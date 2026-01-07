10 อันดับทางเลือก Google Chat เพื่อยกระดับการสื่อสารในทีม

คุณอาจได้ยินคำขวัญที่ว่า "การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ" มาเป็นล้านครั้งแล้ว แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของสถานที่ทำงานระยะไกล วลีนี้จึงยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ☎️
ทีมที่ทำงานระยะไกลต้องพึ่งพาการสื่อสารที่ราบรื่นเป็นอย่างมากเพื่อเชื่อมช่องว่างทางกายภาพและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโชคดีที่แอปพลิเคชันสำหรับการร่วมมือออนไลน์และ เครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจได้ทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและติดตามการอัปเดตที่สำคัญได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเขตเวลาใดก็ตาม
ตั้งแต่แทนที่ Hangouts ในปี 2020 Google Chat ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ— โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Google Workspace เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับแอปใน Workspace ได้อย่างราบรื่น
แม้ว่าจะให้วิธีการที่ปลอดภัยและง่ายในการทำงานร่วมกันและแชร์ไฟล์ภายในระบบนิเวศของ Google แต่ Google Chat ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน อย่างดีที่สุด มันเป็นเครื่องมือที่พอใช้ได้; เครื่องมืออื่นๆ ทำงานได้ดีพอๆ กัน—หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 อันดับทางเลือกของ Google Chat โดยจะแยกแยะคุณสมบัติเด่นของแต่ละตัวเลือก พร้อมทั้งชี้ให้เห็นข้อเสียบางประการ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างเหมาะสม
Google Chat คืออะไร?
Google Chat เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ Google Workspace จำนวนมาก ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและติดตามงานที่แชร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารถูกสร้างขึ้นรอบ การส่งข้อความหรือช่องทางส่วนบุคคล เช่น พื้นที่และบทสนทนาแบบกลุ่ม
โดยรวมแล้ว อินเทอร์เฟซมีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้การนำทางและการใช้งานเป็นเรื่องง่าย เมื่อพูดถึง Spaces การสื่อสารจะถูกจัดเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามได้ง่ายและตอบกลับข้อความเฉพาะได้
จุดเด่นหลักของ Google Chat คือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครือข่ายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของ Google คุณสามารถจัดการประชุมเสมือนจริงผ่าน Meet แบ่งปันไฟล์ใน Drive ได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มงานและกิจกรรมต่าง ๆ ลงใน Google Calendar ได้โดยตรง
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีฟีเจอร์การค้นหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมอย่างสวยงามอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาข้อมูลสำคัญในประวัติการแชท หรือค้นหาเอกสารท่ามกลางข้อความจำนวนมาก คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาได้ทันที!
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ AI ในแอปของพวกเขา และ Chat ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการช่วยเหลือของ Duet AI เพื่อช่วยให้คุณติดตามข้อมูลและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากการสนทนาในพื้นที่ทำงาน Chat ของคุณ ?
วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Hangouts
เมื่อพิจารณาว่า Google Chat มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างจำกัด และขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างเนื่องจากการออกแบบที่เรียบง่ายเกินไป จึงทำให้มีข้อจำกัดอยู่มาก ดังนั้น คุณอาจต้องการสำรวจเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่มีความครอบคลุมมากกว่า
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Google Chat:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- ความปลอดภัย: เครื่องมือควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- การผสานรวม: เครื่องมือทางเลือกควรมีการผสานรวมที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: ควรอนุญาตให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลา
- การปรับแต่ง: คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการการสื่อสารของทีมโดยเฉพาะ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Hangouts ที่คุณควรลอง
เมื่อคำนึงถึงปัจจัยข้างต้นแล้ว มาเจาะลึก 10 อันดับทางเลือก Google Chat ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของทีมกันเถอะ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมที่นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารภายในทีม มอบวิธีการที่ราบรื่นในการมองเห็นงานที่แชร์ร่วมกันและจัดการงานเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพจนเสร็จสมบูรณ์
มุมมองแชทของ ClickUpเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของแพลตฟอร์ม ที่นี่คุณสามารถเริ่มการสนทนา แบ่งปันไฟล์และทรัพยากร และมอบหมายความคิดเห็นได้ ด้วยตัวเลือกการกล่าวถึง คุณสามารถแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในบทสนทนา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะรับทราบการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ต้องการวิธีที่ง่ายในการแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอย่างชัดเจนหรือไม่?ClickUp Clipคือคำตอบของคุณ นี่คือฟีเจอร์บันทึกหน้าจอของแพลตฟอร์มที่ให้คุณบันทึกและแชร์พื้นที่ทำงานของคุณกับสมาชิกในทีม เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
ความคิดเห็นใน ClickUpเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสื่อสารแบบเรียลไทม์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ทำเสร็จแล้ว มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมแทนการสร้างงานใหม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถลดเวลาในการสื่อสารและสร้างจุดดำเนินการย่อยภายในงานที่ใหญ่ขึ้นได้ ?
