง

แดชบอร์ด Discord
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชทผ่านข้อความ เสียง และช่องเสียงได้ ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ในตอนแรก แต่ได้รับความนิยมในชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ

ผู้ใช้สามารถสร้างและเข้าร่วม เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวหรือสาธารณะ ที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ความสนใจและกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแชร์หน้าจอและไฟล์

Discord มี การผสานรวมที่หลากหลาย ที่ช่วยขยายฟังก์ชันการทำงาน คุณสามารถเชื่อมต่อกับบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเกมและบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมอย่าง YouTube และ Twitch

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจบางทางเลือกอื่นของ Discordอาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • การสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
  • การแชร์หน้าจอและไฟล์
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
  • การสนับสนุนสำหรับระบบอัตโนมัติของบอท
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์

ข้อจำกัดของ Discord

  • ไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ/ทีม
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ราคา Discord

  • ฟรี
  • ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน
  • ไนโตร: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวใน Discord

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • TrustRadius: 8. 7/10 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

4. เทเลแกรม

เทเลแกรม
Telegram เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความ ที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาส่วนตัวอย่าง เป็นส่วนตัวและการกระจายข่าวสารในชุมชนขนาดใหญ่

มันช่วยให้ทีมสามารถส่งข้อความ, วิดีโอ, และไฟล์, รวมถึงสร้างกลุ่มและช่องทางสำหรับการสื่อสารในขนาดใหญ่ขึ้นได้ ด้วย Telegram, คุณยังสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านการโทรทางวิดีโอได้

ผ่าน ช่องทาง Telegram ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ชมในวงกว้างได้ คุณสามารถรักษาผู้ติดตามจำนวนมาก (รองรับจำนวนสมาชิกได้ไม่จำกัด) แชร์ไฟล์ จัดทำแบบสำรวจและถ่ายทอดสด และอื่นๆ อีกมากมาย!

การปรับปรุงความปลอดภัยและคุณสมบัติของ Telegram สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการแชทลับ ช่วยให้คุณมีการสนทนาส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายในแชทเท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถส่งต่อหรือจับภาพหน้าจอได้ ข้อมูลจึงถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยจากบุคคลที่สาม ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram

  • การปรับปรุงความปลอดภัยและการเข้ารหัสแบบครบวงจร
  • รองรับการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
  • กลุ่มแชทขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกได้สูงสุดถึง 20,000 คน
  • จัดระเบียบแชทเป็นโฟลเดอร์
  • ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของ Telegram

  • ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอที่จำกัด
  • การผสานรวมแอปที่จำกัด

ราคาของ Telegram

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Telegram

  • Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
  • TrustRadius: 9. 2/10 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

5. Microsoft Teams

ไมโครซอฟต์ ทีมส์
Microsoft Teams เป็นโซลูชันการจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมออกแบบมาสำหรับทีมโดยเฉพาะ ตามชื่อที่บ่งบอก ด้วยเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่ครอบคลุม คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันไฟล์ และสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน ทีมและช่องทาง

แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ จากระบบนิเวศของ Microsoft 365 ทำให้คุณสามารถนัดหมายการประชุมและทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Teams

หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเครื่องมือนี้คือ ความสามารถในการประชุมทางเว็บ ที่มีคุณภาพสูง ด้วยผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง 300 คน สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ทางเว็บหรือเสียง บันทึกการโทร และตั้งค่าการถ่ายทอดสด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพิ่มเติม เช่น พื้นหลังเสมือนจริง การแชร์หน้าจอ การแชท และคำบรรยาย

ในขณะเดียวกัน Whiteboards ของ Microsoft Teams มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพให้ทีมได้ระดมความคิดและแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน สมาชิกสามารถเขียน วาด และสร้างภาพร่างหรือแผนผังต่าง ๆ บนกระดานเสมือนนี้ได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเห็นทุกอย่างได้ทันทีที่เกิดขึ้น ?

แม้ว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Teamsจะมอบระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกัน แต่เครื่องมือนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับการสื่อสารในทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • รองรับการประชุมทางเว็บขนาดใหญ่
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft 365
  • กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • ห้องประชุมย่อยระหว่างการประชุม

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ระบบการจัดระเบียบไฟล์อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน
  • บางครั้งทำงานช้า

ราคาของ Microsoft Teams

  • แผนฟรี
  • สิ่งจำเป็นสำหรับทีม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

6. สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน
Workplace เป็นเครื่องมือสื่อสาร พัฒนาโดย Meta ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยผ่านการแชท เสียง และกลุ่มต่างๆ ถูกสร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซของ Facebook และช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกัน แบ่งปันไฟล์ และอัปเดตข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกับ Facebook, Workplace มี ฟีดข่าว ที่ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลอัปเดต, ประกาศ, และโพสต์ต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร สมาชิกยังสามารถมีส่วนร่วมกับโพสต์เหล่านี้และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้อีกด้วย

คุณสามารถ จัดรายการถ่ายทอดสด ภายในทีมของคุณพร้อมฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น ความคิดเห็น คำถาม และการแสดงความรู้สึก ผู้ชมยังสามารถบันทึกวิดีโอเพื่อรับชมในภายหลังได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Workplace ยังให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ทีมวัดระดับการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน

