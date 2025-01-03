Discord vs. Whatsapp: แอปส่งข้อความใดดีกว่าสำหรับการทำงาน?

คุณกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานโครงการที่สำคัญ และกลุ่มแชทก็เต็มไปด้วยข้อความมากมาย. ใครบางคนแชร์ไฟล์, อีกคนก็เข้ามาด้วยโน้ตเสียง, และไม่นานนัก ความโกลาหลก็เข้ามาแทนที่.
นั่นคือเวลาที่คุณต้องถามตัวเองว่า: แอปส่งข้อความที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นหรือแค่เพิ่มเสียงรบกวน? 💭
จากนักเล่นเกมสร้างชุมชนไปจนถึงครูผู้สอนที่บริหารจัดการนักเรียน การถกเถียงระหว่าง Discord กับ WhatsApp ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองแพลตฟอร์มต่างสัญญาว่าจะให้การสื่อสารที่ราบรื่น แต่คุณสมบัติของพวกเขานั้นตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ในบล็อกนี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติ จุดแข็ง และจุดอ่อนของพวกเขา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด มาเริ่มกันเลย! 💪
WhatsApp คืออะไร?
WhatsApp เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความและโทรข้ามแพลตฟอร์มฟรีที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารผ่านข้อความ, บันทึกเสียง, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์มัลติมีเดียได้
Jan Koum และ Brian Acton เปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ในปี 2009 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับบริการ SMS และ MMS แบบเสียเงินที่นิยมใช้กันทั่วไป ในปี 2019 Facebook, Inc. (ปัจจุบันคือ Meta Platforms) ได้เข้าซื้อกิจการ WhatsApp
🔍 คุณรู้หรือไม่? WhatsApp มีผู้ใช้งานมากกว่าสามพันล้านคนทั่วโลก และจำนวนนี้เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่เปิดตัว!
คุณสมบัติของ WhatsApp
WhatsApp มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและการเข้าถึงได้ ตั้งแต่การแชร์ข้อความและสื่อ ไปจนถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ฟีเจอร์ต่างๆ ช่วยให้การสนทนาเป็นเรื่องง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
มาดูคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน 👇
คุณสมบัติ #1: การส่งข้อความ
ในฐานะแพลตฟอร์มแชท WhatsApp ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถส่งมัลติมีเดียระหว่างการสนทนาได้ ความสามารถเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สะดวก:
- ข้อความที่ปักหมุด: คุณสามารถปักหมุดข้อความสำคัญในทั้งแชทกลุ่มและแชทส่วนตัวเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
- แท็บรายการโปรด: คุณสามารถจัดหมวดหมู่แชทเฉพาะเป็น 'รายการโปรด' เพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อความที่หายไป: ข้อความบางข้อความจะหายไปหลังจากเจ็ดวันหากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถส่งข้อความถึงตัวเองใน WhatsApp เพื่อจดบันทึกไอเดีย ข้อเตือนใจ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้ เป็นวิธีที่ง่ายในการจดบันทึกสิ่งต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ 2: รองรับหลายบัญชีและหลายอุปกรณ์
คุณสามารถจัดการบัญชี WhatsApp สองบัญชีบนอุปกรณ์เดียว ทำให้การสลับระหว่างแชทส่วนตัวและแชทงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึงสี่เครื่อง รวมถึงแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ กับบัญชีของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งช่วยให้การแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก
คุณสมบัติที่ 3: การโทรผ่านวิดีโอและการส่งข้อความเสียง
WhatsApp ได้ขยายความสามารถในการโทรผ่านวิดีโอให้รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึงสามสิบสองคนในปี 2024 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประชุมกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการแชร์หน้าจอระหว่างสายอีกด้วย
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความเสียงหรือวิดีโอได้อย่างรวดเร็วขณะเดินทาง
ราคา WhatsApp
- WhatsApp: ฟรี
- WhatsApp Business: ฟรี
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Meta ซื้อ WhatsApp ในราคา 19 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 ทำให้เป็นการเข้าซื้อกิจการด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
Discord คืออะไร?