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง เหมาะสำหรับการสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารกับทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดสำหรับโครงการหรือการสร้างบันทึกการประชุม คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อประหยัดเวลาและลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็น ?
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp AIได้โดยตรงภายใน Docs เพื่อสรุปการอัปเดตงานและบันทึกการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และแก้ไขเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ช่องทางการสื่อสารแบบรวมศูนย์เพื่อเริ่มต้นการสนทนา, แชร์ไฟล์, และมอบหมายความคิดเห็นเป็นงาน
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นสำหรับการร่วมมือแบบไม่พร้อมกัน
- ตัวเลือกการบันทึกหน้าจอเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทำงานของคุณกับทีม
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่นฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะงาน และการจัดการเวิร์กโฟลว์
- ศูนย์กลางเอกสารแบบร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแบ่งปันและระดมความคิดแบบเรียลไทม์
- การเชื่อมต่อกับแอปทำงานยอดนิยมมากกว่า 1,000 รายการ
- แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีความสับสนเล็กน้อยในการใช้งานฟีเจอร์มากมายของแพลตฟอร์ม
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อ Workspace
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. สแล็ก
Slack เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Chatที่มอบความสามารถในการส่งข้อความและแชร์ไฟล์เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากตัวเลือกการสื่อสารทั่วไปแล้ว เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การโทรด้วยวิดีโอและเสียง และกระดานทำงานร่วมกัน
ช่องทาง เป็นพื้นที่หลักสำหรับการสนทนาของทีม โดยมีเธรดสำหรับการสนทนาเฉพาะข้อความ ในขณะเดียวกัน ข้อความส่วนบุคคลจะถูกจัดระเบียบในแชทแบบตัวต่อตัว ?
ด้วยตัวเลือก Huddles ของ Slack คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้อย่างง่ายดายกับเพื่อนร่วมทีมของคุณโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมทางไกล ด้วยการให้คุณแชร์หน้าจอ, ปฏิกิริยาอีโมจิ, ไฟล์, ลิงก์, และเอกสาร Huddles มอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับทีมของคุณ
Slack ยังมี ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง—ใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณและทำให้การค้นหาข้อความหรือไฟล์เฉพาะเป็นเรื่องง่าย! ?
เหนือสิ่งอื่นใดSlack ยังช่วยให้คุณผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้งานของคุณอยู่รวมกันในที่เดียว และลดการสลับแอปไปมาซึ่งอาจรบกวนสมาธิ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- การจัดระเบียบข้อความและการแชทพร้อมตัวกรองการค้นหา
- การผสานรวมที่หลากหลาย
- การร่วมมือผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ผ่าน Huddles
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับช่องทางและคำสำคัญเฉพาะ
- ธีมและอีโมจิสำหรับพื้นที่ทำงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Slack
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ระบบการจัดการการแจ้งเตือนไม่มีความเป็นธรรมชาติ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (20,000+ รีวิว)
3. ความขัดแย้ง
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชทผ่านข้อความ เสียง และช่องเสียงได้ ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ในตอนแรก แต่ได้รับความนิยมในชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ
ผู้ใช้สามารถสร้างและเข้าร่วม เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวหรือสาธารณะ ที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ความสนใจและกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแชร์หน้าจอและไฟล์
Discord มี การผสานรวมที่หลากหลาย ที่ช่วยขยายฟังก์ชันการทำงาน คุณสามารถเชื่อมต่อกับบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเกมและบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมอย่าง YouTube และ Twitch
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจบางทางเลือกอื่นของ Discordอาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- การแชร์หน้าจอและไฟล์
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- การสนับสนุนสำหรับระบบอัตโนมัติของบอท
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Discord
- ไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ/ทีม
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- TrustRadius: 8. 7/10 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
4. เทเลแกรม
Telegram เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความ ที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาส่วนตัวอย่าง เป็นส่วนตัวและการกระจายข่าวสารในชุมชนขนาดใหญ่
มันช่วยให้ทีมสามารถส่งข้อความ, วิดีโอ, และไฟล์, รวมถึงสร้างกลุ่มและช่องทางสำหรับการสื่อสารในขนาดใหญ่ขึ้นได้ ด้วย Telegram, คุณยังสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านการโทรทางวิดีโอได้
ผ่าน ช่องทาง Telegram ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ชมในวงกว้างได้ คุณสามารถรักษาผู้ติดตามจำนวนมาก (รองรับจำนวนสมาชิกได้ไม่จำกัด) แชร์ไฟล์ จัดทำแบบสำรวจและถ่ายทอดสด และอื่นๆ อีกมากมาย!