  • การประชุมกลุ่ม
  • วิดีโอสด
  • ฟีดข่าวที่คล้ายกับของ Facebook
  • การวิเคราะห์ทีม
  • การผสานรวมที่หลากหลาย รวมถึงแอป Google Workspace และ Microsoft 365

ข้อจำกัดในที่ทำงาน

  • ผู้ใช้อาจพบว่าฟีดที่คล้ายกับ Facebook นั้นรบกวนสมาธิ
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน

  • แผนหลัก: $4/เดือน ต่อคน
  • ส่วนเสริมสำหรับผู้ดูแลระบบและการสนับสนุนที่ปรับปรุงแล้ว: $2/เดือนต่อคน
  • ส่วนเสริมแบบเรียลไทม์สำหรับองค์กร: $2/เดือนต่อคน

การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน

  • G2: 4. 0/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

7. ฝูง

การใช้แอป Flock เพื่อสื่อสารกับทีม
ด้วย Flock คุณสามารถสนทนาแบบตัวต่อตัวผ่านการส่งข้อความโดยตรง หรือสร้างช่องทางสำหรับทีมและกลุ่มได้

แพลตฟอร์มนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยให้สมาชิกสามารถ แชร์งานที่ต้องทำและมอบหมายงาน ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์โพลที่ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย ?

นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันไฟล์ และสื่อสารผ่านการโทรด้วยวิดีโอและเสียงได้ Flock สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Google Drive และ Trello ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและติดตามงานและไฟล์ของตนได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • แชร์และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
  • ช่องทางการสื่อสารของทีม
  • การโทรด้วยวิดีโอและเสียง

ข้อจำกัดของฝูง

  • ข้อจำกัดในการแชร์ไฟล์
  • การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. Skype

ตัวอย่าง Skype for Business
กว่าสองทศวรรษนับตั้งแต่เปิดตัว Skype ได้สร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารและการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Chat ในรายการของเรา Skype ยังคงเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในงานประจำวัน

สำหรับการโทร Skype ให้บริการ การโทรเสียงและวิดีโอฟรี ระหว่างผู้ใช้ Skype ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์บันทึกการโทรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับมาฟังภายหลังได้

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของ Skype คือ ตัวเลือกการแปลภาษา ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่มีความหลากหลายและกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในการสื่อสารด้วยภาษาที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype

  • การโทรเสียงและวิดีโอฟรี
  • การส่งข้อความทันที
  • การแปลคำพูด
  • การสนทนาแบบกลุ่ม
  • ข้อความที่ถูกอ้างอิง

ข้อจำกัดของ Skype

  • ปัญหาคุณภาพเสียง/วิดีโอ
  • มีโฆษณาและโปรโมชั่นที่อาจรบกวนสมาธิ

ราคาของ Skype

  • สหรัฐอเมริกา: เริ่มต้นที่ $2. 54/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

9. จิตซี

จิสซี
Jitsi เป็น เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์ส ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูง ช่วยให้การประชุมออนไลน์ของคุณปลอดภัยและปรับแต่งได้ตามต้องการ นอกเหนือจากการสนทนาเสียงและวิดีโอมาตรฐานแล้ว Jitsi ยังมีห้องประชุมที่เข้ารหัสด้วยรหัสผ่านและฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การสร้าง URL สำหรับการประชุมแบบกำหนดเอง

ด้วยเครื่องมือเช่น Etherpad สำหรับการแชร์เอกสารข้อความ และตัวเลือกสำหรับเสียงผ่านการโทรเข้าทางโทรศัพท์ Jitsi เป็นโซลูชันที่ง่ายและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับความต้องการในการสื่อสารของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi

  • การโทรกลุ่ม
  • ห้องประชุมที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • แชทเว็บ/ส่งข้อความ
  • Etherpad สำหรับการแชร์ข้อความ

ข้อจำกัดของ Jitsi

  • คุณสมบัติการร่วมมือและการผสานรวมที่จำกัด
  • การเชื่อมต่อช้าขณะโทร

ราคาของ Jitsi

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Jitsi

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)

10. สัญญาณ

สัญญาณ
Signal เป็นบริการซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติการส่งข้อความทันทีที่ปลอดภัยและการโทร. มันสามารถใช้งานได้ฟรี ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Google Chat สำหรับทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันและติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย.

เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง การให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว อย่างมาก Signal นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้ส่งข้อความแบบปิดผนึกและข้อความที่หายไป เพื่อรักษาการสนทนาและการแลกเปลี่ยนแชทให้เข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและปลอดภัยจากการถูกบุกรุก ?

คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ

  • การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
  • การส่งข้อความทันที
  • ตัวจับเวลาข้อความ
  • การโทรด้วยวิดีโอและเสียง

ข้อจำกัดของสัญญาณ

  • คุณสมบัติที่จำกัดเนื่องจากข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

การกำหนดราคาสัญญาณ

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวสัญญาณ

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Chat

เมื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมของความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ ClickUp โดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Chat

ด้วยมุมมองแชทสำหรับการสื่อสารที่ง่ายดาย,เอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และคลิปสำหรับการแชร์ภาพหน้าจอและวิดีโออย่างสะดวก, ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปลดล็อกระดับประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ คุณยังได้รับเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับการปฏิวัติการสื่อสารโครงการ

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาประโยชน์ทั้งหมดของการสื่อสารทีมที่ราบรื่นภายในระบบครบวงจร ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUp วันนี้ และร่วมมือกันในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน! ?