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยมที่ออกแบบมาสำหรับการสนทนาด้วยเสียง วิดีโอ และข้อความ ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเพื่อนและชุมชน แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมมือกัน และเข้าร่วมการสนทนา
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์, ช่องทาง, การส่งข้อความโดยตรง, และคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ
Discord ให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชน คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจหรืองานอดิเรกเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการมีส่วนร่วม
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้แอป Discordที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปใช้เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บนแพลตฟอร์ม นั่นเทียบเท่ากับประมาณ 8 ชั่วโมงต่อเดือน หรือ 17 นาทีต่อวัน ผู้ใช้แอป Discord ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปใช้เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บนแพลตฟอร์ม ในกลุ่มผู้ใช้ Discord ที่มีอายุ 16-24 ปี เวลาเฉลี่ยที่ใช้บนแอปคือ 2.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คุณสมบัติของ Discord
Discord มุ่งเน้นความหลากหลายและความเชื่อมโยง โดยมอบเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสื่อสารที่เป็นระบบและมีปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งได้เองไปจนถึงช่องเสียง วิดีโอ และข้อความ ช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
มาดูคุณสมบัติของมันกัน 👇
คุณสมบัติ #1: โครงสร้างที่มุ่งเน้นชุมชน
Discord จัดโครงสร้างชุมชนเป็นเซิร์ฟเวอร์ แต่ละเซิร์ฟเวอร์มีหลายช่องที่อุทิศให้กับหัวข้อเฉพาะ
เซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยช่องข้อความสำหรับการส่งข้อความและช่องเสียงสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบการสนทนาและนำทางในพื้นที่ที่พลุกพล่านที่สุด
💡เคล็ดลับโปร:เทคนิคเด็ดในการใช้ Discordคือการใช้ Ctrl+K เพื่อสลับระหว่างช่องและเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีคีย์ลัดอื่นๆ เช่น 'Ctrl+Shift+M' สำหรับปิดหรือเปิดไมโครโฟนในช่องเสียง และ 'Ctrl+Shift+U' สำหรับทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน
คุณสมบัติ #2: ตัวเลือกการร่วมมือที่หลากหลาย
Discord ทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการจัดตารางกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเซสชันการเล่นเกมหรือเวิร์กช็อปการศึกษา
สำหรับการสนทนาที่มุ่งเน้น หัวข้อสนทนาจะให้การอภิปรายชั่วคราวที่หายไปหลังจากเวลาที่กำหนด ในขณะที่ช่องฟอรัมจะมอบพื้นที่สำหรับการพูดคุยที่ลึกซึ้งและต่อเนื่องมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Discord สำหรับการแชทกลุ่มที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือการจัดการชุมชน
Discord มอบเครื่องมืออันทรงพลังให้กับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทและสิทธิ์อนุญาตช่วยให้พวกเขาควบคุมการเข้าถึงช่องและมอบหมายความสามารถในการดูแล ทำให้การดำเนินงานราบรื่นแม้ในกลุ่มขนาดใหญ่
นอกจากนี้ บอทยังช่วยทำงานอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบเนื้อหา การเล่นเกม และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เพิ่มความสะดวกสบายและยกระดับประสบการณ์โดยรวม
คุณสมบัติที่ 4: การผสานรวมเกม
การผสานรวม Discordช่วยให้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหลายตัวบนแพลตฟอร์มเดียวได้ พวกมันช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมด้วยอินเตอร์เฟซการโปรแกรมแอปพลิเคชัน (APIs) ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถผสานรวมเกมของตนได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเช่น 'การแสดงตัวที่สมบูรณ์' แสดงว่าคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ และยังสามารถให้เพื่อนเข้าร่วมได้โดยตรงผ่าน Discord ซึ่งเพิ่มชั้นใหม่ของความเชื่อมโยงและการโต้ตอบ
ราคา Discord
- ฟรี
- Nitro: ราคาพิเศษตามความต้องการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:มีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่บน Discord ถึง19 ล้านเครื่องในแต่ละสัปดาห์