การปรับปรุงความปลอดภัยและคุณสมบัติของ Telegram สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการแชทลับ ช่วยให้คุณมีการสนทนาส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายในแชทเท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถส่งต่อหรือจับภาพหน้าจอได้ ข้อมูลจึงถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยจากบุคคลที่สาม ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- การปรับปรุงความปลอดภัยและการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- รองรับการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
- กลุ่มแชทขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกได้สูงสุดถึง 20,000 คน
- จัดระเบียบแชทเป็นโฟลเดอร์
- ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Telegram
- ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอที่จำกัด
- การผสานรวมแอปที่จำกัด
ราคาของ Telegram
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Telegram
- Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- TrustRadius: 9. 2/10 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็นโซลูชันการจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมออกแบบมาสำหรับทีมโดยเฉพาะ ตามชื่อที่บ่งบอก ด้วยเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่ครอบคลุม คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันไฟล์ และสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน ทีมและช่องทาง
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ จากระบบนิเวศของ Microsoft 365 ทำให้คุณสามารถนัดหมายการประชุมและทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Teams
หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเครื่องมือนี้คือ ความสามารถในการประชุมทางเว็บ ที่มีคุณภาพสูง ด้วยผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง 300 คน สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ทางเว็บหรือเสียง บันทึกการโทร และตั้งค่าการถ่ายทอดสด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพิ่มเติม เช่น พื้นหลังเสมือนจริง การแชร์หน้าจอ การแชท และคำบรรยาย
ในขณะเดียวกัน Whiteboards ของ Microsoft Teams มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพให้ทีมได้ระดมความคิดและแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน สมาชิกสามารถเขียน วาด และสร้างภาพร่างหรือแผนผังต่าง ๆ บนกระดานเสมือนนี้ได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเห็นทุกอย่างได้ทันทีที่เกิดขึ้น ?
แม้ว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Teamsจะมอบระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกัน แต่เครื่องมือนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับการสื่อสารในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- รองรับการประชุมทางเว็บขนาดใหญ่
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft 365
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกัน
- ห้องประชุมย่อยระหว่างการประชุม
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ระบบการจัดระเบียบไฟล์อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน
- บางครั้งทำงานช้า
ราคาของ Microsoft Teams
- แผนฟรี
- สิ่งจำเป็นสำหรับทีม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
6. สถานที่ทำงาน
Workplace เป็นเครื่องมือสื่อสาร พัฒนาโดย Meta ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยผ่านการแชท เสียง และกลุ่มต่างๆ ถูกสร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซของ Facebook และช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกัน แบ่งปันไฟล์ และอัปเดตข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับ Facebook, Workplace มี ฟีดข่าว ที่ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลอัปเดต, ประกาศ, และโพสต์ต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร สมาชิกยังสามารถมีส่วนร่วมกับโพสต์เหล่านี้และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้อีกด้วย
คุณสามารถ จัดรายการถ่ายทอดสด ภายในทีมของคุณพร้อมฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น ความคิดเห็น คำถาม และการแสดงความรู้สึก ผู้ชมยังสามารถบันทึกวิดีโอเพื่อรับชมในภายหลังได้อีกด้วย
นอกจากนี้ Workplace ยังให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ทีมวัดระดับการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน
- การประชุมกลุ่ม
- วิดีโอสด
- ฟีดข่าวที่คล้ายกับของ Facebook
- การวิเคราะห์ทีม
- การผสานรวมที่หลากหลาย รวมถึงแอป Google Workspace และ Microsoft 365
ข้อจำกัดในที่ทำงาน
- ผู้ใช้อาจพบว่าฟีดที่คล้ายกับ Facebook นั้นรบกวนสมาธิ
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน
- แผนหลัก: $4/เดือน ต่อคน
- ส่วนเสริมสำหรับผู้ดูแลระบบและการสนับสนุนที่ปรับปรุงแล้ว: $2/เดือนต่อคน
- ส่วนเสริมแบบเรียลไทม์สำหรับองค์กร: $2/เดือนต่อคน
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
7. ฝูง
ด้วย Flock คุณสามารถสนทนาแบบตัวต่อตัวผ่านการส่งข้อความโดยตรง หรือสร้างช่องทางสำหรับทีมและกลุ่มได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยให้สมาชิกสามารถ แชร์งานที่ต้องทำและมอบหมายงาน ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์โพลที่ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย ?