ทำให้เรียบง่าย, กระชับ, และเพิ่มพลังให้กลยุทธ์การสื่อสารของคุณ: วางแผน, ติดตาม, และปรับปรุงการไหลเวียนของการสื่อสารของทีมคุณด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUpที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ
WhatsApp เทียบกับ Discord: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
WhatsApp และ Discord มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยตอบสนองความต้องการในการสื่อสารของทีมที่แตกต่างกันในขณะที่ WhatsApp จำกัดความสามารถในการให้บริการข้อความที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย Discord มีฟีเจอร์มากมายสำหรับเกมเมอร์
มาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้แอปส่งข้อความเหล่านี้แตกต่างจากแอปอื่น ๆ กัน 👀
|คุณสมบัติ
|ดิสคอร์ด
|กรณีการใช้งานหลัก
|การส่งข้อความและการสื่อสารทั่วไป
|ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมและการมีส่วนร่วมในชุมชน
|ขนาดของกลุ่ม
|จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด 256 คนในห้องแชทกลุ่ม
|รองรับผู้ใช้หลายพันคนบนเซิร์ฟเวอร์
|การโทรด้วยเสียง/วิดีโอ
|การโทรด้วยวิดีโอและเสียงสูงสุด 32 คน
|ช่องเสียงไม่จำกัด; การโทรผ่านวิดีโอพร้อมตัวเลือกมากมาย
|ขีดจำกัดการแชร์ไฟล์
|สูงสุด 100 MB บน Android และ 128 MD บน iOS
|8MB โดยค่าเริ่มต้น และสูงสุด 50MB (พื้นฐาน), 500 MB (Nitro)
|การจัดเก็บ
|ใช้พื้นที่จัดเก็บในอุปกรณ์/คลาวด์; ไม่มีพื้นที่จัดเก็บเฉพาะ
|พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับข้อความและไฟล์
|ฟังก์ชันการค้นหา
|การค้นหาพื้นฐานโดยไม่มีฟังก์ชันการกรอง
|ตัวเลือกตัวกรองการค้นหาขั้นสูง
|การปรับแต่ง
|การปรับแต่งที่จำกัด; อินเทอร์เฟซแชทกลุ่มที่เรียบง่าย
|เซิร์ฟเวอร์, บทบาท, และช่องทางที่สามารถปรับแต่งได้สูง
|ความปลอดภัย
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับทุกข้อความ
|ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางโดยค่าเริ่มต้น
|การบูรณาการ
|การผสานการทำงานที่จำกัดเนื่องจากเน้นการสื่อสารโดยตรงเท่านั้น
|ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเกมต่าง ๆ เช่น PlayStation Network (PSN) และ Twitch
|การแจ้งเตือน
|การตั้งค่าการแจ้งเตือนพื้นฐาน
|การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สูง
|ประสบการณ์ของผู้ใช้
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
|ซับซ้อนมากขึ้นพร้อมเส้นทางการเรียนรู้
คุณสมบัติ #1: การส่งข้อความและการแชท
WhatsApp และ Discord มีวิธีการส่งข้อความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยนำเสนอเครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับการสนทนาในระดับเล็กและขนาดใหญ่
WhatsApp มีแนวทางที่ตรงไปตรงมามากกว่า โดยเน้นที่สิ่งจำเป็น เช่น การสื่อสารด้วยข้อความ การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และการแชร์ไฟล์สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ สติกเกอร์ และ GIF
WhatsApp Web ขยายฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อความของตนจากเดสก์ท็อปได้เพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
ความขัดแย้ง
ในทางกลับกัน Discord มีฟีเจอร์แชทที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณสร้างเซิร์ฟเวอร์และช่องที่ปรับให้เหมาะกับหัวข้อหรือชุมชนเฉพาะได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์สาธารณะหรือกลุ่มส่วนตัว คุณสามารถมีส่วนร่วมกับสมาชิกผ่านการแชทข้อความ เสียง และวิดีโอได้
นอกจากนี้ ยังให้คุณส่งไฟล์ที่ไม่ถูกบีบอัดในคุณภาพเต็ม, แชทกับบอท, ส่งข้อความอัตโนมัติ, สร้างบทบาท, และอื่น ๆ อีกมากมาย
🏆 ผู้ชนะ: Discord ตอบโจทย์ทั้งการสนทนาแบบไม่เป็นทางการและขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเกมเมอร์ ทีมงาน และนักการศึกษา แม้ WhatsApp จะเป็นแพลตฟอร์มแชทที่เรียบง่ายกว่า
คุณสมบัติ #2: การใช้ข้อมูล
ประสิทธิภาพของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตจำกัด WhatsApp และ Discord จัดการไฟล์มีเดียแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
WhatsApp บีบอัดไฟล์มีเดียทั้งหมด รวมถึงรูปภาพ, เสียง, และวิดีโอ. แม้ว่าจะลดคุณภาพลง แต่ก็ช่วยลดการใช้ข้อมูลอย่างมาก.
ดิสคอร์ด
ในทางกลับกัน Discord ยังคงรักษาคุณภาพดั้งเดิมของไฟล์มีเดีย ซึ่งช่วยรักษาความละเอียดไว้แต่ใช้ข้อมูลมากกว่ามาก
🏆 ผู้ชนะ: WhatsApp มีประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลมากกว่า โดยบีบอัดไฟล์เพื่อลดการใช้ข้อมูล ข้อแลกเปลี่ยนในด้านคุณภาพนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีแพ็กเกจข้อมูลจำกัด
คุณสมบัติที่ 3: ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
เมื่อพูดถึงการปกป้องข้อมูลของคุณ ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัว แต่แนวทางของพวกเขามีความแตกต่างกันเล็กน้อย
WhatsApp ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) และการควบคุมรายละเอียดเกี่ยวกับการมองเห็นรูปโปรไฟล์และสถานะอย่างละเอียด
มาดูคำคมสถานะ WhatsApp เหล่านี้กัน!
ความขัดแย้ง
ในทำนองเดียวกัน Discord ก็รองรับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (2FA) และอนุญาตให้ผู้ใช้จัดการการตั้งค่าการแสดงตัวตนและความเป็นส่วนตัว รวมถึงการตั้งค่าว่าใครสามารถเห็นสถานะออนไลน์ของพวกเขาได้
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! WhatsApp มีระบบเข้ารหัสแบบ end-to-end พร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งเฉพาะผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความได้ ในขณะเดียวกัน Discord มีการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนและการตั้งค่าการแสดงผลที่ปรับแต่งได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:12 กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ
ดิสคอร์ด vs. วอตส์แอปบนเรดดิต
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Discord กับ WhatsApp
ก่อนอื่น, มันสามารถใช้เป็น WhatsApp สำหรับกลุ่มที่มีผู้คนหลายร้อย/หลายพันคนพร้อมกันได้. คุณอาจไม่เข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp สำหรับผู้ใช้งาน Reddit 5,000 คนจาก subreddit ใด ๆ แต่คุณสามารถทำได้ง่าย ๆ บน Discord. มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มใหญ่ ๆ ได้เป็นอย่างดี. การใช้ประโยชน์อย่างที่สองคือ สำหรับการคุยกันแบบเสียงและสื่อผสมกับเพื่อน ๆ.