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันไฟล์ และสื่อสารผ่านการโทรด้วยวิดีโอและเสียงได้ Flock สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Google Drive และ Trello ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและติดตามงานและไฟล์ของตนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- แชร์และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
- จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- ช่องทางการสื่อสารของทีม
- การโทรด้วยวิดีโอและเสียง
ข้อจำกัดของฝูง
- ข้อจำกัดในการแชร์ไฟล์
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. Skype
กว่าสองทศวรรษนับตั้งแต่เปิดตัว Skype ได้สร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารและการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Chat ในรายการของเรา Skype ยังคงเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในงานประจำวัน
สำหรับการโทร Skype ให้บริการ การโทรเสียงและวิดีโอฟรี ระหว่างผู้ใช้ Skype ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์บันทึกการโทรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับมาฟังภายหลังได้
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของ Skype คือ ตัวเลือกการแปลภาษา ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่มีความหลากหลายและกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในการสื่อสารด้วยภาษาที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- การโทรเสียงและวิดีโอฟรี
- การส่งข้อความทันที
- การแปลคำพูด
- การสนทนาแบบกลุ่ม
- ข้อความที่ถูกอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Skype
- ปัญหาคุณภาพเสียง/วิดีโอ
- มีโฆษณาและโปรโมชั่นที่อาจรบกวนสมาธิ
ราคาของ Skype
- สหรัฐอเมริกา: เริ่มต้นที่ $2. 54/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. จิตซี
Jitsi เป็น เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์ส ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูง ช่วยให้การประชุมออนไลน์ของคุณปลอดภัยและปรับแต่งได้ตามต้องการ นอกเหนือจากการสนทนาเสียงและวิดีโอมาตรฐานแล้ว Jitsi ยังมีห้องประชุมที่เข้ารหัสด้วยรหัสผ่านและฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การสร้าง URL สำหรับการประชุมแบบกำหนดเอง
ด้วยเครื่องมือเช่น Etherpad สำหรับการแชร์เอกสารข้อความ และตัวเลือกสำหรับเสียงผ่านการโทรเข้าทางโทรศัพท์ Jitsi เป็นโซลูชันที่ง่ายและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับความต้องการในการสื่อสารของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi
- การโทรกลุ่ม
- ห้องประชุมที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- แชทเว็บ/ส่งข้อความ
- Etherpad สำหรับการแชร์ข้อความ
ข้อจำกัดของ Jitsi
- คุณสมบัติการร่วมมือและการผสานรวมที่จำกัด
- การเชื่อมต่อช้าขณะโทร
ราคาของ Jitsi
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Jitsi
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
10. สัญญาณ
Signal เป็นบริการซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติการส่งข้อความทันทีที่ปลอดภัยและการโทร. มันสามารถใช้งานได้ฟรี ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Google Chat สำหรับทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันและติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย.
เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง การให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว อย่างมาก Signal นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้ส่งข้อความแบบปิดผนึกและข้อความที่หายไป เพื่อรักษาการสนทนาและการแลกเปลี่ยนแชทให้เข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและปลอดภัยจากการถูกบุกรุก ?
คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- การส่งข้อความทันที
- ตัวจับเวลาข้อความ
- การโทรด้วยวิดีโอและเสียง
ข้อจำกัดของสัญญาณ
- คุณสมบัติที่จำกัดเนื่องจากข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
การกำหนดราคาสัญญาณ
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวสัญญาณ
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Chat
เมื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมของความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ ClickUp โดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Chat
ด้วยมุมมองแชทสำหรับการสื่อสารที่ง่ายดาย,เอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และคลิปสำหรับการแชร์ภาพหน้าจอและวิดีโออย่างสะดวก, ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปลดล็อกระดับประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ คุณยังได้รับเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับการปฏิวัติการสื่อสารโครงการ
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาประโยชน์ทั้งหมดของการสื่อสารทีมที่ราบรื่นภายในระบบครบวงจร ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUp วันนี้ และร่วมมือกันในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน! ?