ก่อนอื่น, มันสามารถใช้เป็น WhatsApp สำหรับกลุ่มที่มีผู้คนหลายร้อย/หลายพันคนพร้อมกันได้ คุณอาจไม่เข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp สำหรับผู้ใช้งาน Reddit 5,000 คนจาก subreddit ใด ๆ แต่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายบน Discord มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มใหญ่ ๆ ได้เป็นอย่างดี การใช้ประโยชน์อย่างที่สองคือสำหรับการคุยกันแบบเสียงและสื่อผสมกับเพื่อน ๆ
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าพวกเขาไม่ใช่แอปพลิเคชันที่แข่งขันกัน เนื่องจากพวกเขาให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
WhatsApp เป็นเพียงแอปที่แตกต่างจาก Discord และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน WhatsApp เหมาะสำหรับการแชทกลุ่มเล็กๆ หรือการส่งข้อความแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ไม่เล่นเกม Discord โดดเด่นในการใช้เซิร์ฟเวอร์สาธารณะขนาดใหญ่และการแชทด้วยเสียงสำหรับการเล่นเกม Discord ยังมีร้านค้าเกมด้วย ในขณะที่บางคนไม่ได้เล่นเกม
WhatsApp เป็นเพียงแอปที่แตกต่างจาก Discord และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน WhatsApp เหมาะสำหรับการแชทกลุ่มเล็กๆ หรือการส่งข้อความแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ไม่เล่นเกม Discord โดดเด่นในการใช้เซิร์ฟเวอร์สาธารณะขนาดใหญ่และการแชทเสียงสำหรับเล่นเกม Discord ยังมีร้านค้าเกมด้วย ในขณะที่บางคนไม่ได้เล่นเกม
เอาจริงๆ แล้ว พวกมันค่อนข้างเหมาะกับตลาดที่แตกต่างกัน WhatsApp เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุใช้มากกว่า Discord ส่วน Discord จะเน้นไปที่กลุ่มเกมเมอร์ มีฟีเจอร์มากมายที่ตอบโจทย์คนเล่นเกม และแม้แต่ UX ก็ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ เช่น หน้าจอโหลดที่แสดงข้อความที่เกมเมอร์จะเข้าใจ เป็นต้น
เอาจริงๆ แล้ว พวกมันค่อนข้างเหมาะกับตลาดที่แตกต่างกัน WhatsApp เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุใช้มากกว่า Discord ส่วน Discord จะเน้นไปที่กลุ่มเกมเมอร์ มีฟีเจอร์มากมายที่ตอบโจทย์คนเล่นเกม และแม้แต่ UX ก็ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ เช่น หน้าจอโหลดที่แสดงข้อความที่เกมเมอร์จะเข้าใจ เป็นต้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WhatsApp เทียบกับ Discord
หากคุณกำลังลังเลระหว่างความเรียบง่ายของ WhatsApp กับการออกแบบที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ Discord ลองพิจารณาแพลตฟอร์มอื่นที่รวมทุกความต้องการในการทำงานและการสื่อสารของคุณไว้ในที่เดียว!
ขอแนะนำClickUp, แอปเดียวจบสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน! 🤩
เป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายและเครื่องมือที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน มันก้าวไปไกลกว่าฟีเจอร์การส่งข้อความพื้นฐานเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ—ด้วยClickUp Collaboration Detection
มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ 💁
ClickUp's one up #1: แชท
ClickUp Chat
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ทรงพลังซึ่งรวมทุกความต้องการด้านการสื่อสารและการจัดการโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
ClickUp เป็นแอปการสื่อสารแบบครบวงจรที่ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ใช้หนึ่งวันต่อสัปดาห์ (ซึ่งเป็นเวลาที่พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยสูญเสียไปในการค้นหาข้อมูล) ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ช่องที่ไม่สิ้นสุดของ Discord และการขาดเธรดของ WhatsApp อาจทำให้รู้สึกวุ่นวายได้บ้าง Chat ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยการสนทนาแบบมีเธรด ทำให้ง่ายต่อการโฟกัส
ไม่ว่าจะเป็นทีมที่กำลังหารือเกี่ยวกับโครงการใหญ่ครั้งต่อไปหรือครูที่กำลังจัดเตรียมหัวข้อการสอน ทุกอย่างล้วนรู้สึกเป็นระบบและสามารถจัดการได้
สิ่งที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือวิธีที่มันผสานการสื่อสารกับเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อการร่วมมือ
ในขณะที่ Discord และ WhatsApp ช่วยให้คุณแชทได้ Chat ช่วยคุณทำงานให้เสร็จ!
นักเล่นเกมที่กำลังสร้างด่านใหม่สำหรับเกมโปรดของพวกเขาสามารถกระโดดจากการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบไปสู่การมอบหมายงานเขียนโค้ดได้ในไม่กี่วินาที นักการศึกษาสามารถแนบแผนการสอนหรือโครงร่างโครงการได้โดยตรงในแชท ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
การแจ้งเตือนก็ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเช่นกัน คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ จึงสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตที่สำคัญได้
นักเล่นเกมสามารถมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันของตนได้โดยไม่มีการรบกวนจากหัวข้อสนทนาทั่วไป และครูสามารถติดตามการอัปเดตการให้คะแนนได้โดยไม่จมอยู่กับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น
คลิกอัพ เบรน
ขณะที่คุณสนทนาClickUp Brainจะไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการหรือแปลงข้อความสำคัญเป็นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณจัดระเบียบได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม AI ไม่ได้แค่รออยู่เฉยๆ—แต่จะช่วยเหลือคุณอย่างแข็งขันในการจัดการขั้นตอนการทำงาน แนะนำขั้นตอนถัดไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญตกหล่น
แชทรวบรวมการสนทนาและการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำไมต้องสลับแอปไปมาเมื่อทุกอย่างที่คุณต้องการมีอยู่ที่นี่แล้ว?
เมื่อพิจารณาว่า60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน ค้นหา และอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ ClickUp จึงช่วยให้เวลาของคุณถูกใช้อย่างคุ้มค่า
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: คลิป
คลิป ClickUp
ClickUp Clipsเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอและแชร์วิดีโอแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอหรือเสียงได้อย่างง่ายดายสำหรับบทเรียน การอัปเดต หรือข้อเสนอแนะ พร้อมฟีเจอร์ถอดความด้วย AI ที่ช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและนำทางตามเวลาได้ง่าย
Clips Hub จัดระเบียบวิดีโอเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย พร้อมตัวเลือกการฝังและการแชร์ช่วยให้ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอผสานเข้ากับงาน ความคิดเห็น หรือลิงก์ภายนอกได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ทีมสามารถบันทึกการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือการสาธิตเพื่อแบ่งปันกับทีมของตนได้ ทำให้การวางแผนและประสานงานการเล่นเกมง่ายขึ้น ในทางกลับกัน ครูหรือผู้สอนสามารถบันทึกบทเรียนหรือการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: มอบหมายความคิดเห็น
ความคิดเห็นการมอบหมายงานใน ClickUp
ClickUp Assign Commentsเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และให้คุณมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับสมาชิกในทีมได้ คุณยังสามารถแก้ไขหรือมอบหมายงานใหม่ได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านบทสนทนาที่ซับซ้อน
มันช่วยจัดระเบียบงานและลดความสับสน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นได้
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจัดการความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เริ่มต้นใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารในClickUp เพื่อความเป็นระเบียบตั้งแต่แรกเริ่ม เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร รายชื่อผู้ติดต่อสำคัญ และกำหนดเวลาได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 4: กระดานไวท์บอร์ด
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่แบบโต้ตอบและทำงานร่วมกันได้เพื่อรวบรวมการระดมความคิดและการวางแผนโครงการสำหรับเกมเมอร์ ทีม และนักการศึกษา คุณสามารถมองเห็นแนวคิดและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ
กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเป็นผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
แนวคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการระดมสมองสามารถเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ ไฟล์ หรือเอกสารภายใน ClickUp ได้ เพิ่มบริบทและทำให้มั่นใจว่าทุกแนวคิดสามารถนำไปปฏิบัติได้และติดตามได้
ตัวอย่างเช่น ทีมที่กำลังวางแผนแคมเปญการตลาดสามารถร่างแนวคิดของพวกเขา มอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละคน และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกด้วย ClickUp
เมื่อต้องเลือกระหว่าง Discord กับ WhatsApp สำหรับการทำงาน ทางเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณจริงๆ WhatsApp ชนะในแง่ของการเข้าถึง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสื่อสารที่เรียบง่าย
ในทางกลับกัน เครื่องมือในการจัดการและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ของ Discord ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เจริญเติบโตได้ดีจากการร่วมมือและการสร้างชุมชน
แต่ทำไมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเมื่อคุณสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองในหนึ่งเดียว?
เข้าสู่ ClickUp—แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานที่ให้คุณแชท วางแผน และดำเนินการทุกอย่างในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติเช่น การสร้างงานจากเธรด การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ไม่เพียงแค่เชื่อมต่อทีมของคุณ—แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของคุณ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